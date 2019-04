La Ventana (23/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1667 00:06 a esta hora se repite una tradición de cada veintitrés de abril de cada día del libro la lectura continuada de El Quijote que abre esta vez la escritora Ida Vitale después de recibir el Premio Cervantes es en el Círculo de Bellas Artes de Madrid ahí está Elena Jiménez buenas tardes

Voz 2 00:21 hola buenas tardes con un poquito de retraso todavía no ha comenzado esa lectura que estaba prevista para las seis de la tarde en cualquier caso el cuarenta y ocho horas de lectura ininterrumpida que se espera termine en torno

Voz 0196 00:32 a las dos de la tarde del jueves

Voz 2 00:34 había muchas conexiones telefónicas y de videoconferencias en directo grabadas con Panamá con Honduras con Cuba con México y un poquito más cerquita también con Alcalá de Henares o con el todo

Voz 1915 00:45 eso el inicio paga al correr a cargo efectivos

Voz 2 00:47 entre de Ida Vitale Premio Cervantes después seguirá el presidente en funciones de aquí de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán el ministro de Cultura José Guirao y después la alcaldesa Manuela Carmena así hasta un total de unas mil quinientas personas que van a pasar por este Círculo de Bellas Artes para leer las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza el público está esperando en silencio de momento imágenes de fondo que va a acompañar esa lectura de las diferentes películas que ha habido sobre las andanzas de Don Quijote

Voz 1667 01:15 la fiscalía reclama un máximo de veinticinco años de cárcel para los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona acusados de asesinar a un compañero son los protagonistas de un triángulo amoroso que sacudió a ese cuerpo de seguridad en mayo de dos mil diecisiete Barcelona Punset

Voz 0196 01:29 la Fiscalía considera que Rosa Operalia Alberto López cometieron un asesinato con alevosía que actuaron de común acuerdo para acabar con la vida de Pedro Rodríguez que se había convertido según el ministerio público en un obstáculo para que ellos pudieran retomar su relación sentimental dice la Fiscalía que después de matar a Pedro Rodríguez y valiéndose de sus conocimientos como policías se desplazaron con el teléfono móvil de la víctima a las inmediaciones de la urbanización de La Bisbal panadero donde vive el ex marido de Rosa Peral para simular que Pedro había estado allí que se habían peleado era su forma de implicar a su ex marido en el crimen después llevaron el cadáver dentro del maletero de su propio coche hasta una pista forestal cerca de un pantano y allí lo quemaron

Voz 1667 02:10 ya a menos de cuatro horas del segundo debate de la campaña los partidos ultiman sus estrategias desde elegido en Almería el ex presidente José María Aznar ha valorado el papel de los candidatos anoche

Voz 3 02:23 me encuentro también que si tengo por delante alguno de los candidatos que había ayer naves

Voz 4 02:27 vale que creo que me dura muy poco

Voz 5 02:30 deportes Toni López buenas tardes muy buenas empiezo la jornada treinta y cuatro de Liga Santander con tres partidos a las siete y media Huesca iba a las ocho y media duelo por la permanencia entre Valladolid llorona ya a las nueve y media juega líder

Voz 6 02:41 el Barça en el campo del Alavés si los azulgranas ganan el Atlético pierde mañana ante el Valencia el Barça será matemáticamente campeón de Liga además el Madrid puede salir sellar hoy el pase a la Final Four de la Euroliga ganador cero las sería Panatinecos juega hoy en Grecia desde las ocho todo en Carrusel deportivo es de las siete veinte con Dani Garrido por ser más

Voz 1 02:59 llevo móviles seis Si tres cinco y tres en Canarias

Voz 0867 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 la justicia investiga cuatro médicos tras la denuncia de una pareja que perdió su bebé después de esperar más de una hora la llegada de la ambulancia ocurrió en Torrelodones el pasado mes de septiembre los sanitarios no llegaron a tiempo para atender al niño que nació de forma prematura con problemas respiratorios Teresa Rubio la mujer estaba embarazada de

Voz 1933 03:21 a treinta y cuatro semanas cuando se puso de parto y su marido llamó a la ambulancia que tardó sesenta y dos minutos en llegar a su domicilio los sanitarios encontraron al bebé en parada cardio respiratoria el Juzgado de Collado Villalba está investigando la actuación de cuatro médicos tres del Centro de Coordinación del uno uno dos y un cuarto del centro de salud de Torrelodones desde el Summa que ha enviado al juez toda la documentación destacan que aquel día los médicos atendieron las llamadas del padre y activaron los recursos asistenciales que consideraron más adecuados en cada momento alma recuerdan que le dieron instrucciones para atender al recién nacido mientras que llegaba el dispositivos

Voz 1915 03:57 en Italia más de trescientos cincuenta mil madrileños viven en situación de pobreza severa además el veintisiete por ciento de los niños que viven en Madrid son pobres según el último informe de Comisiones Obreras que recoge datos oficiales el sindicato señala

Voz 7 04:08 a una falta de funcionamiento de los instrumentos de protección social Jaime Cedro creemos que tiene que haber un planteamiento diferente políticas presupuestarias pero tenemos que al exigir justicia fiscal si hay justicia fiscal habrá recursos se justicia fiscal pagarán aquellos que tiene que pagar más no los trabajadores insistía la clase media

Voz 1915 04:25 la Comunidad de Madrid no va a hacer una reclamación económica o HDL por las incidencias de la línea dos hasta que terminen las obras que la promotora está realizando en el complejo de Canalejas de la capital los problemas en esta obra han obligado a ampliar el tramo cerrado en la alineados en una parada más desde retiro hasta el el presidente en funciones Pedro Rollán

Voz 0833 04:41 confiamos en que a lo largo del mes de mayo se pueda restablecer la absoluta normalidad en la línea dos de Metro de Madrid injustamente en ese preciso momento será donde se termine de ultimar la reclamación que se va a efectuar a la empresa promotora

