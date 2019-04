La Ventana (24/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias choque entre Partido Popular y Ciudadanos tras el fichaje sorpresa del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido por los naranjas fichaje que desconocían en el Partido Popular donde contaban con Garrido para las elecciones europeas el número dos de los populares Teodoro García Egea ha reprochado a Garrido no dar la cara para explicar los motivos de su marcha ha sido en La Sexta

Voz 2 00:27 y ahora pues vemos como una persona que estuvo el lunes en la sede firmando su afecto para la candidatura pues que hoy se hace una foto con Ciudadanos para irse del partido a otro partido a otra lista sin ni siquiera dar la cara yo creo que es importante en la vida dar la cara y explicar las cosas yo creo que la gente es libre para irse a un sitio a otro le he llamado llamó un par de veces esta mañana cuando he visto la noticia pero no no ha obtenido respuesta con lo cual pues es sorprendente no todo esto

Voz 1667 00:56 bastante interesante Pablo Casado han hablado públicamente del tema aunque esta tarde asistirá a nuevos actos de su partido la campaña continúa Pedro Sánchez acaba de alertar sobre el riesgo de la abstención el próximo domingo ha sido en un acto del PSOE en Badajoz

Voz 3 01:09 la derecha tiene un clavo al clavo al que agarrarse que es la abstención el próximo domingo Nos movilizamos todos es evidente que España mirará

Voz 1667 01:19 al futuro un acto que se ha celebrado por cierto con retraso por la lluvia que está cayendo con fuerza en Extremadura y en otras doce comunidades que permanecen este miércoles en alerta amarilla por fuertes lluvias nieve viento a esta hora nivel verde en las carreteras sin problemas destacados según la información que proporciona la Dirección General de Tráfico y una noticia en el exterior otra consecuencia del Brexit la primera ministra de Escocia acaba de confirmar en su Parlamento que defenderán la celebración de un nuevo referéndum de independencia antes de mayo de dos mil veintiuno así lo anunciado Nicolas Chartier

Voz 4 01:53 aquí estoy

Voz 1693 01:57 Nuestro objetivo primordial es asegurarnos de que se aprenda la lección del Brexit por ello para salvaguardar los intereses de Escocia antes de que finalice la legislatura de este Parlamento tenemos que decidir o Brexit o una nación europea independiente si Escocia es

Voz 1365 02:13 la huida de la Unión Europea la opción de un

Voz 1693 02:15 Cerén Dunn por la independencia debe ser ofrecida con el fin de paliar las consecuencias desastrosas

Voz 1667 02:24 Castilla y León incorporará la vacuna de la meningitis B a su calendario de vacunación para lactantes de momento Sanidad mantiene su criterio de no subvencionar las hasta que no existan evidencias de su eficacia informa Laura Marcos

Voz 1510 02:35 los pediatras aseguran que dos de cada tres padres

Voz 1693 02:38 pagan de su bolsillo los hasta cuatrocientos euros por hijo que cuesta la vacuna contra la meningitis B culpable de la mayoría de contagio según el Instituto de Salud Carlos III y la segunda más letal pero la directora general de Salud Pública explica a la SER que con ciento cuarenta casos al año España no está en situación de alerta Ike igual que Francia o Alemania el Ministerio está esperando a que esta vacuna demuestre su eficacia en Reino Unido donde lleva tres

Voz 0976 03:03 años aplicándose cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1 03:09 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:11 Ignacio Aguado califica como coherente la decisión de Ángel Garrido de fichar por ciudadanos Garrido irá en el número trece de la lista de la formación naranja a la Comunidad el candidato Aguado en declaraciones ahora Catón

Voz 0827 03:22 si no porque yo creo que es una persona coherente es una persona valiente en estos tiempos que corren en política además siguiendo sus sus principios y los valores por encima de otros intereses perfectamente legítimos como podría haber sido el económico sin ir más lejos Ciudadanos es su nueva casa ya a partir de hoy mismo vamos a trabajar codo con codo para ganar la Comunidad de Madrid y para que toda la comunidad se tiñó de naranja

Voz 1915 03:44 el PP de Madrid continúa guardando silencio sobre la marcha de Ángel Garrido Ciudadanos el que ha sido su partido durante casi treinta años no se pronuncia de momento aunque esta mañana el presidente en funciones Pedro Rollán Se refería así a los miembros del PP que se estaban marchando

Voz 1787 03:57 no a Vox yo no conozco a nadie que haya costado un lunes por la noche siendo del Real Madrid es el Levante el martes por la mañana siendo del Atlético no conozco absolutamente a nadie es verdad Darwin lo decía la importancia de la evolución pero en la evolución requiere de un poquito más de tiempo

Voz 1915 04:15 más asuntos la oposición en Alcorcón celebra la decisión del Defensor del Pueblo que pide explicaciones al Ayuntamiento de esa localidad por la situación del centenar de ancianos que tienen que abandonar las casas adaptadas que el Consistorio les cedió hace ocho años con carácter vitalicio el organismo Red cuerda que esos pisos no están adaptados a sus necesidades Jesús Santos de Els portavoz de Ganar Alcorcón Natalia de Andrés del PSOE

Voz 5 04:37 estas casas no son ni del Partido Popular ni de hoy perennidad Ana Gómez sino de todo el pueblo de Alcorcón y es inadmisible ya que lo dice también el Defensor del Pueblo no vamos a permitir que ni una sola persona mayor pierdas hogar ya está

Voz 6 04:50 bien parece completamente lógico que esta institución que el defensor del

Voz 0313 04:54 pueblo se ponga al lado de los once grados

Voz 6 04:56 el centro de Madrid

Voz 1667 05:00 ya antes determinar nos tenemos que ir a Tenerife hay novedades en la búsqueda de una mujer y uno de sus hijos en la localidad de Adeje fue otro de los hijos de esa mujer desaparecida la que alertó a las autoridades de la desaparición que sabemos Pedro Murillo adelante

