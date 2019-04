La Ventana (15/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1826 00:06 ir el cuarto día de campaña de nuevo Cataluña casado dice que retirará a la Generalitat las competencias de prisiones para que no excarcelar a los presos si son condenados por el proceso mientras el PSOE rechaza un ciento cincuenta y cinco perpetuo José Luis Sastre

Voz 1071 00:20 si el debate territorial que está marcando Roberto los discursos de este lunes con por ejemplo ese programa del Partido Socialista que aboga por dar más autogobierno y que no renuncia a una España plurinacional aunque no la menciona de manera expresa en su texto sobre las prisiones Ésta era la propuesta de Pablo Casado

Voz 0579 00:35 Kenny quede claro a Bildu al PNV y al PSOE cuando yo sea presidente del Gobierno las cárceles serán gestionadas por el Estado ni Cataluña ni Navarra ni País Vasco competencia nacional

Voz 1071 00:47 el PP que ha cerrado la web de su campaña Falcon viajes y también la falsa agencia que había alquilado en la madrileña calle de Ferraz donde tiene el PSOE su sede federal dicen las Nuevas Generaciones del PP que han cumplido su misión el PSOE recuerden llegó a recurrir incluso a la Fiscalía Ciudadanos ha vuelto a colocar una gran pancarta en el centro de Madrid después de que la Junta Electoral Central mandará retirar otra otra que por cierto retiraron tarde fuera de plazo Óscar García

Voz 1645 01:12 esta nueva lona también está situada en el centro de Madrid de mula una conversación en un chat de whatsapp llamado Consejo de Ministros en este grupo charlan Pedro Sánchez y los que Ciudadanos considera que son sus socios de gobierno Pablo Iglesias Quim Torra Otegi Puigdemont tratan de quedar para hacer juntos una barbacoa en otro extremo y con los colores corporativos de Ciudadanos se puede leer vamos a cerrar este grupo esta es la segunda gran pancarta que Ciudadanos coloca en el centro de Madrid la primera en precampaña aludía al colchón de Sánchez en La Moncloa y tuvo que ser retirada tras una denuncia del PSOE en la Junta Electoral Central

Voz 1071 01:43 vamos a Bruselas el Parlamento Europeo debatirá sobre la detención de Julian Assange como proponían los grupos de la izquierda pero finalmente Griselda Pastor no va a haber votación buenas tardes

Voz 0738 01:52 exactamente la Izquierda Unida de la Eurocámara quería un voto nominal contra la extradición de Assange aprovechando que el Parlamento debate la ley de apoyo al quiénes desvelan secretos perjudiciales pero no será

Voz 3 02:02 sí pero una cosa es una resolución que tiene un contexto general que es defender a las personas que denuncian y por lo tanto hay que protegerlas y otra cosa es convertir el caso particular por importante que sea en un caso general

Voz 0738 02:15 porque como explica el español Javier Nart liberales populares y socialistas han preferido una proposición del grupo de Los Verdes para que haya debate pero sin voto en la Eurocámara será mañana y obligar eso sí a tomar la palabra a la comisión de Al Quds

qué tal buenas tardes día antes vamos con Valverde porque esta tarde el técnico azulgrana ha hablado en la rueda de prensa previa al partido de Champions que tiene mañana ante el United

Voz 0588 02:38 tenemos las referencias de lo que están haciendo en Champions este año de cuatro partidos han ganado tres fuera de casa y dos de ellos pues haciéndolo en los últimos minutos como el Paris san Germain el día de la Juve estar atentos no

en la cita del día recordamos Leganés Real Madrid derbi madrileño que CIE cierra esta jornada XXXII de la Liga

Voz 1915 03:04 el Ayuntamiento de Madrid empezará a multar a partir de mañana los conductores con el radar de tramo de la A cinco hace dos meses el pasado quince de febrero Se establece un periodo de aviso para los excesos de velocidad limitada a setenta kilómetros por hora el Gobierno de Carmen le explica que es una medida para reducir el ruido de los accidentes en esa zona desde la Comunidad de Madrid en cambio entienden que sólo producen colapso en el tráfico la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo

Voz 5 03:26 eso los semáforos tienen que ser retirados de forma inminente porque lo único que está provocando un colapso permanente en esa red de hecho tenemos una valoración previa que supone que para tener las mismas frecuencias de autobuses en el en los itinerarios supone un incremento de cinco millones de euros

Voz 1915 03:46 la Plataforma por la sanidad pública del norte de Madrid exige la dimisión de los alcaldes de Alcobendas y de San Sebastián de los Reyes denuncian lo que consideran su incapacidad para mejorar los servicios sanitarios de la zona como es el caso del Hospital Infanta Sofía a SER Madrid Norte Israel Aranguez

Voz 1733 03:59 falsas promesas silencios cómplices y hasta mentiras son parte de una larga lista de reproches a Narciso Romero Ignacio García de Vinuesa por su gestión al frente de las demandas de la Plataforma por la sanidad pública de la zona norte el colectivo carga contra el regidor popular de Alcobendas por no detener el desmantelamiento del Blas de Otero al primer edil socialista de Sanse Le acusan de no impulsar las mejoras en el Infanta Sofía Rafael Romero el portavoz

Voz 6 04:24 el literalmente no está haciendo nada para que esta situación pues mejor

Voz 1826 04:28 para la ciudadanía en general

Voz 1733 04:30 los problemas ya mencionados se unen ahora los cambios en los horarios de atención primaria anunciados por la Consejería de Sanidad una medida que entienden incrementaría la demora en las citas y la saturación de las urgencias hospitalarias

Voz 1915 04:43 la policía ha detenido en Madrid a un hombre que se dedicaba a falsificar obras de arte para después venderlas a salas de subastas de todo el mundo y la investigación se inició el pasado mes de marzo en Alemania la policía ha recuperado dieciséis obras falsificadas de Chillida ue Dartmouth valoradas en doscientos cincuenta mil euros

