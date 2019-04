La Ventana (19/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1071 00:07 Radiotelevisión Española defiende su gestión para que se produjera un debate entre candidatos a las generales y asegura que los cuatro partidos han confirmado ya personalmente que estarán el próximo lunes los trabajadores del ente público sin embargo se quejan del sainete dicen los intentos de cuestionar su independencia Javier Carrera

Voz 0866 00:23 el Consejo de Informativos reitera que el ente público no debe ser utilizado por intereses partidistas lamentan dice el comunicado las consecuencias provocadas por la decisión ayer de la administradora de cambiar el día del debate y celebra la rectificación aunque critican que no haya sido la propia Corporación la encargada de anunciar la vuelta al día original desde la dirección en otro comunicado señalan el empeño puesto para que el ejercicio democrático que supone un debate dice el texto se realice en la radiotelevisión de todos remarcando que las cuatro formaciones han confirmado ya su presencia

Voz 1071 00:58 del exterior Turquía asegura que ha detenido a dos espías que han trabajado para Emiratos Árabes y a los que relaciona con el asesinato del periodista Jamal casó Guy que se produjo recuerden en octubre en el consulado saudí de Estambul información de Suay nadie

Voz 3 01:10 el Gobierno turco también ha anunciado que uno de los dos arrestados aterrizó en el país en octubre de dos mil dieciocho apenas unos días después del asesinato del periodista mientras que el segundo llegó más tarde para ayudar a su compañero el encargado de transmitir el comunicado ha detallado que la principal línea de investigación aparte de la presunta implicación en el asesinato de Jamal caso geek es la tarea de espionaje que podían haber llevado a cabo los dos sujetos que ya han confesado su conexión con el departamento de Inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos esta tarea de espionaje incluye la recopilación de datos sobre disidentes políticos más de seis meses después de la muerte de la activista y periodista huido de Arabia Saudí el Gobierno turco sigue investigando más detalles sobre cómo se produjo su asesinato y sobretodo la implicación de los servicios secretos de Arabia Saudí

Voz 1071 01:52 en Madrid un centenar de vecinos del municipio de Alcorcón todos octogenarios temen perder la casa en la que viven porque un juez les obliga a regresar a las viviendas que les permutar el Ayuntamiento porque no eran accesibles o Viena que compra en las que al tienen ahora la empresa municipal que está en concurso de acreedores quiere vender sus casas Javier Jiménez Bas

Voz 0887 02:10 Manuel de ochenta y cinco años y su mujer de ochenta y ocho consideran imposible volver a su antigua casa un tercero sin ascensor

Voz 4 02:17 a mí me costaría mucho trabajo tener que subir pero mi señora va en silla de ruedas

Voz 0887 02:23 la otra posibilidad la de comprar la vivienda accesible en la que viven ahora por ciento veintitrés mil euros más impuestos tampoco es viable

Voz 4 02:30 tengo una pensión que casi no me llega para comer yo ese dinero no lo tengo tampoco puedo sacar un crédito a mi edad no me lo dan

Voz 0887 02:42 la gestión de este asunto le ha valido al popular David Pérez y número dos para la Comunidad de Madrid la séptima reprobación del pleno del Consistorio en esta legislatura

Voz 1071 02:50 noventa y tres vecinos de Alcorcón todos octogenarios en esta situación del pronóstico del tiempo la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja la alerta en el litoral norte de Alicante también Brian Pérez en el sur de Valencia se mucha inestables

Voz 5 03:02 ya para las próximas horas en el sur peninsular y el área de Alborán con importantes lluvias y tormentas la situación mejora en el noroeste y meseta norte con cielos poco nubosos sin lluvias y temperaturas en ascenso desde los treinta que se pueden registrar en el sur de Galicia a los dieciocho en el sur de Valencia como decías lo peor está en el Mediterráneo atención también a la mala mar Cataluña Comunidad Valenciana hay Región de Murcia han activado el plan de emergencia

pues es todo por el momento

La ventana con Roberto Sánchez

las cuatro de la tarde y cuatro minutos las tres y cuatro en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí La Ventana con cada viernes hemos invitado a tomar café a Rafa Vila San Juan director de análisis de desarrollo global del IS Global Rafa qué tal buenas tardes

Voz 1826 04:48 hoy es viernes santo bueno sea o no sea o no se sea creyente desde luego eso más que a nuestro calendario tiene mucho peso ha tenido mucho peso sigue teniéndolo la tradición cristiana que marca que este es el día de la crucifixión también de la muerte estaba mirando aquí en el en el calendario siempre por una vinculación ya digo con esa con ese peso de la cultura cristiana católica hay un par de fechas en el calendario donde nos acercamos a la muerte de una manera u otra el Día de los Difuntos el Día de Todos los Santos en realidad es cuando vamos a los cementerios a recordar a los nuestros etcétera este día que también es otro día de que

Voz 1 05:28 está marcado de alguna forma por por la muerte aunque después de manera pagana

Voz 1826 05:36 cuánto nos cuesta acercarnos a la a la muerte no enfrentarnos a ello a ella a esa realidad estaba pensando por ejemplo el asunto de la eutanasia que que se coló en la precampaña evidentemente por por el asunto que tú hay que ver con la actualidad con el caso de Ángel Hernández era no ir después ya no yo no tengo muy presente que haya vuelto a estar en la primera línea en la agenda de los candidatos

Voz 0887 05:58 no parece como que esta Semana de Pasión no que ha habido una una tregua que no

