La Ventana (18/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1826 00:06 mejora la situación en las carreteras donde hoy se han vivido retenciones kilométricas la lluvia sin embargo todavía genera complicaciones Nerea Fernández Dirección General de Tráfico buenas tardes

Voz 3 00:16 buenas tardes a esta hora complicaciones en Barcelona en la C31 en Cubelles dirección Tarragona densidad circulatoria también en la provincia de Tarragona en la nacional trescientos cuarenta en El Vendrell hacia la capital tarraconense además tráfico intenso en Valencia en la entrada a la capital del Turia porla V31 en Catarroja ida salida por la A tres en Cheste en Castellón congestionada las siete en Vall d'Uixó sentido Sagunto y mucha precaución en Sevilla y Huelva por lluvia y tormentas en Granada obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A trescientos noventa y cinco en Monachil

Voz 1826 00:50 la lluvia es precisamente lo que preocupa a esta hora en Sevilla José Luis Sastre que allegada del obviar en las horas punta

Voz 1673 00:55 la sala Madrugá así que vamos a Sevilla Alfredo Guardia

Voz 4 00:57 sí han registrado un centenar de incidencias y se ha cerrado unas cincuenta calles debido a las fuertes lluvias y el granizo cuatro de las siete hermandades del Jueves Santo han suspendido la estación de penitencia en media hora está previsto que salga el valle según avance la tarde se abrirán algunos claro

Voz 5 01:10 así las precipitaciones irán perdiendo intensidad el pronóstico anuncia mejoría para la madrugada allí es muy probable que cofradías como La Macarena o la Esperanza de Triana con imágenes de devoción universal procesión por las calles de

Voz 1673 01:21 ella no no alteran presume de que el fiscal general haya dicho que ni el presidente ni nadie de su equipo conspiró en la llamada trama rusa el fiscal no ve delito aunque sí el responsable de la investigación que ha observado posibles episodios de obstrucción a la justicia corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 6 01:37 buenas tardes el presidente Donald Trump se siente exonerado de los delitos investigados en la otra

Voz 7 01:41 la rusa no colapsen

Voz 6 01:44 se acaba de decir que esta siendo un buen día después de escuchar al fiscal general que asegura que no hay evidencias suficientes para culpar a Trump de obstrucción a la justicia a pesar de que Robert Mueller detalla diez episodios que pueden ser constitutivos de este delito el Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes pide la comparecencia de Mullen en el Congreso para tener su versión sin la intermediación del fiscal William bar nombrado hace unos meses por Trump después de dos años de investigación el informe acaba de ser entregado al Congreso y está siendo escrutado ahora por los legisladores el juzgado

Voz 1673 02:14 el Vendrell en Tarragona ha archivado la causa contra XXXV Mossos d'Esquadra por su intervención el día uno de octubre dice la juez que a pesar de que ella observa indicios de delito archivado porque el fiscal pidió ese sobreseimiento Pablo Tallón la magistrada sospecha que algún agente pudo tener una actitud pasiva a la hora de impedir las votaciones en los colegios pero ha decidido archivar igualmente la causa el argumento hubiera sido del todo improductivos seguir con la investigación después de que la Fiscalía haya dicho que no ve responsabilidades ni delito en la actuación de estos policías en el auto al que ha tenido acceso la agencia EFE La juez acusa al Ministerio Fiscal de contradecirse en sus argumentos sigue defendiendo que sí hubo agentes que pudieron cometer un delito de desobediencia por su pasividad durante la jornada la Fiscalía tampoco ve nada ilegal en la actuación de los directores de los colegios que abrieron sus puertas el uno de octubre un informe de la Comunidad de Madrid alerta de que se han incrementado en un veintisiete por ciento los errores en la medicación que se administra en el que se administran en las residencias de ancianos la información de Teresa Rubio no para las auxiliares de enfermería que son las que dan las medicaciones y también para los familiares de los residentes

Voz 1933 03:20 esto es sólo la punta del iceberg Elena trabajo

Voz 1673 03:22 a una residencia pública en la que vive la madre de Pilar

Voz 8 03:25 porque las pastillas vienen colocadas sin ver nosotros desconocemos el tipo de medicación que estamos dando

Voz 9 03:32 a la pauta en la comida pero cuando terminé de comer

Voz 0545 03:35 no nos la otras veces le llevan una paz

Voz 9 03:38 sillas en la comida y otras en la merienda cuando su pautas

Voz 1933 03:41 seis desde la Consejería de políticas sociales nos dicen que están trabajando en varios procedimientos para controlar el uso seguro de medicamentos y ahora los deportes Toni López buenas tardes

Voz 10 03:50 el sastre muy buenas en marcha el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto para el Baskonia perdió el primero en Moscú contra el CSKA ahora mismo en el primer cuarto gana dos ocho al conjunto ruso mañana se juega el segundo del Efes Barça ir el Madrid Panatinecos además de las no estaremos con el Carrusel deportivo por ser más cadenaser punto com y aplicaciones móviles con la vuelta de cuartos de final de Europa League duelo español de Valencia Villarreal con el uno tres de la ida para el Valencia también con el Nápoles Arsenal con la renta dos cero para el Arsenal el Benfica con el cuatro dos portugués de la ida el Chelsea Eslavia que llega con el uno cero de la ida para el Chelsea ya además Diego Costa Reunión esta tarde en Atlético de Madrid en eh para decidir el futuro del jugador del Atlético de Madrid por la sanción recibida en el partido contra el Barça recordemos el club la abierto un expediente esta mañana no ha entrenado llevan a abrir otro expediente por ello

Voz 1673 04:35 es todo por el momento la información sigue en la SER La ventana en cadenaser punto com y a las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Pablo Morán