Voz 1667 05:00 de momento es todo seguimos con más noticias en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la SER que haberse

Voz 0867 05:10 servicios informativos

Voz 8 05:17 descuidar T tener algún seguro por el que pago demás mutuamente traer de mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 9 05:25 de la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea

Voz 8 05:29 mal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 10 05:31 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 11 05:37 aun con el por dos de Carrefour puedes ahorrar en más de cinco mil productos hasta el nueve de mayo comen el del pop Te6 comprando dos el tercero te sale gratis paga menos Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 12 05:48 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos

Voz 1386 05:51 varias gestoría registro así Puskas tipo

Voz 13 05:54 de Cate viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 15 06:10 Elecciones Generales del veintiocho de abril Santa Fe fotos hiperbólico Juan hola señor Casado Juan Andrade Partido Socialista por Laporta

Voz 0867 06:18 sale por la ventana Rivers hacia donde están milagro económico del Partido Popular la cárcel Iglesia subimos el salario a novecientos euros porque nos costó Dios y ayuda a sacarse los T de los tuvimos negociando usted

Voz 1 06:28 Ello mano a mano con motivo del segundo debate

Voz 8 06:31 electoral esta noche desde las nueve especial Hora Veinticinco con Angie

Voz 1 06:36 eres Barceló y al finalizar participa en la encuesta tiene ganado el debate en cadenaser punto

Voz 0867 06:41 com y nuestra red propia

Voz 16 06:46 todos los programas y la buena elección

Voz 17 06:54 hola qué tal estás

Voz 18 06:56 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 8 07:00 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 1 07:03 toda la ciudad me conoce esto sólo parar

Voz 8 07:07 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 0867 07:13 entre ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto es

Voz 8 07:21 en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 19 07:42 hola cariño sabes que hace la policía en el portal si agravada los del cuarto este fin

Voz 0867 07:46 semana este fin de semana pues no nos hemos enterado

Voz 19 07:48 de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 20 07:54 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto Es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 08:07 en vez de la primavera Vision Lab ahora todas las gafas graduadas tiene el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo par parte cristales gratis para tío para quien tu quieras esta primavera celebra mira y regala embistió la consulta condiciones

Voz 0867 08:23 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación espacial

Voz 21 08:34 ya que crea una empresa metro a una empresa que eduquen

Voz 4 08:36 como si unos valores que respete el medio ambiente

Voz 0867 08:39 pienso luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí bots iTunes Google pocas

Voz 22 08:47 el oyente tú lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara Claudio cerca Tu mejilla Ana altavoz de la radio ya te la mejilla en el altavoz de la radio lo estás haciendo

Voz 16 09:01 pues mira mira

Voz 0867 09:04 qué que llamó darte un beso en la mejilla te vamos a mimar

Voz 19 09:11 y el altavoz su asumirá creo que bonito en las redes sociales guapa

Voz 0959 09:23 buenas tardes después de las vacaciones toca volver a la normalidad menos mal que San Jordi y un buen libro nos alegra la vuelta y ahora volvemos a Barcelona pero antes qué tal lo habéis pasado habéis comido mucho

Voz 1 09:33 que en Semana Santa Nos gusta muy darnos eh

Voz 0959 09:37 según Amstel Index la herramienta que analiza el reconocimiento y la crítica en los comentarios que se generan en las redes sociales uno de los términos con más reconocimiento ha sido torrija con un setenta y uno por ciento de mensajes positivos también reciben su nota de reconocimiento el bacalao la leche frita y el potaje que buenas tradiciones gastronómicas tenemos tú que has disfrutado más esta Semana Santa con reconozcámoslo bueno más info en Amsterdam punto

Voz 23 10:00 pues Tana desde Barcelona en Sant Jordi con Carles Francino

Voz 0313 10:07 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias aquí seguimos efectivamente en Barcelona celebramos el Día del Libro así que nuestro paseo diario por la Historia hoy Nieves Concostrina se ha topado con varios nombres de escritores ilustres comenzando por Cervantes

Voz 24 10:21 tú

Voz 25 10:25 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina cadenas

Voz 0867 10:33 sí

Voz 24 10:36 no

Voz 1626 10:43 un caminante el peregrino Cervantes aquí se encierra su cuerpo cubre la tierra no su nombre que es divino en fin hizo su camino pero su fama no muerta ni sus obras prenda cierta de que pudo a la partida desde esta la eterna vida ahí la cara descubierta es el epitafio que el escritor Francisco de Urbina leyó aquel veintitrés de abril de mil seiscientos dieciséis mientras el féretro con los restos de Miguel de Cervantes ingresaba en un convento madrileño donde las monjas se encargaron de perder al autor del Quijote para los restos

Voz 26 11:15 es interesante si le escritor más pobre de la hispano una visita Trinta pobre ida Buendía Torta del quinto test en dos tres

Voz 1626 11:38 no hace falta insistir en ello pero instamos por mucho que se empeñara en señalar el veintitrés de abril como Día Mundial del Libro por la coincidencia de las muertes en el mismo día del mismo año de los tres grandes Shakespeare el inca Garcilaso y Cervantes ninguno murió el veintitrés pero el caso es que la fecha da exactamente lo importante es celebrarlos quieren un escritor que de verdad murió el veintitrés de abril bueno pues ahí tienen a Josep Pla pero los otros tres Miguel de Cervantes murió el día veintidós de abril Viernes para más señas por su velatorio pasaron amigos vecinos escritores Quevedo eran las tres cosas pero no pudo ir porque le pilló en Cartagena el envidioso de Lope de Vega sí que fue pero para asegurarse de que Cervantes estaba muerto a mediodía del sábado veintitrés de abril hundía raso de sol espléndido el cortejo tomó camino del convento de las Trinitario las a espaldas de la Casa de Cervantes mientras los madrileños paseaban a la Virgen de Atocha en rogativa porque Madrid sufría una tremenda sequía no cayó ni una gota en los siguientes días Cervantes tuvo derecho a sepultura de pobre pero al menos tuvo derecho a una gracias a que estuvo hábil hice organizó un apaño se metió Fraile veinte días antes de morir profesó como franciscano porque eso solía aseguraba una entierro gratis en el convento de al lado de su casa aquel veintitrés de abril fue la última vez que vieron una Cervantes por muchas milongas que les cuenten y por muchas tumbas que les enseñen de Cervantes sólo nos queda su obra ni falta que hace nada más

