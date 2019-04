La Ventana (30/04/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son los de la tarde las tres en Canarias

Voz 1715 00:07 comparecencia del líder del Partido Popular Pablo Casado después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional Casado pasa al contraataque contra los dos partidos que le han robado millones de votos arremete contra Ciudadanos al que acusa de facilitar un nuevo gobierno de Pedro Sánchez y también contra Vox al que ahora sí describe como un partido de ultraderecha siguiendo la rueda de prensa Adrián Prado

Voz 0019 00:25 Nos Torres qué tal Pedro buenas tardes Casado endurece el tono y mucho lanzó un ataque frontal contra Ciudadanos y Vox a los que reprocha sus malas artes en campaña al líder del PP reconoce un error no saber ver que el adversario de ambos partidos no era Pedro Sánchez sino el Partido Popular y ahora marca distancias que es falso que en España ya tres derechas tópico

Voz 2 00:45 falsario en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha que es Vox

Voz 3 00:52 hay otro partido social-demócrata disfrazado del

Voz 2 00:55 ya desde hace un año y medio

Voz 1775 00:58 fuentes populares aseguran que ahora toca tirar de orgullo porque hasta

Voz 1715 01:01 qué dicen hemos llegado el líder de Vox ha respondido a través de Twitter dice que al Partido Popular se está quedando cara de UCD es lo que ha escrito sois el pasado isla rabieta en Venezuela horas de incertidumbre después de que el presidente encargado Juan Guaidó allí ha comparecido junto a Leopoldo López liberado de su arresto domiciliario para pedir el alzamiento militar y popular contra el Nicolás Maduro en algunas zonas de Caracas han escuchado tiros aunque no hay noticias de víctimas Leopoldo López asegura que ya contactos entre los alzados y cargos del Gobierno chavista la vicepresidenta del país ha asegurado que derrotaron a los golpistas y el Gobierno de EEUU pide al Ejército que se ponga de lado de Guaidó vamos a Washington Marta del Vado

Voz 1510 01:39 buenas tardes el primero en pronunciarse dentro de la Administración estadounidense sido John Bolton el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump se dirige vía Twitter a Vladimir Padrino el jefe del Estado Mayor de Venezuela al que le dice que las Fuerzas Armadas deben proteger

Voz 4 01:55 constitución y al pueblo venezolano

Voz 1510 01:57 debería respaldar a la Asamblea Nacional contra dice literalmente la usurpación de la democracia el Secretario de Estado Mike Pompeo dice también por esta vía ya en un tono bastante prudente que Guaidó ha anunciado el inicio de la operación Libertad asegura que el Gobierno de Estados Unidos apoya al pueblo venezolano

Voz 4 02:15 su búsqueda por la libertad y la demora

Voz 1510 02:18 hacia el Secretario General de la OEA van poco más allá Luis Almagro saluda la adhesión de militares al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó y dice que es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica

Voz 0313 02:31 si el Gobierno español sigue atentamente lo que ocurre en Venezuela

Voz 1715 02:34 la confía en que no se produzca un baño de sangre Isabel Celaá es la ministra aporta

Voz 5 02:38 deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre apoyamos un proceso democrático pacífico en Venezuela apostamos por la celebración inmediata de elecciones para la elección de un nuevo presidente

cuatro tres tres y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 dirección salida desde las tres de la tarde en las carreteras de la Comunidad empieza un macro puente en Madrid hasta ahora los principales problemas se registran en la A dos en el cruce con la M treinta y en la salida de la capital en Torrejón y Alcalá de Henares también en la A cuatro intenso al tráfico en la entrada a Madrid por Pinto y en la M607 alrededor de la zona de la Universidad Autónoma entre tanto contiene no en Cibeles el último pleno de esta legislatura el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid José Luis Martínez Almeida se ha despedido de Manuela Carmena dando por hecho que la alcaldesa no podrá gobernar tras las elecciones del próximo veintiséis de mayo y que entonces dejará su cargo Carmena ha pedido al candidato popular que reflexione sobre su actitud

