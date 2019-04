La Ventana (25/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias la violencia machista se cruzan en la campaña electoral tras el crimen de Adeje la vicepresidenta Carmen Calvo ha condenado el asesinato de una mujer iré a su hijo de diez años en esa localidad tinerfeña y reclama la conciencia de todos para afrontar este problema

Voz 1875 00:21 estamos delante de la tragedia más importante que soporta nuestro país que que mantiene a una sociedad en vilo porque las mujeres son asesinadas y a veces los menores de una manera completamente brutal irracional por el hecho de ser mujeres estamos delante repito de un nuevo caso que nos tiene que llamar a todos a redoblar esfuerzo a propagar conciencia cívica irresponsabilidad de todo frente a esta situación

Voz 0313 00:49 palabras de Carmen Calvo y que más contamos hasta ahora Pablo

Voz 1667 00:51 pues de entrada uno enredos Ciudadanos y Partido Popular han recurrido ante la Junta Electoral Central las candidaturas de Carles Puigdemont dos de sus exconsejeros a las elecciones europeas con qué argumentos Pablo Tallón

Voz 1673 01:03 después de que el Boletín Oficial del Estado haya publicado las listas para las europeas Ciudadanos y el PP han decidido recurrir la de Jones para Cataluña porque entienden que Puig Ramón con mini pensativo no cumple los requisitos que marca la ley electoral entre los vientos que utilizan está por ejemplo que sólo pueden presentarse a las elecciones los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos en este sentido consideran que estos miembros de la anterior guber no lo están ponen como ejemplo que si pisaran territorio español serían detenidos o que Puigdemont no pudo someterse a la investidura distancia en el Parlament Jones para Cataluña presentara alegaciones irá por ejemplo que Luis Puig que también se fue al extranjero se pudo presentar a las generales

Voz 1667 01:41 domingo tal y como les hemos contado hace un ahora el Partido Popular ha incorporado a su lista de las europeas al padre del opositor venezolano Leopoldo López va a cubrir la baja de Ángel Garrido tras su salida a ciudadanos y sigue a la baja la producción de vehículos en España la razón está en la caída de las exportaciones a Europa datos con Toni da Cunha

Voz 2 02:00 un tres con tres por ciento menos de exportaciones en el mes de marzo con respecto al mismo mes de dos mil dieciocho según la patronal de fabricantes Anfac el mismo descenso que en el primer trimestre del año esta caída se explica por el menor número de matriculaciones en Francia Alemania Reino Unido e Italia que son los países que más vehículos compran a España la mayor parte de la producción española Se vende fuera a menos exportación menos producción aquí ha bajado un cero con tres por ciento interanual en marzo un uno con siete por ciento en el primer trimestre

Voz 1667 02:28 deportes José Antonio Duro hoy se cierra la jornada treinta y cuatro

Voz 1621 02:30 en primera división lo hace con tres partidos desde las siete y media el Sevilla Rayo Vallecano antes de las ocho y media el Real Sociedad Villarreal desde las nueve y media al Getafe Real Madrid en el Coliseum desde las siete y veinte vamos a contar todos los partidos en Carrusel y la victoria ayer del Atlético ante el Valencia dejó para el fin de semana el probable alirón del Barça que el sábado va a tener una nueva oportunidad primero con el Atlético Valladolid después con su propio partido que es el Barça Levante y eso sí el trofeo menos entregará hasta el último partido del Barça como local además en tenis Conde de Godó Nadal ganó Ferrer dos cero en octavos de final seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 el Ayuntamiento de Madrid acaba de cerrar el parque del Retiro por el fuerte viento que se está registrando ahora mismo en la capital este cierre que se toma por precaución se aplica también a otros jardines a la Quinta de los Molinos a los Jardines de Sabatini a La Rosaleda del Parque del Oeste a Fuente del Berro ya Torre Arias por el riesgo de caída de ramas y árboles entre tanto con no han las largas colas en las oficinas de Correos de todo Madrid para poder votar muchas de ellas cierran a las doce de esta noche estarán abiertas también mañana hasta las dos de la tarde en algunas oficinas están produciendo hasta cuatro horas de espera es el caso de la de la calle Guzmán el Bueno de la capital

Voz 3 03:37 pues llevamos aquí desde las ocho de la mañana cuatro horas y media jugaba con las que hay llevar todas las semanas para colas por la mañana por la tarde y Loquillo conmigo común

Voz 4 03:45 luego otros antes que yo tiernos venga voy aviso para recoger la papeleta nos han dicho que hay dos colas pues esperamos no tener que hacer dos veces la cosa la verdad a me llegó el voto

Voz 3 03:55 la Semana Santa pero claro yo no estaba en casa como mucha gente no

Voz 1915 03:58 Podemos ha pedido al Defensor del Pueblo que intente paralizar el proceso de expulsión de veintitrés menores marroquíes el Ministerio del Interior tiene el consentimiento de la Comunidad de Madrid que es que en los tutela el Gobierno regional dice que ellos harán lo que sea para lo que sea mejor para esos chavales aunque eso suponga echarles del país el presidente en funciones

Voz 5 04:15 pero Roya si la Administración General del Estado con el visto bueno del informe de la Consejería pero también con el visto bueno de la Fiscalía de Menores determina que lo mejor para el menor es que es regrese a su país en compañía de su familia

Voz 1590 04:28 ya sea acatará pero siempre pensando

Voz 5 04:31 el bienestar de estos jóvenes yo

Voz 1915 04:33 ha quedado paralizado el recurso de la FAPA Giner de los Ríos que pedía la impugnación de la evaluación final de Bachillerato que sustituyó a la Selectividad el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la petición de la Federación de Padres y Madres que entiende que los criterios de admisión tenían que haberse publicado al menos con un curso de antelación tenemos doce grados en el centro de Madrid

