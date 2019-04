La Ventana (17/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1826 00:00 las seis de la tarde las cinco en Canarias ampliamos la información que les contábamos hace unos minutos ha muerto el ex presidente de Ecuador Alan García que se ha pegado un tiro cuando la policía le iba a detener José Luis Sastre

Voz 1071 00:13 sí le investigaban por la presunta trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht Álvaro Zamarreño

Voz 0116 00:18 eso sí poco antes de que la presidencia de Perú lo confirmara lo ha hecho el propio partido de Alán García uno de sus portavoces a la puerta del hospital en el que lo operaban

Voz 2 00:26 hombre también que su familia que se encuentra compungida sin duda con el dolor que corresponde para quién pedimos respeto porque se mantienen ellos al lado del horno

Voz 1826 00:41 su familia había llegado a ese centro mal

Voz 0116 00:42 Nico desde primera hora tras conocerse que se había disparado en la cabeza cuando la Policía Judicial ha llegado a su casa para detenerle en relación con el caso de corrupción o de seguidores del ex presidente se han ido concentrando en ese lugar para protestar contra lo que denuncian que es una persecución son cuatro los ex presidentes de Perú siendo investigados por este caso

Voz 1071 01:00 los servicios jurídicos del Parlamento Europeo aclaran en un informe a Carles Puigdemont que para ser eurodiputado y tener por tanto inmunidad primero tendría que pasar por España para recoger su acta Griselda Pastor

Voz 0419 01:11 informe que confirma así que la inmunidad queda vinculada a la ley española y que por tanto Puigdemont debería pasar primero por Madrid antes de poder invocar la son conclusiones de este informe jurídico encargado por el Europarlamento con carácter privado inicialmente y que ha sido distribuido a los grupos políticos de la Eurocámara

Voz 1071 01:33 los ahora Sevilla donde sigue el registro policial en el domicilio del presunto yihadista detenido en Marruecos que supuestamente planeaba un atentado en la capital andaluza Mercedes Díaz adelante

Voz 3 01:42 la policía registra el domicilio del joven detenido desde las tres y media de la tarde en un barrio humilde de Sevilla en su preeminencia en la calle Ortega y Gasset de trata de una persona de veintitrés años Estudiante Universitario de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Sevilla que según uno de sus profesores que prefiere guardar el anonimato pidió a principios de curso faltar a clase el viernes para acudir a la mezquita los vecinos de esta calle de casas bajas de dos plantas lo describen como una persona amable generoso hay religiosa en una familia de cuatro hijos según fuentes policiales este atentado que supuestamente planeaba este individuo estaba todavía en fase embrionaria

Voz 4 02:33 terminan los cuartos de final de Champions desde las nueve menos cuarto te contamos en el Play Fútbol por Cadena Ser punto com y aplicación de la SER el Manchester City y Tottenham del Porto Liverpool en la ida se llevaron ventaja de uno cero al Tottenham dos cero el Liverpool en semifinales ya esperan Barça Ajax en nuestra Liga renovados renovado hasta dos mil veintitrés Yago Aspas con el Celta Jan Oblak con el Atlético de Madrid hasta dos mil veinte de Zurutuza con la Real Sociedad y en tenis Rafa Nadal clasificado a octavos del Masters de Montecarlo tras eliminar en dos sets a Roberto Bautista

tres cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 séptima reprobación para el alcalde de Alcorcón David Pérez el también número dos del PP a la Comunidad de Madrid ha sido reprobado por el pleno del Consistorio por sugestión de la empresa en Municipal de Gestión Inmobiliaria en otras ocasiones Pérez ha sido reprobado por insultar a las feministas o por negarse a colocar la bandera gay en el balcón del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo el comité de empresa la de metro ha elevado a la Fiscalía el plan de trabajo que aprobó el suburbano para retirar el amianto de la red un mes antes de adjudicar el contrato de obra el comité sospecha que las obras estaban adjudicadas antes de celebrar el concurso hoy precisamente hemos conocido la muerte de otro trabajador de Metro por cáncer de pulmón de momento no está confirmado que esa enfermedad sea consecuencia directa de la manipulación del amianto pero sí se sabe que trabajo junto a otros dos que si murieron por una enfermedad profesional reconocida desde Comisiones Obreras piden a la empresa que haga un estudio médico a todos los trabajadores Alfonso Blanco su portavoz

Voz 5 03:56 de Comisiones Obreras Metro Madrid seguimos exigiendo eh tanto Metro de Madrid como la Comunidad de Madrid eh el reconocimiento de todos los trabajadores que hemos manipulado amianto en especialmente a los trabajadores que que están teniendo afecciones pulmonares

Voz 3 04:09 purguemos uno de los cursos que los últimos que no son

Voz 5 04:11 eh a todo el personal de Klar

Voz 1915 04:14 y continúa en Barajas la huelga de los vigilantes de seguridad hoy no ha habido problemas ni retrasos en el control de equipajes sexto día y sin visos de solución la plantilla reclama mejoras económicas a la empresa adjudicataria Il Unión y mañana a los vigilantes de seguridad privada de la estación de Atocha también han convocado paros Ángel García representante de UGT denuncia que el auto que tiene el contrato les ha recortado el Salario había ha despedido a varios trabajadores

