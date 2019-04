La Ventana (16/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1071 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el PSOE pide a Pablo Casado que rectifique que pida disculpas por las declaraciones del cabeza de lista del PP por Huelva Juan José Cortés que acusó a Pedro Sánchez de amparar a asesinos violadores criminales y pederastas en un mitin en Ourense el candidato socialista al presidente del Gobierno no se ha referido expresamente a Cortés pero sí ha llamado a la moderación

Voz 1722 00:24 la moderación no es una ideología moderación es una forma de vivir la moderación implica educación

Voz 1 00:31 por eso nosotros queremos representar

Voz 1722 00:33 pues a la buena gente de este país la buena gente este país que es la mayoría de este país la buena gente este país hay cosas que hace y hoy otras cosas que no hace cosas que no hace la buena gente de este país la buena gente de este país no hay suelta no miente

Voz 1071 00:49 no espía más asuntos el Gobierno revisará los grandes monumentos españoles para mejorar la prevención de incendios como el de Notre Dame el director general de Bellas Artes ha detallado en el informativo Hora catorce en qué consiste la inspección que las administraciones hacen de manera coordinada en España entre el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas se llama Román Fernández Baca todos

Voz 2 01:07 sistema que tiene que estar en perfecto estado de revisión de instalaciones de detección de alarma de precaución ante obra es decir lo que la la la detección de posibles viejo las causas

Voz 3 01:23 si la prevención de

Voz 4 01:25 los viejos no la catedral de Notre Dame se salvó

Voz 1071 01:27 con un cuarto de hora o media hora según ha dicho el secretario de Estado francés de Interior que ha descrito que fue en ese tiempo cuando un grupo de bomberos se subió a las Torres pudo evitar que se derrumbaron este mediodía hablaba el portavoz de los bomberos de país mire hay dos cosas que merecen nuestra satisfacción nuestro reconocimiento a todos los que han trabajado a veces arriesgando sus vidas unas la salvaguarda de la estructura de la catedral la salvaguarda de las torres y la otra en la salvaguarda de las obras de arte el eje Médicos del Mundo ha criticado la propuesta del PP devolver al modelo que retiraba la sanidad universal a personas en situación irregular información de Nicolás Castellano

Voz 1620 02:06 una de las organizaciones que más batalló contra el decretazo del Partido Popular que dejó en dos mil doce a más de ochocientas mil personas sin tarjeta sanitaria que generó discriminación ya está algunas muertes según organismos internacionales rechaza frontalmente la idea de Pablo Casado de acabar con la sanidad universal Médicos del Mundo a través de Pablo Iglesias técnico de incidencia política advierte de los efectos nefastos que tendría volver al modelo excluyente del PP en materia sanitaria

Voz 5 02:30 a estos efectos caben destacar la desatención de enfermedades graves tales como cáncer

Voz 1620 02:36 pues los ir como las cardiovasculares au VIH Médicos del Mundo desmonta tanto el argumento económico que Crime casado porque dicen que es más caro atender sólo en urgencia y critica que confunda el turismo sanitario protagonizado sobre todo por europeos con la situación de personas en situación irregular

Voz 1 02:59 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:02 Pío García Escudero explicado por primera vez la de la decisión del Partido Popular de no incluir a Íñigo Henríquez de Luna en las listas del partido al Ayuntamiento de Madrid el presidente de la formación en Madrid la atribuye a la renovación dice que no ha hablado hasta ahora con Enrique de Luna porque literalmente anda muy liado

Voz 6 03:17 vamos a ver siempre que se hacen elecciones siempre que hay en la confección de listas ya digo que hay un porcentaje de gente que repite por lo que aporta por el trabajo que ha realizado pues lo que puede aportar y hay gente que que es nueva y que tiene que entrar en su toda la vida de Dios ha llamado renovación poco esto es decir aquí estamos la experiencia Por otro lado está la renovación gente que que aparte de ser el partido que piense como el Partido Popular los valores los principios del Partido Popular es que haya una

Voz 1826 03:44 compagina acciones gente joven gente nueva

Voz 6 03:47 gente con ilusión gente veterana ninguna experiencia que podamos aportar lo que sabemos

Voz 1915 03:51 la Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel a una empleada de hogar que estafó más de seis mil euros a la mujer para la que trabajaba ella misma reconoció durante el juicio que aprovechó la relación de confianza para extraer dinero de la tarjeta de la víctima Alfonso G

Voz 1826 04:03 en la sentencia condenatoria se veía venir

Voz 0089 04:05 desde el inicio del juicio porque la acusada reconocía en efecto ante los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que a finales

Voz 1826 04:11 desde dos mil diecisiete utilizó de forma

Voz 0089 04:14 lícita la tarjeta bancaria de la anciana a la que cuidaba durante el mes de diciembre de ese año extrajo de la cuenta bancaria cerca de seis mil euros el fallo judicial un acuerdo de conformidad con la Fiscalía también con la acusación particular recoge que se suspende la ejecución de la pena privativa de libertad es decir no entrar en prisión con la condición de que no vuelva a cometer ningún delito por supuesto que abone esa indemnización

