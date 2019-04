La Ventana (17/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1826 00:06 segunda fase de la operación salida y se mantienen las complicaciones Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 2 00:12 buenas tardes hasta ahora en Madrid encontramos el tráfico intenso de entrada de salida de la capital por la A uno en el circuito del Jarama lados en Torrejón de Ardoz la A tres en Rivas Vaciamadrid la cuatro a la altura de Pinto la A42 en Torrejón de la Calzada el A5 en Navalcarnero en Toledo circulación lenta en la A5 en Casarrubios del Monte Maqueda de Cazalegas en dirección Badajoz en Cantabria un las sesenta y siete genera retenciones en Arenas de Iguña en sentido Palencia complicaciones también en Valencia en la V30 en Quart de Poblet hacia las siete de la nacional doscientos veinte Manises en dirección a la V30 Por último en Murcia densidad circulatoria en las siete en el Nueva Condomina hacia Almería en Málaga en la A siete en San Pedro Alcántara en ambos sentidos y Fuengirola hacia abajo

Voz 0390 00:57 hay más noticias José Luis Sastre el asunto político es el debate sobre el debate de candidatos a las generales Televisión Española propone un debate a cuatro que Pedro Sánchez ya ha aceptado pero añade que por ellos por Televisión Española la fecha no va a ser un problema así que deja que la acuerden los partidos políticos Javier Carrera

Voz 0866 01:13 si los remarca el ente público en un comunicado señalando que el debate está previsto para el lunes veintidós de abril pero se ofrece a hacerlo en fechas posteriores en el caso de que las distintas formaciones lo consensúen entre ellas se mantiene de momento el debate de Atresmedia el veintitrés de abril con la presencia de Casado Rivera e Iglesias Icon la invitación abierta para el presidente Pedrosa

Voz 0390 01:33 sí estará a punto de empezar ahora varios mitines el que ya está en marcha es el de Pablo Iglesias en Valencia Mariela Rubio

Voz 3 01:38 que si ante mil quinientos personas Iglesias va a cerrar este ni en la Feria de Valencia donde se ha hablado de remontada histórica en Valencia donde habrá doblete generales y autonómicas se han escuchado duras palabras contra el resto de fuerzas que componen el Pacto del Botánico del Gobierno valenciano

Voz 4 01:53 el PSOE tiene deudas y mochilas Compromís sigue siendo el partido

Voz 5 01:57 conservador que siempre ha sido decía la candidata morada a la alcaldía de Valencia María Oliver la escuchamos y compran aunque esa lista de fuerza el cambio cuando llega la hora de la verdad se le cae es el Partido Conservador que todos sabemos que es que ha sido siempre

Voz 3 02:14 duras palabras teniendo en cuenta que en las anteriores elecciones generales Unidas Podemos y Compromís concurrieron conjuntamente en a la valenciana en este momento en el escenario Héctor irónica candidato al Congreso por Unidas Podemos escuchamos sonido directo yo diría que sólo les les yo pago seguir en directo a París donde los

Voz 0390 02:29 bomberos advierten de que antes de que cualquier rehabilitación entrarán se lleve a cabo hay que estabilizar su estructura donde a esta hora repican las campanas de las catedrales de todo el país de toda Francia corresponsal Carmen Vela cuéntanos es el homenaje de todas las iglesias y catedrales de Francia que han decidido hacer repicar sus campanas en el momento exacto en el que comenzó el dramático incendio de Notre Damme el martes pasado a las dieciocho cincuenta

Voz 6 02:53 no

Voz 7 02:56 en Paris especialmente emotivo son las campanas

Voz 0390 02:59 el Soccer en esa iglesia

Voz 1490 03:01 en una misa ahora mismo con cientos de personas

Voz 0390 03:04 entre ellas la mujer del presidente máximo recordemos que el incendio ha dejado muy afectada la catedral de la capital de Francia con ochocientos años de historia y que inmortalizó Victor Hugo todas las comunidades religiosas muchísimos laicos se han unido la catedral necesitará una rehabilitación muy costosa una vez que su estructura sea estabilizada es como está sonando París a esta hora de la tarde en Estados Unidos médicos de cinco estados afrontan cargos por recetar opiáceos que generan una gran dependencia a cambio de dinero en efectivo a cambio de sexo el nivel de consumo de estos fármacos llega al punto de epidemia en el país Washington Marta del Vado

Voz 1510 03:39 la división Criminal del Departamento de Justicia lleva dos años investigando prescripciones sospechosas de opiáceos ante una epidemia que ha matado por sobredosis a cuarenta y ocho mil personas sólo en dos mil diecisiete como resultado un centenar de profesionales de cinco estados entre médicos farmacéuticos enfermeras y dentistas están implicados en estas recetas ilegales D si hace años a cambio de recibir dinero en efectivo e incluso favores sexuales al menos un médico está acusado por la muerte de una persona el resto están acusados de distribución ilegal de sustancias por fraude de atención médica cada uno de los cargos tiene una pena máxima de veinte años de prisión la investigación federal se está llevando a cabo en paralelo a las denuncias de más de mil quinientas ciudades en todo el país contra a las empresas farmacéuticas en uno de los litigios civiles más complicados de la historia de Estados Unidos

Voz 0390 04:28 la Guardia Civil ha detenido en Gran Canaria aún sanitario ya un chófer de ambulancia acusados de abusar de al menos cuatro pacientes aprovechando su indefensión mientras las trasladaban Ser Las Palmas Eva Marrero

Voz 8 04:38 los presuntos agresores Un sanitario de sesenta y tres años y un chófer de ambulancia de cincuenta y cinco efectuaron presuntamente tocamientos y otros actos vejatorios a enfermas de entre cuarenta y tres y ochenta y cinco años que trasladaban en el vehículo la investigación se inició el pasado diecinueve de marzo a raíz de la denuncia de una víctima que llevó a descubrir que había más casos anteriores similares al menos otros tres el primero de ellos en abril de dos mil diecisiete según la Guardia Civil los investigar

Voz 0390 05:05 no llevaba nueve años trabajando habitualmente juntos hizo sólo realizaban su labor con otros compañeros en periodos vacacionales y ahora los deportes Toni López buenas tardes

