La Ventana (23/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias afrontamos otra tarde de perfil bajo en campaña a la espera del segundo debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno tras el primer debate de anoche el Partido Popular acusa a Albert Rivera de favorecer a Pedro Sánchez con sus ataques a Pablo Casado le acusa de hacerle el trabajo sucio al Partido Socialista escuchen a Teodoro García Egea

Voz 2 00:26 yo creo que el señor Rivera todavía no se ha enterado que el enemigo España se llama Pedro Sánchez todo lo que el señor Rivera ayer no entendió lo entiendan los españoles dividir el voto sólo hace a Sánchez cuatro años más presidente y ayer el señor Sánchez pudo esconderse detrás de Rivera porque Rivera hizo el trabajo sucio a Pedro Sánchez de atacar y atacar al único que puede poner freno a Pedro Sánchez que se llama Pablo Casado

Voz 1667 00:49 el debate de hoy también comienza a las diez de la noche lo van a poder escuchar en una edición especial de Hora veinticinco a partir de las nueve en Sri Lanka el primer ministro del país ha reconocido que recibió información sobre los ataques de este fin de semana por parte de India

Voz 1704 01:05 exacto in this

Voz 1667 01:07 esta es la voz del mandatario que acaba de ofrecer una rueda de prensa en la que ha contado que había un cuarto hotel entre los objetivos de los terroristas la agencia Reuters asegura que la última alerta por parte de India se produjo sólo pocas horas antes de los atentados aunque este es un extremo que no ha querido confirmar oficialmente ni el Gobierno de Sri Lanka ni el indio por cierto Arabia Saudí acaba de confirmar la ejecución de treinta y siete detenidos por su presunta relación con el terrorismo ejecuciones que se producen dos días después de que las fuerzas de seguridad saudíes hayan abortado un ataque al norte de Riad más cosas la Fiscalía se opone a investigar a Ángel Hernández como responsable de un caso de violencia machista estamos hablando del hombre que ayudó a morir a su esposa María José Carrasco reabriendo el debate sobre la eutanasia en nuestro país amplía Javier Álvarez

Voz 0689 01:55 la Fiscalía había pedido a la juez de Violencia sobre la Mujer que no se quede con el caso de María José Carrasco porque no se trata de un delito de género la Fiscalía insiste en que se trata de un delito de cooperación al suicidio porque los hechos cometidos fueron a petición expresa de esta mujer dada la enfermedad que padecía la Fiscalía precisa que el marido Ángel Hernández accedió a la decisión de su esposa pero no con una idea de dos inacción violencia como es habitual en los delitos contra la mujer sino como un auxilio a un deseo expreso manifiesto patente de esta persona fallecida sin que exista ninguna situación de sometimiento por parte de ella por tanto explica el fiscal es un delito común castigado con hasta diez años de cárcel debe ser investigado por los tribunales ordinarios Hinault por los juzgados especializados en violencia contra la mujer

este es otro de los sonidos que son noticia hasta ahora es el sonido de los motores del buque de Open Arms que vuelven a estar en marcha cien días después el barco ha zarpado hace unos minutos del puerto de Barcelona para colaborar en el reparto de ayuda humanitaria en las islas griegas de Samos Lesbos cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:03 el presidente en funciones el popular Pedro Rollán carga contra los concejales que han abandonado su partido para alistarse en Vox e Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal a los que sin decirlo ha llamado cheque tiros

Voz 1711 03:13 es lo que me parece cuanto poco sorprendente es que hasta el minuto en el que se publican las listas uno es un empedernido defensor del Partido Popular en el momento en el que no cuentan contigo cambias de partido eso en mi pueblo tiene un nombre

Voz 0313 03:29 yo por una cuestión de respeto a mis compañeros

Voz 1711 03:31 no lo voy a indicar pero todos lo tenemos en mente

Voz 1915 03:34 hoy por cierto también hemos sabido que el abogado Luis Asúa que compitió en las últimas primarias del PP de Madrid contra Cristina Cifuentes ocupará el número siete de la lista de Vox al Ayuntamiento de Madrid Asúa había abandonado el PP en dos mil diecisiete precisamente cuando perdió esas elecciones internas la policía dado el cadáver momificado de una anciana que podría llevar muerta cinco años estaba en su piso del distrito de Salamanca nadie se dio cuenta de su ausencia hasta la semana pasada cuando una sobrina que vivía fuera de España intento contactara contactar con ella Paul

Voz 3 04:02 así la Policía Nacional encontró el cuerpo momificado de esta mujer de veintitrés años el pasado jueves en su casa en el barrio de La Guindalera según ha adelantado esta mañana el mundo la autopsia confirma que no hay signos de violencia que murió de forma natural y hace cinco años a principio de dos mil catorce su sobrina que vive en Israel fue la que dio la señal de alarma y avisó a la policía los vecinos avisaron a nadie porque creían que se había mudado de hecho le habían estado recorriendo la correspondencia estos años cuando los agentes acudieron nadie les abría la puerta decidieron llamar a un cerrajero una vez accedieron al domicilio encontraron el cuerpo de la anciana momificado en la cocina

Voz 1915 04:35 ya a partir de mañana miércoles será obligatorio llevar las etiquetas ambientales de la DGT en cualquier vehículo que circule por la capital legal el ayuntamiento ha aclarado hoy que la multa por no llevar el distintivo será de quince euros sino de cien como se creía hasta ahora porque se trata de una infracción leve las pegatinas se pueden solicitar en las oficinas de Correos presentando el permiso de circulación del vehículo pagando los cinco euros correspondientes a la tasa

