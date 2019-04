La Ventana (29/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro de la tarde las tres en Canarias

Voz 1715 00:06 el expresidente Push the money los exconsejeros Pons a Tiko min han anunciado un recurso contra la decisión de la Junta Electoral Central que les ha prohibido concurrir a las próximas elecciones europeas nos vamos a Barcelona informa Pau rumbo

Voz 1130 00:18 sí decisión que llega recordemos después de aceptar la impugnación de Ciudadanos y el PP el propio escrito de la Junta ya advierte de que contra él cabe recurso administrativo hasta que pasen dos días de la publicación de las candidaturas en el BOE el tiempo aprieta pulmón lo sabe él el y Ponseti ya anunció en un comunicado todas las medidas jurídicas en el Estado y en Europa para frenar según dicen lo que es una flagrante vulneración del derecho de sufragio pasivo porque afirman están en juego los derechos de los tres pero también los de todos los votantes a Esquerra también ha hecho un comunicado para mostrar su apoyo y solidaridad y afirmar como también lo hacen los tres afectados que es un intento de silenciar al independentismo

Voz 1715 00:53 las direcciones de PSOE y Podemos analizan esta tarde los resultados de las elecciones generales de ayer el PSOE obtuvo ciento veintitrés diputados treinta y ocho más de los que tenía la pasada legislatura y Podemos cayó hasta los cuarenta y dos veintinueve menos de los que tenía hasta ahora en Podemos insisten en reclamar su integración en un futuro gobierno hoy lo ha pedido por ejemplo el candidato de En Comú Podem Jauma se

Voz 1546 01:14 Pedro Sánchez ha hadas culta mandato de las urnas Amanda

Voz 0335 01:17 Pedro Sánchez tiene que escuchar el mandato que proviene de las urnas de su propia militancia cuando ayer gritaban de forma unánime Sí Se Puede con Rivera no la llena la gente ha votado cambio y nosotros no podemos permitir que se resuelva en clave conservadora por eso tenemos que estar en este

Voz 3 01:32 hermano usa otra senda está

Voz 1546 01:35 paquete acuerda Canvi es una de las fuerzas que aquí

Voz 1715 01:37 pero obtuvo un buen resultado es Esquerra Republicana el partido más votado en Cataluña hoy en Esquerra y han pedido a Pedro Sánchez que tome nota del mensaje que han dado los votantes en esa comunidad Marta Vilalta exporta

Voz 4 01:49 por primera vez un partido independentista ha ganado unas elecciones a en el Congreso de los Diputados en Cataluña al independentismo cada vez es más fuerte el apoyo a la vía de solucionar por la vía política democrática tiene más fuerza y por lo tanto no pueden no escuchar este mensaje

Voz 1715 02:06 ah ya a esta hora está convocada en Reocín en Cantabria una concentración de repulsa por la muerte de un chico de diecisiete años que sufrió heridas irreversibles en una agresión en grupo este pasado fin de semana en San Sebastián el fallecido vivía con su padre en esa localidad de Cantabria a las seis será San Sebastián la que acoja otra concentración convocada por el Ayuntamiento de la ciudad Eneko Goia es el alcalde de San Sebastián

Voz 0565 02:28 la Corporación de forma unánime quiere hacer una concentración de de la tarde en Alderdi Eder para en primer lugar mostrar su más firme condena que ante este gravísimo hecho sucedió en nuestra ciudad y por otra parte también mostrar nuestro cariño y solidaridad con toda la familia y entorno del chaval que finalmente ha perdido la vida de esta manera tan tan absolutamente inaceptable

Voz 1715 02:53 así llegamos a las cuatro y tres minutos las tres y tres minutos en Canarias

Voz 2 02:59 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:02 primeras palabras del candidato del PP a la Alcaldía de Madrid tras la derrota de su partido en las elecciones generales José Luis Martínez Almeida asegura que hay preocupación por los resultados a nivel general pero no en la ciudad de Madrid de cara a las municipales dentro de un mes donde el bloque de la derecha suma más que el de la Izquierda

Voz 0502 03:17 un buen dato entre comillas y es que el centroderecha suma holgadamente en la ciudad de Madrid y que el Partido Popular lidera ese bloque de centroderecha pero es importante que no vuelva a pasar lo que pasó ayer por tanto que no se ponga en peligro como se puso ayer ese comprobó que el centro derecha pueda gobernar en la ciudad de Madrid

Voz 1915 03:34 el resto del PP de Madrid guarda silencio tras estos resultados el presidente en funciones Pedro Rollán ha cancelado su participación en un acto previsto esta mañana al que han mandado en su lugar al consejero Jaime de los santos que es independiente de los Santos se ha alineado con la idea lanzada por otros líderes regionales como Núñez Feijóo Alfonso Alonso que han llamado a recuperar la centralidad

Voz 1 03:53 E insisto sin sin sin escapar nos de este centro amplísimo

Voz 5 03:59 que es donde la mayoría de los españoles nos sentimos cómodos cuando Nos sentimos reconfortado sobre todo cuando nos sentimos reflejados

Voz 1915 04:08 en la Izquierda Íñigo Errejón llama a su antiguo partido a Podemos a reflexionar sobre sus resultados en las generales el ex diputado de la formación morada y candidato demás madrid a la comunidad confía en que esa caída no afecte a su plataforma y que la alta movilización beneficia a la izquierda son declaraciones en Hora catorce

Voz 6 04:23 la extrema movilización sí que vaya

Voz 7 04:26 mucho más gente que en anteriores elecciones ha producido una que ahora Pere prosista si eso viendo si lo soplando de aquí al veintiséis de mayo Se revalida el gobierno de Manuela Cabero en la ciudad de Madrid un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid por eso digo que lo de ayer son buenas noticias aunque hay que trabajar de mucha gente votando para que no suceda lo peor a mucha gente votando ahora sí en positivo ganas

Voz 1915 04:50 en cuanto al tiempo Solís subida de las temperaturas en toda la Comunidad hasta ahora tenemos veinticuatro grados en el centro de Madrid

Voz 1715 04:59 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana y a las cinco las cuatro en Canarias aquí en la SER