Voz 9 05:13 el sastre muy buenas Euroliga de baloncesto en marcha los cuartos de final al mejor de cinco al primer cuarto de lana Lotus Anadolu Efes doce Barça las a cuatro a las nueve y cuarto el Madrid recibiendo al Panathinaikos ayer Baskonia que volver a jugar mañana en Moscú contra el CSKA además hoy terminan los cuartos de final de la Champions el Barça conocerá hoy a su rival en semifinales saldrá del puerto Liverpool que llega con el don cero de la ida aprobados ingleses por otro lado clasificado el Ajax su rival sale del Manchester City Tottenham que está uno cero a favor de todos los partidos en el punto com y la aplicación de la SER desde las nueve menos cuarto además en juego el Nantes pese llegue en Francia al Paris Saint Germain Si gana sería hoy campeón de la Liga francesa haya en tenis Rafa Nadal clasificado a octavos del Masters mil de Montecarlo tras ganar a Bautista

es todo la información sigue en La Ventana en cadenaser

lo com desde las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Pablo Morán

Voz 5 07:35 ha sido de la tarde y ocho minutos seis yo soy canario

Voz 1826 07:38 así esto que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de la película La Momia el Emperador Dragón del momento en el que descubren el mausoleo del emperador Qin Shi Huang el ejército de terracota bueno porque esto vamos a hablar ahora de los enigmas que siguen rondando a este monumento fúnebre ya que un grupo de científicos internacionales ha publicado un artículo artículo revolucionario sobre este ejército de terracota en la revista científica de Nati Research es un estudio de más de una década que lo que hace es desmontar la leyenda urbana que ha ido propagándose con ayuda de estudios académicos también de exposiciones internacionales de documentales sobre estos guerreros que habían sido expuestos a un tratamiento de cromado para su supuesta conservación resistencia a la corrosión ahora los investigar

Voz 14 08:26 lores ha demostrado que esto no es así y uno de los encargados de

Voz 1826 08:31 de esta investigación de este artículo es el catedrático español de Ciencias arqueológicas en la Universidad de Cambridge y desde allí nos atiende

Voz 14 08:39 Marcos Martinón Torres profesor qué tal buenas tardes buenas tardes muy bien

Voz 1826 08:46 cuando cuando empezó esta investigación exactamente

Voz 15 08:49 pues llevamos trabajando allí en Xi'an desde el año dos mil seis Esto K que acabamos de publicar ahora pues es un estudio más es decir uno evidentemente importante pero de otros varios que llevamos ya desarrollando allí pues pues una década en colaboración con el Museo del Ejército de Terracota en los que estamos pues aplicando distintas técnicas científicas para entender la logística en la tecnología de cómo se construyó el ejército de terror

Voz 1826 09:19 ir en esencia decíamos igual nosotros lo estábamos simplificando mucho usted corriges y si es necesario pero que la razón para que haya cromos sobretodo en algunas armas de este ejército es que no lo que creíamos nosotros que era algo premeditado

Voz 15 09:35 pues eso sí es este es uno de esos casos en los que nuestra investigación no lleva decir pues esto serán los avanzados conocimientos que tenían en el pasado sino todo lo contrario porque lo que hemos hecho es refutar una hipótesis que hasta ahora se consideraba válida hay que llevaba sin dos y cuarenta años siquiera esta idea de que las armas de bronce habían sido sometidas a un tratamiento vanguardista con

Voz 1826 09:59 cromo para conservarlas

Voz 15 10:01 lo que demostramos aquí es que no que la presencia de cromo las armas de bronce es más que nada una casualidad que no tienen nada que ver con la conservación de estas muestras

Voz 1826 10:13 ya no no tiene nada que ver quiero decir que tampoco entonces es una casualidad que se hayan podido que se hayan podido conservar así de bien por qué cuál cuál es la razón entonces pues

Voz 15 10:24 la razón por la que se han conservado fundamentalmente es la naturaleza del suelo en el que estas armas fueran enterradas es decir otra casualidad y es importante aclarar esto porque claro nuestra investigación tuvo dos partes por así decirlo por una parte pudimos demostrar que en el cromo que está en la superficie algunas armas no fue puesto ayer deliberadamente pero como está indican la otra pregunta era podría ser que aún así aunque no fuese intencionado ese cromo ayudó a la conservación y lo que queremos es que no porque hicimos una serie de experimentos de corrosión acelerada en cambio en cámaras medioambientales en las que enterramos bronce Esquerra explicaban a los de China en distintas condiciones atmosféricas de temperatura de humedad etcétera utilizando distintos tipos de suelo lo que pudimos ver es que tuvieran o no tuvieran cromo en la superficie los bronces siempre conservaba bien cuando los enterraba en suelo de Xian y eso fue lo que alertó a que el secreto en cierto modo estaba en ese suelo Hinault en nada que lo hubieran hecho a la superficie

Voz 1826 11:28 basado en muchas ocasiones se apela al término éste de la Ser en si uno dice chiripa parece que es menos científico pero bueno podía ser un término que ha dado muchas muchas alegrías también al mundo de la ciencia quiero decir con todo esto empieza la investigación arrancan con esta hipótesis de trabajo pensando que iban a descubrir algo parecido o no han llegado por otros caminos

Voz 15 11:49 la verdad es que no salimos no partimos desde esta investigación pensando que íbamos a encontrar la respuesta en el suelo a esas la verdad sentido si quieres algo de de serendipity que un fenómeno incidencia desde que desde luego es muy importante que soy yo muy muy aficionado no era simplemente pues revisitar está la hipótesis que se había planteado hace ya cuarenta años y basado en unos análisis muy rigurosos que hicieron eh los los científicos chinos en aquel entonces simplemente utilizar los recursos científicos que tenemos hoy cuarenta años después para analizar más piezas analizamos cientos de armas analizamos guerreros pigmentos suelos y demás ver si esta hipótesis se podía confirmar o refutar en el sentido pues empezamos con una mente abierta sin tener muy claro lo que íbamos a encontrar pero con una serie de hipótesis más estructuradas y entonces tratar de paso a paso decir eh encontramos cromo en todas las armas no donde de las armas encontramos cromo ese cromos encontramos puede provenir del suelo no puede provenir del metal no puede provenir de Contador

