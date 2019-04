La Ventana (23/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1667 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias Fermín hasta ahora una nueva jornada del juicio del proceso en el Supremo la última en declarar este martes ha sido la exconsellera Meritxell Ruiz otra de las consellerias que dejó el Govern poco antes del referéndum ilegal Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes Pablo

Voz 0055 00:18 Meritxell Ruiz Jordi Vallet han sido bastante menos locuaces que la primera vez que declararon en este Tribunal Supremo en fase de instrucción ante el juez Llarena los dos han negado que en ese momento que varios meses antes del referéndum el Gubern que dirigía Carles Puigdemont tuviese encima de la mesa la conocida como vía unilateral pero en cualquier caso han reconocido que dejaron Gubern cuando ha dicho por ejemplo Meritxell Ruiz no se veía en un escenario como el que se podía plantear si no había un acuerdo con el Gobierno central la sesión ha quedado suspendida hasta mañana había un tercer citado el ex director de los Mossos Albert Batalla pero ha habido un error en la citación ponerlo en su apellido

Voz 1667 00:51 sigue la campaña a la espera del segundo debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno Mariano Rajoy José María Aznar están cubriendo la ausencia de Pablo Casado que prepara la cita de esta noche Rajoy en Alicante alertado contra los que ha llamado parlanchín es de otros partidos asegura que le gustaría verles afrontar la situación que se encontró el PP en dos mil once Aznar que está en elegido uno de los principales graneros de votos para Vox en las elecciones andaluzas ha asegurado que a él le daría muy poco le duraría muy poco los candidatos que debatieron anoche en Televisión Española desde Esquerra grave Gabriel Rufián reprocha la falta de compromiso de Pablo Iglesias con el referéndum en Cataluña

Voz 1174 01:29 con Pablo Iglesias que mucha de las cosas que decía sonaba muy bien pero que hace falta recordar que durante dos horas en ningún caso habló de un referéndum que sorprendió más que nada porque este señor representa la opción más revolucionaria

Voz 1667 01:43 Justo hoy PP y Ciudadanos han hecho balance de su acuerdan Andalucía junto a Vox la semana que viene se cumplen cien días de gobierno informa Ana Fernández

Voz 0134 01:50 la próxima semana se cumplen los primeros cien días de gobierno pero este martes a cinco días de la cita con las urnas los líderes de PP Ciudadanos han hecho balance tras aprobar las tres últimas medidas de las veintiuna comprometidas para este periodo el vicepresidente Juan Marín y el presidente Juan Manuel Moreno dicen demostrar que su Gobierno cumple a pesar de la pésima herencia del Gobierno del PSOE

Voz 2 02:11 si esa lealtad y ese trabajo once va a seguir haciendo de ser un solo proyecto para Andalucía que es el que hoy conforman Ciudadanos y el Partido Popular

Voz 0026 02:19 dar agradeciendo al vicepresidente a Juan Mari su esfuerzo su compromiso su diálogo su lealtad durante estos tres primeros meses que augura que tenemos Gobierno para rato para disgusto de algunos Illes tenemos un gobierno estable sólido y capaz

Voz 1667 02:41 los primeros presupuestos en el mes de mayo en Estados Unidos ha dado un paso más hacia el reparto a domicilio con drones la administración norteamericana ha concedido hoy su primer permiso para hacerlo permiso a Queen una filial de Google que se ha convertido en la primera afirma que tiene esta autorización cinco y tres cuatro tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 el alcalde de Alcorcón el popular David Pérez elude cualquier responsabilidad en el caso de los ancianos que tendrán que dejar sus casas por la quiebra de la empresa municipal de la vivienda de la localidad Pérez culpa al anterior gobierno del PSOE dice que se compre Med se compromete a ayudar a los afectados aunque no ha especificado cómo lo hará

Voz 0486 03:20 los ex responsables de intentar buscar una ayuda a estas familias así lo está haciendo el equipo de gobierno pero estaremos todo el apoyo que sea necesario a estas familias lo ha decidido el juez no el Partido Popular ha sido después de una administración concursal motivada por la quiebra del Partido Socialista que provocó a esa empresa no el Partido Popular

Voz 3 03:42 el Ayuntamiento de Madrid no va a cumplir la resolución del

Voz 1915 03:44 pleno que acordó anular las oposiciones del Samur lo ha dicho esta mañana en la Comisión de Salud Seguridad y Emergencias el delegado Javier Barbero que insiste en que ya lo ha hablado con los trabajadores para tener en cuenta su experiencia la plantilla en cambio niega esas conversaciones escuchamos a Barber hoy al portavoz de CSIF Rubén rica

Voz 4 04:00 ni se sabe que no tiene competencias para paralizar las en cualquier caso lo más importante la razón principal por la que no vamos a parar la convocatoria es que caducará en las plazas de OPS anteriores también quiero decirle que estamos en conversaciones con los trabajadores afectados que los que tienen mayor experiencia podrán optar a procesos de consolidación

Voz 5 04:18 ya te digo que no es que solo no hable de otro día estuvimos esperando más de cinco minutos apenas cinco metros de él se fue corriendo sin decir siquiera hola

Voz 1915 04:28 eh Ida Vitale ha recogido hoy el Premio Cervantes en Alcalá de Henares la poeta crítico y traductora uruguaya es ya la quinta mujer en recibir el galardón más importante de la literatura en castellano

