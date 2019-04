La Ventana (29/04/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el Partido Socialista reúne a partir de esta hora su ejecutiva para analizar los resultados de las elecciones de ayer comenzar a diseñar una estrategia que les permita gobernar en solitario tal y como avanzaba esta mañana aquí en Hoy por hoy la vicepresidenta del Gobierno así que vamos a acercarnos a la sede del PSOE en la calle Ferraz en Madrid con Inma Carretero Inma buenas tardes sí

Voz 0806 00:26 buenas tardes acaba de repetir a su llegaba esta sede socialista la vicepresidenta en funciones que el PSOE va a gobernar en solitario seguramente esas han sido las palabras de Carmen Calvo y medio de una auténtica melé

Voz 2 00:37 cámaras y periodistas en el garaje de la sede

Voz 0806 00:39 el PSOE hay muchos medios mucha expectación en este día de resaca electoral en el PSOE tras su victoria en las urnas por primera vez en once años el presidente acaba de entrar en coche hace cinco minutos hoy la ejecutiva a analizar los resultados de ayer pero no se esperan movimientos y contactos para las negociaciones de posibles pactos hasta después de las elecciones municipales del veintiséis de mayo

Voz 0313 01:00 siempre decimos resaca Pedro Blanco buenas tardes de otro

Voz 1715 01:03 estas digestión que tampoco estaría mal bueno y no sólo el PSOE analizar resultados no no sólo entre la resaca indigestión está Podemos que esta tarde reúne a su dirección ayer Pablo Iglesias ya pidió entrar en el futuro Gobierno de Sánchez ya propuso comenzar a negociar un programa de gobierno por cierto que el Call en el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Weiss ha enviado este mensaje al líder de Ciudadanos al que pide que haga una lectura muy concreta de los resultados

Voz 3 01:27 Ciudadanos Albert Rivera después de su gran resultado y por supuesto los felicito deben tener un papel fundamental desde un centro reformista que dé la prioridad hoy más que nunca al interés general de España estoy convencido de que todos debemos contribuir a evitar que el futuro de España esté en las manos de los nacionalistas de los separatistas o de los populistas

Voz 0116 02:03 el Ministerio de Inmigración responsable de esta decisión ha explicado que no darán detalles del caso respetando la privacidad del ex presidente catalán Éste a su vez tenía previsto recurrir a lo largo del día la decisión administrativa ante los tribunales canadienses los ciudadanos europeos tienen que rellenar un documento previo para viajar a Canadá en un principio se autorizó un día antes de la fecha prevista por Carles Puigdemont las autoridades migratorias la comunicaron la revocación del permiso de viaje para el que había sido invitado por la Asociación soberanista que ve que esa San Juan Bautista deportes de un hilo

Voz 4 02:33 aprobado todos los puntos en la Asamblea a la Federación de Fútbol tanto el nuevo formato de Copa propuesto por Luis Rubiales que hemos venido contando esta semana en la Cadena Ser con la Copa a partido único hasta semifinales y la Supercopa en formato Final Four como una nueva Liga Femenina que será la que dé acceso a la Champions en lo deportivo esta noche termina la jornada treinta y cinco con el partido que enfrenta a nueve Ab3 español por cierto la Liga ha anunciado los horarios de la penúltima jornada sino no hay cambio será horario unificado Domingo doce de mayo a las seis y media

Voz 1715 02:59 cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 Madrid fue la comunidad en la que más creció el PIB durante el último cuatrimestre de dos mil dieciocho un tres con siete por ciento según los datos de contabilidad regional publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística Paula Asensio

Voz 5 03:16 el crecimiento en la Comunidad de Madrid supera en más de un punto a la media nacional en dos mil dieciocho El PIB madrileño alcanzó los ciento treinta mil millones de euros lo que supone el diecinueve por ciento del PIB español además la riqueza por habitante y por año en dos mil dieciocho con más de veinticuatro mil novecientos euros de media es un treinta y cinco por ciento superior a la media nacional de esta manera el PIB de la región se sitúa en un ocho coma seis por ciento por encima de lo registrado antes de la crisis desde el año dos mil diez Madrid es además la región con un mayor crecimiento medio del PIB con el uno coma ocho por ciento los médicos de

Voz 1915 03:47 mención Primaria de la Comunidad de Madrid irán a la huelga el próximo veintiuno de mayo la plataforma APS mueve formada por más de mil médicos ha convocado un paro de veinticuatro horas para reclamar un aumento de la inversión en presupuesto sanitario más tiempo para atender a los pacientes calculan que son necesarios seiscientos nuevos médicos de primaria ciento cincuenta pediatras mar Noguerol es portavoz de esta plataforma

Voz 6 04:07 creemos que ha llegado el momento de decir basta de que la población conozca en qué situaciones estamos prestando la asistencia sanitaria que comprendan que también es una situación de alto riesgo para su seguridad y que nos apoyen

Voz 1915 04:24 buscan en el río Guadarrama al hombre de sesenta y tres años desaparecido en Casarrubios del Monte desde el pasado mes de febrero es una zona en la que ya se realizó una primera batida sin éxito ahora el rastreo es más intensivo y participan grupos especiales de la Policía y de la Guardia Civil la familia cree qué puede haber un móvil económico detrás ya que varias personas retiraron en dos ocasiones dinero de las cuentas bancarias días después de la desaparición de este hombre en cuanto al tiempo Solis subida de las temperaturas en toda la comunidad a esta hora tenemos veinticuatro grados en el centro de Madrid

Voz 1715 04:59 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya seis las cinco en Canarias aquí en las cadenas

