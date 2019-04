La Ventana (23/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1667 00:06 el Partido Popular ha elevado el tono contra ciudadanos en las horas previas al segundo debate electoral de esta noche el número dos de los populares Teodoro García Egea acusa a Albert Rivera de hacerle el trabajo sucio al PSOE con sus ataques a Pablo Casado en el debate de anoche

Voz 1704 00:20 le pido al señor Rivera que no haga el trabajo sucio de los separatistas de los socios de Bildu los socios de Torra de Rufián que se centre en combatir al verdadero adversario que se llama Pedro Sánchez que se centre en desalojar de una vez por todas al señor Sánchez de La Moncloa porque hasta Tezanos reconoce en esto está de acuerdo con el resto de agencias demoscópicas que sólo hay dos opciones o es Pedro Sánchez o es Pablo Casado el preso

Voz 1667 00:46 ante la cita de hoy comienza a las diez de la noche desde las nueve edición especial de Hora Veinticinco aquí en la SER el sector de la hostelería en la Comunidad Valenciana sigue evaluando las pérdidas que ha provocado el temporal en la región en plena Semana Santa en Valencia sólo en Valencia aseguran que las cancelaciones de reservas han llegado al ochenta por ciento informa Elio García

Voz 2 01:05 caídas en las reservas especialmente las zonas de la playa el treinta y tres por ciento de los empresarios han tenido que anular contratos de personal por la falta de actividad debido al intenso temporal sufrido durante los días de Semana Santa según los datos de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia en la provincia de Alicante califican también de desastre el gasto en restaurantes y cafeterías sobre todo en Dénia Xàbia Torrevieja en la Playa de San Juan aunque las cancelaciones de reservas en los hoteles han sido las mínimas ahora las esperanzas están ya en el próximo fin de semana el puente de mayo

Voz 1667 01:36 hay una nueva advertencia contra el Gobierno en materia de inmigración un colectivo de ayuda alerta sobre la intención del Ejecutivo de devolver a Marruecos a veintitrés menores marroquíes tutelados por la Comunidad de Madrid amplía Nicolás Castellano

Voz 1620 01:48 según un documento policial al que ha tenido acceso al hacer una delegación policial marroquí está de ayer en Madrid entrevistando a esos veintitrés menores que llegaron a España sin compañía en ningún familiar con la intención de retornados a su país lo más preocupante según la Red Española de inmigración es que no se están cumpliendo las mínimas garantías al no ofrecerles un abogado Estanislao Naranjo

Voz 3 02:07 el menor tiene todo el derecho que habéis pagaría a decir que no quiere hecho repatriado y ha dicho que están por encima de cualquier acuerdo entregas al premio de Marruecos

Voz 1620 02:18 Fuentes del Gobierno estatal consultadas por la SER aseguran que sólo se retornará a estos veintitrés si expresan su voluntad de marcharse

Voz 1667 02:24 Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también reclama al Gobierno la retirada del escudo personal del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos es un escudo casi omnipresente en todo el recinto informa Adela Molina

Voz 0011 02:36 el escudo personal de Franco puede verse en la verja de la entrada al valle los bancos de la basílica ya está en los platos y las servilletas de la hospedería que gestionan los benedictinos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha enviado un escrito al Gobierno en el que le pide que Patrimonio Nacional de quién depende el Valle de los Caídos obligue a los monjes a retirar toda esa simbología hace unos meses ya lo denuncia

Voz 0867 02:57 yo a la Fiscalía General del Estado la urbanas

Voz 0011 02:59 Acción considera que la presencia del escudo de Franco suponen una exaltación del dictador vulnera la Ley de Memoria Histórica que impide hacer apología de la dictadura en todo el recinto

portes Toni López a la HD veinte empieza el carrusel Deportivo por ser más Cadena Ser punto com medir aplicaciones de la serie Carrusel con el inicio de la jornada treinta y cuatro de Liga Santander a las siete y media Huesca iban a las ocho y media ha partido por la permanencia entre Valladolid y dieron a las nueve y media árabes Fútbol Club Barcelona Si hoy gana al Barça mañana pierde el Atlético contra Valencia los azulgranas serán matemáticamente campeones de Liga hay también eh Carrusel con la Euroliga de baloncesto desde las ocho Panathinaikos Real Madrid si el Madrid gana hoy en Grecia se clasifica la Final Four que se disputa en Vitoria mediador Mayo es todo seguimos con más noticias en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló cadenas