Voz 1667 05:00 de momento es todo más noticias a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com ya las cinco las cuatro en Canarias en la SER que habéis

Voz 4 05:08 S

Voz 6 05:29 la Ventana con claras las Francino

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes esta mañana en la reunión que celebra todos los días la redacción de informativos de la cadena ser alguien ha tenido la ocurrencia de parodiar el gesto teatral que anoche utilizó Alber Rivera en el debate de candidatos cuando dijo al final ya casi al cierre aquello de lo escuchan es el silencio luego los silencios respondían a toda suerte de desgracias provocadas por por Pedro Sánchez esa era la versión de Rivera pero la de esta mañana decía otra cosa decía lo escuchan es el silencio no sea habló en todo el debate ni un solo minuto de cultura y es verdad es verdad como un templo no sé lo que pasará esta noche en el de Atresmedia pero ayer en el debate de Televisión Española no asomó ni de refilón ni una sola ni una mínima referencia a la cultura como si no fuera esa la única esperanza a la que agarrarse no ahora en un esta coyuntura concreta tan complicada sino siempre no deja de ser curioso que estos debates de ida y vuelta como si fuera una eliminatoria de Champions coincidan con una cita cultural tan potente como es el Día del Libro hoy les hablamos es de Barcelona Estamos en el centro mismo de la Plaça Catalunya en el corazón de una ciudad invadida por paradas de libros y de rosas con miles de personas en la calle con una tregua de la lluvia celebrando San Jordi pero es que este Día del Libro se celebra en un montón de lugares en Aragón por ejemplo donde San Jorge es el patrón de la comunidad ayer hablamos con un librero que con cada libro que vende regala borrajas o en Castilla y León donde también es festivo ponen en todas partes con más o menos parafernalia porque al menos por un día y eso es motivo de alegría sin duda el libro todo lo que se deriva del se convierte en el gran protagonista la política sin duda es muy relevante muy interesante muy seguida lo prueban los nueve millones de espectadores que ayer siguieron ese primer debate y que esta noche posiblemente superen la cifra pero si alguna vez consiguiéramos que la cultura en general y la lectura en particular tuviera tantos seguidores altavoces tan potentes yo creo sinceramente que no sería bastante mejor a todos bienvenidos a la venta

Voz 7 07:58 pensábamos no

Voz 1 08:35 sí

Voz 7 09:00 o qué eh y eh

Voz 5 09:46 eh

Voz 10 09:51 eh

Voz 7 09:58 no eh y yo

Voz 5 10:53 a ver

Voz 0313 11:16 son las cuatro y once minutos de la tarde las tres y once en Canarias tenemos ya la ventana abierta un día más aquí en la Cadena Ser los hablamos lo recuerdo desde Barcelona desde la plaza Cataluña para celebrar Sant Jordi para celebrar el Día del Libro luego nos daremos una vuelta por Aragón por Castilla y León territorios donde hoy también tienen una jornada especial jornada festiva patronal en su caso pero ya que estamos con la mirada puesta en los libros los códigos secretos de la escritura yo quería compartir con ustedes algo que se puede leer esta mañana en las páginas del diario El País y que escribe uno de nuestros invitados de esta primera hora de programa y dice así hay algo que es común a un escritor y aún le por la necesidad de enfrentarse al misterio de la vida por eso escribe un escritor por eso le un lector el misterio aquí en el libro que firma el escritor en su mesa al aire libre del veintitrés de abril es el mismo misterio que lleva en sus adentros el lector que se acerca con su ejemplar para que su escritor favorito lo firme en ese instante colisionan los dos misterios es hermoso pero también tiene algo de impúdico o de complicidades velada más que dos misterios colisionan dos soledades porque en medio de la muchedumbre que sale a la calle en el día del libro todos vamos con nuestra soledad a cuestas la persona que ha escrito esto ha publicado hace unos meses uno de los libros de más éxito de los últimos tiempos Ordesa que lleva ya quince ediciones en sólo un año y que empieza exactamente así

Voz 11 12:45 ojalá pudiera medirse el olor humano con números claros y no con palabras inciertas ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido Ike el dolor tuviera material medición todo hombre ha estado un día otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo hay seres humanos que pueden soportarlo yo nunca lo soportarán nunca lo soporte miraba la ciudad de Madrid y la irrealidad de sus calles y de sus casas y de sus seres humanos me llegaba por todo mi cuerpo he sido un cómo no entendí la vida las conversaciones con otros seres humanos se volvieron aburridas lentas dañinas me dolía hablar con los demás veía la inutilidad de todas las conversaciones humanas que han sido y serán

Voz 4 13:25 el olvido de las conversaciones cuando éstas

Voz 11 13:27 aún no estaban presentes la caída antes de la caída

Voz 0077 13:31 la vanidad de las conversaciones la vanidad

Voz 11 13:33 el que habla la vanidad del que contesta las vanidades pactadas para que el mundo pueda existir fue entonces cuando volví otra vez a pensar en mi padre porque pensé que las conversaciones que había tenido con mi padre eran lo único que merecía la pena regresé a esas conversaciones a la espera de lograr un momento de descanso en mitad del desvanecimiento general de todas las cosas

Voz 0313 13:58 Manuel Vilas buenas tardes habló buenas tardes cómo estás bienvenida La Ventana muchas gracias muy bien e ilusión ilusión tener de cara

