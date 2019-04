La Ventana (19/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1071 00:00 con las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1 00:06 los partidos preparan ya sus estrategias para los dos debates que se van a celebrar la próxima semana entre los candidatos de las generales en los que esperan llegar a los indecisos el Partido Popular evitará atacar a ciudadanos en cuya dirección han dicen que en este momento el bloque de derechas no suma el PSOE llama anomalía que los debates es sucedan en dos días mientras que podemos confía en que puedan propiciar una remontada José Luis Sastre buenas tardes hola Roberto buenas tardes mientras sigue la campaña

Voz 1071 00:32 candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo considera escandaloso que la Junta Electoral haya permitido hoy a Oriol Junqueras dar una rueda de prensa desde la prisión llega Álvarez de Toledo a preguntarse por qué no se permiten entonces comparecencias públicas de corruptos o de violado

Voz 2 00:47 es un auténtico escándalo me parece que una cosa es no ser una democracia militante y otra cosa es ser una democracia estúpida es que se trata a los presos nacionalistas a los presos golpistas como sino el fondo fueran presos de primera categoría porque es aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez Junquera

Voz 1915 01:10 Hinault para cualquier preso por corrupción violación o lo que sea

Voz 0827 01:14 en su rueda de prensa esta que aludía Álvarez de Toledo

Voz 1071 01:16 lo Junquera se ha dicho dispuesto a investir a Pedro Sánchez para evitar que gobierne en España la extrema derecha

Voz 3 01:21 esa evidente anulara otras es evidente que nosotros en ningún caso ni por acción ni por omisión facilitaremos un Gobierno de extrema derecha en el Estado español eso significa que regalará haremos nuestros votos no seremos absolutamente exigentes en el resto de condiciones acciones o decisiones que pueda tomar cualquier gobierno que no sea de extrema derecha

Voz 1071 01:39 tendrá que lo seguida extrema directa la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por apuñalar al ex novio de su hija que amenazó a la chica para que volviera con el Alfonso Ojea los agentes de la Policía Nacional acudían está

Voz 0089 01:50 mañana un domicilio del barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles tras recibir una llamada que alertaba de una reyerta los funcionarios comprueban al llegar que un joven están ido por arma blanca con heridas de carácter reservado la apuñaladas el había asestado presuntamente un varón de cuarenta y nueve años los hechos

Voz 0827 02:06 tenían otra explicación más allá del propio

Voz 0089 02:09 apuñalamiento el joven es el ex novio de la hija del agresor minutos antes se había presentado en ese domicilio donde reside la familia de la chica gritando y amenazando a la joven para que regresara con él el padre ha abierto la puerta se ha enfrentado al joven hasta que le ha clavado el cuchillo el hombre ha sido detenido por esta agresión la investigación va a revelar Se trata de un intento de homicidio entre tanto la víctima ha sido trasladada al hospital también ha quedado bajo arresto por un delito de amenazas

Voz 1071 02:35 Portugal ha celebrado hoy un homenaje a los veintinueve fallecidos este miércoles en el accidente de un autobús turístico que se despeñó por un barranco en la isla de Madeira la Fiscalía del país mantiene abierta la investigación para poder aclarar las causas el presidente de la República Rebelo de Sousa ha viajado a Funchal la capital de la isla ya ha dicho que los dieciséis heridos evolucionan bien

Voz 1 02:53 a estar free

Voz 1071 02:57 los de de llegadas a mirar al futuro algunos miembros del grupo quieren permanecer en Madeira no quieren regresar a Alemania el país de origen de inmediato y ahora los deportes Toni López buenas tardes quedarse

Voz 4 03:07 está buenas jugando Rafa Nadal el cuartos de final de Montecarlo ante Guido pela en el primer set empatados a cinco y en éste se gana Guido opera treinta cero a empiezan además las jornadas de primera segunda a las nueve la XXXIII de Liga Santander con el Alavés Valladolid los locales a cuatro puntos de Europa militantes a uno de la permanencia y la XXXV dos tres con el Alcorcón Málaga donde debutará Víctor Sánchez del Amo en el banquillo malagueño ya la liga de baloncesto segundo partido de cuartos de final para Madrid Barça el Madrid que ganó el primer partido recibe a las nueve y cuarto al Panatinecos y el Barça que perdió el primero visita al Efes a las siete y cuarto

Voz 1071 03:38 todo por el momento la información sigue en La Ser en La Ventana y en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 1594 03:43 ese servicios informativos

Voz 5 03:51 su que estaba enamorada de él es la tercera cita porque sentí mariposas

Voz 0827 03:55 cariño mariposas de hipopótamos

Voz 6 03:58 pues fuimos al alto

Voz 7 04:01 puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine

Voz 1 04:05 en y se descargan aplicaciones

Voz 7 04:07 de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 8 04:12 Badal resume Vasco yo creo que sí es esperar Madame es su nombre vasco que las las pregunta en euskera no

Voz 1 04:19 es el hombre que desordenadas las

Voz 9 04:21 eh si bien digo yo pregunto Noé si vienes a comer dime te no llamé no estabas llamé a la frase tuvo a montarla a eh con vidas me boda

Voz 10 04:37 los sábados a la una de la tarde una hora menos en Canarias señor rector aquí SL

Voz 1 04:43 nadie sabe nada yo qué sé no sabíais vasco ignorantes con Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 11 04:50 pena ser La ventana con Roberto Sánchez

Voz 12 04:54 las cinco de la tarde y cinco minutos cuatro y cinco en Canarias y como es costumbre

Voz 1826 04:58 a esta hora aunque hoy sea con los mejores

Voz 12 05:00 entonces toca entrar en la UE

Voz 13 05:03 hasta el final de la Liga de como plenamente de Kennedy tenemos rodeado que usted me habla muy mal

Voz 14 05:14 es como a competir dos delitos vamos a vender droga sí pero ya de paso vamos a de abastecer vamos a The baste CERT de agua doña Ensanche para

Voz 15 05:22 Sánchez hacer aún más es su cuyo que sentimos islotes

Voz 16 05:25 a un partido de locos se desmoronaba de desveló Navas esos amarillos para conseguir

Voz 1 05:30 tres goles en treinta minutos pero casi peor ha sido la

Voz 14 05:33 señor respuesta de Casado ambos se comportan como niños repartiéndose en la

Voz 10 05:36 Puerta de la escuela unos camareros con los camareros que ha

Voz 14 05:39 no han sacado de la tiempo después de esa entrevista de

Voz 17 05:41 día golea al Papa que están viendo ahora mismo el candidato de Unidas Podemos el candidato de Unidas poder