Voz 6 04:38 pienso que tener libros a mano en la infancia es importante pienso que es importante que no sean los libros que teóricamente corresponden a la edad pienso que es muy importante no entender

Voz 1667 05:00 es todo seguimos con más noticias en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana ya las seis las cinco en Canarias en la SER cadenas

Voz 1 05:08 de servicios Info

Voz 7 05:11 motivos

Voz 12 07:03 hola qué tal estás

Voz 13 07:05 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 3 07:09 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio que en poco tiempo

Voz 7 07:12 toda la ciudad me conoce esto sólo parar twis deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio Sin tras ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 16 08:46 después de sacrificar tu sábados por la mañana durante diez años para llevarla a tenis incluso después de renunciar a tus fines de semana para ocuparse de sus hijos le pregunta si van a venir a comer el domingo a lo que ella esté espeta a leer mamá tú tienes que hacer tu vida

Voz 7 09:03 te has preguntado si ser madre compensa compensa

Voz 1179 09:52 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles es blanco y Balbino Arenillas y que matar que la inmensa mayoría de cómo Belén españoles donde el Partido Popular ya uno los apto emblema no seguimos tu problema

Voz 7 10:31 nosotros vamos a a ver cuáles son las condiciones que Ciudadanos y PP nos ponen para gobernar vosotros

Voz 19 10:43 pues ya estaba saque con todo por la radio marcha en La Ventana pasemos lista hoy en Barcelona en la fiesta de Sant Jordi Toni Martínez Especialistas secundarios hola buenas tardes Mundo Today abrazar claro Socas Pilar de Francisco a la yo hoy tenemos concurso Desafío con el gran gran a López Iturriaga cómo me quieren en Barcelona algo toda la vida el señor Rodas ya lo sabe toda la vida aplaudió pero no primero de todo lo primero

Voz 20 11:17 Gemma

Voz 17 11:20 pues eh

Voz 19 11:22 eso twiterías Weiss

Voz 21 11:25 empezamos con la cumbre del debate de ayer el momento lo oyes es el silencio de Alber Rivera pues el cantante Ismael Serrano tuiteó sobre el tema

Voz 1179 11:32 madre mía lo de silencio luego lo cursi somos los cantautores

Voz 21 11:37 vamos con rescoldo ritos de la Semana Santa mi cuenta B cuenta una experiencia rara rara

Voz 1179 11:42 una talla de la virgen tan mal hecha que a su paso los fieles gritaban buena persona

Voz 21 11:49 amigos se acerca el verano Ivitra Sweet va digamos que regular con la operación bikini segunda mes de la dieta debería empezar la vamos con el forma Aíto que se hace una pregunta que sólo tiene sentido en el universo de Iturriaga

Voz 1179 12:04 si los gatos tuvieran pistolas

Voz 22 12:07 apretará en el humo anillo

Voz 1284 12:11 ya

Voz 21 12:12 acabamos las tutorías con una amarga reflexión vital de Chon Conner

Voz 1179 12:15 esas personas que sólo te llaman para apoyar esas personas superficiales que sólo te usan yo me pregunto dónde están después de llegaron llegan como de costumbre las noticias del Mundo Today

Voz 1981 12:36 por este orden cientos de españoles sorprendidos al descubrir que Cayetana Álvarez de Toledo

Voz 0573 12:42 la autora de la Constitución española la más desde la Constitución estado firmando ejemplares de su obra más personal en el Día del Libro nadie ha dicho que no sea la autora así que lo interpreto como un sí insisten

Voz 1981 12:54 un padre de familia consigue acabarse el libro que le regaló su mujer en el Sant Jordi de mil novecientos noventa y seis

Voz 0573 13:01 la película basada en el libro está descatalogado desde hace diez años

Voz 1981 13:06 Albert Rivera incapaz de leer el libro que le han regalado hoy porque no puede dejar de escuchar en silencio

Voz 0573 13:13 oye en el silencio y ustedes también no me estoy volviendo

Voz 21 13:15 puto no todo agrietado claramente confundido

Voz 1981 13:19 el CIS asume que cada mujer con una rosa en Cataluña es un voto para el PSOE

Voz 0573 13:24 Pedro Sánchez estará firmando papeletas en la caseta de la Moncloa

Voz 1981 13:29 Arturo Pérez Reverte se queda sin ejemplares y empieza firmar en la espalda de sus lectores con una espada

Voz 0573 13:35 el libro es para José Antonio pero puedo pero puede escribir PP porque la dedicatoria me está destrozando suplicaba un fan del escritor

Voz 1981 13:43 los españoles aprovechan hoy para fotografiarse leyendo varios libros para luego subir las fotos a Instagram a lo largo del año

Voz 0573 13:49 algunos se hacen la foto en bañador devuelven el libro y reservan la imagen para publicarla el mes de agosto con el texto aquí en la fallida leyendo a Vila Matas

Voz 1981 13:58 Santiago Abascal estará fusilado muñecos de Puigdemont en la caseta

Voz 0573 14:02 por los simpatizantes podrán disparar también y si aciertan harán un peluche de la cabra de la Legión

Voz 1981 14:09 El lector del libro de Pedro Sánchez ya tiene su ejemplar firmado

Voz 0573 14:13 tenía muchas ganas de conocerle personalmente el estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho ha declarado Pedro Sánchez muy contento de haber podido saludar a su lector