Voz 26 13:22 es la historia de le escritor más perpetre le da

Voz 0313 13:29 la quizás sonando por cierto está está tonada infantil juvenil que interpreta Lucrecia dignos cuenta la historia de Cervantes estos música adversa que lo sabe es música de Los Lunnis un proyecto televisivo que nació a primeros de los años dos mil en Televisión Española que fue un exitazo de audiencia y además impulsó el nacimiento de clan que son un canal infantil que ahí sigue dando guerra porque digo todo esto pues porque ahora como cada martes nos disponemos abrir la ventana de la T

Voz 0867 13:59 esto no ha ocurrido nunca tiempo con comité de bienvenida a Franco y cargados la monarquía os pone cachondo aparece

Voz 1786 14:12 el choque de una ola de aire siberiano ponen el este con los Borrás

Voz 0867 14:16 que penetra antes del Atlántico me encanta expulsan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 4 14:37 Mariola Cubells buenas tardes bienvenidos Sant Jordi bienvenida siempre a La Ventana muy bonita muy hermosa tú te acuerdas

Voz 0313 14:43 del nacimiento de Los Lunnis ya me acuerdo

Voz 4 14:46 pasado casi veinte años y me acuerdo de Lucrecia

Voz 27 14:49 que sí sí sí sí sí hay es el programa infantil Se mantiene uno de los poquísimos uno de los pocos estos errores

Voz 0313 14:56 bueno hoy tenemos en La Ventana de la tele aquí en Barcelona tenemos dos personajes televisivos de récord el primero a ver el primer a presentar el primer ha presentado a golpista eh Crónicas marcianas caiga quien caiga los viernes al show top ten uno dos tres hipnotiza Tu cara me suena tocáramos una todavía ya sí

Voz 1386 15:22 lo que sí Alfred ya ya presentado

Voz 4 15:25 da gusto a los Goya Manuel Fuentes buenas tardes Manel el que felicidad estarán vuestro lado ir al lado de

Voz 0313 15:32 de un buen amigo también que es el segundo personaje televisivo francés que quiere presentar relató es que yo no me falta la chuleta puedo decir que es muy buen tipo

Voz 1386 15:41 sí puedo decirte que creo que intento hacer la música que quiere Ike entendido perfectamente cómo son los caminos de la televisión algunos los aprendido con más dolor que otros pero sigue teniendo una mirada limpia sigue siendo un tipo de fiar es alguien que cuando te sonríe

Voz 0313 16:01 bastante yo diría algo más nombre pero no yo diría algo más algo más ya que estamos en La Ventana de la tele hay quién quiere aterriza quién pasa quién conecta con un concurso un programa de televisión bueno es una magnífica experiencia per digamos pasa sin pena ni gloria se otros dejan huella en su caso dejan huella porque tienen Clarita en las cosas que quieren hacer en la en la cabeza y el frenó trate a crear un poco de emoción y de suspense el revoluciona otea hace dos años pero tenía ya muy claro entonces que quería dedicarse a la música en un mil dieciséis lo está demostrando a las pruebas me remito

Voz 4 16:57 los nombres o no hombre yo creo que si esa tarde en la Ventana Alfred

Voz 0313 17:04 cómo algo por qué tal muy bien muy bien queden muy bien con lo que decía

Voz 1386 17:10 es el público de aquí tiene que saber que hemos estamos grabando y que están haciendo ya cásting de voces para tu cara me suena a cantar más fuerte la próxima vez

Voz 0313 17:19 oye una pregunta de qué estamos hablando de de la tele y OT es un programa de éxito que decidió darse un respiro ser una pausa un punto y seguido en Tu cara me suena hablamos contigo en la segunda edición Barroza para la séptima ya terminado tú crees que este tipo de formatos necesitan parar de vez en cuando

Voz 4 17:36 es la lo va rodando lo dijo yo creo que lo hice el pool

Voz 1386 17:38 con final en el caso de de Tu cara me suena lo los datos han sido espectaculares incluso en la última temporada osea estamos hablando de de de datos de récord llevando siete ediciones con lo cual pensar un descanso yo creo que ahora no sería prudente y en cambio yo creo que es un muy buen formato quizá esta segunda edición daba algún indicio decir hoy la fórmula es muy buena

Voz 4 18:02 otra cosa Ambrose una bandada de palomas aquí ya que el debate es más tarde por eso

Voz 0313 18:09 a ti te falta presentar eso Manel en televisión

Voz 1386 18:11 te lo voy a presentar electorado eres tú yo como tú he sufrido radio matinal importando a una radio muy política si yo creo que esa esa esa etapa está casi acabado más cubierta quizá cuando cuando sea mayor pero no lo tengo ya para para

Voz 0313 18:26 muy somos además hoy Alfred hay un montón de de colegas compañeros tuyos de de hotel que han pasado por Tu cara me suena a ti siete llamaras siete llamaran de te animaría a hacer algo sí sí pero a quién te gustaría a quién te gustaría cantar pues elige

Voz 28 18:43 Iván invito invito bastante bien por echarme flores pero no es verdad violaría imitar a Antony The Johnsons a Dani Martín

Voz 0313 18:53 Martin que cómo van a esa mujer que ha agregado pero Dani Martín por ejemplo como canta que a que tiene especial

Voz 28 19:00 se puede pues no sé cómo

Voz 29 19:04 dice algo queda ya que contra el yo

Voz 0313 19:10 es como así como muy en dos como buscando eso no lo apuntábamos ya para la temporada presentar hotel te cual ya hubo algún momento que se