Voz 1718 05:16 si hola buenas tardes según es podemos adelantar en la Cadena SER acaba de aparecer los cuerpos fallecidos de el niño de diez años y de la mujer que es estaba buscando encontraron intentando encontrarla desde la pasada tarde en estos momentos el presunto autor de los hechos continúa detenido hoy por lo tanto ya se trata de un caso de violencia de género ha aparecido en una de las cuevas en donde el pequeño superviviente de la familia había indicado que había sufrido una agresión por parte de su propio padre

Voz 1667 05:47 gracias Pedro esa es la última hora seguimos pendientes de cualquier novedad en la Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com y a las cinco las cuatro en Canarias aquí en la SER

Voz 1 05:57 S

Voz 7 05:59 en fin los informativos

Voz 1 06:21 Ruidera son las ocho las siete en Canarias de la radio Hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER en la Cadena SER La ventana con las Francino

Voz 0313 06:50 hola buenas tardes les voy a plantear una pregunta trampa bueno igual no tanto eh habrá quién piense que es una pregunta una duda absolutamente legítima miren acabamos de vivir el impacto de un brutal atentado el ataque de un grupo de terroristas suicidas que provocó centenares de muertos dos de ellos españoles en Sri Lanka una matanza que se atribuido elipsis el mal llamado Estado Islámico bueno pues la pregunta o la duda es es hubiera existido la posibilidad de evitar esos atentados maltratando torturando o incluso matando a alguien eso sería aceptable más aún en caso de conflicto en caso de guerra vale todo absolutamente todo contra el enemigo yo tengo mi opinión yo creo que no que de ninguna manera pero hay quien cree que si en Estados Unidos van a jugar dentro de pocas semanas a un oficial que está acusado precisamente de eso de matar gente en Irak o para obtener información o por lo que fuera y resulta que ya ha surgido un movimiento de apoyo a su figura Ojo Se da la circunstancia de que contra él han declarado varios integrantes de los Navy Seals esa legendaria unidad de élite rompiendo un código de silencio que habitualmente resulta intocable con lo cual yo me hago otra pregunta qué cosas o qué acciones debe llevar a cabo el tal oficial en Irak para que sus propios hombres le haya anunciado enseguida lo comentaremos con más detalle con Jon Sistiaga Jon buenas tardes buenas tardes quién ha descubierto el tema ahí lo quiere traer aquí a La Ventana en cualquier caso me parece tampoco un mal ejemplo para reflexionar sobre algunas de las ideas algunas afortunadamente no pocas que están surgiendo aquí en nuestra campaña electoral lo de las armas en casa drones lo de la cadena perpetua camuflada etc etcétera lo que me lleva las últimas preguntas no sería mejor un pelín de equilibrio un poquito de tranquilidad no podríamos copiar otras cosas positivas que las tienen en Estados Unidos es inteligente matar moscas a cañonazos yo creo que no pero estas alturas sinceramente ya no me extraño de nada bienvenidos a La Ventana

Voz 11 08:57 ahora le vivido a esos no sé que soy yo

Voz 12 09:39 de crear

Voz 11 09:47 fue a manos de está herido

Voz 13 10:50 sí

Voz 11 11:11 sueños de quién es Vicky eh

Voz 0313 11:41 a Jon Sistiaga que acabamos ya de saludarle tenemos abierta la ventana como cada tarde con Isaías Lafuente Isaías echamos de menos tienes que venir a San Jordi en Barcelona el próximo año que es con uno de sus libros libros

Voz 0827 11:52 con cinco ya lo que tengo que hacer es plantaron al planeta así llave evita participaremos a Jordi pero bueno no desistir

Voz 0313 12:00 oye una cosa que estaba comentando ganas vamos a Estados Unidos a saludar a Marta del Vado para ampliar esa información del del oficial que va a ser juzgado por por crímenes en Irak estaba comentando lo de algunos y algunas propuestas de nuestra campaña electoral acabamos de saber que la Junta Electoral Central amplía hasta el viernes el plazo para votar por correo como debe ser lo cual es una buena noticia para la gente que estaba todavía a esta hora dudando de si podría o no ejercer su derecho a voto por las dificultades problemas que no es la primera vez que ocurren con este sistema puede han complicado bajo lapso bueno

Voz 0827 12:32 de correos porque claro como un proceso tan complicado que tú tienes que pedir te tiene que llegar la documentación después tienes que ir a votar las oficinas de Correos aparte su trabajo habitual encima añade este durante durante esta temporada pues claro e imposibilita que muchos ciudadanos puedan llegar a votar y muchas veces es la letra pequeña de la información pero es una letra sustancial es decir un solo ciudadano que se quede sin poder votar teniendo el derecho a verlo es un escándalo son miles no te quiero ni contar porque están apretadas como ésta pues el otro día

Voz 0313 13:04 comentábamos en tu polémica sobre lo de los de los debates y las encuestas y todo eso que tenemos una capítulo de un una carpeta de de chorradas pendientes relacionadas con procesos electorales habrá que añadir lo de las dificultades del del voto por correo haber Diallo los solventados y ahora desde Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 13:22 hola buenas tardes es verdad que lo publique

Voz 0313 13:24 el reportaje centrado en estos son seis siete agentes de los Navy Seals que han denunciado su oficial de patrulla

Voz 1510 13:30 sí son son siete agentes es el comando que estaba a cargo de este jefe Edward Gallagher un militará altamente condecorado Irán denunciado por haber cometido presuntos crímenes de guerra en concreto en Irak que entre dos mil diecisiete y principios de dos mil dieciocho

Voz 0313 13:48 altamente condecorado y que ya tiene a su favor movimientos los es y solamente militar sino también civil de de gente que le apoya que están con él no hay que lo hacen saber además de forma explícita

