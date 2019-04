La Ventana (25/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias últimas horas para depositar el voto por correo si no hay cambios el plazo termina mañana a las dos de la tarde sólo ayer Correos admitió dos cientos cincuenta mil votos del casi millón y medio de solicitudes hoy quinientas oficinas de Correos van a seguir abiertas hasta medianoche el presidente del CIS José Félix Tezanos ha echado cuentas sobre el porcentaje de votantes que a estas alturas no decidido su voto ha sido en Hora catorce

Voz 2 00:30 en la encuesta Pere poselectoral de Andalucía se comprobó que el once por ciento decían que habían tomado la decisión de lo que iban a votar el mismo día de la votación y otro once por ciento la semana anterior once conmueve casi doce decir que probablemente en este momento hay entorno a un doce catorce o quince por ciento de los españoles que van a votar que todavía no han decidido qué va

Voz 3 00:51 ver los candidatos recalan esta tarde en

Voz 1667 00:53 la haga Elche o Murcia el presidente de la patronal bancaria AEB ha rebatido sin citarlos expresamente a los candidatos que reclaman más impuestos a la banca para sufragar los servicios sociales informa Carlos Sevilla Siri

Voz 4 01:05 José María Roldán que la banca es el segundo sector que más impuestos paga para calcularlo hay que tener en cuenta lo que las entidades pagan en España no sus filiales en el extranjero

Voz 0313 01:14 cuando tú miras los impuestos eh

Voz 4 01:36 tras del presidente de la patronal de la banca en la presentación de resultados del sector las entidades asociadas han obtenido un beneficio de catorce mil ochocientos millones de euros en dos mil dieciocho

Voz 1667 01:44 un veintitrés por ciento más que el año pasado el Supremo ha corregido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra relacionada con otro caso de violación una de las juezas que ha dictado este fallo nuevo será ponente en el caso de la manada informa Alberto Pozas la víctima

Voz 0055 01:59 entró en el baño el acusado entró detrás y la violó suceda en Alsasua y en un primer momento la justicia Navarra le impuso cuatro años de cárcel por abusos pero ahora el Supremo entiende que hablamos de una agresión sexual y aumenta la condena a seis años bloquear físicamente a la víctima para que no pudiera escapar del baño dicen los jueces en este caso suficiente para entender que hablamos de una violación algunos de los jueces que firman esta sentencia firmaran también la sentencia de la manada de Pamplona fuentes supremos aseguran Pablo que mientras que en este caso en el de Alsasua avión a violencia física sin lesiones pero aprobada en el de la manada el debate girará entorno así la intimidación que los cinco acusados ejercieron sobre la víctima dentro del portal es suficiente como para hablar de una violación

Voz 1915 03:04 el Ayuntamiento de Madrid admite que algunos de los coches municipales no llevan la etiqueta ambiental de la DGT obligatoria desde ayer en la capital lo ha reconocido la portavoz municipal Rita Maestre durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las multas por no llevar estos distintivos que diferencian a los vehículos por su nivel de contaminación son de quince euros

Voz 7 03:21 está en un proceso y se terminará están ya en marcha o a muchos de sus vehículos ya tienen esas etiquetas los que les faltas estarán poniendo en estos días

Voz 1915 03:30 rueda de prensa en la que el Ayuntamiento ha ofrecido también datos sobre el padrón de la ciudad la población de Madrid ha aumentado por cuarto año consecutivo a uno de enero había cuarenta y cuatro mil empadronados más que hace un año Carabanchel Fuencarral El Pardo Latina son los distritos que más crecen la población extranjera aumenta un nueve por ciento con Venezuela Colombia Perú como las nacionalidades que más crecieron en él

Voz 1603 03:51 Pedro municipal Ángel Garrido

Voz 1915 03:53 lo ha ido hoy un poco más allá en las críticas al que hasta ayer era su partido el ex presidente madrileño mandado mensaje a Pablo Casado le pide que se pregunte por qué gente como él está abandonando el PB para irse a otros partidos lo ha dicho esta mañana en la Él que ha sido su primer acto conciudadanos con el líder del partido Albert Rivera

Voz 0177 04:09 eh yo no sé si vendrá más o no no lo sé fijamente creo que ha habido varias personas que se han ido ya del Partido Popular a unos que se han ido cuando no teniendo un un puesto es porque su noche que pero se buscaban un puesto que los hemos ido bajando un número cuatro Europa al crece en la Comunidad Amelie resulta que somos unos desagradecido mire ni lo uno y lo otro es lo que tiene que preguntarse pareció es porque suman las personas que que han estado tanto tiempo el Partido Popular esa es la pregunta que suplica ellos que debería J

Voz 1915 04:35 en los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes de los grupos de sangre a positivo cero positivo cero negativo sus registros están en nivel rojo porque no se han recuperado de la bajada de donaciones de Semana Santa como siempre se puede acudir a donar a los hospitales públicos de la región y a las unidades móviles de la comunidad de Cruz Roja tenemos doce grados en el centro de Madrid

es todo más noticias a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 6 05:08 en ese

