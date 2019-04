La Ventana (16/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1826 00:00 a seis las cinco en Canarias la Junta Electoral alega que el único debate entre candidatos que estaba previsto para esta campaña y que ha decidido suspender rompía el criterio de proporcionalidad por la presencia de Vox José Luis Sastre

Voz 2 00:16 lo acaba de difundir los argumentos por los que impide este debate José María Patiño

Voz 1108 00:19 ante la Junta Electoral Central rechaza el debate en los términos planteados por Atresmedia para el próximo día veintitrés por ser contrario al principio de proporcionalidad que deben respetar también las televisiones privadas en periodo electoral esta decisión en concreto considera que vos no tuvo representación parlamentaria las pasadas elecciones de dos mil dieciséis el número de votos vivido fue del cero coma uno por ciento Por el contrario el resto de formaciones previstas PSOE PP Unidas Podemos y Ciudadanos en dicho debate si cumplen con ese criterio de acuerdo a los resultados de esas elecciones Vox argumenta también la Junta tampoco reúne la condición de grupo político significativo sí es cierto argumenta que obtuvo más de un cinco por ciento de votos en las recientes elecciones andaluzas pero eso sólo

Voz 1826 01:03 ya derecho a participar en debates emite

Voz 1108 01:05 todos en emisoras o programaciones en ese territorio la Junta tampoco acepta la alegación formulada el pasado sábado para Atresmedia porque no establece dice el criterio de proporcionalidad de manera voluntaria sino que lo impone

Voz 1826 01:18 por cierto la Junta Electoral en este caso de la provincia

Voz 2 01:20 Barcelona permitirá Esquerra quedó un mitin dentro de la prisión Soledad Domínguez

Voz 1909 01:25 la Junta Electoral Provincial de Barcelona no ve problema en que el número dos de Esquerra Gabriel Rufián haga un mitin pasado mañana en la prisión de Yunes en la que hasta el inicio del juicio estuvieron encarcelados todos los líderes independentistas hombres la Dirección de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat a quién la Junta elevó una consulta no ve ningún problema en que las candidaturas que lo soliciten con al menos cinco días de antelación como ha sido el caso de Esquerra puedan debatir con los internos que voluntariamente quieran acudir al encuentro porque esos internos también tienen derecho a votar el próximo día veintiocho

Voz 2 01:56 en Francia el secretario de Estado de Interior ha descrito hoy como fue la intervención de los bomberos anoche en el incendio de Notre Dame y cuál fue el momento crucial en el que se evitó que la Catedral se venía abajo se llama Logan Núñez

Voz 3 02:07 desde luego yo te quiero aprovechar esta ocasión para volver a agradecer la labor encomiable del grupo de bomberos quiénes se enfocaron en las dos torres de la catedral de Notre Dame de París poniendo en riesgo su vida para poder extinguir el fuego desde el interior lo que permitió salvar el edificio de esta mañana ha trascendido que el tiempo límite del que disponían para operar era de tan sólo quince minutos de transcurrir

Voz 4 02:30 no podríamos estar hablando de una catástrofe aún mayor es el ministro de Deportes Champions

Voz 1915 02:36 Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes y el Fútbol Club Barcelona recibe al Manchester United en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con la ventaja de cero a uno conseguida en Old Trafford el Barça tiene motivos para sentirse favorito es el único equipo de la competición que se mantiene invicto y llega con sus piezas fundamentales cansadas tras las relaciones del sábado en Huesca también juega la Juventus de Cristiano Ronaldo en algo menos de una hora a las siete arranca los cuartos de final con el Baskonia seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 la Policía Municipal alerta de un ligero repunte los ataques por delitos de odio en la capital actos vandálicos como el que sufrió ayer la placa de homenaje a la veneno arrancada del parque del Oeste el Movimiento contra la Intolerancia vincula este incremento a la campaña electoral y sobre todo a los mensajes que se difunden a través de las redes sociales Esteban Ibarra

Voz 5 03:22 la mejora ética que se produce a lo mejor en la escuela en los propios medios de comunicación también entorno a las familias y las organizaciones sociales todo eso queda destruido en un santiamén a través de los mensajes tan brutales que detectamos en en las redes sociales podemos decir que el discurso de odio identitario está impidiendo el respeto a la al

Voz 6 03:45 próximo a la persona los radares de la A5

Voz 1915 03:47 con multan desde hoy a los conductores que sobrepasen el límite de de setenta kilómetros por hora a la altura del Paseo de Extremadura hasta ahora el Ayuntamiento sólo ha mandado avisos a los veinticuatro mil infractores el PP critica la medida y propone como solución soterrar este tramo la consejera de Transportes de la Comunidad de Rosalía Gonzalo

Voz 7 04:03 hay dos modelos de trabajo el del Ayuntamiento de Madrid que es tomando decisiones que lo único que hace es incrementar presupuestariamente eh la inversión que tenemos que hacer la administración pública en este caso como digo a cinco millones de euros la el modelo hemos tenido en cuenta durante el periodo en el que hemos estado gestionando la Comunidad de Madrid

Voz 1915 04:22 informalidad en el quinto día de huelga de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de bajas los sindicatos advierten a los pasajeros para que mañana y el jueves los días de más afluencia de viajeros acudan con mucha antelación estos trabajadores reclaman mejoras económicas más horas de descanso o medidas de conciliación pero de momento la negociación con el Unión la empresa adjudicataria del servicio está en punto muerto Jorge Montejos portavoz del Sindicato de vigilantes

