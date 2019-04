La Ventana (25/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias Emmanuel Macron propone una bajada de impuestos como respuesta a la crisis de los chalecos amarillos en Francia es la medida estrella de su plan cuya presentación recordemos tuvo que aplazar por el incendio de Notre Damme la semana pasada París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 00:21 buenas tardes los impuestos en los que trabajan deben bajar significativamente para que el trabajo rinda dicho Macron a prometer una bajada significativa del impuesto sobre la renta que se añadirá a la bajada de cotizaciones más justicia social y fiscal serán los ejes ha dicho de la acción del Gobierno del Estado francés en la segunda parte de la legislatura no queremos que la deriva de algunos oculte las reivindicaciones justas de muchos ciudadanos ha señalado refiriéndose claramente a las protestas de los chalecos amarillos a veces derivadas en protestas muy violentas anuncia un cambio radical The Police de política que incluirá una descentralización territorial y más democracia participativa al instaurar proporcionalidad en el Parlamento e incluso un consejo de ciudadanos elegidos por sorteo

Voz 0313 01:05 bajar o subir los impuestos un dilema un debate muy presente en la campaña electoral aquí en España una campaña donde la pugna de la derecha ser redobla con Pablo Casado atacando a Ciudadanos por el

Voz 2 01:16 el fichaje de Ángel Garrido Pablo Morán sí lo ha hecho en el checo

Voz 1667 01:18 con este ataque directo a su rival naranja

Voz 3 01:21 pero hay otros partidos que ya han pactado con Sánchez en el dos mil quince dieciséis y que ya pactado cosas Ana Díaz y que también dijeron que no iban a pactar con ellos pactaron no sólo apoyaron a Sánchez Rivera no sólo apoyo a Sánchez sino que fue al Congreso en su investidura el le dijo a Iglesias Pablo Iglesias apoya Sánchez le dijo al Partido Popular Partido Popular abstenga se para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno por tanto unos cambian de opinión unos no son fiables unos son saque pero nosotros somos un partido serio no vamos a apoyar a Sánchez

Voz 1667 01:54 estamos en las últimas horas para depositar el voto por correo sino hay cambios les recordamos el plazo termina mañana a las dos de la tarde casi hay un millón y medio de solicitudes para ese voto por correo hoy quinientas oficinas de Correos van a seguir ver estas hasta medianoche Un juez de Asturias ha ordenado el ingreso hospitalario de una mujer en avanzado estado de gestación que quería dar a luz en su casa los médicos han aconsejado de forma reiterada que ese parto necesita del control de expertos informa desde Radio Asturias Pablo

Voz 1657 02:22 haga la mujer ingresó ayer en el Hospital Central de Asturias conducida por la Policía Local a instancias del juez de guardia este ordenó el ingreso tras recibir una solicitud de los servicios quirúrgicos del hospital con el correspondiente informe que advertía del riesgo de muerte fetal intrauterino sino inducía de inmediato el parto al haber superado las cuarenta y dos semanas de gestación la madre pretendía pese a todo dar a luz en su casa por estar en desacuerdo con la inducción del parto la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo ve paralelismos con otras prácticas de riesgo como las de los antiguos

Voz 4 02:49 algunas son modas suponen un retroceso respecto a avances importantísimos que se han producido en la salud de la humanidad pasa como con el movimiento anti vacunas es decir el parto es un momento muy crítico

Voz 1657 03:02 una decena de personas se han concentrado esta tarde ante el hospital para reclamar dicen la liberación de una mujer que entienden esta secuestrada

Voz 1667 03:08 hay un dato sorprendente el Gobierno de Sri Lanka acaba de corregir la cifra de víctimas en los atentados del pasado fin de semana de trescientos cincuenta y nueve muertos a doscientos cincuenta y tres son cien menos de los que inicialmente había dicho deportes José Antonio Duro

Voz 5 03:23 ahorrar treinta y cuatro en primera división que se cierra hoy con tres partidos el primero comienza en apenas media hora lo hace con el Sevilla Rayo Vallecano desde las siete y veinte lo vamos a contar ya en Carrusel Deportivo también a las ocho y media Real Sociedad Villarreal desde las nueve y media el Getafe Real Madrid en la zona alta de la clasificación de cara al fin de semana el Barça podría ser campeón el sábado tiene dos opciones si pierde el Atlético ante el Valladolid o después si el propio Barça gana al Levante su partido aunque el trofeo no se va a entregar hasta el último choque de la competición en el Camp Nou además en tenis Conde de Godó esta tarde Nadal ganó a Ferrer dos cero el manacorí ya está en cuartos de final del torneo

Voz 1667 03:56 pues de momento es todo seguimos con más noticias en nuestra web Cadena Ser punto com en la ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 6 04:05 en ese

Voz 1 04:07 vicios informativos

Voz 6 04:13 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 7 04:20 veinte a la mutua bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenido

Voz 8 04:31 las condiciones en Mutua punto es

Voz 6 04:37 explicarte todo el control confort y seguridad que tiene sentir el asistente de conducción pro Pilot del Nissan Qashqai lo que sí es posible explicarte que con el Nissan que disfrutarlas de la última tecnología de este dieciocho mil quinientos euros financiando con ERC iba acerca hacia tu concesionario y descubrir toda la gama con la etiqueta fe Nissan Innovation da tics Saiz

Voz 0867 04:57 hola qué tal está

Voz 8 04:58 es muy preocupada está yendo como esperaba Aíto como base

Voz 6 05:03 si yo no doy abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 9 05:06 toda una ciudad me conoce estos son no parar

Voz 6 05:10 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 1804 05:16 ser publicidad punto es ayuden tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 6 05:26 todos tenemos un jefe todos hemos perdido un préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta colección ha con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre el domingo veintiocho A kind of magic y Caja premium de regalo por nueve con noventa y cinco con el país

Voz 1804 05:48 elecciones generales del veintiocho de abril si quieres estar bien informados

Voz 9 05:54 está por la Ser nuestra mis planes e intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario Partido Socialista