Voz 4 03:47 servicios informativos

Voz 0313 05:49 bueno pues ya está en los estudios de Radio Barcelona dispuestos a encarar esta cuarta y última hora de La Ventana hemos dejado todo el FIES Torró en la plaza Cataluña está en marcha ya todo el concierto de los cuarenta vamos a completar un programa una ventana dedicada de forma casi monográfica al mundo de la cultura al mundo del libro y queremos sumar uno más relacionada en este caso con una temática muy concreta y que tiene que ver con algo fundamental como la divulgación hoy queremos presentarles en La Ventana Un libro editado por Alfaguara que se titula hacia las estrellas una breve guía del del universo esta es una historia que nos lleva desde desde nuestro lugar desde la Tierra hasta preguntarnos si existen otros universos parecidos este libro lo firma un un divulgador no científico en los lo contará ahora que se ha hecho muy conocido en en la red por su blog de astronomía por sus vídeos por los siglos de Twitter que empezó a alimentar hace un par de años donde responde con mucho éxito y mucha claridad a dudas básicas de los de los internautas miren un ejemplo agujeros negros hace poco hablamos aquí en la ventanas acuerdan la primera fotografía que sí se ha tragaba toda la materia que es a cuánta distancia están etcétera etcétera le preguntan a él que contesta esto

Voz 10 07:00 quería hablar de los agujeros negros que seguro que a muchos de vosotros Sudán familiares y seguramente porque son un poco complejos de entender e tanto que son como qué sucede cuando nos acercamos a un agujero negro cómo afectan a la al espacio tiempo yo hoy quería aprovechar ni hablar de algunos de esos aspectos porque hay hay fenómenos realmente extraños y curiosos cuando te acercas demasiado

Voz 0313 07:26 fenómenos extraños y curiosos sin ninguna duda Alice Ribeiro buenas tardes muy buenas tardes queda el amigo cómo estás muy bien muy bien bueno ilusionado de estar aquí de verdad apoyo tu libro está entre los más es vendidos de Amazon en en en tu género hemos estado por ahí escudriñando y hay opiniones Hall bastante positivas sobre sobre él en en la web que nos ayudan hacernos una primera idea de lo que vamos a encontrar

Voz 11 07:49 esto es a una afición que tienes es una promesa eso

Voz 0313 07:53 la vocación que tenías por ahí guardada y que resultado ahora como convocó surge Alex

Voz 1619 07:59 pues creo que las definido muy bien con lo último es una una vocación que tenía guardada porque es de ese pequeña bueno pues como seguramente con millones de personas que en todo el mundo con Cosmos de Carl Sagan es cuando se cuando me meto en el mundo de la astronomía siendo siendo una cuajo y bueno el el lo que tenía era que no se hacía entender la astronomía de una manera muy clara y sobre todo que nos hacía ver que aquello que parecía al alcance de unos pocos no era tan difícil como parecía

Voz 0313 08:26 siempre quise que sentiste el otro día con la primera foto de un agujero negro

Voz 1619 08:29 es la primera imagen vamos pues haber perdonado mucha mucha emoción por lo que supone no porque es ver un objeto que había muchas dudas de que realmente en algún momento a saber si por otro lado también mucha sorpresa de la reacción y la cantidad de expectación que tuvo porque para los que estamos más metidos en el mundo era una gran noticia desde luego pero ver la cantidad de atención que ese género en todo el mundo en todos los ámbitos la verdad es que fue fue muy sorprendente muy positivo

Voz 0313 08:53 tú cómo te enamoras de la astronomía como te empiezas a interesar por el universo

Voz 1619 08:59 sobre todo por la curiosidad ese pequeño siempre sido muy curioso antes y siempre me ha fascinado pues eso entender por qué estamos aquí porque existe la tierra que es el universo es decir siempre digamos que que en mi forma de ser una llevado naturalmente a ese camino entonces desde pequeño pues entender cosas como como ejemplos algo que que siempre me llama la atención y bueno

Voz 0313 09:19 cómo se formó

Voz 1619 09:20 pues bueno hay hay teorías hay varias teorías sobre cómo se formó el Sistema Solar en la que más acertada esta a día de hoy es que se se fue acumulando a partir de pequeños granos de material y bueno a partir de ahí el Júpiter en concreto estaba en la zona más alejada del del disco planetario que es como se llama el disco de material que hay alrededor de una estrella en sus en sus primeras etapas ya estaban más allá de del punto de congelación es decir donde los elementos volátiles no se evaporan porque están demasiado lejos el sol y la temperatura lo suficientemente alta y una vez que que Júpiter formó su núcleo que seguramente es rocoso capturó todo el hidrógeno a su a su alrededor y así se convirtió pues en el planeta del Sistema Solar

Voz 0313 10:07 aunque tengamos explicaciones científicas estamos aquí un poco por casualidad no yo siempre que os escucho hablar a la gente que desde esto llega a esa conclusión

Voz 1619 12:39 así sí sí exacto es está muy relacionada con precisamente con los agujeros nuevo super masivos que es la imagen de la que hablábamos antes es de un agujero negro súper masivo

Voz 0313 12:48 oye cuántas preguntas te pueden llegar a la semana más o menos

Voz 1619 12:51 buf a la semana por más de preguntas exactamente es más difícil concretarlo porque lo que es respuestas en Twitter más de dos mil a la semana la mayoría son preguntas así que cálculo seguro que más de mil

Voz 0313 13:04 es que es lo más lo más complicado lo más difícil que te han llegado a plantear

