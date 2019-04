La Ventana (18/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1826 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias y a cinco días para el debate de las elecciones generales crece la confrontación entre los partidos Sánchez pide a los otros candidatos que vayan a la televisión pública pero se han comprometido con la privada como de hecho había hecho él mismo José Luis Sastre

la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 08:13 las seis de la tarde y ocho minutos cinco y ocho en Canarias hay episodios que agita la historia y que nada tienen que ver con una revuelta con una revolución sino que la causa es más profunda se agitan en ese caso los cimientos de la tierra por una fuerza muy mayor y que además es incontrolable

Voz 16 08:33 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 08:50 y mira que el jefe de bomberos se lo venía avisando al alcalde de San Francisco que como viniera un terremoto de los gordos también se iba a liar una muy gorda que la ciudad es toda de madera que el sistema contra incendios no tiene mantenimiento que chicos bomberos no están bien equipados bueno pues ni caso el dieciocho de abril de mil novecientos seis llegó el gran terremoto de San Francisco la mitad de la ciudad a medias destruida a medias devorada por los incendios tres mil muertos trescientos mil sin casa y un miedo en el cuerpo que no se les va llevan desde hace ciento trece años esperando el Big One el padre de todos los terremotos

Voz 18 09:29 se algo

Voz 10 09:31 es decir

Voz 19 09:35 él

Voz 1626 09:49 a ojo de buen sismógrafos el terremoto de San Francisco pudo tener una magnitud de entre siete y ocho pero es que en aquel mil novecientos seis la famosa escala de Richter no existía por no saber ni siquiera sabían que por allí abajo pasa una de las fallas más activas del mundo le pusieron nombre de apóstol San Andrés pero lo suyo sería llamarlo a la falla canalla lo peor del terremoto no fue ni el terremoto ni las réplicas lo peor fueron los incendios que estuvieron devorando la ciudad durante cuatro días porque el sistema contra incendios estaba tan de T dado que las tuberías reventaron se quedaron sin agua sea esto se añade que los escapes de gas se alimentaron de las chimeneas encendidas y los braseros desparramados por el temblor y que los propios ciudadanos fueron pegando fuego a sus casas la ciudad se convirtió en una bola de juego resulta que las pólizas de seguros cubrían los daños por incendios no por terremotos así que los dueños de las casas que no ardieron pero se quedaron hechas polvo las incendiaron para recibir

Voz 1826 10:48 de alguna indemnización

Voz 20 11:03 sí

Voz 1626 11:09 el cálculo de muertos fue muy optimista al principio cuatrocientos y pico dijeron pero porque se les había olvidado contar a los cientos y cientos de víctimas de los barrios chinos las cifras revisadas en dos mil cinco hablan de tres mil muertos y lo peor es que murió mucha más gente en los incendios que por el terremoto ya lo dicen los geólogos el terremoto no mata matan los edificios de hecho

Voz 1155 11:32 la falla de San Andrés provoca diez mil terremotos

Voz 1626 11:35 al año en y se entera ahora como llegue el Big One se van a enterar

Voz 21 11:39 eh

Voz 1826 12:02 bueno de momento aquí ya ha llegado el Big One en el mejor sentido de la palabra porque aquí está el más grande está F una izquierda ahora es qué tal buenas tardes buenas tardes bueno muchas gracias ya sabes que todo esto surgió de una de una casualidad que yo sé que te gusta mucho el juego de este de las carambolas de la vida de eso que algunos quieren llamarlo de la serie Hyypia solas o las pipas extras que a veces son increíbles que imagino que a ti te pasa que decir te las encuentras en un libro en un guión dicen

Voz 8 12:29 esto es todo ahí en la pero luego la vida pasó unas cosas que si las es que verás que lo estamos justo comentando ahora nadie nadie creería no

Voz 1826 12:36 te lo digo porque el otro día en antena charlando aquí en el en el tiempo quede estamos a la televisión con Mariola Cubells que está de nuevo en Valencia Mariola qué tal buenas tardes

Voz 8 12:46 hay que envidia buenas tardes me gustaría estar ahí con los dos se echa además este presente

Voz 1826 12:52 oye que tengo el otro día estábamos comentando Mariola ha ido a verte un monólogo mañana estreno al estreno de las cosas extraordinarias que está Bryce F con este monólogo en lo que hemos conocido siempre como en la sala está de De Lara que lleva un nombre ya que es yo Men vive eso es

Voz 8 13:13 a esa gran actriz que sigue viviendo en el teatro según comenta a toda la gente que que en el teatro y las escuchas las escucha por lo por los camerinos

Voz 1826 13:23 pues tú has escuchado ya en el tiempo que llevas ahí en él

Voz 8 13:25 bueno bueno yo estoy más tiempo velará porque también porque eso es la llamada pero yo nunca he escuchado nunca le he visto a mi lado

Voz 1826 13:31 este tipo de historias que uno no acaba de creerse las pero claro yo que me he pasado dieciocho años por la noche de madrugada en los estudios de Radio Barcelona donde se cuenta de todo donde el técnico el señor Ripoll Nos dijo un día a todo el equipo dice mira aquí hasta que no venga al fantasma y nos va B

