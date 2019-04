La Ventana (15/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1826 00:06 el PSOE rechaza explícitamente los vientres de alquiler según consta en su programa electoral que se ha conocido hoy José Luis Sastre si en ese texto los socialistas también proponen la bola

Voz 1071 00:15 el de la prostitución pero ahí su planteamiento es menos concreto que lo fue en su último programa la información con Inma Carretero buenas tardes buenas tardes los socialista

Voz 0806 00:23 es proponen sancionar la demanda y la compra de prostitución en el anterior programa de dos mil dieciséis planteaban cerrar los burdeles actuar contra lo que se llama la tercera vía lo Katy iba pero ahora no dicen nada de eso hablan de crear una figura jurídica que no concretan también dice no a los vientres de alquiler pero no detallan qué tipo de intervenciones harían sobre las agencias que ofrecen esta práctica en España a sabiendas de que está prohibida estos asuntos los aborda el PSOE en un amplio capítulo del programa dedicado al feminismo y la igualdad de trato y diversidad

Voz 1071 00:55 en el Tribunal Supremo mientras siguen declarando esta tarde agentes antidisturbios que participaron en el despliegue del uno de octubre catalán y que están describiendo ante los magistrados las agresiones que aseguran sufrieron entre los testimonios esta tarde estos

Voz 2 01:08 había numerosos cientos de personas que no estaba tirando

Voz 3 01:10 tipo de mobiliario urbano tanto adoquines piedra

Voz 4 01:13 las vallas parecía que lo malo éramos nosotros nosotros hubiéramos de allí en la huida teníamos impacto los repelió

Voz 5 01:19 la grabación empatadas intentaban agredir los con los puños incluso había paraguas a Fenoll lanzaron ahí de todo si vaya la silla piedra

Voz 1071 01:29 vamos ahora a París porque varios medios están publicando que armas francesas están utilizando en la guerra de Yemen a pesar de que el Gobierno de Emmanuel Macron ha negado varias veces en sede parlamentaria alguna de ellas que estén vendiendo armas a Arabia Saudí armas que puedan acabar en la guerra de Yemen corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 01:46 buenas tardes armas francesas vendidas Arabia Saudita ya los Emiratos Árabes Unidos se utilizan en la guerra de Yemen donde esos dos países intervienen contra los rebeldes chiíes de minoría chiita apoyados pudieran esta información de los servicios de inteligencia revelada por los medios discretos

Voz 4 02:01 radio fans detalla la población civil

Voz 0390 02:04 es susceptible de ser atacada por cañones franceses ese documento confidencial fue transmitido en octubre al presidente de la República a los titulares de Defensa y Exteriores en febrero los ministros citados negaron en la Asamblea haber suministrado material bélico al Ejército del Aire saudí Makoun incluso tildó de demagógica la decisión alemana de suspender las exportaciones de armas a Arabia Saudita una resolución del Parlamento Europeo pedía a los gobiernos de la Unión Europea abstenerse de enviar material bélico a la región del Golfo ante el alto riesgo de que acabasen en Yemen donde las Naciones Unidas hablan de miles de víctimas civiles

Voz 1071 02:37 y ahora los deportes Gonzalo Conejo buenas tardes buenos días

Voz 3 02:40 mañana juega el Barcelona la vuelta de los cuartos de final con la ventaja de cero a uno en Old Trafford y esta tarde ha hablado Valverde este singular sobre el United

Voz 0588 02:47 será importante los que empiecen desde luego también será importante de los que terminen el partido porque al final el martes

Voz 1826 02:53 hemos que es que tiene algo especial

Voz 0588 02:55 echó mano una Copa agrupa aquí en apenas dos minutos así que entonces qué pensar en todo lo que más temo de ellos es el espíritu que tienen la potencia de sus jugadores la velocidad

Voz 1826 03:03 no sobre todo pues un poco como equipo esperamos como equipo que han hecho por lo que son

Voz 0588 03:08 por la historia que tiene detrás y que bueno porque es espíritu se ve se ve a los todavía en el campo y supongo

Voz 3 03:14 mira también mañana aún sin convocatoria oficial aunque se espera que vuelvan todos los titulares que no viajaron a Huesca este fin de semana pero hoy también tenemos fútbol desde Butarque derbi madrileño a las nueve de la noche entre Leganés y Real Madrid y un apunte Baloncesto a las ocho y media se juega la final de la Eurocup entre Valencia y Alba Aberri en el que venza se alzara como campeón y conseguirá una plaza en la Euroliga el año que viene

Voz 1071 03:32 pues es todo por el momento la información sigue ahora en la antena de la SER en La Ventana en nuestra página web Cadena Ser punto com y a partir de las ocho siete en Canarias en Hora Veinticinco con Pablo Morán

Voz 1826 03:41 en ese

Voz 1826 06:07 a las siete de la tarde y seis minuto seis y seis en Canarias bueno hay un término un concepto que antes antes de los años de la crisis no es que nos fuera totalmente ajeno pero desde luego no utilizábamos con la misma facilidad y con la misma solvencia con la que hoy en día nos referimos a los emprendedores al emprendimiento bueno tanto es así que mañana se celebra el Día del emprendimiento e los miércoles nosotros con Santiago Niño con nuestro economista de cabecera siempre que podemos buscamos uno de esos proyectos que han sido cientos miles los que en cada una de nuestras ciudades pues se han puesto en marcha en los en los últimos tiempos llegamos a tener aquí una sección en La Ventana dedicado expresamente a a esa capacidad que han tenido algunos para es que cuando hablamos de emprendimiento volvemos también aludió a lugares comunes que ya no resultan muy habituales en este tiempo como lo de reinventarse lo de salir de la zona de confort etc pero bueno al margen de eso

