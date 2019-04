La Ventana (16/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1826 00:06 no han pasado ni veinticuatro horas en la campaña para recaudar fondos con los que reconstruir la catedral de Notre Damme supera ya los setecientos cincuenta millones de euros José Luis Sastre si el Ayuntamiento de París ha planeado

Voz 1071 00:17 incluso la posibilidad de crear una Conferencia Internacional de Donantes para canalizar todos esos fondos que se han comprometido también para estudiar cómo se van a tributar Said nadie

Voz 1258 00:26 sí incluso el presidente Emmanuel Macron ha anunciado una colecta oficial en Francia y el extranjero para reconstruir no otredad entre todos dijo el presidente francés el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk también animó a los Estados miembros de la Unión Europea a contribuir para la reconstrucción de lo que considera un Icon europeo de la cristiandad por otra parte entre las donaciones más cuantiosas figura en algunas de las principales fortunas francesas como la familia propietaria de la marca Louis Vuitton quién ha señalado en un comunicado que donará doscientos millones de euros para la causa y la noticia

Voz 1071 00:58 la política de la tarde en España la Junta Electoral Central ha suspendido el debate entre los cinco candidatos que iba a organizar el grupo Atresmedia el martes que viene día veintitrés con el argumento de que la presencia de Vox rompe el principio de proporcionalidad la Junta por cierto a permitir también a Oriol Junqueras que participe en un debate desde la prisión Javier Carrera

Voz 0866 01:16 si los miembros de la del organismo consideran parcialmente la solicitud del líder independentista número uno de la lista de Esquerra Republicana al Congreso que pedía a participar en varias entrevistas y debates públicos concretamente el organismo rechaza los previstos para los días dieciocho veinticuatro y veinticinco de abril al considerar que alteraría gravemente el funcionamiento del centro penitenciario pero acepta su presencia de forma telemática en un debate de la Agència Catalana de noticias previsto para el próximo día diecinueve la Junta señala que no hay motivos suficientes que impidan su realización impide que se tomen las medidas oportunas para que tenga lugar su participación

Voz 1071 01:50 así mientras en el juicio al proceso han declarado esta tarde en el Supremo más agentes antidisturbios que participaron en el dispositivo del pasado uno de octubre

Voz 0771 01:58 que han relatado Alberto Pozas las agresiones que sufrieron

Voz 1071 02:01 buenas tardes y tardes la hostilidad estaba allí cuando llegan

Voz 0055 02:03 Dani no empeoró porque utilizaron por ejemplo las porras explican los agentes que actuaron en Tarragona y en Girona describiendo cómo fueron los disturbios

Voz 2 02:12 cada vez estaba a la gente más violenta vez nos insultaban más y ya llegaron a un punto en que nos fuimos acometidos por detrás me da un poco me golpe contra una puerta cayó al suelo y me golpeó en el brazo derecho

Voz 0055 02:24 confronta incluso dicen estos policías gente en un colegio había una persona con un megáfono que daba instrucciones sobre cómo oponerse da incautación de las urnas

Voz 1071 02:32 el sindicato USO considera abusivos los mínimos fijados por el Ministerio de Fomento para la huelga de los servicios de tierra de las aerolíneas que sea ha fijado para el domingo próximo son del cien por cien para los vuelos domésticos a territorios extrapeninsulares del cuarenta por ciento para los vuelos cuando la alternativa sea de menos de cinco horas hirió en sesenta y cinco por ciento cuando sea mayor Isabel Rubio es portavoz de este sindicato

Voz 3 02:53 desde la UCE entendemos que el decreto de servicios mínimos es abusivo porque no permite que los trabajadores ejerzan su derecho a la huelga en este conflicto está en juego la garantía de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores que se ven en la situación de cambio de empresa

Voz 1071 03:07 los pilotos de Air Nostrum han desconvocado la huelga iniciada el lunes los vuelos de hoy han sido cancelados pero la compañía ha reprogramado todos los vuelos que estaban suspendidos para mañana así que por tanto mañana miércoles la compañía operará con normalidad esta tarde

Voz 1509 03:20 el fútbol deporte Sue Caballero buenas tardes buenas tardes en algo menos de dos horas el Fútbol Club Barcelona recibe al Manchester United en la vuelta de los cuartos de final de la Champions con la ventaja de cero aún no conseguida en Old Trafford el Barça parte como favorito llega con sus piezas fundamentales descansados tras las rotaciones en Huesca también juega la Juventus de Cristiano Ronaldo que recibe al Ajax tras el empate a uno en la ida y en baloncesto acaban de arrancar los cuartos de final de la Euroliga está jugando el Baskonia ante el CSKA de Moscú mañana turno del Barcelona ante Anadolu Efes y el Real Madrid que se enfrentará a Panatinecos

Voz 1071 03:50 pues es todo por el momento la información sigue en La Ventana en cadenaser punto com y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Pablo Morán

cadena SER servicios informativos

Voz 1826 06:03 a las siete de la tarde y seis minutos seis y seis en Canarias imagino que sí ya han estado pendientes de la actualidad han estado escuchando en algún momento del día la Cadena SER ya habrán tenido conocimiento de la noticia pero ahora que tenemos un ratito más para detenernos nos creíamos que merecía la pena porque desde luego es una noticia que habla de un descubrimiento que abre una nueva era que puede abrirla en un futuro más o menos próximo que los habla de la llegada de una nueva generación de de antibióticos inteligentes bueno les cuento los antibióticos desde luego son sirven para luchar contra las bacterias pero estos fármacos no son para nada selectivos es decir suelen atacar de manera indiscriminada a casi todas las bacterias de nuestro cuerpo ahora un grupo de científicos de Francia España ha logrado desarrollar un nuevo tipo de antibiótico programable capaz sería capaz de detectar y atacar sólo allí donde debe hacerlo sólo a las bacterias malas sin afectar a las buenas o beneficiosas que también tenemos en nuestro cuerpo eficacia de momento está en esa fase en la que ha sido probada en varios ejemplares de animales de laboratorio vamos a saludar a Alfonso Rodríguez Patón que es profesor del departamento de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid y es uno de los responsables de este nuevo avance científico profesor qué tal muy buenas tardes

