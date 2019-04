La Ventana (15/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 solo

las cinco de la tarde las cuatro en Canarias agentes antidisturbios declaran esta tarde en el juicio el Supremo hoy describe las agresiones que aseguran que recibieron el uno de octubre Alberto Pozas

Voz 0458 00:17 las tardes buenas tardes los agentes reconocen que los votantes gritaban some de Pau pero acaba de explicar uno de ellos luego en realidad estaban le de Odín llenos de odio

Voz 4 00:26 que no plantaron hay de todo si vaya la silla piedra

Voz 5 00:31 una lesiones e la rodilla hinchada

Voz 6 00:35 si te los

Voz 0458 00:36 pero son agentes que actuaron el uno de octubre en distintos colegios de la ciudad de Barcelona en las que la mediterránea el colegio Estel

Voz 1071 00:46 a Roberto buenas tardes pues al ministro del Interior rechaza el boicot contra el mitin que organizó ayer Ciudadanos en Rentería declaraciones de Fernando Grande Marlaska hace muy poco

Voz 5 00:54 Cádiz que es una obviedad

Voz 1663 00:56 hay que repetirlo que en un país democrático todas las opciones políticas tienen el derecho de realizar en campaña electoral los mítines de una forma pacífica tranquila y sin coacción de ningún tipo

Voz 7 02:11 este lunes está siendo más tranquilo pero

Voz 8 02:13 miércoles sabrá muchísimo más tránsito de pasajeros y será mucho más caótico posiblemente desde los tiempos de paso con una hora hora y media

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contra el cheque bachillerato que pondrá en marcha la Comunidad de Madrid el próximo curso y que financia mil quinientos alumnos el primero de Bachillerato en colegios privados el recurso lo presentó la Federación de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos que denuncia que la Comunidad no ha consultado al Consejo Escolar para la puesta en marcha de la medida Camilo genes su presidente

Voz 0791 03:22 ahí en el Consejo Escolar de participamos nosotros participan unos sindicatos Lleida cosa manera pues ahí ya les podíamos haber avisado que esto no era correcto y que eh lo podíamos para paralizar no de alguna manera judicialmente luego saltarse paso ir de esta manera pues lo han alzado lo antes posible también en periodo preelectoral pues para conseguir réditos electorales

Voz 1915 03:47 cambiemos Villalba ha llevado a la Fiscalía Provincial los nuevos contratos de basuras del ayuntamiento de esa localidad la formación denuncia que la adjudicación no ha pasado por un procedimiento de contratación pública informa Raquel Fernández

Voz 1257 03:58 cambiemos Villalba recoge en su escrito que la adjudicación del contrato de alquiler de los camiones fue directa y sin justificación en cuanto a la prórroga del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria indican que contra vendría la actual legislación porque la misma dicen no estaba contemplada en los pliegos del contrato Eva Morata es concejal de cambiemos

Voz 9 04:17 bueno hemos decidido recurrir a estas instancias judiciales para que en esta en esta instancia se considere la posibilidad de que pueda haberse incurrido en algún tipo de delito

Voz 1257 04:27 Fuentes municipales dicen que la adjudicación fue aprobada por el Pleno municipal y que contó con el informe favorable del secretario del técnico de Urbanismo además dicen que hay informes de Sanidad que advertían de la insalubridad de los contenedores antiguos por lo que achacan la denuncia de cambiemos a la cercanía de las elecciones

Voz 1915 04:43 la policía y los vecinos han conseguido rescatar a dos menores de dieciséis años atrapadas en una vivienda incendiada en Moratalaz ha ocurrido en un bloque de cinco pisos de la calle encomienda de Palau

Voz 7 04:52 los otro hombre de cuarenta y nueve años que también estaban el bloque ha podido salir por su propio pie tenemos veintitrés grados en el centro de Madrid

Voz 12 07:52 en el motivo de rigor sino

Voz 9 07:54 menos mal alguien original

Voz 12 07:57 de hecho me preguntó qué película me gustaría ver

Voz 4 08:02 lo importante es lo que compartís frutas encuentre solteros mayores de cincuenta en la oferta encontráis Descarga la aplicación

Voz 23 09:40 con todo esto es el recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 10 10:15 lo que veo y lo que no veo porque algunos

Voz 5 10:17 los las intuyó como por ejemplo que estará Leandro esta tarde ya a la hora de la merienda Edgar Hita por ahí en el estudio de radio Barcelona Edgar qué tal buenas tardes muy bien aquí estamos sí llevo llorando tres meses de cine

Voz 0509 10:30 así cada tarde llorando porque no los veía sí

Voz 5 10:32 no no puede sería encima esta semana tampoco os veo bueno pero no sentimos no exiguos

Voz 1826 10:38 a Juan López correcciones que Talgo no estás porque aquí con muchas ganas de aquí en nombre de la redada en la redada La Ventana de Podium podcast un poquito un poquito una dosis una pieza pero muy intensa como siempre de la redada hay una chica chica valenciana que se está haciendo ya el enésimo selfie desde que ha entrado al el estudio que tiene una risa contagiosa además de de peculiar y particular es la si Alma Andreu que tal como está

Voz 0277 11:08 tardes buenas y un chico que ha venido con tres días

Voz 1826 11:10 los pero discos de vinilo grandote bajo el brazo

Voz 5 11:14 es tan grande como él Iribarren Carlos qué tal buenas tardes muy bien pero sí bueno muchas gracias que se puede cantar y cantar pero solo