Voz 18 05:46 Pablo Iglesias muy buenas noches y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Voz 10 05:58 sus planta lo que nosotros queremos

Voz 19 06:00 si un país líder en la lucha contra Medio ambiente líder en la lucha contra el medio ambiente

Voz 14 06:05 podemos cometer errores iban los errores

Voz 20 06:08 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 10 06:16 cruzan astillas de V unidad de vigilancia

Voz 0827 06:29 vamos al Tajo vivimos días muy movidos y eso produce estrés y eso se nota sobre todo si madruga mucho esta semana Pepa Bueno a construir ha constituido una nueva comunidad autónoma con huso horario propio lo escucharon Mikel Atsuara hijos Antonio Barrio

Voz 21 06:44 nuevo las ocho y doce minutos las doce encantaría las siete doce encantaría en Canarias ni es decir ya está haciendo ahora mismo en Cantabria que era lo que queríamos decir

Voz 0827 06:54 Pepa Bueno sabe muy bien decir Cantabria y al día siguiente lo demostró nada de Cantabria Cantabria con todas sus letras no escuchó Andrea Martínez

Voz 21 07:07 son las seis y treinta y cuatro las cinco y treinta y cuatro en Cantabria treinta y cuatro en Cantabria

Voz 1 07:13 no está empeñada eh

Voz 0827 07:16 era Galicia en la que reclama huso horario canario pero a este paso no sé cómo acabar las cosas en Cantabria lo de Pepa Bueno con las horas de Cantabria fue estupendo fue muy divertido la semana pasada pero no sé si nos tenemos que empezar a preocupar Roberto porque la cosa sigue modificado ya el huso horario en Cantabria el siguiente paso fue adelantar el huso horario canario no y esto lo escucharon Carlos Fernández Mariluz Gaviño

Voz 1 07:41 once mil kilos en dos mil dieciocho a más de veintidós mil este año siete grados ahora mismo en la Gran Vía

Voz 1071 07:48 son las siete las ocho en Canarias son las siete las ocho en Cannes

Voz 0827 07:51 ya son las siete las ocho en Canarias ya puesta pues también modificó el Calendario en general no sabemos si porque quiere volver al veintisiete de septiembre o porque ya está deseando que pasen todas las elecciones y llegar al próximo día veintisiete hombres los vigilantes en este caso son Juan Carlos Orozco José María Riol

Voz 21 08:14 es el miércoles es veintisiete de septiembre y veintisiete de septiembre

Voz 0827 08:18 pero ojo a esto ojo a esto yo indicó siete de septiembre acabará siendo socia honoraria de la Unidad de Vigilancia vez esta misma semana ha vuelto a tener una distorsión temporal lo escuchó Mario Suárez el lunes repetimos el lunes

Voz 21 08:33 aquí también con José Antonio Zarzalejos Lola García Antón Losada en esta mañana diría de hoy viernes que Prisa tengo

Voz 1 08:43 a veces sólo es lunes

Voz 0827 08:47 es pero tenía prisa de que llegase este día el gran día el ocho de marzo pero bueno pasemos entremos en materia comencemos la unidad de vigilancia con algo que ya comienza a ser tradición en nuestros informes las diferentes formas de dar la hora de Pepa Bueno en este caso acuñado un huso horario que bueno podría ser de valor universal

Voz 15 09:07 con Pepa Bueno

Voz 0827 09:09 la siete y once las seis y once ahora a las seis y las siete y once las seis y once ahora en donde ustedes habrán pero en algún sitio serán las seis yo once más o menos la semana vigilancias por partida doble me ha tocado a mí le ha tocado a Miguel Ángel Aguilar y Luis Lafuente Eduardo Martínez también invitan de nuevo a nuestra corresponsal en Francia sobre preposiciones frases hechas

Voz 0390 09:39 varias tiendas fueron saqueadas tras la rotura de cristales y puertas bancos cajeros incendios de kioscos de prensa hay restaurantes diversos el Gobierno estaba contra la espada y la pared contra la espada y la pared

Voz 0827 09:51 estaba contra la Spy el aparece el Gobierno bueno estar aun tiempo contra la espada y la pared no es nada fácil salvo que la espada este insertando doloroso histerismo y doloroso entre otras cosas lo normal es esta Art entre la espada y la pared buena nosotros también nos pasa eh que puestos a buscar metáforas pues a base de frases hechas no siempre acertamos por ejemplo Manu Sánchez que se acaba de ir de la Ventana no atinó la semana pasada con la metáfora del asador

Voz 24 10:17 estoy muy nervioso porque la verdad es que va a ser un espectáculo en directo ya os digo que es lo que hay por aquí preparado es muy gordo vamos con toda la leña a las adoro y esto va a ser increíble

Voz 0827 10:28 vamos con toda la leña al asador es verdad que las frases hechas dan mucho de sí ese puede ir con toda la leña o se puede ir con todas las gallinas pero bueno lo propio de la frase hecha ya construida es echar oponer oír con toda la carne de las uvas

Voz 1 10:42 ya verás tú él

Voz 0827 10:45 la parrilla con otra frase que nos envía Roberto

Voz 1 10:48 el grado pero realmente cómo son los señores muchos de ellos hemos conseguido premios hemos conseguido ayudas no son buscadas con castañas del fuego de cualquier lado no son buscaba castañas del fuego de de cualquier lado

Voz 0827 11:01 estaban buscando recursos y dicen nos hemos buscado las castañas del fuego de cualquier lado yo creo que más bien se estaban buscando la vida os aviso

Voz 1 11:09 las sagas habichuelas no está buscando

Voz 0827 11:11 pero lo de las castañas del fuego se utiliza para otra cosa José Antonio Barrionuevo escuchó a Luis Sepúlveda ya Javier del Pino esto en A vivir que son dos días hablaban de Vox nombran a Vox

Voz 25 11:23 la voz como encargado de la memoria histórica

Voz 0827 11:25 desde las ovejas cuidando las Adeje

Voz 25 11:28 las Adeje accionó el gato cuidando el asado

Voz 1 11:30 el zorro cuidando de las abejas lazos rueda que hasta ahora desde luego yo ella cuidaba un poquito de cuidado si tendría que ser un zorro volador es muy zorro que seas después está lo de la sueca cuidando las ovejas yo creo que es más bien el lobo con la algo gallinas supuestos hacerla frase hecha sería con las gallinas bueno damos por valido a las ovejas lo que es un cambio de turno es maravilloso