Voz 1 07:05 eh el emprendimiento ha hecho que que también

Voz 1826 07:09 surjan nuevos negocios originales en ocasiones muy específicos aquello que siempre Santiago Niño poner aquí en valor como lo de tan específicos que van dirigidos a un nicho muy concreto bueno hoy con motivo de que mañana es el día del emprendimiento hemos hemos seleccionado dos dos que tienen un denominador común que son los dos casos están vinculados al ocio uno tiene que ver con la restauración el otro con la realidad virtual bueno empecemos por la restauración María Antón qué tal buenas tardes muy buenas tardes María Antón fundó junto a su socio Marcos Gavela Le cual Tasca eso fue en dos mil catorce no María

Voz 10 07:46 exacto fue siempre dos mil catorce muy bien qué pasó

Voz 1826 07:48 de dónde venía es que en esto

Voz 10 07:51 bueno pues nosotros no teníamos nada que ver con el tema de la restauración como emprendedores pero sí como bueno siempre nos ha gustado mucho viajar y sobre todo disfrutar de la gastronomía tanto en nuestro país como fuera bueno pues ya llegó un momento como que queríamos trasladar eso a otras personas que comparte ir nuestro nuestra pasión nuestro gusto por el por el producto

Voz 1826 08:16 estamos en dos mil catorce lo digo por poner el contexto ese del que estamos hablando en aumento y desde luego de Valle total en la crisis tú estabas trabajando titula muy complicado para poner en marcha tú estabas trabaja de que María sí

Voz 10 08:31 sí pues yo trabajaba en la Administración Mi pareja también y bueno pues lo dejamos por este por este sueño por esta ilusión muy bueno como todos los inicios siempre son complicados pero bueno post poniéndole gana Si mucha ilusión al final yo creo que todo se consigue

Voz 1826 08:49 eso sí que desligarse lamentaba cabezazo

Voz 10 08:51 totalmente esto es cierto que todo el mundo arreglarlo es día pero cosas aburrido

Voz 1826 08:56 hombre sobretodo porque si cómo están las cosas y sobretodo porque es en ese en ese sector en el de la restauración donde desveló afortunadamente en una ciudad como Madrid en un país como éste Si alguien veía alguna persiana era para ver que no se levantaba ese día más que vernos los negocios que florecieron no en las zonas incluso las que habían sido las habituales las que vuelven a estar concurridas etcétera es decir que tenía tenía desde luego un grado de riesgo que no sé hasta qué punto vosotros evalúa seis científicamente quiero decir con planes de negocios o dejarse llevar por el corazón

Voz 10 09:31 bueno pues hombre siempre se hace un estudio de mercado pero desde luego la situación era muy complicada en todos los sectores no solamente la restauración y cuando Madrid es una plaza bastante complicada entonces eso o es algo por lo que te distingue eso bueno o eres alguien más Hinault duras mucho evidentemente y más en un momento tan complicado

Voz 1826 09:51 qué hacéis vosotros más que que que factor así diferenciador tenéis el cual me imagino que por el nombre yo me puedo hacer una idea pero me gustaría que me lo contarás

Voz 10 10:00 exacto bueno pues no nuestra puesta está claro que por el por el nombre que bueno nos en español pero sí en francés siempre es nuestra apuesta por el por el producto de máxima calidad y sobre todo por el productor el pequeño productor local el pequeño productor artesano que que bueno pues que elabora todos sus productos a todos productos como antaño sin intervenir intermediario siempre lo que es el kilómetro cero el producto siempre de temporada IESA cercanía que nos ayuda muchísimo además sellos en en en todos nuestros platos se no se fijan muchísimo cada vez que los visitamos nosotros nos desplazamos a todos los puntos de este país para para seleccionar el producto para aprender siempre pues para luego trasladarlo a los que que al final es es la meta

Voz 1826 10:45 con lo cual cada vez me está quedando más claro que teníais vosotros el objetivo sin ningún género de dudas ya trazado y que el hecho de que España estuviéramos pasando por uno de los momentos más crudos de la que crisis no os hizo que pudierais descartar un negocio como este donde había mucho si en gastronomía pero que vosotros os ibais a diferenciar por la calidad y eso no es barato

Voz 10 11:11 no la verdad es que no pero nosotros siempre decimos lo mal cliente es siempre un producto de menos calidad siempre suele ser más caro a la larga que un producto de de de más calidad un tomate de invernadero tiene quince días un tomate de de Huerta tiene cinco meses entonces sí luego te pones en una balanza tanto uno como a otro Hinault por el peso evidentemente la calidad es siempre siempre cae sobre el sobre o producto que que está hecho con mucho más mimo con mucho más tiempo y con mucha mucho más cariño que que un producto más industrial y por eso siempre nuestra filosofía ha sido el producto de máxima calidad trabajar directamente con el productor el trabajo es muchísimo mayor evidentemente porque es más fácil hacer un pedido a una gran superficie un lunes y te sirven absolutamente de todo este bebida comidas producto de limpieza de todo pero nosotros tenemos que que nos ponemos en contacto con cada proveedor casi a diario son un tienen unas infraestructuras muy muy limitadas muy pequeñas hay algunos que solamente trabajan con nosotros en en Madrid y casi tú

Voz 11 12:15 dos pues trabajaban con un cuatro

Voz 10 12:18 os lo que son cuatro cinco restaurantes pequeñitos que algún particular de la zona Illa el resto pues

Voz 11 12:23 con nosotros pero exceso es que es un tren

Voz 10 12:25 bajo que que es cierto que es muy bonito Ike que evidentemente hay muchísima gente que lo aprecia por eso porque cuando luego prueban el plato notan el la calidad y el cariño que llevaba detrás de de cada de cada producto

Voz 1826 12:40 entre si estamos celebrando adelantamos a la celebración del Día del emprendimiento por ejemplo con vuestro caso es porque ha ido razonablemente bien ahí en mente posibilidades de de expansión de crecimiento María

Voz 10 12:53 sí estamos en ello yo creo que pues ya tenemos la experiencia suficiente ya tenemos un colchón como quién dice de de tiempo de aprendizaje como para ya empezar a abrir un poquito en en otros sitios eso seguramente sigamos en Madrid porque bueno Madrid evidentemente es muy grande y luego nos gustaría a salir fuera de Madrid pero bueno todo muy poco a poco igual que hemos estado haciendo hasta ahora con con mucha paciencia y con mucho tesón pero sí sí seguramente entre este año y el que viene como muy muy tarde seguramente ya ya sea para más local y te tascas