Voz 1880 14:05 por todo juega en la la lectura de

Voz 1208 14:08 inicio de tardes ha sido genial y estoy de acuerdo con las mejores conversaciones son las que has tenido con tu padre algún día de tu vida en la que no lo recuerdes no ninguno es que a mí me pasa igual todos los días que a mí me pasó todos los días y todo el rato todos los días y todo el rato ahora después de recordar el comienzo de lo mejor que me ha pasado la vida mi padre mi madre punto es en si la familia es el último puertas lo dicen bueno o el primero lo que pasa es que después de de repasar el el inicio de Ordesa coño como como empieza en una conversación llenas de vanidades es sobreentendidos bueno muy bueno pero hablando hablando de quiénes nos quisieron no como tú mismo acabas de decir acabas de mencionar a tu padre hablando de quiénes los quisieron ya pueden los empezar a hablar en un en un ámbito ya humano no ya dibujado por los que nos precedieron y nos quisieron de verdad

Voz 0313 14:54 oye Manuel déjame que antes de presentar a nuestros oyentes invitados invitada recuerde que nos conoce hemos en un programa de radio efectiva la ventana hace seis años en tu pueblo en Barbastro por entonces era un escritor reconocido pero no con el éxito rotundo de ahora cómo se digiere eso cómo lo llevas pues se digiere mejor que el fracaso

Voz 1208 15:15 si bien se lleva bien no está muy bien todo te cambia mucho pero todo es maravilloso y la gente sobre todo pues el agradecimiento total a los lectores no que es quiénes lo han hecho posible

Voz 0313 15:30 yo te he visto en la fotografiado en el diario La Vanguardia en esa imagen que ya es un clásico por San Jordi donde la tarde y la noche anterior se reúnen un montón de escritores escritoras hay brindando con cava deseando una feliz jornada compartiendo experiencias está bien eso no tengo una de esas cosas

Voz 1208 15:45 me maravilla ha sido una fiesta literaria hay voy y es una maravilla estar aquí en esta

Voz 0313 15:50 tú eres ya veterano el Sant Jordi no sé hasta otra alguna ya Bono nuestra siguiente invitad a no es veterana nos confesaba hace un ratito que es el primer Sant Jordi que ha podido pisar la calle Joaquín en Barcelona hay empaparse de esta atmósfera de de de libros de de rosas de de de potencia civil que hace tanto tiempo que esa consolida de aquí en la en la capital catalana y en otros lugares de de España ella también es poeta y editora y acaba de publicar La pequeña princesa un libro infantil editado

Voz 1880 16:18 por montera la pequeña princesa se descalzo junto a la cama hay colocó la zapatilla Rosa del pie izquierdo junto a la del pie derecho luego se dejó caer sobre el colchón alto de princesa que no permitía detectar legumbres ni otras trampas de inmediato se escuchó un leve ronquido como si suspira soñó con un paseo por el jardín del palacio y con una historia de castillos encantados que había leído junto a su maestra soñado soñó también algunas pesadillas que no le costó olvidar al día siguiente como de costumbre se despertó cuando ella quiso la pequeña princesa se despertaba cuando salía del sueño y se abría los ojos y se estiraba hasta tocar con la punta de los dedos de las manos el terciopelo del cabecero de la cama entonces buscaba con la mano izquierda por la mesilla de noche en un gesto automático y hacía sonar la campanilla para avisar de que sí la despertando con dos toques tres algunas veces en la habitación

Voz 6 17:15 se multiplicaban las criadas cada una ocupada en sotana

Voz 0313 17:25 Elena Medel buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás noche gracias algo se vuelve más punk y lo tengo que ver cuánto tiene de clásicos te cuento el arranque solo

Voz 12 17:35 el arranque el arranque verdad si sale muy pronto igual que que la princesa sale del del sueño sale también del del cuento clásico oí empieza a escribir el

Voz 0313 17:46 el suyo propio ya que hay en el fondo de de esta princesa hay un afán reivindicativo un afán alternativo una mirada distinta sin más

Voz 0816 17:52 es la intención de contar una historia al final la intención de puede contar la el camino de un de un personaje que además eh camina junto a junto a una a una mujer que les va también y enseñando a mirar de otra de otra manera es la la intención una de de contar una una historia

Voz 0313 18:13 hoy el era una cosa de quería comentar y también Manolo que que Benjamín Prado que acaba de llegar Benjamín buenas tardes buenas tardes vueltas amigo fue lo comentemos entre todos hace unos días aquí en La Ventana lo planteamos como polémica y tuvimos oportunidad de discutir Ramón Rato en una en una escuela de aquí de Barcelona precisamente han decidido retiraron recientemente unos cuantos títulos de literatura cantil frase de La Bella Durmiente Blancanieves todo eso porque se consideraba que Bono óvulos estereotipos que perpetúa personajes de tal digamos con los adecuados y tuvimos un intenso debate al respecto el tú crees que La Bella Durmiente al que apartarla ahora haber ardiente como simuló o hay que Hall para que respetar las cosas cuando se escribieron en su momento en su contexto consolidada tal vez revisarlas o presentar alternativas pero en el mejor de cuál es tu opinión

Voz 0816 18:58 a mí me parece mucho más interesante plantear que que la lectura es en cierta Generali en cierto momento puede cero tiene que ser un acto de acompañado por así decirlo no eh con seis siete años ocho años no tiene un contexto en la cabeza que te permita distinguir eh pues sí sí Caperucita roja por ejemplo Craig el caso es un ejemplo a seguir etc entonces me parece mucho más interesante por supuesto pero en ningún caso retirar un logro sino proponer que es Alex puros que ha con con un adulto con un adulto que bueno pues acá algunas preguntas haciendo un poco incluso la la experiencia

Voz 0313 19:37 no de la elección eso estábamos el otro día al verdad aquello que luego el verbo prohibir hay que conjugar los solos sólo en casos excepcionales