Voz 6 04:37 felicitamos comenzara a las empresas que es es una barbaridad que se lo desaparecen de la nómina los vigilantes mil euros perdón quinientos euros brutos que no lo podemos consentir más con el salario tan exiguo que nosotros tenemos resultado Veinticuatro horas después de despidieron les despiden a esas personas

Voz 1826 04:51 tienen unos veintitrés grados en el centro de Madrid

es todo por el momento la información sigue en La Ser en La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 1 05:06 de servicios informativos

Voz 12 06:41 qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra mamá pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada

Voz 0882 06:50 mamá te has preguntado si ser madre compensa compensa

Voz 9 06:55 ya puedes comprar el cupón del extra a día de la madre de la ONCE el cinco de mayo diecisiete millones de euros ser madre compensa mucho once ser claros es bueno no andar con rodeos es bueno tener algo que decir tenemos mucho de lo que hablar esta mañana es bueno bueno descubre lo bueno de despertar informados cada mañana muy buenos días con Pepa Bueno Toni Garrido sigue no

Voz 1826 07:51 hola qué tal está

Voz 14 07:54 para mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 1826 09:11 la seis y nueve minutos cinco y nueve en Canarias hoy la píldora de historia que nos prescribe cada día Nieves Concostrina hoy tenemos una de masonería de masonería

Voz 16 09:20 no

Voz 17 09:24 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 18 09:33 eh

Voz 0882 09:43 los masones moderno

Voz 1626 09:44 los los que surgen en el siglo XVIII estaban perseguidos en España por la monarquía y la Inquisición por qué porque si si no eres de los míos te te persigue y así fue desde el diecisiete de abril de mil setecientos veintiocho cuando un grupo de británicos afincados en Madrid solicitó a la Gran Logia de Inglaterra el permiso para fundar la primera en España así fue cómo se constituyó la logia matritense la primera también de la Europa continental ojo sólo había extranjeros que el Rey el Papa se lo tenían prohibido disimulos nacionales si los españoles querían reunirse por algo que fueran a misa definir qué es la masonería moderna es complicadísimo y más complicado aún resumir sus casi tres siglos de historia en España nada que ver con la masonería original la de los gremios y cofradías medievales los masones modernos los que sur en en el dieciocho son unos señores y ahora señoras que pertenecen a una sociedad a una especie de club privado que tienen distintas categorías que siguen una serie de ritos celebran una serie de ceremonias no se comerá nadie no asesina niños van a su bola celebran lo que les apetece y creen en lo que les da la gana pero entre que a ellos les gustaba alimentar el misterio y que guardan bien subsecretarios entre que muchos políticos liberales fueron masones y que los miembros manejaban muchas influencias que no controlaba ni la corona ni la Iglesia la masonería fue perseguida y condenada anda que tardó el Papa de turno en sacar una bula alertando a los católicos de que el mayor peligro de la masonería radicaba en que era un colectivo abierto a todos los hombres con independencia de su credo religioso ya estamos o conmigo o contra mí todos los masones fueron excomulgados declarados herejes y total porque montaron una peña por encima de cualquier división política o religiosa filantrópica filosófica para el estudio de la ética y el mejoramiento espiritual en todo esto y muchas más cosas decían ellos que se empleaban pero cómo se salieron de la linde los condenados y para quien crea que ya son otros tiempos pues no la Iglesia sigue en sus tiempos el cardenal Ratzinger antes de ser Papa ratificó la excomunión para los masones por cierto qué tal andará a Benedicto que ayer

Voz 1826 12:37 cumplió noventa y dos pues dicen que el que no haya noticias son buenas noticias no tenemos noticias de de el otro Papa a pesar de que sea hablado Se ha vuelto a hablar mucho de él estos días a razón de las profecías de Nostradamus que ya saben que auguró que el mismo año y es este dos mil diecinueve que se quemaba dan entre otras cosas moría el último Papa pero cuál de ellos bueno Carlos Marañón director de Cinemanía que vamos al cine enseguida qué tal Carlos

Voz 20 13:12 estás qué tal lío por aquí la portada de Cinemanía el último invierno tú eres de juego

Voz 1534 13:17 pero no nos dejó de Tronos soy soy un poco calculador en ese sentido no soy de los que ha estado ahí delante del de de la pantalla para ver el el estreno a la hora hay día señalado sino que me gusta esperar a tener como comentaba contigo fuera de antena tener por lo menos hay un remanente de varios episodios que yo

Voz 1826 13:37 yo espero hasta el tercero cuarto también exacto son mucho más claro hombre si como mínimo es que quedarte las ganas porque ya consumimos la ficción de la serios de una manera diferente entonces por mucha expectación que haya después de consumir el primer episodio de esta última temporada del último invierno como titulares en Cinemanía quedarte con las ganas el vacío de que llega el segundo hasta la siguiente semana es complicado muy complicado difícil muy difícil bueno pues vamos a repasar como siempre entre otras cosas lo que lo que llega lo que se estrena lo que se ha estrenado en muchas porque está esta semana por atípica llega las las humedades a cartelera llegan hoy hoy se estrena la espía roja que es una historia basada en hechos reales en el año dos mil los agentes del MI5 detienen a una anciana llamada John está ley tienen por espía la acusan de haber dado información a la Rusia comunista