Voz 8 13:49 entonces

Voz 1504 13:50 no sabes estoy como tú tampoco lo viste Roberto el fantasma en Radio Barcelona

Voz 1826 13:57 no te puedo decir

Voz 8 14:00 no puedo decir que es hombre yo te has traído muchas cosas que no sabía dónde venían pero ya es gritando por los pasillos pues no te lo puedo asegurar la verdad ver chicos los fantasmas no existen

Voz 1826 14:08 pero si yo no te puedo decir que lo que a lo que no te puedo decir que no escuche es aquello a lo que otras personas a lo mejor en circunstancias parecidas y en otro tiempo contra el momento lo han asociado a un fantasma que hemos escuchado cosas raras extraño las de siempre ante el silencio y la quietud de la noche en el edificio de Radio Barcelona eso siempre ha sido así ahora que claro hay tantos equipos con su magnetismo el magnetismo quiero decir el físico les hizo esas cosas que imagino que muchas de esas casualidades se pueden encontrar con una explicación más o menos yo creo que es razonable y apelando a la técnica ingeniería creo pero no no habría llamado

Voz 8 14:52 podría oye yo decía lo de las casualidades porque

Voz 1826 14:54 yo el otro día aquí en el plató televisivo de de Mariola Cubells estuvimos comentando que ya había estado en tu en tu estreno dijimos oye y el jueves que tenemos aquí un ratito a La Ventana a lo mejor podríamos decirle a Bryce F que que viniera así que ahora vamos a charlar sobre este monólogo pero en realidad dos una actriz o un actor que han estado haciendo un cameo

Voz 8 15:16 en el monólogo pero sobre todo a los dos tú de qué

Voz 1826 15:20 existe

Voz 8 15:21 yo hice de la psiquiatra Emilia la psicóloga doña Emilia que sea un homenaje a una de mis profesoras de primaria doña Emilia el nombre

Voz 1504 15:29 se se pues sí soy tú Roberto yo de padre ostrás papelón eh sí vamos a poner a Roberto Bryce va venga vamos a poner al espectador ahí porque ahora mismo

Voz 8 15:42 a gente como que que quería pero vamos a ponerlo en claro

Voz 1826 15:45 eso sí Bryce F lo conocerá muchos de nuestros oyentes la serie Paquita Salas por la que fue galardonado con el Premio Feroz dos mil diecisiete que ha sido un éxito de crítica y de público que ha sido un fenómeno en estos últimos años este actor canario que hemos tenido aquí como colaborador en la Ventana de verano que es periodista que es ayudante casi ha sido ayudante de cásting que ha trabajado en la radio como decíamos bueno pues ahora protagoniza es tu primer monólogo

Voz 8 16:13 si primero no lo Manolo

Voz 1826 16:15 que se sube a las tablas del teatro ni mucho menos pero sí el primer monólogo que lleva por título Las cosas extraordinarias es un texto de Duncan Maximilian que fue un gran éxito hace tiempo en el Reino Unido que reivindica el poder de las preguntas de las pequeñas cosas de las preguntas que nos hacemos en la vida como podemos encontrar el consuelo en eso que parecen pequeñas cosas pero todas sumadas hasta dos millones yo creo que sí que nos pueden servir no

Voz 8 16:42 a encarar la vida de forma diferente sí hombre yo creo que no perdón perdón que que que que malinterpretado malinterpretado gesto perdón no yo creo yo creo que efectivamente a veces cuando cuando vemos las cosas de la lista no pueden parecer cosas muy banales pero cuando no nos enfrentamos a la diatriba de que la vida es banal pues las cosas banales tienen que pensar lo mismo no

Voz 1504 17:05 totalmente nueve de noviembre

Voz 22 17:07 el de mil novecientos ochenta y nueve perdió han venido a buscar tarde al cole y me habían llevado al hospital que es donde estaba muy mal la lista empezó después del primer intento una lista de todas las cosas extraordinarias de esto

Voz 10 17:20 Honda con uno

Voz 23 17:29 diría que es una ávida realmente larga llegar al final sin haberse sentido terriblemente deprimidos ni una sola vez es probable que no hubiese estado bastante atentos

Voz 22 17:39 quinientos veinticinco mil novecientos veinticuatro

Voz 1 17:45 las cosas mejoran

Voz 10 17:47 no siempre se vuelven extraordinaria pero mejor

Voz 1826 17:52 es un algo muy participativo porque la enumeración de de cada una de esas cosas de la quinientos veinticinco mil lo de la uno de la cinco es el público que está allí en la en la sala cómo cómo te sientes así acompañado interpretando cada uno parte aunque sea una foto

Voz 8 18:10 sede del texto hombre yo creo que es una de las cosas más guays del texto Jan y a nivel de mi trabajo es una de las más estimulantes también no sea yo voy cada día allí sabiendo que la función depende de la gente que está alrededor lo que comprobar hoy que es muy bonitos que la gente es buena la gente quiere ayudar y la gente quiere eh sentirse partícipe de la historia Hay y al final cada día pasan cosas completamente diferentes nuevas