Voz 13 07:20 buenas tardes y enhorabuena muchas gracias

Voz 1826 07:23 bueno entonces quiere decir que este antibiótico es o será un poquito más inteligente de lo que son ahora los antibióticos no

Voz 13 07:30 sí ese es nuestro objetivo diseñar antibióticos que sean selectivos que afecte sólo las bacterias o virulentas presenta antibióticos o bacterias para las que programen que yo

Voz 1826 07:42 y eso cómo se hace cómo se enseña la antibiótico a ir donde debe irse

Voz 13 07:46 bien pues el concepto que hemos desarrollado una especie de bomba genética que introducimos dentro de una bacteria que la policía ópera centinela que transmite esa bomba genética las bacterias vecinas Sierra es vecina son bacterias virulentas o antibióticos es algo más activa esta bacteria virulenta si la bacteria vecina que recibe la bombas una bacteria buenas pues mole hace nada Ése es el objetivo de un antibiótico que se pueda otras bacterias que solo afecte sólo mate aquellas bacterias virulentas o resistentes

Voz 1826 08:23 lo decíamos que la noticia la gran noticia la que hoy estamos compartiendo por ejemplo nosotros ustedes con la comunidad científica nosotros con los oyentes es que se ha comprobado experimentalmente en organismos vivos en en qué medida han sido satisfactorios en qué organismo sea aprobado esto

Voz 13 08:39 en la primera prueba que hemos realizado con europea va ha sido en el laboratorio de pues hemos probado en un pez un animal impuesto utilizan los microbiólogo es para probar admite por el aquellas pues Ebrard un crustáceo hemos utilizado la bacteria del cólera hemos probado como en un pesebre han detectado comback Dios buenas de la bacteria E coli resistente antibióticos como nuestra antibiótico sólo mataba la bacteria del cólera resulta antibióticos sin hacer daño a las restantes bacterias de veces Bra mimo con crustáceo

Voz 18

Voz 13 09:19 bueno el siguiente paso sería mejorar la entrega de nuestra de nuestra bomba genética sería aprobarlo en otros organismos superiores sería aprobarlo con otro tipo de factores no sólo cólera quedan muchos pasos siguientes quedar antes de llegar a los seres humanos probar la eficacia en seres humanos

Voz 1826 09:37 ya ya estamos hablando más o menos en previsión en tiempo o no se puede no se puede hacer ningún pronóstico ahora mismo

Voz 13 09:44 sí serían poco prematuro porque esto sientes que básica yo yo creo que lo más relevante de esta investigación es que hemos abierto una nueva puerta al diseño de antibióticos programados les espero que otros grupos pues que tomen como inspiración nuestro diseña que exploren este nuevo camino para diseñar antibióticos selecto los amores no esto no funciona pero otros inspirados en nuestra forma de de nuestra sí puedan un duro

Voz 1826 10:10 ya yo lo voy a hacer una pregunta lo hago desde mi desconocimiento pero a lo mejor también coincide que estoy sintonizado con lo que está pasando por la cabeza de de alguno de nuestros oyentes estamos hablando antibióticos pero cuando nos dice que esto puede abrir un mundo que puede abrir también puertas a nuevos campos podría ser también abre posibilidades para trabajar por ejemplo contra células tumorales

Voz 13 10:33 sí en cierta forma las toxinas con las que estamos trabajando en la las bacterias malas algunas de esas toxinas también son capaces de empatar a células tumorales con nosotros con mi futuro no vimos es poder programan esas toxinas para que ataquen sólo las células tumorales no hagan daño las células sanas

Voz 1826 10:54 profesor hemos escuchado antes como por ejemplo en un boletín incluso aquí al menos en la en la información quedaron nuestros compañeros de Madrid estaba escuchando un fragmento donde a usted mismo suele ser escuchado a decir bueno pero aquí todavía falta financiación no he esto es su mensaje para quién

Voz 13 11:12 pues ahora se hayan buen momento estamos en campaña electoral pero para que todos los políticos que piensen que el investigación cuadró diminutas puertas al futuro sobre todo para las generaciones jóvenes que están muy deformada y que entendiera fuera de España sin posibilidad porque eso es lo más muy bien formarse en el extranjero pero pues también que se conocimiento que reabría tan precisos lo que hemos considerado ahora mismo o que otros por en ella son muy limitados

Voz 1826 11:42 estamos hablando aquí de mucho dinero

Voz 14 11:48 de el Gobierno no son son pequeños

Voz 13 11:51 soy muy poca cantidad gente no sorprendería de lo pequeño puesto que edita anualmente hay más partes Gobierno un poquito incremento anualmente sostenido se podía lograr una gran sonada la Agencia española

Voz 1826 12:04 ya es que yo le había entendido eso precisamente que era más cuestión de de prioridades de interés más hecho de tener que buscar dinero donde no hay no

Voz 13 12:12 sí sí esas probablemente que en momentos de crisis pues hay que recordar que el Gobierno ha recortado porque nos han recortado pero en estos momentos en los que a lo mejor hay una crisis tan acuciante creo que deberían tener un compromiso con los partidos políticos en apostar por la ciencia los presupuestos que tres primera continuó durante ciertos ánimos porque la inversión en quince veces a medio largo plazo Cameron durante cinco partidos para que inviertan en ciencia

