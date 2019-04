La Ventana (29/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias seguimos en dinámica del día después la izquierda analiza esta tarde sus resultados iras opciones que se abren después de las elecciones de ayer Pedro

Voz 1715 00:14 Blanco el partido socialista apuesta por intentar un gobierno en solitario con apoyos externos como ha venido haciendo hasta ahora Unidas Podemos quiere formar una coalición para entrar en el Gobierno

con el partido de Pablo Iglesias sigue reunido a esta hora lo va a contar Mariela Rubio

Voz 1450 00:28 buenas tardes desde aproximadamente las cuatro y media podemos reúne a su ejecutiva tras las palabras de Carmen Calvo que van contra la línea de flotación de la estrategia morada Iglesias día a compensar con influencia en el Gobierno

Voz 1626 00:38 la fuerte pérdida de casi una treintena de escaños

Voz 1450 00:41 los durante la campaña los morados plantearon incluso la posibilidad de ministerios mixtos y ahora confían en que pese a no tener la mejor posición negociadora siendo casi triplicado en escaños por el PSOE consigan entrar en el Ejecutivo aunque su presencia sea discreta no está anunciada esta tarde rueda de prensa de ningún miembro de la ejecutiva

más allá de esa resaca electoral de la que hablaba Francino el número de alumnos que estudia la asignatura de Religión desde Infantil a Bachillerato sigue descendiendo la Conferencia Episcopal ha difundido hoy los datos referidos al curso pasado una estadística que sin embargo no incluye todos los colegios de España del amor

Voz 0011 01:14 los obispos han dado este año los datos del ochenta por ciento de los colegios los de sesenta y cinco diócesis así que no podemos comparar la cifra total de alumnos de Religión con la de otros cursos pero sí ver la tendencia que la enseñanza pública es claramente a la baja sólo la mitad de los alumnos el cincuenta por ciento estudian la asignatura hace dos décadas eran el setenta por ciento en estos centros el declive de la red Legión sigue imparable en Infantil y Primaria mientras que en ESO y Bachillerato hay un ligero repunte en el porcentaje de quienes la eligen el motivo es que desde que se aprobó la Lomce la ley educativa del PP religión cuenta para la nota media muchos alumnos que escogen como optativa frente a materias más difíciles en los centros concertados la mayoría religiosos eligen la religión el noventa por ciento de los alumnos por primera vez tenemos datos aunque parciales de centros privados donde la estudia el setenta y uno

ya finalizado la nueva jornada del juicio por uno de octubre el último en declarar ha sido el ex diputado Lluís ya que informa Alberto

Voz 0055 02:04 el artista y ex diputado de Jones pasea ha defendido el pacifismo de las concentraciones independentistas en Cataluña también el veinte de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona ya protestado al ser interrogado por el partido ultraderechista Vox como

Voz 3 02:16 ciudadano homosexual independentista Hay y aspirante a ciudadanos del mundo es estoy en desacuerdo que me hagan preguntas desde entonces estas

Voz 0888 02:26 mire ha reconocido que él recomendó a Jordi Sanchez

es que ese subieran al coche de la Guardia Civil el veinte de septiembre vamos con información del deporte Tuni López

semana importante para el Barça una vez conseguidos este fin de semana el título de Liga el miércoles juega la ida de semifinales de Champions ante el Liverpool en el Camp Nou mañana se juega la ida de la otra semifinal entre Tottenham Ajax hoy en nuestro país a las nueve último partido de la jornada treinta y cinco de Liga Santander en el Benito Villamarín se enfrentan Betis Espanyol ambos con cuarenta y tres puntos a siete de Europa League el que pierda hoy se queda fuera prácticamente de la lucha por esos puestos que dan acceso a hora

Voz 1915 03:05 Arco denunciado ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo la imagen con la que Vox ánimo al voto en las redes sociales la imagen de un hombre armado con una espada y luchando contra un ejército de símbolos de medios de comunicación el puño feminista o la bandera LGTB y el mensaje que comience la batalla la asociación El Tévez de la Comunidad de Madrid acusa al partido de incitación al odio Rubén López es soportado

Voz 1626 03:26 creemos que la libertad expresión consista en esta incitación al odio por eso lo hemos llevado a la Fiscalía General del Estado y también al Defensor del Pueblo puesto que esto quedó impune y puedo haber amedrentado al a personas LGTB de acudir a las urnas

Voz 1915 03:39 los empresarios del ocio de la capital quieren impedir que salgan adelante las nuevas limitaciones al ruido en el distrito Centro el Ayuntamiento espera aprobar mañana en el pleno la modificación de la Zona de Protección Acústica Especial que restringe la autorización de nuevas terrazas discotecas en zonas muy ruidosas y establece también retirada de amplificadores en la calle la plataforma considera que la medida sólo perjudica la actividad de hosteleros y pequeñas y medianas empresas y propone una mesa de trabajo con el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo Vicente Pizcueta soportables

Voz 1085 04:06 goles Madé el ruido sobre todo se produce en la vía pública que en las pymes Amis analizado sus establecimientos no tienen sanciones pero sin embargo nos hemos dotado de un procedimiento que una y otra vez toma medidas contra los establecimientos de hostelería paradójicamente todas las actividades ilegales e irregulares que desarrollan su actividad no se pone en marcha ningún tipo de plan y de campaña para restringir

Voz 1915 04:32 las reservas de sangre de los grupos A positivo y cero negativo están en alerta roja se necesitan donaciones de forma urgente hoy precisamente se celebra una maratón de donación de sangre en el Hospital Universitario Infanta Leonor también se puede acudir a donar a los hospitales públicos al Centro de Transfusión y a las unidades móviles de la