Voz 1 05:10 servicios informativos

Voz 9 05:25 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes y supongo que muchas muchísimas de las personas que no estén escuchando ahora mismo habrán pasado por la experiencia de quedarse a comer en el cole Montserrat Domínguez buenas tardes directora El País Semanal duración no no sé mucho tiempo poco tiempo sobreviví y sobre el que no es poca cosa muy bien pues les pido que imaginemos concretamente un comedor escolar con un montón de chavales con sus bandejas sus platos el ruido con lo que sea hoy toca por ejemplo espaguetis y pechuga de pollo fruta de postre pero de repente vemos a una cría que se alimenta sólo con una lata de atún galletas saladas que está pasando cuál es la explicación es alérgica al pueblo la niña detesta los espaguetis está cumpliendo alguna promesa quizás se trata de de una apuesta que ha hecho con los compañeros pues no no nada de eso la niña es hija de inmigrantes no puede pagar los cinco euros que cuesta cada día la comida en el cole y como no puede pagar pues no la alimentan igual que al resto esto que les cuento no es de ninguna Olvera dediquen ni de ninguna película del neorrealismo esto ha ocurrido en un pueblo que sepamos igual en masa pero ocurrió por lo menos en un pueblo de Italia y no sólo eso es que los vecinos la opinión pública está dividida uno se llevan las manos a la cabeza pero a otros les parece que está muy bien que tiene toda la lógica de mundo no paga bueno hay que prestar mucha atención a Italia ya lo que está ocurriendo con la inmigración porque hay tenemos a un tipo ministro vicepresidente ya lo sé un tipo llamado Salvini ideólogo y promotor de estas barbaridades al que la ultraderecha española con su líder Santiago Abascal a la cabeza presenta día sí día también como el modelo a imitar lo digo porque ahora que falta tan poquito ya para las selecciones es algo que como ejerzo dice yo practico nos lo podríamos plantear una simple pregunta mirándonos al espejo que le daríamos a la niña que no paga galletas apoyo lata de atún o paquetes igual la respuesta ayuda a algún indeciso anima a votar el próximo domingo bienvenidos a La Ventana

Voz 10 07:38 María

Voz 11 07:44 sea para no a mira acabo de Peter traer la paz me quisiera darle mi vida restarles de bolsas de heroína mira y tú vienes que es mira

Voz 10 09:51 sí

Voz 0313 10:49 Suárez once desde una ganó la ganadería una ventana de ese máster ya que vino aquí hace ya un tiempo comentado en detalle Benjamín Prado cómo estás amigos buenas tardes qué tal muy bien oye quiero que hablemos después de ese manifiesto que mañana vas a poner de largo de gente de la cultura de intelectuales el periodismo también que han firmado para que el domingo la gente vaya a votar

Voz 12 11:13 se evite se frene se impuso

Voz 0313 11:15 era el el acceso de la ultraderecha a las instituciones algunas instituciones en fin ya veremos no e ir y conectando con esta historia que acabamos de contar y que ahora ampliaremos con Joan Soles desde Italia yo quería subrayar algunos de los conceptos que se manejan en ese en ese manifiesto es la libertad la igualdad la justicia y la bondad Se dice son valores imprescindibles para el progreso social que no puede humillar se ante la mentira el insulto el racismo el machismo y la y la avaricia conectamos con un estrechito a bondad ir racismo pues ahí tenemos una carretera interesante

Voz 1938 11:52 la bondad está la bondad es la humanidad la cosa es lo que nos recuerda que una

Voz 0281 11:57 las cosas además de todo más hermosas que pueda hacer uno en esta vida es cuidar a otros cuidado cuidar a los demás es una cosa es que se nos ha olvidado que de que nos distinguen a las alas a animales racionales que somos las dos cosas racionales y a veces muy animales vivimos en un mundo en el que el único pasaporte de curso legal es la tarjeta de crédito el que lo tiene cruza todas las fronteras al que no lo tiene le ponen concertino más no lo dejan pasar y eso es llevándolo al extremo contrario del razonamiento absolutamente inhumano

Voz 0313 12:29 me interrumpirte un momentito sólo para explicar a los oyentes que Benjamín Prado además de fin de este manifiesto y de estas reflexiones que están compartiendo con nosotros el juega en casa o juegan en campo propio porque está aquí acompañado de de poetas de mis niños creo además esta tarde en la Sala Gayarre del Teatro Real que es un escenario así como muy como muy singular hijo y muy solemne también la Cadena Ser el país y Loterías del Estado organiza Loterías del Estado que podrá que a un eslogan de sería sorteados cultura que no que no estaría mal han organizado un acto bautizado como poesía cuatro punto cero donde se hablar de la poesía lógicamente pero del papel de las redes sociales en el boom en la en la resurrección de de del género no es que estuviera muerto de pero no nunca viene mal un chute de la pues Juana como como palanca para conseguir nuevos lectores no que eso es un tema de debate interesante como se han equivocado los aguafiestas que siempre están cubanos para ella que si hay habría que inventar paraguas contra los aguafiestas

Voz 0281 13:29 fiestas que decían que Internet iba a acabar con la con la

Voz 0313 13:32 con la poesía con la cultura con la revés cuando no solamente no acabado sino con la multiplicado por mil lo saque aguafiestas hacer el para quieres que saludemos a dos de los protagonistas del acto de esta tarde Miguel gane Loreto Sesma buenas tardes

Voz 1365 13:45 hola buenas cómo estáis bienvenido sea veterana qué tal Miguel

Voz 0313 13:48 muy bien gracias oye lo del Teatro Real veinteañero los dos sea en fin un lugar así tan tan solemne que identificamos con otro tipo de de manifestaciones culturales os os os impone de alguna manera hay ahí es momento nervios ahora o estáis sosegado Si tranquilos

Voz 1365 14:06 yo tengo en el momento de tres a unos antes Teresa buenos concretamente tres cada sábado es como que me encuentro en hablando en mi idioma no y al final es es un poco la sensación de estar desnudando ante pero también la sensación de estar compartiendo algo bonito y creo que en esa conexión que tú creas con la gente que te está escuchando es donde realmente pues tres y es lo que hace que merezca la pena esos tres segundos