Voz 1826 13:00 sí sí es como llegamos

Voz 15 13:03 al respuesta final y es que el cromo pues era contaminación de laca que está asociada algunas de estas desplazarnos

Voz 1826 13:09 el profesor sólo una cuestión más para terminar y quedan todavía muchos más íntimas en torno a este ejército de terracota

Voz 15 13:16 por supuesto por supuesto que sí

Voz 1826 13:18 si el es cierto terracota

Voz 15 13:21 más que un elemento menor de un mausoleo mucha más grande seguimos descubriendo cada año nuevas estructuras nuevas fosas que nos plantean mil preguntas y seguro que seguiremos hablando pues en las próximas décadas desde ahora sin desvelar nada

Voz 1826 13:36 porque todavía no ha sido publicado pero no puede darnos una pista de en qué están o qué es lo que puede ser más inmediato

Voz 15 13:43 pues una de las preguntas más inmediatas entre otras muchas que surge de esta investigación es porque encontramos como en la laca es decir en este proyecto en esta investigación hasta ahora lo que hemos descubierto es que el cromo no estaba en los metales como sospechábamos sino que estaba en la laca la laca es la savia de un árbol que se utilizaba como barniz para recubrir maderas fundamentalmente protegerlas del agua pero lo normal es que la lacra no contenga cromo y lo que hemos encontrado ahora es que la laca así que contienen cromo en este particular caso entonces una pregunta que tenemos que responder ahora es si porque porque está el cromo en la laca Si alguien lo puso ahí deliberadamente está bueno ir cuál es su función no estamos diciendo que el cromo se pusieran la laca para ayudar a su conservación funciona como conservador en sí misma pero es un enigma que ahora tenemos que ver

Voz 1826 14:38 bueno pues otro de los Eric más apasionantes muy interesante catedrático de Ciencias arqueológicas de la Universidad de Cambridge Marcos Martinón Torres muchísimas gracias y enhorabuena por él es curable

Voz 15 14:48 puedes gracias no

Voz 16 15:10 poco equipo son soy

Voz 1826 15:36 íbamos ahora un museo museo muy particular vamos a Chillida Leku es el museo al aire libre que recoge el corpus de la obra más importante de este escultor vasco que ha reabierto precisamente hoy sus puertas lo ha hecho tras más de ocho años cerrado al público el museo bueno tuvo que cerrar en el año dos mil diez por ser inviable económicamente para la familia y ahora se ha podido Rey inaugurar gracias a una galería suiza a la House eran Wert bueno nuestra compañera de de Radio San Sebastián Aloña Velasco ha estado en el colegio donde estudió el artista donostiarra sí vamos a escuchar una conversación que ha mantenido una conversación muy interesante con alumnos que nacieron justo con el cierre de este museo

Voz 17 16:24 Caixa chicos buenos

Voz 3 16:28 son las nueve de la profesora de Primaria Ana Álvarez entre del aula hoy arranca el tema ello Chillida son los alumnos del colegio suma Alda Peta de San Sebastián niños que nacieron justo cuando Chillida Leku echó el cierre hace ocho años por su condición de donostiarras viven rodeados de El arte de la escultura

Voz 18 16:49 qué ha hecho el del Ike hizo algunas esculturas de hierro de cartón y en papel

Voz 19 16:57 la ano buenas cosas también el niño desde pequeño tiene que vivir lo que tiene alrededor lo que nos rodea es importante desde pequeños los niños tienen que vivir esa esa realidad

Voz 3 17:14 estos niños tienen el privilegio de ocupar los pupitres en los que estudió Eduardo Chillida durante sus años escolares donde ahora estudian algunos de sus nietos que Juan parte han a la profesora ha ideado un programa de talleres en el que se explica el arte de otra manera

Voz 19 17:30 llegará al colegio marianistas estudiara en las mesas donde están ellos ahora super importante que fuera portero de la Real ni lo cuento está ahí están el peine los viento en el peina el viento está en en cantidades de

Voz 3 17:46 les ha facilitado fotografías de las obras principales para que las interpreten las dibujan en nuestro paseo por el colegio los dibujos lucen en las paredes no sólo los más pequeños también los alumnos de la ESO van a desarrollar un proyecto sobre Chillida

Voz 20 18:07 a mí la pena que me daba es que se convirtiera en un símbolo un poco vacío tres la idea era acercar es Carmine dado vale profesora de Secundaria doctora en Arte y especializada en Eduardo Chillida junto a la profesora miren de Miguel ayuda a descubrir interpretar

Voz 0390 18:23 las obras del escultor contamos un poco la crudo alabastro

Voz 20 18:26 súper sencilla yo lo entiende muy bien pues es un

Voz 0390 18:28 ocho de alabastro has quitado cuatro partes conseguimos que con esos vacíos en en una cruz positivo de alabastro

Voz 20 18:37 termina la clase con la lección aprendida

Voz 18 18:41 de los pintores más famosos porque sacó sus es sus esculturas al aire libre aunque con alguna duda yo aquí después se fue a París o a Francia para que a estudiarla de esculturas e hirió que les gustaban las esculturas de de pero con una ilusión que hay un sitio en estos días que es que están gratis

Voz 20 19:11 sí ya Aleco

son las siete y veinte seis y veinte en Canarias continúa La Ventana aquí en la SER

Voz 22 20:03 la Ventana de Madrid

Voz 20 20:05 Javier Bañuelos

Voz 0861 20:08 el buenas tardes buenos y son de los afortunados que están ahora mismo en el coche huyendo de Madrid sepan que si bueno que también nosotros pensamos en ustedes continúa activa a esta hora de la tarde la segunda fase de la operación salida de Semana Santa así que volvemos a situar a esta hora en los puntos más complicados para que lo tengan en cuenta si iban al volante conectamos con la DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 2 20:32 buenas tardes hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada que genera cuatro kilómetros de retenciones en dirección Toledo más dificultades en las salidas de Madrid por la A tres en Rivas la IV a la altura de Pinto en la M50 complicaciones también en la zona de Las Rozas en dirección a la autovía de La Coruña en el resto de la red vial model madrileña de momento se circula sin problemas no hay complicaciones tampoco en la ronda de circunvalación M cuarenta eso sí desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo moderen la velocidad y por supuesto ponga de una dosis extra de prudencia al volante