Voz 7 14:36 perro

Voz 21 14:38 yo apenas sacan brillo satisfechos si fuerza un escándalo

Voz 1826 14:43 este es el tráiler en versión

Voz 20 14:45 al final este doblado

Voz 9 14:48 Joan Elizabeth de esta unidad especial que se le acusa de veintisiete infracciones de la Ley de Secretos Oficiales acompañados

Voz 1826 14:57 decíamos Carlos que es una historia basada en hechos reales porque está basada en la vida de la espía británica que estuvo más tiempo al servicio de de la KGB

Voz 1534 15:05 Melilla Norbuck que es que se llamaba La señora hola creo que era su su nombre en clave para los servicios secretos para la KGB no pues si es una película basada en una historia real ir llevaban poco ficción nada porque es la adaptación también de una novela sobre su vida en una novela de mucho éxito en el Reino Unido ese Barrett Jon eh me da la sensación de que de que la figura de de esta Judy Dench de esta maravillosa actriz que está para que te la aviesa casa casi siempre es lo principal de de de nieve es el principal argumento de la película

Voz 1826 15:41 por situarnos Judy Dench ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto

Voz 1534 15:44 por Shakespeare in love eso es yp sobretodo últimamente la hemos visto también por enmarcarla dentro de esta corriente de cine de espías la hemos visto como EM en las películas de James Bond no aunque ahora ha sido sustituida por FAES en en en en las anteriores pero esta presencia de ella como esta autoridad digamos de haber participado en en la saga más importante de espías le confiera la película esa curiosidad no sí yo creo que ella se siente muy cómoda con un personaje que le va muy al pelo ella hace de la protagonista cuando es veterana luego hay una actriz Koch Cox y creo que es que es la que es digamos la que en la interpretan los años de la Guerra Fría que son los años particularmente digamos dónde llamas participaba pero sí que la película gira alrededor de de y es el gran argumento por lo demás es una película bien ambientada que tampoco es digamos la película de espías que que que puede cambiar nuestra vida pero sí que es verdad que alrededor de de Judy Dench se puede siempre hacer una película muy solvente digamos que académicamente bien bien hecha

Voz 1826 16:51 que es una clásica película de espías entonces

Voz 1534 16:53 no es clásica clásica no vamos a encontrar a la acción en ese sentido es más una es más una película de intriga no de intriga bien llevada de estas películas quizá más de los años setenta en las que digamos que era más de de conversaciones y de escuchas de uno la conversación de de Coppola pero sí en este en este tono más de abrigo y sombrero espía de abrigo y sombrero más que de de lo que estamos acostumbrar los digamos con con con otros a a estilo Misión Imposible Tom Cruise no no es no es una mujer de de acción sino más de bueno de por eso

Voz 1826 17:28 se refería yo más en el sentido clásico

Voz 1534 17:30 es en ese sentido es una película de corte clásicos

Voz 22 17:35 no

Voz 23 17:38 sin mi vecino

Voz 24 17:43 Ello con derrota si tú

Voz 1826 17:48 si esto que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de otro de los estrenos es una película una película de terror La llorona del creador de Anabel o de Expediente Warren mira veníamos de una película basada en hechos reales esta tiene como punto de partida como anclaje una famosa leyenda mexicano no la La llorona la leyenda que dice que una mujer indígena se enamora de un caballero español que tuvo tres hijos pero que el hombre la vieja para casarse con una dama española la enamorada ahogó a sus hijos en el río y se suicidó después desde ese ya dice cuenta la leyenda que se la escucha llorar buscando a los hijos que mató bueno sobre esas premisas tenemos estaba pelicula decíamos de terror La llorona Carlos

Voz 1534 18:35 pues es otra película digamos de la línea que ya conocemos con Expediente Warren después Anabel que son ya si no me equivoco seis películas las que hemos visto las dos de Expediente Warren y creo que cuatro de Anabel que funcionan como digamos un género dentro del terror como un género Yola particularmente me parece que son películas con mucha atmósfera me parece que son que están dentro de una saga por llamarlo de un universo que a mi me parece que estaba bastante bien la verdad creo que que han dado con un tono muy interesante producidas por por este James Wan que era el creador de digamos de de de el de el de las primeras de de de con Yuri que continúan además que tenemos creo que

Voz 25 19:19 una un Anabel dentro en junio

Voz 1534 19:22 hoy tenemos también de Krugman que también iría en esta línea de de La llorona hay hay otro expediente o también preparándose precisamente dirigido por el el director de La llorona en el en el término es una historia muy femenina por no sólo porque viene de esa digamos de esta maldición que está muy muy presente en Latinoamérica no sólo en México y ahí hay un par de actrices muy interesantes como Bellini Patricia Velásquez

Voz 25 19:47 no que además ella conoce ya ha hecho declaraciones diciendo que conoce bien esta la ha mamado digamos esta esta leyenda