Voz 8 04:45 se han puesto en contacto con nosotros nosotros

Voz 9 04:47 por segundas nos están diciendo que es lo que se están reuniendo todos los días como les digo incluso hay días que se reúnen tres veces pero en ningún momento nos llaman a nosotros para que estemos en esa reunión

Voz 2 05:01 es todo por el momento la información sigue en la SER La ventana y en nuestra página web Cadena Ser punto com no

Voz 1 05:07 ese servicios informativos

Voz 1826 08:43 a seis de la tarde y nueve minutos cinco y nueve en Canarias bueno hay muchas formas de perder la cabeza muchas en sentido figurado no se crean que sólo hay una de manera literal por ejemplo a Francisco dejó de Goya lo del que ahora se reparten réplicas de la suya de su cabeza que parece que anatómica veinte fue por cierto generosa bueno pues a Francisco de Goya se la perdieron

Voz 15 09:07 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:25 Francisco de Goya fue un gran pintor aragonés que no sabes lo que no sabe nadie es dónde demonios ha ido a parar su cabeza el dieciséis de abril de mil ochocientos veintiocho murió Goya en Burdeos Francia y fue enterrado junto a su amigo y consuegro Martín Goicoechea aquel día fue la última vez que le vieron con la cabeza en su sitio Goya permaneció en el olvido durante cincuenta y dos años hasta que un día el cónsul español de paseo por el cementerio se fijó en un panteón religioso en el que se leía malamente Francisco de Goya ilusionantes el autor de Los fusilamientos y las majas yacía en ese panteón cutre el cónsul no daba crédito pero aún faltaba la peor noticia en algún momento no se sabe cuándo a Goya Levy velaron el cráneo el cráneo que más guerra dado a la Administración española

Voz 13 10:35 con su descubrimiento el cónsul dio inicio a un calvario de veinte años de trámite

Voz 1626 10:41 es con el Gobierno español para repatriar los restos negocio dos décadas imposibles de resumir pero quede dicho que el retraso se debió a que como el pintor estaba enterrado con otro

Voz 1504 10:51 Manu y allí había dos esqueletos ni una sola

Voz 1626 10:54 cabeza nadie acababa de decidirse cuál de los dos será Goya el que tenía o el que no tenía la cabeza el cónsul envió al Gobierno un telegrama que decía esqueleto Goya no tiene cráneo y el Gobierno respondió envíe Goya con cráneo o sin él todo indicaba que la cota que faltaba era la del pintor pero la Administración española exigía que se confirmara al cien por cien antes de repatriar al pintor no fueran a facturar han muerto equivocado después de varias exhumaciones nuevos entierros más reconocimientos y un cruce de correspondencia demencial Veinte años después del descubrimiento de la tumba Goya regreso a España pero no lo hizo sol para estar seguros de que traían al muerto correcto enviaron a los dos amigos y los dos permanecen hoy en la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid Martín Goicoechea

Voz 17 12:05 ya se sabe con cabeza gol

Voz 1626 12:07 ella también se sabe sin ella si pasan ver el pintor saluden su genio de paso presenten sus respetos al amigo Goicoechea que yace en compañía del pintor en la misma tumba amigo para siempre ni la muerte ni la Administración española pudieron separarlos

Voz 1826 12:28 pues sí Fassi es la historia en torno a Francisco de Goya de los fusilamientos el de las majas autor también de las series de Los caprichos las estampas grabados donde en el número setenta y uno veo uno que lleva por título Si amanece nos vamos nos vamos a la tele

Voz 10 12:48 ya esto no ha ocurrido nunca tiempo

Voz 1 12:53 un comité de bienvenida a pasito Franco y cargados la monarquía os pone cachondos parece

Voz 18 13:01 el choque de una ola de aire siberiano ponen

Voz 1 13:04 este con los borrascas que penetran desde

Voz 18 13:06 el Atlántico más que me

Voz 1 13:11 Ana Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 19 13:27 Mariola Cubells qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto Sánchez cómo estás muy bien muy bien aquí es es escuchándote

Voz 1826 13:35 salita en Valencia pero bien ya hace un rato hace un ratito si yo estoy acompañado estoy muy bien acompañado eh vamos a estar todavía más si cabe a través de otros amigos compañeros gente de la profesión a la que vamos a saludar enseguida oye pero tú está asegura que quieres hablar de lo que vamos a hablar hoy de de culebrones vamos a hablar de culebrón

Voz 1504 13:55 hablar de culebrones porque hay que hay que contar esta historia que a mí me tiene un poco a poco no

Voz 6 14:01 les alguno no no no no yo voy a confesar

Voz 1504 14:03 una realidad a mí me hablaron de esto que vamos a hablar hace tiempo

Voz 1826 14:06 desde el éxito de los culebrones pero no de los que los surcos

Voz 1504 14:10 entonces a mí me dio mucha pereza meterme en este en esta historia en este jardín porque claro tengo muchas cosas que hacer como tú Roberto pero llegó Roberto Sánchez la semana pasada propuso el tema dije ostras pues si ya lo habíamos hablado alguna vez

Voz 1826 14:26 intelectual ya lo sabes Mariola casi todo lo que

Voz 1504 14:28 pues entonces yo como soy una profesional me echo

Voz 1826 14:32 tengo este porque he bien esto alguna cara por aquí de sorpresa pero no cuando hemos hablado de que cuando ha matizado que los culebrones de los que vamos a hablar son los culebrones de origen turco sino que alguien cuando hemos mentado la bicha nunca mejor dicho la del oro ya creían que íbamos a entrar en el debate electoral

