La Ventana (22/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:11 ampliamos el hasta ahora la noticia sin duda trágica de la tarde la muerte confirmada ya de dos españoles en los atentados de Sri Lanka Se trata de una pareja procedente de Ponteceso es en Pontevedra así nos lo confirmaba el alcalde de esa localidad se llama José Manuel Vidal

Voz 0976 00:25 no efectivamente los peores pronósticos y finalmente se cumplieron muy baja que confirmamos que dos de los vecinos de Ponteceso pobres en Pontevedra pues están entre las víctimas de los de los atentados de desoír las dos jóvenes de treinta y treinta y cinco años

Voz 0313 00:47 bueno el ayuntamiento convocó un pleno extraordinario tras la muerte de de sus vecinos que más sabemos Pablo Moro nuestros

Voz 1667 00:52 compañeros de Radio Arosa están intentando ampliar la información sobre esta pareja estaban

Voz 2 00:56 de turismo en Sri Lanka Jorge

Voz 1667 00:59 éxito buenas tardes María Gonzalo

Voz 3 01:02 dice Vicente tenía treinta y dos años Alberto Chaves e XXXI Él es ingeniero y estaba trabajando en Sri Lanka desde hace un tiempo en un grupo relacionado con productos del mar y su comercialización india de pro fan con sede en Vigo su novia había ido en estas vacaciones de Semana Santa a visitarlo habían aprovechado para conocer la ciudad de Colomo oí una de las explosiones les cogió en el hotel donde se alojaban con este motivo como decía el alcalde hace un ante miembros de la corporación municipal de Ponteceso Durex han decidido celebrar un pleno urgente y extraordinario esta misma tarde a las ocho para consensuar una declaración institucional y acordar tres días de luto oficial

Voz 1667 01:35 de la campaña Jay decisión de la Junta Electoral Central sobre el debate de esta noche estaban estudiando el recurso que había presentado el Partido Popular contra el reparto de turnos de esta noche en ese debate en Televisión Española y que han decía

Voz 0827 01:48 ha ido José María Patiño buenas tardes buenas tardes la Junta elector

Voz 1108 01:51 ahora acaba de rechazar el recurso del PP contra el ordenamiento de los turnos en el debate de la misión española según han confirmado fuentes de la Junta a la Cadena Ser aún estamos no obstante Pablo pendientes de conocer cuál es la argumentación que la la Junta ante el recurso presentado por el partido de Pablo Casado como recordamos había recurrido precisamente el reparto de turnos entre candidatos que se había acordado por sorteo en el debate a cuatro que se celebró el paro

Voz 1667 02:19 esos dos argumentos que vamos a conocer en los próximos minutos el debate este primer debate de la campaña empieza en Televisión Española a las diez de la noche en Sevilla la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver sea localizado en una casa de la localidad sevillana de Aznalcóllar no hay más detalles al respecto solamente se sabe que el cuerpo de esta víctima tenía evidentes signos de violencia y en Valencia hoy toca contabilizar los daños del temporal tras las lluvias de ayer que sólo en Jávea han dejado más de trescientos litros por metro cuadrado en las últimas veinticuatro horas informa desde Valencia Amparo bots

Voz 0122 02:55 el temporal empieza a remitir pero sin duda hemos vivido datos históricos de precipitación acumulada para esta época más de trescientos litros por metro cuadrado se recogieron ayer en la comarca de la Marina sobretodo en los municipios de Xavi hay Denia el mayor registro en sesenta años y un centenar de personas tuvo que ser desalojada anoche en previsión hasta trescientos avisos han recibido

Voz 4 03:16 los bomberos en la provincia de Valencia en el sur

Voz 0122 03:19 también se han recogido cantidades importantes superiores a los cien litros por metro cuadrado ante todo ello el Consell del Gobierno de Puig ya ha anunciado que aprobará un decreto de ayudas para atender a todas las necesidades de los ayuntamientos afectados

Voz 5 03:33 los deportes Toni López Victoria de Levante uno otra es al Valencia en el derbi valenciano que acaba de terminar en Mestalla ante casi diez mil personas una victoria que deja cerrada la tercera posición de Liga Iberdrola para el Levante esta mañana al Atlético de Madrid ha ganado cero uno ante más de veinte mil espectadores en el campo del Espanyol para volver a ponerse líderes con tres puntos más que el Barça a dos jornadas del final un Barça que puede proclamarse esta campe esta semana campeón de Liga Santander depende de sí mismo en las dos jornadas que se juegan para cerrar el título de la Primera División masculina en este caso en Segunda División termina hoy la jornada XXXV dos tres con el partido del líder Osasuna visita desde las nueve de la noche con tres puntos de renta ahora mismo sobre el segundo

Voz 1667 04:10 pues es todo seguimos con más noticias actualizadas al minuto en nuestra web Cadena Ser punto com tan

Voz 0827 04:15 en La Ventana ya a partir de las ocho las siete en Cannes

Voz 1667 04:17 áreas en Hora Veinticinco con Ángels Barceló deia

S

Voz 14 05:54 qué difícil canta hacia tierra madre que nos aguanta denunció crecen ya los padres de tus padres grandes pues quietas nos cambian la mirada ya actúe como el que defiende a los suyos galos que vienen con eh la levantará que ha habido un ciclo la tierra Eloy de la consola

Voz 0313 06:24 a siete minutos de la tarde las seis y seis en Canarias la defensa de la tierra la conservación del medio ambiente la lucha contra el cambio climático hay un montón de batallas por dar un montón de caminos por participar en esas batallas vamos a empezar esta tarde a esta hora con con uno muy original casi el primero año mil novecientos setenta desde ese año el veintidós desde abril tal día como hoy se celebra en muchos países el Día de la Tierra quién fue el promotor un senador norteamericano llama Keylor Nelson ese día consiguió la primera manifestación para que se creara una una agencia ambiental en Estados Unidos participaron dos mil universidades diez mil escuelas centenares de comunidades al final fue la presión social la que consiguió que el Gobierno norteamericano creara esa agencia de protección ambiental hoy como saben por desgracia