Voz 1534 19:56 terrorífica porque ya a pesar de que es eh venezolana creo que vivió en en México muchos años no y yo creo que les hace sentir mucho de lo que se habla en la película que te digo que son películas que digamos está en un tono general eh muy muy adecuado y que no es sólo sustos no que es algo que a mí me produce mucha rabia las películas de terror que sean sólo susto es volumen alto dejar que suceda a mi me parece que que tienen muchísima atmósfera

Voz 18 20:31 AGEDI más China sido versión original yo yo te La llorona versión doblada

Voz 21 20:40 siento mucho lo de tus hijos podrán imaginar cómo te sentirás

Voz 18 20:48 dos hijas aclara la expulsada de sus lágrimas

Voz 27 20:59 siempre tiene su mercado su público no es todo el cine de terror y además absolutamente

Voz 1826 21:03 en contraposición a este tipo de películas de terror más podemos decir igual que antes con los espías más clásicas también están surgiendo alternativas es decir más psicológicas de suspense de la mano de humoristas

Voz 1129 21:14 no sabemos por dónde vas no que que todavía no nos hemos recuperado de de nosotros no yo no ha sido como uno de los estrenos de las últimas semanas de los últimos meses interesante no él era el director de de Déjame salir en fin

Voz 1534 21:29 lo que yo más que humorístico la las las veo con un enfoque político que estas curiosamente las de de color y no tienen no

Voz 1826 21:37 siempre ha habido mucho terror

Voz 1534 21:39 eh a posteriores se ha interpretado como las películas de ciencia ficción si recuerdas no esas películas de ciencia ficción que al final decían que te estaban contando la guerra fría o algo así en las películas de terror también ha pasado mucho eso no había épocas en las que se decía que tiene funcionaba mucho según error porque estábamos en un ambiente pues los en la cabina obviamente

Voz 4 22:00 el fondo podía estar hablando del franquismo para decirte algo no que en este caso de terror así señala

Voz 1534 22:05 en este caso Jordan PIL me hace que que que hace un Es verdad que tienen deje de humor sobre todo al principio de las historias tanto Déjame salir como nosotros pero yo si lo que creo es que hay una crítica social y política importante no y que el tema del racismo está muy presente en hoy que son cuentos de terror basados en cosas que vivimos y que ya a veces nos parecen eh que eso sobreentendidos no Hinault sobre Hinault por sobre entendidas son menos espeluznantes no en este caso la hará que son vías de acceso al terror que es un género funciona siempre muy bien en taquilla y que tanto la llorona miramos por un tema más de atmósfera hay más por ese lado como como el terror de Jordan PIL si se puede decir terror exactamente eh funcionan todas fenomenal

Voz 1826 22:50 hablamos de éxitos de taquilla sin lugar a dudas una de las películas de esta Semana Santa Chatham una comedia de superhéroes que es ese no hace un par de semanas es una de las más vistas sólo está por detrás de tumbó lo dejó cuando quiera Hay after aquí empieza todo qué tal

Voz 1129 23:15 han funcionado muy bien y a mí me parece que que que está muy bien está muy bien porque había esta sensación de que los comics de DC a entendernos los oyentes estos para entendernos Batman Superman frente a los comics de Marvel Spider Man Los Vengadores y otro tipo de de de Comic habían estado no fracasando pero dando un aire un poco

Voz 1534 23:38 demasiado pesado un aire de

Voz 1129 23:41 Exeo arrogante en taquilla en Hoy no habían acabado de funcionar bien excepto Wonder Woman quizá eh viene con un aire mucho más desenfadado que funciona muy bien y no sólo porque haga mucho humor que que lo eh

Voz 1534 23:54 es una película de los chavales no deja de ser una película

Voz 1129 23:56 eh trasunto de película instituto sino porque es una bonita película sobre el amanecer o el despertar a la vida no oí yo creo que por ahí se parece mucho a esas películas de los ochenta como los Gunners que tanto reivindicamos hoy en día que parece que todo hay mucho descrédito dentro no en esta en esta adolescencia no yo creo que que la película funciona muy bien tiene mucho humor es cierto tiene mucho de película de eso ya te digo de salir a a la vida y tiene mucho también de DC así que yo creo que es por primera vez yo soy muy fan de las películas de Lego Batman que esas también son de DC me parecían las mejores hasta ahora fíjate yo cambio y me quedo con me parece que funciona estupendamente

Voz 1826 24:49 Shahzad un chico de catorce años que ha vivido en varias casas de acogida que conoció a un mago en el metro Le Concert superpoderes con sólo pronunciar la palabra Shahzad el adolescente se convierte en superhéroe los tiene que ver con el villano de turno como científico que quiere acabar con la humanidad versión original escuchó bueno tiene muchos alicientes decía Carlos Marañón y otro de ellos porque el protagonista es adoptado por una familia que acoge a niños huérfanos Rosa su madre de acogida que es la actriz española Marta Milans Marta qué tal muy buenas tardes hola buenos días para ti que nos escucha nos atiende desde allí desde desde Los Ángeles eh