Voz 6 06:00 este viernes a las nueve una hora menos en Canarias Pedro Sánchez en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1 06:07 otra por La Ser la radio en la que caben todos los programas

Voz 6 06:12 la elección

Voz 1 06:16 sí

Voz 10 06:19 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 06:22 sólo seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias vive en Internet las redes sociales las autopistas tecnológicas todo ese tsunami que ha cambiado nuestro mundo nuestra vida del que aún a menudo no sabemos separar el grano de la paja nos ofrece de vez en cuando historias realmente singulares muy interesantes no sé yo sabía por ejemplo que existían

Voz 8 06:42 que hay carreras de coches carreras de motos batallas de gallos barra libre pero relacionado con todo esto un ring de boxeo

Voz 0313 07:09 pues sí esta mañana hemos visto un ring de boxeo muy cerquita de aquí de los estudios de la Cadena Ser en Madrid en el espacio telefónica donde cuelga España que es el espacio de innovación junto a inspirar Alia que es la compañía de desarrollo de nuevos productos han organizado una una competición en un ring en la que una veintena de startups han competido para llegar a la gran final mundial del próximo mes de junio en Berlín lo del boxeo el Rin Nole

Voz 11 07:36 exagero que estaba toda la parafernalia presente toda

Voz 12 07:41 eh

Voz 1 07:48 Saúl buenas tardes

Voz 2 07:50 buenas tardes así es la presentadora comenzaba hablando en inglés porque es una competición internacional y comenzaba con mucha energía en un cuadrilátero en forma circular con todos los detalles y que estaba abovedado rodeado por una grada donde se encontraban los organizadores inversores el equipo de los veinte participantes el jurado profesional que estaba formado por integrantes de España Italia Suiza y China los seis finalistas que se va en

Voz 0313 08:14 duelo final por parejas la speaker

Voz 2 08:16 acaba así que es Get In the Rin

Voz 12 08:21 seis

Voz 2 08:22 es una competición internacional con la participación de más de ciento cincuenta empresas alrededor del mundo para exponer ideas innovadoras del mundo tecnológico hacer contactos lazos internacionales explicaba que no es una competición normal porque estamos en un cuadrilátero de boxeo en forma circular y los seis finalistas luchaban para conseguir esos tres billetes directos a la gran final de liven toque se dará en Berlín la speaker además de explicaba que cada participante tiene un minuto de presentación tras este minuto hay cinco rondas de treinta segundos con una intervención en la que explicarán sus ideas sobre cinco Topix y los Topix se dividían en su idea de equipo sus logros sobre el negocio del mercado que se dirigen la financiación en la propuesta de inversión y la última que le gustaba mucho a la a la speaker el estilo libre estilo libre en la que explicaban pues bueno poco lo que quisiesen

Voz 12 09:14 Yuval

Voz 1 09:17 el el Madrid y Esaúl la pregunta antes de de dar los nombres de los ganadores el público se ha comportado

Voz 0313 09:26 tan sólo había seguidores de unos de otros pero ahí en plan aséptico no al público la verdad

Voz 2 09:30 que estaba muy a tope sí que es verdad que cuando estaban Intermo

Voz 0313 09:33 bueno pues el público estaban en silencio pero tanto la speaker como el público cuando

Voz 2 09:38 había alguna idea innovadora o alguna cosa que que

Voz 0313 09:40 me gustaba la verdad es que estaban bastante metido estaban enganchados pues mira ya tenemos los nombres de los tres proyectos ganadores que son no

Voz 2 09:49 de Alemania fui Noa de Italia swap Language

Voz 0313 09:53 de Dinamarca los vas contando por pasos en qué consiste

Voz 2 09:56 cada idea cada proyecto va así es la primera de ellas no que es la alemana es una empresa que ha desarrollado una plataforma tecnológica que habilita a la producción biológica planificada de péptidos qué es esto de los péptidos pues los péptidos es una proteína que se utiliza para diversas aplicaciones y que esta empresa ha conseguido generarla a nivel industrial para aplicaciones pues alimenticias au farmacológicas que son las más comunes y luego por otro lado está fino que es una empresa del mundo financiero el italiano la italiana eso es que hemos conseguido hablar con uno de ellos hace unos minutos con no conocíamos Se que eran los ganadores ILD Nelson Maki que es el fundador

Voz 13 10:33 el proyecto nació mientras que estábamos estudiando aquí en Madrid nosotros somos inversores privados en los que más comúnmente se llama en estricto moneditas sabemos cuáles son los problemáticas que tú tienes con siendo un inversor privado esas problemáticas más grande Si las miras desde el punto de vista de un inversor profesional que puede ser un fondo a capital un hecho funk que si tu compras una moneda tienes una clave privada Si tú te antes las claves privada pierdes todo tu escrito monedas todo el valor no hay posibilidad para recuperarlas

Voz 0313 11:18 para entendernos y si no me equivocado yo es una empresa que funciona como una especie de como de banco depositario no para los inversores que deciden usar Crichton monedas el bitcoins que es la que más conocemos o cualquier otra que que circule

Voz 2 11:30 eso es esta empresa permite asegurar guardar esos códigos escriptos monedas como el bizcocho que es la mejor noticia

Voz 14 11:36 tengo a los inversores para que para que no

Voz 2 11:38 pierdan otro de los gana ganadores será Alain Herman Sen de las tarta swap lenguaje de eso es nos contaban así porque surge el proyecto de emprendimiento

Voz 15 11:48 estuve aprendiendo español en mi país

Voz 16 11:53 Dinamarca no podía encontrar a una persona que bebí españoles en América que que cubría cambiar las lenguas por eso decidí a que qué hago eso donde cualquier persona

Voz 15 12:09 no encontrara un una com

Voz 16 12:12 bañeros eh

Voz 0313 12:15 claro yo creo que la propia experiencia de de Alan nos da una idea de por dónde han ido los fundamentos de su de su startup osea que une a personas que quieren aprender un idioma en cualquier parte del mundo pero que no son profesores sino que son hablantes nativos que que que quieren compartir hoy saben cómo hacerlo