Voz 1 05:07 S

Voz 2 05:10 inicios informativos en La Ventana con la encina

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes esta noche Bob Dylan actúa en Santiago de Compostela

Voz 8 05:36 a un euro más son Manu ya solo y escaso

Voz 0313 05:45 esta mañana los pensionistas han vuelto sale a la calle en Bilbao

Voz 9 05:53 él le un Primero de Mayo que ya está aquí ese día los niños no tendrán Cole hoy sí afortunadamente esta noche juegan el Betis el español

Voz 10 06:08 la pelota a través entre concisión el Beti por la derecha juega Canales la inversión hecha devuelve la pelota buena gente en Barcelona

Voz 0313 06:15 federación de regantes de Castilla La Mancha y el Zaragoza tienen un concurso de croquetas y en Oviedo mañana sabremos quién gana el Premio Princesa de Asturias de Comunicación resumiendo

Voz 1 06:25 que la vida continúa que ya pasó el veintiocho de abril que haya

Voz 0313 06:28 el veintiséis de mayo y que la respuesta

Voz 1 06:31 a veces no está en el viento por muy fuerte que sople sino los votos en las ganas de convivir bienvenidos a La Ventana

Voz 8 06:38 esta semana fue es muy bien eh y a hija hija viene más tome

Voz 2 07:04 sí sí

Voz 8 07:09 y es que en el fondo me dejas will escuché te vi venir da eh día a día

Voz 0313 07:52 para que Robinson buenas tardes buenas Roberto Sánchez bienvenido qué tal Tarazona idea descansa amigo no sienta mal ha reflexionado más que nadie seguramente verdad

Voz 12 08:01 bueno yo voté el lunes por aquello de prever las largas colas que se formaron voté por correo el lunes y después pudiste votar por correo antes que nadie cómo estás Michael qué tal bien bien busca muchas respuestas en el viento o en otros lugares donde las buscar

Voz 1546 08:16 en el dos mil tener

Voz 0313 08:18 siento no por todos lados Josep curioso

Voz 1546 08:21 es muy bonito mi trabajo poquito que interista tanta gente de de extinta forma distinta extracción distintos mucho de todos los lados pero también el viento mucho el viento y que te dice

Voz 0313 08:35 el tu olfato y tu viento de lo que pasará el miércoles entre el el Barça

Voz 1546 08:39 su Liberpul perdona que te pregunten

Voz 0313 08:42 pero vas a estar por cierto comentó el partido

Voz 1546 08:45 el incremento el partido si no quiere comentar este patio pase el Michael más mudo de la historia y yo pienso quién lo tiene mucho más chance mucho más oportunidad que piensa la gente en España porque el estilo del Barça viene de anillo al dedo para él no quiere un equipo que quiere llevar la iniciativa día atacar y explota a más espacio es más entiendo que el Barça es para mí mucho mejor equipo que la Juventus de Turín sin embargo visión más difícil para mí juega contra la Juve que contra el Barça el leve y también aunque vamos detrás por un punto en la Liga contra el Manchester City no esos enfrentamientos por ejemplo ha pasado a en Champions es verdad es tío de fútbol le viene bien aunque en ningún caso histórico en que lo mejor que el Barça no hay no voy pero en cuanto enfrentamiento pienso que eso un rival en la cual yo al menos al menos cuarenta y nueve por ciento de posibilidades

Voz 0313 09:53 como la vida continúa ya hay otras cosas pero además de otras cosas ya que Aix además de otras cosas y hoy queremos mirar al tema del día al que sigue siendo el argumento central de casi todas las conversaciones los resultados de ayer está pensando esta mañana que podíamos hacer porque análisis los hay de todo tipo hay elementos muy interesantes hay muchos matices a los a los números no llevarse a engaño con determinados titulares hay muchas cosas pero la pregunta la básicas y ahora que para responder al y ahora que estaría bastante bien saber cómo deberían o cómo podrían comportarse los cuatro-cinco principales actores de este nuevo escenario político nadie mejor para comentarlo que alguien que se dedique precisamente a eso a formar a preparar a tener punto a las personas cuando tienen que tomar decisiones importantes Juan Carlos Cubero es experto en desarrollo de liderazgo y coaching es director de talento de Manpower Group y autor entre otros libros de liderazgo Zidane código Mourinho que son dos cosas distintas o también mentalidad ganadora Juan Carlos buenas tardes muy buenas tardes el que da entrada de la vida tragamos déjame que lo haremos también en Radio Barcelona Rafael Santandreu que psicólogo autor entre otros libros de nada están terrible no es no es mal título para no es mal título para el día después Rafael buenas tardes buenas tardes de tal como estas hombre fenomenal a ver que por algo los conceptos Éxito y fracaso lógicamente están asociados a una competición como lo fueron las las elecciones de ayer a Juan Carlos I uno por uno el del que obtuvo mejor resultado al que lo tuvo peor en función de expectativas y de todo qué debería hacer cada uno Pedro Sánchez como debería comportarse a partir de ahora bueno yo creo que hay un denominador

Voz 0102 11:38 Moon aplicable evidentemente a Pedro Sánchez a todos que es el equilibrio Pedro Sánchez ha ganado las elecciones es evidente su éxito está ahí no sólo por obtener más escaños sino porque va a gobernar de una manera eran eso seguro y por tanto no caer en la euforia como diría Kipling volvemos a Michael que es un impostor tanto como el desánimo como la disfonía no entonces seguro que tiene alrededor mucha gente que te dice que todo poderoso que es una persona muy residentes su propio

Voz 0313 12:04 totalmente libres son Manuel Tordera deberán estudiar su caso en las universidades

Voz 0102 12:08 pero es es es sorprendente que hace dos años ganó las primarias hace un año ganó la acción moción de censura y ahora ha vuelto que su partido a ganar el liderazgo en ese sentido entonces bueno cuidado con la euforia hay que ser humilde aún más en la victoria evidente

Voz 0313 12:23 Pablo Casado Pablo Casado es el K

Voz 0102 12:25 Beato más joven en el sentido más joven de da también pero de experiencia en las primeras elecciones un partido que no tenía la reputación que ha podido tener en otros momentos por tanto parte de la responsabilidad de la derrota suya pero no toda evidentemente tiene mucho tiempo para poder trabajar por lo menos en el Parlamento dentro de un mes

