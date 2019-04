La Ventana (17/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1071 00:07 la Policía Nacional y los servicios de información de España de Marruecos han detenido a un presunto yihadista que tenía previsto atentar en Sevilla vamos a ampliar ahora esa información pero antes lo primero la segunda fase de la operación salida de Semana Santa porque hay ya las primeras retenciones DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 1826 00:21 buenas tardes en este momento en Madrid tenemos tráfico

Voz 3 00:24 lento de salida de la capital por la A uno en el circuito del Jarama la IV a la altura de Pinto la A42 en Getafe y Fuenlabrada el A5 en Arroyomolinos en Segovia complicaciones en la Nacional VI en la AP seis en San Rafael dirección La Coruña en Valencia un alcancen la V31 entre Valencia Catarroja o casi a tres kilómetros de densidad circulatoria hacia la capital del Turia en Alicante dificultades en la Nacional trescientos treinta y dos en Torrevieja en ambos sentidos en Castellón un vehículo averiado en la A23 origina el corte del carril derecho en barracas dirección Sagunto en Málaga tráfico intenso en las siete en San Pedro de Alcántara hay Fuengirola sentido Barcelona e intensidad circulatoria por último en Sevilla en la T4 a la altura de Cabezas de San Juan dirección Cádiz bien la ronda ese treinta eh

Voz 1826 01:12 varios tramos especialmente en el Puente del Centenario

Voz 3 01:14 hacia la A49 pues de Sevilla hablamos porque

Voz 1071 01:17 es ampliar esa información sobre la operación que dirige la Audiencia Nacional y que ha permitido detener a un presunto yihadista que quería tener la capital andaluza donde por cierto se está registrando su domicilio Miguel Ángel Campos qué datos tenemos

Voz 1552 01:29 operación antiterrorista desarrollada desde la semana pasada por la Policía Nacional y los servicios de información españoles y marroquíes bajo el auspicio la dirección de la Audiencia Nacional en concreto juzgado número cuatro según la nota difundida por Interior y confirmada por la Fiscalía el detenido en Marruecos es imposible yihadista que supuestamente pretendía atentar en Sevilla la policía como decías registra está ahora a su domicilio en la capital andaluza

Voz 1071 01:54 la crónica internacional estamos atentos a la situación del ex presidente peruano Alan García que está en estado crítico se ha pegado un tiro cuando la policía de Perú iba a detenerle por la presunta trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht Álvaro Zazo

Voz 4 02:14 se encuentra en salarios que las sesiones siguiendo con intervención de con los neurocirujanos sigue el intervención efectivamente ha hecho tres paros cardiacos pero nuevamente lo hemos sacado de París sigue el proceso de la cirugía la situación es grave

Voz 0116 02:30 García que fue presidente de Perú en dos mandatos el último hasta dos mil once iba a ser detenido en su casa por las investigaciones del caso de corrupción o deberes cuando se ha disparado es un caso que salpica a cuatro ex presidentes de Perú en París los bomberos temen por el FROB

Voz 1071 02:42 donde las fachadas laterales de la Catedral de Notre Damme ya que alguna eventualidad el tiempo por ejemplo las rachas de viento podrían hacerlos caer acaba de decir el portavoz de los bomberos que existe una amenaza sobre esos frontones porque las vigas ha dicho ya no los tiren son las cuatro y tres minutos de la tarde tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:03 el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida pide a ciudadanos que aclare con quién va a pactar tras las elecciones municipales su dirigente a nivel regional Ignacio Aguado ha seguido el mandato de la dirección nacional para no pactar con el PSOE y Almeida reclama Villacís que haga lo mismo con Pepu Hernández en la capital

Voz 5 03:18 me parece asombroso que Begoña Villacís no entienda que se produce esa misma incompatibilidad desde el ideario de C's Si es que Ciudadanos tiene un ideario fijo que es lo que todos empezamos a dudar y Begoña

Voz 1650 03:30 lo que tiene que hacer ya es pronunciarse de manera clara

Voz 5 03:32 inequívoca no estar jugando a varias bandas y en su caso como digo es importante entenderse con Ignacio Aguado yo tengo un entendimiento perfecto con Isabel Diaz Ayuso como entiendo que no podría ser de otra manera

Voz 1915 03:42 Comisiones Obreras exige a Metro que haga un reconocimiento médico a todo el personal daba tras la muerte de otro trabajador por cáncer de pulmón de momento no está confirmado que esta enfermedad sea consecuencia directa de la manipulación del amianto pero este trabajador fue compañero de otros dos que si murieron por una enfermedad profesional reconocida Alfonso Blanco ex delegado del sindicato

Voz 6 04:00 de Comisiones Obreras Metro Madrid seguimos exigiendo eh tanto de Madrid como la Comunidad de Madrid el reconocimiento de todos los trabajadores que hemos manipulado amianto en especialmente a los trabajadores que están teniendo afecciones pulmonares

Voz 7 04:13 podemos nuevo accidente laboral en la que

Voz 1915 04:15 unidad de Madrid en las últimas horas un hombre de sesenta y cinco años ha resultado herido grave al caer desde una altura de tres metros cuando estaba trabajando en una obra en el barrio de la arena de Alcalá de Henares sufre un traumatismo cranoencefálico y ha sido trasladado al hospital de La Paz en cuanto al tiempo uno uno dos recomienda extremar la precaución ante el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad desde las seis de esta tarde Javier Chivite es portavoz de Emergencias

Voz 1826 04:37 que extremen la precaución que reduzcan la verdad

Voz 8 04:40 Irak que aumenten la distancia de seguridad que deben llevar siempre puesto el alumbrado de cruce y también a los viandantes que tengan precaución con toldos con vallas publicitarias y también con ramas de árboles que puedan caer a la lid veintidós grados en el centro de Madrid