Voz 7 11:24 hasta las ocho a5

Voz 1826 11:28 será una pista musical de las que nos diga lo mejor Iribarren porque nos va a proponer el reto de averiguar entre todos los demás miembros del recreo el personaje que está oculto no son persona non pista ya de adelanto de avance es un personaje

Voz 1803 11:41 puede ser mujer hombre o personaje de ficción como sabes

Voz 1826 11:44 vaya bien bueno a ver le voy a dar a la ruleta es que no sé muy bien por dónde me pilla de nuevas como todos los lunes después el jueves cuando le pillemos el gustillo a esto Llanos vamos casi otra vez de de recreo pero de recreo de verdad

Voz 7 11:58 canciones pero voy a empezar contiguo Forte vamos dale

Voz 5 12:06 mi patio de vecinas con las Cortes

Voz 25 12:11 esta

Voz 1826 12:11 esta esta sintonía es la que han estado ustedes echando de menos igual que Edgar Hita llorando pegando por ahí por los rincones fans es y fans esperando la vuelta de nuestra averió artista particular Alma Andreu la Forte que es como da dinero es la de Juego de tronos que que tiene apellido bueno ella es periodista comunicadora influencer cómica Instagram poquito tonta arroba soy la fuerte en redes sociales bueno bien hallada hija

Voz 0277 12:39 hay muchísimas gracias jefe yo ya sabe Laporte educa es polivalente y entretiene pero una cosa escucha es verdad eso de que han estado los fans es preguntando por mí una y otra vez sí sí sí

Voz 1826 12:52 te digo la verdad seguimos alimentando tu fantasía I no

Voz 0277 12:55 bueno me viene bien esa respuesta si yo vengo aquí con mis mejores galas que vengo dispuesta pues eso abrirte las puertas de mi patio de vecinas de mi corazón y así me responde

Voz 1803 13:04 a hombre mujer sabe sabes que esto sólo las bromas de guión las típicas que no tendríamos que recurrir a ellas porque quitemos estaba echando de menos pero mucho muchísimo

Voz 0277 13:14 yo mira te digo estos días atrás esta o haciéndome preguntas como siempre que usted aquellos que no paro

Voz 1826 13:19 en este de espíritu inquieto yo total yo lo para

Voz 0277 13:22 a interrogar May trato de ser luz entre las tinieblas Bush mucho tiempo preguntándome cómo es posible que mandemos hombres a la Luna y sin embargo se damos ligándola tan parda en Whatsapp

Voz 7 13:35 Messina estos yo siempre eso que dice

Voz 0277 13:38 no pero esto que dices Le voy a contar a fulanito el cotilleo de menganita Izaskun

Voz 7 13:44 ahí está castigado que diría mi madre pues sí

Voz 0277 13:47 no por hacer el mal para hacer el mal tapas alguna vez a ti que el alías que te metes donde no

Voz 7 13:51 no no porque tú no rajar no porque ellos irá discreto

Voz 0277 13:53 me voy porque no tiene guardado yo te digo en mi perfil de Bengasi use no

Voz 5 14:00 no tiene igual

Voz 0277 14:02 con el no podría liar no pues yo te digo me perfil de Instagram Se me ocurrió abrir la veda a preguntar cuál ha sido tu mayor liada en wasabi bueno pues te traigo para ilustrar todo este embrollo una tragedia en dos actos

Voz 4 14:16 mi mayor Whatsapp hablando con nuestra escribir a otra amiga decirle mira lo que me pone el subnormal este hacer pantalla hace y mandarles el mismo mensaje a él mira lo que me pone el subnormal este casi su propia conversación con miedo de esto hace cuatro años no me volvió a hablar

Voz 7 14:38 pero sigues vivo bueno igual el subnormal algo de razón para aplicarse tenía pero ya sí

Voz 1826 14:47 a lo mejor tiene autoridad para hacer pero tus respetuoso bueno

Voz 7 14:50 la radio es verdad pero vale esto de pasar

Voz 0277 14:52 pan tallados a quién no toca osea es que esos de primero de guasa eso es la aliada básica la que siempre cometemos todos yo te digo tengo un Truquía sigue por ejemplo quiero escribir yo que sea Pepita para rajar de la agüita yo me repito a mí misma Pepita Pepita Pepita pepitas y así

Voz 1826 15:08 a ver que no que no existe puesto

Voz 7 15:10 lo que no es que yo comento la jugada

Voz 0277 15:13 tú sabes pero se subconsciente que nuestra jefe que nos traiciona

Voz 1826 15:16 a ver qué qué es peor que sería peor equivocarse de guasa cuando hablas de temas sentimentales o hacerlo cuando estás tocando temas asuntos laborales porque una aliada escribiendo tu jefe su cuidado

Voz 7 15:27 Roberto ver esa imagen

Voz 0277 15:29 osea si un día me equivoco y te rajó Guás os a tú me perdonaría

Voz 7 15:33 como que yo te denunció algo así

Voz 0277 15:36 pero si te saquen fotos subidas de tono

Voz 5 15:39 pero un momento que me ha entrado un mensaje

Voz 7 15:42 bastaría nevada radio vamos a escuchar es segunda acta de esta tragedia porque hay un grito

Voz 4 15:50 bueno es que tengo muchas porque soy subnormal también en el chat del colegio

Voz 7 15:55 de madres de Infantil de mi hija

Voz 4 15:58 eh puse estas tías son gilipollas hablando de ETA tal temor con el que había hablado con las madres

Voz 7 16:05 sobre su norma los que viene de madre

Voz 4 16:08 si hay que no son normal era ella

Voz 7 16:10 por favor pero que no lo has oído que lo dice ella

Voz 1826 16:13 no lo tienes que repetir JM nada bueno lo de equivocarse en un chat de padres del colegio