Voz 0313 14:30 oye luego vamos a estar aquí compartiendo poesía ya hablando de esto y hablando de cultura yo quería preguntarte Miguel si esta historia que contar y que y que ahora ampliaremos si tendría alguna respuesta desde la desde la poesía o si puede tenerla gestoras como esta

Voz 13 14:45 bueno claro yo que es inmigrante y lo sigo siendo inmigrante ilegal durante seis años de mi vida he pasado por muchas cosas también no entonces me identificaba mucho con con lo que contaba de de esta niña porque bueno y también fue un comedor la poesía tiene que dar respuesta estará pues ya tiene que ser humano como decía Benjamín no oí tenemos que que que entender que los de mira

Voz 12 15:07 antes que van a a Europa hay del sueño europeo no es gente que está bien en su tierra pues nadie se va de su tierra

Voz 0281 15:16 sabes qué pasa que ahí será por gusto no es todas todas estas criaturas ahora están llegando al Teatro Real pero hay que contar de dónde vienen porque tiene mucho ver con uno con lo que está diciendo mi

Voz 12 15:27 y que viene

Voz 0281 15:29 tomasen en bares vienen de leer poemas en cualquier sitio donde los pusieran un taburete y un micrófono la gente que los escuchaba veía que tenía enfrente no a figuras a las que había que sólo se le podía ver si se miraba hacia arriba sino a gente como ellos a gente de su edad utilizaba su lenguaje que hablaba de temas que a ellos les preocupan también

Voz 0313 15:49 eso es lo que ha hecho que la poesía ha habido que sacarla a la calle tenía razón Albert que un buen poeta siempre es un poeta en la calle decía la poesía Vigo que sacarla a la calle para que ahora de la calle puede ir al Teatro Real no está mal el tránsito gente que de momento nos vayamos a Italia saludar a nuestro corresponsal Joan Solés buenas tardes buenos será bueno será buenas tardes a todos al yuan yo me yo me he comido voluntariamente en la segunda parte de esta noche decía que sería la parte la parte bonita la del jugador del Inter que tú ahora explicaras

Voz 12 16:13 pero oye este caso es uno aislado o

Voz 0313 16:17 no se conocen episodios parecidos en otros sitios de Italia

Voz 0946 16:20 no no la derechista Liga que se ha convertido en el primer partido de Italia no sólo ha suspendido los salvamentos marítimos boa cerrado los puertos de inmigrantes sino que sus alcaldes prácticamente todos han ido expulsando del comedor escolar a los estudiantes que no podían pagarlo nada como has dicho eh fregaba sólo atún con galleta ya hay numerosas sentencias de condena de de los ayuntamientos eh a revertir esta decisión de los juzgados concretamente de Varese Brindisi manto va Pavía Ancona condenas de primer grado que los alcaldes han decidido no cumplir hasta que dentro de unos años se dicten las

Voz 0313 16:59 decía es definitivamente vaya pasando el tiempo no exactamente hoy a Italia Italia en general la opinión no digo solo estos municipios de la opinión pública está dividida en dos mitades hoy alguna muy mayoritaria es decir en el caso de las galletas y el y el pollo hay más gente a favor que aplaude la iniciativa de apoyos no paga que no coma hoy más gente de la otra dice por favor estos uno

Voz 0946 17:20 la ida y una vuelta de tuerca racista una y otra vez desde hace unos meses contra inmigrantes contra personas de etnia gitana contra homosexuales y han empezado también contra la población hebrea con la negación no la desconsideración del holocausto nazi que han inquietado muchísimo a los judíos

Voz 0313 17:39 a pesar de eso que estas medidas tienen

Voz 0946 17:42 apoyo de un tercio de la población que es muchísimo un tercio que niega ser racista otro tercio no sabe no contesta no le importa ir finalmente hay otro tercio que no esconde su indignación protesta y actúa de forma solidaria Ésta es la Italia de hoy los italianos no son racistas racistas son las medidas que introduce este gen

Voz 0281 18:03 sabes qué pasa que si mañana a Dios no lo quiera sale ardiendo la torre de Pisa van a llegar cuatro millonarios iban a poner ochocientos seguras de euros parabienes en más de fantástico pero vivimos en un mundo en un continente en el que pasa las dos cosas al

Voz 0313 18:16 vez hay niños que no comen porque no tienen dinero ya hay millonarios que ochocientos millones para restaurar Notre Dame que es una maravilla pero lo dejó sobre la mesa porque eso es una coincidencia preocupante no debería ser cosas en combatir Joan qué qué ha pasado con el jugador del Inter que ha hecho

Voz 0946 18:32 bueno el jugador del Inter llamó por teléfono al alcalde de Minerva en el norte de Italia de ayer Hardy de la derechista Liga para conocer por qué prohibía la comida escolar a los hijos de inmigrantes que no podían pagar la hice les facilitaba solo pues una galleta

Voz 0313 18:50 y una lata de atún que debían comer

Voz 0946 18:52 dado lejos del comedor lejos de sus compañeros como el alcalde no entraba en razón y negaba que yo fuera una discriminación brutal a menores Andrea Drogba ha optado por pagar el de su cartera el comedor de todos los escolares que sólo comía comían galletas con atún el ejemplo de Drogba ha cundido que tras conocerse que pagaba él el comedor escolar dejando al alcalde común incapaz de resolver el problema han aparecido protestas asociaciones de padres y madres entidades sociales y particulares que colaboran para abonar el comedor escolar de familias de todo el país que no pueden pagarlo y hasta forzar la intervención de los tribunales de Justicia