Voz 1667 05:00 de momento es todo más noticias en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la SER cadenas

Voz 1 05:07 de servicios informativos

Voz 0545 05:16 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por mi seguros

Voz 6 05:20 Duarte traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 7 05:36 hola cariño sabes que hace la policía en el portal si robada a los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado hace nada menos atrás ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 8 05:48 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerde a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 06:01 Bush ha sido elegida mejor gestoras nacional dos mil dieciocho y mejor gestora de renta fija además mutua fondo España también debutó activos ha sido elegido mejor fondo de renta variable española en la vida no se puede tener todo inmutó activos visto lo visto llamé al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutó activos la primera gestora independiente premios expansión olfato folleto y condiciones en moto a punto es

Voz 9 06:26 elecciones generales del veintiocho de abril

Voz 10 06:29 si quieres estar bien informado

Voz 11 06:31 vota por La Ser nuestra mis planes e intentar pactar con un par

Voz 9 06:35 creo que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario a Partido Socialista este viernes a las nueve una hora menos en Canarias Pedro Sánchez en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 12 06:45 J por La Ser la radio en la que grande en todos los programas

Voz 9 06:50 a ese buena elección

Voz 1622 06:54 quiere reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación

Voz 9 07:04 al empresa

Voz 13 07:06 que que enseña unos valores que respete el medio ambiente

Voz 9 07:09 pienso luego actuó ya disponible

Voz 1622 07:11 la web de Podium podcast Eden ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 14 07:16 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 1203 07:19 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 15 07:37 extremeños Cinco Días a la Innovación Empresarial si tienes un proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada una universidad presente tras los Premios Cinco Días bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 1203 07:56 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank ir Repsol

Voz 16 08:00 aún Juan que todos tenemos

Voz 9 08:03 con jefe todos hemos pedido en préstamo

Voz 16 08:05 alguna vez por eso a todos entendemos a Freddy en esta

Voz 9 08:09 colecciona con El País y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 7 08:25 ya vale dijo echar un cable necesitaba sino con pelo natural pues es lo mismo

Voz 12 08:33 nunca

Voz 0313 08:35 fue el viernes

Voz 14 08:38 hay favores que sólo sesenta y tres millones de euros pueden devolver este viernes Bute de sesenta y tres millones en el euro ya opera once millones para dar y Tamara

Voz 17 08:47 sea sólo quiero que de por sí

Voz 9 08:50 es con naturalidad de sexo en la amistad con sexo de por medio para que ésta sentimental

Voz 18 08:56 creías que tengo autoestima suficiente para tener Greater estoy muy bien total

Voz 9 09:01 amor y sexuales cuál sería tu gran fantasía sexual arropado por cierto después de una relación sexual el sexo virtual te parece que el sexo esta soy yo pude es dejarnos tus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis tres suena esta noche hablamos de sexo en el de a partir de la una y media

Voz 19 09:31 con Mara Torres

Voz 20 09:36 y si te digo que hay una exitosa se

Voz 18 09:39 diez sobre la mafia napolitana que se acaba de estrenar claro la última temporada de Gomorra cada capítulo bate récords en Italia llega tener más espectadores que la final de la Champions Gomorra es una serie original de Sky y puedes ver todas las temporadas junto a los mejores canales de pago películas mucho más prevaleció el primer mes es gratis entran sky punto es

Voz 9 10:02 la Ventana con Carles Francino solo

Voz 0313 10:05 a seis y diez las cinco y diez en Canarias hay días tan señalados en la historia tan tan especiales que casi con enunciar los suficiente para saber lo que viene detrás nosotros por ejemplo tuvimos bueno tenemos el dieciocho de julio ya sabemos lo que hubo bueno pues en Portugal en Portugal tienen hoy concretamente el veinticinco de abril el día de la Revolución de los Claveles

Voz 21 10:32 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:49 y ahora que se han quitado la careta algunos generales franquistas viene bien recordar a otros ejércitos que estuvieron y están más cerca de la democracia de los ciudadanos que de los dictadores y la dictadura hace cuarenta y cinco años el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro una sublevación de militares demócratas acabó con cuarenta años de dictadura en ese gran país vecino que es Portugal fue la Revolución de los Claveles ver a aquellos soldados y a sus oficiales restableciendo las libertades en Portugal y con flores en las bocas de sus fusiles da mucha envidia ya otros debería darles vergüenza

Voz 22 11:33 sí

Voz 23 11:45 yo

Voz 1626 11:49 en Portugal mandaba un dictador muy bicho que se llamaba Salazar colega de otro tirano bicho que atendía por Franco con el que compartía el cansino lema de Dios patria y familia y el mismo odio a la libertad España y Portugal se diferenciaban sin embargo en los Ejércitos porque el portugués se sentía más cerca de los ciudadanos que del dictado además de harto de luchar en defendibles guerras coloniales los oficiales portugueses veían que mucha patria mucho Dios mucha familia pero el pueblo vivía en la miseria en la incultura y atenazados por el miedo Portugal era una cárcel oscura hay represora y su ejército decidió defender su patria como hay que defenderla poniéndose del lado de los portugueses no de sus verdugos pena que Salazar cáscara cuatro años antes Hinault pudiera llevarse el disgusto aunque la canción grabando la vila morena fue la que enmarcó oficialmente el inicio del golpe la primera señal de que todo iba según lo previsto sonó por la radio hora y media antes todavía noche del veinticuatro de abril

Voz 0545 12:52 la balada de POYS duda Deus fue como decir

Voz 1590 12:56 a sus puestos preparados

Voz 0545 12:58 listo

Voz 1626 13:20 las compañías que mandó el Gobierno a reprimir el golpe se unieron a los sublevados y las ganas de conquistar la libertad sin violencia quedó patente con todos aquellos claveles que los soldados colocaron en las bocas de sus fusiles en doce horas la revolución triunfo cuando un grupo de oficiales demócratas españoles inspirados en la revolución de los claveles fundó la Unión Militar Democrática creyendo que también se podría conseguir aquí resultó que no se jugaron el cuello acabaron encarcelados poco se lo agradecieron como merecen por haber