Voz 1 04:43 S

Servicios informativos

Voz 1284 05:48 hola qué tal estás

Voz 14 05:50 muy preocupada mi negocio no está yendo como

Voz 1284 05:53 cómo vas a basto

Voz 0861 05:55 desde que anunció en la radio en poco tiempo todo

Voz 1826 05:57 ciudad me conoce no parar

Voz 0861 06:01 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 1673 06:22 y la Ser avanza a esta hora novedades sobre la ópera

Voz 1826 07:24 las siete de la tarde y siete minutos seis y siete en Canarias bueno los movimientos acciones medidas para luchar contra el cambio climático son ya una realidad cada vez más

Voz 10 07:33 cuentes por ejemplo cada treinta de marzo

Voz 1826 07:35 celebra la Hora del Planeta cada viernes son los jóvenes estudiantes los que se manifiestan en los llamados viernes para el futuro para exigir a los políticos que adopten medidas y que además las adopten de manera urgente bueno pues a estos se pueden añadir ya desde este momento pueden añadir el nombre de piel de atún que es el primer movimiento ciudadano español que nace para luchar contra el cambio climático Luis Prieto su fundador y los está escuchando Luis qué tal buenas tardes

Voz 17 08:05 buenas tardes Roberto qué tal ahí hemos hecho bien piel de atún porque ese nombre

Voz 1577 08:10 pues mira porque la tele el atún yo lo asumen sí es un indicador de la salud de los océanos se muchos muy práctico mucho Mercurio bueno si no están en buenas condiciones y supere buena van a estar contaminados hasta saludables y el igual trato pues muchas otras especies todas las hecho todas las que están bajo el mar no entonces bueno hemos elegido este nombre para que todo el mundo pueda comprender que en el interés de todos que los océanos esté en buena salud que bueno que que nosotros también porque

Voz 1826 08:46 bueno si es ese termómetro del que nos estás hablando ya necesita de algún tipo de tratamiento

Voz 1577 08:52 bueno la tiene la tú no la catedral Atún yo ahora mismo estoy en Cádiz y sabes que ahora en esta época del año almadraba ahí gracias a Dios a pie de la tumba de acciones también lo que pasa que bueno ya sabes que según los últimos informes el cien por cien de las aguas del planeta analizadas sí imagínate el sitio más remoto puedas y del planeta no que puedas imaginar ya tiene algo de micro plástico entonces esta no puede seguir algo está pasando en la mano de uno de cada uno de nosotros en nuestros hábitos de conducta para evitar que que eso siga sucediendo oí buena contribuir a que el planeta este sea más saludables y este sea

Voz 1826 09:37 también todo al mismo tiempo preventivo pero urgente

Voz 1577 09:40 es urgente y ahora mismo bueno pues toda la comunidad científica el informe que han metido el IPCC que zanjaba con Naciones Unidas se que bueno pues que es que tenemos que evitar que las temperaturas siguen subiendo que las emisiones de CO2 tienen que bajar allí fueron compromisos Naciones Unidas sabes pues pues para la sostenibilidad que ha hecho un llamamiento para que todos en la medida de lo posible no salimos con ellos entonces sí que es urgente ahora mismo en el ser humano está dando una es una sobrepoblación en el año dos mil cincuenta millones de personas y al ritmo de producción que tenemos en la actualidad no vamos a ser capaces de mantener no sé exactamente en las mismas condiciones con lo cual si que es urgente y es muy importante que todos seamos conscientes por eso existe piel de atún para que todos tengamos acceso a información igual en cada uno de de cada uno de nosotros

Voz 1826 10:31 ese es el principal objetivo no porque decíamos piel de atún es el primer movimiento ciudadano español tú creas este movimiento sobretodo ante la falta de información crees que estamos un poquito poquito dormidos respecto al cambio climático

Voz 1577 10:45 pues mira yo creo que sí en la agenda de que tenemos en España ya en general en Europa política Hay pues no está el cambio climático la sostenibilidad toda la comunidad científica no está también representada como debería y y yo creo que estamos un poco despistados estamos hablamos de cosas que en realidad no son tan relevantes en la salud del planeta nos interesa a todos las generaciones que vienen has visto que ahora se están manifestando todos los viernes no de FAES de y turno Iker realmente que necesitan tener la información en una oportunidad ellos necesitan heredar un planeta que este es que sea saludable entonces bueno vais vosotros también pero ahora mismo estamos en campaña electoral pues hay muy poca información en los programas electorales de los partidos políticos sobre el cambio climático sobre la sostenibilidad una empresa sobre la inversión en Smart Cities en nuevas tecnologías

Voz 18 11:45 liga

Voz 1577 11:46 y es una pena porque España podría ser pionero en todo esto y encima tenemos muchísimo estar entre la universidad

Voz 1826 11:51 después hay muchas después hay muchas contradicciones no sé si has visto alguna información hoy que ponía el acento en como un partido concretamente que este caso ciudadanos que lleva teóricamente en su programa también un pone el acento en la concienciación sobre reducir los platos los plásticos envía parte de su propaganda electoral en plásticos

Voz 1577 12:12 bueno claro es que esto es todo un poco de matar moscas a cañonazos se ahora mismo está de moda hablar de cambio climático y todo el mundo habla sin conocimiento de causa

Voz 1826 12:23 en práctica no

Voz 1577 12:25 sin ponerlo en práctica escucharnos los científicos en la sociedad está demasiado politizada Roberto estamos no es decir que los ciudadanos trabajamos para los políticos en lugar de que los políticos estaban acampados en ese momento de escuchar los científicos escucharán los investigadores escuchar a la gente que se dedica al mar y humor hay que cambiar radicalmente el un poco en la agenda en lo que es prioritario y lo que no entonces bueno pues escuchas a Carlos Duarte súper investigador español así que dice que estamos en en en en la época en la que esto debe estar en la agenda política y no lo está entonces bueno el cambio climático también tiene a algunas cosas positivas no pues nadie lo conoce bien todos hablamos de esto y no haya acceso a una información que realmente sea veraz y científica hice habla mucho sin conocimiento