Voz 28 25:41 oye ahí como en casi todas las aportaron

Voz 1826 25:43 eso es tu con El café de de primera hora de la mañana nosotros ya aquí con el café de la cervecita oye es cierto que todo pasa por un corte de pelo

Voz 28 25:56 bueno pues en el perjuicio es buena una voluntad cada jornada lleno al acabar de rodar la película suya con el fondo se corta el pelo porque corto Mi idea que a la conforman las nuevas no la conocen aunque tampoco sabía que va a están porque con ese tipo de películas cuatrocientos con dos dos y ustedes no

Voz 1826 26:26 es es la distancia pero además es que vamos a intentarlo otra vez porque no tenemos suerte con la con la limpieza con la nitidez de esa comunicación telefónica con Marta Milán antes que que hace bueno además se ha convertido y queríamos hablar con de todo eso se ha convertido se ha convertido poco menos que en aglutinador a ese grupo de de los jóvenes de la película de los adolescentes de los niños porque sé que además durante el rodaje había sido algo más que la madre adoptiva ya había sido no sé si como una coach pero que le habían tenido ya habían tomado mucho afecto mucho mucho cariño tú conocías a Marta Milans

Voz 1534 27:00 no la conocía y ha trabajado allí no la conocía porque precisamente acaba de comentar ha trabajado con romper el Perlman en otra película que se ha estrenado aquí en en España hace hace nada que se llama hacer e ir curiosamente dos películas te hacen llamar la atención está en el embarcadero posee también hay yo no he podido ver alemán

Voz 1826 27:19 yo la descubrí allí en el embarcadero

Voz 1534 27:22 lo cierto es que ya lleva trabajando desde dos mil seis

Voz 1129 27:24 allí en Estados Unidos e eso son palabras mayores

Voz 1826 27:27 tanto es así que no se porque la Wikipedia la verdad es que también lo puede completar cualquiera pero he visto que la Wikipedia poniendo que había nacido en España creo que después le ponen nacionalidad estadounidense esa es otra de las circunstancias también otra de las curiosidades que queríamos comentar con con ella bueno e enseguida a ver si podemos recuperar la la comunicación con los ángeles primera hora de la mañana a las nueve y media mediado llega allí no di veintiocho en en Los Ángeles pero mientras podríamos hablar de que de esa comedia española antes cuando decíamos sólo superada tan sólo superada por Trumbo lo dejo cuando quiera esto es un un fenómeno español también al menos en taquilla se ha convertido en el mejor estreno español del año con un millón y medio de euros recaudados en el en el fin de semana es un éxito esta película

Voz 1534 28:13 es un éxito absoluto e ha superado sobre todo al éxito anterior que decíamos la película de Pedro Almodóvar dolor y Gloria que había ha sido el mejor estreno español de la temporada ya había funcionado había funcionado muy bien pero ha llegado esta película esta comedia loquísimas con un plantel lleno de caras conocidas Di de tanto de la televisión de las series como ya del cine eh papeles bueno absolutamente locos que pues que lo apretado lo o como se dice ahora ya ocupa el puesto de honor digamos de entrada más importante del cine español en el año no veremos si aguanta bien porque la prueba de la segunda

Voz 1129 28:55 de la segunda semana es es muy importante también

Voz 1826 28:58 es esta película protagonizada por David Verdaguer con Ernesto Sevilla Carlos Santos dirigida por Carlos Theron que no sé si es una forma para que tengamos una pista para saber de qué va que sería como el Resacón en Las Vegas a la española pero en realidad es un filme de una película italiana

Voz 1129 29:17 bueno pero lo que pasa que todo lo que tenga que ver con los excesos para entendernos y con las noches largas jo qué noches diríamos al final remiten a resacón que ya se ha convertido en un clásico a la gente parecía que ahora quiere no vincularse a esa película que tuvo tres hasta tres al tres secuelas veo dos secuelas más eh pero hoy creó escuela no y en parte hay algo que que por supuesto no recuerda completamente Pedro

Voz 1826 29:44 Arturo oí Eligio que son tres amigos profesores de universidad que para salir de la crisis crea un nuevo estupefaciente con el que arrasan y claro les cambia la vida

Voz 29 29:53 el veintitrés por ciento de los profesores

Voz 1869 29:55 varios cobra menos de quinientos euros al mes

Voz 30 30:00 la vida estudia y para que este este proyecto es un complemento vitamínico potenciar la concentración para el estudio con una broma

Voz 31 30:09 pero entonces si no San pasados los veinte Sin pegarnos una juerga que no sino pasen los treinta y ahora te toca aprobar atípico

Voz 7 30:17 un millón de años

Voz 1826 30:20 los tres protagonistas igual que antes nos decía Carlos Marañón que está haciendo la película en taquilla que lo PETA pues los tres protagonistas de la misma con la creación esta química también lo Pétain otros profesores de universidad optaron en los años de la crisis por aquello que fue conocido como la fuga de cerebro que alguna ministro ahora incluso Le Le llamó lo de no recuerdo ahora pero vamos no no hablaba precisamente de de la fuga de cerebros sino que hablaba de la movilidad de la movilidad además que cada uno acaba verdad por eso involuntaria además era forzar no no era forzada yo no sé si fue el caso de Marta Milán Schalke a la que habíamos saludado hace unos minutos desde Los Ángeles no hemos tenido mucha suerte con la calidad de la línea telefónica lo intentamos otra vez Marta buenos días para ti de nuevo ahora sí ahora es una muy bien