Voz 1781 06:02 es que no se haya vuelto a reabrir ese ese debate pero sí es cierto no que muchas veces nos cuesta asumir lo que significa la Moli sobre todo en este caso las Ediciones de La muerte no que yo creo que nuestro Siglo XXI es lo que es lo que toca es decir yo creo que incluso desde posiciones muy cristiana se puede defender también la eutanasia con total dignidad no y que por lo tanto no debe ser un debate religioso sino debe ser un debate mucho más mundano humano mucho más de lo que nos pasa a nuestros días y de lo de las situaciones en las que nos encontramos muchísimas veces ojo de eutanasia no digo para nada otro tipo de de figuras que bueno han que puedan llevar incluso a la Iglesia católica muchas cosas pues a decir no no esto es absolutamente inaceptable yo creo que desde la hay un movimiento cristiano muy fuerte también que lo defiende por supuestísimo muchísimos de los laicos que que bueno pues que de alguna manera consideran que eso tiene que te paran te pero sí es verla curiosamente hoy es Viernes Santo hoy que es la pasión de la muerte de de Jesucristo pues sería un buen momento para pensar hasta qué punto la pasión y el sufrimiento no tienen que ser las claves de entendimiento del siglo XXI

Voz 1826 07:06 bueno pues por eso te lo decía no porque siempre tenemos una tendencia aproximarnos a la muerte de una forma que también lo es y doliente de sufrimiento cuando no de manera plañideras también como marcan algunas tradiciones en en Semana Santa y cómo se siguen representando cuando además hombre sacaba yo aquí a colación lo del asunto de la eutanasia cuando precisamente etimológico aumente lo que significa una cosa muy diferente es la buena muerte

Voz 1781 07:35 absolutamente es es es el el momento de morir el momento entregarse la Buena Muerte al final pues eso no el tener el concepto de fondo he vivido una larga vida llevada ya veremos lo que toca depende de las creencias de cada uno no

Voz 10 07:50 su dicha

Voz 11 07:51 ah

en La Ventana con Roberto Sánchez Ave Rafa Filosofía en Barcelona

Voz 12 08:25 su web puede todo los demás

Voz 10 08:39 ya ha ahí no

Voz 12 08:45 ah pues pues son unos Navas

Voz 10 08:58 ya a lo audaces

Voz 13 09:44 con igualmente cuánto tiempo lleva trabajando

Voz 9 09:49 por seis años

Voz 14 09:52 eh pasa mucha gente por ahí no a lo largo de de un año los tiene usted contado los menús que sirven

Voz 9 09:59 voz son muchísimos y la verdad es que muy variados y luego también piden algo especial porque esté mal el paciente o lo necesite por su estado bueno porque estoy malo porque le apetece pues él hace algo distinto

Voz 1826 10:21 ustedes son conscientes de que de que un hecho así tan cotidiano tan necesario

Voz 1 10:26 como como la comida como comer

Voz 1826 10:29 para esas personas es algo es algo más que eso no es una cosa muy

Voz 9 10:33 Silvio es algo muy especial porque Macías se están todo el día metidos en un hospital luego también la circunstancia que tienen que muchos ven que estaban a entonces qué es lo que pasa que si Mi cuando nuestra comida podemos arrancar una sonrisa al ver su plato que se olvide un momento de su enfermedad eso

Voz 0526 10:59 para nosotros es eso

Voz 9 11:02 estupendo vamos que no nos ponen las pilas todos los días

Voz 1826 11:06 eso es así pero claro también tiene que estar compensado imagino yo con la supervisión de los médicos ya no digo en los menús para los familiares sobre todo para los enfermos aunque les pidan cosas muy especiales

Voz 9 11:18 efectivamente allí somos un equipo entonces nos piden una cosa especial que se habla con el médico con los dietistas entonces intenta compensar si pues por ejemplo nos piden una torrija y es diabético es verdad que esto puedo hacer de de una manera especial pero para no pasarnos en en esas dietas pues pues al mojón sale pone fin de pone arroz hay cosas que se pueden se pueden equilibrar para que no luego no se ha pesado para él no sea perjudicial

Voz 1826 11:57 o sea que no sólo hay que hacerlo con con cariño sino también con algo de imaginación Ogino

Voz 9 12:03 sí efectivamente con imaginación con profesionalidad y con detalle

Voz 14 12:10 no porque muchas veces en los pequeños detalles

Voz 9 12:13 es es cuando ellos N se sobrepone en pie decir que sobreponerse en el sentido de que a veces se valora a un a veces un pequeño detalle y ellos se olvidan de de su problema

Voz 1 12:28 vamos aunque sí

Voz 1826 12:30 por un momento no ese de la comida cuenten una historia Un momento de esos cuénteme una historia un momento de esos en los que le ha resultado tan gratificante todo eso el empeño que ponen ustedes como principal aditivo a las comidas María Eugenia

Voz 9 12:45 pues por ejemplo tengo muchísimas no pero una por ejemplo un señor no fundó tenía apetito sus familiares ya no sabían qué hacer con él entonces qué es lo que no escribió pues un huevo frito entonces de repente empezó a comer ya fenomenal entonces era como eh que que hemos hecho no pues que hemos hecho que el hemos hecho feliz comiendo lo que le apetece es en ese momento la sequía eso no lo pidió con la consecuencia que es totalmente distinto pero que intenta agradar para qué uno cuando está físicamente mal pero si luego te dan carecía vizcaíno el luego te dan algo que te gusta eso te motiva te motivan el sentido de que estás bien entre comillas la comida muchas veces incluso nosotros cuando estamos bien comemos una comida que nos encanta estamos contentos Augusto vamos