Voz 2 12:32 eso es el pobre yo creo que creado entre adquiere aprender español y no encuentro a nadie allí así que decidió hacerlo bueno Alan también nos cuenta que es como se crean esas redes de de personas que quién aprender un idioma cómo funciona la empresa

Voz 16 12:45 tenemos dos mangas hacerlo lo primero es completamente gratis puedes en a nuestra página inscribir que hablas español que te hacen aprender inglés por ejemplo estás en la ciudad Copenhague Diego maridos no después puedes ver todas las personas que está en la ciudad tiene la la otra lengua nativo y entonces puedes aprender en la otra idiomas completamente gratis porque es un cambio de la otra es que puedes encontrar se llama curso usted lenguas hecho de me activos no son profesores nativos pueden hacer cursos de lengua con con encontrarme multimarca son quienes

Voz 0313 13:45 es que este factor es importantísimo la la la motivación mira ya hablando de habla ya saltamos de la competición y salimos del ring hablando de idiomas y nuevas tecnologías escuchen esto eh

Voz 8 13:55 eh

Voz 17 13:56 la ola azul de abril

Voz 0313 13:59 algunos años

Voz 17 14:01 por el colegio con que sí sí

Voz 18 14:04 igual en estas bolsas espacio en Saint que es equivalente etcétera son voces de alumnos de más

Voz 0313 14:12 de treinta centros de los cinco continentes que aprenden español a través de un instituto de Tenerife el Instituto San Benito de de La Laguna los alumnos de cuarto de la ESO a través de videoconferencias enseñan a chavales otros Països esencial de todo enseñan canciones poemas obras de teatro incluso participan a veces en algún en algún debate y en y en algún hacha

Voz 9 14:32 el objetivo de que aprendan

Voz 0313 14:34 hola a la vez que ellos conocen otras culturas tiene un tiene un impulsor tiene una cabeza pensante detrás que es la de Albano de Alonso profeta lengua española desde hace que son trece años Albano buenas tardes qué tal

Voz 19 14:46 qué tal buenas tardes muy bien oye felicidades que idea no gracias gracias como decía antes una estrategia de motivación los professore bueno estamos el eterno siempre pensando de qué manera podemos nosotros mala educación e intentar que los alumnos buenos sientan partícipes de un proceso que en la escuela pública todo dicho Canarias pues eso tiene que ellos y que deben sentirse así protagonistas útiles para una comunidad internacional que hemos creado que hemos llamado el español como puente pero que bueno como pretexto también para poder un aprendizaje intercultural aprendizaje que pretende derribar barreras un mundo va llenándose de muros y de de barreras ni de de incomprensión señor oye los contactos exactamente

Voz 20 15:33 de cómo se establecen a través de las redes sociales hay una web cómo funciona eso

Voz 19 15:38 si en un primer momento establecimos contacto hace casi un año ya el primer contacto establecimos con mucho dentro de Sao Paulo a través de objetos en su página entraron en contacto con ellos en un centro el Ministerio de Exteriores con que tiene recursos que tiene buena infraestructura que tiene buena conectividad porque para para este tipo de experiencias fue en proyectos de interculturalidad haya aprendizaje mítico fuera sube la parte tecnológica es fundamental no podemos interactuar con otros países y por desgracia no pienso de otros países no tienen recursos a partir de ahí empezamos a crecer a partir del verano acabó el verano con un centro de cada continente y empezamos a hacer crecer el proyecto hacia zonas poco antes todos con con contextos completamente distintos al de Sao Paulo con pocos recursos bueno un centro de la República de Benin en su país subsahariano si logramos conectar con con un profesor y un contexto muy complicado dos del españoles esta pujante pero desde que se encontraba precisamente con el problema contrario que nosotros tenemos

Voz 0313 16:35 no

Voz 19 16:35 la mayoría de los españoles o europeos o de escaso de Brasil que esto es muy complicado

Voz 0313 16:41 estos centros tenemos ya que cuantos colaborar no

Voz 19 16:44 pues pues mira si sinceramente he perdido la cuenta porqué

Voz 0313 16:48 sí querido de Educación

Voz 19 16:50 oye esto es a través de además que les estoy enormemente agradecido te has fijado a partir de la red de centros en el exterior que tienen que tener buenos centros los cinco continentes de todo tipo de más bueno ya has visto que es una posibilidad ni de esta enorme red de centros del Ministerio del Exterior de crear un vínculo entre ellos unidos a través de lo que nos une en este caso es la lengua y la cultura española

Voz 0313 17:11 ya bueno y la RAE también no querer esta semana ver si estaba presentando el proyecto en Madrid qué tal se queda los ha ido

Voz 19 17:16 si bien bien al final pudimos llevarnos más incólume a cinco alumnas en este caso acompañadas por mí por los responsables de la Consejería ocasión que ha sufragado el desplazamiento y también nos han apoyado bien bueno la verdad que que es un placer para nosotros los dos entes ver que primero que las instituciones son dos los alumnos por un día que las alumnas pueden ejercer de él no un día hice sienten ahí no en salón de actos en tu salón de plenos y además utilizan la la la la RAE diera el libro además antes de ayer

Voz 21 17:47 para trabajar duro y lo convierte

Voz 19 17:49 en su aula es una experiencia completamente innovadora enriquecedora para mí como profesor de Lengua y amante de la literatura y la cultura hispana para mí como siempre también ver cómo los alumnos cogen la sede de la RAI la convierten en su en su lugar de trabajo durante un día pues completamente enriquecedor allí hicimos una conexión con los chicos de de Brasil de Argentina hicimos un encuentro intercultural unidos por el día del libro de Cervantes y por ese ese nexo que ninguna a pesar de la distancia hay del Atlántico y fue una experiencia enriquecedora

Voz 20 18:23 es una idea fantástica porque las clases las preparan los propios alumnos

