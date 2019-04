La Ventana (24/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 los abogados de Sandro Rosell acaban de analizar acaban de valorar la puesta en libertad del ex presidente del Barça después de casi dos años de prisión preventiva por un supuesto delito de blanqueo que no se ha podido demostrar hablan entre otras cosas de un proceso lleno de irregularidades en los que sea usado dicen de ese encarcelamiento preventivo Barcelona Jordi Martí buenas tardes bona tarda

Voz 0985 00:28 buenas tardes bona tarda dejarlas sin efecto dicen los abogados de Sandro Rosell que estamos ante un caso paradigmático de cómo no debe ser un proceso penal proceso quise Pau Molins abogado dirigido por lo ves por la UCO en el que todo era de indecisos sin control jurisdiccional alguien debe pedir disculpas por la disparatada prisión preventiva dicen los abogados prisión preventiva sin indicios razonables de criminalidad los abogados de Rosell que dicen a pesar de todo lo que han recuperado la confianza en la Justicia a partir de la plena absolución de sus defendidos y finalmente también un reproche a la Fiscalía que ha sostenido en sus escritos que Rosella hacía de la querella criminal una forma de vida duros reproches de los y también a la jueza instructora Carmen Lamela

gracias Jordi que más contamos esta hora Pablo Morán seguimos

Voz 1667 01:24 información de servicio porque Hacienda ha encarrilado la resolución de dos conflictos laborales que habían provocado la convocatoria de huelgas este viernes en los Puertos del Estado y en Adif quema sabemos Eladio Meizoso buenas tardes buenas

Voz 0527 01:35 el Adif el gestor de la infraestructura ferroviaria nos confirma que el preacuerdo de convenio del pasado otoño ha recibido las preceptivas autorizaciones administrativas es decir la autorización del Ministerio de Hacienda Puertos del Estado su presidente confirma la Cadena SER algo equivalente para esta empresa fuentes de Comisiones Obreras dan por hecho que

Voz 0324 01:53 el sindicato desconvocar la huelga en ambas empresas

Voz 0527 01:55 las pero pospone la desconvocatoria oficial hasta que se rubrique el acuerdo definitivo hay un tercer caso Sasemar Salvamento Marítimo el sindicato no ha recibido confirmación oficial de que se vaya a autorizar el preacuerdo de convenio la huelga del viernes sigue en pie el último convenio de esta empresa se firmó en dos mil trece en los otros dos casos son de dos mil nueve

Voz 1667 02:14 se con una hora de retraso llegado Pablo Casado a su acto de esta tarde en Granada los populares están gestionando esta tarde el fichaje de su ex presidente de Madrid Ángel Garrido por ciudadanos además hay un detalle más sobre la ampliación hasta el viernes del plazo para emitir el voto por correo tanto hoy

Voz 0313 02:30 como mañana más de quinientas oficinas

Voz 1667 02:33 ellos van abrirá hasta las doce de la noche tal y como informa la empresa pública en su web deportes José Antonio Duro

Voz 3 02:38 el Barça puede proclamarse campeón de Liga hoy para ello tiene que perder el Atlético de Madrid que desde las siete y media recibe al Valencia en el estadio Wanda Metropolitano desde esa hora las siete y veinte lo vamos a contar en Carrusel Deportivo también con el Leganés Athletic de Bilbao y con el Espanyol Celta ambos a las ocho y media el último partido del día es el Levante Betis que se juega a las nueve y media la

Voz 1667 02:56 el Chelsea tres cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:00 cadena SER Madrid Pepe

Voz 1915 03:04 Pepu Hernández deja la puerta abierta a futuros pactos poselectorales con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid el candidato socialista se ha referido por primera vez a las palabras de su homologan Ciudadanos de Begoña Villacís dijo aquí en la SER que no descartaba pactar con los socialistas tras las elecciones de mayo el ex seleccionador lo ha dicho durante un acto al que ha acudido junto a la presidenta del a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que no se ha mostrado tan entusiasmada con este tipo de alianza

Voz 4 03:28 sí bueno yo me alegro que esas cosas o que no haya barreras y en eso estamos nosotros no tratando de

Voz 1869 03:34 hablar con todo el mundo otra para tratando de llegar

Voz 4 03:37 a determinados acuerdos para que la ciudad mejore funciona mejor

Voz 5 03:40 que yo no sé si Villacís habla con con Rivera que su jefe pero su jefe no fiable está absolutamente claro que su jefe no es fiable ciudadanos es que no es fiable es que no es fiable mire ciudadanos gana las elecciones en Cataluña no sirve para nada

Voz 1915 03:55 el Ayuntamiento de Madrid considera que la decisión de Blackstone de vender los pisos que compró el consistorio demuestra el negocio que quería hacer este fondo de inversión cinco días cuenta hoy que el fondo se plantea vender parte de las viviendas sociales que el Gobierno de Botella le vendió por un precio por debajo del precio de mercado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Cano