Voz 1981 14:23 millones de españoles se quedan en casa esperando al día de la película

Voz 0573 14:27 sí Scorsese quiere pasar afirman Mel DVD estará en el sofá de mi casa de cinco a doce con la mano en la web ha informado inequidad

Voz 1981 14:35 la antología de encuestas del CIS ya es la obra de ciencia ficción más vendida en España

Voz 0573 14:40 Pestano ya ha adelantado que en el próximo sondeo un líder de la oposición morirá en trágicas circunstancias

Voz 19 14:51 ay ay bueno vamos vamos

Voz 17 14:54 con el tema de debate todo el mundo habla del debate del debate la verdad Pablo Casado estuvo un poco desubicado en un momento dado en un momento dado dijo España ya no va bien

Voz 21 15:06 España ya no es una frase cómodo

Voz 17 15:08 novecientos noventa y seis con Mariano Rajoy iba bien España lo puede defender Pablo Casado pero tampoco lo defendió porque según Pablo Casado Rajoy es practicamente derechista cobarde Mari complejidades todo ese mundo hongo así que quedaba un poco desubicado Pablo Iglesias muchas citas a la Constitución catorce citas

Voz 24 15:30 Constitución Española la Constitución la Constitución española la constitución de la Constitución la Constitución la Constitución española la Constitución la constitución de la Constitución Constitución española la Constitución Constitución la Constitución

Voz 17 15:44 hace cuatro años podemos criticaba al régimen del setenta George señor mucho canguelo flotante tiene que haber para que el programa de la izquierda sea virgencita virgencita que me quede Constitución catorce citas de Iglesias y Pedro Sánchez cita ocho veces a las derechas tres veces las tres derechas que hacen un total de tres por tres nueve más ocho diecisiete derecho

Voz 25 16:06 la derecha la derecha es la derecha de la derecha las derechas fecha desde las dos derechos dos derechas la derecha a la derecha

Voz 17 16:14 el récord lo tiene Alber Rivera con veintinueve maneras de decir señor Sánchez

Voz 25 16:21 señor Sánchez Sánchez señor Sánchez Sánchez el señor Sánchez ayer por Sánchez Javier Sánchez Sánchez Sánchez sí señor Sánchez Sánchez señor Sánchez literal señor Sánchez el señor Sánchez ser santidad señor Sánchez señor Sánchez del señor sí señor Sánchez el señor sí señor Sánchez Sánchez

Voz 17 16:42 Alber Rivera inició ayer además la era de los Gallito debates son los debates con con gachas con abalorios con cosas ya conocíamos el debate con gráficos a veces son un poco bobo estos debates con gráficos porque son gráficos en los que se dice hoy es el día hoy estamos hablando de libros enseñan un libro aquí se puede ver el libro hice quedó el candidato mirando el libro que está enseñando hago dicen hoy hace buen tiempo en sellar un sol hay pueden ver el sol iluminan para asegurarse de que está al sol ya sabemos cómo estos aunque a veces señor presidente hace mal tiempo ya hay que sacar el paraguas y se quedan mirando el Palau Ribera sacó ayer esa foto de Pedro Sánchez y Quim Torra vamos a escuchar el momento

Voz 25 17:27 quería el debate pero deje que el señor Torra haber puesto más de de las plazas de Colón señor señor Torra tengo alguien más fotos luego luego esas

Voz 17 17:34 al final no sacó más fotos

Voz 1284 17:36 tiene usted aquí han quedado para

Voz 17 17:39 mucha gente se ha preguntado por qué esa foto que sacó llevaba Marco y apoyo de pestaña móvil es muy sencillo porque porque quería dejar la foto apoyada en el atril y al llevar apoyo en pestaña móvil cuando lo tres en plató a lo traes a plató se puede disimular entre otros documentos planos de haber llevado la foto una foto con apoyo fijo al tener más volumen habría llamado la atención de los demás que habrían dicho Tate este trae foto asesor asesor Price foto aconsejan como si alguien hoy se presenta por ejemplo con un estuche de violín los demás sospechan va a hablar de música o lleva una ametralladora para hablar de Vox sus socios quieren repartir armas como esta los objetos abren en realidad un mundo de posibilidades pues será interesante comprobar si Pedro Sánchez o Pablo Iglesias llevan a Rivera la foto de la plaza de Colón se la colocan el atril el otro la tapa nota pero mientras tanto Pablo Casado saca un teléfono señor Sánchez para usted Arnaldo Otegi se ha confundido es del Valle de los Caídos

Voz 1179 18:46 pero pese a todo aquí permanecer al pie del cañón Pedro J

Voz 17 18:51 Pedro Sánchez no puede llevar la foto de Colón no puede llevar fotos porque queda poco presidencial llevar cosas a un debate no chulo no no pero podría entrar un dron todos mirando de reojo al Dro deja es la foto que hay algo muy poco explorado en esto de los debates que es el debate con onomatopeyas eso está bien si se hace un debate con objetos y gráficos porque no con onomatopeyas como a los niños a veces les decimos hay que el mismo esfuerzo al niño le podemos decir perro cuesta lo mismo que el niño aprenda perro que aprenda huevos pero con los debates políticos en busca de virilidad también se podría hacer esto