Voz 0277 16:18 ya os gano fijo que el han expulsado de ser ya a Mickey del resto de madre

Voz 7 16:22 Cole de todo osea es que son grupos de pasar de

Voz 0277 16:25 la prohibidos en el BOE Saquín necesario Roberto pero

Voz 1826 16:27 el día el día veinte Ventana tiene un grupo de eso

Voz 7 16:30 bueno yo os hoy la jefa superior o me largo yo tengo que mandar todo el rato no sé qué pasa por presentar bueno vamos a

Voz 1826 16:37 el siguiente capítulo siguiente nota de audio

Voz 26 16:41 hace un los tres cuatro años pues en un momento de soltería máxima yo tenía varios Serrano ves como yo los llamo mi hija pues con uno de ellos no seamos a locales de intercambio en casos que eh descubrimos una aplicación hija pues había pasado también a lo además Herrán lovers bueno pues el tema es que yo no entendía muy bien el funcionamiento de la página está

Voz 4 17:04 pues le compartirlo compartió en Facebook eh

Voz 26 17:07 compartí hagáis dos vi a todo el Whatsapp entre ellos pues Familia gente del trabajo ay ay ay no sólo los

Voz 0277 17:15 yo en Valencia diríamos de humos Guardia guarde que enterado media España y medio Facebook de que esta chiquilla es una swing e Roberto una swing Inger a lo que es eso

Voz 7 17:24 bueno podemos decir que de tendencia variable sin volátil en cierta querencia volátil

Voz 0277 17:30 exacto es ascender a todo el mundo de que a mi queridísimo ahuyenta

Voz 7 17:34 eh le gustaba cambiar de pareja a través de una aplicación osea que va a ser el próximo bueno lo puso en Facebook facebook pero osea se enteró su grupo de runners el Ampa del colegio las amas de casa de su pueblo el grupo de zumba un hombre pues creo que es el grupo de zumba ya sabían tres días ya había propones pues lo que paso

Voz 26 17:54 pero bueno lo mejor de todo fue cuando empezó a escribir los párrocos de la iglesia hay va donde yo me llama dice

Voz 7 18:00 Parro párrocos Roberto osea esos sacerdotes que te vieron crecer pero esto esto era no sé qué pueblo no tengo el gusto en el túnel del tiempo donde había whatsapp si esto era Cuéntame pero te digo en los párrocos que tan visto una niña centrada tanto infancia y ahora pues

Voz 1826 18:16 ahora están esperando para confesarse

Voz 0277 18:18 sí sí sí pero pero claro pero a lo mejor es que yo no entendía nada porque tú te crees sugerirle a un sacerdote que se descarga una app de su ingreso

Voz 1826 18:24 vamos a lo mejor es interesante con un poco de suerte los señores entendieron que era una

Voz 7 18:28 una aplicación sí sí sí

Voz 1826 18:30 sí se pensaban que la criatura se había metido no sé

Voz 7 18:33 en un coro rociero que cobran y que en la muerte dio menuda aliada pobre

Voz 0277 18:38 decía pero claro pues eso le pasa por ser una pagana hedonista que esta semana ha vivido mucho que

Voz 7 18:43 ante esta semana hay que tener mucha humedad reverendo al pegó repelente excelente

Voz 0277 18:50 he aprendido mucha verdad pero yo que soy nazarena pero ya esta tarde ya me

Voz 7 18:54 el báculo y el hábito y Veiga báculo

Voz 1826 18:56 lo escuchábamos otra nota tenga si te dado tengo una última

Voz 0277 18:59 que que es es en un top tres

Voz 7 19:01 cuáles serían las metidas de pata más grandes equivocando tengo un hombre desde luego lo que decíamos antes rajar de tu jefe y escribirla tu jefe eso sí eso sería una otra por ejemplo sería confesarle al padre de tu hijo que estás embarazada

Voz 0277 19:12 y que el padre tu hijo a tu pareja te equivocas single escribes

Voz 7 19:15 ahora está fuerte tu apuesta fuerte Fortea dónde quieres llegar el compuesto a ver culebrón lo que le pasa a este chico

Voz 0953 19:22 la Forte qué tal a ver muy liada máxima en Whatsapp fue te cuento porque le pedí matrimonio a mi chica y en vez de mandarle a mi madre una foto del anillo y la aplicación de cómo iba a ser el momento y todo el rollo de este eh la verdad es que sólo bandera ella yo a mi novia no me di cuenta de que me llamó llorando emocionada perdía claro es bueno que fue todo muy guay porque dijo que sí pero no se me fue la la pinza a la mierda la sorpresa al viaja a París y toda la pesca toda la digamos el límite máximo

Voz 1826 19:51 un besito un abrazo a todos a todo sí al menos hubo boda

Voz 7 19:54 parece hubo hubo pero yo ya te digo que yo ya no lo quiero tus pero tú no sé estoy en condiciones

Voz 1826 20:01 poniéndolo así de fácil lo de difícil

Voz 7 20:04 cómo vas tú con circo mira no mentir no me tires de de lengua que yo no quiero hablar de ese tema lo estoy yo yo sé que tú eres muy exigente sí a mí no sé si era el caso también de la novia del muchacho el chico lo iba a pedir como un viaje a París no era una sorpresa se equivocó él escribió a su novia pero no vas a echar la culpa al muchacho

Voz 0277 20:25 él no tampoco es eso pero es que la sorpresa se fue a tomar viento otro día mira tú de si quieres vengo como yo qué puedo charlar ya veo que mucho pues y otro día vengo aquí te digo cómo quiero que me lo pida mi señor