Voz 2 04:48 la comunidad iraquí ojalá tenemos veinticuatro grados en el centro de Madrid

Voz 0460 06:12 el crucero el año de la bandera gusta lo hace cualquiera me subí a un karaoke bien a cambiar y resulta que era un cásting la voz el programa organizaba el concurso entonces yo canté la que ha Sito perdía cuando acabo me dicen te has clasificado para mañana a las diez ensayo con la orquesta ya me veis a las diez de la mañana del día siguiente andando pero no sólo eso amigo sino que tengo que comunicar y con esto ya tierra

Voz 11 06:39 que gane el concurso bueno voy un y con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es cadenas

Voz 19 09:26 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:29 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias tengo curiosidad en un día como éste después de de las selecciones los resultados de julio te tengo curiosidad a ver por dónde nos lleva hoy Nieves Concostrina en nuestro paseo diario por la Historia y conociéndole yo me huelo no sé porqué de vuelo que no vamos a transitar por caminos de concordia y de paz

Voz 20 09:49 sino todo lo contrario en La Ventana acontece que no es poco

Voz 1626 10:11 en un escuchen lo que dijo esta joya yo Carlos María Isidro hallando bien convencido de los legítimos derechos que mi asisten a la Corona siempre que sobreviviendo a Vuestra Majestad no deje un hijo varón nimia

Voz 0313 10:25 conciencia nimia honor me permiten jura

Voz 1626 10:28 dar ni reconocer otros derechos y así lo de claro estas líneas las firmó el hermano cretino del Bierzo el veintinueve de abril de mil ochocientos XXXIII para dejarle muy clarito a Fernando VII que el heredero de la Corona tenía que seguir llevando pantalones que Isabelita la reconociera su padre comenzó la bronca carlista

Voz 21 10:56 pero

Voz 1626 11:04 la declaración anterior fue la contestación de Carlos María Isidro a una carta de su hermano Fernando VII en la que le pedía que jurará a la niña Isabel como Princesa de Asturias osea como la futura Reina de España el infante Carlos se sentía legítimo heredero de la corona puesto que su hermano no había tenido hijos varones ya olía el trono Carlitos Mary ya estaba preparándose para regir los destinos de aquella empresa llamada España cuando el Rey derogó la ley que prohibía reinar a las mujeres su hija Isabel pasó a ser la heredera y Carlos María Sepi un mosqueo que aún les dura a sus añejos seguidores todavía hoy se entretienen nombrando a sus fantasiosos herederos pese a que aquella declaración firmada el veintinueve de abril suena muy contundente no crean que lo fue tanto esas líneas sólo eran la parte oficial que debía quedar para los anales de la historia porque la carta que Carlos María envió junto a esa declaración solemne a Fernando VII tenía un tono más cariñoso de cretino a cretino

Voz 22 12:04 ya desde

Voz 1626 12:26 empezaba mi muy querido hermano de mi corazón Fernández de mi vida para luego añadir que la Corona era suya y de nadie más carta a la que Fernando contestó con igual cariño diciendo mi muy querido hermano mío de mi vida Carlos de mi corazón para decirle más adelante lárgate del país y no vuelvas es decir que los hermanos más que quererse Se adoraban pero las consecuencias de tanto con el Miño intente cariño de mis entretelas fueron las tres guerras carlistas que desangrarse en al país de verdad que familia sólo nos queda acordarnos de la madre que los parió a los dos

Voz 0313 13:08 tierras carlistas uno dos y tres y su rastro que por desgracia me temo que aún se percibe en la historia y en la realidad de España tiene razón y la madre que lo parió

Voz 19 13:22 sientes escribiría para vivir ahora quiero para contar Tana de los libros tres horas hasta que no son

Voz 0888 13:50 Benjamín Prado buenas tardes amigo muy buenas lo como estas crueldad contentos la lunes el lunes si es verdad que si Javier Sagarna director de la escuela escritores hola qué tal además miles de firmar libre

Voz 2 14:01 esto no no vendo hoy no ahora hacia libros en la Feria de Valencia que es una de las ferias que mejor funciona en España se perdemos al Retiro de Madrid eso en unos jardines preciosos va mucha gente

Voz 0281 14:15 por alguna razón inexplicable a mí los valencianos me quieren mucho y yo a ellos así que lo he pasado muy bien y además de Estado contra amigo Víctor a Mela

Voz 0888 14:22 sí pero estaba allí también firmando salvar a Lorca por lo estaba filmando cualquier anécdota eran tipazo en Madrid recordemos que desde el viernes está en marcha la Feria del Libro Antiguo

Voz 0313 14:31 sí de ocasión que estos en el paseo de en el paseo de Recoletos deben oyó de de de camino a la SER siempre me pasó alguna cosilla en alguna cosilla pues fíjate si estamos hablando de este tipo de escenarios ya hace justo una semana está vamos en en Barcelona con lo del día pero y San Jordi de más eh si hay un lugar hay muchos se pero si hay uno uno concreto por antonomasia de de de puestos de libros por donde puedas cada día que quieras desfilar y olfatear a ver qué encuentras este la Cuesta de Moyano en en Madrid y este mes ha empezado una campaña soy de la Cuesta para rendir homenaje porque ya cumple fiera añitos de vida que no está mal no entre los asiduos de la Cuesta pues un montón de gente conocida por ejemplo por ejemplo Pérez Reverte

