La Ventana (24/04/2019 - Tramo de 19:00 a 19:20)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0889 00:07 veremos en marcha otra tarde Bono otra jornada de campaña electoral marcada lógicamente por la resaca de los debates pero también por la gran sorpresa del día el fichaje de Ángel Garrido por ciudadanos Pablo Morán Pablo

Voz 1667 00:20 casado se ha tenido que esforzar para animar a los suyos en un acto de campaña en Granada en un día complicado otras ese fichaje que agudiza la rivalidad entre los potenciales socios

Voz 2 00:29 la derecha eso también del gracias a vosotros a los afiliados a los interventores apoderados que nos dais la oportunidad de representaros los que no tenis tarjeta a los que no tenis despacho los que no tenéis ni siquiera un nombre conocido por el resto de compatriotas sois los imprescindibles

Voz 1667 00:47 el fichajes ha confirmado a cuatro días de las elecciones y en el mismo día que el Boletín Oficial del Estado confirmaba Ángel Garrido como integrante de la lista del PP para las europeas el líder de Ciudadanos en Madrid Ignacio Aguado ha asegurado en Hora catorce aquí en la SER que ha sido el propio Garrido quién ha controlado los tiempos de este

Voz 3 01:04 mucha gente es una decisión evidentemente que que tenía que adoptar Ángel una decisión difícil pero también valiente y le correspondía a él decir en qué momento hemos respetado los tiempos que no ha querido bueno pues mantener indefinidamente pues ha sido hoy cuando hemos decidido anunciarlo

Voz 1667 01:20 y hasta ahora hay más actos en marcha por ejemplo el único que ha programado Pablo Iglesias en Barcelona en el que ha presentado a Podemos como el partido que defenderá el referéndum pactado para Cataluña Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1450 01:32 pues buenas tardes Iglesias pedía en el barrio de San Andreu el voto para conseguir en España un gobierno que apueste por el diálogo con todas las opciones encima de la mesa decía en referencia a un referéndum dato de

Voz 0684 01:42 así hacía al hogar dialogar y que todas las propuestas estén encima de la mesa vamos a volver a ganar en Cataluña tú Gobierno de Rivera y Sánchez no es un gobierno de izquierdas no protegerá los derechos sociales Hinault apostará por el diálogo en Cataluña y eso lo sabe la gente del PSC yo les pido que nos den esa oportunidad de garantizar que en el estado hay un gobierno de izquierdas que apuesta por el diálogo

Voz 1450 02:08 no participa en este mitin Jaume Assens el cabeza de lista de En Comú Podem por estar preparando el debate de TV tres Nos dicen yes que los morados están dando más valor en esta campaña a los debates de televisión que los mítines tradicionales

Voz 1667 02:19 por cierto recordamos que Correos ha ampliado al viernes el plazo para depositar el voto por correo quinientas de sus oficinas van a permanecer abiertas hoy y mañana hasta medianoche Magín Blanco explicaba por qué

Voz 1148 02:31 este elevado número de votos de solicitudes de voto por correo votos ha coincidido con un periodo vacacional amplio que ha reducido los plazos habituales prácticamente a la mitad Ello a pesar de haber abierto las oficinas de Correos el Jueves Santo cuando era festivo en numerosas comunidades autónomas e incluso algún otro festivo en en otras localidades

Voz 1667 02:53 en Barcelona a los abogados del ex presidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell ha absuelto lo recordamos hoy por un presunto delito de blanqueo de capitales tras permanecer veintidós meses en prisión anuncian que estudiarán exigir responsabilidades e indemnizaciones por este tiempo en el que Rosell ha permanecido en la cárcel Éste es uno de los abogados es Pau Molins

Voz 4 03:12 Duran veintidós metros veintidós meses

Voz 5 03:15 ha durado veintidós meses no hace falta que pongamos otros ejemplos para describir el agravio comparativo que ha supuesto este tema para Sandro Rosell iban más Yuri absolutamente lleno de irregularidades veintidós meses en la cárcel en los que se han practicado sólo dos pruebas testificales absolutamente desproporcionado e innecesario su salida