Voz 26 19:40 queremos defender desde aquí los derechos de juego

Voz 17 19:44 esto sería supervisada por qué no quieren ustedes a hablar de otra posibilidad es combinar el onomatopeya y el verbo su socio en Andalucía pagando a querer repartir armas o la gente si si su socio al que vamos a ver eso sí sería novedoso no traerse fotos por qué no invierten ustedes en educación dos por cuatro porque no quieren ustedes personas formadas quieren que agrupa con los Seròs solucionado con que si no existe la Unión Europea pues quizás ese oro de implantarle están ustedes están condicionados por sus socios de esta hasta el punto de proponerla qué imagen estamos dando no podemos estar discutiendo a gritos quiero recordar que hoy es el Día de Castilla no también hoy es el día D y es bueno remarcar la diversidad de territorios de España porque al final tenemos que elegir entre

Voz 1284 21:10 una convivencia

Voz 17 21:13 crispación yo quiero desde aquí

Voz 1284 21:18 en abrirla

Voz 17 21:19 puerta aún posible Blabla poselectoral esta es una posibilidad también poco explorada que es el debate con banda sonora por ejemplo ayer cuando Pablo Casado dice ustedes traen aquí unos presupuestos comunistas

Voz 21 21:42 eh

Voz 27 21:45 eh

Voz 28 21:50 eh van a acabar con las pensiones

Voz 17 21:54 vendrá el paro y la crisis los niños eran raptados por Minotauro este separatista sería mucho más eficaz hay que garantizar el empleo estable y subir el sueldo a los trabajadores ahora manuales no piense en su virus de los impuestos a los cuál es el porcentaje de inversión en dos por algo cuatro

Voz 29 22:24 es muy inferior a la media de la Unión Europea idea de la misma manera hay que defender nuestro número uno del sistema de salud pública pública no queremos una Nino Bonino privado

Voz 17 22:42 y una dos por cuatro ocho pública también y esto es un poco hacia dónde van los debates del futuro de qué estas hablando

Voz 1179 22:52 las ocurre en el futuro nos volvemos gilipollas algo para

Voz 17 22:56 es posible otro punto débil de los debates es el acuartelamiento

Voz 1284 23:01 la dificultad para la improvisación

Voz 17 23:05 para eso contamos hoy con una experta en improvisación que es Sara sobre ella va a arrimar pero íbamos a hacer algo que se llama lo llaman ellos improvisación extrema es que mientras ella va arrimando alguien va diciendo palabras en este caso yo que ya va incorporando a sus rimas la dificultad que las incorporar hemos como en el Veo veo palabras que yo vea pero aquí palabras cada cinco segundos no funciona lo más fáciles

Voz 19 23:47 a ver ahora gracias hasta ahora sí ahora ciudadano contando para eh

Voz 26 24:02 me ciento líder vamos a darle Group Intrum pero yo me llamó para igualmente va palabra cinco segundos John convicto al segundo vómito rumbo con la lengua como fans saben que depende yo vengo para las saque a su mente porque saben que negligente deprimente sino que yo entreno por esos soy triple de fuerte

Voz 17 24:27 señora no habla tres señora Jones

Voz 26 24:30 tan solo hombre Ojén de yo veo personas estoy harta de el género Bueyo lo que el parece que ese plasma dentro de toda estamos fuera tan Moro tú hablas de la cámara me parece que no habrá pero rápidos como raro pocas para atrás

Voz 17 24:44 K

Voz 26 24:44 el cobla se la carpa yo no necesito capa pero soy súper fan de más yo hablo inglés habló Brand se porque cómo ve las bolas Vinci Swayze John llegó hasta el cielo medias desde tendrá como agua disminuida dentro del s

Voz 31 25:00 no yo nunca suele división porque ellos soy

Voz 26 25:03 tu habla de Paloma pero yo llego hasta Roma porque el triple de hardcore vote de pero no de nada porque hay una mente Solana tu habla de estatua mirra no es estático está en movimiento que llaman Heráclito todo vamos yo tengo tantos río hace aguas sueldo toda frío hablan de una rata a las logrando pintó la la calificaba habrá de ella yo tengo la sombra porque me parece un órgano árbol habla de Paulson se fue allá porque cuando vengo mesa cola

Voz 19 25:49 lo gordo aspira está y ahora Especialistas secundarios al ruedo

Voz 21 25:53 qué tal buenas tardes a todo el mundo bueno todos conocéis todos conocemos un poquito la leyenda de Sant Jordi no que es preciosa no los habitantes

Voz 32 25:59 de un pequeño pueblo pues vivían atemorizados por un dragón después no sorteo a los habitantes de pueblos destacó la hija del Rey osea la princesa ser entregadas Dragón el dragón a tienen que comer pero en todo cuanto saliva comer llegó a Sant Jordi