Voz 1510 13:59 hay varias organizaciones que están recaudando fondos para para aportar para su defensa con el hashtag Free edil liberada a Eddy se llama Edward Gallagher eh una la página web Justin Four Four Eddy que están eh bueno pues eso siendo el contrapeso a al comando de los Navy Seals que el está acusando de haber cometido crímenes verdaderamente atroces

Voz 0313 14:24 de qué concretamente le acusan

Voz 1510 14:26 le acusan de una decena de cargos entre ellos asesinato premeditado asalto agravado con arma peligrosa contra civiles no combatientes eh diferentes delitos de obstrucción a la justicia también de haber cometido abusos de drogas todo esto pasó porque ellos e interpusieron una una demanda dentro de sumisión a principios del año pasado lo denunciaron pero allí les ignoraron luego después fueron a la base naval de Coronado en San Diego y solicitaron una investigación formal de los hechos por unos crímenes que ellos mismos estaban presenciando insumisión en terreno en en Mosul hay otra vez sus superiores en vez investigarlo amenazaron a estos siete agentes de las fuerzas especiales con no denunciar con mantenerse en silencio sino querían versus carrera Espert adjudicadas en concreto les amenazaron con retirarles del cuerpo de élite de revocar les las condecoraciones que tienen según revela el New York Times informe que han conseguido entonces los agentes decidieron denunciar fuera de las fuerzas especiales fuera de los Navy Seals y así empezó todo una investigación dentro del Servicio de Investigación Criminal Naval un informe de cuatrocientas treinta y nueve páginas detalla no unos hechos espeluznantes presuntos crímenes de guerra e Iker por cometidos por Gallagher por más de una docena de miembros del cuerpo de élite desplegados en Mosul por ejemplo tienen evidencias de cómo Gallagher acusa acuchilló a un chaval de quince años pertenecientes supuestamente a Days que estaba capturado el acuchilló en el cuello en el tórax y se hizo selfies con el cadáver Se le acusa de disparar indiscriminadamente contra barrios de viviendas compañeros francotiradores le acusan de apuntar especialmente contra menores y contra ancianos desarmados relatan por ejemplo cómo tenían que realizar disparos al aire para prevenir a la población que se escondían y evitar que este tipo les disparara

Voz 0313 16:17 yo que lo de lo de lo de torturar para obtener información ni eso au si lo utiliza la defensa perdona lo de lo de torturaron maltratar para obtener información utiliza la defensa o ni eso porque con el relato que acabas de hacer no caben ese acordada

Voz 1510 16:33 bueno la defensa Él mismo se declara inocente de todos los cargos ellos eh eh declaran que Gallagher actuó en legítima defensa eh no es la primera vez que le acusan conducta indebida e también ha recibe otras acusaciones de otros yo en Afganistán si es verdad que no es nada tan grave como la acusación de de crímenes de guerra que se demuestran ahora eh dentro de todas estas atrocidades también llama la atención que mientras sus subordinados denunciaban estos abusos superiores le elogiaban sin parar en una evaluación interna realizada en esas mismas fechas le describen como el mejor jefe de los doce que tienen los Seals no Gallagher estaba condecorado con estrellas de bronce con distintivos e una medalla

Voz 0313 17:19 la historia de siempre y la historia siempre lo de casi siempre

Voz 1510 17:22 efectivamente que ya estaba preparando su retirada de este cuerpo de élite estaba además recibiendo tratamiento psicológico como tantos veteranos de guerra que en Estados Unidos como tú dices le

Voz 0313 17:31 no yo estoy mirando de reojo a Sistiaga mientras habla Marta porque estoy seguro que te trae a la cabeza recuerdos muy dolorosos

Voz 15 17:37 sí pero dabas esa frase de de

Voz 0976 17:40 eh de sus porque supe superiores no crecería que era el mejor jefe de los de los doce grupos de Navy Seals hoy en otra frase que pone sería el jefe que cualquier comando que quisiera tener eh su pelotón es la que se está trabajando ahora en la que se está usando para las camisetas con la que se está pidiendo no sólo la libertad de de del jefe Gallagher como Le llaman sino además dinero para su defensa no ya llevan recaudados casi cuatrocientos mil dólares entre ellos han puesto pasta varios miembros del Partido Republicano y congresistas no hay que hay que aclarar que claro todos estos abusos de los que se le acusan se han convertido hace apenas dos años han estamos hablando la guerra de Irak en el dos mil tres la guerra infinita que Afganistán no los los Cyrus que es el cuerpo de élite de la élite de los soldados estadounidenses están en Irak desplegados también alguna parte Siria gracias a los kurdos como apoyo o sea que tú has plantea un dilema ético muy interesante para muchos irresoluble no llegaría a torturar a alguien si con eso evitar un atentado inminente como en los de Sri Lanka bueno hay contestaciones para todo él no lo necesitaba él estaba solo de fuerzas de apoyo no estaba de acompañamiento a las fuerzas iraquíes las fuerzas kurdas dándoles e inteligencia dándoles apoyo logístico es decir sin adicto colocar una un avión aquí bombardear esto yo pongo láser os digo como ya se echa la bomba no otra cosa es ya que vea una niña a través de la de la mirilla

Voz 0313 19:09 para dispare no lo más interesante

Voz 0976 19:11 pero fíjate que me recuerda a mí aquella película de algunos hombres buenos

Voz 16 19:15 sí también va a ser naval de Guantánamo

Voz 0976 19:17 minera no eran siglos pero era también bueno creo que era recordará que era marines es decir Algunos hombres buenos siete jóvenes reclutados entre los más preparados del ejército de Estados Unidos han sido capaces de plantar cara no sólo así

Voz 0827 19:31 jefe del dato sino a sus superiores y decir

Voz 0976 19:34 es que somos muy buenos y estamos como se dice entrenados para

Voz 0313 19:37 es la mejor parte de la noticia si no estamos

Voz 0976 19:39 entrenados para disparar y acudir a un chaval de quince años solamente por por diversión y para hacer

