La Ventana (25/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0933 00:07 los partidos políticos pisan el acelerador a poco más de un día del cierre de campaña electoral el Partido Popular ha recurrido a un ex ministro de Rajoy ya un fichaje de última hora para intentar cerrar o atenuar la crisis provocada por el pase de Ángel Garrido a ciudadanos Adrián Prado adelante

Voz 0760 00:23 si el fichaje de Garrido por Ciudadanos ha obligado al PP a hacer retoques en la lista al Parlamento Europeo el exministro del Interior ocupará el puesto que deja Garrido es decir el número cuatro hasta ahora era el doce para cubrir ese puesto el PP ficha a Leopoldo López el padre del opositor venezolano en arresto domiciliario por el régimen de Maduro López ha hablado con su hijo para comunicárselo y asegura que se siente totalmente identificado con el proyecto de Pablo Casado y su lucha por la libertad en Europa y América Latina su presencia en los actos del PP es bastante habitual en esta campaña o lo hemos podido ver en el mitin que el líder del PP celebró la semana pasada en Madrid

Voz 0933 00:56 Bono que contamos hasta ahora Pablo Mora buenas tardes Menor

Voz 1667 00:58 que es buenas tardes de la caravana socialista en este caso del candidato Pedro Sánchez en Granada dirigido a los indecisos

Voz 2 01:04 toda esa gente que está dudando sobre toda la gente de izquierdas que está dudando que es importante el veintinueve de abril sin duda alguna pero es decisivo el veintiocho de abril el domingo que aquí lo que tenemos que hacer es garantizar que España mira al futuro y que no retroceda cuarenta años con la suma de las derechas y que el único partido que garantiza eso es el partido

Voz 1667 01:25 los socialista Pedro Sánchez por cierto va a coincidir hoy en Barcelona con Albert Rivera ambos tienen actos de sus partidos en la capital catalana en el juicio del proceso declara a esta ahora David Fernández ex diputado de la CUP el juez Manuel Marchena ha tenido que recordarle que está obligado a responder a las acusaciones incluida la que ejerce Vox

Voz 3 01:43 declarar entonces por imperativo a decir declaran entonces por imperativo legal y por imperativo amable desde el imperativo moral también oye eso lo agradezco de denunciar conteste con la crueldad Rull esquina con cualquier forma de fascismo

Voz 1667 01:57 y una novedad musical que es noticia hasta ahora el lanzamiento del nuevo trabajo de Bruce Springsteen Marta García saldrá

Voz 1513 02:04 el próximo catorce de junio con el título de western Stars será el primer disco de estudios el ahí Street Band que Bruce Springsteen graben catorce años el boss ha explicado ya que este disco no es sólo más sino que supone una especie de regreso a sus trabajos en solitario con canciones basadas en personajes y arreglos con un estilo cinematográfico Springsteen también ha contado que los trece temas que compondrán el disco no van a faltar paisajes tan americanos como la carretera el desierto el aislamiento de la comunidad el prima es sencillo se titula Hello Sunshine ese publicará mañana

Voz 0230 02:36 deportes José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas

Voz 1378 02:39 cierra la jornada treinta y cuatro en primera división con tres partidos de las desde las siete y media el Sevilla Rayo Vallecano antes de las ocho y media el Real Sociedad Villarreal desde las nueve y media el Getafe Real Madrid desde las siete y veinte lo vamos a contar todo en Carrusel deportivo además en tenis con O2 enfrentan a esta hora Nadal y David Ferrer uno a cero en el manacorí

Voz 1667 02:55 es una también en el segundo set cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 Arco Polly pide a la Consejería de políticas sociales que sancione a la Conferencia Episcopal por las palabras de su secretario general Luis Argüello sobre las terapias de curación que ofrecía el Obispado de Alcalá a los homosexuales según la asociación LGT veía Argüello defendió hoy promocionó las terapias algo que la ley LGTB de la comunidad contempla como una falta muy grave Enrique Gato

Voz 1667 03:21 se refieren a estas palabras del Secretario General el pasado cinco de abril

Voz 5 03:25 la propuesta del COP doce sano de Alcalá es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista de la curación no sanación espiritual sea

Voz 1667 03:38 acogen a la ley LGTB de la comunidad que condena no sólo la realización de esas terapias sino también su promoción Rubén López ese es el portavoz de Coppola

Voz 6 03:46 tiene la forma en que hablaron de este tipo de que ellos no van a dejar de acoger a la gente que lo está pasando mal refiriéndose a la labor que estaban haciendo el obispado creemos que es de nuevo una promoción de las terapias lo cual queremos erradicar de la sociedad española porque lo vemos como una aberración

Voz 1667 04:03 las sanciones contempladas en la ley alcanza los cuarenta y cinco mil euros

Voz 1915 04:07 a esta hora el representantes de los vigilantes de seguridad de Barajas se reúnen con la empresa adjudicataria del servicio después de que los trabajadores hayan presentado una denuncia al Defensor del Pueblo por falta de seguridad en el aeropuerto la plantilla lleva doce días en huelga para protestar por sus condiciones laborales Jordi Montejo es portavoz del sindicato de empresas de seguridad de Madrid

Voz 7 04:24 estamos denunciando que que se están quitando todas las trazas de inspección de explosivos en el momento que hay bastante afluencia

Voz 8 04:31 de gente hay tanto AENA como ilusión lo está haciendo caso omiso esto entonces de tal a tal dado el peligro que que nosotros creemos en el tema de la seguridad que está que conlleva esto pues hemos hecho directamente la de un el

Voz 0933 04:46 en cuanto al tiempo tenemos algunas nubes que pueden dejar chubascos en cualquier punto de la Comunidad a lo largo de la tarde a esta hora tenemos doce grados en el centro de Madrid

Voz 1667 04:59 de momento es todo más información aquí en La Ser en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 1 05:05 a seis las cinco en Canarias en la SER que a venderse

Voz 4 05:10 servicios informativos

Voz 9 05:16 los expertos el libertad saben que moto quieren los expertos en llegar antes también igual que línea directa los moto expertos que saben que necesitas las mejores coberturas al mejor precio contrata ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el directo punto com

