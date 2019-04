La Ventana (18/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y a esta hora volvemos a la dirección general de tráfico porque las complicaciones de la mañana se extienden a la tarde a causa del tiempo de la lluvia y de algunos accidentes Nerea Fernández buenas tardes

Voz 3 00:15 buenas tardes a esta hora tráfico intenso en Guipúzcoa en la AP ocho en sentido Francia complicaciones en Tarragona en la nacional trescientos cuarenta en El Vendrell hacia la capital tarraconense congestionadas dada la Nacional trescientos treinta y dos en Alicante concretamente a su paso por Torrevieja en ambas direcciones y dificultades también en Valencia en la A tres en Cheste hacia Madrid y densidad circulatoria en Huelva la A49 en hinojos Sentido Allamonte mucha precaución además en toda la provincia de Sevilla la lluvia está favoreciendo la formación de balsas de agua que podrían complicar la conducción

Voz 1071 00:50 por lo demás José Luis Sastre buenas tardes hola Roberto buenas tardes pues Pedro Sánchez justifica su decisión de acudir al debate de la televisión pública que ha fijado hoy ese debate para el martes que viene el día veintitrés que es el mismo día en que

Voz 4 01:01 Atresmedia mantiene el suyo Sánchez pide a los demás que sean

Voz 1 01:04 de osos bayana la televisión española pero

Voz 1071 01:06 el resto ha dicho que baila a la televisión privada vamos a escuchar a Sánchez que acaba de estar en Onda Cero y también a Pablo Casado e Irene Montero

Voz 1722 01:13 tendrán ellos que debe decidir si llevan una representación a la Radio Televisión Española de parte de los partidos políticos a los que representan o no pero yo voy a estar el día veintitrés en la cadena pública lo que les pido a los líderes políticos es que reconsideren su posición que vayan al medio de comunicación público que es la televisión de todo

Voz 0509 01:29 dos nosotros no estamos al dictado

Voz 5 01:32 de las estrategias de campaña del señor Sánchez ya sabemos que no quiere hablar creo que ya está

Voz 6 01:37 sí porque va de moderado va de muy

Voz 5 01:39 el centrista pero es el presidente más radical de la Historia de España

Voz 7 01:43 creo que ha sido un profundo error por parte del presidente del Gobierno y por parte de este Gobierno primero despreciar a la televisión pública que es la que pagamos entre todos y todas y después intentar utilizarla

Voz 1071 01:53 dice ahora Pedro Sánchez que hay que regular por ley los debates vamos a Estados Unidos comparecencia del fiscal general que asegura que no hay pruebas para concluir que el presidente Donald Trump por su equipo conspiran en lo que se llamó la trama rusa corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 1916 02:07 buenas tardes y el fiscal general va a hacer pública una versión modificada del informe que concluye con Kenia el presidente Donald Trump ni su equipo de campaña se coordinaron con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales de dos mil dieciséis Müller

Voz 1510 02:22 detalla diez episodios en los que Trump pudo haber obstruido la justicia pero el fiscal William Barr asegura que no hay evidencias suficientes para aseverar que el presidente haya cometido este delito federal la Casa Blanca ya ha tenido acceso a esta segunda versión del informe modificada para proteger información confidencial el Congreso lo tendrá dentro de unos minutos los demócratas están pidiendo ya que sea el autor de la investigación Robert Mueller el que comparezca directamente ante las cámaras

Voz 1071 02:48 la Fiscalía de Portugal está investigando todavía las circunstancias en las que se produjo anoche el accidente de autobús en la isla de Madeira que causó la muerte de veintinueve personas veintinueve turistas al

Voz 1 02:57 MANES hoy sede del primer día de luto en él

Voz 1071 02:59 son las cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:04 BNS

Voz 8 03:08 deportes Toni López buenas tardes sastre muy buena sacó de clasifica Rafa Nadal a cuartos de final de Montecarlo tras ganar en dos sets a Dimitrov jugará mañana contra Guido pelo además noticia Diego Costa Atlético de Madrid el delantero se han negado a entrenar esta mañana porque según ha podido saber la Cadena SER el Atlético les ha abierto un expediente por su expulsión en el Camp Nou por el que tiene una sanción de ocho partidos tras insultar agarrar al colegiado del encuentro por no ir a entrenarse le va a abrir otro expediente más esta tarde habrá reunión entre el entorno Diego Costa el club además se juega a las nueve de la vuelta de cuartos de final de la Europa League Espanyol balance Villarreal con la renta uno tres de la ida parar Valencia con ese y otros tres partidos el Carrusel deportivo por ser más desde las nueve noches

Voz 1071 03:46 las Toni vamos con más noticias que repasamos con Brian Pérez porque han caído las solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del veintiocho de abril a la espera de que hoy finaliza el plazo para solicitarlo sí

Voz 9 03:56 Correos ha recibido ya más de un millón trescientas mil solicitudes a falta de que se tramiten las peticiones de la jornada de hoy en las generales de junio de dos mil dieciséis la cifra fue de un millón cuatrocientos cincuenta mil peticiones de voto las comunidades con más peticiones son Andalucía la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana las oficinas de Correos están abiertas en todo el territorio nacional hoy Jueves Santo en su horario habitual para tramitar las peticiones de última hora recordamos este dato hoy finaliza el plazo para pedir el voto por correo

Voz 1071 04:23 Parlamento Europeo ha condenado a Brunei por introducir leyes islámicas que castigan el sexo entre homosexuales y helado

Voz 9 04:28 pero en una resolución la Cámara comunitaria condena las leyes retrógradas que castigan al sexo gay el adulterio con la muerte por lapidación e insta a las autoridades de Brunei a que lo derogue de inmediato el sultanato de mayoría musulmana ha recibido una condena global de las Naciones Unidas por introducir las leyes de las aves