Voz 6 03:35 deportes José Antonio Duro el Barça podría proclamarse campeón de Liga este miércoles para que eso suceda el Atlético tiene que perder ante el Valencia en el partido que les enfrenta desde las siete y media en el Wanda Metropolitano desde veinte lo vamos a contar en Carrusel también con los otros partidos del día el Leganés Athletic y el Espanyol Celta a las ocho y media y el Levante Betis que se juega a partir de las nueve de esta noche además en el capítulo de este miércoles entre Liga F duración lo último es que desde la liga se ha anunciado que en votación los clubes optan no hacer cambios en los formatos de Copa del Rey Supercopa que se habían anunciado fuera el fútbol Euroliga el Real Madrid están la Final a Cuatro buscan la segunda victoria de la serie tanto Baskonia a las ocho y media en Vitoria ante CSKA como Barça que desde las nueve recibe Anadolu en tenis Rafa Nadal ha ganado a Meyer en la segunda ronda del Conde de Godó se enfrentará mañana a Ferrer

Voz 1667 04:18 gracias José Antonio esta tarde Carrusel así que la próxima cita con la información serán será en Hora veinticinco a partir de las diez de la noche hasta entonces la información actualizada en nuestra web en Cadena Ser punto com Cadena

Voz 14 07:09 a

Voz 0313 07:19 aunque lo pueda parecer esté que voy a a leerles a continuación no es ninguna crónica ningún análisis sobre los debates electorales de estas últimas noches mire abro comillas me parece el signo de estos tiempos que perdamos de vista al debate público a grandes cuestiones que afectan a la humanidad y que determinan su futuro la desigualdad las enfermedades que azotan a los sectores más pobres de nuestra sociedad y el papel del conocimiento para revertir situaciones inadmisibles hasta aquí ese podría confundir ahora dan más pistas a pesar de que la malaria mata a cuatrocientas mil personas y afecta a doscientos millones cada año a esta enfermedad la rodea un ruidoso silencio Así empieza un artículo en el diario El País que hoy firma Pedro Alonso que es el director del Programa Mundial de la malaria de la OMS y lo hace para celebrar nosotros también es una magnífica noticia la primera vacuna contra la malaria que ha comenzado a aplicarse ya a gran escala estamos hablando de trescientos sesenta mil niños de Malawi de Ghana de Kenia que van a probar la eficacia de este fármaco resultado de treinta años de investigaciones que barbaridad

Voz 3 08:27 iré Hi5 más cinco años de ensayos clínicos

Voz 0313 08:31 Carlota dominio buenas tardes buenas tardes qué rotas jefa del Grupo de Inmunología de la malaria en el Instituto de Salud Global de Barcelona e investigador encargada de coordinar los estudios de inmunología de esta vacuna que se llama RTS o RTS S como es exactamente Carlota

Voz 15 08:46 RTS SO uno pero tiene un nombre comercial que será mosqueado bosque Vic Moscú como escritor bosque dice está bien no exagero no si digo que es un día histórico ahora lo es es sí la primera vez que estaba con una pasa de ser una factura en fase experimental a ser realmente aplicada en condiciones de vida real en el sistema de salud africano en aquellos que lo necesitan más

Voz 0313 09:13 yo cuando cuando hablamos de del trabajo y el tiempo que ha tardado en llegar hasta este punto bueno recuerdo que nos conocimos

Voz 15 09:19 en en Berlín

Voz 0313 09:22 de Acción en Salud hace ya unos años hoy por ahí estábamos era en dos mil dieciséis quiero recordar estabais todavía en una fase igual no estamos cerca estamos cerca pero no no no no acabamos de lograr no

Voz 15 09:35 bueno esto es un primer paso esta vacuna todavía un primer paso muy grande porque como tiene tanta aceptación aunque la eficacia sea parcial ahora mismo estamos hablando en cuarenta por ciento en el grupo de edad que lo va a recibir sigue siendo una barbaridad de gente que se va a beneficiar pero no deja de ser un primer paso y no es no es la panacea todavía tenemos que seguir investigando para mejorar y entender porque hay muchos niños que todavía no se van a beneficiar de ella entonces que hemos de mejorar para que tengamos una una segunda generación de vacuna todavía más eficaz que podamos entonces implementar también