Voz 0313 12:45 Caffarel quiere aconseja estuvo queda consejerías a Pablo Casado Pedro Sánchez cada uno en sus respectivos papeles después de los resultados de ayer

Voz 1406 12:52 bueno pues que que no caigan en los grandes errores de la gestión del éxito y el fracaso esos son dos errores diferentes los típicos que nos puede pasar a todos eh mira el el del éxito es no a pegarse a los signos externos del éxito no pero en los aplausos el dinero en el caso de iniciativas económicas la admiración porque esos comida basura esto esto es lo que tiene que quedarse cuenta este es el momento clave a esos azúcar Nos hamburguesas de sí

Voz 0313 13:24 no no sigas por qué

Voz 1406 13:26 pero cuidado este peligro tenemos todos fíjate que yo yo pública o libros y primer libro vendió muchísimo tuve ese peligro también no decir que querer perseguir eso no y eso es un error porque eso causa es comida basura causa estrés falta de éxito a medio plazo provoca adicción también es exactamente el verdadero alimentó la nutrición verdadera yo creo que gente que nos está escuchando que ha conseguido un éxito importante en su vida no estará de acuerdo el verdadero alimento es es hacer el amor hacer las cosas con amor con autenticidad cosas buenas divertirse incluso en lo que hacemos entonces que no caiga en eso no el antídoto sería por ejemplo imaginar que dentro de cuatro años saca un resultado totalmente opuesto pero que ha hecho las cosas con autenticidad el amor ha hecho cosas buenas se siente satisfecho

Voz 0313 14:16 sería Pedro Sánchez y Casado pues

Voz 1406 14:19 qué es pues sería no entender que o no confundir el error por fracaso no yo por ejemplo la palabra fracaso creo que habría que sacarla el diccionario para mí no existe ahora errores si todos cometemos errores no pero pero no haber en mi vida personal también es así no yo yo cada cada mes cometo ocho errores e Idoia a ciertos no Hipercor

Voz 0313 14:45 Rafael como los tienes contados

Voz 1406 14:48 bueno más o menos no quieren con comer en esa en esa proporción más o menos cometo muchos errores pero comentó también algunos buenos a ciertos hiel y el balance es buenísimo porque los errores en realidad es si yo sigo trabajando en en varias cosas al mismo tiempo con ilusión autenticidad al final gano no mira los inversores vendan que lo sin ver los grandes inversores no que que ganan mucho dinero no hacen siempre aconsejan invertir en lo que llaman una bolsa el no de inversión no pues por ejemplo en diez empresas diez activos no y fíjate que por muchos análisis que hacen bien que lo hagan pues tienen narrativo no que es por ejemplo ahora no recuerdo cuánto pero es más o menos cuatro en cuatro inversiones lo pierden todo en otras cuatro se crean a la par ni ganan ni pierden sólo en dos tienen tienen buenos dividendos pero esa ratio les hace millonarios por lo tanto yo le diría casado bueno o que hay has cometido errores sigue haciendo cosas interesantes hay un montón de cosas para hacer pues seguir refrendando tu partido eh yo que ser rearmar ideológicamente no o quizás biología diferente pero puedes hacerlo tú me

Voz 0313 16:01 mejorar incluso la la democracia a nivel general

Voz 1406 16:04 caña y por último intentar ganar las próximas elecciones por si consigues una sola de estas cosas podrá sentirse satisfecho por tanto el fracaso no existe a los errores son no

Voz 1546 16:13 males bueno discrepo entendido tenis has dicho y estoy acuerdo con prácticamente todo yo creo que el fracaso se existe yo creo que el fracaso existir cuando no intentas con todo lo que tienes cuando dejado cuando no pones empeño innecesario eso no garantiza el éxito pero garantice que no vas a fracasar contaba con todo lo que tienes Ia más el ceño casado tiene ahora mismo estoy seguro algo que por ejemplo cuando yo jugaba al fútbol a veces ganamos a veces perdemos pero donde la semana o una vez a la semana pues tráete revancha tienes enseguida una oportunidad de arreglar las cosas Él no lo tiene en cómo va con pero sí

Voz 12 17:00 la tiene tiene derecho a ser esposa dentro

Voz 1546 17:03 cuando quiere generar ya la el partido y luego hay que ve cómo van a ser meses elecciones ahora con ese a derrota encima es decir no iban a escuchar él es en estos momentos un perdedor un fracasado de cuero pero perdedor él tendrá que esperar confiscar o decir a su partido lo que hemos yace en lo que hemos de hacer es no sé quién Didac Mista contando esto mire pero me está contando este este que acaba de perder pero habiendo metido muchos goles como sí señoría

Voz 13 17:41 eh rehacerse eh

Voz 1546 17:44 en este tiempo pero de eso Michael de eso también

Voz 1406 17:47 podían haber pensado de Pedro Sánchez en su primer fracaso no sin embargo el siguió trabajando pues en ese ámbito y en otros no yo creo que la la perseverancia y la autenticidad que es en eso estoy de acuerdo contigo el el fracaso sería no perseguir objetivos auténticos no hacer las cosas bien no pero él siguiese perseverando con autenticidad tendría por lo menos tendría opciones para sí mismo no habría fracasado

Voz 0102 18:12 sí yo estoy con Michael en que bueno son cuatro años pero os van a pasar muy deprisa si tuviéramos cuatro años atrás han pasado a toda velocidad tiene que reconstruir un partido casi hay veces que son buenas noticias disfrazadas de malas porque si hubiera tenido el poder inmediatamente a lo mejor el partido no lo podría reconstruir y ahora tiene esa oportunidad tiene elecciones dentro de cuatro meses y luego habrá pues otro todo tipo de autonómicas y demás sabe cuántos años van a pasar muy deprisa

Voz 0313 18:37 Carlos y Rivera Iglesias por ejemplo hemos conocido más un tema gestión de