Voz 6 04:16 el aprobada el nueve de vamos a tener si es que verdaderamente se produce esa venta la vamos a tener en el precio que obtenga por la venta del paquete que le vendió el Ayuntamiento el paquete viviendas si se confirma esa venta y una vez veamos la diferencia entre el precio de venta y el precio por el que el Ayuntamiento les vendió esas viviendas deberían pedir perdón no sólo la señora Botella sino todos los responsables políticos que avalaron esa compra y los que han estado justificando los que han estado haciendo bandera de la gestión de Ana Botella entre ellos el portavoz actual del Partido Popular y candidato a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida

Voz 1 04:49 tenemos once grados en el centro de Madrid

de momento es todo seguimos con más noticias en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a las siete las seis en Canarias en la SER

Santiago Niño Becerra buenas tardes amigo piensas bueno de lo primero al hablar

Voz 2 06:17 va a ser necesario que nosotros estemos

Voz 12 06:20 el Gobierno

este jueves a las nueve una hora menos en Canarias Pablo Iglesias en Hoy por hoy con Pepa Bueno vota por la Ser

Voz 16 07:23 hola qué tal estás

muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

la Ventana entre con Carles Francino

Voz 0313 09:36 cualquiera de nosotros nos preguntan un día por una tragedia marítima por un por un naufragio así muy sonado es casi seguro que a todos nos viene a la cabeza el Titanic no pero no ha sido el único no ha sido el único hoy hablamos de otro buque llamado también a marcar época Iker acabó marcando si igual que el Titanic pero por una desgracia en este caso no ha causado el iceberg sino por la torpeza de sus constructores

Voz 22 10:00 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:16 a aquel veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y uno Estocolmo estaba vacío ni Dios por las calles todos los esto colmenas eso Estocolmo se apelotonan en el puerto todos querían ver cómo emergía de las aguas trescientos treinta y tres años después de haberse hundido el Baça el buque que pretendió ser la joya de la Armada de Suecia era un barco de guerra por la documentación se sabía que era lujosísima grandísimo monísimo lo llamaban el Titanic del siglo XVII entre otras cosas porque se hundió en su viaje inaugural pero hasta que no lo vieron salir del agua no comprobaron las majestuosas hechuras de aquel buque

Voz 1623 10:57 una pena que les durará a flote diez minutos

Voz 1626 11:25 en Estocolmo está el único museo del mundo dedicado a un solo barco lógico porque es el único del siglo XVII que se conserva enterito la paradoja es que se conserva íntegro precisamente porque se hundió y se hundió porque calcularon con los pies el Baça lo votaron en mil seiscientos veintiocho y lo construyeron también armado tan grande tan desproporcionado que con un soplido de viento Se desequilibró cómo iba con sus sesenta y cuatro cañones por fuera vacilando el agua entró por la extranjeras se fue a pique delante de los embajadores de medio mundo de todo Estocolmo en aquel momento Suecia estaba en Brown cada con Polonia y el Baça iba a ser el buque con el que pretendían intimidar cómo se les hundió el día de la botadura a los polacos todavía no se les ha cortado la risa pero pasados tres siglos los suecos decidieron que aquella joya no podía quedarse bajo el agua sobre todo porque estaba allí mismo en la bahía de Estocolmo

Voz 24 12:23 tanta buenos días tormentas

Voz 1626 12:36 fue un trabajo de chinos reflotar porque gran parte de la reparación se hizo en el agua para evitar que se pudiesen cuánto le diera el aire hasta los seiscientos cincuenta metros cuadrados de velas de lino se desplegaron bajo el agua is estuvieron limpiando y restaurando durante diez años antes de sacarlas del mar y consiguieron salvarlo todo aquel veinticuatro de abril cuando el Baça emergió a pocos metros del puerto de Estocolmo después de tres siglos y pico en el fondo del mar los suecos se quedaron tan boquiabiertos como el mismo día

Voz 9 13:07 les

Voz 25 13:12 Billy sí

Voz 0313 13:26 a eso se le llama a eso que ha contado Nieves Galeano ajustar cuentas con el pasado o rectificar es de sabios ya todo esto por cierto no consta nada de la risa de los polacos hombre con el hundimiento del basa motivos tenían para Reeve eh pero lo de reflotarlas eso ya es directamente para quitarse el sombrero

Voz 1623 13:47 cada miércoles y tenemos una cita con un señor que ama en cine una historia de amor

Voz 0324 13:52 por un muy bonita Elcano no voy

Voz 1623 13:55 contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero

Voz 1 14:30 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal como está regresado La Ventana quietas fíjate veníamos hablar de un naufragio tú vienes un incendio

Voz 0324 14:39 además ha pasado esta semana santa pues de todos es que tengo una habilidad especial para estar en los sitios cuando ocurren cosas este caso una cosa muy trágica hay muy ya había estado en Notre Dame el domingo oyendo misa que es algo espectacular Nos que yo vaya a misa yo creo que no iba desde mi primera comunión pero oír una misa no sería bueno eso inaudito que al día siguiente pues todo en llamas una una conmoción la gente brutal excepto que no te lo acabas de creer sobre todo cuando acabas de de estar allí que tanta tanta belleza tanto clasicismo tanta historia se vayan al infierno por