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana a las cinco las cuatro en Canarias

servicios informativos en La Ventana con Carles Francino

Voz 12 10:58 lo Milena Busquets buenas tardes bona tarda hola buenas tardes qué tal Milena cómo estás bien bueno a Cohen le podemos compartir no supongo

Voz 0313 11:07 sí claro que sí dile que no ese dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis pero está muy bien lo que cuentas porque uno con o con artistas de ese de ese nivel y de esa idea oír esa talla nos ocurre a todos los que parece que nos cantera al olvido a cada uno de nosotros de nosotros no

Voz 4 11:22 sí sí yo he con los artistas que nos han marcado que o importantes hay una una relación pues sí muy personal muy íntima no sólo con cantantes a mí me pasa con cineastas con escritores evidentemente se crea una relación falsa o no falsa que es una relación de tú a tú sin importantes

Voz 0313 11:40 hombres elegantes y otros artículos en Anagrama que es el libro que estamos comentando su tarde en la Ventana incluye bueno pues vivencias como la de ese día donde tú confiesa es que dos lágrimas no que un chorro de lágrimas cayeron no cuando te enteraste de que había muerto Cohen

Voz 3 11:53 sí me dio mucha pena la verdad sí ahí nunca sabes

Voz 4 11:57 vemos mucho cómo vamos a reaccionar a las muertes pienso yo siempre nos estamos preparando para cuando muera pues nuestra Madre nuestra nuestro padre Bergman y después UCD y resulta que lloramos más por nuestro perro que por

Voz 3 12:10 Nuestra tía o nunca se sabe si lo de Cohen

Voz 0313 12:13 me dio mucha pena pero fíjate tú en la literatura tiene toda la pinta de que con también esto pasará Bono una parte has encontrado no sé si la palabra es terapia gestión digestión o lo que sea con esto de la vida y la muerte

Voz 4 12:25 yo no creo mucho en la escritura como terapia creo en el alcohol como terapia en los amigos y sobre todo en el psiquiatra hay en la medicación pero creo que la literatura es otro asunto yo me lo tome himen además yo que vengo de un mundo de en que hemos vivido como editores y como escritores de esto de escribir es un trabajo casi nunca es una terapia cuando es una terapia entonces es una cosa absolutamente distinta yo escribo para entre Tenerife y que la gente no se va a ir a dormir sino que prefiera leer

Voz 0313 12:51 pero tú dices que a la escritura no te salva eh que en todo caso de salvar alguno de los demás de lo que leen pero sí que bueno eh

Voz 4 12:58 no yo me he salvado pues leyendo a jugos pues viendo lo que decíamos antes películas de hermano de Woody Allen pero a uno mismo no a uno mismo en salvan los otros y la gente a la que ha querido y que hay que te quieren lo demás Bona al menos a mí lo demás no me sigue hoy escribir no todo lo que es uno un himno no a mí no me ha servido no

Voz 3 13:15 no no no te sirve hacer radio no es un trabajo una

Voz 4 13:20 la pasional a mi me gusta mucho pero una cosa es que no no

Voz 3 13:23 vayas buscando pero que a lo mejor no te sirva arena o no

Voz 4 13:26 uno no me sirvió pero en el caso de también esto pasará pues sigo echando muchísimo de menos a mi madre y sigo me sigo reprochando cosas que creo que que hice mal sigo hay momentos en que sigo pensando ostrás que rabia que no es tema porque le contaría esto serviría de esto serviría de mí no no me ha curado pero esquí creo que está bienestar y creo que que vamos por el mundo heridos y creo que está bien ir heridos no hay nada malo encadena escribes en este libro

Voz 0313 13:53 que que en España el igual en otros lugares también pero en España una señal inequívoca de éxito es cuando un escritor Le tienen bastante tirria colegas colegas suyos

Voz 3 14:02 despertarse despierta este mucho

Voz 0313 14:04 la tierra el año de también

Voz 4 14:06 tú sabes lo que pasa yo creo que los escritores como muchos no los conocemos son los conocemos sólo pues por habernos leído de oídas