Voz 0102 18:42 las expectativas probablemente Rivera hace un año se veía en el sorpasso del otro partido del Partido Popular a todos puede parecer un mal resultado respecto a esa expectativas y lo ha sido bueno respecto al año dieciséis en el caso de Iglesias al revés es decir parecía está mucho más abajo y que ha podido remontar durante la campaña no según dicen los expertos entonces ajustarnos expectativas también es muy importante en el liderazgo porque como es un proceso que no acaba promesa hasta que no se opone pues tienes que estar las expectativas regulándola es una y otra vez

Voz 0313 19:13 tú sabes todo Rafael para para Rivera hay para para Iglesias que aquí el que les recomendarías desde tu desde tu perspectiva profesional

Voz 3 19:21 pude pues fíjate que el eh

Voz 1406 19:23 este va lanzado eh os quiero decir claro aparentemente balanceado siempre fíjate que que ahí les recordaría pues lo que sucedió a Podemos Iglesias también el iba lanzado verdad en en su primera aparición estos ha frenado totalmente no pero quizás a pegarse lo que decía al inicio no a pegarse de los signos externos del éxito tener

Voz 0313 19:44 la ley de cualquier manera no

Voz 1406 19:47 darse de la autenticidad de perseguir GT objetivos que tú sabes que son buenos punto es lo que se debe centrar ahora sí si se deja llevar por la comida basura es decir yo he tenido éxito tengo que tener éxito como sea eso le va a expresar iba a alejarme

Voz 0313 20:04 muy bien muy bien

Voz 1546 20:07 desde Jane Sara Iglesias

Voz 0313 20:09 acabado abrazando el conformismo es algo de cuando sus expectativas a la realidad

Voz 1406 20:17 eh yo creo que le pasó un poco irreal pito es algo que nos puede suceder a todos a mí también ha sucedido ir creo que corregido no pero yo creo que se vio deslumbrado por el éxito no y bueno ahora quizás es cuando le toca decir oye pues mira hagamos las cosas con decisión de otra manera no con colaboración Si yo estoy aquí es porque estuve colaborando con otros me ayudaron pero yo creo que lo bueno es que creo que no se va a rendir fácilmente no entonces yo creo que tiene quién de decir bueno vamos a vamos a empezar a trabajar y con de otra manera no

Voz 1546 20:55 si yo pudiera Carles me gustaría preguntar al señor Rivera el mayor porque yo no estoy muy se hace tiempo yo pensaba que era un partido centrista que venía disfrutando sin descanso

Voz 0313 21:10 sí sí que lo era pero después

Voz 1546 21:12 de haber vivido este campaña le he visto muy o más que el partido el PP de de señor Rajoy esta mañana leyendo el señor casado decía que bueno ha resultado para el centro derecha en es que procederá a la derecha y que yo pensaba que señor bieber era mucho más o mucho más centrista pero he visto ya un movimiento muy aficionado de hecha por lo tanto yo me gustaría saber en las siguientes elecciones qué quiere ser de mayor Quique que quiere

Voz 0102 21:47 bueno yo creo que creo que quiere ser presidente Gobierno es una buena enseñanza para todos desde el liderazgo porque ya decía Aristóteles hace dos mil quinientos años que la felicidad es placer significado entonces que el presidente no te haga ser infeliz porque no disfrutas del camino entonces sino le toca a serlo ahora pues está diciendo Rafael por lo menos disfrutar comer buena comida sólo entonces metáfora

Voz 0313 22:09 disfrutar del camino porque repito

Voz 0102 22:11 entró años ocho años al final pasan muy deprisa

Voz 0313 22:14 Juan Carlos sí sí Pablo Iglesias te pidiera opinión en el sentido de decir bueno o entramos el Gobierno nada quería sigue por este camino o mejor no

Voz 0102 22:23 bueno los coches no damos respuesta lo que hacemos desde espejo para que él mismo se convenza de lo que tendría que tendría que hacer en una negociación evidentemente Pablo Iglesias cualquiera tiene que pedir entrar en el Gobierno me imagino la respuesta de de del presidente del Gobierno en esa

Voz 0313 22:37 la línea destacaron que quiere gobernar solo otra cosa es que con lo consiga pero sí

Voz 0102 22:41 ideas activamente y entonces el el asunto es Daniel está diciendo Michael no llegar a una frustración que esa sería la auténtica derrota porque tiene que dar servicio a millones de personas que le han votado como cualquiera de los cuatro cinco o el resto de los partidos

Voz 0313 22:56 hoy cualquiera de los dos solos dos Santiago Abascal llama pam pam pam oye podéis aconsejar que qué hago cuáles son los primeros pasos o creéis que lo necesita

Voz 0102 23:09 hay una paradoja que es que cuanto mejores más necesitas un como los buenos equipos y los buenos jugadores que necesitan buenos entrenadores verdad

Voz 3 23:16 en sí sí entonces que era entonces

Voz 0102 23:18 haríamos bueno que construirá a partidos que se acaba de de crear una iniciativa estaba comentando Rafa respecto a Pablo Iglesias el movimiento del 15M en su día y lo que podría ser Unidas Podemos es una organización sin la organización no se construye de la noche a la mañana ha pasado de cero practicamente a dos millones y medio de votos probando tiene que construir algo que deja un legado que al final cuando él no esté no se disuelva con muchos movimientos sociales que simplemente el fundador los crea y luego desaparece

Voz 0313 23:47 a su juicio el el los o el hecho diferencial de estas elecciones ir esta campaña con respecto a otras Antonio de Juan Carlos cuál cuál podría ser la diferencia

Voz 0102 23:56 bueno yo creo que la fragmentación que evidentemente hay unos once millones más o menos en un bloque once en el otro

Voz 0313 24:01 sí pero divididos sal ochenta veinte

Voz 0102 24:04 en el caso del Partido Socialista de Unidas Podemos híbridos entre tres en el caso del centro derecha

Voz 3 24:09 derecha que antes mencionado Mike entonces

Voz 0102 24:12 no fragmentadas por la ley electoral que tenemos que no es buena animada son las reglas del juego evidentemente hay tres marcas a distribuir ignorando cambia yo creo que con todo el nerviosismo y la tensión con la que se ha vivido la campaña estos quince días por lo que parece tampoco han cambiado tanto las opiniones de los votando al final bueno mucho ruido y pocas nueces