Voz 0313 15:33 dos formas cómo eran los constructores de la época el otro día hablaba con una persona que entiende mucho de esto es verdad acalló la aguja que pesaba una tonelada cayó pero lo que es la estructura de todo el peso que soportaba el lo que le cayó encima ha resistido

Voz 26 15:48 se podrá reconstruir con la base

Voz 0313 15:52 sea eso eso aguantó es que es una cosa increíble bueno gracias a eso a la a la pericia de los conductores de la época ya la pericia de los bomberos de París quiten un trabajo de castigo para salvar algunas partes de Notre Dame sino estarían absolutamente destruidas

Voz 1 16:06 no sé si volverá a ser como antes vamos a vamos a esperar vamos a

Voz 0313 16:11 ahora vamos a verlo él él dice igual tampoco

Voz 1 16:15 ya pero pero bueno pero pero

Voz 0313 16:17 no vuelva a ser un gran teatro también

Voz 1 16:20 no se nos no ha ido lo recuerdo uno

Voz 0324 16:25 permanece pero contaban kilos ricos sean volcado no cuela la reconstrucción dices bueno pues si para algo sirve ser rico es para poder ayudar a

Voz 1 16:39 ha reconstruido un artículo una filósofa recuerdo ahora el nombre

Voz 0313 16:46 qué hacía referencia a este movimiento esta reacción tan tan rápida no de los de los millonarios donando dinero donando mucha pasta para para reconstruir para rehabilitar notoriedad lo comparaba con la reacción general eh a los muertos en el Mediterráneo y hacía una reflexión son las cosas que realmente nos importan poco las que nos sentimos identificados o con las que no sentimos concernidos no era muy interesante porque es fantástica la reacción no de Notre Dame ha quemado que hay que poner que hay que hacer en está muy bien

Voz 1 17:16 pero ocurre en otras cosas a las que nadie hace que ha sido un fin dinero ni ganas ni que no lo molesten Munilla pero bueno

Voz 0313 17:26 voy a ti te había pasado alguna otra vez porque dice que tienes habilidad por estar donde pasan

Voz 1 17:29 a ver yo estaba

Voz 10 17:32 el día que tiran definitivamente

Voz 0324 17:35 muro de yo estaba allá arriba que hay en las máquinas iban a ya el el golpe de los generales contra rusos contra Yeltsin a Moscú a que daría también Iker más esas me han pasado entrando en en Dubai bar con la la Nochevieja de hace tres años de repente se incendia el mayor hotel de Dubai será de verlo desde el barco unas llamas como algo si si si le digo que que no sé no es que de igual soy gafe bandos en no lo del muro fue fue precioso eso sí que el próximo destino

Voz 0313 18:18 ya ya ya sé que veamos propone nadie es real pero era a Cortina la filosofía que escribí ahora lo están comentando en El País es yo recordaba que la había leído hay decía esto ha habido desgracias personales en el incendio de de Notre Damme afortunadamente no las hubo giras hay a diario en el Mediterráneo que es otro símbolo europeo igual que hacen ni puñetero caso pero oye sigamos con tu recorrido por esta Semana Santa que ha estado ausente porque has tenido creo la oportunidad de vivir algo algo muy muy

Voz 1 18:50 sí cuatro

Voz 1623 19:02 pida de la hora en en Calanda en Teruel pintadas ahí pues me fui con mi amigo Luis San Luis sale con con Ana Belén que ya hacía la la rompía el

Voz 0324 19:19 joder se me ponen los pelos de punta recordando lo es común

Voz 1623 19:24 un espectáculo atávico

Voz 0324 19:27 yo lo había oído esos tambores la primera vez en nazarí en la película si te acuerdas que al fin Paco Rabal que está ahí como atormentado la de presos que una señora de ofrece una manzana Él no sabe si aceptarla empieza a sonar esto no quería quería haberlo y es un espectáculo grandiosos a que suena un silbato

Voz 1623 19:50 eso puede Santo empiezan a sonar rebosa pero como diámetros no vería menguada desde luego el viernes es cuando se hace

Voz 0324 20:00 impidan si se gana

Voz 1623 20:03 ahí durante veinticuatro horas pero es que les espetó era vía una anciana en una silla de ruedas pegando los tambores pero junto a niños de De3 cuatro años que me imagino que lo pillas este tambor bombo yo pillé un bombo no me vestido de nazareno pero

Voz 2 20:24 no ver las hostias que daba al bombo también por trajes

Voz 1623 20:27 aquí es muy impresionante quiero decir que

Voz 0324 20:33 estamos hablando de símbolos religiosos a tanto Notre Dame como si como Calanda el pueblo que parió a a Luis Buñuel que sabes que él no se perdía ni una de este es que iba también a

Voz 0313 20:49 sí bueno en tu en tu artículo en tu artículo de en El País y lo ilustran con una foto de tres personas en la en la rompía donde en el centro está Luis Buñuel

