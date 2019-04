La Ventana (29/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en ganar

Voz 0771 00:02 has

Voz 0313 00:11 vamos a acercarnos a San Sebastián de esa ciudad acoge esta tarde dos concentraciones en recuerdo del chico de diecisiete años que murió este fin de semana recordemos después de ser apaleado a la salida de una discoteca Inés Sabanés buenas tardes

Voz 1315 00:23 buenas tardes decenas de Donostiarra siguen concentrados a los pies del Ayuntamiento y a escasos metros del lugar en el que Santi el joven de diecisiete años recibió el pasado viernes esa paliza fatal a las seis de la tarde medio millar de personas han participado en la primera de las concentraciones convocadas un homenaje en el que los asistentes han guardado cinco minutos de silencio tras el cual la madre del joven Fátima ha querido lanzar este mensaje porque Santi no

Voz 0394 00:48 he venido a esos anti eh tiene amigos en todo el mundo marroquí argelinos no estamos ahí en esa línea de de de buscar culpables sino de buscar una solución real

Voz 1315 01:02 palabras de la madre después de que estos días hayan proliferado en las redes sociales mensajes de tono racista por el hecho de que varias de las personas detenidas por la muerte de Santi son de origen extranjero por centro por cierto dentro de media hora comenzará la segunda de las concentraciones convocadas también en este mes

Voz 1715 01:18 como lugar más contamos hasta ahora Pedro Blanco bueno pues seguimos esperando conclusiones de la reunión de la ejecutiva del partido socialista a la entrada la vicepresidenta Carmen Calvo ha vuelto a insistir en que su intención es que Pedro Sánchez Gobierno insólita

Voz 2 01:29 Mario la alegría la esperanza y el futuro que es a lo que no seamos nosotros enfrentado con lo que teníamos enfrente gracias

Voz 1715 01:41 bueno vamos a gobernar con nuestras fuerzas seguramente decía Carmen Calvo cuando se marchaba podemos también reúne a su dirección está previsto que ninguno de sus miembros atiende a los medios en todo caso desde En Comú Podem sumaban a la puesta de ayer de Pablo Iglesias por un gobierno de coalición con el Partido Socialista Yoma más

Voz 3 01:58 Pedro Sánchez ha hadas culta mandato de las urnas Amanda a Pedro Sánchez tiene

Voz 0335 02:03 escuchar el mandato que proviene de las urnas de su propia militancia cuando ayer de forma unánime Sí Se Puede con Rivera no la llena la gente ha votado cambio y nosotros no podemos permitir que se resuelva en clave conservadora por eso tenemos que estar en este Gobierno letrado usa otra senda está Ana que guber Camby

Voz 1715 02:21 en un estudio de la Universidad de Washington demuestra que se ha reducido a la mitad el número de muertes de niños y adolescentes en todo el mundo las últimas tres décadas en cambio ascienden los fallecimientos por actos violentos en países como Irak Siria o Venezuela Javier Gregori

Voz 0882 02:35 este informe mundial recoge datos de ciento noventa y cinco países y destaca que la disminución más importante la mortalidad ha registrado entre los niños de uno a cuatro años en el mundo sobre todo debido a la disminución global de las muertes por diarrea infecciones respiratorias y otras enfermedades comunes entre los factores negativos como también destacaban el aumento del número de muertes en la población infantil por actos violentos en cincuenta países y esta lista negra está encabezada por Siria Irak República Centro Africana Sudán del Sur Libia Venezuela y México

Voz 1715 03:05 vamos a ver información del deporte Toni López hoy a las nueve

Voz 4 03:07 partido de la jornada treinta y cinco de Liga Santander Betis Espanyol un partido que se puede considerar la última oportunidad de ambos

Voz 0771 03:13 de llegar a puestos de Europa League ahora mismo están

Voz 4 03:15 a siete puntos los dos esta semana vuelve la Champions mañana semifinales ida Tottenham Ajax jugar al Barça lo hará contra el Liverpool el jueves la ida de semifinales de la Europa League juega al Valencia contra el Arsenal

Voz 0177 03:26 de momento es todo más información en nuestra web

Voz 1715 03:28 la ser punto com La Ventana ya las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 5 03:34 ese servicios informativos en él todos mis seguros en la misma compañía ya aún así pagar de más

Voz 6 03:46 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es compromiso

Voz 5 04:03 bueno bueno bueno

Voz 0313 04:09 y la Ser avanza esta hora novedades sobre la ópera

Voz 7 04:13 descubre lo bueno de despertar informados cada mañana Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido siguen los también en Cadena Ser punto com y nuestra

Voz 5 04:22 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro buscase hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 8 04:29 Dani y gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca

Voz 5 04:40 Kim punto es

Voz 8 04:43 ah mira dado es que los músculos necesitan calor Iturra sale tirones Radio salí crema anti inflamatoria con efecto calor Radio salir radios a Lille de laboratorios Viñas leal

Voz 9 04:53 instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico José nunca oye la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct no

Voz 0771 04:59 qué tal estoy pensando en ponerle una mi casa

Voz 8 05:01 ponte la ni te lo pienses por lo que cuesta no veas la tranquilidad que te da a mí en el bar me han evitado dos robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece calculan una INEM Securitas Direct punto tres recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 10 05:21 tienes tu cuenta de que cuando te venden entretenimiento siempre hay un poco de entre tenis y un poco de miedo un poco de entre Teddy y un poco de si quieres esperar la Tablet paga un poquito más y si tu hijo lo quiere en el móvil un poquito

Voz 11 05:34 todavía pues es que hay que presenta el entretenimiento disfruta con Sky de los mejores canales de pago series y películas hasta tres dispositivos a la vez sin compromiso de permanencia y ahora por seis el dos coma noventa y Alves para siempre prueba

Voz 3 05:48 es gratis entonces ahora entran sky punto es

Voz 5 05:53 podemos hablar real puede ser fuera

Voz 12 05:59 con quién ha mantenido tu mejor conversación con quién te gusta o te gustaba conversar crees que sabemos conversar estuve preparando lo que tiene que tener para hacer una buena conversación los habría decírselo porque es importante saber conversar