Voz 1 05:07 de servicios Info

Voz 9 09:15 en el Larguero tratamos todo el deporte e incluso

Voz 8 09:19 algunas cosas más por cómo se como Rey cómo sois

Voz 19 09:23 lo de ser o no se bici

Voz 18 09:27 el como se dice después cierta serlo no sé

Voz 19 09:30 Gerona ser suele ser no ser eso es que debe hacerse es

Voz 8 09:34 como idea de lunes a viernes pasa T por El Larguero y hablaremos de todo el deporte

Voz 12 09:42 tres todo Gaz de Nasser

Voz 20 09:46 eh

Voz 7 09:53 la patria una marca no le yo no veo rojos y azules españoles del blanco el más caballito abre ya así que más matarlos la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular porque aún no lo sabe tu problema no soy tu problema eres tú

Voz 21 10:16 eh

Voz 12 10:34 en vuestra casa

Voz 7 10:36 ahora no tengo tiempo para tonterías

Voz 18 10:43 la historia que enseguida la Toni Martínez buenas tardes especialista secundario

Voz 22 10:48 con la El Mundo Today habla de la

Voz 18 10:53 José Antonio Páramo hola en un ratito Roberto hola hola en un ratito entrevista como todos los lunes va a que nervios

Voz 0230 11:00 mira que hay días mira que hay días que resulta difícil saber cómo empezar pero hoy es de esos días con pocas dudas como dirían los clásicos de la radio la jornada tiene un nombre propio

Voz 18 11:12 no

Voz 22 11:19 Pedro Sánchez Pedro Sánchez el desahuciado el resucitado el siete Vidas Pedro Sánchez es

Voz 7 11:34 Novak Batman les Kaufman de gato de gato el hombre de las siete vidas

Voz 0230 11:37 las aunque la canción que Pedro Sánchez va cantando hoy por los pasillos de Moncloa es la famosa del Sabbath

Voz 18 11:45 ya te digo creo en Vox ya te digo

Voz 0230 11:49 vox al final Vox ha sido un chollo para la izquierda

Voz 24 11:53 le

Voz 22 11:59 iniciado ha desquiciado al Partido Popular y a Ciudadanos se los ha llevado del centro ya asustado tanto

Voz 25 12:06 la gente que ayer fue a votar hasta el gato

Voz 0230 12:10 veías al gato pasar con el DNI en la boca

Voz 18 12:14 la gente le preguntan que este no era un gato señora el que tienen

Voz 0230 12:17 los fachas anoche se estrenó Santiago Abascal en noche electoral a lo grande bienvenidos a la resistencia mira así

Voz 18 12:25 sí lo va hacer Broncano esto la resistencia que me acuerdo de ir a malestar bueno

Voz 0230 12:30 si no son estilos es norma de cortesía la noche electoral felicitar al ganador escuchamos a Pablo Iglesias

Voz 26 12:36 es felicitado al candidato del Partido Socialista Pedro Sánchez por el resultado

Voz 0230 12:41 escuchamos a Pablo Casado lo que quiero hacer es felicitar a Pedro Sánchez Partido Socialista escuchamos Alber Rivera con indirectas yo soy un demócrata felicitó a los ganadores de estas elecciones sean ser sean lo quiero

Voz 22 12:58 bueno cero

Voz 0230 13:01 todos los ganadores porque soy demócrata porque sino Santiago Abascal dijo hoy su momento de alegría pero también de preocupación fíjate que alguien dijo algo parecido una buena noticia hay una mala noticia desde anoche ya quedó claro que Ribó

Voz 27 13:16 era va por el liderazgo de la derecha o de centro derecha como mediante un ya ya

Voz 0230 13:25 se autoproclamó líder de la oposición los líderes de la oposición para ser los diputados de Ciudadanos esto se llama la ley de Tamariz será Pedro Sánchez escuchamos a Pablo Casado en cuatro segundos y yo soy una persona que no elude responsabilidades resultados que poco Pagafantas ha sido el pagafantas de la derecha Pablo Casado porque ha echado a correr ha abonado a todo su electorado anunciando el fin del mundo les ha cabreado tanto que muchos han pensado tienes razón Casado hay que votar a Vox

Voz 22 14:12 ha sido tan malo el resultado del PT que muchos esperaban algo anoche pero amigo mio qué sería de España sin una no dimisión

Voz 2 14:20 me de

Voz 29 14:29 twiterías escuderías con un tuit de Talavera de ayer noche cuando el escrutinio está ya bastante avanzado

Voz 30 14:36 yo soy Sánchez y sobrevuela esta noche a España con el Falcon fantástica esto que nos propone David Baldeón ojo lo que está claro es que viene haciendo falta que Netflix se marque una miniserie que cubra la vida de Pedro Sánchez desde el uno de octubre de dos mil dieciséis hasta ahora con un disco Geimer al principio que diga basado en hechos reales no de verdad

Voz 1006 14:58 una media muy extendido desde ayer por la noche es esta que nos lanza Dios Franco calienta que sale que ha conseguido los resultados que auguraban algunos ha tenido consecuencias negativas y esto lo explica muy bien Fedele

Voz 30 15:10 Amazon desbordado con la cancelación de pedidos de Smith Wesson

Voz 1006 15:15 ya acabamos así teorías con este tuit que algunos nos van representado bastante es de Le Matin

Voz 30 15:19 crítico hoy un español fan de margen de Juego de Tronos del Barça hay de izquierdas tiene que ir al trabajo con una escaleta de temas de conversación