Voz 1915 04:38 el mago Juan Tamariz el humorista gráfico el roto la mesa Estatal del blindaje de las pensiones la cantaora Carmen Linares son las propuestas del Ayuntamiento para recibir la medalla de oro de la ciudad el próximo quince de mayo en las fiestas de San Isidro serán las últimas que propone el gobierno de Ahora Madrid esta legislatura se votarán el próximo lunes en la Comisión de Cultura tenemos veinte grados en el centro de Madrid

Voz 1826 05:52 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos hemos invitado a tomar café como hace buscaba martes a Luz Sánchez Mellado por si no tuviera poco trabajó durante esos días

Voz 9 06:05 tal buenas tardes fenomenal no no está ahora mismo el periodismo tal y como está de ajetreada la campaña electoral como para tomarse vacaciones procesionar por ahí verdad no presionamos de emitir en mitin transforme candidato en candidato vamos de de acto

Voz 1362 06:20 esto o de despropósito en despropósito ordene MM también

Voz 1620 09:49 bueno las primeras por supuesto son las que ha sufrido en carne propia es a nosotros por ejemplo cuando estaba buscando piso con unos compañeros fuimos aunque quiso que supuestamente tenía tres habitaciones y cuando entramos a una de ella dijimos pero disculpe es que aquí es imposible meter una cámara bueno

Voz 11 10:04 es que es un vestidor no es una una

Voz 1620 10:06 estación y pretendían que uno de de nosotros viviera hay que tendrá que haber vivido de pie bueno todos hemos tenido muchas de estas islas ciertos que cuando nosotros también a través de de Verne lanzamos la pregunta las redes de qué cosas habían pasado o también cuando salimos a la calle a a buscar historias nos encontramos a mogollón también nos dijeron de una la pareja que fue a buscar un piso que las fotos parecía muy bonito pero que cuando entraron literalmente se daban con la cabeza en el techo que no tenía que tener más de metro y medio de de altura o también había una muy divertida que la tenemos grabada en envidio también en un vídeo de de Verne llamado alquileres Yuncos en el que es una chica no os contaba que todo el piso estaba tapizado tapizado y pintado pero no en plan cuadros sino las paredes con Cristo Si vírgenes y que sólo pretendían alquilar que propio para esta semana si a dos universitarios

Voz 1826 10:55 bueno muy divertido visto ahora desde nuestra perspectiva visto desde alguien que no ha sido víctima de tener que he visto dar por ejemplo alguno de los lúgubres los como los que se ofrecen por ahí no cero dos catorce sesenta sesenta a través de las redes cuál es por cierto la etiqueta lleva pues yo creo que la misma consigna que libro coqueto mejor ver

Voz 12 11:17 sí

Voz 13 11:20 eh

Voz 14 11:30 todo

Voz 15 11:32 lo que va

Voz 14 11:43 de eso yo vendo

Voz 16 11:58 eh

Voz 14 12:06 tras ser Qiu

Voz 17 12:19 nada

Voz 18 12:29 no

Voz 19 12:35 sí

Voz 20 12:40 es una historia de Verne en la contra le

Voz 1826 12:44 Nos buscas piso amplio luminoso y barato bueno esto no es el anuncio de ninguna inmobiliaria es una divertida novela gráfica sobre la odisea de encontrar piso el dramón que a todos nos ha tocado alguna vez de cerca una misión imposible en la que la esperanza es lo último que se pierde con cosas como las que le pasan a la protagonista de esta novela

Voz 9 13:08 hola qué rápido ha llegado de estamos aquí al lado no pues sí sí estaba aquí al lado pues el piso no está nada mal estoy interesada la verdad pues estás de suerte porque si quieres podemos firmar ya por supuesto perfecto deja que te explique todas las condiciones para saber si las cumplís me habías dicho que tiene un contrato indefinido pero cobras más de dieciocho mil euros anuales no no más no cobra dieciocho mil es casi lo mismo bueno puedes conseguir una carta de recomendación de tontería casero no aún vivo con mis padres pues te tomaron vale quizás podrías facilitar un extracto bancario para saber si puedes permitir permitirse el piso no sé la verdad lo del extracto me parece un poco raro pues es lo más normal del mundo sino lo ves claro no te pedimos sangre de Unicornio a no te había comentado otra cosa importante te explico

Voz 22 14:03 qué habría que pagar un mes de fianza un mes de depósito de garantía un mes masiva para la inmobiliaria y el mes de alquiler vale pues pues lo vamos viendo ya muy bien pero no creo que tardemos en encontrar

Voz 1 14:19 a otra persona te aseguro que ya lo sé una auténtica carrera de obstáculos

Voz 1826 14:32 este es el pan nuestro de cada día está dramatizado pero sólo un poquito