Voz 5 06:17 no es muy conversador conversamos hoy discutimos en este país yo Kundus dejarnos sus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis y seis tres uno esta noche a partir de la una y media con Mara Torres

Voz 13 06:39 bien

Voz 5 06:54 la Ventana con Carles Francino

Voz 14 07:00 a a la zaga yo voy a ir a la o la peonza uva piensa

Voz 0313 07:28 a sólo siete siete minutos de la tarde las seis y siete en Canarias Roberto los aniversarios te gustan mucho bastante poco hombre pero depende depende depende pero el que vamos a conmemorar me gusta mucho este está muy bien tal día como hoy hace veinte años Juanito Oyarzabal alcanzado en la cumbre del Annapurna ocho mil noventa y un metros el alpinista había sumado aquel día catorce ochomiles en su trayectoria primer español en conseguirlo sexta persona en el mundo conseguirlo cuarto sin ayuda de oxígeno adicional una barbaridad el programa Al filo de lo imposible ha inmortalizado aquel momento histórico sin duda en varios eso sus

Voz 5 08:07 Pagés ultimaba antaño ocho mil metros le aguarda

Voz 15 08:14 es para todos un día en el que se entremezclan la alegría de saberse cerca de una meta tan largamente perseguida

Voz 5 08:21 con la necesidad de pasar página pero ahora

Voz 15 08:25 no es el mejor momento para pensar en lo que aguardan más allá del Annapurna por delante tenemos un reto de enorme envergadura y complejidad cuando sabe y se enfrenta a ello con decisión

Voz 0313 08:42 con decisiones silbando voy hoy para celebrarlo Oyarzábal ha subido al monte Gorbea que es el más alto de de Álava acompañado por decenas de de montañeros procedentes de de de todos los puntos del del País Vasco nuestro compañero de SER Vitoria Javier Lekuona pues también ha estado ahí Javier arratsalde on buenas tardes

Voz 1715 09:00 cómo era esa cuéntanos hemos estaba a las ocho y media han salido a las nueve ya era o Juanito Oyarzábal con grandes alpinistas grandes ocho mil estás como Juanjo San Sebastián como Ferrán Latorre que es el primero en la historia en sumar los catorce ochomiles a las once y cuarto así estaba en la cumbre del Gorbea han subido por la gradas luego han bajado por la zona vizcaína han subir de nuevo el collado habían terminado en el parque de Las Canteras a la una y media dos menos cuarto aproximadamente y nada hace media hora sí ha terminado la comida que hemos organizado un poco todos media hora dices sí sí hemos sentado las sino Santa Olaya las seis y pico eso está bien yo me he venido a la emisora Hay Juanito va camino de Madrid porque mañana de una charla en la librería desnivel

Voz 16 09:44 Juanito Oyarzabal buenas tardes hola felicidades de verdad eh muchas gracias tú tú sabes recitar como yo te diría la alineación del Barça au uno tendería la del Atlético de Larrea tú sabías recitar los catorce nombres de los ochomiles venga vamos vamos a donde la familia vamos bonito

Voz 17 10:08 o lo que es el más alto del Everest y uno a lo que el a el Cho Oyu el le el el Manaslu el Dhaulagiri llegan apuro

Voz 16 10:22 evidentemente no

Voz 17 10:24 cinco ochomiles que es el K2 el más alto que somos la segunda vuelta del planeta el desde el Trapani el uno al se probó el It y el

Voz 16 10:43 a los trece menos falta uno no slots se lo ha dicho lo ha dicho lo han dicho sí sí sí la dicho igual en cualquier

Voz 17 10:54 no sé en un momento no subir como tú bien como bien me ha comentado

Voz 1715 10:59 me falta el sí

Voz 17 11:02 no no me entero me termine con la Larsen un al al Annapurna los catorce ochomiles posteriormente tenía una amante Hay una cumbre un tanto agridulce que era el Everest del año noventa y tres mi compañero Antonio Miranda cuando bajaba porque la cumbre tras resbaló delante delante mío que yo quise mató o no y bueno fue una cumbre a digo tremendamente abre dulce que miedo me duró escasamente cuatro horas después de revisarlas y más en esa ocasión debido a un poco las presiones que tenía en su momento pues yo utilicé oxígeno artificial a partir de los ocho mil quinientos metros no siempre comenté una vez terminado las catorce para mí lo más era volver de nuevo a sale veremos

Voz 16 11:50 hola es posible

Voz 17 11:52 en el año dos mil uno en el domingo podemos hacerlo por mar las condiciones podrían hay dos mil uno ya por fin en el el Everest y me convertí da cuenta la tercera persona en el mundo en subir las catorce cumbres más fiesta sino utilizar oxígeno

Voz 0313 12:07 para ello Juanito John Armentia al médico que te acompañado en muchas de pinturas y siempre comenta tu tu ADN tu facilidad para para aclimatarse para evitar el mal de altura eso está muy bien es una ventaja pero bueno aparte de eso lo que ya lleva de serie cómo se prepara uno no solo física sino mentalmente en aquella época para rendir tanto

Voz 17 12:27 bueno primero deciros que deja guardia no os han capeado la tecnología también hay situaciones e como digo yo empecé de cero te bueno con con siete añitos te hace ver montaña de de la mano de mi padre y con catorce ya descubrir el mundo vertical pese a escala del Roca y bueno pues tuvo una continuidad no en el año o o el ochenta y cinco sufrí mi primer ocho mil posteriormente en el estén siete Mi segundo ocho mil uno pasan todos los años al año noventa y nueve no la preparación pues los seriamente montaña montaña montaña los días que corren hoy son diferentes no siempre hablo mucho de la formación que yo estuve en los Alpes no dos altos para mí fue el mejor el escenario posible para convertirte para hacerte al PIL para poder solventar momentos críticos situaciones comprometidas y todo eso aprendí durante muchos muchos años sólo hay tres haciendo cola ante escalada El bueno pues se le valió sin lugar a dudas he puesto ahora para cometer grandes aventuras grandes montañas como es uno como son los los ocho Avilés no me lo del SPD que al final la aclimatación también es algo verdaderamente importante porque ello es siempre he tenido un una ventaja con respecto a mis compañeros

