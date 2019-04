La Ventana (19/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1826 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

el presente de francés Emmanuel Macron que anunciará el próximo jueves las medidas sociales con las que responderá a los chalecos amarillos que preparan para mañana en París una movilización que anuncian como el acto de la revuelta José Luis

Voz 0978 00:17 sastres y sesenta mil agentes Se van a desplegar mañana a la capital francesa mientras el presidente de la República Macron prepara esa conferencia para el jueves veinticinco con los anuncios que había previsto en realidad para la noche en la que ardió Notre Damme tuvo que suspender todavía en la crónica internacional el presidente el ex presidente de Ecuador Alan García que se pegó un tiro antes de que la policía le fuera de tener escribió que se iba a suicidar para no sufrir injusticias Álvaro Zamarreño

Voz 2 00:41 si la carta que según la familia escribió su padre antes de suicidarse se ha conocido en pleno funeral la hija ha leído el testamento político del ex presidente peruano

Voz 3 00:51 la política horas esto aborde del pueblo alcanzada me otros países son gobiernos no ha logrado no tengo por qué hacer también he visto otros destilar esposados bordando su miserable existe

Voz 2 01:07 de hecho el caso de corrupción por el que Garci iba a ser detenido salpica a otros tres ex presidentes del país además de numerosos líderes políticos y empresariales de todo el continente americano nuevo

Voz 0978 01:16 viernes de protestas en Argelia para exigir que se acelera la transición después de la renuncia de Abdelaziz Buteflika miles de personas siguen en las calles de las principales ciudades en Argel está Sonia Moreno

Voz 4 01:26 los argelinos siguen en la calle después de ocho horas las arterias principales que salen del edificio de la oficina central de Correos en Argel continúan llenas de ciudadanos muchos jóvenes pero también personas mayores y familias con niños en una manifestación totalmente pacífica de hecho hoy las fuerzas de seguridad no cerraron algunas calles centrales para evitar las aglomeraciones la presidenta de una asociación civil argelina jazz Alhambra Sully los decía esto durante la marcha

Voz 5 01:51 a desde el enorme bien

Voz 4 01:55 son damos las gracias al Ejército argelino por su acompañamiento en este momento actual con el movimiento que estamos viviendo pero hace falta que retornen hoy hemos oído el himno nacional canciones de la revolución ya está un tema dedicado a los Zarra inmigrantes argelinos que han partido por mar las pancartas y las peticiones van en contra del sistema hay de las elecciones del cuatro de julio

Voz 0978 02:13 Protección Civil ha activado los avisos por viento en Cataluña donde los bomberos han recibido decenas de llamadas Radio Barcelona Emma Miguel hasta las cuatro de la tarde los bomberos han recibido ciento un avisos de incidencias relacionadas con el viento básicamente árboles caídos persianas que han volado o postes eléctricos que estaban a punto de caerse y el teléfono de emergencias ciento doce ha recibido más de setenta llamadas por lo mismo la mayoría desde Barcelona el Vallès el hasta mañana Protección Civil mantendrá activados avisos por viento de grandes olas en todo el litoral catalán en Barcelona el Ayuntamiento ha cerrado esta tarde el acceso a los espigón sí también aviso naranja por riesgo de lluvias en el norte de la provincia de Alicante y en el sur de la provincia de Valencia y ahora los deportes Toni López buenas tardes

así terminamos es todo por el momento

los informativos

Voz 11 05:07 se dijo que pertenecía a la estirpe del Rey David SER Historia viaja a Jerusalén para descubrir su legado y también el de María Magdalena en la ciudad de cada uno de los últimos grandes descubrimientos de la arqueología

Voz 8 05:22 este sábado desde las siete de la mañana a las seis en Canarias Especial SER Historia con Nacho Ares cabe

Voz 19 06:50 si no tenga prisa que mire cómo está la carretera bueno no se preocupe Chandra como sabe todo por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 20 07:04 no

Voz 5 07:06 venga

Voz 20 07:10 cadena SER

Voz 8 07:17 en la Cadena SER La ventana con Roberto Sánchez

Voz 0281 07:29 a las seis y siete minutos cinco y siete en Canarias y a esta hora es habitual tener música hay música en directo aquí La Ventana bueno vamos a repasar algo de lo que hemos disfrutado aquí en los últimos meses donde por ejemplo hemos visto llegar

Voz 23 09:23 una sus cuarenta y ocho minutos

Voz 0313 09:25 bueno salvo Michael Collins pero esa conexión con la maternidad y tal eso necesita se en aves pero hoy te toca

Voz 23 09:32 no pero es muy bonita cuando ya estaba recién estrenada como madre pasaba muchas horas sola

Voz 0313 09:38 lo de estrenarse

Voz 23 09:41 horas en el salón de mi casa momentáneo a mi hijo ahora es que no había nadie despierto ni en Twitter de verdad

Voz 4 09:49 sí pensaba se sentía completamente sola en una sensación más situación horrible porque estábamos debería sentirme lo contrario entonces será tan bestia que pensaba que quién podría sentirse tan sólo como en el mundo interno magos de la persona más solitaria que vivido o que se ha sentido alguna vez que es Michael Cole