Voz 3 31:13 lejos perfecto oye hablando

Voz 1826 31:16 tu papel ahí como cómo fue entonces que tuvo que ver porque claro ya sé que eso de todo pasa por un corte de pelo es resumirlo demasiado pero tú crees que tuvo pero sí

Voz 3 31:24 pero claro lo lo subirlos muchísimo porque son mucho

Voz 1826 31:27 los factores entre otros el talento de la actriz que se presenta a esa condición al cásting pero tú crees que tuvo mucho que ver para para que te escogieron el hecho de que casualmente escribió eras hombre pelo

Voz 3 31:38 en la verano cuando cuando entré cuando entré manzana en el cáncer que que creo que físicamente le tengan un susto a la a la gente de porque te un salto hacia atrás hijo o Maydoff que cómo te pareces al personaje yo pues nada es lo que importa contarme quién es porque yo todavía no lo sé no sé como se llama porque no te dan que quiera la información bueno hice la prueba con muchos días atrás en a las pocas semanas cuando había tenido inicie creo cola o porque normalmente una película de esta categoría que tienen que hacer un mitin con el productor con el otro ejecutivo cuando el director nada cero llegas a meter llegó él de un joven come perro no que se lo más darme madre que dijo pero bueno te lo que todo lo que buena caricatura tan hecho me decía no más es que te cogen las dibujaba mucho antes te aparece El panorama no algo algo tiene que ver pero pero eternicen enseñan ha liquidado las estrellas como quiero pensar porque he tenido mucha suerte

Voz 1826 32:40 bueno oye comentábamos también que la película eres la madre adoptiva del protagonista que en el set de rodaje te convertirte en poco menos que que la hermana mayor por no decir la mamá del grupo

Voz 3 32:52 soy soy sí la total que sobre

Voz 28 32:57 ningún como pórtico ha sido muy organizados muy cediendo tras

Voz 3 33:01 el Atlético y claro él era era un cachondeo roza evitando así como a pierna tocando la guitarra entonces débil y con cara de cordero degollado espinosas que ha yo lo escucho

Voz 1826 33:18 el concierto cierta autoridad moral que te ante los muchachos no

Voz 3 33:23 si te llamas meterte a los niños de del en el bolsillo cuando has conseguido pasar tiempo con ellos antes de compra rodar importante crear un sentido de familiaridad que no sea artificial que tú estoy trabajando con dejando encierra para para transmitir esa emoción que dice esa sensación de que todo eso no lo puedes no no puede falsear yo creo que de lo que orgullosa partido de me parece para una película contando con un mensaje tan tan tan lúdico eran bonito

Voz 1826 33:56 oye pues esta tarde aunque no nos acompaña la calidad la nitidez del sonido como decíamos como nos gustaría eso lo dejamos para otro día sólo queríamos que quedara constancia saludarte enviar te un abrazo nuestra felicitación la enhorabuena desde aquí hay no haya mejor comunicación y más tiempo sigamos hablando Marta muchas gracias un beso

Voz 3 34:17 se ha dado un avión

Voz 1826 34:19 los Marañón que que vaya viendo la Semana Santa de cine muchas gracias muchas gracias a tierra Roberto hasta luego superhéroes

Voz 45 40:21 con este principio posee gel Putín ambos capaces de hundir coso Caja Ahorros convocan pues por ahora que de ganar cuente Strike hoy hoy el Wall Street igual mañana se abre el ar sesión del te suena a campar exaltan la es su relación con el Yago qué tal buenas tardes

Voz 1826 40:43 tal vamos que hay bueno arrancamos hoy con Santiago Niño además con una historia una historia interesante que que hemos leído en tu cuenta de Twitter es Mail que te que te envía hace unos días un arquitecto español que vive Londres actualmente donde emigró emigró a finales de dos mil trece mil ahora que hablamos de está

Voz 46 41:01 movilidad e emigró allí

Voz 1826 41:03 tras cerrar un despacito dice él textualmente que había tenido abierto desde dos mil nueve y que cerró con una mochila también textual de cincuenta mil euros de pérdidas te escribe preguntando T sobre el crecimiento del sector inmobiliario en España como cómo ves tú la progresión de de este tipo de empresas de las empresas del del sector de este tipo de de negocios si a ti te parecería un buen momento para volver a trabajar en España o si esto no se debe más que a un nuevo espejismo burbuja llamémosle como queramos que que le podría dejar de nuevo en fuera de juego y tú qué le responde Santiago bueno yo le dice

Voz 1869 41:40 sí le sugerí que Si él veía unas habilidades en Londres y que la la la actividad la empresa en la cual él estaba trabajando veía que tenía proyección que se queda de nuevo volviera porque bueno por por por su puesto que es verdad que en estos dos últimos años sabido un resurgimiento localizado eh no generalizado de sector de la construcción es cierto pero esto se debe única y exclusivamente a las inyecciones de anfetaminas es decir de dinero del Banco Central Europeo Ike eh que esto ya está cayendo de hecho el Fondo Monetario Internacional ya ha avisado de que el valor de lo de la leyenda va a caer con lo cual yo