Voz 3 14:13 pues hay como en la distancia como manía

Voz 4 14:15 ante los conoces por ejemplo en San Jordi que fue hace unas semanas por sí en cuanto a los conoces unas pues pues te haces te das cuenta que somos todos iguales entonces Nos hacemos muy amigos yo creo que sólo no sabíamos escritores en la distancia sólo competimos estúpidamente de lejos pero cuando te encuentras delante claro a mí por ejemplo un escritor me me gustan los escritores es cómo me gustan los entiendo lo reconozco no sé si me tuvieron tirria igual que no sea un poco pero pero no cuando en persona lo en serio frente

Voz 1603 14:43 más olas Milena semana Serrat además a los escritores cuando toca ir a firmas comprobar la pequeñez del mundo cuando siempre ahí en la cola de al lado un influencer como una cantante que ha escrito una había estáis cuenta que todo ese trabajo todos es realmente está más valorado por parte de los que compran libros esa esa fama instantánea con lo cual supongo que creará un ambiente de complicidad no de siete euros

Voz 4 15:11 bien yo creo que está creo que es parte San Jordi que es divertido Nos también ocurre un poco en la Feria del Libro de Madrid algo que estábamos cuando creo que está muy bien que esté un cocinero de la tele y al lado este Javier Marías yo irá Javier Marías pero por qué no sé creo que es que de todas formas el medidor de la fama es muy estúpido y absurdo

Voz 3 15:29 me gustaría saber qué opina Javier Marías de eso Javier Martín estarían muy contentos de verme en su

Voz 12 15:34 hola quiero detenerme

Voz 4 15:38 no yo creo que está por encima de estas cosas se sabe que es buenísimo

Voz 0313 15:41 yo también yo también lo creo oye está muy bien lo de lo de la lo de las firmas de libros lo cuentes en un artículo que publicó creo que al periódico en dos mil dieciséis están el libro La anécdota de Juan Marsé Juan Marsé un día grandes almacenes que me imagino se acorten corteinglés pero da igual

Voz 3 15:54 coordine los que fueren va al Corte Inglés a afirmar ilusión

Voz 0313 15:57 en una mesa pues lógicamente repleta de libros y hay un ratito hay que no lo cuentan los oyentes para que sea una idea sin que no viene nadie mucho rato habla mucho rato y con su paciencia acerca una señora le pregunta al precio dice pues no se libró pues no no no los libros no la mesa

Voz 3 16:14 este asunto

Voz 0313 16:16 estos una un adelgazamiento de ego instantáneo existe si es que uno lo tiene que no lo sé

Voz 4 16:20 claro pero yo creo que es muy bueno para los escritores porque cuando te enfrentas a la realidad que no son las cuatro personas que te quieren lo que Teleno Tous editor eso tu agente si la tiene sino la gente en la calle un escritor casino no existimos yo creo que está bien porque también es lo que te permite pues volverá a mirar el mundo yo creo por ejemplo la gente los cantantes músicos que hacen tan famosos como o haces de sus para componer desde la cercanía hay desde la calle debe ser más difícil en camión escritor eres alguien durante cinco minutos y luego puedes volver pues hablar con aquellos que era a pelear de Koné con el tío te deja sacar al perro a pasear en es es es está muy bien yo creo que los escritores seamos un poco secretos desconocidos yo no creo que estaría muy bien que más gente pudiese vivir de escribir pero no creo nada en la fama pero para nadie creo que la fama es es un accidente y te vuelves más estúpido no no sirve para mucho en esta lista de refilón

Voz 0313 17:12 sones ideas incertidumbres y certezas que planteas en nombres elegantes y otros artículos yo destacaba antes una afirmación rotunda con la que estoy bastante de acuerdo o muy de acuerdo diría que es que todo el mundo miente pero he uno uno terrible uno de los termómetros que aplica la busques para demostrar que es muy divertido porque tiene que ver con esas conversaciones que todos estaremos en una cena tan la reunión Olli tú que has leído que te llevas el vacaciones para leer y ahí está la cosa

Voz 0136 17:37 ver yo soy la más médula de las cree pero tengo un radar infalible para la gente que miente sobre lo que ha leído aunque lo cierto es que la gente miente cada vez menos a S