Voz 0509 04:44 el junto la lapidación por sodomía las leyes

Voz 9 04:47 en en la pena de muerte a los violadores

pues es todo por el momento la información siguen La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 23 09:37 patio de colegio

Voz 1 10:00 cinco y diez cuatro y diez en Canarias quedan convocados bueno todos nuestros oyentes evidentemente pero también Hita desde Radio Barcelona qué tal Edgar aquí estoy a la convocatoria hasta sola convocatoria además juegas como titular hoy así hoy se luces Tessio hoy seis

Voz 25 10:14 en la sala de máquinas y me encanta cuando dicen lo la gente que los narradores de fútbol cuando dice hoy en el centro del campo este juega en la sala de Makaay tú eres de los que juega ahí la actitud va repartiendo juego también a un lado para otro atisbo acusó mucho repartir te acuerdas cuando iba al gimnasio irreparables allí pero de lo de lo lindo me gusta que me repartan cruasanes panecillos de toalla ante esta había puesto fuerte y ahora hasta grande eh

Voz 1 10:38 estoy bueno estoy haciendo por vivir estoy estás bien portando bien está muy bien ahí oye pues nada enseguida nos nos cuentas espera si sal si tienes que salir que se están llamando desde producción que tenemos enseguida aquí la llamada exclusiva de del recreo en La Ventana la fuerte buenas tardes también esta tarde con nosotros Alma Andreu arrobas hoy la fuerte redes sociales y hoy no ha venido sola abrigo con otro Sánchez otros Sánchez que en realidad nos conoció a los a los dos casi por la misma circunstancia así pero uno de ellos el Sánchez con el que ha venido es su pareja dentro de nada no quiero meter el alega pero digas dentro de nada su señores pues ahí sino al tiempo en cambio al otro Sánchez que os habla pues aquí su compañero de de ondas nos tendrá que hablar también de eso de cómo se va Bifurcació los caminos por la vida para que estas cosas ocurran bueno el otro Sánchez es Enrique Sánchez Enrique tal buenas tardes qué tal buenas tardes uno a uno lo aguantar el trabajo el otro aguanta en casa costarles que alguien aguanta yo yo tengo la suerte de que disfruto de ella y después ya lo aguantas tú es fruto a veces a veces bueno Ibarra en Carlos qué tal buenas tardes buenas yo no yo no me apellido

Voz 25 11:46 Sánchez pero no me importaría también Molas me encantaría

Voz 1 11:49 también hemos gracias bueno a ver que qué personaje será un Sánchez será un Iribarren será no sé será Caimán será el caimán quién será el que hoy hoy como decía ayer Juan López de la redada hoy el primero que marque gana pues es como si estuviéramos empatados ahora mismo Hall de oro es es Carlos Iribarren contra el mundo El Mundo que somos todos los demás llevamos dos Iribarren uno pero y como jugamos con el gol de oro para averiguar al personaje misterioso nos va a acompañar también Lucía Taboada de la redada desde Radio Vigo Lucía qué tal buenas tardes a la chica es qué tal estás preparada sabes cómo va es todo el juego de Iribarren a ti te ha tocado alguna

Voz 12 12:25 declaro vale

Voz 1 12:26 ah vale venga pero esperado momento que primero tenemos ya al personaje misterioso pero

Voz 26 12:32 eh

Voz 27 12:34 sí

Voz 1 12:40 hace ya unos días que conocimos la noticia de que Madonna había mostrado su voluntad de participar en el Festival de la Canción de Eurovisión haber no de participar dentro del concurso sino de de intervenir de ser una de las artistas invitadas hay muchas voces discordantes con esta actuación la acción ha sido la de Roger Waters de Pink Floyd

Voz 28 13:04 nosotros hemos decidido ir a la fuente ir a Madonna directamente

Voz 1 13:09 ya volví chicas cadetes de siempre de toda la vida que su nombre pero aquí me voy a dirigir a ella como Madonna por respeto a la audiencia para que no se despiste Madonna qué tal buenas tardes

Voz 0509 13:18 bueno bien

Voz 1 13:22 Mike Lee Ciccone

Voz 0509 13:25 el apellido verdadero por la tele y nada pues son esos muy bien pues nada que sí que yo voy a participar en Eurovisión soy yo quiero participar normal osea no eso de es que me han dicho no tu camperas en el descanso digo yo no yo soy Madonna entiende

Voz 1 13:42 pero que cantes en el descanso como dices tú

Voz 0509 13:45 yo no yo sí voy voy a ganar la Milla yo soy competitiva muerte creo porque no

Voz 1 13:50 pero por qué país

Voz 0509 13:53 falta de Canadá

Voz 1 13:55 vale que tal del norte de Europa

Voz 0509 13:57 pero bueno tienda dice es el Roger Waters

Voz 1 14:00 hombre Roger Waters muy importante en la historia de la música

Voz 0509 14:03 quién es ese comparado con Madonna y si no estoy comprometida de que va a Pink Floyd es que esta broma eh

Voz 1 14:10 sí sí ya bueno

Voz 0509 14:13 lo alguna persona en el planeta que había estado cincuenta años por ahí escondido sesenta que tengo ya sesenta y no me conozca soy la reina pop una viva sin nombre un montón de ilusión sabéis no sabes quién soy Madonna

Voz 1 14:23 sí sí sí

Voz 0509 14:26 no es fácil pero yo los ochenta dicen que no me comprometo los ochenta me ponía corpiño medias de rejilla paso firme Rober que decían algunas abuelas Maya es más fresca con una nevera pero Lloris caso eh o sea yo ahí a sacarte mazos y a darlo todo muy bueno a romper las reglas que sus me daba bastante Thatcher sí bueno que había racismo pues nada salía controle con tres Negrete en el videoclip venga retos a lo bestia que decía el nombre para lanzar un mensaje tampoco es necesario pues deja casi está bien tu hija que esto yo lo miro y la Mis también me peleo con la Iglesia pues por lo mismo que es que no se puede como que no se puede hacer con un crucifijo ahí al escenario vestido de la Virgen María tres veces mal excomulgado

