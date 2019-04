La Ventana (22/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 tenemos una última hora relacionada con los atentados de Sri Lanka se acaba de confirmar la muerte de dos españoles en esa cadena de explosiones registrada ayer recordemos son dos españoles procedentes de Pontevedra Aida Pena tardes buenas tardes de momento hay muy

Voz 2 00:22 pocos datos pero si se confirma que una pareja de treintañeros un chico y una chica naturales de antecesores en la provincia de Pontevedra están entre los fallecidos en el múltiple atentado de Sri Lanka según los primeros datos que se conocen él vivía en la India y ella aprovechó las vacaciones de Semana Santa para ir a visitarlo esta tarde la familia ha sido informada ya de la tragedia

Voz 0313 00:41 a esta hora Pablo Morán también es noticia un nuevo problema en las candidaturas de Ciudadanos

Voz 1667 00:45 así su cabeza de lista a la alcaldía de Castellón va a presentar esta tarde su renuncia asegura que la dirección nacional del partido no le ha dejado margen para elegir al resto de componentes de su lista Radio Castellón Jaume Matas

Voz 3 00:57 Jesús Merino neurocirujano ha convocado

Voz 4 00:59 de prensa a las siete de la tarde para anunciarse en la Ciudad de la Justicia Castellón el intento de secuestro de su lista municipal por parte de la dirección provincial según denuncia un texto al que ha tenido acceso Radio Castellón Merino que ha sido ratificado por la dirección nacional y autonómica asegura que Castellón será la única capital de provincia sin candidato de Ciudadanos Jesús Merino advierte que en la dirección provincial quiere imponerle una lista fraudulenta con el único fin de dinamitar el partido is saltándose los estatutos internos

Voz 1667 01:26 nuevos fichajes de Vox para las municipales y europeas fichajes que no pasan desapercibidos Javier Carrera buenas tardes qué tal buenas tardes concretamente la formación de Santiago Abascal incorpora al preso

Voz 0866 01:35 Vicente de la Real Federación Española de Caza Ángel López para ver a su lista para las elecciones europeas lista para la que ayer confirmaron al abogado del Estado Jorge Buza Day al periodista Hermann Tertsch en novedades también en Madrid el concejal del PP en el Ayuntamiento y autor del logotipo del partido Fernández Martínez Vidal abandonará las filas populares para ingresar en Vox si por Barcelona el candidato al Congreso Ignacio arriba confirmaba también hoy a través de Twitter que optara a la alcaldía de la ciudad con

Voz 1667 02:02 y un dato económico que es noticia hasta ahora es el precio del petróleo que sigue su escalada hasta marcar hoy un nuevo récord mensual Elario Maika eso sí ese paga setenta y cuatro dólares el barril de Brent son tres más que al cierre de la última sesión el jueves en una escalada que los analistas atribuyen al endurecimiento en mayo del embargo de Estados Unidos sobre Irán que es uno de los principales exportadores de crudo del mundo el brent ha subido ya un treinta y cuatro por ciento desde los cincuenta y cinco dólares que se pagaban al comenzar el año deportes Toni López en marcha el último partido de abajo

Voz 5 02:31 Jornada veintiocho de Liga Iberdrola en Mestalla se está jugando el derbi valenciano entre Valencia y Levante al descanso van Valencia uno Levante uno por la mañana se ha jugado ante veinte mil aficionados a veinte mil aficionados en el RCD Stadium el Español cero Atlético de Madrid uno que ponen otra vez lideres alas rojiblancas y esta noche a las nueve juega líder de Segunda División Osasuna visita al Elche para cerrar la jornada veinticinco de Liga Un dos tres

Voz 1667 02:53 seis Si tres minutos cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:01 Madrid es la segunda comunidad que menos dinero destina la atención primaria sólo un once por ciento del presupuesto de la Consejería el sindicato CSIF denuncia que esta falta de financiación provoca el déficit de personal de médicos de familia pediatras que prefieren trabajar en otras comunidades José Molero

Voz 1667 03:15 no es portavoz de CSIT como solución de choque tendrán que incrementar las plantillas de Médico de Familia en Primaria aproximadamente en un quince veinte por ciento más pero además tienen que mejorar las condiciones de trabajo que estamos teniendo además un tiempo por consulta muy alejado de lo que se consideraría óptimo

Voz 1915 03:33 el tramo cerrado de la línea dos de Metro se amplía y ahora va desde retiro hasta sólo una parada más que hasta ahora la línea está cortada desde el pasado veinticinco de enero por los trabajos para reforzar la seguridad del túnel afectado por las obras de la empresa OHL que está llevando a cabo para construir un parking subterráneo dentro de un complejo hotelero y comercial desde la Comunidad de Madrid quizá aseguran que a pesar de la ampliación se mantienen los plazos previstos y la línea se reabría por completo el trece de mayo un par de semanas antes de las elecciones autonómicas la Consejería de la consejera de Transporte Rosalía Gonzalo

Voz 1459 04:02 esta obra es una obra que ha suspendido temporalmente un servicio que estamos eh lógicamente preparados para restablecer lo antes posible que será a finales de mayo y como consecuencia de ello pues también habrá unas cargas económicas que tendrá que asumir la empresa por parte de una reclamación que vamos a hacer desde Metro de Madrid

Voz 0281 04:23 pisos racismo Madrid considera que la decisión de

Voz 1915 04:25 la Audiencia Provincial de archivar la investigación sobre la muerte de más me Man Bay es una muestra más de que hay racismo institucional Paula Guerra su presidente