Voz 1826 20:34 ya

Voz 7 20:36 pero ya ya tu Señor como dices

Voz 1826 20:38 por qué no le dejas que te lo pida como cualquier que no JEME

Voz 7 20:40 que yo quiero que sea sorpresa pero como yo quiero que sea sabes sorpresas pero como yo digo te explicas alto y claro si hedonista mañana vuelves mañana vuelvo más repelente aún más

Voz 4 20:51 no

Voz 27 20:56 el Damon lo cantó con hondura trae una figura rectora puro

Voz 28 21:06 que yo duro cuánto dura emocional más detrás de Tour rápido no temo cool cuánto dura ideado el palacete cultura con Tura

Voz 27 21:16 el atado tal vez seguramente Iborra altura y para su cultura joven Tura corra sobre el Panamera o el tándem era era padres o mi manager es Semana Santa

Voz 5 21:46 cinco veintidós cuatro veintidós en Canarias estábamos en el recreo aquí en La Ventana

Voz 4 21:54 tú antes

Voz 5 22:25 Edgar Hita tuvo antes molaba se bueno y ahora también pero es que si algo está de moda los últimos treinta años es hablar de lo que echamos de menos en esos treinta últimos años no yo sólo lo que va a hacer a partir de hoy esta semana garita en esta nueva sección llamada tú antes sí porque ya estaría bien no ya estaría bien el tema de la nostalgia no ya ya ya toca eh

Voz 0509 22:46 hay siempre echando de menos así que yo he creado esta sección para criticar a los nostálgicos desde una visión nostálgica bueno no sé lo que voy a hacer como siempre como los últimos ocho o diez años pero hoy me hace ilusión

Voz 5 22:59 ya que no va a sonar en ninguna radio del país

Voz 0509 23:01 que escuchemos la música

Voz 5 23:03 la ahí entró el Opening de juego de todos

Voz 1826 23:12 que algo he oído al respecto y sonó algo ha ocurrido esta madrugada bueno tu deseo concedido ya está desbordando juego

Voz 5 23:19 de Tronos ahora tendrá que justificarlo muy bien porque venimos de él

Voz 1826 23:23 daba no sé que has venido misma línea de la actualidad

Voz 0509 23:27 pero esto valía o Roberto con el que hoy se ha estrenado la temporada final de Juego de Tronos y había mucha gente porque estaba expectante poniéndose el despertador a las tres y todo que para una mudanza la diez de la mañana tienes que amar los dos veces pero para esto firmes a las tres de la madrugada en las ya que van a

Voz 5 23:42 total no

Voz 0509 23:45 es más grande Servi servir lo a era la vida en el campo

Voz 5 23:49 siga siga usted voy para allá

Voz 0509 23:52 bueno el caso es que no se recuerda algo así desde hace muchos años la última vez digamos que que esperamos con ansia al final de una serie

Voz 5 24:00 su música su centro Insua Opening sonaba así

Voz 29 24:04 hombre anotadas

Voz 5 24:09 al final del tráfico en Vigo

Voz 29 24:12 qué cosas envidia una puesta sabía que aquel día

Voz 5 24:21 qué recuerdos bueno a ver si lo he entendido o deduzco yo bien la comparativa es Juego de Tronos los errores

Voz 0509 24:27 te Jorge qué momento sea que mal rato pasamos eh o pasemos que reciben algunos GPS vía pasemos no ese día esperando las diez de la noche las diez y media con anuncios esperando todos ahí la serie tenía todo para triunfar amor entre hermanastros jóvenes inquietos en edad de merecer

Voz 5 24:43 no no las nuevas spoiler el padre de

Voz 0509 24:46 Sastre no no voy a hacer yo soy respetuoso con lo cual la madre perfecta te acuerdas todos no el padre desastre además no había lugar a dudas porque es y no te enteras de algo existía una voz en off que te explicaba al principio de capítulo quién era cada uno que en Juego de Tronos pues los que los que le pasa como a mí el ex iría bien porque no lo tienen lo de la voz yo no sé distinguir entre Heisenberg Willow yo tengo un lienzo mucho mucho son

Voz 5 25:15 más que Los Serrano claro pues hacen como Los Serrano

Voz 0509 25:17 no que la voz de un niño pequeño Curro lo ponía más fan

Voz 30 25:21 Marcos dice que cuando un hombre no puedo andar en calzoncillos por su propia casa es que algo va mal y mi hermano DJ dice que la casa hasta ha en un campo de concentración mi padre tiene una opinión clara acerca de los psicólogo son unos sopla gaitas que no resuelven las

Voz 10 25:40 es muy maja un líder tira se pesa de veces a mi padre

Voz 5 25:50 esto sí que era un buen en capítulos antes pero claro tú dilo dilo

Voz 0509 25:54 cuéntalo aunque sea yo que se tire al principio la voz y lo cuenta ya está sería más fácil porque no otra cosa es que Los Serrano funde a Juego de Tronos ese la sintonía

Voz 5 26:03 estamos en ese nivel viendo ya

Voz 0509 26:05 en Cuenca ante quién cantara de Juego de Tronos

Voz 5 26:08 nadie nadie Alan Alda la de España Nana al Aralar ya lo veis eso no lo vamos a lo fácil

Voz 0509 26:19 voy a hacerlo Marta bien bueno el caso no canta nadie pero quien cantaban Los Serrano Fran Perea Pablo osea canción cantada por Fran Perea y original de Mikel Erentxun