Voz 1826 08:08 las seis de la tarde y ocho minutos cinco y ocho en Canarias bueno el símil del efecto mariposa está ya especialmente sobrado trillado sea utilizado en todos los contextos posibles pero Easy hoy les dijera que Nieves Concostrina propone otro bueno en realidad lo propone la historia verán

Voz 18 08:24 es el efecto tajada de sandía

Voz 7 08:29 no

Voz 13 08:32 en La Ventana acontece que no es poco con un relato pero

Voz 1826 08:36 ante la historia con Nieves Concostrina

Voz 13 08:39 en la Cadena Ser

Voz 7 08:42 eh

Voz 1626 08:48 no sé cómo es posible que una bronca que se monta por culpa de una tajada de sandía acabe provocando diecisiete muertos y veintiocho heridos pues verán como el quince de abril de mil ochocientos cincuenta y seis Un yanqui borracho separó en un puesto de un mercado de Ciudad de Panamá pidió una tajada de sandía el vendedor se la dio a cambio le pidió los cinco centavos que valía el yanqui acompañado de cuatro amigotes se negó a pagar seguí una riña la riña derivó en pelea y la historia acabó provocando además de los diecisiete muertos la primera intervención militar de Estados Unidos en Panamá

Voz 2 09:26 por una tajada de Sandy

Voz 14 09:44 esto como todo tuvo sus antecedentes

Voz 1626 09:46 Estados Unidos siempre ha sabido dónde poner el ojo comercial y militar y a mediados del siglo XIX lo puso la zona donde ahora está Panamá por entonces no era un país era un departamento formaba parte de una gran nación llamada República de Nueva Granada es decir la Nueva Granada de entonces era lo que es ahora Colombia Panamá bien pues Estados Unidos estaba muy interesado en llevarse bien con el departamento de Panamá porque por entonces no existía el canal pero necesitaban permiso para atravesar esa estrecha franja de terreno de tal forma que se descargaban las mercancías en el Atlántico se trasladaban por tierra hasta el otro lado hasta el Pacífico y allí se volvían embarcar esto que parece muy trabajo son realidad les evitaba dar la vuelta toda América les traía cuenta el caso es que por el interés te quiero Andrés pero Estados Unidos alcanzó un acuerdo de amistad y cooperación comercial con Panamá

Voz 19 10:40 hay de esto eh espera tantos ahí el césped donde eh que a que haya

Voz 1626 10:56 pero ocurrió que a los yanquis les dieron la mano y se tomaron el brazo y los panameños se hartaron de aguantar todas las chulería de los estadounidenses que ya se creían que Panamá era suya el incidente de la tajada de sandía fue la excusa para aliarse porque es que no se podían ver pero también fue el pretexto de Estados Unidos para mandar a sus tropas

Voz 1826 11:15 tomar la zona fue la primera

Voz 1626 11:18 convención armada en Panamá luego vinieron trece invasiones más pero la primera conste fue por culpa de un yanqui borracho que se negó a pagar cinco centavos por una tajada de sandía

Voz 19 11:29 FT eh era FECE que la que la T de aquí

Voz 14 11:47 bueno pues ya conocemos el deseo

Voz 1826 11:49 adelante como decíamos el efecto tajada de sandía es una novela tan real como la Historia

Voz 2 11:59 ya no sientes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado tener pues voté buscando hasta que no son horas

Voz 4 12:26 ella se Benjamín Prado por aquí como cada semana Benjamín Javier qué tal buenas tardes buenas Averroes con Javier Sagarna director de la Escuela de escritores Javier qué tal hola qué tal cómo ha ido la semana pues muy bien muy bien vamos en la línea habitual setecientos cincuenta y cuatro relatos que no está nada mal tres finalistas estupendos que creo que va semana

Voz 1826 12:47 los oyentes es que Javier no es mileurista pero sí es mil cuentista toda la semana que caiga está abordando estaba ahí el cuentista vamos a por los ocho cuentista fíjate luego lo conseguiremos yo no la he escrito era la frase con la que había que arrancar un relato de no más de cien palabras enseguida conocemos Alós a los finalistas de de esta semana ir seguida también

Voz 0281 13:08 votamos pero de momento os voy a presentar a

Voz 1826 13:11 Aleandro Janko que es escritor de Moby Dick o Vidic sin límites los actores Jesús Vidal hay Gloria Ramos que forman parte formaron parte de la película peores de Javier Fesser presentaron hace unos días el libro Moby Dixie límites dirán esto de Dick sin límites fuera es una versión del clásico he reescrito en este caso sin utilizar la letra no aparece la letra en ningún en ningún momento Leandro Olalla Leandro Janko qué tal buenas tardes qué tal buenas tablas por bueno encantado de de saludarte esto se ha hecho con el objetivo de sensibilizar sobre la discapacidad demostrar que no existen limitaciones aunque Moby Dick sin límites la propia de ese límite esa como la evitamos Leandro

Voz 20 13:57 bueno podría haber sido Moby Dick sin trabas a pero la gente Credito el libro prefirió poner sin límites porque creo que era mucho más claro el concepto que querían transmitir es verdad que se podía haber obviado la letra e incluso el título pero lo que queríamos comunicar es que uno puede hacer cualquier cosa ahí no hay límites para nada pasa aquí oye porque sí

Voz 1826 14:23 escogió este es un proyecto conjunto de Down Madrid plaza del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad quién escogió que que fuera esta novela una novela clave la historia de la literatura universal Moby Dick Stein otra