Voz 21 26:14 es más la leyenda pues amigos tengo en exclusiva para aquí en la Cadena Ser vamos a hacer un remozado a la a la historia una modernización digamos y por eso pido un fuerte aplauso para Sant Jordi hay esta gente molaba ya digo buenas el paga vamos en Barcelona no Badalona Barcelona Barcelona también rima cómodo eh verdad Barcelona también no desde Barcelona estamos grande Gran de Sant Jordi Sant Jordi ha venido aquí para dar a conocer una versión modernizada de La leyenda verdad a sine en San Jordi dos punto cero puntos junto a uno no sé si lo que se entonces ya no me llamo San Jordi fuera Sant Jordi pasó llamarme Sein Jay Jay ballet que Yáñez de Jordi Jade J J se queja más más rapero ajá sí sí sí sí yo estoy en Joy no si vale la princesa se llamará se cambia o no la Rosalía Rosalía de moderados Bravo señora vale más moderno desde luego me Dragó sigue igual sí lo que pasa es que el dragón pasa ser ella claro como aquí mucho más mortífero mucha mala Botía iba por cabeza de lista en Zamora con voz Londro podido no un jodido iba a caballo ha acabado la imagen que de aquí un dragón a caballo originalmente los tú el que iba a caballo dragón no no en la versión dos punto cero voy en patinete eléctrico soy un Sant Jordi friendly planea planes friend lista cero contaminante de hecho al dragón lo mato atropellando patinete ahí en la esquina con puertas risas valer con mi patinete haber mira a los lados Olaia bajó que se joda todo hoy el tema vestimenta quema BBM veamos que no vas abandonado la tradicional armadura que lleva los ropa vas con sudadera no vas con pactando echándome Gucci de Gucci yo no iba a ser cinto pero con la espada no nada de espadas para Iphone X no va a dar es un meneo importante la leyenda ahí soy youtuber Jordi Nos Caballero youtuber buenos en Yaiza directo perdona yo tuve hoy vale yo creo y lo vídeos que cuelga del Youtube desde que van jugando con los duty aquí a veces me burla de otra tienda de Los tres cerditos por ejemplo pongo a caldo claro porque era tres hermanos cerditos iba a la casa de la los ladrillos ya han puesto a la de paja Illa de madera en Airbnb y claro eso da alas a la gente Edificación encarece lo aclare su barrio pedazo de cerdos mete su tema sociales los cuarto diga mucho asociada a nuestra tierra ya hizo bueno ganar Netflix lo bueno y entonces van a hacer seré la cámara eh San Jason Jay el Messi de los caballeros se llama comentaba la leyenda San Jordi podría la lo que es la serie podría meter un poquito de drogas como como droga pero drogas e en la trama digamos cártel colombiano un poquito de Pablo Escobar estamos dando un pueblecito de una comarca rural medieval en Cataluña yo el tema narcos no lo sé no hubiera forzado a oye sabes quién ahora en San Jordi nosotros Club no será nato bueno será aún más conocido

Voz 14 29:44 Juan Ignacio Farrés Ferreras

Voz 21 29:46 en Jay Jay la princesa será Meryl Streep pegan pega lo cometió que habrá química ahí le Dragón la que no sabes quién soy capaz de imaginar lo Bertín Osborne a caballo invitará la VIU tiro Borne invitara a gente a cenar les hará barbacoas luego con el fuego del del del del de los matará cantando rancheras a esta hora y morirán promete mucho desde luego está versión dos punto cero de Sant Jordi quieres algo más para acabar con ella sí por favor si que todo lo que compré de los que se había acercado aquí todos los que compren mi libro en connivencia con la policía o damos permiso para que vayáis a Las Ramblas a robarle un móvil una cámara un guiri uno sólo uno por persona no queremos que piense que Barcelona donde sale un problemilla efectuaron no ha escrito ningún libro no es verdad lo dan no sólo para Sant Jordi Clos

Voz 3 32:50 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 34 32:56 el sábado por la tarde fue a la pastelería hacia el centro comercial después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargaron uno de chocolate el preferidos de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas con un planeta escarcha a dos de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras

Voz 35 33:27 jo el planeta el pastel

Voz 37 35:07 no no no

Voz 1284 35:09 yo lo quiero

Voz 38 35:11 me escuchar a la calle para

Voz 31 35:25 está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 15 35:33 eh

Voz 43 37:15 va bar

Voz 45 37:18 no

Voz 1179 37:28 el público tampoco aquí al aire libre con ella a ver otro

Voz 19 37:32 ahora sí aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio estamos en Sant Jordi en Barcelona la plaza Cataluña hoy tenemos concurso Desafío con el gran Juanma López Iturriaga con uno o dos tocadiscos en juego ya lo hemos pero antes novedades se Youtube con Pilar de Francisco vale

Voz 0573 37:54 feliz San Jordi es feliz día el libro vamos a hablar de ello claro por qué el Sant Jordi como bien ha dicho está viene de lejos Se veía venir esta relación yo literaturas son primos hermanos gracias a los Bucks Schubert son youtubers que hablan de literatura por ejemplo Andrea Rowling que ya se puso el apellido por JK Rowling la escritora de Harry Potter no que sea su hija y vaya heredar todo esto ya les gustaría a ella sino yo me cambiaría Pilar Vargas Llosa algo más que era bueno Andrea aconseja leer varios libros a la vez para que no cunda escuchado

Voz 0419 38:32 primero X consejos puede parecer un poco locura ballet pero no funciona ya mucha gente también leer libros al mismo tiempo lo que balón loco pararle jura comenzadas al mismo tiempo por qué sirve esto para leer más cuerpo porque sabe que nos adaptamos con un libro en vez de simplemente abandonarlo hasta no leer nada hasta dentro de dos semanas

Voz 0573 38:53 siempre tenemos un voto al que acudir imponer Deco

Voz 0419 38:55 a verlo hasta que no terminemos lo decidan anterior o lo que sea al final de todo vais a leer mucho más libros que eso simplemente