Voz 10 11:57 estas doscientos

Voz 26 12:02 bien

Voz 0827 12:04 bueno Reina que fue compañera de este programa hoy decía en Twitter seguro que lo de la ministra que hay en la Unidad de Vigilancia pues sí hombre uno de los deslices de esta semana lo protagonizó la ministra de Justicia Dolores Delgado aquí en la Cadena Ser en Hoy por hoy y Antonio Carvajal y Juan Antonio Suárez pues no lo han enviado

Voz 21 12:21 no ha habido un exceso de manipulación por parte de la derecha triunfal se refiere a la nueva derecha como la derecha Tri fabrica hay mucha mucha testosterona en el otro día en en esa fotografía de la plaza de Colón y bueno hemos distendido un poco la conversación

Voz 0827 12:45 ahí es te das cuenta que te meterse en un jardín tienes dos opciones reconocerlo o intentar buscar recovecos pero hombre puestos a distender así mejor habría sido mejor pues eso reconocer que entraba en la UVI con este en qué estaría yo pensando no hay falta que creemos que quería decir tree The ya saben es exactamente lo mismo nuestros estudios se llenaron ese día de oyentes y con ellos también hablamos a través del teléfono para celebrar nuestro día el día de la radio no siempre con fortuna esto por ejemplo pasó en Radio Huelva

Voz 27 13:18 eso es buena aquellos hoy arriesgará yo no sé quién es tú has visto que yo voy a arriesgarme

Voz 1 13:23 hola buenas tardes buenas Antonio Sánchez

Voz 27 13:26 Antonio Antonio Sánchez quién eres Antonio un oyente de la SER tú estás llamando a la radio tú lo sabes sonó Antonio

Voz 28 13:32 no tengo ni puta idea no vaya hombre vivimos una solicitud para este número de teléfono estaba obviamente está equivocado no

Voz 27 13:39 bueno sí oye pero feliz día de la radio y feliz día de todo en gracias por llamarnos en directo

Voz 1623 13:44 estamos en directo estamos en directo Vengo está el eh

Voz 1 13:48 a veces nos arriesgamos un poco demasiado eh alguien debió pedir de la radio taxi o mover yo creo que era más bien Uber

Voz 0827 13:56 son cosas que pasan bueno hay otros confusiones con los verbos no por su conjugación sino por su significado que casi constituyen un Expediente X varios oyentes nos preguntan si tenemos muy claro lo que es un suicidio por ejemplo José Javier Simón Manuel Lorenzo Mari Cruz Pérez y Antonio Nuño nos envían este extraño caso del hombre que se suicidó cuando ya había muerto

Voz 1915 14:22 fueron los agentes de este cuerpo los que encontraron a los dos fallecidos tío y padre del hombre que se suicidó sin vida que se suicidó sin vida en su domicilio de Colmenarejo

Voz 0827 14:31 el hombre que se suicidó sin vida yo creo que es más bien un error de puntuación eh pero bueno al final la frase que decimos es el hombre que se suicidó sin vida Mile que haría muy difícil muy difícil bueno pues mira Majo tenemos otro ejemplo hay algo semejante que pasa en Televisión Española que sería El extraño caso del hombre que se tiró al vacío después de haberse suicidado que ya es difícil también lo escucharon José Antonio Barrionuevo Ramón Alcarria José Javier Simón

Voz 29 14:56 ayer se solicitaba al lanzarse desde un piso veintidós de un edificio de la capital todo apunta a que presuntamente los asesinó y después se suicidó antes de lanzarse al vacío se suicidó antes de lanzarse al vacío

Voz 0827 15:09 se suicidó antes de lanzarse al vacío ya decimos que sería un gran Expediente X aunque como expediente tampoco está mal el aeropuerto que no pueden y despegaron y aterrizaron lo captó al vuelo un ejército de controladores Lorea Martínez José Manuel García José Julio Bermejo Mario Suárez Diego Martínez Alfonso Cats dinero If Lérida Izquierdo

Voz 10 15:30 yo otra vez la supuesta aparición de unos dron

Voz 1 15:33 es vuelve a poner en jaque a un aeropuerto esta vez el de Dubai Rafa Muñiz buenos días los aeropuertos no han podido despegar los aeropuertos no han podido despegar ni aterrizar durante cuarenta y cinco minutos

Voz 0827 15:43 pues menos mal que los aeropuertos no pudieron despegar no solamente durante cuarenta y cinco minutos espejo que todavía al menos lo de Barajas siga sin despegar

Voz 30 15:56 hablamos con algunas de su ubicaciones desde China hasta el Bierzo Daniel Silva así que su vigilante por cierto rumano que nos escucha desde Noruega recuerda a Robin Food que China aunque es grande muy grande no es un continente

Voz 31 16:10 en por lo menos en Hong Kong novio insisto que no estaba en el continente sino continente chino de comer eh por ejemplo mucho pescado y mucho marisco en salazón

Voz 0827 16:19 no he estado en el continente chino bueno ni él ni nadie porque China es un país muy grande eso sí pero del continente asiático Yolanda Morán y Jesús Rivas les recuerdan a los Especialistas secundarios que el Bierzo no es una localidad es una comarca

Voz 6 16:33 en todo caso apaga nada salga el cierzo El Bierzo es una localidad de León y el Bierzo

Voz 10 16:40 la localidad de León abierto

Voz 6 16:43 es tú captaba raza humana

Voz 0827 16:45 el Bierzo es una localidad de León bueno el Bierzo es una comarcas de León no es una localidad alberga eso sí a treinta y ocho municipios o localidades pero es una comarca maravillosa señor por lo demás sino han ido los especialistas que no tarde mucho en ir tampoco es mala Ésta que ya avanzamos en un par de semanas y que ahora podemos escucharnos la envía Fernando Martínez

Voz 10 17:07 Alfonso Martínez Dirección General de Tráfico buenos días

Voz 32 17:09 buenos días además está ahora en Madrid amanece vemos en la capital hispalense con la capital hispalense con dificultades entrada por la A dos en Torrejón de Ardoz

Voz 0827 17:18 bueno pues tras haber permanecemos en Madrid y en la capital hispalense a la vez eh claro está

Voz 1 17:24 hablando de Madrid Donato claro estaba el Madrid en todo

Voz 0827 17:27 acaso sería Sevilla claro porque no se va por la Nacional II a Sevilla está cerca de Torrejón de Ardoz es confundir dos latin lo relacionado con Hispania