Voz 10 05:32 a mi espalda no acabamos de empezar la mudanza

Voz 11 05:35 dolor de espalda radios a Lille crema antiinflamatorio con efecto calor radios Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico resigna arte seguir pagando de más en alguno de mis seguros Mutua RTE tráete a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 12 05:52 veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P

Voz 11 06:02 consulta condiciones en Mutua apuntó es gol situó el mejor precio de cada compañía

Voz 13 06:06 elecciones el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor Press

Voz 2 06:10 yo lo hace cualquiera pero soy rastrear punto com

Voz 10 06:16 que reconoce al momento

Voz 1 06:19 te suenen en tu cabeza se graban en memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 10 06:38 que cuando depende de entre

Voz 14 06:40 viniendo siempre hay un poco de entre tenis y un poco teniendo Retegui y un poco de prueba un mes gratis pero luego estás atrapado doce meses más pues es que hay que presenta el entretener y cierto

Voz 10 06:53 Canalis de Paco series películas y mucho más tiro como si quieres te vas y además ahora hay solo por Cúpula disfruta de Skype por seis euros compete Nuria para siempre tuvo Víctor Sada entre Skype punto es

Voz 11 07:07 hola Manu qué tal fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo los ciclo imagínate pues dilecto hermano que se ponga a Garma que es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 15 07:18 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 07:32 hay conversaciones que son inevitables cuando vas a visitar a su abuela o porque no estás casado todavía no podemos garantizar que las preguntas de todo vuela sean cómodas pero el trayecto con tu nuevo Renault se ampliamos el momento Renault hasta el treinta de abril disfrute de hasta siete mil euros de descuento en la gama oferte reciban consulta condiciones en Renault punto es

Voz 16 07:52 tres días Si viva en interés del veinticinco al veintisiete de abril todos nuestros productos viva verá Intersport ustedes contaremos el veintiuno por ciento del IVA no te lo pierdas sólo hasta el zapato válido en peninsular exigiendo Blair consulta condiciones entiéndase interés punto eh

Voz 17 08:08 y tú cómo lo ves de todo con el nuevo progresivo 4k único de un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de visibilidad se llama 4k único porque tus ojos éxito vistas son únicos ahora hay solo en el segundo 4k único cráteres

Voz 18 08:28 en veinte segundos imposible explicarte todo el control

Voz 11 08:31 confort y seguridad que tierra sentir el asistente de Coto

Voz 18 08:34 compro Pilot del Nissan Qashqai lo que sí

Voz 12 08:36 posibles explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutar de la última tecnología desde dieciocho mil quinientos euros financiado con ERC iba acerca hacia tu concesionario y descubrir toca la gama con la etiqueta CE Nissan Innovation Natixis AIDS

Voz 18 08:50 elecciones generales del veintiocho de

Voz 10 08:53 si quieres estar bien informados vota por la Ser nuestra mis planes intenta pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al Partido Socialista

Voz 11 09:02 este viernes a las nueve una hora menos en Canarias Pedro Sánchez en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 10 09:09 vota por La Ser la radio en la que caben todos los productos que habéis pese a la buena elección

Voz 0230 09:18 hola qué tal estás

Voz 19 09:20 muy preocupada mi negocio no está yendo como

Voz 20 09:22 pero hay cómo vas a basto

Voz 1 09:25 desde que anunció en la radio en poco tiempo todo

Voz 10 09:27 ciudad me conoce estos son no parar

Voz 12 09:31 deberíais probarlo pues fácil rápido y económico llegar hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 10 09:36 un tren ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto es

Voz 21 09:48 la patria una marca rojos y azules sobre españoles deberán cuyas competitivas dilo la mayoría de jóvenes españoles popular Jaume Padrós problema no soy yo tuve lema eh

Voz 10 10:15 no

Voz 20 10:27 dinero

Voz 23 10:27 Torres Montero de todos los españoles para qué es

Voz 2 10:33 eh

Voz 24 10:36 venga venga

Voz 0933 10:40 antes además saludos José Antonio Páramo buenas tardes que venga que aquí hay mucha gente que le gusta la última tema

Voz 10 10:45 Prada de Gomorra yo lo sé verdad serie basada en el libro de Roberto Saviano que habla sobre la mafia napolitana recibió amenazas de muerte por la Camorra es su sería original de Sky que bate todos los riscos de audiencia que está pasando que ruidos venga venga

Voz 0933 11:05 las últimas temporadas las puedes ver también en Sky además con los mejores canales de pago películas y mucho más prueba lo el primer mes es gratis apunta entra en Skype punto es que tenía miedo de obuses

Voz 25 11:15 pero no en la que hay una cosa vamos al lío venga Tommy

Voz 0230 11:22 las últimas veinticuatro horas lo has dicho hace un rato Francino han votado doscientos cincuenta mil personas por correo mucho esto eh y menos mal que Ángel Garrido votará en persona

Voz 25 11:35 porque ante ayer era del PP ayer

Voz 0230 11:38 Ciudadanos Easyjet haber votado por correo igual se vota asimismo pero en otra lista Garrido fue Garrido fue presidente de la Comunidad de Madrid hasta el once de abril pasado que yo la verdad no me acordaba hasta mañana yo pregunto oye pero Garrido donde estaba hasta hace dos semanas antes de Semana Santa era presidente de la Comunidad de de Madrid del del partido popular pero es que esta semana había firmado él su candidatura para el Partido Popular eres y esta Semana Santa Rosa bueno fuera habiendo Ben Hur o algo menor después de Semana Santa se ha hecho de Ciudadanos y ha dejado al mismo tiempo el puesto de la lista europea del PP que ahora hemos oído en el boletín de las cinco que lo ocupará el ex ministro Zoido

Voz 10 12:29 dais en la carrera de cuadrillas de Ben Hur tiene que a la quede sin castigo por lo que no hay una solución

Voz 0230 12:46 en la arena no hay leyes

Voz 25 12:52 os acordáis de que se ponen pinchos con el látigo malas artes muy mal

Voz 0230 13:00 juego muy poco deportivo Charlton Heston aguanta lo indecible aguanta más Sala cada muy perjudicado y entre Casado y Rivera uno de los dos puede acabar en la enfermería o no o no a lo mejor inventar una versión nueva de Ben Hur en la que quién va la enfermería es otro pero cómo se las gasta en el centro echando el acento echa hoy Alber Rivera justificaba este fichaje de una persona del PP para ciudadanos a tres días de las elecciones con esta frase