Voz 1071 05:01 pues es todo por el momento la información sigue a partir de ahora en La Ventana con Roberto Sánchez y siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 9 05:07 en ese

Voz 1826 05:50 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están abrimos aquí La ventana hoy hemos invitado a tomar café a nuestra compañera periodista de El Confidencial Ángeles Caballero

Voz 7 06:02 Ángeles qué tal buenos buenas tardes bienvenida gracias así que tú también estos días

Voz 1826 06:06 te estás acreditando por encima de tus posibilidades

Voz 7 06:09 ahí si no paro de acreditar vea cosas que luego se desconvoca con la campaña aquí sí sí sí sí sí por ahora para ir a procesiones de momento no piden acreditación no pero danos tiempo a todos aquí hay que hacer otro sacrificio

Voz 1826 06:23 es de otras tiene días José María Patiño qué tal buenas tardes hola buenas tardes estamos acreditada tú para el debate del del martes para seguirlo ahí en vivo y en directo en Antena tres el que era cinco hasta hace veinticuatro horas

Voz 7 06:35 ya ya peinada para ir a recibirles a los cinco

Voz 1826 06:38 deja ahora como mucho será cuatro será o no será que sabemos minuto de juego resultado que llevamos veinticuatro horas de locos de cambalache de situación posible para el veintidós o veintitrés que sabemos ahora sobre él o los debates José María sabemos nada todavía

Voz 1955 06:52 allí la fecha pero todo parece ser por todo lo que Noriega por distintos medios que se juega precisó ese día veintitrés fuentes socialistas sitúan el debate el día veintitrés de hecho después de que de alguna manera se a Pedro Sánchez comunicara su decisión de aceptar ahora el debate a cuatro la televisión pública pero el público había dudas no se sabía si mantenerlo el día veintidós que a la fecha que habían propuesto pasarlo precisamente el día veintitrés en esa indecisión Antena tres media o Atresmedia mejor dicho el grupo Atresmedia publicado como hemos informado la SER poco antes de las dos y media un comunicado en el que señala que efectivamente mantienen ellos también su debate a cuatro el día veintitrés que tienen la confirmación de Rivera ha casado e Iglesias y que no acuda pues se quedará el pupitre vacío entonces puede dar la circunstancia de que este Pedro Sánchez sólo en Televisión Española los otros tres eran Prat en Antena tres y La Sexta no lo sé pero

Voz 1826 07:57 sí porque el don de la ubicuidad verdad no se le suponía ninguno de los

Voz 7 08:01 con nosotros pero algo que sea pero la pegada de carteles recordad de Ciudadanos apareció Rivera Oramas osea podemos estar

Voz 1955 08:09 es una alternativa efectivamente sí bueno en cualquier caso aunque fuera el día veintidós uno de los debates y el día veintitrés es el siguiente paso por ejemplo

Voz 1826 08:19 mira que por el cargado ha dicho que sí que sí iría

Voz 1955 08:22 The river han dicho que ellos están dispuestos a ir a todos los debates Rivera explícitamente yo creo que Casado también lo ha hecho saber a través de susurró gabinete de comunicación también ha dicho que él está disponible a los dos Casado ha dicho que dé preferencia el de Antena el de Antena tres y La Sexta de Atresmedia Si pudiera ser Cara a cara mejor porque él siempre ha reivindicado un cara a cara con Pedro Sánchez es un canal en este caso tendría que ser en la televisión privada puesto que la pública tampoco se podría hacer por la Junta Electoral Central por la ley electoral evidentemente aquí Rivera ha dicho que sí que si hay dos debates uno el XXII y otros veintitrés que a los dos a cuatro si estamos hablando de dos debates a cuatro pero claro eso sería un poquito yo creo no sé si de más para los propios ciudadanos no porque los debates iguales o parecidos en cualquier caso

Voz 1826 09:13 veinticuatro horas escasa de diferencia con un formato que imaginamos que iba a ser muy parecido muy similar por no decir un calco oí Patiño no hay posibilidades de que en el debate de la televisión pública apelando a agarrarse al clavo ardiendo de esta ley electoral que es la que marca estos días Esquerra Republicana IU PNV también digan que hay que abrirlo a a seis o o no jugamos mira que cada hombre ya se ha descompuesto diciendo

Voz 1955 09:41 fascina obrero que todas las posibilidades esta están abiertas le ha hecho por ejemplo al recordar que en el año dos mil quince cuando participaron en Atresmedia también cuatro fue Naciones en este caso fue otro candidato bueno no Gatopardo porque estaba la vicepresidenta en representación de Mariano Rajoy pero estaban vive era ir Iglesias por Ciudadanos Unidos Podemos que no tenía todavía representación parlamentaria ya pero sí sí aceptó esa figura que ayer además en la resolución la Junta Electoral Se refería que es la de formación significativa es decir que tuviera más de un cinco por ciento en algún tipo de elección en todo el territorio nacional no en este caso si se acepta que estuvieran solamente los cuatro se llegó a un acuerdo con A3 Media para qué era unas compensaciones precisamente a Izquierda Unida creo recordar que era en aquella ocasión no sé si el PNV también algún algún otro grupo para que fueran compensadas es decir que luego sería hizo una entrevista una compensación de tiempo digamos de dedicado a cada una de las formaciones

Voz 1826 10:43 por por no estar en ese debate

Voz 1955 10:45 no yo entiendo que tampoco sería necesario en Atresmedia me refiero que hubiera un debate como por ejemplo que vimos anoche

Voz 1826 10:53 he estado pensando en el en el debate este que ahora mismo es a cuatro y que ofreció la televisión pública ahí es donde ha dicho y por lo tanto ya arrastra al resto