Voz 12 15:10 es que eso está muy feo eh a mí ninguna tres

Voz 0509 15:13 me trasero en tres tres mil tres y yo me decía muy bien estáis creyendo muñecos antes es teníamos nuestras peleas y tal y luego ya pues la periodo montada a mí también luego caminos para que salieran luego Madonna pero flojo chinos como Cristina era Labrit ni los rola días también han hecho no suma me di beso de tornillo con la todo lo he hecho pero lo que sí le hizo ley floja floja con el traje de visiones aquellos que se puso por el cuerpo y todo el traje dijo Davis teles tengo que tengan que no lo vi sí no que me da risa porque son estables y luego se pueda dar algo más importante que Madonna o no y a juega como te digo tengo preparada ya mi canción para Eurovisión que se se titula Yo Celebration

Voz 1 16:12 gran hecho la a ver si es verdad esperado no no nos adelante no los a ver cómo sería como son a día

Voz 0509 16:20 todos juntos va a cantar ir y esa así es mi ahora es bueno la estuve escribiendo ayer venga siempre lo que funcional

Voz 1 16:30 que tengan mucha suerte Madonna bueno que deja

Voz 0509 16:32 no has dicho Se me Breixo

Voz 1203 16:41 mi patio de vecinas con la Forte

Voz 29 16:45 tú

Voz 1 16:50 turno para nuestra pero artista particular Alma Andreu a Ros hoy la fuerte de las redes sociales recién llegado a qué tal tu madre bien bien bien

Voz 28 16:59 John Lennon bien

Voz 1 17:01 o si lo hubiera pero la quieren mucho eh aunque aunque haya titubeante da quiero con locura ha hecho un marqués como diciendo no me esperaba esta pregunta mismo sólo más optimista eh bueno ha colgado ya el capirote lo báculo yo no tengo que cambiar por un paraguas por lo ha vuelto aquí a Gran Vía con aguas no llueve hoy el doctor tú lo estás ni te enteras no siente ni padece bueno hoy como decíamos has venido acompañada si hoy lo tenemos consultorios hoy te queremos escuchar tú cuenta que bueno a explicar pues ya sabes que educa

Voz 12 17:34 traigo sorpresa así entretengo así que sorpresas traigo ya digo

Voz 1 17:39 no es bueno pues pues mira

Voz 12 17:42 estamos en Semana Santa y con la penitencia y el recogimiento pues bueno he querido contarte que llevo muchos días recibiendo mensajes de miembros y miembras de mi patio de vecinas preguntándome por algo que

Voz 30 17:56 algo muy gordo algo muy gordo que está por delante

Voz 31 17:58 pero no no no no algo algo alguien

Voz 1 18:01 pero que te casas entonces aunque jefe no hurga

Voz 12 18:03 es no hurgan en esa herida porque estoy sensible con este tema hacemos una cosa dentro de unos oye nadie dentro de un ratito tú vuelves a caer

Voz 1 18:11 el tema de la moda tú tramos algo no que no que no

Voz 12 18:14 que yo te decía que mi patio de vecinas últimamente pues hay un tema estrella es que mi señor publica libro ya mismo que sale a la venta dentro de poquito un libro de relatos y claro pues yo me debo a mi queridísimo público

Voz 1 18:26 si te has traído a tu señor efectivamente Enric Sánchez al que hemos saludado oye cuéntame eso que mantiene es ahora mismo la duda entre la audiencia cómo es eso de que conociste a los Sánchez el mismo día lo que pasa que osea por la misma causa conociste a dos Sánchez tan importantes en tu vida como el suyo

Voz 12 18:42 totalmente pues lo emitido en el mismo saco eh

Voz 1 18:44 si tu fuera tan importante cuenta cuenta es bueno pues nada pues que en realidad

Voz 12 18:49 no yo a él como trabajaba aquí en la casa Le pedí ayuda cuando yo saquen mi libro

Voz 1 18:55 no nos conocíamos de nada de nada de nada de nada

Voz 6 18:58 qué te porque te decides sabíamos Enrique Sánchez

Voz 1 19:00 que estaba en el ahí a los cuarenta

Voz 6 19:03 porque eran más a que te lo digo yo eso sí me

Voz 12 19:05 todas que sí que he visto

Voz 1 19:08 la foto del equipo y éste se lo llevó algo más

Voz 12 19:12 sí y entonces Nadal le pedía ayuda le mandé un correo le dije mira me llamó alma nos conocemos de nada es sacado libre la vida de las cosas pequeñas y me gustaría saber si me puedes ayudar ir recibí el correo electrónico más bonito del mundo que empezaba con la frase te voy a ayudar como me gustaría que me ayudará a mí y entonces tenía el libro Atlas

Voz 1 19:30 hoy entonces se cierra un poquito el círculo quiero decir por qué cómo empezaba el correo cosa que yo no sabía sin con él te voy a ayudar como me gustaría que me ayudaran a mí hoy Alma Andreu se ha traído a Enric Sánchez con el libro Enrique sale el próximo jueves veinticinco

Voz 6 19:45 sí el veinticinco de abril sale a la venta si ya está en preventa ya se puede comprar pero si lo compras ahora te llegara a casa el veinticinco de abril pues sea que tranquilidad paciencia mental

Voz 1 19:53 irás en honor a la verdad que es un conjunto cuantos

Voz 6 19:56 los datos genéticos pues mira si no lo tienes con la primera pregunta más pillado ya porque no lo sé cuántos hay hay unos cuarenta relatos más es que entregara las llaves Sapa nadie vamos a por todos vamos a poner estas con los cuarenta