Voz 1386 19:19 mentado pasa que que yo estoy con tanto ajetreo porque estamos en Tu cara me suena preparando la IX edición con más tres de la reforma que está a punto a punto de empezar a tres de la red

Voz 0313 19:27 horma que va a ser exactamente

Voz 1386 19:29 de Master de la reforma es un experimento que va a ser un exorcismo para mí porque mi peor experiencia ha sido hacer obras en casa imagínate cómo se casa en pareja que ya genera un un estado de ánimo peculiar y luego también por equipos todo ese su formato muy parecido a lo que es Masterchef hay una primera prueba de habilidad hay luego una prueba por equipos y luego una prueba de eliminación pero claro todo alrededor de la decoración de la reforma en pareja insisto

Voz 27 19:55 pero son personajes anónimos al puede no bueno

Voz 1386 19:58 yo creo que es una cosa funciona es posible que vengan en alguna edición incluso de

Voz 4 20:02 el evento está querido venir a José no puedo eh porque estaba aquí aquí te lo pasas bien

Voz 27 20:08 oye yo quiero saber cómo llevas esto que decía Francino de pasar por la tele sin que te haga daño oí sobreviviendo oí buenos y que te haga daño sin que te machaque que es muy difíciles son un reality como el turismo

Voz 28 20:22 bueno yo creo que cada uno ha de saber jugar sus cartas no yo creo que la televisión es un lugar donde donde tú puedes The Dark darte a conocer cómo quieres darte a conocer no entonces creo que creo que cada uno ah de ha de enseñar lo que quieren enseñar yo creo que pues se ha hablado de música hace han hablado de canciones se han hablado de de músicos y artistas de de los que nadie sabía casi la existencia muy bueno yo compuse todo mi disco casi tome disco ahí dentro se lo quise lo que quise enseñar a parte de de del amor y el compromiso el compromiso como como pero sólo tenía muy claro que antes no el sábado lo contaba

Voz 0313 21:05 en la A vivir que son dos días que tú tenías muy claro que que la televisión y en este caso Hotel era es una plataforma para lo que quieres hacer tú que es música hay gente que aterrice ahí por casualidad que está muy bien no porque alguien se lo propones y más no es una sorpresa pero tú lo tuyo responde más a un plano a un plan que tienes en la cabeza bueno había proyecto vamos

Voz 28 21:23 hasta León titular hace mucho tiempo rollo de Operación Triunfo fue como para conseguir lo que quería la gente como el que es escandalizó

Voz 0313 21:31 dijo a pero todo Aramendi algo nombre no

Voz 4 21:33 a todo la verdad

Voz 28 21:35 era al revés no era realmente el pues lo que yo quería hacer todo lo que pasó además fue fue pura casualidad de de de que los astros se juntaron y creamos una familia estupenda nos caímos todos muy bien pero pero yo creo que lo principal de la acción triunfo nos el programa en sí es pues dar a conocer tu figura como artista Hay en mi caso como tanto autor oiremos en La Ventana dos personajes televisivos Mariola que comparten los

Voz 0313 21:59 en la pantalla y lo de la música porque no se Manel

Voz 28 22:01 si hace unos años el hubieran planteado que ese reto

Voz 0313 22:04 corrido que hace de giras de Bruce Springsteen dos eso hubiera animado a presentarlo como Bono como candidato lo que fueran un programa de televisión

Voz 4 22:11 muy bien fíjate que al final la pasión lo cubano me suena eso locura por cierto ha tenido el honor de tocar en La Ventana contigo sí señor cuando cuando

Voz 1386 22:24 tú digas al final fue uno de los argumentos principales con los cuales estuvimos hablando continente cuando se inició Tu cara me suena todavía era un proyecto de pescar final lo a lo que vamos a jugar esa lo que tú juegas habitualmente fuera de la tele con lo cual entiendo perfectamente los concursantes y entiendo perfectamente lo bien que se lo pasan los los que vienen y el público aves

Voz 0313 22:43 pensado dar algún concierto juntos Alfred y María

Voz 4 22:46 lo en serio esto yo soy guay osea

Voz 1386 22:50 bueno ya él ya tiene con todo mi corazón y mi complicidad

Voz 4 22:53 pues tardó no sea esto debe suceder hemos decantado

Voz 0313 22:56 los Springsteen juntos según ha hecho el próximo día

Voz 4 22:59 cuál sería cuál sería la que él quiera elegir venga aquel día todos a ver déjame que te gusta más de River of love la gente hubiese pues te digo se por favor día pues mira el mes que viene tocamos aquí justamente donde en Badalona en sala bien bien Barcelona Luz de Gas no sea que puedes elegir pues ya

Voz 28 23:20 creo que está claro que de aquí va a salir

Voz 4 23:23 esta oye aunque firmamos

Voz 1386 23:26 esto

Voz 27 23:27 antes le he dicho a él Alfred viene ahora a Manel Fuentes se Ali Se le ha iluminado la cara ostrás Manel Fuentes en plan Alemania hay muy buen damos ver soy fan

Voz 1386 23:37 hay muy buena conexión entre los dos de dota desde que nos conocimos

Voz 4 23:40 aunque rock'n'roll competencia de televisión que va que va yo soy yo tengo el privilegio de poder estar a su lado cuando mi hija es súper fan suya sea con lo cual ya al al final tenerle cerca siempre muy fue como esa conexión a Televisa tú a lo musical yo lo veo yo le veía siempre en tu cara no muy con mi madre siempre en eso sí no yo creo que hay con ese va más allá del del del trabajo

Voz 28 24:07 hasta antes de operar antes Operación Triunfo yo fui con mi universidad a veros al al plató