Voz 24 18:37 sí me sorprende más la gente sos

Voz 8 18:40 está muy bonita hay que decir que no es un tema

Voz 1504 18:42 pero el uso que el está pegado a al espectador tocando le practicando de las sillas están en el propio

Voz 8 18:48 escenario cuánta gente cabe Bryce creo que está en ciento cuarenta ciento cuarenta

Voz 1826 18:52 que es que rodean porque él está esté a cuatro bandas

Voz 8 18:54 efectivamente yo estoy como como un Aula Magna de la Universidad

Voz 1504 18:58 a mí me parece un monólogo desde luego distinto a todos los que yo había visto esa participación del público yo no soy Bryce tú ese texto que es un texto complejo que tiene un ejercicio de memoria Roberto acuerdo

Voz 8 19:11 brutal todos esos números yo llamé

Voz 1504 19:13 sí ha perdido en el en el tercero cuando te llega al texto tú qué piensas que sientes

Voz 8 19:19 bueno primero cuando lo leí me me fascina me encantó el texto es el primer segundo me parece un texto inteligentísimo escrito magistralmente

Voz 24 19:28 o sea me pasó autor genial

Voz 8 19:32 el tema que aborda cómo lo hace y lo inteligente de cómo está narrado y luego me Rus dotando muy curioso ver eso que en el texto aparecido a estas cosas de que la obra el autor decidió dejarla en manos del público absolutamente todo esto que podrían haberlo hecho es verdad eh decide hacerlo me resultan muy estimulante es muy difícil pero claro obviamente no perecer el resultado final pensé en en en afrontarlo como abordarlo poco a poco no día a día

Voz 1826 20:00 muy muy difícil por el ejercicio de ese de memoria que es evidente porque los que hayan escuchado cuando Bryce dice el quinientos veinticinco mil doscientos veintisiete tiene que ser preciso en el que se endurece las veinticuatro tiene que ser tan preciso porque hay una persona en el público que antes de entrar le han dado pues no sé un cuadernillo una hoja un trozo de tela donde aparece el número está escrita la frase exactamente que corresponde

Voz 8 20:25 hay usamos Ordinas esto me lleva algún nombre extraño hay otra

Voz 1826 20:29 ayer por ejemplo yo me pasé Llodio dije dos veces el trescientos dieciséis que no sé si tú dijiste quinientos

Voz 8 20:35 yo dice quinientos dieciséis cero gol pero yo escuché otra vez afán de protagonismo repetía otra vez el trescientos que era Hugo Sánchez pero no pasa nada porque porque lo bonito de esta obra también es que está muy abierta al error a lo patoso a la timidez de la gente a todas esas cosas no que alguien habla además de menos lo diga bajo o le de vergüenza algo y eso también es muy bonito y creo que contribuya al tono de la de la del monólogo

Voz 1826 21:00 te han descolocado ya las sus no se alguna intervención de alguno de

Voz 8 21:04 los actores actrices que reclama

Voz 1826 21:07 el público de los días que llevas ahí en la ópera

Voz 8 21:09 todo pero es que te das cuenta de lo maravillosa que es la gente de las cosas que se le ocurren las cosas que dicen

Voz 1504 21:14 a está así yo lo que vi es una especie como de necesidad de de que de que la cosa salga adelante

Voz 8 21:20 gracias a absolutamente en eso es lo que también yo creo que la función quiere poner no en el público es a costa de que ellos son absolutamente necesarios para que la fundió salga adelante que sin ellos no esto no funciona sabes

Voz 1504 21:31 hay una cosa que a mí me gustó mucho el monólogo que es esa capacidad de empatía que tiene Bryce que ya le hemos conocido en Paquita Salas y sin sin ir más lejos en Tu cara me suena seguro que Roberto vio una obra distinta a la que yo vi

Voz 8 21:43 seguro es verdad

Voz 1826 21:46 de eso no claro absolutamente a cada día

Voz 8 21:48 personajes e incluso el tono en el que la gente dice las cosas cambian a veces son más cómicas a veces menos a veces somos intensos sí totalmente hay de todo

Voz 1504 21:58 pero hay una cosa que no debe cambiarias es es eso que hable de la la empatía que queráis genera con con el público y con el texto que yo no sé eso cómo lo haces querido es que siempre me fascina a The Times la capacidad

Voz 8 22:11 bueno muchas gracias no sé yo creo que el texto es muy bueno y luego el uno de los trabajos más fundamentales de hacer este monólogo es cuidar mucho la gente sabía me siento como que estoy en una fiesta con mis amigos contando esa anécdota que tengo no digo y tú ponte aquí aquí porque pues si sabes es como como que me lleva ese mundo a hacer esto

Voz 1826 22:30 hay hay partes en las que recordaba eso y me daba la sensación de que estamos en una fiesta con amigos hay otros momentos en los que me da la sensación de transmite que estamos todos en una terapia de uno