Voz 6 14:51 ahora sólo tiene una cosa mucho va sería sería os seis porque si hasta hace hasta hace

Voz 1826 14:58 muy poquito nos preguntaban por o salía el término culebrón Teleno novela yo creo que casi todos nosotros podríamos recordar títulos que venían de México de Venezuela yo qué sé los ricos también lloran Cristal La dama de rosa pasión de gavilanes pero desde desde hace un tiempo las telenovelas que están de moda como los estado diciendo ya Mariola de las que todo el mundo habla ya hasta las que llevaron a ser Trending Topic en las redes sociales son las telenovelas turcas por ejemplo Fatma fue la primera el turco de toda la vida

Voz 4 15:32 nos parecemos mucho a ellos Fatma mucho yo soy como ese hombre le hizo a mi madre lo mismo que yo aquí las Conthe no de vida Estados están dobladas

Voz 1826 15:43 la telenovela en concreto llegó a España lo hizo después de triunfar en países como Israel pero en Grecia en Argentina o en Chile es la serie más vista en la historia de de Nova el canal que que la estreno ha tenido capítulos que lo han llegado a ver casi un millón de personas que eso es una cifra inédita y eso en una cadena temática es una barbaridad

Voz 1504 16:02 es una barbaridad si si esto es una revolución para ello la verdad es que bueno a mí es una apuesta que me interesa mucho que que nos expliquen más allá de una rentabilidad comercial porque como se detecta eso no

Voz 1826 16:14 bueno éxito e éxito de audiencia una gran rentabilidad también precedidas de de premios por ejemplo está llegó la revolución de cara a su amor eterno Emmy a mejor telenovela en el año dos mil diecisiete mis esta vez lo que cuenta el amor imposible entre un joven hijo de una familia de clase media y estudiante de ingeniería mientras que ella es una joven de clase alta iraquí bueno después le han sucedido en títulos como yo no estoy muy puesto eh yo voy leyendo

Voz 6 16:53 actualmente si se lo que hemos rastreado sí sí sí

Voz 1504 16:55 cumbre haber Roberto no estamos puestos ninguno porque esto no pero está inquieto bendita

Voz 1826 17:00 suena por ejemplo sin haber visto ni un capítulo me suena

Voz 1504 17:02 suena de haberlo visto en Trending Topic y es que son Trending Topic si paseas por lo está habláis de diariamente te lo encuentras yo la primera vez que me encontré esta turca que dice escasez da dije que se esto porque yo cuando no sé cuando hay algo que no se en el

Voz 6 17:17 cuando tú te lo digo es un jugador de fútbol eso pero no es un libro de un equipo alemán tu totalmente

Voz 1504 17:25 totalmente el portero de un equipo alemán o un estadio de fútbol porque siempre son cosas del fútbol

Voz 6 17:30 aunque la localización de Twitter se ha equivocado me está poniendo en dirección volcado lo que hacía

Voz 1504 17:34 desde entre ya empecé a familiarizar me con que eso era bastante habitual lo de encontrar encontrar Trending Topic nombres de telenovela

Voz 1826 17:42 yo yo creo que de nombres así de los que más me llamó la atención fue pájaros soñador estaba está que tiene elementos bueno como la la rivalidad

Voz 20 17:50 la mano

Voz 1826 17:53 pelos la habitación triángulos amorosos que cuenta la historia de amor entre una graduada universitaria Khan que es el hijo del dueño de una importante agencia de publicidad

Voz 1504 18:06 es imposible no sé si es que esto está muy bien

Voz 1826 18:09 hablando de telenovela telenovelas hoy vamos a hablar con los con los especialistas con los que sí que se han tenido que que tragar hay horas y horas de de culebrones que son los que han decidido al fin y al cabo que esto pueda llegar a penetrar que sea un éxito que sea rentable para ellos y que tenga su publicó cómo está teniendo aquí en nuestro en nuestro país aquí muy bien acompañado como decías antes está en el estudio de la Cadena Ser en Madrid Sergio Calderón que es el director de los canales definitiva Energy IVIMA de Mediaset Sergio

Voz 6 18:38 buenas tardes la Sergio está muy bien y nos escucha Luis León que es el responsable de canales temáticos de Atresmedia Luis qué tal buenas tardes hola qué tal Roberto Mariola

Voz 8 18:49 buenas tardes bueno y Sergio Luis Luis

Voz 1826 18:51 creo que no sé si os conocéis no no nos conoce

Voz 6 18:54 porque si Luis pues bueno a veces hacía encantado tenemos que decidir si es

Voz 1504 18:59 conocéis sonó este esto

Voz 6 19:02 Francia sin duda duda puesto como supuesto

Voz 21 19:04 con la competencia hasta muy bien son competencia pero está muy bien que estáis aquí los dos claro que sí

Voz 1826 19:09 voy a ver quién empieza Luis Sergio Sergio a ti que te tengo aquí a esto de las telenovelas turcas es un éxito arrollador evidente ha desbancado a las latinas las latinas ya van a ser parte de la historia volverá