Voz 7 04:33 estaba segurísimo de que si Bombay se hubiese tratado de una de un ciudadano francés alemán y suizo o lo que sea hubiese investigado hasta el final como se trata de una persona negra que además de a la ley de Extranjería estuvo condenada la manta pues no

Voz 1915 04:49 que tenemos diecisiete grados en el centro de Madrid

la recordamos la noticia con la que inició vamos este boletín informativo se confirma la muerte de dos españoles en los atentados de Sri Lanka es una joven pareja de la localidad de Ponte Cesur es en Pontevedra tal Ica Moha ha confirmado que el alcalde de dicha localidad nosotros seguimos pendientes de cualquier novedad en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias aquí en la SER

Voz 0287 09:05 hay que ganas verdad mañana veintitrés de abril se estrena la última temporada de Gomorra una serie basada en el libro de Roberto Saviano sobre la mafia napolitana por el que recibió amenazas de muerte de la Camorra Gomorra

Voz 1667 09:19 es una serie original de Sky que bate todos los récords de audiencia ya puedes ver todas las temporadas en Sky además de los mejores canales de pago películas y mucho más

Voz 1250 09:28 prueban el primer mes es gratis entran sky punto es

Voz 6 09:34 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:38 hoy nuestro paseo diario por la Historia nos lleva hasta Francia ya está uno de los símbolos de su revolución la Bastilla esta tarde no remontamos al origen de su construcción concretas vente a la primera piedra

Voz 19 09:52 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:10 la jornada importante la de hoy para Francia aunque ellos no lo sepan por qué el veintidós de abril del año mil trescientos noventa se puso la primera piedra de la Bastilla aquella primera piedra fue clave en la historia de Francia porque si la Bastilla no hubiera construido los franceses no lo hubieran podido tomar sino lo hubieran tomado vaya birria de Revolución francesa la Bastilla se construyó como bastión para defender Paris y en ese plan defensivo estuvo un par de siglos hasta que pasó a ser una prisión política a la Bastilla iba los respondón es los escritores lenguaraz es todo el que le cayera mal al río por eso se convirtió en un símbolo del despotismo monárquico

Voz 6 10:48 sí

Voz 13 10:56 decirlo lleva

Voz 1626 11:08 la Bastilla era una fortaleza de dimensiones impresionantes rodeada por un foso de ocho metros de profundidad y con Torres de veinticuatro metros de altura

Voz 18 11:18 muy fea tan fea

Voz 1626 11:20 que si no lo hubieran asaltado y destruido los revolucionarios estaba previsto derribar la para dejar París más mono en la Bastilla acabaron encarcelados desde nobles de alto copete como el filósofo Voltaire el marqués de Sade hasta delincuentes comunes a personajes tan enigmáticos como máscara de hierro acabó encerrado incluso el propio arquitecto de la Bastilla a finales del siglo XIV pero bueno no lo encarcelaron por lo fea que le quedó sino por pedir clemencia para los judíos la fortaleza la debió de hacer muy bien la verdad porque no supo por dónde escaparse ahora bien aunque la toma de la Bastilla se convirtió en indiscutible símbolo de la Revolución Francesa conviene desmitificar un poco el evento

Voz 20 12:00 una de las es Sara Reyal o un área a otra

Voz 1626 12:15 es cierto que fue asaltada es cierto que los revolucionarios se cargaron al gobernador de la Bastilla pasearon su cabeza en una pica pero también es verdad que allí había más espectadores curiosos que amotinados y que la única intención de los revoltosos era coger la munición y largarse ni pretendía liberar a los presos porque sólo había siete detenidos la Bastilla ni convertir aquella fortaleza en un edificio símbolo de la revolución si el gobernador hubiera entregado la munición cuando se la pidieron la Bastilla hubiera pasado por la historia sin pena ni gloria y encima la hubieran derribado por fea

Voz 20 12:50 os lo digo

Voz 0313 12:54 no es verdad de los hechos históricos adquieren mayor o menor dimensión por pura casualidad por por circunstancias muy menores el caso de la Bastilla sin duda sin ninguna duda lo conserva dicho lo cual

ya no sientes escribiría para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los libros con Benjamín Prado

Voz 21 13:26 voté buscando tres horas hasta que no son las que yace

Voz 0313 13:38 Benjamín Prado buenas tardes amigo buenas tardes cómo estás muy bien Germán Solís subdirector de la Escuela de Escritores

Voz 22 13:44 muy buenas tardes qué recién llegado los dos a Madrid au

Voz 0313 13:46 bueno Benjamín si cuatro horas a tú lo que quieres es que diga el de dónde viene para hacerme de sufrir no

Voz 22 13:53 bueno bueno bueno Benja yo no vengo de Valencia pero bueno declarantes deja está muy enfadado conmigo porque resulta que buenos Bob Dylan ahí está de gira europea batió para en España entonces bueno nos llamó a Fernando Navarro y a mí nos dijo Jesse no Benissa Paris haberme yo no sé si no hubiera a España otros que ir unos claro claro entonces en Halle fastidia que no no leíamos

Voz 0281 14:14 hay llamado llamado a su embajador

Voz 0313 14:17 tal esta Dylan con casi setenta y siete ataques

Voz 23 14:19 eh respecto a lo que vimos el año pasado está eh mejor de voz dentro de lo que es Dylan está más expresivo con la voz y menos con el piano y ahora mismo se encuentra bastante a gusto con la of está haciendo un show que ha quitado las versiones que tocaba de cancionero americano de Sinatra ya Tin Pan Ale que estuvo haciendo el año pasado para tocar sus clásicos eso sí con un sonido pues muy calculan western swing priman blues muy años cincuenta es un concierto pues yo creo que para ver en teatro