Voz 0827 19:44 los selfies siendo siendo gravísimo lo que presuntamente ha hecho este hombre a mí me parece todavía mucho más grave el ejército los mandos que no investigan o que incluso amenazan a los denunciantes con expulsarlos del del ejercito

Voz 0313 19:58 digo de si las dieciséis código de silencio

Voz 0827 20:00 digo de silencios lo realmente preocupante porque un asesino un ejército siempre puede caber lo que no cabe es que haya un ejército cómplice del asesino cuando no intenta tapar lo que ha hecho un asesino se convierte en cómplice de lo que hace

Voz 0976 20:14 Ellos al final pero además es que lo han hecho bien porque fueron primero ante él lo fueron ante su jefe

Voz 17 20:19 pero por ahí tuviera una cadena de no exhibió la cadena Hernando El Santi

Voz 0976 20:22 en en San Diego perdón y al ver que que no que esto no llevaba a ninguna parte que encima eran apartados sellos del servicio estaban siendo eh pues extorsionados con que si seguían

Voz 0313 20:32 bueno es que no no no trampas no lo están pasando bien

Voz 18 20:36 inmediato el leído que les que les decía que el caso de crimen de guerra en el frac Radio

Voz 0976 20:40 yo no he la onda expansiva les pueda alcanzar a todos incluso a ellos no hablaban de que al final lesionan quitar las insignias militares no los los condecoración los distintivos que son las condecoraciones el distintivo eso sí que es un águila no les amenaza

Voz 18 20:55 el el pool Puyol Bears no te tira quitarle el el el hecho de quitar esa ese distintivo no que es que es lo peor

Voz 0313 21:03 es deshonor no bueno Marta compañera muchísimas gracias contaras al final de esta historia vale

Voz 1510 21:09 CIE el final pues mira va a empezar el juicio

Voz 0313 21:12 debía estar a partir del veintiocho de mayo

Voz 1510 21:15 el este hombre lleva detenido en la base naval de Santiago de San Diego desde desde septiembre a partir del veintiocho de mayo empieza empieza el juicio él como decía se ha declarado inocente de todos los cargos pero si es condenado se enfrenta a una pena de cadena perpetua

Voz 1787 21:32 resigna arte seguir pagando además en alguno de mi seguros y mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero B

Voz 19 21:41 la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea

Voz 1787 21:44 él se llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 20 21:55 qué tal estás

Voz 21 21:56 muy preocupada mi negocio no está yendo como

Voz 1510 21:58 esperaba hay tocabas pulsión no doy a basto

Voz 0976 22:01 desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 1 22:03 la ciudad me conoce esto sólo parar

Voz 1787 22:07 deberíais probarlo es fácil rápido y económico indicara al cliente que necesitas para Túnez

Voz 2 22:11 yo

Voz 22 22:12 un tren ser publicidad punto es y ayuda tu negocio

Voz 1787 22:15 yo a despegar

Voz 22 22:16 apunta bien al ser publicidad punto es

Voz 23 22:20 hola soy Sara Carbonero y quiero pedirte ayuda para los niños de Yemen allí a los niños que no los mata la guerra los mata el hambre cada diez minutos muere un niño por falta de alimentos por favor hazte socio de UNICEF en el novecientos novecientos siete quinientos treinta o en UNICEF ayuda a punto es los niños indefensos de Yemen te necesitan

Voz 1 22:47 la Ventana con Carles Francino

Voz 7 22:51 ella le pidió que la llevara al fin del mundo el puso a su nombre las olas del bar se mira Aaron como todos Nocilla todas las ciudad era ella quiso barcos y Antonio supo que pesca números sonrojo la cuenta de él usted

Voz 0313 23:56 no sé si lo saben pero hoy se celebra el Día Mundial del ruido bueno realidad se denomina Día Internacional de la concienciación sobre el ruido porque se trata precisamente de denunciar el exceso la agresión sonora España se encuentra bastante por encima de los niveles medios de los niveles tolerables derruido dato que de ninguna manera puede extrañarnos además que recordar algunos pasajes del debate de anoche para confirmar que además del tráfico las obras en la calle los aviones los vecinos incívicos horas industrias que no están realizadas por citar sólo algunos elementos además de todo eso tenemos el ruido político mediático ese país que lleva tanto tiempo de modo Sálvame y que ya veremos algún día consigue salir del porque además en el fragor de la batalla televisiva mucho ruido mucho muchos ruidos verdad muchísimo pero no se habló ni de cultura lo comentábamos ayer ni de ciencia ni de política internacional ni de las personas con discapacidad muy poquito de la España vacía muy poquito de la educación y claro culminado ahora como iba a hablarse ni un solo minuto de animales las elecciones del próximo domingo son iban a ser especiales por muchas cosas pero una de ellas puede ser que por primera vez tengamos en el Congreso los diputados o diputadas animalistas yo creo que es muy interesante conocer detalles de su de su programa de de lo que proponen y por eso hemos invitado a la número uno por Madrid que es una de las tres provincias junto con Valencia Barcelona donde el Pacma el Partido Animalista contra el Maltrato animal estuvo a punto a puntito de obtener escaño en las últimas elecciones Laura Duarte buenas tardes bienvenida La Ventana

Voz 1365 25:22 gracias a eso la vencida porque son quince años

Voz 0313 25:25 Pacma ya dos mil tres y quince años y Samoa

Voz 1365 25:27 hemos persiste yo creo que esta vez sí que es la definitiva las encuestas son son bastante buenas para nosotros es verdad que tenemos opciones en varias provincias íbamos a ver qué ocurre el domingo pero si somos optimistas y creemos que puede ser que por primera vez hagamos historia entrando en el Congreso de los Diputados

Voz 0313 25:44 el nombre lo dice todo o prácticamente todo pero hay que bajar un poquito al detalle uno de que nos esté escuchando el suelo plantel lo piense lo lo medite porqué debería votar a Pacma porqué razón por qué motivos