Voz 20 14:39 bueno a mi proyecto metido por una agencia que desde que con tan tan conmigo en realidad contactan con pitos Rosón no quieres tienes querido en la versión en inglés al principio Peter es amigo mío y colega también ofreció escribir el Mobile Elizo Un la estructura como se podía optar muy LIC la letra en inglés y Pita vio que teníamos mucho tiene mucho trabajo estaba preparado tiempo me dijo si me podía echar una mano me puse a escribir él la versión en inglés y en la mitad al proyecto hall surge de la Navidad hacerlo directamente en Espanyol al principio querían hacerlo el inglés para que una cobertura más internacional apenas pues se dieron cuenta que esto era un tema que tenía que sacar al mercado local a España quería tener versión española entonces Peter dijo que no se no se veía capacitado cual escribirlo sólo en Espanyol hizo con mi inconsciencia habitual dice que existen hoy

Voz 1826 15:40 es algo que estamos este año en el bicentenario del nacimiento de Herman Melville autor de Moby Dick que mira acaba de publicar la editorial Nórdica acaba de publicar una una edición de Benito sereno que es uno de los libros más raros de Herman Melville pero que para el lector español tiene la curiosidad de que de que Benito cercano a méritos herreño que era un pirata español de eso pero sé que al que ser Seles revelaron los esclavos que llevaba para venderlos en Perú tomaron el barco y es una historia bueno Borges consideraba a un libro de la altura de de Moby Dick cosa que estamos celebrando el bicentenario de un escritor Herman Melville tan bueno tan buen prosista que en Estados Unidos tú sabes que yo no conozco otro caso que en las antologías de la poesía norteamericana contemporánea se ponen trozos de Moby Dick considerando los casi poesía ya ya ya ya es decir Leandro pero todo eso que que nos está contando lo que tú explicabas el reescribir Moby sólo quiero decir no es sólo evitarla eh sino que hay que reformular muchas cosas ahí

Voz 20 16:45 bueno sí ha hemos destrozado y pidió perdón a Herman Melvin y a toda su familia lo que hemos hecho es contar en la arquetipo de la historia de Mobile Me tomar los personajes principales hemos tenido que en principio no podíamos decir ballena porque Tebas hay una letra E así que el enemigo o la el el protagonista en moviliza eso pulpo de ahí en adelante lo que hemos hecho es destrozar totalmente la historia tomar los personajes el el hilo argumental básico trasladarnos a lo que sería una aflicción actual nuestro protagonista empieza viajando en un avión de Degas muy efectiva hacia La Habana todo para total hemos hemos buscado todos los trucos Si jugarreta posibles porque lo ponemos letra B en ningún momento

Voz 1826 17:42 oye después no sé por qué porque entre una cosa y otra Leandro entre que empieza en el proyecto de intentar reescribir Moby Dick pero en inglés y después te decides a quedarte tú con el proyecto de hacerlo en español no sé si hasta mentalmente te ha cambiado algo te has sorprendido optimismo durante todo ese tiempo pensando palabras sin que constantemente intentando hablar sí ah sí

Voz 20 18:04 no hablar pero me he pasado muchas noches en vela o desvelado pensar en palabras sin ahí cuando veía una bonita que no no se ha ocurrido antes apuntaba buscaba meter en alguna frase o cuando veía alguna frase tiene algo que leía que no lo tenido una letra B buscaban incorporarlos lo que estamos escribiendo escribiendo ahí si esto es un ejercicio de contorsionismo lingüísticos sabes

Voz 1826 18:33 que esto ya lo hizo Georges Perec

Voz 0281 18:37 la había instrucciones de uso novela

Voz 1826 18:39 no páginas fue yo creo que también no que es la la vocal más en francés no

Voz 20 18:47 en realidad estaba inspirado en un libro anterior que sea más Gatsby Condé que es Bride aquí estoy lo hizo creo que a mí me XXXVIII estos Perec lo hizo en francés caqui con De Gea de ese de griega que es una historia una novela de cincuenta mil palabras novelas final letra e cuentan que Bright cuando escribió esta novela le quitó la letra de a su máquina de escribir para no tentar se en ningún momento a escribir con eso por suerte tengo las herramientas la tecnología actual podría repasar cada tanto con mi profesor de texto buscando letras se

Voz 1826 19:31 si que alguna alguna que después el el buscador te dijera cuidadito Leandro que aquí tenemos una

Voz 20 19:36 sí sí sí sí el todos los días aparecía alguna inconscientemente que tenemos que ir para atrás y volverá a cambiar a esa palabra que apareció de la nada

Voz 4 19:45 a mi a mi lo que me ha recordado este empeño que Benjamín mencionaba Borges es aquel Pierre Menard de cuentos que reescribir el Quijote palabra

Voz 21 19:54 por palabra exactamente igual pero de nuevo completamente no

Voz 4 19:57 yo creo que tu trabajo así un poco eso pero exactamente al revés

Voz 21 19:59 el pudiendo hacerlo completamente todo

Voz 20 20:02 el bueno ya que trabajo tenía más que ver con con escribir Moggi con lo que estamos comunicando era transmite una idea a través de un libro que concierto todos los descargar gratis Moby Dick sin límites punto com

Voz 1826 20:23 todos los oyentes

Voz 20 20:25 este es un libro que se regala que él Aznar lo o lo que tengo entendido lo iba a regalar entre algunos de sus socios no todos porque es una edición muy limitado en papel pero en formato digital cualquiera que se les puedo bajar la versión en inglés en español

Voz 1826 20:40 de una página web Tévez dirías otra vez en el lío como que si te metería es otra vez en el lío este Leandro

Voz 20 20:48 supongo que sí que que que uno cuando me gusta lo que hace

Voz 22 20:53 pues no me digas riesgos la no

Voz 20 20:56 no obstante bueno le al principio todo parece bonito a la mitad de del trabajo bueno puede por que poner más difícil que uno pensaba pero no para mí es una experiencia muy positiva para mí es un honor el tema se han presentado lo los actores en cambio de Jesús Vidal empezó la presentación a ver los primeros párrafos del libro darme fue como que cobraba vida en la voz de otro si realmente me siento muy orgulloso y muy contento de que la oportunidad de participar en esto