Voz 26 13:27 ya sé que algunos dicen que hay que ser del PP el PSOE hasta la muerte como si fuera una condena yo creo que no bueno claro

Voz 0230 13:38 hasta la muerte a tres días de las elecciones pues hay margen hoy es el último todo por la radio antes de las elecciones el lunes ya veremos a lunes ya veremos veremos hoy un poco de repaso frase momentos de la campaña bueno cosas radica es como todos los días eh

Voz 27 13:55 sí

Voz 25 14:01 y como todos los días twiterías

Voz 29 14:05 bueno no hay que precipitarse al hacer valoraciones mirad sino lo que propone Being qué manía con etiquetar a las personas es que luego se ve pierde los cadáveres qué gran verdad que sostiene María lo que une a España es el colesterol alto la siguiente conversación define a muchos de nosotros hay que aceptarlo el Twitter de madre de mamones a mí no me cuentes tu vida es peor que la tuya eh entonces sí este tuit se lo dedicamos al gran Isaías y es de afilado lo siento señor a su marido tiene ébola es grave es es brújula pero creo con es el momento de hablar de esto y acabamos las tutorías y acabamos los detenidos con este diálogo que escribe bichito abuela como quieres que te enterramos muerta que os conozco hijos de puta

Voz 28 14:54 no

Voz 30 14:57 por claro

Voz 25 15:02 y ahora las noticias del mundo

Voz 0933 15:08 hace seis horas de cola en Correos para votar en blanco las primeras dos horas extra Valdez que digo va a votar a Sánchez luego a Rivera y al final cuando me ha tocado

Voz 11 15:18 no me he puesto nervioso y me he quedado en blanco

Voz 0933 15:20 así que votado en blanco reconoce Pablo Iglesias confía en estar en la Moncloa antes de que los dueños del chalé de Galapagar vuelvan a casa

Voz 11 15:30 importantísimo que los españoles me voten o me veo en la puta calle porque los dueños de mi casa pueden volver en cualquier momento ha dicho el líder de Unidas Podemos confían menos en pactar con Sánchez y que éste le deje vivir en la mano

Voz 0933 15:42 Pla en las tomas falsas del debate de Atresmedia sale Albert Rivera enseñándoles a Pedro Sánchez las fotos de sus vacaciones en Grecia

Voz 0230 15:51 de aquí señor Sánchez no se ponga nervioso es una casitas cantidad que es una maravilla pero hay que llegar a pie insistía el líder de Ciudadanos amenazando con proyectar un Power Point

Voz 10 16:02 última hora Arman cuéntanos

Voz 29 16:04 Pablo Iglesias reconoce ahora que se equivocó y trajo al debate la constitución de Suecia

Voz 10 16:09 gracias Armando ahora con alguno

Voz 0933 16:12 los titulares breves un juez de Madrid decreta prisión provisional para todos los jugadores del Barça celebran medio minuto de silencio por un fallecido porque tampoco le conocían tanto el bajo presupuesto en cultura obligará a reducir a uno los tras de Rosalía el silencio del AVE pasará a llamarse vagón Albert Rivera una liebre muertas será la candidata de Vox en las elecciones europeas

Voz 25 16:39 las cajetillas de tabaco incluirán una foto ardiendo

Voz 31 16:50 bien

Voz 21 17:00 toma

Voz 4 17:19 dime

Voz 0230 17:26 sí pasará el domingo que pasara el domingo hay una crisis de ansiedad en España en estos días hay mucha gente que está decidiendo su voto estos momentos puede puede haber alguien en estos momentos decidiendo su voto ahora puede haber alguien que decida su voto imagínate en este momento un indeciso que se va haciendo de Ciço se va haciendo DC eso llega la decisión es una una de las incógnitas están en el centro echan el centro hecha esta que Trino

Voz 32 17:56 juego de palabras

Voz 0230 17:59 esto que son tres está que trina escuchamos al creador del concepto centro hecha quejarse de que el centro hechas son tres

Voz 33 18:07 qué en el terreno nuestro terreno en el terreno del centro derecha

Voz 0788 18:10 desgraciadamente lo que antes era uno

Voz 0230 18:13 ahora estrés Subirats se ha instalado ya considerar de manera natural que Vox excepto hecho constitucionalista se dice vamos a formar un gobierno constitucionalista con vos bueno cosas que veremos todavía más asombrosas a Pedro Sánchez por cierto hoy se le ha caído una derecha a final de la frase Londres

Voz 2 18:32 yo pido a todos los españoles que el próximo domingo hagamos una moción de censura

Voz 34 18:36 la social que deje detrás a la desigualdad

Voz 2 18:39 crución ya la confrontación territorial

Voz 34 18:42 presentar las dos derechas siga débil

Voz 0230 18:44 me quedo dos derechas le ha caído una puede ser un despiste porque a veces Sánchez da mítines con alguien al lado diciendo la ahí hice y si lo escucharéis horas incómodos

Voz 35 18:55 luchamos nosotros lo que decimos es que España sí como si siempre si esto que defendemos los socialistas pero una España en la que quepamos todos no una España en la que solamente caben aquellos que se convocaron en la plaza de Colón

Voz 0230 19:10 vamos a escuchar una disertación Don dirigente de centro centroderecha de este centro hecha dividido en tres el dirigente de centro hecha Vox Espinosa de los Monteros

Voz 19 19:18 Magnus quedó excluye es ella

Voz 25 19:22 demuestra que no vamos bien no vamos bien dos Benítez entero dice tenderos ha sido una de las polémicas

Voz 0230 19:32 ha sido una de las polémicas de la campaña el derecho a defenderse con armas en el caso de que entren a robar en casa pero Espinosa de los Monteros plantea una ayuda extra no habla de armas

Voz 2 19:42 imágenes Boys elegir

Voz 19 19:45 en estos tres para que os ayuden alemán de la casa

Voz 0230 19:51 va a proponer la posibilidad de que entre tres personas que va a nombrar una ayude a defender la casa es decir a quién queremos contratar como guarda de seguridad veréis que hace una pregunta tipo concurso pero que da una pista ayuda al público a elegir aunque probablemente no hiciera falta