Voz 19 18:27 sí vamos a ver hemos transformado en una concepción completamente transformada eran señal hemos cogido los cuando es contenidos y los hemos convertido en un proceso útil de aprendizaje un donde nuestros alumnos en lugar de ser receptores pasivos y los profesores el instructor instructores así alguien en esta posición hegemónica jerárquica en nosotros pasamos a un rol montar algún papel de igual a igual en donde hacemos que los chicos pongan en práctica lo que aprenden cualquier aspecto relacionado con la lengua con la literatura con la cultura ellos además lo movilicen exportadores de la cultura con lo cual pues chicos y las chicas están encantados son chicos de quince años están enfrentándose la realidad mundial enfrentándose a a una realidad global cambiante convulsa distintas situaciones más interactuando con chicos de China han encontrado han aprendido a partir de la diferencia sentirse diversos así a entender la diversidad dentro de nosotros los mismos en un mundo además ya te digo noche en esta situación incluso en nuestro país de fractura no estamos intentando precisamente de fractura social y política estamos intentando enseñarles desde pequeños lo contrario lo contrario que hay que tender puentes en que hay que derribar barreras y que al final la la el entendimiento se consigue a través del diálogo y aunque haya de cosas como que como puso la lengua se puede coger como excusa cualquier pretexto al español un proceso de expansión del español no es una no es un intento Common eh como a veces defiende en alguna algunos partidos políticos se convertibles español una lengua vehicular crucial eso es queremos simplemente que el español sea un pretexto para unir cultura y Piqué esas otras culturas es decir tan protagonismo dentro de la nuestra que a su vez a nuestra dentro de la de ellos

Voz 0313 20:11 las grandes ideas nacen a menudo a contra corriente albano de Alonso muchísimas gracias por estar quieto en La Ventana felicidades eh

Voz 19 20:17 nada gracias un abrazo son las siete y veinte

Voz 0313 20:20 las seis y veinte en Canarias

Voz 22 20:27 aduce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa hogar porque con Cepsa hogar tiene hasta un dieciocho por ciento de descuento en luz y gas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos te contratan en Cepsa hogar punto com

Voz 4 20:41 por tu mundo más eficientes

Voz 23 20:45 gire a la derecha ahí llegará a su destino por ahí no tienes Madrid central que sí que para eso soy un GPS ha actualizado y se más que tú

Voz 1704 20:55 en Madrid central tiene setenta aparcamientos con seis mil plazas para venir sin problemas sin multas con la etiqueta que tengas en tu vehículo cumpliendo siempre con la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

Voz 0867 21:08 las multas llegan y el Ayuntamiento de Manuela Carmena desmiente lo que Villacís sugirió en este programa el pasado lunes que las cámaras de Madrid central no funcionan y que no están sí

Voz 24 21:17 cinco Lo más estación de que esas cámaras no funcionan como debieran a día de hoy muchos se Bono cojo efectivamente porque porque estamos en elecciones porque no les interesa multar

Voz 22 21:30 a La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 25 21:35 yo

Voz 18 21:37 hombre las multas de Madrid sentar querían confirmar que todo funciona y que están en funcionamiento Madrid cumple con las ordenanzas en las regulaciones que él mismo desarrolla define plácida de Madrid es decir

Voz 1667 21:52 las cámaras funcionan sanciones están poniendo

Voz 18 21:55 esta semana notificar

Voz 26 21:58 claro claro ya cifras sobre sanciones

Voz 18 22:02 Madrid centrados tenemos sanciones pero no tenemos todavía ese informe cuando lo tengamos os daremos que yo he entrado evitó entrar como coche contamina

Voz 27 22:16 si no me ha llegado

Voz 18 22:17 esta no no lo hagas porque tengo Najar mucho por error pero sin duda pero no es malo que ninguna ninguna te llegará esta mitad sí que con los que incumplen por qué no sin riesgo

Voz 0867 22:40 la son las multas llegarán buenas tardes a todos desde el miércoles es obligatorio en la capital llevar la pegatina medioambiental en el coche las famosas pegatinas de la DGT que la ayuntamiento admite todavía no lleva en todos sus vehículos oficiales sorprendente se multa el infractor pero en Cibeles reconocen que no les ha dado tiempo a ponerle el adhesivo a sus propios vehículos Carolina Gómez bueno están trabajando en ello no buenas tardes

Voz 1751 23:04 buenas tardes y Rita Maestre dice que están en ello

Voz 1667 23:09 está en casa hay terminará están ya en marcha a muchos esos vehículos ya tienen esas etiquetas los que les faltas estarán poniendo en estos días

Voz 1751 23:18 desde el miércoles es obligatorio llevar la pegatina de la DGT para todos los vehículos que circulen por Madrid ciudad hilos que no la lleven se enfrentan a una sanción de quince euros

Voz 0867 23:27 mar las pegatinas se pueden solicitar en las oficinas de Correos pero no vayan hoy no se les ocurra porque el lío del voto por correo es fino y aunque se ha ampliado el plazo y correos esfuerza hoy hemos visto largas colas en esta Zetas como la de la calle Guzmán el Bueno

Voz 18 23:41 pues llevamos aquí desde las ocho de la mañana

Voz 10 23:44 cuatro horas a la cola que hay llevar

Voz 9 23:47 mañana por la tarde

Voz 0867 23:52 atasco en Correos algunas oficinas van a permanecer abiertas hasta esta próxima medianoche

Voz 28 23:58 el viento ha obligado esta tarde al cierre del parque del Retiro se han cerrado también de manera preventiva otros parques importantes de la capital unidad móvil en el Retiro Enrique García el cierre para evitar sustos no buenas tardes

Voz 1258 24:09 buenas tardes sí lleva cerrado desde un poco antes de las seis cuando la Policía Municipal ha desalojado el parque las rachas de viento han superado en los últimos días los cincuenta kilómetros por hora por lo que se ha superado el nivel de alerta amarilla del protocolo del parque que obliga a su cierre por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad lo cierto es que en la Puerta de la Independencia donde estoy a unos metros de la Puerta de Alcalá hace bastante frío a pesar del sol y en ese momento hay un ir y venir de personas que se detienen frente a la puerta y se preguntan por qué está cerrado hay un cartel explicando el motivo son grupos de turistas vecinos y sobretodo corredores que casi sin detener su paso improvisan sobre la marcha un itinerario alternativo