Voz 1619 13:08 lo más difícil seguramente conceptos un poco más más complejos como que es la entropía o cómo funciona el espacio tiempo porque son son ideas que están más alejadas de lo experimentamos en nuestro día a día entonces encontrar símiles comparaciones que permitan a la gente entender con sencillez de qué se está hablando es siempre un poco más complicado tienes

Voz 0313 13:27 identificado el el retrato robot el retrato robot el perfil de de la gente que te sigue incluso de tus lectores ya con el ya con el libro es gente joven es un fenómeno transversal lo tienes más o menos perfilado

Voz 1619 13:40 hay de todo ahí sí que es verdad que no me en Twitter eso hay gente más joven pero también porque ese es el público de Twitter el público de Twitter principalmente joven pero pero hay de todo y me he encontrado desde niños de diez once años que que bueno pues sus padres han leído el libro o en los vídeos etcétera a gente de más de sesenta años que me dice es que ahora por fin estoy empezando a entender esto porque no hasta ahora no lo había conseguido

Voz 0313 14:03 y una cosa de libro que quería preguntarte es como un índice una lista de doce temas donde bueno nuestro lugar en el universo lo que comentábamos de la formación del sistema solar como surge la aparición de la vida en fin las estrellas negras etc etcétera como hace la selección como es el cásting porque en astronomía si hablas del universo habrá otros muchos temas que abordar no me imagino

Voz 1619 14:25 sí hay muchísimos la verdad es que lo que buscaba con hacia las estrellas eran poco que fue una presentación a gente que no sabe nada mía o muy poco que sirviese un poco pues para ver digamos tuvo lo que tiene que ofrecer en general entonces la selección pues fue un poco la la verdad es que me llevo mucho hasta cierto punto por Cosmos salgan por la eh

Voz 0313 14:49 en el libro El que sí que se advierte claramente

Voz 1619 14:52 yo él no alinear a tierra e ese no es anulado me fijé mucho en esas Sagan en Cosmos como estructuró Cosmos los temas que elige más o menos intento Bjarne por eso pensando también en lo que tenemos en el concierto que tenemos de hoy pero se buscando una introducción digamos general porque luego ya cada uno pues hay gente que le gusta más alta en los agujeros negros otros les gusta más la posibilidad de que haya otros lugares sí podría haber otros universos etc entonces intento tocar todos los palos y que la gente vea por eso que que hay muchas cosas que pueden captar nuestra curiosidad

Voz 13 15:27 Alex la última cuál es tu pregunta el tema eso que querría saber que alguien te respondiera sobre universo

Voz 1619 15:35 pues ya sabes cómo va a decir la vida en la Tierra porque es una de las grandes incógnitas que tenemos

Voz 0867 15:40 hoy comprenderlo

Voz 1619 15:42 nos permitiría saber hasta qué punto es frecuente la vida en otros lugares de universo que poseía estaremos de encontrar otras civilizaciones ya no en el universo en sí sino nuestra propia galaxia

Voz 0313 15:52 muy bien al Ribeiro autor de hacia las estrellas una breve guía del universo en Alfaguara en este Día del Libro muchísimas gracias por compartir este ratito en La Ventana con nosotros eh

Voz 1619 16:01 había muchas gracias a vosotros o un abrazo muy grande

Voz 0313 16:03 fíjate que te va a interesar lo que viene a continuación porque vamos a a complementar esta conversación con con Alex a través de una recomendación inspirada precisamente en el universo el universo del escritor Lewis Carrol en el espacio Cosmo Caixa en Barcelona donde estamos hoy puede visitarse hasta hasta final de año practicamente una exposición titulada espejos que está inspirada en el pero son Age de de Alicia en el país de las más de las maravillas a través de él los podemos entrar en el interior de un espejo pues para explorar todo luces reflejos aspectos matemáticos físicos también es una muestra que se ha podido hacer en colaboración con el Museo de matemáticas de Catalunya y el Instituto de Ciencias Fotónicas y ahora para nosotros para la Ventana vamos a hacer una breve inspección una visita de la mano de su coordinadora que se llama Lola Ruiz

Voz 14 16:50 eh eh eh

Voz 13 17:00 proponemos al visitante que atraviese metafóricamente un espejo Natra ir una vez se encuentra a la otra al otro lado como Alicia puede hacerse algunas preguntas sobre la realidad no sólo sobre la ley de reflexión sino también sobre cómo percibimos la realidad me gustaría no que que las personas primero investiguen si bien todas las posibilidades que hay de observar diferentes fenómenos a través de de los Espert

Voz 15 17:31 pues que va encontrando en la exposición hay tres chicas distintas de espejos planos que forman diferentes ángulos hizo sus efectos son muy sorprendentes preciosos caleidoscopio dos gigantes en los que uno puede entrar dentro

Voz 13 17:51 espejos curva los que crean e imágenes fantasmagóricas hay una vez hemos explorado todo este todo este ámbito que es de color negro como las piedras de ajedrez que son blancas y y una vez hemos terminado de explorar este lado a través de un gran calidad es copiosa Ronald pasamos de nuevo a al mundo de la realidad nos encontramos otro gran ámbito esta vez es de color blanco en el que los espejos interactúan con la luz tenemos incluso un interferón metro que los ayuda