Voz 31 15:29 yo

Voz 18 15:32 después de las twiterías llegan las noticias del Mundo Today pero hoy hoy Xavi Nerea por este orden

Voz 1981 15:44 el Falcon recibe agitando la cola hay dando saltos lametón es a Pedro Sánchez el pero

Voz 32 15:49 piden ya recorre España a bordo del avión para dar las gracias a sus votantes

Voz 1981 15:53 el ochenta por ciento de los simpatizantes de Vox consideró absurdo a votar porque luego lo juntan todo

Voz 32 15:59 esta es la papeleta en la urna que toca pero luego viene el camión lo junta todo tu te quedas con cara de gilipollas insisten

Voz 1981 16:06 no redactores de Ok Diario no logran levantar a Eduardo Inda del suelo

Voz 32 16:10 el diario insiste en que la victoria de los socialistas es un bulo de whatsapp

Voz 1981 16:15 Pedro Sánchez anuncia que ahora sí querría visitar la casa de Bertín Osborne

Voz 32 16:19 se ofrece a llevarle helado paquetes de kleenex

Voz 1981 16:22 Mariano Rajoy aterrado ante la posibilidad de que lo vuelvan a poner al frente del PP

Voz 32 16:28 espera que el vecino no quiere que sea el presidente el vecino

Voz 1981 16:32 Pedro Sánchez rompe el colchón de La Moncloa saltando encima de él

Voz 32 16:36 antes publicó en Twitter una foto junto a su colchón con la frase se queda

Voz 1981 16:41 Albert Rivera anuncia que pactará con el PSOE

Voz 2 16:44 Pujol insistimos en plena campaña oyes

Voz 32 16:46 eso es el ruido y el ruido de los que quieren un pacto de centro izquierda ha declarado el líder

Voz 22 16:51 nada

Voz 1981 16:52 una periodista de Al tónica anuncia que ha ganado el partido marrón con una mayoría aplastante

Voz 32 16:57 si su compañero This léxico ha felicitado al se puede por los buenos resultados

Voz 1981 17:02 bajo el voto por PRO otorga un escaño a Rosalía

Voz 32 17:07 la artista atrás tratará de representar a todos los fans en el Congreso

Voz 1981 17:12 Pablo Casado pide que le entierren en el Valle de los Caídos

Voz 32 17:15 el Gobierno le ha recordado que primero hay que hacer hueco

Voz 23 17:20 al y eh es que los españoles de de de

Voz 33 18:05 eh tú

Voz 22 18:08 no bueno bueno no hay duda de que lo ha hecho a su manera eh su manera lo ha hecho

Voz 18 18:26 oye tú Ximo Puig el presidente de la Junta

Voz 0230 18:28 mira valenciana que ha ganado las elecciones pero disimuladamente está claro pero está como desapercibido en sus declaraciones el dice yo voy a seguir igual

Voz 34 18:39 pero evidentemente tenemos que lograrlo que lo es bueno

Voz 0230 18:43 quiero seguir igual hombre no vamos a seguir igual no ahora estos días para estos días hay dos preguntas la primera cuántos días de tranquilidad a ver unos cuantos días sin gritos sin llevarnos a galope hacia el Apocalipsis

Voz 35 18:59 España segundo España se quiebra llega el fin del mundo vuelve Franco

Voz 36 19:03 pero pese a todo aquí

Voz 2 19:06 sí lo llevan Aíto

Voz 0230 19:08 muerto no a ver si hay unos pocos días

Voz 37 19:47 también los tranquilos

Voz 0230 19:50 da un poco de tranquilidad ver cuánto tiempo tenemos de tranquilidad por la vicepresidenta Carmen Calvo augura cuatro años de tranquilidad sin duda

Voz 38 20:03 cuatro años de tranquilidad

Voz 0230 20:06 eso es mucho eh con cuatro días ya respira haríamos la segunda pregunta es cómo será el Gobierno que Gobierno pinta el PSOE lo va a intentar en solitario dice lo ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo esta mañana en Hoy por hoy inventar entre ayer y hoy muchos partidos han pedido diálogo al PSOE a Pedro Sánchez le gritaban anoche lo visteis seguro lo escuchaste disco no él quería Sánchez venía a hacer su discurso centrista porque ese es el espacio enorme que le han dejado al PSOE por la persecución del PP y Ciudadanos Sánchez quería hacer su discurso de vamos a hablar con todos y en la calle seguían gritando

Voz 37 21:04 con la piel ya lo he oído

Voz 1006 21:07 sí

Voz 23 21:17 vale vale

Voz 35 21:21 el eh cuidado una cosa Anged estaba de buen rollo diciendo no vamos a poner cordones sanitarios hablamos con todos

Voz 39 21:30 vamos a la Constitución española

Voz 0230 21:39 ya en la calle la gente pensaba se sabe muy bien

Voz 1006 21:42 no

Voz 0230 21:44 vaya hombre hay un clima que no queda bueno escuchamos anoche a Cayetana Álvarez de Toledo a aceptar la derrota

Voz 25 21:50 es una derrota una derrota rotunda una derrota contundente una derrota muy clara

Voz 0230 21:57 en Cataluña el Partido Popular tiene un diputado de cuarenta y uno de cuarenta es como si en toda España el PP sacará nueve diputados no es un buen resultado pero es que el discurso del PP en Cataluña es un poco difícil

Voz 40 22:11 de de seguir de hacer también no porque el PP se dirige a los catalanes