Voz 1603 19:35 bueno algo salvo si la la buena segunda parte de la no

Voz 0313 19:37 noticia que decía antes que querían que los jugadores de fútbol

Voz 1603 19:40 la prevé echen toda esa corriente reconocimiento y de pasión que levanta

Voz 12 19:44 en entre entre los ciudadanos

Voz 1603 19:46 Nos para ponerlo al servicio porque al servicio de una causa buena porque el problema el discurso del odio y eso entronca tampoco también con el manifiesto que vais a presentar Benjamín tú tantos protagonistas del mundo de la cultura del periodismo problema El discurso del odio es que te meto una inyección de anestesia respecto a sentimientos de solidaridad que tiene la gran la gran mayoría de la gente es decir la bondad innata la compasión la simpatía la la la sensación de que uniendo te puedes acabar con situaciones muy injustas lo que hace el discurso del odio es desactivarlo

Voz 12 20:25 déjame que te a dar una cosa la caridad es admirable pero no es deseable en honor no

Voz 0313 20:32 sí claro no debería ser necesario lo Cacho es pastas pero lo que tiene que ocurrir es que los estados no permitan que ocurran cosas luego la calidad pero yo no de yo prefiero que en en el país al que llevo en el mundo en general no ya que ejercer la caridad porque se significará que las cosas

Voz 1603 20:47 no os fíjate yo en eso Benjamín creo que naturalmente que el Estado tiene que ocuparse pero además de eso tiene que haber iniciativas individuales que den una alegación

Voz 0313 20:56 el referente cuando las diferentes tonalidades

Voz 1603 20:59 más allá de confiar en que los estados hagan las cosas bien que lógicamente es nuestra es su obligación

Voz 0313 21:04 a recordárselo tenemos que recordar la responder

Voz 1603 21:07 habilidad individual que tenemos cada uno viste una camiseta que ganan millones de

Voz 1938 21:12 el problema para recordar la cláusula anti malva

Voz 0281 21:16 Ares también al mismo tiempo que está muy bien es sería el último quería discutir eso pero es decir la caridad de ese sí era queremos llamar así solidaridad es una palabra menos ofensiva quizás de ese jugador del Inter afecta a los niños ese colegio un Estado italiano que funciona afecta a todos los niños de todos los colegios

Voz 1603 21:32 pero también el Estado es el que tiene que animar al voto

Voz 1365 21:35 porque os juntáis vosotros mañana

Voz 1603 21:38 a pedir a la gente que vote por qué porque no vale sólo con una campaña estatal oficia vital la implicación personal no soluciona los problemas pero yo creo que agita las conciencias y eso es

Voz 12 21:50 me

Voz 1603 21:51 radicalmente yo me pregunto una cosa

Voz 0313 21:53 además de de impedir que como ya sabemos si contamos desde hace tiempo el salvamento marítimo de de gente que había en barcazas además es discriminar a los chavales inmigrantes que banal que van alcoholes y no pueden pagar está en marcha alguna otra medida alguna estrategia de esta raras turbias diríamos para intentar reducir el número de extranjeros que llega

Voz 0946 22:12 fue la última modalidad de expulsión de inmigrantes os juro que se parece a las leyes raciales del fascismo de Mussolini a ver el ministro del Interior Salvini ha dictado una normativa que obliga a los inmigrantes pobres sólo a ellos no a los ricos de Rusia o China por ejemplo que se instalarán en Italia ha obligado a los inmigrantes pobres a presentar un certificado de propiedad desde el catastro de su país de origen pues bien la mayoría de inmigrantes no tiene ni la posibilidad de viajar para conseguir ese certificado o en muchos países como Siria Afganistán Malí no hay ni catastro de momento los alcaldes de la derechista Liga excluyen del patrón municipal a todos los inmigrantes obligándoles a reiniciar su inscripción con este certificado imposible o muy difícil de conseguir con lo cual pierden de momento los derechos subsidios paro escuelas comedor escolar o vivienda municipal ICO lo cual ahí a una avalancha de desahucios municipales la normativa de Salvini es a todas luces inconstitucional según muchos expertos pero como en las condenas de exclusión del comedor escolar habrá que esperar bastantes meses antes de que el Tribunal Constitucional italiano separó

Voz 0313 23:25 tiene tiene nariz tiene tiene narices

Voz 1938 23:28 a ver a nuestra verdad

Voz 0313 23:31 además que antes a un tipo y además de un tipo es un estereotipo de toda Europa está funcionando si ese es el problema es un caso aislado de sus hombres y aquí le ponemos de ejemplo aquí lo ponen de ejemplo Joan Soles compañero un abrazo muy grande como siempre

Voz 0946 23:44 a vosotros también y bueno con este tipo de

Voz 0313 23:47 alguien igual se estará preguntando y el de no hay elecciones como alguien no ha creado un partido que se llame por ejemplo por un mundo más justo bueno pues ese partido existe ese partido existe tiene unos doscientos militantes en España ya sé que está fuera de los focos y que no en fin no da muchas ruedas de prensa o en todo caso no son muy muy difundidas pero existe su número uno por Granada al Congreso por lo tanto candidato a la presidencia del Gobierno excandidato a la Presidencia del Gobierno es un hombre de origen senegalés que lleva casi veinte años entre entre nosotros y que no podrá contar agustino Duro buenas tardes es Natur como lo digo cerrando poquito

Voz 3 24:25 la es Nur Durex y la N

Voz 0313 24:27 debe como la N Agustín mejor oye lo primero si te parece cuéntanos tu historia por favor tú llegaste en avión boa verdad hace casi veinte años