Voz 1104 10:06 oye pero yo que me leo me leo mucho los libretos de también nos que para eso están bueno entonces esto tiene más que libere exprime

Voz 0281 10:14 los no sé cómo llamarlos y poemas en prosa relatos introducciones aparte de de decir cosas maravillosas como que a veces no está tan sólo dice que ni sus propios pensamientos le dan conversación llega de una soledad terrible pues a mí me parece una definición preciosa de lo que es la música siquiera la poesía si quieres el cine llega al planeta al que llega disco que dice te traigo Mi vida para ti eso es precioso no las canciones tienen esa emoción alquilada en el que uno cuenta cosas que le pasan y que significan otras cosas para otra gente no

Voz 23 10:46 la es que se trata de selló con con este disco vivido eso de contar una historia personal y que los demás la sienta como propia y a la par de escribir una canción basada en un poema ajeno como es preámbulo Big Band una canción que es que vio a otra persona que Miguel Rivera de además y cogerla Hidalgo una una una nueva vida en mi en mi en mi voz bien en mi canción que significa algo completamente personal y al final la música tiene se puede poder universal de de conectar con la gente que ha vivido otra otra cosa pero que sin embargo no deja de ser lo mismo

Voz 0313 11:18 bueno yo no sé si una yo siempre igual pero tengo la la sensación escuchando yo escuchando el disco y revisando todo lo que tiene que te has vaciado que que te has vaciado mucho y a las pruebas me remito dice una historia no no una no hay un montón de historias ahí expresión de sentimientos de todo tipo estados de ánimo hay días grises hay tumbas ya domingo ascensores prohibidos fragilidad incluso hay boxeo no lo digo yo lo canta Ramón Rodríguez

Voz 0684 11:45 siempre otras relevo de tu piel

Voz 24 11:58 eh

Voz 5 12:04 esfuerzos que suena al mordisco

Voz 8 12:21 el odio

Voz 5 12:30 los cárceles

Voz 0313 12:56 la letra de esta canción y de otras confirma por si alguien tiene dudas que no es incompatible la afición o la querencia hacia la ciencia ficción que mirar la vida real y contar las canciones no no son cosas incompatibles verdad

Voz 23 13:10 creo que de hecho a veces la vida real tiene mucho de ciencia ficción Il y la supera no esta canción se la pedí es me encanta

Voz 9 13:19 personam para para Rambla

Voz 23 13:21 no es inédita la confuso para mí se basó en una historia sobre cómo veía la panorama actual social político ya estaba componiendo una canción sobre una bestia le escribí esta bestia que cualidades tenía LPI que diera la cara B de esta canción hizo este gato de Troya qué vamos a mí me encanta porque claro la canción de la Bestia estrechó muy popular y está está escondida en el disco alienígena

Voz 8 13:53 pero esta letra pues bueno tiene como

Voz 23 13:56 mucha miga vamos te habría que llamarle ha eludido comentar se exigida como la ves

Voz 0313 14:04 decía que estabas buscando que estabas perfilando a la que te referías será ésta no

Voz 25 14:56 aprendiz dicho tantas cosas

Voz 0313 15:38 canción que no se pero las interpretaciones que cada uno saque lo que quería en mi parte favorita de los hijos que tengan tus hermanas saque Circle era bestia pero yo tampoco se queda corta eh

Voz 23 15:49 hay que estar a la altura no oye

Voz 0313 15:51 es lo que no se ha dicho de esta canción que te gustaría que eso de que el del vídeo se parece a Carlos

Voz 23 15:55 pero Martín

Voz 0313 16:01 yo recuerdo pero sí aparece con las patillas

Voz 23 16:04 me me recordaban al tran bueno fue la intención ponerle ya que era pues sonata que esta canción una embestida pero lo dedicaba dedicada muchas habla claro no no sí que sí que por desgracia Piran muchos persona

Voz 8 16:21 eh

Voz 23 16:22 algunos muy muy reales de carne y hueso otros pues

Voz 4 16:25 bueno más más que personajes más ideas no pero sí es verdad que quería que es hacia la que yo quería enfrentarme pues ante las cosas que en ese momento no me me tocaban las de mala leche y me llevaban a eso no te estoy

Voz 23 16:41 moviendo las manos de porque no ni expresarlo

Voz 0313 16:44 decía antes que yo me leo los libretos me los leo tanto que me leo hasta los agradecimientos yernos los agradecimientos enferman ella dice ya esto no va a ser breve porque hay mucha hay mucha

Voz 1104 16:53 ante a la que a la que ahora le queda la gracia

Voz 0313 16:56 las me ha llamado mucho la atención uno que no se dice gracias también a quiénes me hicieron daño porque conseguir transformar ese dolor en cosas buenas me ha llamado mucho la dentro