Voz 23 14:35 pero me ha encantado esta dramatización porque éste corresponde mucho a lo que se ve en las páginas de la novela que en ese momento Custo y les eh en la persona que está enseñando el piso según va contando todos los problemas y todas esas nóminas que pide y todo el empiezan a hacer unos cuernos y rabo y se convierte en el demonio porque porque es verdad que que algo que parecía una oferta buenísima y un piso o precioso de pronto se convierte en Bogotá

Voz 24 15:01 el mantiene alcanzable y con un montón de problemas entre media el representante del propietario signos el propietario o de la agencia a mí me ha recordado el funcionario del vuelva usted mañana como mínimo no en una versión no especialmente dulcificado

Voz 25 15:13 eh luz que piensa no parece que en vez de hacer el que pretende alquilar un piso casting de pisos él el alquiladores en este caso lo que hace es casting de inquilino efectivamente acepta

Voz 9 15:27 al ser un modelo o una top model

Voz 26 15:29 del del inquilino perfecto con lo cual

Voz 1362 15:32 si tuvieras todos esos requisitos probablemente no estarías optando a ese piso de que hay que armarse para para salir a buscar piso como como si fuera a buscar la última coca cola del desierto que de que hay que estar armado aparte de paciencia

Voz 1620 15:47 pues bueno yo creo que de lo primero y de lo que más armado de paciencia porque suele ser un proceso largo y hay que contar con que va a pasar unos meses regulares por lo menos ir también en aunque puedes ir aprendiendo poco a poco color batacazos que te vaya dando la vida en en Verne hicimos un reportaje hablando con gente que ya había tenido que pasar por muchas búsquedas de piso yo creo que las putas también es armarse de fotocopias porque si llevas todos tus documentos ya impresos es posible que te ahorras Un viaje que muchas veces hemos escuchado casos de gente que después de que estuvieran en el piso y les gustará le dijeran pues me tienes que traer las

Voz 1826 16:24 también en esa fase en la que me ha recordado mucho al funcionario de este de este mañana eh sin una póliza de dos pues

Voz 1620 16:31 en ese paso es en el que normalmente de los pisos que se pierden

Voz 1826 16:35 ya también por supuestísimo

Voz 1620 16:37 Almunia atento a todas las alertas y por supuesto ponerte alertas

Voz 1826 16:41 los los sitios en los que se puedan poner porque

Voz 1620 16:43 que también nosotros hemos escuchado casos de gente que le lleva una alerta de un piso nuevo él escriben al casero para decir que estás interesado Illa contestan

Voz 1826 16:51 o lo siento ya no lo tenemos pero parece que está

Voz 9 16:53 los hablando de el premio de una lotería parece que es que Sevilla sí Sevilla

Voz 1826 16:58 no si te tocará la lotería encontrar una cosa medianamente

Voz 9 17:00 a impartir el tema el libro es un libro

Voz 10 17:03 escrito con mucho humor porque es un poco desde el punto desde el punto de vista que tenemos en Verne pero también es un libro que sirve para denunciar lo que nos está pasando a todos que la idea del libro surgió porque hace ya casi dos años en octubre hace dos años en ver iniciamos un blog en el que pusimos a una persona durante quince días a buscar piso en Madrid con seiscientos euros que oye seiscientos euros una persona con un trabajo fijo y con casi treinta años

Voz 9 17:26 bueno no en quince días ya te lo digo

Voz 10 17:31 Nos dimos cuenta de que era complicadísimo lo estábamos viendo en nuestro entorno ahí surgían pues luego otros reportajes anécdotas que nos contaban los los lectores porque Nos dio muchísimos muchísima conversación pero es cierto que al final es un algo bastante es un libro que que pretende denunciar también lo que nos está pasando entonces es cierto que lo tratamos con mucho humor porque

Voz 1826 17:50 porque hay que distanciarse así es una vía de escape bien pero

Voz 10 17:53 no nos reímos de la gente que está buscando piso sino más bien de todo lo que

Voz 1826 17:56 te te las circunstancias que hacen que que todo eso sea posible vamos a escuchar alguna de las historias también que los quieran contar nuestros oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta Beatriz desde Madrid qué tal Beatriz buenas tardes bueno a ti te ha pasado de todo me han dicho malas experiencias y de Cuéntame alguno

Voz 3 18:16 no llevo ya de Madrid Otaño ahí me pasado ya por tres pitos y el primer el primer piso en que estuve estuve que buscado desde bueno desde Pamplona que yo estoy allí sí la verdad es que cuando todo pintaba bastante bien porque yo iba a a vivir con con otra amiga que ya sabíamos dado previamente y nada más llegar a Teodora pues la Puerta un chico y me recibió el casero ni nada por supuesto se me abrió la puerta olímpico y me dijo bienvenida a la comuna hippie íbamos es que éramos ocho en el piso

Voz 1826 18:47 veis ocho ocho

Voz 3 18:49 Baños uno ni siquiera asustado la porque que estaba dentro de la cocina con lo cual con ocho personas imaginan intimidad Vero