Voz 15 18:30 comprender cómo se llego a descubrir ondas gravitacionales la exposición termina con una pequeña reflexión sobre la identidad ya que los espejos también tiene mucho que ver en nuestra vida de nosotros mismos ir la despedida es muy alegre y es mejor eh verla allí mismo

Voz 17 19:24 y

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 19 20:10 colapso en la Estafeta la

Voz 0867 20:12 fiesta de la democracia se atraganta entre las colas que durante todo el día se han formado frente a las oficinas de Correos de la capital donde algunos han ido a votar is han tenido que volver a casa sin ejercer su derecho La Ventana de Madrid

Voz 4 20:29 votar por correo en dos mil diecinueve cuando con un móvil uno

Voz 0867 20:32 de hacer casi de todo y y mandar practicamente un cohete a la luna hoy hoy muchos se han quedado sin votar otros lo intentan todavía no algunas de las oficinas que cuentan con horario de tarde en una de estas oficinas de Correos en Quevedo esta Paul Asensio Paula qué tal muy buenas tardes

Voz 1509 20:48 buenas tardes Javier aquí en la oficina de Correos de Quevedo en la calle Albuquerque número dos hay bastante gente haciendo cola unas cuarenta personas esperan para hacer sus gestiones y la mayoría viene a entregar su voto apenas una hora antes del cierre en la oficina ya no cabe más gente y algunos tienen que coger ticket esperar fuera entrar de vez en cuando para ver que no se les pase el turno e incluso hay algunos que están rellenando el documento acción en la misma puerta de la oficina echan esperando una media de treinta minutos la mayoría pidió el voto con tiempo pero les ha llegado hace poco a sus casas y algunos ni eso veinte días no el papelito ayer ayer pide a los de Correos en la puerta de mi casa justo si si les voy a el sobre porque si no

Voz 20 21:25 conozco gente que lo pidió desde mediados de marzo y tampoco le haya

Voz 1619 21:28 no no me voy a mi casa Hay me mal

Voz 20 21:31 claro en una dirección de correo se en Andrés Mellado doce y ahí hablando con un chico muy majo pues me identifiqué hay medio el paquete que me tenía que llegar

Voz 1509 21:39 mi voto lo habían perdido resulta que se habían equivocado que sabía trasquilado Isaí había quedado dentro del cajón de repartir pero nadie lo había repartido y comprado el timón quedaba en mi calle pues ningún partido había salido a repartirlo desde entonces la Junta Electoral ha acordado ampliar el plazo de entrega del voto hasta el jueves hasta el día veinticinco de abril a petición del Partido Socialista porque a mucho todavía no les había llegado a sus casas la documentación necesaria los votantes han tenido Acha el día dieciocho de abril para realizar los trámites en principio mañana era el último día para llevar la oficina de Correos su voto pero con esta decisión tendrán un día más para hacerlo

Voz 0867 22:13 gracias Paula el proceso es de lo más sencillo entre comillas solicitarlo estar en casa cuando llegue el certificado a acudir en su defecto a la oficina de Correos guardar cola votar sí o no María qué tal muy buenas tardes inmensa La ventana cómo estás

Voz 21 22:28 hola buenas tardes bueno María tres estudiante de Magisterio

Voz 0867 22:31 Complutense esta mañana pretendía es votar en la oficina de Ciudad Universitaria pero después de un

Voz 21 22:35 el rato en la cola tú eres de las que no ha podido votar así después de dos horas de espera dos horas y media y nada me faltaban cinco personas para entrar en la oficina ideal altos medianos han dicho que sus horas de trabajo y que no podíamos votar son cerrados

Voz 0867 22:53 puerta en las narices bueno creo que el problema en el caso de los estudiantes es mayor porque buena parte de las notificaciones o se atascaron con las vacaciones ose recibieron durante la Semana Santa lo que hacía imposible recoger el certificado y luego votar no

Voz 21 23:08 exactamente empezaran a enviarlos los las papeletas para votar el ocho de abril nosotros teníamos las vacaciones entonces con lo cual entre que te llegan coincide que estoy en casa porque has estudiante pues tienes un horario bastante poco flexible pues ahí estábamos ahí todos queriendo lo recoge El y encima en una sucursal tensión universitario donde todos los colegios mayores y estudiantes igual que yo han acudido el horario es bastante reducido

Voz 0867 23:37 es claro porque uno tiene que ir a recoger la documentación para ir a votar no en una oficina aleatoria sino en aquella que le corresponde bueno por su domicilio Madrid en el Colegio Mayor

Voz 21 23:46 exactamente si tú recoges lo que lee los papeles en la oficina que te corresponda dependiendo de tu dirección IP eso sí luego tú lo puedes entregar en cualquier otra sucursal pero ya te digo con el plazo de entrega en el ocho abril a la Semana Santa con lo cual hoy la mayoría de la gente que estaba allí era para recogerlo para poder votar