Voz 4 07:10 los aires que soplan el administración norteamericana

Voz 0313 07:13 van un poco en dirección contrario esto quiere decir con eso es que para determinadas batallas Se puede ser activista de muchos tipos Se puede ser biólogo se puede ser arquitecto ingeniero periodista sea puede ser de todo puede ser también un artista en España tal día como hoy nos hemos acordado de un gran defensor de la tierra de su tierra Lanzarote que fuera artista César Manrique miren estas que van a escuchar fueron palabras suyas hace casi treinta años recogiendo un premio de Radio Club Tenerife

Voz 1353 07:41 sí creo que como la experiencia que ya tengo de hace mucho tiempo de trabajos salvando y lo posible todo es nuestro medio ambiente que los canarios nunca han tenido una conciencia exacta ese del gran lujo qué significa vivir en Canarias por su climatología por su foto su flora por su paisaje increíble etcétera me da una pena enorme que después de haber realizado cosas tan importantes como por ejemplo lo que realizado en la isla de Lanzarote que de la nada el anonimato absoluto se creo una utopía donde sesenta científicos alemanes la declararon la isla utópica de Europa para estudiar la vivienda del futuro me da una pena que después haber alcanzado ese milagro el Gobierno y las autoridades no han tenido la suficiente visión de futuro para darse cuenta en ese momento de haber paralizado programado a nivel sociológico ya a nivel de crear una industria inteligente del turismo esa especie de especulación caótica que está haciendo extendida por todas las Islas Canarias

Voz 0313 08:44 palabras de hace casi treinta años una reflexión que podríamos suscribir al menos yo desde la hasta la Z el miércoles se cumple el centenario de su nacimiento y hoy hemos invitado a asomarse a la ventana al portavoz de la Fundación César Manrique Alfredo Díaz buenas tardes joder qué palabras se si la suya anunciado hoy mismo o ayer o mañana verdad

Voz 15 09:05 sin duda la la vigencia del discurso de Manrique absoluto lamentablemente es tremendo no que todavía a estas alturas de la película como decimos vulgarmente tengamos que estar haciendo referencia a situaciones que nos están llevando a un aún sin sentido el planeta agoniza ya me estoy refiriendo solo a a lo que planteaba Manrique para Lanzarote creo que Lanzarote al final no era un fractal de lo que estaba viendo a nivel general

Voz 0313 09:35 la verdad es muy importante destacar que la Fundación que lleva su nombre es encargado no sólo de la parte artística que es que es muy importante sino también de mantener viva su reivindicación en medioambientales no

Voz 15 09:45 sin duda es que sino no no sentían de César no hay otra manera de entenderlo que entender el trayecto que hace César Manrique de ese de ese la estética a la ética no a su compromiso social Manrique se convierte en un activista social de primer de primera magnitud no solo en Lanzarote sino que su discurso como bien comentadas tiene irradia no más allá de de de Lanzarote de tal manera que entenderá Manrique sólo como un artista que busca la belleza que también obviamente y quitarle la otra parte de ese de su compromiso social es un absurdo no se entiende nada Manrique

Voz 0313 10:21 verdad es el que ha recordado también que un año después de su fallecimiento Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco quiere decir que poquito a poco algunas cosas se van consiguiendo no

Voz 15 10:31 claro del el tema es que muchas veces que nosotros desde la Fundación somos bastante críticos también con el mismo concepto de la de la Reserva de Biosfera porque obviamente entendemos que Manrique luego en su discurso inicial lo que lo que planteaba no era precisamente una reserva de biosfera marcada por una cuestión puramente de cómo decirlo de marketing más que iba bastante más allá Manrique era un defensor profundo de la singularidad de Lanzarote incorporara desde luego la la cultura como un elemento esencial para poder entender para poder ver desde luego también la cultura de los límites insinúa apostamos en esa en esa dirección con muchas reservas de biosfera que seamos no vamos a ningún lado

Voz 0313 11:15 mira Alfredo te invito a que te quedes con nosotros unos minutos porque he venido aquí a la Cadena SER Hoy Carlos de Ita Carlos buenas tardes

Voz 13 11:21 hola Alfredo cómo estás Carlos un habrá pocos amigos ser fue

Voz 0313 11:26 un gran artista que resaltó todas las virtudes que tiene a su isla incluido el viento el ciento sonoro estamos en la radio y Carlos de Ita lo sabe muy bien porqué grabó como siempre pues en fin la fauna animales paisajes situaciones de fondo siempre o casi siempre el viento porque era inevitable no es que yo que es inevitable Manrique llenó la isla de móviles juguetes el viento estas estructuras que giran cuando el viento prácticamente

Voz 0327 11:51 Lanzarote donde te asomes cuando a poco que saques la cabeza esta sonando en suena suena la Roca en están todas las formas posibles de rocas con lo cual el sonido de viento alcanza todas las notas de las escala muchas más no que te parece empezamos por lo que hoy ha Manrique en su casa en su segunda casa en Haría que se fue a vivir al mayor o al único palmeral que hay en toda la isla de manera que es uno de los pocos sitios donde aparte del viento silbando unas rocas suena así sea no las copas de las palmeras sean las palmeras pero por encima de ellas arrojan las tórtolas turcas canto Mirlo en fines tampoco la el placentero ambiente donde el artista se droga