Voz 1826 18:59 hombre no es lo más adecuado no Rosina

Voz 3 19:03 al casero hasta que le llega ver una vez sí si era para para para echar la bronca porque lo llamamos la atención porque es que ni siquiera él sabía quién metía en su propio empiezo porque pagaba a otra inquilina de otro piso

Voz 1826 19:22 para que sí lo arreglará ducto desde Pamplona no te imaginabas que esto iba a ser la selva Beatriz claro

Voz 3 19:29 yo previamente entre en una habitación sin ventanas en Madrid en verano por la que pagaba cuatrocientos euros

Voz 1362 19:39 Beatriz sin saberlo entrara unos acaban de hacer una crónica perfecta de de la Evolución socio de este país en los últimos cuarenta años ha dicho que tenía un baño en la cocina eso es un baño de servicio absolutamente eso es una cocina amplia de unos señores bien que tenían un baño para la persona que ayudaba en casa la donde estamos dando estaba

Voz 1826 19:57 al piso en Tizona de Madrid en el

Voz 1362 19:59 pero es prototípico y ahora ese mismo piso probablemente haya pasado de los señores bien que tenían chica de servicio a los herederos que hay a lo vendido o arrendado a otro que le está sacando rendimiento está metiendo a ocho personas en un piso eh como Paño uno de ellos dentro de la cocina sin saberlo nos has hecho un retrato de de ya te digo de cómo ha cambiado no sólo las familias los usos y la la la las costumbres de este país enhorabuena Beatriz

Voz 1826 20:26 si no aguantas te mucho allí en la comuna hippie de Madrid

Voz 3 20:29 pues nada todo el verano y gracias a Dios nos pudimos pero es que nos fuimos casi sin quererlo porque el casero alquiló en mi habitación la de otro compañero en el compañeros sin decirnos nada

Voz 1826 20:42 entre ellas encima a ver unos eso vosotros no había advertido que tiene intención de abandonar la habitación el Casar a lo largo ya había encontrado unos sustitutos para hablar

Voz 3 20:53 pero si a mí me dijo oye que la semana que viene bien en francés que estarán esta habitación saldría yo como

Voz 1826 21:01 ya era una forma poco elegantes de decirte que tenías que recoger ya a cosas si buscarte otro sitio si idea pues eso que te has encontrado Beatriz

Voz 3 21:11 bueno pues que milagrosamente día y noche a todas horas me pasaba el día en idealista en cualquier página llamando pues encontramos un un piso en la calle Fuencarral lo hemos convertirlo en hogar pero lo que era el piso a a en mi madre cada vez que venía sentía las más porque James examinar cómo pueden vivir aquí porque era bueno pues que pillados todo y cuarto por ejemplo no tenía armario con lo cual yo tenía de hacer unos cambios de ropa en Pamplona Madrid era

Voz 1826 21:48 o al menos no

Voz 3 21:49 cómo sería aparatito al menos no cuatrocientos euros cada uno

Voz 1826 21:54 bueno si es que

Voz 3 21:57 al final el nosotros vivimos en una tesitura que que que me acuerdo de que el caserón dijo bueno os gusta bueno el casero cero nueve de Fuencarral nos disgusta el piso está claro que eleva se decía si te quedas en la calle en dos días que claro está el piso

Voz 1826 22:12 claro

Voz 1620 22:12 en cualquier caso es decir que la gente dice lo de Boa el Erasmus te cambia la vida yo creo que todos hemos pasado por esos pisos de Argüelles y esos pisos compartidos con personas de diferentes nacionalidades y que te cambian la vida una vida no conoces a un amigo que en la etapa universitaria ha pasado por por ellos porque yo hecha unos añitos

Voz 1826 22:29 oye esta medida estándar de piso en el que quepan ocho personas aunque sea dos por habitación yo creo que es el estándar de de la zona así cuartel del Ensanche pequeñito que hay aquí en Madrid no de Argüelles porque hay muchos casos con ocho personas incluso recuerdo uno es que no sé si haberlo leído en el blog con el vídeo este al que hacía alusión de un piso para ocho personas donde había ocho neveras en el pasillo

Voz 10 22:51 tenazmente era Villa es eso un baño eso sí muy parecido al piso que los estabas contando y ocho neveras es decir estaba totalmente pensado para que cada uno tuviera y su vida en su micro habitación porque no se le puede llamar ni micro piso vamos

Voz 3 23:07 no bueno es que nosotros teníamos yo ya llegan punto en el que me compraban y propio homenaje todo porque que desaparecía la gente no limpiaba no era era horrible la verdad

Voz 1362 23:19 la verdad es que el libro coqueto mejor ver es muy divertido porque además bueno las ilustraciones son fantásticas y es muy divertido porque además hablamos de jóvenes o presuntamente jóvenes pero esto que que estáis contando puede seguir exactamente igual para alguien para un padre o madre divorciada que de repente cambiar su situación económica para alguien que se queda en el paro para alguien con un trabajo precario para los pobres los trabajadores pobres que que están engrosando estas filas de gente que no se puede permitir ni siquiera pagan una hipoteca sino un alquiler digamos estándar claro esta aventura no tiene mucha gracia cuando realmente estamos hablando de gente que que que necesita un pecho