Voz 0281 19:45 pero el problema está también en el verbo es reescribir y lo ha Melo de la reescritura yo creo que es un síntoma de cómo se nos está yendo un poco la cabeza en algún tipo de cosas hace poco en en Francia se ha hecho una versión de El Principito si desde el punto de vista animalista es decir la serpiente no se puede comer al al elefante porque entonces es una cosa la serpiente como un animal violento y demás eh bastante trauma para mí era ya la la continuación de libros clásicos que sea al quise ha hecho desde El guardián entre el centeno de Salinger con un eh Holden Caulfield de ochenta años señor mayor y cascarrabias muy parecido por cierto más al propio Salin el caso personaje hasta la segundas partes cráneos de lo que el viento se llevó o resucitar desde el detective Vázquez Montalbán Pepe Carvalho hasta hasta el los Chandler no filmar lo Spade y todos estos si no hay una mujer que escribe todos los días una nueva novela de Agatha Christie por ejemplo es paro hombre en la cultura la literatura había una cosa muy importante que era la originalidad y meter algo invertir atún personaje impactante unas tramas no seguirlas de otros si eso ya era malo para mí esta nueva idea de revisarlo todo a explicándole a libros personas personajes e historias de hace doscientos trescientos ciento cincuenta años criterios del siglo XXI me parece uno amarrada me parece pintar le bigotes a La Gioconda sinceramente parece ahora eso no quiere decir que no se puedan hacer nuevas visual con nuevas historias de de los mismos tópicos de los mismos

Voz 0313 21:17 la cabeza Manolo viola sale humo pero claro si no

Voz 1208 21:19 por que es el la literatura es el terreno de la imaginación absoluta de la libertad total y radical entonces si esa es la gracia de la literatura quitársela Hay el verbo prohibir como tú has dicho pues ya venimos de guste venimos de donde venimos de de tantas prohibiciones y ahora vamos a a resucitar el verbo prohibir a mí me da muchísimo miedo no

Voz 0313 21:39 la venta arroja me encantaba a ver si primero primero vamos a corregir los coches

Voz 0281 21:43 dos de los cuentos de Calleja Iván

Voz 0313 21:46 corregirlo antes de sacar a Franco el Valle de los Caídos vamos a hacer la jugada por orden no podía harina tú escribes para enfrentarte al misterio de la vida como dice Manolo en El País pensárselo un poco no

Voz 0816 21:58 claro si no los que para mí la la escritura tiene mucho casi de de intervención en en en nuestra circunstancia en lo que no es lo que nos rodea yo intento cuando escribo oí aspiro a a también cuando leo libros ajeno la sobre todo más que hace más que buscar respuestas casi plantearme preguntas y plantearme dudas yo creo que escribo un poco también para duda

Voz 0281 22:22 en cierto modo yo que cosas de déjame que te voy de una cosa hace muchísimos años llegue a una lectura de muchos jóvenes poetas una de ellas era Elena Medel a mí lo que leyó me gustó tanto que le dije al editor oye dame el teléfono de estas ya que la quiero llamar para proponerle alguna cosa que buenísimo pues de maravilla y quieto propuso Elena que propuso Benjamín así verdad pero un homenaje a Alberti a Córdoba creo que no mira fíjate eh bueno me encantó porque estaba haciendo algo muy nuevo algo que tenía mucha eramos sobre un personaje y de Irene Virosque el que leíste que dudaba que digamos estamos dentro del canon pero de un punto desde un punto de vista muy nuevo muy joven con una mirada muy limpia a mí si lo hubiera hecho hubiera sido una reescritura de un poeta de un poema de Antonio Machado o de o del poeta Nueva York de García Lorca nada adaptándola no hubiera interesado menos yo decir porque tú cómo

Voz 0313 23:13 estoy muy precoz con diecisiete años pública su primer poemario no

Voz 0816 23:16 sí sí eh para mí fue es y siempre me enseñaron a leer muy muy pronto hay un montón de caso seguro parecidos ir bueno pues de una manera casi inmediata por lo empecé a leer también a escribir a la bueno pues quería pequeños pues entonces se tiraría la poesía seguido de una manera bastante extraña en el paso de los trece a los catorce años del colegio al instituto Maragall alguna antología del del XXVII y me encontré con los poemas de Lorca no yo no entendí nada mejor porque eran los poemas de de Poeta en Nueva York

Voz 0313 23:51 algo había era como la sensación de cuando

Voz 0816 23:53 escucha una canción en un idioma que no conoce pero el tono de la voz la propia música te van diciendo algo bueno y me ocurría a aquellos puedan veneciana

Voz 1704 24:01 será verdad que el que escribe Yell que le

Voz 0313 24:05 tentada por caminos distintos afrontar el el misterio de la vida el misterio y las cosas Ig los problemas de la vida eh el siguiente libro del que vamos a hablar y que también se estrena con motivo de de Sant Jordi salga todo muy poquito pero estrena hoy primero en catalán luego saldrá posteriormente en castellano narra fíjense estar escuchando ustedes de fondo y me imagino que la nota nos en abierto que hace poquito tres ruidito estos ritos la calle estamos el estamos en la plaza Cataluña estamos en el día de Sant Jordi la gente pasea entras sala sale compra libros regala rosas ya no llueve esta mañana al tiempo está un poquito más eh más esquivo pero hace una una tarde magnífica yo estoy viendo caras rostros en algún momento desfilar por aquí que seguro segurísimo que tendrían alguna cosa que decir con lo que cuenta Rafael Vila San Juan en las fronteras las fronteras de Ulises es un ensayo es un relato de experiencias propias de historias conocidas pese a que tenemos ahí no la vuelta de la esquina sino en la puerta de casa que es el drama del Mediterráneo de la gente que se juega la vida de la gente que la pierde intentando buscar algo tan cien legítimo como una existencia mejor las fronteras de Ulises empieza con un inmigrante muy muy muy especial a ver si lo reconocerlo