Voz 16 12:36 el éxito definitivo a decir que el equipo de del gol e Ibon Arbulu

Voz 0313 12:55 de Alfredo y Cesar Manrique quién diseñó la que eso está bien recordar la carretera Timanfaya con según criterios paisajísticos abierta a todos los vientos no esto es esto es importante fíjate hasta qué nivel de intervención llegó él no

Voz 15 13:09 claro vamos a ver en él entendía que la naturaleza y el arte al final eran las mismas cosas entonces observando la naturaleza y iban con el a encontrar claves para determinar después las intervenciones que iba a realizar en la isla la carretera cabeza que que tú señalas no es sino algo más de lo que de lo que de lo mucho que hizo en Lanzarote en armonía absoluta con la naturaleza pero para eso hay que saber leer en la naturaleza hay que entenderla traducir todas esas sensaciones todas esas emociones que recibes de la naturaleza traducir las enclave moderna que es como hizo usted es un artista rabiosamente moderno

Voz 0313 13:47 muy curioso porque hace un ratito en La Ventana de los libros hemos hablado con un con un librero de de Zaragoza que otro de Barcelona y el del Barcelona recomendaba un libro que no recuerdo el título ahora donde habla de la del diseño arquitectónico de las ciudades del siglo XVIII XIX y cuenta como las ciudades en fin como debería ser deben edificarse y organizarse en función de las personas hay responder a una lógica no

Voz 15 14:13 exacto es que esa es una una defensa que tenía permanentemente él que él pretendía y así lo hizo crear un arte para la es decir también para el Concert para el disfrute ciudades como las que hacemos que son absolutamente en fin infumable en otras cosas de tal manera que César Manrique es una persona absolutamente integrada con la naturaleza El desarrollo un binomio quejarte naturaleza naturaleza arte y a partir de ahí está todo su ideario artístico El sin naturaleza como el resto de los humanos no somos nada aunque pensemos que podemos controlarle podemos dominarla podemos lo que estamos consiguiendo estoy destruirlos destrozar

Voz 0327 14:54 es decir eso encima volcán es muy es mucho pero bueno

Voz 13 15:01 mente claro claro bueno el viento

Voz 0327 15:03 sí hay en todas partes suena de muchas maneras y las olas de la playa son una de las principales

Voz 0313 15:08 voces el viento no Manrique chaval

Voz 0327 15:11 corría por las que corrían como cabras creo recordar no formara es una playa virgen de nueve kilómetros de largo al piden Riesco donde el viento sopla como el demonio pero Lanzarote una isla volcánica en las playas suenan un poquito de distintas la arena allí es volcánica hay mucha gravilla hay mucha arena gruesa y cuando arrastra la ola el oleaje cuando se retira la resaca tiene un sonido cantar y muy especial pero siguen ahí importantes insisto el sonido del viento convertido en el arrastre de la grava el arrastre de la grada color no es como si el estrenara el gerente cree que está haciendo podemos visitar caro al fondo dicho hablaba más en la carretera que recorría Timanfaya Timanfaya gran parque nacional Canicoba la Montaña de Fuego su paisaje tiene dos o tres siglos de antigüedad porque se cree hace poco en cada prácticamente en cada recoveco de este parte de este parqué de este país volcánico sonido el viento suena distinto vamos a escuchar una suite viento en Timanfaya como comentando muy por encima a ver lugares donde esto suena empieza por ejemplo en la montaña corazoncito con un piano un Caminero en el mar de lavas suena distinto el viento aquí esto que bufa ser ornato del manto de la Virgen el viento está encerrado dentro de un horno volcánico por último desde la Montaña de Fuego una panorámica muy alerta Cuervo siempre presentes unas Camacho resume

Voz 17 17:25 pero

Voz 0313 17:37 no te puedo ver la cara Alfredo pero me la imagino

Voz 15 17:40 estoy es que al final lo es que conozco conozco perfectamente el trabajo de de Carlos que es magnífico y es un registrador de la propiedad un registro de sonidos maravilloso y tuvo la suerte de trabajar con él en Lanzarote

Voz 0327 17:54 Carmela me enseñó la isla como como señora nunca estuvimos grabando en muchos sitios y esto último Carlos bueno un artista entonces también encerraba el viento en este caso lo encerraban los rugidos del Molino del Jardín de Cactus aquí por dentro como cruje la madera esto también salvo el viento no y aquí el zumbido de las velas fuera

Voz 1 18:29 también ver ciento mirando el viento serrano

Voz 0327 18:38 nadie podía imaginar Lanzarotes sin si la mano artística y éticas que lo ha dicho muy bien Alfredo ir del del del de lo artístico a lo a lo ético

Voz 0313 18:47 bueno los que la cola de lo verde los Jameos del Agua el Monumento al Campesino el Mirador del Río bueno su propia casa convertida cumplió sus hoy hay una foto en el país preciosa con una gran foto magnífica

Voz 0327 18:59 que que hace muchos años cuando cuando el momento en el protagonista empezaba era como una especie de respaldo nosotros éramos una panda de locos que decíamos lo que a nadie le interesaba pero cuando un artista de su calibre te respaldaba tu sentías que lo que estaba diciendo no era no era un capricho en Spinoza no había algo más

Voz 13 19:16 que qué qué prisas no y ahí estamos siguiendo esa esa verdad

Voz 0313 19:20 pues mira esta semana aprovechando lo del centenario de su nacimiento es una magnífica oportunidad para reivindicar su figura

Voz 10 19:27 su perfil para rezar o lo que sea

Voz 0313 19:30 la que surjan otros muchos como el portavoz de la Fundación César Manrique un abrazo muy grande que vaya muy bien Carlos de Ita a seguir haciendo caso a los sabios muchísimas gracias