Voz 4 17:47 el aspecto

Voz 0136 17:48 el otro día vi una entrevista con la famosa diseñadora Donatella Versace ya la pregunta que está usted leyendo en este momento respondió candor osamenta revistas y se quedó tan ancha mil detectores especialmente infalible para los que afirman haber leído a Proust en general todos los que menciona la historia de la Magdalena es que no lo han leído

Voz 3 18:08 no os sólo al ley del principio ocurre lo mismo con Don Quijote

Voz 0136 18:11 los molinos de viento y con el Infierno de Dante y con el kafkiano de Kafka un adjetivo que el que lo utiliza siempre lo utiliza mal supongo que porque no ha leído a Kafka también soy capaz de decir por el modo en que uno sujeta y manipula un libro si es un lector asiduo ocasional y le gustan los libros

Voz 12 18:32 tú te has ido el Quijote milenario poco yo tampoco tengo tampoco lo digo no uno

Voz 3 18:36 casi al final del artículo digo que me lo leído treinta y cuatro

Voz 4 18:42 no no nombrarle y yo creo que me lo me lo tengo que leer

Voz 3 18:46 otro día conmigo Francisco Rico y me dijo tienes que leer bueno si te pones

Voz 0313 18:49 la Benjamín Prado al lado y te coge del del

Voz 3 18:52 a Nate el hombre que sí que no puede ser

Voz 1715 18:54 tiene que te lo tenías que haber leído te tenían que haber obligado a leerte lo en el cole

Voz 4 18:58 oye logro mucho la obligación de la creencia que sean placer la cultura

Voz 1603 19:02 y tú que estás leyendo ahora Milena yo estoy

Voz 4 19:05 vas leyendo justo precisamente justo último ya los dieciocho años y fue muy importante y hace unos meses con mucho miedo porque las cosas que te impactan mucho de joven piensas ya no lo veré igual no no no no entrar en de la misma manera ya ha vuelto a ser un una red

Voz 12 19:22 la acción absolutos a el último volumen en el tiempo reencontrado yo yo no pude Milena de verdad no no no sigo buscando el tiempo perdido porque es que no no no no no pude pude pero quiere decir bueno igual cuando seas viejecita más total y además ya haya un momento pero me pasó a mí

Voz 3 19:38 la gente que hay gente que conoces en un momento y no es el momento

Voz 4 19:41 lo adecuado y las deja pasar igual después vuelves a contrario sois grandes amigos amor no hay hay un momento para las cosas que por ejemplo Cien años de soledad me costó parece terabytes

Voz 0313 19:51 a mí me encantó con dieciocho años hoy diecinueve hallaron ayer lo comentamos además de la ventana de los les si a la tercera hay entre

Voz 4 19:59 pues porque me obliga a sino porque de alguna forma aunque al principio no me gustó intuía que había algo allí que que que que lo dejas en reserva ha como las personas y hasta que un día pues de repente lo entiende si estás preparado para que abra esa puerta de no es obligatorio entrar a la fuerza en plan pues forzar la cerradura empeñarse porque yo quiero ser de las que leído el Quijote pues no yo quiero leer el Quijote pero sino Leo pues a otras cosas

Voz 0313 20:22 poco pasa nada y déjame a conectar con algo eso que tú definidas que la actualidad es es chillona hay grosera la realidad no pero de vez en cuando unos artículos sobre todo en los dos dos últimos años te has ido metiendo en la actualidad por razones obvias en fin y un artículo de aquellos meses de que dos meses y en fin de ello y furia en los que proclamados por Barcelona escribí días he visto las calles de mi ciudad llenarse de banderas tan poco favorecedora siempre de gente en conflicto reclamando cosas que creían que no tenían o que tenían y no querían las banderas siempre queda mal siempre siempre quedando