Voz 12 11:01 que es al que va a acudir el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no eso que el PNV pero lo que sabemos entrar aceptaría digamos que ya están satisfechos

Voz 1955 11:12 en era como la resolución de la Junta en el sentido de que yo lo que decían es no puede estar Vox y nosotros no yo creo que solar le ha dado satisfacción y no óseo

Voz 1826 11:20 ponen a que haya un debate a cuatro con los digamos los cuatro candidatos que tienen más posibilidades de ser investidos luego presidente de Gobierno evidentemente

Voz 7 11:28 a la verdad es que no nos extraña hemos de que en menos de veinticuatro horas convocado un tercero y estemos lunes martes con debates pero pero no es más esta muestra no sé qué os parece a vosotros qué está haciendo una campaña atropellada y muy visceral demasiado sentimental un poco ese tono bronco se está traduciendo en este tipo de de dimes y diretes con respecto a los a los a los debates yo no

Voz 1826 11:54 el debate en paralelo sobre los debates claro es si sí

Voz 7 11:57 está está todo como muy efervescente no me parece me parecía

Voz 1955 12:01 yo ayer estaba disgustada la verdad porque hay debate con Vox yo creo que la campaña Mats Button va coger un tono digamos más agrio todavía no porque de esta manera es verdad servida por ejemplo los que vea en en el país lo escribía muy bien todo estábamos pensando ya en esta campaña que es como una campaña mínimos cero era decía que era el final de una larga campaña que la precampaña no entonces ahora venía Jueves Santo Viernes Santo como la tregua es una santa masón me luego llegaba la preparación el lunes cómo están preparando los candidatos para el debate el martes el martes el debate el miércoles hablamos del debate lo seguimos hablando de debate viernes cierre campañas acabó pero ahora ya no no no lo tenemos ahora yo creo que ha cambiado completamente el panorama sin ese debate yo creo que se va a ser un poco más cuesta arriba la campaña electoral bueno tú Ángeles acredite Tate

Voz 1826 12:54 todos los debates posibles los habidos por haber los que ahora mismo están ahí en las posibilidades en la hipótesis futurible ya veremos sobre todo no cierra su agenda ninguna voy a poner

Voz 7 13:06 DNI a disposición de todos los grupos que

Voz 1826 13:08 a contar conmigo Patiño muchas gracias a vosotros gracias buenas tardes bueno que tenemos por ahí el misterio de del debate modelos debates después otra cosa que tiene que ver también con no sólo con esta campaña pero que es algo que a mí me ha llamado mucho la atención que me parece que es un concepto que no sé si calificarlo dentro de lo que es un oxímoron un oxímoron porque esto del voto rogado el voto se ejerce no se tiene derecho a voto pero ya el hecho de que uno tenga que rogar el voto mira al pasado viernes lo veíamos leíamos en el país las cartas a la directora bajo el título de pertenezco a ese ocho por ciento un escrito de Ana Díaz Vidal que leíamos decía estudio en Edimburgo el primer día tras la convocatoria de elecciones me presenté en el consulado para rogar ni derecho a voto y parece que mis ruegos no fueron suficiente quizá debería haber suplicado por el derecho fundamental de una ciudadana en una democracia el plazo para recibir la documentación

Voz 13 14:02 ha terminado IMI buzón sigue tan mudo

Voz 1826 14:05 como siempre en esta época de conexiones instantáneas y callando a mi buzón Mis silencian a mí me arranca la opción de decidir el futuro que quiero encontrar a mi regreso de quizá sentirme orgullosa de quién representa Yo no necesito que nadie me convenza de participar en los comicios sin embargo mi pequeña contribución nunca llegará a la urna bueno esto pasaba el doce de abril así se publicó el pasado viernes hoy ya miércoles el diecisiete de abril Ana qué tal buenas tardes

Voz 1628 14:33 claro que ha llegado la documentación pues sí o no del plazo me llegaron las después de exigir la carta pesetas siete días más tarde plazos que han dicho por esto yo había escrito estáis

Voz 1826 14:50 claro claro oye pero aunque haya llegado la documentación siete días más tarde de la fecha límite que decían de momento ya digo según según las fechas establecidas todavía tienes tiempo de ejercer tu voto llano

Voz 1628 15:05 si tengo tiempo el voto pero sí ha llegado tarde sino que yo me preguntes por qué Naomi voto llega quizás mi voto también llegó al colegio electoral

Voz 1826 15:15 cuántos años tienes tú Ana

Voz 1628 15:18 dieciocho dieciocho es lo primero desde entonces

Voz 1826 15:20 no por eso te preguntaba lo que me da envidia eso quería ser indiscreto sino que me parecía me habían dicho por ahí que además era tu primer qué haces en Edimburgo desde cuando estás allí

Voz 1628 15:30 pues estoy desde septiembre estoy estudiando primero de carrera estoy estudiando Desarrollo sostenible con política

Voz 7 15:37 Ana buenas tardes bueno por fin tienes la documentación en tus en tus manos en algún momento me imagino que es la primera vez que botas y que por lo que demostraba en la carta lo haces muy convencida con hasta ilusión no sé si es la palabra que más se ajusta a esa y a esa sentimiento que puedas tener algún momento sea te quitaron las ganas de de votar decir para ser la primera vez no hacen más que ponerme trabas

Voz 1628 16:00 pues la verdad es que no porque yo desde hace bastante tiempo esto iba sigo bastante la política quiero un futuro feminista sostenible solidario ir por desgracia es el plan de todos los partidos yo estaba muy segura de que costase lo que hace que