Voz 1826 21:34 recuerdas cómo empieza tú lo tienes ahí a mí no me lo tengo aquí a mano si ya sabemos que por Érase una vez no no no no no a ver cómo suena el primer no se la primera frase si la en movidito movidito sin límites pero que podía haber ha sido movidita sin trabas

Voz 20 21:54 te voy a contar mi historia soy yo voy a contar mi fatídica historia palabra por palabra todo lo vivido no ha sido algo ficticio podría opinar lo contrario bases ojos lo han visto todo si así veintisiete mil palabras más

Voz 1826 22:12 bueno pues no hemos echado de menos la eh no Vidic sin límites el autor ha sido Leandro Janko al que hemos tenido la posibilidad de saludar darle la enhorabuena esta tarde desde aquí desde La ventana Leandro un abrazo muy fuerte muchas gracias un abrazo fuerte mucho hacerme oir un poco más gracias

Voz 23 22:35 el

Voz 4 22:41 y esta tarde Benjamín también mire con alguna que otra recomendación bajo el brazo

Voz 25 23:00 yo lo que

Voz 9 23:07 nada

Voz 1826 23:22 para hablarnos Benjamín entre otras cosas de dos mujeres olvidadas que han sido rescatadas por dónde empezamos poco eh felicidad a Felicidad Blanc Se la conoce porque fue

Voz 0281 23:34 la mujer del poeta Leopoldo Panero primero poeta republicano detenido para ser fusilado al que salva su madre después de hablar con Carmen Polo antigua compañera y miembro también de la alta sociedad que apoyaba que el golpe de Estado que el tema que estamos escuchando porción

Voz 1826 23:50 esto es un más brilló en la mano de esta mujer

Voz 0281 23:53 el pueblo María no famosa primero por eso famosa después por haber sido la protagonista de la película El desencanto en la que no que sale muy bien parado el el marido fallecido ni sus amigos por ejemplo el Premio Cervantes Luis Rosales famosa también en por ser la madre de Leopoldo María Panero la autor de este poema hay por haber pasado los últimos años de su vida cuidando los di en los diferentes psiquiátricos donde fue ingresado caramba siempre parece haber sido famosa por otros por el marido por los amigos del marido por el hijo por aquella extraña relación que tuvo cuando destinaron a Leopoldo Panero padre a Londres conocieron a Cernuda ya volvió de allí convencida de que Luis Cernuda estaba absolutamente enamorado de ella cosa bastante improbable dada la homosexualidad de de Cernuda y que dudaba si dejar a su familia irse con el bueno pero lo que no sabíamos de ella no sabíamos hasta que la editorial Renacimiento ha publicado este libro que se llama como se llama La Ventana sobre el jardín un libro

Voz 1826 24:50 en tan que verlo evidentemente no

Voz 0281 24:53 que son sus cuentos reunidos que Felicidad Blanc además de ser todo ese personaje secundario parecía siempre estar a la sombra de otros era una mujer que tengo que decir una vez leídos estos cuentos que yo no conocía que escribía muy bien y que podía haber hecho una carrera sola bueno tiene un cuento por ejemplo magnífico de ama el el domingo donde habla de un personaje que era maestra maestra en los años de la guerra no dice nada pero yo decir que eres maestra los años de la guerra suena a depuración y a problemas no suena cuenta que ese caso con un rico te puedes imaginar que a lo mejor se casó forzada porque después de la guerra su situación no era la más la más la mejor de las posibles no un día salen de hacer una a un cámping no una una salida a esta hacía antes a comer en el campo y tal y ella se pone a llorar por qué llora bueno pues al llora por todo aquello que no cuenta relatos Javier Sagarna lo hubiera gustado esta esta técnica no

Voz 1826 25:45 así silencios no si otro que se llama

Voz 0281 25:47 la institutriz no cuenta la historia la carta que le manda una hija a una institutriz como su casa en la que le confiesa que que su padre que su padre estaba enamorado de ella que su padre le diosa carta para que llegara a que la quería sacar ha estado esperando la institutriz durante treinta años dice que no vuelve sin padre está viejo está en casa pero sería maravilloso que volvía a las pero claro han pasado treinta años ella mira la foto de cuando estaba con el padre y se miran al espejo y no quiere que la ve así o el que se llama la venta Ana no un hombre pobre también víctima de de la guerra que ese tiene que casar Ford solamente con una viuda que tiene un un parador uno un hospedaje donde es bastante desdichado cuya única ilusión en la vida de cuya única vía de escape cuál es pues mirar por la ventana porque mirando por la ventana Se ve pasar la vida se ve lo que está más lejos de esa prisión en la que él se ha metido bueno una magnífica escritora Felicidad Blanc mucho más que el personaje secundario que conocíamos y muy buena idea la hábito de la de la editorial Renacimiento publicar La Ventana sobre el jardín que son todos los cuentos que ha escrito eh

Voz 9 26:56 queriendo alerta cuenta Eslava el silencio porque porque Dios

Voz 1826 27:19 decíamos que venías hoy con de entrada con dos propuestas que iban a recuperar a dos mujeres olvidadas y está sonando porque la segunda de ellas bueno desde luego es una de las más importantes del arte mexicano del siglo pero si hablamos de Carmen Mondragón habrá alguna gente que