Voz 0867 24:06 el plazo en principio finaliza el jueves tras la ampliación entiendo que mañana tu regresa otra vez a la oficina y que va a intentar de nuevo votar

Voz 21 24:15 así es y espero que me encuentre con algo mejor que lo de hoy

Voz 0867 24:18 GM decía es que tú te has quedado prácticamente a las puertas pero había mucha gente detrás de ti

Voz 21 24:23 sí sí sí de hecho cuando yo estaba a mitad de la cola desde que he llegado cuando ya estaba casi entrando en la oficina tenía más gente detrás que cuando yo ya he y que cuando yo estaba en mitad de la cola y bueno he a las doce a las dos de la mañana igual tenía entre ochenta y cien personas delante de mí todo está haciendo una cola en la calle así

Voz 0867 24:45 el voto por correo que casi resulta disuasorio visto lo visto y difícil de entender en el siglo XX llamaría suerte mañana

Voz 22 24:51 muchísimas gracias si no tengo él hace ya varios meses clave no no estoy con unos y como digo lo que pienso

Voz 0827 24:59 bueno tengo otra pero es que además lo que que choques

Voz 4 25:02 llevaba una ventana de Madrid

Voz 19 25:06 no

Voz 0867 25:18 el veinticinco de la tarde el otro atascó en Correos tiene como protagonista a la famosa pegatina medioambiental de la Dirección General de Tráfico desde mañana es obligatoria en Madrid la pegatina La Habana tener que llevar si los ir pero si les pillan al menos la multa no va a ser tan cara como se esperaba inicialmente Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 0011 25:36 buenas tardes el Ayuntamiento fijado la sanción en quince euros una cifra que no se había detallado hasta ahora todos los coches que vayan a circular desde mañana por Madrid están afectados por esta medida salvo los más

Voz 1509 25:47 José contaminantes que a partir de dos mil veinticuatro ni siquiera

Voz 0011 25:49 para poder circular la delegada de Medio Ambiente Inés Sabanés explica cómo hacer la gestión con

Voz 20 25:54 si la situación de tu vehículo pero a Cuba entrando en pegatinas Dirección General de Tráfico das la matrícula inmediatamente te da la situación de tu vehículo que puede ser sin distintivo porque no reúne las condiciones con los distintos dispositivos quemarlo a la Dirección General de Tráfico y que se acuerdo eh

Voz 0011 26:15 de muchos sectores bueno hay cuatro tipos de pegatinas que dividen los coches en función de cómo de contaminantes sean cero emisiones eco distintivo OCI distintivo ve por este orden Carmena recordamos hace uso de estas etiquetas para aplicar dos de sus medidas para atajar la contaminación el protocolo ante el piso adiós de alta polución y Madrid central

Voz 0867 26:34 Jorge Castellanos coordinador de Movilidad del RACE qué tal buenas tardes

Voz 23 26:37 hola buenas tardes Jorge vamos a matizar en primer lugar

Voz 0867 26:40 que esta exigencia afecta de momento sólo a la capital es decir que a uno le pueden multar en Madrid pero no si circula por ejemplo por Las Rozas sí

Voz 23 26:48 claro sólo afecta a la capital pero nosotros podemos exigir a los conductores pues como es obvio pues que conozca la leyes de circulación tengan es decir pero que conozcan todas y cada una de las normativas de las ordenanzas municipales de cada uno de los municipios de España es lo que no nos parece justo digamos que si la etiqueta se piensa que debe ser obligatoria debería ser para todos no porque hay una incertidumbre total según en qué Money Tzipi o pues que restricciones al tráfico gays debo llevar etiqueta no si me van a multar ahora mismo hay mucha desinformación tiene sentido la etiqueta pues cuando existen retenciones por ejemplo si pasa acceder a más diré central o si hay protocolo anticontaminación pero si no lo hay sobre todo pensemos en los vehículos de fuera

Voz 0867 27:34 Madrid no bastante

Voz 23 27:36 centro pasadas por Barack cualquier otra zona de la de la capital que no tenga restricciones

Voz 0313 27:42 la indignidad realmente uno cómo es posible no

Voz 0867 27:45 que que Europa que están exigente para el tema de los gases contaminantes ya hace bien además pero que luego no no tengamos una política común para identificar estos vehículos en toda la Unión no la misma pegatina que que tenemos en España pudieran tener en Francia en Alemania Portugal se claros totalmente solo sin problema nacional no no sólo es un problema de de Madrid o de cualquier otra capital de provincia es un problema a nivel europeo

Voz 23 28:08 es una es un problema a nivel europeo nosotros tenemos muchos problemas en muchas preguntas de que hay que hacer según entereza cada ciudad debe hacer de haber unas unas leyes comunes un tronco común para todas las ciudades que quieren establecer una zona de prohibiciones en el centro pues que sean las mismas para todos los conductores europeos o esa etiqueta vehículo alemán y con con normativa Euro cinco pues es es que ETA eco a lo mejor no es sin embargo en España no entonces no podemos pedir que se conozcan todas las ordenanzas municipales de todos los municipios de toda Europa es un auténtico lío no y lo que debe hacer es una leyes para toda Europa para que sepamos cómo actuar los conductores que no sea realmente un reino de taifas en lo que cada ayuntamiento puede hacerlo tiene

