La Ventana (22/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:06 el Partido Popular se ha quedado sólo en su denuncia al reparto de turnos del debate de esta noche en Televisión Española ni Partido Socialista ni ciudadanos ni podemos apoyan el recurso que los populares han presentado ante la Junta Electoral Central para que esos turnos se organicen en función de la representación parlamentaria de cada grupo y no por sorteo como se decidió el sábado un sorteo que aceptó Javier Maroto representante del PP en esa reunión según nos ha contado en Hora catorce Pablo Echenique secretario de Organización de Podemos

Voz 1662 00:34 bueno visto aquí a esa fecha una pequeña Sega manifestó alguna disconformidad con ciertas cosas pero usted lo también había todas las fuerzas políticas sino para ver algo santo antes de la televisión pública pues cabía unos elemento de que nosotros hayamos diferente pero pero al final todos participamos todos sorteo el Partido Popular también ni una coma o eran pues no le gusta que ha salido pues de tan normas que yo mismo no aceptó el valen está en esa eh

Voz 1667 01:08 la Junta Electoral Central Se reúne en menos de media hora con ese recurso sobre la mesa la otra polémica que marca este día de campaña es la quema de un muñeco de Carles Puigdemont en la localidad sevillana de IP la Generalitat lo va a denunciar ante los tribunales el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska acaba de asegurar que no les gustan este tipo de tradiciones

Voz 0328 01:28 yo no conozco esas costumbres esa costumbre en concreto pero a mí la violencia en cualquier manifestación no me gusta en ningún sitio ni en ningún acto yo creo que en este país en esta España nuestra hay costumbres muy arraigadas costumbres que nos definen como un país de valores no todas pero las que las pocas que resten pues yo creo que que tendrán el tiempo que tengan que ser

Voz 1667 01:53 el Colegio de Médicos de Madrid que representa a más de cuarenta y cinco mil profesionales ha expresado públicamente su rechazo a los falsos tratamientos para curar la homosexualidad que sigue ofreciendo la Iglesia informa Teresa Rubio

Voz 1933 02:05 la han emitido un comunicado en el que dicen que una de sus funciones es velar por que la ciudadanía tenga una información clara y rigurosa de lo que es una enfermedad pasándose en evidencias científicas y nunca en las creencias Miguel Ángel Chillón es el presidente del Colegio de Médicos de

Voz 2 02:19 la revisión médica tiene que salir el paso para aclarar que somos los únicos son los pocos que estamos capacitados para diagnosticar y tratar cuando hay alguna enfermedad que no es el caso

Voz 1933 02:31 insisten en que la orientación sexual no está considerada como una enfermedad porque de hecho no consta como tal

en ninguna guía Gili hoy todavía es día de regreso para muchos a esta hora hay algunos problemas en las carreteras en dirección a Madrid por ejemplo en la cinco en la provincia de Toledo se registran a esta hora once kilómetros de atascos en la XXXI diez kilómetros a la altura de Albacete también problemas en la AP siete a la altura de Roda de Barà en la A2 en Esparraguera

Voz 1915 03:02 nueva agresión machista en la capital la policía ha detenido a un hombre por golpear a su mujer y a su hija menor de edad ha ocurrido esta madrugada en el distrito de Fuencarral pausas

Voz 3 03:11 la policía ha acudido a la llamada de unos vecinos

Voz 4 03:13 encontrado a la mujer de cuarenta y nueve años en la entrada del edificio en el que vive con herida en el cuello en los brazos y con un cuadro de ansiedad según los testigos el hombre pidió a la mujer que se fuese a casa con él y ante la negativa de hecha la amenazó la golpeó y agredió también a la hija de ambos menor de edad los agentes en contra Aaron al supuesto agresor de cuarenta y tres años escondido encaramado a una ventana del undécimo piso del edificio no tiene antecedentes ni denuncias previas por violencia machista y ahora está a la espera de pasar a disposición judicial

Voz 1915 03:40 en Alcorcón un centenar de vecinos continúa esperando una solución que evite que tengan que abandonar sus casas son ancianos la mayoría octogenarios que viven en esos pisos desde hace ocho años después de que el Ayuntamiento aprobará el plan permuta por el que cambiaron sus pisos antiguos por viviendas adaptadas a sus necesidades el contrato es vitalicio pero ahora la empresa municipal en administración concursal quiere recuperarlas

Voz 1704 04:01 que no se puede quitar así como así es un contrato vitalicio que estos casos no queremos para nada sólo porque a mis padres los últimos días y ya está que luego el pasado agosto acá tapadera

Voz 5 04:12 no puede subir las escaleras yo no puede estar ahí yo tengo un contrato por vida que me lo respeten

Voz 6 04:17 es imposible volverás a esa vivienda lo primero sería el tercer piso Shearer censor es es ya inviable que pongan ascensor entonces sería enterrar no se vida

Voz 1915 04:27 la marca local de Podemos Ganar Alcorcón y el PSOE han anunciado que en el próximo pleno del Ayuntamiento van a presentar una moción conjunta para que el consistorio asuma todas las viviendas tal y como se firmaron Jesús Santos portavoz de Gan

Voz 7 04:38 el Alcorcón por un lado vamos a ampliar la denuncia que teníamos puesta en Fiscalía Anticorrupción por la liquidación de orgías y por otro lado vamos acompañar a los afectados tanto en la denuncia colectiva el Juzgado de lo Mercantil con la posterior demandas en los juzgados de lo conté