Voz 1250 14:49 con mucho mucho silencio oí que nadie que nadie

Voz 0281 14:52 Molés enzimas de gorra como tú

Voz 22 14:55 a contar con mucho silencio y con muchas fotos

Voz 0281 14:57 pocas fotos porque Dylan con lo con lo especial que es

Voz 23 15:00 bueno la verdad es que ya pasó en el Auditorio Nacional el año pasado la gente está muy pendiente la seguridad de que no hagas fotos pero no me parece algo fundamental y yo creo que que tendremos que empezar a haber la música en directo cómo vamos al cine o Cobo Alonso en la presentación del libro nadie está he hablando gritando cuando estás viendo una película ni sacando fotos no se sabe que hace una semana contábamos aquí también un poco antes de entrar en antena que por primera vez Dylan ha hablado al público creo que en quince años costosas bueno otras lo que es noticia pero qué fue lo que pasó en el bis estaba tocando paro de tocar en medio de la canción de Blowin in the big Wynn estaba detrás del piano se colocó en el centro del escenario vino a decir algo así como ustedes deciden si quieren que poseemos para fotos tomen fotos si quieren que toquemos seguimos tocando

Voz 0281 15:49 a mí me parece jamás a mí me parece mí porque siempre me lo bien que les Britta mucho la gente que no va a los conciertos saberlo sino a fotografiar los o agravar los que recuerdan a gente que quiere más a las fotos de sus hijos que a sus hijos las tienen Marc

Voz 0313 16:01 la plata la entrada de los honores a Phoenix tampoco se la sensación que debe tener el que está en el escenario mal que una cosa es ver depende de la música que interpretes es ver a un mar de cabezas hay

Voz 0281 16:12 o saltando o escuchando o bailando o haciendo lo que sea pero claro con tanta lucecitas

Voz 0313 16:16 esta blanca hay tanto destello y tanta cosa

Voz 0281 16:19 pero tiene no lo sé pero lo que ha dicho Hermann está muy bien vistos a en el teatro lo consideraremos absolutamente imperdonable que alguien pusiera a agravar la obra fotografiarla porqué en un concierto que a fin de cuentas es otra representación sólo que con música no pues bueno pensemos sobre eso

Voz 23 16:34 sí sobre todo pensemos tanto pensemos también que

Voz 22 16:37 estas asistiendo una representación artística en la que un artista igual que son conciertos es una película que sea una obra de teatro dices un artista está transmitiendo algo ese momento muchísima concentraban momento no no no por el artista porte como público ese momento de emoción por el que has pagado que sí

Voz 0313 16:54 siempre que lo

Voz 22 16:55 yo te lo pierdes por hacer una foto grabar un vídeo no entiendo nada estamos un poco así un poquito de musica

Voz 0313 17:03 por cierto va

Voz 24 17:06 mi

Voz 6 17:18 musical el grupo

Voz 0313 17:19 pocas grasas que estarán mañana el concierto de los cuarenta en la plaza Cataluña de Barcelona a partir de las siete de la tarde pero es que antes de cuatro a siete habremos estado haciendo La Ventana hay en directo

Voz 25 17:29 para celebrar el día de Sant Jordi el Día del Libro Joy

Voz 0313 17:33 no sé si alguna vez lo he preguntado me imagino que hay un montón

Voz 25 17:35 Tom de de libreros no sólo en en Barcelona en Cataluña sino en toda España pero hay más que están de los nervios estresados currando

Voz 0313 17:45 los preparativos pensando a ver mirando el tiempo que hará mañana que eso es muy importante también que un día para echar una ojeada a las librerías preguntarse preguntarles con morada van a vivir esta esta jornada tan especial tenemos algunas citas la primera en Barcelona precisamente Concha Vidal librero de la librería no Yu no leáis caso Let Xavi el buenas tardes bona tarda qué tal buenas tardes qué tal cómo va eso

Voz 3 18:13 la librería llena siendo un día de fiesta de Pascua en Barcelona muy bien estresados la semana pasado voy anotando

Voz 0313 18:22 Xavi es un periodista reconvertido con el que hemos hablado alguna otra vez aquí en La Ventana y reconvertida de librero que es el oficio que ama por encima de todo está en el en el barrio del pop lo Nou abrió en dos mil trece pero en dos mil dieciséis igual os recordáis tuvo que mudarse a otro edificio porque se quedó pequeño no ir a los clientes el Eibar hería trasladaron los libros en una cadena humano os acordáis además en lo comentamos sí vimos las las imágenes forman un recuerdo de eso bien

Voz 3 18:48 Bob un porque si no no se va a olvidar nunca oye

Voz 0313 18:53 cuánto tiempo me decía siempre GT la semana pasada pero cuánto tiempo de media invierte un librero en Barcelona por ejemplo en preparar San Jordi

Voz 3 19:00 bueno yo creo que San Jordi que es sólo vía para un han libreros significa un mínimo de dos meses

Voz 26 19:05 es decir empiezas el uno de marzo

Voz 3 19:08 con la petición de novedades previsiones de lo que puedes vender los títulos que van apareciendo durante todo el mes de marzo la preparación durante el mes de abril después hay un mes más por decirlo de alguna manera que son el descuento devuelve has vendido esperemos que sea poco y entonces es prácticamente un mes más para volver a tener la librería ya en el punto inicial