Voz 0867 28:56 es evidente es que la confusión entre muchos conductores es total yo no sé si es pasividad nuestra o realmente la DGT y el Ayuntamiento de Madrid en este caso no lo han publicitado lo suficiente bueno de hecho las las pegatinas llegaron al principio no a los domicilios llegó un momento que que ya no llegaron más que la gente tenía que ir a solicitarlas de hecho en ello están ahora mismo las oficinas de Correos sí

Voz 23 29:16 claro sí si el problema es que muchos ciudadanos que realmente lo necesitan la etiqueta de ser un manos pues de Alcañiz se pues no tiene restricciones no entonces lo que se está haciendo es que los vehículos de fuera de Madrid pues tengan auténticos problemas y dudas y pueden acceder o no o para que tienen que comprar la etiqueta ETA es una herramienta para la restricciones al tráfico de los ayuntamientos es lo que pedimos desde hace es que todos los ayuntamientos tengan ninguna normativa similar unas ordenanzas de movilidad y similares porque si no es un auténtico lío si no existen restricciones y no es necesaria la etiqueta el pedir que que se lleve en un ayuntamiento si en otro no lo único que hace es crear aún más confusión

Voz 0867 30:01 bueno usted tiene la etiqueta no

Voz 23 30:03 sí sí yo vivo en Madrid y es lógico pero pero la próxima semana posiblemente viene viene mucha gente de fuera de Madrid familiares tienen un auténtico lío primero cómo conseguir la etiqueta donde van a multar sino sí pueden acceder esto debería de ser una normativa nacional para saber cómo actuar en todos los municipios de España y no que cada uno tenga su propia ordenanza de movilidad

Voz 0867 30:26 Jorge Castellanos coordinador de Movilidad del RACE gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes

Voz 23 30:31 a vosotros así ha comenzado no

Voz 0867 30:33 círculo de Bellas Artes esta tarde la lectura continuada del Quijote que abierto o la escritora Ida Vitale Premio Cervantes mil

Voz 24 30:43 de Carmen no ha mucho tiempo que vivía unida

Voz 19 30:49 algo desde seis en el atril han pasado ya el precio

Voz 0867 30:54 el día de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán y la alcaldesa Carmena que han cumplido con esta tradición coincidiendo con el día de hoy con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes en el Círculo de Bellas Artes está Elena Jiménez Elena cómo va eso buenas tardes

Voz 0011 31:06 hola qué tal muy buenas tardes pues ha empezado con algo de retraso la verdad estaba prevista a las seis de la tarde y ha sido hay veintisiete cuando ha salido Ida Vitale a empezara a leer el Quijote después el número dos leyendo es nuestro presidente de la Comunidad de Madrid en funciones Pedro Rollán vamos a escucharle como leía

Voz 19 31:21 después de saber que este sobre dicho Hidalgo los ratos que estaba ocioso que eran los más del año se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi la número cuatro

Voz 0011 31:35 haré el atril leer otro pedacito de El Quijote era la alcaldesa Manuela Carmena a también

Voz 25 31:41 el frasco tanto en su lectura que se pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio

Voz 0011 31:53 ahora mismo se sigue leyendo ininterrumpidamente este Quijote van ya por el capítulo cuatro esto va a tardar Bonnie interrumpida durante cuarenta y dos horas Se calcula que más o menos hasta las dos de la tarde del jueves a leer las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza también calculan que van a pasar más o menos mil quinientas personas por esta Sala de Columnas el Círculo de Bellas Artes para leer El Quijote pero por aquí también te cuento que además de las andanzas de Don Quijote Sancho Panza también han sido las andanzas de los políticos porque por aquí claro se nota que estamos en esto de la precampaña porque aquí hemos visto ya al candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid a José Luis Martínez Almeida también al candidato socialista Pepu Hernández que de hecho se cruzaban decían bueno es que esto del Quijote Nos une Ia a todo esto bueno pues ahí quién se quería hacer la foto con Ida Vitale insistía uno de los miembros del Partido Popular del equipo de redes desde el candidato de Almeida que decía ponte ponte la foto para hacerse una fotografía con Ida Vitale con El futuro alcalde de la de el Ayuntamiento de Madrid claro era de su equipo o de gobierno y así estaban todos a la caza de hacerse una foto con con la poeta aunque decir que había una señora por aquí anónima que ella a quién quería hacer una foto era a Javier solo

Voz 0867 33:07 la mano gracias Elena Manuela Carmena por cierto que que ha leído que hace unos minutos esta mañana seguido un colegio a leerle su libro para recién nacidos a los escolares Carmena dice o pero cuando le han preguntado por política no ha dicho animo Virginia Sarmiento

Voz 19 33:25 así han recibido a la alcaldesa en la escuela infantil el mamut de Villaverde allí les ha contado la historia de Z el gato que protagonizan libro que el Ayuntamiento regala a los recién nacidos