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes hoy es uno de sus días raros que tenemos de vez en cuando en España la mitad del país está de fiesta irá otra currando es posible que algunos oyentes nos estén escuchando ahora mismo desde el coche de regreso de las vacaciones de Semana Santa otros comiéndose la mona de Pascua otros es el trabajo algunos en la playa niños seguro porque hoy o no tienen cole habrá posiblemente algún librero ultimando los preparativos para el Día del libro que se celebra mañana que por cierto mañana será festivo en Aragón y en Castilla y León eso mañana hoy para rematar la faena o para darle un carácter aún más singular a este lunes de Pascua ya saben que esta noche tenemos un debate electoral en la tele mañana otro por si alguien se queda con ganas pero yo les propongo esta tarde un un debate alternativo a cuatro también bueno en realidad va a ser va a ser una conversación porque hemos invitado a cuatro veinteañeros estudiantes de Periodismo para que nos acompañen en esta primera hora de programa Isabel cómo ven el panorama cómo ven la vida en general que nos digan qué planes tienen que les preocupa que les irrita que les ilusiona de que ese fían de que no se fía nada miren a mí me interesa mucho verdad Michael buenas tardes

Voz 1546 06:37 hola buenas te lo que vayan a contarnos esta noche

Voz 0313 06:40 candidatos en la tele pero también me interesa muchísimo lo que vayan a decirnos nuestros invitados de esta tarde bienvenidos a la vez

Voz 8 06:51 chao chao

Voz 0313 08:52 a Isaías buenas tardes como hola buenas tardes saludado Mike le decíamos que nos va a interesar mucho lo que cuenta en esta noche los candidatos en el debate electoral pero no interese también muchísimo a contarlo nuestros invitados de esta tarde veinteañeros en una generación que nos quede un poquito lejana en el en el en el tiempo en cuanto a las edades pero de la que no sé si está muy bien informados o muy bien conectados tú querías Michael que esa tenemos mucho poco de esa generación bueno sabemos

Voz 1546 09:17 los superficial yo yo yo poco a lo que pasa si estamos muy conectados luego hablaremos acerca de Kelly como lo bien o mal que estamos conectados pero casi fuera de alcance ahora además es un pecado por mi Pantic como comunicador hemos disolver mucho más hemos de tener mucho más curiosidad sobre sus filias y fobias y cómo reciben formación en mi caso yo me acuerdo haciendo vídeos llena día después hace Milan a un vídeo que duraba tres minutos era una eternidad resulta que a ver a ver es cómo se consumía esto yo veo mi propio propios son hoy día cuando va a a You Tube el suben fragmentos de un minuto y medio a veces yo pienso que no eran saca fuera de contexto el contexto realmente importa poco por una información conciso y que llegue a tener un impacto acto seguido yo creo que hoy mi y no opción es que los veinte mineros necesita una información rápido conciso a pie no me peñas con milongas bueno

Voz 0827 10:34 pero yo creo que esto ha pasado siempre no sea en un informativo de Radio que viene a durar en contenido veinte minutos metemos diez doce clubes informaciones vamos para que te dejen hacer una crónica

Voz 0313 10:46 titulares de dos minutos titulares Álvaro

Voz 0827 10:49 tiene que haber muerto el Rey esto lo llevamos haciendo muchísimo tiempo no cesa veces percibimos como nuevo algo que realmente lleva funcionando desde hace mucho tiempo pero sí que es verdad seguramente que forma parte ya de su manera de expresarse ante el mundo yo creo que es una generación estais sobre todo la previa la de los adolescentes de la que hablamos mucho y a la que escuchamos poco

Voz 0313 11:08 tenemos oportunidad de hacerlo la historia es muy sencilla y la Escuela de Periodismo del país tiene un máster desde hace treinta y tres años si no me equivoco ésta es la trigésimo tercera promoción de vez en cuando hay estudiantes que se asoman por aquí al estudio vienen preguntan con sean molestan de vez en cuando Bono y les dije un día oye ya que venís tan a menudo coño pues venidos un día la radio y contarnos cómo veis la vida y todo eso que acabamos de de comenta lo de molestar entre comillas eh los cuatro que han venido pues mira a Lucas son tiene veintisiete años es el Barcelona ya estudió Antropología Lucas buenas tardes ahora buenas también venido Arana tiene veintidós años es de Vitoria estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco arratsalde on con la bienvenida a su la edito está Claudia Platero veinticuatro años de Ourense Asturias

Voz 3 11:53 tardes cómo estás ir nuestro cuarto invitado es Marco

Voz 0313 11:55 Lerma veintiséis años Gallego también de A Coruña que estudio de Periodismo Ciencias Políticas aislarlos no no no he mentido no quiere decir venir por aquí de vez en cuando os interesa la radio venís por obligación nos interesa mucho la radio al menos en mi caso

Voz 10 12:11 la titular pero yo creo que a todos en general hemos estado un mes aquí que es cuando nos habéis visto más a menudo y la verdad es que la hemos disfrutado muchísimo estamos muy contentos

Voz 0313 12:20 soy consumidores de radio escucháis Radio pero ahora por obligación de siempre os viene de tradición familiar

Voz 11 12:28 ya de antes de siempre en mi caso pues empecé como como una generación entera supongo con el Carrusel deportivo que para mí pues es mi infancia y mi adolescencia completamente y después van pasando del deporte en mi caso la información y la acabas cogiendo

Voz 0313 12:42 Carrusel deportivo en ciencias políticas es decir es un camino

Voz 11 12:44 sí sí sí sí sí pero todo tiene que ver en realidad porque el fútbol es muy político

Voz 0313 12:48 bueno y hoy más que nunca hoy más que hoy más que nunca ahora hablaremos de cómo dice el el debate de esta noche y si por cierto suene como como como seguís la campaña cuanto a la seguís mucho