Voz 1826 13:17 ya porque tú hasta hasta hace bien poco estabas en San Francisco Estados en Silicon Valley es allí donde donde piezas aparte de todo esto Luis

Voz 1577 13:26 pues sí mira yo estuve allí cinco años tuve la suerte de trabajaba allí de proyectos que bueno pues me ayudaron a a ver otra realidad ir la sociedad allí cualquier persona cualquier institución cualquier compañía es consciente de que tiene que tener una política de sostenibilidad de distribución un poco de de las propuestas que hagan da igual lo que sea que hagas camisetas ovino en una plataforma tecnológica que tenga muy presente la eficiencia energética la sostenibilidad como se contribuye a dejar mejor Planeta al que hemos encontrado entonces yo al volver a España pues pensé con la plataforma de cumpliendo en un territorio además español que no hace tanto tiempo no hace tanta falta que tengamos un pueda entorno pararnos me pues pensé que podría traer de buenas prácticas

Voz 18 14:19 es aquí hija Nadal muy integrador

Voz 1577 14:22 por que todo el mundo sea

Voz 19 14:24 qué puede aportar algo lo que se haga

Voz 1826 14:26 no te retires Luis porque vamos a saludar a Guillermo López que es el director de una revista relacionada con el cuidado y defensa del medio ambiente del campo la revista salvaje que es lo que busca bueno pues reivindicar nuestra naturaleza también dar voz a nuestros pueblos Guillermo López ex subdirector como decíamos Guillermo buenas tardes

Voz 18 14:46 hola buenas tardes bueno no sé si os con

Voz 1826 14:48 no eso Guillermo creo que tú habías oído hablar de este movimiento de piel de atún

Voz 18 14:53 sí sí ahora que con el lanzamiento de de salvaje estamos muy metidos en en redes intentando detecta todo proyectos iniciativas que están surgiendo relacionados con con la defensa de de la naturaleza y medio ambiente ICIT y la tuya ya había llegado nosotros sí tiene una pinta estupenda

Voz 1826 15:10 porque Guillermo que que salvaje con qué vocación nace bueno habíamos apuntado nosotros el titular pero es una revista de viajes de deportes de aire libre de Medio Ambiente es un poco de todo

Voz 18 15:21 bueno tiene tiene un poco de de todo eso pero no es una revista ya que eso no es una revista de deportes en la naturaleza es una revista sobre el campo sobre todo ese enorme casi infinito espectro de temas que que suceden fuera de las ciudades y que pueden abarcar desde la artesanía a la antropología el cuidado del medio ambiente no sé todo lo que nos puede inspirar a a salir un poco de nuestra rutina nuestra en que no destrucción de de estar siempre pendientes de la pantalla del móvil ir al campo despertar de nuevo nuestra nuestra curiosidad y recuperar no está raíces en la naturaleza en el medio rural para intentos está dando un poco más de cancha a esa parte del cerebro más lenta más reposada que que creemos que tenemos un poco abandonada en esta vida tan tan frenética Aitán

Voz 1 16:18 oye porque habla

Voz 1826 16:19 no de aquellas cuestiones que están en la agenda política Guillermo sí que es posible es probable que la imagen que tenemos del campo no sea la Real que es una imagen además que últimamente estamos asociada asociando al pesimismo al abandono hablamos mucho de esa España vacía la España vacía da pero a la vez no sé si hemos entrado en un discurso irreal y además muy pesimista y muy sombrío sobre esa parte de España no

Voz 18 16:44 sí totalmente y por supuesto que que existen problemas en el medio rural que que es necesario atajar ahí el ser respuestas a ellos pero nada de eso cuando sólo habla de un aspecto de de de un entorno tan tan rico como es el medio rural está faltando a la verdad que se habla de la gente que que sepa pero pero nunca se habla de la gente que se queda incluso de la gente que que vuelve desde la ciudades para entender ahí sus proyectos vitales y entonces nosotros pensamos desde la salvaje que es necesario aporta otra imagen una imagen más positiva una imagen que que resulte interesante para dos lectores que te abra la curiosidad ante la semilla de quiere informarse más y conocer mejor el medio rural también una voz a toda esa gente de campo de los pueblos que están ya un poco cansados de que hoy siempre la misma cantinela sobre esos problemas sobre el último habitante de un pueblo perdido y sin embargo no se habla de que los jóvenes que se quedan y que fueron a manifestarse hace una semana a Madrid a luchar por sus derechos si queremos creemos que es muy no obstante ofrecer una visión positiva del campo para para que a la gente le apetezca quedarse aquí para que la gente empiece a valorar lo mejor porque realmente tenemos un medio natural y rural muy muy rico y que pensamos que históricamente tradicionalmente nunca se ha apreciado de una mano

Voz 1577 18:15 la justa y cómo lo vais hacer quién va a contar

Voz 1826 18:18 las historias increíbles en positivo que hay ahí en esa en esa España del campo

Voz 18 18:24 bueno nosotros y nuestra intención es no caer en en un vicio un poco recurre dentro de los medios españoles que explicarle a los habitantes de

Voz 20 18:33 el campo de los pueblos como son medio

Voz 18 18:36 cómo son ellos lo que si nosotros nos gustaría que fueran que fueran ellos una de las reivindicaciones más frecuentes que hacen los habitantes de de Medio Rural

Voz 21 18:46 al que se le dé voz a ellos

Voz 18 18:48 hasta que que dejen de explicarles cómo son y que sean ellos mismos los que puedan contar sus problemáticas proyectos sus iniciativas entonces nosotros desde salvaje queremos crear una red de corresponsales porcentaje llamando salvajes en al menos tener uno en cada provincia área para que sean las personas que viven cerca de del pueblo de las comarcas de los parques naturales los que nos cuenten las historias que están sucediendo allí y no un reportero recién llegado de Madrid que por bueno que sea nunca va a tener el conocimiento la idiosincrasia de de un pueblo