Voz 0313 19:35 mañana mañana es día de mañana es día de clientela habitual o gente nueva es día de dejarse recomendar hora la gente viene a tiro hecho ya

Voz 3 19:42 mañana te encuentras a varios tipos de personas de de de usuarios hay clientes habituales que vienen a saludarte

Voz 27 19:51 hay clientes

Voz 3 19:53 poco habituales que

Voz 27 19:56 en en vienen a buscarlo

Voz 3 19:58 han oído por la tele por la radio o en la prensa pueden Terme entonces llevaban ya van a Tirofijo y entonces ahí algún tipo de usuario que entra y te pide consejo eh tú puedes saber consejo que que puedes porque ahí miles de personas que que van entre la librería o las paradas que ponemos en el plano entonces ahí hay hay diferentes perfiles pero habitualmente el cliente habitual viene antes intuí te dice que te está bien no viene porque pero te lo vuelves

Voz 0313 20:33 qué tanto por ciento de la facturación de un año puede llevarse a Sant Jordi no les debería ocurrir

Voz 3 20:38 uno de los años pero actualmente puede ser veinte veinticinco

Voz 0281 20:43 Juan en un solo día que barbaridad oye a mi me gustaría saber si hay porque entre los escritores sí que hay hay de dos clases en este terreno estamos los que nos encanta ir a las ferias del libro realmente Nos gusta no gusta estar con la gente va a hablar con los lectores y tal están los que sufren muchísimo estando en la en las ferias del libro porque se sienten Fine animales de compañía medios en una en un zoológico no también hay libreros que les gusta Sant Jordi libros que no les gusta San Jordi por ejemplo que van así un poco ahí como un acuerdo arrastrados

Voz 3 21:13 yo yo yo te confieso que Sant Jordi es muy alimenticio nutritivo para el resto el año la librería pero que yo siempre pienso que esto es un mercado que está un poco loco no porque un día veinticinco por ciento de la facturación siempre piensas hombre no es estoy una librería miro a toda la gente de la librería pienso del resto del año donde está él piensas son sólo que cada una de las Familias que viene compra un libro al mes incluso Debolsillo estaríamos hablando de otro mercado

Voz 26 21:47 sí señor entonces obvia santo

Voz 3 21:49 Jordi yo Godín bueno Llodio el hasta el veintidós de abril entre el veinticuatro de abril

Voz 0313 21:56 esta persona no hay trasvases Sant Jordi no llegue uno hay no hay trasvases no

Voz 3 22:00 no pero el día de esas perdió una espectacular día de Sant Jordi además con que lo disfrutas lo tienes todo hecho lo que no tengas no lo tienes y por tanto tienes que vender lo que haya

Voz 0313 22:12 no te escapes recomendar no es un libro va el primero que te venga a la cabeza

Voz 3 22:16 a me me vienen me vienen mucho a mi me gusta mucho el ensayo que ha publicado en Anagrama y en catalán y en Arcadia Richards se Net que se iban a construir habitar ética para la ciudad dónde has una historia del urbanismo es decir de cómo se piensan las ciudades desde el siglo XIX hasta hoy ya está explicado bueno como hace siempre que es que es que se siente es un intelectual que cuando explica las cosas lo hace con mucho rigor pero con un lenguaje inteligible para todo el mundo Fene construir y habitar es uno dos una de mis libros pero claro no puede dejar de hablar de Klaus Lucas por ejemplo de una agente sí que son esas novelas de agota Christophe que estaba absolutamente desaparecido del mapa la editorial que lo tenía no lo imprimía no estaba disponible y libros de castellano y Amsterdam en catalán la han recuperado igual no me cabe recomendarle ahí estás aquí lo estoy vendiendo muy bien que eso es una historia Premier

Voz 26 23:19 al menos el periodismo e una mucho no mucho

Voz 0313 23:26 muy bien Javier Vidal de la librería de Barcelona no Yu y feliz año amigo Bunbury que necesaria es la actitud correcta mira la semana pasada una librería de Zaragoza la debería Cala nos hizo llegar un correo electrónico para contarnos su plan podría del libro un correo que empezaba diciendo ahora comentas vale que les al tambor y ocupes la vía pública total antojo vale que estés en Salou sentaría en un chiringuito poniendo demorado de mejillones pescadito frito a todos nos gusta vale que antes como un poseso por las cumbres pirenaicas que pedales arrasando en los márgenes de los caminos vale que aprovecha estos días para viajar a Estambul Londres París que fundas la visa en el gran bazar en Harrods o las Galerías Lafayette vale que paguen por cuatro tapas y los vinos ocho euros vale que paguen por cuatro tapas de diseño y los vinos de marca doce euros que te Castells medio sueldo en invitar a comer a la familia en el restaurante de cocina fusión Aragón nuevas vasco persona urbano gana japonesa de la esquina vale que el otro medio te lo dejas con tus colegas atizando te gin tonics de Ginebra con aromas florales histórica de agua fósil a los que seres añade todas las especies de la historia de la humanidad y medio Beppino vale que el niño las zapatillas que lo convertirán en el nuevo Nadal o el móvil con cinco cámaras y por hidráulico de nueva generación vale que paguen por ir al fútbol a sufrir a insultar

Voz 18 25:08 vale todo eso y mucho más pero por favor

Voz 28 25:13 no vuelvas a decir que los libros Francisco voy buenas

Voz 0313 25:27 tardes buenas tardes Francisco librarse de la idea que Álamo de Zaragoza buenísimo el texto e de verdad lo suscribo de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad pero que le puedes aparte de todo esto Creed corresponder a alguien que te dice que el libro es caro Un caro descaro barato comparado con qué