Voz 26 33:34 cuatro chicos cómo estás gato

Voz 19 33:40 de esta forma sonaba el primer mal Guido que los niños escuchaban con interés pero lo ha ido perfeccionando personalizado

Voz 27 33:48 sin embargo este que es de nada menos que tiene que ver con organiza este hacer

Voz 1509 33:55 hoy tocado mollar pero no hablar al menos con la

Voz 7 33:58 prensa Carmena no ha querido responder a ninguna pregunta sobre la actualidad pero tras el cuento ha tenido que enfrentarse a una queja de uno de los familiares presentes contaba el caso de su nieta hace un año que le diagnosticaron autismo pero ya así les respondía Carmena que trabajar

Voz 28 34:18 ella necesita yo me encargarse de preguntas uno

Voz 19 34:21 queja que ha sorprendido la alcaldesa justo cuando se abre el periodo de escolarización sin que la comunidad haya publicado el listado de aulas específicas

Voz 28 34:28 adiós adiós señora

el un siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

siete de la tarde y treinta y ocho minutos

Voz 39 38:13 una cosa más el día Pedro Rollán

Voz 0867 38:15 arremete contra los fugados del PP a Vox Martínez Vidal lo Íñigo Henríquez de Luna a los que hoy el presidente en funciones ha llamado sin pronunciar la palabra chapuceros

Voz 19 38:23 yo lo lamento profundamente

Voz 1711 38:25 evidentemente la militancia al al Partido Popular no es una cuestión de fe infinita es una cuestión de pertenencia de creérselo lo que me parece cuanto poco sorprendente es que hasta el minuto en el que se publican las listas uno es un empedernido defensor del Partido Popular en el momento en el que no cuentan contigo cambias de partido eso en mi pueblo tienen un nombre yo por una cuestión de respeto a mis compañeros no lo voy en Honduras

Voz 0867 38:52 cuatro El concejal de Seguridad de Manuela Carmena se defiende y se calienta Javier Barbero al defender la actuación de su departamento del Consistorio con el permiso que dieron en su día podemos para que proyectará los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor hacemos es la instalación de autorización de elementos en vía pública con criterios técnicos para favorecer el uso del espacio público para cualquier tipo de actividad

Voz 19 39:13 mire nosotros no vamos a patrimonializar combate

Voz 0867 39:15 en ustedes las instituciones no hay Pequeño Nicolás no hay gesta pillos no cabe incluso a cambio hilos compañeros de Podium han publicado el primer capítulo del podcast dedicado al centenario del Metro de Madrid

Voz 8 39:30 el diecisiete de octubre de mil novecientos diez en cada martes

Voz 0867 39:34 en cada jueves con un nuevo episodio que va a recorrer cada una de las ocho estaciones de la línea inaugural en una discreta línea uno de Metro que iba de sola cuatro campos nos marchamos mañana estamos de vuelta como siempre desde las siete y veinte en A siete emisoras de la SER en la como

Voz 19 39:49 Vida de Madrid disfruten del día esta noche debatir hasta mañana adiós

Voz 28 40:06 la Ventana con Carles Francino

Voz 28 42:11 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 22 42:16 bueno lo que queda en este día es debate por un lado Isaías Berlin sí sí

Voz 0313 42:19 los que nos queda fútbol también también la todo morenos queda la resaca quita de un día del libro realmente espectacular que hemos vivido aquí en en en Barcelona

Voz 0827 42:28 acaso valer bueno pues por ahí no porque ya que estamos celebrando por todo lo alto aquí en La Ventana el Día del Libro hoy podríamos parafrasear a Monterroso decir aquello de que cuando esta mañana los candidatos se han despertado el debate todavía estaba ahí

Voz 47 42:42 no no

Voz 19 42:47 poco más de dos horas queda para ese debate el de ayer lo vio Iñaki Gabilondo y así nos lo contaba esta mañana Sánchez se quiso colocar en modo presidente como el match nulo favorece al titular sino perdía ganaba salió a la defensiva yo adoptó una actitud cauta para mi gusto demasiado tibia no lució Casado necesitaba arrollara Sánchez destacar sobre Rivera e ignorar a Vox Rivera necesitaba arrollara Sánchez destacar sobre casado e ignorar a Vox ninguno de los dos arrolló a Sánchez aunque apretando de lo lindo y a mi juicio Rivera destacó sobremanera por encima de casado Iglesias añadió al poderío argumental de siempre un punto de madurez muy notable que le agrega respetabilidad pero ha perdido el descaro de los outsiders hoy seguramente todo será más vivo Casado va a tener que arriesgar más si quiere salir de la sombra de Rivera y Sánchez tiene que recordar que también él necesita conquistar votos que se puede estar contundente e institucional a la vez

Voz 0827 43:48 pues esta es la valoración que hacía Iñaki Gabilondo esta mañana una valoración meditada esta tarde es de elegido en Almería José María Aznar valoraba de una manera un poco más simple el papel de los de pacientes a noche

Voz 23 44:01 el encuentro que tengo podrán de alguno de los candidatos ayer la verdad es que creo que me dura muy poco