Voz 8 22:40 también tiene un poco también tienen un poco de eso el mundo efectivamente

Voz 1826 22:43 decirle a ti también como eso también lo has vivido así o no estás en el trabajo actoral está un poquito fuera de eso

Voz 8 22:48 bueno no es que hay momentos en los que la la obra tiene muchas idas y venidas y muchos momentos diferentes de momentos en los que estás más expuesto y miras vas la gente otros momentos más íntimos de los que la gente casi te está espiando hay un poco de de todos lo es es lo grande también el texto

Voz 1826 23:04 otra compañera que también estuvo hace me parece que fue el jueves el pasado jueves y que también hizo de terapeuta si me ha comentado algo que yo también sentía ayer es que cuando aunque haya ciento cincuenta ciento cuarenta personas cuando estamos hablando contigo estamos en aquel momento al que no has querido llevar estamos tuyos

Voz 8 23:24 en ciertos muy bajas

Voz 1504 23:27 sí es ir lo consigues tú solo contabiliza mensaje

Voz 1826 23:30 bueno pero te pasó a también a ti sí no

Voz 8 23:33 ahora que lo dice si no no no he dicho que es como una hipnosis I

Voz 1504 23:37 sí que pierdes si pierdes de vista el resto

Voz 1826 23:40 cómo lo haces de forma innata a lo mejor no lo tienes todo pero lo consigue mes

Voz 8 23:44 bueno también yo creo que también se juega con el elemento sorpresa del del del público que no sabe qué qué qué va a pasar no y entonces de repente le bajan las defensas al espectador como espectador y se encuentra participando en algo que no sabe dónde va ahí es cuando digo también que los nervios son precioso la timidez cuando alguien dice mira mucho mucho me da mucho y no me gusta es porque me da mucho timidez tales como no es que la timidez es buena que rechazarla y hay que exhibirla con orgullo que que que parece que lo que lo que me encanta esta obra que que todo lo que todos los errores las cosas malas las ponen su lugar y les da su espacio es una cosa muy bonita Santiago Sánchez qué tal buenas

Voz 25 24:19 ves hola buenas tardes usted hizo de padre de Bryce también el otro día no sé si

Voz 1826 24:24 usted cómo llegó al teatro también es que habíamos empezado hablando de las casualidades también la vida un poquito por eso porque conocemos su historia cómo llegó y con quien llegó a decir

Voz 25 24:33 pues llegué con mi mujer bueno llegue porque el anuncio es bueno pues la última que habíamos visto una si fue sin haberlo pensado mucho fuera de la jauría no resultó bien y esta pues lo mismo no lo había visto nada ni había escuchado nada acerca de ella

Voz 1826 24:49 no sabía que era interactiva y no sabía lo que por ahí

Voz 25 24:53 si nadie en absoluto es fue una sorpresa pues ya cuando entras en la sala te das cuenta que algo especial buena disposición de las sillas y demás tenía una idea preconcebida muy diferente a lo que después encontró Santiago cuando la disposición y que encima estaba la fila uno Diego bueno

Voz 26 25:11 sí la verdad sí

Voz 25 25:14 aquí peli éramos entonces esperaba otra cosa es que hay alguna vez en algún otro espectáculo que de esto que te sacan y no quiere salir porque es lo que hace realmente hay un poquito de clown para hacer reír a la gente y demás y esa fue la sensación inicial que según que aquí no me Toquero que fue muy diferente totalmente diferente

Voz 1826 25:36 estamos comentando de que hay un momento en el que porque hizo de padre se sentó allí compré yo no quiero hacer nada de spoiler pero bueno se puso en el juego este al que te invita Bryce en ese momento también le pasó lo que estábamos comentando Mariola yo que que creyó que estaba con él solo y que era de verdad su padre

Voz 25 25:54 bueno me me ha pasado lo mismo que ha sido consciente escuchando saber la vosotros yo no no me di cuenta en el momento que que no eres consciente que estás en un teatro y estás haciendo de actor en ese momento es padre para ver si el tres hijos

Voz 1826 26:09 a mí me gusta me parece no me gusta porque me parece que suena demasiado grandilocuente eso de decir que él lección se llevó pero si algo se llevaría osea que aprendió de ese momento que vivió como actor de teatro

Voz 25 26:22 someter te das cuenta en ese momento de del lo difícil que es a veces las que la comunicación padre e hijo no es un poco en ese papel iniciar o padre que Bray Efe comenta de su padre que hablaba poco la falta de comunicación te hace reflexionar sobre eso está claro

Voz 8 26:42 jo qué bonito muchas gracias la verdad que me acabas de dar Noceda

Voz 25 26:46 no yo cuando para mí lo realmente sorprendente es la obra en el tema que está tratando que es un tema serio con plegado de hablar

Voz 1826 26:57 sí sí sí la fuera recomendar porque veo que sí que le boletaires recomendarle inútil a quienes recomendar ahora aquí a los compañeros amigos a los oyentes de la radio Le diría porque yo siempre tengo el miedo a esto de no hacer spoiler no sé hasta por eso no he contado nada absolutamente de lo que se han dado cuenta usted qué le diría esta obra de que