Voz 1 17:38 bueno lo relacionado con París

Voz 0827 17:40 ah pero Madrid de momento no es la capital hispalense

Voz 10 17:44 sí

Voz 0827 17:50 a ustedes y colamos algunos verbos destrozados que tengo que decir que es un mal que se extiende y lo digo con cierta preocupación Adrián Summer o por ejemplo a Ignacio Ruiz Jarabo este contra dice diría muy extraño

Voz 1 18:03 es una demostración de que el golpe sigue vivo bueno tengo que contradecía Santiago Abascal porque es no me decidía a contra decidía a mí mismo

Voz 0827 18:14 contrairía a mí mismo buen este es un verbo curioso porque podría pensarse que se conjuga como el verbo decir que sería lo lógico pero no se conjuga como el verbo contra decir que tiene una peculiaridad justo en este tiempo verbal en el condicional simple también llamado pues pretérito que tiene miga la cosa bueno el de decir es sólo diría pero el día contradecir en este tiempo admite las dos conjugación es una irregular que es contra diría yo otras regular que es contra decidiría contra decidía pero nuestro colaborador no dijo eso es signo dijo contra diría que eso sí que sería un error como nos señala Ximo no es el único ya os digo José Carlos Ruiz Antonio Carvajal José Javier Simón José Antonio Barrionuevo Pelayo García nos envían este producía era que pronunció el presidente de Omnium Cultural aquí en la radio que esperan ustedes de este juicio señor Mauri

Voz 1 19:06 pues de hecho esperaríamos que no se producía produciendo juicio

Voz 0827 19:09 que no se producirá el juicio bueno en castellano al menos produjera muchísimo mejor

Voz 22 19:15 no

Voz 0827 19:23 hay veces en que las personas hablan muy bien inglés y sin embargo tropiezan con el Espanyol y esto les sucede por ejemplo al director de una empresa que se llama airoso Pons que es Antonio Mota hay que intervienen en Hoy por hoy para hablar de la crisis de Point bueno pues la caja negra de Javier Sánchez nuestro vigilante nuestro controlador registró tres alarmas

Voz 33 19:41 con problemas el problema de que esta modificación de que esta modificación del Software no ha sido advertida en las compañías aéreas y por tanto qué es lo que se quejan los pilotos que es lo que se quejan los pilotos y las aerolíneas que han tenido este problema y los que están operando este avión

Voz 0827 19:56 desde luego es más es muy difícil meter más en sólo quince segundos se cuál ha habido el problema no sería cuál ha sido el problema de que esta modificación es un dequeísmo de libro en vez de que esta modificación que es lo que se quejan los pilotos pues mucho mejor sería haber dicho de qué se quejan los pilotos en fin es lo que viene siendo un tres en uno u otro suceso en la siguiente vigilancia el accidente aéreo que sufrió el futbolista Emiliano Sala en los primeros momentos tras conocer la noticia ya se aventuraba que sería difícil encontrar supervivientes pero no dijimos eso exactamente Antonio Aguilar Carlos Jiménez Domingo López José Manuel Soria hay Blanca Anguiano Roig de Four no ir muchos compañeros de la SER me envían esta vigilancia

Voz 1 20:44 las gélidas temperaturas del agua en este poco del año la Policía cree que las posibilidades de encontrar supervivientes vivos supervivientes vivos son remotas

Voz 0827 20:51 posibilidad de encontrar supervivientes vivos hombre si son supervivientes desde luego serán vivos eh porque un muerto desde luego en ningún caso es superviviente sobre esta misma noticia esta vigilancia que nos envía Fernando Martínez en la que situamos Cardiff en Inglaterra y usamos además el verbo aterrizar para posarse un avión en el mar cuajada el uno

Voz 0137 21:11 por la noche de Nantes a Cardiff cuando los radares dejaron de detectarla sala viajaba Inglaterra para dar su gran salto la policía después de quince horas de búsqueda ha dicho a través de Twitter que si la aeronave aterrizó en el agua las posibilidades de supervivencia son por desgracia muy pocas

Voz 0827 21:24 bueno pues efectivamente como nos dice Fernando Cardiff es la capital de Gaz legales no está en Inglaterra sobre el verbo aterrizar bueno el diccionario define el verbo aterrizar como posarse tras una maniobra de descenso sobre tierra firme o sobre cualquier pista o superficie que sirva a tal fin no sé si el mar podría considerarse superficie a tal fin pero en todo caso que tendríamos como nos dice nuestro vigilante un verbo más preciso que sería el verbo amerizar o el verbo amar Camarasa también a Marte el inglés que nos invade y a veces nos hace tropezar Fernando Castro por ejemplo mete en la Unidad de Vigilancia Miguel Ángel Aguilar por lo que podríamos denominar una traducción inversa generar el movimiento viernes para el futuro

Voz 1 22:14 que traducido al español suena que traducido al español suena Pray for Future

Voz 0827 22:20 bueno yo no sé qué pero habrá Miguel Ángel Aguilar que lo habla bastante bien sonaría sí sí lo traducimos al inglés más bien así que tenía razón desde luego nuestros vigilante y a veces usamos el inglés y lo hacemos mal especies es que los máster en esto le pasó también a Pablo Casado desde el Pina en A vivir que son dos días fue el que actuó ya directamente como vigilante aunque no lo envía Teresa Colomer en fin esta propuesta del PP no estaba aclara de hecho el líder

Voz 1 22:49 yo en la cual yo me

Voz 35 22:52 ciento víctima claro lo que yo digo lo decía estar

Voz 1 22:55 mañana Pantoja una veces yo a me da igual que la gente no hable inglés obviamente cada uno habla lo que pueda

Voz 0827 23:01 pero claro si tienes un master en Harvard debería saber que tiene que acabar en ese como para es mentira Javier del Pino casi me callara pero bueno efectivamente noticia en ingleses News IS invariable estimular en plural no New no EFE News enough New hombre se lo advertimos al presidente del Partido Popular porque como todavía nos quedan semanas de precampaña hay después la campaña será muy larga quizás vuelve a caer por qué

Voz 35 23:29 lo tiene muy interiorizado la cuestión es la pos verdad en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona claro que hace la persona que sufre la fe

Voz 36 23:45 pues nada una ese master

Voz 37 23:48 eh

Voz 0827 23:53 bueno las elecciones generales se presentan interesantes por la doble atomización de la izquierda de la derecha en la izquierda por ejemplo esta semana Ana Pastor habló en su programa de televisión en el objetivo con el líder de una escisión al parecer feminista radical de Unidas Podemos que con toda lógica se llama Unidas Podemos lo escucho Íñigo Sastre