Voz 0313 24:34 Rafael si llamar a Santiago Abascal a tu muerta como psicólogo que le dirías

Voz 1406 24:38 pues que que Intel

Voz 14 24:41 ante a otro

Voz 15 24:44 no no te voy a hacer pero sí sí

Voz 1406 24:49 hubiese obligado a darle una cancha yo le diría que que piense en en el camino a largo plazo no a medio plazo que yo sé que los políticos se sostiene una dificultad congénita para hacerlo no pero a él también no quiere decir que no piensen cuatro años sino piense realmente qué es lo bueno para un país a largo plazo que ponga que ponga sobre la mesa también qué tipo de partido quiere tener ahora está de actualidad queremos un partido honesto deshonesto pues eso es lo que construir desde ahora no por cierto esto también lo podría hacer casado ahora eso es uno de es sería uno de sus buenos objetivos colaterales no refundar su equipo de su su partido desde la honestidad entonces Abascal pues le diría lo mismo que piensa a largo plazo porque en la tentación de los partidos que se de nuevos y también los otros de pensar a corto plazo creció unos grandes problemas en la política

Voz 0313 25:41 muy bien eh problemas a corto plazo problemas a largo plazo Reding que te acciones reivindicaciones que se eternizan en el tiempo y que no encuentran respuesta ni solución encontraríamos muchísimos ejemplos de estos pero en la jornada electoral de ayer hubo un caso hubo un episodio quiero que merece la pena que lo comentemos en el día después es una es una pedanía de Murcia que tú yo creo que tiene casi ochocientos vecinos ochocientos habitantes que forma parte de eso que hemos bautizado como España vacía España olvidada yo yo le llamo directamente la España maltratada no llevan años y años y años reclamando medidas concretas para solucionar problemas concretos pero no hay manera de que nadie les dé solución y o Kenny les escuche no por eso extraña hicieron algo muy interesante que es directamente no ir a votar no era votar nadie hombre el nadie creo que al final fueron veinte o veintidós personas pero lo consiguieron por lo tanto creo que merece la pena que lo contemos con ellos Ana Moreno buenas tardes

Voz 6 26:37 buenas tardes una portavoz de la sociedad

Voz 0313 26:39 dónde final de deben izar ICO Marc he dicho bien no al final fueron veintidós personas veintiuno a veintidós no fueron Iker ganó de de de entre por curiosidad e quién

Voz 6 26:52 empate entre el PSOE y Podemos Unidos Podemos muy extremo

Voz 0313 26:55 un empate entre el PSOE y Unidas Podemos osea estola proporciones un noventa y seis noventa y siete noventa y ocho por ciento de abstención no sí sí Ana cuáles son las las reivindicaciones las quejas las peticiones básicas que tiene sobre la mesa hace tanto tiempo

Voz 6 27:18 hay muchos problemas concreta pero que hay uno que englobará todo que despoblación rural y falta de atención El dejadez en falta de ganas de y fijarse en los pueblos y falta de ganas de conocer las necesidades yo también yo pienso que político tiene que venía cómo funcionamos lo hemos dicho en todos los medios que la verdad entonces es que esta poquito que acusa el nuevo es una paradoja dejan de ejercer un derecho para poder conseguir nuestros derechos

Voz 0313 27:48 va vamos por partes Sanidad cómo estáis

Voz 6 27:52 vamos a ver tenemos el router que tiene un hospital a cincuenta kilómetros la risa acá a ciento diez kilómetros Un con su dedo que no es capaz de dar capacidad de respuesta en caso grave trauma o infarto cosa que dependen de tiempo patologías que deben de tiempo es un consultorio que no es capaz entonces tenemos un problema grave con Sanidad

Voz 0313 28:18 acción

Voz 6 28:20 vamos a ver es educación empezamos a cuando ponen lo he hecho habilitando aulas se llevan los niños finalmente después de algún año allí se los llevan eh tenemos problema a la hora de infraestructura en el colegio que una guerra continua en una guerra ahora el AMPA vivió que coger ir a Murcia impresentable Chipre ya ya que no eran cobro y las cosas hiperactivo porque ha sido frenado pueblos como se suele decir

Voz 0313 28:50 cómo estáis

Voz 6 28:52 Carreter Ahmidan necesitamos que en quince kilómetros hipertermia de las administraciones osea que son tres luchas para quince kilómetros

Voz 0313 29:00 Boko esto ya tan complicado no

Voz 6 29:03 fíjate alguna pertenecen al Ayuntamiento de Moratalla otras pertenecen al Ayuntamiento de sacó yo tras pertenecen a la Dirección General de Carreteras Comunidad Autónoma de la Región de Murcia capital

Voz 0313 29:16 sí creo que hace poco hiciste es un funeral no por una carretera sí

Voz 6 29:20 sí porque ya me estoy inventando oí fui ya un deseo es decir yo iba vamos a ya está una asamblea Chile vamos de la donde ya está Hay dos y porque mucha gente lo ha llamado hoy lo que yo ahora ya está

Voz 0102 29:34 hola buenas tardes y quería pero según Carlos Cubero quería preguntarte porque por lo menos las reivindicaciones olas necesidades estaba apuntando Carles de sanidad esta acción de infraestructuras aunque decías que las tres administraciones son más autonómicas veo que nacionales no porque habéis hecho una reivindicación en unas elecciones generales

Voz 0313 29:54 por curiosidad

Voz 6 29:56 sí mira cuando decidimos en asamblea que que no iba para abordar las elecciones del veintiocho de ayer no estaba no no se sabía

Voz 1266 30:06 si alguien confundió pero nos dimos

Voz 6 30:09 porque teníamos sólo va si alguien en las próximas lo hay empezaron a decir eso nosotros seguimos porque nos dimos cuenta que era donde iba a tener tirón yo leí íbamos a poner los problemas que tienen los pueblos que sino de toda España los problemas de de la España rural iba por encima de muchas noches

Voz 0313 30:30 pierda si el las autonómicas vais a votar no no habéis decidido todavía