Voz 1386 24:12 así Itu antes de de salir al plató

Voz 28 24:15 ellas dominar depende días

Voz 4 24:17 sí puede ser un poco más en esta no no pero

Voz 28 24:24 qué os digo ya no tengo ganas ya de hacerlo ante lo que es antes un concierto Alfred gritar mucho con mi banda Hay estar con ellos con dándonos cariño pero sin más no no tienes ningún ritual

Voz 1386 24:36 no sin hacer flexiones mirándole es tonta

Voz 4 24:39 quedando poco raro no buenos días perfectamente

Voz 28 24:43 no pero pero si estamos juntos hablando y al final de topos gritamos mucho mucho mucho saltar gritar salimos a escenario pollo Manel y tú cuando descansas pregunto cada mañana a las seis Atrévete Cadena Dial una hora como digo mira cómo está organizada

Voz 1386 24:57 está desorganizada pero pero un auto un amigo mío me dijo una frase y me la creí gracias a de yo hago lo que hago yo es que descansar dijo sólo es cambiar de ritmo entonces con eso es un anzuelo que creía en una trampa mortal

Voz 4 25:13 este trampa clarísima eh me quedo con aquella que dice

Voz 1386 25:15 que cuando hace es aquello que te gusta de hecho no está trabajando es entonces yo creo que cuando estás con tu banda de músicos cuando estás con la gente de los programas de televisión que

Voz 0313 25:25 que al final pues también se genera como decía Alfred

Voz 1386 25:27 en una una cierta estaba familiar au de cola ideó al final te lo pasas también que el reloj

Voz 27 25:34 paso sin Alfredo si a ti te dieron ahora un folio en blanco donde pudieras escribir lo que quiere es para dentro de un año donde donde estás carta a los Reyes a cargo a los Reyes

Voz 0313 25:46 en este caso va

Voz 28 25:47 no lo sé no lo sé yo creo que ahí creo que hay que ir avanzando y que la vida te vaya dando un poco un poco de también de su parte y el universo en sí que te vaya marcando un poco el camino pero me encantaría haber publicado otro disco otro

Voz 0313 26:01 ya

Voz 4 26:01 hombre porque no es ese componer

Voz 0313 26:04 es un proceso no oí sí pero

Voz 28 26:07 eso en mi caso que una una una semana o dos no no dura mucho más no te inspiración toda de golpe y te sale la música la letra de todo es un casi viene desde arriba no la cosa porque no lo sabes no sabes las canciones son las cosas más raras que existen no sabes por qué bien

Voz 30 26:21 sí

Voz 28 26:22 y al final porque sólo tienen una semana durante toda esta tarde nos han dicho algunos escritores escritoras que han pasado por la ventana

Voz 0313 26:29 eh que se escribe se le

Voz 28 26:32 para afrontar el misterio de la vida tú porque compones canciones para hablar sobre indebida sobre el resolver cosas y sobre cosas no resueltas sobre todo no y creo que creo que vale mucho la pena buscar la canción porque a veces te salvan la vida las sanciones yo estoy

Voz 27 26:53 ti te tú pasas el casting de Operación Triunfo vosotros ya venía Ice aprendidos digamos de casa porque ya había hay sabido ya sabía es que había una generación y varias de Operación Triunfo tú tenías algo previsto Judd sabía que esto podía pasar ya tenías en la cabeza que quizá la fama te iba a llegar

Voz 28 27:11 la fama no lo sé pero sí que tenía claro que

Voz 27 27:14 José

Voz 28 27:14 la pasase lo que pasase yo quería hacer ministro yo quería tener la carrera que quería tener y eso no hizo una lo frena nadie no lo para nadie no yo creo que más allá de si hubiese ido Operación Triunfo no yo hubiese sacado mi proyecto adelante pero tenía bastante claro de qué sirve Operación Triunfo no era para quedarme parado ni para que nadie se quedarse quieto yo lo que quería hacer era buenas canciones en las al mundo y poder hacer que agente le acompañarán esas canciones no a poca gente sino que quería llegar bastante has estado

Voz 0313 27:45 debe que alguna vez con con Manel con esto y estuve yo creo que sí

Voz 4 27:50 ya es que es muy temprano me estamos charlando después que estuvimos y yo digo que yo creo que él no iba ni peinado porque me borro manualmente muy poco pero me han dicho hace flexiones a la radio a trabajar ciclista no pasa

Voz 1386 28:12 la bici

Voz 4 28:13 claro yo no puedo diferente no poder dar a este hombre

Voz 1386 28:17 lo suyo sería ir vestido de ciclista en taxi esto ya sería el colmo pero claro yo voy vestido para para él con la oye las toda la mañana entre jabalís que no sé si un día llegaré no llegaré

Voz 4 28:29 es equiparable al él no directamente les oye te podemos atracar un poquito Alfred

Voz 0313 28:35 es que hay muchos amigos muchas amigas aquí la plaza Cataluña

Voz 4 28:37 entonces si nos canta salvo en directo tanto que va a ser creo que es vuelven de yo soy no vamos a hacer Londres Londres Alfredo García en directo en La Ventana Manel un placer

Voz 0313 28:54 como siempre amigo hombre un lujo tener dos Jäger

Voz 4 28:57 no llegues tarde mañana la radio a ver si no me quedo aquí ya está aquí y allá vamos

Voz 31 29:14 Cáceres fue Nancy le canta te bien su

Voz 32 29:37 no no

Voz 33 29:42 de su DNI

Voz 32 29:48 eh

Voz 31 29:51 sí sí

Voz 33 30:02 eh

Voz 31 30:05 eh

Voz 32 30:14 y por a no

Voz 31 30:27 eh qué

Voz 33 30:43 ni ciertos de hecho ayer Albert Pla no

Voz 32 30:58 eh eh

Voz 31 31:03 sí eres

Voz 33 31:20 eh

Voz 31 31:27 huy sí

Voz 33 31:44 no

Voz 4 32:10 esta ha sido la música de Alfred en directo en La Ventana

Voz 0313 32:13 recuerdo que en un ratito a partir de las siete aquí en plaza Cataluña los cuarenta tienen convocado un festival con la actuación entre otros del propio Alfred aquí seguimos