Voz 1365 25:55 mira yo creo que Pacma es un partido más necesario que nunca eh siempre lo la defensa de los derechos de los animales ha estado ignorada en política especialmente en nuestro país pero en este momento en que El Mundo avanza en el resto de países del mundo la conciencia sobre la defensa de los animales aumenta Ike nuestro país amenaza con entrar en el Congreso de los Diputados una fuerza política que va a tirarlo todo por tierra creemos que es el momento más necesario para que Pacma esté ahí para introducir en la agenda política algo como lo que tú hablabas de lo que nadie está hablando

Voz 0313 26:27 la sonadas los animales perdona a la vista de los animales que líneas fundamentales tiene conocemos yo eso lo sabe todo el mundo pues no a los toros que esto uno de nuestros eslóganes de vuestros lemas y que más

Voz 1365 26:39 mira en España en España ocurre algo que es inaudito también

Voz 0313 26:42 la tauromaquia que es distinto eh y toros

Voz 1365 26:46 en España ocurre algo que no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno y es que no tenemos una ley estatal que proteja a los animales en España cada comunidad autónoma tiene su propia legislación esto genera e importantes diferencias nosotros llevamos mucho tiempo peleando y es una de las grandes reivindicaciones del movimiento en defensa de los animales que exista una ley marco que regule las diferencias actualmente existen entre todas las comunidades y que establezca el manual a través del cual se debe regir la legislación que protege a los animales nosotros hace dos años presentamos en el Congreso de los Diputados una ley una propuesta de ley estatal a todos los partidos políticos no hemos obtenido respuesta por parte de ninguno en esa ley se regula ese marco que nosotros consideramos fundamental para empezar a trabajar

Voz 0313 27:29 que protege a los animales significa los animales en libertad a los animales salvajes algún tipo de regulación para los animales que que nos comemos me gustaría bajar al detalle todo

Voz 1365 27:40 con nosotros en esta ley es una ley muy ambiciosa hablamos no sólo de los animales con los que convivimos sino que proponemos por ejemplo la protección que no tienen ahora los animales salvajes au silvestres y esto además debería hacerse a través de una reforma del Código Penal hace poco tuvimos el caso de una noticia que resultó muy polémica el caso de El jabalí despeñado por

Voz 0313 28:01 sí por un barranco en Asturias famosos eh

Voz 1365 28:04 eh y hay otros vídeos similares un cazador una Zorita Un vídeo que hizo también muy viral la mató la zarandeó le dio patadas esta persona ha sido absueltas sin ningún tipo de cargo porque los animales silvestres no están protegidos por el Código Penal se hace una excepción por tanto el maltrato animal lo que todos entendemos por maltrato animal

Voz 0313 28:25 la caza es maltrato animal nosotros

Voz 1365 28:27 interpretamos que sí que debería prohibirse cazar animales pero a lo que nos referimos e con la regulación del maltrato animal esa lo que establece para los propios animales domésticos e hay derecho sí que ha logrado en dos mil quince una graduación en las penas en función del daño causado a los animales pedimos que esto mismo se haga en el caso de los animales silvestres no puede ser que en nuestro país alguien pueda salir al campo encontrarse a un corzo aún jabalí a una Zorrilla como en este vídeo zarandear le patear Lego

Voz 0313 28:57 el pegarle hago hacerle agonizar

Voz 1365 28:59 hasta la muerte y que esto no tenga ningún tipo de sanción no solamente por proteger a los animales sino que pensamos que es también importante por protegernos como sociedad porque yo no creo que pueda ser sana una sociedad que

Voz 1510 29:11 sí en Sudán

Voz 1365 29:14 que cuenta con individuos capaces de salir al monte hacer este tipo de barbaridades grabarla en vídeo subirlas a Youtube enorgullecerse de estar peleando un animal hasta

Voz 0313 29:23 no son estos episodios muy concretos muy visibles muy conmovedor están bien o es la caza en general por ejemplo que es una actividad física te puede gustar más o menos pero que está regulado que que existe desde tiempo inmemorial pregunto cuál es la posición de de Pacino pregunta

Voz 1365 29:40 si nuestra posición respecto a la caza es clara nosotros sí que tenemos el la propósito la propuesta de cambia prohibirla

Voz 0313 29:45 prohibirlas absoluto a recibirla a Gaza es no cree

Voz 1365 29:48 los que sea algo positivo ni para los animales obviamente que son abatidos no creemos que ayude en nada a nuestra sociedad y además es un grave perjuicio medioambiental e hay una importante alta tasa de contaminación porque lo mismo en nuestro país como consecuencia del plomo arrojado en los montes

Voz 0313 30:05 sí y en otras muchas zonas

Voz 1365 30:07 activamente de nuestro país y estos como consecuencia principalmente de la actividad cinegética en nosotros somos conscientes de que estas una propuesta que no es muy bien recibida por la o alguna parte de nuestra sociedad pero somos también conscientes de que las personas que cazan en nuestro país en una minoría y que es posible avanzar hacia un país que prohiba que salir al monte puedas ir de la mano de abatir animales

Voz 0313 30:30 eso no sé si no sería honrado y muchos oyentes lo saben sino dijera que yo practico la caza menor si está y yo estamos aquí conversando tranquilamente tendríamos un debate sobre esto pero no si no es el momento hagamos una suposición el día veintinueve más adelante Pacma obtiene dicen las encuestas puede obtener uno dos diputados ya veremos pongamos que tiene dos uno tres da igual osea que son decisivos para formar gobierno con quién sí y con quién no pactaría Pacma