Voz 16 13:53 ha intentado voten cada espacio que se deja libre lo invade un enemigo de la libertad

Voz 25 14:00 ah

Voz 12 14:02 qué

Voz 26 14:05 grupo

Voz 27 14:07 no es mal la reflexión iba al Consejo en un

Voz 0313 14:10 día como hoy urgió nos regalaba Nieves Concostrina

Voz 27 14:13 ni muchísimo menos por cierto veinticinco de abril

Voz 0313 14:15 yo hoy abrimos Radio lindo precisamente desde Portugal

Voz 12 14:30 una mirada particular parado con él

Voz 0313 15:06 desde Lisboa esta tarde en La Ventana Elvira Lindo hola qué tal

Voz 0545 15:10 hola bueno pues deseamos celebrar ese veinticinco de abril dos dentro cuando salga de aquí de la radio me había feliz porque hoy está en Lisboa fiestas la verdad es que por primera vez yo creo que pasó aquí el veinticinco de abril y no sabía que había tantísimas actividades relacionadas con el veinticinco abril bueno es una fiesta nacional obviamente Osama

Voz 0313 15:35 el pero comparable a nuestro doce de octubre algo diferente

Voz 0545 15:40 creo que muy que muy distinto sea el el doce de octubre como suele ocurrir en España no sé si estás de acuerdo que casi todo lo histórico

Voz 1590 15:49 tiene un fondo polémico yo

Voz 0545 15:51 es muy discutible no desde luego había o otras posibilidades que el doce de octubre para marcar nuestra fe para situarnos esta fecha la nuestra fiesta nacional no pero lo curioso es que sea un veinticinco de abril Un día de revolución el que se haya convertido en la fiesta tan nacional un país han con tanto consenso tan aprobado por todas las opciones políticas no porque de alguna manera supuso con todos los problemas que conllevó el esta revolución supuso el paso a la dictadura a la democracia yo creo que es así como Leo como lo entiende todo el mundo

Voz 0313 16:47 oye porque ha elegido ya Cesaria Evora Elvira

Voz 0545 16:49 qué Cesaria Evora aparte que me encantan música ella y me gustó mucho la música de Cabo Verde como yo sabía que vosotros habéis a nombrar Concostrina iba a nombrar antes

Voz 1590 17:00 la revolución de los claveles lleva a Sony

Voz 0545 17:03 a la canción de José Afonso que por cierto tiene una fundación eh aquí en Lisboa que se puede visitar y es como una especie de héroe nacional música de la música y político o no pero yo a mí una de las cosas que me gusta de la cultura portuguesas la presencia que tiene la cultura de los distintos países africanos que en su momento fueron colonias portuguesas no era una de ellas era Cabo Verde hay claro el portugués suena completamente distinto en en los labios de de cantantes de estos países no ir pero finalmente muchas cosas se se han unido se han fusionado tú sabes que la música es tan difícil eso que eso que dicen los músicos de hacer música fusión yo creo que es que antes de una cultura tiene que dejarse impregnar por la otra no y este es el caso de las distintas culturas de los distintos países africanos donde estaba no Portugal que finalmente es por fortuna Se acabó el imperio portugués que tanto le gustaba tanto presumían Salazar pero es verdad que el la la cultura africana sigue que eso es lo que cuenta sigue impregnando toda la cultura portuguesa y además tiene mucho que ver con ese veinticinco de abril del que del que hablaba Nieves porque a raíz de en el fondo todo comenzó con una revuelta los militares larguísima guerra colonial no

Voz 0313 18:34 pues hay que recordar porque la memoria es frágil y por si alguien no lo conoce que Portugal tenía como colonias a Cabo Verde a Mozambique y Angola justo en el retorno de casi un millón de personas que vivían ahí Iker regresaron a la metrópoli fue uno de los factores que permitió cambiar vivo que provocó el cambio en el país

Voz 0545 18:51 claro claro porque esto los últimos tiempos se han publicado en los últimos la última década se han empezado a publicar novelas yo creo que en gran parte escritas por niños que nacieron en en aquellos países de África y que luego se convirtieron en los niños retornados aquí a a Portugal hay que imaginar una cosa que a mí me parece increíble que haya un país muy pequeño como era cómo es y cómo era más todavía entonces Portugal que tendría como unos siete millones de habitantes de pronto se le ha se celebraba aquí casi setecientas mil personas osea que como un diez por ciento del país venía de otros países y realmente tampoco eran portugueses aunque se llamaban retornados ellos a lo mejor eran de segunda o tercera acción ya los últimos años se han publicado novelas yo yo voy a recomendar dos que están porque están traducidas al castellano una es el retorno sobre el aquellas que en el país y me parece una novela preciosa de Dulce María Cardoso el otras Cuaderno de memorias coloniales de Isabel fije iré que te que también es una no vela respeta y fíjate que las dos tienen en común en una cosa que están contadas en primera persona una por un niño y otro por una niña que vivieron en esos países africanos de los cuales la gente tiene incluso eran los nietos tienen una gran nostalgia porque hay que pensar ya ah fíjate que ahora que hablamos tanto de la inmigración imagínate que llegarán de pronto setecientas personas a España que el Gobierno de la revolución en aquellos prime en aquel primer año se hizo cargo de la manera que pudo de alojar a a toda esta gente que venía de fuera no los alojaron en hoteles en hoteles de ABC serán hoteles de lujo y por todo lo el norte y el sur de de Portugal pero claro eso fue muy traumático para gente que venía de unos países yo ya hemos conocido aquí a escritores que se vivieron esa experiencia que venían de Angola o por ejemplo muy tú puedes pensar que Portugal era Europa no lo era África y tú puedes hacerte una idea completamente equivocada porque en realidad ellos venían de países muchísimo más abierto