Voz 0327 19:42 tras solas siete

Voz 0313 19:55 veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 6 20:54 estación de Gran Vía se suma desde hace semanas la suspensión del servicio en un tramo de la

Voz 0867 20:58 tenía dos de metro por los daños causados por parte de OHL que construye recordemos un mega hotel en Canalejas la cosa era para unas semanas pero la apertura de esa zona no sólo se va a demorar hasta mediados finales de mayo sino que además atentos usuarios de Metro siga amplía el número de estaciones afectadas unidad móvil Paula Asensio qué tal muy buenas tardes

Voz 21 21:17 buenas tardes Javier estoy ahora mismo en Sol la parada que se añada ese tramo cerrado de la línea dos de Metro son ya tres meses con esta línea interrumpida entre retiro el sol desde el veinticinco de enero los usuarios no pueden coger la Limia en las paradas de retiro vida Banco de España ni Sevilla y a partir del miércoles habrá que añadir a esa lista sol en la parada la entrada de alineados hay carteles que anuncian este cierre

Voz 4 21:39 ya la mayoría de usuario esta noticia leal

Voz 21 21:41 la por sorpresa hasta mayo

Voz 22 21:44 no hay porque ha pues no sé que no lo sabía es es una bella para el turista lo viene bastante mal

Voz 13 21:49 ahora todos estamos hartos

Voz 23 21:52 desde tendría que haber de hermanos ya no se puede Real Madrid siguen transporte porque una obra privada ya estropeado el metro me parece increíble

Voz 13 21:59 nunca lo tonto llevan un año dos grados

Voz 24 22:02 del tramo Sevilla que el placer

Voz 21 22:03 dado la estación de Sol volverá a abrir los andenes de la línea dos el trece de mayo pero aún no hay fecha para la restauración del resto del servicio se espera que he dicho a finales de mayo desde la Consejería de Transportes dicen que van a pedir cuentas a OHL Rosalía Gonzalo ha dicho esta mañana que la Comunidad pondrá una reclamación a la empresa para que asuma las cargas económicas de este retraso

Voz 0867 22:22 gracias Paula desde la Puerta del Sol paciencia porque en el caso concreto de la estación de Gran Vía nos queda todavía un poquito no la vamos a recuperar hasta el otoño y eso siempre que no aparezcan nuevos restos históricos en la Red de San Luis La Ventana de Madrid

Voz 25 22:37 por Bruce va a ser del mar después PP basta se ha eh

Voz 0867 23:01 más de además de una y me consta que tienen preparadas incluso fiestas nocturnas palomitas no quiero compararlo con las noches americanas de la Superbowl

Voz 4 23:10 pero Begoña Villacís donde va a haber el debate de esta noche en que han quedado todos en el partido para verlo si esto como si cómo se hace si queda en una sala se pone un plasma uno empieza el debate lo acompañó de no se pide pide algo una pizza por teléfono pues sí la verdad es que en plan bastante rústico a siete digo Javier ha sido un poco una queda den forma que hemos aquí los que los que disfrutamos los debates y yo creo que en este en ese partido afortunadamente se disfrutan hay dos partidos que igual lo pasaron un poco peor pero nosotros lo lo afrontamos con mucho optimismo pues hemos decidido hacer una quedada en la sede vamos hay y seguramente pidamos comida ahí estas cositas que tuviera una cámara progreso pues si cree que va a haber cámara San Javier es de que es apuntar Piera

Voz 0867 23:58 porque en realidad dentro de la incertidumbre de la cita de del próximo domingo tenemos al menos una certeza es que no importa importa es pactar sumar que usted lo considera un error que Ciudadanos de hayan dado con la puerta las narices a Pedro Sánchez que ya cerrado esa puerta a un posible acuerdo con el PSOE antes incluso de votar

Voz 4 24:19 yo creo que el Partido Socialista se ha ido cerrando muchas puertas él sólo cuando cuando ha tomado la deriva que ha tomado en estos últimos meses si a nosotros y a cualquiera de nosotros nos cogen ya hace un año no nos dicen el quiénes iban a ser los socios de la moción de censura del partido socialista entre los que se encuentra Bildu por ejemplo no nos lo hubiésemos creído si hace un año nos dicen que el Partido Socialista iba a es bueno guarda en un cajón informes obra de adoctrinamiento niños en los colegios no nos lo hubiésemos creído si hace un año nos dicen que iban a purgar a un abogado del Estado como montaban compañero mío que va en las listas del Congreso por Ciudadanos a A ah es que en estas elecciones que van a pagar a un abogado del Estado por negarse a mentir sobre las evidencias que él mismo había constatado es decir la existencia de violencia en los actos de lo uno pues no nos lo hubiésemos creído y el Partido Socialista ha ido haciendo esta y otras cosas con total impunidad hay dejando claro que no es el Partido Socialista que conocíamos hasta ahora sino que es un partido socialista que ha permitido que aquellos que era que quieran romper España marque

Voz 13 25:30 la agenda es motivo socialista con el que ustedes

Voz 0867 25:33 podía pactar a nivel nacional impactaron en Andalucía también ustedes están renunciando en parte no a jugar ese papel de partido balanza que en función de las circunstancias pues permitía la gobernabilidad a unos u a otros

Voz 4 25:45 bueno yo creo que es unas circunstancias muy especiales

Voz 0867 25:47 ahora sólo va a permitir que gobierne un sector es decir au suma más en el centro derecha y la derecha extrema o no salen las cuentas es decir