Voz 5 21:14 cuando unos se van otros

Voz 0861 21:16 regresan Tatiana Alonso bienvenida La Ventana de Madrid qué tal buenas tardes bueno ETA tiene acabas de de de regresar de de Mozambique perteneces al equipo del suma un uno dos que ha viajado hasta el suroeste de África formó parte de los chalecos rojos el primer dispositivo sanitario bueno español Nueva York humanitaria de la viajado hasta esta esta zona devastada el ciclón Ida ahí lo dicho acabáis de regresar cuanto tiempo había estado allí en Mozambique

Voz 0442 21:43 pues yo salí que si de pertenezco a la primera rotación

Voz 1 21:48 lo caro el veintitrés de no

Voz 0442 21:50 bastó para pedirnos disponibilidad volamos el el veintinueve así que hemos estado desplegados la primera rotación hasta el catorce esperó hasta este domingo que aterrizamos salimos de allí estaré estamos es quince

Voz 0861 22:05 bueno lo más importante sobretodo era Diana es que habéis hecho en estos diez días allí en Mozambique

Voz 0442 22:10 pues una atención sanitaria íbamos como complemento a una estructura bastante debilitada bueno realizamos pues se nuestro trabajo de día a día aquí en mi caso de Madrid en el Summa ciento doce y allí pues como asistencia sanitaria con casos principalmente de Atención Primaria pero también a teniendo urgencias y un poco de todo es decir patologías relacionadas con el ciclo nosotras accidentes de tráfico cualquier situación que requerirá de de nuestro trabajo

Voz 0861 22:46 y eso te quería preguntar Tatiana ese enfermera lo voy a lo acabas de comentar imagino que vuestro día a día yen Mozambique ha sido muy muy diferente al al trabajo diario que tenéis aquí o que tienes aquí en Madrid no

Voz 0442 22:58 bueno en mi caso la diferencia está un poco más marcado yo soy enfermera del Summa

Voz 1 23:04 una cientos se dio una UVI móvil

Voz 0442 23:06 no el de Madrid y bueno El desarrollo allí pues la urgencia es la misma pero es una estructura más hospitalaria no lo que pasa tiene el trabajo pues de enfermera es un poco él mismo con las condiciones especiales de de del clima no dé el clima que que marcan mucho tu tu ritmo pero al final en el trabajo es prácticamente prácticamente el mismo

Voz 1 23:36 cómo funciona este equipo estar decir porque si no me equivoco creo que estéis de alguna forma he disponibles casi los trescientos sesenta y cinco días del año ante cualquier tipo de emergencia que esos puede requerida ni a nivel internacional no estoy siempre operativos se cómo funciona si bueno

Voz 0442 23:52 pues por resumir un poquito en el dos mil dieciséis hizo una convocatoria existe una convocatoria pública del Ministerio de Sanidad con pues me empleados públicos de de sanitario para constituir este equipo no entonces a través de una valoración curricular me estableció un listado hay estamos disponibles pues todo el año frente a una activación en cualquier parte del mundo no

Voz 1 24:22 y esta ha sido la primera vez que os han llamado

Voz 0442 24:25 primera vez después de nuestra acreditación hace menos de un año no está acreditada o la onza en mayo del año pasado y es la primera vez que que no es así

Voz 0861 24:35 ya para terminar Tatiana bueno lo cierto es que se ha cumplido casi un mes de este desastre del paso de éste

Voz 8 24:40 el terrible ciclón a algunos

Voz 0861 24:42 en ciudades como Beira no por ejemplo que han quedó completamente destruida más de ochenta y siete mil hectáreas inundadas el casi cien kilómetros de cosecha arrasada en tu caso que te has centrado sobre todo la atención sanitaria que casos han llegado a a ese hospital de campaña en el que trabajadores estos días

Voz 0442 24:58 pues que habitó la verdad es que en unos casos absolutamente diferente se patologías relacionadas con el ciclón como personas que no tienen acceso directo a una atención sanitaria ya estás ahí para aportar dura hito de manera no bueno siempre contando pues aunque Beira era nuestro en ver hay un hospital que nos servía de referencia flaquea determinados casos que necesitábamos deriva al final un poco de todo eso es de casos de primaria era típica hipertensión bueno

Voz 0861 25:35 y alguno que te haya impactado por ejemplo especialmente Tatiana que eso siempre no preguntamos los periodistas ante este tipo de de de acciones humanitarias que que realizáis

Voz 0442 25:43 pues en mi caso me impacta un poco todo sobre todo porque tienen una manera de de afrontar el ciclo de la vida bastante diferente a la nuestra

Voz 1 25:56 con lo cual si estas cenas que aquí

Voz 0442 25:58 ah pues una tragedia ellos la son de otra manera lo cual es una lección de vida que me traigo de allí y bueno siempre hay situaciones que te Pastal te te impacta

Voz 0861 26:11 bueno pues Tatiana Alonso enfermera del suma uno uno dos también miembro de este equipo de chalecos rojos lo primero enhorabuena por vuestro trabajo de verdad Higueras

Voz 23 26:20 bueno es un placer un abrazo la difusión gracias

Voz 24 26:30 son

Voz 0861 26:33 salvando todas las distancias ojo porque esta madrugada se espera

Voz 1826 26:39 ven tormentosa en Madrid nada menos que cuarenta litros de agua por metro cuadro

Voz 0861 26:43 dado Javier Chivite de emerger

Voz 0442 26:45 qué tal buenas tardes hola de acuerdo que bueno Javier te mucho

Voz 0861 26:49 pero principalmente para que no recuerdes bueno los consejos básicos para prevenir en Hungría como por ejemplo como hoy cualquier tipo de susto o de accidente por ejemplo que los balcones que hay que hacer a ver pues