Voz 19 21:12 con mucha más cultura con mucha más

Voz 0545 21:16 más inquietud comercial ya con el tiempo pues todos han debido de reconocer que afortunadamente llegaron aquí eso retornados y le dieron una nueva vida al país

Voz 0313 21:28 estás mal fíjate yo estaba pensando cuando te escuchaban tu primera intervención comparados porque está muy bien saberlo eso sea

Voz 0545 21:34 claro nuestro doce de octubre no tiene nada que ver

Voz 0313 21:36 con el veinticinco de abril de Portugal porque tu relato You descripción es un relato de haber sido Diego bien

Voz 28 21:42 y épica de

Voz 0313 21:45 pica nacional sin discusiones

Voz 28 21:47 siento sin sin sin sin división

Voz 0313 21:50 se a Portugal en este sentido a partir de una revolución de los militares fíjate qué distinto del gas de España tiene un relato propio tiene un relato nacional propio que nadie discute además luego hay diferencias en otras cosas pero eso nadie lo discute

Voz 0545 22:03 por supuesto porque lo celebran gente de moderada conservadora o de izquierda

Voz 1626 22:09 las no gente que incluso

Voz 0545 22:11 a lo mejor hubiera querido que la revolución fuera más allá porque los dos primeros años y hubo un un un un periodo revolucionario que no se sabía hacia donde iba donde iba a acabar y que casi así a casi casi acabó en una guerra civil afortunadamente el paisaje recondujo y se llevó hacia una democracia pero ahora lo celebra todo el mundo me da esto de la Revolución de los Claveles es es todo tan popular y tiene todo tanta poesía que realmente te da un poco de envidia no el el poder celebrar sin no sé cómo decirte simple

Voz 0313 22:53 creo que son la fiesta nacional entonces

Voz 0545 22:57 la revolución de los claveles en realidad no es porque los soldados decidieran tuviera la iniciativa de llevar claveles sino porque una mujer que era una camarera Se llamaba celeste salía en ese momento que era temprano pésimo a la a la mano hacer cogió los claveles que no había podido vender en la cafetería en la que estaba entonces ella no sabía que estaba en los tanques en en el centro de de la ciudad se encontró con un soldado que le pidió un pitillo porque estaba herido de frío pidió un cigarro ya no tenía tabaco trato de buscar Pray y finalmente le dijo bueno pues te dio un clavel entonces el soldado se lo puso en el poseen y que Le le gusto el hecho de llevar flores en un fusil que parecía que le quitaba ese fusil toda la intención de asesinaran al lío de o de ser amenazante los otros soldados la imitaron se quedaron con los claveles no entonces lo que es una maravilla es a visitarlas distintos museos de la ciudad que hoy están abiertos y que tienen actividades en relación al veinticinco de abril siempre con un lenguaje de la democracia la libertad no lo que es una maravilla es todo el el fondo fotográfico que hay de aquellos días que tú seguramente con once

Voz 0313 24:21 sí sí sí sí porque eso

Voz 0545 24:24 muy emocionantes una una guerra sin sangre como se dijo aquí una revolución sin sangre hay un poema popular que se dedicó a esta mujer celeste que dice tú mujer de palmo y medio porque al parecer era muy bajo a ETA de voz dulce y mirar brilla ante habla soy sin recelo de una abril muy importante fuste fuiste la tierra donde el el club los claveles florecieron y así floreció una guerra una guerra que no sangró yo creo que eso es algo que es tan difícil que un estado parecido donde se va a acabar con una dictadura no corra la sangre ya había como una especie de celebración popular porque por la radio además de esas canciones que han sonado pues hubo un aviso para que la gente no saliera a la calle

Voz 0313 25:17 fíjate la gente sí sí fíjate en esos días ya que estamos recordando una página tan importante de la historia tan importante y tan próxima otros además mira en ese día Manolo Alcalá que ha enviado especial de Radio Televisión Española a Portugal en mitad del de esos momentos de tensión que aún no se sabía muy bien lo que iba a ocurrir por dónde irían las cosas se acerca al al nuevo presidente al que será el primer presidente de la de la actual República Antonio Espínola general Spínola que había encabezado el levantamiento militar irá empieza a preguntar cosas este documento es muy bueno porque son preguntas y respuestas del quiera ya nuevo presidente de Portugal

Voz 29 25:52 señor presidente podríamos preguntar cuál será la línea en la política exterior de Portugal en estos momentos va ese como Mourinho de Bashir dentro de una línea de apertura y consolidación este evolución sus sueños Give ilustrado el futuro de y con miras al progreso de Portugal en sus acuerdos intercontinentales y continental puede hablarnos de la reacción del pueblo portugués en este golpe militar con la reacción del pueblo portugués magnífica magnífica juntos sobrepasado largamente todas las expectativas ha habido víctimas cree creo que no queda algún foco enfrentado a las fuerzas armadas y creo que no hubo algunos tiros fueron tiros esporádicos Nos no quiere decir algo para España que en este mundo en este momento está expectante ante los acontecimientos que se están desarrollando en Portugal señor presidente Krahe rain creo que la nueva orientación que va a imprimirse en la política porno esa vientos no afectará a las relaciones entre procuran eh a public publique porque es muy gritara a Portugal

Voz 0313 27:16 hay gente que que que documento tan joven Iker documento tan valioso y fíjate tú que conoces también ese país Elvira quería preguntarte y eso seguro que muchos oyentes a lo están planteando también la forma en la que acaba el régimen de Salazar hace que hoy en Portugal no exista una ultraderecha en fin como como tenemos aquí a directamente con otros países europeos se entiende por esa forma de determinar con una dictadura porque claro aquí también hubo la sublevación militar en España es un resultado distinto