Voz 17 24:15 estoy muy buenas noches diez y cuarenta minutos y después de esa entrevista de Jordi Évole al Papa aquí están viendo ahora mismo el candidato de Unidas Podemos el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias muy buenas noches y bienvenido

Voz 0827 24:27 bienvenido o bienvenido Merino siendo de puede Podemos bueno fue un desliz de Ana Pastor Unidas Podemos es una desviación rara pero bueno de existir su organización madrileña ejemplo podría utilizar como luego la

Voz 10 24:42 la Madroñal hablan del Oso y el Madroño pero tú sabías que en realidad la leyenda habla de una osa de una Madroño dos porque los vegetales no me consta

Voz 1623 24:54 que tengan género ya lo estoy viendo por el rabillo del ojo a Fermín Agustí la maldad de ir a sacarlo para Isaías Lafuente previsto para antes siempre digo si es que tengo el enemigo en casa

Voz 0827 25:10 Fermín Agustí es un mal lote pero no somos tus amigos eh bueno lo de la es verdad al parecer ese oso siempre nos referimos a los ella el madroño parece que es una osa pero lo de la madrileña desde luego tiene miga hay que tener mucho cuidado eh porque nos ponemos a veces hace minimizar no salen los famosos Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado la última que hemos recogido es la de Irene Montero

Voz 0814 25:33 algunos están jubilados muy poquitos están en prisión y rindiendo cuentas ante la justicia y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas y manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuertes y Cuerpos de Seguridad del Estado de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuertes y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0827 25:48 los esfuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado e empezó aquí Miguel Ángel Campos el clásico es Toni Garrido después el ministro portavoz del anterior Gobierno después hasta el propio Pedro Sánchez y ahora tenemos aquí a la portavoz o a la portavoz de Unidas Podemos o poemas sobre cambio de género tenemos un par de ellos esta semana las elecciones el próximo día veintiocho son elecciones anticipadas así que el Gobierno de Sánchez ha sido corto y las Cortes pues también han sido más cortas de lo normal nos dice Alfonso Sanz y quizás por eso pues primero Pepa Bueno dijo esto

Voz 21 26:25 la próxima vez que los veamos será

Voz 0827 26:27 jueves siete de marzo se habrán disuelto las

Voz 21 26:29 cortas es cortar las Cortes ahora disuelto las

Voz 0827 26:33 cortas y como todo se pega ayer mismo una con tertulia suya Esther Palomera insistió en este cambio de género hablaba de la presidenta del Congreso de Ana Pastor

Voz 1071 26:43 la presidenta del Congreso desde las últimas semanas está completamente desatada hizo unas declaraciones de corte absolutamente partidista y electoralista que son tremendamente inexplicables porque ella sigue siendo presidente de la escolta presidente

Voz 0827 26:56 pues decía corporales eso te oigo caso de cortocircuito en el orden de los factores porque no sólo dice las cortas sino que dice presidente de las cortas porque ella sigue siendo presidente

Voz 1071 27:08 las corta presidente de las corta presidenta de las Cortes general

Voz 0827 27:10 el es bueno adicional corrige y dice presidenta de las Cortes

Voz 21 27:18 pero nos viene muy bien Esther

Voz 1 27:19 por qué el femenino presidenta todavía no tiene un consenso universal en nuestro país el pasado fin de semana por ejemplo escuchábamos a Carlos López Tapia presentara una invitada en A vivir que son dos días Inés Picornell una mujer con un gran currículum

Voz 0347 27:32 presidente de la Comisión Nacional del euro fisiología clínica cuatro veces Secretario General de la ciudad española de neurofisiología presidente del Consejo Nacional de Especialidades Médicas incluso fuera de la especialidad ahora mismo es la presidente del voluntario en Madrid

Voz 0827 27:47 la verdad es que no sorprendió que utilizasen las palabras presidente secretario Javier del Pino nos dio una explicación

Voz 1 27:53 somos presidente presidente y secretario y no secretaria porque tú quieres que usemos esas palabras hay una razón para ello

Voz 0827 28:00 yo quería hablar y fue la propia aludida Inés Picornell la que nos dijo por qué prefiere presidente a presidenta

Voz 39 28:09 bueno yo creo que es simple

Voz 0827 28:12 cortante para mí respetar

Voz 39 28:14 nuestra lengua y que es el presidente del participio del verbo ser el ente excelente que preside sea hombre o mujer

Voz 0827 28:24 bueno es importante respetar nuestra lengua dijo dice el ente que preside

Voz 40 28:28 de ex presidente respetamos su opción

Voz 0827 28:30 desde luego como no pero no podemos dar por válida la explicación porque quién usa el femenino presidenta también está respetando nuestra lengua y quizás Inés Picornell piense que ese femenino que les resulta tan extraño es un femenino reciente pero nada de eso he llevan el diccionario doscientos dieciséis años más de dos siglos entré en mil ochocientos tres para denominar tanto a la mujer del presidente como a la que Mandi preside en alguna comunidad que sería su caso concreto bueno es tan antiguo su uso Francino que cuando entró en el diccionario mujeres escribía con G nuestro hasta mil ochocientos treinta y dos mujeres escribía con jefe y sin embargo ya existía en el diccionario el femenino presidenta seguramente si ella misma tiene una mujer que atiende su casa tendrá una asistenta si va a una tienda le pedirá a las cosas a una de cuenta sin que le cree ningún tipo de problema así que me parece muy bien que utilice todavía el común en cuanto al género presidente pero desde luego el femenino presidenta es tan correcto como cualquier otro hay otros femeninos que todavía están en discusión quizás estén en transición pero que se van usando poco a poco este por ejemplo nos lo envían desde Valencia

Voz 41 29:38 está con nosotros desde la Asamblea Feminista Celsa

Voz 10 29:41 el portavoz de la portavoz del

Voz 41 29:43 el bloque de cuidadores la portavoz a la portavoz

Voz 0827 29:46 de momento no está en el diccionario yo también creo que portavoces Un femenino innecesarios y analizamos la etimología la palabra pero también te diré que no suena más raro que jueza por ejemplo así que veremos a ver cómo en un futuro se va extendiendo o no queda para el olvido este femenino