Voz 0442 27:01 llevamos más de una hora y otros pueblos u Ortega ha sido esto fundido de Madrid sólo acción delator de tormentas que es lo que tenemos preguntabas bueno pues esencialmente utilizar el sentido común es decir retirar de los balcones de las terrazas cualquier tipo de objeto que tengamos normalmente que pueda caer a la vía pública producido un problema por ejemplo más metas por ejemplo mesas sillas de plástico por ejemplo recoger toldos ese tipo de circunstancias que pueden ocasionar posteriormente con los cientos que se prevé que va a hacer pues un problema todavía mayor

Voz 0861 27:37 sí porque a veces es cierto que en España un poco de sentido común por eso es importante este tipo de de consejos y en el caso por ejemplo Javier de de quiénes vayan a coger el coche no cómo se puede minimizar el riesgo si nos pilla la tormenta al volante por ejemplo

Voz 0442 27:53 la tormenta que el aviso que tenemos es especialmente importante en este caso porque puede haber precipitaciones acumuladas en sólo una hora de quince litros por metro cuadrado esto es bastante agua y luego en el acumulado total puede haber unos cuarenta litros que es lo que antes comentabas entonces lo que tenemos que hacer es primero ante todo reducir la velocidad cuando vamos a menos velocidad con los vehículos privados tenemos supremas tiempo de reacción aumentar por supuesto la distancia

Voz 23 28:21 vida

cadena SER servicios informativos

Voz 0861 28:36 pues sí hay que llamar siempre al uno uno dos ante cualquier tipo de emergencia Javier Chivite como siempre gracias por atendernos

Voz 1826 28:43 un abrazo y gracias a vosotros buenas tardes

Voz 0861 28:45 ni para tormenta la que se está desatando en el Partido Popular con sus listas enseguida se lo contamos

Voz 25 28:53 sí

Voz 36 31:58 bueno hemos conocido que otro trabajador de Metro ha fallecido por cáncer de pulmón lamentado esta mañana el boletín de momento la compañía no lo relaciona con la manipulación directa de amianto pero lo cierto es que este empleado fue compañero de otros dos de los trabajado

Voz 0861 32:13 tres fallecidos a los que sí se les ha reconocido la enfermedad profesional por has visto seis vamos a saludar a Vicente Vicente qué tal buenas tardes

Voz 23 32:21 hola buenas tardes bueno difiere tú también eras compañía

Voz 0861 32:23 la verdad de de esta persona no

Voz 23 32:25 sí tuvimos hace treinta unos treinta y dos años treinta y un año que empezamos a trabajar juntos exactamente en qué departamento el mantenimiento en el mantenimiento de material móvil

Voz 0861 32:35 eh lo comentaba ahora mismo Vicente Aídos y dos casos de dos compañeros que han fallecido a los que ha reconocido las vistoso por esa exposición directa con el amianto hay otros dos casos reconocidos el tuyo es uno de ellos verdad

Voz 23 32:49 sí

Voz 0861 32:50 sí exactamente cómo te encuentras como estos ahora mismo físicamente

Voz 23 32:54 bueno a mí me tienen todavía dicen que metieron en estudio no están muy de acuerdo con los resultados pero el principio de han hecho dos TAC los dos dicen lo mismo yo ahora en mayo tras pasar un tercero por qué bueno es el seguimiento que me están haciendo encontrarme pues hombre de salud me encuentro todavía bien psicológicamente lo que estoy un poquito cargado porque a nivel empresa no se están portando en el avión por qué conmigo porque me están presionando bastante por parte de de la clínica están no no creo que sea me han hecho bastantes preguntas siguen pensando que esto no es por el amianto que tienen muchísimas dudas y bueno pues eh el evidentemente no encuentro anímicamente bastante conforme con la situación que están haciendo la empresa conmigo

Voz 0861 33:51 Vicente de lo comentabas no más de treinta años trabajando en el departamento de mantenimiento de de metro en qué condiciones trabajaba como era gusto contacto directo con con este material cancerígeno el amianto

Voz 23 34:00 pues es el sitio no sabíamos que había encantado pero para nada no teníamos ningún conocimiento por lo tanto bloque empresa tampoco pues comunicó nunca miento no dieron nunca antes ni nada específico para poder trabajar con ese material pop tienden a no lo ligero no hemos tenido ninguna protección

Voz 0861 34:19 en qué momento ha cambiado esa esa relación laboral con ese material tan tan peligroso

Voz 23 34:25 pues porque pase lo de compañero fallecido

Voz 0861 34:29 el primer caso no reconocer hoy confirmado en tu caso Vicente las lleva también a los tribunales como otros compañeros au esta expediente

Voz 23 34:37 todavía no todavía no estaba yo la verdad es que esperando bueno pues además todo esto pero el once con con el doctor de la Clínica casos lo dice que me estoy pensando en empezar a denunciar porque que no me siento no oye me están no siento que cuanto antes

Voz 0861 34:58 bueno pues Vicente lo más importante y sobre todo que estés bien de salud agradecemos que que nos atienda así mucho ánimo porque sé que además está impactado también por la noticia de desfallecimiento de de vuestro compañero así que de verdad gracias por por atender estar con con nosotros

Voz 23 35:13 pero me Tito los tres compañeros que han fallecido es trabajar cuando

Voz 0861 35:17 con los tres con los que he trabajado

Voz 23 35:19 fíjate en ese claro esas cuestiones el estómago que tienes ahí esa no se quitan no se quita pero vamos siempre esto que tiene prohibida intentar disfrutar lo máximo posible

Voz 0861 35:31 pues lo dicho hay que hacerlo Vicente gracias por atendernos un saludo muy fuerte

Voz 10 35:35 gracias un abrazo Money prometieron criba ya han cumplido el

Voz 0861 35:43 Partido Popular que tiene su lista electoral para la Comunidad fiel a su compromiso Isabel Diaz Ayuso pues está apostando por la renovación aunque internamente otros en el PP le quiten ese cartel le colocan la etiqueta de purga lo cierto es que de esa lista se caen por ejemplo la consejera de Transportes los Gonzalo amiga íntima de Cifuentes

Voz 37 36:02 es lógicamente pues son unas horas difíciles pero pero la forma de hacer