Voz 1826 19:24 Guillermo López director de la revista salvaje y Luis Prieto fundador de piel de atún que por cierto nada en diez segundos cuando arranca cuando no se pone de largo pie de atún Luis

Voz 22 19:34 que bueno pues mira el bueno muy buena por salvajes y ojalá podamos hablar es una primera si me primera ediciones el en calles del dos al cinco de mayo aprovechando no no os perdáis porque la cultura gastronomía conocimiento recogió de playa

Voz 1 19:52 Kurt

Voz 1826 19:55 muy bien Luis Guillermo un abrazo y mucha suerte

Voz 18 19:58 muchas gracias gracias por dos días buenas tardes sólo así

Voz 1826 20:01 veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 23 20:06 a La Ventana de Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 20:17 qué tal buenas tardes el cielo negro en algunas zonas asusta verdad y la lluvia ha bueno pues no está respetando las procesiones chispea ahora mismo aquí en la capital y parece que los pasos de Semana Santa no van a salir bueno al menos las cofradías en lo están pensando está siendo una semana muy política una Semana Santa muy política que les voy a contar pero hoy los candidatos bueno algunos han aparcado su caravana han echado el freno

Voz 1826 20:41 la mano ya han aprovechado para comerse

Voz 24 20:44 unas cuantas torrijas les decían que se consumen ahora mismo en Semana Santa en torno a dieciocho millones está calculado que mínimo es una media de dos orejas por madrileño

Voz 0545 20:56 estaba espectacular primero porque estaba recién hecha y luego porque lo hacen con pan de primera calidad

Voz 6 21:03 querido venir a uno

Voz 1 21:04 en las calles más céntricas de Madrid a tomarnos unas torrijas hemos querido tomar la Begoña ello pues primero porque nos llevamos bien porque me apetece porque queremos conservarlos ha traído

Voz 25 21:18 la torrija de Semana Santa es más tradicional que hay

Voz 1 21:21 lo más clásico

Voz 26 21:23 no no lo

Voz 0861 21:28 y bueno mientras Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado comían torrijas Vox ha confirmado quiénes serán sus candidatos a las elecciones del próximo veintiséis de mayo Rocío Monasterio será la candidata a la

Voz 27 21:42 comunidad de Madrid yo también votaba el CETI efectivamente es una eh Se deja igual que la que la droga

Voz 0861 21:49 Javier Ortega Smith volverá a ser el candidato al Ayuntamiento de Madrid bueno imposible olvidar el cara a cara que tuvo en dos mil quince con Esperanza Aguirre

Voz 28 21:58 sabes cuál es la diferencia entre usted y yo hay muchas pero hay una fundamental que a usted la han elegido a dedo y a mí me han elegido mis compañeros afiliados del partido en un proceso democrático con primarias nosotros propondremos que la ley obligue de acuerdo con el artículo VI de la Constitución que sea democrática la participa la elección de los cargos a órganos internos del partido ya cargos públicos

Voz 1673 22:17 bueno pues se ve que esta vez no que esta vez a Vox

Voz 0861 22:19 se le ha olvidado hacer primarias para elegir a sus propios candidatos

Voz 29 22:25 a ver hombre

Voz 0861 22:35 yo hoy Jueves Santo Bono queremos destacar una de esas noticias que gustan abracen un día festivo como hoy por primera vez se ha conseguido que un águila debo Nelly una rapaz en peligro de extinción Seller reproducido en Madrid a través de un proyecto de reintroducción de especies amenazadas está conseguido que nazcan dos polluelos será Sierra Oeste saludamos a Ernesto Alvarez presidente de Grecia qué tal buenas tardes

Voz 17 22:59 hola buenas tardes bueno soy dos artífices

Voz 0861 23:02 de de este logro de este logro tan tan importante lo primero que Ernesto quiero que los padres tienen nombre no sé si los polluelos también

Voz 30 23:11 no los pudieron lo mostradores son las hay vende que son un poco su nombre son únicos porque los padres vienen de ese soltaron que hace tiempo proceden de Andalucía dos pueblos de Jaén pues por distintos dejar en que tiren esos archivos nombres no de hasta ahí de The Velvet nueva trasladó a veces eh

Voz 1826 23:32 no

Voz 30 23:34 quinientos todavía y todavía no lo tienen no tienen nombre

Voz 0861 23:39 bueno lo dicho es la primera vez que que nacen unos polluelos Mr de unas especies introducidas aquí en Madrid todo gracias al proyecto aquí la life en qué consiste

Voz 30 23:49 por lo pronto adquieran ahí es un proyecto europeo es un es un Blair que son las y las europeas de naturaleza que bueno se encarga un poco de de recuperar especies en peligro este caso el águila perdicera o Águila de es como más comúnmente se conoce por en toda Europa no pues la persona que que descubrió lo específica de avión un lo que se llama se llamaba viene de otro proyecto de un proyecto eh que se llama precisamente en Nike con Eli que es el anterior que nació en dos mil trece y a su vez que viene de otro proyecto anterior que era Corelli que empezó aproximadamente en dos mil nueve dos mil diez no con con las primeras liberaciones piloto para comprobar si si era viable el esa forma de recuperar las poblaciones de esta especie

Voz 0861 24:41 oye Ernesto si no quería preguntar qué estaba enfermo conseguido es bastante importante porque creo además que desde hace unos treinta años no casi tres décadas y no lo hacía en Aguilas de Elía al menos aquí en la Sierra Oeste de Madrid

Voz 30 24:54 sí exactamente el eh la especie desapareció con lo bueno que cuando hacíamos los sesos de The Imperial de interés Águilas no de ahí la Real etc en toda la Comunidad de Madrid especialmente en el suroeste en la Sierra Norte pues es la especie será veía pero ya no encontráramos puntos de de edificación no las áreas los tres lo que es llevamos territorios de cría si finalmente la especie desaparecida aproximadamente hace unos treinta años comunicantes sí que ha seguido viendo porque la población andaluza es una población que todavía conserva ciertas salud está más o menos estabilizado en una provincia incluye sumiendo ir los jóvenes en dispersión sitios en los veía de vez en cuando por aquí por el suroeste de la Comunidad de Madrid a zozobrar Sierra Oeste pero ya digo desaparecieron hace más o menos los treinta años como edificantes ir quizás cobertura muchísimo porque lo poco poder