Voz 4 17:07 al final los dos canciones los bonos el los poemas son un poco eso no son no todos pero sí que son se sirven de catarsis y para liberar te dices mira esto que me que me afectó tanto o opuesta canción no que en su momento me me hizo me puso muy triste me me me cabreo un montón al final te das cuenta de que lo convierte es una canción la gente lo baila lo usa como himno de danza los vuelos

Voz 0313 17:33 eso es terapéutico eh

Voz 23 17:35 pero el personaje así no montados claro yo hago la canción me desahogo pero es que luego encima les sirve también de desahogo a otras personas y se multiplican

Voz 0788 17:44 multiplica de una manera que no no nunca falla además fantástico que es ingrediente para las canciones buenas o por lo menos las convive himnos que es una música alegre es un timo algún tema disco de los ochenta con una letra con muy mala baba haría uno si yo fuese ademán diría hay que canción tan feliz nadie está Kamal Ahbar y eso es un es una combinación difícil de hacer pero además si la consigues es una receta que siempre tiene éxito

Voz 8 18:08 esto ha sido gracias a eso hay que que ha venido hoy es que

Voz 23 18:12 está tocando en Málaga lo miro bien aprovechados por ejemplo eh

Voz 0313 18:17 la trinchera hoy antes comentabas alienígena déjame porque si algún oyente no lo sabe que esto esto no es un disco estos una caja si aquí hay de todo a que hay un doble CD aquí hay un carné de tripulante en un sobre que sólo se puede abrir en caso de emergencia que yo no he abierto todavía tiene en el segundo digo digo el segundo porque es el orden en el alienígena que es el segundo CD hay un montón de cosas diferentes hay un montón de de Olletas con la voz casi desnuda a siempre han Agustín también encanta a mí personalmente vamos

Voz 5 18:48 me gusta mucho la definición de imposibles

Voz 26 19:10 no

Voz 27 19:16 yo

Voz 29 19:28 en

Voz 5 19:34 pero

Voz 26 19:38 hoy

Voz 9 19:43 va acudiendo gente al otro lado el control va a acudiendo para el tú te sientes más cómoda se desnuda

Voz 0313 19:51 cita con la voz o con o da igual

Voz 23 19:53 depende un poco de eso

Voz 30 19:56 pero yo no tengo bueno Paramés

Voz 23 19:58 imitaciones a la hora de decirme en casa compongo con la guitarra y hay canciones que entonan que las estoy componiendo Just suenan con todo es hoy es una orquesta los Sintes la batería las líneas de bajo lo que pasa es que soy muy a la hora de de es verdad lo de grabar con el móvil a guitarra y voz de hecho esto es es una grabación en mi casa con la canción recién abierta una faringitis laico por vamos ya

Voz 0313 20:24 en las mejores condiciones

Voz 23 20:27 se instala ahí es porque siento que es de verdad esta canción esta canción la hice en su momento en Granada pero se hace como siete ocho años

Voz 1104 20:37 tan en el dos mil siete las grabaciones antiguas eran así yo el otro día

Voz 0788 20:42 bueno no del otro día del año pasado así que hubo una aquí en la Fundación telefónico una Expósito de cómo se grababan los discos entonces por ejemplo tenían que colocarse la guitarra así porque la fuente por la que se agravaba eran sólo micrófonos lo tanto para mezclar la mezcla era física se les coloca

Voz 23 20:56 así es grabó llámese la distancia pero me tengo que poner el micro a todo

Voz 0788 21:02 eso que había una figura los estudios antiguos sobre todo si grabadas que eran muchos instrumentos que era el empuje

Voz 1104 21:07 entonces cuando más cerca o más lejos de lo siempre era como una como en el metro

Voz 0313 21:13 como el relator pero por favor no mira no vamos a sacar el tema vamos a donde comenzó todo el concepto todo este astronauta el disco de Zara aquí empezó todo

Voz 31 21:27 ella es una damos que niños veda otro iba a Blesa

Voz 32 21:42 eh

Voz 31 21:46 sí

Voz 30 21:50 cómo

Voz 31 21:51 lo

Voz 30 21:54 ha ha ha

Voz 31 21:56 mi meta no consigo recordar

Voz 33 22:01 eh

Voz 31 22:09 la sí

Voz 34 22:23 eh

Voz 35 22:25 Ny

Voz 31 22:31 y un día por mí consigo recuerda

Voz 22 22:43 nada

Voz 36 22:57 el

Voz 31 23:05 quién queda

Voz 35 23:07 ah sí

Voz 31 23:14 sí

Voz 37 23:15 no

Voz 31 23:24 pero caddie

Voz 38 23:38 no

Voz 30 23:47 hemos

Voz 19 23:50 Íñigo

Voz 31 23:55 ah

Voz 36 24:10 sí

Voz 31 24:17 quién

Voz 39 24:20 eh

Voz 1826 24:22 Zara aquí en directo con su guitarra bueno también nos visitó también pasó por la ventana Jorge Drexler vino después de arrasar en la gala de los Grammy Latinos

Voz 15 24:31 leí que llegue a España Se veintitrés años estoy aquí sé que ya me considero como parte integrante de la sociedad de España lo primero que noté es la disociación en en gran parte de la sociedad una especie de polaridad muy marcada que viene arrastrando desde la época de la Inquisición