Voz 4 25:56 digamos que ustedes se quedan sin nosotros seguimos siendo teniendo ese papel versátil no eh de de Centro Peres que las circunstancias que que que me obligan a tomar una decisión no son circunstancias ordinarias en este país ha habido un golpe a la democracia que es algo que no ocurrió en todos los países de nuestro entorno sin embargo nuestro sí qué ha ocurrido entonces cuando se produce una un golpeara democracia te obliga a estar en otros lados no te sacan ante el eje izquierda derecha de metro en otro eje que se deje de los a favor de los que han dado el golpe a la democracia en los que están en contra de los que han todo

Voz 0867 26:31 por lo extremo está Vox y está el Partido Popular al que ustedes han criticado porque si por pasiva por ejemplo por los innumerables casos de corrupción en la Comunidad de Madrid que nos han traído hasta aquí

Voz 4 26:40 cierto es su tu muerte si si efectivamente hay que decir que la situación por eso nosotros salimos a ganar las elecciones porque nosotros entendemos que lo que está pasando en España lo que está pasando en la Comunidad de Madrid lo que está pasando al Ayuntamiento nos obliga a ofrecer esa alternativa a los ciudadanos que nosotros por ejemplo estamos estamos proponiendo no no y me gustaría que fuese un proyecto moderados de centro un proyecto útil el que que permitiese que acumula mayor número de apoyos porque creo que podemos es lo más útiles para cambiar las actuales dinámicas sólo tiene

Voz 0867 27:12 el Real Madrid y entiendo que esta estrategia de partido le lleva a usted a cerrar la puerta también a Pepu Hernández

Voz 4 27:18 no yo no creo que esa estrategia me deba cerrar ninguna puerta más que nada porque en el Congreso esa toma una decisión como consecuencia de una circunstancia muy excepcional no es una tabla rasa que nosotros hayamos hecho en todas en todas partes no

Voz 0867 27:33 comunidad de Madrid por ejemplo Ignacio Aguado que su Quique electoral en las elecciones autonómicas y municipales de mayo ha dicho que lo va a pactar con el PSOE

Voz 4 27:41 sí digamos que lleva trabajando

Voz 0867 27:44 eh aquí no coinciden ustedes de porque es distinto

Voz 4 27:46 los escenarios entonces lo que no se puede tratar es igual que instancias que no son iguales Ignacio Aguado lleva cuatro años trabajando codo con codo con Gabilondo sabe cuál es su política sabe con las artes

Voz 0867 27:57 Don independentista no es

Voz 4 28:00 Isabel cuáles han sido sus manifestaciones ya Pepu Hernández sinceramente todavía no lo escuchado todavía no he tenido el placer de debatir con él creo que el Partido Socialista debería pensarse de vez en cuando llevarle algún debate parque empezamos empecemos a conocer un poco más y empecemos a conocer un poco más del programa de Partido Socialista pero a día de hoy no tengo ese conocimiento entonces no lo puedo y lo que sí que propongo no no por lo que estoy proponiendo en Ayuntamiento de Madrid es ser la alternativa al populismo cualquier partido que esté a favor de de ese cambio y que Madrid pueda tener un gobierno que realmente piense en solucionar los problemas de los ciudadanos y uno en creérselo pues lógicamente sin me quiero apoyar pues yo encantado

Voz 0867 28:41 hemos conocido que otro concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento próximo Esperanza Aguirre Martínez Vidal Se marcha también a Box hizo el segundo después de que hiciera lo propio pronunciar hace unos días Íñigo Henríquez de Luna sea Henríquez de Luna usted detecto y no se le llamó para que estuviera en su lista yo

Voz 4 28:57 escribí ahí ya hablamos porque lo he dicho públicamente yo creo que ha sido un buen concejal no sólo reconoció yo sino que ha habido incluso miembros de Podemos que hablan de conocida yo creo que por encima de los partidos están las personas no era un buen concejal del Ayuntamiento de mujeres hubiese gustado tenerle en su pista creo que que haber es que esto no es una cuestión de esto no es como es el llamado pues desde las siete usted hace una lista década

Voz 0867 29:23 tipo y evidentemente sabe qué jugadores Le gusta hoy cuál es nuclear

Voz 4 29:26 otros ya teníamos la lista cerrada hace bastante tiempo la verdad osea que pero pero vamos que entiendo que él también tiene un proyecto político propio oí las decisiones que eran llevaron del han llevado es una decisión que respeto hace unos días

Voz 0867 29:39 en el diario El Mundo contó que en algunos municipios ciudadano reclamaba dinero a cambio de ocupar un puesto en una lista es decir el que iba de dos o de tres tenía que donar entre comillas más dinero que el que iban otra posición el partido lo negó que esto ocurre en Madrid

Voz 4 29:52 yo eso no lo he visto en Navidad yo puedo asegurar que no he donado nunca nada que además es un tribunal de cuentas lo investigó ya archivó que es que no no no no tiene ningún fundamento y que y que por supuesto que no no lo he visto en mi vida de verdad

Voz 0867 30:06 hay empujó cuestiones municipales eh vamos a escuchar al presidente de la comunidad de funciones a Pedro Rollán que ha dicho que falta la declaración ambiental y que la operación Chamartín no va a salir adelante en esta legislatura

Voz 26 30:17 sin ningún lugar a dudas hay que tener en cuenta que se tiene que confeccionar la declaración de esta de este de este informe el Ayuntamiento tendría que pro ceder a la aprobación provisional la aprobación provisional tendría que ser remitida a la Comisión de Urbanismo desde la Comisión de Urbanismo tendría lugar la aprobación definitiva el Ayuntamiento de Madrid sabe perfectamente que la fecha en la que ha presentado por registro el veintiuno de marzo del presente ejercicio la tramitación de este proyecto urbanístico sabía perfectamente que no se podría aprobar dentro de la presente legislatura