Voz 22 19:23 bueno nosotros en en definitiva no hemos trabajado la la Latina recientemente eso yo creo que Luis puede hablar mucho mejor si que te puedo contar que a nivel mundial sí que se ha advertido el un retroceso de las telenovelas latinas en en favor de de las casi de de otras nacionalidades es algo como tú comentabas Roberto al principio que que arranca en Chile en hay que seamos a Mega es que es allí un canal generalista como lo puedes al que Telecinco Antena tres ellos atravesaba un momento difícil de audiencias lanzaron una serie que todavía no está aquí en España les llaman las mil y una noches ir en función de su empezó a

Voz 6 19:58 a eso a hervir de una manera impresionante

Voz 1826 20:01 L las doblan también ayer también

Voz 6 20:04 no neutro Luis volverá entonces las latinas o visto Los olvidados

Voz 8 20:08 sí bueno nosotros de nuestro cara no sea nido no nosotros al final el el modelo de de no va siempre ha sido el de la serie continuidad no que nosotros llamamos

Voz 23 20:16 internamente no llevamos casi trece años

Voz 8 20:18 qué modelo de lunes a viernes no bueno así teniendo este modelo es siempre hemos tenido que estar obligados a ver que es un las tendencias no mundiales en cuanto a lo que es la telenovela la serie de larga duración no y al final buenos detectamos que evidentemente el mundo turco estaba despegando mucho no primero en países muy cercanos quizá Turquía como Bulgaria Grecia y luego se fue extendiendo la Europa del Este Asia y es verdad que el momento de inflexión donde nosotros realmente nos planteamos que podía tener una carrera aquí pues bueno el a título que abrió la senda no de la afición turca tienen en España y luego también cara para campos de contrabando que fue la segunda en España pues vimos que claro evidentemente en Latinoamérica la serios latinas hayan perdido la hegemonía aunque siguen siendo que también parte principal en un mercado global donde donde también se distribuyen y se vende muchísimo nosotros pecho ahora mismo tenemos serios turcas tenemos series he colombiana tenemos series y brasileñas dispuesto mexicanas ese cómputo global yo creo que es interesante no aunque es verdad que la serie latinas antes no tenían ese ese componente no tengan ese ese nuevo soy nuevo

Voz 23 21:27 yo he competidor que antes

Voz 8 21:30 pues se estaba más ausente no es verdad eso sí que es cierto

Voz 21 21:33 pero Luis Sergio vamos a ver yo voy a hacer un poco de poli malo aquí no vais a contestarme a una pregunta a la pregunta del millón que es cuánto valen bueno

Voz 23 21:43 ya pero ya supongo que estarán ajustadas a mercado

Voz 21 21:45 es una venta fácil a buen precio todo esto lo decimos yo quiero saber cuál es el atractivo de esas propuestas narrativas que son muy típicas algunas muy tópicas y en algunas incluso la cuestión de géneros salen poquito malparada

Voz 1504 22:01 los pero quiere saber en qué

Voz 21 22:03 os fijáis al margen de ver ese pelotazo en otros lugares que es lo que atrae qué es lo que atrae a dos programadores como vosotros para que os decidáis

Voz 2 22:11 las a nuestro mercado audiovisual así a nuestro panorama de

Voz 21 22:14 igual si quienes tienen de especial eso quiere saber

Voz 8 22:20 y si es un es una es la es la pregunta no yo creo que que que está un poco en el aire no y que todos muchos medios están hablando de ella yo creo que la serie de de a nosotros nos interesan galanes Historia no siempre buscamos las grandes victorias nos da igual donde sea su denominación de nacionalidad no siempre buscamos ese ese ese fuego no yo creo que una serie de de continuidad a una serie de larga duración una telenovela tenía que Atenas fuego no sino y se te viene abajo estamos hablando de que se necesita una fidelidad máxima no estamos hablando de tres meses cuatro meses en la que el espectador va estar contigo entonces al final aunque están sería diese tengan componentes exóticos estén rodadas en lugares lejanos bajo parámetros narrativos a decir diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a equipos de conflicto muy diferentes yo creo que al final tienes siempre a mi ver liberal sobre todo en la empatía

Voz 23 23:10 y al final una ciudad sin empatía no eres

Voz 8 23:12 nadie no vas a llegar muy lejos y yo creo que esa las series turcas diseñar muy bien ese feedback que se eso que se llama ahora Gates Mendo que no es otra cosa

Voz 23 23:20 que la relación entre la persona ahí

Voz 8 23:23 el el producto y la persona de la segunda persona yo creo que ese fenómeno esa esa fidelidad esa ese fuego lo diseña muy bien las las donde además de tienes que tomar parte porque se establecen conflictos éticos morales muy importante ir tú tienes que tomar parte no son violentas pero sí son muy viscerales y eso al final engancha mucho

Voz 22 23:43 bueno yo yo también me gustaría apostillar algunas cosas que aparte de la calidad de la Historia que eso es esencial para cualquier producto sin duda ahora mismo Mariola a nosotros como programadores al menos en definitiva nosotros hemos habíamos advertido un desgaste de las telenovelas latinas de hecho por ejemplo en la franja de la tarde y de cinco a ocho y media pues ahora mismo estoy canal temático líder en esta franja donde ahora mismo nuestro rival pues acumula o mayor número de latinas además de eso la búsqueda de títulos nosotros ahora mismo estamos muy interesados en buscar productos multiplataforma os cuento nosotros ahora mismo hemos realizado un estudio que comenzó conclusiones ayer lunes ayer mismo fue una base dos mil encuestas el noventa por ciento de los encuestados en el entorno digital Inite punto es nos advierten que el noventa por ciento quiere que que la novela sean ambientado en escenarios naturales a diferencia de las latinas que especialmente a las mexicanas y las colombianas que que bueno a hacen sobre locales finas internas no ya más además de eso el producto multi multi plataforma que es claramente ha advertido porque las telenovelas turcas ahora mismo son el tercer contenido audiovisual más visto en nuestro Rubio Woody en mi tele sólo superado por un fenómeno común GH Dúo o como un fenómeno digital como mujeres y hombres nosotros también