Voz 5 26:28 verdad es originada bueno ya tenemos se debate

Voz 0509 26:33 me acusaron de plagio pero da igual porque sólo acusaron a unas quince Canal nueve de Mikel Erentxun de plagio pero bueno el caso es que a mí me me encanta el subidón de la segunda parte del tema eh

Voz 5 27:00 qué bonita pero venga ya está bien ya lo hemos escuchado

Voz 0509 27:04 sí pero el pelo este cuadro de familia se merece una canción Jaycee nada más profundo que esa frase propalestinos hombres

Voz 5 27:10 al no

Voz 0509 27:11 el caso está la parte estar es la segunda parte el himno del Barça que tomó la boca a quienes dicen sabes lo mismo además esta mítica serie tuvo más fuente de inspiración porque no sólo Fran Perea salió cantante allí bueno o vino cantante salió más Cantat de Abuya a Ford

Voz 5 27:27 Story matriz salió de todo modelo

Voz 0509 27:29 noté actriz pero bueno e también se creo una banda y en ella los pequeños de la serie capitaneados por Boliches eh que al que

Voz 1826 27:37 qué banda ha salido de Juego de Tronos

Voz 5 27:40 dime una dime

Voz 0509 27:42 Dragons podría ser Bagram sano eso ya es una invención estos esto no regalara un himno ríete tú de Bohemia en Rapsodia sigue estoy hablando de Santa Justa Klan esto es a toda mecha

Voz 5 28:00 bien pero déjame recordar que es la Cadena SER que alguien ahora mismo vas en el coche está capeando que vamos a escucharlas se mi echa a toda mecha

Voz 31 28:16 sí

Voz 0509 28:18 lo bueno así es niños de aparentemente once años aunque tenían diecinueve veinte cantando no te hagas la estrecha iguales lo analizaremos la frase hombres digamos que

Voz 1826 28:26 tiene un sentido más poético también

Voz 0509 28:29 desde hace muchos años de aliada pero bueno ahora el tema sería diferente también te digo que nuestros oyentes van a estar también toda la tarde con el a toda mecha en la cabeza por lo menos hasta Miami las

Voz 3 28:55 otra vez venga bueno hay más

Voz 0509 28:57 las hay más porque como te he dicho salieron más grupos de éxito de Los Serrano porque Raquel del Rosario de El Sueño de Morfeo hizo un cameo que hacía como de noviembre de Fran Perea que le daba fe los a a Verónica Sánchez para otra tribu bueno de ahí al estrellato uno más uno son siete pero ojo en versión celta Monday

Voz 5 29:16 está muy muy pronto se mal que no

Voz 0509 29:18 estaba de moda el reggaeton en ese momento

Voz 10 29:24 mira que delata su salida de la firma que la

Voz 5 29:37 por aquí me hace mucha gracia porque porque la versión celta luego al final tocar un rato sin perder la misma campaña oye pero pero todo esto pertenecía a un contexto histórico todo esto hay que ponerlo también en valor si ahora mismo hicieran los serranos gente muy en cuenta que uno de los creadores de Los Serrano listillo ellos sé que esto lo están haciendo mucho

Voz 7 29:59 pero cambio no no pero que

Voz 4 30:03 uno de los creadores de Los Serrano

Voz 5 30:06 es el creador de la casa de papel no lo digo por si a alguien

Voz 0509 30:08 no no haya hecho grandes cosas vale vale ya sido maravilloso pero sí sí ahora ya sabe la serie sería diferente

Voz 5 30:15 Lorente muy diferentes en breve porque para empezar no existía

Voz 0509 30:17 de sociales pero yo me imagino que en Twitter alguien pondría ese tuit que les hace sentir especiales de debo ser la única persona que no ha visto ningún capítulo de Los Serrano que supone no es la única persona hay diecisiete millones de personas que han puesto el mismo tuit que no lo han visto cansino

Voz 1826 30:32 no te no te falte

Voz 0509 30:33 que me pongo negro ya te pone negro porque eh dicen los que no hemos visto la serie de Resines y Belén

Voz 5 30:38 rueda somos la resistencia no resisten nada

Voz 0509 30:41 Daniel es especial sólo está perdiendo desde el mejor sitio nunca cabido

Voz 18 30:45 historia

Voz 5 31:02 además por ejemplo otra de las cosas que acompañan a series como ya que te has empeñado con lo de dejó de Tronos pues es el merchandising no claro claramente antes no había nada de eso bueno con sensación de vivir había camisetas estaba lo que antes comentabas lo de la música los discos que se vendían también los discos

Voz 0509 31:19 pero bueno camisetas y ocho chan que se dice ahora no había mucho había camiseta de Brenda civil han que en gloria esté pero mola camisetas con la cara Antonio Resines pegando la bronca los Chicó

Voz 5 31:30 sí yo soy o de Fran Perea con la guitarra la orilla Antonio Resines con la escobilla raro también te vas a tragar esto from yendo pero quiero por favor pero por favor pero pero bueno yo

Voz 0509 31:42 que fue la primera vez que hizo de resina así que oficial

Voz 5 31:47 pero bueno como te digo

Voz 0509 31:49 que es un gran acto porque Brown Mijatovic que luego enseguida Peters Eli bueno

Voz 1826 31:53 como toda gran sería también que se precie tiene no sé la obligada visita turística así la gira

Voz 5 31:59 los lugares donde se rodó aquí en los

Voz 0509 32:02 no el juego de Tronos hay visitas guiadas para ver Girona San Juan de Gad te lugar anular encargada dicho lo dicho bien sí sí