Voz 35 32:28 yo quiero recordaros que hoy se ha estrenado en la última temporada de Gomorra la exitosa serie sobre la mafia napolitana cada capítulo bate récords en Italia para que os hagáis una idea del fenómeno llegue a tener más espectadores que el final de la Champions Gomorra es una serie original de Skype ya puedes ver todas las temporadas juntos los mejores canales de pago películas y mucho más valor el primer mes es gratis entra Jayne

Voz 15 32:52 Skype punto es

Voz 36 32:57 la idea La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana La Ventana

Voz 0867 33:06 el larguero

Voz 1626 33:10 pero

Voz 0867 33:11 palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 14 33:15 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 37 33:19 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torres

Voz 0313 33:23 Mon Pablo Pinto Jordi Martí Marco

Voz 37 33:25 López Miguel Martín empieza Larguero

Voz 0867 33:28 de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buena noche Di

Voz 0313 33:34 el Larguero con Manu Carreño

Voz 0867 33:37 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es Capella ser

Voz 14 33:44 Kang sueños

Voz 16 33:46 sin tren tren desayuno

Voz 0867 33:49 coches teléfono teléfono perros las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenas hacer las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capello ser David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce y Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra

Voz 1 34:53 aplicación móvil este martes a las siete de la tarde malísimo mal buenismo bien vamos a volver a bienvenidos a buenismo bien con Manuel Burque Quique Peinado y a las ocho no sé qué programar en la vida moderna con David Broncano

Voz 0867 35:10 un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 14 35:16 silenciar Chacón

Voz 1 35:20 luego es increíble

Voz 38 35:25 a vivir dignamente

Voz 0867 35:29 dos capítulos de estreno de Basta ya disponible en Podium podcast punto com una afección dotarlas mía viejo

Voz 16 35:41 fuiste tú

Voz 0867 35:46 The Great criminal como Mona León Siminiani Podium podcast punto com cuenta con la SER

Voz 14 35:55 pase lo que pase

Voz 39 36:02 tú cuando empezó el temporal llamaste para saber cuánto iba a durar cuando tuviste los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero cuando todo vuelve a la calma y no tienes seguro de hogar dime a quién Jonas

Voz 19 36:16 evite el mando línea directa concreta a su seguro exención de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directo punto com un acompañaron quitar

Voz 40 36:29 este trabajo

Voz 1 36:31 has oído tantas veces bailar

Voz 40 36:34 tantas veces frío no

Voz 1 36:38 colecciona con el país y los cuarenta clásico la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido mencionar su nombre domingo

Voz 8 36:46 dieciocho A kind of magic y caja de regalos por Moody's con noventa y cinco con el país

Voz 14 36:51 equivocarme creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 8 36:55 suerte traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 9 37:00 de a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea

Voz 10 37:03 llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 41 37:12 extremeños Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador así apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad presente los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 8 37:31 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank Repsol

Voz 42 37:35 hubo días

Voz 43 37:41 sólo quedan cuatro jornadas está todo

Voz 0867 37:52 este martes desde las siete una hora menos en Canarias en tu dio el de ser más

Voz 1386 38:01 Huesca e iba

Voz 0867 38:07 desde las ocho y media útil y media en Canarias Valladolid sigue el descenso y el título en juego

Voz 14 38:21 te lo contamos todo en Carrusel deportivo el de Dani Garrido Katerin ser

Voz 1 38:32 hola otra vez lo estás oyendo no sé no pondrá radio bien cerquita estuvo el volumen porque parece una torre de libros cayendo a la vez pero no es un seísmo el seísmo de Línea Directa que nos pone la mar de contentos porque Línea directa vuelve a superarse otra vez y ahora escucha Conatel son te dan seis meses gratis en tu seguro de coche has escuchado bien seis meses gratis si esto no es un seísmo en el mundo de los seguros de coche no sé qué puede serlo ya Maya al nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 23 39:05 la Ventana desde Barcelona en San Jordi con Carles Francino

Voz 43 39:16 si buscas encontrarás

Voz 0313 39:39 la radio como la vida es un camino sinuoso ya lo saben que tiene picos que tiene valles acabamos de dejar atrás hace sólo momentito en los minutos el entusiasmo por la música de Alfred con la presencia aquí de Manel Fuentes pendientes a que hay muchos chavales y chavalas jóvenes en la plaza Catalunya de Barcelona al festival de cuarenta que empezará a partir de las siete de la tarde llega ahora como cada martes a esta hora La Ventana un momento un tiempo para la reflexión para para el sosiego a mí no me gusta nada en absoluto a la expresión poner de moda algo yo no sé si la filosofía está de moda creo que está mal planteado porque si el pensamiento la reflexión son algo consustancial al ser humano no debería ser moda sino sino costumbre pero bueno ya que estamos en el día del libro es verdad que cada vez más en los escaparates de las librerías vemos junto a novelas junto a ensayos junto a cuentos libros que filósofos y filosofías han escrito hoy hemos invitado a dos para compartir un ratito de conversación aquí en La Ventana los acompaña Victoria Camps con su libro La búsqueda de la felicidad Jordi nombren con la segunda entrega del niño filósofo en este caso el filósofo llevarte como favorecer que los niños desarrollen el pensamiento creativo victorias Jordi buenas tardes bona tarda los dos bueno tal y feliz Sant Jordi por la parte que les toca como como escritores se puede buscamos el camino se puede buscar y encontrar la felicidad a partir de la creatividad de la educación Jordi

Voz 1786 41:02 pero bueno vamos a ver si lo primero que deberíamos hacer es definir qué es la felicidad bueno vale esto es lo que hace un filósofo problema atizar la realidad