Voz 21 24:55 sabe pero esto es que este dato está a través de de parte darte la cabeza

Voz 1504 25:00 de que después del reality lo más vistos han las telenovelas

Voz 21 25:03 turcas no no no no en todo

Voz 22 25:06 a mi tele en la aplicación muy tela ahora mismo se del tercer el tercer contenido

Voz 1826 25:09 la televisión a la carta entiendo que que ya se está los segundo a después del Gran Hermano dúo

Voz 22 25:13 exacto pero pero al otro lado

Voz 1504 25:16 no vamos a hablar de esto Roberto

Voz 22 25:18 no os doy también las Smart y vi las televisiones conectadas es lo más visto también nosotros no está búsqueda de títulos no sólo buscamos la eficacia en otros mercados que también por supuesto porque es una de las líneas que que avanzamos en esta investigación también y que Roberto comenzaba en la introducción a esta tertulia que estamos compartiendo vosotros es un fenómeno digital nosotros dimos con ella porque es un fenómeno en redes ahora mismo mientras que estamos aquí hablando juntos es uno de los temas más comentados en Twitter modelos ahora mismo Trending Topic nosotros buscamos la circular y da un género como El reality desde hace muchísimo tiempo ya sabemos que la interactividad con la audiencia IS en Guecho en que mencionaba Luis pues todavía muy apreciable en este tipo de producto por qué porque detrás de estas producciones una legión de fans es un género que que que orbita un gran está existen turco ya no es apreciable también por portazo de tres sabes realmente por ejemplo hay una serían a mismo protagonizada por una de las protagonistas de de la SER desde el rival que que está en en Netflix ya que es un fenómeno realmente circular no sólo no importa la audiencia lo lineal

Voz 1826 26:30 oye Luis vosotros también maneja números más o menos así estadísticas como estaba obsesionado con dos

Voz 8 26:35 había sentido hay un un una una matización no fíjate si para nosotros es importante el mundo de desvío vi en lo que son las telenovelas y llevamos ya te digo trece años siendo él

Voz 23 26:44 modelo

Voz 8 26:45 clásico en nuestra programación lineal pero también en la que en la que es vio que nosotros lanzamos hace ya unos unos meses nuestro primer servicio es Dios servicios vio

Voz 21 26:55 oye perdóname es que necesito que es porque damos por sentado que todos los oyentes saben estos términos que maneja manejables brutos en las reuniones de contenidos pero no todo el mundo los manejan

Voz 6 27:05 yo es que ya leales a veces a veces a veces Hani Mariola si perdona también

Voz 8 27:11 en lo que es es una plataforma no

Voz 21 27:15 ya sabes de vídeo bajo demanda bajo suscripción no

Voz 8 27:18 no podía ser un ex Flis son un ateneo fíjate que nosotros somos hemos visto el potencial que tiene que estar series ahí que lanzamos hace pues eso unos meses nuestro nuestra plataforma novelas Nova no que bajo suscripción como te digo

Voz 1826 27:32 lo que

Voz 8 27:34 acción donde tenemos el catálogo de las mejores si latinas de las mejores

Voz 1826 27:38 es así de otras procedencias no entonces bueno eso

Voz 8 27:41 también es un producto circular transversal absolutamente importante de hecho bueno fan algún por ejemplo fue una de las series totales es decir no sólo novelas una de las series más buscadas en el top diez de Google en dos mil dieciocho por ciento un año completo no que acabado ahí estaba en redes sociales pues también nosotros tenemos una

Voz 23 28:00 en un una influencia importante no en el

Voz 8 28:03 Franklin de Twitter dieciocho también a un año vista no pues ahí aparece como la más comentada de contrabando que fue la segunda serie que llegó a nuestra a nuestras

Voz 6 28:15 fíjate que todo esto desde luego lo que lo que uno dice es que no estamos hablando de un caso aislado

Voz 21 28:22 ya me había llegado con por muchas vías y ya digo claro era era pura

Voz 1826 28:27 cómo podemos preguntarnos a ver esto nace de de una situación de una industria televisiva de la ficción turca y estaría bien que los preguntará a ver cómo es en realidad cómo se fabrican allí las telenovelas que no tengo entendido que producen unas cien un accidente les novelas unos cien títulos al año y eso es desde luego tiene que haber un complejo que está muy bien organizado mira hemos localizado a Carlos Vivancos que es productor de televisión que hagamos ha vivido varios años entre España y Turquía Carlos qué tal buenas tardes hola buenas que hay encantado de saludarte Carlos y muchas muchas gracias por atendernos duros podría responder a esta pregunta que nos hacemos así para que lo entendamos todos para que lo entienda hasta yo cómo funciona el mercado de la ficción ellos son conscientes de que tienen ahí a una gallina de los huevos de oro y que están explotando en este momento