Voz 0281 27:35 Pepa que inglés y otros que no y otros que no

Voz 1826 27:37 hablamos de la violín y habrá más gente que sepa quién es porque

Voz 0281 27:41 la vida de esta escritora y pintora escandaliza a profesional de la vida cultural Hinault Cultural de México la cuenta Juan Bonilla en este libro publicado por la editorial Seix Barral totalidad sexual del cosmos es un título raro pero es el título de uno de los poemas de Carmen Mondragón bueno es una historia tremenda es la historia de una mujer bellísima de una mujer con unos ojos verdes en los que todo el mundo se quería sumergir que iba conquistando casi a cada hombre que la miraba y cuya belleza belleza fue por una parte la llave Calabria muchas puertas por otra parte fue la que la condujo la casi a la desgracia no un día el hijo pequeño que tiene esa casado con otro artista un artista mediocre que al final termina siendo también bastante conocido llamado Lozano homosexual que no tiene mayor interés es el único hombre de todo México que no tenía interés del mundo en el que se movían seguramente las mujeres con eses con ese es de casa no uno ya el hijo que tienen imagino que regañadientes porque en uno dos tenía gran interés selectivo seleçao están en lo alto de la escalera su casa se le cae el niño muere o lo tira porque el marido tiene la idea de que lo tira el padre el género

Voz 1826 28:50 al Mondragón es un hombre que se hizo famoso vendiendo armas no hay queda

Voz 0281 28:56 destruido también cuando al llegar la revolución tiene que huir de México porque si no se lo van a se lo van a cargar irse van a vivir al frentes lugares de Europa por ejemplo España por ejemplo San Sebastián también una temporada en país en París bueno es una novela tremenda Juan Bonilla me parece un escritor verdaderamente excepcionales Tico placer leer todo lo que escribe y la manera en que ha reconstruido aquí la vida de esta enigmática compleja y a Carmen Montalbán una mujer que iba como te decía antes sembrando el escándalo que en finta era de una de una libertad sexual absoluta y que termina con un pintor muchísimo mayor que ella un hombre físicamente bastante desdichado y que encima le era infiel como si tuviera que purgar de alguna manera con él toda esa capacidad de seducción que tenía con todos los demás totalidad sexual del cosmos Juan Bonilla seis Barral una magnífica novela en la recuperación de un artista Carmen Mondragón y lo preferimos Holguín pues muy importante

Voz 1826 29:56 es decíamos ahí Benjamín viene bueno todo de dos en dos porque enseguida nos habla de dos libros inéditos en España de dos grandes cuentes

Voz 9 30:12 claro

Voz 28 30:16 he peleado

Voz 2 30:32 mueren y tan

Voz 1826 30:36 no tengo es

Voz 2 30:37 de

Voz 29 30:39 madre cariño

Voz 30 30:42 por el Padre misericordioso es por ella

Voz 31 30:44 soy Gabriel de Glass ahora por las reparaciones

Voz 1594 31:51 en cada rama que repite tu nombre en las ramas altas lejanas en las ramas que están junto a nosotros se hoy se oye como si despertar de un sueño en el Alba se respira en las hojas se mueve cómo se mueven las gotas del agua

Voz 36 32:09 claro

Voz 1826 32:10 corazón rosa

Voz 1594 32:12 junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña es una cosa que nos mira cómo se va a la sangre de una herida como se va la muerte de la vida y la vida se llena con tu nombre Clara claridad esclarecidas yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara no tendría ni así de miedo porque sabría quién lo tomaban un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga manejada por otro corazón no teme nada y que mejor amparo tendría él esos tus manos clara he aprendido a decir tu nombre mientras duermo lo he aprendido a decidir entre la noche iluminada lo han aprendido ya el árbol y la tarde si el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los tribunales y lo murmura el Ría clara

Voz 35 33:06 hoy es sembrado un hueso de dura no en tu nombre Guadalajara octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 30 33:14 Aire de las colinas Juan Rulfo

Voz 1826 33:17 en la Cadena SER

Voz 9 33:19 el escucha

Voz 1826 35:08 a veinticinco minutos para llegar a las siete de la tarde las seis en Canarias aquí con cada lunes con Javier Sagarna escritores que enseguida por cierto vamos a conocer

Voz 0281 35:16 los finalistas de de esta semana con Benjamín Prado al que habíamos dejado

Voz 1826 35:21 con el anuncio de otro par de libros

Voz 0281 35:24 lo par de recomendaciones dos que tenían que ver decíamos bueno

Voz 1826 35:27 tienen en común que son inéditos eran altos

Voz 0281 35:30 en España de dos grandes cuentistas el señor bueno Elvira Lindo dice que le hubiera gustado escribir cual cualquiera de sus cuentos que la ayudado a a escribir sobre la maternidad la amistad entre mujeres las relaciones entre madres e hijas Javier Marías dice que es una en ella todo es maravilloso Joyce Carol Oates dice que es una escritora fantástica de qué estamos hablando hombre de la Premio Nobel de Literatura Alice Munro nueve canadiense que es una verdadera maravilla no ahora sale un libro que no se había publicado España quién te crees que eres lo han titulado aquí donde hay buen una serie de cuentos verdaderamente deslumbrantes no donde se habla mucho por ejemplo bueno son cuentos tengo que decirlo o es una novela no sabe muy bien porque es una serie de relatos que cuentan las diferentes etapas de la vida de una persona de sus familiares y al final podríamos decir que forma una especie una especie de novela no providencia matrimonio que ese pelea que van al se separan que reflexiona sobre cómo al al separarse dos personas la distancia que se abre entre ellas también es una distancia que ocupan otras personas y ocupan un lugar en la vida de los hijos y todos sabemos lo difícil lo mucho sabemos lo difícil que es en fin con glaciar a los hijos de otras parejas con las parejas actuales no han cisnes silvestres no relato que habla de esas personas que siempre están metiendo miedo y le dicen a su hija cuidado de pueden atracar no vayas por aquí te pueden violar van a abusar de Ci de Téllez te llevarán a un burdel te robaran eh y qué pasa que a lo mejor a veces llamas a Némesis

Voz 1826 37:04 sí aquello que estas eh atrayendo pues al final serán llamadas al mal tiempo pues estás llamando al