Voz 20 36:08 córnea siempre ha sido la misma iba a seguir siendo

Voz 37 36:11 estar en mi partido a lo que diga mi partido

Voz 0861 36:13 poco repetirá la consejera de políticas sociales Lola Moreno ni el consejero de Educación Rafael Van Iker recordarán reprobado por ellos

Voz 1 36:21 eso Master presionaron usted está el rector para quien saliera yo prefiero esta versión no tenemos ninguna

Voz 1826 36:29 necesidad de presión

Voz 1490 36:30 Henar

Voz 0861 36:31 al rector porque rector entre otras por la terna de Descartes la completa el consejero de Sanidad Enrique Ruiz de Escudero que con aciertos y con errores Bono ha conseguido pacificar la sanidad lo reconocen rivales políticos sindicatos ya está el Colegio de Médicos de Madrid que lo cierto ha sido bastante crítico con los últimos consejeros de Sanidad del Partido Popular su presidente Miguel Ángel

Voz 38 36:54 con pone en valor el trabajo de Ruiz Escudero podríamos decir que a veces mucho tiempo posible un consejero para los profesionales

Voz 39 37:06 hemos que lo cual trabajando con poco repartido en

Voz 1826 37:11 confidencial

Voz 39 37:12 don de trabajar para la gestión de trabajar para ciudadano o para los propios trabajadores de la sanidad

Voz 0861 37:21 pero esa no parece que en una servidora candidata Isabel que usó para incluirle en su lista electoral el último fichaje de la popular para su lista lo hemos conocido esta misma tarde otro fichaje que conecta Cataluña con Madrid Carolina Gómez qué tal buenas tardes

Voz 0393 37:37 buenas tardes sí Alicia Sánchez Camacho que será la número nueve de la lista del PP a la Asamblea otra catalana en las listas de Madrid junto con Andrea Levy recordamos que va de ticket con Almeida en el Ayuntamiento Camacho ha sido presidenta del PP en Cataluña ya esta legislatura ha formado parte de la Mesa del Congreso Pablo Casado la dejó fuera de las listas a las generales y ahora la recupera para Madrid donde lleva tiempo instalada

Voz 1490 37:58 a sus obligaciones de diputada y familiares días Ayuso

Voz 0393 38:01 lo defiende que está conformando una lista basada en la renovación

Voz 1 38:04 Sí se trata de Cannavaro de morir los partidos políticos como el Partido Popular de Madrid siempre está vivo porque legislatura legislatura va cambiando apostando por nuevos proyectos y ahora tocaba pues una nueva generación al frente

Voz 0393 38:16 número dos por el PP en la Asamblea irá el alcalde de Alcorcón David Pérez de tres Ana Camins una persona de la confianza de la sustituta de Ángel Garrido ha comunicado además que incluirá en la candidatura al presidente en funciones Pedro Rollán ya los actuales consejeros de Medio Ambiente Cultura Justicia el PP confía en sacar mínimo treinta escaños en las próximas autonómicas

Voz 0861 38:35 gracias Carolina de las noticias del día se la vamos a ampliar esta noche en El Larguero porque afecta a Diego Costa el ministro de Hacienda ha denunciado como saben al delantero del Atlético de Madrid ante la Fiscalía por no pagar impuestos lo más llamativo es como le han pillado Alfonso Ojea

Voz 0089 38:53 Hacienda presentó denuncia contra el jugador del Atlético de Madrid por un delito de fraude la semana pasada un fraude que alcanza el millón cien mil euros la defensa de Diego Costa ha confirmado a la Cadena Ser que esa denuncia ya ha sido analizada en profundidad y que se va a intentar llegar a un acuerdo con el fisco para no tener que llegar a juicio en esta negociación va a ser la Fiscalía la que tenga la última palabra fuentes de la investigación han confirmado que Diego Costa es un desastre organizativo Costa acumulaba las notificaciones del Ministerio de Hacienda y las tiraba directamente a la papelera va a reconocer dice en esa negociación que ha perpetrado el delito de fraude fiscal y también pagará el millón cien mil euros

Voz 0861 39:39 gracias Alfonso Novo te escuchamos esta noche en El Larguero nos vamos que disfruten de las vacaciones de Semana Santa si es que las tienen nosotros volvemos mañana jueves con más Ventana de Madrid aquí a la misma hora adiós

Voz 41 40:04 decía a la estirpe del Rey David SER Historia viaja Jerusalen para descubrir su legado y también el de María Magdalena en la ciudad demacrada uno de los últimos grandes descubrimientos de la arqueología

Voz 4 40:17 este sábado desde las siete de la mañana a las seis en Canarias Especial SER Historia con Nacho Ares la Ventana

Voz 20 40:31 con Carles Francino

Voz 1826 40:48 el cincuenta por ciento y acierto con Pilar de Francisco irse añora mucho aquí a Carlos Francino Pilar de Francisco qué tal cómo está buenas tardes

Voz 1490 40:56 buenas tardes qué pena eh a todos los que están de vacaciones les ha pillado por mentón mira que lo siento

Voz 42 41:02 qué lástima pero además yo te veo preocupado por otra cosa no sé si no notas que no se habla de política la campaña electo

Voz 1490 41:09 está todo el mundo con el cambio climático con la robótica no se habla de política no se habla no veo nada ni sobre mítines ni sobre twis de ningún político

Voz 42 41:20 te debates menos fiero

Voz 1490 41:22 un titular hecho estoy preocupada o sea no hay nadie que gobierne nadie que quiere mandar en este país no hay novio aquí al aparato que nadie habrá que preguntarle claro imagínate consecuencias devastadoras un país donde no puedes pillar buen Wi Fi tú te imaginas es

Voz 1826 41:37 no me lo quiero ni imaginar

Voz 1490 41:39 llevar esto bueno hay rumores hay rumores de que los candidatos sólo han parado temporalmente por la misma razón

Voz 42 41:47 para escucharlo que queda el día

Voz 4 41:54 sí

Voz 43 42:38 no

Voz 44 42:45 si no nada del clan

Voz 1490 42:48 a un Roberto no te vas a creer sabía es que que hay gente trabajando a las seis de la mañana este estudio este estudio en este estudio