Voz 0324 20:59 Buñuel en Calanda no no sé

Voz 0313 21:02 de ninguna dices no vamos a iba con mucho

Voz 0324 21:04 la frecuencia te recuerdo pues Buñuel decía que él era ateo gracias a Dios no es una frase muy paradójica yo pues

Voz 0313 21:14 este viernes ahí es como uno de los estrenos que comentamos hoy en La Ventana del cine tiene precisamente al genio de Calanda como como gran protagonista es una peli española de animación que se titula Buñuel en el laberinto de las tortugas esta película cuenta el rodaje del documental Las Hurdes tierra sin pan que Buñuel filmó en la comarca extremeña a primeros de de los creo que fue en mil novecientos treinta y dos exactamente bueno Las Hurdes que era una de las comarcas de las tierras más pobres y olvidadas en esa época

Voz 1623 21:56 empieza el Rey del surrealismo haciendo un documental porque no estas navidades nos toca la lotería de pago el documentales eso sí que sería surrealista

Voz 0324 22:10 a ver qué tal está Carlos una propuesta

Voz 1 22:14 original verdad es muy original

Voz 0324 22:16 es es interesante para los que amamos

Voz 1623 22:20 a Buñuel su cine resulta muy gratificante esta historia contar el origen porque él después de la edad de oro El perro andaluz el había pagado su madre la edad de oro con el

Voz 0324 22:35 el escándalo que se montó no no encontraba productor y entonces un amigo suyo un anarquista Ramona Asín al que luego lo fusil a nada más empezar la Guerra Civil a él y a su mujer qué le dice eso que si le toca la lotería que le paga le paga el documental le toca la lotería no hice van cuatro personas a Las Hurdes que es como el lugar más desvalido oí miserable de España no en unas condiciones de de pobreza y de ir a rueda Las Hurdes tierra sin pan ya está contado pues todo el proceso que atraviesa Buñuel sus contradicciones su cabe opta lo de Si si está bien rodar la la realidad no para para que va a servir o no con consulado surrealista del gran transgresor que es una mezcla me parecen es una película muy muy curiosa los Ivano está también recordara a ese genio universal el autor de Viridiana de la progresía de tantas y tantas verá guerra allí en Calanda estuve por cierto en un museo que que le han dedicado que era muy bonito está pues recordatorio de todas sus caras es sus obsesiones con los insectos eh su erotismo el erotismo de su cine que es que es brutal que es un museo hecho con con enorme mimo oí y amor para mí este puede siempre que era era muy muy emocionante el saque que tenía unos días movidos por diversas razones sí

Voz 1 24:34 algunas para bien si algunas para muy bien dijo

Voz 0324 24:37 dar venga más

Voz 19 24:43 ah

Voz 29 25:25 esta semana se estrena también Gloria Abel nueva versión de la película chilena Gloria con Julian Moore como protagonista

Voz 19 25:38 era una mujer

Voz 0313 25:41 Diada trabaja en una oficina de día por la noche baila en distintas discotecas

Voz 29 25:46 los Angeles cuando conoce a un hombre pues la vida o la vida le cambio

Voz 19 25:57 hace días que no sé nada de tiene pensado llame tejieron soy tu madre pasa volando

Voz 9 26:06 así me dices lo mismo

Voz 0324 26:11 tienes mucho qué tal te ha gustado motera más bueno lo que pasa es que ya lo hizo Michal Haneke con te acuerdas una película terrorífica teníais que fue le volvió a rodar pero plano a plano exactamente igual rodó la película en Hollywood con actores americanos sí sí es un proceso parecido no está copiada plano a plano por su director Sebastián Lelio pero al que haya visto Gloria pues no no te va a dar ni yo no la he visto no las ve

Voz 0313 26:52 no la he visto no he visto Gloria la Primitiva la

Voz 0324 26:55 chilena estaba estaba muy bien allí con una actriz formidable que se llama Paulina García Aquila sustituye Julianne Moore que es una de mis actrices favoritas Julianne Moore además es una mujer que yo la encuentro muy hermosa aquí la la afean un poquito adrede de ponen la Hazas y estas cosas hiló la la Historia está muy bien es la pues la de esas una señoras y divorciada con su trabajo pero que se resiste a encerrarse en casa ya y aceptar la soledad hasta la vejez como le gusta bailar pues sale a bailar y a ponerse de dry Martini guapa no Ile pasan cosas no encuentra un hombre que no pues bueno que las las cosas no son como parecen sólo lo cuenta también la película que Julianne Moore esta fantástica está John Turturro también de que espero serio e se es muy especial siempre ha tenido un rollo

Voz 0313 28:09 tiene además un pelo te gusta

Voz 1 28:11 negros y nada raro a en especial vamos raro

Voz 0324 28:14 no tiene tiene muchos registros y tal no es repito el el que viera Gloria ninguna ninguna sorpresa Alsa es bueno pero está bien al principio pan tiene el aire de telefilme y el el color de la peli es pretende ser como tan parecido a la vida que me resulta grisáceo pero pero bien se puede vamos la Beacon

Voz 1 28:43 con gusto déjame que te pregunto una cosa has visto los debates sí claro cómo no bueno no hay verse también no

