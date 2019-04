La Ventana (19/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1826 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias Es Viernes Santo la campaña continúa José Luis Sastre

Voz 1071 00:09 a esta hora empieza a Pedro Sánchez un mitin en Santander e Irene Montero acaba de arrancar su intervención en Madrid Ciudadanos no tiene actos esta tarde el último en hablar será ha sido Pablo Casado en La Rioja sobre los dos debates que finalmente sí se van a celebrar la semana que viene esto es lo que han dicho hasta el momento los cuatro principales candidatos

Voz 2 00:25 que la derecha sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar a mí me parece bien que la cadena pública la cadena privada de Atresmedia pongan el debate fuera del horario de protección infantil

Voz 0887 00:36 pero ya que no han querido debatir cara a cara yo por eso ayer me manda dije no se debate los días que nos habíamos comprometido ya final Pedro Sánchez ha tenido que recular y ojalá

Voz 3 00:46 que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como ésta iros debates se regulen y se hagan obligatorio

Voz 4 00:52 espero que basta ya de cacicada es basta ya de Rajoy de Sánchez que no quieren debatir creo que España se merece

Voz 1679 00:58 presidentes y candidatos que no le tenga miedo al diálogo miles

Voz 1071 01:00 de jóvenes se han concentrado hoy en Roma para protestar contra el cambio climático en respuesta a la llamada de la joven activista sueca Greta Schubert que se ha reunido con ellos en la plaza del pueblo corresponsal en Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 01:11 buenas tardes gritar reunido veinticinco mil jóvenes que han llenado la plaza del Popolo de Roma este viernes de Semana Santa

Voz 5 01:17 Ellos la adolescente sueca ha repetido la acusación que formuló a los políticos en el Senado de la República

Voz 0946 01:26 nos han mentido nos han dado falsas esperanzas nos han dicho que el futuro es una aspiración pero la única cosa que necesitamos es un futuro estamos cerca de un cambio y debemos decidir qué lado está en la manifestación en Roma se ha lanzado una convocatoria mundial para que el veinticuatro de mayo próximo coincidiendo con la semana de las semana

Voz 5 01:46 lunes europeas los estudiantes salgan a las calles para que adultos y políticos comprendan que algo debe cambiar una lucha firmado Greta que durará

Voz 1071 01:57 a sus años en Kiev ha empezado en el Estadio Olímpico el debate electoral que celebren el presidente ucranio Poroshenko y el actor Zelensky están cerrando así la campaña en un cara a cara en el que asisten miles de personas y ahora los deportes Toni López buenas tardes muy buenas Rafael Nadal se ha clasificado a las

Voz 6 02:13 a finales del Masters de Montecarlo ha ganado a Guido y mañana jugará contra el ganador del Chori Fognini que acaba de empezar además en menos de cuarto de hora empieza el segundo partido del Barça en los cuartos de final de la Euroliga baloncesto el primero lo perdió y hoy busca ganar al Anadolu Efes desde las siete y cuarto a las nueve y cuarto el Madrid busca su segunda victoria ante el Panathinaikos

Voz 0887 02:31 siguen fútbol a las nueve empiezan la jornada treinta

Voz 6 02:33 los de Liga Santander con el Alavés Valladolid irá treinta y dos tres con el Alcorcón mala

es todo por el momento la información sigue en La Ventana en cadena

el punto com y desde las ocho a las siete en Canarias en Hora veinticinco con Pablo Morán

Voz 1 03:32 lo hizo

Voz 1826 03:41 es viernes y es un viernes festivo en toda España llega el momento de abrir nuestra Ventana de la cultura ocio Emma Valle Espinós qué tal buenas tardes buenas tardes hoy haber resaltado vamos esa obviedad de que es fiesta porque hoy esa circunstancia hace que tengamos una versión larga extendida extendí Dizzy más les invitamos a asomarse con nosotros a una buena colección de planes en los que invertir lo que queda de Semana Santa lo que resta de fin de semana un recorrido que empezamos donde y con qué

Voz 0564 04:08 en Barcelona y con física cuántica

Voz 1 04:28 eh

Voz 1826 04:33 sí porque el Centro de Cultura Contemporánea de de Barcelona el Cid acoge la exposición cuántica una muestra que a través de

Voz 0564 04:41 trabajo creativo de científicos y artistas intenta aportar las claves para entender los principios de la física cuántica la comisaria de la muestra es Mónica Bello experta en cultura tecno científica a ella le hemos preguntado si la física cuántica está al alcance de todos

Voz 9 04:55 la física cuántica es para todos los públicos en el sentido de que a pesar de que no genera extrañeza porque es un concepto muy difícil de entender una primera instancia eh en cuanto te introduces a su entender empieza a intuir que hay costos más allá de lo que normalmente comprendemos de nuestra realidad cuántica lo que intentas que nos aproximamos a esas nuevas maneras de ver el mundo

Voz 1826 05:23 qué tranquilidad que que alivio eh porque es que a la física cuántica le pasa que ya el nombre en sí ya da miedo

Voz 0564 05:30 nuestra fama de incomprensible pero no Mónica Bello asegura que hay que perderle este miedo porque es que además está en todas partes en nuestro día a día

Voz 9 05:36 la física cuántica esta en la mayoría de los aparatos y tecnologías que utilizamos en la mayoría de las cosas de las actuaciones que hacemos la física cuántica está nuestro móvil en nuestro ordenador en la forma en la que nos comunicamos a través de Internet está en la forma en la que viajamos en las energías Dios medicina está presente en la mayoría de las cosas que utilizamos

Voz 10 06:13 yo no he hecho y bueno

Voz 11 06:18 eh

Voz 1826 06:19 Nos vamos a Madrid que seguro que se acuerdan bueno si se lo permite la edad por ejemplo era una niña pero aún así se acordará de El Niño el niño de la tele que en los noventa se hizo famoso famosísimo por sus imitaciones bueno pues hasta el veintisiete de abril está con un monólogo en los Teatros Luchana en Madrid

Voz 12 06:38 la síntesis de ellos este espectáculo donde el cliente

Voz 0564 06:47 está todos los sábados a partir de las diez y cuarto de la noche Rubén Ramírez el niño de la tele cuenta los varapalos recibirlo recibidos en la tele y en general en la vida de de sus momentos de gloria como imitador de personajes como José María Aznar o Chiquito de la Calzada hasta los de después cuando el teléfono dejó de sonar el monólogo quiere mostrar a esa generación perdida no que está más preparada que nunca pero que está cansada de no recibir nada a cambio