Voz 25 27:17 en Bad pues a hablar de cosas serias eh en clave de humor porque realmente terrible

Voz 26 27:25 te ríes mucho te ríes mucho hay que decir hay que hablar de cosas que han sería

Voz 1826 27:29 es como un sentido de la vida sí sí sí

Voz 26 27:31 hay que hay que estará vías muchas veces una cosa muy seria pero muy divertida

Voz 25 27:36 lo te sales con con un buen cuerpo es de los temas que está tratando de otra manera saldría veinte pues cabizbajo

Voz 27 27:43 eso

Voz 25 27:45 muy intranquilo de alguna manera sin embargo sales bien las ha debido a una comedia y sin embargo al tema dos temas que salen son eso entre otras

Voz 1826 27:55 oye sobre el tema de fondo pero de narices

Voz 28 27:59 ahí sí hay que decir que el texto es un texto brillante de Ávila ir hay una adaptación maravillosa Pau Roca que esto ya lo hizo en Barcelona con con El Terrat y es verdad que llevar ese texto y convertirlo en esa pieza teatral tan inusual como es y es un hallazgo porque porque hay un buen texto de inicios sino la cosa se iría al garete yo creo

Voz 1826 28:20 Santiago ha sido un placer muchísimas gracias

Voz 25 28:23 me enteré por haber sido también espontáneo

Voz 8 28:25 muchas gracias Santiago de verdad estoy conmocionado de nace gracias

Voz 25 28:30 no gracias a ti porque la verdad es que bueno disfrutamos de una velada muy agradable y me encantó la eh enhorabuena

Voz 1826 28:40 a Santiago gracias

Voz 8 28:42 ese día eh cuando oyes a qué maravilla dictado hoy qué bonita por favor porque gran sorpresa muchísimas gracias de verdad

Voz 1826 28:48 oye Bryce tu cuando conociste el texto si te hemos hablado de lo hemos loado la capacidad que tiene de profundizar en los sentimientos pero contactó contigo con tu con tu Brice de niño tienen mucho de ti tiene porque había gente que decía pero esto es suyo sois Autobiografía mucha gente me pregunta hago por ejemplo cuando hablaba hablaba de como si como si fueras tú

Voz 1504 29:13 das tú el autor a ver

Voz 8 29:15 a ver yo creo que bueno por supuesto que contacto conmigo me hizo sentirme mejor sobre sobre muchas cosas sobre los problemas de la vida y sobre cómo los afrontamos Invitro sentirme menos solo que es lo mejor que le puede pedir a una pieza de cualquier cosa vamos eh luego hay cosas más concretas o menos concretas que no han podido tocar pero en general creo que creo que porque el texto es tan bueno consigue mucha empatía que te identifiques mucho con lo que está contando entonces yo hay una cosa que que digo que es que yo sentí que me hablaba mí directamente por eso me hace mucha ilusión estar haciéndolo entonces hay dos posibilidades que de verdad me estoy hablando directamente o que el texto sea tan bueno que le habla directamente a cualquiera que lo lea sea cual sea la opción creo que es un un una buena experiencia venir a venir a descubrió hacia qué lado se decanta la balanza el teatro

Voz 1504 30:11 Mariola a mí me sorprendió mucho ese es verdad que esa capacidad de Bryce para hacer suyo un texto que no es suyo no es cierto que tenga de o no lo que tenga de niño y sí que hay de lo poco que yo tampoco conozco mucho mucho a Bryce pero lo poco que le conozco sí que lo veo a él y hay un poso de alegría de amargura de capacidad para reírse la adversidad que sigue creo que Bryce lo tiene Bryce el el actor no Bryce no el personaje que interpretas no Bryce sabes sabes no sé si me me explico esto yo no sé si es porque tú tienes esa capacidad que yo decía enfática o porque hay otra cosa muy curiosa el texto es que provoca muchísima ternura CIA Titan ganas de abrazar al personaje todo el rato

Voz 8 31:01 si ganas de yo creo que ya voy a hacer de la ternura mi marca de la casa allá donde vaya

Voz 1504 31:06 pero es muy bonito lo de la ternura creo que además es algo que saber de reivindicarse en el mundo hostil que tenemos

Voz 8 31:13 la ternura está muy bien y la amabilidad absolutamente es que eso es eso hasta ahora e poner el centro la amabilidad la ternura le da valor al a la tristeza también que es algo que me gusta mucho y que en este mundo tan feliz en el que vivimos ahora en tenemos que hablar de la tristeza porque en realidad no es no es que no exista es que la estamos escondiendo no las tristeza está con nosotros siempre

Voz 1826 31:35 hasta aquí día estás ahí en el Lara estoy hasta el tren

Voz 8 31:38 el ayuno en el mes que viene después después tengo algunas fechas de gira y bueno vamos a ver cómo va funcionando ahora pero bueno yo encantado de seguir haciéndola