Voz 0313 13:54 pero fíjate Juanito te estoy escuchando y no sé si habrás podido verlo hoy O'Shea Javier ha tenido oportunidad pero estaba Roberto ahora pinchando las imágenes de un rescate de hoy mismo en el Annapurna a siete mil quinientos metros como han seguido como Sir llegar hasta un alpinista irreal atarlo poderlo evacuar que el estado en el que estaba la verdad pero pero pero lo han conseguido salvar pero se te ponen los pelos de punta eh

Voz 1715 14:16 de hecho en el Annapurna sino de los es más peligrosos porque es muy ancho So pero es un ocho mil bajo entrecomillas es un ocho mil noventa y uno Juanito tiene experiencia se mete en los helicópteros con más facilidad que por en el que bueno es que son ocho mil seiscientos once ocho mil quinientos ochenta y cinco y ocho mil ochocientos ochenta y cuatro

Voz 0313 14:37 cuando te preguntan Juanito que seguro que te han hecho un millón de veces que tiene la montaña para ti que tiene el riesgo que tiene esa cosa adictiva que os impulsa tirar para arriba vamos como si no hubiera mañana cuál es cuál es tu respuesta eso

Voz 17 14:50 volver a la respuesta es muy sencilla es lo que he hecho toda mi vida y es lo que he conocido y lo que me ha gustado yo soy de los que digo que cuando no pueda subir montañas de ocho en el Metro pues su veré montañas de cinco mil sino Montenegro tres mil cuando ya no pueda sufrir al Montoya a tres mil pues haremos la almonteña asustar tan hermosos Sitel maravillosas que tenemos aquí en

Voz 16 15:13 había Rihanna por lo tanto

Voz 17 15:15 lo importante es disfrutar con lo que con lo que uno hace no es una pregunta es utópico porque muchas veces te lo dicen no que encuentros allá por qué vas porque arriesgadas bueno es una forma de él que que hemos elegido no hay en mi caso además que esa es que yo que que perfectamente se cómo funciona este negocio

Voz 16 15:41 en qué te puedes quedar allá

Voz 17 15:43 yo he perdido otros compañeros directos como explica la autora Mi vida con pues que crecido en en el Himalaya no yo he tenido muchísima suerte sí que lo que ocurre no está almonteños y lo que puede llegar a pasar pero afortunadamente ya tengo una cierta edad creo que devuelto por mucho más con conservador quizá veinticinco treinta años atrás era mucho más la atrevido y tenían muchas más probabilidades de haberme quedado allí quizá ahora pues superado mira pues aquí me encuentro entre entre los vivos que no es fácil no es fácil realizar cuarenta y siete el te

Voz 0313 16:24 Montaño Juanito hay que tenerle respeto a un poquito de miedo también

Voz 17 16:28 no a la montaña sobre todo de qué toros le muchísimo respeto las mantuvieron además siempre exclama ahí yo he cometido errores como hemos cometido todos acentuó quisimos la segunda reunión que yo realicé al al K2 convertí quizá uno de los mayores errores de medida viendo cómo mezclaba congelando y aún así me de bueno principio de María pulmón me fui a la cumbre no ocurrió que luego bajando consecuencia de toda esta situación pues me tuvieron que amputar los dedos de los pies no es decir uno tiene que ser muy respetuoso con la montaña todo el todo su sentido más amplio en todo no saber de las están ahí que las manteles no se mueven que siempre tiempo devolver siempre y tiempo de disfrutar de ellos

Voz 0313 17:14 Javier no te estoy viendo la cara pero sí la que pone Roberto Hilario acabó de plenos yo cuando Juanito recordaba esa esa experiencia que ya es conocido por otra parte de cuando en la montaña Si cometes un error excitante tenga una segunda oportunidad

Voz 1715 17:27 bueno yo estaba en el campamento base en Pakistán en aquel dos mil cuatro en el K2 lo hemos con bastante temor porque bajaba mal al igual que Durme Pasabán y luego pues mira al final lo trajimos para casa ahí le hicieron las amputaciones en el Clínico de Zaragoza con el doctor Kiko Arregui

Voz 16 17:47 ya había estado guerra sabes una cosa tú sabes una cosa Juanito que me da Donoso

Voz 0313 17:52 dos y miedo pero un poquito ya de de Yuyu el el tema de los retos el otro día el otro día leí la noticia de un de un sherpa que quiere ascender los catorce ochomiles en siete

Voz 16 18:03 es cuando eso paso se siete años a lo mejor no es bueno que que igual sí que lo hace hoy ojalá pueda no

Voz 17 18:08 qué ocurre mirar esto no es de Carnicero es muy sencillo de explicar mira tú pues bueno es un Gorka que trabaja para el Gobierno militar británico Ike precisamente no es la persona más idónea para acometer ese reto quizá cualquier otro Serpa que esté en pleno contacto con con la montaña de continuo en Pakistán por tendría todavía más probabilidades no pero en cualquier caso no depende de él en primer lugar no depende de él también en ese no va con un equipo eh que le coloca a los campos de altura que le coloca las cuerdas trampa entre comillas nos pero sí dicho esto lo que ya no hay otros factores de condiciones es poco a tenor del terreno porque ha habido años que el K2 por poner un ejemplo el caos no se les en el K2 ya son cosas más serias Annapurna tampoco si deberé son cosas ya estamos muy acostumbrados ahora a huir muchísimas cosas de esta montaña de no haber deberes no que es un circo que sube cualquiera en fin muchas cosas son que es verdaderamente penoso pero el K2 por ejemplo no

Voz 16 19:22 yo actúe Carlos ha habido años

Voz 17 19:25 temporadas que han pasamos dos otros años que no ha podido Silvio férreas que yo pueda anunciar que quiero hace dos los catorce ochomiles en en ocho meses pero ya no dependo de Nico aun teniendo todos los nervios expertos desde la propia Montaner de va evidentemente de la meteorología