Voz 3 24:36 sí sí bueno primero si me lo permites quería darle el pésame a un compañero senegalés que asesinaron a ayer que apuñalaron

Voz 0313 24:47 donde en en Granada Granada Juanda

Voz 3 24:50 sí bueno un suceso muy desagradable graves también graves por qué no por qué no decirlo ya esta mañana salió en en alguno periódico pero lo que también te indigna un poco porque cuando salió la noticia yo me acabo de enterar si

Voz 0313 25:10 pero lo que lo que indigna un poco

Voz 3 25:12 que el artículo que les acompañaba hablaba de de un barrio conflictivo con mucho harta pero relacionar eso con la prostitución la droga el menú creo yo creo que a lo mejor no era lo más lo más acertado no porque a mí me más no que la investigación está siguiendo su curso lo más prudente sería dejar que que que todo se aclare para para luego puedes escribir un artículo como Dios manda no darle mi pésame a toda la Familia lo amigo están ahí pasándolo mal sí solidarizarme con ello que ya también procuraremos ir hasta el fondo de la alta al fondo del asunto para que se aclare justicia sea haya como no puede ser de otra

Voz 0313 26:01 estoy a encuentra pues eso

Voz 3 26:04 bueno llegué a Granada ya hace como bien lo ha dicho has de diecinueve años

Voz 0313 26:09 pero esa Lisboa primero un avión efectivamente efectivamente

Voz 3 26:11 de hecho eso también la gente pero tú llegaste Ana lo porque como es solidez en cuanto lo cuento en la en la universidad cuál no porque siempre me dice tú cómo ha llegado entonces para que la gente pues sería un poco se se fije en el mensaje que quiero Cala ya fíjate yo llegue a Nano pero crucé el hecho el el Estrecho antes que David Meca la gente se queda claro efectivamente no era mentira pero el periodista que me lo pregunto en gran cuando vio mi candidatura pues lo pies lo puso de titular hacia el candidato a la Moncloa

Voz 0313 26:49 a llego a España

Voz 3 26:52 y bueno muy grasos pero la gente me sigue pero pero tú llegaste nadando total a a Lisboa en el noventa y ocho noventa y nueve ya en el dos mil cuando Guinea Granada cuando dinero a Granada cara para regularizar mes porque entonces no sé si os acordáis entonces el boom inmobiliario hubo varios procesos

Voz 0313 27:14 el tres cuatro en Cuatro sí

Voz 3 27:16 sí ya pues mucha gente que que estábamos en otro país ese cinismo o sea el efecto llamada pues sea no lo han empezado los gobiernos de izquierda porque cuando viene a Aznar que gobernaba entonces bueno llegue llegue a Granada y luego pues perro tenía previsto ir a Navarra porque era donde tenía amigos que Granada no conocía a nadie salvo a la persona que me iba a hacer lo los trámite entonces pero ya luego como tenía que seguir los trámites me fui echando raíces ya lo poco me regularice y empecé a trabajar en en en Cáritas y Cáritas en Cáritas empecé a trabajar en teatro

Voz 0313 27:53 tampoco te has metido en política

Voz 3 27:55 eso la gran la gran pregunta porque es verdad que ese partido tengo amigos tengo muchos amigos pero ahí llevaban como unos cinco años detrás que yo participara porque era charlas sobre inmigración y causas de de de de la migración no Taro siempre me negué porque yo no soy político sea no soy político de Messi me extraña verme un poco en esta tesitura pero pero lo asumí lo asume porque pensé que a lo mejor hay dos retos que es bueno que alguien diera el paso qué es primero a lo que está a lo que acabamos de hablar es es esa esa gran subida no de la ultraderecha en en en Europa en el mundo por lo general luego también pues me reflejar un poco lo que es la la la lo que son las sociedades que en la sociedad pues hay gente de Tora y que un inmigrante más no solamente regularizado pero que que sea nacionalizado sea que tiene la nación era con toro los derecho fuera aspirar a eso a lo mejor también puede romper los los techos de cristal

Voz 0313 29:03 su mensaje no que va más allá de si se carece diputados que no Sacaresa es enviar un mensaje de consulta esto verdad

Voz 3 29:08 efectivamente un gesto un gesto porque hay muchos que conozco a gente que lleva en partidos grandes casi veinte años pero imagino que por su a lo mejor su origen no tienen una cierta relevancia porque no es por su incapacidad no pero a mejor por su erige origen no no tiene ese ese puesto no entonces y de alguna forma eu mensajes pero también el partido ese que me ha cautivado por el mensaje que tienen por por por la gente que tiene por qué es ese amigos de Miera cuando un amigo tiene un tesoro lo tiene que compartir con los con los amigo

Voz 0313 29:47 el perfil de qué perfil de afiliados tiene este partido

Voz 3 29:50 pues un poco de todo eh un poco de todo de hecho hay gente que piensan que solamente inmigrante no el primer inmigrante que que que que que ha militado soy yo pero es que hace ya ser menos de un año o sea son gente un poco de todo pero la mayoría han trabajado en cooperación internacional unos cuanto han trabajo del quedar ahí abogados

Voz 0313 30:08 trabajo social no al es vital

Voz 3 30:11 pero que que siempre han tenido esa preocupación con el tema de la pobreza y creemos firmemente que acabar con la pobreza es una decisión política

Voz 0313 30:22 oye tú tiene amarillas a un cara a cara con un representante de Vox quiero decir para no

Voz 3 30:26 bueno claro en la andaluza es la andaluza oficialmente pedimos pedimos tener un debate pedimos tener con el arte con con con con Abascal con Abascal directamente ya alegaron razones de agenda