Voz 0573 39:02 con uno enganchado lo hubiese abandonado millennials a lo loco

Voz 21 39:09 el Sepla Sapin de libros

Voz 0573 39:11 no todo va a ser la Constitución empieza leyendo un articulista yo todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna hay acabas todo el mundo tiene rechazo Habitación Roja claro que si bien los book tú ves como Andreas son invitados a ferias de libros de todo el mundo Sebastian es un youtuber español el canal se llama El coleccionista de mundos él viajó invitado a Ciudad de México hoy se encontró una auténtica manadas de fans vamos a escucharle

Voz 46 39:37 bueno pues ya está dedicado preparado

Voz 0573 39:40 primero se duchos y luego ya se lo dio

Voz 47 39:44 diga eso porque sabes que tengo a Ciudad de México aparte recibido muchos comentarios pues de sociales de veces no sé que yo voy a ir desde Puebla con su viaje y Guadalajara Illa dile hola

Voz 21 39:57 siempre tienes ese miedo de

Voz 47 40:00 hablar en libros estoy si al final civiles mucha gente advertía

Voz 0573 40:08 bueno esto es una feria de literatura en México Chile y les cañí los escritores son auténticos ídolos

Voz 26 40:14 se vienen arriba destrozan habitaciones

Voz 0573 40:17 pero es Fernando Aramburu es un peligro que que abre la bolsas aceitunas del Mini baila vulva tapar para que nadie sepa acogido

Voz 1284 40:25 yo he tenido increíble quitan marcapáginas

Voz 0573 40:27 de qué ven paguen no sepan por dónde han quedado leyendo son auténticos salvaje escritores más youtuber se busque Tubert Javi Ruiz pescas el tiene varios libros publicados como veterano recomienda varias para escribir puedes escribir usando sólo el móvil lo escuchamos

Voz 47 40:45 dos hijas y aquí sea os recomiendo las aplicaciones algunos programas que yo utilizo una aplicación que sirven para crear mapas mentales sabe cuál es una palabra esa palabra o lleva una idea en ese viaje reparte en esta aplicación se llama Simpa humano es literalmente organizar mapa mental verlo de una manera mucho más clara de un solo vistazo que son programa para escribir guiones pues aquí tenéis el tema que a mí me sirve es útil con el centro es súper intuitivo Gica describir mucho

Voz 1179 41:15 de una manera mucho más urbanita bienvenidos al cuidado que tiene canciones en Nissan

Voz 45 41:20 esa habla de libros sí cosa que canta escribe subidos pobres dijo suscribir creo que viene muy bien

Voz 0573 41:45 muy bien te imaginas Juan José Millás en el mundo por favor para leer mi columna bueno entonado Juanjo entona más canales ir esgrime otra que ya encuentra mucho placer en los libros pero no en leer los libros sólo se pueden hacer muchas más cosas con libros un dos tres responda otra vez cosas que puedes hacer con tu

Voz 45 42:12 hemos de lectores y me lo he puesto yo es el tacto de las páginas cuando pasas usted la textura seis local este tipo de páginas gracias alguien es que tengáis

Voz 0573 42:30 claro toda la gente que veo aquí con con una bolsa con un libro de Kos Krauze esto y me los imagino

Voz 21 42:36 están poniendo todo Burreta algo

Voz 0573 42:38 vale muy bien disfruta de tu libro ese a tu placer oculto pero luego no lo Prestes compra uno nuevo lo regalas un bonus limo un chaval es muy popular en Youtube ahora que es tengo ese libro en mi estantería consiste en contestar un cuestionario sobre distintos libros ir otro estantería a ver si lo tienes lo explican mejor en el canal Michel dos libros

Voz 47 43:00 bueno ahora el reto el día tengo Ligero y pero no existe la pregunta Armenia tema tan libro estantería Hinojosa el resto ya tiene su libro con los bordes desgastados tanto el de Harry Potter libro tres o más personas es la portada exámenes fácil une así porque lo tengo diez Lidia mirar hace calor dijo

Voz 0573 43:28 estaba en lo que yo digo en la vida social está sobrevalorada tú solo necesitas tu tu libro y ya está junto a hablar es esa energía gastada bueno ir menos mal que en el Consejo maricón no porque sin imagínate dice que hay dos libros ya estaría bueno ya ha hablado cinco minutos de cultura más que en el debate de ayer aunque debería

Voz 21 43:51 cumplir

Voz 1284 44:00 el ya a mi derecha a estar los los concursantes de Hoy Ester ya dejando para de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica eh primera tanda para ser cinco preguntas para cada uno alternativas le yo os voy a decir unas dosis de un libro vive tenéis que decir que el libro es cuál es el auto o la autora vales he empezamos partía Esther perfecto

Voz 19 44:28 el padrino soy Vega no hay paz enano

Voz 1284 44:31 Esther primer libro una novela y un ruso donde el que edad crimen y castigo idea autor Dostoievski estoy ante Costa juntos Alejandro libro de un italiano que se divide en tres partes Infierno Purgatorio y Paraíso

Voz 19 44:51 es la Divina Comedia pero

Voz 1284 44:54 la non del libro de un inglés que parece que tuvo una bola de cristal se puso par y sobre todo recuerda el año cuando gané mi medalla de plata

Voz 46 45:06 mil novecientos hay espérate que mil novecientos ochenta Llor sorbo el sí sí ochenta y cuatro

Voz 1284 45:13 correcta no venga libros y un tal señor hierba cuyo título hace referencia a un instrumento musical algo especial