Voz 16 19:41 muy bien Juanito Oiarzabal amigo felicidades de verdad perdona que felicidades que un abrazo muy grande gracias por estar aquí muchísimas gracias

Voz 17 19:53 urge menos como el seguro

Voz 16 19:54 usted no lo hace solo siete

Voz 0313 19:56 veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 8 20:04 es la luz del cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa hogar porque con Cepsa hogar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento en luz y gas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por te contrata en Cepsa hogar com

Voz 5 20:19 por Ci Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 18 20:25 ni pío

Voz 0867 20:26 a mi tío ni Rivera ni Ayuso ni Almeida Ny Rollán nadie en el Partido Popular de Madrid abre la boca hasta que mañana se reúna la ejecutiva nacional y analice los desastrosos datos cosechados en las generales tercera fuerza política en Madrid su feudo histórico sorpasso de ciudadanos que se reivindica ya como el nuevo centro derecha en la región

Voz 19 20:47 perdona perdona dependen arrasó

Voz 20 20:52 sí

Voz 19 20:56 eso arriba a la Cadena Ser estás contando

Voz 21 20:59 contentísimo ha encantado este gran éxito de Ciudadanos éxito gran éxito el gran éxito de Ciudadanos Albert Rivera

Voz 5 21:15 cuatro horas de los éxitos

Voz 21 21:24 vale que el primer día que del cambio que hoy todavía más propietaria en La Ventana de Madrid

Voz 5 21:29 ahora respeto

Voz 0882 21:39 Ángel Garrido qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes

Voz 0867 21:42 sabe que esta canción de Paulina Rubio la pincha con el otro día en el mitin de Pablo casado decía el DJ dedicada a todos los que siguen aquí no se van no sé si le pitaban los oídos no yo

Voz 0177 21:53 ha ido de hecho sigo estando el mismo sitio que es el centro político donde yo siempre he querido estar ahí tengo estar donde está el centro político que sean ciudadanos osea que yo no me he movido quita otro sí

Voz 0867 22:02 verle recibieron a usted allí la sede de ciudadanos como si fuera una estrella del rock que la suya ha sido una fuga in extremis que sabe perfectamente que podría haber sido parte de de esa foto de ayer allí en Génova que parecía un funeral

Voz 0177 22:17 bueno yo lo he dicho ya un par de ocasiones y lo repito la vida puedes hacerlo lo cómodo lo correcto yo opté por lo correcto y desde luego creame que no era cómodo por muchas razones no pero también tiene que ser honesto contigo mismo si quieres después seguir siendo un esto con con los ciudadanos y yo lo que he hecho este buscado el sitio donde realmente me sentía definido políticamente ese sitio es Ciudadanos y además yo creo que ha quedado demostrado también con los resultados

Voz 0867 22:41 hacia Aguado qué tal muy buenas tardes gracias a Garrido León fichado ustedes de número trece están celosos el dos el tres el cuatro el cinco seis lo digo por la atención mediática que tiene Garrido no que que que no parece la atención mediática de número trece

Voz 0771 22:54 bueno yo creo es una incorporación muy muy positiva para el partido aquí en la Comunidad de Madrid y para toda España porque además refleja una voluntad clara tanto de Alber Rivera como de todo a todo el Comité Ejecutivo Nacional y es es atraer talento al partido es abrir las puertas en vez de cerrarlas abrir las incorporar a personas que tengan valía o bien en la empresa privada o viene la administración o incluso procedente de otros partidos políticos que como es el caso de Ángel Garrido pues se sienten desencantados con la formación política y deciden ser valientes y dar el paso pero no solamente ha sido Angeles que es el que ha dado ese paso pues también hace poco el propio José Ramón Bauzá ex presidente de Baleares Joan Mesquida del PSOE Celestino Corbacho Soraya Rodríguez evidentemente gente de la sociedad civil y del mundo de la empresa como Marcos de Quintos bueno pues el propio mundo oval que viene de de la Abogacía del Estado es lo que hemos buscado desde un principio construir un gran centro liberal en España hay por supuesto en la Comunidad de Madrid que aglutina una mayoría de ciudadanos que no se conforman con el bipartidismo y que no quieren ni ver ni escuchar oir hablar de él

Voz 0867 23:55 Luis pero digo insisto hay celos porque fichar a todo un ex presidente de la Comunidad de Madrid no encajarlo y de número tres

Voz 0771 24:01 los que nos conoce Nissan con funcionamos en la Comunidad de Madrid en la Asamblea saben que somos un equipo que somos una gran familia ancianos que da igual el puesto el dos cinco el ocho yo sé que otros partidos políticos se matan sean puñal Amauri puesto nosotros no somos una gran familia y todas las personas incorpora bien eso sí

Voz 0867 24:19 ellos cuecen habas eh

Voz 0771 24:20 bueno evidentemente siempre puede haber algún caso excepcional pero ciudadanos nosotros el lo entendemos así como como un gran proyecto de país por encima incluso de las marcas de la marca de Ciudadanos está el proyecto de país que tenemos todos en mente lo que hay que buscar es atraer gente yo respeto que haya otros partidos que busquen apartarlo y llamar a los que cambian de de partidos traidores pero yo no creo que haya cinco millones de traidores en España ni por supuesto que el problema del PP sea Garrido son los miles y miles de Garrido que han dejado el Partido Popular y que han dejado de votar les porque ya no confían en él porque le ven hundiéndose

Voz 0867 24:52 se me consta que hace veinte días Ignacio Aguado un encuentro limitado con algunos periodistas antes de Semana Santa que estaba preparando un fichaje bomba un fichaje estrella el fichaje lo conocimos cuando ya tenían que estar presentadas las listas electorales y de hecho estaban ya publicadas Ángel Garrido por qué no lo anunció antes se lo pregunto de otra manera que gota fui la que colmó el vaso de su paciencia para dar ese paso

Voz 0177 25:16 bueno se fichaje yo no había hablado con con Ignacio sea que en ese caso seguro creo que no soy yo no pero bueno pues porque en la vida