Voz 14 16:16 ella quería agotar tuviera algún

Voz 1826 16:19 esto pensaste que iba a ser tan complicado que tenías que hacer tantos tantos trámites es para cualquiera de nosotros y ahora puedo hablar en primera persona Ayer fui hay plazo hasta mañana para pedir para pedir el voto sólo en cualquier oficina de Correos que tenemos muchas en cualquier en cualquier localidad imagínate aquí en Madrid para pedir el voto por correo pero hay que personarse hay pero no sé cuando en realidad después a mí al menos ayer ni me pidieron el DNI ni nada es decir que podía haber sido cualquiera decir que era Roberto Sánchez con mi DNI etc y te lo envían cosa que no puedes hacer ni con un certificado digital quiero decir en la era como tú muy bien decías que decías aquí cuando estamos en la época de las conexiones instantáneas a ti no te parece todo esto poquito sorprendente no un poco un poco marciano

Voz 1628 17:04 pues sí la verdad es que sí además yo tengo que darme del consulado de Edimburgo que tiene un horario de nueve a dos de lunes a viernes lo cual bueno Clara Menéndez está en cumplir con con mi mi horario lectivo

Voz 1826 17:17 claro

Voz 1628 17:19 sí sí las nuevas tecnologías están ahí están para aplicarse yo lo que pienso es que se planteen ideas o al menos intente cambiar este proceso porque si eso parece

Voz 1826 17:31 claro y eso que estás en Edimburgo donde hay consulado imagínate que estuvieras viendo a cuarenta y cinco kilómetros al norte de de Edimburgo pues como le ocurre a muchos españoles no no está en una ciudad donde haya una ligación diploma o un consulado una embajada donde puedan ir a a pedir esta documentación

Voz 1628 17:50 bueno sí eso decía El País un ocho por ciento de residentes en el extranjero crimen el voto no hay más que de que mirar los números

Voz 7 17:57 sí que además es un porcentaje que ha bajado mucho en los en las últimas convocatorias electorales ha bajado vertiginosamente Lily que que

Voz 1826 18:06 se va en consonancia al revés pero inversamente pronunció proporcional al interés político que en este país por la situación actual hoy por la necesidad de cada uno expresar su a su voto hizo su elección

Voz 7 18:20 oye tú está siguiendo eso sí que nos lo permite la tecnología menos exacto está siguiendo la la campaña o tienes previsto ver el debate o los debates que va a haber en en campaña ya que te veo que te interesa hay te apasiona la política y que nos has dejado muy claro por qué tipo de España quieres votar entonces lo está siguiendo no sé si tienes alguna percepción de sí como nosotros te parece tan bronca Aitán apelando a las emociones como estamos comprobando los que la seguimos desde un poco más cerca que tú

Voz 1628 18:51 pues sí estoy siguiendo dos debates siguiendo la la actualidad pero la verdad es que mi padre siempre me ha dicho que que la política en las elecciones no no tienes que decidir pasando te en la campaña electoral tienes que decidir basando te en lo que has visto durante cuatro años en las acciones en qué decisiones han tomado los políticos en momentos en que han tenido la capacidad de tomar esas decisiones valientes la estoy siguiendo pero con cierto escepticismo por cierto no creerme todas las promesas que me están haciendo porque están pintando mundo muy rosa

Voz 1826 19:26 no sé por qué no se porque yo ya me había hecho una idea de que éramos menos así Ana después de lo que no sabias contado que tenías muy claro el sentido de de tu voto que parece que no te iba a condicionar mucho si habrá o dejará de haber uno dos medio de bateo medio pensionistas no te va a influir oye qué tiempo hace hoy yo esta tarde allí en Edimburgo

Voz 1628 19:47 pues a ver qué bueno siempre cambia pero sois no

Voz 14 19:51 pues frío

Voz 1826 19:53 está lloviendo

Voz 14 19:55 ahora no ahora mismo no ahora mismo no bueno

Voz 1826 19:58 desde cuando estás ahí me has dicho llevas todo el curso desde el arranque

Voz 1628 20:01 sí desde septiembre

Voz 1826 20:03 no ha sido un invierno duro en cuanto al tiempo no

Voz 1628 20:07 no no estamos mal lo bastante bueno cambio climático y estas cosas que ha sido uno de los viviendo uno de los internos últimos tiempos

Voz 1826 20:18 pero claro lo que pasa que tu llegado de dónde llegas que es de Valencia pues imagino que habrá sido habrá sido brutal no de de clima

Voz 1628 20:27 efectivamente sí han sido bastante duro sobre todo el invierno cuando se hace de noche a las cuatro es que yo soy bueno en España les el sol tienen española solamente el Sol es muy importante

Voz 7 20:41 aunque no lleve ese muchísimo tiempo fuera Ana tú eres de las que se ve a corto a medio plazo volviendo a a España porque sabes que ha habido mucha gente que se ha ido por un año lleva veinte de treinta fuera sin intención de volver salvo volver para va a pasar vacaciones en España que sigue siendo un sitio estupendo tú y te ves en o va a depender de los resultados electorales y vuelve eso no

Voz 1628 21:06 bueno yo de momento voy a estudiar toda la carrera en Burgo cuatro años de carrera me quedan tres y la verdad que a mí me gustaría haceros más pues bueno la educación en España no es no está actualizado en la mayoría de los casos entonces quita en en el medio plazo y me quiere fuera no sé si en Reino Unido en otro sitio porque el tema Brexit también está presente

Voz 14 21:38 eso sí

Voz 1628 21:40 la verdad es que además las oportunidades laborales en el campo del desarrollo sostenible pues a pesar de que en España tenemos muchísimo potencial para energías renovables energía solar y todo esto pues no están muy