Voz 1826 13:32 Mariano Anson de la élite muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo por la aventura emprendida durante estos años mucha suerte

Voz 12 13:39 a vosotros gracias a la sangría falso buenas claro

Voz 1826 13:41 buenas tardes y el otro de los negocios el otro de los proyectos de emprendimiento está enfocado como decíamos también al ocio pero de una manera novedosa adaptado a las nuevas tecnologías porque a ver quién no se ha imaginado en alguna ocasión en medio de un apocalipsis ve en un apocalipsis mis zombi o dentro de una nave espacial y ya sabemos que eso es complicado a no ser que tiremos de realidad virtual iraquí caso de Alberto Marcos Hisusa cero la latencia porque está así castellana izado es lo que nos propone precisamente el poder vivir todas esas experiencias desde la realidad virtual Alberto qué tal buenas tardes

Voz 11 14:19 hola muy buenas tardes a ver cuéntame esto

Voz 1826 14:21 o lo que es lo que ofrece es vosotros a través de la realidad virtual

Voz 11 14:26 bueno nosotros estamos ofreciendo una alternativa al ocio tradicional adelantando no es quizás un poco a a los tiempos así haciendo realidad el sueño que quizás hace años todos nos planteábamos de habrá un día en el que con la tecnología podremos hijos de vacas sin movernos del pues esto ya es posible al menos en el ámbito del ocio y bueno pues hemos traído a España un concepto de realidad virtual que que nace en Melbourne masa menos hace tres años que que está siendo un completo éxito en Europa

Voz 1826 15:01 le pone un ejemplo que es lo que podemos vivir por ejemplo no sé yo decía lo del apocalipsis zombi pero estaba tirando un poco así no sé si es si es eso exactamente qué tipo de de juegos de experiencia podemos encontrar ahí Alberto

Voz 11 15:15 mira en los centros de extras laten si ahora mismo tenemos varias experiencias y efectivamente una de las más populares es la que comentas de los zombis verte defendiendo una ciudad de de las hordas de zombis que tratan de acabar contigo y con tu equipo

Voz 1826 15:33 sí

Voz 11 15:35 pues también tenemos experiencias que se desarrollan en una nave espacial o de o experiencias a lo mejor no tan agresivas OTAN de disparo y de sangre como por ejemplo es pues una exploración en un mundo imaginario que nos permite mostrada a nuestros visitantes las posibilidades de la realidad virtual estamos hablando de un espacio de más o menos unos doscientos cincuenta metros cuadrados donde tú puedes entrar hasta en grupos de ocho personas y además de verte tu dentro de la experiencia dentro como un personaje digamos de un videojuego también ves al resto de participantes interactúa con ellos lo cual hace de esto una una completa locura en apenas unos segundos la inmersión es absoluta conseguimos engañar sobretodo tu cerebro y te ves parte de la experiencia

Voz 1826 16:27 oye tú de qué sector de que sector bienes igual que le he preguntado antes a María ella en dos mil catorce junto a su socio pareja él se dedicaba al mundo digital precisamente pero ella trabajaba como secretaria de dirección es decir dos mundos que nada tiene que ver con la gastronomía y se metieron en lo de la tasca de de calidad tú te dónde venías en qué momento de la vida te y Alberto

Voz 11 16:49 mira yo la verdad es que soy más emprendedor aprende hedor

Voz 1826 16:53 aprende dos no soy emprendedor

Voz 11 16:56 la información nosotros fundamos una una compañía en el año noventa y dos que fabricaba paredes para excavada rocódromo estoy en su momento fue vamos innovador igual de lo que lo que estamos metidos ahora mismo hoy la escalada ya es un deporte incluso olímpico en en Tokio durante veinte años estuvimos diciembre este proyecto hasta el año dos mil once en el cual la multinacional por excelencia una empresa francesa que ya vio que nos acercamos peligrosamente pues lo que hizo fue comprar nuestra empresa entre comillas quitarnos mella no del quitarse un problema entonces pasamos a ese momento en el cual dices bueno ya jubilado ya me retiro ya no voy a hacer nada más pero maldito ordenador no estas en casa viendo cosas en Internet por dónde pueden ir los tiros

Voz 13 17:46 y ahí es donde descubrimos este concepto que estaban haciendo ya con unos tres chicos no muy jóvenes que los iniciando Nos cogimos un avión y fuimos al Melbourne Carlos

Voz 1826 17:58 bueno ya lo tenemos aquí en España y concretamente en Madrid donde ese abrió el primer proyecto de realidad virtual colas caracterice las características que los acaba de explicar Alberto Marcos Alberto muchísima suerte

Voz 10 18:13 y en algunas tardó

Voz 1826 18:15 son las siete dieciocho seis y dieciocho en Canarias tenemos noticia de última hora

Voz 14 18:21 Pedro Blanco buenas tardes qué tal el titular

Voz 1715 18:23 es que está ardiendo una parte de la catedral de Notre Dame en París las imágenes que se pueden ver ya a través de la red de sociales son realmente impactantes espectaculares es un incendio que afecta por lo que se está viendo a una parte de la cubierta de esa catedral las llamas son imponentes hay una gran columna de humo en una zona dañada José María Patiño que como nuestros oyentes saben fue con respeto

Voz 1108 18:45 de la Cadena Ser en París está pendiente de la radio francesa no se están aportando algún dato más dice que hace aproximadamente veinte minutos que se inició este incendio es muy aparatoso porque hay una gran cantidad de humo hay una nube muy intensa en el centro de París no se saben las esas todavía el origen de este incendio que de momento afecta la techumbre tampoco se sabe si está afectando al interior del templo ir lo relaciona no estaría relacionado con los trabajos de restauración que se están haciendo en el templo desde hace ya un tiempo pero no sabemos si afecta como decimos al interior de de ese importante templo

Voz 1826 19:21 lo francés por lo que cuentan otros medios esta obra hay decenas de equipos de de