Voz 1826 12:38 bueno pues como usted muy bien dice estamos en campaña si a ver si alguien también recoge el guante profesor Alfonso Rodríguez Patón profesor del departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos en la Universidad Politécnica de Madrid Enhorabuena muchísimas gracias

Voz 13 12:55 muchísimas gracias a ustedes buenas tardes

Voz 16

Voz 17 13:01 que todos

Voz 18

Voz 19

Voz 20 13:10 no no vamos a abandonar el mundo de la ciencia porque bueno ha pasado más de una década desde que se descubriera

Voz 1826 13:18 planeta enano no bautizado más grande de nuestro sistema solar esto parece un trabalenguas pero les explico Se trata del dos mil siete O R diez pero claro este nombre

Voz 20 13:29 algunos dirían que no es comercial no es feo pero no

Voz 1826 13:34 los científico tampoco así que sus tres descubridores han abierto una campaña para elegir el nombre de este planeta hasta el diez de mayo se va a poder votar entre las tres propuestas una es la China

Voz 16 13:47 sí

Voz 21 13:49 con con ese común

Voz 1826 13:53 otra sería la alemana no sé si quedarme de momento como R diez bueno también está la propuesta nórdica

Voz 22 14:05 Tita

Voz 1826 14:08 ya conocemos las tres ofertas las tres propuestas ahí están encima de la mesa Javier Armentia director del Planetario de Pamplona Javier qué tal buenas tardes bueno conocemos ya el resultado de la votación con esto cuando se va a saber

Voz 23 14:20 no no claro de esto está abierto hay que hay que

Voz 24 14:23 hay que explicar que que realmente la propuesta de un nombre van a un objeto a veces descubren Sistema Solar corresponde a los responsables de la investigación que ha permitido descubrir no sé pero ellos ellos hacen una propuesta a la a la comisión de nomenclatura de la Unión bueno hay gente racional y entonces esta vez se les ha ocurrido de la mano de la sociedad planetaria para popularizar un poco estas investigaciones y también involucrar al público pues abrir a través de Internet esta esta votación en han hecho una primera selección de la tradición que hay de llamar a los cuerpos garantes del sistema solar aunque sean menores es como la mitad de Plutón darles un nombre relacionado con alguna mitología

Voz 25 15:08 entonces gracias a eso pues en los últimos años tenemos a Eric Baker vea Orkut irse

Voz 24 15:15 la buenos nombres de diferentes mitologías no y en este caso pues no se han decantado por ninguno hayan veían propuesto tres estos tres nombres que serán los que se eleven a definitivos cuando la Unión Astronómica Internacional lo decida

Voz 1826 15:30 en el liza desde luego veo que los criterios en la petición se especificaba que fuera un nombre adecuado pero claro yo no sé qué es lo que se consideran nombre adecuado para un planeta

Voz 24 15:40 principalmente se evita el que en algún idioma de los principales que se hablarles del planeta sean malsonante o contengan algún tipo de insulto Ocean quiere decir pues pues poner un asteroide que se el pues tanto el culo no sería sería lo correcto no

Voz 1826 15:57 no lo entenderán chino a nosotros nos iba a sonar regular solo

Voz 24 16:00 nos iba a sobrar bastante bastante raro de se busca también palabras únicas es decir que en nombre no sea un una palabra doble yo eso lo recuerdo porque cuando no no

Voz 1826 16:11 lo de Sancho

Voz 24 16:13 es a un planeta de verdad Estrella Cervantes llamarlo Sancho Panza pero nos dijeron que no que sólo podía haber Sancho en este caso bueno pues me cortaba porque estaba Quijote Sancho Dulcinea hay Rocinante pero normalmente se busca que sean una palabras sencillas para no provocar líos

Voz 13 16:29 de no son los espacios en ya oye ya

Voz 1826 16:32 el nombre y la propuesta tiene que ver según sus descubridores en las ofertas que ellos han hecho tienen que ver con las propiedades del planeta que propiedades son estas el frío sobretodo

Voz 24 16:41 es un objeto que está más allá de la órbita de Neptuno cuando más se acerca el Sol está XXXIII veces la distancia que tiene la Tierra al Sol y luego se tiene una órbita bastante excéntrica porque se aleja hasta cien veces la distancia de la Tierra al Sol es una órbita inclinada por su composición que que sean son datos que se han ido obteniendo pues descubrimiento de dos mil siete pues hasta el año pasado que publican los últimos las acciones de de dos mil siete ocho diez y que nos hablan de que tiene un gran componente de hielo con lo cual es un también está helado con poca densidad Hay entonces bueno pues les ha ocurrido poco dioses como que es lo que está relacionado pues con con el agua o con el hielo como Hole o Ilie que es un Dios que creó el universo pero que era hermano de Odín

Voz 13 17:32 sí se cargó a a un mosto

Voz 24 17:34 el hielo no entonces llave que que está un poco relacionados con mitologías que tienen que ver con el frío que debe hacer en nuestras regiones tan remotas del sistema tú

Voz 1826 17:43 entre las propuestas te dedican tarifas tú que estás habituado y te maneja ahí entre los planetas con nombres y denominaciones

Voz 24 17:49 también ha sitos votado sí sí a mi me gusta la mitología nórdica pues bueno no sé yo creo que nuestro país tiene bastante predicamento especialmente fíjate entre dos chavales ahora con todos los todo esto pues están ahí a la a la cosa de la calle

Voz 1826 18:05 o sea que la propuesta nórdica sería la que la que a ti te parece más ajustada

Voz 24 18:09 pero vete a saber esto es lo bonito de estas votaciones hasta el último día que recojan que recojan las votaciones de la gente no sabremos qué ha pasado y tienen pocos encanto también no no como las otras selecciones y no