Voz 0313 24:48 a España como un país archipiélago

Voz 15 24:51 dice que se que se exacerba de tanto en tanto y vuelve a crispar Se de vuelta siempre me llamó la atención la ausencia de proyectos salvo proyectos estrella como La leyenda el tiempo así de proyectos que integran diferentes mundos esa disociación Seven todos los entonces los ámbitos de la política muy claramente y más estos días entonces me parece especialmente importante Un proyecto que integra diferentes caudales en un río único porque la gente también podría pensar que nosotros competimos entre nosotros los artistas pero es que es Se trata mucho más del del viejo hábito de decir que vale la cooperación mucho más que la competitividad

Voz 0313 25:26 quería preguntarte si ésta es una buena manera de hacer la digestión de los tres Grammy qué decir diera llenas de un territorio ese momento de un lugar donde había sana uno sana una competición había decir bueno quién va a ser el que gane el que no se que de todas formas y ceremonias como la de los Grammy crean un curioso hermanamiento entre los que ganan que despliegan un un exceso incluso a veces de generosidad y los que no han ganado que se convierten de repente en abanderados del fair play y está muy bien pero te preguntaba yo me preguntaba sí es una buena gestión venir de competir y ganar con alguien es decir ser uno de repente encontrarse que este fin de semana la gente va a poder compartir este proyecto colectivo no que no que no es que disuelva cada uno en en en un conjunto O'Shea pero que es otra historia muy distinta del ganar uno mismo no del del del individual del premio individual

Voz 15 26:18 es que también lo lo con los premios pasado otro poco de lo mismo en el cuando yo estaba en Las Vegas hace poco se planteaba mucho un enfrentamiento entre teórico entre dos sectores no el sector de la música urbana del reggaeton y sector de la canción y entonces cuando fui a la conferencia de prensa después de de de de que terminó y que lo había llevado tres muchos intentar como explicarme por ahí a ver si entraba poblado de que bueno que ha ganado la canción en vez de esa

Voz 0313 26:42 para que toda la verdad

Voz 15 26:44 le dije yo no el reggaetón no es mi enemigo ni muchísimo menos yo no tengo enemigos en la música los enemigos míos son los fabricantes de minas antipersona son los dictadores de eso los intolerantes y los xenófobos hacia que a mi a mí personalmente no me gusta mucho he intentado escucharlo muchas veces no me gusta pero son colegas haciendo una música camino me gusta puntos y tiene tiene los mismos dolores de cabeza que tienen uno pasan los mismo el mismo número de día fuera de su casa que pasa es decir es un encuentro gremial ahí con gente que hace cosas diferentes lo que haces tú pero convivir con los diferentes es lo más importante

Voz 40 27:17 el ex es como te explicas que tu forma de hacer música se haya impuesto a lo que padece el gusto dominante en estos momentos

Voz 0313 27:24 esas son olas el poderoso lobby uruguayos

Voz 15 27:27 sin duda está está preguntando cómo

Voz 0313 27:29 hay palabras que bueno no que fuera tu estilo es señal de que el otro no será dominante yo quiero insistir en ese detalle o sea ganar un Grammy con una canción dedicada a la telefonía sólo podía hacerlo Drexler

Voz 41 27:58 viva la telefonía en todas sus variantes pensando estaba que tiene cada uno hombre la llamada entrante bendita cada cada cable ven dictar radiación de la Santa Elena mientras sea tubos la que me hable como me hablas pena te querré siempre desde antes de saber que te quería dejó este mensaje simplemente para repetir que es sé que bossa vida

Voz 0313 28:45 Jorge el otro día tuvimos aquí al ganador del Premio Planeta Santiago superventas desde hace un montón de tiempo y nos dijo él es profesor profesor de universidad y nos dijo que él no renuncia a su oficio de docente porque el contacto con los jóvenes en Le evita convertirse en un idiota que utiliza Jorge Drexler como salvavidas para esquivar la idiotez

Voz 15 29:07 el contacto con el público definitivamente daño

Voz 0313 29:09 es una no sólo en los en los conciertos yo soy soy

Voz 15 29:13 mucho de de quedarme después de los conciertos de salir a tomar algo es muy difícil que que alguien me encuentre en mi hotel media hora después del concierto cuatro horas de esto realmente soy muy de salir a conversar me gusta mucho hablar

Voz 9 29:26 con la gente

Voz 15 29:29 me encanta conocer saber qué es lo que pasa en las cabezas de las personas y disfrutar de la alegría de que alguien se lleve a su casa una canción que ha escrito una me parece un milagro todavía no

Voz 0313 29:39 se atroces buenos he dicho de de los músicos de que graba discos para poder ir de gira a mi me gusta mucho ir de gira hasta que me canso

Voz 15 29:47 Irene éxito grabar discos de devuelta bueno pero ahora

Voz 1104 29:49 tiene una yo dentro de nada me febrero pianos otra

Voz 15 29:53 sí silente no si silentes vamos a estar tocando aquí en Madrid bien en Barcelona vamos a cruzar el charco en febrero creo que es no enero febrero no