Voz 23 15:13 en relación con la cuesta porque ya no tiene ya casi medio siglo de antigüedad a dañados de setenta empecé a frecuentar la primera biblioteca Padrissa empezó empezó a ir con ella y ahí sigo sigo todavía sigue alimentando la he visto envejecer libreros

Voz 0888 15:31 morir llegar otros llegar los huevos

Voz 23 15:33 esto cambiarle el paisaje el panorama soy un asiduo un testigo además de la Cuesta tengo un especial cariño un amor especial previo

Voz 0888 15:41 pues dos momentos de felicidad sobre todo es diferente

Voz 23 15:44 como cuando era joven era un joven vez algo joven reportero bueno yo por allí conmigo chica que camisa de algodón y festejaron esa expectación y terminar por abajo siempre buscando esperando la sorpresa maravillosa esa actitud que todavía mantengo la interior siempre es lo que me vincula realmente a la Cuesta es uno de los grandes tesoros cultura de Madrid es un lugar fascinante maravilloso perderlo sería perder darle un mordisco terrible para para la cultura en la capital de España

Voz 0313 16:12 qué recuerdas tu Benjamín que recuerdas tu Javier de la de la Cuesta de Moyano a ver cosas concretas venga yo mire yo voy recuerdos van más allá

Voz 24 16:20 de Reverte no dudó en los sesenta de sesenta y nueve tengo ya recuerdos en la Cuesta de Moyano Mi padre no llegaba ayer a los hermanos

Voz 0313 16:28 que el domingo por la mañana veces eso sábado

Voz 24 16:30 qué tal los llevaba a dar un paseo subir bajar siempre que haya un código que hayan comisión Jabato es de este tipo no se luego ya fueran echándonos libros luego ya fue entrando otra cosa todavía es algo que que la verdad es que más de tarde en tarde lo que me gustaría pero todavía me paso por allí no es algo que eso me vez que voy allí me acuerdo de ese pero los tres p los tres que éramos entonces por ahí correteando buscando comics y mi padre con nosotros llevándonos de una caseta la otra

Voz 0281 16:56 hombre aparte de que es una cuesta vigilada por una estatua de Baroja que eso ya que eso ya marca es que yo empecé a comprar libros así de que no encontraban deberías en la Cuesta de Moyano y claro cuando eres un comprador de libros antiguos como soy yo siempre hay rodeando a ver qué encuentro hay dos épocas la primera que es en la en la que Bassi en cuentas cincuenta cosa si tienes dinero para comprar dos Si te vas sufriendo la que ya lo tienes todo que es la de ahora que es peor porque cada llegas te te protege mucho

Voz 0888 17:23 la frustración realmente que casi todo

Voz 0281 17:26 lo tienes no pero era maravilloso yo recuerdo ya más es que haya uno es amigo de todos los libros que cuando llegas te ofrecen cosas y es muy bonitos un relación muy bonita lo yo yo defiendo mucho el papel de los intermediarios los hilos conductores entre las cosas que hacen que unos escribimos libros fotos hacen que lleguen a la gente de muchas maneras no libros descatalogados en esta época donde parece que todo está gobernado por la novedad por el último grito por por la el último premio pues todavía que es una cosa casi decimonónica que exista un sitio donde se recuperan clásicos libros antiguos y te lo vendan me parece muy bonito yo soy ha sido totalmente

Voz 0313 17:58 Clara Sánchez buenas tardes Lara es periodista y nieta de de Pepe Vercher y el que fuera uno de los libreros legendarios de la Cuesta embrión en dos mil diez ella es la impulsora de una campaña que busca la candidatura de la Cuesta Moyano al Premio Nacional de fomento a la lectura de de este año que sepas que esta mañana fruto ya del entusiasmo estaba hablando en Hoy por hoy con Toni Garrido ha predicho que el Estado ha concedido ya igual igual a ir un poquito más prisa no pero que sí que que las ganas esta en Aguilar

Voz 25 18:28 sí hay muchísimas gracias gracias por vuestro apoyo y Davis irá también a la campaña de la Cuesta y estamos muy contentos porque hay muchísima participación ciudadana y es maravilloso la gente van dando sus recuerdos escribiendo mensajes mandando los fotos de la Cuesta con los vídeos que se han contado ya sus hijos oyendo comí y luego Damián caro la participación de los ilustres no como Pérez Reverte

Voz 0313 18:50 sí emitimos cedía Carmen

Voz 25 18:53 pese a que hay es enternecedor e Javier Rioyo sí

Voz 0313 18:58 a ver un montón de gente oye Lara para los los oyentes que no que no son de Madrid y que a lo mejor no lo no lo conocen Javier Benjamín recordando alguna experiencia propia pero que hay que les dirías para para convencer a no hace falta porqué merece la Cuesta de Moyano este premio a tu juicio

Voz 25 19:15 eh totalmente de cien años creando generaciones de lectores y además benjamina gastado acertadísimo yo hago mucho énfasis en esta campaña en en él da la voz de los libreros de rendirle homenaje a los libreros te pasan frío pasan calor haya truenos nieve ha afectado todavía que recibir cierta pero ahí están ahí es la mayor librería al aire libre de toda España ellos de que despiertan la curiosidad lectora te guardas libros porque ya te conocen los guardan cuando no se encuentran para venderlos así en adquieren y conoce el y te guste el tema vallas del libro en concreto es un papel insustituible de la labor que ellos han hecho

Voz 0342 19:55 en años todavía hoy era más en el mundo

Voz 25 19:58 de Digital no que dice tanta gente no yo compro por internet ya pero bueno Internet compras lo que vas buscando el dinero sabe lo que te gusta hace los guarda pelo te lo descubre yo creo que que hay que apoyar todo lo que ha pasado estos cien años de labor de los libreros