Voz 29 25:46 que yo creo que eso es un topicazo no que te yo creo que cada vez menos gente afortunadamente no pero yo creo que un libro es una de las cosas más baratas eh y más útiles que por decirlo así que utilicemos ese sí mi ya dura mucho decoran un montón de una estantería

Voz 26 26:07 junto con otros forma parte

Voz 29 26:09 el ambiente familiar de tu salón puedes arrojar datos

Voz 26 26:13 tu mejor amigo mejor enemigo círculos muchísimas cosas incluso comerte lo que es el de forma yo por por

Voz 0281 26:20 por tirar de uno de los de las de las líneas del texto es verdad que la gente que más se suele meter con la comida fusión llamamos llamémosle así es la que no ha aprobado nunca solamente la idea le horroriza la gente que dice que son caros suele ser la gente que no le que por desgracia ha crecido en España sigue creciendo el número de personas que manifiestan no leer nunca un libro yo no creo que sea una cuestión de precio creo es una cuestión de educación no

Voz 29 26:43 nadie yo creo que es exactamente igual que cada vez la es más tema es que a veces como te no perdamos tanto otro problema nueve pero yo creo que sí que hay o qué

Voz 0281 26:55 yo también Güito poco cita venga comentó que

Voz 29 26:58 es muy considera población lectora otras cuestiones que se desvía hacia otros lados que no sea H A mí como librero y me gustaría que fuera no tenemos doscientos optimistas

Voz 30 27:08 el te poquito a poco el libro

Voz 29 27:10 pero bueno pues tiene que ir ocupando el sitio que ocupa o querer ocupar pues bueno en estos países queríamos más llevamos más en los cuales siempre los miramos no podíamos tendríamos tanto pero bueno es decir yo creo que que tiene que Kelly no tiene un lugar y está ahí es importante pero gente creo que hay mucha gente que no valorar

Voz 0313 27:29 oye Francisco en en San Jordi ahora hablamos con un colega tuyo Barcelona compras Un libro te llevas una rosa en los clientes de la Calamocha mañana sellaban borrajas he leído bien

Voz 29 27:39 pues sí has leído la verdad es que esto fue una ocurrencia de bueno bien a mi compañera y libre de también que además es madrileña es cosa pero no te lo digo porque es curioso pues es una cosa que es de Navarra y de Aragón

Voz 26 27:52 sí señor pone sí señor fácilmente no salen

Voz 29 27:55 incluso mucha gente buena utilizamos tóxico iremos es eximido como agua de borrajas pero realmente ya casi nadie Talgo esta gente eh estos Mañas yo estos Navarro sabe lo que es una barraca no pero bueno que muchas veces tienen una razón para el día libro

Voz 26 28:10 de coincide además con el día de Aragón si bien Jorge el patrón sí señor

Voz 29 28:14 efectivamente se en algunos sitios al dejar regalos que parece un poco raro porque buenos no no era Rosa pues tiene un pasa no y entonces se han ha sido curioso que no rodábamos borrajas ya ves que dispuso convertirlo en una pequeña tradición donde la gente pues bueno óptima nuestro puesto él me pasé tenencia y me siento orgullosa

Voz 3 28:33 es que yo iba a su lindo Easyjet

Voz 29 28:35 el primer plato lo que es una cosa gracias señor

Voz 26 28:38 de alimento para el espíritu cepa cuerpo para eso

Voz 29 28:41 son estupendas comparta Atica y aceite de oliva

Voz 26 28:45 no es una auténtica maravilla

Voz 29 28:47 yo puedo pues comer con el libro o después setenta pues obligatoria que las dos cosas la enfatizáramos esto si queremos libertad

Voz 26 28:54 oye Francisco mañana tenéis

Voz 0313 28:56 mucha movida por el Día del Libro tanta como hay en Barcelona por ejemplo ese ese porcentaje de facturación que Nos parecía brutal será también en vuestro caso no tanto

Voz 29 29:06 no no están conozca no obstante pero es verdad que que en Aragón una tradición de importante que yo creo que después de Qatar hundido muy cara Bonds posiblemente la la zona de España con más bien a pesar de que sea efectivo y considera más con quienes dieron como como os he dicho antes no pero sí que es muchísimo más movimiento tengo muy pensión Zaragoza o la plaza del parque en Huesca se llenan completamente de de puestos editoriales la gente pues aquí García mente incluso de veías que estamos abiertas os acuso es una es una fiesta muy hermosa

Voz 26 29:42 debe esperemos que mañana no responde el tiempo sí

Voz 29 29:45 el gran temor que todos llevamos porque no tiene muy buena pinta eso sí que es muy posible sería una buena jugarreta pero bueno

Voz 0313 29:52 oye no te escapes venga recomiéndanos un libro va

Voz 29 29:56 un libro varios bueno unido sólo vale una red si mira uno narra una novela que me partió hoy haya conseguido pro mañana tendremos otros nombres es algo que me Alfaguara Iker

Voz 26 30:08 Patricia Brown verdad es dice pero sí sí es una maravilla unidos sobre sí

Voz 29 30:13 el amor y desamor pero también un poco sobre la generación de los cuarenta años sobre este mundo tan tan complicado que está viviendo pues esta gente cuarenta de cuarenta años petróleo tiene todo bastante complicado no y luego mira solamente muy singular que una editorial de Zaragoza la editorial Yeti nací que es nuestra experiencia editoriales mutis por decirlo así que cuido muchísimo sufridos se Gemma cinco número cinco de autor es Sergio dicen que es un autor argentino de primerísimo nivel muy desconocido en España desafortunadamente es uno de los campesinos escritores latinoamericanos que te seguiré con pasión