Voz 0281 37:09 mal tiempo realmente no bueno una serie de de cuento

Voz 1826 37:12 los diría los hablaría hablaría de todos

Voz 0281 37:14 no eh bueno la mendiga uno que habla de del peso de las decisiones no cómo cómo cambian a los demás ya optimismo no las decisiones que tomas sobre todo cuando hay en la balanza esa cosa ese invento fatídico del ser humano que es cuál el dinero el dinero altera todos los pesos y todas las relaciones también no bueno un libro maravilloso por cierto la traducción de Eugenia Vázquez sabes que siempre me gusta mencionaban las exiliada excluyendo a ellos sin ellos estos libros no existirían quién te crees que eres Munro Premio Nobel de Literatura publicado por la editorial Lumen y el otro relatos de otra gran escritora en este caso italiana Natalia Ginsburg una de las grandes también no es el camino que va a la ciudad y otros relatos ya ha traducido Andrés Barba un magnífico novelista el mismo brota publicado el editorial Acantilado pues también es una lección de cómo una buena escritora desde el principio ya sabía que iba a ser una buena escrutado porque algunos de los de los relatos el título al libro por ejemplo lo escribió cuando tenía quince años y la verdad es de una solvencia y una profundidad que te dejan te dejan verdaderamente perplejo Kenny Elvira Sastre bueno a mí me ha gustado mucho bueno que se llama una ausencia donde es un tipo no que está con su hijo su mujer se ha ido a a supuestamente a hacer un viaje de negocios el empieza a imaginarse que le está siendo infiel me ha recordado mucho esa frase que dijo García Márquez que es que los celos saben más que la verdad que es una frase tremenda no en este caso también saben más que la verdad porque él llega incluso a leer imaginaria mente la carta en la que su mujer le dice que lo abandona por otra persona lleve más bueno Natalia Ginsburg el camino que va a la ciudad y otro relatos otra magnífica cuentista en España hay esa cosa que dice que esa fase despectiva que habla de vivir del cuento estas dos autoras vivieron del cuento la verdad es que gracias a ella nosotros vivimos mucho mejor leyendo su cuento es también vamos a por nuestros cuentos los relatos de

Voz 7 39:16 de Escuela de Escritores

Voz 1826 39:33 una historia en cien palabras que esta semana tenía la obligatoriedad de arrancar con yo no la he escrito Alberto Moreno qué tal buenas tardes buenas tardes enhorabuena

Voz 38 39:42 muchas gracias a ver finalista por cuarta vez

Voz 1826 39:45 aquí mis anotaciones para buzón lleva participando desde hace cinco años Alberto no

Voz 38 39:50 sí aproximadamente cuatro cuatro años dos cuatro años y medio sí

Voz 1826 39:54 cuarenta y tres años de Talavera de la Reina lo de educación física en primaria en un colegio y ahora estás de vacaciones esta semana entonces

Voz 38 40:01 sí sí ahora estamos de Semana Santa

Voz 1826 40:04 cómo recuerdas cuando podrías decir que empezaste con la afición escribirá Alberto

Voz 38 40:11 bueno pues desde pequeño me gustaba mucho ya hay más en serio lleva unos quince años así cuando escribes pues hubo dudas si es la más la de la manera que tengo de de poder concentrarme y ahí es cuando más lo necesitó y lo y lo hago

Voz 1826 40:30 yo siempre digo voy a quedarme en la cama hay que Dios You de Alberto Moreno

Voz 4 40:36 sin embargo es una es una gran tradición de grandes escritores que madrugar luego cuando José Luis Sampedro siempre contaba aquello de que se levantaba a las cinco de la mañana y escribía tres horitas ante de irse a trabajar al Barça ese tipo de cosas han salvado muchas carreras luchábamos madrugar es más frío darse Jable de orugas Alberto y cuando escribe climas novenos

Voz 38 40:55 en va por rachas y lógicamente el verano que tenemos vacaciones puedo escribir más a menudo oí en periodos vacacionales intento han al menos un par de veces a la semana o tres hice y madrugó bastante sí

Voz 1826 41:12 sea como el que se pone echarle algo yo estaba aquí eso es ahora se va a hacer deporte bueno tú te cuidas de otra manera no tú te levantas mi vicio escribir oye pero es que lo de siempre en corto no porque tienes una novela publicada un thriller

Voz 38 41:24 sí llevo aproximadamente estos cuatro o cinco años últimos intentando meterme en el mundo el relato y el microrrelato practicamente no hago otra cosa porque tengo también menos tiempo pero bueno intentado tocar varios

Voz 39 41:40 pues bien y que estás leyendo ahora Albert pues ahora estoy con el ocho de catorce muy bien

Voz 1826 41:46 bueno pues Alberto Moreno del que enseguida escucharemos también su relato igual que el de Carmen de la Rosa Carmen buenas tardes

Voz 20 41:51 hola buenas tardes enhorabuena gracias

Voz 1826 41:54 cincuenta y cuatro años de Santa Cruz de Tenerife es médico rehabilitador en en un hospital estás descansando esta tarde Carmen no pillamos trabajando

Voz 39 42:03 si estás pensando abono finalista

Voz 1826 42:05 tú por primera vez enviar muchos relatos sólo en vías participas ocasionalmente au cada cual

Voz 39 42:11 a mente cuando veo una frase así que me llame la atención entonces

Voz 1826 42:14 de esta esta esta porque te llamó la atención

Voz 39 42:18 bueno me me parece que daba muchas posibilidades esa frase yo no la escrito no

Voz 1826 42:23 ah sí eso fue como si al igual que lo hemos preguntado Alberto tú recuerdas cuando empezaste a escribir au ha sido escribiendo a lo largo de tu vida según la época según el momento has tenido rachas cómo cómo y cuándo