Voz 1781 13:49 me veía María Eugenia ya con ese trofeo de pan explotando la yema del huevo la el placer que debería sentirse ese bueno pues paciente no que que en eso de pero supongo que debió ser una emoción tremenda

Voz 9 14:02 prevén porque de hecho luego en la servilleta nos puso muchísimas gracias a ver feliz en este momento yo estoy mal pero me avisa ligar la vida

Voz 1781 14:16 pues fíjate

Voz 9 14:18 han ido Jolín y luego te quejas de cualquier cosita yo que están mal realmente la emoción de poder ha de hecho se edita esa persona por un simple huevo que no es no sé de alguien es lo que mueve muchas veces el dar quien aunque es enfermo aunque esté físicamente roto pero si tienes ese cariño vienen de ambiente que estamos intentando con nuestro trabajo ayudarte

Voz 0526 14:49 a pasar ese trago

Voz 1826 14:52 claro sabor el placer de una comida en realidad aquí se hace realidad María Eugenia Rafa es aquello que todos hemos dicho de este caldito resucita cualquiera

Voz 1781 15:01 no pues es que ésta es la vía hay una frase que yo encuentro magnífica de Joan Roca que tú María Eugenia Tsartas quiénes porque es de tu profesión y es el número uno del mundo que dice la emoción de los platos es porque cada uno de ellos conlleva detrás una historia yo imagino la de historias que debe haber detrás de vuestros platos para cada uno de estas personas que son especiales que cada uno es una una persona en sí misma no hay que no el menú quizás no no corresponde a la red

Voz 9 15:26 eh perdóname pero tienen nombre apellido y su historia efectivamente porque hace poco bueno hace poco ya hace un año también tuvimos una huelga allí

Voz 1826 15:37 a habéis hecho un menú de boda que cuenta de esta historia

Voz 9 15:40 me boda cómo fue eso pues es un señor que estaba muy mal mal muy mal muy mal si su mujer Él sabía que eso que está que le hacía ilusión ponerse de blanco casarse porque no sabían casado dijo pues pues yo me voy a ir inspiro hacerte feliz no estaba pensando en su enfermedad estaba pensando en su mujer hacerle feliz que yo como estoy feliz contigo no quiero hacerte feliz hasta el último momento entonces se casaron Nos Piqué unas tienen menos le pusimos la tarta y al cabo de unos días es murió pero se murió feliz de haber hecho feliz a su mujer no estuvo centrado en su en su ayer que es legítimo pensar en eso no se lo que que estoy feliz a su mujer que hicisteis de menú para eso

Voz 1826 16:34 acontecimiento para esa boda

Voz 9 16:37 lo primero y luego con la tarta de manzana

Voz 1781 16:43 me imagino que estas estas historias no poder vivir

Voz 9 16:47 porque positivamente todo ese

Voz 1781 16:50 todo ese mundo de los paliativos no de gente que lo está pasando pues quizás sus últimos días los últimos meses el poder lo vivido

Voz 14 16:56 positivamente yo creo que nos da una lección a todos

Voz 9 16:59 en es totalmente claro porque porque once

Voz 1826 17:02 al tenis roce con con ellos con sus familiares que en algunos casos pues la situación se prolonga durante días semanas al firmar al final imagino que forma parte como de su familia porque sois las que las que estáis cocinando hay con ellos para ellos

Voz 15 17:18 realmente unas hace pues eso vino por ejemplo mal mandan una queja para lectura pues eso está claro tampoco se ponen mucha sal porque no es bueno

Voz 1826 17:30 a la vez que sí que habría que ponerle un poco más de es algo de lo que fuera porque la provocan que disminuye mucho el sabor de determinadas comidas no y eso también

Voz 9 17:40 claro claro entonces nosotros llevamos y siendo la grabamos tal vamos a hacerle a no sé cuántos esto entonces ya llega un momento que a ver qué pasa entonces fuimos elegimos hola buenos días hemos recibido es todo queríamos agradable imponerle este era a partir de agosto y que a mí me encanta la comida

Voz 15 18:07 a nosotros a

Voz 9 18:09 y entonces es que hemos recibido este que no es que simplemente yo quería hablar con vosotros

Voz 14 18:17 que estás hablando ahora

Voz 9 18:18 conmigo me dicen mucho me gustaría tener Whatsapp para ello hablando entonces la derecha le dio el Whatsapp

Voz 15 18:30 estuve hablando de todo lo que hacía

Voz 9 18:32 el Cotino estado buenísimo el pescado una encantados Chaves siempre él necesitaba humanidad

Voz 1826 18:39 ya me han dicho que incluso además del whatsapp María Eugenia me han dicho que os dejan a veces notas en la bandeja que AIS que tenéis un una especie de de pero sí sí sí

Voz 9 18:49 un dossier que nos van diciendo que que mi padre se ha muerto contento y feliz y encantado tal comida es muchísimas gracias por el detalle de las natillas chocolate no porque un señor no tenía nada entonces dijo yo a mí lo que me apetece es la chocolate

Voz 15 19:10 entonces el curso natural

Voz 9 19:13 las de chocolate que otros es otro señor los extinguido una hamburguesa de una cadena conocida y entonces se fue a comprar esa selección solían en el plano y el hombre feliz francés