Voz 1715 19:25 veros trabajando en la zona sea desalojado por supuesto por supuesto sea Gordon

Voz 1 19:30 se ha retirado toda la gente que había

Voz 1715 19:33 en la zona la catedral de Notre Dame es una de las atracciones turísticas de Paris

Voz 1826 19:37 es la semana en la que estamos gracias gracias Pedro Blanco Éste es el titular estamos pendientes evidentemente de cualquier novedad que pueda haber respecto a esta noticia de última hora sola City veinte las seis y veinte en Canarias continúa La Ventana aquí en la SER

Voz 15 20:04 Eva en ventanilla durante el vuelo pasillo para que estire las piernas

Voz 16 20:08 el sienta cuando tardan el doble en cifró en Services teme este Davos un dos por obra neumáticos Jan Cuqui Michelin y además para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros disfruta también de un dos por uno en pastillas y discos de freno

Voz 0861 20:21 condiciones y puntos ateridos en Citroën punto es

Voz 17 20:24 Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunida

Voz 1715 20:26 la de Madrid

Voz 18 20:28 hace cinco mil años el letón del cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica Phil vaso campan informe con la que se brindaba por el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares de lo muestra en la exposición un brindis por el príncipe entrada gratuita Comunitat de Madrid

Voz 8 20:48 la Ventana de Madrid por Bañuelos

Voz 0861 20:54 qué tal buenas tardes a todos hoy abrimos nuestra ventana de Marib preocupados preocupados por la imagen que se pueden llevar en plena Semana Santa algunos turistas que visiten la capital en teoría una ciudad moderna preparada para todo y para todos pero no para algunos estas vacaciones de Semana Santa son unas vacaciones inaccesibles lo son por ejemplo para el pequeño Juan Diego tiene empleo ya para su familia desplazase estos días por Madrid con su silla de ruedas ha sido una auténtica odisea sino escuchen el relato de nuestro compañero Javier Jiménez Bas

Voz 6 21:32 los problemas comienzan ya incluso antes de llegar a Madrid el AVE

Voz 19 21:36 el averno hay una zona para poner un carro digamos de de bebé o en este caso ortopédico del que lleva miedo

Voz 0887 21:43 jo es Juan Diego tiene cinco años para moverse necesita una silla si ya que por cierto no puede subir por las escaleras mecánicas del metro

Voz 11 21:51 el segundo problema en el planilla de de

Voz 20 21:54 el Metro pues te pone cuál es la estación en cuáles te pueden bajar pobres general y en cuáles no sino pues con el carro a pulso el carro solo pesa dieciocho kilos oí dieciséis que los niños

Voz 1826 22:06 la siguiente parada es el estadio Santiago Bernabéu

Voz 6 22:09 EU al crío le hace ilusión ver en el museo la entrada de un adulto son veinticinco euros la infantil dieciocho

Voz 19 22:15 vamos a ver el Tour de Santiago Bernabeu pues comentan que la opción que miran más fácil es que acceda solamente a lo que tiene el museo

Voz 20 22:24 a vestuarios ya tienda en la tienda Xiquets accesible ahí no hay problema la tiendas accesible pero no así que a los padres les toca tiene mucho recorrido por gradas claro todo el recorrido pues grada son escaleras y además muy estrecha nos toda la misma vida terminal no pero bueno le gustó bastante

Voz 0887 22:44 el niño Juan Diego disfrutó de la visita ya de vuelta el padre reflexiona

Voz 19 22:48 es una ciudad tan tan moderna evitar tanto como es Madrid la verdad que deja mucho que desear

Voz 1826 22:56 una asignatura pendiente un gol aún pende

Voz 6 22:58 ante deberían marcarse los políticos para la próxima legislatura bueno sin duda aquí no hay bar que valga

Voz 0861 23:10 la tarjeta roja es incuestionable

Voz 1623 23:14 la Ventana de Madrid

Voz 0861 23:16 dice lo hemos avanzado hoy aquí en la SER se imaginan cuánto ingresa el Ayuntamiento de Madrid por rodajes define películas como por ejemplo la que comenzó a rodar ayer Jaume Balagueró en Cibeles

Voz 21 23:32 miramos ya vida ahí

Voz 22 23:37 bueno pues no es tanto como podíamos pensar entre rodajes define series y anuncios de televisión

Voz 0861 23:42 el Ayuntamiento de Carmena as apenas ingresó cuatrocientos mil euros en dos mil dieciocho Carolina Gómez

Voz 0393 23:49 en total se concedieron más de once mil autorizaciones cuatro mil de ellas proyecciones de mediana o gran envergadura el rodaje de series de televisión se duplicó en dos mil dieciocho se rodaron escenas de Paquita Salas

Voz 6 23:59 este es el último corresponde me común

Voz 0393 24:03 el centro de Madrid Se utilizó también para grabar las chicas del cable en los alrededores del edificio Telefónica o Arde Madrid de Paco León sobre los años de Ava Gardner aquí en España durante el franquismo

Voz 6 24:12 han costado

Voz 0393 24:16 yo creo que desde el film office de Madrid dependiente de Madrid Destino destacan los beneficios indirectos de convertir la ciudad en plató la película de Balagueró o que se rueda estos días se gastará más de siete millones de euros contratando profesionales y empresas del sector no sólo gana la industria audiovisual dicen también el sector turístico y la intangible pero reseñable proyección internacional de las imágenes filmadas de la ciudad que después recorren el mundo en películas y series de televisión

Voz 0861 24:43 el siete veinticuatro y sin duda el nombre propio del día de este lunes es el de Íñigo Henríquez de Luna un veterano y reconocido dirigente del PP que se va lo deja todo renuncia a su acta de concejal y también a las siglas del Partido Popular básicamente porque no lo quieren en su partido Íñigo Henríquez de Luna qué tal buenas tardes bienvenido lamentará en Madrid