Voz 0324 28:51 vi el el del lunes porque me a una amiga mía me pidió que lo viera para luego hablar en un eh Montserrat Domínguez un poco

Voz 0313 29:05 sí en un podcast eso él eso

Voz 0324 29:08 y ahí me lo me lo bien cero que tuve que hacer un esfuerzo y el el de anoche no lo veía a Rato mientras que iba a ver sí porque no me resultaron muy

Voz 0313 29:20 conclusión previsibles pues

Voz 0324 29:23 bueno hablando de eso de los indecisos de la enorme cantidad estos debates los iban tú

Voz 0313 29:29 las indeciso

Voz 0324 29:31 no yo lo tengo clarísimo así como como como siempre en toda mi vida bueno no una vez estuve tentado de ir a votar de votar pero no

Voz 0313 29:38 será el caso del domingo no

Voz 0324 29:40 no no soy de esos frívolos irresponsables que que la hacen el juego porque si no votas alguien aprovechara eso pero no no

Voz 0313 29:50 Javier Marías escribía el pasado domingo digáis semanal si lo le escribía que todo aquel que lo de lo de abstenerse y tal que no le parece muy bien pero porque cree que es mejor implicarse y tal pero que él esta vez tiene unas va a tener unas enormes dificultades decía el domingo pasado para durante las próximas semanas desde hasta el próximo domingo decidir quién es el menos malo de todos que es fuertes

Voz 0324 30:11 pone sí hubo cosas que sean han una fue ver a Pablo decías como la reencarnación de Francisco de Asís así con la impidiendo anoche le vi pidiéndome avales por ese amos que tenía razón en pedir los ahí sí pero momentos quiero que el tono me me hizo mucha gracia imagino que le parecería conveniente y con la cosas

Voz 0313 30:39 fíjate ahora Iglesias lo comentamos esta tarde se le pueden criticar muchas cosas Yell además admite últimamente bastante a menudo que han cometido muchos errores el primero pero nunca ni en los momentos de digamos mayor a ver cómo les digo de mayor aparente prepotencia que es lo más él ha criticado en ningún momento yo lo he visto esto ser maleducado ni perder los modales ni estar constantemente interrumpiendo al otro de tal no sé ya pero la otra no

Voz 0324 31:05 sea Se pasaba de sí

Voz 1 31:08 oye bondadoso o no estar en escena

Voz 0324 31:10 el hilo hago me puse rojo literalmente rojo con con lo de Albert Rivera de escuchen el silencio silencio desde imitando a que llamar a ver

Voz 0313 31:21 eso es un poquito impostado gala de Paul Simon

Voz 0324 31:24 el silencio y tal y dice que veo que silencio eh no pero yo creo que me puse a dar va voces solos Nicasio Valladolid

Voz 0313 31:33 yo creo que aquí sí que hay música para cerrar como siempre La Ventana

Voz 24 31:39 eh eh

Voz 1 32:01 una de las voces femeninas de mis voces femeninas preferidas and kicking me encanta habíamos hablado no hubiera de disco el tape sería aquel famoso ya que por favor que está ahí en la portada con los vaqueros ahí como componía cómo tocaba el piano como cantada ahí esta canción Music que es la salvación en medio de la vive por la tienen aversión de tienes un amigo claro menor pero estas muy hermosa esta canción esta canción Yola la adoro pero no fíjate

Voz 0324 32:32 sé que nunca rangos de mono pues no en fin

Voz 1 32:35 no es una lista de cinco ahí estará sin ninguna duda que yo no sabía dudaba si sabía muerto y si debía o no sigue viva vivió hace ochenta años no no tantas no tantos menos ahora mismo lo miramos setenta y siete Jay sus colaboraciones con otro pedazo de músico que era James Taylor sí sí tuvieron relación sentimental sí o no pero musicalmente colaboraron durante mucho tiempo esta canción es para llorar es maravillosa Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo que me atrevo que alegría volverte a ver encontramos otra vez aquí estamos tu Semana Santa mucha tranquilidad muchísima tranquilidad pues que desconectan People hasta la próxima vamos

estos días de primavera el tiempo está Fincke voy a contarles que están más más frío y más lluvioso de lo que seguramente cabría esperar pero bueno el calor del verano llegarán más pronto que tarde volveremos a esa práctica tan placentera tan peligro

Voz 0313 40:03 cosa de tumbar nos al sol como como lagartos bueno pues hay gente que que no puede que no puede hacerlo directamente por cuestiones de salud pero cuyo principal enemigo o cuyo principal problema no es el Sol no para nada lo son la ignorancia y el fanatismo esa es una de las historias que hoy les contamos en Podium podcast Se trata de pensar y actuar María Jesús Espinosa los Montero buenas tardes

Voz 42 40:25 qué tal Carlas buenas tardes hoy quiero compartir contigo y con los oyentes el estreno de dos nuevos episodios del podcast de Yoigo pienso luego actuó una serie que da visibilidad a proyectos de cambio social proyectos como el de Kily