Voz 1826 18:23 sí sí sí aquí no hay debate ni nada eso oye por cierto que hay una propuesta para que cada país ponga nombre a algunos exoplanetas no

Voz 24 18:31 así es este año la Unión Astronómica Internacional que cumple cien años se creó hace cien años con la idea de ser un Parlamento Internacional de de la ciencia astronómica no tienen encomendada la labor de poner nombres a los descubrimientos es la quedado oficialmente nombres a los cometas a los planetas menores asteroides a los planetas enanos como como este italiano en dos mil quince inició la labor de empezar a dar nombres algunas estrellas en donde promete tienen nombres de la Antigüedad y entonces esa a estrellas que tienen planetas descubiertos no esto se va a hacer también para celebrar este centenario ofreciendo a cada país en principio el promedio pues eso unos ciento sesenta ciento setenta nuevos planetas con nombres que que bueno todavía no sabemos cómo va el proceso pero estamos muy ilusionados porque como como él en dos mil quince con la Sociedad Española de Astronomía icono Cervantes el Planetario de Pamplona confesó es la idea de dar Cervantes como nombrar una estrella pues queremos seguir proponiendo cositas

Voz 1826 19:34 como muy bien así que seguiremos teniendo oportunidades para para hablar que siempre es un placer con Javier Armentia director del Planetario de Pamplona un abrazo muchísimas gracias como siempre Javier buenas

Voz 18

Voz 0861 19:50 ahora ha

Voz 18

Voz 0771 19:58 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias continúa La Ventana aquí en la SER

Voz 0861 20:41 la Ventana de Madrid Javier Bañuelos estos días los Monty Python celebran los cuarenta años de La vida de Brian bueno seguro que si le hubiesen conocido a tiempo el Frente Popular de Judea quizás habría fichado a lo

Voz 0771 20:54 a Alcalá de Henares tengo una

Voz 29 20:57 cosas que decirle vimos caminos

Voz 30 20:59 de no pueden ni siquiera los profesionales de las distintas ciencias humanas que a aquí los que nos acosan no perdonamos a aquellos que no hemos quisieran destruir

Voz 29 21:09 porque no saben lo que hacen es que pensar por vuestra cuenta cada uno vivir

Voz 0509 21:14 monstruos se

Voz 31 21:17 bien viendo lo que está encargada

Voz 30 21:19 nuestra ideología pero están dañando a nuestros hijos

Voz 31 21:22 el mundo diferentes se para entonces yo no

Voz 30 21:29 vivimos una cultura perversa y además de ello se quiere hacer gala injusticia en las leyes que se aprueban en España queríamos establecer el mal como viene dado el título de

Voz 0861 21:47 no hay o qué tal buenas tardes a todos una parte de la Iglesia vuelve a entrar en campaña es el último capítulo que nos ha dejado el obispo de Alcalá de Henares Reig Pla bueno no quiere ni aborto ni muerte digna en España para el obispo de Alcalá la Iglesia tiene que enfrentarse a la cultura perversa de algunas leyes que promueven a su juicio el mal Julia pues Torri Pla también ha utilizado el púlpito en los últimos días para defender los cursos que ofrece su obispado para curar la homosexualidad lo hacemos en el centro orientación familiar

Voz 30 22:21 si atendemos a todos los que libremente vienen a buscar ayuda el tema de lo que significa la educación de la afectividad la educación en la maduración de la masculinidad feminidad es un tabú en España

Voz 32 22:35 bueno un tabú

Voz 0861 22:36 para quién en fin afrontamos hoy la última tertulia política La Ventana de Madrid antes de las elecciones del próximo veintiocho de abril cara cara político entre Ci el Partido Socialista Ignacio Aguado qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes José Manuel Franco bienvenido una semana más la del Real Madrid buenas tardes

Voz 11 22:54 lo te a los dos se porque sé que supone un esfuerzo Marte siempre la Semana Santa estar aquí a vosotros

Voz 0771 23:00 dice el ex quiere pregunten en primer lugar bueno que les parece las las perlas que ha dejado el obispo de Alcalá de Henares en su última homilía lo acabamos de escuchar la bueno en fin una de las últimas veces que hemos escuchado públicamente a Juan Antonio Reig Pla después de de esa investigación abierta por la Comunidad Madrid señor Aguado no sé qué le parece lo que dice este señor pues mire yo pienso que son declaraciones propias de épocas pasadas sinceramente lo creo con todo el respeto a la Iglesia y a los creyentes a los católicos me parece que son declaraciones de de otros tiempos yo soy más partidario se de que se den cursos contra la homofobia que de otro tipo de cursos como los que anuncia este señor porque yo aspiro a una sociedad madrileña y española abierta plural que respete la diversidad y que no se meta en la cama de nadie que no opine sobre la orientación de nadie que creo todo el mundo es libre de de sentir como quiera sentir de querer a quién quiera querer y que lo importante es que se haga dentro del respeto hacia al de enfrente eso mismo dice por cierto la Iglesia católica respetar al al al prójimo a bueno pues hay que respetar en todos los sentidos también incluida la orientación sexual de cada bueno era una homilía de próximamente unos veinte minutos en fin parece que haga también a Juan Antonio Ripley al obispo de Alcalá de Henares será olvidó que ahora mismo se enfrentan de hecho una multa y nada menos que de casi cuarenta y cinco mil euros por saltarse la ley contra la gente hubiese Franco yo quiero pensar que es lo que quiero pensar lo que piensa y opina este hombre que además es reincidente ya no es la primera