Voz 0313 10:06 yo recuerdo en este programa especial que hicimos en en Mozambique hace hace tres años hablábamos con Pedro Alonso hablábamos con Clara Menéndez que son otros de los investigadores iré yo creo que les preguntaba si estaban muy abrumados por tanto reconocimiento unos decían esto bueno

Voz 4 10:22 eh ante estas cosas supongo que que la opción fácil es decir no no son importantes si no las tomo muy en serio y bueno algo de eso hay pero si es bueno y apreciar el reconocimiento en una sociedad o sea la española o la de Mozambique o o o la británica en este caso congratularnos de algunos de los éxitos obtenidos pero no perder la visión de la enorme tarea que queda por delante

Voz 16 10:54 pero pero tuvo siempre tuvo la visión de de que será el lugar y la visión pero no es en racional por una serie de de de factores que que quiero que él cuente

Voz 4 11:05 bueno lo de visionario directamente un visionario algo tiene pero el llevamos tiempo trabajando en el sur de Tanzania en colaboración con el Instituto Suizo en la Agencia Española de Cooperación Internacional empezó a apoyar nuestro trabajo en en Tanzania pero pronto hicieron saber si posiblemente con buena razón de que una inversión a largo plazo un proyecto de cooperación a largo plazo tenía que ser en otro país como por ejemplo Mozambique

Voz 0313 11:37 Carlota cualquier investigador tiene algo de visionario no en en el fondo

Voz 15 11:41 sí sí claro además como es una profesión muy dura también una persona muy esperanzada con el futuro mejor

Voz 0313 11:48 este esta vacuna exactamente para que intentemos entender lo que hay que consigue que en el proceso que que es lo que frena donde ataca exactamente en qué momento

Voz 15 11:57 exactamente cómo funciona no lo sabemos esto es una de las dificultades que tenemos para mejorar y es por eso que lo estamos investigando pero sí que cuando se desarrolló la teoría detrás que gran parte se explica por eso es que está formada por una proteína un antígeno que forma es uno de la de las proteínas que más importantes que que cubre al parásito en el momento mosquito lo inyectan la sangre entonces como hemos el parásito una vez entrar en el cuerpo lo primero que hace es buscar el hígado para poderlo invadir ya que producirse pues esta proteína lo que hace es generar en el en el cuerpo mediante la vacunación unos anticuerpos que en el momento que la persona sea infectada por el parásito real bloquean reconocen este parásito lo lo neutralizan completamente lo rodean lo bloquean y hace que no pueda invadir el el hígado y así no pueda seguir su ciclo vital ICREA la patología que viene después entonces sería cómo frenar el primer paso

Voz 0313 12:52 por su patología impedir que

Voz 15 12:54 es que se pueda se pueda reproducir patología

Voz 0313 12:57 si esta vacuna tiene la misma efectividad y con independencia de la edad o en algunas franjas funciona mejor que en otros

Voz 15 13:03 tiene mucha diferenciar depende mucho del del grupo de edad también depende del de la zona porque hay una interacción compleja entre la larga la etimología de la mala ante la cantidad de malaria que existen en la población y la y la eficacia realmente las de la Gates es también un factor importante para este para otras vacunas que están probando

Voz 0313 13:22 en la última Carlotto incluye el criterio o los criterios de selección para que hayan sido Malawi Garay Kenia los países es por algo especial

Voz 15 13:29 sí se estableció de manera que los países tuvieran una sede condicionantes mínimos sobre todo que tuvieran un programa de control de la malaria bastante bien establecido y también de de distribución de la vacunación sea que el programa de empleo de vacunación que que funcionan la instancia tuvieron unos mínimos razonables y que además tuvieran una capacidad de poder evaluar el los resultados de este estudio piloto porque me envase los resultados será la evidencia que nos diera la OMS y a los expertos para poder decidir cuál será el siguiente paso porque esto es realmente una primera fase que después es que que pensar bien que ha funcionado con uno seguir recomendando a los demás países