Voz 1869 40:38 Sun liderado por la farmacéutica

Voz 42 40:41 a cooperante Mafalda Soto que ha creado un foto protector especialmente diseñado para las personas albinos de África donde el estigma del albinismo les empuja a la reclusión la exclusiva

Voz 43 40:52 en todavía más de personas estigmatizada que tienen miedo a salir a la calle y que no son conscientes de que el sol al que están expuestos durante diez de las veinticuatro horas al días va a acabar con su vida por un cáncer de piel en Tanzania nueve de cada diez personas con albinismo mueren antes de las treinta años debido al cáncer de piel

Voz 42 41:12 historias como la de basura un colectivo que busca poner en

Voz 1869 41:15 primer plano los desechos que producimos para

Voz 42 41:18 a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas casi todo lo que compramos lo tiramos cómo hemos llegado hasta aquí lo que es más importante que podemos hacer al respecto

Voz 9 41:28 Nouvelle Lorenzo y Mónica Gutiérrez dos mil

Voz 42 41:31 toros de basura más son los protagonistas de este piso

Voz 9 41:34 las iniciativas que desarrolla basura tienen muchas veces impacto físico como el parque infantil con elementos recuperados que construyeron en Addis Abeba Etiopía o el espacio de estudio y juegos que montaron en Malabo Guinea Ecuatorial pero otras veces son simples ideas tan potentes que invitan a la reflexión

Voz 41 41:51 mostró nuestros proyectos son procesos que tienen que ver mucho con el cambio de mirada no entender un poco en un contexto que generarse preguntas reflexión cuestionamientos que tiene que ver más con la mente Keko en temas técnicos

Voz 44 42:04 si es que tienen que ver mucho con el hacer como una forma no consumista porque hacer no es consumir set capaz de modificar tu propio en torno a través de materiales redes que tu Texas en tu propio barrio en tu propia casa en el colegio es algo muy potente y muy transformador

Voz 42 42:22 no se pierdan cada semana pienso luego actúa en Podium podcast punto com y en la sección de Sociedad de El País una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de peso

Voz 9 42:32 zonas que pensaron y cambiaron el mundo

Voz 0313 43:07 con Santiago es felicitarle porque he estado consultando los rankings de ventas de los libros de ayer de Sant Jordi en Barcelona el tercer cracks del que hablamos hace unas semanas aquí en La Ventana está creo que se en el cuarto lugar de no ficción en en en castellano se que hay un montón de gente interesada preocupada por lo que nos vaya a venir encima Santiago pues

Voz 1869 43:27 eh eh Carles muchas gracias eh pues si fue declarada firme mucho

Voz 0313 43:33 hoy Iker te dice la gente cuando se te acerca para decir Santiago por favor firmó en el libro que comentarios te hacen porque eso lo comentamos lo hablamos a veces con con escritores con escritoras con gente que está ahí a Bono y comentan anécdotas de de de lectores que te preguntan a qué es lo más lo que más te llamó la atención de lo que te dijeron ayer

Voz 1869 43:52 bueno por lo general lo sea no no es mi primera vez y hay tres grupos de personas la persona que va con el libro oiga por favor un rápido porque tengo prisa observa un grupo lo firmas el ponerse nada y se van luego está la persona que te dice que yo sigo lo escucho la SER mucha gente mucha gente que me escuchaba La Ventana les escucho honra cool escucha escucha escucha y luego está la la huelga le le importa que le haga una pregunta entonces bueno pues me hace una pregunta que yo yo yo claro esto va a ser tan grave como nos dice sí que cosas más concretas ya que claro yo hago así sirios sea hay alguien detrás pues yo le digo pues voy muy rápido y si no tal pues voy un poco más espacio propios sito todo mundo suele decirte algo sí

Voz 1 44:46 sí

Voz 0313 44:47 está la gente preocupada tú crees Santiago por lo que se

Voz 1869 44:50 mucho está está muy preocupada hay algunos que lo manifiestan con bueno con con más afectación lo manifiestan con menos pero sí sí está preocupada yo diría es curioso pero yo diría que no hay distensión aquí de género eh las mujeres más que los hombres no no que va yo diría que no sé si es exactamente al cincuenta cero

Voz 0313 45:15 pero esta preocupa a todos si después de los dos debates crees que estará a la gente más preocupada menos igual

Voz 1869 45:21 bueno yo sinceramente Carlas yo dejando al margen colores políticos ya sabes que aquí no hablamos de este tema yo sinceramente yo yo me quedé anonadado de lo que de lo que yo vi vi de lo que hoy parece es es mi impresión cuidado eh yo no digo que esto se haya hecho pero parece que hay como un pacto secreto de en esta campaña tratar la economía tratar temas económicos totalmente por encima mira mira que daba daba para haber hablado de la productividad en España que es bajísima haber hablado del déficit haber hablado del desempleo juvenil que el setenta y cuatro por ciento daba para ver hablado de que el salario mínimo tanto que han criticado uno sigue esto se pasó por encima la insostenibilidad de las pensiones el déficit crónico se decir esto no se está tratando Carlas inning la impresión que ellos saco es que no está tratando porque a ver los partidos tienen asesores económicos sean no no es que no yo creo que ha llegado a la conclusión de que la situación está tan mal que mejor no viene a yo como se dice vulgarmente y esto lo tratamos como quién no quiere la cosa yo ya veremos cuánto necesita España para poner su de explícita cero cuánto éxito necesita poner encima de la mesa veinticinco veintiséis mil millones