Voz 16 42:27 yo les sugería que se quedara de verdad

Voz 1826 42:31 esta advertencia esto latía dos mil seis no

Voz 1869 42:35 no no se en dos mil seis era absolutamente generalizado y una cosa absolutamente fuera de órbita estaba llegando dinero a mansalva desde el dos mil dos dinero caliente del resto de Europa a España en enero la Christa de la ola de cada cincuenta y cinco euros que una entidad financiera daba in informe de crédito hipotecario de cada cien cincuenta y cinco venían del exterior eh se subían los precios de forma absolutamente desaforada en todos lados y oye esto no está pasando o sea en el dos mil seis por ejemplo en Ávila subían los precios hoy en Ávila no están subiendo los precios de la vivienda es decir son son subidas muy localizadas también está sucediendo que extranjeros están comprando Se habla mucho de los chinos y rusos que vienen a comprar un piso esto yo pienso que esto es marginal lo que lo que tiene mucho peso esos son los fondos de inversión que están compran Blackstone y compañía no que están comprando edificios enteros no esto es esto son las compras que tiene lugar ahora pero insisto eh y una gorra muy localizada en cuanto a particulares bueno pues son son créditos que han vuelto a dar la banca debido a las inyecciones el Banco Central Europeo no esto nuestros estos seis eso

Voz 1826 43:56 oye en cuanto a esto de los particulares y no sé si está en consonancia con lo que los estás explicando ahora pero a ver por ejemplo la tasa de ahorro de las familias cerró el año pasado en mínimos históricos es decir que el grifo no desde luego no sé cómo se abría en dos mil seis ante de las entidades financieras liquidez la familia media española tampoco tiene para meterse en vivienda no esto puede ser un síntoma

Voz 1869 44:19 si esto esto de la caída del ahorro sí

Voz 1826 44:21 se ha dado una importancia muy marginal o ninguno

Voz 1869 44:24 Ana en Irán tiene o esto es gravísimo y Roberto sea ningún partido político por ejemplo está hablando de este tema de cara a las ninguno e contigo ninguno ninguno entrenarse elecciones del veintiocho de abril es gravísimo porque el ahorro de hoy esta inversión de mañana es decir la los bancos son como bombas que lo que hacen es bombear el dinero ahorrado mañana para que se conviertan en inversión de cara a los inversores tanto interior como exteriormente no entonces el hecho que caiga al ahorro se debe básicamente aquí se está dedicando consumo lo cual diremos lo que bien bueno que que que bien pero resulta que el Banco de España advirtió la pasada semana que las familias españolas de media están gastando más de lo que ingresan de dónde sacan esta esta esta diferencia de crédito de ahorro sea estantes ahorrando es es una muy mala noticia entonces el el crédito hipotecario no tanto viene ahorro un poco también eh porque otra diferencia porque el dos mil seis que comentábamos antes es que antes un banco te podía llegar hasta el ciento cuarenta por ciento en forma de crédito de la tasación de la vivienda hoy esto no pasa entonces parte parte de ahorro está yendo a vivienda pero sobre todo sabiendo consumo insisto una muy mala noticia

Voz 1826 45:44 oye alguien se podría preguntar bueno pero si estamos hablando de cierta precariedad incluso para aquellas personas que han encontrado un trabajo pero en según qué circunstancias qué es lo que vamos a ahorrar si tampoco tenemos tanta solvencia no tanta amplitud para ahorrar pero además de eso no sé si también hay como cierta componente psicológico k de pensar que todo tiene que ir bien ya no puede ir tan mal como fue un síntoma de esos que podemos gastar vamos a gastar con cierta alegría sí evidentemente

Voz 1869 46:13 en este esto es esto es verdad o es decir totalmente cierto sea hay un componente psicológico la crisis empieza en el dos mil siete y dos mil catorce este dinero lo claramente pieza de llegar a la calle y entonces la población la la la gran mayoría de la población entra en una especie como de de de sinergia en el sentido de desear creer que las cosas iban bien además políticos yo creo que de forma irresponsable cuando digo todo se teme responsable empieza a decir cosas como que estamos una plena recuperación etcétera etcétera un mensaje que las entidades internacionales Fondo el Banco Central Europeo etcétera etcétera no no no respaldan pero bueno lo lo los políticos siguen con su con su cantinela no entonces claro esto es un terreno abonado para que la población diga bueno pues mira ya ya ya estamos saliendo Noya salimos no y entonces se empiece a a consumir también en parte informa es ahorro la la masa salarial total no entro a personas en concreto en la masa salarial total crece porque que la el empleo aunque sea precario aumenta hindús claro esto de alguna forma se tiene que traducía en consumo pero atención ahora lo que hemos apuntado Roberto no necesariamente en ahorro es decir la la la la pregunta es hoy quién puede ahorrar en España ir al margen de lo que es el es ahorrar para consumir y la respuesta es que muy pocos