Voz 1 20:11 Tiger no

Voz 6 20:13 unos cuarenta relatos más o menos sí porqué de mentiras e pues porque al final todo lo que contamos es medio verdad medio mentira es una verdad completa al final todo todo

Voz 1 20:21 me algo de cómo lo recuerdas estos son relata

Voz 6 20:24 los que son Recuerdos míos la mayoría y nunca lo recuerdas tal como fue entonces son mentiras aunque algunas pues con honor a la verdad no en honor a la verdad

Voz 1 20:32 bien es muy disciplinado hutu para esto de de escribir esto te lo has planteado recogiendo notas en cualquier momento en cualquier circunstancia te has levantado temprano como nos decían los participantes del concurso de microrrelatos el pasado lunes au

Voz 6 20:47 cuando escribí ya te digo yo que no que te lo diga a la persona más desorganizada del mundo y a mí me pilla por inspiración por eso yo algo osea estos relatos empecé a escribirlos cuando todavía no sabía que iban a ser un libro serán relatos que yo tenía que va publicando o que iba escribiendo simplemente sin publicar ir de repente un día cuando ya llegó la editorial Penguin ahí ya dije bueno pues hay que hay que terminar y ahí sí que me puso un poco más disciplinado un poco más aunque tarde casi ocho meses en terminarlo pero algunos ya estaban escritos sea que fueron muy pone inspiración por cuando me venía la inspiración no no porque me ponga yo escribí a las seis de la mañana ni de coña

Voz 1 21:21 pero estaban inscritos y guardados en un cajón cito o aquí la compañera sabía que la mega a los ha ganado no algunos no

Voz 12 21:27 de hecho es muy gracioso porque alguna vez hemos comentado que escribe cuando

Voz 6 21:32 sufre cuando tienen momento hubiera cómodo algo

Voz 12 21:35 bueno pensó claro dice yo ahora no puedo Creed no pues creemos que estamos todo el día celebrando la vida igual que ahora no puede

Voz 1 21:41 me dio la canción sufrir un poquito que dejaron dos meses lo algo para el segundo porque no segunda libro bueno por cierto que están abiertos los micrófonos Barcelona Vigo aquí Madrid Ibarra eh si tenéis alguna duda alguna pregunta si queréis no sé hacerle someterle a un tercer grado ya no te pillo más eh Enric que te hacen cuando sale el espíritu

Voz 12 22:02 sabes podemos preguntar yo sí que sé que hay algo muy curioso en el libro Le en casa leíamos el caso Mary Turiel

Voz 1 22:09 es verdad que que Samira listado Un

Voz 12 22:11 esto mucho sí porque de hecho una de las

Voz 6 22:14 cosas que hace que este libro exista porque es un texto de los que haya que uno de los relatos revitalizó muchísimo

Voz 0509 22:19 cuál pues el de este claro se llamaba antes

Voz 6 22:22 tú aquí es la de la edad que tenemos

Voz 1 22:25 la de la edad que tienen veintinueve página veintinueve vale vale voy buscándolo y entonces como como fue la historia

Voz 6 22:30 pues el tema es que este relato lo escribí además que le contaba antes a a Paloma de la editorial que lo escribí fue de los que más rápido escribí que no tenía ninguna esperanza en este en este relato lo estoy para un bloque en el que se llamaba voces ir de repente se hizo porque una influencer que se llama mérito Uriel cada este relato habla de que la edad no se cuenta con años en lo que se cuenta con experiencias y entonces una influencer lo cogió lo empezó a poner cada año el día su cumpleaños en Instagram la lo lo cogió de tu blog tu nuevo giro del mirlo exacto y a partir de ahí lo pregone su Instagram siempre pone una foto con mi relato y cada vez que lo ponía yo subía seguidores el relatos hacia viral un montón de seguidoras suyas también lo ponían en su Instagram

Voz 1 23:11 yo estaba ahí al acecho está al acecho

Voz 6 23:14 hay ya así pasó bueno me dejas

Voz 1 23:16 el uno uno quieras yo hubiera escogido cualquiera lo único que he visto que este este me ha gustado ha sido así al azar y como veo que esto es una concatenación de cosas azarosa has dicho de que os conociera AIS vosotros

Voz 1826 23:30 que que haya sido una realidad el el libro

Voz 6 23:34 todo uno estaba buscando sobre todo uno que fuera cortito vale para para leernos haylos hay lo puedes leer tus y que no no no para mi un honor que lo leas bueno haberla tendría que ser o me tendría que haber da igual es la de la

Voz 1826 23:47 hace sí dice era un tipo bastante peculiar cuando acudía a él con algún problema Solé

Voz 1 23:54 evitarme entrar en una caja de madera en forma de ataúd

Voz 1826 23:57 que él mismo había construido me encerraba allí durante dos minutos para que valorara el problema desde su perspectiva desde esa perspectiva sin duda la mayor parte de las veces el problema perdí importancia al salir de la caja siempre me repetía la misma frase chico la vida es la sala de espera de la muerte tú decides si te sientas a esperar o la aprovechas

Voz 6 24:20 pues eso te ahí estamos en la sala de espera de la muerte y hay que aprovecharlo a tope me fastidia al juego porque el preso

Voz 1 24:25 Ángela Drácula era un libro toda la tarde

Voz 12 24:31 jo cómo escribe no José imagínate lo después en casa así que maravilloso

Voz 0509 24:36 luego Priego los platos con la misma intensidad

Voz 1 24:38 bien igual igual yo he vuelto ahora estás en muchos frentes no has escrito esto estás en en una emisora que por la mañana muy temprano muy temprano en una emisora que no voy a decir que no la de otros estados aquí la sede

Voz 25 24:51 va no le falta ningún medio por comunicar porque esta época que estáis en un poco más juntos que si además es lo que parece