Voz 0313 20:14 sí señor sí quiero en el premio para que dure

Voz 25 20:17 van no oye claro de todas formas la cuestión

Voz 0313 20:19 vaya no cumple cien años pero creo que no fue hasta mil novecientos veintiuno cinco no que que estuvo en esta ubicación Don donde empezó entonces donde estaba antes

Voz 25 20:27 pues fue gracias hicimos mil novecientos diecinueve bueno un poquito antes durante los años de la Gran Guerra

Voz 0342 20:33 o en Atocha avión Bazaar un mercado pues no

Voz 25 20:35 desde vendía verduras churros flores y ahí pues los libreros estaban entremedias de toda esa mercancía ya en el diecinueve ejecuciones de la verja del Botánico hice constituyeron como feria con sus primeras casetas de libros

Voz 0342 20:47 sí pero pero el director del Botánico

Voz 25 20:50 se quejó dijo que aquello era una cosa insalubre y logró que el Ayuntamiento los emplazada en la Cuesta lo cual al final ha sido el acierto porque el paseo todo el mundo habla muchísimo de ese paseo tan bonito de arriba abajo por las casetas entre los árboles al retiro como yo digo siempre no les mayor pausa más deliciosa te puedas tener en Madrid no pasear por la costa

Voz 2 21:13 sea que fue el mejor exilio S

Voz 25 21:16 el fue mejor y eso que en su momento todos los intelectuales de la época en el XXV firmaron un escrito al Ayuntamiento quejándose Pío Baroja entre ellos no les gustaba la la ubicación pero yo creo que luego ha sido un acierto total

Voz 0313 21:32 Umbral definió la Cuesta de Moyano como la calle más leída de Madrid lo sigue siendo tu juicio Lara

Voz 25 21:38 la calle más leída de Madrid pues yo creo que sí yo creo que sí sí sí hecho mañana vamos a hablar con la vida de Umbral vamos vamos a ir a su casa para hacer otra de las participantes en campaña hace las cuesta íbamos a hablar de su relación súper intensa la de Paco Umbral con la Cuesta de Moyano allí en su casa con su biblioteca etc

Voz 0313 21:59 muy bien el a Sánchez oye y que triunfe este intento de convertir a la Cuesta de Moyano como premio Nacional de Fomento de la Lectura para este año de acuerdo

Voz 25 22:09 gracias y animo a todo el mundo a que se meta en Twitter Facebook o Instagram estamos utilizando las redes sociales precisamente para para dar visibilidad al papel entonces y les animó a todos a que a que se sumen a la campaña el nombre de la de la campaña soy de la Cuesta de cuentas en las redes sociales

Voz 0313 22:29 soy de la Cuesta un abrazo

Voz 26 22:31 gracias adiós no

Voz 27 22:39 qué duda aquí estoy que dice de Hoyo mochila rapto lo que queda la otra

Voz 0888 23:06 tenemos a verdad aprovechar toda la potencia de lo digital para rendir homenaje al papel sí señor sí señor conocimiento explica que una

Voz 0281 23:13 las cosas no tienen porque ser lo contrario

Voz 0888 23:15 el gran error efectivamente bueno vamos con las recomendaciones literarias de esta semana Benjamín

Voz 0281 23:20 bueno a si la yo sigo con los homenajes y con los con los aniversarios Si Si se cumplen cien años de la Cuesta de Moyano se cumplen doscientos fíjate parece como que fueron mucho más remoto doscientos del nacimiento de Wall Whitman que parece un sí señor de otro bueno pues mira cien años cien años más tenía no Wael Whitman eh era o es el hombre que se inventó América básicamente junto con el poeta o al fondo raudo Emerson los hombres que inventaron el el optimismo americano Él confía en ti mismo el el canto a la belleza del país la idea de que un país muy hermosa de Emerson países es como un libro de poemas no sé si miras sus ríos mira sus montañas de más no todo es para celebrar los doscientos años del nacimiento del gran Wall Whitman el padre de de gran parte de la poesía moderna sino de toda bueno entre sus grandes admiradores y traductores están por ejemplo León Felipe que hizo unas versiones maravillosas itera influencia del brutal en su poesía está babor es que en un momento determinado dijo que es que para él Whitman no es que fueran poeta es que para él todo lo que no fuera Whitman era lo que iba detrás porque era el el poeta realmente non tipo extraordinario no acaba de publicarse una biografía escrita por Toni Montesinos se llama El el dios más poderoso vida de Woolwich manos saca la editorial Ariel es realmente extraordinaria no porque es una revisión de la vida y la obra de de Whitman minuciosa entretenida hallen en aprendes muchas cosas aprendes por ejemplo que vuelvo Whitman fue el PRI el el inventor de Internet también en realidad Babia entonces redes no había ordenadores ni había ni había teléfonos móviles pero él inventó la autobombo cuando publicó el libro convencido desde el primer momento en que estaba haciendo un libro que iba a cambiar la historia de la literatura la historia pues ya hay quien iba a ser la gran voz de América él se dedicaba a mandar artículos escritos por él hablando de él a poner anuncios en los periódicos a pedir la míos escribía sobre él era Chuck