Voz 4 20:58 Nadal siempre siempre siempre en una muñeca en en la correa del perro que ve en mi barrio veo algunas en los balcones con los medios que son los balcones no siempre queda mal estoy si no las prohibiría porque no soy soy un poco hippy no soy de prohibir nada pero si las banderas si no hace falta creo que todos que la idea es que bueno yo crecí con la idea de que de Europa hay de que todos fuéramos lo mismo ir hacia hacia los demás y de repente encontrarte con lo puesto ha sido eh muy sorprendente y chocante tengo que decir también que yo no pasa en ningún momento con todo esto el pues es no pasa en ningún momento este miedo que dice que tuvo la gente yo no lo viví con con pues con curiosidad y sorpresa hay a veces después con cansancio no con en ningún momento con pensé que iba a pasar algo grave un artículo tuyo de noviembre de dos mil

Voz 0313 21:44 diecisiete donde dices que tras asistir a varias cenas con amigos y colegas y y comprobar que sólo se hablaba de Indep comunistas había decidido no volver a aceptar invitaciones hasta después de las elecciones si de la si estaban entonces próxima no sí

Voz 4 21:58 de todos modos tampoco es que me inviten mucha cena entonces

Voz 3 22:01 lo hicimos vas poniendo esas condiciones no

Voz 4 22:06 me gustaba más pues si cuando se chismorreo cuando hablábamos esto da de amantes de amores de ahora pues si posee si también muchas de dinero que son que tampoco me gusta o o la gente las vamos a empezar a hablar de operaciones estéticas que todavía es peor

Voz 3 22:20 no sé si es difícil hacerse mayor Molló una a una

Voz 0313 22:24 la pregunta pero bueno déjame segundito porque ya sabes que estamos en la Cadena Ser la información tiene prioridad de paso hoy estamos muy muy pendientes de de Venezuela tenemos una noticia de última hora que va comentar Rafa Panadero que creo que es de enorme significado

Voz 0019 22:38 Rafa buenas tardes de Nicolás Maduro ha dicho algo ya sí ha roto el silencio de estas últimas horas hablábamos vía redes

Voz 1775 22:46 señales han puesto un mensaje en Twitter un mensaje que encabeza con nervios de acero entre las migraciones y a partir de ahí habla de normalidad en la entre las los altos cargos del del ejercito de las fuerzas militares de las Fuerzas Armadas llama también a la máxima movilización del pueblo en apoyo dice a la para defender la revolución bolivariana es la respuesta al llamamiento a de Juan Guaidó que tras liberar con el apoyo de algunos militares e rebeldes a Leopoldo López el emblemático

Voz 0313 23:17 jo

Voz 1775 23:18 preso que llevaba detenido desde dos mil catorce y en prisión en casa desde el diecisiete pues han llamado a a la gente a volver a tomar las calles y bueno para lo que ellos llaman bueno para cambiar el el poder ya empieza a ver presencia empieza a protestas y manifestaciones en muchas calles en muchos barrios de Caracas iguanas de momento este es el llamamiento de Maduro que va en la línea de lo que ya habían comentado

Voz 0313 23:41 gente de su entorno María anhela Salazar buenas tardes

Voz 13 23:44 hola buenas tardes como compañero

Voz 0313 23:47 la periodista del nacional y quería que nos contaras ahora mismo como están las cosas hay en la calle lo que tú puedas ver lo que lo que te hayan contado estamos en el escenario que decía hace un ratito el ministro español de Asuntos Exteriores el escenario peor de todos con no se sabe cuántos pero unos militares en un lado otro militares en otro convocatoria sale a las calles de un bando y el otro como están ahora mismo en los ánimos ahí María Adela

Voz 13 24:11 humilde bueno sí mismo meto bastante bastante suspenso no porque es un proceso que como todos los proceso no se pueden controlar matemáticamente de pues decir cuál va a ser el resultado lo que se puede decir es que esto ha sido muy bien planificado y que hay un excelente liderazgo al frente de este movimiento que es evidente que los hechos están sí están desarrollando en este momento no podemos decir exactamente cuál va a ser el resultado aquí estamos esperando que sea positivo que efectivamente este es el cese de la usurpación esto es parte de lo que llamó Juan Guaidó o en Liber como le la operación Libertad la gente se está en la calle si está en la calle hay movimientos en cuarteles en el interior del país pero las las informaciones están