Voz 0545 27:44 pues fíjate leía ayer en un en un número especial que han hecho sobre veinticinco de abril y hay muchas entrevistas a los militares de entonces que muchos eran casi chiquillos a gente de veintitantos años que estaban en las colonias había capitanes sobre todo había esa media graduación no uno de ellos decía en Portugal no tenemos extrema derecha porque sabemos lo que es el fascismo bueno es una buena explicación pero no sirve no sirve para esto es una buena explicación y es muy bonita yo ojalá fuera así que cuando conocí eras una cosa no volviera saca de lo que lo que has conocido yo creo que en fin el el resultado yo creo que es que es un país más tranquilo que el nuestro tengo esa sensación en todo no entonces hasta los acontecimientos históricos son vividos es una revolución inaudita yo es que creo no sé si en otro sitio una revolución tan poética ID de estas características pero lo bonito es que están ahí en ese número especial muchos de los militares que siguen que quedan vivos están hablando con orgullo de lo que revolución ni ir diciendo No somos héroes esto forma parte de un movimiento de un movimiento que es curioso porque el movimiento nacido de un hartazgo de que tenía que ver con el maltrato a los a los me es África o sea que que parece que nace de una incluso de una reivindicación laboral se puede decir no y luego de los muy

Voz 1590 29:24 mientras deliberación eh

Voz 0545 29:26 independencia africanos que digo que cree que crearon un estado de guerra permanente no ir claro es es un país que estaba mandando tantos soldados de reemplazo a África aquí también el propio país estaba sufriendo pues esa idea de Salazar del Imperio portugués que decía No somos un país chiquitito porque siempre le unía a las colonias pero de todas formas probablemente sí lo une si esto lo escucha uno de los muchísimo retornados que hubo después dirían que fue una revolución que no se hizo sin sufrimiento porque la descolonización siempre trae un sufrimiento

Voz 1590 30:06 toda esta gente que además se

Voz 0545 30:09 retornados es como una palabra peyorativa pero que se haya vuelto a poner en circulación porque antes eran designados como la comunidad blanca o colonos aunque había negros también no ir retornado siempre fue utilizado de una forma peyorativa pero tú imagínate de alguna manera que es que te echen del país en el que

Voz 1590 30:29 Plácido y en el que nacieron tus abuelos

Voz 0545 30:32 si te veas en un país Carles que se parecía a España en lo católico porque los dictadores Salazar y Franco tenían cosas en

Voz 1590 30:39 común no e hicieran como de mesa camilla inmóvil

Voz 0545 30:45 católicos la Iglesia tenía una presencia la moral cristiana de una presencia importante en la política del país

Voz 31 31:17 no no

Voz 0313 31:27 antes de que sigamos disfrutando de Cesaria Evora el domingo vuelves a España para votar a los hechos

Voz 3 31:32 más

Voz 0545 31:35 no sé no no tenía nada preparado vuelve a España vuelvo a España para votar y ahí estaré viéndolo

Voz 32 31:41 intensamente dice muy grande un vez ahora ante el rondo

Voz 31 31:45 no

Voz 33 32:24 llegó el temporal los primeros desperfectos llamaste a los bomberos pero luego si no tiene seguro de hogar a quién dabas evita lo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea recta punto com

Voz 34 32:40 aun con el tres por dos de Carrefour puedes ahorrar en más de cinco mil productos hasta el nueve de mayo comen seis

Voz 9 32:45 comprendo dos el tercero te sale gratis

Voz 34 32:48 Nos Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 0313 32:51 equivocarme creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 6 32:55 mutuo traer de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho a punto es

Voz 1203 33:12 hola mano qué tal el fin de semana o están intentado meterse vivir en casa de mis hermanos mientras estábamos todos en el pueblo así que imagínate pues dile a tu hermano que se ponga nada Garma que es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 8 33:23 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento precio calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 35 33:41 te sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana quien fuiste La Ventana

Voz 19 33:53 Kang sueño

Voz 9 33:56 tres tres desayuno coches teléfono teléfono perros las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inmediata una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenaser

Voz 36 34:32 buenos días Carlos buenos

Voz 37 34:40 son las cinco menos veinte de Joaquín

Voz 38 34:46 ha llamado gorda

Voz 3 34:49 de buenas a primeras bonos de gas a nada

Voz 39 34:54 luego cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 40 35:07 curación Un Mar faculta a qué tal queridos hollín Kardashian nombre es James Harrison soy expedicionario fotógrafo de National en recorriendo los rincones más visitado las tribus Filadelfi pudo se culpa de la globalización hay una cosa que se repite en todos los estados lugar Carrusel deportivo he conocido Gili peinaban como Iturralde González

Voz 1626 35:34 Sergio Ramos una pena de verdad Piti deportivo la ronda del gol

Voz 7 35:46 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien

Voz 41 35:49 es verdad que la cerveza no tiene muchos kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las grasas y de los hidratos de carbono

Voz 7 36:01 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo com

Voz 42 36:11 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix Obélix

Voz 0313 36:15 si llega de Hawai

Voz 42 36:17 el porque como te decía

Voz 7 36:19 los disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 0545 36:26 ah sí

Voz 43 36:33 cuente con las

Voz 44 36:35 más lo que pase

Voz 1590 36:38 eh

Voz 6 36:46 cuestión arte no saber si es justo

Voz 0313 36:48 lo que pago por mi seguros mutuamente

Voz 6 36:50 la ERTE la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 1 37:11 sólo quedan cuatro jornadas esta Liga este jueves desde las siete horas uno hora menos en Canarias en piel de ser más Sevilla Rayo Vallecano Iris de las ocho y media hippy y media en Canarias editorial habitual la Real Sociedad Villarreal y Getafe Real Madrid la pena