Voz 0867 30:49 tanto habrá que esperar yo no sé si la Comunidad de Madrid juega sus tiempos y sabiendo que tiene la llave de paso está bloqueando de manera indirecta la Operación Chamartín Si esto es una jugada

Voz 4 30:57 hombre después de cuatro años unos por otro la casa sin barrer Peres que ha dejado para el último pleno la señora Carmena no sé cuántas notas de prensa hicieron sobre el desbloqueo de la Operación Chamartín la Operación Chamartín está en el mismo estado que está la reforma de la plaza de España la reforma del mercado Legazpi las ocho hipotecas los siete polideportivos los Parker aparcamientos disuasorios la factoría industrial de Villaverde la de Vallecas y la Escuela Hostelería de Barajas

Voz 0867 31:25 la culpa la tienen no decir que no han hecho Abbas

Voz 4 31:28 brutalmente nada yo diría vamos a ver historia acaba de llegar ahora mismo la Comunidad de Madrid hablamos de del B del año cuatro menos un mes yo diría que por atribución de responsabilidades el que tiene más responsabilidad en este caso es el Ayuntamiento lo digo porque además yo fui el primer grupo político ciudadano fue el primer grupo político qué llevó al Pleno el desbloqueo no me votaron a favor y meses más tarde votaron la el carpetazo de la Operación Chamartín ya que el pleno invité invitaban al señor Monedero que es la última la única vez que ha estado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid festejando la clausura de la Operación Chamartín Tim no ha venido cuando hemos hablado sino ahora mismo no ha venido cuando hemos hablado de violencia de género no ha venido cuando hemos ahora de desigualdad venido cuando dimos carpetazo a la Operación Chamartín yo sabía que esto no iba a salir evidentemente lo que sí que me comprometo a que conmigo salga

Voz 0867 32:22 la Sala de otra manera quién tiene la fórmula mágica para que no estemos otros veinticinco años con la operación bloqueada

Voz 4 32:27 pues yo te lo digo sinceramente Ciudadanos

Voz 0867 32:30 dígame cómo pues mira la ausencia servidumbre

Voz 4 32:33 ideológicas el hecho de no tener varios grupúsculos políticos dentro de mi partido que están en contra de que me estén haciendo zancadillas todos los días que es lo que ha pasado básicamente a lo largo de este de este mandato y por eso no ha salido yo no sé si nosotros gobernamos lo podríamos sacar dentro de primer segundo mes sin lugar a dudas

Voz 0867 32:51 eh el BBVA sale ganando en todo esto yo creo

Voz 4 32:55 salimos todos perdiendo sobre todos los vecinos quieren ganar importante quién gana pues que no creo que gane nadie no creo que gane nadie sinceramente retrasando proyecto que es muy importante para Madrid que va a generar muchos puestos de trabajo que va a generar bolsa de vivienda que es muy necesaria hoy en día en Madrid y que es un proyecto de verdad de ciudad como otros no pinta como proyectos De Gea y luego no lo son yo creo que nadie gana con este retraso

Voz 0867 33:20 siete de la tarde y treinta y tres minutos

Voz 0867 35:31 treinta y cinco minutos Begoña Villacís pisos turísticos hace unas semanas conocimos los detalles de la ordenanza municipal y el decreto de la Comunidad de Madrid para su regulación se que la ordenanza no le gusta pero pero que se hace con los vecinos de centro no que ha visto desaparecer la vida de sus barrios regula este tsunami o esto se lo lleva por delante todo con

Voz 4 35:49 netamente a favor de regularlo lo que pasa es que no con una ordenanza que es ilegal a esto iba a pasar lo mismo te acuerdas de destrucción que hicieron con los patios de manzana eso fue declarado al mismo ya está judicializado y esta ordenanza va por el mismo camino por qué porque contraviene dos leyes era comunidad del estado por tanto va a acabar judicializado segundo porque lo vive el noventa y cinco por ciento de los pisos turísticos penó la prohibido de manera efectiva porque en en un mes no se ha reducido ni un solo piso turístico con los mismos datos que de funcionar Ayuntamiento que son los de la plataforma de pisos turísticos que nos podemos imaginar todos yo soy más partidaria de regular y limitar que de prohibir básicamente porque la prohibición unicamente conduce a la economía sumergida y haga falta de control y a falta de seguridad nosotros sin embargo que proponemos proponemos hacerlo la declaración responsable previa autorización de la comunidad de propietarios de la Comunidad de Madrid en olvidemos que es una competencia que suya porque creemos muchos más controles de los que hay en la actualidad sobre todo en cuestiones de convivencia que para mí es el gran problema es el gran reto de las viviendas de uso turístico hoy proponemos que haya acuerdos de colaboración y esto es un punto muy estratégico y es fundamental con las plataformas para que para que aquellos propietarios que incumplan y que tengan pisos que realmente generen esos problemas de de de falta de ciencia de ruidos piensa que Braga etc todos esos problemas pues queden penalizados en estas plataformas y no puedan ser utilizados

Voz 0867 37:21 me sorprende que ningún partido de la oposición haya puesto el acento todavía en el paradero de las multas de Madrid central el Ayuntamiento no ofrece datos ha pasado más de un mes mes inmigrante

Voz 4 37:30 eso nosotros también eh como ustedes han visto alguna multa no pues ya lo sabíamos que no funcionaba mira el Ayuntamiento

Voz 0867 37:36 no funciona o las multas ébano encajó lo que me sorprende muchos que mes y medio después no haya conductores que también multa o me lo han puesto bien con el han puesto mal pero pero baja no tenemos conocimiento orientados