Voz 1826 07:10 Rubén Ramírez qué tal buenas tardes

Voz 13 07:12 más tarde Roberto cómo estás Rubén muy bien la verdad es que muy bien bueno de tal y cómo estáis

Voz 14 07:18 Ziganda no poquito a él

Voz 15 07:20 el monólogo va va de eso no va de una generación que hemos intentado y que seguimos inventando cada día hacer cosas

Voz 13 07:26 por difícil que sea nunca

Voz 1826 07:29 a jugando ahora en los Teatros Luchana Pardilla diez ha hablado de una generación pero en tu caso bueno Javier eh para el que no esté al corriente del a que esta es una entrevista un pelín particular para mí porque Rubén Ramírez además de ser el niño de la tele lo fui ya comunico de la tele como imitador y como parte de la gente del equipo que formábamos el sea valencianos vamos durante algunos años aquí en las madrugadas de de la Cadena SER por lo tanto nos une algo más que el conocimiento sólo profesional que pudiéramos tener sino que también una amistad yo estado ya en el teatro he visto el el monólogo digo que sí que habla de esa generación Rubén pero en tu caso de una forma muy particular porque tú siendo muy niño fuiste una gran estrella te conocía todo el mundo sin embargo después es llegó pues el ocaso no en ese sentido en otras cosas de la vida no pero ni sean menos y Rubén

Voz 13 08:21 sí la verdad es que bueno tuve la suerte de de salir en la tele desde muy pequeño estuve desde los nueve hasta los catorce viendo programas y series en Antena tres Telecinco principalmente y luego llega un día como ven comentas en el que pasas al olvido no pasas de ser un imitador a hacer un niño en una edad excelente que ya deja de hacer gracia como un limitador tiene que posicionarse en SER acto en diferentes en diferentes papeles dentro de de Jerez de televisión y de programas a partir de aquí claro en el mundo de la televisión en los medios de comunicar yo necesito Zimmer todos los sabemos pero para un niño cuando a los doce años el empiezan a despedir de trabajos con mucha presión porque al final estás trabajando de cara al público pues tienes que afrontarlo lo mejor posible que tuve la suerte de tener una familia que siempre me dijeron que eso era un juego Se acabó a partir de aquí yo

Voz 15 09:14 me puse a estudiar bachillerato tengo una carrera

Voz 13 09:16 la tengo máster y me encuentro que una vez licenciado no encuentro trabajo ya no soy imitador sino de lo que estudiado entonces al final es un caso es particular porque la asimilación es si el el la infancia en televisión y tuve la suerte de vivir que hay mucha gente que no pero al final cuando uno es mayor me encuentro con los problemas de la realidad problema es que yo con niño tuve que afrontar situaciones que no se tienen que afrontar cuando tienes doce años que que se te acabe un poco ese sueño y esa carrera que empezaste años antes

Voz 0564 09:47 Rubén y lo decías ahora mismo no que como tantos de tu generación pues acumula títulos carrera o master sois la generación más preparada o la más estafada

Voz 13 09:55 yo creo que estamos hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades diría yo no todos nos amén de un poco el sueño americano de eh tú estudia trabaja bueno Métele horas después de llegará hasta donde quiera y al final te has cuenta que realmente no es así que que tienes que seguir intentando oí trabajando cada día pero que el éxito no está garantizado no que no es no es una película de Disney al final lo que hacemos en la obra de teatro es demostrar que que hay que seguir intentándolo pero que no es fácil y que nadie te venda el seguramente que va a llegar porque no es así el esfuerzo es lo que tú tienes que que demostraba cada día por lo menos para para ser coherente contigo

Voz 1826 10:33 Nos vamos a emocionar con este monólogo no sé si a partes iguales vamos a llorar manso o tú crees que en el patio de butacas ves más risas llantos

Voz 0611 10:42 pues la verdad es que la gente se ríe mucho porque al final de su monólogo porque estudios sólo el escenario pero es una obra de teatro una dramaturgia escrita por Mark González de Labarga que es que es director

Voz 16 10:51 eh hay un porque de de

Voz 0611 10:54 explicar todo lo que explico tenemos vídeos donde se pues se me puede ver a mí de pequeño en la televisión la gente se ría un montón y hay veces en las que también reflexiona porque lo que estoy explicando son cosas relativamente dudas que pasa que hay momentos en que la gente no sabe si reír o no reunir se se colocaron en una posición incómoda porque yo me estoy riendo de mis desgracias televisivas pero ellos el público no sabe si realmente es lícito reírse o no

Voz 1826 11:22 claro tú sí que si la licencia tú sí que tiene licencia pero los demás lo hacemos con un poquito de timidez con algo de de respeto no que es evidente también a la persona que tenemos ahí delante oye sólo una pregunta volvería la del es Rubén

Voz 0611 11:35 yo volvería a la tele y creo que

Voz 16 11:37 que que no haría sabiendo

Voz 0611 11:40 yo lo mismo que mis padres me intentaron explicar qué es

Voz 1826 11:42 ya

Voz 0611 11:45 que esto se pueda acabar al final hay mucha gente que me pregunta si tú tuvieras un hijo intuyen la misma situación que has tenido tú lo llevaría a Ateneo o si la tele

Voz 1826 11:53 quisiera que tu hijo fuera tú lo llevaría

Voz 0611 11:55 yo lo haría pero lo haría exactamente igual que como ha hecho mis padres que es bueno Rubén piensa que sólo se acaba pues todo disfruta podrá de pasas de los muy bien

Voz 1826 12:04 mientras dure el niño de la tele hasta el veintisiete de abril en los Luchana Madrid Rubén un abrazo muy fuerte amigo abrazamos

Voz 0611 12:10 abrazos gracias a un abrazo fuerte a nosotros

Voz 1826 12:13 venga

Voz 17 12:15 eh

Voz 19 12:22 por una parte en la contienda con la imagen de póquer

Voz 1826 12:34 la estás Rubén Gavin desde luego hay en el teatro sobre las tablas en su salsa Nos vamos nosotros ahora San Sebastián en el Museo San Telmo podemos ver la exposición Arzak en su salsa sí