Voz 1431 13:02 sí es verdad que yo por ejemplo informó mucho a través de Internet de las páginas web de redes sociales pero bueno también sigo mucho la prensa escrita los diarios digitales

Voz 0313 13:12 pero en proporción que dirías por dónde te informas más diarios por medios tradicionales socorro las dos cosas pero más los tradicional que esperáis del debate de esta noche esperáis algo mucho poco o nada pues algunas respuestas menos no que hacen mucho ruido dicen

Voz 1431 13:26 esas cosas pero que cuenten algo que te gusta

Voz 0313 13:28 juntar preguntarles concretamente que te respondiera en algo concreto

Voz 3 13:34 qué qué van a hacer en materias de educación igualdad cosas que a mí para mi futuro pues me interesa ni me afectan y Claudio yo que a los candidatos con quién pactaría en pero ya sin sin rodeos que hablen de pacto

Voz 0313 13:52 pero no te empotra estarían los sabes no sí pero bueno está esa máxima de que antes de unas elecciones no poder revelar con quién va a pactar porque si no bueno pues lo bueno sería revelar lo para saber dónde va exactamente tu voto pero la respuesta que va a nadar no

Voz 3 14:05 sí pero sí que me que me gustaría incidir en esto bueno luego lo que comentaba dicho en es sobre todo en temas de igualdad el cambio climático que creo que es algo que ahora se está hablando mucho pero de que lleva mucho tiempo preocupando a mucha gente pero que ahora está en en el panorama creo que son temas de los que tienen que hablar más no estar un poco lanzándose los trastos a la cabeza que es lo que llevan haciendo toda

Voz 0313 14:28 Lucas que que que que hace un antropólogo estudiando Periodismo perdona igual tienen también puntos en común el carrusel y las ciencias políticas

Voz 10 14:35 que si yo creo que tiene más en común de lo que la gente se podría imaginar porque al final la antropología es tiene un campo de estudio quizás más concreto que el periodismo que lo abarca todo mucho más pero también el método de trabajo es muy parecido es decir es trabajo de K a la antropólogo va sobre el terreno que es un poco también lo que tiene que hacer un periodista no reportero y luego también saca mucha información de las entrevistas entonces en el método de trabajo yo creo que hay hay muchas muchos paralelismos no muchas cosas qué tienen en común ir y luego pues pues no sé quizás sí que el antropólogo tiene más tiempo para dedicar a al trabajo tiene más más espacio también para para hacer sus ensayos el periodista es más conciso más y cada vez más no como apuntabas vosotros pero bueno están a están ahí tienen tienen ciertas cierta y Milito

Voz 0313 15:30 pero yo estaba pensando y está dándolo todo y hablar cuando queráis eh con lo que decía Michael de que ahora e Isaías corroboraba siempre se ha hecho buscamos o buscáis la información muy concisa muy precisa el fogonazo bonito el contexto donde están todo eso no es importante el el marco general

Voz 11 15:45 sí por eso hacen falta periodistas si hace falta el periodismo no es lo mismo pues algo que una foto que cualquier persona pueda subir a redes sociales o cualquier tuit que no esté contextualizada que la labor del periodista que es de profundizar de contexto y de hecho conviven ambos modelos es decir la revolución que estamos viviendo el periodismo no sé

Voz 0313 16:03 no lo es la de las redes sociales sino por otra parte

Voz 11 16:05 Internet nos ha permitido tener un espacio casi limitado el cual trabajos de investigación reportajes con gran profundidad de diez páginas quince páginas que ocuparían de medios escritos los podemos leer en internet están accesibles a todo el mundo yo creo que esa parte no se ve tanto porque parece que no nos molesta no nos amenaza pero existe ya que contenidos de una calidad increíble yo creo que no

Voz 0827 16:25 periodismo además tiene que enseñar mucho a las redes sociales es decir si cuando nos acercamos a las redes sociales aplicásemos criterios periodísticos ir a la fuente contrastar los datos seguramente se metería mucho menos la pata de la que se mete no se crearía menos falsas

Voz 11 16:41 aquí hay muy buen periodismo en redes sociales ahora con los hilos de Twitter es increíble la cantidad de información que te aportan la cantidad de contar

Voz 0313 16:47 descubrimos un montón de Historias nosotros a través de los y los de Twitter

Voz 1546 16:50 es es muy preocupante una cosa lo que está comentando deseas eso tiene que ver

Voz 12 16:54 con la ética debe tener el periodismo la moralidad y ética

Voz 1546 16:58 sin embargo yo tengo la sensación que hay legiones y legiones de estudiantes cómo se puede pervertir la realidad no sacar Jose desde su contexto y utilizarlo por fines realmente no éticos a estamos viendo esto ya no solamente en Estados Unidos con los rusos con el Fake pienso que hay gente que realmente insta dedicándose coger unos totales unos planos ir tú a la vialidad insertarse sin ninguna pizca dietética en lo que me preocupa es que creo que están estudiando están teniendo éxito

Voz 0313 17:38 en el buen vuestro máster no no es decir no

Voz 1704 17:41 por ahí no

Voz 0313 17:44 enseñado Osán ha dado alguna pista de cómo detectar de cómo olfatear donde están las falsas noticias algún protocolo alguna manera de decir cuidado esto es una señal de que tienes que fiarte más un poco son da alguna alguna indicación

Voz 11 17:59 sí bueno tenemos una asignatura que es verificación de datos y la verdad es que es muy interesante porque nos ayuda por ejemplo a saber si una foto que nosotros podemos ver por Internet no es más que una foto antigua aplicado a un suceso actual por tanto es fitness O'Shea es de actualidad Si de relevancia en esa asignatura sí que aprendemos un poco aunque quizá siempre puedes profundizar más porque hoy en día con las herramientas digitales que ahí es muy difícil control todo llega un momento en el que es prácticamente inabarcable es una labor del periodismo