Voz 0281 25:19 esta es la imagen inmóvil como

Voz 1900 25:22 una estatua los brazos extendidos la mirada fija en el infinito en las manos una camiseta extendida donde se ve el número diez hay días sin que la suerte y los astros se conjuran uno de ellos fue el veintitrés de abril de dos mil diecisiete el recuerdo de aquella Diada de Sant Jordi no acabaría siendo para los autores más vendidos en la gran fiesta de la cultura catalana sino para un inmigrante de veintinueve años L punto m punto no es un inmigrante como tantos otros sino uno entre millones pasadas las diez y media de la noche una patada suya le llevó una vez más a la gloria y lo erigió para muchos en el auténtico héroe de aquel Sant Jordi en el minuto noventa y dos dos en la última jugada del encuentro su disparo encontró la parábola perfecta para agujerear la red del portero del Real Madrid dos tres victoria azulgrana en el último suspiro gol número quinientos en su carrera

Voz 0313 26:32 Rafaela San Juan buenas tardes amigos buenas tardes qué tal

Voz 1704 26:34 Leo Messi del inmigrante entre el inmigrante como todos todos somos inmigrantes de alguna manera no y eso es lo que quería expresar nada más entrar en el libro yo frente a ellos dos me siento tan sólo aquí entre ellos tres perdón que está Benjamin que no sé si publicas en este Sant Jordi pero pública o tanto que no hace falta que vengas uno más dos eso desde publicado mucho pero me siento Kühn vivió lo y sin embargo me enfrente a eso que significa Mi primer libro no queda pues un relato efectivamente tome eso sí una revisión de la Odisea porque pensé cuál es el camino de los inmigrantes una odisea es la Odisea Ulises lo que pasa es que aquella fronteras divinas que existían hace dos mil años han convertido en barreras humanas barreras absolutamente y lógicas no entonces lo que he intentado es pues de alguna manera civil la historia para que cada uno tome sus decisiones intentado que no sea trágica que sea Mena lo conseguido no la gente lo dirá porque al final dejó me email para que me vayan escribiendo y afortunadamente algunos ya han empezado a escribir lo cual me atrae mucho

Voz 0313 27:28 bueno suena ellos un libro que aprovecha mucho el poder de de los símbolos de los iconos son unas fronteras de Ulises que empiezan hablando de Messi y terminan refiriéndose al niño Ailanto recuerdan aquella aceptó recuerdan aquella recuerdan aquella fotografía no recuerdan aquella fotografía del niño que conmovió tanta gente que tuvo tantos millones de reproducciones acaba de un tiempo prácticamente se olvidó la tenemos archivada en la memoria cuando se dice el niño Aylan el niño sirio olas los patitos en la arena al policía que lo llevaba en brazos pero hay sigue Nono tampoco ha servido de mucho más

Voz 1704 27:57 no fue tan efímera como como los veintitrés millones de tuits que se produjeron en las horas posteriores a la que aparición la imagen no veintitrés millones de de de o por las redes no lo que a mí lo que me pregunto yo es que hay detrás de todo eso no y eso es lo que creo con periodista debe hacer yo siempre digo es mucho más importante que nos hagamos las preguntas a que pongamos las respuestas y la pregunta que me que que que yo me hago a partir de estas fronteras de Ulises es pensar cómo estamos respondiendo y porqué hemos respondido de la manera que lo hemos hecho a la crisis de los refugiados y me refiero Europa me refiero a cada uno de nosotros me refiero a la situación que nos hemos encontrado de absoluta injusticia nos estamos cargando los valores por los que hemos venido hasta aquí que básicamente Intento explicarlo en el Lido el asilo el concepto de dar refugio a alguien que está huyendo de la violencia viene de Grecia se se hace ley en la Revolución Francesa y lo reconocemos después de la Segunda Guerra Mundial en un código internacional en una convención de Ginebra

Voz 0281 28:52 esas tres cosas unas hemos saltado llevó es aceptado algo que tú vas a cualquier televisión de este país y lo primero que te cuentan es que si damos temas de inmigración baja la audiencia la gente cambia

Voz 1704 29:03 ayer los oyentes le debe lo visteis el debate no refugiar

Voz 0313 29:06 hacemos la cultura amorosas no había alquilado el rumano salió los los refugiados salieron tangencialmente momentito para decir que la inmigración no puede ser ilegal igual entonces como lo hacemos es decir Si tú te vas de tu casa y trata es llegar a otro país para tener una vida Un poquito más digna como hacemos hay un protocolo hay un formulario que pues llenar y tal no será no será tan sencillo hermano yo ahí

Voz 1704 29:26 siempre digo no hay los los casos que trae de vez en cuando a este libro esta primera experiencia no del viaje de esos refugiados nos dicen que cuando la inmigración no es ilegal todo funciona mucho mejor luego deberíamos empezar a pensar al revés de lo que estamos haciendo y eso es lo que intento expresar hay esperanza no es sólo un mensaje dramático hay mucha esperanza y sobre todo tenemos necesidad que es lo que creo que debemos ir empezando a entender

Voz 0313 29:48 además hay algo que que que Rafa no discriminan en libro porque en fin las palabras nunca son inocentes y todas tienen su su valor son hijas de su padre su madre una cosa es inmigrante otra cosa refugiado otras cosas asilado y otra cosa es forastero que forasteros un concepto que Rafa dice que le gusta mucho y es verdad porque todos hemos sido somos forasteros en algún momento del del en el mundo del estaros en del mundo del neoliberalismo donde el uno