Voz 5 32:10 sí en Vizcaya está todo ocupado

Voz 0509 32:12 habríamos de Santalla bueno aquí podían hacer ya en Los Serrano una visita guiada a la cocina donde desayunaban Los Serrano que por cinco euros pues te hacer unas tostadas Anfossi paga diez euros pueda abrir la puerta la habitación de sopetón y Aneca Sánchez besándose

Voz 4 32:26 pues una lucha armada pues podemos decir no es que yo también tenían sus cosas eh

Voz 0509 32:33 la refriega también lo que pasa es que es que no podía mostrarse pero si yo creo que ahí había intercambio de fluidos pero bueno lo que digo no sé yo estoy dando ideas termino ya que a veces se que cuando pasan los años ya se puede hacer

Voz 5 32:47 Miller pero yo no lo voy a hacer de Los Serrano por si alguien está viendo la seria en Factoría de Ficción vale así que larga vida al Trono de Hierro de Los Serrano que no piensan que todos los sueño

Voz 0509 32:57 el cine se le ocurriría

Voz 5 33:00 no no para nada

Voz 3 33:04 qué

Voz 7 34:02 está plomo lo va a apretar en el gancho esto que acabamos de grabar me me pregunto yo mi millones de descargas

Voz 1 34:12 ha sido un ruso

Voz 5 34:15 sí

Voz 1826 36:52 hay dos opciones la versión si la versión celta sería la fe descartarlo oiga pues habría tres tres versiones la Fed sería versión celta sería esto no se Pepe Rubio está preparado alguna promo en Semana Santa y está buscarle un africana así no sé cómo lo hacía pero siempre que suena música raras es que viene la redada de Podium podcast tenido aquí a Juan López Córcoles yo creo que va a ser ésta que que suena pues aunque no lo parezca

Voz 0458 37:20 Tica de Semana Santa el musical del primer videojuego de Semana Santa que es Nacho en duro en la Historia y humanidad

Voz 1826 37:25 se ve como ahora su Semana Santa pero en plan videojuego suena al Spectrum

Voz 5 37:31 sí sí tiene tiene de hecho tiene un aire reto

Voz 0458 37:33 los seis lo descargarlo lo veréis es

Voz 1826 37:36 qué es esto del juego deseaban es un juego que se llama chico TAD

Voz 0458 37:38 sí es un simulador que está disponible para Iphone y Android es un simulador de procesiones pasos en el que te conviertes en el capataz tienes que ir guiando a los costaleros para no salirse de la calle no reventar la imagen del Cristo contra

Voz 1826 37:52 ah vale vale vale sea insisto de donde ha salido por no decir una cosa

Voz 0458 37:57 pues aquí se ha ocurrido son tres chicos de Sevilla hemos hablado con dos de ellos forma del tercero está en la cárcel el tercero no puede ponerse Ismael y Martín

Voz 1826 38:07 va solo

Voz 39 38:08 les he Ismael que el creador en hay programado tiene problemas no ha dado respuesta a Carlos que nuestro nuestro amigo que es el que se dedica al tema de los gráficos que tampoco trabajaba como tal es de este hotel después si yo que soy el que sacan Carlos poco más de una música que yo sí soy un poco porque técnico de sonido que tiene un poquito más de relación

Voz 0458 38:31 ya osea que como sospechábamos ninguno se dedica a esto de los debates de hecho el el juego ya has dicho que te un aspecto muy retro rollo máquina recreativa o o bien voy yo en cuanto lo vi lo primero que pensé esto será ocurrido a alguien bebido no se esto no es serio pero no no es un proyecto serio serio

Voz 39 38:49 si la chico tan nace en un en una casa vamos normal y corriente que hace hace un año más o menos ahora hay nada aprende programación y demás y que me gusta mucho la Semana Santa ahí vi que no hay nada parecido muy decidí empezar el proyecto de chico al fue pues sobrio fue sobre el alcohol en sangre si la

Voz 1826 39:12 a nada cero cero con cero es realmente podemos decir que empezaron de cero además porque no sabían nada de cómo se hacía entre más claro

Voz 0458 39:21 viendo que el juego lleva más de doscientas mil descargas igual es el mejor ejemplo de de que es una es potente tampoco hace falta ejecutarla en Silicon Valley lo que pasa en este caso es que han tenido que sacrificar mucho tiempo libre echando muchas horas

Voz 39 39:35 sí bastante bastante bien como usted trabajábamos pues prácticamente el lugar de ha salido lugar de dedican otra puede tiempo que teníamos tiempo del echamos cinco minutitos a ver cierta saca siguientes para intentar arreglar un book que tenían frente enteramente la VII Marcha y así pues entre nuestro hueco pues oímos los votos hablando poco a poco

Voz 1826 39:59 ya ya mira estoy mirando en la Apple Store veo que la foto también lo ha hecho porque incluso se lo tú eres tú descargártelo está cargando y quiere cuatro con siete estrellas la votación sobre cinco leyendo también algún comentario parece que la gente se enganche al juego

Voz 0458 40:16 sí hay hay un detalle que a mí me ha encantado seguro que muchos oyentes se acuerdan de videojuegos de fútbol que no tenían las licencias oficiales de los de los jugadores y había jugadores que llamaban muy parecidos a los reales pero con nombres falsos como Roberto Alarcos en el caso de Roberto Carlos ocurra Goldie era Rivaldo

Voz 5 40:31 en este caso algo para

Voz 0458 40:34 pido los pasos no se llaman exactamente como en realidad a bueno

Voz 39 40:37 no teníamos permiso de de las hermandades tampoco les preguntábamos así que para evitar un lío pues bueno no y pidamos en esos pasos pero no se pueden llama exactamente igual pues por ejemplo en vez de la Buena Muerte llama la buena defunción en vez de El besos les Buda en la así