Voz 1546 18:26 sí

Voz 0313 18:28 Claudia sí sí sí sí sí sobre todo en ese sistema

Voz 3 18:30 mucho en que hay que contrastar ya que no te puedes quedar con lo primero que le eso que escuchas y que el periodista también está para eso para preguntar y preguntar ya sólo existe insisten mucho en que hay que informarse bien ir por muchos medios para para conseguir saber la escuela

Voz 0313 18:47 lo que estábamos comentando que es el que es un poco la argamasa que lo une todo y qué es la confianza es decir si se rompe que en parte se ha roto la confianza entre el lector el oyente El Espectador y El el periodista o el medio allí se ha fracturado algo de fin de de difícil solución pasa igual como la relación del paciente con el médico si tú vas al límite tienes bueno ya veremos y no te fijas si se quiebra la confianza se se quiebra todo yo quería preguntaros y me lo he planteado en voz alta hace un momento que quiero saber qué planes de vida tenéis es decir de de vida profesional debería general es dieciséis veinteañeros Tour es el mayor de los cuatro tampoco muy mayor pero quiero saber qué como os imagináis la vida dentro no se hizo ni Claudia dentro de diez años por ejemplo si tenéis objetivos metas o a lo que surja no sé cómo lo veis

Voz 3 19:34 a la siendo periodista sea yo eso es lo que sueño pero sí que soy consciente igual que en otro momento mi vida tuve que hacer otras cosas que no eran periodismo pues igual que en un futuro pues la si la profesión no tira para adelante yo no puedo dedicarme a esto pues tendré que hacer otra cosa ojalá que no porque a mí lo que me gusta es esto pero me imagino así siendo periodista

Voz 0313 19:56 siempre tuviste claro lo de ser periodista o no si

Voz 3 19:58 la buena me viene un poco de sangre porque mi abuela y mi tío eran periodistas luego tuve hay una pequeña crisis adolescente que no sabía muy bien lo que me quería dedicar por lo tanto creo como tanta gente hay porque bueno aparte me quería dedicar otra cosa completamente diferente que era INEF porque hacía deporte entonces dije bueno pues esto es lo que ahora bien sí pero al final no al final Periodismo que era lo lo mío

Voz 0313 20:22 tú te imaginas dentro de pongamos diez años es mucho tiempo

Voz 1431 20:25 yo creo que la confianza está de la que hablábamos de que la gente ha perdido la confianza en el periodismo que piensan que hacen caso intereses externos que son unos vendidos qué tal yo creo que eso está cambiando en estas nuevas generaciones porque precisamente si eliges periodismo no no es ni por qué piensas ganar mucho dinero ni por los horarios que sean buenísimos simplemente es es porque es lo que te

Voz 0313 20:45 me gusta ir porque tienes vocación entonces yo creo que

Voz 1431 20:48 es que eso se nota en las nuevas generaciones que lo hacen realmente porque lo aman y que eso luego en la calidad de de cómo hacen las cosas se nota yo pues ojalá fuese periodista también yo creo que lo seré

Voz 1546 20:59 por qué tengo muchas ganas de serlo

Voz 0313 21:02 Pérez por ello yo de joven

Voz 1546 21:04 comprimir sueño es decir evitar trabajar tengo los sesenta años y no he trabajado emergido hijo fútbol escrito porque de televisión radio es que evitado lo que es curar cuesta mucho aquí dice sobre la vocación la vocación pienso que la vocación es la cosa más importante amar lo que haces lo que haces puedes tenga suerte tenemos que tengo yo a ver llegar a los sesenta años y bajado en vida estaba ocupado seiscientos trabajaba trabajar

Voz 0827 21:36 a mí me asombró con lo lo mismo yo fíjate yo no lo tengo incorporado a a mi lenguaje el verbo trabajar siempre sólo decir mañana tengo que ir a la radio o mañana no tengo radio etcétera no pero ir a trabajar lo suelo emplear muy poco cuando hablo de de la radio es verdad que después trabajamos mucho y se trabaja mucho pero pero la verdad es que no tengo incorporada

Voz 1546 21:58 incesto también dos veces a la semana el fin de semana entre semana es que me invitan a un partido de Champions Liga al partidazo m han muy Cascos pero lo mejor futbolista del mundo le pagan es impresionante oye ya alguna vez a vosotros a vosotras alguien ha dicho porque os metáis en esto porque lo más

Voz 1704 22:23 práctico ya sean padres

Voz 1546 22:27 no

Voz 11 22:28 siempre ahora ya no porque creo que han asumido en general el entorno y en concreto pues en este caso Mis padres que es lo lógico que siempre te adviertan más han asumido esa vocación principio lógicamente y es su obligación advertir está seguro de lo que hace es porque esto esto no se queda a medias aquí o eres periodista o no es periodista es una profesión vocacional yo estaba seguro y aquí sigo no pero pero lógicamente tiene la obligación de advertir

Voz 0313 22:53 les hubiera gustado tus padres que que fuera eso que te dedicadas a una alternativa alguna

Voz 11 22:57 pues es periodista porque al final han comprobado que efectúan

Voz 0313 23:00 entonces mi vocación es lo único que se me da bien

Voz 11 23:03 yo siempre lo digo es que si no fuese periodista no sería nada

Voz 0313 23:07 oye proyectos vitales detalles por ejemplo casa vivienda of empiecen a surgir las arrugas en la frente contar contar nuestras historias estáis para eso y no sé