Voz 0867 25:24 de otro fichaje estrenarán cuales Pérez

Voz 0177 25:26 cualquier cambio para cualquier cambio llega un momento en que uno no puede más no hay una frase que a mí me encanta que es de William Blake que dice que nunca sabes lo que es suficiente hasta que no sabe lo que es más que suficiente no bueno pues seguramente yo tuve ya más que suficiente ese día hay decidí que ya no podía seguir ahí no quizás prevé muy gráficamente no podía seguida ir aplaudiendo a los mítines a a ese partido popular no por lo tanto de Ci dar ese cambio oí bueno tenía muy buena relación como sabe desde siempre desde la diferencia como adversarios que hemos tenido en esta legislatura pero muy buena relación tanto con Ignacio como Cesaria la surgió de modo absolutamente nada

Voz 0867 26:04 muy breve con quién no estaba negociando entonces sino estaba negociando con Ignacio Aguado

Voz 0177 26:09 no no lo hablé lógicamente con ese con Ignacio obviamente Ignacio es el candidato y por tanto cualquier incorporación pasa primeramente con

Voz 0867 26:15 esto se negociaron directamente con Albert Rivera

Voz 0177 26:18 no no no Giorgio yo he hablado con con Ignacio por supuesto y luego el que es el candidato y además el portavoz en la comunidad pues ha hecho lo que lo que haya tenido que hacer lo que sea oportuno

Voz 0771 26:27 entonces quién era el fichaje estrella bueno uno a mí no me gusta mucho sabe de no salio

Voz 0867 26:33 que no salió

Voz 0771 26:34 no no me refiero que a mí no me gusta hablar de fichajes que hay incorporaciones de personas que que vienen a sumar IESA ha sido la actitud del principio de de Ángel Garrido yo sola la valentía

Voz 0313 26:43 ya que ha tenido y que y que venga el partido de arrestos

Voz 0771 26:45 César no ya iba a construir un proyecto ganador y a unir fuerzas que lo que hace falta yo yo soy de los que creen que hay que huye usted no sólo todo lo contrario que no nosotros incorporamos gente pues mira la valía por ejemplo de Javier lo que ha sido director general de plena inclusión Madrid una una federación que aglutina a más de ciento diez asociaciones vinculadas al mundo la discapacidad intelectual a Eva Bailén que fuera impulsora de la racionalización de deberes escolares hemos incorporado Luis Pacheco ex presidente del Pequeño Comercio de la Comunidad de Madrid pero hay grandes Gazprom Garrido gente que has leído esto es como como un amor

Voz 0867 27:21 quién levantó primero el teléfono quién llamó antes quién dio o envió la primera señal

Voz 0771 27:26 bueno yo creo que como en todas las relaciones al final las cosas caen por su propio peso va madurando a una decisión Alena el primer paso

Voz 0177 27:32 no surge de una conversación en este caso con con César y después pero surge de modo absolutamente natural no es una llamada directa para una cosa para otras surge de modo natural puede tenemos como digo relación hablamos en muchísimas ocasiones no lo hemos hecho a lo largo de toda la legislatura

Voz 0867 27:46 en una decisión que adopta Ángel Garrido contundente llamativa sorprendente qué papel ha jugado la actitud de Juan Carlos Vera quiero decir el comportamiento de Juan Carlos Vera secretario general del PP de Madrid con usted que se que no ha sido del todo

Voz 0177 28:01 bueno no pero yo de verdad que no no voy a hablar jamás de de las personas no yo he dejado el el Partido Popular por razones de convicción que que tienen que ver con con un giro ideológico que quiero que que a todo el mundo resulta evidente y si me apura también es cierto cambio de de Cultura de organización no que yo creo que también es importante no en cuanto al trato a las personas pero yo deberá jamás diré una mala palabra de ninguno de mis compañeros porque no sería justo no yo creo que cuando uno ya no está a gusto en una organización política pues se va a por todas esas razones pero no señalando Arias

Voz 0867 28:32 vale noble de compañeros de su partido pero aclare menos porque algo se público al respecto a algún medio contó en su día que usted había excusado en varios actos de campaña del Partido Popular esto es así o es cierta la otra versión que a estos hechos es que usted no estaban invitando a determinados actos de la campaña electoral del Partido Popular que se estaba casi enterando por la prensa

Voz 0177 28:52 no yo he ido a prácticamente todos los actos a los que a los que ha sido invitado ahí ficha alguno alguno ha ido no he podido o no han llamado pero vamos tampoco creo honestamente que haya habido hay una una intención deliberada declinó ningún acto sinceramente no creo y Aído ha ido a muchísimo

Voz 0867 29:07 bueno Ignacio Aguado escuchado esta mañana Rivera Arrimadas ellos insisten tras las generales en que no hay cambio que no van a apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez usted ha prometido hacer lo propio con Ángel Gabilondo pero Villacís deja abierta la puerta a Pepu Hernández en el Ayuntamiento de Madrid le pregunto cuál es la diferencia entre Gabilondo y Pepu Hernández

Voz 0771 29:26 yo es que conozco a Gabilondo ha dicho he tratado con él durante cuatro años se lo que ha dicho también se lo que no ha dicho habilitando he hecho muchas veces alta que mandar la plana alguna vez a Pedro Sánchez y no lo ha hecho cuando a mis compañeros en Cataluña les partían la nariz literalmente cuando se inundaba en lazos amarillos las plazas y las calles catalanas no ha dicho esta boca es mía cuando se levantó el embargo de la Generalitat con mejor he dicho el embargo el control financiero de las cuentas de la Generalitat tampoco dijo nada cuando Se la minó a Edmundo Bal como abogado del Estado por proponer en base a hechos documentados que el delito que haya cometido durante el el uno de octubre era era rebelión no es edición la minaron no escucha Gabilondo decir absolutamente nada al respecto es más votó en contra de rechazar indultos a los golpistas en la propia Asamblea de Madrid por lo tanto como no he visto que Gabilondo se salga ni una coma de la línea hay de las tesis de Sánchez por coherencia vamos a aplicar exactamente los mismos criterios que mi partido hecho a nivel nacional lo que suceda en los ayuntamientos pues se suele corresponde decidirlo