Voz 0230 22:17 les dice aquí lo que hay es mucha xenofobia porque tenéis el cerebro estropeado de tanto ver TV tres por culpa de la educación que habéis recibido en democracia con la educación del franquismo ahora no ven ocaso pero la educación que había recibido durante estos cuarenta años de democracia ha sido pésima osa estropea el cerebro por eso votado independentistas de manera que sintiendo lo mucho mi plan es que

Voz 35 22:35 el voto de los catalanes quede anulado el gobierno de Cataluña lo elegirá un señor que se llama Pablo Casado votar me yo haré que vuestro voto

Voz 0230 22:42 no le he entendido muy difícil es muy difícil porque sólo hay dos posibilidades que el PP tenga razón y el cerebro de los catalanes este estropeado o que no si tiene razón debido al cerebro estropeado los catalanes no van a aceptar ese discurso pero si no tiene razón los catalanes llevan a sentir ofendidos de que se les diga qué tienen el cerebro estropeado tampoco les

Voz 1006 23:05 da

Voz 0230 23:09 muy difícil en el País Vasco lleva ciudadanos dice el culpo plazo estáis sobre pagados estos ultimo el País Vasco no roba en cuanto gobernemos os vais a quedar con menos dinero llega la noche electoral edición iba no nos han votado

Voz 2 23:21 en Cataluña hay paz

Voz 0230 23:24 País Vasco aportan cincuenta y ocho diputados al Congreso de esos cincuenta y ocho diputados que aportan Cataluña y el País Vasco Partido Popular Ciudadanos y Vox obtienen siete si esa proporción fuera la de toda España en el Congreso de los Diputados Partido Popular Vox y Ciudadanos tendrían cuarenta y dos diputados cuando te hablan entiendes bien las palabras son partidos que se presentan como garantes de la unidad de España pero igual hay que pensarlo esto porque la experiencia indica más bien que si a los catalanes ya los vascos se les dice España es lo que dicen PP Vox y Ciudadanos Si España se llevan a mi me gustan como fenomenal ya que no le guste también fenomenal Aitor Esteban era obligatorio es que te guste y que esté prohibido no pasa nada cada Aitor Esteban del PNV se muestra dispuesto no sólo a que le guste Camela sino dialogar con el PSOE de Sánchez

Voz 1715 24:20 creemos que sí sería importante conseguir una estabilidad institucional y que nosotros estamos dispuestos

Voz 0230 24:25 Pablo Iglesias pide diálogo y Coalición a Pedro Sánchez

Voz 26 24:29 Nuestra voluntad de trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas

Voz 0230 24:33 Esquerra Republicana pide diálogo a Pedro Sánchez Marta Vilalta

Voz 2 24:36 no pueden no escuchar este mensaje

Voz 0230 24:39 los regionalistas cántabros piden diálogo a Pedro Sánchez Miguel Ángel Revilla

Voz 0796 24:44 pues nosotros sí hay una atención a los problemas de Cantabria pero de manera firme contundente y alguna vez pues apoyaría mostraron la estabilidad de ese gobierno

Voz 0230 24:58 desde entonces se y mientras tanto la derecha peleándose por ver quién es el líder de la oposición la derechito cobarde estelas Santiago Abascal Teodoro García Egea reconocidos Teodoro García Egea del Partido Popular el secretario general del Partido Popular está tan de bajón que hoy daba por hecho que Sánchez aguantar toda la legislatura

Voz 0313 25:21 hoy IU durante los próximos cuatro años

Voz 34 25:24 el líder de la oposición se llama Pablo Casado

Voz 0230 25:26 eh por amarrar la oposición dice cuatro años pero ciudadanos repite y repite que el líder de la oposición Rivero Barbosa liderar íbamos a controlar a este Gobierno así lo dice Inés Arrimadas

Voz 41 25:38 nosotros vamos a por todas queremos gobernar España lo haremos quizá nos tengamos que esperar un tiempo mientras el señor Sánchez hace algunos estropicios pero vamos a estar al pie del cañón somos los líderes de la oposición

Voz 0230 25:49 de hecho es una norma que se han inventado ellos es es un poco raro son líderes de la oposición es como cuando pierdes la Liga dices bueno porque he ganado la Copa ha ganado el otro hizo

Voz 1006 25:59 a prácticamente yo

Voz 0230 26:02 no no son cosas que se sitúa hacer las normas Santiago Abascal apunta al Partido Popular que Vox ha venido para quedarse queda un mes hasta la pinta que va a ser un mes de mareo de bueno bueno Pablo Iglesias proponiendo coalición

Voz 26 26:20 la de trabajar para un Gobierno que Coalición de Izquierdas y hemos quedado en hablar bien reunirnos con brevedad y esto digamos que llevará mucho tiempo les prohibido que sean pacientes y que asuman que es las reuniones para organizar un gobierno requieren de cierta discreción

Voz 0230 26:35 de cierta discreción y tiempo más o menos como un mes

Voz 34 26:40 hasta después de las próximas elecciones el PSOE recordando que bueno bueno que ya veremos todos estamos haciendo canino atendiendo

Voz 0230 26:47 qué bien es muy difícil que nos entiendan PSOE y Unidas Podemos pero la política es el arte de lo imposible y a lo mejor son capaces de entenderse quién sabe ayer curiosamente en la sede del PSOE se gritaba mucho no es no pasarán no es uno con Rivera no sí que había un grito de si yo era un grito prestado si no me acuerdo mal sino recuerdo mal el Sí Se Puede no de Podemos de ahí como su propio nombre indica si se puede en fin no hay día sin gran Isaías a quién podemos enviar pues Carmen Calvo con un plan para seguir continuando