Voz 39 42:38 a ver escribo cuando puedo porque como todo este tema de tiempo también no pero a mí la literatura me encanta mi amante de la literatura de me encanta leer soy muy lectora de pequeña era muy lectora y bueno escribía empecé como todos empezamos a escribir redacciones en los colegios y luego algún concurso así de joven y luego ya en serio empecé con talleres de escritura estuve uno con Jorge Eduardo Benavides aquí en el Círculo de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife y ahí ya cogí más el hábito de escribir publicado también alguna cosa claro si tengo un libro de microrrelatos ilustrado que se llama acordeón y luego tengo un libro de micro de relatos Se llama todo vuela y luego bueno en algunas antologías tengo relatos breves y microrrelato

Voz 1826 43:21 tú que estás leyendo

Voz 39 43:22 pues estoy leyendo ahora mismo herido leve de Eloy Tizón

Voz 1826 43:25 muy bien pues enseguida escuchamos tu tu relato mucha suerte Carmen

Voz 39 43:29 venga muchas gracias vamos a saludar a Juan Pedro Agüera

Voz 1826 43:32 mira también tiene cuarenta y tres años también es profesor Juan Pedro qué tal buenas tardes

Voz 30 43:36 hola buenas tardes de Cartagena profesor de Filología

Voz 1826 43:39 de Filosofía en un instituto estás de vacaciones sonó todavía ahí tienes las vacaciones después a partir de allá del del jueves y la próxima semana quizá no sí bueno finalista tú por primera vez participas cada cuánto

Voz 30 43:55 pues todas las semanas intentó mandar un relato

Voz 1826 43:59 llevo un año y medio no hay nada medio bueno un año medio escribiendo aquí pero tú desde pequeño en realidad tengo entendido que te lo inculcó un profesor no

Voz 30 44:07 sí teníamos un profesor en I S B que tenía la costumbre de exigirnos un relato cada semana hice se votaban en clase era era un Javier Sagarna

Voz 1826 44:17 de la vida no algo así Javier Sagarna desde luego profesor eso sí soy soy inculcar estos le parece maravilloso

Voz 30 44:25 y además después nosotros lo lo imprimía en nosotros mismos

Voz 1826 44:28 así que acoge a más para letra letra íbamos

Voz 30 44:31 no cada relato ahí lo tenemos una imprenta muy manual que den clase lo habían fabricado profesor si nosotros pues lo imprimió todo y hablábamos los libros

Voz 1826 44:41 la imprenta de como las de antes que había en el colegio para hacer las fotocopias de esas que tenga como una algo muy parecido a base de gelatina

Voz 30 44:48 te acuerdas nuestra mente

Voz 1826 44:50 por ser los alguno de aquellos relatos

Voz 30 44:52 pues tengo alguno que creo que mi madre guarda todavía en el baúl de los recuerdos de o cuaderno que hacíamos pero claro son cosas muy muy infantil

Voz 1826 45:04 muchas veces aquí decimos por aquí yo de inculcar el hábito de la lectura en los y los pequeños decimos es que uno hace lo que ve en casa es decir que siempre tendemos a reproducir aquello que hemos visto situara como profesor también le inculcó a tus alumnos lo que escribo

Voz 30 45:19 yo lo intento lo intento ICO recomiendo siempre lecturas intento que los incentivos por las lecturas que ellos hace de recoger digo que les puedo subir nota en el en la nota final de la evaluación y tal y entonces pues si ello se animan a coger libre no sólo de filosofía como yo enseño sino a parte también de literatura libros que puedan atraer pues tipo novela de ochenta y cuatro y un mundo feliz y cosas así que para adolescentes les puede llamar la atención y que además lo forman pues yo intentó recomendase lo ir de vez en cuando pues más de uno

Voz 1826 45:54 no sorprende pero que a ti te gustaría que fueran un poquito más respondón

Voz 30 45:58 siempre siempre siempre son pocos

Voz 1826 46:00 estás leyendo juampedro por acabar también con con la ficha que eso estoy rellenando aquí de cada uno de los finalistas

Voz 30 46:06 estoy releyendo El Quijote y también te mirando los cuentos completos de volumen III

Voz 1826 46:13 bueno el Quijote encontraba las bocadillos no sí si me lo quito nada bueno pues juampedro lo dicho también suerte vamos a empezar por escucharle gracias el relato de Alberto Moreno lleva por título una nota para el profesor

Voz 1071 46:28 eh yo no la he escrito repita el enésimo alumno interrogado antes de volver al aula todos mienten está seguro el joven profesor sustituto necesitaría el Consejo de algún colega

Voz 0281 46:45 más experto pero los pasillos están desiertas

Voz 1071 46:47 Nos debe calmarse pero la nota bulle en su cerebro paralizando lo todo irá a peor cuando entre y vea que la clase ha cambiado por completo hasta sus propios alumnos cuando compruebe estupefacto que nadie percibe su presencia ni siquiera ese desconocido profesor que ahora les sustituye y que acaba de descubrir otra nota en el cajón idéntica a la suya con las dos mismas perturbadoras palabras estas muertes

Voz 4 47:18 estás muerto muerto de tiene tiene todos los ingredientes todos los elementos de una de estas de estos de que Piqué que es una cosa puede llegar a dar mucho miedo son los niños y los adolescentes no si realmente se trata Se trata adecuadamente yo creo que aquí estos estos adolescentes creando la nota que ninguno la escrito que el hombre se va luego vuelve y es un fantasma se transformar estoy lo que partía realista era una historia de fantasmas

Voz 1826 47:42 me parece que es justamente el es ese no como se diluye se diluyen

Voz 4 47:45 lentamente a lo largo del relató la barrera entre la entre la realidad y la ficción

Voz 1826 47:50 los encontramos atrapados una estoy verdaderamente

Voz 4 47:52 de terrorista que nos deje en quietos no prueben a leerlo

Voz 1826 47:55 todas las tres de la mañana que dejaba va has entiendo mientras está muy concentrado en la relectura de el del relato Benjamín Prado y a la vez yo Sete Sete