Voz 8 29:15 yo te diría que ellos pide a Turquía ha sido pues desde hace muchísimo tiempo y digamos igual que Egipto o por poner un referente más conocido

Voz 24 29:28 eh que la India llevan no

Voz 8 29:31 muchos muchas décadas produciendo contenidos audiovisuales que nos ha sucedido que os hemos descubierto ahora nos hemos descubierto recientemente de los empezamos a descubrir cómo han comentado tanto a Lewis como tú

Voz 1826 29:47 Sergio Morro

Voz 8 29:49 como Sergio y últimamente pero la realidad es que llevan muchos años fabricando por eso los productos que ahora nos legal tiene la calidad y los restaurantes que tiene

Voz 21 30:02 nos llegan los mejores quién es decir los más refinados ya

Voz 23 30:05 si no llegan los últimos

Voz 8 30:08 los mejores mira al final que el cambio real en la producción en Turquía se produjo con una teleserie que no hemos alegado que no es no es que se puede traducir también como plata o como como pescadito forma solamente más culturalmente aceptable que fue un éxito brutal en todos los países musulmanes en Irán en Pakistán en Arabia Saudí a Líbano fue una revolución total porque mostraba a señoras musulmanas haciendo cosas que para nosotros son asimilables eran abogadas ingenieros esto es todo un éxito de justo antes de dónde para mí es la eclosión de de las teleseries turbias desde desde ese texto que fue un éxito lo campo en esto en Turquía es un tema relevante señalar que el propio mercado interno permite que construyan productos con capacidad para ser exportados

Voz 1826 31:07 porque ahí que triunfa ahora mismo allí continúa siendo también una telenovela un culebrón de estos continúa siendo un proyecto que se emite en Prime Time le gana terreno a otras producciones americanas europeas o cómo funciona de verlos

Voz 8 31:21 absolutamente eso es lo más sorprendente diga dos terceras partes del Prime Time está digamos se concentra en términos de audiencia en las novelas de producción local dos de cada tres espectadores están viendo telenovelas hechas en Turquía esto se ha consolidado gracias a todos lo que he dicho es una angustia con esa profunda que ha evolucionado y que la medida que ha dinero ha sido capaz de evolucionar federal productos orientados al mercado exterior esa es la novedad

Voz 21 31:53 pero que por qué quiso decir yo lo que la mi pregunta es por qué no quiere pronto se pone en este

Voz 1826 32:01 bueno para nosotros ya Carlos nos está hablando de que esto tienen una tradición ya no es así de raro pero que ellos ya unos añitos

Voz 21 32:07 bueno imagínate en dos años pero cuando empiezan por qué empiezan por qué ese suele insufla eso economía dinero cuando descubren que eso es un potencial es decir como es usual que avisen escapa

Voz 8 32:20 descubre antes al potencial cuando empiecen a vender fuera y eso es cumplir con lo que seríamos Nur en Irán en Líbano en Arabia Saudí en ese momento justo antes de dos mil es cuando empiezan a descubrir que pueden vender fuera empiezan a ajustar levemente en los parámetros para vender fuera la producción en Turquía como ya citado Roberto es enorme y un montón de teleseries y treinta en está dominado por las ferias eso ocurre cotidianamente eh sin embargo empiezan a ver que tienen un mercado irrelevante en el exterior a partir del dos mil diez empiezan a producir con otros parámetros pero repito sin una capacidad propia siendo un mercado interno no hubiera podido

Voz 6 33:05 bueno estoy muy interesante muy inteligente ante parafraseó Mariola como no íbamos a hablar bueno íbamos a esto esto

Voz 1826 33:13 bancos muchísimas gracias un abrazo Calderón mediodía se tenéis ahora vosotros aquí en vuestras manos El gran éxito por explotar todavía porque esto parece que no ha hecho más que empezar no hay que todavía nada vemos diez segundos pero le auguró hay mucho recorrido todavía al éxito de las telenovelas turcas aquí en en Europa allí concretamente en España vamos éxito también

Voz 22 33:36 todas las producciones de cualquier mercado emergente que sea de nuestro interés

Voz 1826 33:39 si Luis es decir que que no es una burbuja sino que esto tiene largo recorrido

Voz 8 33:45 seguimos trabajando con las series casi con la de otros mercados para llegar siempre antes y primeros claro

Voz 1826 33:50 muy bien ollas mando un abrazo porque yo sé que esto

Voz 1504 33:53 lo sufren muchos Robert a amar en en en canales temáticos competir a un abrazo muy fuerte desde aquí

Voz 6 34:00 la sol igual para que me marchara nuestra solidaridad

Voz 1826 34:03 por cierto te voy a pedir un favor no te vayas no me voy

Voz 1504 34:05 yo me voy a quedar contigo de eterna eh vamos a hacerlo

Voz 1826 34:08 casi una obra de una hora de televisión aquí en La Ventana

Voz 13 34:11 no chicos

Voz 1826 39:00 hasta luego luego Roberto

Voz 32 39:21 eh

Voz 33 39:21 a esta tarde bueno en realidad esta semana por ser la semana que es estamos haciendo trabajar a Mariola acudí yo sé que ella encantada pero estamos haciendo trabajar el doble o incluso el triple porque estaba pensando

Voz 1826 39:32 ya no sólo en lo que alargaba hoy el plató de Mariola lo que tiene que ver con la televisión hasta hasta las siete sino que como se da la circunstancia de que tú has visto no el monólogo Las cosas extraordinarias con Bryce F lo has visto qué te ha parecido