Voz 0867 30:33 de todos lo considera ustedes lo de Villacís una fisura una diferencia de criterio abultada dentro de Ciudadanos

Voz 0771 30:38 me parece que ha sido coherente con con lo que ha venido diciendo y haciendo durante los últimos cuatro años A P I no le conoce literalmente es que el esconden no le llevan ya los debates no conocemos ni una sola propuesta de Pepu Hernández y por la conocer no conocemos ni ni lo que opina de Madrid lo tanto Begoña lo que está haciendo es bueno cuando le les saquen

Voz 0867 30:57 eh

Voz 0771 30:58 cuando hay algún debate cuando tenga algo que decir sobre Madrid que le han puesto ahí a dedo por cierto practicamente prácticamente yo unas primarias prácticamente a dedo era el candidato de de Pedro Sánchez entonces Begoña tomar una decisión pero creo que a nadie se escapa que Begoña lo que quiere hacer en el Ayuntamiento de Madrid es poner punto y final al populismo a cuatro años de Manuela Carmena hay de todo su equipo que han hecho mucho daño a la ciudad que han hecho daño a la imagen que va a hacer todo lo que esté en su mano para acabar con él

Voz 0867 31:24 usted dice que no llegará a un acuerdo con los extremos y ahí coloca usted a Gabilondo y se lo voy a preguntar para qué me respondo a claramente y sin rodeos vox es o no es un extremo

Voz 0771 31:37 mire yo lo puedo decir lo que somos nosotros sí estamos

Voz 0867 31:39 yo le pregunto eso no es yo les respondo sí

Voz 0771 31:42 hay dos partidos a nuestra derecha dos partidos Izquierda es que estamos en el centro y a partir de ahí si me corresponde formar Gobierno pues voy a hablar con todos los partidos que tengan representación

Voz 0867 31:52 no es que hoy por hoy señora o cuando me sorprende mucho que usted sitúen el extremo el PSOE que hay no tenga ningún problema de geolocalización pero en cuanto tiene que colocar usted en el mapa a Vox se resiste a decir que Vox es un extremo

Voz 0771 32:03 yo no con lo cual el Partido Socialista en el extremo Si alguien se colocan el extremo el caso de que estuvieran bien ellos que son los que han pactado con Podemos son los que han preferida los separatistas para formar gobierno son los que eligen al señor Torra para darse paseos por la Moncloa son ellos no nosotros yo no me he movido de sitio ni Ciudadanos ha movido el sitio en los doce años que lleva existiendo en la política primero catalán y luego España

Voz 0867 32:26 la nacional voy a decir una cosa así se ha movido en algo yo recuerda usted interviniendo en este programa y en esta emisora diciendo que ciudadano siempre respaldaría la fuerza política más votada en unos comicios lo hizo con el Partido Popular por ejemplo con el Gobierno de Cristina Cifuentes pero cuando respeto respaldo su investidura

Voz 0771 32:44 pero espesores Un cambio eso es un cambio ideológicos

Voz 0867 32:46 pero en Madrid obtiene es la fuerza política más votada y Ángel Gabilondo tiene el respaldo de los madrileños usted ya está diciendo que no por tanto si hay un cambio un cambio importante además de posición eso

Voz 0771 32:58 en cambio ideológico yo sigo siendo liberal defiendo la libertad por encima de todo la igualdad oportunidades en toda España lo que hicimos en el pasado congreso del partido fue decidir que una vez pasados estos cuatro años de legislatura donde hay que ser también un esto sí humildes hemos estado en muchos casos en la oposición aprendiendo políticamente hablando pues como se puede ver

Voz 0313 33:18 nadie como se de gobernar siendo eficientes eficaces

Voz 0771 33:21 ha llegado el momento de dar un paso más y entrará en gobiernos eso fue lo que decidió ideológicamente creo que somos los primeros que estamos defendiendo la convivencia en Catalunya estamos defendiendo la Constitución en Cataluña son otros los que han sido corresponsables de que hayamos llegado a esta situación precisamente

Voz 0867 33:35 deporte persistirá el está plenamente convencido por tanto de que tras las elecciones generales y con el escenario electoral que tenemos ahora mismo con ese tablero no va a haber ningún tipo de acuerdo entre el PSOE Ciudadanos

Voz 0771 33:45 pero si ayer mismo ya salía Pablo Iglesias diciendo que había hablado con uno de los ciudadanos y eso yo es que

Voz 0867 33:51 va a haber un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE pues evidente

Voz 0771 33:54 aunque no lo dijimos antes la campaña durante y después no vamos a permitir al menos con nuestros votos que Pedro Sánchez sea presidente pero sí que es verdad que somos demócratas y respetamos los resultados de las urnas que nos han situado en la oposición y que Sánchez pues va a tener la posibilidad formar gobierno con Podemos y con sería

Voz 0867 34:11 a las presiones de los poderes empresariales económicos

Voz 0771 34:14 mire nosotros no tenemos lo tememos a las presiones porque no debemos nada a nadie más allá de a los españoles nuestro compromiso es firme lo prometimos en campaña y lo vamos a respetar esa es nuestra palabra Sánchez bueno pues lamentablemente no hemos podido conseguir un escaño más que Sánchez para mandarle a la oposición otros pues como en el caso el Partido Popular como consecuencia de su hundimiento no han hecho los deberes no ha sumado los escaños necesarios por lo tanto pues estaremos en la oposición liderando la oposición que nadie le quepa ninguna duda que antes o después habrá un Gobierno de centro liberal España encabezado por Albert Rivera siete

Voz 0867 34:45 de la tarde y cinco minutos

Voz 23 34:53 sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien Face que La Ventana

Voz 24 35:01 k de las

Voz 25 35:05 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 26 35:11 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 28 35:14 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi

Voz 5 35:20 Martí Marcos López Miguel Martín empiezo a Larguero

Voz 7 35:23 de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos

Voz 5 35:26 sin Canarias Larguero una noche

Voz 7 35:29 digo césped Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es Capella ser

Voz 5 35:41 las cosas son como son hasta que un día algo cambia

Voz 0785 35:46 de buenas a primeras en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir kit de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capella ser