Voz 0564 12:43 con la exposición que se reparte en dos espacios en el Museo San Telmo con una puesta en escena de doce mesas que representa la trayectoria del restaurante y por el otro lado en Tabacalera que ahonda en el papel de Arzak en el nacimiento en los años setenta de la nueva cocina vasca Luisa López Tellería es la comisaria de la muestra

Voz 1826 13:00 Luisa qué tal muy buenas tardes tarde que simbolizan las mesas Luisa

Voz 16 13:06 bueno he Juan Mari siempre es que a que era

Voz 15 13:09 dentro de y la verdad es que nació en el propio restaurante entonces la peseta he donde llegan los proveedores donde comía con la familia de comer el equipo y donde Copé he puesto el cliente que quiera ver funciona un restaurante por dentro no porque está frente a la cocina era en la mesa de la cocina de El pero bueno aquí como otras todas ya sabéis que la esta también es un símbolo bueno pues de de socialización no de de resolver todo a partir de una mesa ya sabéis que aquí pues mientras comemos hablamos de comer y pensamos dónde vamos a ir a comer y entonces hemos estado comiendo entonces bueno pues es una forma para nosotros de socializar con esto es que no es fácil aquí arriba en el norte

Voz 1826 13:52 una de las mesas de la exposición es es muy especial no sé si un poquito más especial es una mesa de mil ochocientos noventa y siete

Voz 15 13:59 sí y sé que es una recreación aunque Juan María está en el mismo espacio en el mismo edificio desde mil ochocientos noventa y siete que es cuando sus ahí sus abuelos montaron el restaurante bueno pues es una inmensa que que hemos estado un poco cómo era la época ya sabes al responde a la decoración de la época no era una bodega de vinos conocida porque en algún momento trajo alguna par quizá habría de ahí pues esto fue en el restaurante Elías Manel alto vinagre y muy conocía porque era el camino hacia Francia entonces empiezan esa misa hiciera el recorrido hasta la actualidad

Voz 0564 14:35 Arzak es más que un chef no que un cocinero que ha supuesto para el mundo de la gastronomía de la cocina

Voz 16 14:40 bueno fue un detonante no

Voz 15 14:44 hay siete sesenta y ocho es bueno el setenta y siete cuando ya fue a a Francia hay empezó a verse no de la cocina francesa y luego lo trajo aquí bueno lo que hizo es anclarse también en sus países hacer equipo promocionar la tierra esos productos no entonces bueno esto ha hecho que por ejemplo pues el año pasado el destino Donosti como tories turismo gastronómico pues se fuera el primero del mundo no tres bueno el detonante fue aquel

Voz 1826 15:15 Arzak que ha dado de comer a tanta gente de tantas y tantas formas a él que le gusta comer

Voz 15 15:23 huevos fritos con pimientos del piquillo

Voz 1826 15:25 sí es que es inteligente

Voz 15 15:28 es que además todos los que hemos hecho pues de la inauguración luego hay una hacemos un recorrido entre los dos espacios del museo

Voz 16 15:36 así que el que hay una

Voz 15 15:40 es una especie de carpas que eso de la ONG que está ayudando a a bueno pues a la gente que llega a Grecia ahora estamos a ir creímos sólo damos huevos fritos con pimientos todos los luz nos olvidamos de los canapés de todas las comidas de vanguardia de los que latino ha sido entonces es que se agradece

Voz 1826 16:01 ese suena Canut de degustación intensivo eh

Voz 15 16:07 sí hubo totalmente incluso al suelo chistorra y queso con lo cual ya he hacemos la comida cumplen

Voz 1826 16:12 no está mal no en el Museo San Telmo podemos ver la exposición Arzak en su salsa hemos hablado con su comisaria Luisa López traería Luisa gracias

Voz 20 16:21 suerte gracias a vosotros gracias buenas tardes

Voz 21 16:24 todo

Voz 11 16:28 no

Voz 21 16:30 claro

Voz 22 16:42 la Semana Santa ha traído el adelanto de los estrenos cinematográficos si para estos días la pantalla grande se llena de

Voz 1826 16:48 expertas pero entre entre otras Nos vamos a quedar con una película con bicicletas parlantes que buscan concienciar a toda la familia sobre el cuidado medioambiental hablamos de Baix es una película nominada al Goya este año a la mejor película de animación de

Voz 23 17:04 la verdad es que nuestros pedales son nuestra esencia Rotary es nuestra vida Río nunca se dio un corredor la gente de spots esperase

Voz 1 17:16 pero carrera espero Anabel

Voz 0564 17:20 Alonso y Carlos Latre ponen voz a Spirit in Montana dos bicicletas que ante la llegada del motor de gasolina su ciudad spots Bill reaccionan para impedir que se estropea su paraíso

Voz 1826 17:30 subdirectores Manuel J García en los está escuchando Manuel qué tal buenas tardes

Voz 0887 17:34 hola buenas tardes qué tal muy bien encantado

Voz 1826 17:37 dos de de saludarte bueno enhorabuena Baix sabemos que supone un paso más en tu en tu carrera una carrera que cuenta ya con más de veinticinco años de experiencia traba Jandro en en los mundos animados de Disney en Universe sal en Hanna Barbera pero esto que supone para ti que ese dice ciencia de todo lo que has hecho hasta el momento Manuel

Voz 14 17:59 bueno lo que supone para mí primero fue un reto evidentemente animación es es un reto que inicia hasta el final porque conlleva pues presupuestos muy altos de de de financiación y tiempos muy largos de producción hemos estado más de cuatro años trabajando en el desarrollo de producción de Baix supone para mí pues su o el hacer mi propia película crearla hay dirigirla pues es una satisfacción como profesional totalmente plena a diferencia de haber trabajado para estas compañías norteamericanas donde bueno pues se puramente haces labores expuestos a la parte condición que te corresponde

Voz 1826 18:41 se ha medido mucho porque desde luego es una es una película para toda la familia hay una gran parte de diversión de entretenimiento pero también tiene su lado como decíamos de mensaje social de concienciación eso se mide mucho todo el proceso Manuel