Voz 33 24:26 ves que dice estas burradas porque son auténticas burradas

Voz 0771 24:29 primero que es reincidente que es doblemente grave

Voz 33 24:32 y segundo espero y deseo y estoy casi

Voz 0771 24:34 convencido de que la inmensa mayoría de los católicos la inmensa mayoría de las personas creyó

Voz 33 24:39 antes respetan un derecho individual como él

Voz 0771 24:41 este esencial de que cada uno viva como quiera

Voz 33 24:44 estamos en el siglo XXI yo quiero pensar que el conjunto a la Iglesia no piensa como este señor este señor se ha quedado anclado en el siglo pasado no sé qué tipo de intereses puede defender pero me parece absolutamente impresentable impresentable que lo diga que lo piense que reincida sí

Voz 0771 25:00 bueno este señor fin también ha sido recientemente respaldado por la confesión que ofrece episcopal es un obispo ahora mismo de de la Iglesia española yo no sé señora Watts Gianfranco si creen que bueno al menos decía ahora mismo una parte de la Iglesia evidentemente no toda la iglesia pero parece que también entrar en campaña poniendo en cuestión el leyes que protegen por ejemplo el derecho a la muerte digna donde Madrid por ejemplo así una de las comunidades pioneras en fin también el derecho al aborto sí yo yo respeto que haya distintas opiniones evidentemente como tiene que ser en democracia pero también quiero que respeten lo que opinamos en este caso en Ciudadanos Si por lo que hemos trabajado durante muchos años no solamente en ciudadanos que llevamos cuatro años en asamblea sino también otros compañeros de otras formaciones políticas nuestros hermanos nuestros padres nuestros abuelos para conseguir no derechos que han costado mucho conseguir en materia de igualdad dentro mi mujer en materia de derechos de las personas LGTB a no podemos plantearnos a volver la mirada al pasado porque creo sinceramente que es un error porque el objetivo tiene que ser resolvió los problemas de hoy en adelante los problemas quiénes están generando y los que están por por llegar y ese es el planteamiento que tenemos en mi formación política Medal al futuro hay otros que están permanentemente pensando en los huesos de Franco en el aborto de la ley de ochenta y cinco hombre porque no hablamos de los problemas que afectan a millones de españoles Hoy por hoy que son radicalmente contrarios a estos

Voz 33 26:17 bien coincido en parte lógicamente yo sigo pensando que que el dictador no pinta absolutamente nada ocupando un lugar en una tumba que no le corresponde en fin que la democracia requiere que dictador sus restos salgan donde está pero en fin es un tema de Memoria Histórica en la que solamente lo coincidiremos nunca pero sí coincido en mirar al futuro sí coincido que hay derechos que son absolutamente irrenunciables ya el derecho de una mujer a abortar yo creo que esa esa cosa no puede ser puesta ni siquiera en cuestión ahora mismo por supuesto la muerte digna es algo que ahora que cualquier persona tiene un derecho absoluto a morir como él quiera morir yo creo que son cuestiones indiscutibles y me parece impresentable me parece incluso gente que haya fuerzas políticas que pretendan retroceder al siglo pasado defendiendo planteamientos que ahora mismo no son asumibles por la sociedad actual

Voz 0771 27:09 a aquí los dos en fin el tema del aborto evidentemente no no hay necesidad de de reabrió un debate ha superado pero sí quizás de otros temas más polémicos si de pronto por ejemplo veremos en el litoral ERE Ciudadanos de la Comunidad Madrid o del Partido Socialista de Madrid por ejemplo abiertamente a reconocer el derecho a la eutanasia por ejemplo

Voz 33 27:30 yo creo que en la Asamblea de Madrid hemos aprobado ya una ley que que gozó de un amplio consenso que reconoce el derecho a una muerte digna yo me quedo con esto derecho a una muerte digna

Voz 0771 27:40 no llegamos a la eutanasia yo a día de hoy

Voz 33 27:43 me quedaría con derecho a una muerte digna el yo en el futuro ya veremos

Voz 0771 27:47 yo creo que hemos hecho algo muy importante en la Comunidad de Madrid y ojalá que también se puede hacer a en toda España que es que los últimos años de la vida de las personas estén igualmente reconocía que tengan los mismo derechos que en los primeros años solos de enmedio que no tengas que morir de forma indigna revuelto en dolor en sufrimiento por qué porque no puedes morir dignamente sin dolor disfrutando de de de medicina paliativa qué te aminora ese dolor de de de la capacidad plenamente informado de lo que está sucediendo que haya protocolos que regulen la actuación de los médicos que informe a las familias a los pacientes bueno en la Comunidad de Madrid ya hemos puesto en marcha por ejemplo una ley que permite entre otras cosas tener un protocolo de instrucciones previas donde las personas en cualquier centro de salud de la Comunidad de Madrid pueden dejar por escrito cuáles son sus instrucciones previas bueno retengan pero también es una una ley que está funcionando con cuentagotas recuerdo que recientemente casi prácticamente si no me equivoco en el último pleno que ese Cerveró la Asamblea de Madrid techo varios colectivos no se manifestaron a las puertas de de Lassana Madrid precisamente lamentando eso no que que la frustración de haber conseguido una ley muy importante para que todos tenemos la oportunidad de de morir dignamente pero bueno está funcionando con con cuentagotas tiene esa regula estaba ya un poco tiempo en vigor algo más aparte yo creo que la frontera entre

Voz 33 29:06 a muerte digna hay eutanasia es muy difusa no ya hay hay que regularlo muy bien hecho Ignacio ahí contar también con la opinión de los médicos que es esencial bueno yo creo que hemos dado un paso fundamental importantísimo e hizo ojalá efectivamente ojalá ese paso pueda darse en otros parlamentos autonómicos y en el Parlamento de España sería un camino adecuado yo creo