Voz 0281 30:14 con pasaporte de curso legal es la tarjeta de crédito eso se ha reducido a dos hay los que tienen tarjeta de crédito que son turistas y los que no la tienen que son inmigrantes ha sido fácil por desgracia así de fácil

Voz 0313 30:24 yeso desde la escritura o desde la poesía Elena tiene algún tipo de de respuesta de combate de territorio de de reflexión de de de resignación miramos para otro lado que hacemos yo creo

Voz 0816 30:35 la situación tengo que citar ya varias reacciones en en paralelo me parece que que muchas veces son son cuestiones que empezar incluso frívolo intentar tratar desde desde desde un poema no al final bueno yo puedo sentarme a escribir pensar etc pero pero no sé si si un poema sirve no sé si si en esos casos la la poesía la poesía sirve a mí me han servido muchas veces sin peso todo como mecanismo de pues ya digo de reflexión casi de de zarandeo pero pero desde luego en situaciones como esta la pues quizás tenga mucha más de teoría que de que detrás

Voz 0281 31:15 lo cual lo cual explica lo que ha cambiado la idea del poeta que tenemos los próximos poeta son unos no se imagina a Alberti no escribiendo un poema sobre la emigración seguro lo habría hubiera sentido la necesidad de hacerlo o a Lola lo escribir con la sensación pero que ha cambiado la idea de lo que es el poeta y lo que debe hacer el poeta y en que en que talleres tiene que meterse el poeta

Voz 0313 31:37 con la con la llave inglesa apretaron apretar no El curioso no pues mira dejadme que hagamos un punto y seguido en esta primera hora de la ventana y con motivo del Día del Libro pues mira un pueden a veces puede servir para reaccionar para responder para para descreído Jaled Khaled Hosseini está claro

Voz 0281 31:53 el AVE cese siempre siempre tiene que ser autor

Voz 0313 31:56 eso les espléndidos y de Cometas en el cielo e compuso un poema hizo publico un libro además de hecho dedicado al drama de ahí y de todos los que han perdido la diana Mediterráneo yo tengo aquí un fragmento que está en el libro de de Rafael Vila San Juan en las fronteras de Ulises lo voy a leer en catalán es el idioma en el que está publicado y dice así ese Antic a ninguno en esa comunidad Cano son ven pingües con la nos tratas gracias a una otra Llop presento La Veu de la teva Mara parda mundo la marea Camps y Ushuaia haya para su ballesta estimar Nica Fost la mitad del Katusha número sin dirían cosas mesa mapas

Voz 0313 39:03 nota veintidós minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias ya que seguimos asomados a la ventana o les hablamos del recuerdo desde Barcelona desde plaza Cataluña por cierto acompañados de un montón de amigos de oyentes a los que damos las gracias por estar aquí con nosotros en un día tan especial en este Día del Libro día de Aragón iría de Castilla y León por eso felicitamos a nuestro Isaías Lafuente palentino ilustre de pro pero también Alex Grijelmo burgalés y además por partida doble porque anoche recibió el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades el jurado decidió concederle este galardón abro comillas por sus libros y otras publicaciones conferencias y programas de radio como este incidiendo sobre el buen uso del español en los medios de comunicación así como la divulgación de sus trabajos en los países hispanoamericanos

Voz 25 39:52 Alex Grijelmo buenas tardes amigo felicidades de parte de todos los que estamos aquí oye gracias amigos

Voz 0313 39:59 el jurado ha resaltado también tu papel en la creación de la Fundación español del Español Urgente

Voz 1704 40:03 durante tu presidencial Agencia EFE esto sería ahora el fenicio

Voz 0313 40:06 el momento no el Español Urgente sería un retrato de de de esta época que vivimos no Alex un poco todo

Voz 25 40:11 vivimos muy deprisa dura muy poco sí

Voz 0281 40:15 pero el español es urgente en algunas de está en urgencias también no

Voz 25 40:19 bueno a la acción de hablar siempre es urgente tenemos que ir improvisando según pensamos hoy al cuando en tu disco

Voz 0313 40:25 el de ayer y alertadas de la despoblación

Voz 0077 40:28 on de las palabras a que te referías concretamente pues saques están vaciando muchos pueblos de Castilla y León y no sólo se quedan sin vecinos se van quedando sin palabras y nosotros probablemente seremos las últimas generaciones qué hablaremos de voz de gravilla de Al Najar de rastrojo asesina barba viendo criba acequia Reguera arma alerón que es pues la barba es la la mies en tan eso puede ser el desayuno el desayuno los trabajadores llama para Perrotta tan también es la mies tendida en el en el campo

Voz 0313 41:04 cuando Gallego dice una parada Se refieren algo de eso

Voz 0077 41:07 en en gallego ya no lo sé en gallego en no lo sé pero bueno si estas palabras que decía canje pilón e Garrucha arca Duff palabras de Del Campo de de los sistemas de riego en muchos casos que claro según se vacían los pueblos la gente se llevan las palabras a la ciudad pero que es qué sucede que en la ciudad no las usa entonces está produciendo una despoblación de las palabras que estamos consintiendo también

Voz 0313 41:33 yo de todo lo que has dicho sólo entendido pueblo y riesgo pues P P esto esto es un poco lo que está sucio

Voz 0077 41:41 mediando no de pues una aliñar era un montón de paja Un viendo es un palo largo e una Regueras un canal mediante un canje milones un recipiente si acequias y amargó el aceite hasta ahí ya galgos todavía el asunto es cuando ha sido la última vez que has dicho la palabra acequia no