Voz 6 25:07 qué tal Javier muy buenas tardes bueno lo primero

Voz 0861 25:09 ha recibido muchas llamadas desde su tuit de despedida

Voz 0801 25:13 pues se ha recibido muchas llamadas muchas llamadas de compañeros de amigos también de Dakar serios políticos de otras formaciones del Ayuntamiento y bueno pues la verdad es que sí ha sido un día muy muy intenso yo siento haber organizado esta esta esta debacle mediática que ha habido hoy pero bueno las cosas son como son chicos internamente yo soy el que más siempre éxito pero no porque sinceramente pues no puedo no me hubiera gustado llegar a donde hemos llegado pero bueno como tú lo has dicho hace un momento en este partido militaba más de treinta años a todo creo que ha sido un trabajador leal y honesto bueno pues él llego a la conclusión de que no me quieren en mi partido sino me quieren a mí partido pues yo sinceramente pues me voy ahí porque es lo que siempre he dicho eh Se lo dije Almeida desde el primer momento cuando Elíseo portavoz luego no ser el candidato yo lo El Fundi Franco le dije José Luis y no contáis conmigo dímelo es lo es lo menos que me merezco y lo único que te pido igual no pues al final a última hora deprisa y corriendo de malas maneras ha dicho que no se cuenta conmigo que no y el perfil del nuevo PP de la renovación que se quiera y que él pues bueno pues pues tampoco en fin estoy en en su núcleo de confianza la verdad es que bueno pues no me dijo el vernos llame al presidente de mi partido también hable con algún dirigente de la dirección nacional y bueno pues después de un fin de semana con mi familia con mi mujer con mis padres sea frenaron al PP hace muchísimos años son fundadoras popular yo estoy en política por ellos porque ellos siempre han trabajado desde la base de esas ideas pues pues está decidido tomado esta difícil decisión pero creo que es coherente con lo que en fin eso el respeto a los madrileños y lo que es también el respeto mi dignidad personal que esos lo que yo creo que a uno jamás le pueden quitar

Voz 0861 27:03 es evidente que está molesto no con con lo que ha ocurrido pero en el fondo también hasta qué punto se ha sentido maltratado por su partido lo dicho después de de varias décadas dándolo todo por el Partido Popular bueno yo creo que los partidos

Voz 0801 27:19 secretarios de poder ir son muy frías no por desgracia al final pues se pierde el factor humano la calidad humana la cercanía al resto esos esos evidente al final prima los intereses partidistas bueno pues yo lo entiendo no yo entiendo que lo montó terminado puesto mencionen política dices que estás más arriba o más abajo pero yo lo único que pedido desde hace mucho tiempo es que fuera franco y sincero conmigo que same desgracias de contaba conmigo no porque yo apego al cargo pues ninguno sinceramente pues creo que que que no tiene mucho sentido seguir en en en un en un cargo de concejal dos meses más cobrando sueldos pero nada sinceramente sin tu partido no te quieren pues yo lo siento mucho pero yo no me quieren pues no estoy PP lo llaman

Voz 0861 28:01 tras novación ustedes lo llamaría purga

Voz 0801 28:04 no no yo yo creo

Voz 24 28:06 como sinceramente pues que que que que no

Voz 0801 28:08 en otros perfiles ya está bien me parece muy legítimo yo lo único que que los hecho entraron es que que no hayan sido más francos conmigo y más directos porque en fin desde en el PP de Madrid llevamos pasando una temporada muy convulsa desde hace mucho tiempo con la dimisión de Esperanza luego Cristina elegida presidenta dimisión de Cristina Cifuentes el Congreso Nacional es cierto que hemos vivido momentos muy difíciles complicados bueno pues yo entiendo que los dirigentes de mi partido no me quieran el momento determinado en en esta nueva etapa pero en fin lo único que hubiera pedido la he dicho otra manera con tiempo pues para poder haber tomamos decisiones ya hecho a medida que evidentemente es lo que pretendo hacer a partir de ahora

Voz 0861 28:47 pero la verdad es que den una lo cierto es que cuesta crees en un poco ese argumento de de la renovación viendo por ejemplo que José Luis Martínez Almeida ha incluido en su en su lista a ilustres como Álvarez del Manzano obviamente en un puesto muy simbólico pero también a otros veteranos como Engracia Hidalgo no se le pregunto sólo se renueva con algunos

Voz 0801 29:07 bueno yo que José María Álvarez del Manzano cierra el Ayuntamiento por el Partido Popular sólo lo voy a respetar y a lavar Álvarez de Manzano fue el primer jefe en el Ayuntamiento tengo de la mejora de las opiniones creo que ha sido infantes tiro acalde conmigo siempre fue muy cariñoso y me consta que el y en fin está muy disgustado oí a quién le ha querido Dir ha pedido que ellos siguieran en este proyecto y bueno pues me parece que es un gesto que le honra y cerrar una lista es solamente un gesto sin más y Engracia Hidalgo pues tengo ella también la mejor de las opiniones yo creo que es una mujer que tiene una valía extraordinaria sinceramente yo no

Voz 0861 29:41 bueno lo cierto no no es que no me quiero centrar tanto en esos en esos personajes y no tanto en la en el argumento no en la renovación en el momento de la renovación no

Voz 0801 29:50 no claro que renovación no ha estado en el Ayuntamiento de Madrid y sinceramente creo que Almeida tiene todo el derecho del mundo a otras su equipo yo nunca se lo cuestionado yo lo único que la cuestión no es que no haya sido franco y sincero conmigo yo creo que no no ha querido contar conmigo desde hace tiempo y me lo ha dicho con franqueza con sinceridad si ha sido el partido por Bono como él también una transmite todo pues bueno sinceramente creo que no me merezco después de treinta años porque en este partido han pasado muchas cosas y ha habido mucha gente que no ha hecho las cosas precisamente bien pero en fin me trayectoria de treinta años me podrán criticar muchas que ahora yo sé que ha sido un verso suelto que siempre he dicho lo que he pensado en los órganos internos yo a lo mejor no ha sido militante en fin sumamente dócil y disciplinado pero creo que la política hay que vivirla de esa manera siendo coherente con lo que uno piensa mi partido ese perfil no les interesa pues bueno pues oye pues nada