Voz 0861 25:53 vertebrar no que que que regresa no iba a preguntar Ernesto para los ignorantes en la materia como yo al menos describen os como es un águila de Bolelli

Voz 31 26:04 bueno sí está un poco encasillada en la

Voz 30 26:07 Fuentes águila imperial el águila real el águila Nebrera ir sino que tiene son más parecidas a las águilas obreras no son los curas como el águila real como los adultos y Jagla Imperial que estima el pecho blanco

Voz 31 26:23 Motta motas de color negro con los ojos jóvenes son más marrones

Voz 30 26:25 lo tienen son libre así ICO relaciones distintas no cuando son jóvenes para los dos años dos tres años lo hubiera cambian tienen ese color característico del pecho blanco con como pitas negras y grandes Garda tiene claro el carros muy grande son como grandes es una fórmula ante Isona especies un tanto complicada son muy delicadas a ciertos factores do como silbidos Tetra pero además las molestias también les causaran abandonos de de los territorios lo cual es es bastante grave no es que sí ha sido el problema principal la molestia va mismo pero ya digo que fue muy sensibles a a muchos factores que limitan su superior

Voz 0861 27:04 pues Ernesto Álvarez presidente de Grecia felicidades por este nacimiento estos dos polluelos de del águila de Debón Eli

Voz 19 27:10 Carles Porta con nosotros un abrazo muy fuerte

Voz 23 27:22 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 33 27:33 de Jesús de Nazaret se dijo que pertenecía a la estirpe de Rey David SER Historia viaja a Jerusalén para descubrir su legado y también el de María Magdalena en la ciudad de cada uno de los últimos grandes descubrimientos de la arqueología

Voz 1 28:27 cada

Voz 41 30:11 la Ventana de Madrid pues vamos a condena

Voz 0861 30:15 Mar con otra de las noticias del día será hemos adelantado aquí en la SER los médicos pactaban un medicamento pero los residentes tomaban otro bueno la Consejería Sanidad ha detectado un importante repunte de los errores de medicación que se dan en las residencias madrileñas ojo porque hablamos de casi un treinta por ciento más de fallos son datos oficiales de la Consejería de Sanidad en total sea notificado casi trescientos errores pero podría haber más porque esos son sólo los casos que se ha detectado y que portando sean comunicado así que podría haber alguno más puede ser sólo la punta del iceberg es una información de Teresa Rubio

Voz 1933 30:53 elemento en los errores notificados de un veintisiete por ciento respecto al año anterior de un cincuenta y cinco por ciento respecto a dos mil quince Lena romeros auxiliar de enfermería en la residencia publicada Alcorcón

Voz 8 31:04 te me produce es una indignación terrible porque por lo menos el colectivo ética es de auxiliares de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid llevamos advirtiendo de este problema desde hace por lo menos dos años están advertidos los directores de los centros están advertidos por escrito la Gerencia de Lama

Voz 42 31:24 el Gemma una mañana la llamó la doctora de la residencia formarme que a mi madre se le había administrado la medicación de otro residente como consecuencia de esto habían tenido que llamar al Instituto de Toxicología para ver qué tipo de fármaco tenían que administran a mi madre para que esa medicación no entrara en su organismo

Voz 1933 31:45 desde la Consejería de políticas sociales reconocen los datos y aseguran que están trabajando en varios procedimientos para el control y el Uso Seguro de los Medicamentos en la residencia

Voz 0861 31:54 vamos a Miguel Vázquez presidente de la Plataforma por la Dignidad de las personas mayores en las residencias qué tal buenas tardes

Voz 20 32:00 hola buenas tardes bueno lo primero cuando escucho

Voz 0861 32:02 este dato ese repunte de de los errores e como hunde preocupados se han quedado le ha sorprendido

Voz 20 32:09 hemos quedado evidentemente muy preocupados sólo tres internos no tanto porque eso esos errores en la medicación y esa falta de control ahí descontrol en la medicación pautada vienen anunciando desde hace desde hace años eh vamos a ver yo recuerdo que cuando no tenía mi madre el la residencia Usera que ya siempre se firmó una carta por parte de los familiares entonces yo estoy hablando del año dos mil diez que denunciando precisamente estas cosas

Voz 30 32:39 hace un par de años escribí un artista

Voz 20 32:42 algo que salió publicado en la revista de una asociación que se llama a veces tanto la anterior presidenta de las que un como yo en el cual hablábamos también del descontrol en la medicación pautada en las cartas que realizan por parte de los familiares en las diferentes residencias eso es un lugar común es recurrente el tema de la falta de control

Voz 0861 33:04 a comentaba ahora mismo que que bueno que ya viene ocurriendo desde hace muchos años lo cierto es que que sepamos no se han documentado y casi trescientos errores de medicación en pero claro son datos oficiales del año dos mil diecisiete le pregunto si le consta que esto siga ocurriendo a día de hoy en las residencias

Voz 20 33:21 sí sí ese tipo de quejas siguen y siguen existiendo sea entre otras cosas porque como muy bien indicaba la trabajadora Elena que el pues no hay el auxiliar de enfermería que les hacen de pues que administren ellos la medicación cuando yo no están cualificados para hacer eso entonces en todo al final termina redundando en los mismo no existe el personal suficiente y entonces como no existe personal suficiente pues unos tienen que hacer la labores de otros se producen errores

Voz 1577 33:52 lógicamente claro yo le quería preguntar por qué no sé

Voz 0861 33:54 legal que se exiliaron de enfermería Ekin suministre los medicamentos claro se lo digo porque en los hospitales por ejemplo sólo lo pueden hacer las enfermeras