Voz 1781 19:31 a Curro eh Unió trabajo vamos

Voz 14 19:34 sí sí sí María Eugenia cada uno me decías que lleva seis años aquí en una cafetería en este en este caso en la cocina del hospital antes a que te dedicado a cocinar igual trabajado en otro sitio

Voz 9 19:47 yo trabajaba en colegios mayores de chicos jóvenes y la verdad que estoy en Laguna me ha cambiado la vida

Voz 14 19:57 si yo hubiera una

Voz 9 19:59 eso ahora

Voz 0526 20:01 y es que

Voz 9 20:04 de otra manera porque jóvenes tomen todo lo que les pongas ir mucho más serio aquí es que tienes que estar mirando qué lección también leer ya si apetece y muchas veces es que no puede él yo estoy tienen bastante lo que es un problema a veces que sabe todo a metal

Voz 1826 20:27 ya claro

Voz 9 20:30 intentamos en Heidi bien las todo está haces viendo refrito es hacer esto para que olor para intentar motivaron otros sentidos pues por ejemplo la vista cuando vean que les apetezca el olor que les entre aunque luego en si su enfermedad los momentos no ha claro haciendo del todo

Voz 1826 20:57 las ha sorprendido mucho de tu profesión has aprendido me decías Nos estabas contando que te ha cambiado la vida pero hasta el punto de que te ha cambiado la forma de ver la vida en general María Eugenia

Voz 9 21:06 sí sí totalmente totalmente yo he visto que en muchas veces nos perdemos en no querer a la gente por el hecho de por ejemplo árabe fruto yo estoy sentada con con madre está empezando a tener demencia a escucharla tener paciencia y entonces hecho el otro está militares nuevo colín forman yo no voy a dar más de mí a estas personas que lo están pasando amante algo mejores su última semana su último día pos su última ahora esto me motiva al día siguiente Dharma más más entonces bien y eso está enfermo me están ayudando y luego encima que te digan cuando están en esa enfermedad que de repente te digan en esto último más gracia padre también tenemos esto ha Geli es un aparato decirle pues porque dice una persona cuando está bien está bien tratados dama damas y usa ya querido digo yo a veces

Voz 1826 22:26 si te vas con esa reflexión cada cada día salen trabajos no sé si es también como un sentimiento sentimiento ahí agridulce con sentimientos encontrados María Eugenia

Voz 14 22:36 efectivamente efectivamente a mí me daría astros fogones son más paliativos que los medicamentos fíjate

Voz 9 22:44 ojalá que pudiéramos llegar a más gente porque mucha gente porque luego los los cuidadores los que están con los familiares e intentamos cuidar de ellos porque muchas veces nosotros a los enfermos les damos pues eso de las enfermeras los médicos les dan pues todos los medios para que no sufra porque dicen por ahí sufren tanto sufren a lo mejor un sufrimiento su fin entren si están enfermos pero sufrir no porque les dan los medicamentos que les dan todos los detalles para que no

Voz 1826 23:20 María Eugenia deje déjeme déjeme un momento que salude al doctor Fernando Escalante enseguida le cuento enseguida lo que no se retire doctor qué tal muy buenas tardes

Voz 0526 23:29 hola algunas Torres no sé si conocía la iniciativa

Voz 1826 23:31 ante el empeño que ponen como aliciente principal en las comidas aquí en este hospital la cafetería en la cocina en la que trabaja Mario jeringa Carrascosa con la que estábamos hablar en el hospital Laguna de Madrid pero como a usted le habíamos citado por algo a ver no es exactamente igual pero tiene un punto en común la iniciativa que usted lleva a cabo como se que estaba ahí a la escucha me gustaría bueno que que se saludaran y que le dijera usted como doctor que le parece esto que que no estaba contando a María Eugenio

Voz 9 23:59 hola buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes encantado de hablar cueste que el Contigo contigo pues con este digo

Voz 0526 24:11 me parece excelente me parece de hecho yo creo que en algunas fases de la vida al que hay que en un beso con nosotros demostramos de la Liga de cualquier manera muy sencilla yo creo que se produce les ayuda de les Illes llega a medida a los de nosotros nosotros lo vimos más de lo entregado no creo que que es importantísimo trasladas trasladarlo que no que nos parece establecer esa fase en todas las fases de la enfermedad es sin también lo es un camino largo para para muchos yo creo que para acompañarles en todo puto mono otros y al final bueno pues

Voz 1826 25:00 sí habíamos invitado hemos invitado hecho al doctor Fernando Escalante porque a la vez habíamos visto un punto de similitud entre esa iniciativa el proyecto de café con tu hematólogo que ha sido premiado por cierto un proyecto que acaba de ser premiado por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer sí el doctor Fernando Escalante es el médico que que lo puso en marcha en qué consiste exactamente este proyecto doctor

Voz 0526 25:26 pues es un proyecto que nace hace año y medio yo yo era asesor asesor médico de la Asociación de Lucha contra lo que les con la situación de pacientes en Matos lógicos de León

Voz 9 25:41 eh

Voz 0526 25:43 ya había necesidades no cubiertas que nos estábamos jugando cuenta por lo menos unos yo me he estado dando cuenta que la consulta no tenemos tiempo para para resolverlas porque hay tiempo el tiempo es muy limitado las preguntas las preguntas de los pacientes mismas cuidadores cuando llega la consulta se sean olvidado queríamos queríamos o quería dar dar voz en un en un ámbito que fuera fuera confortable y ese ámbito pues el que tenemos todos los que es donde tendré hablamos con tranquilidad y con seguridad email tertulia entorno encarecería Jamal entonces