Voz 1826 21:51 no no no se aprovechando la potencialidad está ahí ahora otra cosa es que otra cosa es que hagamos efectivos esos esos recursos ahora ha sido un placer te preguntaba lo del tiempo parece que había llevado yo la conversación al territorio de charlas de ascensor pero los que nos escuchen Itu si lo haces también a través de Internet a través de lo que sea entenderán ahora enseguida porque hemos sacado este tema tan recurrente del tiempo un beso muy fuerte y mucha suerte gana muchas gracias es que puede parecer una tontería es una pequeñez pero que te has fijado te has dado cuenta verdad Ángeles de con qué nostalgia hablaba de la luz de su Valencia Ana que está allí muy a gusto estudiando lo que quieren Edimburgo es una ciudad preciosa pero que ha sido un invierno Un poquito crudo se euro y ha sido un invierno normal

Voz 7 23:05 pues sí sí sí sí puedo echado de menos el sol de Valencia que quizá haga lo que más echaba de menos y eso que anochezca a las cuatro le debes seguir chocando aunque lleve meses ahí

Voz 1826 23:14 mucho mucho bueno pues puede parecer también una tontería pero todo hay que relativizar lo haber hay ocho comunidades en alerta por lluvias fuertes tormentas oleaje o rachas de viento de hasta cincuenta kilómetros por hora así que lo que era una seria advertencia ahora es una realidad rubricada por la Agencia Estatal de Meteorología la advertencia senos hay se había ido sirviendo poquito a poco cuidado que a partir de la segunda parte de la Semana Santa el tiempo venía muy feo con unas ganas locas de empeorar así ha sido esta segunda parte por cierto de la Semana Santa que es la más festiva en la que muchos habían marcado sus deseos de que el calendario les pudiera ofrecer pues el territorio ese para volcar en ella su apuesta por disfrutar de de vacaciones de Leire libre sin descartar la playa bueno sabemos que que esto de lo que vamos a hablar es lo que dirían los Especialistas secundarios que son problemas del primer mundo sí pero es con con lo más inmediato con lo que vamos a tener que lidiar muchos lo harán con cierta frustración así que por eso hemos pensado que quién nos puede ayudar a gestionar esa frustración por si es que llegara es nuestro psicólogo de cabecera ya aquí La Ventana que Rafael Santandreu Rafael qué tal buenas tardes muy bien Roberto aquí estamos cómo estás muy bien oye tú como además eres autor de nada están terrible es eso lo primero que nos tiene que venir a la mente cuando mañana a cualquiera de los que nos está escuchando en las próximas horas llegue a su destino

Voz 13 24:40 se haya hecho una idea idílica

Voz 1826 24:42 en la que el tiempo iba a contribuir con paisaje totalmente diferente al que nos vamos a encontrar

Voz 13 24:47 las lluvias claro pues sí

Voz 1826 24:49 efectivamente es un ejemplo Fenosa

Voz 13 24:51 penal que que ejemplifica con podemos hacernos más más saludables a nivel mental fíjate si es así que existe un Adagio japonés eh de de Zheng japonés de budismo zen que dice simplemente dice que un resumen del budismo sería en verano hace calor por en invierno frío punto

Voz 1826 25:15 qué te parece me parece muy como te quedas no no me parece muy certero en verano hace calor y en invierno frío sobretodo especie

Voz 1955 25:21 Clemente en el hemisferio norte pero sí sí sí

Voz 1826 25:25 fíjate que ellos los lo ejemplifican cómo

Voz 13 25:27 como una cosa fundamental dentro del budismo porque nunca estamos contentos cómo son las cosas no y ese es el problema esto es lo que nos produce lo que ellos llaman también la mente del mono loco que es ese mono que va derraman rama constantemente sin parar día y noche no puede parar alguien pregunta pero qué le pasa ese mono no está loco dicen sí sí lo que pasa es que siempre va buscando una rama mejor

Voz 1826 25:52 sí ya eso quiere decir que sólo sin satisfechos y así ya por naturaleza la mayoría de nosotros sí

Voz 13 25:59 sí sobre todo cuando no sea solamente del mono loco pero cuidado siempre podemos recuperar una mente fantástica una mente natural una una mente armónica que es la que no ha adecúa eh lo externo el mundo el universo a asimismo sino al revés él se adecúa a lo que sucede

Voz 7 26:19 en Rafael buenas tardes esa aceptación esto de que en verano a calor y en invierno frío en el aceptar un poco lo que nos viene no genera también cierto conformismo e antes porque hemos estado hablando de política que llegó que hablamos incluso demasiado de política pero esta especie de acción de conformismo de bueno como tengo trabajo pues no voy a quejarme como tengo vacaciones no voy a quejarme esto no puede generar cierta antes o actitudes planas ante ante la vida

Voz 1826 26:50 como si perdiéramos espíritu crítico sí un poco

Voz 7 26:53 no estar un poco hipotensión no es es lo que podemos pensarlo

Voz 13 26:58 pero no es así para nada fíjate que cuando tú y te das cuenta que puede ser feliz que por qué puedes estar bien prácticamente en cualquier situación que ese es el eje del asunto bueno e lo lo que sucede es que tienes emociones es negativas mucho más pequeñas y manejables o mucho más naturales y adecuadas pero también tienes por supuesto no pero mucho más pequeñas y por otro lado cuando estás satisfecho de la vida estas contento es optimista cuidado eh que también quieres explorar El Mundo también quieres hacer cosas espero sabes qué pasa que es mucho mejor porque lo hacéis desde la positividad desde la creatividad de este aportar una mirada nueva desde la energía limpia ir no mira la gente que es conformista Hoyos debería entre comillas pasota en realidad lo que sucede es todo lo contrario que tienen tanto miedo que no se atreven hacer las cosas pero una persona sana natural que se toma las cosas como yo digo sin te rivalizar al revés tiene muchas ganas de hacer cosas porque tiene está lleno de energía positiva