Voz 4 37:46 eso lo tenía que hacer tres cosas el resto ya lo hacían los ciudadanos el Ayuntamiento tiene una buena campaña de comunicación que no la ha hecho de hecho la gente tiene muchísimas dudas con respecto a Madrid central el anuncio que precedía a este espacio lo demostraba y además todo tenía que hacer una comunicación que no fuese disuasoria de los comercios en Madrid central se están resintiendo mucho porque pues por ejemplo la comunicación que hay en en en calle treinta lo que te dice es restricciones a Madrid centran en lugar de decirte vena de Madrid central señal como por ejemplo una campaña en positivo que es lo que planteamos nosotros en segundo lugar tenía que haber puesto paneles para indicar que quienes estaban libres y que quienes no se había comprometido a ello tampoco lo ha dicho en tercer lugar tenía que haber hecho tenido cámaras que discriminadas en correctamente lo del tema de las etiquetas y me preguntes Javier pero me han estación de que esas cámaras no funcionan como del llega a día de hoy

Voz 0867 38:42 no funcionan las cámaras de la encajó

Voz 4 38:45 efectivamente porque porque estamos en elecciones porque no les interesa multa

Voz 0867 38:49 Begoña Villacís llega antes la niña au llega ante la cita con las urnas

Voz 4 38:54 espero que llega ante la cita con las urnas presidiera antes la niña bienvenida la verdad es que tengo muchas ganas de las dos cosas se va a acoger

Voz 0867 39:01 la baja completa CM cogeré la baja

Voz 4 39:03 también te digo que qué voy a ser flexible tengo la suerte de tener un marido de creer la corresponsabilidad aparenta tener a familia además que somos todos vecinos entonces se tengo que negociar una alcaldía así tengo que hace ir con pleno de investidura como comprenderás

Voz 13 39:19 no son cosas que me vaya a perder vamos que va a estar en la reunión es importante si tiene que negociar algo hombre pues observar saltar saltar esa voz por supuesto aquí pero cada uno es libre para hacerlo como quiera y además mi marido está para esas cosas también fueron Begoña Villacís que vaya bien esta noche y disfruten de la velada signos lo vamos a pasar hasta la próxima muchas gracias

Voz 0867 39:39 ya ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre en La Ventana de Madrid en la A siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana

lo que queda encendía con Isaías Lafuente

Voz 0327 41:07 pues ya estamos de vuelta a Isaías hay resumir venga

Voz 0827 41:10 de vuelta de finalización porque vamos acabando este lunes de Pascua que es uno de esos días extraños marcados en nuestro calendario

Voz 0313 41:18 hoy es uno de sus días raros que tenemos de vez en cuando en España la mitad del país está de fiesta Iraola

Voz 1667 41:23 currando es posible que algunos oyentes los estén

Voz 0313 41:26 escuchando ahora mismo desde el coche de regreso de las vacaciones de Semana Santa otros comiéndose la mona de Pascua otros es el trabajo algunos en la playa niños seguro eh porque hoy hoy no tienen cole

Voz 0827 41:36 pues sí la Semana Santa quedó atrás pero hay resaca todavía se ha colado en nuestras twiterías de hoy

Voz 1610 41:42 empezamos con la Semana Santa mira qué imagen más moderna y evocadora que propone Javier Martín

Voz 13 41:48 Cristo haciéndose un moño con un bolígrafo con más de Semana Santa

Voz 1610 41:54 cuando la gente se aprovecha de la coyuntura el Twitter Serra twiterías

Voz 13 41:58 la procesión va por dentro que sacáis de mi casa con esa virgen tarados

Voz 1610 42:03 vamos con un ejemplo claro de que lo primero es lo primero esto lo da la última pena

Voz 13 42:07 yo creo que he roto aguas venga con mierdas que empieza a Juego de Tronos

Voz 0327 42:17 pues no sabemos si el debate a cuatro en la uno

Voz 0827 42:20 esta noche a partir de las diez será una especie de Juego de Tronos hoy hemos hablado mucho del debate lo ha hecho

Voz 2 42:27 Iñaki Gabilondo esta mañana los debates de hoy y mañana son como una final a doble partido pero sin restar un ápice de importancia a los debates no puede evitar la sensación de que la política española va a seguir atrapada en ese bucle de inestabilidad incapaz de saber cómo manejar la nueva realidad multipartidista y es que hemos sustituido el bipartidismo por el Byblos mismo de manera que los dos debates van a ser además de una final a doble partido una final de dobles con quinto fantasma frotándose las manos

Voz 0827 42:57 y una final en la que cada equipo llega ya con su carga esta mañana la socióloga Belén Barreiro Nos ha explicado algunos datos de cómo llegan los partidos a éste

Voz 0327 43:06 primer debate ha ido reforzando conciertos

Voz 0276 43:08 tremenda a lo largo de la campaña en en la retención que tienen que hoy en A día de hoy sería la más alta en torno al setenta y cinco por ciento que es diez puntos más de lo que era hace un mes tenemos también una evolución positiva de voto de unidad Podemos que de hecho la retención subiría a cinco puntos y luego tenemos una situación bastante catastrófica el PP que aún es peor ahora de lo que era hace un mes con una retención del cuarenta y uno por ciento una fidelidad de voto

Voz 42 43:36 treinta y uno por ciento que es bajísima

Voz 0276 43:39 y luego en el caso de Ciudadanos en la fidelidad de voto se mantiene pero cambia el tipo de fugaz que tienes a día de hoy dentro de los electores de las personas que votaron a Ciudadanos en el año dos mil dieciséis Se van tres veces más a Vox de lo que lo hacen al PSOE

Voz 0827 43:56 pues digamos que así está el panorama antes del debate que se celebra esta noche a las diez cada cual llegará con sus ideas llegará con sus asesores en Hoy por hoy han conversado con quienes en su día asesoraron en sus cara a cara a Felipe González y a José María Aznar José Miguel Contreras Miguel Ángel Rodríguez Contreras decía que aunque cada cual dará después ganadora el suyo en un debate como éste es muy difícil que haya un ganador