Voz 36 20:14 sí

Voz 19 20:15 no bueno no sé si podríamos concluir

Voz 0230 20:24 el rechazo a Casado es mucho más grande que el rechazo Rivera en este vídeo con Rivera dicen no pero con Casado hizo claro parecería que no no es muy riguroso está como encuesta pero parecería que Rivera tiene más simpatías en Vox que Casado a juzgar por él no no metro vamos a escucharlo vamos a escucharlo con atención otra vez

Voz 19 20:45 pero

Voz 25 20:49 sí

Voz 19 20:52 quedó diez

Voz 0230 20:54 vamos a escuchar ahora el final del chiste de Espinosa de los Monteros

Voz 19 20:58 me decía o merecía uno bueno es obvia que esos a los atracadores de peras

Voz 25 21:14 bueno

Voz 0230 21:16 ha sido hidratos que Vox defiende el derecho a defenderse con armas de los atracadores es un chiste subido chistes oído Se ve que esto es tendencia a mucha gente espera un auge de Boss un auge de Bonn no se sabe cuánto esta mañana Pablo Iglesias ha tenido en Hoy por hoy ha tenido una frase curiosa ha dicho Pablo Iglesias que espera una sorpresa para este domingo y que la sorpresa será un gobierno de izquierda

Voz 10 21:42 bueno yo creo que el que el domingo haber una sorpresa que en que en España va a haber un gobierno

Voz 0230 21:48 de izquierdas pero las encuestas dan como favorita a esa mayoría de izquierdas no es claro en qué sentido habla de sorpresa Pablo Iglesias es de suponer que un aumento de Podemos sobre las expectativas es decir un mejor resultado que el que pronostican las encuestas Pedro Sánchez advierte contra el exceso de confianza con un refrán que plantea un problema de género nosotros no podemos

Voz 10 22:10 los vender la piel del oso antes de cazarlo claro

Voz 0230 22:15 este cazar la dicen lo que es Gaza es celoso hola Diane a cazar la piel sería ventajista eh los Osos de frío digamos y las pieles vivieran por su cuenta hice cazaron las pieles esto no no no sería justo Iglesias advierte que no basta con decir que viene

Voz 11 22:33 creo que no basta con decir que viene el lobo creo que hay que decir que país se quiere construir qué propuesta se tienen en empleo vivienda en sanidad en educación en pensiones

Voz 0230 22:43 aquí está la disputa entre Iglesias y Sánchez entre el PSOE y Podemos votar PSOE para asegurar que no gana la derecha o votar Podemos para asegurar el pacto de izquierdas hablando de lobos osos y ahora ovejas ese momento uno de los momentos de campaña en el que Pablo Casado al campo y se mete entre ovejas las ovejas Ballan como es natural hice olla Casado una risa cómplice

Voz 7 23:04 eh

Voz 0230 23:06 es un de quemar aquí sería injusto criticarle porque que puedes decir entre ovejas pues escuchamos ese momento es muy breve ya hay que prestar atención

Voz 37 23:18 eh

Voz 0230 23:23 cuando uno se rara rara comprometida estás dentro ovejas en otro momento se oye Casado decir oye que me está chupando los cordones dice que me está chupando los cordones una oveja que le están chupando los cordones de Casado es difícil pero si prestas atención lo entenderá

Voz 25 23:42 no

Voz 0230 23:46 de hecho cuando el cordones y enseguida dirá a sus acompañantes bueno ya no ya vale aquí con la foto a la foto la obra hablando de todo un poco en esta semana hemos podido escuchar en La Ser en Hoy por hoy al ex portavoz del Gobierno de José María Aznar Miguel Ángel Rodríguez como consultor político otra cosa que decíamos es quedar bien para los parroquianos yo creo que los cuatro lo lo consiguieron la curiosidad nos ha llevado a comparar su voz con la de él ahí hoy del Rey eso sí que es lo esperado eh el Rey escuchamos

Voz 25 24:19 estas son facultades necesarios para la vida

Voz 38 24:21 no sólo para la creación artística

Voz 0230 24:24 el Rey como siempre habla con volumen con eco como Dios Nuestro Señor entonces hemos tratado con Eneko la voz de Miguel Ángel Rodríguez bueno hay un parecido notable

Voz 39 24:32 cosa que decíamos esos premios que hoy quedar bien para los parroquianos yo creo que los cuatro lo lo consiguió hoy es un día en el que celebramos fallando no no lo creo que ya miles de votantes que ella decidir

Voz 10 24:46 que los hacen posibles

Voz 0230 24:48 Fuentes y su tontería sí sí sí sí sí hay mucha atención para Cataluña en esta campaña pero algunas de las cosas más asombrosas han pasado en Madrid la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso su añoranza de los atascos no dejen

Voz 1915 25:02 los atascos me gustan las alternativas eran el transporte público creo en el medio ambiente que la sostenibilidad pero que un atasco a las tres de la mañana un sábado en Madrid me parece que seña identidad de Madrid y creo que cualquier persona que viva en Madrid sabe a lo que me refiero

Voz 0230 25:19 es es una seña de identidad es marca vena Madrid atasca de el el razonamiento

Voz 1915 25:26 yo salir de escena salir a tomar una copa volver a casa y ver esa vida en Madrid me hace sentir muy orgullosa de mi ciudad

Voz 0230 25:34 es que es que es un subidón también fue de Díaz Ayuso otro de los momentos célebres de esta campaña electoral su propuesta de que el feto contara como miembro de la familia para tener las ventajas de familia numerosa su respuesta cuando se le preguntó qué hacer en caso de que el feto no llegara a nacer

Voz 1915 25:51 hombre no lo hemos estoy todavía pero la idea sería evidentemente si después ya está bueno no lo he pensado pero yo creo que no lo tengo claro yo creo que no yo creo que era el momento en el que una familia ya hombre a la hora de solicitar una plaza evidentemente no tengo a la hora de expedir el título

Voz 20 26:06 les ha hecho una propuesta

Voz 0230 26:09 esta y a continuación dice bueno lo he pensado así lo había presentado unas semanas antes Pablo Casado al anunciar su candidatura

Voz 1795 26:15 aquí tenemos a la mejor a Isabel Díaz Ayuso una mujer con experiencia con garra con ilusión