Voz 20 34:02 pues en las residencias tiene que pasar exactamente lo mismo solamente aquella persona que está cualificado es el que debe quiere hacer la la la administración el que debe realizar la administración del medicamento entonces yo no sé qué tipo de de controles tendrán pero el caso es que esto se viene denunciando desde hace muchos años y es que el problema en las residencias al final es el tema de la ratio se que las ratios es un totum revolutum no hay que meten a todos los trabajadores cuando yo en restablecidas eh por puestos de trabajo por turnos y puestos de trabajo por categorías y eso no se hace entonces como eso no se hace por no se sabe cuál es la carga de trabajo que tiene cada uno ni cuáles son las competencias que tiene cada uno cada uno

Voz 18 34:48 claro guiaba les hacen trabajar

Voz 43 34:50 conozco las funciones de nosotros mismos Rosa producir

Voz 0861 34:55 en los propios trabajadores de hecho no ha denunciado ante el Defensor del Pueblo también ante la propia comunidad dicen que a falta de personal lo comentaba también a usted hace ahora mismo es uno de los motivos que explicaría ese repunte de los errores en la medicación pero en todo caso ustedes a quién responsabilizan directamente de esta situación tan grave

Voz 20 35:11 pues a la Comunidad de Madrid no se está clarísimo que son los que tienen que tener el control pero claro si si tenemos en cuenta datos como como que el ochenta y nueve coma tres por ciento de las de las residencias están en manos privadas y el resto en en manos públicas pues está claro que no se sabe muy bien si esta falta de personal es para garantizar el negocio porque desde luego para hablar un una buena asistencia a los residentes eso

Voz 0861 35:38 eh finalizar ya Miguel claro usted de responsabilizó directamente a la Comunidad Madrid es buenos a nosotros desde la Consejería de Políticas Sociales e nos han dicho que son conscientes de este problema pero también añade que están trabajando para mejorar el control y el Uso Seguro de los Medicamentos en las residencias a nosotros tampoco pocos detalles no sé si a ustedes les han dado alguno más de cómo están mejorando o trabajando para mejorar ese control

Voz 20 36:01 no no es otros detalles y ninguno entre otras cosas porque suelen ignorar a lo que son las organizaciones de de de familiares y si tienen que responder alguna vez porque no se ven obligados pues por por cuestiones puntuales que las las residencias en donde han conseguido realizarse de una manera puntual los los familiares

Voz 1826 36:22 a nosotros no nos han dado ninguna explicación pero desde luego

Voz 20 36:25 seguramente están haciendo todo lo posible pero no deja de tener mucho éxito cuando se incrementan la leyes

Voz 43 36:31 los casos vernos en la medicación como se está manifestando no habrá que habéis

Voz 0861 36:35 pues Miguel Vázquez presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en la Residencia de Madrid gracias por atendernos un saludo

Voz 20 36:42 igualmente muchas gracias a ustedes

Voz 0861 36:46 bueno esta noticia sobre el repunte de los errores de medicamentos en las residencias que les hemos adelantado ya en la SER se solapa con otra noticia que también hemos conocido este jueves por primera vez en Historia Lajusticia ha condenado a Metro por la muerte de uno de sus trabajadores fallecido por culpa de la exposición directa y sin control al amianto un peligroso material cancerígeno que ha acabado con la vida de esta persona metro va a tener que indemnizar a la familia de Julián Martín con trescientos setenta y cinco mil euros por la compañía nunca garantizó la seguridad de este empleado que durante décadas trabajó en el taller de metro María Eugenia es su vida

Voz 45 37:25 nosotros al fallecer como herederas

Voz 46 37:27 mi hija y yo hemos continuado la demanda y queremos que finalice con con justicia para el independientemente de las indemnizaciones queremos justicia

Voz 0861 37:38 bueno justicia sin duda esta es una noticia importante porque por primera vez sea condenado metro por no avisar del peligro de de la miento es importante porque esta sentencia es sin duda podría marcar un precedente para el resto de casos abiertos casos como como por ejemplo el de Vicente o el de Santos los dos únicos casos reconocidos por Hable Stosic que aún siguen con vida con los dos hemos hablado aquí en la SER

Voz 47 38:02 yo estoy en tratamiento psiquiátrico no te digo más porque vamos yo tenía una ansiedad y un me vamos moría claro llevaban muriendo compañeros

Voz 48 38:11 cómo puedo sección los presos compañero han fallecido es trabajar con las que imagínate en ese angustioso el estómago que tienes ahí están los equipos está no se quita

Voz 47 38:20 estamos nosotros estábamos cometieron material normal y corriente pero no teníamos conocimiento de nada de que fuera dañino Ny ha mostrado trabajamos sin protecciones

Voz 48 38:29 nada no nos dieron ni nada específico para trabajar con ese material no hemos tenido ninguna

Voz 0861 38:36 metro de Madrid ha confirmado a la SER que no van a recurrir esta condena para Comisiones Obreras es el primer gesto de buena fe que ven por parte de la compañía pero aún así Juan Carlos de la Cruz responsable de este sindicato en el metro de Madrid recordaba aquí en la SER que todavía les están poniendo muchos palos en las ruedas

Voz 20 38:52 quedan el recargo de prestaciones que corresponde a la viuda ya reconocido Lins que lleven a cabo las treinta actas de infracción que ha metido la inspección de trabajo que las tiene para Orissa Saura mismo la autoridad laboral de la Comunidad de Madrid que la dirección empleado falta que la Fiscalía también diga algo al respecto está el seguro de vida que tenemos en nuestro convenio colectivo ya hasta ahora el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid lo está denegando

Voz 34 39:21 el teniente nunca hace vida y fue entonces bueno de hoy

Voz 0861 39:27 pues a despedir con la música de La Mala Rodríguez porque ya ser una de las artistas que van a participar en el cartel de las fiestas de Rivas que se van a celebrar el próximo quince de mayo nos vamos que disfrute de las vacaciones de Semana Santa todavía quedan por lo tanto unos cuantos días nosotros los vamos que disfruten de lo que queda de jueves adiós