Voz 38 27:25 nosotros pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para hacer el timón de este de este barco que tiene que seguir continuando su su rumbo no

Voz 0230 27:35 no el barco que sigue continuando He más mensaje de continuidad estabilidad no puede haber sigue continuando imprevistos los mínimos no queremos imprevistos los imprevistos mal vistos como cuando te despiertas en mitad de la no te puedes dormir es un imprevisto que molesta ya no duermes ha inventado algo para ayudarnos

Voz 1006 28:01 ahora el creador de Facebook

Voz 32 28:04 publicado en su perfil de la red social un invento creado para ayudar a su mujer a dormir explica que su mujer desde que han sido padres no conciliar bien el sueño despierta en mitad de la noche como no sabe si queda mucho para que sus hijos tengan que levantarse mira el reloj y que mirar la hora le provoca estrés así que Zuckerberg ha creado la caja del sueño una especie de despertador que carece de de reloj una caja que emite una luz entre las seis y las siete de la mañana la luz es lo suficientemente débil para no despertar la situó había está durmiendo y como no muestra la hora experta en medio de la noche no hay luz sabe simplemente que puede volver a dormir sin tener que preocuparse de que ahora es que a todo esto se ha hecho esto público porque está buscando un empresario que por favor lo ponga en marcha

Voz 18 28:45 hasta que lo pierde no tiene posibles entre

Voz 0230 28:58 y motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 7 29:01 el humo Duero hace lo mismo por menos dinero

Voz 8 29:05 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos

Voz 22 34:04 la familia que ha llegado la familia al completo

Voz 49 34:08 a bonita Gomorra la exitosa serie de la mafia napolitana Massoni sin cada capítulo bate récords en Italia llega a tener más espectadores que la Fiscalía ha muerto

Voz 7 34:18 como bien ha muerto una mención

Voz 0230 34:34 mi hija

Voz 18 34:41 de la familia come extra invitada de hoy en un momentito porque esto de la caja de luz de Suker ver yo creo que tiene un interés así no pero antes Especialistas secundarios al ruedo va

Voz 1006 34:52 venga vamos a dar quiero dar de radio eh

Voz 18 34:55 bien no de de los profesionales de verdad

Voz 1006 34:58 lo sabemos que este este ahora donde está hemos es el mejor horario que existe de la radio por la tarde tranquiliza vale sin madrugada sin trasnochar pero ahí fuera hay gente de radio luchando contra los límites de la razón ahí ahí ahí radio insensata que con programas de de diez horas seguidas hay shows divertidos a las seis de la mañana yo ojo a este último dato porque según los médicos esto shows a las seis de la mañana son los culpables del síndrome Morning Show os voy a tema médico pido seriedad un caso realmente terrible Sánchez buenas tardes

Voz 10 35:34 sí claro si tarde tarde no lo vi buenos días para mí

Voz 1006 35:41 que esta bastantes ya estoy nos engañe queda tienes venéreas noventa estuviste presentando pruebas radiofónico matutino durante treinta y cinco años y frene el buque mañanero y buena radio

Voz 10 35:56 no

Voz 1006 35:59 bueno venimos con la sal antes de que salga el sol así lo hago empezaba programas me dejaste el problema hace veinte años porque lo médicos qué que es el síndrome Morning Show dos amigo exhibe Morning Show es el trastorno físico y emocional que te produce vitalidad extrema está llena de vida euforia durante todo el día el putt alegre como una llena todo por culpa de estar expuesto tanto tiempo

Voz 10 36:32 a la alegría matutina

Voz 1006 36:37 por qué plantearse plantarse decirlo plantarse ante micrófono a las seis de la mañana lleno de júbilo de cachondeo es antinatural y eso también es correcto

Voz 18 36:52 regalando cosas no

Voz 1006 36:54 oye por forzar así el cuerpo deja secuelas mentales Prada mental y física esta persona no estamos preparado genéticamente para espartanos creo esa energía vale y no lo digo yo no lo dicen los doctores creencia es

Voz 10 37:08 porque claro Morning día

Voz 1006 37:13 el banco concepto que no antagónicos Morning regresen ocurre juntarlo madre mía Kike y si llega algún día todo el tema es estamos forzando poquito con lo que sólo Volvito otro resistencia humana

Voz 2 37:31 día atención porque velero dice que hasta aquí ha llegado no

Voz 1006 37:33 bueno ya no puedo más que él les si es que es que pide que pides pues eutanasia

Voz 18 37:45 tengo casi cien años

Voz 1006 37:50 sí sí no no por favor llame

Voz 50 38:00 hay nada bueno a ver si ahora

Voz 1006 38:02 lo he visto con con el nuevo presidente con Pedro Sánchez Pedro Sánchez Pedro Sánchez lo que no entiendo es cómo siendo así no te antes yo tampoco quiero amigos os quiero todo el hoyo Panchi echara hombre que sufre mucho vamos a pensar en esto es este hombre pensemos en Pedro Sánchez cuando pongamos la radio a partir de ahora a las seis de la mañana por favor

Voz 0313 38:26 digamos adiós a vender saludamos sabes bueno saludemos a nuestra invitada primero con su banda sonora Vitalia le brava

Voz 9 38:32 tomo arranca loco al Tour

Voz 51 38:38 el Damon look cantó con hondura

Voz 18 38:41 tras una figura con altura de Rosalía

Voz 3 38:43 a Billy el Guincho es la canción que ha elegido porque se pone por las mañanas para activarse ya que a las horas a las que se levanta son muy intempestivas una ayuda de Sofía Reyes con Rita ahora hay Anita pues el Ejido porque a reacción