Voz 0313 42:01 ah pues yo creo que esta Semana Santa Huesca ya lo he dicho esta Semana Santa en el monte pero había una una leve crítica en la época del Priorato concreto en la época del modernismo Rubén

Voz 0281 42:13 yo lo hicieron una crítica de que decía mire por ejemplo en este verso que que que pub Scanner a Syriza la crisis Alida decía sólo entiendo la palabra que

Voz 0313 42:21 en el critico pero tú sigues manteniendo Alex que que las palabras son el mayor invento del ser humano sí

Voz 0077 42:29 G sin las palabras no habría sido posible ninguno de los demás inventos en necesitamos las palabras para razonar para argumentar para pensar es muy difícil pensar sin palabras

Voz 0313 42:40 hoy acabas de publicar tu tu décimo libro El cazador de SCI más en Espasa que por cierto recomendó en su día benjamina lo agradezco muchísimo lo lo escuche que agradece la lectura filólogo hoy dejemos de ser tan duro uno con otro buen filólogo como protagonista la novela policíaca Alex cómo surge eso

Voz 0077 42:58 pues es algo que siempre me había llamado la atención no a partir de de de una obra de teatro en la que hay ahora gemido el título con el profesor Higgins y la mencionan la novela ha ido en este momento educadora en que un un profesor en el Pigmalión por Dios eh a una florista hay sólo por el acento de la florista sabía decir de qué barrio de Londres seda no eso lo vi de niño eso me llamó mucho la atención y siempre tuve tuve esa figura del del profesora divino que es capaz de descubrir rasgos de la personalidad de alguien por cómo habla en aquel caso era un genetista alguien que se preocupaba de los acentos el profesor que ello construido pues es un filólogo que puede analizar la personalidad de alguien el origen de su infancia a partir de de las palabras que utiliza

Voz 0281 43:49 pero una cosa es lo que cuenta lo que les en la novela de Alex y otra cosa es lo que lees entre líneas en la novela de Alex y locales entre líneas es una reivindicación de la dignidad de las palabras pues la que verte en humanos en este juego neoliberal donde parece que todo se reduce a cifras números tantos por cientos y demás no no al final lo que nos identifica y lo que nos ayuda a saber lo que somos qué queremos y cómo hacerlo son la palabra

Voz 0313 44:12 se nota que no va a tener un lector como Benjamin que busque diseño en el que nota lingüística que nota de uso de las palabras les pondrías a los candidatos del debate de anoche a les he dicho nota lingüística del otro podemos hablar también de la verdad pues un cinco raspado pillo eh

Voz 0077 44:30 sí hay bastante pobreza de de léxico de vocabulario palabras que se repiten muchísimo no sé no lo vi el debate pero no estuve tomando notas se pero vamos la impresión general la impresión general es esa muy un vocabulario muy pobre en general del mundo de la política viven más en el mundo de la publicidad que en el de la literatura si al final en estos debates fíjate más que en el mundo de la publicidad vivimos nosotros en el mundo del fútbol porque es éste ganó el otro contraatacó es otro otro estuvo a la defensiva y al final no importa más la actitud si el lado el el uso publicitario de las actitudes más que los mensajes de fondo y las ideologías las ideologías han quedado apartadas del debate no a cambio el debate de los que estamos aquí sentados de Colombia no ha sido Rafa que irradia no no no Nobile rockero no hecho cosa no entiendo

Voz 0313 45:27 este acequia ni Villa ni Khadija ni

Voz 1704 45:30 siquiera hoy a Open Arms por ejemplo ni qué pasa con los con los que se está muriendo en el Mediterráneo ni y hablar de cultura ni hoy hablar de la palabra euro

Voz 0313 45:39 pero sí de la palabra de la España vacía tampoco eh la España vacía así como decías algo no va bien dijo a Pablo Iglesias dijo algo sí

Voz 0077 45:47 algo no momentos pero no hubo un debate ideológico sobre eso de cómo cómo resolver uno de los grandes problemas de de toda la zona central de España no

Voz 0281 45:55 porque los debates están lío finalizados tan regulado es una ha gustado muy bien que que es muy difícil ningún espacio para la parada para fin para la improvisación incluso bueno hay un poquito un amago allí medio de debate pero ovillo debate significa contrastar ideas no poner las suyas en las suyas el otro las música de cada uno Sagarduy tu más

Voz 0313 46:16 sí ahora siguiendo con el léxico periodístico tenemos el partido de vuelta sí sí sí pronóstico no me atrevo yo creo que coherente fueron parte del lo tendría más claro bueno por lo menos

Voz 0281 46:29 no han ganado los que no estuvieron en su casa

Voz 0313 46:32 es un Cases Alex Grijelmo

Voz 25 46:34 un abrazo muy grande que vaya muy bien hasta luego Carla

Voz 26 46:39 sabes que soy un tipo poco recomendable que aunque parezca tierno e educado llama luzca Caballero no soy un buen partido no me tomes en serio uu en solitario con vocación de artista miedo un enfermizo miserable

Voz 0313 47:14 lo aguante y Estados que estamos escuchando es lo de Joaquín Carbonell músico y poeta turolense que ha recibido esta mañana la Medalla al Mérito Cultural del Gobierno de Aragón hoy en Aragón celebran el día de su patrón el día de San Jorge ya han repartido premios institucionales y de mucho interés personajes muy relevantes además rarezas la voz Antonio está buenas tardes qué tal buenas tardes tú dirás amigo bueno siempre este día no