Voz 7 28:01 también en nuestra cultura Rafael le hemos identificado identificamos que la la frustración es algo terrible no algo hay algo muy negativo pero tú eres de los que cree que es necesaria igual que el aburrimiento que es una cosa que repetimos mucho los que los que tenemos niños pequeños en casa que también hay que saber ahora volverse

Voz 13 28:21 claro claro efectivamente pero fíjate que el concepto frustración yo creo que lo

Voz 15 28:26 tenemos que hay que entender muy bien no

Voz 13 28:30 porque es más bien que las cosas porque la frustración es una palabra negativa no entonces en no me gusta tanto no pero sí que sí trata de encajar las adversidades de una manera racional y esto es darse cuenta de que bueno no pasa nada por ejemplo si algo un poco fuerte sitúa este estos días de vacaciones pues resulta que tu vuelo ese retrasó Montón y no vas a poder empezar las vacaciones mañana a las que hacer el viernes bueno pues no es el fin del mundo ni la guerra nuclear vale que te vas a quedar en tu ciudad pero es que ese día más pues oye tú en tu ciudad puedes hacer cosas maravillosas hoy abre tu mente entonces fíjate que en realidad frustrarse mucho menos que es una palabra negativa no

Voz 1826 29:13 ya pero sí que en cajas encajes

Voz 13 29:16 excusas mucho mejor y esto los niños también haríamos bien en enseñar resiste muy pequeñitos que el mundo no es perfecto no lo necesitamos de hecho sería muy aburrido el universo fuese perfecto

Voz 7 29:30 claro sí efectivamente hasta

Voz 1826 29:32 punto contribuimos ya sé que es posible que estemos aquí un círculo vicioso que como en los medios de comunicación nos ponemos la mentalidad colectiva de asociamos buen tiempo con el sol seamos las lluvias con un tiempo horrible nosotros dando nosotros no recreados en titulares pero el mal tiempo deja este miércoles de Semana Santa a ocho comunidades en alerta amarilla mal tiempo ya has entiende que es por las lluvias etcétera adiós al buen tiempo lluvias en todo el país durante la Semana Santa eso parece que está no sé si alimentando al menos retro alimentando la frustración no

Voz 13 30:05 sí sí sí la verdad es que yo ahí a una pequeña crítica a los medios sabes que a veces lado Roberto que es

Voz 1826 30:12 no a la gran tú

Voz 13 30:15 ah es pequeña porque en realidad era luego la lectura la hace cada uno en realidad no responsabilidad de tu visión del mundo la tienes tú pero es verdad que los medios de comunicación tienen cierta tendencia a exagerar las adversidades o lo que o lo las noticias quedan por qué porque tengo que decirte Roberto porque así se vende más si por ejemplo yo te digo una cosa así ahora un mañana se declara la tercera guerra mundial se venden todos los periódicos todas las revistas de golpe pero

Voz 1826 30:44 por el mal tiempo quiero decir que tú crees que vende más un titular del mal tiempo deja este miércoles de Semana Santa a ocho comunidades en alerta amarilla que sencillamente que no sea noticia el tiempo porque sea estable normal el habitual el que esperaba todo el mundo

Voz 13 30:57 no no pero quiero decir que sabes todo lo posterior maneras diferentes no tú puedes decir bueno pues de mira va a llover no

Voz 1826 31:05 en en tales comunidades pero cuando

Voz 13 31:08 sí lo tituló vamos como diciembre

Voz 1826 31:11 es una especie de apocalipsis pues sí

Voz 13 31:13 esa es la idea de manera muy negativa no pues entonces claro que te eso te puede contagiar de esta idea de que ya no voy a puede ser feliz porque resulta que está lloviendo no cuando escucha esta chica que nos llamaba de Edimburgo ahí salen igual iguale cuando llueve van de excursión lo hacen todo eh

Voz 7 31:31 sí pero yo estaba pensado que tiene desde luego parte de razón Rafael porque ya verás mañana como haya lluvias sin necesidad de ser torrenciales pero como haya lluvias vamos a ver en los informativos más de uno y más dedos imágenes de costaleros de Semana Santa llorando Xaki que también no nos gustan poco el drama no siempre son un poco esa

Voz 1826 31:53 sí logró saber Rafael deben ser también dos niveles diferentes de frustración no aquí que de sus planes de ocio truncados en el ideal que se había hecho con pues como decía ahora Ángeles un costalero alguien que va a salir que procesionan en Semana Santa que han estado todo el año que es parte de su fervor de su creencia y ve que no puede sacar al el paso el día en un momento que estaba esperando todo el año hacer no

Voz 13 32:18 claro efectivamente vale pero yo creo que es importante en sí queremos ser más saludables a nivel emocional es entrenarnos las cosas pequeñas también porque fíjate cuánta infelicidad nos lavamos en en el día a día quejando Nos de pequeñas incomodidades por ejemplo que el camarero no te atiende a tiempo que n supermercado las colas son muy grandes etcétera no de que el Ikea está demasiado y uno de gente no fíjate que que

Voz 1826 32:49 a veces hasta que es demasiado grande

Voz 13 32:54 fíjate que cabreos nos puede llegar a coger por esto que te arruinan el día no te discute es con la gente no fíjate entonces el el entreno se hace en estas cosas pequeñas hiló cuando llegan las cosas un poquito más grandes quizás como de los costaleros no es esos dos grande pero con

Voz 1826 33:10 para para ellos y desde luego sí pero

Voz 13 33:12 has practicado en las cosas pequeñas cotidianas en la comodidad que es un tema súper importante porque tenemos muy endiosado a la comodidad cuando entrenas en esto cuando llegan las grandes estás mucho más dotado de facultades prefiero mira tampoco es el fin del mundo ni la guerra nuclear