Voz 6 30:34 no porque yo soy la portavoz de la asociación de vecinos en la directiva los solamente yo estoy viendo adhiere de la directiva pero siempre habla de una asamblea entonces lo que Mi pueblo decida por mayoría porque es lo mejor para todo incluso incluso para los políticos

Voz 1 30:54 con los veintidós que votaron

Voz 6 30:55 sí

Voz 1 30:58 no incluso fíjate

Voz 6 31:00 incluso uno de las personas que votaron son de esta directiva que para nada veía él no votar yo si te digo la verdad a título personal tampoco lo veo

Voz 1546 31:11 bueno él mismo resultado si no hubiese votado nadie también ha habido empate empate a cinco

Voz 1266 31:20 muy bien Haro morena oye vaya regalo ayer ganó

Voz 0313 31:23 muchísimas gracias eh is suerte seguimos en contacto a ver cómo termina la historia

Voz 6 31:28 claro que sí tiene alguien seguro es poner voluntad unos y otros

Voz 0313 31:31 desde hallada

Voz 2 31:32 le han gente la la

Voz 16 31:50 cuando cuando yo

Voz 17 32:08 si no eh

Voz 2 32:10 sí

Voz 0313 32:12 si Juan Carlos Beiro Rafael Santander muchísimas gracias a los dos amigos igual venga hasta pronto

Voz 18 32:25 el bien eh tú este seísmo

Voz 19 32:34 lo nuestro fer una llamada seguro que directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 20 32:44 con su precondiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter situ vehículos tu herramienta de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 21 32:59 hola qué tal estás

Voz 22 33:01 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 23 33:05 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 24 33:08 todo en la ciudad me conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico dedicarse al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 2 33:18 que punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 25 33:26 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gas

Voz 1406 33:28 la gestoría registro casa

Voz 26 33:31 no Cate viene aún mejor conocer la de un banco que no

Voz 24 33:34 para ni gastos ni comisiones elija bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero comisiones y al precio que busca y encuentra la senil NG punto es

Voz 27 33:51 la idea La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana La Ventana

Voz 23 34:06 la Cadena SER presenta

Voz 1406 34:08 el placer de escuchar

Voz 28 34:11 vamos vamos vamos

Voz 5 34:13 no era un día frío y luminoso de abril los relojes estaban dando las tres Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar el desagradable diese paso a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no no bastante rápido para impedir que se colar atrás Cell un remolino de polvo y suciedad el vestíbulo olía a col hervida ya externas viejas en un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior representaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años con

Voz 1406 34:52 espeso bigote negro y facciones Tosca

Voz 5 34:54 si apuestas Winston se dirigió a las escaleras era inútil tratar de coger el ascensor raras

Voz 1406 35:02 veces funcionaba allí en esos días cortaban la cara

Voz 5 35:04 veinte eléctrica durante las horas diurnas era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo Winston que tenía treinta y nueve años y una úlcera Gary cosa en el tobillo derecho subió despacio parando sea descansar varias veces en cada rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco de contempló desde la pared era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves el hermano mayor de la Portilla decía el eslogan al pie

Voz 30 35:40 mil novecientos ochenta y cuatro Jos

Voz 1915 35:42 a Orwell mil novecientos cuarenta y nueve

Voz 1546 35:45 cadena SER placer de escuchado

Voz 31 35:50 somos los domingos de vuelta del pueblo con

Voz 2 35:52 el impuesto

Voz 31 35:56 desde el conductor de sesenta al salir del colegio Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas y sobrino Luis la tarde del sábado estudió con esto debajo de los mínimos calculando los público

Voz 32 36:12 verdad

Voz 33 36:15 ya

Voz 2 36:19 es levantarse sin mar dando visto sonando Alonso Carlitos valido Márquez Mireia Belmonte está pendiente de si su equipo pendiente de sigan así es mucho más que deporte además el Deportivo

Voz 34 36:44 entre la Cadena SER

Voz 1 36:48 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 35 36:57 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más se para el coche hice sube Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a sabes no

Voz 1804 37:11 explicarlo bien que te sientan los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobarlo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe TN encuentros del bienestar punto es

Voz 24 37:41 cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa con

Voz 1 37:45 su bombo su caja hizo es platillos está pensando con los pies

Voz 24 37:49 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el aire litio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 1 38:02 la Ventana con Carla esperando

Voz 8 38:06 en rico

Voz 36 38:10 meter un gol

Voz 8 38:13 a excepto si te puedo a su vez nuez

Voz 36 38:26 el pueblo

Voz 8 38:31 ya

Voz 9 38:34 parece que cobremos comisión poner música a Bob Dylan Pisapia cada una respuesta en el viento no no no

Voz 0313 38:40 ya ya que estamos en fin que sepan que esta noche actúan Santiago es verdad el día tres en Sevilla el día cuatro en Gerona el cinco en Murcia y el siete Valencia dicho lo cual si antes buscábamos respuestas en el viento esta canción que habla de que los tiempos están cambiando no sitúa en la pista del tema que vamos a Vardar a continuación aquí en La Ventana aunque la verdad escapar abordarlo en serio y en profundidad yo creo que debemos cambiar la música directamente al borde estamos hablando de cambios de nueva etapa en la política española ya veremos en qué se concreta pero bueno lo que iban a cambiar pero pero cambiar de verdad porque cambien de era sonó japoneses mañana dictará el emperador Akihito es el primer emperador en dos siglos quiere abandonar el trono con esa decisión acabará la era el seis que significa algo así como alcanzando la paz luego pasado mañana el miércoles el día uno de mayo Japón entrará con Naruhito en la era Rey va horrible que se podría traducir como Bella armonía Florentino rodaba es profesor de Historia Contemporánea en la Complutense y acaba de publicar un libro muy interesante de durado la soledad del país vulnerable Lorenzo buenas tardes profesor bienvenido qué tal cómo estáis lo lo lo de cambiar de era es comparable a que nos podemos hacer una idea nosotros es