Voz 22 30:01 huy cinco otro el ochenta y siete mentiras bueno ya hablando

Voz 0827 30:09 qué cosas sutiles no lo es esta canción que es una de tantas que le dedican cantantes argentinos a Messi que es un genio pero vamos a hablar de algunas palabras fronterizas por ejemplo Mario Suárez nos dice que en Carrusel Deportivo al cantar uno de los goles de Messi del genial Messi y al intentar nombrar la sutileza de su jugada sin venda una palabra la palabra su utilidad

Voz 42 30:31 claro te algún tanto que hasta que pensó que utiliza utilidad ya consolidada

Voz 0827 30:41 que es utilidad amabilidad y claro uno se pregunta Oye Si de amable amabilidad de sutil porque no utilidad que es lo que nos reprocha el vigilante suena raro bueno pues es lo mismo que sean debido preguntar los académicos sin embargo Francino porque su utilidad está en el diccionario de la Academia y además no es ninguna nueva incorporación porque lo digan nuestros compañeros de Carrusel deportivo sí está esa palabra hay desde hace trescientos años desde el primer diccionario en donde se define su utilidad como lo mismo que sutileza porque además es digamos la palabra etimológico de correcta porque viene de sutil que es origen bonito porque sería por debajo de la tela CSI lo que está por debajo de la tela en el entramado pero última hora murió Gil utilidad pero no utiliza no utilizar claro lo tendría que buscar pero vamos no utiliza busca o pregunta por hay deportes que los saben seguro pero en todo caso su utilidad es una palabra que nos llega directamente de latin y además es muy curiosa la definición que el Diccionario de autoridades da esta palabra dice que es útil pieza es delgadez o temeridad de Irak que por cierto son dos palabras que siguen en el diccionario aunque en el caso de delicadeza nos dicen que es una palabra ya en desuso

Voz 10 31:51 no es cosa de niños viejos

Voz 22 31:53 deportes Ricky entre dos orillas

Voz 10 31:58 Villa que estamos metidos en fútbol Jorge

Voz 0827 32:01 hombre nos dice que vale que el Real Madrid no está teniendo una buena temporada que sus jugadores no están muy allá pero otra cosa es que estén alienado

Voz 43 32:10 sufrió el Real Madrid anoche para ganar al colista en casa

Voz 10 32:13 con una alienación con una alienación

Voz 43 32:15 además sorprendentes

Voz 0827 32:16 con una alienación que es la limitación acondicionamiento de la personalidad por parte de otra persona ajena a nosotros o ese estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad bueno a lo mejor en este sentido vete saber pero bueno yo creo que a lo que nos referimos es sala alineación eh lo otro sería alienación indebida en el fútbol encontramos el colmo de los gazapos que extender un lapsus con la palabra lapso este lo captó lo captó Abelardo Mourinho

Voz 6 32:47 son las once y treinta y cinco está Lluís Flaquer todavía en la cabina de retransmisiones de la Cadena Ser en el

Voz 1623 32:51 la aquí hola Manu qué tal muy buenas pues parecía que con el dos uno cundía por momentos el pánico y cundió de hecho durante un breve lapsus de tiempo en breve lapsus de tiempo en el partido un breve lapsus de tiempo

Voz 0827 33:04 no es un lapsus eh es decir una equivocación cometida por descuido porque lo otro en realidad la otra palabra sería lapso e ir como lapso además es el tiempo transcurrido entre dos límites pues necesario remover remarcar que es un lapso de tiempo precisamente sería en un lapso y hablar del lapsus de tiempo efectivamente es un lapsus ya saben si en algo equivocado que seguro

Voz 8 33:26 esto mucho me equivocado y no volverá a ocurrir

Voz 44 33:30 sí

Voz 10 33:35 la de imponen en las redes sociales La Ventana La Ventana Cadena

Voz 35 33:45 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 33:53 es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita un esposo sin embargo poco se sabe de los sentimientos hubo opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario esta verdad está tan arraigado en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de la de sus hijas mi querido señor Bennett le dijo un día a su esposa sabías que por fin se ha alquilado perfil Park el señor Bennett respondió que no gusta síes insistió ella la señora Alonso ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo el señor Bennett no hizo ademán de contestar no quiere saber quién lo alquilado se impacientes su esposa eres tú la que quieres contar no yo no tengo inconveniente no irlo esta sugerencia le fue suficiente pues habrás querido que la señora lo dice que ha sido alquilar da por un joven muy rico del norte de Inglaterra que vino el lunes en un lado de cuatro caballos para ver el lugar que se quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris que antes de San Miguel en a ocupar lo que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene cómo se llama Bingley está casado soltero Jo Sol de rockers dudó por supuesto un hombre soltero y de gran fortuna cuatro cinco mil libras al año que buen partido para nuestras hija Mike en que puede afectarles mi querido señor BN contestó su esposo como puede ser tan ingenuo debe saber que estoy pensando en casado con una de él

Voz 36 35:22 Orgullo y prejuicio Jane Austen mil ochocientos trece cadenas el placer de escuchar

Voz 45 35:32 no no no no son sólo tres

Voz 10 35:34 detrás es una obsesión doctor yo

Voz 45 35:36 eh

Voz 20 35:37 retumba en mi micorriza cuando creo que desaparecido pub vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo el peso

Voz 10 35:46 los fines de semana y los fines de semana es a todas horas sábados y domingos todas la tapón toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se mide se va a tomar usted de L S M son píldora

Voz 20 36:01 estas de don Luis Suárez Illana Montes pero usted y así cuando son el Morse entre problema ninguno porque escuchará a don Luis por encima

Voz 10 36:09 cuando ese canto peligroso es que usted la está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted lo enamorado un rollo que te vamos que nos lo más bonito que hay en este mundo

Voz 46 36:22 no me lo esto no

Voz 10 36:26 el Deportivo de la Cadena SER

Voz 11 36:30 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 36 36:38 soy Gabriel de cargar ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas de regalamos un juego de escobillas Bosch ítalo instalado gratis

Voz 5 36:48 pide cita hincar las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones en Carlas punto es

Voz 45 36:56 hombre

Voz 47 37:12 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe que verá cómo usar estado por cierto lo que ha pasado eh

Voz 48 37:26 un no

Voz 10 37:28 un vecino

Voz 48 37:31 cadena SER

Voz 1622 37:34 fieles reconciliarse con el mundo escucha el nuevo Puskas pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 49 37:45 quería que crea una empresa me entró una empresa que eduque