Voz 21 30:01 Un

Voz 5 30:13 cuida horas tenga eh

Voz 21 30:39 eh

Voz 9 30:45 ahí van Drexler

Voz 5 30:47 eh cuida las tímidas en franca ameba mira eh mira mira

Voz 43 31:10 eh

Voz 5 31:15 cuidado que cuida que las brasa hombre

Voz 0313 31:40 no yo perdoné invita a Rufián ya Borrell aún confiar ponéis esta canción la cantáis en directo tú crees de verdad que la música amansa a las fieras Jorge que otra para todos los refranes tienen un punto de las frases hechas un punto de verdad en el fondo

Voz 0752 31:54 yo me dedico yo voy

Voz 9 31:56 es verdad que los idiomas están hechos para para ser cantados para ser escritos para ser leídos como es ir con un voy a privar eso de cantar en catalán el idioma en el que se inventó mi trabajo que nació la en que nació el el el el arte trovadores con el siglo XI digamos no decir es cómo es adjudicar un problema a un idioma es como prohibir una planta no tienes

Voz 15 32:20 sentido yo siempre cuando pasan unas cosas así estamos en noviembre diciembre en los ensayos de Carnaval de Cádiz pienso en la alegría que todo a los

Voz 0313 32:30 no

Voz 15 32:31 ah y además tiene a Joaquín Sabina este año de pregonero se que deben estar muy felices con todo lo que el mundo les está regalando porque siempre la la ficción queda atrás de lo que la realidad les da

Voz 0313 32:43 estoy hablando de Sabina ahí de ida regalos ya que estoy aquí Jorge Drexler

Voz 15 32:48 yo querría

Voz 0313 32:49 es una canción una canción que le dedicó que es una hermosura porque de bien nacido ser agradecido pongamos Martínez ya habla de eso de cómo un regalo como un empujoncito a veces te puede cambiar la vida en este caso para bien

Voz 5 33:10 fuimos

Voz 41 33:11 cerrando uno uno cuatro varios debí de jazz amanecía vos me a ver a madres y al regresar del baño quién no herir

Voz 45 33:28 Dharma de colitas Vittek ha desconectada cariño

Voz 15 33:31 aprovechando que nos vamos en Semana Santa la otra casa

Voz 45 33:33 podíamos aprovechar y poner los también una allí

cuenta con la SER

Voz 51 36:18 pase lo que pase

Voz 0313 36:21 estaba usted esté en una casa encantada

Voz 0684 36:24 usó una trabajadora

Voz 0313 36:26 que grabó chicos moría tuvo miedo

Voz 0684 36:29 hoy ponía

a la hora natural de la música de los viernes aquí La Ventana estamos repasando momentos en los que se asomaron ilustres como Alaska

Voz 0313 37:51 esto con el toque Fangoria no os suena así historias de amores una de las trece versiones que extra porciones de su nuevo disco también Eros preguntas dos canciones nuevas de las que hablaremos lo primero saludar a Alaska Olvido Gara Alaska

Voz 53 38:40 es buen día para venir a gran día para venir

Voz 0313 38:44 día para vende oye diferencia entre versionar y extrapolar porque hoy que hemos hablado mucho de palabras

Voz 2 38:50 razón haber bueno es lo mismo en el fondo pero extrapolar para nosotros tiene un sentido más conceptuales como que coges algo que forma parte de un contexto cualquier canción de un artista forma parte de su contexto de su disco sacas ese contexto y te lo llevas a otro para nosotros eso es hacer una versión querer calcar el anterior

Voz 0313 39:12 eso da otro lado luego las

Voz 2 39:15 es una extrapolación en toda regla pollo tiene grandes

Voz 0313 39:17 disco de de Bowie el pinar fue el año setenta y tres setenta y cuatro

Voz 2 39:22 estábamos discutiendo el año huelgas con esas edades lo cuando lo vimos por primera vez tanto Nacho como yo que todavía no los conocíamos

Voz 0313 39:30 nacido casi había más tarjetas poco porque poco a poco era un día

Voz 2 39:35 esto de referencia que nos dimos cuenta que todos los discos de los artistas que nos gustan y que son discos de versiones no solamente te hacen conocer canciones que tú no conocías o grupos que tú no conocía sino que también te permiten conocer mejor este artista que te gusta que le gusta y cuáles son los impulsos musicales que ha tenido teníamos pendiente de toda la vida hacer este disco y ahora le ha tocado

Voz 0313 39:57 es una forma muy concreta de hacer memoria de hacer historia y Nieves Concostrina verdades de mirar el pasado diez de codificar los de una manera muy muy por cierto me gusta mucho hay hay un en el libreto alguna parte de estética claramente del pin apps de David Bowie yo creo que lo más veteranos de allí les sonará la la la pinta que tiene Nacho Canut y Alaska en esta en esta fotografía y me gusta mucho esa frase de Antonio escotado que preside un poco todo el proyecto que dice Armin monos de paciencia e ironía que me parece una receta fantástica para nuestro tiempo