Voz 30 41:12 es lo que esto

Voz 1786 41:13 entonces depende de cómo definimos esa felicidad se lo definimos como una plenitud total y absoluta que nunca decae eso no existe no forma parte de lo humano está no a los creyentes como si definimos la humanidad la felicidad como alegría como momento de Plenilunio entonces yo creo que sí que la creatividad precisamente es una forma de llegar esa felicidad una persona que es creativa nunca está sola porque siempre tiene algo en su mente siempre tienen nuevo proyecto un nuevo reto algo nuevo

Voz 0313 41:44 a hacer porque porque de los tres tipos de bienes que diferenciaba a Aristóteles los bienes del del alma los desacuerdos los externos cuales apuntan cuales proporcionan mayor felicidad Victoria

Voz 30 41:53 bueno los todos son necesarios bueno si los externos solos y los materiales solos no bastan pero sin los materiales es difícil poder cultivar los bienes de Lanzmann por lo tanto todos son necesarios

Voz 0313 42:12 educación y creatividad formarían parte de esos bienes el alma los dos

Voz 30 42:14 sin duda por lo que yo diría que la felicidad tiene mucho que ver cada vez más con la libertad individual con poder escoger la forma de vida que cada uno quiere y por lo tanto poder un poder hacer esa elección poder de alguna forma llevarla a cabo no eso significa tener unas condiciones materiales mínimas suficientes como tanto a alguien eso puede hacer pero ese buscar la felicidad y a lo que ha dicho Jordi es absolutamente cierto es decir la yo digo en el libro La mejor autoayuda es la cultura es lo podemos decir es la creatividad es el arte la música es la lectura todo eso es un recurso que tenemos cuando muchas otras cosas fallan y por lo tanto eso cultivar eso durante toda la vida es un recurso que no falla para mantener el la búsqueda de la felicidad cerebros Kutcher

Voz 0313 43:15 las palabras de Victoria Camps porque esa tarde Si los oyentes han estado desde el principio recordarán que hemos abierto la ventana haciendo una pequeña broma una parodia del momento estelar de anoche del debate de candidatos con Albert Rivera invitando a los espectadores a escuchar el silencio bueno ese silencio hoy un compañero decía que también se podía apreciar porque no hablo ni un solo minuto de de Cultura Iggy muy poquito de de Educación pero editorial Camps ha autorizado la palabra concepto autoayuda yo creo ahí Jordi también te doy la la palabra di bueno que es algo que no se están ofreciendo casi a cada minuto en cada esquina no es exactamente lo que necesitamos la autoayuda a veces se confunde una cosa con otra verdad

Voz 1786 43:53 bueno yo diría que el problema está en que cuando uno intenta seguir los consejos que te dan esos consejos están privados del contexto de cada persona tiene una biografía única hay personal

Voz 30 44:03 trajes a medida es altamente entonces

Voz 1786 44:05 doy que alguien de aconseja es que el camino a seguir es a bueno puede ser que para aquella persona en aquellas circunstancias concretas en aquel contexto no sea sino que sea ve el problema de la autoayuda es que no está contextualizada no tiene el rigor

Voz 0313 44:20 Kerry

Voz 1786 44:21 quiere lo que yo entiendo que es el pensamiento filosófico no que quiere problema atizar la realidad intentar encontrar ese camino concreto Panamá persona concreta no por lo tanto lo tiene que realizar concretamente la persona nadie se lo puede dar he dicho

Voz 0313 44:35 si existe alguna pista para para desbrozar para desenmascarar esa para una cosa de la otra primero la filosofía después la autoayuda son conceptos distintos

Voz 30 44:43 cómo alguien podía advirtió que yo no diría primero la filosofía después flauta ayude yo diría sólo la filosofía paro como sustitución es que la autoayuda ha venido a sustituir a la filosofía que las preguntas son las preguntas filosóficas de siempre pero que si tenemos a mano alguien los puede ahora a mano un así de fórmulas de recetas de consignas para contestar unas túnicas que ningún filósofo ha contestado de una forma definitiva nunca no por lo tanto encontrar la la la la la la búsqueda en el encontrar el la la la solución hola las respuestas a sus preguntas en uno mismo es echar mano de algo que no sólo me da una respuesta ya hecha ya ya prefabricada sino que me pide a mí que al mismo tiempo yo veía construyendo esa respuesta eso pasa con la lectura por ejemplo la lectura es una actividad solar Daria porque el lector y el autor recrean mutuamente cuando leen

Voz 0313 45:52 no cuando él le

Voz 30 45:53 por ley está de alguna forma interpretando aquello y contextualizar lo lo está viendo desde el momento en qué está leyendo aquello Hydro está adaptando a su situación y eso es creación

Voz 4 46:08 Bardem total vernos decía el escritor Manolo Vilas

Voz 0313 46:11 a propósito de esta reflexión de de Victoria Camps que el hecho de escribir y leer es un es un enfrentamiento es un compartir eh dos misterios el de la escritura y el de la lectura pero también dos soledades la del escritor ira del lector pero una joder es una forma de compartir es un es un mestizaje sano yo diría que hay gente que les

Voz 1786 46:30 Nuestra esto bueno vamos a ver es que yo creo que la reflexión requiere tiempo y silencio justamente algo

Voz 4 46:36 lo contrario que tenemos de lo que vamos muy fan

Voz 1786 46:38 dos no tenemos buen tiempo ni silencio y claro el silencio nos asusta hasta el punto de que de que cuando hay silencio hay que hacer algo hay que hacer algo hay que rellenar ese silencio con alguna cosa e incluso en Internet una cosa muy divertida que era tomate quince segundos que vivía como un reloj quedaban quince segundos no hemos llegado hasta este punto no el tomate quince segundos sin hacer nada a ver si lo resiste sabes lo aguantas claro esto es muy preocupante porque la reflexión proviene de de la soledad del tiempo de silencio y también del diálogo cuando es un auténtico diálogo