Voz 12 39:58 año nuevo vida nueva pero la bestia ten en cuenta nosotros decimos

Voz 3 40:01 bueno voy a mí me voy al gimnasio pero bueno al final me voy pues queda el año que viene no pero ten en cuenta allí es pues fíjate esta vez son treinta años entonces ya Si no lo haces ahora ya no tienes oportunidad la vida no entonces sí que es una cosa para los japoneses en decir bueno intentar voy a hacer propósito de hacer una una nueva vida de alguna forma en este sentido sí lo han hecho mucho debate y bueno por ejemplo es que antes a partir de la renovación Melli ya no se hacía pero antes por ejemplo cuando había un incendio había un terremoto ya habían mucha destrucción Lucas hacía aunque no muriera el emperador se cambiaba de era para de alguna forma empezamos con el número uno empezamos con otro nombre y bueno pues es una nueva vida no

Voz 0313 40:39 el hecho de que les eh de diez días de vacaciones a todos los japoneses con motivo de este cambio de era ahí de de emperador es algo que subraya un poco la importancia porque desde aquí tenemos la idea al equivocada de que las vacaciones muy buena prensa no tienen entre el público japonés o es un tópico del que bebemos

Voz 3 40:59 bueno sí es un poquito de tópico aunque también por supuesto la la ética del trabajo es mayor bueno pero allí lo que tienen en la la semana durará están ya siete días de vacaciones entre el cinco es el el día de la niña no se que una serie de cuestiones entonces aquí lo que hacen es juntarlo tres días más ten en cuenta claro como al final hija pues un país que no es religioso oficialmente entonces juntarlo mira el uno de mayo que ya es fiesta etcétera para digamos no obstaculizar de alguna forma la vida normal

Voz 38 41:29 pero es que usted conoció conoce vamos al luego emperador no

Voz 3 41:32 sin sin fe en

Voz 0313 41:34 en qué circunstancias de nuevo altar

Voz 3 41:37 pobre que lo vino a España para los Juegos Olímpicos vino a España también la Expo noventa y dos también fue leal apoyo no entonces coincidió claro entonces pues primero el día en Japón en la Expo de Sevilla y luego pues los Juegos Olímpicos entonces fíjate esto fue en julio pues yo estuve desde febrero dándole clase todos los flashes española eh si es ese claves español

Voz 0313 41:57 cómo es este hombre que que que se puede contar de él que que que lleva en la cabeza realmente el cambio hora supondrá por ejemplo yo qué sé a mejorar o modernizar el el rol el papel de la mujer en la sociedad japonesa el hueso o pensar

Voz 3 42:10 eso lo Él lo ha dicho dijo es desde luego ahora Japón como todos nosotros estamos en un nos estamos enfrentando a unos nuevos tiempos y Japón más que nadie no en precisamente además pues la cuestión internacional fíjate lo de Corea y luego ya digamos la nueva vida no eso por supuesto él lo ha dicho también fíjate por ejemplo el caso de su mujer no que era una una una diplomática etcétera de las mejores que tenía jabón al final buena tenían problemas pero es bien desde hace unos años ya este de alguna forma S

Voz 38 42:36 cuántos son los deuda cuánto tiempo llevaba sacos y sin aparecer cuanto cuantos años ha estado oculta pero bueno sí bastantes directa sí estuvo un tiempo yo de hecho la última vez que lo vi fue fue cuando vino la boda de los de los actuales Reyes y entonces por ejemplo opinó él solo eh si ella estuvo un tiempo que no aparece pero dado la púrpura la responsabilidad o o es su carácter ópera

Voz 0313 42:59 pues una decisión colegiada entre los dos o como

Voz 3 43:02 es un bueno es una mezcla de todo yo yo personalmente la verdad es que nunca tuve ningún problema digamos en la Imperial en el hecho no pero sí que es verdad bueno pues eso al si se cuenta muchas anécdotas de de cómo lo pasó digamos el emperador anterior el show a Conde se murió etc por ejemplo contaban de que estuvo también digamos como cuarenta días para morirse por ejemplo pues en un momento determinado que necesitaba una transfusión de sangre uno de los médicos dijo por su rol no no ir a alguien de la familia imperar dijo no no es que necesitamos que sea sangre imperial para que se le transfiere no cosa de esas presta ha cambiado fíjate cuando estás hablando ahora de del nuevo vio Japón no pues te digo la dentro de las ceremonias ahora se dice que son muy tradicionales pero es una ceremonia que antes hizo por última vez ya no es hace y además yo me acuerdo estaba con el de la con el del país entonces de que durante dos horas estaba el entró el en estuve el emperador a solas con dos postales no hay se decía bueno qué ocurrirá no sé qué tasas cosas no

Voz 5 44:00 luego no ocurría no ocurriría nada bueno era tradición

Voz 3 44:03 esto es una de las cosas que hubo hace treinta años con el emperador José I y ahora ya señales ha desaparecido

Voz 0313 44:09 país vulnerable como como título del libro por qué porque uno ve en la distancia imagina Japón superadas fin sus páginas históricas más dolorosas de la Segunda Guerra Mundial su renacimiento etcétera en pueblos un país al que eso puede envidiar en muchas cosas por donde es vulnerable entonces

Voz 3 44:25 pues fíjate porque sabe Se habla mucho el el concepto y vulnerabilidad esta pesa más en países digamos como Filipinas que no tienen una estructura social etcétera Es entonces cuando viene una desgracia la gente es incapaz de alguna forma de enfrentarse Yo lo digo porque fíjate el último años que han muerto como tres estas personas doscientos treinta las lluvias en la estación de lluvias setenta por una por una ola de calor que duró aproximadamente un mes entonces claro lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora con el cambio climático es que todos somos vulnerables hija von precisamente a pesar de tener unas instituciones fenomenales que además dijo que en Fukushima murió mucha gente mucha menos gente porque en ese mismo momento concretamente estaban es sabiendo que alguien les ayudaría es decir Japón es un ejemplo de un país con unas instituciones serias con una sociedad que te ayuda pero aún así con el cambio climático fíjate el ejemplo el ejemplo del año pasado ya no me ya no hablo de Fukushima eh pero el año pasado tres doscientas treinta personas en las en las en las lluvias durante la estación de lluvias con por supuesto muchos micrófonos diciendo la gente que saliera etc entonces tenemos que tener en cuenta que ante el cambio climático todos lo vamos a surtir los vulnerables de antes y los que vamos a hacer vulnerables ahora como Japón