Voz 7 39:05 dado sus enormes ganas de apuntarse a dar clases de baile como cuando era una tiene

Voz 24 39:17 eh

Voz 3 39:19 sólo le encanta le emociona a pesar de que no ha podido ver la película aún eso sí

Voz 24 39:25 con una preciosa razón

Voz 7 39:36 en el viento que Pocahontas madre mía

Voz 3 39:40 viajes que le ha salvado en el coche entre este bueno pues esta canción la elegido porque es una adicta Juego de Tronos está gozando pero mucho esta nueva temporada habrás visto ya el tercer capítulo

Voz 14 40:06 lo dice

Voz 18 40:09 esta tarde en La Ventana en todo por la radio la gran Cristina Bosch

Voz 0313 40:19 que el de hoy sabe escuchar a medio

Voz 2 40:22 tú estás de seis once

Voz 0313 40:24 cada mañana en el andaría a ver qué seguridad

Voz 2 40:26 identifico me identifico totalmente porque es como que

Voz 0313 40:29 tú hablas normal de momento

Voz 18 40:32 de la sanidad

Voz 2 40:36 es como un tono cuarenta no y seguimos con ese tono cuarenta a las seis de la mañana las cuatro de la tarde y las diez de la noche que es que es nuestra forma de expresarnos y todo con mucha Energy

Voz 52 40:47 claro está muy pensando en el Wi que lo aunque sea lunes buenos días

Voz 0313 40:52 el último lo último que se preguntaba Olga Nebra ya has visto el tercer capítulo de Juego de Tronos

Voz 2 40:57 no no no porque yo sí que lo he visto no voy a decir la he visto si es que había dormido la siesta está en lugar de aprovechar Isère vivir durmiendo un poco he decidido ver el capítulo de Juego de Tronos ollas vivirlo

Voz 0313 41:10 tú tienes un bebé de menos de un año sin las preguntas habituales duerme mucho dormir poco

Voz 2 41:16 duerme poco y come poco sólo Lactancia materna parece ser de nada me arrepiento me arrepiento leche de fórmula chicas no no gays

Voz 18 41:25 a todos

Voz 2 41:28 dice es que no iban desde cancelarlo

Voz 18 41:31 no yo era casi la veréis

Voz 2 41:33 Toño muy muy risueño muy divertido me

Voz 0313 41:35 no duerme no llora bueno así que es un

Voz 2 41:38 cabrón es enorme lo que pasa es que se lo come de mi casi todo en fruta aparte lo que no lo que yo me imaginaba era algo más idílico en plan seis meses de lactancia materna exclusiva yo cumplí dije he cumplido bien y a partir de aquí que dice no a partir de aquí Lactancia materna casi exclusiva y luego un poquito de comer desde entonces desde me rompieron los esquemas de no no pero esto yo ya

Voz 0313 41:59 he recuperado una foto esta mañana cuando preparaba la entrevista que que tuvo muchos vamos tuvo mucha reacción donde se te vea tiene el estudio con una mano en el micro y la otra en bueno pues sacando agradecer en la teta bueno sacando no

Voz 2 42:13 sacándole sí sé sigues es haciendo todavía no ya ya es decidir que ya no es lo más que me parece que soy demasiado productiva porque mi hijo está estupendo oí quiero frenar un poco pero sí que es verdad que cuando fui a sacarme leche dije me voy a donde me voy y entonces me miraron todos como diciendo

Voz 0313 42:29 pues eso todavía no te vayas claro y entonces me aquel hecha

Voz 2 42:31 ah pensé Jolín sabéis que nunca he visto a nadie se le echen en ninguna zona de la Ser de la radio de cuarenta de no sé qué raro no de hecho sólo había una compañera mía en un baño luego sí sí sí sí

Voz 0313 42:46 la rebotó muchísima gente esta foto eh que para bien además

Voz 2 42:49 claro porque es que es oye que yo no conocía el sacar leche si viene bien también que alguien te explique no porque parece que te llega allí el aparato dices bueno yo ahora esto cómo se usa mi madre no sabía nadie de mentor no tuve que ver vídeos en Youtube es fuerte esto eh tuviste que ver vídeo eso sí para la lactancia materna a muchísimos y enfermeras porque mi entorno mi madre por ejemplo me dado muy poquito enseguida quería prepararse para el trabajo hoy casi que me lanzo a la leche de fórmula así en general casi todo el mundo todo el mundo tapa T I pero vete a esa sala y estás más tranquila no no perdona si es que yo creo que amamantar tiene que ser algo que podamos ver todos de hecho todos vamos a aprender y cuando hay niños pequeños incluso vienen a ver yo les enseño mira está está mamando porque tenemos que esconder esto que es tan bonito oye Cristina hablemos de la radio un poquito di lo que queráis

Voz 0313 43:40 te cuando querías hacer lo que estás haciendo ahora

Voz 2 43:42 de la verdad que desde que iba al instituto escuchan donde ella no quería ser actriz yo quería ser actriz pero luego fui al instituto de camino al Instituto escuchaba pensaba que bien se lo pasan no estaba Juanma Ortega entonces no me imaginaba algo como lo que es no muy divertido oí adictivo

Voz 0313 44:02 bueno pero lo de la actriz tampoco lo voces has puesto y así es una película

Voz 18 44:06 pero eso sí no descartó oye quién sabe No Lie

Voz 2 44:09 mañana ojalá todos podemos hacer lo que queramos cuando queramos no sea ese es un foco no ponernos fechas de nos hacemos mayores bueno si nos hacemos mayores pero podemos cumplir muchos