Voz 1826 33:28 bueno estamos aprendiendo esta tarde con Rafael Santandreu a intentar gestionar la medida de lo posible nuestras frustraciones algún otro podría decir perfectamente estamos aprendiendo les está enseñando a ser un pelín menos cascarrabias que también no serviría Rafael te puedes quedar un ratito más con nosotros si cardenal porque ahora tenemos que hacer la pausa esa obligada después podemos seguir hablando de todo esto te invito a que te quedes con nosotros que vamos a hablar del sentido del humor que también esa sería una vía de escape estupenda para escapar de de según qué frustraciones

Voz 22 38:52 aquí

Voz 1826 39:35 vamos a veinte minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias en esta primera hora tomando café con nuestra compañera periodista Ángeles Caballero hemos invitado también porque no estaba ayudando a intentar prever qué es lo que podemos hacer con la frustración en el caso de que llegue pensando en todos aquellos que pues se van a encontrar con el panorama este meteorológico que no es el ideal según habían soñado hemos invitado a nuestros psicólogo de cabecera Rafael Santandreu que además de tener por bandera aquello de nada es tan terrible que es el título de de uno de sus éxitos además nos Nos ha añadido esto de en verano hace calor y en invierno hace frío como algo de lo que es muy difícil salirse verdad Rafael esto es así ahí hay lo que hay que

Voz 13 40:22 Se aceptarlo disfrutarlo oye porque esto de la tolerancia a la frustración

Voz 1826 40:28 no sé si hablar de una habilidad pero si fuera una vida esto se adquiere desde

Voz 13 40:33 desde que unos pequeñito desde la infancia pues si es él es el momento ideal porque lo hace sin darte cuenta no es hosco cuando cuando tus padres au tu profesores gente que que que está tu cargo pues eh el permite que que las cosas no salgan perfectamente permiten que que seas feliz con ellos no no te hacen caso cuando tienes un berrinche y ponen buena cara frente a eso eso es fundamental hacerlo de pequeño pero es muy importante también decir que de adultos también podemos ganar esa capacidad de de esa buena tolerancia a la frustración esa capacidad de ser feliz en cualquier lado pero entonces te tienes que tú a Di CAR a ti y a lo mejor necesitar una guía cualquier tipo de filosofía casi todas las filosofías son adecuadas son buenas para esto pero tienes

Voz 1826 41:25 trabajar hacerlo y se puede hacer osea que estamos a tiempo lo nuestro tienen revés me hicieron también también incluso lo mío imagínate decíamos que una forma también para para huir siempre es un buen aliado no lo del sentido del humor es una es una estupenda vía de escape verdad Rafael claro

Voz 13 41:43 es fundamental fíjate que Si es una de las herramientas anti neurosis más potentes que existan fíjate qué te pongo un ejemplo no a lo mejor estamos en estas vacaciones vamos con el coche nos encontramos con un atasco de tráfico de del cupón entonces es posible que nos volvamos neuróticos y empecemos a exagerar pinos ponernos de de los nervios no a despotricar habrá se visto con los y con los impuestos que paga esto es una vergüenza las elecciones aquí los políticos son un asco irme y me coge un berrinche pues si la persona que tengo al lado

Voz 15 42:18 me hace reír eh

Voz 13 42:20 saludablemente es muy posible que se me pasé toda esa ficción de que esto es terrible el fin del mundo la guerra nuclear porque era neurosis siempre exceso una terrible Cities una exageración Nos creemos que no puedo ser feliz de esta manera como si estuviese sucediendo un súper desgracia

Voz 7 42:39 aquí hay muchas guerras mundiales de estás pequeñitas pero todos los días en las yo que no tengo carné de conducir que no conduzco en las paradas del autobús en cuanto empieza a tardar un poco el auto siempre hay alguien que cita este tipo de cosas con lo que yo pago de impuesto ella quisiera llover a los políticos tardando que voy a llegar tarde a trabajar siempre hay alguien que es muy necesario alguien que rompa ahí que diga algo y lo contrario también es claro su día

Voz 1826 43:07 es decir que más amena la espera sí

Voz 7 43:09 a diez días llegaron llegaron dos autobuses

Voz 1826 43:12 pegados practicamente entonces el comentario de quién a lo mejor otro día hubiera dicho soltado toda esta retahíla que estabas tú ahora enumerando Ángeles el comentario fue como se nota que estamos ahora a punto de que haya elecciones

Voz 7 43:25 bueno oye

Voz 1826 43:26 hemos invitado también a Fernando R que nos escucha desde nuestra emisora de San Sebastián Fernando qué tal buenas tardes

Voz 1650 43:31 hola buenas tardes y Fernando y porque de esta Sito

Voz 1826 43:34 tienes también se puede sacar punta no puede sacar estas son las situaciones ideales para poder sacar un esquema

Voz 1650 43:39 de todo de todos pueden sacar punta a cualquier cosa se puede sacar unas que he hecho otra cosa que luego te lo dejen hacer

Voz 1826 43:44 yardas otros a veces uno no confía en un sketch como me parece que te pasó ti déjame que te presente para quien no tenga el gusto de conocerte Fernando de res guionista de programas como Vaya semanita o La hora de José Mota ha escrito cómo tener éxito escribiendo sketches es lo cual es un alivio porque nos da la sensación agua que era de los que abramos el libro es una especie de manual para guionistas de este género nos da digo la sensación Fernando de que cualquiera de nosotros podríamos tener podríamos ejercitar en sentido del humor hasta convertirnos casi en profesionales de de sketch

Voz 1650 44:17 hombre eso espero ese es el objetivo un poco del manual porque

Voz 1826 44:20 es muy esperanzadores

Voz 1650 44:23 nunca es tarde nunca es tarde nunca es claro claro no hombre yo me lo plan me lo he planteado digamos el libro para que cualquier persona con independencia de sus conocimientos no sólo para guionistas e incluso pues puedan conocer todas las herramientas para crear un sketch evidentemente algo tienes que tener no no hay ya interés por supuesto oí ganas de describir no pero creo que sí se puede aprender y que hay una serie de técnicas que está bien