Voz 10 24:47 caminantes entonces nada lo que hacemos es todo el perímetro del Retiro saca los alrededor en vez de optamos por el perímetro todo alrededor ya está

Voz 23 24:57 otros hitos Pedro a correr los dos de modo aguantó todo pero bueno

Voz 1258 25:03 también están cerrados los parques de la capital como la Quinta de los Molinos o los Jardines de Sabatini que mañana abrirá en su horario habitual pero en el caso del Retiro antes de su apertura mañana los técnicos del área de Medio Ambiente deben evaluar los posibles daños en los más de quince mil árboles de este parque por lo que mañana se podría retrasar su horario de apertura Javier

Voz 0867 25:21 cuidado con el viento gracias Enrique siete de la tarde y veinticinco minutos Ángel Garrido es estrenado con la camiseta de ciudadanos número trece a la Asamblea pero con una agenda propia de un número uno o de un número dos de Aguado esta mañana desayuno informativo con Albert Rivera sin tiempo casi para la digestión política

Voz 0177 25:40 yo no sé si vendrá el más o no no lo sé es lo que tiene que preguntarse pareció pues porque ese van las personas que que han estado tanto tiempo el Partido Popular esa es la pregunta que se Trinca ellos que debería con el manos Ángel Garrido el problema son los de Ángel Garrido que van a ir a votar los ciudadanos y que portó buena dejará votar dos partidos incluido partivo

Voz 0867 25:56 Enrique Ruiz Escudero consejero de Sanidad qué tal muy buenas tardes La Ventana de Madrid como está

Voz 14 26:01 buenas tardes encantado estaba oye todo lo que está pasando

Voz 0867 26:04 eso beneficia más a Ciudadanos al Partido Popular o realmente quién se frota las manos aquí es Vox

Voz 30 26:11 bien la la reflexión sobre la rentabilidad electoral de esta decisión la verdad yo creo que es difícil de de valorar yo entiendo que bueno la decisión de Ángel Garrido de

Voz 14 26:24 de de entrar

Voz 30 26:27 en en en Ciudadanos es una decisión personal pero no sé yo tampoco veo que vayan a tener tanta trascendencia desde el punto de vista de de arrastre de votos de cara a a la ciudad

Voz 14 26:41 Nos sinceramente no no creo que tenga ese esa red digamos ese reflejo en él desde el punto de vista electoral

Voz 0867 26:47 consejero yo sé que no lo sabía porque Garrido ha sido muy prudente en esta negociación pero usted intuyo eh o incluyó en algún momento que que se estaba cociendo algo que Garrido estaba planeando su marcha del Partido Popular y lo digo porque usted le conoce formado parte su Gobierno también

Voz 14 27:03 sí bueno yo formado parte fui su viceconsejero cuando era consejero de Presidencia y luego como consejero de Sanidad dentro del Gobierno si le soy absolutamente sincero es que no tenía ningún tipo ni mínimas más mínima sospecha al respecto y Illes reconozco que cuando recibí la noticia bueno

Voz 30 27:20 ahora con aguas aptos estamos muy muy muy informados eh

Voz 14 27:24 pero es que no di crédito a la noticia cuando cuando recibí que que bueno que parecía yo pensé en un principio que era una noticia falsa pero bueno evidentemente hemos podido comprobar que no ha sido así

Voz 0867 27:34 dicho gente muy próxima él de su propio equipo cuando los medios de comunicación nos pusimos en contacto con la Puerta del Sol fueron los primeros sorprendidos de hecho no estaban mintiendo es que no tenían ni un perdón ni puñetera idea de lo que estaba pasando todo esto además consejero ocurrido a cuatro ahora ya son tres días para las elecciones generales lo cierto es que hemos escuchado cosas en las últimas horas a raíz de esto de Garrido que se alejan bastante de lo que debe ser una imagen de tranquilidad y serenidad no quiero que escuche conmigo a Isabel Díaz Ayuso ya Garrido ayer mismo

Voz 10 28:05 David ha sido presidente de la Comunidad de Madrid creo que esto realmente bajito Ciudadanos es el partido de los tránsfugas de los veleta ídolos pucherazos

Voz 31 28:14 ese tipo de comentarios de tengo un excompañero partido munición los haría pero vaya a la señora Díaz Ayuso con con sus declaraciones que suelen ser bastante desafortunadas en términos generales pero yo de verdad no no eso creo que es un error

Voz 0867 28:27 la río dijo esto en Onda Madrid bueno hasta grito usted le considera un tránsfuga

Voz 30 28:34 bien yo considero y además hablo también con absoluta sinceridad a mí me me ha producido decepción no que que Ángel Garrido desde el punto de vista político de la Plana personal no no entro a valorar porque no no no es motivo de esta entrevista pero sí que me ha parecido una decepción que que pase a Ciudadanos no porque realmente acabo Ángel Garrido ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular a un acuerdo con Ciudadanos por supuesto

Voz 14 29:03 pero pero realmente a mí estas decisiones a veces que son decisiones personales que que sí que suelen tener cierto confort el que realiza la al que toma la decisión luego no sólo no suelen ser bien vistas por parte de del electorado oí de los de los ciudadanos en general no estos pasos es dos cambios de un partido a otro yo creo que no tienen no tienen que no cuentan con la aceptación no de de de la gente en general independientemente del del signo político por lo tanto yo creo que esa es una decisión entiendo que que muy personal y que que Ángel Garrido pues habrá para tomar esta decisión habrá valorado múltiple con triples causas múltiples motivos y bueno ya es una realidad tampoco yo creo que debemos estar profundizando en él porque es el porqué de esta decisión ya la decisión está tomada Ángel Garrido ahora es un rival político puesto que está en otra formación y bueno los que seguimos en el Partido Popular nuestra misión es tratar de que el mayor número de madrileños de españoles vota indicaron generales ya las municipales y autonómicas usted se ha quedado fuera