Voz 14 30:41 no les gusta agendas si en esa

Voz 0281 30:45 en este brotes tampoco les gustan ellos

Voz 3 30:49 sí bueno bueno hay hay ahí estamos si quieren pues hablar porque yo pienso que en democracia es bueno hablar siempre es bueno hablar es bueno hablar on que aunque yo no te voy a cambiar tú con tu concepto pero por lo menos que escucharte es bueno hablar llamar a las cosas por su

Voz 0313 31:08 el otro día en el país un artículo de José K es un personaje que de vez en cuando aparece desaparece en las páginas del del diario hay una reflexión sobre las elecciones del domingo y llamar a las cosas decía pues van fachas fachas fachas dice me gusta la palabra me gusta como suena facha ni una palabra de mi de mi tiempo de mi época no ya apuntaban en esa dirección de no de no disimulaba Arno buscar denominaciones nuevas no llamar a las cosas por su nombre y luego cada uno que actuó en consecuencia pero no llamarnos a engaño con con lo que hay sobre la mesa que es realmente complicado y ahora hablaremos iremos poesía que paso estamos también en esta primera hora de Ventana venga seguir

Voz 24 36:44 para que a mí ser PS sobresueldo fue necesario un ancho espacio que un largo tiempo hombres de tomar toda tierras fértiles vientres de mujer cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo solsticio Equinoccio es alumbraron con su cambiante los su varios cielo el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos los huesos de su pasaje lento y doloroso de su huida hasta el fin sobreviviendo naufragios aferrándose al último suspiro de los muertos yo no soy más que el resultado el fruto aunque queda podrido entre los restos esto que veis aquí tan sólo esto un escombro tenaz que se resiste a su ruina que lucha contra el viento que avanza por caminos que no llevan

Voz 26 37:50 han ningún si el éxito de todos los fracasos sino la enloquecida

Voz 24 37:58 bueno del desaliento

Voz 27 38:01 no no nunca eh

Voz 28 38:19 eh eh

Voz 27 38:26 eh se de los dos eh

Voz 0313 39:04 esta tarde la ventana se asoma a la poesía porque en un poquito más de un par de horas en la Sala Gayarre del Teatro Real comienza poesía cuatro punto cero con un encuentro de poetas jóvenes donde se va a hablar de la importancia en el fenómeno de de las redes sociales donde es hablar de la poesía urbana donde habrá nombres propios que esta tarde nos acompaña

Voz 29 39:22 como por ejemplo Loreto Sesma este hombre demasiado pronto suficiente ejerce jamás de puentes y

Voz 30 39:33 así el tridente

Voz 29 39:35 tengo era el que te acompaña lado destaca el abogado del diablo ascendiente que este clava en la llaga perderme como lo amaban el piano adiós nunca en Asia

Voz 32 39:58 tiene prisa

Voz 29 40:00 pasada Carazo un gabinete de ir a nivel era más que una tormenta que te cagas están expuestos este termina

Voz 30 40:14 has

Voz 0313 40:18 Loreto Sesma tiene veintidós años estudiando periodismo y ahora trabaja como yo

Voz 3 40:22 esta

Voz 0313 40:22 ha publicado unos cuantos libros el último alzar el duelo el último que os recuerde le sirvió el año pasado para ganar el Premio Internacional Ciudad de Melilla

Voz 12 40:30 tú tú te se queda desde queda escribes

Voz 0313 40:34 preguntados libres y con veintidós años hay hay gato encerrado o pasa algo hay

Voz 1365 40:38 bueno el gato encerrado es que da siempre una niña raro una raro una se prescribir escribe desde muy pequeñita de hecho yo mi primer recuerdo lo tengo como con diez once años menor una estuviera en San Sebastián antes me acuerdo en el monte Igueldo que sabe todo el horizonte que es impresionante ya escribí una canción porque yo quería cantar luego me di cuenta que va a ser imposible de gestar y me aclara que son enseñé a mis padres me dijeron Hoppe qué bonito donde las copiado

Voz 0313 41:08 lo

Voz 1365 41:10 pues tal pero simplemente seguí haciéndolo no porque creo que yo se llega como la conclusión hace poco que creo que es una manera que yo creé para canalizar una sensibilidad que yo creo que si no controlas puede llegar a destrozar desplazarte no creo que lo lo desarrolle eso como mecanismo para para aprenderá a conocerme hay bueno estar bien con el resto también

Voz 0313 41:31 pero por qué poesía porque iba canciones

Voz 1365 41:34 bueno y instintivamente de hecho yo nunca lo llame pues ya está

Voz 0313 41:38 Hilario una novela en fin me dio

Voz 12 41:41 por ahí buscar un personaje no no no

Voz 1365 41:44 eh sigues Black escribe a cuentos de terror siempre mataba mucha gente pero sí es verdad

Voz 0313 41:50 en tu mente

Voz 1365 41:53 fue entonces bueno la verdad es que yo nunca lo cataloga nunca lo llame poesía hasta que fue una editorial la que me llamó y me dijo esto es es estos poesía y mi padre también me lo había dicho alguna vez pero nunca me

Voz 1603 42:04 puesto etiquetar lo no me gusta tampoco a hacerlo ahora la verdad

Voz 0313 42:07 pero es poeta Benjamín dímelo tú eso lo diga yo

Voz 0281 42:10 es una poeta muy buena cloro que escribe poemas también de terror pues yo la primera vez que leí un poema de de un libro de poemas de hecho de Loreto pensé Pero

Voz 3 42:18 con esta chica cuántos años tiene

Voz 0281 42:21 hecho porque estaba lleno de de de más de

Voz 1938 42:23 Lord del que parece caber en dieciocho diecinueve años realmente no y su último libro