Voz 1504 31:47 te veremos en Paquita Salas en la tercera temporada

Voz 8 31:50 estoy piso había está rodada determinado hace un par de semanas

Voz 1826 31:53 cuando vas a dirigir tú

Voz 8 31:54 bueno eso ya vamos tú lo tienes lo tiene siempre y cuando tenga cuando tenga un fin de libre Roberto vamos a ver es muy joven Bryce eh lo que pasa es que como tiene esa cabeza así también amueblada y no sabía si era un insulto pero muy jóvenes que como has has hecho ya tantas cosas y se te oye hablar como si dominara el argumento de la vida de verdad pero es que dominaba la vida es saber que no hay que dominar nada coño bien vale

Voz 1826 32:21 dice Si yo se lo preguntaba por si tenía que contar con una alguna actriz que ha bueno que supiera qué mal yo la clubes está ahí dispuesta a las cosas extraordinarias en el en el Lara en una de

Voz 8 32:35 las salas de de Lara miércoles jueves y viernes en la sala pequeña del Lara a las diez y cuarto monólogo una obra extraordinaria recomendamos extraordinarias con Bryce

Voz 29 32:45 un abrazo y enhorabuena amigo un beso una a todos Roberto un beso beso podía hola

ser Europa

Voz 34 36:02 el Premio Europeo mujeres innovadoras dos mil diecinueve se entrega el próximo dieciséis de mayo y entre las nueve nominadas de todos los países hay una española Nuria es fallar hubiese fue dos años a estudiar a Noruega y ahora lleva doce viviendo allí es catedrática de la Universidad Tecnológica de Noruega gracias a su trabajo ha creado el termas y uno de los materiales sintéticos más duros del mundo y una innovación para el campo de la aeronáutica

Voz 22 36:27 es un material muy ligero entonces comparados con los recubrimientos que se usan en el mundo aeronáutico significaría es una reducción muy significativa en el peso a aguantar mucha más temperatura que los hechos que se usan actualmente entonces en lo que se en el desarrollo de nuevas turbinas lleguen nuevos componentes aeronáuticos o de turbinas de gas terrestres por ejemplo significa una reducción en el peso lo cual significa una reducción en la emisión de gases

Voz 34 36:51 este recubrimiento va a poder utilizarse en espacios que necesitan ser altamente resistentes como Super

Voz 8 36:57 dices deslizantes rodillos piezas de Mc

Voz 34 36:59 las del sector químico y petroquímico era algo necesario e importante en la industria pero no tuvo facilidades ni la investigación ni en el desarrollo

Voz 22 37:08 las empresas en en el mundo de la prohibición de hormiga no están interesadas en un proyecto así porque decían que ellos ya habían probado esto durante muchos años y que no funcionaba que nadie en el mundo la proyección térmica décadas había conseguido este que porque iban a financiarlos entonces la única manera de conseguir financiar oncológicas y es que te den dinero en plan libre haz lo que quieras con esa financiación no pienso antes lo que dice que hay contraté a un doctorado porque él había trabajado con este material en otro campo gracias a eso y ganas que yo tenía también de tirar adelante vaquera para demostrarle tú a los grandes de este campo que sí que se podía hacer en dos años conseguimos resultados positivos dos años después ya cuatro años desde el comienzo el proyecto fundamos la empresa para poder explotar este producto animal el comercio

Voz 34 37:51 después de años de trabajo ha llegado su reconocimiento y espera que con la visibilidad de este premio europeo se consiga avanzar en las inversiones e investigaciones también que pueda inspirar a otras mujeres a trabajar en el sector

Voz 22 38:02 que hable muestras a las que sí que se podía conseguir que sólo hay que poner un poco de de Ghana de poner el dinero donde toca ahí de realmente creer en que alguien puede hacer algo para poder conseguir las cosas también que sirva de inspiración a las mujeres porque es uno de los objetivos del premio fomentar que las mujeres se ilusión por empezar una carrera científica o una carrera técnica que sean poco inspiración para poder emprender proyectos

Voz 34 38:24 queda menos de un mes para conocer a la ganadora que se llevará cien mil euros y deseamos que esta sexta de mujeres innovadoras tenga un nombre y apellido Nuria Espert largas suerte

Voz 6 38:35 ser Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 35 38:46 desde el otoño hasta el verano cuya primavera Juan Ángel Vela del Campo Dall

Voz 1 39:03 la nota de los tres

Voz 6 39:10 no

Voz 1155 39:18 Juan Ángel qué tal muy buenas tardes hola muy buenas tardes Roberto

Voz 1826 39:21 muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de Jueves Santo en plena Semana Santa pero la próxima semana será sobre todo la Semana estará marcada por otra fecha que es la del veintitrés de abril el Día del Libro el día de Cervantes en definitiva porque coincide con la fecha oficial en la que se conmemora el fallecimiento de de Miguel de Cervantes así que como la próxima semana dar eh marcaba como digo por todas las fiestas de San Jordi donde estaremos nosotros abriendo la ventana allí en Barcelona los auditorios también van a estar plagados de homenajes hoy nosotros vamos a analizar la principal obra de Cervantes el Quijote desde el punto de vista de la música