Voz 1826 26:26 no así socialmente aunque después tomemos otra cosa una infusión pero vamos es es una frase hecha para entendernos no verdad

Voz 0526 26:32 Iker y que fuera que que que que esos fuera fuera del hospital que no lo tuviera lo tuviera el sacar sacarles del hospital de enfermos de un hospital

Voz 1826 26:42 donde se hacen esos encuentros entonces

Voz 0526 26:45 sociedad en en la sede de la Associació se hacen cada dos presentadas desde hace aproximadamente cinco periodos vacacionales eh todos le dicen pero como lies

Voz 9 26:56 pues

Voz 0526 26:57 lo hemos hecho muchas cosas pero no sé lo que piden mil personas no se repitan las mismas circunstancias la vida cambia hay personas que que desaparecen pueden aparecer que ayudan que dejan de ayudar que es un voluntariado no es no es nada nada organizado desde el voluntariado donde empezamos a hacerlo eh yo creo que que es interesante para todos

Voz 1826 27:20 qué evolución ha visto en este en este tiempo doctor

Voz 0526 27:23 fue pues yo creo que las denunció ha sido hacia una mayor cercanía hacía

Voz 1826 27:32 no ha sabido usted entender mejor a los pacientes y a la gente que les rodea a sus familiares ha sabido por lo tanto entender al paciente es entender mejor la enfermedad sospecho

Voz 0526 27:42 claro claro claro la las dificultades que tienen los pacientes no son las de los otros creemos que desgraciadamente nosotros no somos ha tenido mucho a la enfermedad los procesos medicamentos pruebas diagnósticas es el tiempo que tenemos realmente para para enfocar eso pero no de preguntados cosas decían cuando me entregaron el premio que que lo importante que lo sabemos preguntar qué quieres de la vida clado aquí ahora mismo y eso es lo que hacemos en el café

Voz 1781 28:13 yo diría que más allá de la evidencia científica que ustedes manejan permanentemente con cada uno de los pacientes cada uno de nosotros hemos tenido experiencias pues diversas no con con con la medicina pero siendo familiares de pacientes muchas veces padres de pacientes no lo que echas en falta es que muchas veces los médicos los doctores hayan tenido una asignatura en la universidad que les explique cómo decírselo a los familiares y esa asignatura que yo he preguntado mil veces no existen la carrera pensaba bueno pues quizás deberían darles en la carrera algo de esto del café con los pacientes porque creo que va por ahí no sólo iniciativa

Voz 0526 28:47 es de comunicación exacto es como educación puras este es tu dime sino no sé lo que lo que no son la respuesta hay que ser de los red

Voz 15 28:59 puesto que la busco títulos pues lo que sí

Voz 0526 29:01 dije el primer día que logra hubo consultores una segunda opinión médica yo creo que como concepto importante nos vamos a hacer diagnósticos diferenciales lo que hacemos en el hospital se queda esto es otra es otra dinámica donde sí podemos sí sí si hacemos pues pues algunas dudas médicas claras lo de las vacunas algo claro pues que él su incontestable pues a usted en el que vacunar que sitios también que vacunar repetirlo por mucho que lo vuelvo a decir pero es otro es otro es otro concepto de temas económicos que la enfermera de Oncología Hematología destroza familias destrozo el carácter es es decir o dificultad dificultad dificultar las relaciones personales familiares pues intentamos entendamos no abordar la medicina de alguna forma holísticas o distinta sabiendo las dificultades que las dificultades de la vida la enfermera bien

Voz 1781 30:00 prevé Colunga preparada la familia digo para las posibles fases que puede haber porque no puede haber a lo mejor un diagnóstico deriva en cinco escenarios diferentes dice bueno como estoy preparando para todo eso no

Voz 0526 30:11 si hablamos de todos hablamos el todo hablamos de de de ir preparando preparando la muerte también hace tres o cuatro trenes pues fue excesivamente hablo excesivamente de la muerte pero bueno se habla mucho de esperamos porque afortunadamente es otra de las cosas que hablamos hay mucha esperanza era en oncología hematología mejores pero también entonces mejor pero no falta otra evidenció darle voz Al Pacino Un paciente tiene mucho que decir sobre su enfermedad sobre su vida sobre sus deseos sobre si yo creo que en puede darle valor hay que darle importancia al paciente sin pero que yo creo que hacemos su también

Voz 14 30:54 pienso yo lo hacemos mejor medicina

Voz 1826 30:56 doctor ha recibido algún mensaje interesándose por parte de colegas de la profesión colegas de de su especialización desde otros puntos que ha empezado a hacerse dónde exactamente

Voz 0526 31:07 esto es empezamos a hacer aquí el primer sitio donde que tengo que tenga idea fue abatido en León eso se aproxima ya hace como cuatro cinco meses yo yo lo voy cortando a compañeros

Voz 1826 31:19 eso es lo que corra que corra ya que estamos hablando de comunicación que corra la voz donde donde se ha seguido haciendo

Voz 0526 31:25 entonces ahora mismo se está haciendo en Salamanca el hematología en Salamanca con la Asociación de Salvador que se además con la esta misma está haciendo cafés también en Segovia es obvia

Voz 9 31:38 y es otra

Voz 0526 31:40 las personas y otros lugares interesado yo creo que es cuestión de dar a la fibra de alguna persona que quiera que quieren arriesgarse y y pasar a la acción Jaume emitiendo como Nozar o la realización desde hace mucho tiempo pero yo creo que hay una forma de pasar a la acción las comidas que eso del café que aclara que es es el sábado no se ahí venteño maneras pues sí