Voz 0313 44:19 es filosofía como no me lo creo anda ya es imperativo ya o es interrogativos Anda ya

Voz 1006 44:27 pues sí

Voz 10 44:33 no

Voz 0313 44:35 hoy has publicado una una trilogía romántica de Forever algún otro proyecto literario la vista si mal editor bueno que persigue

Voz 2 44:45 no me porque claro el firme el contrato de la nueva novela con una idea ya que me quedé embarazada y a partir de ahí el trabajo ya se me hizo un poco menos que han vaya es mi prioridad ahí lo demás tengo que hacerlo cuando puedo no entonces lo tengo parado pero estoy arrancando lo justo ahora

Voz 0313 45:03 te he preguntado si dormía al niño tenía que preguntarte si duermes tú porque anda ya el niño y la novela o lo que surja no no duermo no duermo mucho la verdad duermo

Voz 2 45:11 bastante poco desde hace diez meses no duermo tres horas seguía

Voz 0313 45:14 tras no duermes tres horas seguidas no has escuchado la noticia de la cajita de luz de de Soccer ver sí

Voz 2 45:20 me lo estabais comentando oí un interés

Voz 0313 45:22 por jugando en empresario que lo financie pero igual de interesante

Voz 2 45:26 bueno poniéndome desde luego vamos yo sobre todo lo que me gustaría es algún día poder dormir del tirón pero es que sucede una cosa que la gente me quiera ayudan se llevan al bebé yo no puedo dormir sin el entonces esto no sé si es que el colé hecho otra de las cosas que también te recomienda todo el mundo

Voz 0313 45:44 todo el mundo no

Voz 2 45:45 bueno todo el mundo no en plan para al bebé son dos cosas para que son muy guays de de crianza de apego son maravillosas pero es verdad que luego a la madre se vuelve muy dependiente también del bebé que Nos volvemos buen por lo menos en mi caso yo estoy muy dependiente del bebé con muchas ganas estar todo el rato con él y creo que también debo ir asumiendo que somos seres independientes si te pones música mucha le encantado los música íbamos todo tipo si íbamos juntos a clase de estimulación temprana musical sí soy la madre motivada de estas que se que acción

Voz 0313 46:18 el deporte además no no no no estoy parada un poco cuando deporte es que todo no se puede

Voz 2 46:23 yo ahora mi obsesión es el bebé

Voz 0313 46:25 el un loca cuales ver venga para que está todo el mundo con ganas de preguntar mira Quique el último que ha llegado va entre si vas en el metro a metro no era la de metros está ocurriendo algo

Voz 18 46:38 admite que no quería preguntarle si alguna vez ha tenido que sustituir Nerea Landa ya porque da igual ha llegado tarde

Voz 0313 46:52 como Quique ha llegado tarde a la voz del Mundo Today

Voz 18 46:55 sí

Voz 2 46:57 oye pues encantada cuando quieras Nerea eh

Voz 18 47:00 hay muchos virus no

Voz 2 47:02 pasado de momento pero como hay muchos virus constantes con bebés es una cosa que seguramente alguien deberá destinar

Voz 0313 47:08 lo más días el gallo tú

Voz 2 47:10 sí sí sí sí sí sí sí seguro

Voz 0313 47:12 es un gallo potente Wise que está muriendo y está

Voz 2 47:15 sí gallo que yo intento ponerle comunitario veredicto pareja

Voz 18 47:20 te digo tío que estás que contagia tío

Voz 2 47:23 algo y se pone a prueba

Voz 10 47:27 empieza a tener me da eh

Voz 18 47:33 pero esto acuerde el tío eh se pone poco malo pregunta Story hola crisis de todos

Voz 0230 47:41 profesiones y habilidades si surfero escritora madre lo que a mí me parece más difícil o por lo menos con un código más difícil es la de DJ por qué cuál es el truco de ser un buen DJ porque aparentemente es estar pinchando música no

Voz 2 48:01 sí y animando claro pero ahí yo también estoy investigando sobre esto porque yo digo que a ver yo cuando me voy a pinchar metió concentrar mucho cómo puedo estar animando entonces claro Michiko que es mi pareja de dj's que es cantante lleva muchos años de orquesta que tiene muchos años de escenario me dijo es que no quieras crear en el momento todo hay que pensarlo bien hacer un buen so tenerlo todo muy mastica edito para poder disfrutar transmitirle a la gente lo subidón es cuando tocan entonces claro él me dijo no no nada esto de venir aquí verá la gente improvisar no de eso nada nosotros hacemos un show de principio a fin Samos vale ya entonces como ya te sabes cómo lo vas a mezclar lo puedes estar ensayando y todo para que te salga perfecto que les muy perfeccionista inmensa cada bronca que no veas pues entonces claro por eso cuando estamos en el directo ya puedo dirigirme y mirar a la gente porque ya sé con qué canción voy a mezclar donde lo voy a mezclar

Voz 0313 48:58 guión hay escaleta es si la memoria no me previo

Voz 2 49:02 lo memorizar luego tienes un poquito os algo pues a lo que quieras te choca Tomás ensayos más luego vas a poder improvisar

Voz 0313 49:09 pero hay más trabajo previo en un anda ya por ejemplo que en un que en un actuación de Dj's

Voz 2 49:14 si en un anda llamas trabajo previo si más

Voz 0313 49:16 está todo pero pero hay margen a la improvisación también

Voz 2 49:19 en todo todos improvisado palabra sí pero ocurre vamos un poco pues eso la las historias debiéramos contar en los contenidos hay muchas bromas entonces todo esto sí pero es verdad que como dj s de Curro también eh lo que pasa que luego allí te lo pasas muy bien la fórmula para pasárselo muy bien en el escenario al menos la nuestra