Voz 0861 30:40 es evidente que usted está muy molesto con las formas y me gustaría que escuche también a a su compañero al candidato José Luis Martínez Almeida al que parece es bueno pues tampoco la

Voz 1 30:49 estado la forma en la que usted ha despedido no es quizás la mejor forma

Voz 25 30:54 despedirse por las redes sociales yo creo que la propia trayectoria de Íñigo en el Partido Popular merecía una despedida por su parte que no se limitará simplemente a un tuit en las redes sociales va a que nosotros

Voz 0861 31:04 que nos hemos perdido porque hasta donde sabemos al medida si contaba con usted que ha cambiado

Voz 0801 31:09 pero hombre por Dios el ha dicho en esas declaraciones yo cuando el corte no sale pero yo lo he visto entero dio a conocer que no se contaba conmigo y que me lo transmitió es decir yo creo que en fin no sé qué le ha molestado yo hablé con él Berro es igual sinceramente yo cuando me comunicó que no contaba conmigo pues bueno pues yo me despedí de él y esta mañana antes de renunciar ha hablado con la secretaría general del grupo municipal para comunicárselo antes y que en fin yo creo que las formas que seguido han sido correctas a mí me parece en fin yo llamé a Pío García Escudero

Voz 0861 31:43 sí es cierto que en el cogió el teléfono Pío García Escudero

Voz 0801 31:46 sí es es no me devolvió la llamada a mí me contestó que lo puso a continuación cuenta que presente una pues con el teléfono porque estaba en otras cosas lo entiendo perfectamente pero en fin desde que le llama el viernes no eran las las once de la mañana hasta el día de hoy pues ha tenido tiempo de de llamarme o de contestarme Whatsapp

Voz 0861 32:05 dos cosas más veremos a Íñigo Henríquez de Luna en un futuro bajo las siglas de otro partido

Voz 0801 32:12 bueno yo creo que el futuro nunca nunca sabemos cuál es yo yo sinceramente te digo Javier que yo me voy a mi casa que sinceramente es una decisión muy dolorosa muy dura que tomo que a mí me me ha gustado que las cosas no fueron así icono pues esperanza decía esto de que la política corre por sus venas día nunca va a renunciar a la política yo después de treinta años en en el Partido Popular defendiendo unas ideas pues lógicamente la política siempre va a correr por mis venas pero bueno yo doy un paso atrás yo creo sinceramente que en política hay que tener las maletas siempre preparadas porque esto es así me hubiera gustado que no hubiera terminado así pero las cosas son así por desgracia bueno pues los dirigentes de mi partido pues han decidido que sea así yo lo lo acá todos los respeto pero también tengo derecho a tomar mis propias decisiones ya decir pues en este partido no sigo sinceramente porque yo creo que el respeto a las personas es lo más importante y aunque las organizaciones políticas pues son a veces muy impersonales y muy frías pero sinceramente yo después de tantos años ya habías habiendo sido lo que sí el Partido Popular pues quizás

Voz 4 33:13 me pareció que las cosas hubieran hecho de otra manera pero bueno yo

Voz 0861 33:16 ya que no le quiere popular le agradezco mucho

Voz 0801 33:18 que me ha dado y sobre todo a los militantes del partido gracias a los cuales ha sido lo que ha sido sólo tomo claro

Voz 0861 33:23 ya que no le quieren en el PP consta si le quiere o le querrían en algún otro partido político por ejemplo no se ciudadano

Voz 0801 33:29 hombre yo esta mañana agradezco mucho Begoña Villacís el tuit tan cariñoso que ha tenido yo con ella tengo una magnífica relación sinceramente también Manuela Carmena me llamó personalmente otros miembros del equipo de gobierno y en fin ha sido muy cariñosos en redes sociales hacia mi trayectoria el Partido Socialista también hablado con Mercedes González que me ha llamado muy cariñoso en fin yo yo agradezco mucho todas las llamadas de apoyo pero en fin de me voy a mi casa en bueno sinceramente eh yo creo que ahora mismo estoy en pasar la Semana Santa con mi familia Sigüenza en ir a las procesiones de Semana Santa de Sigüenza no las de Madrid que el primer año no ir

Voz 11 34:07 a descansar unos días con mi familia y el futuro pues

Voz 0801 34:10 que os diga bueno pues Íñigo Henríquez de Luna gracias

Voz 0861 34:12 por atendernos no sólo hoy en un día difícil para usted sino también por todo el tiempo que de braza ha colaborado con con esta casa en las tecnologías le deseamos suerte en él

Voz 0801 34:21 que descanse vale con muchas gracias han sido muchos años trabajando juntos y participando hombre yo creo que día esta llamado Yo también me muchas gracias a vosotros también

Voz 0861 34:29 saludo adiós un saludo adiós

Voz 0801 34:32 sí sí

Voz 8 36:32 cuenta con las ayer pase lo que pase

Voz 22 36:38 son las siete y treinta y seis

Voz 0861 36:42 bueno casi siete meses si es el tiempo que ha tardado el alcalde de Maqueda en empadronar a Irak la pequeña india que fue adoptada lo recordarán por una familia madrileña durante todo este tiempo era alcalde del PP en este municipio se ha resistido a dar ese paso se negaba a empadronar a esta pequeña alegando que faltaban papeles aunque lo cierto es que todo estaba en regla eso sí está alcalde Álvaro Santamaría agotado el límite legal para no saltarse la ley apurado todo lo que ha podido y al final bueno pues lo dicho no le ha quedado más remedio que legalizar esos papeles salvamos a Carmen es la madre adoptiva de Irak bienvenida La Ventana de Madrid qué tal buenas tardes

Voz 6 37:18 bueno lo primero

Voz 0861 37:20 quiero que contenta después de estos meses de de pelea con con este alcalde es cierto que se han enterado por la prensa del empadronamiento de de Irak

Voz 32 37:28 sí correcto bueno nosotros lo primero que estamos muy contentos porque claro ahora ya pueden iniciar otro tipo de gestiones con los certificados de empadronamiento no