Voz 1365 30:57 no pagaríamos nunca con Vox y creo que esto es importante dejarlo claro y de hecho nuestro vídeo electoral que no haya visto marca una importante diferencia y queremos dejar muy claro precisamente esto creemos que Vox es una amenaza para la democracia para los derechos sociales para toda la sociedad en su conjunto en nuestro partido además especialmente nos parece grave su entrada porque amenaza con destruir los derechos conseguidos y los que quedan por conseguir para las mujeres somos un partido mayoritariamente formado por mujeres estamos especialmente sensibilizados y preocupados con el hecho de que Vox vaya entrar en las instituciones nunca pacta haríamos con un gobierno en el que Vox pudiera estar a partir de ahí nuestras propuestas y principales y la primera que que vamos a poner encima de la mesa es la el intento IESA esa nuestra defensa de prohibir la tauromaquia en Spa caña veremos qué partidos políticos están dispuestos a escucharlo evidentemente somos conscientes de que por ejemplo el PP que lleva incluso toreros en sus listas no parece muy dispuesto a aceptar esta medida pero nosotros la vamos a plantear ir aunque si el PSOE cierto hasta ahora tampoco jamás se ha posicionado en contra de la tauromaquia y esa es la dificultad y es lo que muchos no sabe muchas personas nos dicen que esto va a ser imposible porque ningún Gobierno va a aceptar la prohibición de la tauromaquia en España pero también es verdad que nunca un Gobierno ha dependido

Voz 16 32:15 de valorar esta posibilidad y nosotros la vamos a poner

Voz 0313 32:17 miman el Tour una pregunta que que que se ha colado estos últimos días en la campaña electoral vuestro compañero cabeza de lista por Barcelona hizo unas reflexiones a propósito del aborto que era un tema no discutido a uno en el partido yo querría saber si eso está zanjado no hizo una reflexión un poco raras como opinó pero bueno da igual cada uno que sí

Voz 1365 32:34 una entrevista y yo misma he podido hablar con él ayer y hoy porque estaba también preocupado por cómo se había interpretado en la propia entrevista no el explica que el mes literal a la explicación que dio pero en todo caso lo hemos estado aclarando hoy en varios medios PACMA por supuesto defiende la actual ley de plazos que garantiza el derecho de las mujeres a abortar a interrumpir voluntariamente el embarazo en las primeras catorce semanas y evidentemente como no podía ser de otra forma una sociedad avanzada que pretende avanzar todavía más en la defensa de los derechos de las mujeres es evidente que nuestra posición en ese sentido es clara

Voz 0313 33:06 Laura Duarte cabeza de lista de Pangma mucha suerte el domingo en La Ventana repetimos cómo estás gracias

Voz 10 33:16 sientes este seísmo y sonríe

Voz 24 33:19 yo directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de

Voz 10 33:24 coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 1787 33:26 consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 25 33:31 dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos escucha este jueves en Hora veinticinco responsablemente ningún espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 4 33:44 vive la primavera ahora las gafas graduadas bien con el segundo par de cristales gratis incluidos los progresivos segundo parte cristales gratis para tío para quien tu quieras te esta primavera celebra mira ahí regala sola embistió la consulta condiciones consigo el mejor precio de cada compañía

Voz 1 34:02 selección el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor precio esto lo hace cualquiera pero yo soy rastreador punto com buen

Voz 1787 34:10 soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas de regalamos un juego de escobillas Bosch ítalo instalamos gratis

Voz 26 34:17 hace diez años ya Carlas repara

Voz 1693 34:20 pide cita en qué reglas punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones encargadas las punto es

Voz 27 34:30 el Tigre a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien friki La Ventana

Voz 1787 34:44 la que presenta el placer de escuchar

Voz 10 34:49 ella ya sería levantada hoy permanecía aquí Jaca frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su Rulli amiga pero ésta de espaldas a un par de metros de distancia no se da cuenta de nada renunciando a llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina vive cero exhibiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa en vez de dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro y apartado del jardín entre los árboles donde dos parejas bailaban abrazamos el pijo a soñaba era bastante más alto que ella la muchacha se ve obligada echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar su fuerte era la voz una voz ronca meridional y persuasiva sus bellos ojos hacían el resto tiene una cosa necesitas el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que tengas miedo tienes basta la universidad pregunto el pijo aparte me extraña no haberte visto la muchacha no contexto y acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio dijo

Voz 1 36:06 bajando la cabeza que ella preguntó Itu

Voz 10 36:10 cómo te llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard Gross tontos claro

Voz 4 36:17 últimas tardes con Teresa Juan Marsé

Voz 1510 36:20 mil novecientos sesenta y seis Capriles

Voz 28 36:23 si el placer de escuchar

Voz 1787 36:27 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo argelina que era José Antonio Pérez Esther

Voz 1 36:34 mira José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo nos explica

Voz 1787 36:43 sólo cara mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo con

Voz 29 36:51 a ser ya usted porque le gusta la Cadena Ser

Voz 30 36:54 por qué me me llena de gozo Cadena SER me da todo el placer que necesito un hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está

Voz 31 37:06 el y su marido que se estime sino en la Cadena Ser Nobel tanto voz luego al al oyente por favor

Voz 1 37:17 campen

Voz 30 37:20 dos para mí una hora de la Cadena SER equivale a José te voy

Voz 8 37:35 sería como subirse al coche

Voz 33 37:36 que un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche hice suben Marta flickr y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a finales sabes no

Voz 28 37:49 explicar lo bien que desmientan los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe ten encuentros del bienestar punto es

Voz 1 38:17 a La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 38:23 saltan veintidós minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias creo que estamos en condiciones de ampliar algún dato de una noticia que les hemos avanzado hace apenas unos minutos yo es que la Guardia Civil ya de los cuerpos sin vida finalmente de la mujer y el menor de diez años que estaban buscando en en una zona de Tenerife de nacionalidad alemana una visita bueno se confirma por desgracia que es un nuevo caso de de violencia machista así que nos vamos de nuevo a Tenerife con Pedro Morillo Pedro buenas tardes de nuevo compañero