Voz 37 40:03 eh eh eh

Voz 38 40:18 eh eh hemos empezado eligiendo

Voz 1826 40:23 contemporáneo de Cervantes sí

Voz 1155 40:25 con de Cervantes ya te casi Roberto diría que es el equivalente al Cervantes desde el punto de vista de la música de Tomás Luis de Victoria es nuestro compositor pienso yo que de referencia lo mismo que Cervantes es el escritor que sale de inmediato a hacer cualquier tipo de asociación con respeto a su Piso Sotheby's importancia un poco en el en en la literatura y además es curioso lo que decías claro hemos aprovechado que la Semana Santa este año es un poco tardía el punto de vista de tiempo y casi coincide pues el día de hoy estamos a dieciocho Cervantes murió el veintidós el enterró el veintitrés de abril con lo cual el Día del Libro el Premio Cervantes hito Se da pues dentro de unos días además fíjate lo que son las cosas también coincide un uno de esos aportaciones importantes en las publicaciones de literatura de Don Quijote y la música que son la serie libros que hace la Universidad Autónoma de Madrid pues sacó ya hace bastantes años uno sobre emisiones del Quijote la música del siglo XX otro ya en dos mil diez dos mil once sobre Cervantes y el Quijote en la música estudios sobre la recepción de un mito y luego

Voz 1826 41:39 esta semana estos días pasa que algunos

Voz 1155 41:41 sobre la importancia de Don Quijote y la música en la construcción europea con lo cual libro a más de novecientas páginas se en los anteriores tenían más de ochocientas pero en fin un gran volumen un gran trabajo de investigación universitaria que yo creo que vino como anillo al dedo en esta especie de asociación que invita también Roberto a leer en estos días tranquilos

Voz 1826 42:07 por cierto además de que Sancho Panza dijera dejara escrito aquello de donde hay música no puede haber cosa mala que que tiene el Quijote ha podido inspirar a tantos y tantos artistas sólo por citar algunos bueno estamos escuchando como como decíamos a Tomás Luis de Victoria podríamos añadir a la lista alguno de ellos lo vamos a escuchar en los próximos minutos a Tele Man a Strauss Kahn ante Falla Joaquín Rodrigo qué es lo que tiene dijo

Voz 1155 42:35 a Mendelssohn fíjate que es una obra que se pone poco la de las bodas de Camacho de Mendelssohn pero que también está hay muchos muchos autores fíjate hay un libro curioseando estos días en la en casa ante la papelería entre los libros me encontraba un libro escrito en Barcelona de cuarenta y siete de Victor Espinós sobre el Quijote en la musica en que hacía capítulos El Quijote en la música en España en Portugal en en Francia hay muchísimos sitios Se doscientos libros doscientos comentarios y demás libros escritos sobre este tema lo cual yo creo que por encima de todo Don Quijote representa ese carácter universal por un lado idealista por otro que a no tener una referencia tan súper concreta por así decirlo pues entonces permanece como un estímulo continuo estos días que ha dado el el premio de la Fundación BBVA aún compositor como John Adams minimalista editar pues fíjate yo nada hacía justamente lo contrario la cosa de actualidad una ópera Nixon en China aprovechando el viaje en China otra muerte clínica aprovechando el el bueno el el el el intento en el aquí el audio aquel especia asalto entre esto esto pasa es una cosa que pasa está ahí pero pasó por el Quijote no pasa nunca Quijote mira yo entre los papeles que que tengo y en los discos mi acaba de salir casi ciertamente uno que se llama Cervantes en el piano español contemporáneo con obras casi todas del siglo XXI de compositores como Benet Casablancas Cruz de Castro Tomás Marco Zárate Mercedes Zavala César Cano etcétera está ahí tanto en el piano como en el canto pero es el personaje que desprende el personaje de ese idealismo

Voz 1826 44:20 la giros oye pero Juan Ángel porque en España no hubo creaciones musicales basadas en el Quijote tan temprano como hemos visto dice la historia que ha habido en otros países si en España sí

Voz 1155 44:29 entre vamos un poco yo creo Roberto un poco en retraso con lo nuestro a mí me parece no sólo pasa con el Quijote pasa con muchísimas cosas

Voz 1826 44:38 primero tenemos que haber recibido la bendición internacional porque diciendo internacional ya decimos