Voz 0313 25:00 bien

Voz 13 25:01 bien encontradas no de manera que tenemos que ser muy cuidadoso y tener muchísima precaución sobre lo que nosotros vamos a informar

Voz 0313 25:09 fíjate María anhela desde la distancia hace unas semanas hace unos meses cuando se produjo la primera toma de de deposición tan potente por parte de Guaidó los apoyos que consiguió a nivel internacional desde aquí desde España mucha gente decía bueno esto sacaba Maduro está acabando con su tiempo ya esto ya terminó

Voz 1576 25:27 pero luego no fue así es puede ser la definitiva

Voz 13 25:32 podría ser y es lo que estamos esperando pero era un proceso un un una dictadura que lleva más de veinte años a sabiendas de que una dictadura ya es una de una naturaleza criminal y terrorista no se puede desmontar de un día para otro este lo que sí hacía logrado desde que el veintitrés enero Juan Guaidó hubo asumió el compromiso constitucional de liderar este movimiento se ha librado muchísimo se ha librado mucho el el el apoyo de los Gobierno hoy mismo esta exespía reuniendo de emergencia el Grupo de Lima para apoyar este movimiento ya estamos viendo los pronunciamientos lo inclusive en España que se que se están que que que que se están manifestando estos fiero importantísimo el El despertar de una comunidad internacional apoyando esta lucha de venezolano ha sido muy cruento bueno o el llamado lógicamente que se está haciendo EE a a estar calmado este estaba escuchando tu compañero diciendo que Maduro había dado la cara nueva ola caras se acuda a un twittero Twitter que lo puedes dar la cara cuando aquí hubo una intentona contra Carlos Andrés Pérez lo primero que hizo fue salir en la televisión en en esa intentona golpista él de frustrada hay noventa ayudó aquí lo único golpistas son ello estos pronunciamientos militares es apoyando efectivamente en la Constitución y su deber constitucional ha costado muchísimo pero creo que se está logrando poco a poco en una base militar de agua que es importantísima este ahí están suscitando una serie de hecho se habla de un enfrentamiento entre militares en la base aérea de La Carlota ya sabemos que en las inmediaciones de La Carlota se presentó hoy el líder el lidere preso bueno que ya ya lo liberaron su futuro este Leopoldo López hombre absolutamente emblemático no ir que eso muy significativo Carlos es muy significativo que a Leopoldo López lo haya liberado sus propios Custodio que estén las calles que en este momento

Voz 15 27:44 que Juan Guaidó Ny

Voz 13 27:47 sí Leopoldo López este han sido presos y esto creo que es un movimiento que está en pleno desarrollo esperemos que éste sea realmente a la culminación de Eto'o de de todos estos anuncios de lo que estamos esperando en la mayoría de los venezolano como lo dicen todas las encuestas ahora lógicamente yo están haciendo llamadas colectivo con sus paramilitares este pero pero la verdad es que dar la cara como tal ni siquiera la de Diosdado Cabello Cabello también ha salido por teléfono a través de la televisión estatal pero no les estás viendo en la cara muy sintomática

Voz 1603 28:21 pregunta más allá de la base de La Carlota tenía información de que en algún otro centro del Ejército se esté produciendo un levantamiento contra Maduro porque esa va a ser de nuevo una de las claves ya lo hizo Guaidó en su momento pedir al Ejército que se uniera a sus filas pero con con poco éxito aparente hay algo ahora más allá de de La Carlota que es lleve a a entender que sí que se está produciendo un levantamiento en otros en otros lugares sonó por parte del Ejército me refiero

Voz 16 28:54 este bueno

Voz 13 28:57 ser un preso al al director de que es el Ejército porque aquí está muy involucrado el componente militar de la Guardia Nacional pero el hecho de que hayan podido este apresar capturar al director de cabina que es él el ente que es que tiene el monopolio enlazar bajo este es muy importante eso te está diciendo que efectivamente hay un movimiento en otros componentes no solamente en el de la Guardia Nacional y en el de la aviación porque en La Carlota en una base aérea eso es y componente de la aviación de manera que hay interesante estos movimientos que se están dando evidentemente este dl en el transcurso del día este tener de tener un panorama mucho más claros cerca lo que está pasando en el seno de la Fuerza Armada