Voz 0827 38:49 hola buenas tardes Carles vamos a recopilar datos saber

Voz 0313 38:51 que tienes por ahí pues en estos momentos se encuentra

Voz 34 38:54 ya el jueves si los médicos forenses junto con la Guardia Civil levantando los dos cadáveres

Voz 1718 39:00 la mujer y el hijo de diez años desaparecidos en la tarde de ayer como bien decías en el municipio de Adeje la noticia pacto muchísimo a toda la isla de Tenerife concretamente a este pequeño pueblo del norte de perdón del sur de la isla de Tenerife el presunto autor de los hechos

Voz 34 39:15 que el marido y padre de del del menor

Voz 1718 39:18 este año se encuentra en estos momentos en dependencias policiales el menor de cinco años está bajo también historia de los servicios sociales recordemos que fue un Carles

Voz 0827 39:29 si un niño de cinco años

Voz 1718 39:31 quién estuvo una noche absolutamente horrible porque fue ayer vagando solo por el monte de del sur de Tenerife hasta que fue encontrado por unos excursionistas llevado hasta la Policía Local porque hablaba alemán no podía no no le entendían finalmente contó una historia terrorífica que bueno su padre había llevado a su madre y a su hermano de diez años a una cueva allí los había agredido él pudo salir corriendo ya

Voz 0313 39:56 salvó la vida bueno pues es una de las noticias de la tarde sin duda con Pedro tiene tiene abierta hay mientras para contarlo de acuerdo hoy en Carlos fíjate me estaba acordando ahora con con los detalles este caso terrible uno más me estaba acordando del momento final absolutamente vergonzoso del debate de anoche cuando salió el tema de la de la violencia de género o de la violencia machista se enzarzaron Ribera Sánchez Casado en un griterío en un intercambio de de de de de de de insulto porque daba mentiroso el uno me está echando a ustedes las mujeres muertas encima Aitán no sé que incluso casado con miras a la cara diciéndome esto Nimes señalas contar que fue un momento de verdad yo no sé creo que estamos tan metidos en la vorágine del derruido que antes comentabamos que no nos damos cuenta pero sí si estos últimos días por la noche aterriza que un marciano como estamos ve que las personas que tienen que van a tener en sus manos a partir del domingo la responsabilidad llevarnos a donde sea que quieren llevarnos es que es que te quedas muy frustrado y muy y muy preocupado es que ahora con un poquito más de calma ya con la digestión mejor hecha de los dos debates y tal y cual uno piensa Hay vamos estoy expresando mi opinión porque me sale además a propósito de esta de esta noticia IS es lamentable y pienso que algún día de alguna forma no sé cuando en sé cual deberemos desandar estos caminos de la crispación y del odio y del enfrentamiento porque no estamos adentrando tanto y tanto y tanto en la selva que luego el camino Sanidad va a costar no va a ser fácil en absoluto

Voz 0827 41:29 yo en absoluto en algún elemento positivo que está viendo en estas elecciones por ejemplo cómo es que los medios de comunicación estemos haciendo el check in de las mentiras que no diciendo los político

Voz 0313 41:39 hace prácticamente al mismo pero eso está muy bien

Voz 0827 41:42 pero lo lo malo es que estemos teniendo tanto trabajo es decir en cada debate se extiende

Voz 0313 41:47 pero da un montón de mentiras que además

Voz 0827 41:50 luso se han repetido la víspera sean chequear las vuelven a repetir en el debate siguiente esto es tremendo esto estrenando la verdad porque mira que no hay argumentos mira que no hay datos fiables como para poder o ponerte a tu a tu rival no para que contar mentiras

Voz 0976 42:07 sí que uno se pregunta pero bueno es que los periodistas habíamos dejado hacer eso durante mucho tiempo o es que ahora se miente más o los bulos las patrañas llegan mucho más real

Voz 0313 42:18 no importa John Carter que consecuencia tiene que consecuencia tiene la lista de de de detector de mentiras que está haciendo la SER y otros medios va Pin uno dos tres cuatro cinco siete ocho

Voz 0976 42:29 al final no va ni refieren prácticamente todos no todos

Voz 0313 42:32 pero vamos es que es así no va a ninguna parte porque al fin

Voz 0976 42:34 el tú te quedas con tu grupo de Whatsapp y con lo último que ha dicho es que el que más te gusta pero siguiendo el ejemplo que has puesto creo que en ese momento fue uno de los pero es del debate porque ese momento además eso que es el momento en el que todos deberían estar de acuerdo se puede se puede estar en desacuerdo en enero

Voz 0313 42:50 hombres por cierto claro pero es

Voz 0976 42:52 estos son cómo afrontar el desafío territorial que en este caso en el caso de la violencia machista sea el consenso debería ser absoluta

Voz 0313 43:00 hay que subrayar la la actitud que tuvo Pablo Iglesias eh

Voz 0976 43:03 si en otras ocasiones de criticamos yo creo que con motivo

Voz 0313 43:05 hoy ayer hay que en ese aspecto y en otros hay que alabar Le con motivo porque estuvo en su sitio donde mucha gente cree que los políticos deberían

Voz 0827 43:12 esta es verdad que yo creo que es el los debates en los que menos han metido con Pablo Iglesias recordó la campaña anterior y bueno si acaso los ocupaban cada cinco minutos ha estado más tranquilo ha estado allí en el córner pero hay un cambio de actitud también en Paulino así que en los dos de bases ha sido el que más ha mantenido la posición el que tenía el objetivo más claro el que se ha mantenido en ese objetivo hasta el final después hemos encontrado algunas actitudes muy marrullero que son impropias

Voz 1667 43:37 ya no de un candidato son impropias de cualquier

Voz 0827 43:40 conversación entre amigos casi oye

Voz 0313 43:42 has quieres que cerremos este comentario improvisado de de tema electoral con una polémica vale venga