Voz 1826 32:06 sí sí esta esta tarde a la hora a la hora natural de la sobremesa nosotros hemos comido además había preparado el menú con mucho cariño María Eugenia Carrascosa después nos hemos tomado el el café más saludable del mundo con el doctor Fernando Escalante hematólogo especialista del Hospital de León y promotor de este proyecto ya premiado como decíamos el café con tu hematólogo ha sido un placer María Eugenia doctor muchísimas gracias

Voz 0526 32:31 Monseñor tenía un abrazo gracias un abrazo

Voz 16 32:41 justo ahora que se acercan esos días de descanso es el momento perfecto para aislarte de todo hoy desconectar ya lo necesitabas no pero hay lugar

Voz 17 32:49 les inesperados que no pensabas visitar Si conduces después de beber esa última copa puede que venga a conocer uno de nuestros destinos del top vacaciones

Voz 13 32:58 la qué

Voz 16 32:58 el encontrarás soledad aislamiento desconexión mil doscientos conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada piensa lo vas a venir Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 18 33:12 sí

Voz 17 36:37 protege Kruger con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 26 36:50 no

Voz 27 36:53 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 0866 37:04 estamos a veintitrés minutos para llegar a la finca de la tarde las cuatro al

Voz 1826 37:07 Arias hoy tomando café con Rafael Vila Sanjuán Rafa no sé si has tenido noticia de lo que conocíamos hace hace unos días del caso en Italia de un niño judío que había denunciado ser víctima de malos tratos sabía de acoso en el colegio de los dos acosadores eran niños de once años ya habían estado insultando le habían dicho a este otro menor durante días cosas como cuando seamos mayores reabrirá hemos Auschwitz y nos quedaremos con los hornos judío de mierda bueno los hechos fueron denunciados gracias a que la víctima le contó los episodios estos episodios de acoso a su madre acudió rápidamente a hablar con los profesores del colegio después de la denuncia los chicos confesaron pidieron perdón pero bueno van a ser sancionados por la dirección del centro niños de once años Rafa

Voz 1781 37:57 me parece muy bien no que sean sancionados a su manera iba a su escala ya se da por supuesto no no se puede sacar de ahí no pero es cierto que existe además de ese sentimiento de violencia hacia otro niño que creo que es muy grave en el caso del bullying y que por lo tanto tenemos que trabajar todos para que no haya no porque porque existe existe sin esa otra condición además que es el antisemitismo no que es el decir bueno no formas parte de nosotros y por lo tanto nos metemos contigo Lugo ahí hay un sentimiento racista xenófobo que es un sentimiento culturalmente inculcado es decir alguien se lo ha puesto a esos niños en la cabeza porque no existe por naturaleza no nacemos racistas

Voz 1826 38:31 estamos antisemitas no nacemos contrarios

Voz 1781 38:33 los judíos a los cristianos a quién sea no les Soto es ahí es donde hay que actuar ya hay que actuar a estas edades porque si no luego se hace mucho más grave

Voz 1826 38:40 claro precisamente lo lo comentábamos aquí porque la historia necesita por lo que tú dice siempre necesita de testimonios de personas de sucesos que que conviene no olvidar para no repetirlos y por eso hoy además queríamos recordar la figura de Neus Català una de las últimas supervivientes españolas de los campos de exterminio nazis que falleció el pasado sábado falleció a los ciento tres años en en Tarragona localidad donde residía

Voz 14 39:05 tú tuviste oportunidades de conocerla de coincidir con ella en alguna ocasión

Voz 1781 39:09 coincide con ella porque eh bueno estaba par tiene trabajando El Periódico de Cataluña no cuando eh se le concedió el Premio de catalán que fue el año yo creo que dos mil cinco cuando Neus Català fue reconocida pues entonces no hace catorce años pues como la catalana que que representaba toda una serie de valores de lo que había sido una mujer luchadora en los campos exterminio pero también luego luchador antifranquista en fin que dedicó toda su vida ha sido larga afortunadamente la defender por un lado el papel de los de la gente que fue represaliado en los campos por otro lado el papel de la mujer tan importante en los años sesenta setenta ochenta donde luego ya continuó con su activismo y luego a través de de pues lógicamente como figura pública ir y como como bueno pues activista de de partidos del PSOE de

Voz 29 40:00 articulista de Cataluña en fin de todos ellos

Voz 1781 40:02 hoy mientras que en un momento dado en la en los primeros años de mi periodismo os también tenía una cierta relevancia

Voz 1826 40:08 claro como dices tuvo una vida comprometida toda una vida comprometida en velar por la memoria de las personas que murieron en los campos de exterminio cientos de personas la despidieron por cierto el pasado martes en un emotivo funeral vamos a recuperar su voz vamos a escucharla vamos a recordar su testimonio con nuestra compañera de ser Tarragona iba Hidalgo que ella tuvo la oportunidad de poder entrevistar a Neus Català

Voz 29 40:31 coraje valentía entereza todos los calificativos se quedan cortos para describir a una gran mujer como Neus Català sí

Voz 1826 40:38 que tengo vital ha sido honrar la memoria de las víctimas

Voz 29 40:40 es de los campos de concentración cuando estaba dentro se hizo esta promesa

Voz 30 40:44 lo que más hago todos los deportados parece nunca lo dijeron cuando aún pues mucho más su un juramento que yo no para mí no pueden que esa misma acto