Voz 1 24:57 no tengo suficiente con lo que vivís en casa que también tenemos un poco

Voz 25 25:00 oye Roberto de qué lado está cuando estoy cuando estoy trabajando cuando estoy viviendo día ha cambiado vuestra vida porque has venido con una chica de la editorial dos guardaespaldas exacto sale a la calle conciertos de espaldas y chóferes también

Voz 1 25:14 oye después de esto te has planteado escribir otro tipo de no sé algo más largo que dicen una novela lo sigas escribiendo

Voz 6 25:21 pues sí sigo escribiendo pero de momento no me atrevo adscriben a largo porque me parece que escribir largos una ciencia sea tramas y tener el hilo de todo el libro a mi me gusta escribir relatos y recopilar los porque al final empieza sacaba cuentas muchísimas historias en un mismo libro y me siento muy cómodo en este formato y de momento no tengo pensado escribir nada más largo pero

Voz 12 25:40 porque a una novela de asesinatos en serie

Voz 1 25:43 la competencia apoyando yo quiero hacer una pregunta nombre las que tijeras has plantado ya algún niño ya has tenido algún árbol de momento no pero yo pero espero que venga primero lo del Arbolé oye aquí fuerte no tenemos que un poco esto de las mentiras que sea claro es que al final se vende aquí como

Voz 12 26:06 a mí sabes lo que me mosquee como como si fuera un AVE

Voz 6 26:08 inmovilizado constructor dimitir todos lo somos porque como que porque quiero decir lo tiene estudiado todos mentimos mucho a lo largo del día me puedo jurar que todo lo que tu dices es verdad no

Voz 1 26:21 a mí me lo aquí la radio sí no sí seguro el peor haber ver por ejemplo Enric como tampoco lo podrá asegurar la última que has dicho la última que se ha confesado Le aquí la radio luego hoy ha has dicho más de una

Voz 12 26:37 a mí me ha dicho que había barrido yo digo casa

Voz 1 26:40 pues a esa esa correcto si tiene de lo cotidiano a examinar si las mentiras del día a día me he dicho está la casa bien digo si cuando llegado ya ha visto claramente que no estaban

Voz 0509 26:51 mismo sitio la casa pero entre irregular

Voz 1 26:53 tampoco eso es que su objetivo

Voz 6 26:56 este la casa viene subjetivo para mí si como eres artista claro como es autor como es escritor está bohemios no puedo yo estar por las

Voz 1 27:02 desde el día a día estoy escribiendo si quieren beber ahora es el momento de coger el whisky te quedas con nosotros como entre otras cosas tenemos que aceptar el reto de Iribarren con su me suena y después pasa cosa que a las seis puedo participar no puedes participar claro puede no alguien Le tiene que hacer la pregunta se suma bueno pues vemos claro

Voz 0509 27:26 el lema

Voz 1 27:27 yo sé yo sé de uno que está deseando cesarlo mismos una pregunta bueno quedan muchas cosas por escuchar de aquí a las ocho pero de aquí a las seis el recreo en La Ventana

Voz 19 27:42 de mil novecientos setenta cuatro chicos formaron un grupo al calor de la incipiente escena psicodélica de Londres decidieron llamarse cuya sugerencia de su cantante Freddie Mercury y años más tarde fue el público quien decidió elevar los a ese trono que la historia del rock reservado sólo para unos pocos hoy su inconfundible sonido y sus arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país kilos cuarenta clase disfrútalos en formato disipar Icon sonido remasterizado domingo veintiocho A kind of magic Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 33 28:16 pese colitas ha ácidas desconectada

Voz 6 28:19 cariño aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa podríamos aprovechar y ponernos también un allí la dejamos lo hacía casi todo el año por lo que cuesta nos quitamos de problemas de robos

Voz 13 28:29 alguien en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Nine en Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento tres

Voz 34 28:41 gran sueño cocina tren tren dice Junot coches teléfono teléfono pero las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes

Voz 19 28:53 viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenas

Voz 35 29:03 ser tonto

Voz 16 29:10 la del en las redes sociales Buick La Ventana aquí en Facebook

Voz 36 29:18 cadenas

Voz 1203 29:22 la Cadena SER presenta el placer de escuchar Billy cómoda porque me dijeron que acabe vivía mi padre un tal Pedro Páramo

Voz 37 29:33 mi madre me lo dijo yo me prometí que vendría verlo en cuanto ella muriera le apreté sus manos en señal de que lo haría pues ella estaba por

Voz 35 29:42 morirse yo en plan de prometer notado que esté ir a visitarlo me recomendaron que ya es

Voz 37 29:49 de otro modo este otro estoy segura de que le dará gusto conocerte entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría diré tanto de no se que diciendo aún después que a mis manos costó trabajo zafarse de manos muertas

Voz 1203 30:06 todavía antes me había dicho no vayas a pedirle caza lo nuestro lo que estuvo obligado a dar mi tío que lo pido que no estuvo hijo comprárselo Locarno

Voz 27 30:21 sí lo haré

Voz 1203 30:24 pero no pensé cumplir mi promesa hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños a darle pues las ilusiones y de este modo se me fue formando junto al rededor de la esperanza que irá quiere señor

Voz 38 30:39 llamado para el marido de mi madre la Pedro Páramo Juan Rulfo mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 1 30:52 la Reina se él

Voz 39 30:55 con las horas el día va acumulan hechos tonta

Voz 1203 30:59 la discrepancia si desafió

Voz 39 31:02 cuidado con la dicen unos

Voz 1203 31:05 otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastra hacia abajo te llevan a la izquierda hecha moverte cuidado con el que aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quiere llevar razón y desorientado y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 2 31:30 he con la vaca

Voz 1203 31:33 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la información contrastada