Voz 11 26:22 las ideas muy claras otro estilo de hacer campaña

Voz 0230 26:25 era otro estilo de hacer campaña el verano caldera de Barcelona Ada Colau que se ha hecho youtube ver y habla en Youtube seguimos hablando de esta campaña trepidante

Voz 19 26:36 Pepa Bueno

Voz 0230 26:39 súper el nivel y el nivel como ya sabéis que es nivel queda queda súper natural

Voz 10 26:47 pésima gente con gente Super Power

Voz 0230 26:51 pero más volviendo a Madrid Ángel Garrido Ángel Garrido dice hoy que con él se van a ir del PP miles de Ángel Garrido que van a votar a Ciudadanos

Voz 1177 26:59 el problema no es Ángel Garrido el problema son los mira te Ángel Garrido que van a ir a votar los ciudadanos y que portó buena dejará votar dos partidos incluido partido

Voz 0230 27:06 sí es una mala suerte dice el expresidente de la Comunidad de Madrid por el PP y ex candidato del PP a las elecciones europeas del próximo tres pues es un ex del futuro es es es algo que no es no es tan fácil hay un cruce aquí despacio tiempo crédito un ex candidato de algo que todavía no ha pasado dice que no ha hablado todavía con Pablo Casado

Voz 1177 27:28 acudo no no sé positivamente yo no he hablado con ellos lo he dicho esta sección ha sido personal

Voz 0230 27:32 es normal que no haya hablado porque cómo va a ser esa conversación Quetta presidente Casado capeó como anda te duele Puñal

Voz 40 27:40 el texto

Voz 0230 27:49 esta frase de Rivera que hemos escuchado antes sí que vamos a escuchar porque es genial justificar el salto de un candidato de una lista otra con unos imaginarios algunos que dicen que hay que pertenecer al mismo partido hasta la muerte

Voz 26 28:02 ya sé que algunos dicen que hay que ser del PP del PSOE hasta la muerte como si fuera una condena yo creo que no

Voz 0230 28:11 han muerto otros que esperar hasta el martes

Voz 25 28:13 pero

Voz 0230 28:17 hombre es bonito es que algunos imaginario que tiene una posición tan extrema que resulta ridícula mediante este algunos puedes justificar cualquier cosa te comes diecisiete hamburguesas ya alguien que te llama atención dices bueno algunos piensan que hay que morirse de hambre pero yo creo que no yo creo que es un estilo muy ribereño para justificar cualquier cosa que se ha pasado la campaña Rivera tendiendo la mano a Pablo Casado

Voz 11 28:41 metiendo la mano al señor Casado que por cierto todavía no ha respondido menos mal que le tendió la mano

Voz 0230 28:49 precisamente es Díaz Ayuso a la quién se ha quejado de que Rivera dice tender la mano pero apuñaló por la espalda

Voz 20 28:54 el presidente Pablo Casado ayer Albert Rivera detenía la mano

Voz 0230 28:57 mientras Alber Rivera estaba apuñalando

Voz 20 29:00 la espalda no frito

Voz 0230 29:02 poco está bien pero bueno hemos oído Pablo Casado en el debate de Atresmedia con un tono muy peleón

Voz 11 29:07 a mí usted no soberanía

Voz 0230 29:11 eh eh uno bueno ni la cara ni el dedo me levanta pero es que sabéis que Pablo Casado fue jefe de gabinete de José María Aznar que en un mitin del martes pasado decía esto

Voz 41 29:25 el encuentro también que si tengo por delante a alguno de los candidatos que había de ayer la verdad de que creo que me dura muy poco no es nada

Voz 0230 29:33 a mí me meto me meto el el el el el el el bueno el signo de esta campaña ha sido un poco de derecho indignada el mensaje de la derecha es la indignación han ido todos a por el votante de Vox aunque suponen indignados han puesto todos tan indignados que incluso para decir qué qué música te gusta necesitan indignarse a mi me gusta decir que me gusta lo indie o la fusión no Camela sepa no pero no hay una con petición entre Camela no no hay que escoger pues poner Camela y luego pues cambia si te pones Sidonie

Voz 25 30:27 viene a decirte

Voz 0230 30:31 hay tanto hay tanta necesidad de de de enemigo pues que se inventan enemigos que es lo propio de campaña electoral viajar a veces te despista Pablo Casado situó de hecho en Guipúzcoa

Voz 1795 30:47 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar que hecho

Voz 0230 30:54 todo el mundo sabe que de hecho está en África está junto a Melilla que es la única ciudad española de África según Casado

Voz 10 31:00 bueno bajo busco otra vez más eh

Voz 4 31:03 es un placer estar en Melilla el orgullo de la ciudad

Voz 0230 31:10 sí bueno también muy comentado lapsus de género en esta campaña también muy comentado lapsus de Irene Montero

Voz 0933 31:17 algunos están jubilados muy poquitos están en prisión y rindiendo cuentas ante la justicia y otros siguen en activo sin haber rendido cuentas manchando el nombre de muchos trabajadores y trabajadoras de los fuertes y Cuerpos de Seguridad del Estado Pedro

Voz 0230 31:30 Sánchez hoy Pedro Sánchez con sus disertaciones sobre la derecha de la ultraderecha pero es evidente que la derecha que está capturada por el discurso de la ultraderecha ha acabado haciendo unas consideraciones sobre abrazos a ver si lo dicen todo por utilizar frases hechas la frase hecha es entregarse sin rubor qué sugiere ser un poco desvergonzado es decir es algo peyorativo es una frase que no admite fácilmente la contraria entregarse con rubor mira este se entrega con rubor esto se dice no pero Sánchez se queja de que la derecha española se entrega la ultraderecha yp por utilizar la frase hecha dice se entrega con rubor se da cuenta de que no tiene sentido criticar una entrega con rubor índice mejor dicho sin ningún rubor entrando en una dinámica de categorías de rumores que tampoco encaja bien y al final parece que lo importante y se ha entregado con rubor sin rubor venga vamos a escuchar

Voz 10 32:21 combatir con argumentos las falacias y las mentiras de la ultraderecha no

Voz 2 32:25 no lo no nosotros CIS con rubor o mejor dicho sin ningún tipo de rubor

Voz 0230 32:30 qué hacéis con rubor mejor dicho sin ningún tipo de rubor los asistentes admiten debían estar algo desconcertados que dice que dice que hay que abrazarse con que con todos