Voz 1775 29:45 yo creo que hay que estar pendiente en estas horas efectivamente esos movimientos dentro de las Fuerzas Armadas también de las reacciones desde Estados Unidos de momento secretario de Estado Pompeo también vía redes sociales a través de un mensaje en Twitter ha dicho que apoya completamente los esfuerzos del pueblo venezolano en su lucha por la democracia pero en cualquier caso obra de Guaidó ID Leopoldo lo que ha hecho ha sido volver a meter la presión en la calle más allá de cómo se desarrollen los actos en los cuarteles en las próximas horas también vuelve a meter presión al gobierno de Maduro por qué qué ocurre ahora si finalmente no hay un levantamiento militar o al menos no en la escala que que se pueda prever desde la posición cuál puede ser la recién maduro respecto a estas dos personas no

Voz 0313 30:26 cuando López y Juan Guaidó les deja libres Inter

Voz 1775 30:29 de tenerles Siles de tiene cuál puede ser la sucesión de hechos a partir de ese momento no

Voz 14 30:33 si no queremos especular sobre eso

Voz 13 30:35 la presencia de los ciudadanos en la calle muy determinante están en este momento frente al avance de La Carlota que es un símbolo de la conquista de un bastión militar de manera que Nicolás Maduro no tienen el control de los Fuerza Armada Nacional en su totalidad así que en por lo menos en esa base aérea de La Carlota que emblemática para salir del país no van a poder utilizarlo por esa vía

Voz 0313 30:57 bueno nuestro lugar

Voz 13 31:00 qué tal les va a resultar un tanto difícil creemos que son bastante complicada y uno no puede apresurarse a hacer pruebas al igual que la situación absolutamente impredecible

Voz 0313 31:09 por eso seguiremos en contacto mareas

Voz 13 31:12 tu muchísimas gracias compañero hacer

Voz 0313 31:15 bueno Rafa cómo están las cosas sí

Voz 1775 31:17 según la información que circula ahora por redes sociales también parece que Juan Guaidó ya habría abandonado esas zona de las intenciones de de de la base militar de La Carlota podría dirigirse desde otro lugar de Caracas al al pueblo a la gente que ha salido a la calle en respondiendo

Voz 0313 31:32 es una jornada muy importante ver que esta mañana cuando la Cadena SER avanzaba la noticia de la de la liberación porque ha sido una liberación de Leopoldo López llevaba ya más de dos años en en en arresto domiciliario

Voz 17 31:43 el el titular de eh

Voz 0313 31:46 liberan un grupo de militares al detenido

Voz 1775 31:48 López bueno esa exclusiva que da la vuelta al mundo en apenas unos minutos lo cambia todo lo hemos lo cambia todo lo cambia de oraciones de su padre que efectivamente Nos candidato haya habían ya habían comentado que efectivamente había abandonado su casa que estaba que estaba libre el hablaba de indulto presidencial pero claro era un indulto presidencial refiriéndose al presidente encargado

Voz 0313 32:08 no a Juan cornadas Rafa seguimos en contacto ya no da contando vale venga hasta luego

de las cuatro en Canarias

Voz 9 37:49 el joven es veintidós minutos para las cinco de la tarde

Voz 0313 38:22 de las cuatro en Canarias y aquí seguimos asomados a la ventana con Roberto Sánchez con Montserrat Domínguez hoy hemos invitado a a Busquets que ha venido a presentarnos hombres elegantes y otros artículos un libro un compendio de reflexiones con las que mira la vida desde distintos ángulos y uno de los titulares que destacaba al principio que es la ausencia de silencio en este tiempo y la comparación con el valor de los tomates yo creo que merece mucho la pena que lo repasemos con detalle para entender lo que comentaremos a continuación

Voz 32 38:50 el silencio se ha convertido en un lujo más o menos como los tomates creo que mi generación fue la última en probar tomates de verdad con sabor a tomate oyente