Voz 1 46:41 no amigo alguien ha dicho algo de eso sí que nadie

Voz 1869 46:46 entonces entonces entonces claro quiere decir bueno es esto tenemos una deuda pública que nos está costando treinta y dos mil millones al año de intereses es que ya te digo Carlas lo lo el desempleo juvenil setenta y cuatro por ciento sí son son temas son temas que un molestos son temas molestos ya que que que claro evidentemente hay que dar el hay que hay que decir algo es decir tú no puedes Si Si alguien desenfreno dice Oiga usted qué propuesta tiene para o que propondría para reducir el desempleo juvenil que ese tres cuatro por ciento no puedes decir bueno pues ahora llueve sea tienes que decir algo explico entonces claro esto es lo que nos está entrando ya en el tema de las pensiones que

Voz 0313 47:33 en fin que tú has comentado y que sí que fue motivo de fin de mambo más que de debate de de bronca en más de una ocasión oye lo de lo digo porque es una idea que se repitió durante los dos días en los dos debates no lo de que las pensiones es algo vinculado directa que las pensiones se arregla con más natalidad eso va a misa o no vamos a ver yo

Voz 1869 47:52 yo sinceramente Carla es decir las pensiones se se arregla con más natalidad si primero cuando estos niños actuales sean adultos están trabajando tienen trabajo

Voz 1 48:04 ah amigo

Voz 1869 48:05 o sea es decir que aquí hay un gap al menos al menos de dieciocho años al menos eso por un lado y en segundo lugar si tienen un trabajo que es capaz de cotizar para hacer frente a las pensiones del futuro porque no nos olvidemos que hoy las P la pensión media nueva que están cobrando los pensionistas es un veinte por ciento superior al salario medio que están percibiendo los jóvenes que están trabajando cuidado eh

Voz 0324 48:34 estado esta brecha no se cierra

Voz 1869 48:36 al contrario tiende a abrirse que fíjate

Voz 0313 48:39 es tu hacía referencia a que existen tres tipos de personas cuando se acercan a que les firmes un libro después de los dos debates de ayer yo creo que fácilmente podemos concluir que existen dos bloques políticos en esto de de de las pensiones y de los impuestos y de la economía en general un bloque dice más gasto público pero no dice cómo compensarlo exacto otro bloque dice ya sabe todo el mundo que estamos bien estamos hablando otro lo que dice hay que bajar impuestos pero tampoco cómo se va a compensar eso es bueno que está muy bien que lo propongan eh o muy mal me da igual que cada uno que proponga lo que quiera pero luego hay que seguir el desarrollo de eso no la consecuencia

Voz 1869 49:16 bueno o no ponerlo así es muy malo es muy malo porque porque a las personas que entienden poco que no entienden se les abren unas ventanas que son ficticias que no dan a ninguna parte es decir yo admitiría yo admitiría que dijera que quiere bajar impuestos que dijera bajar impuestos adaptar el gasto a los impuestos que tenemos o no si hay que recortar en lo que sea se recorta a pero eso no lo dice qué dice subir el gasto público diga bueno pues a partir de X euros al año X miles de euros al año subiremos los impuestos dos puntos tampoco lo dice es decir dice solamente la mitad de la historia pero no cuenta en el resto por qué porque evidentemente a nadie le gusta que le suban impuestos nadie le gusta que le un copago sanitario por ejemplo

Voz 26 50:10 restar votos

Voz 0313 50:12 pero fíjate la conclusión que podemos sacar de todo esto eh si esta tarde ya comentábamos que lo de hacer el chequeo de de mentiras que lo estamos haciendo muchos medios bueno no tiene una relevancia en una trascendencia especial lo decimos lo contábamos lo constatamos pero no pasa nada si ahora en el gran tema en la gran preocupación que es la economía el empleo la fiscalidad en todo esto el panorama es el que nos dibuja que están pasando de puntillas de forma absolutamente voluntaria querida estratégica sí que no nos dan respuestas de lo que realmente puede ocurrir cosió pues es en fin es afrontar la cita del domingo con unos ánimos digamos siendo generoso un tanto menguado

Voz 1869 50:53 sí sí pero para mí Carlos hay una cosa todavía más grave que esto que que no haya una exigencia por parte de la ciudadanía de que respondan a otras preguntas se esto esto para mí es grave sea yo no tengo la razón eso tendría que darla un sociólogo porque la ciudadanía que el fondo solos por el fondo no sea que son los futuros votantes dice diga perdone por qué no esto no pasa Llosa no pasa esto

Voz 0313 51:21 oye Santiago en los dos debates de estas últimas cuarenta y ocho horas el concepto igualdad desigualdad flotando en muchas partes de en muchos momentos de las discusiones hoy hemos conocido la noticia brutal tampoco me sorprende pero me parece brutal me parece interesante que alguien lo ponga sobre la mesa en clave de denuncia