Voz 0230 49:38 jo te cuánta gente la que la vez que más y más gente has tenido pinchando

Voz 2 49:42 quizá en los carnavales de Tenerife prosiga fue bestial no se ven que se persona en el orgullo de Madrid Orgullo de Madrid ahí fue más bestia porque además pues el año que era mundial era increíble ahí la piel de gallina

Voz 0313 49:58 el que menos

Voz 2 50:01 nos lo cual hay muchísimos que menos pues alguna discoteca que de pronto te dicen mente tal si no consigue es llenar mucho pues a lo mejor veinte personas

Voz 0313 50:14 menos en familia Bono Enguita mal los vamos armar acto

Voz 1006 50:21 hola de Chris hemos estado hablando de que saca lo que es una

Voz 18 50:26 oye es mi hobby a todas horas pero pero sí ha sido exactamente así pero bueno no pero aquí muchas gracias cuando decía nunca visto sacar leche en la sede sí bueno ya te enseño no

Voz 1006 50:45 esa es una cosa pero que es lo que saca tu mala leche Francino perfectamente qué es lo que saca tu mala leche ser supera en Madrid por ejemplo

Voz 2 51:00 hombre pues mira pues mira pues precisamente del sur me saca un carácter muy competitivo hay salido varias veces del mar llorando tirando la tabla al suelo diciendo no voy a volver a surcar mares esto es lo peor

Voz 1006 51:14 porque soy muy mala para el rollo Macará

Voz 2 51:17 sale el rollo Macarena eh no me no me quieras BD después de hacer sus no coger ninguna ola porque pero te cabrea por eso por cabreó muchísimo pericia tuya sí sí porque soy muy torpe es que es una pena es que es que nunca nunca entren al deporte no es lo mío por mucho que me empeño puesto es que no se me da bien

Voz 0116 51:36 a ver te duermes poco ya lo he dicho pero tienes pesadillas pesadillas recurrentes de de dj de los cuarenta que se te acaba el disco no tienes otro que llegas tarde actuar no cuál es la eh tengo una muy mítica que se repiten mucho que es que

Voz 2 51:49 voy a poner música no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada estoy en los cuarenta recordemos y entonces sólo hay un CD de Scorpions entonces digo pero esto no lo ve claro eso pues de la desesperación después del blanco que como que tenemos ese horror al blanco digo vez de abrir el mito de hablar que eso es la muerte eso no se puede hacer eso hoy si lo haces porque tienes cosas que contar bien si lo que estás nervioso y no tienes nada se te ha muerto el ordenador lo que sea empiezas a meter la pata ya decir tonterías todo por Blanco está entonces hay que poner música al como sea o dejarlo en blanco que más vale eso bueno a no ser que tengan algo muy creativo que ya lo dijo Rivera escucháis sentenció pues yo en el sueño en esa pesadilla pongo Scorpions de pronto todo como que me Rajoy digo pues mira tampoco ha pasado nada

Voz 0313 52:40 me puedo decir que son los hijos ya Scorpions que ha hecho el descanso parece mucho la primera edición de esas cosas venga más preguntas Íñigo

Voz 40 52:47 hola Cristina a ver perdona mi cultura total en este tema yo no tengo hijos pero qué es eso de el del del cole hecho si se puede hacer sin

Voz 25 52:55 los niños que sí

Voz 2 53:00 bueno yo tengo eh la de la cama de matrimonio una Kunitsyn que está pegada completamente nuestra cama para poder hacer todo esto facilita la lactancia materna exclusiva sobre todo al tirón y vital porque no te tienes que estar levantando entonces claro él se acostumbra a tener te muy cerquita y tú también a tenerlo cerca y luego al final en vez de en esta cuna duerme en medio de la cama porque ya no quiere dormir ahí

Voz 0313 53:25 algo parecido al cohecho es un apaño

Voz 18 53:28 es Charo

Voz 1006 53:32 qué hacer obra o no con eso

Voz 18 53:34 de ahí que cae seguro

Voz 0230 53:37 luego la leche que sacarse de Chente

Voz 18 53:40 pero el hecho sabéis muy bonito pero bueno es bonito

Voz 10 53:46 a ver

Voz 18 53:49 el cinco Frantino problemas con poquito demasiado pero bueno contra gustos no

Voz 1981 54:01 disputas Xavi venga el quiero saber si algún programa de la radio española que echas de menos que recuerdes con cariño alguno que ya no se haga claro sino a Madrid anda ya no vale es como si pues hombre Gomaespuma

Voz 53 54:17 no más Puma lloverá muy muy muy fan de Gomaespuma

Voz 2 54:21 pero claro es que las cosas a veces luego no pueden volver a serlo

Voz 0313 54:27 cuál no te aparte de escribir novelas además de tener ahí en la en la cartelito la posibilidad de dedicarte algún día con más tiempo y con más intensidad lo de ser actriz o la que más tienes por ahí de de planes en la cabecita de momento a mí sí que me gustaría por cierto me pregunta Nerea que ahora te lavas el pelo

Voz 18 54:46 cómo es que cantar

Voz 52 54:55 pero el estáis dando mucho espacio con el pelo tengo una

Voz 2 54:59 historia que es que igual es que además en general los hombres no lo entenderéis pero yo sé que eso es lo digo yo a veces por estar siete días en el pelo

Voz 0230 55:07 siete u ocho eso es peor que el colegio