Voz 1826 40:55 ya ya ya es decir con los nazarenos no lo hacen verdad porque los nazarenos tampoco llevándose en lugar de Juan López pues Juan poles lo decías antes que no hace falta irse a Silicon Valley vamos al importante César Ismael Isi Martín como diría mi amigo Nico han ganado billete ya

Voz 0458 41:13 pues justo el pregunte por ese tema porque la es gratuita y es verdad que tiene algo de publicidad no está como Mar Zuckerberg flotando en billetes pero sí les

Voz 39 41:21 algo debilitan a cuenta valentía al puedo estamos recibiendo poca cosa pero bueno la inversión ya la hemos recupera oí cómo no sólo nos lo tomamos como un pasa tiempo oí y una forma de de aprender no entraron en este mundillo de los videojuegos que yo por lo menos quiero dedicarme historia de mañana imagino que que tanto Martín como Carlos también pues bueno Nos comprobamos con eso de momento

Voz 0458 41:40 bien y habrá qué planes tienen claro el juego en principio los sacaron con diez pasos ya diez pantallas el pasado viernes a modo de sorpresa sacaron una más especial de cara a la Semana Santa

Voz 7 41:50 ha robado las fechas si yo por darles ideas

Voz 0458 41:53 pregunté si se atreverán con una versión así un poquito más veraniega más fresquita por ejemplo con la romería de El Rocío de salto de la reja

Voz 39 42:00 cómo pensar si está pensado lo que pasa es que ahora mismo es viable no es porque eso como te he dicho que como no nos dedicamos a esto dijo le están buscando mucho tiempo y Animos literalmente que no damos abasto para acá pero como idea como pensamiento sí que la tenemos por supuesto

Voz 0458 42:18 ve claro hay que tener en cuenta que el del Rocío hay que meterle caballos la reja el barro

Voz 1826 42:23 es más complicado por lo que tenemos que buscar también un nombre como Roberto largo sí sí

Voz 7 42:27 no

Voz 1826 42:27 a la Virgen de bueno no no se me están ocurriendo cosas que no no tengo ya no son ahora mismo yo creo a considerar siquiera por parte de los tres creadores que le guste la Semana Santa no pueda acercarse a las procesiones en el móvil puede tener algo parecido si llueve o lloviera o hubiese que a veces pasa en Semana Santa eso que te ahorras a ver quién tenemos por ahí

Voz 5 42:57 porque ayer desde luego desde el mundo del deporte conocimos la historia una historia de estas de de superación de cómo levantarse tras caer desde lo más alto ayer conocimos que bueno después de una década asignarán un grande Tiger Woods

Voz 1826 43:13 volvió a hacerlo volvió a ganar la chaqueta verde que le acredita como vencedor del Masters de Augusta

Voz 31 43:18 Edgar Hita ha puesto en total

Voz 1803 43:20 todo con Tiger Woods no Tiger qué tal buenas tardes buenas tardes otra vez muy bien y tú enhorabuena Muchas gracias por si alguien no me conoce hablando con el cinco veces ganador del mar

Voz 1826 43:36 sí sí sí sí eso creo siendo tú llegas aquí en la redacción de deportes cual seguro que le dicen que pasa máquina que pasa gran

Voz 12 43:44 el gran artista que pasara

Voz 0509 43:47 me dicen eso que pasa Tigre parece que me estáis viendo cómo configurar si nada más me conoceréis supongo que me conocéis todos no está mal se me conoce fáciles la pista porque casi

Voz 39 44:00 todos los jugadores de golf tienen pinta de guiri de no decir que no a una pinta nunca hay así con la Casa Blanca mofletes rojos y yo soy fiel Moreno ya hay nada pieza años sin ganar

Voz 1826 44:13 ya diez años de Rachid dentro

Voz 12 44:15 no pasó de todo mala racha eso eh

Voz 0509 44:19 en el desierto no razón había tenido problemillas no se ha visto que ponía como un poco loco podía como lo gato cuando sabes cuando están entre lo que queda es que estás en casa dices parece que hay un bebé llorando y nos hunde de queremos hace una semana el coche y no hay ningún bebé están ahí te cambiando fluidos ya cuando era niño osea a mi madre me decía tienes que jugar al golf que eso te vas a ir geniales la vida vas a ganar dinero yo decía yo prefiero jugar mejor la suerte o atrevimiento de Sober dado no sé cómo lo llamáis vosotros ahí en España pero no

Voz 1826 44:50 en las dos modalidades sirve si sí

Voz 0509 44:53 de refriega de chiquillos no pues eso y luego due to Emmys cosas también con la de viene y lo otro lo de lo sabes lo de la eso sabes cuando ya te lo dejan a cincuenta euros pues según cliente pues ya era eso como una pero claro nada ayuda primero que cuando acá un torneo como yo siempre ganaba llena el gol tampoco hagamos muerto de cansancio pues me decían esto habrá que celebrarlo Tiger

Voz 1826 45:16 o lo decías tú bueno yo ya han aliado

Voz 12 45:20 casado

Voz 0509 45:21 he cambiado realmente no he cambiado has visto no quedara saluda a todo el mundo ayudar vuelves a cruzar la calle cambiado

Voz 41 45:28 bueno

Voz 0509 45:30 te puedo otra vez malo dijo que todo el asunto por aquí vale

Voz 1826 45:34 ha llegado gracias

Voz 42 45:43 tengo que ir

Voz 1826 45:57 a haber a esta altura a estas alturas de la película yo creo que el que más o el que menos si no se puede hacer con él con la mecánica del concurso enseguida pero si los cuentas así básicamente de qué va el lío este en el que nos pones a jugar contra Ci al resto a Juan a Edgar A