Voz 0827 44:08 bueno hay una frase incluía a todos los candidatos es decir también al suyo a Pablo Casado en fin no creo que nos escuche a esta hora pero por si acaso le dejamos esta reflexión que no se ha hecho hace apenas una hora la filósofa Victoria Camps

Voz 48 44:21 esa necesidad de de apartarse un poco del mundo ponerse a pensar reflexionar dos veces antes de tomar una decisión y todo eso es lo que hace que el pensamiento sea algo cada vez más extraño y un esfuerzo que nadie se atreve a tenerlo en cuenta emprender lo porque parece que es imposible

Voz 0827 44:41 también un buen consejo para los candidatos no está medido lo que puede mover los debates televisivos entre el electorado pero algo

Voz 1619 44:47 bien y la verdad es que en estas elecciones hay mucho

Voz 0827 44:50 eso en dónde remover María Luisa María José Candel que es catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid nos decía mediodía

Voz 21 44:58 por qué parte por a los vecinos y dos inmuebles votos indecisos no pueden olvidar y fundamentalmente diría que esto se va a jugar algún puñado de votos que Sabella accionado hacia otro ya hay un veinte por cien de esos ciudadanos que están dudando si pasas al PSOE Llum empecé por ciento de indecisos que PSOE que están dudando estoy pasa ciudadanos al final cuál sea la ejecución final es lo que va a determinar el Gobierno

Voz 0827 45:28 pues según la catedrática hay dos candidatos que se juegan más cosas esta noche no sabemos si esta noche en el debate habrá sorpresas como la famosa foto de Sánchez y Torra que llevo enmarcada ayer Albert Rivera la verdad es que Rivera abierto todo mundo de Performance

Voz 19 45:44 como si alguien hoy se presenta por ejemplo con un estuche de violín los demás sospecha o va a hablar de música o lleva una ametralladora para hablar de Vox sus socios quieren repartir armas como esta los objetos abren en realidad un mundo de posibilidades pues será interesante comprobar si Pedro Sánchez o Pablo Iglesias llevan a Rivera la foto de la Plaza de Colón

Voz 0827 46:13 tiene el debate de ayer se mantuvieron las formas fue en general educado no sabemos cómo será el de esta noche Antena tres se lo hemos preguntado a Vicente Vallés que junto a Ana Pastor moderará el encuentro

Voz 49 46:24 nosotros podemos preguntar si en algunas circunstancias surge una pregunta a la podemos plantear aunque es nosotros lo que pretendemos como moderadores es que deba ellos nosotros debemos planteados las demás otros que tenemos en la recámara pero puede surgir algún otro lo mejor nosotros no prevemos que ellos sí y alguno de ellos se genera un debate entorno a él lo vamos a permitir permitimos que fluya pero ya digo nosotros también llevamos los temas que consideramos que son más importante que en esta campaña

Voz 0827 46:50 lo de Albert Rivera de escuchar el silencio hizo fortuna ha sido motivo de chascarrillos se ha colado también en las twiterías

Voz 39 46:57 ahora que empezamos con la cumbre del debate de ayer

Voz 50 47:00 todo lo oyes es el silencio de Rivera pues el cantante Ismael Serrano tuitear sobre el tema

Voz 19 47:05 la madre mía lo da el silencio luego los cursi somos los cantautores

Voz 50 47:10 vamos con el forma Aíto que se hace una pregunta que sólo tiene sentido en el universo de Iturriaga

Voz 19 47:16 si los gatos tuvieran pistolas

Voz 39 47:18 apretó harían el humaniza

Voz 26 47:22 y acabamos las tutorías con una

Voz 39 47:23 Marga reflexión vital de Chon Connery esas personas que sólo te llaman para follar esas personas

Voz 19 47:29 superficial es que sólo te usan yo me pregunto

Voz 39 47:32 dónde están

Voz 0827 47:34 bueno corramos un tupido velo volvamos a los sonidos del silencio ahí la verdad en un mar de palabras hubo grandísimas Islas de silencio

Voz 0313 47:45 esta mañana en la reunión que celebra todos los días la redacción de informativos de la cadena ser alguien ha tenido la ocurrencia de parodiar el gesto teatral que anoche utilizó Albert Rivera en el debate de candidatos aquello de

Voz 13 47:57 se lo escuchan es el silencio pero la de esta mañana es decir otra cosa decía lo escuchan

Voz 0313 48:06 es el silencio no se habló en todo el debate ni un solo minuto de cultura ni una sola ni una mínima referencia a la cultura como si no fuera esa la única esperanza a la que agarrarse no ahora en un esta coyuntura concrete tan complicada sino siempre

Voz 0827 48:21 sí y es una esperanza a la que nos hemos agarrado y especialmente abriendo la ventana desde Barcelona celebrando el Sant Jordi ayer hubo otros silencios sobre la inmigración por ejemplo nuestro compañero Rafa Vila San Juan ha escrito sobre esta nueva odisea humana en un libro titulado Las fronteras de Ulises es su primer libro