Voz 0888 25:08 cierre tuitear daba así mismo todo el rato

Voz 0281 25:12 es un tipo que trabajó de todo pero básicamente de periodista hizo muchos muchos artículos bueno una de las cosas que hizo sabes sabes que fue fue uno de los enviados a cubrir la primera visita a los Estados Unidos de Charles Dickens cosa que él no sabía me hace mucha ilusión imaginarme a Whitman el yendo a cubrir en una rueda de prensa o lo que fuera unas entrevistas con con Dickens es una biografía muy completa nos cuenta también la parte de su de su poesía civil sus ganas de triunfar su homosexualidad como él también durante mucho tiempo estaba muy irritado porque lo vendían como un vagabundo homosexual homosexual si era pero vagabundo no hay una historia muy divertida cuando Oscar Wilde que es otro de los que piensa como Rubén Darío que pensaba le hizo una oda maravilloso algo iban todos pensaban que era el de la poesía moderna no cuando Oscar Wilde decide que tiene que conocerlo tiene que ese de Inglaterra conocerá conocer y se lo conoce perdónenme sea lo tira verdaderamente extraordinario en la rapidez de de Oscar Wilde para establecer relaciones bueno el dios más poderoso Viran Whitman Ariel un libro absolutamente imprescindible para conocer cómo nació la poesía moderna quién la hizo y lo seguro que estaba de ella con va combinando Se con esta biografía publica la editorial Galaxia Gutenberg una edición monumental ahora en tapa blanda de de la poesía completar Whitman esos Hojas de hierba es una versión de Eduardo Moha que yo fíjate que he leído las de León Felipe los los fragmentos que publicó León Felipe he leído las de obviamente lo de Borges el tanto al mismo y demás para mí es la mejor opción que ha hecho nunca devolvió me suena en castellano de una manera absolutamente deliciosa y además incluye algunas prosas y un prólogo muy interesante que recuerda la grandísima influencia que tuvo Whitman en todos los autores modernos

Voz 28 27:05 eh

Voz 16 27:08 eh

Voz 30 27:33 el

Voz 0888 27:37 segunda recomendación literaria de Benjamín Prado La Ventana de los siglos

Voz 0281 27:40 estas abriendo un libro estás abriendo a un nombre decía o Luis María secuencia completa sus hojas de yerba bueno si se cumplen doscientos años del nacimiento de The Wall buena Se cumplen veinte años de la muerte de Gonzalo Torrente Ballester uno de nuestros grandes autores un hombre con controvertido desde el punto de vista político con su militancia en la Falange y demás pero un escritor verdaderamente extraordinario y la editorial Alianza está reeditando algunos de sus de sus libros más conocidos en la isla los Jacinto a dos y sumó su donjuán Juan y demás pero sobre todo ha reeditado la obra monumental de Torrente Ballester tiene dos libros que son decisivos uno es Los gozos y las sombras bueno que además con su vida es decir a televisiva pues cobró gran popularidad en su en su momento hizo otro es es La saga fuga de J B en su momento recuerdo que alguien tan señalado no editar tan inteligente como tan de izquierdas además que debía confluir políticamente con Torrente Ballester como José Saramago el premio Nobel dijo que el lugar que estaba vacío a la derecha de Cervantes lo había ocupado Torrente Ballester con esta novela La saga fuga de J B que es una verdadera maravilla porque en la experimentación el la capacidad para reproducir el lenguaje de la gente de la calle verdad la extraordinaria yo creo que es una novela está muy cerca de La colmena de Cela que está muy cerca de de Tiempo de silencio de Luis Martín Santos está muy cerca de Nada de Carmen Laforet Los hijos muertos de Ana María Matute es decir que está muy cerca de las grandes grandes grandes novelas de la posguerra española hará la Italia hace una noticia fantástica también

Voz 37 30:36 aquel día no fue posible salir a dar un paseo por la mañana jugamos durante una hora entre los matorrales pero después de comer Mrs Beat comía temprano cuando no tenía visitas el frío viento invernal tras unas nubes tan sombrías

Voz 33 30:50 una lluvia tan penetrante que toda

Voz 7 30:52 la posibilidad de salir llame alegre no me gustaban los paseos largos sobre todo en aquellas tardes de invierno regresamos de ellos al anochece yo día simple con los dedos agarrotados con el corazón y entristecido por los reproches de la niñera yo humillada por la conciencia de mi inferioridad física respecto de Lisa John ello llana Kerry los tres Elisa John Ana se agruparon en un entorno a su madre refinado en el sofá rodeada de sus hijos que en aquel instante no se peleaban y hacían alboroto

Voz 33 31:29 ni te parecía sentirse perfectamente feliz

Voz 7 31:33 a mí no me permitió unirme al grupo diciendo lamento que tengas que estar apartada de nosotros pero mientras yo no hayamos comprobado que te muestras más sociable y natural que has adquirido modales más espontáneos y atractivos voy a tener que privar a los privilegios que les corresponden a los niños y obedientes

Voz 37 31:54 Jayne Charlotte Brontë mil ochocientos cuarenta y siete harinas ser desquicia Kang sueños cocina tres tres vista You got coches teléfono teléfono perros