Voz 14 18:56 sí yo quiero apuntar que Baix es una película crear hay pensada para el público infantil para para pequeño de la casa eh porque creo que es espacio Últimamente se ha olvidado mucho con el cine de animación estamos un poco saturados de películas eh complejas de animación de guiones con con mensajes complicado de seguimiento de movimientos de cámara timos se como un en arte enaltecer la la la tecnología sea como sea en cualquier momento y creo que que no Baixas ha dirigido más al público como trigo infantil sea ha sido catalogado como como especialmente para la infancia a nosotros no nos llena también de orgullo porque lo que pretendíamos hacer una película amable es una película que es de muy fácil lectura audiovisual para para niño pequeño para que lo siga tiene dentro esos valores que hemos tratado de de de dejar ahí como es la visita en la Unión

Voz 24 20:00 el trabajar juntos para conseguir pues

Voz 14 20:02 en que en este caso es conseguir pues devolver el esplendor de una ciudad que era donde vivían las letras tan tranquila hasta que llegó el motor de gasolina explosión lo lo lo cambió todo

Voz 0564 20:14 Manuel y en qué películas inspirado hay algo de Car Byrs

Voz 0611 20:18 eh

Voz 14 20:19 bueno no siempre existen la las inspiraciones unas cosas con otras yo no voy a negar que soy como profesional un fans de John las un seguidor asiduo de toda la vida las cambio al mundo la innovación con los ordenadores Cars para mi fue una película que revolucionó el mercado en su momento ir luego salieron otros otras películas como planes de Disney de aviones etcétera bueno pues en esa búsqueda de que era hacer cosas Si trabajaremos con mundo pues como aficionado a la bicicleta ir pensando dos en cosas deje porque no hacen una película de bicicleta sin tocar se ha hecho aviones porque no hay PETA yo me puse a trabajar en ello y hemos llegado hasta aquí a tener una película llamada Baix

Voz 1826 21:04 pues ahí está ahí tenemos a las bicicletas por cierto decíamos hablando de Bicicletas Carlos Latre Anabel Alonso también Pedro Delgado Perico Delgado qué papeleta

Voz 14 21:12 sobre está bueno pues evidentemente una película bicicletas desde un principio yo dije a persona pues que tenga mucho que ver con el mundo chicle para mí desde un principio pensé en Perico Delgado me atreví a llamarle que contacté con él y le conté la historia de un poco sorprendido quienes adicción cuando una película es no no no entendía nada lo que estaba ahí digo pero bueno fue muy rápida la conexión me dijo venga pues me atrevo con ello vamos a hacer hemos hecho un personaje muy bonito que es perico ha doblado de una forma pues pues muy muy amable muy muy gustoso porque a pesar de no ser un doblador pues ha hecho un trabajo que ha quedado muy bien está que es hermano gemelo de de tándem en una bicicleta

Voz 0611 22:01 nos están además invidentes

Voz 14 22:04 está dirigido por su hermano que está atrás y eso es el personaje principal de de Perico y estaban contentos la verdad igual que con Carlos Latre Anabel Alonso María quiero la verdad es que con los actores de doblaje en la película ha ganado muchísimo

Voz 1826 22:18 pues mucho éxito Manuel enhorabuena un abrazo un abrazo gracias a vosotros

Voz 1 22:31 salvamos a Málaga

Voz 1826 22:32 en el Museo Carmen Thyssen puede verse hasta septiembre la exposición perversidad mujeres fatales en el arte moderno

Voz 0564 22:40 una muestra que recorre en setenta obras más de medio siglo de imágenes protagonizadas por mujeres desde finales del siglo XIX a mediados del siglo pasado Lourdes Moreno es la comisaria de la exposición

Voz 1826 22:51 Lourdes qué tal buenas tardes

Voz 25 22:52 qué tal le encantaba saludaron igualmente

Voz 1826 22:55 oye Lourdes cuando en qué momento de la hice cuando nace el estereotipo de mujer fatal

Voz 25 23:00 bueno el estereotipo de mujer fatal fue muy empleado durante el siglo XIX pero eh más son menos vacía a su segunda mitad pero no es el creado no es el creador de esa idea puesto que en la mitología en la literatura en el relato bíblico eh existían con anterioridad eh pues historias de mujeres que cuya belleza y cuya seducción provocaban la tragedia para el hombre para ellas mismas el siglo XIX eh a partir de la progresiva reivindicación de las mujeres de un papel eh de un cambio de su papel en la sociedad pues se tiene una alarma que hace que que se ese peligro de amenaza a la hegemonía masculina

Voz 24 23:51 fue hace surja como para contar

Voz 25 23:54 arrestarlo esta visión de una mujer al mismo tiempo seductora cautivadora ahí perversa e que conlleva es no solamente el pecado sin incluso la muerte y que además tiene un gran atractivo eso forma parte del sprint de la primera

Voz 1826 24:10 sí de la exposición perder

Voz 25 24:13 sida pero hay otros hay otras dos secciones que muestran esta evolución por qué si es la segunda pues de la noche y las mujeres que lo ocupan pues son las reinas del abismo no también aparece una mujer moderna que va a reivindicar esos espacios que en épocas anteriores habían sido sólo masculino ya la última es la nueva mujer que el título está tomado de una comedia que se estrena a final de siglo XIX en Londres pues aparece una mujer que ya ha ocupado este estos espacios masculinos eh que ya no representa a la mujer como ángel del hogar sino que son mujeres el poder dar de civilidad libres audaces está pues diseñadoras tinto horas modelos en fin como el estereotipo va evolucionando a lo largo de unos setenta años de historia

Voz 0564 25:13 Lourdes Coco Chanel también es una de las protagonistas de la exposición que aportó a la nueva mujer

Voz 20 25:18 me ha dicho Coco Chanel dio sí sí toco

Voz 25 25:22 él es probablemente una de las mujeres que más hizo por la mujer en el siglo veinte por qué la indumentaria femenina al contrario que la masculina estaba pensada como objeto de representatividad de representatividad generalmente de su clase burguesa pero no sabía había diseñado pensado y y con sentido práctico con un sentido de comunidad la indumentaria masculina si Coco Chanel eh pues precisamente pensó en eso sí liberó a la mujer del Tour se pensó en un traje de chaqueta inspirado en el del hombre pero para que la mujer pudiera ir cómoda al trabajo una nueva un nuevo espacio que anteriormente había sido masculinos pero que ahora era comenzaba a ser femenino eh pues se modificó también el sombrero de ala ancha quedó también muy incómodo me creó una más pequeñito incorporó el pantalón el pequeño vestido negro de fondo de armario todo eso sin perder también sin perder la feminidad no así que es Coco Chanel sobre todo ofreció la posibilidad incorporó el punto a la ropa se ofreció la posibilidad a la mujer de ir cómoda y eso era importantísimo porque los espacios las condiciones sociales habían cambiado