Voz 29 36:07 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia hoy la Cadena Ser que lleva muchos años acompaña

Voz 5 36:14 hace muchos años contigo tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que parar a tanta ser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años que Cadena SER ya capta pero nombre que sí broma quebró bueno penoso usted ha sido una cadena SER estaremos siempre con qué cara se la queda al idiota locutor

Voz 26 36:48 cuenta con la SER pase

Voz 5 36:51 se

Voz 0867 36:56 siete de la tarde treinta y siete minutos Ángel Garrido esta semana tenemos fiesta del Dos de Mayo que todo esto me parece muy loco no porque esté este año a presidir Pedro Rollán usted va a acudir a la celebración como expresidente representando a ciudadanos aunque como diputado no adscrito no esta no va a ser una visita de médico no se va a quedar al al acto completo entiendo

Voz 0177 37:15 bueno no hay de como diputado porque hoy ha presentado la renuncia a mi acta de diputado por tanto como como diputado pero sí que iré a para celebrar la fiesta de todos ellos que es la fiesta del Dos de Mayo para escuchar también al presidente municiones a a Pedro Rollán en un discurso que estoy convencido que va a ser como siempre institucional interesante y a eso voy a ir a compartir un rato con todos hora de las personas que acuden siempre que es multitudinario

Voz 0867 37:38 por qué deja la Asamblea completamente

Voz 0177 37:40 bueno yo creo que era razonable una vez que el viernes formalice el paso como una adscrito y el acta por tanto digamos que era era una decisión personal tomo la decisión personal de dejarla oí que el Partido Popular pues haga lo que estime oportuno con ella no hay plenos no hay votaciones y por lo tanto no tenía demasiado sentido dejarla pero bueno yo tampoco quiero que nadie pueda ponerle un pero a la paso quedado y por tanto hoy formalizado esa firmado ya la renuncia que imagino que sí

Voz 0867 38:06 Disa decisión personal por tanto para nada sólo ha pedido Ciudadanos no se lo ha pedido el partido

Voz 0177 38:10 no no no en absoluto en absoluto y yo creo que pero como tantas cosas la vida tienen que ser decisiones personales yo trato de ser coherente con con mis decisiones Si creo que se ha dado ese paso lo dé por completo y dejó de José apta que pertenece al Partido Popular porque yo lo ha conseguido

Voz 0771 38:24 mire la el Partido Popular dígame la verdad

Voz 0867 38:27 le apetecía hacerlo la aburrida Europa no no no

Voz 0177 38:30 muy al contrario me apetecía muchísimo me apetecía muchísimo era un puesto muy interesante que creo que cualquiera hubiera estado encantado de haberse incluido en ese en ese puesto pero se lo decía al principio digo momento en que ya sabes que ya mucho más que suficiente y por tanto ese fue el momento en que decidí dejar militar en el Partido Popular

Voz 0867 38:47 te voy a decir una cosa me acostumbrar pero les he tenido en tantos debates enfrentados aquí en la radio que me cuesta encajar les dentro del mismo partido los dos

Voz 0771 38:57 bueno yo creo que es es una evolución natural cuando las ideologías priman los principios priman por encima de las formaciones políticas en este caso el centro políticos abre espacio de una manera evidente palmaria Noi i el centro ciudadanos en este caso se ha convertido en la casa del constitucionalismo y de la libertad y lo estamos viendo el que no quiera verlo porque porque está ciego porque desde luego en España por mucho que se oponga ahí por mucho que no quiera bipartidismo se está abriendo una tercera España una tercera España que no es líder rojos ni azules una tercera España que defiende la Constitución que defiende más y mejor Europa y que está albergando lo mejor de de lo que somos como español estoy danos es sin ninguna duda el partido que más se parece a los españoles y ahora el reto que tenemos bueno pues una vez pasada estas generales es gobernar el mayor

Voz 25 39:43 cómo era posible de comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España Ignacio Aguado Ángel Garrido Ángel Garrido siguiesen Atlético de tranquilos gracias por regresar otra vez este programón salud muchas gracias gracias a ustedes mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte en La Ventana de Madrid adiós

Voz 5 40:53 la Ventana con Carles Francino minutos para las ocho de la tarde a las siete en Canarias que les parece si hoy revisitar un poco el concepto de héroe más aún el concepto de superhéroes así porque a secas no está mal puede ser un tipo genial como el de la película de la música de Mark Knopfler que estamos escuchando

Voz 31 41:32 pero un superhéroe eso ya es otra cosa sus juegan en otra categoría que además normalmente acaban en el cine algunos llevan capa como Superman otros además de la capa le añaden antifaz caso debate luego están los trabajadores de paredes saltimbanquis entre edificios como Spider pero es mentira quiero decir que son personajes de ficción pero resulta resulta que la vida real en la nuestra la de todos todas también existen lo son

Voz 0313 42:17 pero es de

Voz 5 42:18 creo que hasta Kiko Veneno una canción súper héroes hoy abrimos una seria aquí en La Ventana dedicada precisamente a eso a conocer historias de superhéroes de barrio

Voz 0313 42:33 y nuestros primeros protagonistas son una pareja de de periodistas a quienes la vida les cambió el guión así de golpe de forma inesperada a finales de dos mil nueve hace casi hace casi diez años Fátima Escudero Javier Pérez Mínguez buenas tardes bienvenidos a La Ventana doy yo el primer titular para que los oyentes se sitúen en el en el contexto está acabando dos mil nueve tenis los hijos sprays tercero para final de año a punto de ser familia numerosa por lo tanto

Voz 23 43:04 qué ocurre en ese momento

Voz 0188 43:07 pues en ese momento a nuestro hijo en entonces sede no estoy hijo pequeño eh pues empiece a a a sufrir una serie de cambios nos nos avisan también en la guardería que su deseo por ello esta está dejando de ser normal el ya se acerca al al año de edad y la verdad es que nos llama la atención mi volvemos al pediatra después de haber pasado esa revisión primera revisión de doce meses en las que en la que en principio nos habían dicho que estaba todo bien