Voz 0313 14:05 Carlota no te retires que vamos a incorporar a esta conversación a estrella Larry que es experta en medicina tropical Malaria de Médicos sin sin fronteras que el año pasado trató a casi tres millones de personas con esta enfermedad porque bonos lógicamente la más frecuente en hospitales y centros de salud prácticamente de todo el mundo estrella buenas tardes hola

Voz 17 14:24 hola buenas tardes qué tal cómo estás

Voz 0313 14:26 es lo que decía Carlota de que es un día es un día histórico o casi casi histórico

Voz 17 14:33 sí sí claro que es un día histórico y es importante que estén haciendo esfuerzos y que estoy hablando de malaria en el mundo de que la gente estoy al tanto de que la malaria sigue existiendo que sigue habiendo sigue habiendo más de doscientos millones de casos al año y más de cuatrocientas mil cuatrocientas mil muertes al año sí claro que es importante es como como y esto es la enfermedad que nos vemos en el contexto africano

Voz 0313 14:57 sí eso porque estrella porque se estaba tan toda la la malaria en África

Voz 17 15:03 bueno ceda ahí ahí ahí todo eso son factores factores la pobreza las las condiciones de vida y la pobreza en pensamiento eh que que permiten que el que el vector que el que el mosquito que que que transmite la malaria viva y que crezcan estas condiciones y luego las condiciones de vida que hacían que que el humano y el mosquito estén muy cerca el uno del otro y luego la la lo lo toquemos nosotros que el que no nos bastó para que haya más necesariamente pero una falta eso a la salud de muchas muchos estas estas zonas que es lo que a lo que contribuye a que haya más mortalidad

Voz 0313 15:46 buenos que esto que comenta esa es muy importante porque es lo que hay aquí es una evidencia palmaria de que están conectados la malaria la enfermedad y la pobreza y la alimentación

Voz 17 15:56 y sí claramente la la malaria en la pobreza claramente la la mortalidad Halabja sí que hace relacionada la opción es el vea un aumento de mortalidad

Voz 15 16:07 son niños malnutridos

Voz 17 16:10 más que más que que Cauce más Malaria en el hecho de tener mejor o peor alimentación pero eso sí por supuesto con los problemas principalmente mucha malaria dijo está mortalidad por malaria niños menores de cinco años y recibía menos de siete años eso que nosotros en nuestros Stalin

Voz 0313 16:30 los datos son un poco cuesta es un poco vuestra prioridades a ese sector ese esa franja de edad no

Voz 17 16:36 es nuestra prioridad a esa franja de edad las mujeres embarazadas que las personas más vulnerables

Voz 0313 16:42 ya

Voz 17 16:45 población que está viendo por a causa del conflicto desde los diferentes conflictos en gente que pasa de zonas con con menos Malaria como zonas con mayor altitud a zonas con una altitud y Comas con más claridad que hay más mosquitos y que no son inmunes y en ese caso la vulnerabilidad es más parecidas de adultos

Voz 0313 17:06 oye estoy pero sí creo que acabas quiero que acaba de regresar de de Sudán del Sur y hemos hablado de otros países ahí concretamente como combaten la la malaria que qué qué porcentaje hay de de de enfermos cómo está el panorama ahí

Voz 17 17:22 bueno es una de las cuales enfermedades que que te que causante al como realidad como actualidad suelen tiene diferentes en las diferentes zonas hay diferentes cuarto cuarto cuarto cuarto más tropicales la zona más Malaria hay más dura la temporada de malaria en las zonas en las que estamos trabajando cuando trabajamos poco por país pero dura la temporada dura hasta ocho meses la la temporada de malaria diferente que en zonas del Sahel donde puede haber dos tres cuatro meses de fuertes de malaria durante casi todo el año aquí el problema es la dificultad de acceso al ver conflicto ha causado mucho desplazamiento mucha mucha incapacitación verme el sistema sanitario te invade y difícil acceso de pacientes a zonas de allá personal médico donde haya medicamentos diagnósticos

Voz 0313 18:23 pues nada estrella las Ruiz de Médicos Sin Fronteras y Carlota del Instituto de sólo global de Barcelona muchísimas gracias a los dos por estos minutos en La Ventana de de verdad

Voz 15 18:31 gracias a ustedes los adiós gracias Carlos