Voz 1594 37:47 que el señor unos valores que respeta no novio ambiente

Voz 1622 37:50 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 50 37:58 ahora todo el mundo habla de ello ronda pero tú sabes que siempre han estado bien

Voz 51 38:05 el grupo que paró El Mundo durante veinte minutos el que entró en el Libro Guinness ese grupo tan grande y que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre hoy su inconfundible sonido esos arrolladores directos vuelven en una colección única reunida por el país hilos

Voz 22 38:19 cuarenta claro ahora que están más vivos que nunca pueden vivir para siempre con piso

Voz 52 38:24 domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el

Voz 10 38:29 país

Voz 1 38:33 la del gol Roberto Sánchez esta tarde ya hemos tenido una de romanos una versión muy peculiar de Ben Hur

Voz 1826 38:42 la que es está representando en el teatro ahora mismo en La Latina en Madrid bueno ahora otra con épica en este caso con la ficción que nos ofrece Mona León Siminiani que está centrada en la figura de Alejandro Magno de quien dicen que se dejó para asimismo lo mejor la esperanza que creyó en una vida corta llena de gloria porque la prefirió a una vida larga llena de de oscuridad pensó que el cielo no podía tolerar dos soles y que el destino de todos dependía de que uno de ellos

Voz 10 39:10 pudiera realizarse

Voz 53 39:14 vida

Voz 26 39:32 si eres un niño

Voz 10 39:54 Alejandro Magno el hombre que conquistó el fin del voto llaman las tropas georgianas de prender fuego a los barcos griegos atroz profirió permiso Aquiles para colocarse Soir madura para qué maestro porque era tal el temor que infunde sus enemigos Aquiles

Voz 1623 40:15 Cruz vendió que tan sólo con ver su armadura los troyanos subiría

Voz 1594 40:20 España boratos así como Aquiles

Voz 10 40:24 todos temblaron Alberca Llorente

Voz 1623 40:28 pues déjalo dijo soplando

Voz 10 40:31 vía

Voz 1623 40:32 no fue hecho para el campo de batalla donde ha total reservará sus palabras concentración Kily habrá que te cuenta esta tenemos Alejandro aquí les dio a Béjar Soir madura a patrocinios a condición de que en cuanto los troyanos se aparta de los barcos viera junto a él la sangre Gervais cuando un soldado en atraer

Voz 10 40:52 qué sabrá Alejandro de batallas Aristóteles

Voz 1623 40:54 el gran no siempre se gana con la espada Filippo a veces conviene usar la cabeza una vez le parte la nariz maldito otra

Voz 10 41:09 el caso es que en el fragor de la batalla olvidó pronto a cubierto murió a manos de cuanto les llevaron el calado pero eso amigo Aquiles no consintió que lo enterraran lo abrazó llorando amargamente recordar siempre la historia de Aquiles déjalo la cabeza en el suelo Barredo déjale Filippo barro no es sitio para el hijo y darle un ejército Carlos buen marido de doña necesita guerreros no mujeres

Voz 1594 41:54 casi nada tranquilo Alejandro los reacciones seré como más grande que Aquiles venga aquí conmigo levanta estás bien

Voz 1623 42:10 mi padre no tiene ninguna confianza en mí siento que me mira con desprecio no sé qué puedo hacer

Voz 55 42:14 para grabarlo Alejandro ese hombre al que tú llamas padre no es tal tu padre no es del mundo de los mortales no te entiendo madre la noche que naciste una gran tormenta descargó

Voz 1880 42:25 sobre este palacio y en el momento en que tú frente asomó al primer brillo de Luna un rayo atravesó mi entre reclamando separa el Olimpo no busques más a tu padre bajo la corona de Macedonia

Voz 1594 42:39 porque la Corona de tu padre es mucho más elevada tú Alejandro de Macedonia eres hijo de Zeus hijo de Zeus eso significaría que sus emitidos Alejandro

Voz 10 42:58 a la estela de los tramos por su carácter del infierno este corcel negro o Majestad lleva por nombre bucear me gusta cuanto predispone olvidados Majestad caballos indomables señor a tirarlas cuantos jinete se han atrevido a montarlo cara no hay demuestra de lo que es capaz un soldado macedonio

Voz 1594 43:20 Le derribará ese caballo los como los demás

Voz 10 43:28 encima como una vaca sacude una cola a prueba todo a ver si es cuestión de rango y respeta más aún general puede probar a montarlo yo sí como dices Alejandro Mira hijo puedes hacerte mucho daño mística Mayo ha derribado jinetes con el triple de tu a tu pareja de de Hat P Si me lo devuelve iniciado tampoco los Tarek

Voz 1594 43:56 Franklin eso estás nervioso

Voz 26 44:03 por eso tira sorteaba que intenta dominar te dejo que te asusta creo que lo que le asusta sea algo humano sufra o como sale sin cuando tocaron suelo a estar a sueldo eso que te asusta yo suelo sólo tu sombra te asustaba tu sombra sólo te pasaba eso tírate puente de frente a eso es tranquilo ahora las sombras datos pala no la vas a ver nota asusté ahora voy a subirme a toda Europa necesita tu permiso lo tengo eso es vamos allá

Voz 10 44:50 la está buen chico de dónde demonios ha salido este Moscoso capaz de hacer lo que ningún hombre ha conseguido hacer pieles ese muchacho veces Alejandro deberíais haber estado aquí Jandro toda la caballería del está hoy contarlo es K

Voz 1594 45:31 así como haberlo vivido en cuestión

Voz 10 45:33 ah

Voz 7 45:38 todo el mundo está impresionado por la victoria de crooner

Voz 1594 45:42 el gesto de complicidad

Voz 7 45:46 el a Froome ya sea exclusiva ven tema

Voz 1594 45:59 cómo puedes consentir que hable así en tu presencia Alejandro

Voz 10 46:03 gringos ahora mismo

Voz 56 46:06 la basta padre no tenemos sólo hay un heredero al trono de Macedonia no está en el vientre de nueva esposa sino delante de tus ojos fija

Voz 6 46:16 ha ganado una batalla hay se cree con derecho a desafiar al Rey de Matheson no veo al rey de Macedonia no me estás mirando al suelo si no ve un Rey veo sólo un borracho que no puede sostenerse en pie que del IRA por culpa del dominaron Imperio

Voz 55 46:31 a esa lengua malcriado vida dado la Jandro

Voz 6 46:34 he dicho algo que no hayan visto todos los aquí presentes

Voz 56 46:37 acaso no estás borracho acaso no desvarío

Voz 10 46:43 procuro olvidar que alguna vez tu nombre estuvo unido a la Historia de Macedonia Calais Historia desterrar pues va a ser que no