Voz 0313 30:48 muy bien pues tomamos nota Francisco Goyanes librero de la librería calmo en Zaragoza un abrazo muy grande gracias por estar en La Ventana eh

Voz 26 30:55 venga un abrazo feliz San Jorge Vega no

Voz 0313 30:59 mañana tenemos en en La Ventana a un escritor aragonés a Manuel Vilas sí señor nosotros en Barcelona en la eh

Voz 0281 31:05 hay una gran narrador y con muchísimo éxito que no es su última novela se sabes

Voz 0313 36:21 aquí estamos ya en el tiempo del concurso de Relatos en cadena hoy con el subdirector de la Escuela de Escritores con Germán Solís a punto de saludar a los finalistas de una semana que ha tenido como inicio para construir historias una sola palabra tendríamos

Voz 22 36:37 son terroríficos Carlos sí literalmente todos todos han ido por ahí todos todos solteros

Voz 0313 36:43 no tenemos bueno ten tenemos temblor de emoción tenemos género tenemos

Voz 22 36:48 no tenemos una parodia del género pero sí seguidos han ido al genero al género de del terror

Voz 0313 36:53 ha sido en total seiscientos cuarenta y siete relatos esta semana tres finalistas que son Alberto Moreno Pulmonía Silvina Palmieri Alberto tiene cuarenta y tres años es de Talavera de la Reina Toledo maestro de Educación Física en Primaria en un cole hoy tendrá vacaciones debe ser el último día no Alberto buenas tardes

Voz 26 37:09 hola buenas tardes oye oye no está disfrutando del último día has estado fuera vacaciones

Voz 45 37:15 sí hemos estado disfrutando de la lluvia en Castellón

Voz 0313 37:18 ah muy bien Germán también lo contaré ahora la hemos sido unos cuantos por esa zona de oye tú eres finalista semanal ya por por quinta vez de hecho la semana pasada lo fuiste también de de dos de cuanto que donde tenían la afición por escribir

Voz 45 37:31 bueno pues de pequeño siempre me ha gustado y bueno

Voz 3 37:34 a última veinte lo hacemos un poquito más a menudo

Voz 0313 37:37 vale has escrito a estos días de vacaciones a uno

Voz 26 37:39 sí a ratito menos pero sí muy bien advierto que tengan mucha suerte amigo gracias

Voz 0313 37:45 pues voy a cincuenta y cinco años en Madrid es administrativa en el Colegio de Economistas muy buenas tardes hola qué tal lleva mucho tiempo muchos años muchos temporadas ya enviando al concurso verdad mi madre mía y además tiene un libro de varios cuentos infantiles escritos por ella gente gente feliz que fue un auto un auto edición verdad

Voz 46 38:05 sí exactamente sí fue un regalo regalo de cumpleaños de mi familia

Voz 0313 38:09 ya tienes pensado mañana el Día del Libro que vas a comprar al que vas a regalar o todavía no

Voz 46 38:13 pues no todavía no no tengo nada pensado

Voz 0313 38:16 bueno pues a a improvisar a lo que surja que tengas mucha suerte voy Sylvina para el número cuarenta y cuatro años Argentina de Buenos Aires es contables escritora allí en Buenos Aires son ahora la una treinta y ocho minutos de la tarde Silvina buenas tardes hola hola muy bien contables Contador han argentino dicho contable pero hay velaban Contador ha no ha

Voz 47 38:38 así es Silvina

Voz 0313 38:41 una curiosidad llevas mucho tiempo enviándonos relatos al concurso porque sé que no son gente de de Argentina de Colombia de Chile de México

Voz 47 38:51 sí sí mucho de hecho había sido finalista semanal como ahora en dos mil once hacía muchísimo

Voz 26 38:57 pero igual sigo intentando intentando bonita oye cómo nos consiste Silvina

Voz 47 39:03 navegando por Internet investigando concurso microrrelato me gusta mucho la micro ficción y bueno un día evidentemente Gudiel la palabra indicada

Voz 0313 39:12 va muy bien muy bien bueno pues este jueves comienza precisamente de la Feria del Libro de Buenos Aires y la ciudad midiera es precisamente Barcelona que mañana celebra mañana celebra Sant Jordi Voro Silvina que tengas mucha suerte bueno era quedar los tres en antena que vamos a seguir hablando porque el mañana celebramos el Día del Libro en Barcelona en la plaza Cataluña será una ventana abierta al público sin los quieren venir a ver y a escuchar y tal luego una fiesta de música con los cuarenta y todo eso pero mañana Javier Torres buenas tardes hola buenas tardes hay otro acto institucional de gran nivel y de gran relevancia

Voz 1250 39:45 sí sí te diré que hoy lo he pasado fatal

Voz 0313 39:48 pues mira cuando una mujer

Voz 1250 39:50 de noventa y cinco años tiene la cabeza como la tiene y es lúcida te cuenta cosas y además de las cuenta bien dices Dios mío me gustaría he dicho me queda fatal porque he dicho confluir con setenta no llego a esto

Voz 0313 40:04 según el resto hablando del de la Premio Cervantes exactamente de Ida Vitale de ida

Voz 1250 40:10 Italia te digo Ida Vitale ha estado hoy en lo pasado también fatal porque tenía que resumir recortar lo que decía ella tiene una unos pensamientos que son largos Si muy interesantes mira escucha de momento esto