Voz 1803 46:13 alma es fácil eso explica rápido es muy fácil hay un personaje oculto que puede ser una mujer puede ser un hombre un personaje de ficción no descarta que fuera puede ser porque no está hecho el único requisito es que no este hecho en la sección perdón pero inciso que menos me gusta porque mi madre hacer es tonto nunca la cierto pero eso me lo habían dicho tumor de ya es verdad el caso es que bueno pues tienes que adivinarlo yo os voy a dar tres pistas musicales después de cada pista podéis hacer una pregunta de la adhesión

Voz 5 46:43 no y luego al final pues Roberto que se podido en el G

Voz 1803 46:46 EFE tiene la cuarta pero sí un poquito solo

Voz 7 46:48 a la cuarta pregunta una pista

Voz 5 46:51 tras aquello que yo te puedo dar vale vale sí vengo a la primera

Voz 1803 46:55 a empezar con la primera que es una pista especial espacial

Voz 5 46:58 sí

Voz 29 46:59 vale bailes las

Voz 10 47:11 bueno ya ya la edad

Voz 29 47:27 a menos

Voz 1803 47:29 fue voy a hablar un poquito ahora ante el mayo con este sí Reginald Dwight hoy vamos a escuchar a tres a tres grandes veteranos el primero es Elton John que acaba de cumplir setenta y dos años y que tiene muchísimo mérito El como pianista como compositor cantante pero también Berni Topic que es el que él escribía las letras como esta maravillosa Rocket Man en la que te dicen no se puede estar en la procesión y repicando osea elige o ex astronauta puestas con la familia

Voz 5 48:10 ya está escuchaba pero ya está explicado la pista tampoco bueno vale vale yo siempre digo la pista es este tema cientos setenta y dos y el disco en el que aparece esta joya este Rocket Man se llama Honky Château el castillo Honky bueno pues la pista lo que dice es que nuestro personaje está enterrado en un castillo de Rossi son los que van a hacer túneles creo que hemos comido antes que iba a seguir primero dado mi historial en el juego pero me lo pregunte momento Juan no preguntes si está vivo no no no voy a preguntarse drogadicto como tú lo sabría que me llamó la familia es un hombre o una mujer yo he o sea yo te voy a decir sí o no entonces es un es un nombre vamos a ver si acertamos ahora es que estaba enterrado si no no y no lo ha dicho con arrobo no no no

Voz 1803 49:02 ya descartado al personaje de ficción también así que su nombre eso ya lo tengo

Voz 5 49:05 el rasgo bien bien vamos con la según

Voz 1803 49:08 la pista es una pista letal una pista asesina

Voz 43 49:17 un menor a a a alma no no que no

Voz 44 49:42 qué bonito acciones Roberta flaca una mujer que ya tiene ochenta

Voz 1803 49:45 hay dos años nacía en Carolina del Norte

Voz 5 49:47 de sus de sus dieciséis maravilla no sé si vive con ochenta y dos el ciudadano medio conoces

Voz 7 50:01 esta canción yo reconozco es que estás su canción

Voz 5 50:04 me poquito el gato otra matando lentamente con su canción número uno mundial y está inspirada en un poema Lieberman a la que no tengo el gusto de conocer el poema Se llamaba Aquilino

Voz 1826 50:19 Kuyt blues hicieron la adapta

Voz 1803 50:22 y los que han hecho la adaptación también han sido Carly Simon Alicia Keys Pitingo

Voz 5 50:26 sí o Tino Casal Tino Casal tiene una muy

Voz 1803 50:29 muy especial que os recomiendo pero bueno la pista no es esta sino

Voz 5 50:32 sí el personaje falleció el mismo año en el que se publicó esta canción de mil novecientos setenta y tres personas personajes siglo XX quién quién pregunta yo yo pregunto

Voz 26 50:48 eh era un uno

Voz 1826 50:50 político

Voz 4 50:52 un jefe de Estado algo así no

Voz 5 50:56 es un hombre mira que me he puesto sería para que parezca que soy inteligente pero su nombre que está enterrado en un castillo novecientos setenta y tres no y que los colectivos jefe de Estado ni Rey nada parece que los queda la tercera que si otra otra deja de momento sólo preguntarle a mi equipo una cosa renuente con cambios tenéis alguna idea pero la verdad es que no ningún poco diez está escojo siempre a lo mejor por qué la tercera que es otra mujer yo creo que absolutamente inconfundible

Voz 10 51:35 en ella

Voz 45 52:00 parecía

Voz 5 52:22 visto bueno la misa primero hablamos algo que todo tú aquí

Voz 1803 52:27 es otra veterana también el sesenta y cinco años tiene ya

Voz 5 52:30 esta neoyorquina que oye tengo una anécdota muy buena con esos mi abuela una vez les dijeron ha muerto Zuloaga hablamos de Pintor Zuloaga Le dijimos

Voz 18 52:44 hola Agallas se murió como se va a haber muerto Zuloaga cuando yo era pequeña le veía pasear con sus nietas

Voz 5 52:49 por la playa Un viaje en el tiempo no bueno el caso es que lo vi pasear con Cindy Lauper cría

Voz 18 52:57 así que ya una mujer inconfundible dando en su estilo como en su voz tiene los exitazo que son el pan y el el fan pero bueno estás muy conocida también Chuck Connors que significa colores verdaderos escogido esta canción por la pista lo que hice la pista es que a nuestro personaje se le asocia con colores