Voz 29 41:00 mi sesenta semana sobreviviendo con un mendrugo de pan un vaso de agua sin más ropa que un saco de rayas y con una tabla como colchón días ideas como pesa experiencia a lo largo de la vida

Voz 30 41:13 son sentimientos muy mezclado con cada uno de ellos lo mismo pero diferente no sé cómo ve debido a que la dicha lo que de nada más y lo ha dicho John Boehner critico que pito otros que ha dicho que han podido para jugador yo he sido de los y siempre he dicho que se que esto es lo que ha salvado la memoria Isar I

Voz 29 41:41 que estaba en unas condiciones inhumanas dentro del campo de concentración Neus nunca nunca perdió las ganas de vivir

Voz 30 41:47 es una cosa tan profunda también tengan no sé que están del lado de ganas de vivir estaba todo según dio una mezcla de todos los sentimientos profundos el optimismo

Voz 29 42:01 por como bandera creo grupos y pequeñas familias para superar la soledad también imitaba Acha

Voz 1826 42:06 Lot para que las otras se lleva días

Voz 29 42:09 eran para dejar atrás Nico fuese por unos momentos el dolor y el horror

Voz 30 42:13 hacíamos como familias tienen grupos estos grupos pues relajarnos que no hacían más que en pleno se reforzadas Lily pues lleva una vida normalizada engrasado fiestas escondido

Voz 13 42:29 todo

Voz 30 42:31 eso es que hay en el pozo

Voz 29 42:34 la valentía también estuvo siempre presente saboteado en parte de la munición de las armas que les obligaban a producir sabían que corrían peligro pero era la única manera de plantar cara a los nazis de hecho nunca lloro delante de ellos

Voz 30 42:46 ese resistencia era que avanza que a Melilla antes está detenidas sabíamos que podíamos dar detenida el pasado móvil estas diferencias de ahí está pero hasta ahí hemos empezado tendremos que querría

Voz 29 43:08 al salir Neus volcó los cinco sentidos en sentir la libertad por primera vez en mucho tiempo una libertad que tuvo tacto y olor a tierra

Voz 30 43:16 cuando se ideó campo con que lo primero que hice fue salir al campo juega bajo un campo inmenso que no se hiciera dando gracias y muy complejo unas cosas que yo pero todos escoltando a veces pasa igual uno sentimientos y unas buenos una cosa no

Voz 29 43:46 Neus deja para el recuerdo colectivo una gran lección de historia pero sobretodo de vida

Voz 0887 44:26 el Roberto Sánchez

Filosofía en Barcelona

la Semana Santa es una época de tradiciones procesiones torrijas lagunas de Pascua

Voz 1826 47:31 la Semana Santa es una época de tradiciones procesiones torrijas lagunas de Pascua y bueno que emitan echen Ben Hur en alguna televisión no sé si va a ser la única pero en este momento es justo hablar hemos hecho un zapeo Manu acaba de hacer un zapeo por las teles de ahí ahora mismo la están emitiendo en TV3 Benachour siempre cae a esta hora de la sociedad

Voz 1781 47:50 de siempre antes era siempre Televisión Española queda uno que era la única que teníamos no pero siempre todas las semanas antes este y Marcelino pan y vino yo creo que iban compaginando la Semana Santa no fue

Voz 14 48:00 ya va bien no había año en el que no hubiéramos la famosa carrera deben de menú eso de Semana Santa

Voz 1826 48:05 oye pues ahora la compañía Yllana y Nancho Novo presentaba una mirada diferente de este clásico cinematográfico el de Charlton Heston que ganó once Oscar en el teatro La Latina de Madrid ese representa la loca loca historia de Ben Hur es una versión en clave de humor que reflexiona sobre la verdad el amor la lucha de género incluso es una versión muy diferente

Voz 13 48:26 Carré revelada

Voz 10 48:32 Alves pues no hubiese nieve

Voz 42 48:37 Imbroda

Voz 13 48:40 que

Voz 38 48:45 yo también pero por ello desaparece

Voz 1826 48:49 y uno de los protagonistas narrador soldado después es Agustín Jiménez Agustín qué tal buenas tardes

Voz 15 48:54 a muy hubiera claro cómo estás

Voz 1826 48:57 eh estás viendo Hur por cierto en la tele hay alguna tele que echen ahora Abdennour asestado Zape ando también a ver si la veías otra vez o no

Voz 15 49:04 no no lo habían hecho un poco pero policía cosilla y tal

Voz 14 49:09 sí

Voz 15 49:11 presente para para esto forma interpreta también un poco este género peplum entonces un poco también tiene sus

Voz 1826 49:19 sí oye la hora dice cuenta lo que no se dijo sobrevive Nur aquí se nos pasó por alto después de tantos años

Voz 15 49:26 porque un poco en este caso fuera parte de lo de la novela de Lewis Wallace que tan chocante porque así la gente si tiene un poco de aparte la relación poco que existía entre en el último a un poquito más allá de la amistad e indicó pero sí que Kilian Choo suma su momento picado hay una relación amorosa y luego también en este caso yo creo que pasó por alto también que las mujeres aparecen actriz Tippi desaparece de la pobre al final como Le Crosas el actitud las actrices los personajes está de de de

Voz 0526 49:57 la obra de teatro romper la cuarta pared

Voz 15 49:59 Komeito poquito paremos todo lo que pasa aquí ya ha acabado y entonces ya a partir de ahí pues también porque tenemos dos fantásticas actrices ahí pues tenía que hacer porque tiene su momento también crisis imagínate que pasé como en la película que ha desaparecido