Voz 1826 44:50 conocer lo que incluso sin confiar demasiado en el sketch o la creación de uno igual te puedes plantar como guionista en Vaya semanita me han dicho que es lo que tenemos aquí envía esté dos sketches en los que parece que no tenías tú puestas las mayores de las esperanzas sin embargo te cogieron

Voz 1650 45:09 sí bueno yo eso fue allá me fíjate en dos mil cinco estamos hablando pues así Vaya semanita estaba empezando a pegar fuerte aquí en Euskal

Voz 1826 45:17 sí bueno incluso empezaba a ser un programa muy conocido

Voz 1650 45:19 si fuera de nuestras fronteras no también se veían los sapiens ya a mí me encantaba el programa digo que bueno sexto y me encantaría poder me encantaría poder escribir aquí no yo estaba trabajando en televisión pero no en este programa entonces pues envié pues decidí venga voy a probar suerte y hay estuve mirando los créditos de del programa a ver quién es el coordinador de guión que era Diego San José hoy en esta famoso de Ocho apellidos vascos Súper López etcétera y ahí estuve enviando una carta fíjate sea ni siquiera un Mail me siento muy viejo cuando cuento estas cosas

Voz 1826 45:53 oye te acuerdas que que gags serán nuevos Sobrequés

Voz 1650 45:56 puf eh lo mira pues sí sí me acuerdo proxímetro es firme

Voz 1826 46:01 claro

Voz 1650 46:02 porque lo sepia los he vuelto a leer hace poco y madre mía digo esto qué horror y los has visto porque los los cogieron los comprar quiero decir no no los digamos fueron unas pruebas afortunadamente no se hicieron y no sabes lo que me agrada lo que me congratuló de ello

Voz 7 46:17 buenas tardes cuando habla de que los has vuelto una una pregunta eso es sketches que manda te han envejecido mal o es que en estos tiempos de corrección política e hoy no serían emitir Si se emiten estarías perseguido en redes sociales cuando no por la Fiscalía exacto cuando no por la fiscalía en estos en estos tiempos

Voz 1650 46:40 no bueno el caso es que yo creo que eran sketches pues muy eran flojos no creo que yo creo que en su momento pues Diego el coordinador de guiones vería algo o no pero no creo que fueran buenos sketches sí que no creo que se debieran emitir hombre eh no creo que tanto ya ya no es cuestión de corrección o no pero un poco bueno por el por la pregunta que me hacéis pues sí es verdad que hay quizá hay poca empatía digital hoy en día no la gente pues es verdad que

Voz 1826 47:08 mire a mí no me parece mal que la gente se ofenda

Voz 1650 47:11 ni que tú pues oye pues que un efecto colateral de lo que tú haces pues era ofender no

Voz 1826 47:17 más no se puede ofender o se puede ofender de manera más elegante y hasta con humor y soy totalmente los torciendo tanto mi él el colmillo como últimamente parece que es el pan nuestro de cada día parece que es que dices hola buenas tardes te tienen que ver pues anda que tú buenas tardes para siempre tienes que explicar no haber no estoy haciendo ningún balance de la tarde es un deseo a partir de ahora que tenga que

Voz 7 47:43 a ser cada vez más partidaria de de de una especie concepto que me estoy inventando en estos momentos es como de ofender Se para dentro quiero decir te ofenden espero que ha estado sean no necesitas comunicárselo a toda la gente que te pueda escuchar o leer porque es que al final sólo te crea incluso mala sangre porque alguien efectivamente te va a decir pues tú te ofenden con esto pero cuando siempre habla sea siempre hablar alguien mucho más

Voz 1826 48:09 no dio canto todo esto tiene mucho que ver Fernando con lo de la autocensura no que no si no sé si es uno de los mayores males o peligros que podéis tener ahora la gente creativa y la gente que andaba a veces sobre el filo de la navaja del humor que alguien va a tener que ofender en muchas ocasiones Sintel esta ser como mínimo algo áspero o ácido no con la realidad social

Voz 1650 48:32 sí hombre siempre pasa hay dos cosas no te puede pasar la autocensura que yo creo que más o menos eh en general siempre pasa no incluso bueno creo que es sano no hay veces que dices que no quieres han sabes que tienes un chiste que es bueno pero dices es que esto esto pero ya no es cuestión de que se ofenda es que puede ser de mal gusto no o no quieres herir con ello no y en otros casos pues tienes la censura y dura que por pues puede venir de instancia pero en la mente directivos que es muy común pues huy esto rebaja Melo este chiste quita meloso y luego pues lo que habéis hablado poco de las redes sociales no que si pasa esa cosa que queda os digo que a mí por ejemplo me importa que la gente se ofende y es normal el problema es que luego pues te pidan barbaridades no que que te echen del trabajo hay que que te que vaya un juez y que te

Voz 1826 49:22 que tengas que pagar los con la cárcel eso es eso sí

Voz 1650 49:24 todo hombre estas tenemos la suerte de que no damos la cara no siempre hay alguien por delante entonces nos libramos

Voz 1826 49:29 en muchas ocasiones no Rafael ya que estás ahí te hemos pedido que se que te quedes con nosotros tú tienes estudiado esto lo has mirado con lupa porque nos ofendemos tanto en los en los últimos tiempos que es porque tenemos la capacidad de expresarlo ya antes nos ofendía igual igual pero no teníamos el músculo ese tan entrenado y entonces no no salía de forma tan tan fácil así como si fuera una explosión gaseosa en cualquier momento porque es bueno un poco las dos cosas