Voz 0313 34:26 bueno estamos en el tiempo del concurso Relatos en cadena ya saben que hace una década que pusimos en marcha esta iniciativa en colaboración con la Escuela de Escritores empezamos poquito a poco despacio como arrancan todos los grandes proyectos yo hoy podemos presumir sí sí subrayo el verbo presumir de que cada temporada nos envían los oyentes de Lord de veintidós veintitrés mil veinticinco mil relatos Javier de menos de cien palabras porque porque el premio es de seis mil euros y además hay un montón de gente interesada apasionada y contenta por poder compartir lo que escribe con el resto del mundo a través de la radio y fíjate que la temporada que hasta hoy queremos final mensual tenemos que darles fíjate tenemos ya siete colocados mayormente colocadas Eva García ganó el mes de septiembre con ecos Marian Ramos el mes de octubre con la otra dimensión Elena Bethencourt el mes de noviembre con corazoncito Nuria Rozas ganó diciembre con delicatessen Patricia Collazo ganó el mes de enero con Perseidas Juan Antonio Morán el único hombre hasta el momento ganó el mes de febrero con Cumpleaños feliz Paloma Hidalgo la última finalista que se impuso en el mes de marzo con las cosas de la vida hoy tenemos cuatro finalistas Javier para está fin para esta última eliminatoria de multitudinarias ha pedido al si queremos cuatro que son María Gil Nicolás Jarque Carmen de la Rosa Puig Moya ya recuerda la frase que quedará para la

Voz 0888 35:54 próxima semana luego la repasa has to pero la recuerdo que es

Voz 0313 35:58 me queda un regusto amargo en la boca

Voz 0281 36:00 eso en un día como hoy fíjate daría un montón de

Voz 0888 36:02 plazo y de ida daría pero si de

Voz 0313 36:07 de reflexión salgamos de los finalistas María Gil cincuenta y cinco años de Madrid ama de casa trabajó hace muchos años de periodista en televisión llega por primera vez una final mensual María buenas tardes hola qué tal cómo estás

Voz 25 36:21 pues bien aparte de un catarro bueno Hannes aparte

Voz 0313 36:24 son ya siete notan poquito oye Estonia a la final mensual ya es Un paso

Voz 42 36:28 lo notable del gigante yo estoy encantada

Voz 0313 36:32 pues mira si pasas Si pasas la temporada pues ya ves

Voz 25 36:37 imagínate que es mucho

Voz 0313 36:40 Nicolás Jarque cuarenta y un años de Bushehr Valencia trabaja como contable en una empresa participante habitual bueno este la temporada pasada siglo tú en la gran final Javier te acuerdas Nicolás buenas tardes hola qué tal cómo es hombre

Voz 42 36:54 volver aquí además es festivo pues a lo mejor alguno

Voz 0313 36:57 en mayo se va se va a cumplir huraño de la publicación de tu libro de microrrelatos no las las miradas miopes yo creo que lo comentamos aquí en su día que ha funcionado bien leído gente que

Voz 25 37:10 sí sí me ha permitido vivir experiencias que de otra forma no hubiera habido oí la gente pues eso lo ha Gustavo no gusta

Voz 0313 37:18 verdad es que además es el genio de los microrrelato ha establecido desde hace tiempo ya en en España unos circuitos de comunicación te habrá venido alguien que yo también escribo oyó también el tal o yo estuve en el concurso establece esos vínculos venera micros

Voz 0281 37:32 hacia una mina hombre

Voz 43 37:35 lo tenía todo Microsoft

Voz 25 37:39 somos una pequeña gran para mi lado me hizo relativista que no solemos realmente al año oí sí si eso te has dicho así que me ha ocurrido pero que que me vamos sino también el concurso Carmen hace bastante poderoso muy bien

Voz 0313 37:52 colas que tengan mucha suerte amigo

Voz 25 37:54 Carmen de la Rosa cincuenta y cuatro

Voz 0313 37:56 nos en Santa Cruz de Tenerife médica rehabilitadora en un hospital finalista mensual también por primera vez Carmen buenas tardes buenas qué tal cómo estás oye que sepas que el diecisiete de mayo estaremos haciendo La Ventana en Tenerife por si te apetece venir así nos vemos cambios si lo dejo ahí sobre la mesa valen

Voz 25 38:13 me apunto qué tal cómo estás de de nervios

Voz 0313 38:16 qué pesa más ahora mismo

Voz 44 38:18 en cincuenta cincuenta estoy ya ya ya

Voz 0313 38:21 pero oye a donde han llegado ya es mucho eh que lo sepas o sea que felicidades y mucha suerte para ver vale

Voz 25 38:27 muchas gracias y yo a cincuenta y cinco años en Madrid

Voz 0313 38:29 administrativa en el Colegio de Economistas muy buenas tardes hola hola lleva muchos años participando en nuestro concurso y es finalista mensual por tercera vez verdad sí pues eh que tengas muchísima suerte con nosotros que vamos a a saludaron invitado antes de dar lectura a los relatos si votar porque estamos hablando ya hace días que lo hacemos del Día del Libro de la Semana de la Feria de Valencia de la feria a pesar de Madrid de esto de la Cuesta de Moyano lo demás allá pero no hay una parte fundamental hay un territorio básico a la hora de de fomentar el vicio el magnífico vicio de la lectura que la escuela que es la educación Villagrán

Voz 0281 39:09 prisión textual exacto de ellas no

Voz 0313 39:11 quién quiere energía ahí pues emerge la figura del profesor el profesor de no lo suele tener muy fácil esta hace un ratito hemos hablado con Cristina K de Andalucía le preguntábamos por el número de los cuarenta es esta canción que está sonando claro la música de los de los cuarenta las redes el el for night cómo puede competir lametón nimia con con todo esto bueno pues hay que ingeniárselas hay que buscar ideas hay que pensar alternativas ya hay muchos profesión muchas que lo hacen en nuestro país Christian Olivé por ejemplo es profesor de secundaria de lengua y literatura catalana y castellana en las colas Joan Palau de de Barcelona joya alberga pensado cosas Christian buenas tardes bona tarda