Voz 1826 26:49 perversidad mujeres fatales en el arte moderno Lourdes Moreno es la comisaria de esta exposición que está en el Museo Carmen Thyssen de de Málaga muchas gracias Lourdes buenas tardes

Voz 25 26:59 a vosotros encantada

Voz 1826 27:06 antes hemos ido al cine es un plan familiar pero sobre todo enfocado a los niños llega nuestro segundo plan para los peques de esta semana

Voz 0564 27:14 que ahora va de libros a los niños todavía les faltan unos días para volver al cole así que pueden invertir su tiempo leer

Voz 1826 27:19 bien clara Porras qué tal buenas tardes hola

Voz 20 27:22 ahora sale clara es libre

Voz 1826 27:24 Arde tras en en Madrid vamos a pedirle aclara recomendaciones para lo que sería hemos dividido en tres franjas de edad primero una para niños muy pequeños

Voz 0611 27:35 sí para muy pequeña es el libro que es que me tiene muy enamorada

Voz 1826 27:40 que me precioso que ademanes

Voz 0611 27:42 colas a tu casa es un libro he que lo puedes utilizar como pequeñitos desde dos y lo puedes estirarles Ciudad Real porque es muy divertido su libro que tiene dos lecturas una rápida hay otra más más profunda para padres madres y educadores o gente que le gusta contar lo va a disfrutar muchísimo giros nidos les lo pasan fenomenal es un libro de Mar Benegas con la ilustración muy bonita de Mariana Ruiz editada por convenir funcionaba perfecto en dos tres cuatro pero desde dos lo puedes usar muy bien en la versión resumida

Voz 1826 28:15 muy bien para los de Primaria

Voz 20 28:18 pues eso es muy extenso Société es muy larga lo de llevar

Voz 0611 28:25 claro llevan muchísimas franjas de lectura para la primera parte a lo que es desde los siete hasta los nueve que tienen una lectura con muchos saltos sociedad que hay muchos tipos de lectores entonces era es hay un libro que es un clásico que tienen muchas ediciones en muchas situaciones pero que funciona muy bien y lo puede utilizar fantástico para contar y divertir tolerante sólo que ahora se llama pero yo soy soy antiguamente se llamaba eso que no lo era que su libro Clean este subsidio que es un clásico y ahora se ven Ediciones Invisibles S libro genial sobre un pobre oso que un día se esté Time Bernard hice en ya metido en medio de una fábrica donde todo se producen encadena porque mientras él dormía han construido una súper súper fábrica alrededor de su cueva es todo lo que pasa como el pobre oso acaba totalmente convencido de que tiene que trabajar eh pues es muy curioso es un libro muy chulo es muy fácil de leer es muy divertido y al mismo tiempo es cómo está lleno de mensajes que los niños coge muy bien y cada vez van cogiendo con más interés entonces se puede usar muy bien desde los propios siete años ahí siguen más adelante incluso de adultos sigue siendo un libro delicioso

Voz 20 29:45 su libro genial para los más mayorcitos puesta

Voz 0611 29:49 a los datos de nos encanta cambios recomendamos mucho la librería porque son texto ofreció una historia de esas que se quedan metidas en al corazón para siempre que es es que éste le muy bien sobre todo a partir de los diez tienen un muy buen lector no tiene mayor problema pero si no desde una edad idónea hielos doce también funciona muy bien y más adelante también con su libro que es emocionante que se llama bueno doce es para más pequeñito soy libre de María par que sea Matt añade el hombre India es la historia de una niña que buenas montañas nevadas ahí en las noruegas perdidas donde pasan un montón de cosas personajes fantástico es como una Pipi sin ser Fantasy antes es un libro que está aventuras de ternura de diversión de emoción a ir estaba maravillosamente escrito un libro precioso para leer

Voz 1826 30:44 para un niño que dice que lo rollo es un niño que lo que ocurre es que todavía no ha encontrado el libro que le haga cambiar de opinión

Voz 0611 30:51 sí pero es que él es un rollo yo creo que todas las generaciones hemos tenido líderes un rollo incluso nuestras vidas hemos tenido etapas del eres un rollo si leer es un rollo hasta que encuentras el punto que hace que tú disfrutéis muchísimo antes tienes que ir probando tienes que ir probando hasta que de pronto encuentras ese hueco es espacio en el que la dieta la duda que transporta ya ahí es donde deja de ser un rollo pero eso pasa por fases de la vida a los adultos a menos pasados a los dos hay momentos que no te apetece leer mucho pero en el momento que te tocan que te toca la fantasía que te toca el al mal en ese momento desaparece el rollo cuestión de probar in lo que hay que mantener las ganas de probar

Voz 1826 31:34 eso es

Voz 0611 31:37 hay que asumirlo todos tenemos pocas de él es un rollo sabes

Voz 1826 31:40 la verdad caiga en rollo está claro pero que no decaiga las ganas clara Borrás

Voz 0611 31:45 no porque se sorprenden mucho luego la un montón

Voz 1826 31:47 desde luego clara Borrás de La Mar de Letras un beso muy fuerte muchas gracias

Voz 20 31:51 ah vale gracias

Voz 26 31:56 qué bien que ya no sé lo qué tal

Voz 1826 32:10 sí que tarde tan estupenda estamos pasando aquí por la cultura el ocio decíamos hoy por la peculiaridad del día en este Viernes Santo tenemos una una edición especial más extendida ahora unos minutos que vamos a dedicar a viajar por centros de

Voz 0564 32:23 sí pero no por centros de arte cualquiera haremos un recorrido por los que tienen un pasado industrial antes fueron fábricas hoy son museos o centros de arte el primer ejemplo nos lleva a Valencia allí hasta el Centro de Arte bombas Gent un lugar maravilloso del que estuvimos la semana pasada el Centro de Arte está ubicado en lo que hasta los años noventa fue una fábrica de bombas hidráulicas y hemos ido a ver una exposición