Voz 9 37:51 el mundo perdido del Getafe

Voz 14 37:53 duro blanco del Real Madrid te lo contamos todo en Carrusel deportivo el de Dani Garrido

Voz 16 38:01 cadena SER

Voz 0959 38:04 madre mía qué es eso porque llevaban tiempo avisando y por fin hemos empezado a notarlo un gran seísmo

Voz 0313 38:10 ha llegado para darnos no te lo vas a creer mucho

Voz 0959 38:12 las alegrías es el seísmo de Línea Directa línea directa se ha vuelto a superar por primera vez te da seis meses gratis en tu seguro de coche vamos que si esto no es un seísmo no sé lo que es es que si es de Línea Directa es inmejorable seis meses gratis en tus segura de coche ya oido llama ya al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en directa junto con una compañía Bankinter

Voz 9 38:39 la Ventana con Carles Francino SER Europa

Voz 16 38:45 las bicicletas están de moda Spirit de

Voz 9 38:49 la verdad es que nuestros pedales son nuestra rodar es nuestra vida en España

Voz 45 38:55 cada vez peleamos más y se calcula que el parque de bicicletas es de veinte millones el sector de la bici vende más de tres mil unidades al día genera un volumen de negocio de mí seiscientos millones de euros en nuestro país hay casi cuatro millones de ciclistas más que hace ocho años uniendo los que la usan como medio de transporte para moverse a diario en trayectos urbanos e interurbanos como los que las utilizan como práctica deportiva Carlos Núñez ex secretario general de la Asociación de marcas y bicicletas de España

Voz 6 39:25 es España deportiva más que surgió de movilidad y había había no comparando los com Países Bajos por ejemplo con Alemania pero esto es tendencias que tenemos que vistiendo y que poco a poco no cada vez utiliza más como ve otras por

Voz 45 39:40 las cifras españolas se encuentran por debajo de la de otros países de nuestro entorno como Alemania o los Países Bajos

Voz 1590 39:46 donde hay más bicis que personas

Voz 45 39:48 Landa por ejemplo con veintitrés millones de bicicletas es el país con más bicis por habitantes cada familia tiene una media de tres el problema que se les plantea ahora es dónde guardarlas por eso estancos prohibiendo aparcamientos

Voz 0313 40:01 erróneas Carlos Núñez que ocurre los países no

Voz 6 40:04 Deco se mueven mucho más en bicicleta pero también mucho menos al transporte público y andando estado antes aquí lo fundamental fundamentales reducir el número de personas que se mueven en su vehículo privado motor que es aproximadamente un tercio de la gente que subir podemos limpios de de transporte como la bicicleta que además no sólo en este caso su modo piso normal su modo saludable

Voz 45 40:23 Sevilla y Valencia son las dos ciudades españolas donde más uso se hace de la bicicleta con un veintiuno y un dieciséis por ciento respectivamente según se desprende de la quinta radiografía de los hábitos de movilidad de los españoles que bien

Voz 0136 40:35 se compran quiénes las compran cuanto

Voz 45 40:38 se gastan Javier Hernández es responsable de la tienda golpe de pedal

Voz 46 40:42 que quiso réplicas como cien por cien luego estaría avisé Montano bici de carretera que eso sigue teniendo un uso normal escandalizado superior a de media de unos cuarenta años tanto sea mujer como sea hombre a finales para un uso en familia como quién dice por cuanto la compras depende la bici pero tú desde mil euros

Voz 45 41:01 en nuestro país desde hace años se lleva pidiendo la elaboración de un Plan Nacional de la bicicleta similar al que sea aprobado en el Reino Unido Alemania que permite consolidar la bicicleta como medio de transporte

Voz 9 41:13 ser Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 47 41:24 el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad

Voz 12 41:30 la tanda de la

Voz 48 41:32 con Miquel del Pozo

Voz 0313 41:40 yo soy saludamos desde los estudios de Radio Girona Amical del Pozo buenas tardes amigo va tarda Carlas qué tal como está muy bien todo bien todo en orden todo en orden bueno pues ya tenemos en marcha ya tenemos abierta esta nueva edición de La Ventana del Arte que es un espacio recuerda los oyentes desde alguien los asomamos a obras de artistas realmente singulares excepcionales se han cambiado la historia y hoy vamos a hablar de una escultura que posiblemente si yo creo que seguro que les suena que la conocen y si no lo han hecho tendrán que hacerlo tendrán que buscarla harían bien en esta sección de la ventana de la Artes escuchamos mucho mejor viendo la obra de la que hablamos por eso hoy que nos asomamos a El hombre que camina de Giacometti antes hay que viajar hasta Manhattan

Voz 49 42:20 sólo Guillerme no sé más

Voz 0136 42:24 Nueva York Gwen Chase Manhattan Plaza bajamos por Broadway en dirección sur dejando atrás el Soho y entramos en el distrito financiero a medida que nos acercamos a Wall Street vemos más hombres y mujeres trajeados que caminan por la calle decididos seguros de sí mismos

Voz 50 42:41 es como si siempre supieran a dónde van desde

Voz 0136 42:44 cielo

Voz 50 42:45 no hormigas esta tarea das tiramos por Pine Street

Voz 0136 42:48 llegamos a la plaza que hay delante del edificio del Chase Bank estamos en el corazón financiero del mundo y todo se mueve a nuestro alrededor la gente entra y sale de los edificios habla por teléfono y mantiene acaloradas reuniones que vemos a través de las ventajas somos los únicos que estamos parados

Voz 0545 43:07 en medio de la nunca llegó a estar aquí pero en este pavimento debería haber una gran escultura que simbolizada al hombre moderno cuando se construyó el edificio y se diseñó la Plaza le encargara una Alberto Giacometti una escultura monumental él nunca había