Voz 10 23:56 sí totalmente y de hecho una de las cosas de la mayores problemas es que cuando empezamos a hacerlo hablábamos de seiscientos euros al mes que en teoría debería ser pues alguien que tenga un sueldo fijo y que este destinando un tercio de de su sueldo que es lo que aconseja han que debería poder encontrar un sitio donde vivir y que aun así no era posible y esto estamos hablando de hace casi dos años

Voz 1826 24:18 claro pero eso cuando empezasteis porque justo han sido los dos años en los que hemos sido vosotros desde la primera línea habéis sido testigos de la burbuja inmobiliaria sobre todo en el alquiler lo que eran antes seiscientos ahora serían

Voz 10 24:29 pues seguramente me practicamente fácilmente el otro día también estábamos mirando porque como la estamos intentando dar mucha continuidad estábamos encontrando un piso que tenía treinta metros cuadrados es verdad que estaba bueno pues por la zona más o menos pero no en el Centro Centro de Madrid valía mil quinientos euros porque estaba renovado

Voz 11 24:47 a treinta metros cuadrados pues quién puede pagar eso

Voz 10 24:49 es imposible con muchas posibilidades bueno pues Elia

Voz 1826 24:52 dejadme que despida a Beatriz Beatriz algo más que alegar

Voz 3 24:56 bueno en nada más pero yo bueno cuando nos hemos mi entrenador Pizzo mirar pedir que ahora estamos diez pisos en un piso pequeñito pero muy cómodos con Habitaciones separadas

Voz 1826 25:09 coqueto pero de verdad coqueto coqueto pero habitable

Voz 3 25:13 sí pero en esa búsqueda yo me encontré con un pito que es que me parece de vergüenza en ventas que ya a la desesperada yo ya pues ciudad Berto los pisos que me salía era un bajo qué cuya puerta de del pito que daba directamente a la calle sí era de cristal tenía como una cortita supongo que para preservar un poco la inspiradas y a modo de seguridad uno de barrotes yo estará la puerta por la que entraban al piso y que sea quitaba a ras de la calle

Voz 1826 25:45 desde luego después de lo que has vivido no sé de qué te extraña belga que habría que ver si bueno oye nos alegramos entonces bueno Nos alegramos de la perspectiva que te hace ver ese calvario con la distancia del humor que también ha puesto tuve igual que aquí al libro y sobre todo de lo que nos alegramos es de que ahora haya cambiado para bien para mucho mejor tu situación Beatriz muchas gracias

Voz 11 26:08 a ver nada claro un beso hasta luego

Voz 1826 26:11 nueve cero dos catorce sesenta sesenta Xavier desde Madrid qué tal buenas tardes

Voz 4 26:16 bueno a ver cuéntame tu llegaste a Madrid desde dos

Voz 1826 26:18 de

Voz 27 26:20 de Vigo de Vigo

Voz 4 26:23 pues yo estoy apolítica sí vivo en el primer curso estuvo en su sitio en adictos y lo que vi a entonces no tenían mucho tiempo poner buscar no entonces cuando llegué al piso resulta que la habitación que quedaba pues era lo de la cocina en una angular fin se ha prolongado la cocina si estaba separado de la cocina con una cortina pura nada más bonos yo necesitaba el sitio entonces un acuerdo con la señora ahora porque era una puerta medias que de manera que se separar a la cocina de la aviación por lo pero bueno puerto aunque podía haber nuestra parecidas a cualquier cosa

Voz 27 27:03 y ahí estuve pues se de practicamente en la carrera ahí

Voz 4 27:08 luego acabó la señora llegó un momento dado que dijo que deriva del piso y que nos tenemos que ir todos yo dije bueno que hay un contrato que está vigente todavía no no contrato el contrato contra todos pero eso es un contrato

Voz 1826 27:22 la cosa acabó bueno

Voz 28 27:23 no sé yo entiendo que iban ocultos pues no sé que yo no me fui hasta que contrató un abogado llegamos a un acuerdo que mete mantener dichas Dion Iker no

Voz 1826 27:33 buscaba otros porque esto en qué en qué año fue cuanto por cierto cuanto tienes que pagar de alquiler por S

Voz 4 27:40 esto no se veía en el curso mil novecientos noventa y uno que lo que pagaba treinta mil pesetas

Voz 1826 27:46 bien esto no es nuevo de ahora por lo tanto no

Voz 4 27:49 claro esto lo haya empeorado no pero sí es importante que los chavales que venían jóvenes también que no se vaya que sepa que tiene unos derechos que aunque no dar un contrato escrito

Voz 3 28:04 yo estoy mucho que derechos igual

Voz 4 28:06 yo quiero seguir pues de llegar a un acuerdo no se ahí a las primeras de cambio es importante porque la gente sobre todo hoy en día no no lucha se deja imponer lo que digan los propietarios