Voz 2 40:29 cada disco hemos puesto una frase desde que sé que existe Fangoria hay hay frases del señor Spock hay frases cinematográficas porque el cine es yo creo que tan importante para nosotros como la música a la hora de de buscar inspiración pero también hay frases de ídolos como Antonio solamente las estrellas del rock sonido los también hay pensadores como pasado Leo que sólo claro

Voz 0313 40:51 armarnos de paciencia e ironía porque los milagros no existen la magia yo creo que tampoco

Voz 54 40:56 con con voz

Voz 55 41:01 co

Voz 56 41:12 pues yo así que secta creerse Misterios meta yo con que le eh sí sí ya está Deco está lo ve que no se hará

Voz 48 41:56 la pensando las calles

Voz 0313 41:57 igual estas una de las claves de que tengáis tanto tiempo aquí en el candelabro que diría aquel estés Terry Mazo esto no tiene y a Dani tiempo esto concretamente no tiene ni edad ni tienen

Voz 2 42:06 pues bueno nosotros lo que hemos hecho da igual con la formación en la que hayamos estado está ha estado siempre cercano relacionado con la música de baile la música electrónica de baile incluso cuando éramos os Pegamoides hicimos aquel bailando aún siendo un grupo de cinco que toca otros instrumentos ya estábamos introduciendo lo que era la disco music en aquel momento nos interesa la música de baile en todas sus en todas sus variantes

Voz 0313 42:30 hoy en este disco hay un trabajo ya lo comentado muy muy generoso de de de homenaje de de tributo a un montón de gente pero te también hay un hay una tarea no pequeña de divulgación me imagino que sabéis que soy conscientes de que mucha gente conocerá estas canciones por primera vez habiendo pasado por vuestro tour mix crisis de esta manera pero las conocerán si que que de eso se trata no hay dos

Voz 2 42:54 pues de fans digamos hay gente a la que lo que le gusta no quiere que le a nadie en cuanto algo

Voz 0313 43:00 está alguien más ya no les gusta entonces

Voz 2 43:03 Ello de uno a mí me gustaban cuando no los conocía nadie a mí me pasa lo contrario lo que a mi me gusta yo quisiera que les gustara porque yo no partido

Voz 0313 43:11 claro claro me sentiría muy muy acompañado

Voz 2 43:13 a gusto gustos entonces me encantará que que haya gente que por edad o por desconocimiento de repente descubra canciones o grupos en este disco que no conocía

Voz 0313 43:23 fíjate personajes tan tan polifacético están multidisciplinares que se dice ahora de aquella época que que cantaban que que interpretaban que que que hacían de todo como como Fabio de Miguel Bono Fabio Mc Namara no tengo un ejercicio muy muy tonto que nuestro de por la radio pero eso puede contar de los amigos y las amigas que están en el estudio cuánta gente conoce a Mc Namara cuánta gente tiene noticia memoria de Fabio Mc Namara cuánta gente una mano dos tres o cuatro pues hoy mismo si cuando una nube hay gente que no que en este caso es casi mayoría pues lo va a conocer a través de vuestro trabajo y déjame reivindicar otra cosa de de la música en vez de la movida bueno la movida y aledaños déjame reivindicar el la importancia de las letras la la carga reivindicativa en un momento de de ruptura de de intentar dejar atrás eh muchas cosas en este disco en muchas de las canciones en otro también y ahora lo podremos repasar con más detalle pero hay una voluntad de contar cosas está muy bien lo de bailar y pasarlo bien está cojonudo pero también contar cosas en las canciones no

Voz 2 45:29 hay una cosa que que empieza tarde yo lo con lo cojonudo

Voz 0313 45:31 en este poeta Barbal seísmo

Voz 2 45:35 no porque hay una cosa con con un tipo de música de baile que odio decirlo así pero es una una música de baile que tiene un contenido entre los POYS para eso son maestros quiero decir tú tú estás bailando en la pista pero puedes estar perfectamente abstracto y escuchando una letra que te está contando una serie de cosas últimos disco que han publicado ayer anteayer habla sobre la extrema riqueza en las redes sociales son canciones que la gente estará a bailar discotecas no esto es así me he dado cuenta de una cosa haciendo estas versiones la enorme diferencia entre esas canciones que te gustan sí y hasta de forma ocasional los artistas que te gustan y me he dado cuenta que hay muchas letras que son una barbaridad de maravillosas si hay otras actuales son las ventanas sí pero que pertenecen a lo mejor otro tipo de artistas y ahí es una me he dado cuenta de la enorme diferencia entre una canción suya estar te gusta canciones nos gustan muchas porque o que te uso un artista o autobús un artista va implícito algo más va implícito que te gusten las letras que te guste por cierto posicionamiento intelectual lo llámalo como quieras

Voz 57 47:00 es lapa de una par

Voz 5 47:04 tiene cara conocida

Voz 57 47:12 es cierto que Chris varios hombres

Voz 5 47:32 qué

para cerrar con la banda sonora de los últimos meses aquí en La Ventana vamos a hacerlo con quiénes siempre hemos considerado que son unos unos grandes versos sueltos en el mundo de la música hasta se inventaron su propia etiqueta que era aquélla del chiripa es decir que vamos a ir cerrando con los canción estas con los antílopes