Voz 0867 30:09 las listas de la lista Isabel Díaz Ayuso ex consejero de Sanidad pero se ha quedado fuera usted se considera maltratado

Voz 14 30:17 bien yo tengo que decirle que el Partido Popular una de las de las grandezas de este partido en las que ha sido siempre un partido de gobierno oí especialmente en la Comunidad de Madrid las maneras de poder ayudar al Partido Popular son múltiples no hay una que es la parte más legislativa a través de la lista que que bueno la lista electoral pues el partido en determinados momentos toma determinadas decisiones yo sí que tengo que decir que siempre me he sentido apoyado por la candidata por Isabel Díaz Ayuso de hecho estoy colaborando con ella a nivel de P programa vamos coordinando diversas acciones sea yo con Ale con ella sí que siento me siento muy dentro de su equipo a pesar de que

Voz 1667 30:59 no vaya a la pelota usted que doler no no bueno tiene tiene que alguno que forma

Voz 0867 31:04 parte del Partido Popular veía que otras personas que por ejemplo yo estoy pensando en el Consejero General los fondos que no pertenece al PP que vayan en lista de del Partido Popular y uno que es del partido no esté algo tiene que molestar

Voz 14 31:13 sí porque realmente la lista electoral electorales el reconocimiento por parte de de la organización pero bueno insisto que en este caso

Voz 0867 31:20 maltratado no se siente maltratado no hombre

Voz 14 31:22 que sí que me hubiese gustado un poquito pero bueno pero pero insisto que en política hay que ser muy pragmático oí y una vez que pasan las cosas hay que eh reorientar cuál va a ser la actuación y en este caso yo siempre he contado con ella de antes de hacer la lista con una insisto buena relación personal excelente y desde luego que yo me siento siempre dentro de su equipo y eso es lo que ha sido bueno luego también hay que ver que es una situación anómala que estemos en manos de ahora mismo pues de una gestora es bueno la gestora han determinado también su influencia dentro de la lista pero bueno yo no voy a entrar a valorar eso porque desde luego que el futuro del Partido Popular está en lo que es Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida principalmente

Voz 0867 32:05 el consejero jefe una cosa de dos minutos y la vuelta a Le pregunto precisamente por ese proceso de asesoramiento y por otras cuestiones relacionadas con la Consejería de Sanidad

Voz 23 32:20 la Ventana en la rige sociales Rojas La Ventana La Ventana

Voz 9 32:31 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 8 32:37 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 33 32:40 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo

Voz 6 32:45 Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel

Voz 23 32:48 empieza Larguero de lunes a viernes

Voz 34 32:50 a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 1804 32:58 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el larguero

Voz 18 33:02 el capitán

Voz 6 33:07 Manuel sabores Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 9 33:21 el mundo nos explica

Voz 6 33:24 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 1 33:32 ya Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa de emisoras la Cadena Ser que lleva muchos años acompañando a muchos años contigo tal vez demasiado no

Voz 35 33:45 perdón digo que ya tal vez demasiados esto ya habría que parar atacan Taser tantas tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya cansa pero nombre que

Voz 13 33:57 es que que bueno más hombre que no se asuste ha sido

Voz 1 34:02 en la Cadena Ser

Voz 0313 34:05 te estaremos siempre con qué cara

Voz 1 34:07 la que al idiotas locutor

Voz 8 34:13 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0867 34:21 siete de la tarde y treinta y cuatro minutos consejero de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero está usted me decía trabajando con Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria está trabajando ya con la nueva candidata del PP a la Asamblea ella estuvo aquí en este programa hace unas cuantas semanas iré preguntamos por los procesos de privatización sanitaria en Madrid y esto no es tonto

Voz 36 34:40 el cuarenta por ciento del presupuesto el cuarenta a la sanidad pública luego esa es la gestión de Partido Popular me dices vas a mantenerla así la vez mantener de esa manera pero descartó la colaboración público privada que me ayude por ejemplo ha seguido aumentando la la asistencia bucodental a los chavales de diecisiete años

Voz 0867 34:58 esa puerta abierta en ese programa en materia sanitaria del PP trabajan ustedes como sugirió aquí Ayuso en mantener y ampliar esa colaboración público privada en la gestión de la sanidad pública

Voz 14 35:09 bien

Voz 1667 35:10 se refería Isabel principalmente a salud bucodental no bueno se se refería todo porque la la pregunta una pregunta genérica bien bueno en cuanto a salud

Voz 14 35:19 es decir que a raíz de la aprobación de la ley de salud bucodental realmente ese ya estaba contemplado dentro de la ley que para determinados procesos bueno era más para población infantil pero que estaba el que iba a hacer también con contentísima Si bueno siempre manteniendo esa digamos ese control sobre las actuaciones quienes realizaban y más o menos Bali dando los datos que de de esa asistencia pues íbamos a profundizar

Voz 1667 35:44 yo principalmente yo yo entiendo que la no

Voz 14 35:46 en Madrid a día de hoy y tiene la coexistencia de lo que es la gestión pública directa en los modelos de colaboración público privada yo creo que mientras se mantenga ese nivel de calidad asistencial que haya satisfacción por parte de los pacientes y que los profesionales también se encuentra incómodo dentro de este modelo yo entiendo que es un modelo que que a Madrid que lleva ya funcionando casi veinte años Si yo creo que los resultados a pesar de los fantasmas que es de que se veían con respecto a estos modelos de colaboración público privada yo creo que ha funcionado

Voz 0867 36:16 llevan ampliar

Voz 14 36:18 bueno de momento a a día de hoy estamos con lo que tenemos yo creo que está bien y luego ya valoraremos de cara a más adelante pero en principio estos modelos de colaboración yo insisto que está funcionando porque hay que hay que establecer una una justificación administrativa muy concreto cuáles son las reglas del juego evaluar los datos y luego siempre manteniendo unos indicadores de salud que sean óptimos que lo son una satisfacción de los pacientes que también se encuentra acorde a ese nivel asistencial y luego también la satisfacción de los profesionales esa es la clave