Voz 1826 32:44 pues empecemos por ahí si se titula La mirada de las cosas

Voz 0564 32:46 fotografía japonesa en torno a aprobó una muestra que reúne fotografía japonesa desde finales de los años cincuenta hasta principios de los setenta del siglo pasado en plena posguerra la fotografía fue clave en el Japón de aquellos años gracias a dos colectivos vivo y probó que protagonizaron una transformación de la mirada que fue de la mano de los cambios económicos y culturales del país la colección de la Fundación para amor al arte de bombas Henze es una de las mejores de la época a nivel internacional y es la primera vez que se incluye en una exposición de fotografía japonesa de la época a una mujer Nuria Enguita directora de bombas Henry comisaria de la muestra

Voz 0887 33:20 hemos recuperado el trabajo de agua que es de

Voz 27 33:24 ha hecho una fotógrafa que empezó a trabajar a principios de los años cincuenta ir estaba interesada desde siempre por el trabajo de las mujeres entonces trabajó fotografió las risas y las pan pan que llamaban también en aquel momento los barrios donde vivían ir también también las mujeres en clínicas las enfermeras etcétera

Voz 1826 33:45 oye y de qué modo retrata la transformación del país

Voz 0564 33:48 pues los fotógrafos atestiguan todos los cambios sufridos en el país en aquellos años uno de los grandes ejemplos está en otra de las series que podemos ver en la muestra la de Jutta catalana así sus tokiotas rácana

Voz 27 33:58 sí que es uno de los fotógrafos de probó es es un fotógrafo que habla también de esa modernización de la alienación del hombre no en en urbano en el esa foto del metro de ese señor el bocadillo

Voz 0887 34:12 pero también de las es un momento de las grandes sin

Voz 27 34:14 la estructuras de carreteras de cables de fábricas de empresas de de construcción no que cambia por completo el paisaje el paisaje de de ese de esa de ese lugar el va un poco de lo lejano a lo a lo cercano no

Voz 1826 34:29 esta exposición como los estabas diciendo puede verse en bombas Heinze que como los contados fue en su día una fábrica y hemos escuchado Nuria Enguita directora de bombas Henze centra dar hemos dicho estos la radio esto es magia en porque no la escuchamos ahora en dicho esto no será mucho mejor Nuria Enguita qué tal buenas tardes buenas

Voz 24 34:47 tardes hola que hay que hacer como pasó

Voz 1826 34:49 fábrica ser un centro de arte

Voz 24 34:52 bueno la fábrica estaba durmiendo poco después de su cierre en el año noventa había sido abandonada en el dos mil catorce el actual presidente de la Fundación programar José Luís Soler es la vio a través de un bloque de arquitectura industrial eh bueno cuando entró en la favorita yo la la belleza a pesar de la ruina la magnitud del del edificio pensó que era un buen lugar para lo que ellos están buscando

Voz 1826 35:25 porque el edificio estaba a punto de ir iba destruirse de hecho no

Voz 24 35:28 si el edificio de hecho tenía una licencia de derribo porque bueno durante los años anteriores a la crisis pues se había pensado derruir para convertir en un bono hubo muchos muchos proyectos hoteles y centros comerciales aparcamientos etcétera y cuando bueno pues el en el momento de parón digamos de la inmobiliario pasa a cosas abandonan poco uno de esos proyectos queda en otra vez de sus eh

Voz 1826 36:03 en esta tarde de ahora mismo de hecho nos disponemos a repasar algunos otros ejemplos de fábricas porque éste no es un caso aislado nos interesamos por eso no que que es lo que tiene una fábrica una fábrica para reconvertir la reconvertir de además en un centro de arte en un lugar de paso en un centro que reactiva en muchas ocasiones que me parece que es vuestro caso también pues la vida cultural que era prácticamente inexistente no que era un páramo en en la zona donde donde la habéis ubicado que es lo que hace que una fábrica sea el lugar propicio para para albergar arte en principio no ya

Voz 24 36:37 bueno yo creo que en general el pasado digamos el pasado industrial en nuestro país esta es está realizando como antes de ser utilizó el pasado más de religioso eclesiástico no hay muchos conventos reconvertidos en en en museos incluso Iglesias e las fábricas lo que pero lo que yo creo que es muy interesante eh que reconvertidas para museos sus espacios suelen ser espacios grandes eh suelen ser suelen tener techos muy altos eh digamos paredes que son muy muy interesantes y que se convierten en cubos blancos que este bueno ya sabemos que un museo es ese cubo blanco es sinónimo de de museo en muchos casos y en el caso de no estafar bueno también su ubicación evidentemente las fábricas eh solían estar suelen estar en las afueras de las ciudades cuando las ciudades crecen rodean a esas fábricas ciento diez en nuestro caso en los años treinta cuando se construye era una zona de huerta era una zona que está muy cerca de la ciudad pero dedicada de uso agrícola ir digamos toda la evolución de los años sesenta y setenta de la ciudad de Valencia en este barrio en otros fue rodeando a esas fábricas esta fábrica está ahí desde siempre digamos forma parte de la vida social del barrio desde siempre ahora además bueno pues forma digamos que el barrio e ir a la fábrica convertida en en en un lugar de cultura y de arte pues bueno tenemos una simbiosis muy interesante

Voz 0564 38:10 el proceso de reconversión fue ir abriendo una caja de sorpresas no para empezar queríais un párking y acaba Space teniendo una una bodega del siglo XV

Voz 1826 38:16 sí cuenta de sí bueno

Voz 24 38:19 eh la la la fábrica está ubicada como digo ocupa lo que ahora es una manzana entera de la una manzana de la ciudad ir en estaba en zona de huerta entonces bueno en el proceso de rehabilitación se descubrieron dos joyas patrimoniales una relacionada con el pasado vuelta que es una bodega medieval en el siglo del siglo XV una modelo una bodega que está perfectamente conservada es uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura que hay en Valencia sí es también un refugio de la de la Guerra Civil un pequeño refugio

Voz 1826 38:55 de que no se sabía nada

Voz 24 38:56 del que no sabía nada tampoco de la bodega

Voz 1826 38:59 estamos algunos arqueólogos

Voz 24 39:01 Ammann que podía estar pero no vamos fue una sorpresa el refugio e igualmente

Voz 1826 39:07 con lo privado

Voz 24 39:09 no no no no estaba

Voz 1826 39:12 claro registra mira recordó un caso parecido en la en la popular populosa aplazado en el barrio de Gracia en Barcelona tan famosa además por la novela de Emerson se encontró uno con las obras de Barcelona mil novecientos noventa y dos un refugio que habían hecho los vecinos de la zona y que nadie había dicho absolutamente nada a nadie y lo habían guardado como como este secreto como este tesoro que os habéis encontrado Nuria