Voz 3 23:18 yo creo que nunca me voy a comprar una casa pero no es lo que me preocupa porque creo que ahora no es nuestra preocupación yo creo que la generación igual de mis padres sí que era pues tengo que casarme comprar una casa firmadas hipoteca pero yo ahora no me preocupa vivir de alquiler toda mi vida asimilada permitir espero tener

Voz 0313 23:36 sueldo que me permita vivir bien

Voz 3 23:38 de alquiler suelen No somos periodistas para ganar dinero ni para ser ricos porque no existe eso pero pero sí que no me preocupa eso por ejemplo me interesa más viajar invertir lo que gane en eso conoce el mundo así que me que me llama la atención

Voz 0313 23:55 no yo ahí estoy con ella yo solo

Voz 13 23:57 pero muy lejano también lo de tener una casa

Voz 0313 24:00 decía vivir es simplemente no no yo no entraba lo que compra

Voz 1431 24:03 pero sí creo que que yo también doy prioridad a otras cosas de conocer mundo hay tres historias antes que tener algo estable que me

Voz 0313 24:13 cómo estáis a decir cómodamente instaladas en la incertidumbre oscuro ha quedado otro remedio

Voz 3 24:19 no o cómodamente

Voz 10 24:21 tampoco en los queda otra que al final sea se caracteriza nosotros es que tampoco hacemos muchos planes de futuro sino que que vivimos el presente el día a día y que y que no Nos planteamos mucho más porque tampoco tenemos otra no es decir ahora mismo ninguno de los dos tenemos un futuro garantizado de aquí a a dos años no en nuestros trabajos en nuestra profesión por lo tanto es sirviendo no cómo van avanzando las cosas y sobre todo pues eso ponerle muchas ganas que es lo que lo que tenemos todos y eso mucha vocación también no

Voz 11 24:56 sí en parte es consustancial al periodismo no aquí hay que ir partido a partido aunque es cierto que a veces nos gustaría tener un poco más de margen para desarrollar nuestros proyectos no siempre lo puedes tener pero es el signo de los tiempos hay que aceptarlo

Voz 0827 25:10 oye cómo nos vais a nosotros hablemos de la generación de vuestros padres no precoz vamos a hablar vamos a hacer autocrítica invitando de otros porque nosotros estamos muy orgullosos de haber nacido en una España gris horrible tal y bueno la que tenemos ahora con muchísimos problemas pues la verdad es que no está mal no yo tengo un hijo de veinte años que muchas veces reprochaba ya una España que no estéis dejando no sé vosotros donde hoy

Voz 0313 25:36 pues con toda la razón a lo reprocho no perdón contestar contestar vosotros

Voz 10 25:40 bueno yo creo que

Voz 0313 25:43 sea cortes eh no no yo creo que sí que

Voz 10 25:45 por un lado la generación de nuestros padres quizás pero es una sensación que tampoco sé a ciencia cierta pero sí que tengo esa sensación de que quizás han tenido una más posibilidades no también por la época en la que vivieron no él es es es decir el fin de la dictadura también abrió con muchas cosas que antes no se podían se podían hacer veníamos de más abajo

Voz 1704 26:07 exacto entonces por un lado sí que sí

Voz 10 26:09 creo creo que quizás hubo más oportunidades en ese en ese momento pero por otro lado también yo hablando con mi padre me dice que el a mi edad había vivido mucho menos de lo que había vivido yo no entonces pues yo he tenido la oportunidad de viajar también mucho mucho hacer muchas cosas que mis padres no pudieron hacer así que al final es lo que decía Claudia también no es un poco hacer balance decir bueno por un lado tengo unas cosas una libertad y una unas oportunidades que quizás mis padres no tuvieron pero por la otra tampoco tenemos esa estabilidad que quizás sí que había hace unos años

Voz 11 26:43 sí yo creo que es una cuestión de expectativas como todo en esta vida en aquel momento estaba todo por hacer digamos que el sentimiento del país era muy positivo y ahora nuestra generación que digamos ha nacido con unas necesidades materiales incluso afectivas mucho más estables y mucho más cubiertas le ha surgido esta crisis no este periodo de inestabilidad y a veces nos podemos frustrar pero en realidad es un poco lo que dice Lucas no podemos pretender viajar en Ryanair por treinta euros el mismo tiempo empleado de Ryanair cobre dos mil no es un poco la hipocresía a la que estamos instalados y es difícil afrontar eso

Voz 0313 27:16 oye vais a votar el domingo cuatro yo

Voz 3 27:19 que bote porque vais a votar

Voz 0313 27:21 problema porque el voto por correo pero espero solucionarlo pronto algunos ha tocado en alguna mesa electoral es la mía eran hace cuatro años me tocó estar mis primeras elecciones si meto esta vez esta vez no pues mira vamos a saltar de veinteañeros a un treintañero a un treintañero que creo que está en una circunstancia parecida a la tuya hace cuatro años pero con una dificultad añadida

Voz 14 27:42 a ah

Voz 8 27:50 claro

Voz 0313 27:53 no os suena esta música ver caras justo expreso juntos bueno se pregunta se nota también eh esto es un fragmento de la banda sonora de Jesucristo Superstar esto es la canción de Judas ir no exactamente esta canción y desde luego no esta voz pero alguien tiene función el próximo domingo en el teatro Campos de Bilbao y resulta que era ha tocado estar de Vox

Voz 15 28:18 en una mesa el ex actor está intentando

Voz 0313 28:20 todo librarse para poder hacer de Judas y no de vocal de la mesa electoral pero no sé si lo va a conseguir Miguel Calvo buenas tardes muy buenas tardes qué tal Miguel cómo estás amigo