Voz 0867 36:49 a ustedes un poco peores porque en general hay bastantes quejas de los trabajadores de la sanidad tanto aquellos que trabajan para una empresa privada que gestiona una parte de la sanidad pública como muchos trabajadores de la pública que no están para nada de acuerdo en cómo funciona la sanidad pública en la Comunidad de Madrid es decir que ustedes tienen unos buenos índices de calidad en las encuestas que le hacen a los pacientes pero luego la cosa flaquea cuando se habla de los profes

Voz 1667 37:11 pero los profesionales de la sanidad pública a los que sigan trabajando modelos de colaboración público hombre a los dos hijas especialmente por ejemplo

Voz 0867 37:19 en el área de Atención Primaria le voy a poner un ejemplo el doctor José Molero pertenencia CSIT Nos decía hace unos días que los profesionales por ejemplo en Madrid en Primaria cobran menos mucho se tienen que marchar de aquí estamos hablando

Voz 37 37:32 entre un diez con quince por ciento del salario medio menos que fuera de las Comunidad Autónoma de Madrid lógicamente esto se que sea menos atractivo como he dicho antes y que nosotros agrestes más descontentos como solución de choque tendrán que incrementarse las plantillas de médicos de Familia atención primaria aproximadamente en un quince a un veinte por ciento más anchas que además tienen hay quejas especial

Voz 0867 37:53 frente en el en el área de Atención Primaria

Voz 14 37:55 en Atención Primaria tengo que decir que a veces el realizar términos en comparaciones absolutas que entre distintas comunidades yo creo que habría que profundizar un poco más el análisis Madrid tiene una ventaja en cuanto a la gestión de su atención primaria que es la concentración matrices una una región de ochocientas mil áreas nosotros dentro con seis millones y medio de habitantes nosotros tenemos cuatrocientos treinta centros de salud un ejemplo sobre lo que es la concentración sobre todo lo lo lo voy a trasladar a a lo que la remuneración de los profesionales porque hay una factor que tiene otras comunidades que es el factor de de la dispersión Fuenlabrada tiene diez centros de salud con la misma población de Cuenca Cuenca tiene cuarenta entonces eso es un factor importante Madrid tiene a sus profesionales mucho más concentrados es verdad que que que el nivel asistenciales me refiero en cuanto a los a los pacientes que acuden es más alto pero desde luego que nosotros estamos siempre valorando pues el el la existencia de personas que decir otra cosa el problema de de la no existencia de profesionales de la falta de de escasez de profesionales es un problema de todo el Sistema Nacional de Salud

Voz 0867 39:04 me quedan treinta segundos consejero le quiero preguntar por el famoso Programa piloto de los centros de salud con los horarios como el cierre a las seis de la tarde en aquellos centros de salud en los que ese programa se puso en marcha de manera experimental se mantuvo sea ha decidido mantener sí que porque ustedes no no acaban con ese periodo de prueba acabaron con ellos

Voz 14 39:24 bien ahí lo que se ha permitido es dejar a los a los coordinadores de los centros que en caso de que los resultados de en cuanto a satisfacción de pacientes y profesionales fuese bueno poder mantenerlo que se fue un poco la idea no se está evaluando el resultado global ya se presentaran para siguiente legislar

Voz 1667 39:39 sí dígame con usted con uno lo van a extender al resto

Voz 30 39:44 es una decisión del futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 39:48 Enrique Ruiz Escudero gracias por venir al programa un placer no ya para la próxima ganado porque éramos la ustedes mañana estamos de vuelta mañana viernes desde las siete y veinte La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 1804 40:06 era una llamada Línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condición

Voz 6 40:16 es el inepto punto com una compañía Bankinter

Voz 38 40:21 este trabajo que has oído tantas veces has bailado tantas veces

Voz 6 40:29 digo no colecciona con el país y los cuarenta clásico la ecografía completaria cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre domingo veintiocho A kind of magic y caja de regalo por Mode con noventa y cinco con el país

Voz 13 40:42 si buscas hipotecas terminarían conocer esos gastos notaría gestoría registro tasaciones Puskas hipoteca divina o mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 39 40:50 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca que encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 40 41:03 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más para el coche quise sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo sabes no

Voz 1804 41:18 explicarlo bien que desierta los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real global caza y vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe ten encuentros del bienestar punto es

Voz 6 41:46 dejaremos a nuestros hijos un planeta sin recursos escucha este jueves en Hora veinticinco responsablemente un espacio para motivar el cambio hacia una sociedad de consumo sostenible en cola

Voz 0313 41:57 curación con El Corte Inglés

Voz 8 42:00 quiero que quede

Voz 2 42:02 o con naturalidad de sexo

Voz 1667 42:04 en la no está con sexo de por medio para que está sentimental

Voz 1704 42:08 creas que tengo autoestima suficiente para tener Crémer estoy muy bien total

Voz 18 42:11 no hay que unir amor sexo bueno puesto que se cuál sería tu eran fantasías sexuales radicado por cierto centra sueño después de una relación

Voz 1667 42:21 sexual el sexo virtual te parece

Voz 18 42:23 el crees que en sexo está no soy tremendamente Flex yo pude es dejarnos sus mensajes de voz del programa el seis ocho uno cero uno seis tres uno del aquí

Voz 1 42:38 esta noche hablamos de sexo en el Faro de la SER a partir de la una inercia Faro con Mara Torres

Voz 29 42:46 eh

Voz 0313 42:47 la Ventana con Carles Francino nos quedan diecisiete minutos de Ventana quiero proponer salvo Miren está tan tan sobrada y tan manida la expresión España vacía y se queda tan corta en ocasiones yo hace tiempo propuse cambiarlo por la España maltratada que hay unas cuantas no sólo uno no eso también es problema territorial ya algo así se dijo en los debates electorales de estos últimos días pero pasar del dicho al hecho pensarán muchos de ustedes con razón lleva un buen trecho

Voz 8 43:16 es verdad es verdad pero pero no es cierto que no pudo hacerse nada ni contra la despoblación ni contra el empobrecimiento en el mundo rural hoy tenemos un ejemplo fantástico