Voz 0342 40:07 hola buenas tardes bona tarda

Voz 0313 40:10 primero quiere tienen tus alumnos de ESO ya

Voz 0342 40:12 no son nada eso sí tienen doce trece lo Doceño

Voz 0313 40:15 y qué qué qué estrategias que es que has inventado para utilizar en clase para motivar a intentar captar la atención de los saber

Voz 0342 40:22 bueno últimamente lo que hago es bueno a partir de realidades cercanas a uno su vida y la gente en la materia de lengua literatura Si bueno bailó curar de forma de Rosalía hasta lo que pasa la manera de vestir las gambas que llevan lo que sea cualquier cosa me sirve

Voz 0313 40:39 cómo cómo no es como como has conectado Rosalía con la fusión por la lectura ver cuenta explica lo es todo

Voz 0342 40:44 por ejemplo con Rosalía Emery cuenta que que a la hora de analizar en su disco el querer si además escucho una entrevista que que leíste hace hace unos meses

Voz 0313 40:53 sí sí sí todo el disco

Voz 0342 40:55 está inspirado en una novela medieval es verdad entonces yo adaptó esa idea inmediato cuenta también que cada canción representa un capítulo dentro de una historia entonces las analizamos todas y comentamos también las referencias a Lorca muchísimos otros autores y con muchísimas figuras literarias que aparecen a lo largo de las canciones

Voz 0313 41:15 por pura curiosidad al desmenuzar el disco de Rosalía en clave literaria con con tu salirnos eso de que el hilo troncal a la muerte que reacciones provocada ellos por curiosidad

Voz 0342 41:25 bueno pues les sorprendía lo que supondría de hecho también era la imagen de la de la mujer no nace y todo el maltrato hacia la mujer maltrato físico psicológico quizá eso fue lo que más les impactó

Voz 0313 41:36 bueno y aparte de Rosalía haber otro ejemplo reciente que otras cosas está cimentado Christian

Voz 0342 41:41 pues mira ejemplo ya que también me di cuenta que se basaban novela no habrá japonesa deje de tópico

Voz 0313 41:47 eso no lo sabíamos

Voz 0342 41:50 lo que no Abidal y fue una sorpresa porque me me inventé una actividad loca que era crear un mundo visto con con el videojuego tenían que que escribir una historia desde tres puntos de vista un gobierno autoritario un personaje conformista que dice sí a todo iba un personaje rebelde que quiere destruirlo bajo no hay izaron a redacción es que fueron una verdadera maravilla

Voz 0313 42:16 jo qué bien y tú crees que es tu crees que si estos saldrían igual quiero decir sin este tipo de de alicientes de de incentivos de de alternativas los mismos alumnos que ahora hacen eso hubieran hecho algo parecido seguramente sí porque

Voz 0342 42:31 yo siempre pienso que mis alumnos son brillantes partiendo de esa base asegura que podrían hacer cualquier cosa pero sí que es cierto que la motivación y las ganas de hacerla cambiar

Voz 6 42:43 hombre sobre todo si encuentras referentes enseguida para que conecte con un mundo que es el suyo que no le es ajeno llevarlos desde allí después a la creatividad que ya lo tienen que es el talento de de lo que tú estás hablando pero conectado enseguida con referentes como universos que les son propios eso imagino que facilita las cosas

Voz 0342 43:00 se muchísimo la verdad es que me está dando muy buenos resultados

Voz 0313 43:03 oye y series de televisión porque eso está de moda lo de utilizar las series casi para todo para políticas de empresa para estrategias de liderazgo para en fin para combates también motrices algunas campañas

Voz 0342 43:16 sí también puede ser es la casa de papel la élite utilizado referencias a Black Mirror para para tratar aspectos de literatura hay también aspectos de lengua no crear la noticia con un asesinato como si fueran el Instituto o por ejemplo también a partir de la casa simularon una un texto narrativo no para el diálogo con las características correspondientes si tal pasando el guión de la sería ha inscrito o no en forma narrativa también muy la verdad que también le sorprende los consta ahí los resultados al menos son más divertidos incluso para corregir

Voz 0888 43:50 la verdad es que me parece maravilloso que es el último que ha dicho es muy interesante que también es mucho más divertido para ellos a la hora de corregir trabajo si efectivamente es un poco lo que lo que una vez dijo la lectura y escritura al final dos caras de una misma moneda

Voz 24 44:04 Nancy sí podemos decir que narrativa y escritor de la misma manera entonces a partir de ahí si empiezan a trabajar a partir de la estructura de las de lo que es una novela de lo que es una historia que pueden encontrar en cualquier lado veces más divertido que si empezamos

Voz 6 44:19 pues a mí la suelo lo hacéis no porque ahora creo que recientemente o lo habéis hecho tenéis previsto una charla con uno de los

Voz 0281 44:25 creadores de una serie de de

Voz 6 44:28 moda no una serie de efectiva esta esta tarde que van a estas bruja

Voz 0888 44:32 eh haga ahora los creadores de de una de las desgracias que después de Cristo no entonces cuando estar esta tarde la escuela justamente dados los dan los una charla viva

Voz 0281 44:41 porque con una red en la mano cazando cualquiera que se

Voz 0888 44:43 a la Gran Vía la pesca claro pero es que es que era narrativa la narrativa narrativa está muy conectado

Voz 24 44:48 canastas efectivamente nosotros dedicamos a escribir sobre escritores pero al mismo tiempo todo lo que es narrativa todo lo que pueda ser interesante desde el punto de vista contar historias no nos alimenta el otro a no hace mucho tuvo también al Pedro Almodóvar por allá y procuramos que todo el mundo que está interesado en darnos irreal que cuenta historias de puede darle su punto gustarse en un sitio