Voz 42 32:40 el anillo darlo alta el Benedito Holanda Pablo ata a veces moverse es bueno con el DNI a veces moverse no con el Mena Hita

Voz 25 32:51 a veces no moverse es bueno a veces no moverse es malo con el mito calabaza

Voz 0230 32:59 que nos hemos olvidado de esta legislatura comenzó con Mariano Rajoy no sabemos cómo será el lunes pero sí sabemos que todo será muy distinto si habrá sorpresas quién sabe a veces incluso viéndolo no puede saber si es una sorpresa un error ha pasado en un restaurante que buscan a unos clientes que dejaron demasiada propina no cuenta Nerea

Voz 0933 33:18 es una noticia que podemos leer en el día a punto es los dueños del

Voz 43 33:21 la placita restaurante ha colgado un mensaje en Facebook para encontrar una pareja que estuvo comiendo en su restaurante el pasado viernes diecinueve pero que dejaron demasiado dinero para pagar la cuenta creen que fue un error sino una propina excesiva el importe de la comida había sido de cincuenta y tres con setenta euros pero los clientes dejaron ciento diez euros es decir cincuenta seis con treinta euros que es más de lo que costaba la cuenta en un restaurante creen que uno de los billetes de cincuenta se quedó algo pegado en otro no se dieron cuenta han dado de plazo un mes para que se reclamen saben quiénes son un matrimonio y un adolescente de centro Europa la cuestiones que creen que estaban de vacaciones en Semana Santa y por lo tanto

Voz 1 33:58 nunca lo van a que comieron comieron agua con gas Coca Cola pan alioli bacalao lasaña y cafecito de tres goles

Voz 28 34:14 la niña minan rige sociales

Voz 20 34:17 la Ventana

Voz 28 34:19 Infinity La Ventana

Voz 1 34:24 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 44 34:31 volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamaran pero aquellas que el vuelo refrenar en tu hermosura Amy dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esos no volverán volverán las tupida matriz selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores sea pero aquellas cuyas gotas mirábamos templado

Voz 21 35:05 y caer como lágrimas

Voz 44 35:08 esas no volverá

Voz 21 35:10 volverán del amor y las palabras tu corazón de su profundo sueño tal vez espero

Voz 44 35:19 pero mudo absorto de rodillas como senadora a ante suelta como yo te he querido a así no te querrán

Voz 1 35:30 muy Rimas y leyendas Gustavo Adolfo Bécquer mil ochocientos sesenta y cuatro Cadena SER El desquicia

Voz 45 35:49 buenas noches se puede gracias que carecía Gestoso pues ahora a descansar porque esto sabe lo que ha pasado eh

Voz 10 36:04 Ángels Barceló Hora veinticinco usted quiera

Voz 46 36:08 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 10 36:10 Nasser

Voz 11 36:14 David

Voz 10 36:15 con Cano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este jueves a las siete y media de la tarde resumirlo es como el club de la comedia pero que el cómico puede que la gana comedia perpetua lo más cutre

Voz 1 36:43 Sonia Castelo y a las ocho

Voz 10 36:45 en Ibiza en la vida moderna con David Broncano

Voz 0230 36:49 tal

Voz 25 36:52 un nuevo programa de humor en nuestra gratis para todo el mundo no cobramos entrada tampoco Cadena SER

Voz 28 37:02 cuenta con láser

Voz 25 37:05 pase lo que pase

Voz 45 37:11 no

Voz 48 37:16 tú

Voz 0230 37:19 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos gestoría registro buscase hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 49 37:27 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 50 37:40 soy Gabriel de cargas ahora por la reparación la sustitución de tu parabrisas

Voz 1667 37:44 te regalamos un juego de escobilla

Voz 10 37:46 álamo gratis

Voz 7 37:50 ETA ya ya

Voz 1 37:51 las punto es promoción válida hasta el cinco de mayo consulta condiciones encargadas punto es

Voz 11 37:56 de cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutuas de traer a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 12 38:04 vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cero

Voz 11 38:09 cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco

Voz 12 38:12 otro ocho cinco vamos mutua consulta

Voz 11 38:14 acciones en mutuo apuntó es

Voz 51 38:19 te has oigo tantas veces te has bailado tantas veces o no

Voz 11 38:26 colecciona con el país y los cuarenta clásica la discografía completa y cinco directos de una banda tan grande

Voz 1 38:31 que ni siquiera hemos querido mencionar su nombre Domingo el día

Voz 11 38:34 ocho A kind of magic y caja de regalo por mueve con noventa y cinco con el país dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos escucha este jueves en Hora veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en colaboración con El Corte Inglés

Voz 18 38:52 después de sacrificar tu sábados por la mañana durante diez años para llevarla a tenis incluso después de renunciar a tus fines de semana para ocuparse de sus hijos le pregunta si van a venir a comer el domingo a lo que ella te espeta a leer mamá tú tienes que hacer tu vida

Voz 10 39:09 te has preguntado si ser madre compensa compensa

Voz 13 39:13 el cinco de mayo extra a día de la madre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho once

Voz 44 39:22 hola soy Sara Carbonero y quiero pedirte ayuda para los niños de Yemen allí a los niños que no los mata la guerra los mata el hambre cada diez minutos muere un niño por falta de alimentos por favor hazte socio de UNICEF en el novecientos novecientos siete quinientos treinta o en UNICEF ayuda a punto es los niños indefensos de Yemen te necesitan en La Ventana con Carla

Voz 0933 39:56 veinte minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias La Ventana todo por la radio y José Antonio Pardo

Voz 10 40:02 claro porque os veo que necesitáis un abogado

Voz 0933 40:06 como experto para hacer la declaración de la renta firmar un contrato de alquiler reclamar indemnización tengo la solución al alcance de la mano contrata ahora la tarifa plana de legalidad

Voz 10 40:15 por sólo quince euros al mes que sientes el poder es el poder contar con un abogado cuántas veces necesites abogado más gratis a legalizar novecientos cien seis seis tres novecientos cien se tres formatos ilegalizar

Voz 29 40:37 Especialistas secundarios bueno vamos a tratar de conocer hoy un grupo de de de población española que esto es diestro adquiriendo pues gran importancia de los medios de comunicación se está mostrando muy interesados en este grupo me estoy refiriendo a