Voz 41 43:28 no se les deja más de enero sábado aquí vos Mena el la va dando los Olivos palos

Voz 0313 43:42 en Andalucía se está llevando a cabo el proyecto Olivares vivos cuyo objetivo es recuperar la biodiversidad de estos cultivos tiene un presupuesto de casi tres millones de euros participan una veintena de explotaciones Javier Gregory se desplazó hace poquito a Jaén para ver cómo se lleva a cabo cómo se ejecuta y sobre todo muy importante como es el aceite que se consigue

Voz 42 44:05 el es

Voz 9 44:09 la auténtico oro líquido Felipe Castro lleva ya medio siglo recogiendo lo en un olivar de Jaén para mí que a una planta

Voz 43 44:17 primero muy bonita capaz de crear un producto súper bueno para la naturaleza para la salud no que tiene canarios de año y ahí está

Voz 30 44:35 en España hay más de trescientos mil

Voz 9 44:37 quienes de olivos que dan empleo directo a cuatrocientas mil personas pero como nos cuenta Felipe a pie de árbol no sólo es una industria sino que el olivar es también el cultivo más importante de Europa para conservar la Ello diversidad yo no estaría aquí muy bonito Se pasa aquí

Voz 43 44:57 aquí entra Olivares entré

Voz 9 45:02 el

Voz 43 45:02 lejos que corren lo otro por qué pasa muy rápido

Voz 11 45:06 sin embargo el olivar está ahora en peligro por un lado el cambio climático está reduciendo las ya escasas reservas de agua en el campo por otro la erosión se lleva ya cada año ochenta toneladas de suelo fértil por cada hectárea Pedro

Voz 9 45:24 Reyes catedrático de Ecología en la Universidad de Jaén es uno de los mayores expertos mundiales en este tipo de culto

Voz 44 45:31 el futuro digamos por eh de es que siga creciendo la superficie de agrícola demanda de crecimiento poblacional humano y demanda de de de productos alimentarios al final pues hay que pensar que cultivos como este tienen un gran potencial para el futuro de la biodiversidad en las regiones mediterráneas

Voz 9 45:49 conscientes de esta importante crisis ecológica que afecta a los cultivos la Unión Europea financia en el sur de España un proyecto pionero

Voz 45 46:00 se llama Olivares vivos como su propio nombre indica pretende recuperar la riqueza ecológica de los olivares por ejemplo

Voz 1667 46:08 esperando su cubierta vegetal donde viven seiscientos ochenta y seis plantas cincuenta y ocho tipos

Voz 9 46:14 eh hormigas ciento sesenta y cinco especies de aves y a Rubén tarifa un técnico de la Seo la Sociedad Española de Ornitología lo encontramos precisamente analizando la fauna y flora en uno de estos olivares ecológicos los forros

Voz 20 46:29 son uno de los actores de digo y luego también pues encontramos que ya musarañas jabalís super abundante en igual que también aprovechan la aceituna destacan que cae para ha pasado un poco el año hay bueno sigue también bastante incluso reptiles anfibios que mucho de la charca que me instalándose concibe que debe hay muchísima diversidad de

Voz 44 46:51 de ahora incluso rapaces que antes comentábamos como conejo pues pasan por aquí

Voz 9 46:56 un paseo coordina este proyecto europeo de Olivares vivos que se está aplicando de forma experimental en venta explotaciones de Andalucía este programa europeo tiene una inversión de casi tres millones de euros ya está produciendo sus primeros resultados prácticos como no sé plica en la finca Cortijo de Guadiana en Ubeda su ingeniero agrónomo María Garrido

Voz 46 47:20 bueno yo creo que hay más que convencer hay que verlo no yo creo que al final que nada más que cuando la gente vea la biodiversidad bailar riqueza escuche los pájaros veto innecesario vuelve adapto Olivar no un olivar vivo de un olivar diverso toda la actuación en la labor encaminada a conseguir eso

Voz 9 47:38 el plan de Olivares vivos para recuperar la biodiversidad incluye más de treinta medidas de conservación como plantar con semillas autóctonas colocar postes nido para las lechuzas o construir islas flotantes en las balsas de agua iberos en el

Voz 11 47:55 además se ha creado una etiqueta ecológica para poder distinguir siempre este aceite de oliva

Voz 9 48:01 por qué se produce sin dañar la naturaleza una magnífica idea con mucho futuro

Voz 1 48:15 José Eugenio Gutiérrez buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0313 48:18 los Ojén genes coordinador territorial en Andalucía de SEO Bird Life sí que sea una buena idea verdad no no sé no sé si tendrá mucho futuro poco pero tiene una pinta magnífica sinceramente

Voz 15 48:28 pues yo creo que sí que va a tener futuro porque en realidad de cultivar a favor de la naturaleza que es más siempre es más rentable que hacerlo en contra si yo creo que es un es un proyecto de futuro como eran no innova dos y que va a aportar a lo aceite producido en esto Olivar un valor añadido que que que que es muy importante

Voz 20 48:52 por qué porque cuáles cuáles son los problemas más serios los más graves a los que se enfrentan estos estos olivares José Antonio

Voz 15 48:58 pues principalmente la pérdida de suelo una pérdida de suelo porque bueno un cuando se mantiene el suelo el Olivas desnudos pues elimina la la hierba con herbicidas de preemergencia de emergencia pues el agua cuando llueve en los episodios de lluvias se produce la pérdida de de muchísimas toneladas de la mejor del mejor suelo de lo que más vale de lo digo que suelo yeso además traen un montón de problemas a nivel ecológico de de sostenibilidad no

Voz 20 49:33 es verdad que que este tipo de cultivo el olivar concretamente sirve también para para retener población para que la gente no se vaya

Voz 15 49:41 claro el olivar tradicional bueno pues no en Andalucía a muchísimos millones de veintitrés millones treinta millones de jornales todo

Voz 0313 49:52 lo que fija el territorio

Voz 15 49:55 además de esa de esa importancia para la biodiversidad es que el cultivo del Olivar tiene una importancia socioeconómica fundamental para retener a la población en el medio colgando