Voz 0136 43:23 ha estado en Nueva York me había visto un rascacielos pero en su taller de París se hizo una maqueta de ese trozo de la ciudad americana y comenzó a trabajar Giacometti imaginó tres esculturas para la plaza delante del edificio una figura femenina de pie una gran cabeza y un hombre que camina el proyecto nunca se llevó a cabo pero ese hombre caminando esa frágil figura que anda sin levantar los pies del suelo sea convertido en el símbolo del hombre moderno siempre caminando para no caer aunque no sepamos muy bien adónde va hoy estamos ante El hombre que camina de Alberto Giacometti una escultura en bronce creada a mitad del siglo veinte que sigue andando cruzando nuestra época camino del futuro

Voz 49 44:06 no sé esos eso está somos somos armón da Menis no quiso no a Nozal

Voz 0313 44:15 lo primero que me viene a la cabeza Miquel es que Giacometti intenta hacer eh hacer lo imposible no una escultura en movimiento

Voz 1590 44:23 el movimiento pero más que el movimiento de porque se mueva porque parece que se vaya a mover France que transmite que hay pero sobre todo hay un ser dentro hay un ser que es el que se mueve esa es la magia la fascinación de las esculturas de Giacometti cuando nos acercamos a ella finales materias y eso es barro es bronce en este caso pero hay algo hay algo más percibimos a un a un ser que está de alguna forma andando haciendo haciendo ese gesto no se mueve porque es es un trozo de bronce no se mueve pero parece que vaya a andar

Voz 0313 44:55 pero decidimos aún ser en este caso concreto yo en otras obras de de Giacometti se aprecia perfectamente percibimos un ser marcado sobre todo por la fragilidad hizo lo que lo comentábamos ahora no refleja muestra una persona fue

Voz 1590 45:08 ágil frágil la delgada a alargada mucho más mucho más alta mucho más fina de lo normal casi como como si fuera el esqueleto o el alma la la la presencia porque llegó Giacometti a este a este tipo de figura trabajando y desarrollando las durante toda su vida estuvo repitiendo estas estas figuras a a partido momento donde donde encuentra en encuentra esta forma que le permitía expresar a bueno esto es a intentar expresar aquello aquello que sentía el misterio del hombre

Voz 0313 45:40 siempre que nos asomamos a la ventana del arte nos interesan casi a partes iguales en el fondo y la forma vayamos con el vayamos con el sistema como hace como hacía estas figuras Giacometti caro el empezar

Voz 1590 45:53 va trabajando claro estas figuras tan delgadas y con con yeso con barro porque las iba modelando no se sostienen hacía un pequeño esqueleto de alambre a partir de ese de ese alambre iba añadiendo material yeso fresco o barro llueva tocando con los dedos modificándolo transformando lo constantemente Giacometti igual como hacía con los dibujos nunca acababa de estar satisfecho con la forma constantemente la iba modificando alargando a moviendo hasta que prácticamente se le secaba Se acababa secando la escultura que ya no podía más luego de esos de esos modelos en yeso Se hacía la se vaciaba se fundía el brote sí que es la escultura final estoy pensando conocí

Voz 0313 46:34 siendo y además es muy es muy patente además este este afán perfeccionista de de Giacometti si el proceso de secado fuera más largo durará más en el tiempo bueno tendría obras casi eternamente inacabada se buenas que hubiera estado tiempo y tiempo y tiempo

Voz 1590 46:49 no no no hubiera entregado nunca

Voz 0136 46:52 habla la historia del del retrato de James Lorca

Voz 1590 46:54 lo que está en el libro insisto hace poco la la película es es paradigmática en este sentido a alguien que le pide para hacer un retrato que en principio hacia el retrato en tres días a lo tiene allí iba haciendo el retrato y cada día lo deshace lo vuelve a dibujar y lo vuelve a hacer pero eso le pasa a muchos artistas que más que terminar ellos las obras casi Se la sacan de las manos los los clientes son los comités sino el siempre seguiría buscando porque él él sentía que nunca conseguí aquella visión que tenía nunca conseguían materializar la al cien por cien por eso también siempre seguía trabajando Giacometti mapas a pesar de hacerse famoso de ganar de ganar dinero siempre siguió viviendo en el taller trabajando era era su forma de existir estar trabajando buscando a modelando la materia inerte

Voz 0313 47:35 bueno dices ganar dinero la escultura El hombre que camina fue la más cara del mundo no se llevó a pagar cuanto

Voz 1590 47:40 bueno esa en una subasta es Giacometti ya estaba ya estaba muerto pero en en dos mil diez Ese subastó hoy se pagaron setenta y cuatro millones de euros por ella

Voz 9 48:47 para decir a los oyentes que

Voz 0313 48:49 actualmente en el Museo del Prado hay una exposición donde Giacometti visita al museo ahí justo delante de Las Meninas está la obra de la que estamos hablando hoy tú has podido ver la exposición

Voz 1590 48:59 la puesta en escena de sí sí sí la he viste además justo delante de las medidas está el hombre que camina pero también la mujer y la cabeza las tres piezas que inicialmente Giacometti había pensado para el proyecto de Manhattan justo esas tres más una segunda mujer que también es una de las variaciones son las que están delante de Las Meninas y me parece una propuesta muy atractiva siempre me fascina este contraste de épocas cuando podemos ver a una obra una escultura en este caso del siglo XX con con la pintura antigua es fascinante el el diablo que se crea