Voz 49 39:49 tras ella

lo que queda del día Pilar de Francisco

Voz 1826 40:58 Pilar de Francisco qué tal cómo estás buenas tardes

Voz 0545 41:01 más tarde todo preparado muy bien sí bueno estoy un poco ahí con lo del debate electoral intentando ya sabes cómo soy siguiendo la última hora para mantener al día a los oyentes que no ocurran muy nervioso al final a seis a cuatro fiesta de pijamas no me entero

Voz 1826 41:15 esta dejamos al final en Telecinco

Voz 0545 41:18 lo mejor bueno me están diciendo mis fuentes que todo es una cortina de humo para que nos lo tomamos en serio que hay algo mucho más grande detrás muchos intereses en juego el presidente del Gobierno tiene miedo el resto de los candidatos también tienen miedo ven que les como en la tostada que les roban la corona de la audiencia que ya no interesan se habla de gurús de la comunicación que vienen pisando fuerte

Voz 45 41:42 te me si sabes por dónde voy no del todo sí hombre

Voz 0545 41:46 el Jon Snow Illa Khaleesi de la radio la gente quiere vernos a lomos de dragones y que les escuchamos el fuego de lo que queda Elia

Voz 52 41:54 con otro icono feliz de los

Voz 0545 42:15 cuatro cuatro el humo es capaz de poner de acuerdo a cuatro personas como no va a ser capaz de esta gente al final en serio quién pone dinero para el ascensor es que éste padecía reunión de vecinos lo hacen más fácil más difícil que ya es decir bueno lo de esta campaña electoral yo creo es está yendo de madre lo último es lo distinta comentaba hoy en La Ventana que sortean chalecos de Pablo Casado en Instagram tú estas

Voz 1826 42:39 buscando uno no has optado la verdad es que

Voz 0545 42:42 con resultón spoken llegan con cualquier cosa la de vacas de o que sea el tu día a día de la campaña lo ha contado es Sonia Ballesteros compañera de Radio

Voz 53 42:50 decían sortea hemos tres chalecos como este hay una imagen de un joven que está de espaldas llevan chaleco azul con el eslogan del PP y las palabras Pablo presidente si quiere conocer cómo puedo participar en el sorteo tengo que ir a Instagram que había que me voy y leo lo que tengo que hacer si aspira a conseguir el chaleco es primero seguir en Instagram a Pablo Casado seguir también en Instagram al Partido Popular segundo tengo que mencionar a tres amigos en los comentarios creada hacer muy difícil tercero tengo que escribir porqué motivo el voto se tiene que unir eso significa que tengo que escribir porqué hay que votar al Partido Popular yo detrás de esta idea el puede parecer una tontería lo que hay es una auténtica estrategia de campaña una estrategia para sumar seguidores en Instagram

Voz 0545 43:36 pero bueno esto es una superproducción bueno poblado me parece una propuesta política sensata

Voz 45 43:42 por fin por fin claro que ejerció en algo

Voz 0545 43:44 pop algo útil algo que los ciudadanos pues podemos ver vale esto me viene bien me tengo deshacer de ropa me da corte luego quedar con la gente no tengo tiempo que me lo hagan ellos Hastert valor seguro

Voz 16 44:12 sí

Voz 54 44:28 sí

Voz 0545 44:43 por eso toca sacar a la Virgen a pasear es la traición llega el gran día por fin a vemos milagro Roberto hay nueva canción de Madonna

Voz 6 44:53 ha hecho con Maldonado en mi allí quién son

Voz 0545 45:17 estoy más animado alumnos tanto a la salsa no cada yo he bueno ya sabes que hiló todo entonces yo ya había sembrado porque te datos todo pensado qué te parece muy bien me el como asilado

Voz 1826 45:30 yo no tengo tiempo todavía sacar conclusiones

Voz 0545 45:33 bueno hay gente que a las seis de la mañana ya tenía su crítica musical sí hombre está la red de la SER el primer tramo de Hoy por hoy

Voz 4 45:41 están dicha es lo nuevo de Madonna su esperadísimo regreso después de cuatro años y la reina del pop lo hace acompañada de aluma

Voz 55 45:49 quién le ha sido imposible contener las lágrimas al escuchar esta canción en la radio ha confesado en sus redes sociales pero quiénes tampoco contienen las lágrimas son los fans de ella llorando espanto horrorizados con este regreso el pop en crisis la cultura pop amenazada por el reggaeton escribe nuevo unos estamos a las puertas del peor álbum de Madonna se preguntan otros y el que más me gusta de todos

Voz 0861 46:10 en Medellín es como reggaetón para señoras blancas que viajaron de vacaciones una vez a una isla del Caribe y nunca salieron del hotel todo incluido

Voz 45 46:19 bueno bueno era puro a sólo unos Aimar Bretos Boix

Voz 0545 46:24 creo que había un poco de peluche sí ya porque ellos no tenían a Madonna buscamos nosotros yo creo viene un poco por ahí ha sido gracias a Margarita

Voz 1 46:34 que Madonna

Voz 56 46:37 ya te digo tengo preparada ya mi canción para Eurovisión cuál va aclara que la hice se titula Yo era Celebration vale lo ven grandes Pere nueva mía la hecho yo Venecia

Voz 1826 46:49 ya no no nos antes no no adelante los acontecimientos a ver cómo sería como son a día

Voz 19 46:54 vemos juntos va a cantar

Voz 21 46:57 sí yo le dije yo eso así a mí ahora bueno las tú escribiendo ayer Breixo

Voz 45 47:06 viva

Voz 57 47:23 muy mix tiene allí no

Voz 0545 47:36 Roberto te pido para un momento que de se que es difícil deja el periodista lado Isaac al influencer una pregunta que plan recomiendas a los oyentes para estas vacaciones sí