Voz 30 47:12 por eso la música y la imagen funcionan mejor para una época que no está acostumbrada al esfuerzo que exige el ir leyendo no significa ir pensando reflexionando al mismo tiempo también la música que parece que que no es verdad en todo tipo de música no que parece que que no escucha la música puede ser más pasivo no se deja influir por algo

Voz 0313 47:41 viene de fuera el otro día comentábamos en La Ventana ayer concretamente a propósito de una de un concierto de un recital de hace muy poquitos días de Bob Dylan en un en un teatro de París que Bono Bob Dylan no es muy dado a decir cosas al público durante los conciertos no sé si lo habéis visto alguna vez no bueno pues para un concierto parón Blowin in the wind para levantarse del piano y al ver a toda la gente con los es decir señores tienen dos opciones Si quieren que pasemos para las fotos pensamos si quieren que toquemos tocamos porque esa es otra otra y lo comentábamos en los conciertos de hoy ves casi a más gente y lo veremos esta tarde dentro en grande haciendo fotos y grabando la actuación es que viviendo ese momento que es irrepetible es irrepetible para el que están al escenario y para el que está abajo

Voz 30 48:23 entre el público no eso eso yo creo que es una muestra de la dificultad de concentración es fundamental es una patología

Voz 0313 48:34 de no pero tiene algo de eso no tiene

Voz 30 48:36 que ver con cómo se educa hoy para que esa concentración no se acabe de

Voz 1786 48:42 Cerler editado a ver es que de entrada yo creo que paladear algo significa interiorizarlo aquí no tenemos confundido estamos exteriorizar ando estamos lanzando a las redes sociales a todo aquello que hacemos cuando en realidad paladear la vida significa interiorizarlo él significa hacerla propia significa pasarla por el tamiz de lo que es una persona y esto no estamos acostumbrados a hacerlo precisamente porque la filosofía está muy fuera del sistema educativo

Voz 0313 49:09 yo me he ido apuntando algunos conceptos y frases concretas de de los libros de Jordi no venir de Victoria Camps ni tengo una que por ejemplo que es vivir como si fuera para toda la eternidad esto detrás de esto exactamente educadamente no somos

Voz 30 49:22 el esto exactamente qué sería lo contrario de la felicidad

Voz 0313 49:27 pero como si fuera como si fuera

Voz 30 49:31 a mí me gusta mucho una una frase de Montaigne que de alguna forma tienen que ver también con esta es más realista es más pragmática que dice vivir sin ser una carga ni para uno mismo ni para los demás no eh yo creo que que esa esa define casi mejor no la lo que debería ser una un criterio de eh

Voz 15 49:55 el intentar no ser un lastre una carga

Voz 30 49:59 sí para Mingo mis pies mucho

Voz 0313 50:02 ni para los demás algo pasa que nos sitúa en un en un umbral de de toma de decisiones

Voz 27 50:09 la interesamos tuvimos mucha así como lo es

Voz 0313 50:12 el el no tomar decisiones es una forma de bonos una forma de miedo sin ninguna duda pero es una forma de negación también

Voz 1786 50:20 a mí me me gusta mucho esta frase del libro de de victoria porque yo creo que el ser humano es finito y cuanto antes lo entienda y cuanto antes entienda que es vulnerable porque la vulnerabilidad tampoco está de moda parece que todos tenemos que ser tan fuertes que nada nos puede tumbar

Voz 4 50:37 igual jóvenes jóvenes siempre

Voz 1786 50:39 eh y siempre con la vitalidad cuando en realidad la vida no es eso la vida es ser vulnerable por eso necesitamos a los demás en el momento en que uno se cree invulnerable y eterno ya no necesita a nadie más

Voz 0313 50:50 y mete la pata exactamente Ivette

Voz 30 50:53 no intentar eso ser eterno no ser inmortal no que es una tendencia giró hoy es precisamente eso no el aplazar las decisiones no tomar decisiones porque siempre habrá tiempo para tomar duras es es la la maldición de la de la izquierda hay que ir Illa ir la prueba de que por esa vía no se encuentra la vida buena no la vida feliz

Voz 0313 51:21 planes ha soltado Jordi nóminas de pasada así como quien no quiere la cosa lo de las consecuencias que genera la filosofía ya prácticamente desaparecido del del panorama educativo anoche habló más un poquito también de la de la educación en ese debate entre entre candidatos tenéis la sensación en fino la esperanza de que estos reversible hay un movimiento por toda España de toda la red de Europa para intentar que esto pero estos reversible sido no

Voz 30 51:48 bueno hay una ley en el Parlamento yo no sé si no se trata de hacer propaganda electoral pero hay una ley en el Parlamento que si ganan los que están sí

Voz 4 51:58 se va se va

Voz 30 52:01 Sofía volverá Filosofía como estaba antes no pero yo lo creo que la filosofía haya sufrido dentro de las humanidades lo que han sufrido otras las filologías por ejemplo pero sí que es verdad que jockeys ese el pensamiento lo que lo que lo que sufre más no esa necesidad de de de de apartarse un poco del mundo no ponerse a pensar de reflexionar dos veces antes de tomar una inclusión de no querer hacer muchas cosas al mismo tiempo le el móvil la música en la lectura el estudio toda la vida no todo eso es lo que hace que el pensamiento sea algo cada vez más extraño y un esfuerzo que nadie se atreve porque no es que no sea capaz es que no se atreve a a tenerlo en cuenta entenderlo porque parece que es imposible boxeo pensárselo otra

Voz 4 53:01 de pensarse puede entrenar

Voz 30 53:03 el señor de la medicación no que serlo cómo no porque la medicación me acuerdo cuando iba al colegio que hacíamos meditación espiritual situación porque claro ya quedarte con una frase y empezará pensar todo lo que sí te podía ocurrir sobre aquello y hoy está de moda

Voz 0313 53:23 el pero de moda pero ya la hemos puesto demoran decíamos al principio

Voz 30 53:28 esto de consumo a mí lo de Camilo cuando cada vez que

Voz 28 53:30 mucho la concierto o