Voz 23 37:39 sí efectivamente a mí me llamaron en el día de ayer para decirme que el alcaldes había puesto en contacto con los medios para comunicar que iba procede con la decisión en directo en en el día de hoy de esta mañana no

Voz 0861 37:54 en el día a día en que les ha supuesto que que este alcalde se hayan negado a empadronar a su hija en lo dicho durante casi siete meses comentaba que hará por ejemplo van a podrá empezar a hacer algunas gestiones que hasta ahora no pueden hacer con el empadronamiento por ejemplo fue

Voz 23 38:08 siempre lo he dicho que tengo mucho que agradecer a la Comunidad de Madrid que es gobernada por el PP osos que no tiene nada que ver el tema versículos siglos siempre ha dicho este es la cuna de Madrid siempre hemos apoyado para el tema de saludo que no pudieron hacer la tarjeta provisional el tema de las Educació que en el principio que está al lado que es de Chavela con el colegio oí codo correcto pero siempre gracias a la Comunidad de Madrid sin embargo el otro día por ejemplo que estuvimos hospital pues la dotarlo podía hacer una a ver si ETA electrónica porque claro está todavía con lo provisional y además ha añadido es que el día veintisiete de marzo le caducó el visado con lo cual la niña estaba pues y sin ningún tipo de de legalidad en España

Voz 0861 39:08 Iggy Carmen queda muy poquito tiempo pero que preguntarle si en nada en treinta segundos y el alcalde y al margen de toda la polémica se ha puesto en contacto con ustedes les ha dicho algo les ha se ha disculpado de alguna forma por toda esta demora

Voz 23 39:21 nunca se puso en contacto para la cómoda no hago salvó el requerimiento de primaba solo en ningún momento nos han dicho sí

Voz 32 39:31 como favor sea como facilita como lo podíamos hacer

Voz 0861 39:35 bueno pues Carmen suerte por lo menos que han tenido ya la fortuna de conseguir los papeles para para al para su hija gracias por estar con nosotros un saludo

Voz 4 39:43 muchas gracias

Voz 0861 39:44 nos vamos a ustedes les emplazamos mañana martes a más Ventana de Madrid mañana

Voz 22 39:48 de cara a cara debate político entre el Partido Socialista y Ciudadanos aquí les esperamos adiós

Voz 6 40:06 Roberto Sánchez

Voz 1826 40:09 veinte minutos para llegar a las ocho de la tarde las siete Canarias enseguida recogemos y hacemos balance de lo que ha dado de sí ese día y la edición de La Ventana pero antes vamos a actualizar la información que les ofrecíamos hace unos minutos sobre el incendio que está afectando a parte ir a una zona que vemos ahora ya es devastadora

Voz 1715 40:26 del edificio histórico y simbólico

Voz 1826 40:29 te dan en pleno centro de París Pedro Blanco buenas tardes buenas

Voz 1715 40:31 Carles es uno de los símbolos de esa ciudad ido buena parte de Europa estamos viendo ahora mismo en uno de los monitores de este estudio las imágenes que ofrece la televisión francesa el muy reconocible pináculo altísimo pináculo de la catedral de Notre Damme está completamente en llamas el incendio se ha declarado poco después de las cinco de la tarde afectan las cubiertas de la Catedral vamos a buscar la última hora en París con nuestra corresponsal Carmen Vela Carmen buenas tardes

Voz 0390 40:54 estas después si las llamas desde decenas de metros alcanza en el centro de la catedral de París y la torre principal como acabas de decir como se ve en todas las televisiones decenas de bomberos tratan de alcanzar Noche Damm es una hora punta en París no es fácil avanzar por los aledaños del senda hacia la Catedral la policía rodea en la medida que puede la emblemática Kay iglesia para despejar a los turistas y habitantes que quieren ver de cerca este triste espectáculo según las fuerzas del l'Horta esa ha desplegado un dispositivo especial previsto con antelación para los monumentos considerados piezas esenciales del patrimonio francés la alcaldesa de París Anne Hidalgo ha declarado desde allí que es un drama terrible al que se está desarrollando en uno de los edificios más emblemáticos de la capital según parece el incendio se ha desatado en una zona de obras Notre Damme está siendo restaurada

Voz 1715 41:41 las imágenes desde luego son espectaculares las redes sociales están llenas de vídeos tomados por viandantes turistas franceses y no franceses los hay también españoles que se encuentran por la zona y que están asistiendo a este pavoroso incendio pues

Voz 1826 41:56 entre ellos desplegó como se pueden imaginar inicio de la Semana Santa habrá muchos turistas españoles pero está al teléfono nos escucha Joan Pol que es jefe de ordenación de emergencia de las Islas Baleares y que estaba allí está en París de hecho está trabajando en un proyecto de emergencias al ver el incendio se ha acercado no sé cómo nos contaba nuestra corresponsal no sé hasta qué punto se ha podido acercar y desde donde lo ha visto o lo está viendo Joan Pol qué tal buenas tardes

Voz 12 42:19 qué tal buenas tardes cómo estáis

Voz 1826 42:22 eh

Voz 11 42:24 unos cuatrocientos metros Scan estamos viendo la aguja que pues Caballero como está ardiendo es un incendio que además tiene mucha progresión porque como una catedral sentada está ardiendo está a punto de colapsar la la cubierta superior

Voz 0801 42:44 peor

Voz 11 42:45 hay mucha carga térmica el humo da idea de que la combustión es muy potentes muy completa cuando el rumbo sale crisis bueno es que esta combustible muy bien hay unas partes más oscuras que es donde se una parte con menos iré pero está fuera de control

Voz 12 43:02 por su por su experiencia por lo visto claro por lo por lo que nos está contando por su experiencia hablando es la calidad

Voz 1826 43:11 de la experiencia profesional que que le avala

Voz 12 43:15 podría usted

Voz 1826 43:17 no sé si darnos algún diagnóstico de lo que está viendo cómo se puede convertir

Voz 11 43:22 es que el viento a favor de la progresión hacía digamos hacia la es que no está quemada eh porque va progresando hacia las torres las dos torres tan típicas de las fotos no que quedan más más a la parte digamos sur