Voz 26 51:41 qué es este consejero de Disney que gana exactamente mil cuatrocientas veces más que el empleado medio de esta compañía éxito

Voz 0313 51:52 sí aún un un baremo no comentar alguna vez que que recomendaba que la proporción no fuera más de no sé cuánto

Voz 1869 51:59 sí lo lo que pasa Carlas es que es es un tema éste es muy delicado osea a ver o sea yo doy por supuesto que exista persona está cobrando mil cuatrocientas veces más que el empleo medio esto es sabido sea que no es un fraude en la compañía para para ponerse el mismo este esta remuneración sea yo doy por supuesto que esto es conocido por él por la junta de accionistas que esto sea aprobado Junta de etc etc entonces entonces claro a ver es verdad que hay unas recomendaciones es cierto en Japón durante muchos años se siguieron en Suecia también etc etc pero claro llegando a estos niveles porque si no estamos hablando de cuarenta veces más o no estamos no estamos ante otra cita del sector entonces claro la pregunta es al final llegamos aquí esta persona está generando un valorar a la compañía que es mil cuatrocientas veces más que el empleo medio porque igual es que oye Disney depende de esta persona esta persona de la compañía que no lo sé pero claro si es así estamos ante un caso que está fuera de norma y claro esto es lo que lo que

Voz 0313 53:09 lo que yo creo que haría falta que

Voz 1869 53:11 se nos aclarara pero desde luego la cifra es espectacular yo no me he oído decir es cuando no hay nada pero espectacular sí desde luego

Voz 0313 53:20 cuál sería una proporción que alguna vez documentada este es razonable au sensata o aceptable de que el máximo dirigente de una compañía con respecto al último empleado esa compañía cuál sería el la horquilla cuál sería el porcentaje

Voz 1869 53:33 bueno aquí aquí hay hay muchas interpretaciones porque por ejemplo esto ha ido variando con el tiempo en los años sesenta ha hablado de una cifra en los años sesenta en Japón se llegó a crear tres coma cinco veces

Voz 0313 53:47 herencia

Voz 1869 53:49 luego a esto ha ido variando eh ha ido variando luego se pasó a sesenta y cinco veces al año setenta y a ver sobre las veinte veces veinte directivos de muy alto nivel se considera o se puede considerar aceptable incluso treinta eh bueno pero mil cuatrocientas no eso que te digo claro es que esto esto está fuera de órbita sea esto sea insisto o este señor ha cometido un fraude Isaac impuesto una una remuneración lo cual no creo en la compañía como como Disney o bien vamos está haciendo algo que es espectacular que la vía de la empresa depende de él

Voz 0313 54:29 esto está bien que lo había denunciado una una sobrina nieta de Walt Disney es lo que me hace gracia de completa un poco la noticia Santiago los robo taxis qué pasa

Voz 1 54:40 ahora ahora me recordaba Boyero visto no no esto yo yo

Voz 1869 54:46 hablaba con un taxista en Barcelona una a mi me gusta mucho reconoce a mí también porque hay dos procesiones que estar

Voz 0313 54:53 señala uno de ellos me ha alertado de que me dejaba al teléfono móvil había bajado eh señor fíjate

Voz 1869 54:59 decir se hay dos procesiones que en la calle una escala marido y el otro es taxista se esas poses cono si quieres saber cómo es la calle cómo está la calle habla con un taxista camarero bien yo hablaba hace poco decía pero ustedes no se dan cuenta que tienen un enemigo común ustedes ir a empresas como cabe falló si cuales me dijo él yo le dije yo le dije el coche autónomo el conductor el coche sin conductor esto que tú planteas es una idea del señor Mas propietario delegado y todo de Tesla este señor a a ver esto es un poco como hicimos aquí en Catalunya hacer volar palomas pero ese señor tiene ella desde el año que viene poner en la calle un millón de coches autónomos que hagan de taxi un millón Carlas claro esto fíjate lo que significa esto estos ya y además y además introducir no el año que viene prevé introducir el concepto de coche compartido es decir que que la escena no se está dibujando este señor para los par dentro no digamos año que viene porque esas imposible para entre diez años bueno pues una una una un conjunto de una ya no digamos flota un conjunto de vehículos eléctricos evidentemente autónomos compartidos que vayan recogiendo gente que les llame a través de una vía de agua

Voz 1 56:32 sí sí sí decidan entonces

Voz 1869 56:34 claro tú Carlas fíjate lo que esto significa esto significa una incidencia en el empleo de hecho chófer en la fabricación pues un automóvil eléctrico no olvidemos que tiene un treinta por ciento menos de piezas que narran un automóvil de combustión

Voz 0313 56:48 lo veremos esto de la forma que lo estás describiendo lo veremos hoyo por cierto hace un ratito Marta del Vado nos comentaba desde Washington yo no sabía eso que Google tiene ya permiso para hacer entregas de paquetería butrones es verdad que es una parte del estado de Virginia en una zona rural pero es el primer permiso ya