Voz 0771 29:25 por cierto les preguntaba a los dos por por su programa electoral en no sé cuándo conoceremos los programas electorales mal Eril ellos no se van a apurar tanto como han hecho con las generales porque no se sin evito no que que hayamos conocido en el caso ciudadanos hoy el programa electoral a nivel nacional con la campaña ya empezada prácticamente lo mismo con el Partido Socialista no sé si esto es habitual los y lo vamos a ver también en las elecciones autónomo bueno nosotros hemos querido ser muy rigurosos en nuestro medidas si no recuerdo mal el último programa de C's a las elecciones generales tuvo cinco millones de descargas que me parece una cosa asombrosa éramos los únicos que presentábamos una memoria económica asociada hay in y en este en esta ocasión ha presenta un programa riguroso intentando no gastar más de lo que tenemos intentando ejercer la responsabilidad que los españoles nos han dado muchas ocasiones si queremos seguir recibiendo por lo tanto nosotros hemos frente al programa para que lo conozcan todos los ciudadanos está a disposición de quien quiera consultarlo en la página web en la Comunidad de Madrid está prácticamente perfilado a falta de algunos flecos de algunos puntos por incorporar lo presentaremos bueno pues seguramente evidentemente después del veintiocho de abril en el momento en el que entendamos que va a tener una máxima difusión para que el mayor número posible madrileño dos como

Voz 33 30:37 Nuestro nuestro nuestra de cada sección general ya está presentado ya lo conoce todo el mundo está al alcance de quien quiera consultar no iba en la misma línea que lo que ha hecho el Gobierno de España en estos diez meses es decir profundizar en los derechos sociales profundizar en el Estado de bienestar garantizar el Estado de bienestar

Voz 0771 30:55 el programa autonómico pues a la vuelta de semanas

Voz 33 30:57 tanta lo tendremos ya lógicamente Baena en la misma línea que que el programa para las elecciones generales nosotros queremos combatir la desigualdad combatir las injusticias sociales y para eso es necesario que adoptemos una serie de medidas que están perfectamente recogidas en nuestro programa electoral

Voz 0771 31:13 bueno y esa base un programa coherente

Voz 33 31:16 hay que se pueda cumplir sobretodo que se pueda cumplir

Voz 0771 31:18 sin el tanto ahora en el fondo pero sí las formas lo cierto no queda una forma estos problemas electorales ustedes siempre han defendido que practicantes común contrato no con la ciudadanía donde ustedes se comprometen a cumplir una serie de de punto de objetivos pero claro también es esto no que la ciudadanía tenga tiempo suficiente para poder leerse en profundidad quizá no todo el mundo lo hace pero leerse viene esos poemas electorales con un margen negativo no con margen quizás más holgado no que el ha ocurrido ahora o no bueno yo creo que el que quiera informarse puede informarse leyendo El programa electoral escuchándonos cada día que yo sé que somos muy pesados y que a mucha gente incluido a nosotros la campaña pues está haciendo muy larga Buarque viene ya de muchos meses quien quiera conocer lo que tenemos que decir lo que pensamos puede hacerlo cada día a través de los medios de comunicación y en nuestra página web yo creo que hay tiempo más que suficiente para que se pueda consultar programa seguiremos explicando lo porque el objetivo más allá de tener un programa es cumplirlo desde el Gobierno luego nuestro objetivo no es otro que es que de D'Rivera sea presidente y que pueda ponerlo en marcha y habrá debate por cierto y autonómico un debate madrileño con Vox au sin Vox porque claro es la noticia de la tarde señor Franco

Voz 33 32:23 nosotros estamos dispuestos a debatir con todos a debatir ir en el futuro pues hablar con todo el mundo nosotros no imponemos vetos de caracter sanitario ni ningún tipo hablaremos con todo el mundo iré a debatir hemos también con todo el mundo pero volviendo tema el programa a nosotros es que hemos ya consultado con con decenas yo diría centenares de asociaciones de movimientos sociales de colectivos para elaborar el programa electoral con lo cual bueno en esa esa fase haremos superado ya llora efectivamente está al alcance de quien quiera consultarlo pero insisto lo fundamental de un programa electoral es que afronte compromisos que luego pueden ser cumplidos de nada vale comprometerse a temas que luego todo el mundo sabe que no se pueden realizar

Voz 0771 33:06 ya bueno lo dicho antes denme la policía señor Aguado les preguntaba no porque ese debate con bolso sin Vox a la Junta Electoral lo ha dejado muy claro en el caso de de ese debate en en Atresmedia Serón pero la la neutralidad la proporcionalidad incluyendo a Vox creen que aquí Madrid pero podría ocurrir algo similar o que quizás viendo representación parlamentaria que podría conseguir a Vox en las generales también eso acabe

Voz 0861 33:28 condicionando el futuro debate que tengan que tener ustedes a mí me encanta debatir me encanta debatir

Voz 0771 33:33 defendiendo mis principios y mis ideas y mi programa porque creo sinceramente con toda honestidad que es que es el mejor para gobernar la Comunidad decía José Manuel que a ellos también les gusta debatir y quieren debatir pero pero Sánchez no ha aceptado el cara a cara que le proponía Albert Rivera

Voz 33 33:46 pues yo lo aceptaré cualquier ataque a todos no común no

Voz 11 33:49 lugar eso es una regla hay un candidato más hombre a me encantaría

Voz 0771 33:53 batir a mí me ha construido

Voz 11 33:56 de cara a cara no hay más candidatos este debatir no sólo Ribera del ordena el AVE

Voz 0771 34:00 lo que le respondía Ayuso por ejemplo ese debate no yo Ayuso Le he pedido debates la es la candidata del Partido Popular de pedido un debate cara a cara para confrontar con ella y me he dicho todo lo ha pedido con Gabilondo seis quiere debatir encantado debatir pero el encargo