Voz 37 40:26 no respondo de vida amén a todo lo que está detrás de este acto es de decir un premio que no me esperaba para nada menos éste claro abre que llegó digo porque no sigo diez años antes entonces estaba en mejores condiciones para responder a esto aquí es un poco bueno matador en cuanto responsabilidades

Voz 1250 40:59 dice que un poco mejor tendría ochenta y cinco años es decir en una década estaría mucho mejor de lo para atrás y hay varias ideas que me han deslumbrado porque es de la mirada que tiene el punto de vista yo creo que no es habitual no es él

Voz 37 41:18 J caballo Israel pienso que es muy importante no entender que creo que es tan importante entender cómo no entender Ike de no entender muchas veces es que sale la la curiosidad nadie ir de de no más allá

Voz 0313 41:39 tú Benjamín vale tanto en lo entender cómo entender para si no entender te sirve para seguir buscando la manera de entenderlo yo creo desde luego aquí para escribir no que al no

Voz 22 41:50 no entender es uno es uno de los motores yo creo que el arte no sólo de la escritura de cualquier arte

Voz 0281 41:56 Nos queda a reciclar no el que decía de la magia hacia la magia es una ciencia que aún no hemos comprendido hay que seguir buscando

Voz 1250 42:03 hay por ejemplo señalaba la importancia de los diccionarios como dicen allá en la mesita de luz que es la medianoche de los chavales por qué que dice que es una idea peligrosa que tengan los chavales el diccionario Azziman al lado de la mesa es es peligrosa porque puedes consultar siempre el diccionario esos siempre es peligrosísimo

Voz 37 42:23 aparte de estar toda quizás palabras que aún no no le explican que Levin Tre llegan y que va a tener que estar en la vida que con

Voz 6 42:36 en nervioso

Voz 37 42:38 pregunta mejor verlas en el diccionario aparte de eso están todas las palabras que te llaman desde el diccionario porque las palabras se tiene momentos llama la atención desde el rincón de la página

Voz 1250 42:58 manito SES las claro claro claro que te llame para acabar cree que es esencial que los escritores sean claros pero no tanto como para que sea pan comido porque dice que si no tienes un libro lo cierras si lo entiendes no lo vuelves abrir y entonces ahí en ese interregno está está la Historia hoy ha depositado un texto que tenía de Bergamín anotado dibujado porel en la Caja de las Letras en la sede del Cervantes hoy y mañana el entregan un premio a partir de mediodía el Premio Cervantes

Voz 0313 43:27 es importante que según

Voz 1250 43:29 claro que va a estar lleno de todos los que hacen peleado ahora por estar en estos debates que están ahí todos que a ver en donde me tocó a mí en el extremo tal seguro que todos estos que esta noche iban a debatir sean peleado por tener un asiento en primera fila exactamente en no sé muy bien

Voz 0313 43:47 qué por literatura creo que no va a ser ni por la puesto un abrazo Javier Benjamín antes de que vayamos a la final con los relativistas tienes tiempo

Voz 26 44:11 para dos recomendaciones literarias a ser tres porque ya que ha hablado Javier de Ida Vitale

Voz 0281 44:15 hombre voy a recordar que acaba de publicar la editorial Tusquets último libro se llama de plantas y animales es un tratados no te lleves diario personal escrito lo mismo con una lucidez con una gracia y con un conocimiento de la literatura de sus autores de la presencia de los animales y de la naturaleza en el mundo de los escritores clásicos verdaderamente apabullante ella dice que la me ha gustado mucho esa expresión dice que la naturaleza es la reserva espiritual de este mundo y a mí me parece una frase muy inteligente muy inteligente

Voz 26 44:50 muy voy a hablar de folletín fíjate Bono bueno pero eso

Voz 0281 44:52 dos joya tienes que ennoblece de alguna manera el género uno del del presente otro el pasado uno Marga Marta García pon

Voz 1667 45:00 sí

Voz 0281 45:00 eh el olor de los días felices la publicado el editorial Maeva es que tiene todos todos todos los elementos del folletín una niña huérfana abandonada quién sabe por quién en el torno de un convento sabes donde los ponían para que les metieran para dentro creada por una monja que la quiere Illa advierte de los peligros que hay en el en el

Voz 48 45:18 mundo eh eh extramuros

Voz 0281 45:21 eh bueno con una vocación por una cosa un poco rara ya está predestinada a ser criada cuando Sada comento pero lo usa la publicidad y entonces lo que hace eh Marta García Ponce en esta novela es e inventarse un personaje que pudiera haber sido seguramente estará basada algunas personas de la de la realidad que pudiera haber sido una de las primeras eh en publicistas importantes de España por aquellos años estamos hablando de los años de los años veinte en los que mientras busca su madre quién es esa te punto pe punto que está abordada el trapo en el que estaban vuelta Condal abandonada en fin todos estos elementos están pero vemos una recreación de los anuncios de perfumes de marcas de coches más y el momento en el que Ana Expósito que es la protagonista de la novela le dice a un un publicista que la contrata usted no se ha dado cuenta que realmente lo que le falta pues a la publicidad es la voz de las mujeres quiénes somos le compramos los cosméticos incluso quiénes somos compramos las cremas de afeitar a nuestros maridos y demás porque siempre hacen a aparecer a las mujeres como simples amas de casa en lugar de como consumidoras y un nicho de de negocio grande bueno es una novela muy divertida una novela de casi quinientas páginas de Marta García Campos el olor de los días felices Iniesta es el pasado