Voz 21 39:46 no me ha parecido una maravilla yo no sabes lo que Mr

Voz 1826 39:50 es que siempre estaba ocurriendo me han dicho Mariola el monólogo está ocurriendo oye Ibrahim jefe sabe que es un colega de la casa es un muy buen amigo de este programa si se me está ocurriendo así se insinuó invitamos el veo aquí en la agenda el jueves a las seis yo tengo un hueco

Voz 1504 40:08 venga cómo te va a mí me va bien sí pero te recomiendo que vaya saberlo

Voz 1826 40:13 no yo yo yo voy yo voy yo voy te aunque el que ungir mañana mañana

Voz 1504 40:17 vamos a vamos a invitarle porque merece merece la pena que nos paremos es una una cosa muy diferente Ciscar Roberto te vas

Voz 21 40:26 a reír un montón de voz

Voz 6 40:29 en el escenario también esto ya te lo digo aquí

Voz 1504 40:34 para sacar seguro a mí me tocó ya el jueves si quieres comentamos porque fue un gran momento y es una apuesta muy sincera y muy diferente ya te digo el está absolutamente brillante hay pocos actores que tengan esta que vea yo que tengan está empatía en el directo como tiene como tiene él merece mucho la pena yo animo a la gente que vaya al al teatro Lara porque es Eluana lo van a pasar bien pero bueno sí sí por favor invitamos le el jueves

Voz 1826 41:00 venga pues ya está está ya ya estamos en que ella Hunger ya estamos sí sí sí sí perfecto oye antes cuando estamos hablando de los culebrones turcos del éxito que están teniendo en los canales temáticos bueno nos hemos quedado con tantas dudas con tantas preguntas pues ahí imagino que se ha pasado por la cabeza si tanto en Mediaset como en Atresmedia han barajado la posibilidad lo sabes de dado el éxito llevarlos en algún que otro canal de los más generalistas a un lugar a una posición de

Voz 1504 41:29 yo esto lo he preguntado pero no me consta que no están en esa hay que son no son son lugares se emiten en lugares distintos muy particulares ellos estudian mucho el mercado el nicho al que va dirigido ese tipo de producto no es para una tele generalista y en principio no yo no sé si luego cambiarían de idea pero vamos en principio eh lo que yo he investigado es que no porque claro cuando nos pusimos con este tema dije bueno voy a preguntar y entonces pregunté que ya sabes que es mejor se me da

Voz 1826 42:00 en total hay

Voz 1504 42:03 no no no no es no están en esa no están en ese momento pero Roberto podemos ver cualquier cosa también te lo digo eso sí oye

Voz 1826 42:10 hablando de televisión que senos ha cruzado en realidad ha sido la noticia con la que evidentemente hemos abierto los dos últimos boletines informativos el hecho de que la Junta Electoral de momento ha dejado en suspenso ha suspendido el debate electoral el debate que iba a ser cinco el único que estaba previsto el que estaba organizado por por Atresmedia idea que que de momento de momento dado el recurso por parte de los otros partidos políticos pues tú qué crees

Voz 1504 42:37 yo lo que creo es que bueno que este es el momento de que Pedro Sánchez a lo mejor se replantee la decisión que a mí no me parece acertada de de no aceptar la el ofrecimiento de la cadena pública no ya de ir a la pública sino de hacer como otros años de acudir a la Academia ya una señal para todos porque a mí me parece me parece mal que no vaya a la tele pública porque el mensaje que lanza es un poco contradictorio con el espíritu que quieren imponer que quiere insuflar a la tele ya ya eso por una parte y entonces bueno que la Junta Electoral haya decidido esto pues tiene que hacer pensar a a todas ató sean las cadenas a la cadena que lo había que lo iba a acoger que era Atresmedia así a la bueno y al propio presidente del Gobierno no porque es un tema no es un tema menor

Voz 1826 43:25 la flexión que que tendría que hacer la clase política también en general porque es increíble que comicios tras comicios convocatoria electoral tras convocatoria electoral estemos siempre en estas de debatir más sobre si habrá o no habrá debate que que el hecho de que haya debates

Voz 1504 43:41 sí pero sales pero sabes qué pasa que las las cadenas además las públicas que se juegan mucho en esto y que tienen que ser muy rigurosas y ajustarse perfectamente a a la ley pues a veces juegan en desventaja y eso tampoco es es justo

Voz 1826 43:56 pero pero además fórmulas pero yo creo que a lo mejor ésa es una de las antigualla es verdad de la antigua ley electoral que venimos de donde venimos que hace

Voz 6 44:04 sea tan paternalista por ejemplo con mantenerlo

Voz 1826 44:07 el día de reflexión o la prohibición de que APA

Voz 1504 44:09 claro según que no se puedan publicar

Voz 1826 44:12 eh que que ya digo que no se puedan publicar encuestas que eso tiene su sentido del origen en el momento en el que tuvo quizás su sentido pero que yo creo que ahora ya no sólo por el contexto tecnológico en el que estamos sino por la sociedad

Voz 1504 44:24 exactamente porque ha madurado mucho

Voz 1826 44:27 todos esos aspectos pues habría que revisar y habría que actualizar un poco