Voz 1826 47:47 los vacaciones canciones lo que queda de vacaciones siguiendo el pronóstico del tiempo ni plan prescindir líquido favorito sería

Voz 45 47:54 leer mucho y que llueva mucho fuera

Voz 0545 47:57 sí sí va un plan es su plan otro el que bueno ya de también lo puede recomendar la obra las cosas extraordinarias que teatro Bright CF Roberto Sánchez que humilde que humilde no ha comentado tus cosas

Voz 1826 48:11 es un cambio dice con Brice Hortefeux pero si vas tú chaval necesitaba

Voz 0545 48:17 es un bautizo un primer arranque un alguien que le dijera tú puedes Price ha estado de hecho en La Ventana y nos ha contado de qué va la obra

Voz 53 48:25 bueno primero cuando lo leí me me fascinó encantó el texto es de primer segundo me parece un texto inteligentísimo adscrito magistralmente esa genial el tema que aborda cómo lo hace lo inteligente de cómo está narrado y luego me me Reus dotando muy curioso ver eso que era el texto aparecido a estas cosas de que la obra el autor decidió dejarla en manos del público absolutamente todo esto que podrían haberlo hecho

Voz 6 48:48 de verdad muy estimulante

Voz 45 48:51 muy difícil pero claro ofrecer el resultado final pensé en en en afrontarlo como abordarlo poco a poco no día a día es muy buen plan desde luego una obra interactiva inyectores su padre

Voz 1826 49:05 su padre y hemos hablado con otro señor que el pasado jueves hizo de su padre IS jueves nuestra compañera Olga Nebra hizo de su terapeuta Mariola Cubells otro día cuando fue en el también le tocó acerca de su terapeuta

Voz 0545 49:17 es bueno yo voy a hacer una obra que haga alguien de mi asesor fiscal y me haga la renta durante la obra que puestos así bueno otro plan más ir al cine ir al cine se estrena lo dejo cuando quiera una comedia que tiene protagonistas a Carlos Santos Ernesto Sevilla los dos han estado en el segundo tramo de Hoy por hoy el Hoy por hoy Brass eso es spoiler Ernesto Sevilla se desnuda

Voz 1673 49:40 lo hicimos con una cosa muy ridícula que es como un tanga color carne Moncada a mí me daba mucho corte porque había gente joven ahí había ciento

Voz 1284 49:47 consciente estos figurantes de más de esas eh

Voz 1673 49:51 desde tienes dos opciones una Ferrán pelotas de verdad si te da mucha fuerza te dan un tanguillos luego te borran

Voz 1284 49:57 lo que yo he hecho algún alguna de esas de tener que salir desnudo y sin directamente digo porque había que tampoco durante mi compañera Adriana Ozores hay veces que peor el remedio

Voz 1673 50:11 enfermedades pero realmente es es ese taquilla te humilla como como ser humano

Voz 1826 50:22 te ha gustado mucho ese concepto del Hoy por hoy Brand has vendido

Voz 0545 50:26 no lo digo en público para que aquello hagan el copyright quede constancia de que aquí se fijó por primera vez

Voz 1826 50:32 globos ondas a ver cómo lo coge a ver si lo acepta o no lo acepta a mi me gusta hoy por hoy Branch

Voz 45 50:37 John John Nieve la Khaleesi de la radio

Voz 0545 50:40 es que vamos ahí van mirando por delante mirando por delante de todo el mundo bueno también han hecho un juego Ernesto Sevilla Carlos Santos el famoso retó medicamento o Pokémon

Voz 1284 50:50 vamos a ser un juego yo os voy a decir el nombre de un medicamento o de un Pokemon vosotros me viene creéis que por ejemplo para SEC medicamento medicamento para las

Voz 0861 51:01 de pal no o para para para

Voz 1284 51:04 a las lombrices mal es un cangrejo cangrejo dentro de una seta gigante que se defiende a través de esporas beneficios es un Pokemon vale opta Alidón hombre medicamentos ha sido el otro Pokemon ese tiene visos medicamento bueno sabes quién está jugando con nuestra es lo que quiero que creáis es una droga Loft Alidón una mezcla de barbitúricos que se vendió legalmente hasta el año ochenta y jurídicamente estrella hombre claro eso menuda mezcla un cotillón

Voz 1334 51:32 pero dice que ahora está prohibido ese medicamento ahora el hombre la formulación con los principios activos a los que se refería nuestro compañero Pablo de los ochenta hasta creo que es una meta sí hombre eso eran barbitúricos eso era uno un cóctel explosivo

Voz 0195 51:47 parar malos impulsivo trabajar de noche bueno me sabe mal decir esto pero el juego que han hecho y se han inspirado creo en uno mío que ya tenía inventado si la precuela de medicamento Pokemon es Lin CEO triunfito

Voz 45 52:08 con Pilar de Francisco los linces y las concursantes

Voz 0545 52:12 vestido tés son dos especies que tienen muchas cosas en común atención concursantes los límites ya ex concursantes de OT tienen nombres similares y les deja en libertad desaparecen a los pocos días querido concursante muchacho te voy a dar nombres y me tienes que decir si es un lince o un triunfito estás preparado claro vamos allá

Voz 45 52:33 vamos con el primero Naya limpia triunfito triunfito

Voz 0545 52:38 no no acierto no

Voz 45 52:40 Famous triunfito ex triunfito cierta Chavela limpia triunfito triunfito bien Tey fue limpiado triunfito los triunfito última Aurora licencia o triunfita triunfito triunfita Lynce Maya lince Aurora

Voz 0545 53:02 más venden peluches muy bonito pues muchas gracias muchacho has acertado tres

Voz 45 53:07 de cinco Feliciano recuerde en todo lo recaudado

Voz 0545 53:12 este concurso irá al Centro de Conservación del triunfito ibérico Juan Camus

Voz 45 53:17 frito