Voz 35 31:42 y análisis Hora Veinticinco le estamos esperando en la SER

Voz 40 31:50 Broncano Estas ICA que Ignatius Castelo todo por la radio los cómicos Beppino tratas las humoristas de láser el torero nunca fue tan sencillas en y tomar el control de la SER en lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 12 32:10 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 42 32:14 bueno tú antes coladas

Voz 28 32:49 a la semana intentando demostrar que cualquier tiempo pasado fue mejor sobretodo Edgar Hita que le está echando ese particular pulso al pasado en el que estaba sufriendo una durísima

Voz 1 33:00 no un durísimo correctivo que desde los clásicos eh sí pero pero hoy lo solucionamos hoy vengo fuerte si hoy lo vamos a conseguir no sé si viste el otro día que desarticularon en Colombia una red de contrabando por culpa entre otras cosas de que la hija de uno de los detenidos ponía fotos en Instagram con artículos de lujo club Lamborghini de discreción se llama sí estuve ahí

Voz 0509 33:21 mal echó muchacha osea son ahí con las ostentación es ahí a saco pero es que ahora ya no son como las de antes la de antes mola más vamos a demostrarlo

Voz 2 33:38 Nos

Voz 17 33:50 que hoy estos sencillitas de ostentación si Varese

Voz 0509 33:54 voy a empezar con la familiares porque sobre todo cuando eres pequeño para ti tu padre es el mejor y punto a lo mejor ya cuando cuando eres grande te das cuenta de que es de que la luz

Voz 1 34:05 pero la primera yo lucharé lo de

Voz 0509 34:07 no claro que la gente dirá ahora es que ha dicho que los padres son luces no he dicho que puede ser que te dieras cuenta de que tu padre al Usero

Voz 1 34:13 tranquilo por los indignados que los tenemos

Voz 0509 34:15 no pero lo tenían ahí vemos Estados están al acecho con él desde el cariño eh pero bueno la primeras tentación que tú que todo chiquillo de todo chiquillo que se precie es mi padre le pueda el tuyo vale si mi padre pueda el tuyo sea se pelean hay una probabilidad de un cero coma cero cero cero cero cero uno por ciento de que esos dos padres en una batalla épica vida muerte en el que pueden elegir entre espada o hacha pero eso lo tiene que decir cuando respecto mi padre pueda el tuyo luego también está la opción ya si ves que eh que el padre de tu amigo era mucho más grande aunque el tuyo que no había posibilidad de quien le pudiera también decir mi padre corre más que el tuyo eso también que eso me siempre me llamó la atención porque yo no vi correr a mi padre en mi vida sea y para coger autobús es esperaba al siguiente décadas da igual pero bueno aún quedaba una en la recámara con tu padre que es su coche corre más que el tuyo amigo hay que por supuesto que yo me lo montaba para que sea ronda de mi padre corriera más que la audición del padre Rafita eso está claro cuál es mi coche de podía al suyo

Voz 1 35:19 nos agotaban las ganas de que tu padre venciera de una manera u otra

Voz 0509 35:22 sí eso es eso es Si bueno aquí no se pierde nunca aquí no se pierda sino eh tenía la opción de mi tío que se sí que le pueda el tuyo Roberto es el tú a tú mi tío de pueda tu tío seguro seguro que él de pequeño lo había querido el Barça siempre pero se lesionó justo antes de hacer las pruebas anunció también es mi tío

Voz 1 35:41 también

Voz 0509 35:43 sí eso que se dice siempre también que íbamos a hacer

Voz 1 35:45 Cabilia claro es que vivía vivía en Rubí

Voz 0509 35:47 pero claro no jugaba en el Barça porque sus padres no lo podía llevar a Barcelona al río tampoco caí veinte kilómetros

Voz 1 35:53 de Sardañola tampoco

Voz 0509 35:55 tampoco voy es madre mía así lo quiere el Barça bajó allí pero bueno lo decías eso ir también que sabe hacer un mortal para atrás y admitió luego con los años digo piadosas pero las uvas

Voz 1 36:07 el patio de colegio en el que con los niños de tu clase de tu edad hacíais apuestas pulsos a ver quién podía quién Mi tío puede al tuyo pueda al tú ya yo creo que en general lo hemos hecho todo como tuvieras hubieras el comodín de que tu tío

Voz 0509 36:22 tu familiar fuera policía policial

Voz 1 36:24 tuvo que meter a policía cuando ya el Barça por la lesión no lo no lo quiso todo lo hizo

Voz 0509 36:28 pero bueno policía vigilante seguridad cualquier empleo que llevas uniforme porque ahí ya te montadas tú la película no es que fue el que detuvo al Vaquilla o ya era como siempre tenía un ave había hecho algo muy bueno él le dijo a Kennedy que no fuera ese día pero claro no le no le hicieron caso

Voz 12 36:44 ver

Voz 1 37:02 que tienes que no tenga tu tío que no tenga el tiro de tu amigo los bienes materiales entramos ahí en ese capítulo

Voz 0509 37:07 voy con el más común el que hemos dicho todos también aplaude de emitió Le pueda tuteo que mis zapatillas corren más que las tuyas o Mi zapatillas saltan más alto eso a principio de los noventa no pero es que no es una tontería porque las grandes marcas comerciales se dieron cuenta de eso y al principio de los noventa Ribó por ejemplo supo aprovecharlo como nadie porque hasta el momento si tú tenías una y otro tenía unas Adidas pues podía haber dudas de cuál es corría más pero claro sacó el modelo Pam vale con un botoncito para hinchar las ahí había dudas las que saltaban más alto y las que corría más en el arribo Pam porque se hincha ya está sí pero bueno además de las zapatillas cualquiera todo nuevo servía para competir con el resto de chiquillos un reloj calculadora el que emula el mando de la tele también que en los bares y cambiaba el cine chino oficial porque había sillas como el vídeo un vídeo en el castillo de iban cualquier cosa que fuera nuevas ya valía una que ahora no le damos importancia que es la cámara de vídeo