Voz 1504 44:30 es absurdo la la reflexión por cierto Roberto que te diré que hay un informativo en Telemadrid se llama Buenos días Madrid pues que vivís el Madrid lo debéis ver que es de Telemadrid y que le han dado un premio además bastante merecido porque me consta que hacen un esfuerzo también por esto que decía un premio de las televisiones públicas europeas al Mejor programa informativo porque llegó lo que Telemadrid es una de esas teles que ha hecho un esfuerzo por superar los malos tiempos no sé si vosotros ahí que la veis más tenéis un poco esa sensata

Voz 1826 44:58 bueno desde luego tenemos la sensación oye de todo esto de lo que estamos hablando es que yo estoy tentado vamos a hacerlo de incorporar a un par de amigas compañeras a las que hemos invitado por una cuestión totalmente diferente que nada tiene que ver con con esto pero ya son periodistas y son periodistas de televisión Ángeles Blanco qué tal muy buenas tardes es

Voz 23 45:15 hola qué tal muy buenas tardes la verdad Mariola hombre

Voz 21 45:17 Ángeles cómo estás querida Ángeles Blanco que acaba de

Voz 1826 45:20 explicar los dos viajes de Evita también a Cristina Villanueva y Cristina qué tal buenas tardes

Voz 23 45:25 qué tal buenas tardes que está al frente de la

Voz 1826 45:28 está noticias en fin de semana también que presenta desplegando velas vamos a hablar ellas habían venido aquí a hablar de sus libros pero a mí me parecía por parte no quiero que sea que suene a un atraco pero están saliendo en los están cruzando todos estos asuntos irnos están escuchando ahí desde el otro lado del teléfono digo sin que suene atraco eh por favor Ángeles Cristina pero también sabía mal me diga

Voz 23 45:50 yo no me atrajo de nada raro

Voz 1826 45:55 yo no digo digo por si tuviera algo que comentar que decir que apunta al respecto de todo esto de lo ve el debate por ejemplo que estábamos hablando aunque les

Voz 23 46:03 era Roberto yo estaba escuchando ahora cuando es verdad que a lo mejor había que revisar no ya no hablemos sólo del debate sino efectivamente todo lo que rodea unas elecciones no las normas están hechas desde hace muchísimo tiempo y ahora en la época de Internet en la época de las redes sociales que pueda saberlo dos hasta que Canarias las cosas recepción que ya los tiempos han avanzado han cambiado muchísimo ya no hay dos partidos hay más partido haciendo estudios distintas quiere decir que a lo mejor sí que sería el momento de realizar ciertas cosas que ya se han quedado un tanto obsoletas no tú pones Ángeles es que tú lo sabes bien que nosotras debemos vivir a muchas jornadas de reflexión al frente de los informativos la verdad es decir lo que pasa absolutamente nada horas sabes ese gozar es que claro pero nosotras me claro nada efectivamente nosotras no podemos pero pero sin embargo eso puede poner de pudo abrir unas naranjas a lo sabe perfectamente

Voz 21 47:03 es que eso es ponerle puertas al campo eso es imposible ya no hay ya no hay posibilidad de parar esa historia sí sí ya sea de reflexionar

Voz 1826 47:13 pero ayer reflexionó sobre la jornada de reflexión y sobre otras muchas cosas que tienen que ver con con con estos días bueno y ya una vez superado el atraco había sido aquí hablar libro pero eso es Ángeles Blanco que que presenta acaba de publicar los dos viajes de Evita empezamos por tía Ángeles no es el primer libro que publicas pero éste de qué mirada de que de que experiencia de que momento de que no se a veces es de un breve de una noticia de una película pero me parece que lo tuyo parte de una experiencia concretamente en un viaje a Buenos Aires no

Voz 23 47:47 sí pues la primera vez que hacía Buenos Aires luego hubo más viajes la primera vez que crías es Argentina pues bueno tenemos unos amigos periodistas argentinos visita fantástica por todo Buenos Aires entonces nos enseñaron los sitios más emblemáticos Buenos Aires desde Azizi está lleno de sitios emblemáticos relacionados con Evita y entonces lugares un edificio Aubry bastante feo se paró uno de nuestros amigos y entonces dijo aquello de bueno pues yo edificios A segunda planta ahí estuvo el cadáver de Eva no de que iba a tirones quinielas vieron entonces empezó a contar pues con relativa normalidad algunas de las cosas que le habían hecho cada vez no yo me quedé muy impactada sí pero esto es cierto te completamente si entonces cuando regresé de Buenos Aires de Argentina bueno pues me dio por leer todo lo relacionado con con Eva esto suene y nueve creo recordar han pasado muchos años y entonces después se cruza en el camino la conciliar escribir un libro que tuvo ninguna duda tiene que ser Eva entonces durante estos años se ha ido leyendo luego ya pues está bajando más se duramente porque lo de alguna manera durante dos años no pero ahí fue cuando estamos que yo había aunque ya felizmente cosas de la gente mayor no pues te entonces la la carne el trigo cuando hay quita vino a España para ayudar a los españoles cuando se morían de hambre pero claro sabía cosas vagamente y a partir de ahí que cuando realmente empecé a interesarme por su figura

Voz 1826 49:19 ya te has te has encontrado has descubierto porque veo que has hecho un gran trabajo de documentación vamos todo muy periodístico porque solo llevamos ahí en las en de enero

Voz 23 49:28 años me dedicación y claro oye

Voz 1826 49:30 te has encontrado con un personaje que te ha descolocado te ha sorprendido era muy diferente a la imagen que tenías tú de la sombra histórica de Eva Perón