Voz 2 44:20 estamos acostumbradas a cuando hay un partido quién ha ganado y en realidad es un error garrafal sea en un debate no hay un ganador los últimos debates entre Trump y Clinton todo el mundo dio ganador a Clinton sin embargo Trump hizo un par de intervenciones especialmente dirigidas a algunos sectores de la población eh con una técnica que en comunicación se llama La el silbido del perro es decir tú puedes hacer mensajes que a la gente no le lleguen sin embargo un colectivo concreto si por tanto la clave es saber cuál es la intención de cada uno de los cuatro debatiendo es que no sabemos en base si supiéramos eso podríamos evaluar posteriormente quién ha cumplido sus expectativas

Voz 43 45:01 Miguel Ángel Rodríguez que asesoró a Aznar en aquel cara

Voz 0827 45:04 ahora con Felipe González nos explicaba lo que ha cambiado en estos debates televisados en los últimos

Voz 43 45:09 los Veinticinco años un debate a dos sí que es posible que veas quién ha salido más reforzado en un debate a cuatro es muy difícil porque los mensajes son muy diversos cada espectador está más pendiente de su candidato que del resto la gran diferencia es el público hace veinticinco años el público era pasivo hoy bastar la gente Twitter dando chateando recibiendo Whatsapp mandando un vídeo fin

Voz 0827 45:38 el jolgorio de hoy del espectador es lo que más va a cambiar en los deberes al público es decir a los ciudadanos que tenemos que votar el próximo día veintiocho algunos partidos especialmente algunos está intentando inocular el miedo a que ganen los demás y esta mañana hablábamos del miedo y hablamos de la esperanza con la psiquiatra Mariano Rojas Estapé que pedía eso menos miedo más oxitocina

Voz 44 46:02 todo el tiempo están hablando en miedo pero salimos a la calle la gente va por la calle al metro tiene la obra se mete en una tienda se compra un libro es decir parece que todo va a ser terrible y luego sale a la calle no es tan terrible lo que buscamos es votar con emoción que yo decía que no se confunda confianza y optimismo cuál es la hormona que desactiva la amígdala la oxitocina hormona de la confianza la hormona del parto porque es alguna de la confianza y desactiva es amígdala esa zona del miedo entonces lo que eso es la confianza

Voz 0827 46:33 el debate se podrá ver en Televisión Española también seguir por la radio aquí en la Cadena SER desde las nueve hora25 ya años Barceló lo tendrán todo preparado

Voz 0194 46:42 no es el debate lo vamos a seguir a partir de las nueve con un pre debate calentando un poquitín motores con todo lo que pueda pasar después en ese debate en Televisión Española estarán con nosotros la gente que ha seguido las caravanas tendremos gente en Televisión Española en la entrada cerquita del plato hasta donde nos dejen

Voz 10 46:56 llegar y luego aquí no somos rodeado de bueno de gente que ha estado muy en primera fila en otro

Voz 0194 47:02 los comicios y lo que vamos a hacer es lo que hacemos habitualmente también cuando damos una sesión del Congreso así que es dejar el micrófono abierto que yo creo que esto es lo mejor porque el momento de de reaccionar al pues cuando lo estás escuchando cuando lo estás oyendo

Voz 45 47:23 los cuatro candidatos que dejaran esta noche ideas propuestas palabras frases para la no

Voz 0827 47:28 el ISIS político y otras que entrarán diré

Voz 45 47:30 tamén ten la próxima unidad de vigilancia por los precedentes que nos ha mostrado Toni Martínez la cosa promete

Voz 10 47:37 los debates son oportunidades para que surjan palabras nuevas para gran Isaías por ejemplo el verbo que abrir la forma importante es la primera persona del plural nosotros abrimos lo explica Pablo Casado que abrimos

Voz 13 47:50 Plazos nosotros abrimos los brazos otro verbo nuevo dar una recomendación

Voz 10 47:59 haga una recomendación de mierda vamos sería el verbo recomendar que lo incorpora Inés Arrimadas

Voz 46 48:05 claro yo si fuera asesora del Partido Socialista también les recomendaría al señor antes que se diera el bajo una piedra en los debates electorales son palabras

Voz 0313 48:13 nuevas para Isaías

Voz 13 48:19 el riesgo que vemos con mucho

Voz 0827 48:21 medio ya hemos organizado también un debate al comienzo de nuestro programa en La Ventana hemos reunido a cuatro jóvenes periodistas de los que a veces hablamos demasiado pero escuchamos poco ellos están haciendo el máster del país hemos hablado de todo con ellos is one Arana y Claudia paterno por ejemplo nos han dicho que es lo que esperan del debate electoral de esta noche

Voz 10 48:41 pues algunas respuestas que hacen mucho ruido dicen muchas cosas pero que cuenten algo que te gustaría preguntar yo a los candidatos con quién pactaría en pero ya sin sin rodeos

Voz 0827 48:52 no sabemos a qué se dedicarán en un futuro estos colegas pero quizás se dedican a la radio porque les interesa nos ha dicho Lucas Font

Voz 13 49:01 Nos interesa mucho la radio al menos en mi caso particular pero yo creo que a todos en general hemos estado un mes aquí que es cuando nos habéis visto más a menudo y la verdad es que la hemos disfrutado muchísimo estamos muy contentos

Voz 0827 49:13 han llegado al periodismo han llegado a estudiar para ejercer esta profesión aunque a su alrededor nos ha confesado Marcos Lerma han intentado

Voz 13 49:22 que desistiera de la idea siempre ahora ya no porque creo que han asumido en generales