Voz 1826 43:40 no

Voz 11 43:42 es Pepa progresando hace allí el incendio

Voz 1715 43:45 a mí me gustaría a mí me gustaría preguntarle a Joan Pol teniendo en cuenta la envergadura del edificio teniendo en cuenta que las llamas parece que se han desatado en la parte más alta de esa catedral de qué manera se ataca un fuego de este tipo

Voz 11 43:59 bueno ahora está fuera de control no no tienen capacidad ni siquiera de refrescar las zonas para que no se quemen como unos es un egipcio antiguo que no es no hay compartimentación inspectores se incendió va progresa de esta manera Stafford quiere entero iba Coles va cola toda la cubierta superior ese pronóstico es muy malo que hay miles de personas aquí parisinas sentadas porque en esta zona que estamos los porque no hay turistas no es la zona amor más visible de París

Voz 1826 44:31 franceses

Voz 11 44:33 la impresionada por la voracidad de ellas más

Voz 1826 44:36 el presidente norteamericano a través de Twitter bueno he compartido lo horrible que es ver cómo el fuego este masivo está atacando a la catedral de París a la catedral de Notre Dame y él se aventura a apostar por la posibilidad de que quizá como dice textualmente quizá tanques voladores

Voz 12 44:55 puedan echar agua eso sería una forma de atacar de poder atacar el fuego de esas caracteriza

Voz 11 44:59 ya se puede atacar el incendio pero esto no es un incendio forestal estoy un edificio otras que son un patrimonio histórico y se le echa muchas toneladas de agua encima puede colapsar con la presión del agua es que es muy dificil diagnosticar así eh

Voz 0801 45:16 no hay que tirar mucho

Voz 11 45:18 agua hay que lanzar es pues moje no es muy difícil a esa altura vamos es imposible

Voz 0801 45:25 puede bombardear como si fuera un incendio forestal

Voz 11 45:27 pero el diseño que vas a hacer

Voz 12 45:30 o al del incendio ya debas John Paul jefe de ordenación de emergencias de las Islas Baleares

Voz 11 45:38 además perdona nos ha pillado aquí a como se le

Voz 12 45:42 sí a Oriol Villar a mí

Voz 11 45:44 sí es un tema que lamentablemente ojalá pudiéramos tras expectativas pero son son muy negativo

Voz 12 45:52 si no nos hubiera gustado que se hubiera producido esa

Voz 1826 45:57 esa fatal coincidencia esa circunstancia pero desde luego nos alegramos de haber podido contar con su con su testimonio expertos Joan Pol muchísimas gracias

Voz 11 46:06 gracias a vosotros gracias buenas tardes y creo que ahora

Voz 1826 46:08 vamos a hablar con José Antonio Duro que es un compañero nuestro de la redacción de deportes que en este preciso instante se encuentra en la Torre Eiffel y desde allí quizá nos puede contar qué es lo que está viendo en este momento José Antonio qué tal buenas tardes

Voz 34 46:21 hola Roberto qué tal muy buenas sí la verdad es que bueno una digamos intervención un poco la porque yo estoy aquí de vacaciones me ha pillado justo en lo alto de la torre Eiffel en la segunda planta hace media hora que estoy aquí bueno yo menos era dos de esto al verlas llamas al fondo en Notre Damme al exprés de la Torre ha bueno yo estoy viviendo ahora mismo pues la catedral sí que es verdad que desde muy lejos con me bastante humo hace cosa de veinte minutos cosa así las llamas eran impresionantes

Voz 11 46:53 superaban las principales yo no sé mucho

Voz 34 46:56 no de nada pero bueno que era impresionante el humor negro sobre París tampoco puedo contar mucho más aparte la consternación y en la sorpresa de todos los turistas que están que estamos aquí en lo alto de la torre Eiffel hiciéramos las llamas sobre Notre Dame y el humo negro sobre todo país

Voz 1715 47:16 hoy en Francia los medios de comunicación la actualidad tenía otro argumento otro argumento central el presidente Macron iba a dirigir un mensaje a la nación a partir de las ocho de la tarde para anunciar un paquete de medidas que después de semanas de debate nacional estaba dispuesto esto a aplicar como respuesta a las protestas de los chalecos amarillos bueno pues a la agencia Reuters que el presidente francés ha cancelado su discurso a la nación precisamente por eso por el incendio que se está registrando en la catedral de Notre Dame si no no se trata de espectacular izar la información pero sinceramente las imágenes que se reciben desde París son realmente impactantes esa torre esa afilada torre tan característica de Notre Dame ha quedado completamente envuelta por

Voz 1826 48:03 además fotografía que nos estado describiendo también de la Torre Eiffel nuestro compañero de la redacción de deportes que le ha pillado allí en la capital francesa de vacaciones por cierto que sabemos que esta mañana ha visitado precisamente esa catedral que ahora mismo está en llamas eh nos escucha José Luis Corral que es historiador es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza autor de El enigma de la edad de las catedrales profesor Corral qué tal muy buenas tardes

Voz 11 48:27 por eso es lo que está ocurriendo pero muy buenas tardes

Voz 1826 48:30 bueno es un deseo más que un balance desde luego porque que se está perdiendo ahora mismo entre llamas hay la catedral de Notre Dame

Voz 11 48:36 bueno pues amigos míos me ha llamado puesto rápidamente las televisiones para ver qué estaba ocurriendo quiero que está perdiendo me estaba quemando es la techumbre de madera si estos seguro de París pero que es una índole el siglo XIX que se colocó eh después de la represión francesa que la que quedó bastante estropeada hice restauró a mediados de aquí unos arquitectos más importantes de de esa época en Francia o el más importante y lo que está quemando es esa esa madera esas esas pecho hombre de madera que se colocó a mitad del siglo X

Voz 1826 49:07 eso en lo material desde luego la intencionalidad de mi preguntaba

Voz 12 49:12 eso más allá como se puede imaginar a eso vamos a eso vamos ahora sí profesor