Voz 33 34:13 que formalmente todavía no les aquí lo pide fuera

Voz 0771 34:15 preguntas sin acritud has pedido siquiera Ángel Gabilondo un debate mira aquí por cierto en la SER si cree yo encantado de hacerlo tendremos que seis la palabra si así conseguirá ser cómodas siempre escondido estará dispuesta a ofrecer cualquier debate electoral pretende y cuatro ahora les pregunto

Voz 22

Voz 39 36:42 hace cinco mil años el letal del cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias

Voz 0771 36:50 el CERMI Phil vaso campan informe

Voz 39 36:52 la que se brindaba por el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares de lo muestra en la exposición un brindis por el PRI

Voz 9 36:59 Pepe entrada gratuita Comunitat de Madrid

Voz 1 37:03 son las siete y treinta

Voz 11 37:07 condenamos en Madrid continuamos si La Ventana Madrid código José Manuel Franco y no les importa

Voz 0861 37:12 en un pequeño alto en el camino brevemente qué está el Templo de Debod allí el PP ha organizado un acto de campaña con Pablo Casado arropado por los candidatos madrileños también en pleno terremoto por el enfado monumental de Íñigo Henríquez de Luna siendo exacto está nuestra compañera Carolina Gómez qué tal buenas tardes

Voz 0733 37:28 qué tal Javier buenas tardes y mitin de Pablo Casado de Madrid donde las encuestas tampoco les son favorables en las generales el último si recordamos pronosticaba la pérdida de la mitad de los escaños por Madrid los quince actuales pasaría a tener siete u ocho junto al líder del PP hemos visto algunos de los que le acompañan en la lista al Congreso por Madrid como Adolfo Suárez Illana Daniel Lacalle o el torero Miguel Abellán también a los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid Isabel Diaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida que está interviniendo en estos momentos el PP regional y el municipal registran mañana casi con todo la habilidad las listas definitivas para las próximas elecciones municipales autonómicas como decías hay mucho enfado entre algunos concejales populares por la salida de Íñigo Henríquez de Luna que fue la sombra de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento durante muchos años y que se ha dado de baja del partido porque según ha explicado no contaban con él le dijeron al parecer que no daba el perfil para el nuevo Partido Popular al sin embargo ha dicho que el único criterio detrás de esta decisión es el la renovación tras veinticuatro años siendo en las listas electorales de las listas a la Asamblea tampoco sabemos mucho uno de los pocos fichajes que anunciado Isabel Diaz Ayuso es el de la alcaldía de Alcorcón David Pérez que da la medida de ese giro a la derecha que están imprimiendo los nuevos dirigentes del Partido Popular en Madrid también ha dicho Isabel Diaz Ayuso qué va a contar con la mayoría de consejeros del actual Gobierno aunque ojo porque no se descartan algunas bajas de personas relevantes y próximas al ex presidente Ángel Garrido

Voz 0771 38:51 gracias Carolina pues sí efectivamente en el PP ya no admiten abiertamente que han hecho una criba exhaustiva lo dicho mañana se habría ese plazo para registrar las listas electorales a las autonómicas Aguado haber sorpresas guardan sorpresa de aquí a mañana bueno ya hemos anunciado las incorporaciones de gente muy preparada y muy solvente en la incorporación de Luis Pacheco que hasta hace mes será el presidente de las nuevas Eva Bailén renovación bien viene viene bastante gente en la listas mostrado unas listas para ganar las elecciones y sobre todo una un perfil para cada uno de los puestos no no no creemos en que cada uno menos quedamos sin tiempo diez segundos señor Franco

Voz 33 39:29 bueno pues nosotros llevamos por ejemplo como número dos a yo que ha sido delegada del Gobierno para lucha contra la violencia machista tema fundamental número tres a la actual delegada del Gobierno enumerado una persona que fue nada más y nada menos que consejera ya con el fin un equipo de lujo el nuestro que va a ganar seguro

Voz 0861 39:44 nos pilla al tiempo casi les dejo bueno me hace la lista completa los ciento veintinueve Ignacio Aguado gracias por estar con nosotros luego fue una nueva hacia un placer como siempre y a ustedes les emplazamos a mañana más Ventana a Madrid aquí en Asia

Voz 40

Voz 4 40:04 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 4 41:54 tala con Roberto Sánchez

Voz 1826 41:57 dieciocho minutos para llegar a las ocho de la tarde las siete en Canarias recta final En seguida hacemos balance de lo que nos queda de este día de este martes pero desde luego uno de los asuntos que ha ido atravesando hasta nuestra sección de televisión uno de los asuntos prioritarios en la actualidad de esta tarde tiene que ver con la campaña electoral tiene que ver con la suspensión de momento por parte de la Junta Electoral del debate el único debate previsto el debate a cinco de Atresmedia pero a ver hay novedades Nieves Goicoechea qué tal buenas tardes

Voz 1468 42:25 las buenas tardes sí Atresmedia responderá a la Junta Electoral Central que ofrece celebrar el debate entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno a las próximas elecciones a cuatro es decir Pedro Sánchez Pablo Casado Albert Rivera Pablo Iglesias sin Vox sin Xantia