Voz 1 38:07 la cámara de vídeo si la cámara de vídeo claro note

Voz 0509 38:10 ni nadie tenía eso pero ahora cualquiera mar Fonte graba en alta definición pero antes quién tenía una cámara de vídeo a ver costaba doscientos mil pesetas

Voz 1 38:19 luego antes cuando dices antes en qué fecha los tres que se pues entre lo entre el ochenta y cinco y el noventa poca que por ahí en mil pelas cien mil en que Messi en el noventa

Voz 25 38:32 noventa por ahí digamos que son seiscientos euros

Voz 1 38:34 te lo digo para aquellos que sí ahí me la robaron

Voz 25 38:37 mi madre me voy a comprar los seiscientos

Voz 1 38:39 euros en una pasta porque hay cientos euros era un sueldo un buen sueldo ni el en el que te costaba la cámara de vídeo cien mil pesetas no hielo

Voz 0509 38:47 y en el noventa ya era más barata porque en los ochenta y seis así doscientas mil pesetas que emitió la tenía que además

Voz 1 38:52 tú te digo del Barça hombre claro el policía el policía le cogió el teléfono Padial tú claro por supuesto

Voz 0509 39:01 él tenía cuando grababa mi madre está muy bien porque la batería duraba media hora pero me decía su madre grababa media hora el suelo porque no sabía darle a parar bueno eh que estamos estamos con el tema de de la de las cámaras y eso hace cuanto vídeos eh Iribarren tú que tenías cámaras cuanto vídeos te grabaron en la playa ahí con la Chorrillo al aire yo no menos grande yo generada que yo no la de playa pero vamos

Voz 1 39:27 es que estoy aquí me han hecho brilla a mi partido de baloncesto en lo que me chirría al aire pero es el hermano pequeño porque la cámara es esa sólo grababan al hermano

Voz 0509 39:39 que el pequeño y el mayor avales porque a lo grande no no lo grababa que bueno a mí me grabaron algunas escuelas chirría al aire que luego cuando ya tenía quince años traía la primera novia casa tu madre lo primero que hacía era ponerle el vídeo corriendo por la arena

Voz 44 39:56 exacto que aunque yo aquí

Voz 0509 39:59 me encanta a que quedan los últimos cursos no pero son los mejores ballet le quedan queda por ejemplo que con dinero tú puedes tener las tapas buena puedes tener mucha ronda o el poder conquistar corazones no se podía comprar ya sé que no es correcto el artículo antes de nombre propio pero aquí era necesario porque quedaba mejor porque yo decía a mi me quiere la Tere la Laura Illa Marta yo y yo tiraban todo yo decía las tres niñas más deseada de la clase pero claro esto no era una ostentación es una mentira Gordillo con las patas muy cortas porque claro ellos los niños de clase con preguntarles se desmontaba todo dice oye voy a que me he dicho la Tere la Laura Illa Marta que no te quieren ir rápido lo decía te he dicho que emitió es policía que lo quería el Barça pero bueno también os que decir que me han dejado algún tuit eh Marta Nos dice te pulso a los gogós que es una generación más joven ir Cooper Ranger eh te puro a los plazos que será más antiguo Marina que tenía la Nintendo DS Isora nos dice una que a mí me llama la atención que dice o la clásica de mi papá lo arregla todo todo todo todo la Niña repelente de Catalana Occidente aquí hay una anécdota porque es amiga mía ahora esa niños llamo María sería tiene veintiséis años

Voz 1 41:14 pero no es la María besos que haber sabido lo tenemos que ha llamado Exterior

Voz 0509 41:19 he llamado yo no pero es verdad el pelo y nada

Voz 1 41:22 ella es normal no quiero decir que si si es una ni

Voz 0509 41:25 es una una chavala mil de la decir cojonudo pero no se puede decir que bien pero bien una chica debían pero bueno yo voy a terminar ya hay

Voz 25 41:34 así que niños que estáis escuchando lo importante en esta vida no son los bienes materiales lo mejor no es el que más tiene es mejor que tu padre le pueda los otros padres

Voz 45 41:45 ah sí

Voz 1 41:49 no

Voz 27 41:52 sonado y Rosalía Juego de Tronos hay pegados siempre

Voz 46 42:06 el club

Voz 27 42:20 que estamos ya en el territorio de la redada hoy hemos cambiado a

Voz 1 42:24 Juan López Córcoles por Lucía Taboada Lucía tu dirás que nos cuentas

Voz 12 42:28 pues muy buenas es quiero hablar de algo que a mí me tiene ojiplática pérdida bueno supongo que a estas alturas adiós que Rosalía la cantante Nueva esta que se está dando a conocer

Voz 1 42:37 sí quién al no haberse anoche

Voz 12 42:53 canción de las me parece maravilloso porque Hacienda de Egipto desde California bailando Las Grecas es una cosa que yo jamás quiere ir que a mis ojos pero no es vamos a hablar de este festival este festival al que no te dejan entrar en camiseta y vaqueros os os va a hablar de una fotografía que Rosalía subió así Instagram durante

Voz 1 43:11 ah si estás entregando a ver qué pasa

Voz 12 43:14 mira en la fotografía en cuestión se ve a la cantante como una chica ambas pues están mirando a la cámara como si se conociesen Rosalía escribe en el pie de foto con la debe cita la bebesita Livni quela más Un par de corazones

Voz 1 43:27 ya ya mira estoy viendo la foto que me enseña aquí la avanzada usuarias de Instagram