Voz 1155 44:45 lo que tenemos aquí si nosotros es para sentirnos orgullosos y efectivamente es así pero sí Si bueno antes citaba lo de Mendelssohn a la hora de Mendes al Manchester en Liverpool con alguien como poniendo la escena como Nacho García que está directo de Almagro estas cosas salvo esfuerzos como este de la autónoma que sacaron una serie disco Música y Cervantes las colecciones de libros etcétera las cosas pasa van más lentas que estamos escuchando Juan Ángel pues mire estamos escuchando al hilo de lo que estaba diciendo Roberto pues una de esas óperas Don Quijote escrita compuesta en mil ochocientos noventa y seis terminada no trescientos cincuenta aniversario nacimiento de Cervantes en mil ochocientos noventa y siete y estrenada en Berlín Silvio ochocientos noventa y es una de esas óperas que en Centro Europa es una optarán a que su mito absoluto lesionado de una calidad excepcional de un autor centroeuropeo austriaco no centro europeo que es virgen quién bueno pues son de los típicos también títulos que nosotros tenemos como referencia para así decirlo casi de libro no pero olvidado en la representación es una obra que tiene muchísima fuerza fíjate lo que estamos oyendo ese lado si quieres hasta si me apuras wagneriano Strauss de fuerza aquel momento de finales del XIX

Voz 1826 47:04 la obra que se compuso para conmemorar en aquella ocasión el trescientos cincuenta aniversario del nacimiento de Cervantes es de la misma época del homenaje que le hizo a Don Quijote Richard Strauss

Voz 41 47:24 no visto que ya está sonando

Voz 1155 47:27 con el sello inconfundible de la marca Straw si esto hay que reconocer que deja Strauss sí que sea aceptó todavía ante no sólo en Europa no sólo en Alemania sino en todo el mundo con estas variaciones fantásticas un tema de carácter caballeresco

Voz 6 47:43 si no hay violonchelista mundo

Voz 1155 47:47 es una gran belleza muy comunicativa y bueno pues una obra que se podía decir que es totalmente de repertorio desde hace muchos años la obra fue compuesta en mil ochocientos noventa y siete se cómo ves y sal al fin de siglo pero te da idea de esa amplitud de que el tema de Don Quijote oye no servía al principio en el caso de Tomás Luis de Victoria para en aquel disco esta aventura encantamiento una cosa con más pegada a la música antigua después a la ópera en el caso de que las ahora la música pues un poco sinfónica orquestal como en esto de Richard Strauss y bueno pues yo creo que esta grabación de de Clemens Krauss es una joya

Voz 42 48:34 eh sí

Voz 43 48:57 eh

Voz 1826 49:19 decíamos que a pesar de ser la gran referencia icónica literaria de la cultura española se puede decir que hasta el siglo XX no no es el siglo considerado como el de la reivindicación por parte de los compositores españoles de esa obra cervantina no Eddie J

Voz 1155 49:37 sí porque yo creo que si por ejemplo Strauss fueron día variaciones sobre diez episodios cuando ya al final el Quijote se sitúa desde España desde la producción musical española en el primerísimo nivel es con Manuel de Falla y está muy bien asociar de Tomás Luis de Victoria lo Manuel de Falla de Falla

Voz 45 49:55 hizo una obra muy simbólica que es ese El retablo de Maese Pedro también figura un poco en el en el repertorio obligatorio pues que casi todas las centros de iniciativa musical

Voz 46 50:26 no hablo de cómo pueden Is que es una de los Juegos vamos a ver pero allí

Voz 17 50:45 eh

Voz 1826 50:51 me imagino porque la radio no engaña que la emoción de Juan Ángel en cada uno de esos comentarios e transmite haber Juan Ángel porque además tú tienes una vinculación especial con esta obra tú eres de los que va a leer un fragmento del Quijote al círculo de

Voz 1155 51:06 sí sí sin duda esto es una cita que hace muchos años siempre te aseguró que el martes veintitrés tienen un cheque en blanco que elijan ellos ahora que quieran yo estoy ahí vale lo que don Quijote porque para mí es uno de los momento dos de los días del año de las citas mi compromiso cultural mi vivencia cultural mi vocación cultural pasa todos los años por esa vías

Voz 1826 51:27 el día el libro que es el día de decir basta el día del Quijote porque los Quijotes musicales son además estoy estoy comprobando que es como otra forma de leer la novela no es otra forma de aproximarse de acercarse desde que otros

Voz 1155 51:39 sí sin duda siempre son pequeños capítulos los que se tratan en los fragmentos musicales el capítulo lo decíamos pues eso las cuevas de Montesinos Las bodas de Camacho el son muchas cosas de que bueno que están ahí que bueno pues el que que tú te encuentras en un episodio determinado desde el punto de vista musical bueno pues siempre contribuye siempre sí que es adereza adorna complementa lo que es la

Voz 1826 52:06 Tura por ejemplo Ravel se fijó en la historia de amor entre Don Quijote y Dulcinea

Voz 47 52:11 no

Voz 48 52:17 no

Voz 11 52:22 sí

Voz 49 52:50 ah sí

Voz 1155 53:11 es nuestro barítono malagueño Carlos Álvarez me encanta la segunda de estas canciones Don Quijote aluciné a la canción épica yo creo Roberto que hoy nos viene como anillo al dedo esta canción épica para hacer un homenaje de amor a Francia esta semana que el pasado lunes ha tenido esa desgracia Notre Damme es una canción épica hombre Francia se va a levantar porque es un país con una vitalidad arrolladora como siempre la tenido oculto