Voz 0771 42:40 Abascal Atresmedia respeta pero no

Voz 1468 42:43 comparte el criterio de la Junta Electoral Central lo recurrirá ante el Tribunal Supremo y ante la prohibición de la Junta mantiene como decimos ese debate a cuatro reconsidera a cuatro aunque luego el camino legal siga por el Tribunal Supremo con ese recurso el criterio es dicen en Atresmedia estrictamente periodístico y es que ahora tienen representación en el Parlamento andaluz Vox se presenta a las elecciones en todo el territorio en esta ocasión además todas las encuestas le dan por encima del diez por ciento es decir tendrá una representación destacada en el Congreso dicen en este medio de comunicación privado Atresmedia en dos mil quince hay un precedente hizo un debate a cuatro con Podemos y Ciudadanos que no tenían representación parlamentaria en el Congreso

Voz 0771 43:22 los diputados ni en el Senado y sin embargo Lahoud

Voz 1468 43:25 a lo permitió aunque les Medi les pidió medidas proporcionales para el resto de las formaciones políticas

Voz 0771 43:30 o sea que esa es la respuesta a la propuesta de Atresmedia mismo día pero a cuatro hay reacciones ya de los pies de día veintitrés A

Voz 1468 43:36 a a cuatro partidos todavía no teníamos la

Voz 0771 43:38 a la respuesta de los partidos a la a la respuesta

Voz 1468 43:42 decisión de la Junta Electoral es decir que no les permitía hacer ese debate a cinco ahora veremos a ver qué dicen los candidatos pero mientras tanto Pablo Casado había ofrecido que se hiciera un debate entre el solamente y Pedro Sánchez Caro Pablo Iglesias había dicho que había que regular estos debates pero que había que hacer los dos debates en la televisión pública Santiago Abascal ha dicho que habían ganado los independentistas y que la única forma que está buscando a excluir a Vox en fin eran todo opiniones antes de que se supiera esta nueva decisión del medio de comunicación privado Atresmedia

Voz 1826 44:12 una campaña más el debate sobre los debates

Voz 1113 44:15 Nieves muchas gracias gracias hasta luego

Voz 9 44:19 y lo que queda del día con Pilar de Francisco

Voz 11 44:38 a a Giuly mantiene un imán atrae a la actualidad la Francisco qué tal buenas tardes

Voz 1509 44:43 quiere buenas tardes prevenidos otra vez debate electoral bueno todo el día contestando gente diciéndome que ayer que breve la sección que porque yo bueno la actualidad manda hoy debate no novedades me dicen pero a mí qué más me da quién gobierna vividas sois Robert

Voz 11 45:00 tú ya gente así estamos de ATA

Voz 1509 45:03 calidad estamos nosotros dos Trending Topic y el gato de Julian Assange

Voz 11 45:07 también las tres sabes por qué

Voz 1509 45:09 el gato Julien Assange todavía no ha abandonado la embajada de Ecuador

Voz 1826 45:13 no tengo ni la más remota idea porque por qué

Voz 1509 45:16 antes quiere escuchar lo que queda el día once

Voz 44 45:19 dime tú

Voz 4 45:24 qué sí

Voz 11 45:34 lo que queda de este día dieciséis de abril Día Internacional de la voz

Voz 1509 45:37 día de los boca chanclas el día de pegar la hebra de moverla sin hueso de es coser los labios de arreglar el mundo de tomar el fresco con los parroquianos de mover el músculo loco de masajes los molares este día lo hemos celebrado a lo grande aquí en La Ventana con Andrés Martín ganador de la voz un chaval de veintidós años al que el concurso le ha cambiado la vida

Voz 45 46:00 o verdad que sí se ha sido un cambio eh extraño para bien pero pero extraño porque lo de tocar diariamente en el metro y que la gente apenas me conociese a que la gente me conozca tener que quedarme en casa componiendo porque estoy con el cerebro a tope con el proyecto

Voz 1509 46:19 bienvenido al éxito Andrés al principio no es fácil es Roberto ya hemos pasado por eso bueno ahora ya es mantenerse pero ya autovía lo tienes toda tu favor ir Roberto algún remedio para cuidar la voz porque pensaba un día de la voz Sina pronto a Roberto que no sé

Voz 11 46:35 ya ya ya no se ejercicios de relajación no dio más que caramelos más

Voz 1826 46:41 de aclarar te con con claro

Voz 11 46:43 ejercicios de relajación así mira

Voz 1509 46:46 tengo otro truco yo quedo con alguien extrovertido y le preguntó qué tan estas ya está ya me echen abajo hay otra opinión la de Ignacio Cometa jefe del servicio de otorrino del Ramón y Cajal de Madrid profesor de la Universidad de Alcalá de Henares no le pidas tarjeta de visita que te donde día tres

Voz 1826 47:02 sino una sábana recomienda descargar

Voz 1509 47:05 es una app que te mide vídeos decibelios

Voz 1113 47:07 ver si una aplicación que es gratuita que se llama sonó metro y entonces eso pone encima de la mesa de un restaurante o de una cafetería perderme doctor o en una reunión familiar yo lo he hecho es éste que ver tiene porque no podemos hablar los españoles es entonces cuando tú miras el sonó metro que está ochenta decibelios tú hablas estás a noventa decibelios no hay hablara noventa X serios probablemente sea hablar como estoy haciendo lo yo en este momento

Voz 1509 47:43 hay que loco medida electoral tengo para estas elecciones que sería prohibir prohibirlos mensajes de Whatsapp por ejemplo

Voz 1826 47:50 es una opción si hambre lo veo que me lleven

Voz 1509 47:53 ese debate yo no veo te imaginas políticos dando mítines en a ese MR

Voz 1826 47:58 eso rasa sufriendo como vemos susurrando también un poquito de esta tarde

Voz 1113 48:02 este martes Arda Tiago

Voz 46 48:04 Deportivo estas sería hasta horas más Josema

Voz 1509 48:08 bueno como dijo Pablo Neruda me gusta cuando callas porque estás como en jornada de reflexión acto el doctor ha analizado la forma de hablar de los candidatos