Voz 1826 50:14 claro oye el propio título el propio título la revisión de la loca loca historia de Ben Hur esto no recuerda mucho La loca historia de las galaxias La loca historia del mundo parece que tiene ya como un sabor a Mel Brooks no

Voz 15 50:27 sí bastante crítico mucho de parodia tiene mucho más Brooke digamos el que inaugurada paró bien en cine con el calentitos que algo así y de haber aquellos digo a la gente también que lo vaya a ver la película osea que convenga con las situación de la película primero porque no van a ser tres horas

Voz 14 50:42 hola cuarenta reducimos

Voz 15 50:46 las pacífica su tiene los remeros sin toda la parte de esta está está todo lo que pasa que es verdad que ochocientos remeros trescientos tenemos es mil reales porque público

Voz 14 50:56 es una coreografía pues también tiene que remar todos ya ya

Voz 1826 50:59 esto implica es mucho bastante mira ayer estuvimos hablando como Bryce F lleva una semana unos días aquí en el off de Lara haciendo un monólogo muy curioso muy participativo muy tierno muy diferente y que merece la pena ayer estuvimos hablando con él que desde luego por la propia naturaleza del monólogo implica pero los implica tanto a alguno de los presentes que los hace ser coprotagonistas íbamos otros también no que la gente vaya con ganas de participar y de meterse en política

Voz 9 51:27 claro

Voz 15 51:28 quién conoce llana como como cómo cómo puede quedar como compañía tiene tiene claras pero que que la gente vaya muy de la gente la gente da palmas que momentos musita les está contando Palma arrimó de que ahí de pronto pues ya te digo los remedo que hay momentos de de las colas del marketing hay muchas cosas que sorprenderá a la gente y como también lo de teatro más que por un coco el hecho nuevo que supo con las sensaciones hay que que que están expandiendo para no desperdiciar un puesto de te bicolor que eso icono también que tendríamos les cinematográfico pues también me digamos que se por ejemplo es el momento de que casi de 3D

Voz 14 52:13 o sea porque realmente les a los actores coordinado

Voz 15 52:16 tuvimos que coordinarnos a la vez que la pantalla para que los movimientos de cámara para decir tú puedes ver como si te estuviera solicitando la la escena quedado arriba de abajo eso es maravilloso

Voz 14 52:27 el teatro el cine más copiado teatro más Cop

Voz 15 52:31 es muy caro a ser del teatro más copia

Voz 14 52:33 no pasa aunque eso eso significa que la cuadrilla de Hur salta al público cómo va

Voz 15 52:37 bueno sí un poquito sea que arte pero sí digamos que hay curvas peligrosas yo sé que yo voy a revelar nada pero si hubiera que es al público durante la la carrera peligroso por supuesto pero sí es verdad que que las sensaciones por ejemplo que su personaje te es como como lo llaman en Estados Unidos supo himno el hombre el actor de soporte ese que yo sé que que sí que hasta cuarto de la madre

Voz 14 53:03 sí soy vaya castaña asada

Voz 1826 53:06 oye por cierto que ya te he oído que has dicho tres veces cuadrillas y eso te ha costado mucho porque toda la vida ya habíamos dicho no se aguanta

Voz 15 53:15 sí siempre lo corrigió lo corrigió me llamó un día estamos en un sitio y me dijo si es cuadrillas

Voz 14 53:20 cuadrícula dijo Nancho Novo es no lo lo estamos corrigiendo

Voz 15 53:23 sí sí pero no es así

Voz 1826 53:25 sí lo habituarse porque no no no se llevan

Voz 1781 53:27 votantes lloviendo penurio diciendo lo contrario

Voz 1826 53:30 la Liga se viciados ahí con lo de drogas oye por cierto que es una historia es una historia del pasado pero que no desaprovecha la oportunidad de hablar de tratar de asuntos del presente desde las seis niños la lucha de género el papel secundario de las mujeres la región bueno el propio Jesucristo es un Jesucristo no muy estándar verdad Agustín

Voz 15 53:49 bueno Jesucristo lo hace Richter Peter Richard que es el Pizzo de Dios en la película la llamada con lo cual que hay un encasillamiento

Voz 14 53:57 viendo una cosa bueno

Voz 1826 53:59 porque siempre está divino no claro

Voz 15 54:02 pero uno y es muy bonito hay una escena que hacen que son las que es un hombre que no tiene tanto capitalismo en el sentido que empieza el hombre intentando pues lo hizo en la mujer la que alguna madera te ayudan un poco también un poco antes de que el grupo para no espera un poco cometido oye mira habla bien a la gente divinamente claros personalista nadie pues pruebas de moda

Voz 0526 54:25 hay una cuestión aquí y luego también la lucha

Voz 15 54:27 gente muy importante es verdad que se dicen cosas muy fuertes te pones para la época de Roma pero es verdad que para cuando mucha gente inventa comparar que dice que no que eso haya sido prisión no entonces hay momentos difíciles pero la mujer detrás de los esclavos que existen planos de los esclavos no tienen derechos tampoco los ni mira para de un agujero sin no es tenida en cuenta esto aparece allí Iker sueltas ayer el tono y luego también pues se etapa lavar un poco también no que es un poco y a veces pues estos otros hombres que sea Manning no pueden Dukan lo tiene que estar escondiendo componen el odio y luego pues lo que decías tú las rendiciones y muy bonito

Voz 9 55:05 ahora lo que obligó Dublín bueno

Voz 15 55:08 entonces Dios visitarlas grasas aprende muchísimo