Voz 1826 28:20 ya Si algo cambios respecto a aquella época de los noventa que vamos aunque menos vivimos también por aquí esa aventura de buscar piso en Madrid es lo que antes escuchábamos ahí en la viñeta sobre todo la criba selectiva de no sé cuántos meses yo he llegado a ver anuncios de seis meses hasta un año de fianza dinero inmovilizado en el banco no he visto

Voz 10 28:41 Nos cuentan mucho eso los lectores que bueno que obviamente les pedían muchísimos requisitos y luego también que a veces aparecía un un anuncio en pues decían esta tarde voy a ver el piso y rápidamente les escribía no es que ya está ya está acogido sea que que muchas veces iban armados casi con todo el papeleo por adelantado por si acaso les gustaba porque porque vuelan eso sí que es algo que yo creo que de dos años para acá ha ido cada cada vez peor un piso que se pone en un anuncio en un portal inmobiliario que a las dos horas el casero ya tiene treinta solicitudes lo tiene que bajar porque no da abasto y que en el mismo día o al día siguiente ya está totalmente alquilado

Voz 1620 29:21 eso ha dado lugar además otro problema es que los pisos esto que comentamos que decir es que son verdaderas chapuzas se alquila porque es que ves uno es probable que fuera haya algo mejor pero esto es lo que he visto tienes media hora para decidir si no te lo queda pues de hecho yo viví también en uno de esos que me tuve que quedar contra contrarreloj que era un piso con una terraza muy grande te echaron la terraza hicieron otro piso mi piso

Voz 1826 29:45 entonces mi la Exterior sí sí sí

Voz 1620 29:47 no contrario porque en la ventana de mi habitación en algún momento debió dar al exterior pero la daba un pasillo cuando me despertaba ella habría por la mañana hervía a mis compañeros

Voz 9 29:55 la verdad es que parece que tiene tiene gracia pero pero realmente es una es una tragedia no porque además estamos hablando de lo que es encontrar piso luego viene la mudanza y ese es otro libro

Voz 10 30:06 sí sí que no es solamente un sitio techado sino que una paz

Voz 9 30:09 de qué te también tiene buena el libro que hicimos gracias a

Voz 10 30:11 a lo que nos contaron los lectores son todos esos consejos para para que sepas que el piso va a ser más o menos habitable el cómo cuándo llegas abrir los grifos de la ducha sino quieres estar la banda hotel pelo con un hilillo de agua en los próximos tres años de tu vida no o probará subir y bajar las persianas para ver si funcionan que a veces vas tan rápido intentando en coger ese piso que que no te das cuenta de todas esas cosas entonces viene un listado de todas esas cosas que tienes que llevarte para contestar buscando piso y como prepararte para ello

Voz 1826 30:38 qué vamos a hacer una cosa hacemos una pausa obligada a esta hora es que hay muchos oyentes que también os quieren contar sus cosas y sus casos nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 19 30:55 sientes este seísmo is ríes

Voz 1826 36:07 y esta tarde estamos tomando café como hacemos cada martes con nuestra compañera periodista de El País Luz Sánchez Mellado aunque se ha traído a la otra luz Luz Peinado Pablo Cantó que son compañeros de Verne y como consecuencia del trabajo de investigación sobre el terreno que han hecho llevan haciendo ya desde un par de años cuando lo viviendo la odisea de encontrar un piso coqueto bonito bueno barato habitable en Madrid ha dado lugar todo ese trabajo a una novela gráfica con el título de coqueto mejor ver si se nos ha ocurrido que podrían compartir los oyentes de La Ventana también sus historias que las brío en cualquier otra ciudad de de España antes decía Pablo de los erasmus lo ampliamos a Europa a cualquier lugar del mundo bueno nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Barcelona Alicia Alicia qué tal buenas

Voz 3 36:56 hola buenas tardes qué ocurrió dice bueno aquí desde la resistencia en Barcelona saludos bueno lo que nos pasa es que vivíamos en una finca de un solo propietario era una finca vertical algo algo así le llaman y entonces pues bueno éramos diez vecinos vivíamos más o menos el centro de Barcelona

Voz 1826 37:16 más o menos en el centro donde

Voz 3 37:18 en la plaza Tetuán tú es bastante entre

Voz 1826 37:20 sí sí sí el PSOE han estado

Voz 3 37:23 acabábamos novecientos cincuenta euros y la verdad eran ciento diez metros pero o bien la verdad es que se vivía dignamente pero novecientos cincuenta euros tampoco te lo regalan nave ciento once es lo que pasa es que un buen día los mandaron una carta bueno primero vinieron una serie de visitas que se te meten en casa eh a bueno a ver cómo es la finca Hay no te dicen claramente pero tú algo te vuelves no lo que pasó es que un buen día recibimos un burofax diciendo que está finca la comprado un fondo de inversión francés sí sí que bueno que no sabíamos qué iba a pasar entonces éramos todos alquileres pues con una caducidad menos una señora que era nuestra abuela sabes y para todos que sí que tenía una renta antigua bueno y la cuestión es que en un mes que compraron posar mes ya nos mandaron el burofax diciendo que cuando acabasen los contratos dos teníamos que ir