Voz 0313 45:39 es verdad que el año próximo a partir del año próximo en Japón el 23F va a ser festivo han comentar precisamente el 23F

Voz 12 45:47 sí yo iba de fiesta cuando yo era el el el príncipe heredero hacia sus sus fiestas porque sabía perfectamente la fecha en la que vivían en vital no

Voz 0313 46:02 el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial cuantas páginas ha tenido que pasar en su libro de de autoestima de personalidad colectiva de apuntar hacia el futuro para llegar a donde está hoy

Voz 3 46:13 pues fíjate que habrá sido sencillos no no pero fíjate la el otro nombre del libro La lo de la sociedad lado soledad va por ahí también porque fija de clown tema que para cale tanto hablar de Japón de las desgracias de Japón en ese momento otras de las cosas que es muy bonito la soledad de Japón no es decir un país que había está solitario durante dos dos dos siglos y medio empieza a abrirse al mundo con un imperio vivieron hasta diez millones de japoneses en todo su imperio entonces de repente mil novecientos cuarenta y cinco pasan a ser derrotados vuelven como siete millones y medio de japoneses hice van los que estaban trabajando las minas etcétera no salen entonces de ahí empieza la solera es decir un país que de repente es que no tiene a nadie en el exterior habló claro los Estados Unidos están pero la relación igual no de hecho MacArthur por ejemplo si muy popular en Japón pero en cuanto fue la de Corea se fue más se presentó también en las en las elecciones las alas de él

Voz 15 47:12 el Partido Republicano saque cárceles si cosas por Japón y en general se puede decir que lo dicen pero les dejó abandonado se por todo eso se podría pensar que ellos tienen como cierto complejo ante el mundo

Voz 3 47:26 de alguna forma esa soledad sí sí les ha marcado en el en electos japonés no en en la sociedad japonesa es decir nosotros somos los japoneses

Voz 12 47:33 las relaciones internacionales incluso que parece que les marque

Voz 3 47:36 si todos tenemos alguno cada uno más que otros no pero si si los japoneses en ese sentido lo lo han sufrió lo que pasa es que también fíjate eso les ha venido muy bien porque han fomentado las relaciones internacionales a través por ejemplo a uno de la Unesco estás es cuando se fue a Estados Unidos de estos organismos internacionales que en pasó a financiarlos fue japonés de puertas también veloces

Voz 0313 47:56 de puertas adentro Florentino y de esa sociedad japonesa que bueno que conocemos seguramente por por cuatro-cinco clichés y que no sé si se ajusta mucho de la realidad no se en cosas concretas y el respeto y cuidado a los mayores en las tradiciones familiares ese Japón más más milenarios sigue existiendo todavía con potencia o tiende a desaparecer bajo transformarse

Voz 3 48:19 sí mira es que no se utiliza la palabra el Japón de la tradición y la modernidad bueno decir que desde la tradición era modernidad es no decir plan Jones quedarnos en la superficie yo prefiero el nombre la el dinamismo la traducir el dinamismo de la tradición por ejemplo ahora en esta tontería eso de que el emperador tenía que estar dos horas con unas bestiales pues esposa desapareció punto no ha pasado nada entonces sí que es verdad que hay mucha modernización dentro de esa basamento de este de su identificación en Japón sí que se identifica mucho lo que es propio de ajeno dicho tiene una escritura diferente cuando es una una palabra importada de fuera estanca tangana cuando una palabra propia estaban ideogramas o en giraban de acuerdo entonces sí que hay mucha identificación de lo que es tuyo y lo que es mío

Voz 1546 49:00 sensación de ética del honor

Voz 3 49:05 Nos entendimos todos de antaño la Ricky cuando alguien fracasado algo así ese sensación de de honor tiene cabida en este Japón moderno no te das cuenta que ese es un poco la cosa así si yo cumplo contigo yo sé que tú cumplidas con mío te das cuenta esto es una cosa en la que en Japón en la sociedad japonesa se tiene en cuenta todavía no es decir el confiar en los demás hay claro está un poco el problema de los inmigrantes a la que están dando muchos inmigrantes mucho

Voz 0313 49:35 los también

Voz 3 49:36 es que no necesita de dicho ahora lo que está el Gobierno diciendo es que no entran emigrantes pero sí están entrando no fuera bloques iraquíes es muy típico no fíjate Japón se dice que se necesitan seiscientos mil al año ahora la última cifra eran cuatrocientos noventa también pero más o menos no entonces claro uno de los problemas

Voz 0313 49:53 eso hemos abierto esta tarde la Ventana hablando con dos expertos en psicología en coaching formación de líderes que esas cosas Lisbeth preguntado en fin que que que recomendaciones les darían a los principales actores de de la vida política después de las elecciones de ayer italiano de lo que usted conoce que es mucho de la cultura la tradición en la sociedad japonesa que podríamos aprender que podríamos importar que no

Voz 13 50:16 el sirviera aquí de verdad más allá

Voz 0313 50:19 la de hacer sólo una semana de vacaciones mar que no serviría nosotros en que podríamos

Voz 3 50:25 Carlos venga te digo la frase típica la la muy conocida no haría que Morita la del fundador de Sony no fíjate dice el liderazgo es como el aire tiene que estar siempre presente pero tú no lo tienes que ese es el concepto que hayan Japón lo que pasa es que te digo claro esto de alguna forma esa idea de ese liderazgo es cuando tú compartes unas heridas eso que te digo no es decir yo te cumpla ahora tú tienes el compromiso de que me vas a cumplir con vio yo te algún favor pero porque yo sé que tú vas a cumplir igual que lo que te he dicho los terremotos lo que pasa es que claro es ese concepto digamos no existe aquí el de que Si yo te cumpla Ci tú necesariamente me vas a usar en Japón

Voz 38 51:05 con una campaña electoral a grito pelado como la que hemos tenido aquí a puro insulto a diario y eso no lo vamos dos embajador