Voz 35 43:52 el Science Lafuente

Voz 0827 43:55 la verdad es que viene calentita porque nos hemos enterado hace muy pocas horas que Ángel Garrido expresidente de la Comunidad de Madrid ha dejado el Partido Popular después de treinta años de militancia después de haber sido en sus filas concejal diputado autonómico consejero para fichar con y todo esto a cuatro días de las elecciones generales la situación es muy extraña porque posiblemente a esta hora técnicamente siga siendo militante del PP desde luego figura como número cuatro en sus listas para las elecciones Europa ideas que ha publicado esta misma mañana el Boletín Oficial del Estado nada tenemos que decir sobre su decisión personal además se entiende que el político pueda estar dolido con Pablo Casado por no haber apostado por él para intentar revalidar la presidencia de Madrid tras comerse todo el marrón de Cifuentes incluso se puede comprender oye que haya tenido una repentina revelación política K en las últimas horas no es tanto el fondo de la decisión sino las formas las que llaman poderosamente la atención por anunciar el tránsito en plena campaña porque era un político podíamos decir entre comillas con contrato en vigor que suscribía hace apenas unos días el pasado lunes para figurar precisamente en las listas europeas del Partido Popular ya sabes que me gustan las palabras bueno Garrido en su tercera acepción hace referencia a una persona elegante a nosotros nos queda una duda razonable sobre si la decisión y el momento del anuncio de Ángel Garrido han sido precisamente Garrido

Voz 0313 45:22 hay dejamos la duda ya a otra cosa mariposa a ver que la música siempre es evocadora a dónde os traslada esta música adónde nos conduce que os sugiere esta música que os imagináis

Voz 29 45:49 Jazz piano de las

Voz 0827 45:52 cuántica podría ser pero no otra

Voz 0313 45:54 yo no ahora toda la música que me

Voz 0976 45:57 ello según Benito me pongo un libro en casa vale

Voz 0313 45:59 poco tercera opción novela negra ahí está Música para una novela negra para una historia donde el detective entra en el bar cargado de humo el pianista era no Mika vale muy bien muy bien eso es la literatura la afición vamos a la realidad la Fiscalía ha pedido penas de veinticuatro veinticinco años de cárcel más otros diez de libertad vigilada para el ver López Rosa Pera al verlo Rosa Peral son dos guardias urbanos de Barcelona que están acusados de matar hace un par de años ahora justo hace un par de años a un compañero del cuerpo y que era novio de ella se les atribuye un delito de asesinato con alevosía el juicio será previsiblemente en otoño y seguro segurísimo que lo va a cubrir entre otros Toni Muñoz que son compañero periodista de La Vanguardia que ha escrito un libro sobre este enrevesado caso de película de de de libro sin ninguna duda titulado Sólo tú me tendrás celos mentiras y muerte

Voz 16 46:53 en el crimen de la Guardia Urbana

Voz 0313 46:55 Toni Muñoz buenas tardes amigo La Habana tarda buenas tardes Toni cómo estás muy bien

Voz 16 47:00 aquí de resaca de Sant Jordi de resaca de

Voz 0313 47:02 Sant Jordi oye tú te interesa especialmente en el crimen porque había entrevistado unas semanas antes tanto a la presunta asesina como han muerto no también

Voz 16 47:11 sí esto es el elemento que más me impacta min hoy que es un poco lo que me empuja a a reconstruir todo este crimen yo en abril de dos mil diecisiete e invito a la Vanguardia a que vengan dos agentes bueno un agente de la Guardia Urbana Rosa Peral porque en ese momento está a punto de pro de de celebrarse un juicio que nosotros bautizamos como porno venganza

Voz 0313 47:31 la Guardia Urbana no recuerdo en el que bueno pues

Voz 16 47:33 esta chica Rosa Peral acusaba un mando un subinspector de la Guardia Urbana de haber filtrado una fotografía sexual su John no entonces pues bueno me puse en contacto con gente de su entorno que me dijeron si me interesaba entrevistará a la víctima yo dije bueno pues que venga curiosamente apareció Rosa Peral quien no la conocía de nada vino ya La Vanguardia acompañada de su novio su pareja en ese momento no quiera Pedro Rodríguez bueno hicimos la entrevista todo fue muy bien yo la trate pues bien ella también no tuvimos un trato agradable a bueno la víctima de todo este caso curiosamente dos semanas más tarde recibimos una noticia los periodistas no la típica nota de prensa que te manda la policía en este caso los Mossos d'Esquadra en el que nos dicen que han encontrado el cadáver de un hombre calcinado en el maletero de su propio coche en el pantano de Foix que es un pantano que está en las afueras de Barcelona cercano a Sitges

Voz 1667 48:25 sí

Voz 16 48:27 bueno para sorpresa de todos no y sobre todo mía porque yo bueno sería teníamos una cena de gala de los Mossos cuando antes bueno aún hacían cenas de gala tenían cosas a celebrar no tienen otras ahora tienen otras también había otros cuerpos policiales es decir había ver un poco la la cena de gala de comunión entre cuerpos policiales una cosa que ya no se hace obviamente bueno ya me está poniendo el traje me llama una fuente me dicen que no sabes quién es el el bueno a quien corresponde el cuerpo que se encontraba en el pantano de Foix dije bueno pues no dice es Pedro el el acompañante de Rosa de la chica la que entrevistas te pone el caso de la porno venganza y ahí fue ya cuando dije mustio

Voz 0976 49:03 María

Voz 16 49:04 muy sorprendido no eso es un poco lo que me ha empujado esas sorpresas a las ganas de saber cual bueno de despejar esta esta gran incógnita que qué es lo que le pudo pasar a a Pedro Rodríguez es lo que me lo que me ha empujado a reconstruir este crono

Voz 0313 49:16 pero aquí no se puede hablar Toni de exactamente de triángulo amoroso en todo caso Hexágono por lo menos no iba a medida que se van conociendo detalles de la investigación Bono cuéntalo