Voz 0313 49:31 pues mira déjeme añadir algo más porque el Prado que este año como saben los oyentes tiene un montón de iniciativas para celebrar el bicentenario organizado algo esto muy singular para el próximo fin de semana yo en fin de semana el el el sábado ya saben que se celebra el Maratón de Madrid y el Medio Maratón cabido que adelantar las elecciones y todo eso bueno se imaginan ustedes las obras de Velázquez Rubens del Greco de Tiziano de quien fuere dando ánimo a la gente que está a los corredores maratón a los que Baraini corriendo por la calle bueno pues algo de eso va a ocurrir porque en cada punto kilométrico de la carrera habrá una reproducción de alguna de las obras del Museo Carlos buenas tardes

Voz 17 50:13 muy buenas tardes y mi tocayo el jefe de comunicación

Voz 0313 50:16 en el Museo del Prado oscuridad esto

Voz 20 50:20 a unos cuantos no yo creo que tú corres eso entrada no yo sí sí

Voz 17 50:24 por ahora poco maratón es cosa seria esperamos alguno alguno he corrido por esto surge pues de la relación que teníamos algunas personas del museo con los los promotores de de Mahoma con con Pedro y con Guillermo Videla coinciden si aún numérica que de los cuarenta y dos kilómetros de que es un maratón los cuarenta y dos años que cumple el Maratón de Madrid dijimos bueno pues lo que falta son las cuarenta y dos obras que puedan ilustrar las emociones que se sienten durante una carrera tan especial como ése

Voz 20 50:55 el maratón osea que esperándose a poner runner

Voz 17 50:58 bueno nos ponemos la eh el Prado es un contenedor de historias que que tiene todos los relatos no todas las series todos los ratos todos los cuentos están colgados aquí lo que pensamos que en esta idea del Bicentenario que estabais comentando de por un lado la exposición de Giacometti que pretende que que los ciudadanos vengan al Prado está la otra parte que es que el Prado salga a buscar a sus dueños a los ciudadanos a los españoles no insiste este argumento del el maratón nos permitía a buscar cuarenta y dos cuadros que ilustran en cuarenta y dos emociones mi y nos pusimos a ello y entre el equipo de maratón la ayuda de Alfredo Merino un periodista experto en maratones de montaña y el equipo de colecciones y de educación de él Del Prado pues ha salido este este relato en cuarenta y dos en cuarenta y dos obras

Voz 0313 51:44 me imagino que el proceso de selección habrá sido de todo menos sencillo pero ya que habla de sentimientos que en cada kilómetro refleje estados de ánimo distintos yo te pregunto por lo más fácil que obra para el kilómetro uno Ike obra para el último kilómetro

Voz 17 51:58 pues vías esos son los más sí que fueron de los primeros que se nos ocurre porque la meta son las Meninas que para

Voz 20 52:04 sí sí sí sí llegada

Voz 17 52:07 y en el uno pusimos un cuadro de de Madrazo que es la leyenda que es un cuadro mitológico que responde una o enfrentamiento entre troyanos ya tenía seis pero algunos de los de mis favoritos por decirlo así es la la humildad necesaria para afrontar pues es el es un cuadro de Tiziano que es el laboratorio la motivación pues es un Rubens Vulcano forjando los rayos

Voz 20 52:29 si la ilusión pues es un

Voz 17 52:32 en San Juan de de Murillo el miedo en el aquelarre del Gran Cabrón

Voz 20 52:37 Kilómetro veintinueve o el muro el muro está en el treinta

Voz 17 52:42 el muro bueno hay hay disculpa división de opiniones pero sí entorno al al treinta y es el Perro semihundido de Goya no pero también hay uno que me que me encanta que es justo al kilómetro treinta ya que lo dices que es la soledad que es eh un Rubens que es el el filósofo que llora entonces tú ves esa cara no es

Voz 0313 53:03 pasar pasar corriendo por delante de Rubens y pensar quién carajo me han mandado a mí meterme en esta historia

Voz 6 53:09 por qué porque estás pensando estás pensando

Voz 17 53:12 yo he sentido sea sentido hace decenas de un centenar de años desde casos y luego cuando llegas al final pues tienes antes de llegar a a la meta con Las Meninas pues ayer la victoria en la victoria es un Rubens poderoso que está la galería central que San Jorge derrotando al dragón que es un caballero que has un brazo musculoso que es que es colorido que tiene brío que parece que sopla el viento dices pues este soy yo no que que ha sobrepasado destinará de aquí estoy triunfante no es no es que ha sido un desafío muy entretenido muy muy cree nativo para todas las personas que han estado involucradas y que invita a la gente a buscar a buscarse en el reflejo de lo que estamos contando

Voz 0313 53:52 es una idea fantástica que te qué te parece el recorrido Vicky Elías IVAs iba es visionando divas poniendo ahí en el lugar y las viendo los cuadros todo

Voz 1590 54:00 me parece fantástico porque además une el el sentimiento y lo lo que nos transmiten esas pinturas Ibero también en ese momento momentos acaba de dar esa energía final que necesitas ver la verdad en la pintura y que te que te reciban Las Meninas que reaccionan a tu llegada un cuadro que reacciona tu presencia

Voz 0545 54:16 ajustó cuando cuando llegas me parece me

Voz 1590 54:19 la iniciativa maravillosa

Voz 17 54:20 seguimos estamos estamos muy felices mira a la gloria es un Poussin que es el triunfo de David es un lista en coronando con con la corona de de laurel el éxtasis que ser kilómetro cuarenta es la bacanal de los amarillos también de Tiziano bueno digamos que que es una manera de acercar el arte a las a los ciudadanos no y sobre todo una idea que que que yo creo que tú también es una persona deportista Hay también con intereses culturales que no son campos diferentes para nada menos enfrentado ahora que se puede correr o sea que uno se levanta por la mañana va a correr va trabajar estar con los amigos visita al Prado va a una exposición va al cine va al fútbol hasta que esa idea de que somos los seres humanos somos monolítico es es algo con lo que hay que acabar

Voz 0313 55:08 Carlos era muchísimas gracias de amigo de verdad y felicidades por la idea eh