Voz 10 40:50 los indecisos

Voz 1795 40:54 cómo piensan

Voz 29 40:55 los indecisos de que es alimentan un indeciso nace osea hace si eres uno estos indecisos que todavía no sabe quién votará el domingo Kevin llámanos queremos conocerte queremos saber cómo respiras mira a alguien que desde Cartagena se pone en contacto con nosotros para explicarnos su decisión buenas tardes amigo amigo

Voz 7 41:13 hola buenas tardes ventanas moda cuadritos se llama Claudia Schiffer Martínez

Voz 29 41:18 no tiene sesenta y ocho

Voz 7 41:20 tras grada tres y ahora mismo no me interesa pasarme Jazztel gracias muy bien

Voz 29 41:26 pero eso ustedes Claudia Schiffer Martínez es usted una de estas miles de indecisos indecisos que hay en España de de cara al domingo verdad

Voz 7 41:34 si es que votaré a estos al otro a lo es todo al otro eso es todo

Voz 52 41:39 ah ya ya pero no tiene una ligerísima preferencia para uno mira te llame Arman si lo único que quiero es un hombre

Voz 7 41:50 quemada de reír Ramiro pero ya estoy con la menopausia hace año yo ahora quiero que me haga Terry no quiero ni la sanidad pública me da igual Cataluña la pensión el hambre en el mundo el cambio climático yo sólo quiero que me hagan desde y hoy en día en mi vida

Voz 29 42:05 hay algún candidato que le haga de reír o no

Voz 7 42:07 todos pero me hacen de rentas por igual pena a ir a la indecisión que te yo

Voz 52 42:12 bueno pues como aquella mató a Albert gracias Pablo ha quedado

Voz 29 42:18 carísimo Vangal vamos en otra llamada otra indeciso hola buenas tardes

Voz 52 42:22 su nombre llamo Barnes cómodo Turner de Lavapiés Lavapiés las manos arriba poquito más arriba veinticuatro años tienes a mí también

Voz 29 42:33 es decir eso no si me encanta me encanta

Voz 52 42:36 se lo porque la última

Voz 7 42:38 no sepa tras una noche con los billares y me encantó su desarrollo ahora vamos siempre juntos

Voz 1 42:48 os vais soy un grupo de indecisos

Voz 7 42:51 no a una nueva tribu urbana no sé si va caracterizar por no saber a quién votar por no saber qué tipo de música Nomura pena escuchar desde Chenoa hasta metálica pasando por Iñaki de la Torre no ejecutivo otro Dagos revelado somos muy pesimista muy optimistas mucha mucho

Voz 52 43:09 como mucho en decisión se queréis comerte el indecisión de cara al domingo una especie de de forma de vida que ha intentado pese a partir del domingo que porque los indecisos van a desaparecer esta lunes

Voz 7 43:19 Clapton es bueno para parte del une volver es un gilipollas que es lo que era antes no

Voz 52 43:22 ha sido siempre verdad pues muchísimas gracias por tu último indeciso hola buenas tardes hola cuál es tu nombre falso indeciso verdad mucho ella pero tienes menos dudas entre los partidos no

Voz 7 43:39 yo soy muy muy muy muy muy muy muy animalista muy al Pacma a ella tenga pareja porque mira que no encontrar nadie mejor que me intenta tres gatos

Voz 52 43:52 sí sí

Voz 0230 43:54 sí bueno

Voz 7 43:56 o al maltrato de los animales de cualquier forma en cualquier contexto pero pero soy torero ya

Voz 25 44:05 catamarán

Voz 7 44:08 agregó que pareja

Voz 0230 44:10 si alguna vez lo metió

Voz 7 44:12 en el microondas a ver qué pasaba en el tenis yo creo que es un partido que defiende bastante

Voz 29 44:18 los defiendo sé que tú estás ahora el corazón debió entre pack My Vox no

Voz 7 44:22 que a ver si pactan a ver si pacta

Voz 29 44:26 bueno pues me quedo con eso creo que es el más paradigmático gracias amigos

Voz 7 44:30 sí que sí

Voz 29 44:33 sí sí sí que es pelotita gracias es una pequeña muestra Francino

Voz 25 44:51 Ruiz todo tuyo venga pues miraba la acusaba de pelos no de cucarachas no es que no ven común nada tan va de estas el estudio de radio bajarlos un grito y unos gritos borra sí ha pegado un grito levantaba bueno

Voz 20 45:18 no te lo juro me me me da un barrido me mareo me down

Voz 25 45:24 en el pecho y que se lo he dicho Tu cara muy incómodo para y bueno yo quería hablar de hablábamos de estábamos hablando de pelos no ya verás cuántos cuanto estabais perro aquí tiene terraza Millar no tuve y Barbados

Voz 0933 45:59 cada día más indiqué

Voz 25 46:02 que también bueno pues que sepáis son más limpios que las barbas son más limpios

Voz 0230 46:12 claro según el estudio del

Voz 20 46:15 el Clínic de Suiza esa gente hizo esta investigación para saber si los hombres pueden contraer enfermedades a través del vello facial para ello analizaron a dieciocho hombres y treinta perros de diferentes razas para comparar los niveles aquello de bacteriano los resultados son bastante contundentes y la conclusión mucho más llamativa que la que ellos buscaban según el estudio todos los hombres con barba de entre dieciocho y setenta y seis años sea al cien por cien tienen altas cantidades de bacterias en sí

Voz 25 46:46 para nosotros

Voz 20 46:49 pues tres de los treinta perros lo que representa casi un setenta y siete por ciento frente al cien por cien sólo veintitrés de los treinta tuvieron un resultado similar incluso inferior en siete de los hombres investigados había un serio riesgo de enfermedades y han sido los perros no había días bueno este trabajo permite afirmar sin riesgo a equivocarse que los perros pueden ser considerados como limpios si los comparamos a las barbas de los hombres en palabras de los autores que ahora la cucaracha

Voz 25 47:22 lo más relevante con todo el respeto

Voz 20 47:26 bueno esta investigación a mí me ha recordado una que os conté hace cosa de un año no sé si os acordaréis que concluía que las camas de los chimpancés son más limpias que las nuestras que había mucha más acumula sí