Voz 24 39:36 pues si nosotros hemos encontramos que fue bueno muy interesante porque efectivamente ahora mismo podemos a contar casi la historia de Valencia en cinco Ossa de cinco siglos en una parcela no basado en poco más de hábitat rural eh pues a a su a su inmersión en un hábitat urbano también con el episodio no de de la Guerra Civil que además Valencia como sabemos fue la autora de las repúblicas

Voz 1826 40:04 Nuria Enguita muchísima gracia si enhorabuena gracias buenas tardes

Voz 0564 40:08 es sabrán lo vamos a seguir nosotros recordó

Voz 1826 40:10 no como decíamos porque tenemos varios ejemplos de centros de arte con un pasado industrial

Voz 28 40:18 eh

Voz 1826 40:21 es un centro in situ

Voz 26 40:24 el empezamos Inca en Mallorca donde estará Fabio

Voz 0564 40:26 K Ramis se construyó en mil novecientos veinte la iniciativa de reconversión partió de la propia familia

Voz 1462 40:32 sus Navarra Radio Mallorca buenas tardes buenas tardes la fábrica son centro generador de ideas proyectos y conocimiento lo que ayer fue una fábrica textil y de piel en Inca una de las localidades más importantes tema Llorca hoy alberga espacios de Ken donde jóvenes emprendedores trabajan en sus proyectos pero no sólo eso la fábrica ofrece también una interesante propuesta gastronómica y cultural este mes de abril se ha organizado un taller para niños dedicado a Dalí aprovechando que en enero se ha celebrado el XXX aniversario de su muerte el director de la fábrica Ramis Juan Ramis no descarta que en Inca otras fábricas puedan reconvertirse en espacios similares

Voz 29 41:14 siempre entonces la esperanza su socio cultural que tenía difícil a través de unas iniciativas de agenda cultural influencias arquitectónicas incluso porque ahora en Inca tenemos muchas fábricas antiguas yo pues empieza a haber iniciativas quizás rehabilitar otras fábricas

Voz 1462 41:30 la construcción consta de cuatro naves cien mil metros cuadrados cada aún hay un patio central de trescientos metros fe zona verde con un huerto ecológico el elemento más característico de la fábrica sigue siendo la chimenea de veintiséis metros de altura que se alza como testimonio del pasado industrial del municipio mallorquín

Voz 30 41:49 una decisión coral que que te abres La Ventana ves y te las estrellas como gigante

Voz 1826 42:05 sí en Madrid que tenemos en Madrid una de las grandes

Voz 0564 42:07 templos es el matadero que no sólo ha dado uso a las antiguas instalaciones del matadero municipal sino que ha hecho algo que se repite en la mayoría de estos proyectos revitalizar el barrio que los acoge en este caso el de Legazpi

Voz 1826 42:19 Radio Madrid Javier Jiménez Bas buenas tardes

Voz 0887 42:22 las tardes en Madrid de matadero industrial y Mercado de Ganados durante el siglo XX a centro de apoyo de la creación en el siglo XXI si las paredes de sus cuarenta y ocho edificios más de ciento sesenta y cinco mil metros cuadrados hablarán podrían contar muchas historias nos relataron cómo ante el crecimiento de la ciudad y los problemas de higiene

Voz 1826 42:40 se inauguró en mil novecientos veinticuatro este matadero industrial

Voz 0887 42:44 para abastecer a todo Madrid el complejo no paró de crecer durante los siguientes años durante la Guerra Civil algunas de sus dependencias llegaron a emplearse como depósito de municiones el paso de las décadas dejó las instalaciones obsoletas en mil novecientos noventa y cinco el matadero echó el cierre convirtiéndose once años después en Matadero Madrid a secas sin el artículo la carne y verdura dejó espacio a Alarte a la danza el teatro las Performance o exposiciones como la que este fin de semana se puede disfrutar una selección de obras del artista multimedia Itziar bario que critica el capitalismo de nuestros días

Voz 31 43:24 para por día está muy Cantat

Voz 0564 43:32 Mallorca Madrid y vamos ahora a Barcelona al Caixaforum que ocupa el edificio de una antigua fábrica de tejidos Casa Ramona al pie de la montaña de Montjuïc un edificio modernista del arquitecto Puig i Cadafalch

Voz 1826 43:44 desde Radio Barcelona Crisol Tuá bona tarda buenas tardes

Voz 32 43:47 buenas tardes en mil novecientos trece Se inauguró esta fábrica de tejidos que se utilizaban para mantas toallas fue encargada por el empresario casi Mir Casa Ramona a Puig i Cadafalch una empresa que sólo estuvo siete años en funcionamiento después de la Guerra Civil esta joya del Modernismo se utilizó como caballerizas de la Policía Nacional así desde dos mil dos es la sede de Caixa Forum en estos momentos expone la obra de Max Bateman uno de los artistas más destacados del siglo XX influenciado por el expresionismo también puede verse la exposición lujo de los asirios Alejandro Magno que recorre seiscientos años a través de doscientos objetos cedidos por el British Museum Elisa Durán ex directora adjunta de la Fundación la

Voz 1587 44:31 no podemos ver una de las monedas más antiguas del mundo porque podremos observar aquí también el comercio fenicio y como esas piezas de lujo también iban viajando a lo largo de todo el Mediterráneo elementos de mobiliario

Voz 32 44:44 este fin de semana en Caixa Forum Barcelona hay actividades para toda la familia el sábado por la mañana proyección de la película Moon Rice Kingdom de Wes Anderson Isaba hoy domingo un concierto que mezcla magia con música gospel

Voz 1826 45:15 Alicante es donde empezamos abrimos un capítulo de antiguas fábricas de tabaco

Voz 0564 45:18 sí hay varios ejemplos en España de Tabacalera reconvertidas en centros de arte en Alicante está Las Cigarreras

Voz 1826 45:24 Carlos calla buenas tardes buenas tardes compañeros

Voz 33 45:27 las instalaciones de la antigua fábrica de tabaco con nuestro patrimonio sentimental que Familia de Alicante no ha tenido en sus