Voz 48 43:32 mira tu cabecita la la hábiles y Talavera y es Lille Miquel

Voz 12 43:39 ETA aquí la cuestión filme quela no es ese la conocéis sino la vais a conocer ahora es una influencer de Instagram que ha sido portada de revistas que ha protagonizado campañas publicitarias que tiene carrera musical a la Kimi también cómo viste cómo se maquilla hasta aquí todo normal pero si haces un poquito de zoom en la foto puedes apreciar que el y que tiene la piel de un recién nacido por abierto tiene la muchacha ni quita de expresión parece como si una Kardashian se hubiese pasado todas las pantallas de fotos Icomos este posibles pues porque el y Miquel no es real

Voz 1 44:10 cómo cómo es una persona generada

Voz 12 44:12 el ordenador vamos es un robot desarrollado por una startup californiana llamada Brad en el año dos mil dieciséis

Voz 1 44:18 aunque es la primera insta grave robot un robot

Voz 12 44:20 sí sí Puede decida que a nivel mundial es la primera Instagram me robot conocida al menos supongo ahora mismo os estaréis ardiendo

Voz 0509 44:27 con dieciséis seguidores dice él que hubiera

Voz 12 44:30 el robot mal de Elche por ejemplo ya que supongan que ahora mismo estáis haciendo a varias preguntas por ejemplo si es una Performance artísticas y es una sátira de la era digital hoy Instagram si es un proyecto de una campaña publicitaria de relaciones públicas bueno es un poco de todo esto pero sobre todo es una cosa es rentable

Voz 1 44:49 es rentable si hombre a mí lo que me parece es que pudiera formar parte de una trama de Black Mirror como mínimo

Voz 12 44:55 sí es un poco tópico al asunto pero la verdad es que el y Miquel a tiene un millón y medio de seguidores en Instagram que cuantos Fortes os os bastante no eso es un montón eso es un porrón es bastante más de lo que tienen muchas Instagram Mersey conocidas en España es la mitad de la Fortis Borges sí sí sí no mucho más tú tienes más no por supuesto pero claro es que yo era como el pelo pero lo cierto es que tengas uno sangre corriendo por sus venas si vendes y si tienes tantos seguidores las marcas están ahí obviamente no es de extrañar que además haya sido recibida con los brazos abiertos porque ella nunca va a necesitar que le paga un hotel ni la zona vip de un festival ni un asiento en primera clase en un avión

Voz 1 45:34 bueno bueno no augures tanto que los botijos también tienen su corazoncito eh oye la gente supo el pastel desde el principio ya sé que hago o eso es muy evidente que no es real se ha mantenido en secreto como

Voz 12 45:45 bueno lo cierto es que no porque en esta gran sabréis que más de uno y más de uno se ha pasado con los filtros bueno yo esta chica pues parece que se ha metido cinco filtros encima pero pudiese parecer pues por eso alguien que es que usa fotos son regular pero lo cierto es que posa como una humana habla como una humana sino fuese por esos rasgos tan impolutos que tienen pues podría parecer humana el acuerdo marco diez pues no hace tantos milagros el pastel se descubrió de hecho hace un año cuando otra robot Hakkinen en su cuenta hubo hay una pelea de robots en esta gran ellos obligó a los creadores admitir el origen artificial del IMI quela que digamos que hasta entonces estaban en entredicho había gente que decía lo real y había gente que decía no Super Rebajas míralo

Voz 31 46:23 claro lo cual aumentó también a aumentar a incrementar

Voz 1 46:27 la expectativa el misterio Olli decías también al inicio que tiene una carrera musical grabó una canción Jaime

Voz 12 46:34 ni que podéis encontrar en Youtube

Voz 49 46:36 a ver

Voz 1 46:50 bueno claro no desafinan

Voz 12 46:53 claro claro hombre Madonna está te lo han copiado

Voz 1 46:55 vi están tuya

Voz 48 47:00 hombre es que ya que estamos la vas a poner la maleta Tamada malas leonés voz lo cual está mal porque yo claro

Voz 1 47:08 qué pena no lloré

Voz 48 47:11 no es que ya me lío la avalaron se bueno es

Voz 12 47:15 en esta no sólo canta también entrevista en Coachella sin ir más lejos entrevistó ayer el artista

Voz 6 47:27 lo Areola grande no no Rosalía Bonnie

Voz 1 47:39 oye yo no sé si tomar esto como una amenaza a la profesión

Voz 12 47:43 en mente años tenemos presentando La Ventana a robot Berto Sánchez resumen yo creo que podemos decir que mi quela es una Performance de realidad enmarcada dentro de ley realidad Internet

Voz 50 48:02 acertijo

Voz 1 48:09 el último y definitivo de esta Semana Santa dio muy buenas quiero denunciar antes de nada la guerra psicológica a la que se ha sometido hoy para perder como ha sido esto aquí estamos cuatro los otros tres se han quedado en micrófono alto a mí me han dejado el pequeñito con lo cual he tenido que adaptar mi silla y ahora mismo estoy una situación poco acostumbrada yo es que tengo que mirar a los demás hacia arriba todo proporcional al en función de nuestra tamaño empieza un poquito acongojado pero bueno os recuerdo que el personaje que estamos buscando puede ser una mujer puede ser hombre alto bajo cualquier manera o personajes de ficción las tres posibilidades podría ser un robot sentir dentro del capítulo personajes perfectamente pero ésta que hemos hablado ahora es que no sé ni cómo se llama así que la después de descartar

Voz 25 48:49 mira Volvamos a empezar y la primera pista es una pista especial es una pista

Voz 1 48:52 nonagenaria

Voz 52 48:59 hoy por cierto recuerdo tenemos refuerzos porque aquí la Forte no ha venido solo ha venido acompañada de Enric Sánchez que ha venido a presentarnos su libro mentiras en honor a la verdad tranquilos al próximo veinticinco es que la gente

Voz 25 49:12 es que ya están ya están es me me acaban de llamar de la FNAC que ya yo creo que cerrar

Voz 1 49:16 está ir dentro de mi sección me la primera pista