Voz 0281 42:28 tiene la virtud de ser me en el mejor de todos porque en un poetas muy importante la destilación no cuando todos se insulso primero judía de tal lo vas destilando en una gotita de perfume el último libro se titula tú lo ha dicho alzar el duelo de manera que se ve que que también viene de una experiencia no muy buena pero es una poeta magnífica uno de estas que a mí me hace feliz yo soy muy feliz de ver que estos son niños han puesto la poesía de moda

Voz 1938 42:53 los niños tres veces en la que Weiss que es que para mí para mí

Voz 0281 42:57 eso hace unas unas criaturas maravillosas que han conseguido la hazaña de ponerla pues ya de moda y a los bares llevará la radio llevarla a las listas de éxitos renovar de una manera inaudita en los auditorios de poesía están llenos de juventud y hacer que la gente haya salido de los sitios donde ellos leían diciendo Ana pero si me gustaba la poesía y les encanta y todo el mundo quiere ir poesía y algo que repito muchas veces pero es que hay que decirlo es que cuando yo estaba escribiendo soñábamos con que nos musical a un cantante y ahora están todos los cantantes publicando libros de poemas hasta ese punto está al género y es gracias a estos

Voz 0313 43:33 Loreto seis más quería poética Miguel gane también

Voz 33 43:38 a pesar de no poder tocarte nivel a pesar de esta distancia indeseada que me lleva a querer coger un vuelo cada minuto que te pienso a pesar de tener tus fotos para ir tirando de los días a pesar de que no puedo leer todos los libros que quiero que tenga frío en primavera que me pregunten Poti y ponga cara de echarte de menos aunque ya no tenga tu olor impregnado en mis camisas Pitu ropa en en suelo de mi cuarto a pesar de que el vino no sea parados aun cuando quiero que me cuentes tu vida mientras nos perdemos pues Madrid aunque sepa la exactitud de tus lunares y me muera por descubrir algo nuevo aunque quieran morder la oreja decirte cosas prohibidas a pesar de este quiero ta montaña

Voz 29 44:33 este no puedo también a pesar de todo ello mil setecientos dieciocho kilómetros nunca

Voz 0313 44:47 el gane tiene veinticinco años contado hace un ratito que estuvo durante seis como como irregular concepto raro pero sí persona irregular persona ilegal en España es graduado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho tiene dos Masters de propiedad intelectual ya Abogacía tiene ya dos libros publicados con tal de verte volar ahora que desde el año del año pasado sino si no recuerdo mal te pregunto lo mismo que me hace mucha gracia más los dos cuando cuando escucháis que alguien te red bueno en este caso como cerrar los ojos vais vais como mirando hacia dentro a ver cómo a lo que habéis escrito

Voz 13 45:23 qué te pica con la poesía tiene yo pues a mí fue la curiosidad en este caso que no quería ser cantante tú y yo no quería ser cantante pero quiero ahora sí ahora yo quiero ser cantante pero claro tengo el límite de la

Voz 0313 45:36 el día veinte casos por ahí Benjamín

Voz 13 45:39 verdad a mí no me miro si no no no lo digas por Dylan que sigue diciendo que es el mejor cantado entonces y luego pues fíjate Amira poesía me me llevo cuando cuando estaba

Voz 14 45:50 vendiendo el el idioma el castellano

Voz 13 45:54 mis padres me pusieron una especie de profesor particular que era un amigo de la familia Rafael y él escribía poemas pero escribía pues de una forma amateur por así decirlo solamente por placer y por por literatura entonces él usaba los poemas de aquellos de su libretista me acuerdo aún y para para hablar sobre palabras para explicarme cosas pues no se usa es edad muy clásico entonces hablado mucho las flores de entonces me me iba explicando no hizo pues me picó ahí no la curiosidad hay dije pues yo también quiero escribir bruto además sobre cosas escribí un poema o Manzano que yo tenía en Rumanía yo hoy aquí en España unos cuatro años nunca había comido una manzana tan buena como en ese Manzano entonces pues escribe un poema sobre sobre eso no sea que fíjate

Voz 12 46:40 qué hay de allá pues desde entonces y han pasado doce años

Voz 0313 46:45 quiero hacer un limonero no verdad

Voz 12 46:47 hoy se queda en castellano

Voz 13 46:51 con nueve años llegue aquí en mayo del dos mil dos en septiembre empezábamos el colegio y pues tuve que aprenderlo en esos meses porque no me quedaba otra si quieres de Carabanchel yo me lo creo de verdad

Voz 0313 47:02 el dinero se

Voz 3 47:05 el pepineros está muy bien está muy bien

Voz 0313 47:08 Agustín tú es poesía

Voz 12 47:10 pues poco a poco se puede estar en Granada no leer poesía Agustín

Voz 0313 47:16 oye cosas que sacar tiempo para eso también nos va la política todas las horas del día nueva eso tampoco

Voz 12 47:22 tengo amigos poetas

Voz 3 47:25 Granada amigos que bloqueó en el festival Granada no

Voz 0313 47:30 sí sí sí sí sí Gustavo y Jesús

Voz 3 47:32 o sea que siempre me ha hecho mucha tío esto le tembló de vez en cuando bueno me cae uno es tal pero bueno me voy a poner

Voz 0313 47:42 lo mejor es un mundo más justo Benjamín necesitarían un poquito más de poesía nace sobre todo quienes manejan cosas por eso hay poetas en el manifiesto que presenta mañana naturalmente no porque yo creo el manifiesto tiene que te has escritores músicos y actores actrices bueno ya que su manifiesto que iba ni un acto de clubes Charles que Pidal