Voz 1826 45:33 una de las tradicionales Cigarreras la Fabri

Voz 33 45:35 comenzó a funcionar en mil ochocientos uno empezó con unas dos mil quinientas Cigarreras la mayoría mujeres que a finales de siglo ya eran unas cinco mil quinientas sin embargo la industrialización que llegó con el siglo XX provocó que se redujera drásticamente el número de empleadas no obstante la elaboración de cigarros continuó hasta su cierre definitivo en dos mil ocho doscientos ocho años después desde dos mil diez sus distintos espacios la caja negra la caja roja el secadero o el jardín vertical albergan actividades culturales creativas artísticas o de ocio entre ellas hasta el cinco de mayo La Caja Blanca acoge la exposición La fotografía espejo personal de una generación Se trata de una muestra de Pilar Citoler una destacada coleccionista de arte contemporáneo de nuestro país en este caso se pueden ver obras de Alberto García Alix Chema Madoz Irma Álvarez la viada o Pablo Genovés entre una veintena de fotógrafos

Voz 0564 46:33 allí tenemos otro ejemplo de fábrica de Tabacos reconvertida el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera

Voz 1826 46:39 nos lo cuenta desde Radio San Sebastián Inés Chavarri buenas tardes

Voz 1315 46:42 buenas tardes de los doscientos cincuenta millones de cajetillas de tabaco que en los años sesenta se producían en la antigua fábrica ya no queda ni rastro pero algunos de los rincones del edificio mantienen la esencia de aquellos años como la bodega un espacio en la planta baja que se ha preservado tal cual precisamente para mantener viva la memoria de las miles y miles de mujeres que pasaron por allí para liar cigarros ahora con treinta y siete mil metros cuadrados y una última planta con las vistas de moda de la ciudad Tabacalera alberga laboratorios de nuevas tecnologías una sala de cine espacios para la residencia de artistas un hotel y la escuela de cine Elías Querejeta para que en este estos días cita en San Sebastián Tabacalera acaba de inaugurar una nueva sala expositiva y lo ha hecho con una amplia muestra sobre el artista donostiarra Esther Ferrer

Voz 34 47:29 yo he sido Alcer esta ópera porque es que estoy hasta ahí que me pregunta que hay es una cuestión de chico que llevo yo sesenta años haciendo performer si no sé muy bien lo que ahora sí que es que te dé una definición pues se El arte del tiempo del espacio la presencia

Voz 1315 47:44 apunten dos tres cinco siete once trece diecisiete diecinueve y veintitrés es el título de la exposición una oportunidad para descubrir la obra de una de las pioneras de la performance en España

Voz 35 47:58 eh

Voz 1 48:06 vamos a ir acabamos nuestro recorrido donde

Voz 1826 48:08 lo hacemos en Londres con uno de los grandes

Voz 0564 48:10 templos de museos con pasado industrial la Tate Modern

Voz 1826 48:13 Begoña Arce corresponsal de la Cadena SER en Reino Unido

Voz 0273 48:16 en la Tate Modern como sabéis sea ya al lado del Támesis es un edificio con una enorme personalidad el que hoy es el museo más visitado de Londres porque ya ha desbancado al Museo Británico en ese puesto era un and tregua central de energía eléctrica construida en la década de los cuarenta con una segunda fase en los sesenta pertenecía a una compañía francesa cerró sus puertas en mil novecientos ochenta y uno tras años de abandono fue remodelada por completo transformada en esa galería de arte contemporáneo de once plantas que conocemos hoy lo bueno es que se conservó al mismo tiempo su carácter original la chimenea por ejemplo de noventa y nueve metros se ha convertido en el símbolo del museo el gigantesco imponente espacio delante Prada que abarca toda la longitud del edificio es la antigua Sala de Turbinas ya allí han expuesto algunos de los más grandes artistas contemporáneos como Louise Bourgeois Juan Muñoz o Weiwei entre otros muchos atractivos la Tate Modern cuenta además con una terraza en el último piso que es un café con una vista inmejorable de Londres de la catedral de San Pablo que está justo enfrente al otro lado del puente del Milenio construido por el arquitecto

Voz 1315 49:30 han Foster el proyecto de la Tate Modern ha sido

Voz 0273 49:33 un éxito completo el edificio acaba de ser ampliado ya revalorizado un barrio y una zona de Londres deprimida durante mucho tiempo olvidar

Voz 1826 49:48 seguro que cuando dijimos que hoy vamos a tener una versión extendida pensábamos que iba a ser tanto bueno sí un poquito pero Emma Vallestrino no tiene suficiente así que todavía un minuto para los conciertos de este fin

Voz 0564 50:00 los que escuchábamos son los escoceses Teenage Fanclub que estarán esta noche en Bilbao dentro de la programación del Basque Fest

Voz 11 50:13 oye que exige el Salim mamá el han entrado

Voz 1 51:12 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 23 51:22 dicen que la vida es un viaje hacia nuestros sueños y algunos esconden historias maravillosas historias como las de Ramón Bilbao que en mil novecientos veinticuatro soñó con crear un vino único y otras que puedes descubrir en Bodegas Ramón Bilbao punto es a través de un precioso proyecto que de muy extra que perseguir los sueños es la mejor actitud ante la vida recuerda a Bodegas Ramón Bilbao punto es

Voz 36 51:49 el mejor de los viajes siempre es impropio

Voz 1826 52:00 de una de los días

Voz 1 52:03 Nadal

Voz 1826 52:20 no sufran que hoy también tenemos dosis de Paco Nadal la semana pasada lo estuvimos saludando estaba en Oslo estaba de paso camino de una aventura ártica bueno los imaginemos que navegar por un imponente mar helado debe ser espectacular nos citamos con él hoy desde allí desde el Ártico parada qué tal buenas tardes

Voz 1679 52:39 hola qué tal muy buenas tardes desde que como bien dice el artículo desde el setenta y ocho en las siglas de Svalbard que por si alguien lo sabe dónde está que me imagino que mucha gente no sabrá donde están las Islas Svalbard pues el territorio habitado más cercano al Polo Norte nos movemos entre el paralelo setenta y ocho y ochenta es decir a mil kilómetros del Polo Norte es un archipiélago que pertenece a Noruega está mil kilómetros más al norte que el Cabo Norte bueno y sin embargo hay vida aunque parezca mentira ahí hay vida latitudes hay vida

Voz 1826 53:11 hay vida notamos que hay vida sonido de de fondo que estáis haciendo que este momento perdón que estáis