Voz 6 46:53 volveré a ser esta casa mientras uno de nuestros tenga vida aparte

Voz 1880 46:56 iremos a casa Pyro Alejandro allí podremos ponernos

Voz 57 47:01 no

Voz 58 47:05 el tiempo pasa más lento cuando se está lejos de casa Mi madre ellos sentíamos que llevábamos toda una vida exiliados aunque sólo había pasado un año cuando un mensajero nos trajo un mensaje de Filippo dije que este día llegaría Alejandro tu padre en envía para hacerte llegar su mensaje siempre ha sido su auténtico heredero

Voz 1 47:21 el Rey Filipo ordena que en prendas hoy mismo el viaje de regreso a su palacio como los que ir Alejandro perdió a un hijo con tu partida pero también pero

Voz 10 47:29 yo inscribir la de sus propios labios un gran general para mí ejércitos pum Rey debe estar en su tierra Alejandro Tú serás rey de esta tierra me quedaré

Voz 55 47:40 en poco tiempo marcharemos sobre las tierras versos he conseguido unir fuerzas con todas las polis griegas hasta mi destierro llegaron las noticias se los griegos están ansiosos ávidos de sangre los persas destruyeron sus templos ellos en venganza quieren sangre persa yo quiero Persia un plan ambicioso he consultado el oráculo y el viento empujará nuestras velas esperemos que sea la costa copiada que los dioses no sean propicios brindó huevos por el éxito por la conquista de Persia brindamos

Voz 10 48:09 por Filipo rey de Persia qué ocurre

Voz 59 48:21 pero algo padre

Voz 1594 48:25 responde a ver Porto no tu padre pero no el Rey que ordena a Su Majestad contestar persianas

Voz 60 48:40 y tal como mi padre Zeus sabía escrito en mi destino llegué a Persia ni si a Lidia Ligia Éfeso y carnaza Bérgamo método

Voz 1594 48:50 todas fueron testigos de mi poder militar antes de llegar Frigiliana

Voz 61 48:55 Darío Rey de los persas se acerca para negocio

Voz 1594 48:58 escucha a Alejandro con ahora sigue siendo el Rey de Perseo

Voz 10 49:03 Alejandro Reig por el momento no expira hasta dónde pretende llegar hasta el fin del mundo

Voz 48 49:10 sí

Voz 10 49:11 esa es la buena noticia es que tú estás en medio vaya Majestad disculpa

Voz 1 49:16 no suponga un problema calificarlos de problemas

Voz 56 49:18 sobrevalorados quizá pequeña molestia sería

Voz 10 49:21 más adecuados si recoger velas y volvéis a casa los territorios que quedan a tus espaldas Egipto el GEO fenicia tiro Camela esa es nuestra oferta acaso no la consideráis generosa

Voz 56 49:34 me estáis ofreciendo territorios que ya he conquistado esté regalando algo que ya me pertenece

Voz 1 49:39 dos estoy ofreciendo la paz os estoy

Voz 10 49:42 exigiendo la rendición es arrogante Paramio déjame que me corrija ahora estas convirtiendo en un problema

Voz 23 49:51 es es la primera frase sensata que sale de tu tierra

Voz 7 50:01 Bercial bueno haremos hacia las tropas Vito

Voz 1594 50:11 el dos mil siete gramos con doscientos hombres nos para destrozar su no vamos a atacar con doscientos hombre pero has dicho que vamos grabando

Voz 10 50:19 donde dos hombres está su primera línea de combate

Voz 1594 50:22 atentos a mis órdenes de estos adelante Alejandro Tous necesitas distraer los tienes que engañarnos

Voz 48 50:37 es de primera línea para evitar la era por nosotros fuera fuera pista patente es la señal esta desconfianza lo pasión abierto ha dejado paso Prato que el fuera de Qurei atacar dónde está dónde está Darío Segovia el cuerpo en el río

Voz 10 51:27 no no mientras exista un Rey un Rey que huye de una batalla no merece ese título la batalla hay llevan meses de viaje hay muchos reúne a las tropas bares hasta que encontremos a María

Voz 1594 51:42 cuidar de Alejandría cuando la obsesión posea un hombre empieza a difuminarse la frontera con el delirio ahí estás muerto

Voz 56 51:53 así es lo querías el cadáver del rey de Persia pues aquí está llenas y la flota quién asesinado por lo que parece sus propios hombres acabaron con su vida en plena huida no sería muy querido

Voz 10 52:07 Rice de morir a manos de otro reino a manos de vulgares ladrones

Voz 55 52:09 les da igual quién haya sido ya eres rey de Persia Alejandro no entiendes nada flota cogió a los hombres que necesite Si buscan los asesinos de Darío esta infamia debe ser vengar estás loco Alejandro Ésta no es una muerte que tú tengas que venga ya más loco

Voz 20 52:24 tiene a sus órdenes pilota tus ansias de venganza

Voz 55 52:26 el Rey que es tu enemigo hacerte perder el Imperio que tanta sangre de Tucson ves te ha costado conseguir alejando

Voz 10 52:32 majestad para vestido Urgell Gun leal

Voz 55 52:36 pero precisamente esos hombres que han derramado su sangre Portillo ahora te miran con desconfianza vigila tu lengua hablan a tus espaldas de tus ansias de poder se preguntan si te has vuelto loco con tu obsesión

Voz 61 52:46 dónde llegar al fin del mundo antes este admira

Voz 55 52:49 Avant dice es que los hombres mis hombres hablan a mis espaldas y cuestionan Mis órdenes es eso sí Majestad los hombres cuestionan las decisiones de sus reggae porque nadie me lo ha dicho en Jandro tranquilo hasta hora lo hay dos explicaciones o eres un cobarde formas parte de la traición al no lo hagas hoy ningún no

Voz 1594 53:12 cómo es sucio traidor a tu rey también a su padre como es la costumbre no vaya ser ansias de venganza como asesor de visto Francia Aristóteles decía que sólo Aquiles y patrón podrían lanzarse a un desafío así como se verán desde el otro lado va a intentar descubrirlo no hay otra posibilidad

Voz 1880 53:53 pero lo suyo son peligrosos Alejandro lleva semanas en el macizo de lindo Kus la nieve está pudiendo

Voz 1594 53:59 contigo y con tu sombra lo veis un grupo

Voz 1880 54:03 a la realidad