Voz 0313 48:06 esta tarde en La Ventana antílope Miguel Ángel Márquez José Félix López buenas tardes amigos venga Carmen canción estas Nos gusta todo lo del libreto y apostó

Voz 0752 48:15 canción estas des generados una pido absolutamente robado el maestro Jorge Drexler

Voz 1104 48:20 es menos que muy bien bien cada vez Cancio de Omán creo que habría que cabría que estáis sembrados eh

Voz 0752 48:26 bueno graditos ahora estamos recogiendo

Voz 1104 48:29 vinieron de de de oyente de escuchar

Voz 0752 48:33 la verdad que darle de estos personajes

Voz 0281 48:38 además siempre han sembrado de todo porque cada canción cada canción unas un pepino y otras una calabazas

Voz 0313 48:44 si no se olvida de las coles si es verdad lo del verso suelto o quita los auriculares joder

Voz 1104 48:50 no me quita los auriculares ya no sé qué te digo ya de verdad

Voz 0313 48:57 lo de verso suelto de lo lo de chiripa yo sin ventajas vosotros que que que que os define mejor pues antílopes como

Voz 0752 49:04 el verso suelto de los decía después de incontinencia a bolsillos rotos por los bolsillos rotos pero nosotros sí el estado ahí es decir lo que nos gusta porque había que tener algo expresamente genuino hemos quedado para los medios de comunicación yo tengo clarísimo ahora fíjate una cosa alguien que no había escuchado nunca le dices

Voz 1 49:25 te pones a estoy compro

Voz 56 49:31 tres personas han pedido hoy a Peter que como ya dividía

Voz 5 49:41 no tengo el tiempo

Voz 48 49:43 no es demasiado compromiso de sabe cómo es posible encontrarla Evan Dando Ivitra no

Voz 1 50:00 eh sí

Voz 48 50:04 el alcalde de personas que a mi edad Cora comedido ya sabes

Voz 8 50:16 me atrae

Voz 0313 50:20 este concierto de la sonrisa de alcalde nuevo para atenderlos

Voz 0752 50:25 hay muchas cosas que basada todavía tiene esa sonrisa paladares

Voz 0313 50:30 tardáramos cada en cada la momentito de La Ventana esta tarde hoy estábamos hablando la calle no recuerdo de que a las cuatro cree que de juegos online no sé qué o no no dejó son Reino de canalizar la energía Matías Vallés ha sacado lo de Ruth Beitia en los animales y los que han giros a quitar perdiendo por tiempo hombre poco a poco a poco no pero fíjate esto de la sonrisa la del alcalde nuevo es un ejemplo de los dieciocho encontraría camiseta verdad de lo que de lo que yo para mí es el una de las claves del éxito de antílopes que así a la hora de risa y tal vais soltando las olas y soltando anoche diciendo cosas que en el fondo son bastantes ese problema

Voz 0752 51:09 Vidal de la mano del alcalde nuevo que va dando la mano y sonriendo queda eso eso eso me ha gustado pero

Voz 0313 51:19 me parece que ese es uno de los grandes méritos que tenéis es

Voz 0752 51:22 desde el comienzo muchas gracias yo creo que algo que no diferencia quizá porque los temas que que tratamos en las canciones la morfología es muy diferente usamos mucho estilo diferente de música pero quizá lo que nos diferencia es en los temas universales los que no metemos hablar años es quizás como los cineastas tú puedes y hay muchas escenas de cama muy bonitas pero quizá lo que lo lo define o la diferencia es donde colocó el director la Cámara lo mejor para narrar esa esa escena tan humana que que todos tenemos derecho a hacer canciones todos no tiene derecho a hacer canciones de dieciséis años que digan techo de menos la vida es una mierda el almohadas ha quedado fría pero lo que intentamos es otro es ser espejo de la de la época que nos ha tocado que sé lo que lo que más me gusta entre muchos otros el disco no es que

Voz 0281 52:10 no es que tenga de todo

Voz 0752 52:11 porque puede ser irónico pues el comprometido hay canciones casi

Voz 0281 52:14 protesta hay canciones para bailar hay canciones de muchas clases no que tenga tantas cosas sino que algunas veces las tiene todas a la vez y entonces es que esto llueve poco y todos me pasa como con esa gente que que digo oye es que nunca se cuando metas habla muy serio cuando no demasiado hacia me recuerdan un precioso porque parece hombre ahora van van por aquí más sencillitas y de pronto empieza a decir señora advierte a la su marido que un yerno como esto no lo va a encontrar la veinte

Voz 0752 52:40 te lo agradecen esto ojalá de esta magnitud de verdad un poquito rebautizada porque no tiene el nivel esperado