Voz 1826 47:36 sí porque por cierto el ahorro de las familias ni del gasto público no este es uno de los temas que yo sé que tú consideras importante imprescindible y una palabra en campaña

Voz 1869 47:46 bueno aquí aquí esto esto sí que realmente yo lo considero que es muy y España España vive en el peor de tres mundos posibles por un lado el ahorro en el gasto público en España es de los más bajos de Europa de los más bajos Europa la presión fiscal en España es baja sea tendría que ser más alta en relación a la media europea otra aparte tenemos un déficit público absolutamente fuera de madre hija y sin cumplir los compromisos adquiridos para reducirlo bien si el gasto público es de los más bajos Europa tendría que subir no lo que pasa es que España por el déficit que tiene y por los ingresos públicos que tiene no puede aumentarlo los ingresos públicos subir la presión fiscal la la población no puede soportar más impuestos por otro lado todo el déficit y evidentemente va a tener que bajar donde está el el la solución un bajo mi punto de vista y aquí yo lo hemos hablado varias veces Roberto en el fraude fiscal es decir tendría que perseguirse fraude fiscal con mucha más mucho más ahínco con muchas más ganas para reducir esta esta brecha existente es una situación y negativa interés claro la pregunta es qué partido político está tratando este conjunto de temas de cara a las elecciones y la respuesta es que ningún

Voz 1826 49:06 ah pues ésta serían nuestras cruces nuestras de esta semana pero vamos a buscar enseguida la cara más positiva

Voz 27 49:20 vamos a buscar el proyecto emprendedor al emprendedor de de la semana en esta sección hablamos frecuentemente de las innovaciones tecnológicas en todos los sectores fiesta tiene que ver con el entrenamiento deportivo porque un entrenamiento deportivo óptimo depende desde luego de de muchas variables de muchos factores entre ellos los fines

Voz 1826 49:38 teológicos también también está la componente psicológica son evidentemente muchas las diferencias que se deben tener en cuenta que hay entre hombres y mujeres a la hora de desempeñar un entrenamiento y en eso es donde ha puesto el acento en su proyecto gacela gacela el doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Jo cofundador de esta aplicación Alberto García Bataller que nos está escuchando Alberto qué tal buenas tardes

Voz 48 50:06 hola buenas tardes Javier Alberto como muy

Voz 1826 50:08 tiene igualmente cuéntanos cómo cómo funciona esta aplicación

Voz 48 50:12 bueno la aplicación lo que hace es recoger he leído estudiando durante muchos años encuesta al entrenamiento de las mujeres que es diferente al de los hombres y lo que hace es fijar las distintas fases del ciclo menstrual para en función de eso poner los ejercicios óptimos en cada una de esas frases

Voz 1826 50:31 eh esto tengo entendido que parte de la observación porque tú te dedicas estabas vinculado al mundo del entrenamiento de Alto Rendimiento Deportivo desde mil novecientos ochenta y ocho algo más de treinta años y que eso desde luego que se aplica de manera profesional tú has visto que con el crecimiento que hay hoy en día de necesidad de practicar deporte como ocio como parte del esparcimiento también podría ser aplicable a las mujeres que quieren aprovechar todo el ciclo iba quieren aprovechar los mejor los momentos en los que están en el mejor momento óptimo físico y en otros momentos en los que no lo va cuestión fisiológica no lo están tanto no

Voz 48 51:10 claro hay la mujer presenta Oh un un punto óptimo de desarrollar de forma entre la aparición de la regla haylas inauguración a partir de la ovulación cambia completamente el el territorio y entonces hay que hay que ir

Voz 3 51:27 implementar otra serie de ejercicios y eso es

Voz 48 51:30 que lo que hemos hecho poner de ovulación las partes de entrenamientos que son más intensas pues a más Sima trabajos intensos hacia las revela las partes pues más livianas más más largas más de entrenamiento un poco más más bajo

Voz 1826 51:45 oye pero hoy esta aplicación me están preguntado por aquí también algunas compañeras contempla los casos de mujeres que que tienen cierta irregularidad en el ciclo menstrual

Voz 48 51:55 al final no hemos diseñado un algoritmo donde tú vas metiendo tu primer día del ciclo y a lo largo del que tú vayas metiendo días de tus siguientes ciclos el algoritmo va reculando cada vez mucho mejor cómo van a hacer las fases de tu ciclo menstrual de todas maneras el ciclo menstrual casi siempre en la fase después de la curación no no hay hay alargamiento antes de inauguración con lo cual pues podemos establecer mucho mejor los entrenamientos Jake y las tareas de la mujer se encuentra mucho más a gusto de las es decir que

Voz 1826 52:24 Boris como también ejerce como previsor para advertirle a la a la mujer que quiere a entrenar de cuál es el ejercicio como lo puede sacar más rendimiento en función de su de su estado físico de ese momento

Voz 48 52:38 claro nosotros lo que hacemos allá ella pone

Voz 1826 52:40 sí

Voz 48 52:42 el ciclo está vamos poniendo tareas pues oye cuarenta y cinco minutos de carrera suave porque