Voz 0281 48:06 le los pensamientos legionella está diciendo otra semana que está esto no muy fácil

Voz 4 48:09 sí sí sí el déficit se iba a hacer

Voz 0281 48:12 bueno pues el primer relato una nota para el profesor de Alberto Moreno el segundo

Voz 1826 48:16 en este Carmen de la Rosa lleva por título infierno doméstico

Voz 42 48:22 no va a los

Voz 1826 48:25 no

Voz 42 48:27 sí ha hablado me mire

Voz 0137 48:30 yo no la he escrito madre borre esa frase de la pared antes de que él regrese dice ella proto con jabón un cepillo cada letra roja cuando termino la frase vuelve a aparecer aquí vive el diablo mi madre también frota frenética ahora la pared entera rezuma sangre que nos empapa las manos y la ropa que se derrama por el suelo del salón mientras se oye la llave en la cerradura de la entrada después un portazo y el sonido de las pezuñas de mi padre contra las baldosas del pasillo acercamos a eso

Voz 43 48:58 tendrán por ejemplo

Voz 4 49:04 tratarlo se va a acabar parecida vende pues sí decía si decíamos si decíamos antes que que la otra daba un este miedo es toda la plena linea de los relatos satánicos de arriba abajo no además me gusta porque juega o podría tener una lectura de grado de realismo una fractura de violencia de género etcétera pero Carmen ha optado por una una lectura directa de decir si aquí vive el diablo vamos a decir que es el día vamos a tener literales a la hora de de centro no se lo puede decir en muchos casos de desgraciados no de de de de violencia de género bueno vamos a vamos a poner un diablo de verdad algo que que realmente tenga pezuñas y avance por el por el pasillo con las pezuñas

Voz 0137 49:43 Ida muchísimo miedo tanto como muchas veces debe estar listo sumas de bebe de los maltratadores

Voz 1826 49:48 Nos queda por escuchar el tercer y último relato de Juan Pedro Agüera

Voz 44 49:53 una broma

Voz 8 49:53 pesaba

Voz 14 50:01 yo no la escrito dijo un chico distraído Lillo alegó otros socarrón no es escribir algo así resulta que escriben solas ironizó el profesor enfadado eso la posibilidad cuántica dijo una chica pensativa música de los residuos cuánticos fueron eliminados hace años replicó el profesor eso dice la versión oficial replicó la chica contestataria

Voz 1626 50:29 da igual expresó el profesor resignado la clase queda suspendida

Voz 14 50:34 los alumnos abandonaron el aula dejando al profesor abatido en sus manos una nueva carta de su esposa muerta durante la guerra

Voz 4 50:51 esto es ciencia ficción es una distopía escribe dicción hicieron punto de fantasmas checo es el tema que no que no sabemos pueda de tirarlo bueno voy a decir que es ha notado que Juan Pedro y Alberto son profesores en los que han llevado a Chema Salah al profesor efectivamente los dos los dos bueno anhelo a tocarme no todos han tirado por la fantasía no me parece que es un día de espléndido porque aquí efectivamente tenemos un punto de ciencia ficción tenemos un elemento muy extraño que los invita a pensar algo fantasmal o que quizás se pueda resolver desde las diez depresión e me encanta cuando entran los géneros en acción no las más uno de terror satánico y una de ciencia ficción yo creo que no podemos pedir más Salazar

Voz 1826 51:29 bueno pues llegó el momento de las votaciones con Pedro tú eres el primero con qué el relato de to dos de tus compañeros te quedas

Voz 30 51:36 pues el que quizá porque compartimos profesión Image a bastantes el de Alberto

Voz 39 51:43 Moreno Alberto en buena nota para para el repararlo

Voz 1826 51:46 Sor precisamente muy bien y tú Carmen

Voz 39 51:49 pues yo por el de Juan Pedro de Juan

Voz 1826 51:51 Pedro este último que acabamos de escuchar Alberto botas tú

Voz 38 51:56 eh está difícil pero a mí me ha gustado me un poquito más el infierno doméstico de Carmen

Voz 1826 52:02 el de bueno con lo cual tenemos un triple empate Javier

Voz 4 52:09 pues a mí las pezuñas por el pasillo de ese él hicieron

Voz 1826 52:12 me vestido mucho

Voz 4 52:15 Benjamín te has decidido ya no no

Voz 1826 52:17 les más yo creo que me voy a quedar con el infierno

Voz 0281 52:21 testigo de Carmen de la Rosa el infierno

Voz 1826 52:24 lo tanto Carmen de la Rosa es la ganadora que pasa a la final mensual Carmen enhorabuena y muchas felicidades ya juampedro y Alberto muchísimas gracias también enhorabuena intentándolo muchas gracias un abrazo dame un abrazo yo felicidades así que lo tenemos claro con qué empezamos la próxima semana Javier tras esta clásico esta vez temblar hasta ahora hay más vuelta de hoja oye de una manera u otra estamos hablando no deja de ser un fenómeno también que tiene su punto de partida en lo literario la televisión y el éxito mundial de Juego de Tronos lo ha universalizando sois dejó de Tronos un poquito vosotros le hemos preguntado a los relativa

Voz 4 53:04 por ahí pedía temporada medias visto y lo deja

Voz 1826 53:08 lectura ni de no es que no es que no me disgusta

Voz 4 53:10 esa realmente cuando Lole lo estoy viendo me lo he pasado bien reapareció entretenido y además me parece que está muy bien armada muy bien montada lo pasé realmente cojo que tengo muy poquito tiempo Hinault me ha traído lo suficiente como para dedicarle el poco tiempo libre que tengo sería aún así no no tengo nada contra de simplemente bueno en otra vida en otro momento es un género que a lo mejor en lo literario tampoco atrae mucho o no Tina son dos