Voz 0281 48:02 Copa ningún partido no sé lo que pasa es que yo creo que gente que somos poco dados a a en fin a mostrarnos

Voz 0313 48:09 el organismo en este tipo de cosas pues Nueva York

Voz 0281 48:12 poco dada como bien sabes tú es verdad que en este caso creo que ha aparecido un elemento que no estaba en el juego democrático español que es un partido de ultraderecha te dice unos disparates aparte ya de la xenofobia a parte de la misoginia aparte de eso es el puro el continuado disparate decir chorradas chorradas iba estar tirando de lo peor de de este país y lo peor otros países porque yo creo que las los extremismos salen casi siempre del del miedo no los los los franceses dicen que una revolución siempre empiezan a un callejón sin salida y seguramente cualquier extremismo también no cuando la gente está asustada cuando le va mal cuando piensa que la han engañado todos que todos son iguales y por lo tanto para que vas a buscar uno mejor si te van a robar igual te van a engañar igual estafar igual creo que en ese caldo de cultivo donde Las flores del mal como la llamaba Baudelaire y por eso estoy mañana allí presentando ese acto pues sí pues que ha afirmado pues bueno Joaquín Sabina Miguel Ríos de alguna gran

Voz 0313 49:09 es sí el Morente afirman desde los veintisiete años hasta los cien bueno

Voz 0281 49:14 bueno van Aller parte de manifiesto lo un una parte de manifiesto lo al leer Elvira Sastre

Voz 0313 49:19 este año y otra parte de manifiesto lo va a leer Nuria Espert

Voz 0281 49:22 no diga los años no

Voz 0313 49:24 a ver si tú llevas toda la campaña con el podcast que estás haciendo en el en el país sumergiendo T a diario o casi cada hora que pasa en un montón de de de de datos de sensaciones de opiniones yo no sé si preguntarte qué olfatear hoy que está ya la cosa a punto de de terminar sobre todo qué qué qué conclusiones ha sacado todo esto estamos en un país más raro de lo que pensamos menos más previsible menos vamos más a ciegas que nunca

Voz 1603 49:55 esas flores del del mal han plantado la semilla ya están allí porque él a mí lo que me preocupa de estas elecciones no es solamente la irrupción de un partido que nos parece a muchos peligros Opus distintas motivos sino como ha contaminado ya impregnado

Voz 12 50:11 todos todos los entornos en los que en los

Voz 1603 50:14 que se mueve que es lo que lo lo realmente preocupante saque más osea que menos escaños es de qué forma ha impregnado ya con sus con S esa política del miedo esa ese es empujar a la gente a las urnas para votar con miedo miedo al que tiene otro color miedo al que piensa diferente miedo al que pide el diálogo eso es lo que me parece muy preocupante el podcast de de seiscientos dieciséis escaños en el país lo que tratamos es de contar lo que es lo que hacéis aquí en la radio lo que contamos en El País de una forma de una forma distinta no no se Francino no no no tengo claro lo que iba a lo que va a ocurrir el domingo noto fuerzas oscuras bien armadas al mismo tiempo notó también una voluntad de plantar cara e cómodo como nos contaba de plantar cara de decir bueno ganará no ganarán pero desde luego no porque yo me quede en casa diciendo no vale nada son todos lo mismo no ese discurso yo creo que empieza a calar la gente no te puedes quejar luego luego pues decir yo no hice nada en el momento en el que podía haber votado yo tengo dos hijos que están ahora fuera ninguno los dos ha podido votar porque es lo han puesto muy complicado muy con los sobre el voto rogado con el voto por correo me da mucha rabia pero lo que he visto es mucha gente joven diciendo yo no me quiero perder estas estas ayudas el cuadro

Voz 0313 51:32 por eso han votado por correo doscientas cincuenta mil personas decisión creo que superan el poco millones hay que den un pelín por debajo de las últimas que fue récord ves muchísimas que muchos esta porque no le llegan pero yo creo que el mensaje es que viene

Voz 0281 51:46 el toro de la ultraderecha

Voz 0313 51:49 desde la barrera no lo pues todo el mundo Montse esto hay que bajaba ahí pegar tus capotazo los que te correspondan los los tuyos no vamos a hacer una cosa nuestros últimos capotazos en esta hora de La Ventana van a ser para ser con la poesía de Miguel y de Loreto pero antes de hacer una incursión salgamos un poquito del sentimiento y vayamos al cuerpo pero al cuerpo nunca mejor dicho ya bares a la ciencia stock esta sonando estrellas pregunta en una eh esto que esta sonando en forma parte de la banda sonora claro estoy mirando Miguel ya ya Loreto de una película ciento sesenta y seis podían haber visto que es Viaje alucinante que es la historia de un grupo de éticos investigadores que abordo de un submarino micro el submarino se meten en un cuarto la mano un organismo Bono y la aventura las batallas y todo lo que pasa ahí no bueno esto que hace un montón de años era ciencia ficción y que hoy podemos contemplar poquito como una sonrisa de hoy que ya es verdad que ya ha ocurrido o está a punto de ocurrir Javier Gregori buenas

Voz 1938 52:56 hola buenas tardes no es ya no vale ya ha ocurrido

Voz 0882 52:59 es la primera vez que un robot un mini robot entra en el corazón de un cuerpo en este caso de un animal segundo cerdo is logra navegando solo de forma autónoma subir hasta una válvula que tenía una fuga de de sangre esto lo han conseguido Bío ingenieros del hospital de niños de Boston en Estados Unidos y lo publica hoy la revista Science Robotics es