Voz 1826 42:58 hombre yo yo recordaba de cuando deberíamos decir Nos vamos allá por dos mil doce y continuara

Voz 1490 43:02 dejando esa gente ha anunciado viajando es vampiro experto como son los cuerpos aguantar seis de la mañana siete desintegra algo no pasa arrasando

Voz 1826 43:12 sí pero las veinte es no tanto

Voz 1490 43:14 claro es que Fico que curioso pensaba están robando en el Diego voy a llamar

Voz 5 43:18 a veces también un folio con el despiste con la torrija que tienes a alguien que roba

Voz 1490 43:26 pues nada escucho me levanta el baño pongo a radio escucho esto

Voz 1826 43:30 pueden contarnos también si se van de vacaciones si lo están ya todas las semana qué planes tienen en el nueve uno cinco de Estados dieciséis sesenta nos pueden dar envidia Aimar a mí y a los que nos quedamos en el seis tres ocho treinta y uno treinta y cuatro

Voz 4 43:43 sesenta y seis pobrecitos seis y once cinco y once en Canarias

Voz 42 43:47 soy de los que vaya a ver no quiere decir nada bueno claro Pepa Romero madre mía

Voz 1490 43:54 las seis de la mañana Aimar Bretos parece que se queda Daniela fuente el Villarejo de la ser el Rey de los montajes de audio hoy ha vuelto a triunfar a las nueve de la mañana ha estrenado un montaje sobre el debate político de ayer un debate calificado por la crítica experta como pichichi pachanga una dos tres

Voz 20 44:16 que no se vuelvan a repetir intervenciones como la cae de hecho la señora al de Toledo escuchar la palabra igualdad buscada del Partido Socialista

Voz 10 44:27 Cayetana Álvarez de Toledo y la cárcel tienen tanto dinero siempre siempre al final siempre

Voz 5 44:39 podría decirle hoy que les falta casi un complemento aquí en el el la chaqueta no somos andaluz treinta treinta Susana Díaz su amiga nada más que para enchufar amiguetes hay muchas enchufados cobrando un sueldo fijo en todas partes soy muy de gráficos pero como metralla emigra Fico quiero quiero enseñan gráficos viendo el paro aquí bajando el paro aquí como Barrio Sésamo

Voz 46 45:41 dos mil cincuenta los coches van a desaparecer no asistirán los descapotables ni las bicicletas ni Madrid central Apocalipsis tendremos que andar el reportero Jon ya Arenas estado allí nos ha traído la próxima última hora conectamos con la Palencia el futuro con naves voladoras sin músculos atroz

Voz 47 46:00 en Palencia ahora es una gran nave que alberga el mayor centro de Richter cívica de circulación del mundo fue elegida por la ONU porque es muy llana y además ya no quedaba nadie habitando la estamos concretamente en la zona de paseo ya que lo primero que se les enseña es a caminar estas personas llevan años sin dar un paso entre el vehículo y el sillón flotan de Llano caminaban nada una vez que su cuerpo coge tono muscular se les lleva al mar a quitar plásticos fría absorber petróleo con una pajita

Voz 49 46:33 no

Voz 50 46:42 página obra de ciencia os gustaría ser más inteligentes ser capaz de Stephen integrales con el chasquido de unos dedos aprender griego antiguo en lo que te calientas Leo Quinteros hoy abrirá la primera una bolsa de supermercado de a frutería ya Roberto con cuál de estas te quedas

Voz 51 47:03 la primera la bolsa al supermercado pero con mucha diferencia la frutería si las integrales chasquido suyas está de

Voz 1490 47:11 suerte porque el profesor de Biotecnología José Miguel Mulet y el periodista Luis Alfonso Gámez tienen la clave

Voz 52 47:17 en algunos videojuegos pero no los usted puzzle cesado sino los que tienes que tomar muchas decisiones a la vez muy rápidos es decir que pueden ser videojuegos de batallas de estrategia sí que pueden tener algún efecto medible y luego también temas como hacer ejercicio físico

Voz 42 47:32 yo incluso algún tipo de meditación que ella no

Voz 52 47:35 los metemos en otro campo porque a ver cómo definimos qué es meditar pero sí que hay algún estudio que en algunos tipos sea visto algún pero es muy caro

Voz 50 47:43 imagínate videojuegos y es tiene existiera ahora estarían su cuarto con una REM Red Bull una pizza familiar Juan Adolfo admite y mandando sus diésel

Voz 51 47:53 a ver si un señor se del nuevo este por lo que has descrito podría ser

Voz 50 47:58 pongan los jueves todo por la radio y estará al hoy is sobretodo no se engañen mucha mala prensa con esto de la inteligencia no hay pastillas mágicas para estudiar

Voz 1 48:09 las famosas pastillas que habían para estudiar básicamente el trucos que llevaban anfetaminas

Voz 4 48:24 sí a Riba con muy feliz

Voz 1826 48:50 hablamos de conspiraciones de informes clasificados de cloaca

Voz 53 48:54 o unas o no aquí donde me han

Voz 54 49:00 parido Pilar de Francisco al despacho de Julian es que va arrastrándose que estaba siempre en pijama que atascaba el baño mero desvelaban conspiraciones si alguien tiene que tomar ese testigo Roberto el mundo necesita saber hace diez años me saqué la carrera de Periodismo por fin puedo pasear S

Voz 42 49:20 diploma eso es mi momento deja ya de hacer la cómica hombre ponte a lo tuyo

Voz 55 49:25 Ama ama ese dinero estuvo bien invertido primera exclusiva que tengo conspiración Pedro Sánchez el presidente del Gobierno le han suplantado la identidad en una cuenta falsa algo muy común en Twitter el usuario en lugar de

Voz 20 49:40 Pedro Sánchez Castejón era Pedro Sánchez Castejón

Voz 5 49:43 con todo igual angular R por la te vamos a Barbara

Voz 20 49:47 qué tal si es fácil hacerse una cuenta falsa

Voz 56 49:50 voy Patti esto te creas una cuenta de correo electrónico está socias a a una cuenta en Twitter o cualquier otra red social ya está no necesitas hacer ningún tipo de comprobación nada