Voz 0281 45:07 porque cuando eres joven todo lo que no es de tu época te parece remota

Voz 0313 45:12 todo lo que no se parece a aquello que tú haces entonces

Voz 0281 45:14 muy importante conseguir todo lo que está haciendo este profe no a conseguir que entiendan que los libros están dentro de esta época también que será verde en conectar con la música de ahora con el cine de ahora con las series de ahora claro

Voz 0313 45:25 de déjame que incorpore a nuestros finalistas hasta conversación que me parece muy interesante porque todo lo que tenga que ver con el fomento de lectura haylas en fin las vías las ventanas para acceder a ella vio creo que merecen la pena ser contadas no se María María Gil por ejemplo tú recuerdas algún algún momento alguna persona aún un algo especial que te metiera no de leer y escribir

Voz 45 45:45 sí que me acuerdo yo me acuerdo de mi hermano era siete años mayor que yo y yo tendría puso unos seis años y fue el primero que me que les dio un libro que era un libro de Tagore el cartero del Rey me dijo de peligro y a partir de ese momento a mí me encantó Lillo de tiro Amal que la protagonista ya empecé a escribir y a mal yo como el resto de relación con con la literatura gracias a mi hermano

Voz 0313 46:05 es que todos tenemos a Nicolás tú por ejemplo todos estaremos en la vida a alguien no algo concreto verdad Nicolás en tu caso cuál sería

Voz 25 46:11 sí eso fue mi abuelo que entre un libro en país mojado de de millas y a partir de ahí yo ya me fui aficionado pero él fue el que me impulsó de ahí te viene también de ganar

Voz 0313 46:23 escribir

Voz 25 46:24 sí sí sí no ensayado vino un poquito más tarde no pero vamos en una lectura clara complementa luego con la escritura claro Carmen y Carmen y publicar

Voz 0313 46:33 en tu primera vez

Voz 44 46:36 de pequeña me encantaba la lectura a mi nivel no a nivel de relato

Voz 0313 46:40 sí sí claro por supuesto

Voz 44 46:43 mero quemen quemen hizo en el mundo de la literatura luego también mucho come que leí a Mortadelo y Le y todo esto Asterix Tintín todo esto cómic y luego a partir de ahí pues yo me fascinó la novela que hemos hace no para entrar fuesen años de soledad que me leí cuando tenía diecisiete dieciocho años y me quedé totalmente

Voz 0313 47:01 pues eso Carmen lo tenemos bastante en común lo primero lo de los comicios de Astérix y todo eso y el papel fundamental de Cien años de soledad para marcar un antes y un después

Voz 44 47:12 pues sí es una novela fantástica y luego los relatos de las miles de una noche los leyendo una del año mil novecientos noventa y seis el vuelve en su casa y fue lo que yo me quedo

Voz 25 47:23 bueno es decir los tengo guardados todavía

Voz 44 47:26 que también me encanta esa adición is fantástico

Voz 0313 47:29 no es la traducción o el quién

Voz 0281 47:32 pero Rafael Cansinos Assens que fue el el traductor de Las Mil y Una Noches de la Obra Completa de Goethe de Tolstoi Dostoievski de que no sé si bueno no sé si de Balzac también y que la gente decía a hacia todos de francés decía bueno vale pero solamente por el punto desde el punto de vista de la Mecano grafía ya es impresionante porque el tipo se tradujo cincuenta mil páginas una cosa

Voz 0888 47:56 ahora casi todos los libros de horas completas I

Voz 0281 47:58 la colección Aguilar estaban trozos por Cansinos Assens entre ellos las mil y una noches

Voz 0313 48:02 a quién le pregunté a Puig si el que el quién importante en su vida a la hora de de animarse a leer o a escribir Puy

Voz 44 48:08 pues mira yo mi eso no fue una persona yo creo que mis amigos no eran lectores mis padres no tenían una formación pero sí que supieron ver que que que la casa había que hay unas la de libros apuntando al Círculo de lectores allí donde lo ves si todas las semanas todos los meses y ha recomendado unos libros suyos los compraban y así llegó a mi casa Cien años de soledad de acuerdo como se dos El Jarama Nada de Carmen Laforet esos antes claro

Voz 0888 48:36 eso lo recuerdo yo tanto como llegaban los libros de Círculo de Lectores cuadros libros y a ver qué había llegaron era claro oye Kristian tú eres tú eres profesor por azar o provocación

Voz 0313 48:49 con

Voz 0342 48:50 desde pequeño se va siempre he querido ser profesor yo jugaba en clase hacia una clase delante con mis cojines y con mis peluches cuando las otras estado jugando con la pelota

Voz 0888 49:00 es la tú querías ya jugabas a ser profesor ya sí sí tardes docentes una vocación tan fuerte como cualquier otra yo estoy yo tengo una pregunta

Voz 0281 49:11 tienes aprobaban no suspendido

Voz 0313 49:13 claro que tú te has convertido en no

Voz 0342 49:16 no mucho yo cambiado mucho porque yo me acuerdo que mi madre me decía pero cómo han quitado tanto en clase hoy las pobres cojines deberían quedarse tiesos vaya

Voz 6 49:25 a ser profesor acabe siendo futbolista

Voz 43 49:27 ah bueno

Voz 0313 49:31 oye Kristian quédate con nosotros si te apetece nos ayuda a a votar elegimos al al relato ganador que que pasará a la final de temporada ya vale pues venga vamos a ser los cuatro y luego votamos el primero el de Marie el de María Gil se titula me quiere