Voz 13 28:31 muy bien pues poquito a poquito gordita que hace pues a disfrutar

Voz 0313 28:37 sabes ya sí tiene ese sustituto en la mesa o todavía no

Voz 13 28:41 pues mira ahora unos cinco minutos que un vecino le ha mandado un email qué más preguntando cosas entre otras cosas le preguntaba oye pero esto es legal lo que que sustituya a mí así yo sí sí me lo han dicho los de la Junta Electoral así como no sea legal así lo sé de qué manera puede ser

Voz 0313 28:56 pero tienes que buscarte al sustituto sí sí sí pero está seguro de que eso de que son así

Voz 13 29:05 por lo que me dijo que ellos acabo

Voz 0313 29:07 cuéntanos cuéntanos cuéntanos la historia ver cómo empieza todo lo cuéntanos a ver

Voz 13 29:11 pues mira os comento yo venía de fallo no de de ensayos que o problemas general son todos genial dos bien no de IS era particular de unos muy guay porque me gustaba mucho porque acababa de de ensayar la muerte de Judas de un modo que por fin ya diseñado esto esto tiene un cuerpo tiene una cosa muy guay era yo casi retengan la carta no de la Junta Electoral yo escojo nada abro ahí me convocan no de que soy vocal yo va ya misma fecha y efectivamente coincide yo va ya era tarde y me voy a la Junta Electoral de Bilbao Illes expongo distracción digo oye mira que soy un actor interpreta Judas eh vamos a interpretar la obra el mismo día el cual se va a hacer las votaciones en los os quería saber qué tengo que hacer para eso para porque se me dijeron bueno tienes que tener documentación que lo certifique yo vale perfecto muy bien qué es lo comenté acción hago lo que tú veas yo no eso es un una cosa muy amplia no y vosotros que saben de lo que lo que llevo tengo que llevar lo de lo que tú veas lo que tú veas que presenta yo vale pues lleve el contrato documentación bastante extensa no entre otras cosas también incluso por si acaso fui con la página de internet de Campos Elíseos para que vean que efectivamente sí Z programando desde antes de las elecciones

Voz 0313 30:30 tenías que haber llegó al Nuevo Testamento también

Voz 13 30:32 pues se lo reduce el nuevo con antiguos todo lo que hace falta es nada yo pues todo feliz entre todo me atendieron muy bien y nada se hizo el trámite vuelve a casa sería Comité ensayo seguía trabajando hablo ir unos días de repente hemos recibido una carta en claro imponía eh los juristas la reclamación tal cual tu ningún tipo de explicación ni nada no hace esta reclamación yo bueno voy a llamar por si acaso usado es saber de haber que pusiese puedo hacer llamo y me dicen que eso que efectivamente lo va a hacer la reclamación y que la a lo sumo podría o pedir otra vez que lo revisan con más documentación que ellas ya hemos enviado y todo o buscar un sustituto yo buscando sustituto vale si yo vale pues muy un sustituto a ver a ver quién estaría dispuesto a hacerlo no me dice nada más yo busco ya lo cubra dígame es operada que que sí que ACB hizo feliz volver llaman oye mira que una amiga mía no Sopelana accede todos genial y maravilloso a ver perdices tal de eso pelada si tú de dónde eres yo no de Santamaría de hechos muy bonito en esta época del año y me dice a pues amigo mío tiene que ser no sirve yo Val

Voz 0313 31:45 me mira como como hijos

Voz 13 31:47 me compraré palmaditas en la espalda y suerte

Voz 0313 31:51 pero hoy por hoy tiene ya sustituto unos dices

Voz 13 31:54 si hoy contratos conmigo un vecino que lo va a pensar no es exactamente al yo sobre el mismo edificio cosa que como así uno valga poco a Vigo

Voz 0827 32:06 te tirándole a la gente que cerró

Voz 13 32:08 de que tenemos azules Otegi Gustavo el pollo yo qué sé ya me pero cualquier cosa

Voz 0313 32:12 bueno oye tú tú si tiene sustituto en la obra supongo tienes Cover

Voz 13 32:15 no sí sí sí tendremos que ver si osaba pase lo que pase la obra sirve como decía Mercury sumas voz no

Voz 0313 32:23 muy bien bueno pues Miguel oye ya nos irás contando a ver si al final tienes teatro o tienes mesa el domingo vale

Voz 16 32:30 muy bien venga a Gur te vaya muy bien

Voz 13 32:33 leas buenas tardes buenas tardes

Voz 1704 32:35 lo es alguna vez una historia si nunca pero patita tocado alguna vez no a mí ninguna a mí una vez y me libre porque hacía programa de elección precisamente eso a mí me sigue peleas amenazas y me dijeron que una vez pero lo que no pero él es un instituto creo que eso no no me lo parece que tampoco porque tú puedes poner de sustituto imagínate claro claro os va a gastar una broma no dices yo no puedo ir pero va ir de sustituto instituto no sé si

Voz 1546 33:01 es ahora tenemos humoristas presidentes de Estados

Voz 0313 39:22 esta canción de León Benavente del todos contra todos como resumen por ejemplo para decidir lo que seguramente seguramente va a ser el debate de esta noche y lo que está haciendo toda la campaña electoral enseguida hablamos este de este debate hoy estamos con cuatro estudiantes del máster de la Escuela de Periodismo del país Lucas Fon con Ana con Claudio Platero Marcos duerma estamos con Michael Robinson tomando café no te han traído el café hoy no enseguida lo pedimos con Isaías a Roberto levantamos un abrazo antes nos cuenta los detalles de esta noche de noventa y cinco pero tenemos una banderilla y con la polémica