Voz 0313 52:46 pero esto que comenta Benjamín Nos lo decía ayer en La Ventana o Juanjo Téllez cuando comentaba estaba hablando de la de la crispación que hay ahora muchas conversaciones en Andalucía con el tema de los resultados de las elecciones sí al decía Pesci somos un agente qué coño que nos tomamos la vida con alegría que cada uno defienda sus ideas pero no renunciamos a eso yo lo dije tengo muchas ganas a los carnavales

Voz 1104 53:08 por qué ahí ahí ahí ahí

Voz 0457 53:12 etiqueta que había una frase de Bilic que decía darle un hombre una máscara ITER contar la verdad creo que la filosofía del Carnaval es eso tiene eso y además se produce la paradoja es que en Carnaval y la chirigota la filosofía autoriza

Voz 0752 53:24 la máscara para hablar de las cosas que no ha podido hablar

Voz 0457 53:26 durante el año dices tú bueno no será que durante el año

Voz 1104 53:29 la verdadera más eso y es aquí donde no he cambiado claro

Voz 0313 53:32 oye oye a gente que no lo sabe vosotros os conocisteis intercambiando vídeos de carnavales y de series de dibujos

Voz 0752 53:38 José y yo me partí la clavícula ante de entrar en el instituto justo la semana que entrábamos en el instituto pero no fue voluntario no no sólo voluntarios aunque ahora que lo pienso pero no tuvo más dan buen votando fue votar así como un como un demócrata de primera entreno más de dos meses después ya estaban todos los pupitres cogió los amigos habían hecho pareja hay tal y entré en un descanso entre clase y clase y estaba Miguel cantando una una una letra que yo creo que era del Selu de José Luis García Cossío se pues no sé si era de las Maruja una chirigota de de los noventa Illa empecé a cantar los sin conocer nada empecé a hacer la canción pone no oí llame Miró él dice hacer un grupo de dentro

Voz 0313 54:18 ahora que facilitó un grupo que en sus inicios tenía mucho tenía bastante de de rock en este disco de ahora John contra una cosita que dice eso es eso eh

Voz 8 54:30 pues habrá esto es un poco sí pero luego hay estamos festivalero

Voz 0313 54:50 Mis cafeína estos santo esto

Voz 26 54:52 del siglo XXI gol ah

Voz 8 55:48 el año vaya en la carretera de diecinueve diecinueve será el próximo siempre ha sido el formato dúo doce adiós pero sí desde pequeñito Bento haciendo cositas

Voz 0788 56:03 de todas maneras el vertido como queremos la aclaración de que estaba pensando qué es lo que decía antes Benjamín de que cada canción era una cosa diferente es muy divertido porque antílopes tiene una gran habilidad para hacer en el mejor sentido de la palabra imitación de todo tipo de géneros igual que esto podía ser mis cafeína y trocitos que podían ser no recuerdo la canción que era ahí me da mucha rabia no sé si es mi canción puede ser pues se mi canción que es

Voz 0752 56:26 pero que son muy es si es un poquito sí sí a la española canciones son canciones que me gusta esa parte es que si no canta nadie dicen estos finlandesas además guitarra española de cuerda de nylon el estribillo como como colaboraba con un extranjero Brian nada cuando vaya nada que me llamaba Paco de Lucía mire me aquí una guitarrista cancelaciones

Voz 0788 56:45 hay gente que lo hace sin querer y que se ve que lo haces queriendo saque esta canción tiene que llevar este aire o no de problema en que cada canción sea diferente en el

Voz 0752 56:52 disco incluso porque vamos por el por el bien de la canción el él es lo que buscamos más allá de la paja mental que podamos tener nosotros que son muchas y no todo lo que componemos entrar antílopes en el proyecto en sí de igual modo que no llega al escenario en el directo o incluso a entrar en un disco

Voz 48 57:10 sí público inepto que nadie es atribuible bajo ningún concepto de debería ser tan peyorativo pero así es como consigo mi objetivo Kiko dejándome Anna Sallés no carezco de inversión tengo el dinero en la calle lleve Lance cayó anarquista comenta del montón de profesión turista ha pasado razón de ser ha indicado que está ahí quedó Darín colocado la evolución está por ver si Tonterías las búsquedas algo que aunque algo que dice con tal de que salpique somos noticia somos virales todos queremos ser distintos pero que no solamente es como María Moscardó gallito de pelea como encontramos como jalea aunque hasta el aire Lemos que era como Marais Moscardó comenzamos con un jalea hasta la N leemos que piel quién

Voz 5 58:19 eh

Voz 59 58:23 sabe han mordaza que apenas de aplaca que arrasa que trina que altera en machaca había de todo jamás contenida centenares de veces compartida anonimato

Voz 48 58:36 que vive entre escombros rapsoda opiniones de Mansilla poco nada que rasca he mentido en el pasillo esté burlando en el desván mirar por la ventana especial que yo me pasó la mañana mismo

Voz 0752 58:54 me remito Bornes viene a Gareth

Voz 48 58:57 las medidas que era te pone de los nervios me actitud del eres un artista como que hasta la N tenemos que ha haré que ya está ahí vemos que que no cobre de la Estaca

Voz 5 59:34 aquí en La Ventana