Voz 49 46:38 no hemos hablado alguna ya de Luis aquí

Voz 0281 46:40 Arnés una escritora absolutamente desaparecía del mapa autodidacta que también en los años veinte los años en los que en los que sucede la novela de Marta García Pons vivió Luisa carnes podría haber sido una autora del XXVII ella había trabajado como Sombrerero porque en aquella época el trabajo infantil no solamente no está perseguido sino que estaba hasta bien visto y no de una familia necesitaba un jornal más en casa pues pone a los niños a trabajar no bueno Luisa carnes primero a trabajar unas hombre vería como aprendiz por una jornada de trece horas diarias cobraba una peseta después pasó a hacer sus propios sombreros y sobre todo a escribir después de empezar a escribir la llevaron a a una revista una a un lugar donde encontró un poco de de acogida a lo que ya a lo que yacía aunque fuera autodidacta sacó varias novelas sacó muchos relatos goles vivos hablando aquí de sus de sus cuentos es la historia lusa carnes ya la editorial Renacimiento que es la que está publicando toda su obra sacados tan Natascha que es su primera su segundo libro su primera novela que cuenta pues cuentas historia la de una niña trabajadora que está hasta que puede escapar digamos de ese oficio que lo habían que la habían impuesto para poder sobrevivir empieza a escribir bueno también hay unos elementos de folletín una herencia por hay gente buena gente mal la gente que la ayuda gente que la persigue Natacha de Luisa carnes su segunda o libro su primera novela hay una recuperación muy necesaria venga

Voz 0313 48:08 allá vamos final semanal del concurso Relatos en cadena una palabra para arrancar Thiem blamos seiscientas cuarenta y siete historias tres finalistas el primero Alberto Moreno título de su relato Mi madre es una zombi

Voz 50 48:22 ah

Voz 6 48:26 hablamos cuando la vemos así comienza a perder peso a palidecer

Voz 8 48:31 eh ya penas la vemos casi mejor porque cine cruza de noche

Voz 6 48:34 con ella en el pasillo despeinada en chándal con esas ojeras luego soy incapaz de dormir mi papá que durante esos largos periodos tiene que encargarse de absolutamente

Voz 51 48:43 todo siempre nos dice que no nos preocupemos pasará que el día menos pensado mamá saldrá de su agujero para iniciar nos pilla se acerca el final que pronto terminará de escribir

Voz 18 48:59 es una parodia del género pero fijaros una cosa que muchas veces no

Voz 22 49:02 hemos para escribir que lleva hasta las últimas consecuencias y lo importante que es el título los microrrelatos este otro relato sin sin el título no no no funcionaría sin ese título no

Voz 0313 49:13 eso hace tiempo que lo pusimos en marcha y creo que está muy bien

Voz 22 49:15 porque también les eh Jo les obliga

Voz 0313 49:18 a los finalistas también a ganarse a los es y a pensar cómo les cuadra bien un título que uno que escribe y conoce a muchos que escriben sabe que esto que se cuenta aquí es eso Hampden que cuando un obstáculo novela se completa una especie de bestia huraño vamos con el segundo relato el de pulmón ya que lleva por título pinto pinto gorgorito

Voz 53 49:43 haremos una

Voz 1113 49:47 empleamos con el crujido del primer escalón aguanto la respiración y me molesta Campillo Him hotel bajo las sábanas no me deja escuchar ese es el Penta año diez roto centro le quedan dos más

Voz 53 50:00 pasillo ahora veinte paso tres cuatro Fernández el Rubio no siete ocho y nueve realista ojo once doce trece catorce quince ese chirrido que ha girado

Voz 1113 50:29 todo el aire de mis pulmones de golpecillo aliviado pero me queda un regusto amargo en la boca

Voz 53 50:34 allí

Voz 54 50:37 pues al final de las una esto esto es suspense miedito pero está muy bien eh

Voz 22 50:42 está muy bien construido porque construirlas método como las buenas historias de monstruos el no el Mostra no

Voz 54 50:48 maneja maneja además de la sentencia

Voz 0313 50:53 venga vamos tenemos trozo de monstruo manos en este caso es el de Sylvina palmero se titula verdad o reto

Voz 55 51:03 no

Voz 0155 51:05 si empleamos cada noche desde la del incidente los médicos aseguran que el trauma no es físico que nuestra mente reproduce una y otra vez la hipotermia que casi nos manda a nosotros también al más gélido infierno pero mi hermana ello sabemos que en verdad es ella es ella quién era la sangre para recordarnos que no olvida que fuimos nosotros los que la Retamosa nadar sin ropa en el lago congelado

Voz 22 51:32 una buena ansiosos reto

Voz 0313 51:34 es apuesta verdad una huelga historias eh

Voz 22 51:36 lo psicológico también los fantasmas que no sabemos

Voz 53 51:40 sí son reales

Voz 22 51:43 lo están en la cabeza de nuestros protagonistas pero vamos que yo lo sufren

Voz 0313 51:47 desde luego si la obligaron a nada en el lago congelado que se atenga a las consecuencias muy bien qué

Voz 0281 51:51 la el el miedo sea mental pero la hipotermia sea física

Voz 0313 51:56 también me gustaba el gélido infierno también está muy bien vamos a votar hilos que votan como siempre en primer lugar nuestros nuestras finalistas Silvina con cuál de los otros dos relatos te quedas cuál te convence más

Voz 56 52:08 me gusta hace unos el segundo un voto para Puy porque en voto esto pues yo voto por si alguna por Silvina y Alberto yo por Puig