Voz 1826 38:18 yo os fuisteis

Voz 3 38:20 claro osea tú ya sabes que se Pisón es tuyo que estás de alquiler pero bueno tú te comporta es lo cuidas hagas tú mensualidad eh no es solamente el Argilés sino todo como estaba porque vivida hoy en día los en Madrid igual en Barcelona en todos sitios descaro pero es que es una pasada la cuestión es que decide claro no es que decide si es que te obligan a que te tienes que mover pero es que no hay alternativa osea tú te quiere decir porque dices bueno ya que ya no pinto nada porque realmente no son ciudades que se están viendo arrastradas hacia el turismo que me parece muy bien pero es que Rose ha hay gente de toda la vida o gente que no estamos de turismo no que hacemos vida ahí la cuestión es que no hay tampoco alternativa los alquileres hoy en día están carísimos y bueno tienes a lo a mí lo que más me me me fastidia va yo por mí por mi marido que bueno son los adultos sí pero era por mis hijos no que yo sé es el barrio sus amistades sus actividades

Voz 1826 39:15 oye sabes que no sabes qué es lo que ha hecho el fondo francés una vez que ha una vez que ha comprado que compró una cancioncilla

Voz 3 39:22 la finca afinar la señora que tenía retó antigua que tiene noventa y tres años también se fue porque todos nos fuimos y ella se sentía sola y a todo pues el desbarajuste que daba nada más Un chico italiano abajo que me parece que ya también habrá salido ir la finca pues parece que van haciendo obras pero bueno ahí está no se la finca darla no lo ha comprado un fondo inversor chino y no sé

Voz 1826 39:46 pero pero que hacen que que tienen intención de hacer sabes por ejemplo la finca de al lado o en casos así parecidos que has conocido como pisos turísticos o qué haces

Voz 3 39:55 por ahora no lo sé la cuestión es que nos presentaron un proyecto de obras si querían hacer arriba en el terrado en plan jacuzzi cosas raras sabes no sé si lo que da la nosotros les metimos en la página web de fondo de inversión francés y los pisos más baratos los vendían a un millón y medio de euros osea tenían gente que están buscando inversores pues en sitios como bueno gente con mucho dinero sabes

Voz 1826 40:18 en Veo veo como Pablo sintiendo porque imagino que se está acordado también de algún caso muy parecido similar prácticamente un calco de lo que aquí ha podido ver en Madrid no

Voz 1620 40:28 sí bueno claro en primer lugar quería decir que que esta situación que no están contando por desgracia es relativamente normal y que por suerte ahora hay tanto en muchas en Madrid como en Barcelona con muchísimas ciudades han surgido los sindicatos de inquilinos

Voz 3 40:43 ya ya ya sabes qué pasa que no perdona que te interrumpa que a mí me sabes mi madre decide esta frase pero esto es un sálvese quien pueda no

Voz 1826 40:51 bueno totalmente es grato

Voz 3 40:53 sabido es que hay gente que intenta resistir pero osea esto es como una como un tsunami a mí eso me paso también el dos mil osea cuando cambio de euro también fue otro sabes una locura ir eh no es una cosa que se ha de ahora sea esto es repetitivo es cíclico y entonces es sinceramente a mí me sabe mal decirlo pero es un sálvese quien pueda osea es que no hay manera tú piensa que en la crece de mi hijo en el instituto cada día mi hijo no pero sí día a día sí día no venía diciéndome el Anwar también lo echan de su casa a mi amigo Román también no sea ha sido un goteo no es una once a es un un constante bueno es inconstante y entonces llegó momento yo hay un amigo que me decía al final la gente que vivimos en la ciudad resistimos nos van a tener que pagar un sueldo temático

Voz 1826 41:42 ya ya ya la gente que viene

Voz 3 41:45 el turismo no sé lo que querrán ver pero esta algo o como sea esto de los cafés y doce a todo es un un sistema pero no sé cómo decirte ese así lo sé pero no sé cómo decirlo pero obviamente no

Voz 1826 41:57 perfectamente respectivamente Alicia muchísimas gracias pues bueno muchas gracias gracias un saludo también nos espera en Malí Carmen Carmen qué tal buenas tardes

Voz 27 42:07 qué tal hola claramente escuchamos a ver mira yo lo que contara otros compañeros es que lo que yo pretendo con llamaros decirle a la gente joven sobretodo del que tires más argumento más documentos todavía que no se comporta cuando vean tantos abusos que no no hay por qué callar quería aguantar que de por lo menos te maneje la diré que la Aleida Ronaldo entonces muy cerquita son muy poquitas páginas no es tan difícil de Sagrera ponerle en su sitio donde aún hay propietarios que ha gusta algunas veces es muy fácil