Voz 1 39:56 de Science Lafuente fuese

Voz 0827 40:00 justamente ya saben que desde hoy los medios de comunicación no pueden publicar encuestas electorales es una de esas normas junto a la jornada de reflexión que rigen la liturgia electoral del siglo XXI con criterios del siglo pasado cabría preguntarse si estos sondeos son instrumentos que ayudan a los ciudadanos indecisos sean muchos a sofocos a determinar su voto similares estás negativa deberíamos ahorrarnos esfuerzos en hacerlas ya analizarlas con por menor dada su inutilidad pero sí la herramienta puede servir para que los votantes junto a otros criterios puedan configurar su decisión final no se entiende su prohibición cuando aún estamos a mitad de campaña es además una antigualla que casa muy mal con un mundo global incapaz de impedir que sondeos publicados al otro lado de la frontera lleguen a nuestras pantallas a través de Internet me parece además poco democrático que los partidos puedan seguir te estando la opinión de los votantes de aquí al domingo en sondeos internos

Voz 15 40:57 tras al resto de los ciudadanos nos está vedado su conocimiento como si todavía fuéramos menores de edad

Voz 0313 41:06 te lo ponemos en el capítulo de chorradas pendientes no porque tenemos unas cuantas cosas por ahí que no acabamos que todo el mundo sabe que hay que cambiar pero es pero no no no no acaban de animarse hacerlo no

Voz 1704 41:17 es tan absurdo estas sociedades más por lo que dice Isaías los tranquilo que que es que ahora con Internet con hay tantas posibilidades de hecho sigue habiendo sondeos las frutas aparecerán a partir de mañana previas al periodo exacto ha dicho en Andorra teoricamente efervescencia

Voz 0313 41:33 Michael eso pasa en Inglaterra también no

Voz 1546 41:35 no no ni siquiera en Inglaterra hay diez reflexión caro es toda su tumba

Voz 1704 41:41 tú eso explicaría del Brexit es pedir el voto en la puerta del colegio parece no incluso el propio día de las elecciones Twitter en

Voz 0827 41:47 a cierta distancia que hay una distancia alguien pero

Voz 1704 41:50 metro no me falta agobiar tampoco es cosa es que

Voz 1546 41:55 hay muchas tácticas normalmente eso en Inglaterra sería perjudicial por la izquierda porque la izquierda no es un voto a beligerante digamos el paro los conservadores Si hay tsunami votan a mis un movimiento patriótico voto de la derecha sin embargo el voto la izquierda es más temperamental digamos aquí es más o menos igual si llueve mucho sitúe mucho pues a lo mejor no queda más en casa no pero no crean que hacer lo de izquierda claro claro oye eso

Voz 0313 42:26 no tienen paraguas sólo uno pero los quieres de que no

Voz 1546 42:28 es un voto beligerante privilegiado o no

Voz 1704 42:32 mucho más disciplina la derecha no claro entonces

Voz 1546 42:35 eso pasó con él porque en el sur de Inglaterra del día del Brexit el que había bueno eludía Davis tormentas inundaciones y tal yo pensaba Llovera próximo pero pero si eso pase lo dio

Voz 0313 42:51 el programa sí sí me lo dijo

Voz 1546 42:54 eso pasa con las encuestas seas si la izquierda le pone muy bien ganamos ganamos cientos no hay no siempre es positivo para el patio laborista que no dista que mucho en las encuestas porque la gente no va otra cosa es el conservador PAN generaciones van tres generaciones a Carla soy mami vota a haga lo que haga el tiempo hacia pero el Partido Laborista

Voz 0827 43:25 tenemos algunos algunos espejismos en nuestra del electoral que son absurdos no decirlo del comienzo de la campaña electoral con la campaña con la pegada de carteles la campaña electoral comienza el día en que se convocan elecciones ya está lo que pasa es que no se pide el voto es un absurdo

Voz 1704 43:41 bueno yo creo que no se pedía al voto porque yo creo que ya sí

Voz 0827 43:44 sí hombre pero vamos que si es evidente no el buzoneo parece mentira que nos gastamos tanto dinero en papel que va directamente a la basura en muchos casos cuando ya tenemos otros medios por los cuales pedir au o que te pidan el voto desde luego la jornada reflexión me parece que es un absurdo creo que él ya si uno no llega con la decisión tomada el sábado pues poco va hacer porque le dejen de de dar la turca pero es que además te vas a encontrar el mismo el mismo sábado el día mismo de la jornada electoral con los mensajes del día precedente que siguen ahí en las redes que siguen los pies

Voz 1704 44:16 los periódicos pero esos etcétera no

Voz 0827 44:19 todo un absurdo halaga la carpeta chorrada pendía

Voz 1704 44:21 claro pero seguiremos con ello y seguiremos

Voz 0827 44:24 debatiendo sobre los debates de si el tema de las

Voz 1704 44:26 es la entrada las cosas pendientes regular o sea eso que bueno cada elección estamos en la espera

Voz 0313 44:32 dentro de esta vez bueno cada en cada en cada elección

Voz 1704 44:35 doctora una modalidad distinto esta vez ha sido la resisten

Voz 0313 44:37 sí ha del del actual presidente del Gobierno ir a los debates que es una cosa absurda por cierto como seguimos esta noche a través de la radio el debate de Televisión Española

Voz 1704 44:45 el debate lo vamos a seguir a partir de las nueve con un pre debate vamos a empezar a pre debate pre debate del debate porque no tendremos el post debate del debate primero ya calentando un poquitín motores con todo lo que pueda pasar después en ese debate en Televisión Española han con nosotros la gente que ha seguido las caravanas porque evidentemente son que mejor conocen cómo lo han preparado como lo están preparando los candidatos tendremos gente en Televisión Española en la entrada cerquita del plató hasta donde nos dejen