Voz 19 45:23 señor hierba sí señor yeso yo inglés

Voz 1284 45:27 casi no te hagas el loco yerba

Voz 19 45:30 Günter Grass el tambor de hojalata o con pregunta para

Voz 1284 45:35 Esther el libro de un escritor norteamericano que se enamoró de los San Fermines donde se junto a una persona mayor tipo Francino y una extensión de agua

Voz 19 45:44 Ernest Hemingway El viejo y el BBK

Voz 1284 45:48 para ti Alejandro libro Tune un compatriota de Mourinho que es tratado que es un tratado sobre lo que Mourinho creía que le pasa a los árbitros

Voz 19 45:58 es de Pessoa El libro del desasosiego no

Voz 1284 46:01 de Saramago Ensayo sobre la ceguera

Voz 19 46:04 a ver venga pregunta

Voz 1284 46:06 la Esther es un libro de una Emma un alemán que no sólo se le sino que hasta se huele de un alemán y un alemán lame aún no no no la peste puede no nada el perfume de padres un venga con lo que me gusto a lo pregunta para Alejandra historia dio un conde que fumaba muchos puros por eso de meter en la cárcel un montón de años el Conde de Montecristo corrector

Voz 19 46:35 que aquí ni idea Dumas tú más correcto muy empate

Voz 1284 46:40 el empate empate a seis vamos con Esther última pregunta de esta primera tanda para los dos es un libro de un italiano que repetía todo lo que decías cuando llevaron el libro al cine después eligieron a son con él Umberto Eco el aspirante a vistió el chiste no a pero dos latino eh eh Umberto Eco El no estará ahí calla Rosa

Voz 45 47:08 hola

Voz 19 47:12 empieza a tener a nombre de la rosa

Voz 1284 47:15 es un punto a punto Alejandro sea ciertas dos cosas

Voz 19 47:19 vete tú sigues es un libro de un Argento

Voz 1284 47:21 sino que cuando te metes en él no ver la luz

Voz 19 47:26 el túnel de Ernesto Sábato con pan

Voz 1284 47:31 entonces que llevas Alejandro lo lleva seis puntos alejando iba ocho cero seis y seis uno seis ya cambio es ver a Esther si te ha ganado este año la entrada una bruja

Voz 19 47:45 es un clásico en este programa ganadora

Voz 1284 47:49 alguien que Alejandro externo para vale en perfecto perfecto para bueno pues ahora Esther tú sigues jugando pero te va a ayudar te va a ayudar vale lleva siete puntos y logramos ya que hay cincuenta y siete que llegues a quince puntos te llevas el tocan

Voz 19 48:07 ah vale venga pregunta pregunta cumple años pocos días del calendario

Voz 1284 48:17 Ellos se junta tanta celebración como el veintitrés de abril hay un montón de cosas y muy importantes por ejemplo un veintitrés de abril se estrenó Gran Hermano pues no se habla nada hoy de eso se estrenó armas quién ganó aquella primera visión tres opciones Ismael Beiro Jorge Berrocal o Ania Iglesias Ismael Beiro Ismael Beiro estaba muy bien ya llevamos ocho puntos dos segundos Segunda también un veintitrés de abril un veintitrés de abril de mil novecientos setenta y seis editó por primera vez el primer diario en catalán desde la final de la Guerra Civil cual lo recuerdo como si fuese hoy te lo digo Avui sí a huy huy huy huy caras el punta huy no SS Avui la carísima le pregunta la última antes de meternos en cosas de libros un día como hoy nació Tita Cervera tampoco hemos hablado eh cuidado sabían conocida como tres opciones la condesa Thyssen la marquesa Thyssen o la baronesa Thyssen la baronesa Thyssen la baronesa Thyssen correcto ya tenemos diez puntos por cierto ordena Men importancia porque yo me lío con Marqués la esconder salvo aragonesas claro está en el y ordena medios de más importancia a su puesta a menos importancia va condesa para una esa Marquesa como es yo creo marquesa se de más a menos si marquesa condesa varones correcto ya tenemos once muy bien hoy es Jordi internacional del libro he leído en La Vanguardia que hoy es el día más romántico para los catalanes del año yo no sé qué opinas San Valentín de esto pero bueno dejemos el tema el que sea el veintitrés de abril Día el libro tiene que ver con varios personas uno Cervantes porque el veintitrés de abril tres opciones nació y murió hoy nació no me de septiembre le enterraron un veintitrés murió el veintidós y el enterraron vendí cuando estás a los cuantos puntos lleva diez puntos le quedan todavía no vio Corral no corras apenas también tiene algo que ver en este día William Shakespeare vale porque un veintitrés de abril tres opciones nació y murió o fue el día que se le ocurrió al final de Romeo y Julieta que no lo tenía no era frío murió correcto muy bien apuntaba a efectos ya tenemos

Voz 19 50:35 sótanos dudas con esa fecha hay dudas que se da por buena pero hay dudas menos pero queda era bastantes dudas tenemos normalmente ha llevado

Voz 1284 50:49 está a ver por favor Esther del entré a medio Sex

Voz 48 50:55 esa es EHAK o sea que eh A S P E A R

Voz 1284 51:03 As metió una ahí que no pasa nada hay más preguntas que soy de Cornellà en las tres senegaleses muy sugerente también Sergio está sería el veintitrés de abril por Garcilaso de la Vega vale que un veintitrés de abril nació murió ese cambio de nombre porque si llamadas de otra forma nació murió un veintitrés de abril yo diría que no nació bien murió perfecto nada seguimos con doce