Voz 1826 42:43 porque tú ha sido inquilina y ahora eres propietaria están diciendo

Voz 27 42:46 yo soy que durante once años y yo creo que ha sido en las mejores la inquilina yo ahora como propietaria pues yo creo que me he encontrado no pero siempre me me llama mucho la atención los abusos de la gente sobre todo en lo que más me llama la atención es lo que la gente está dispuesta a aguantar las leyes nosotros en un Estado de derecho y aunque sea difícil y hay que hacer es dar los pasos hay que darlos lo mejor es tan fácil como no sé cuando él la el propietario quiera imponernos una una cláusula abusiva de decirle que no quería Vera cómodo a lo mejor para atrás no sé hay asociaciones acabas de mencionar una de de inquilino hoy que uno también se puede decir que tiene ganas de hacerlo pero independientemente también lo servicios de atención al consumidor en todos los ayuntamientos menos callarse y aguantar

Voz 1826 43:38 lo que pasa es que la realidad desveló es así no de como tú explicas lo que pasa es que la realidad lo diga bueno el conformismo yo no eso no voy a defender a nadie pero sí que sí que es cierto que cuando uno llega aquí de nuevas con un trabajo recién conseguido Madrid o de estudiante de tienes un par de semanas para encontrar un piso donde tienes un presupuesto muy ajustado en las actuales circunstancias yo sé que los propietarios y algunas inmobiliarias y fondos de inversión se están aprovechando de eso pero es que en muchas ocasiones imagino que habéis visto por los casos graves

Voz 1620 44:10 eso sí el problema es que no sólo es un tema de conformismo la mayoría de los caseros parece que estamos diciendo que están haciendo algo ilegal pero el problema es que dentro de la legalidad se puede presionar muchísimo hoy poner cláusulas que son muy muy muy difíciles para la gente que que universitaria por ejemplo dentro de la legalidad hasta hace bien poco se podía tener un mes a parte del mes de la fianza puede obtener los meses que quisieras de depósitos nosotros hemos visto meses que tenías que darle un mes al inmobiliaria MAR dos extra de depósito más el mes de fianza más el mes en curso es decir para entrar en un piso que vale mil horas al mes tengas que desembolsar seis mil euros no

Voz 1826 44:46 todo eso dentro de la legalidad supuestos bueno Carmen muchísimas gracias por tu por tu llamada por tu testimonio muchas gracias muchas gracias Carmen hasta ahora

Voz 43 45:06 una cuarta no me pregunto desde cuándo llegada soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 42 46:56 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 48 47:01 y ahora está arreglar de cuántas

Voz 1826 47:23 doce minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias estábamos aquí tomando café en La Ventana con los compañeros de Verne con Luz Sánchez Mellado dos paradojas que tiene que ver con lo mismo haber estamos más conectados eso es evidente estamos más conectados que nunca pero allí es verdad que ya no hablamos como hacíamos siempre es a una otra hoy es el Día Mundial de la voz IP luz propone hablar de la generación muda la generación mute la del silencio

Voz 1362 47:50 bueno hablan pero no habla más que hablar escriben pues hablan mucho están súper conectados pero básicamente por las aplicaciones de mensajería de del móvil no por por Ruco whatsapp sobretodo por insta a Gran Tarajal

Voz 1826 48:04 la sobre todo bueno empiezan a irse

Voz 9 48:06 en Instagram los los adolescentes padres básicamente puso eso es lo que ha hecho alguna de tus hijas seguro

Voz 1362 48:13 no voy a señalar porque está feo pero si lo que hacen es buscar el territorio de la privacidad igual que se mudaron de de Facebook a actuar

Voz 49 48:24 pero a Instagram ahora para para

Voz 1362 48:27 en publicar sus sus por si su vida ahora se está mudando a Instagram para hablar porque el servicio de mensajería les permite estar en un territorio en el que los padres pues tienen no es que tengan más dificultades de entrar pero simplemente pues la cultura digital de los padres es más limitada les cuesta más entonces tan están mirando ahí pero básicamente lo que hacen es escribir

Voz 9 48:46 eso se comunican no vino para hablar

Voz 1826 48:50 hoy como es el Día Mundial de la voz y estamos pensando que hombre desde luego sigue siendo para muchos de nosotros la herramienta incluso de trabajo pero ha sido la herramienta siempre de comunicarnos de aproximarnos Easy vamos dejando de hablar qué pasara con la evolución de de la especie qué pasará con el ser humano bueno no es por meterlos note ustedes luz dos por meternos en esa distopía pero tenemos previsto mejor que mejor no Raquel Marín es de uno científica es autora del libro Dale vida a tu cerebro Raquel qué tal buenas tardes

Voz 11 49:20 buenas tardes Roberto huye visto

Voz 1826 49:23 como luz ponía cara como si estuviera viendo al maestro como si estuviera viendo al al demonio que está por llegar es es posible que si dejamos de hablarnos como hablábamos siempre al final sea una facultad no sé si la llegaríamos a perder pero pero podría estar en peligro por supuesto