Voz 20 47:38 además dos caras del acto central del patrón cuyo protagonismo se suelen dividir los premiados también el presidente de turno con un mensaje de carga política y mira por dónde con el panorama que tenemos y estando en estas fechas los discursos de los galardonados hoy han comido absolutamente a la política el más importante el Premio Aragón dos mil diecinueve lo ha recibido el fiscal Javier Zaragoza quiero antes de otras cosas rescatar un pequeñas sonido quizás que es algo más recio siendo que estamos un poco de fiesta a quien en Aragón pero creo que tiene especial valor por la defensa de su profesión teniendo en cuenta que viene del proceso de ser fiscal antidroga el fiscal jefe de la Audiencia Nacional con una introducción ciertamente algo rimbombante ha dicho que la ciudadanía debe saber que el fiscal actúa bajo el sacrosanto imperio de la ley que en palabras llanas

Voz 0093 48:17 el fiscal es el primer defensor de la sociedad ir primer garante de los derechos y libertades que la Constitución proclama ha sido entendemos quienes integramos esta institución especialmente de las víctimas de los menores de los colectivos sociales más desfavorecidos

Voz 0313 48:33 su gozó y además de sonar implacable como hemos visto

Voz 20 48:35 sea enternecedor porque la mañana era para expresar el orgullo por su tierra que hace más o menos cuarenta y ocho horas ha silenciado sus tambores y bombos al cornisa en plena ruta de Semana Santa donde seguramente habrán escuchado emocionados como su hijo lo sentía tan cerca citando a Bono

Voz 0313 48:49 les decía Borges que cualquier vida

Voz 0093 48:51 se compone de un solo momento el momento en el que un hombre descubre de una vez por todas quién es este es uno de esos momentos vitales en los que uno alcanza a saberlo que para mí por lo menos marca la define la vida de una persona en este caso de quién les habla gracias a la confluencia de dos poderosas circunstancias mis orígenes mi trayectoria profesional

Voz 20 49:14 y en ese hilo de emoción y de pertenencia la Medalla de las Cortes recibir al cineasta Paula Ortiz con esa misma delicadeza que transmite con su voz y sus obras hoy la energía venían el mensaje apoyada en Lorca no sólo de pan sino también de libros y de cine vive el hombre ella desde ese peldaño superior que tiene ya en su profesión ha querido lanzar su mensaje desde arriba con un final más que poético reinterpretado al Labordeta más reivindicativo

Voz 27 49:35 ese techo es mi lucha diaria y la de cientos miles de compañeras en el ámbito del cine en muchas otras áreas laborales prácticamente todas vivimos cada día en una tensión de equilibrios imposibles de cansancios y renuncias en un continuo intentar alzar el vuelo darnos de bruces con ese techo con el que nos leamos a puñetazos y no se quiebra te que habrá un día en que todas a levantar la vista veremos una tierra sin techo de cristal

Voz 1667 50:03 ibamos a terminar con ese histórico el cantautor Joaquín

Voz 20 50:05 con el con quién comenzaba Premio al Mérito Cultural aunque siga demostrando ese verbo mordaz con retranca o sumar da como decimos aquí ha preferido tomar la guitarra después de hablar un poco de subirá donde por cierto también se cruzó Barcelona Leo nacido en Alloza en Teruel pero estudio interno en los Salesianos de Sarriá trabajó de adolescente en Sitges de botones ha preferido esta mañana cambiar ese tono reivindicativo por esa España vacía que acabáis de mencionar que tan poquito hemos escuchado estos días en los discursos de los candidatos

Voz 1706 50:30 déjeme dedicarla a la gentes de terreno los que están luchando sobre todo los que resisten dentro de Teruel están luchando para hacer un territorio digno de habituarse No a toda la comarca del Bajo Aragón de la zona minera porque no han superado en hemos superado todavía esta desgracia para ellos trenes cualquiera

Voz 16 50:49 he viajado a pueblos así que con este poder de la palabra en tantas versiones como hemos estado escuchando de los protagonistas poco hueco le ha quedado ya por la política

Voz 0313 50:58 sí sonríe Emmanuel verdad escuchando lo que entrada Toño eh le conoces bien tú hombre de estado hablando emitir oye hemos comentado ya alguno de los libros que tenéis ahora mismo sobre la mesa hemos hablado de la de la pequeña princesa de Elena Medel de Ordesa de Manos Unidas de las fronteras hubiese Rafael Vila San antes hablar de la Rosa porque hoy es el día del libro De la Rosa que no os dejéis una recomendación para los oyentes un libro concreto el que os den a la cabeza Benjamín empiezas Cuba

Voz 0281 51:27 pues mira yo te recomiendo los tres de ellos realmente que son tres tres libros que creo que cada uno en subir cada uno en su géneros son muy interesantes y además son libros que tienen ideas dentro porque yo lo que más valoro de libros que tenga una idea que tenga una un punto de vista que tenga una me que tenga una mirada que cambie la mía de alguna manera no los tres Leo son estupendos bueno el el la novela de de Manolo además ha tenido un éxito extraordinario creo que tiene la la Facultad de tocar un tema muy sensible para todo aquel que la lea porque es que todos nos sentimos sobre todos los que tenemos la desgracia de de no tener padres ya nos sentimos muy identificados

Voz 1880 52:03 el Tour

Voz 0281 52:06 de de Helena pues bueno con lo bien que escribía siempre y no sé que son unos figuras los tres aquí la verdad es que haber un gusto recomendar buenos libros

Voz 0313 52:13 eh recomiendas recomendar tierra de mujeres

Voz 0816 52:15 eh María Sancha de un ensayo que ha publicado y Barral