Voz 19 51:37 no pasa nada también hay dudas con las eh

Voz 1284 51:40 San Jordi vamos a ver Sant Jordi patrón de muchos sitios te digo tres en uno de ellos no es patrón vale Inglaterra Etiopía o Ucrania en donde no es patrón San Jordi os casos a Jorge Etiopía

Voz 19 51:54 no Ucrania lo estamos liando no pasa nada porque llega pregunta era esta os avisó que me la inventado por válida peligro Pellegrini

Voz 1284 52:07 se abre el telón y aparecen dos personas besándose en mitad de un debate entre políticos en el año dos mil diecinueve libro

Voz 19 52:21 de Gabriel García Márquez a éramos cólera

Voz 1284 52:25 entonces un listo sí sí correcto bueno desbaratando sólo nos queda mucho tiempo va a dar goyesca

Voz 19 52:35 tú eras corrido mucho el concurso estudios pues la nota no tenemos tiempo para que nos cuente una vez que gane una Liga tienen Palau o deshacer lo que metí mentir no se XXVIII punto está fue una cosa increíble hundía sólo habrá gente que es acordar aquí seguro bueno

Voz 49 52:54 ah sí

Voz 19 52:56 que no venga vamos vamos en serio sería enviar ya que dos puntos llevamos llevamos ya les faltan dos puntos con todos juntos hay tocadiscos con dos puntos hay tocadiscos con tres puntos hay tocadiscos palos frase ostra a venga bien

Voz 1284 53:14 qué mítico jugador de baloncesto no soy yo llevaba el número del día de hoy del XXIII

Voz 19 53:27 a alguno no eres tú pero podría tres estaba en el mismo hermano Jordi Michael Jordi Jordan

Voz 1284 53:47 aprovechó para recordar cuando le metió una canasta en sus morros eh bueno queda una me da una tranquilos queda ahora a ver qué personaje de estos dos nacidos de la literatura ambos ha aparecido en más películas los Drácula quien ha aparecido en más películas según

Voz 19 54:14 es la típica calma disco una alguien lo dice a ver con ayuda de Google lo no

Voz 1284 54:21 tienen dos opciones no tiene Frankenstein o Drácula Drácula Frankenstein hay más hay más que el libro de Shakespeare de que de sex mil Se han hecho más versiones directas en el cine de Romeo Julieta o de Hamm el cine en el cual se ha versionado más Romeo Julieta o Hamm Esther ya tiene ya tiene su tocando pero vamos a ver si hombre que parece que ha ayudado mucho ayudamos a toda la vida no vamos a hacerlo a lo grande con una pregunta una pregunta cuidado una pregunta

Voz 19 55:12 pues ya

Voz 1284 55:14 exacto esa también vela inventado yo

Voz 19 55:17 personas peligrosa

Voz 1284 55:19 se abre el telón ya parece Francino nunca nunca sino educa así no

Voz 1179 55:26 sabes si está delante de la ruleta

Voz 1284 55:29 con unas fichas en la mano quiere doblar el dinero que lleva porque es muy ambicioso y quiere doblar el dinero que lleva pero se les ve dudando no sabe que apostar como se titula el libro muy parecido

Voz 17 55:45 pero

Voz 1284 55:45 muy parecido a un clásico de la literatura cuyo protagonista se llamaba Julia se llama Julián se repito está Francino que era apostar una ruleta tiene dinero quiere doblar la puesta detalle significativo no sabe que apostar libro doy un protagonista que se llama Julián Sorel Julián Soler un clásico entre los clásicos si cuando tú vas a un a jugar a la ruleta Iker es doblar su apuesta no sabes apostar

Voz 19 56:19 a a colores por ejemplo a colores rojo y número

Voz 1284 56:26 pero ese era el libro pero pero cuál es esta versión se está apostando está dudando eh sí pero no es rojo y negro no sepa apostar arroje a negro blanco casi no Blanco no ha no yo he tenido nunca como el puede conocido nailon casi en su vida verde no está bien rojo y me alegro tú no puedes apostar esto es un libro muy parecido a rojo y negro blanco no pena estás puede verdad yo creo que está bastante claro

Voz 17 56:59 no

Voz 1284 57:00 tú vas al Casino dudas de que no ha acabado dudas entre rojo rojo que que no las sabe nadie esa hermana señala Rafa dejó negro avisa estropea porque si hubiese se quedaba gracioso

Voz 19 57:17 tocadiscos tenemos la carrera en general no te Fares estamos en el Día del Libro vamos a cerrar esta segunda hora de La Ventana vamos a cerrar todo por la radio con el poema con la poesía a la luna

Voz 50 57:37 esa de Miguel de Unamuno que bueno

Voz 1179 57:39 eso lo tendrá que ver con Sant Jordi

Voz 50 57:50 la luna de la Rosa ya al lado de la noche Lens y a poca el paladar del Viriato a durmiendo su congoja cielo nocturno de su madre toda toda cabellos tranquilo la luna tranquila sola acaricia la tierra con su cabello de rosa silvestre Blanca hundida la tierra a la banda Braña fundida de aroma entre las zarzas unido a otra Luna Rossa toda Cabello cuajado con su Corolla la cabellera Mesquida de la luna de la Rosa y en el crisol de la noche fundida en una sola ella sola