Voz 0867 43:42 y qué ocurre porque no estaba todavía

Voz 0188 43:45 pues el pues de pronto que tiene dificultad muscular que le cuesta más hacer los movimientos la cabeza cae hacia atrás hizo bueno en definitiva en esa segunda visita el pediatra nos comenta que que ni siquiera sabe si si va a poder volver a andar sea si va a poder dar realmente porque el Gate ahí era muy pequeño no no había empezado a andar

Voz 0313 44:14 cómo se digiere una noticias y Javier así de golpe porrón

Voz 32 44:17 pues yo creo que no se termina de digerir no quizá no unos es un momento en el que claro como tiene además una hija mayor que que has visto cómo ha sido su desarrollo normal si de repente compara si dices algo está pasando no como decía Fathi manos avisaran en en la guardia sí hay el impacto fue fue muy grande pero tampoco sabíamos en ese momento lo que no se iba a esperar que fue todavía peor no ese peregrinaje por médicos hospitales hasta que llegamos al al hospital La Paz derivaron ayer al al hospital y allí donde les empezar la empezaron a hacer todas las las primeras pruebas los primeros para intentar llegar a un diagnóstico pero el impacto fue fue muy grande sea yo creo que es bueno como cualquier familia en este caso pues se nos vino el mundo abajo sabíais

Voz 0313 45:05 exactamente una enfermedad mitocondrial

Voz 32 45:08 pues a ver pues como para que no yo creo que si yo yo lo voy a explicar cómo un padre aunque un montón de Congreso bueno esto es lo bueno eso ya me científicas Italia algo aprendido no mucho pero esto digamos que es bueno es como yo tengo un amigo a investigar que siempre me lo explica igual es como en la célula digamos que es como si fuera una ciudad no entonces en las ciudades todo lo que es la la luz toda la parte eléctrica vienen de las centrales eléctricas

Voz 0313 45:35 pues imaginados que hay un apagón en la central

Voz 32 45:37 Caixa paga toda la ciudad pues esto es un poco lo mismo con la célula y la mitocondrial abierto contra la central eléctrica y la células la ciudad entonces qué pasa que no funciona bien dejan de mandar energía la célula todos los órganos más importantes que tener o sea al cerebro corazón pulmones tal dejan de funcionar como tienen que ganar y eso es básicamente una enfermedad mitocondrial es muy severa porque afecta a todo practicamente

Voz 0313 46:02 no es una enfermedad que a medida que avanza el tiempo tiene el final que todos estamos suponiendo me imagino no

Voz 0188 46:09 lo normal es que si lo que ocurre con estas enfermedades es que las mitocondrias afectadas las las células afectadas contagian a las que están sanas poco a poco entonces así es como se va desarrollando hoy y aumentando cada vez más la enfermedad

Voz 0313 46:26 prefiero ir contando la historia para los oyentes de forma cronológica después el primer mazazo del primer en pactos una enfermedad grave a una enfermedad muy grave

Voz 0867 46:35 cuál es el pronóstico médico es decir que os dicen hablan de plazos hablan de tiempos hablan de condiciones de vida

Voz 32 46:42 yo creo que aquí se combina que por un lado que al ser una enfermedad bueno no saber qué es lo que tenía en ese momento porque todavía estamos hablando antes de recibir el diagnóstico porque el diagnóstico no recibimos hasta bastante más tarde los médicos yo les veía muy descolocado no entonces cuando un médico está descolocada pues ya sabemos que suelen dar suele entender a no saber darte una respuesta muy muy certera entonces al ver que que que que parecía grave porque tenía mucha afectación pues siempre tienden a ponerse en lo peor eso sabemos todos no que hemos ido al médico siempre y nunca nunca son buenos días siempre es siempre es menos la esperanza de vida que dan de lo que realmente lo va a ser entonces pues yo me acuerdo al principio cuando empezamos con con las pruebas que empezarán las pruebas Si la la esperanza al principio que nos planteaban era era corta no se habla de semanas au de esto fue el el eso eso fue el bueno el segundo momento importante no sé si

Voz 0188 47:39 bueno realmente de lo que lo que pasó es que el tuvo una parada cardio respiratoria aunque la tuvo dentro del hospital y aunque lograron salvarlo Él ya quedó con una tetraplejia absoluta y entonces no se podía mover también necesitaba respiración artificial entonces intentaron es bar lo varias veces y como no podía lograrlo hablaron o de desconectar lo hoy probar a ver si sobrevivía o de ponerle una ataque autonomía para que lo pudiéramos los cuidar en casa entonces

Voz 0867 48:17 por supuesto optamos por esta segunda opción cuántos años debido Javi

Voz 32 48:23 pues no llegó a los tres añitos sea fallecido cuando iba a cumplir tres Un mes un mes antes de de la verdad que fue además no sea dentro de lo que voy a decir va a sonar raro pero fue inesperado porque él estaba en su mejor momento había pasado toda esa etapa que decía Fátima de bueno de todo el el momento sectores esos momentos en la UCI en planta de además tenemos que agradecerlo montan a a la gente de la unidad de cuidados complejos de la paz porque nos ayudaron amontona al aprenderla habilidades para día a día para luego cuando volviéramos a casa no porque esto es un problema que existe con muchas de estas enfermedades que en el hospital más o menos como tienes a las enfermeras tenían amigos pero cuando llegas a casa eso es la locura no entonces cuando llegamos a casa es tuvimos la verdad que yo creo que ingresó en fin de semana en presentada

Voz 0867 49:11 tampoco el tiempo que estuvo en casa con lo cual es que está

Voz 32 49:13 la bastante estable estaba bueno habíamos intentado normalizar la situación ya con los hermanos con había nacido el el pequeño anti gay y bueno no nos lo esperábamos pero bueno pues alguna de los una de los problemas de esta de esta enfermedad pues es el tema respiratorio unido a lo que hemos comentado al corazón y bueno se complicó todo oí dejado bueno yo creo que ningún padre de podrá decir lo contrario no siempre mucho antes de lo que bueno que de lo que uno quiere no encantado que hubiera estado con nosotros

Voz 0867 49:43 pues toda la vida no pero pero bueno vais a contar la historia

Voz 33 49:50 eh