Voz 25 47:37 bueno porque yo nuestra idea

Voz 20 47:39 eh ellos las airean digo porque nos cambian no porque ella es cada día cambian de Caamaño

Voz 25 47:46 de las sábanas que parece santo sudario de José por favor

Voz 20 48:01 Decía Cavallo buenas tardes buenas tardes ya os traigo una exclusiva hoy ha vuelto Juego de tronos que no lo habías leído por ahí es una serie que se está dando a conocer con dragones y zombis bueno lo mejor de la vuelta de Juego de tronos la última temporada de la serie además de tener temas de conversación con gente con la que habitualmente sólo hablas el tiempo es el regreso de la mejor comentarista de series que ha dado este país las mejores Review se llama Guadalupe finianos en la temporada siete de las series hizo famosa por sus comentarios durante el visionado de un capítulo que grabó su nieto es verdad vamos a recordarle

Voz 21 48:38 todas no tuviera Juan esta destacó que incorporar esta después de ella

Voz 20 48:53 bueno pues Guadalupe ha regresado en la octava temporada como no Icon cuenta de Instagram se llama allí abuela de dragones otra cosa mando este mensaje de agradecimiento a sus seguidores entre los que está Hipólito de Puente Viejo al parecer

Voz 2 49:05 impone tarde de Puente dijo mucha gente famosa que yo no que me ha dado mucho que nada dicho señora me gustaba mucho su nato hacen mi no que estos demasiado con hasta mía España

Voz 20 49:24 no tiene seis mil seguidores tiene casi veinticinco mil ahora mismo ya se analiza el primer capítulo de la temporada es suprimido los posibles spoiler así que tranquilos

Voz 21 49:33 mira de Inmaculada qué guapo mira dentro entrada enlace Caffa ayer el contenido en pero miran caso había visto la casta tan bonita eh para ambientar de los todo huerto entenderle vuelven los toda

Voz 20 49:54 el de los ojos vueltos es Bran Stark que mira la agenda así de forma pues mítica

Voz 0230 50:01 del segundo

Voz 20 50:01 esto la dejado además estas perlas también ha suprimido los spoiler

Voz 21 50:05 al el rótulo contento ni nada que Erdogan

Voz 2 50:11 mira que lo está diciendo el que habitan

Voz 21 50:14 sí que hay sobre un mismo padre no puede está alguien no tan bajito y el otro conmigo

Voz 25 50:24 ya

Voz 20 50:27 me voy a hacer una camiseta que ponga hasta el rótulos bonito

Voz 1795 50:33 grande

Voz 53 51:04 no pronto

Voz 25 51:24 vaya comienzo de la clase de música con el profesor

Voz 1177 51:27 Iñaki de la Torre más bien con enseñar en el Broadway que creo recordar tema de originalmente aunque lo hizo famoso en esta versión en un grandísimo guitarrista de jazz de digamos de la vertiente más copera osea de la que de un concierto de esas digamos inteligibles no de este jazz moderno que te tiene que gustar el muchísimo para que vaya a saberlo pero bueno ese no es el hilo de la cosa es que este hombre hace una cosa muy habitual te gusta Camela

Voz 25 51:55 moderno que todo

Voz 10 51:56 Paquita bueno pues se tenía

Voz 25 51:58 tenía este capítulo

Voz 1177 52:01 miente por una cosa que os voy a poner después que van muy con la campaña electoral pero es que hoy vamos a hablar de instrumentos que van pegados a la voz o voces que van pegados a instrumentos porque siempre digo la voz al final es un instrumento más entonces este hombre hacía esto que es ya está subiendo de fondo pero qué os voy a poner a con mucha más presencia que es que a la vez que tocaba la guitarra lo mismo que estaba tocando con los dedos lo Tara de Abba

Voz 4 52:24 atención

Voz 0788 52:42 es una coordinación de los dos brutal no es fácil lo hacen muchas la verdad voy a poner un ejemplo más por ejemplo Albert Collins lo cosa caracoles estaba ya muy mayor cuando empezó a hacer esto y además nos tenían peor voz simplemente pero al realizar un guitarrista muy famosos de blues creaban de Master of the Tele Caster la tele Castells la Fender Telecable la guitarra lo hacía también pero es un efecto muy cachondo de lo de hacerlo con la manos a la vez que con la voz y aparte es difícil quiero decir que tú estás pensando que lo que están haciendo tus dedos tiene un sonido esos para que veáis confiesa un músico también esto decía que tiene que ver con la campaña electoral porque realmente esta sección Ale la he traído porque se me ocurrió la idea por un guitarrista maravilloso que se llama Miguel Fraile que colgó hace algunos meses un vídeo estupendo en el cual el guitarrista profesional toca con mucha gente toca de todo

Voz 10 53:53 pero él lo que dijo es los la voz

Voz 1177 53:55 se puede convertir en música concretamente el modo en el que habla Pedro Sánchez se puede tocar con la guitarra escuchando porque cogió un mitin de hace unos cuantos meses no sede cuando en la anterior campaña se puso a tocar la guitarra encima Breixo

Voz 54 54:07 lo que todavía de líder

Voz 0788 54:33 qué barbaridad ávido tras

Voz 1177 54:36 además el vídeo ves cómo va moviendo los dedos es brutal iba subiendo en el mástil porque Pedro Sánchez va de más grave la más agudo se podría hacer con la voz de todo el mundo es maravilloso ya os digo porque creo que tenga el mérito es Miguel Fraile se llama bueno vamos a hacer cosas parecidas que es lo que decía yo sólo en House high the moon hay un contrabajista que se llama made Quintet que tienen eso con intentó letanía vaya la gran propiedad del era que tocaba el contrabajo con el arco y a la vez cantaba lo que estaba tocando

Voz 55 55:07 el quince de

Voz 0788 55:22 los Hawley por si lo queréis Biar y luego por ejemplo Ella Fitzgerald con el escaño que decían que era eso de hacer como ruidos con la voz acompañaba a los metales de la Orquesta de

Voz 56 55:47 tú tú eh

Voz 57 55:53 sí

Voz 0788 56:03 sí una parte del sólo lo hacía comparando los metales otra parte sala iba inventando pero es el fantástico han pegados al unísono hicieron lo mismo con la voz de Francoise Hardy la con la cantante francesa