Voz 1490 50:03 muy sutil plan sin fisuras Roberto San Hong nadie va notar la diferencia que miedo no estoy tan suplantado la identidad

Voz 42 50:12 qué te voy a contar que como siempre el resentido

Voz 1490 50:16 claro es mil bar Files de fotos de cada año de de Google han cogido un año para cada perfil ya es imposible bueno a mí me suplantado en una vez también en el equipo de baloncesto pero

Voz 42 50:29 porque era muy mala costumbre ya Pepa

Voz 20 50:31 bueno la pasada también hoy mismo Cate yo tuve una cuenta falsa en una red social que es la creyeron mis primos mis a mí pude pude comprobarlo tenía un montón de seguidores que interactúa van conmigo que se quedaron cuánto tiempo llevas hablando conmigo confiesa que los oyó aquella aquella mía eh se sabía mis horarios porque decía acabo de salir del plató me voy a tomar un café yo mis amigos deseando me buena mañana que te siente bien el café

Voz 4 51:02 sí

Voz 1826 51:07 bueno se sabía sus horarios fuimos gusto porque no sé

Voz 42 51:12 para tomar un vete a un Boix que ahora hay oferta de todo yo soy muy de ahí ya lo desvelado ya pueden suplantar vaya bueno Roberto hay que mojarse ya toca a quién vas a votar mira que me lo habían dicho y no me lo creía bebían dicho Lhardy Francisco oculta algo

Voz 14 51:32 como sigue en el nombre es Pilar de Francisco del CIS no Kabul

Voz 42 51:38 claro pero mi hermano no te lo puedo decir te lo puedo decir guste mira a mi no importa primero porque como no me han dado la posibilidad de de momento no me han enviado la documentación tiempo hay motivo por correo

Voz 1490 51:52 bueno a mí no me importa decirlo yo no Pantoja enserio ha sido Trending Topic y yo creo mucho en ella desde aquí rompo una lanza también para todos aquellos que no van a poder votar la lo que tú decías en los que van a votar por correo no van a poder participar en este Supervivientes dos mil diecinueve porque no van a recibir a tiempo sus papeletas y sus cosas

Voz 1826 52:11 no si algunos

Voz 1490 52:13 algunos bueno no se hoy hemos dado el caso de una estudiante de dieciocho años que vive en Edimburgo

Voz 18 52:20 en el consulado que tengan horario de nueve a dos mil uno Xavier no lo cual bueno claramente está en conflicto con con mi horario lectivo académico sí si las nuevas tecnologías están ahí están para utilizar sí sí yo lo que pienso es que se planteen ideas al menos intente cambiar este proceso porque si es parece poco el siglo pasado

Voz 1490 52:45 un problema muy importante está facilitar a la gente vive en el extranjero el poder votar yo creo bueno tengo una

Voz 42 52:53 o sea más todo otra más Stephen King pagas oye de tu trabajo

Voz 1490 52:58 hombre cinco años de carrera

Voz 42 53:01 que te enorgullece que escupe

Voz 1490 53:04 Kina está preparando una nueva novela sí sí sobre este tema además el voto por correo de de los ciudadanos españoles que ven extranjero infiltrado la sinopsis si quieres escucharla

Voz 1826 53:15 ay por favor claro por favor no

Voz 57 53:17 en el Arsenal

Voz 50 53:21 en vez de un escritor que se muda con su familia al extranjero a cuidar un hotel vídeos sus papeletas para votar por correo dentro del plazo pero éstas nunca llegan los días pasan y las carreteras se cortan tras una fuerte nevada todo empeora el escritor se queda solo aislado con su familia una mañana las papeletas electorales llegan al buzón pero ya es tarde se ha vuelto loco es capaz de distinguir una propuesta de una de Vox cuando su mujer le pregunta qué te pasa cariño Él sólo puede repetir la misma frase

Voz 1826 53:57 no por mucho empadronarse se vota más temprano

Voz 58 54:04 terror verdadera

Voz 1826 54:16 bueno deporte no

Voz 1490 54:17 sí el deporte llama la puerta e Cepyme pin pan rueda que queréis que queréis que queréis vais a ganar todos los que sitios el Trivial hoy en SER Deportivos Pacojó ha entrevistado a Cynthia Rodríguez gimnasta que se clasificó en la final de los Europeos en Polonia y que si todo va bien irá a las Olimpiadas de Tokio dos mil veinte

Voz 1826 54:37 imagina que la niña de tres años está oyendo el programa con su cría a la que no te gusta la gimnasia que le dices tú que merece la pena que aunque sea duro porque es verdad que lo es aunque creo que cualquier deporte de élite lo es merece la pena sólo por todo lo que vive por el compañerismo que creas dentro del gimnasio por la amistad que hace es por lo que se enseña el deporte los valores ir por conocer el mundo oí viajar

Voz 1490 55:07 bueno totalmente acuerdo total a tope con la gimnasia rítmica que estoy también compañerismo amistad viajar valores os recomienda gimnasia rítmica aprendes hacer equipo saca lo mejor de ti y apostar por la salud claro que sí quiero veros ahí disfrutar viendo a gente triunfando mientras yo pues ese con mi mantita el sofá porque me sacrifico por lo que si vosotros Heinz destacar pues yo alguien se queda en el sofá digo yo

Voz 1826 55:35 claro que sería de estas carreras sin Pilar de Francisco viento

Voz 1490 55:38 claro tiene que haber comparación por otro lado he visto que tú también te has apuntado muy a tope al gimnasio a planes deportivos bueno más venta liado la fuerte yo te digo me me encanta cuando ves que no

Voz 1 55:51 has estoy rodeado de señoras te pega diga eso sí sí sí sí

Voz 34 55:55 después repite querrían Un monto el mi gimnasio también te podías un día conmigo y entrenamos juntos o con el chachachá con el esté

Voz 1 56:01 eso es lo que me falta David Gomez Xavi con el extécnico pero escúchame no va conmigo

Voz 42 56:12 Adrià Roberto desconocía esta faceta eh mira con los ojos cerrados

Voz 1826 56:19 muy bien