Voz 0194 45:10 llegar y luego aquí no somos rodeado de bueno de gente que ha estado muy en primera fila en otros comicios como puede ser Carlos

Voz 1704 45:19 algún por parte del Partido Popular hombre muy muy metido dentro el partido fue jefe de gabinete con José María Aznar y Luis Arroyo que también ha participado mucho las campañas de comunicación del Partido

Voz 0194 45:28 lo socialista Bastad Lluis Orriols politólogo muy bueno esto

Voz 1704 45:31 Vallespín politólogo también Emilio Contreras que son dos de los tertulianos habituales y lo que vamos a hacer es lo que hacemos habitualmente también cuando damos una sesión de del Congreso así que es dejar el micrófono abierto que yo creo que esto es lo mejor porque el momento de de reaccionará pues cuando lo estás escuchando cuando lo estás oyendo íbamos a hacer también lo de la comprobación de las noticias falsas en directo Sonia Ballesteros que ha puesto en marcha durante contra ha encontrado unas cuatro horas de contacto pues vamos a hacerlo en directo a ver cuántos cuantos les pillamos en directo en en el mismo

Voz 0313 45:59 pues fíjate una cosa yo en fin el debate tanteo el formato tan raro dos debates en días seguidos en fin es lo que es Bach naturalmente que se van a ver y los voy a seguir y tal pero yo tengo mucho interés en lo de antes sino después en el partido del pos partido porque creo que puede dar bastante más juego que incluso lo que no soporten que el que no soporten los

Voz 1704 46:19 pero claro es que el debate el debate tiene siempre tiene todo al margen de él

Voz 0313 46:22 sorpresa si él él él pos partido

Voz 1704 46:24 debate siempre es muy interesante pero lo que pasa es que el post debate del debate de hoy va a durar muy poco como mañana ya tenemos el debate del siguiente debate pero bueno yo creo que estos

Voz 0313 46:33 no son profesiones veintidós dentro dentro de lo kafkiano que es tiene su gracia si lo ha seguido según como el de hoy es coño mañana otro partido de haber sido un ha estado mal bien regular de jueves a ver

Voz 1546 46:45 el debate es curioso porque existe un profesional mentiroso entonces se busca habrá anuncios gitanos y el hombre que hace el spin sabe que su candidato no acabó mal pero no a todo saldrás pues que salgan ganadores y que maravillosos claro que ellos muchos saben que han perdido la cabeza claro entonces luego ya están lamentando la pegando la cabeza contra la pared bien perfecto y tal yo soy dictar cuando están entiendo se mueven los labios los los labios desde que hablan IMIM tan constantemente esta noche en tu programa no quiero hacerle de menos

Voz 0313 47:36 a estar hablando con cuatro o cinco

Voz 1546 47:39 a propósitos profesionales mentiroso

Voz 1704 47:43 no claro porque todos lo mismo que cuando terminan las elecciones cuando haya resultado todo el mundo gana aunque pierde es exactamente lo mismo lo que pasa es que esta vez Michael sí que veremos el que mienta esta noche lo veremos porque mañana a lo mejor cambia de estrategia y veremos que mañana cambia de estrategia quiere exacto quiero decir que sólo se equivocaron

Voz 0827 48:02 esto lo decimos con media sonrisa pero es un escándalo si es decir un tan como claro que nos tratan como imbéciles y desde luego aún representan de público lo primero que hay que decirles oiga un respeto un respeto no me trate como un imbécil usted puede hacerlo a lo mejor pero a mí no me trate como tal no tres de estas cosas que después hay muchas carrillos y lo comentamos con medidas qué remedio me parece que es una degradación de la democracia parece mentira que se incorporen nuevos actores políticos elección tras elección en vez de mejorar la especie lo que haga sea empeora charlas el que me parece que es increíble

Voz 1546 48:38 eso cobra un pastón e hombre claro son

Voz 1704 48:42 venga no los asesores los estudios y todo buenos días

Voz 1546 48:46 lamenta Iván que dices

Voz 1704 48:48 Isaías que no está mal decirles no sólo porque se proclaman ganadores de algo que no han ganado a lo mejor sino

Voz 3 48:54 con los propios mensajes durante la campaña le

Voz 1704 48:57 coral se repiten la mentira a pesar de que hagamos todos el facha que me de que todos pongamos los datos sobre la mesa les da absolutamente

Voz 3 49:05 igual venía en el AVE leía a A

Voz 1704 49:09 a Ciudadanos Albert Rivera porque decía decía Pedro Sánchez lleva la palabra indulto grabada en la mente

Voz 0313 49:15 eso sí es un buen pero vale no sé vamos

Voz 1704 49:18 a contar como sin duda que antes tiene que haber una condena es que claro son muy cansinos que dice Isaías que te toman cuerpo toman Austria no es por tonto pero será divertido también como nosotros aquí

Voz 0313 49:29 es ya porque la la la moda ya está aquí

Voz 1704 49:31 es seguirlo a través de Twitter Rey de reyes bueno claro es que si les encanta esta mañana Pepa y una de las cosas que los dos destacaban era esto que antes claro tú te sentaba saber un Felipe González les a Aznar bueno a la mañana siguiente los periódicos pero ahora no ahora es en directo pero me ha gustado mucho lo que he dicho

Voz 0827 49:52 Contreras de lo del silbido el sí sí sí sí sí era una cosa menor yo no conocía no es muy divertida cómo a veces los candidatos parece que están diciendo que no no no es un mensaje dirigido muy dirigido a Obama

Voz 0313 50:05 ahora sino que va para una nota ante concreto

Voz 0827 50:08 sólo pudo ser lo que le llevó al final la trama