Voz 0136 38:59 ya ya no existen mis amigos más campestres se empeñan en que si vienen a menudo a casa cargados de tomates de buenas intenciones que siembran ellos mismos tomates de formas y colores improbables cultivados de manera súper ecológica pero que sabe más o menos igual que los que compro yo en el súper nada la diferencia es que como soy una maniático ahí vienen directos del campo ese lugar inhóspito e inquietante me paso una hora en jabón amándolos tal vez mi generación también fue la última en disfrutar del silencio como ocurre con algunas cosas importantes no nos dimos cuenta de lo que teníamos hasta que ya no estaba ahí yo creo que la gente le poco primero porque son perezosos tienen todo el tiempo del mundo para plantar tomates ecológicos pero son incapaces de leerse Guerra

Voz 3 39:47 yo también segundo porque no hay suficientes silencia la realidad grita agita

Voz 33 39:53 y mientras grita y sea cita

Voz 0136 39:55 es imposible leerla

Voz 34 39:58 eh

Voz 6 40:01 y es muy posible que por ese ruido al que hace referencia Milena Busquets quedan ocultas muchas cosas muchísimas pero las importantes las graves esas no desaparecen siguen ahí

Voz 35 40:13 mira que hace tiempo cuando iba al colegio ya existía aburrirme yo tenía una compañera que otra de mis compañeras la hacía la vida imposible perseguía la acosaba la llamaba a la puerta era un temor la que le tenía horrible lo regalos a lo que estaba atemorizada

Voz 36 40:36 lo más decían y estudiar no me apetecía hacer nada me gustaba queda menca hasta ir cada vez que salía lo único que yo era conseguir un ratito alejado de mí y me iba yo luego Al-Kassar ingresado realizaba más

Voz 37 40:48 tenía la oreja de soplido no abierta bueno pues fue desde el primer momento fue acosado brutalmente el resto de los alumnos puede dice bueno a mí que no me toque ir lo que hacen en día apoyar a la víctima por supuesto ni decir nada en la vida totalmente son cobardes lo hacen en grupo yazidí Mi hermano siempre recuerda talón nombre dice hay que ver que nunca me han llamado para pedirme perdón porque él tenía catorce años además Sada catorce quince años especialmente

Voz 38 41:19 un abrazo muy muy conflicto

Voz 37 41:21 en en el en el tema de de la costa

Voz 38 41:24 para el acoso escolar es muy difícil de detectar los niños intentan intentan ocultarlo porque tienen miedo de hacerlo están amenazadas lo que lo que le pasó a un hijo

Voz 0583 41:37 hay diario nosotros desde que nos levantamos por la mañana en hija Sara hacia el Instituto una rutina que tenemos es para dónde estás estás ya en el metro ha llegado ya al instituto ya estoy dentro ese es el día a día de nuestra hija es vivir con miedo

Voz 0103 41:54 alerta las veinticuatro horas del día bueno algunas veces ese me ocurría abrí la boca intentaba colaborar con las conversaciones que tenían ellos ya a una de ellas pues uno de mis compañeros por llamarlo de alguna forma decidió lanzarme un cuchillo que afortunadamente fíjate lo que digo me dio una cuenca elogiaron el ojo que sino hoy pues habría perdido un ojo acabe siendo el marginado de clase y al que todo le ponían la muletilla

Voz 1576 42:16 porque podríamos seguir seguir y seguir porque en un año

Voz 0313 42:19 un año el teléfono nacional contra el acoso escolar recibió casi trece mil llamadas doce mil ochocientas para ser exactos que son bastantes menos que el año anterior pero siguen siendo muchísimas con algún dato además ha añadido iré gran preocupación en casi tres de cada cuatro posibles sucesos sea más del setenta por ciento las víctimas llevaban meses o años sufriendo acoso y en la mayoría de los casos detectados quiénes lo comunicaron los chavales no no sino los padres o las madres Petra Ferreira buenas tardes

Voz 38 42:49 hola buenas tardes Carles qué pasó con su hija

Voz 39 42:54 pues en el caso casaba mi hija muy similar al de los que hemos salido anteriormente pues mi hija en concreto sufrió acoso escolar durante dos

Voz 16 43:03 cursos en concreto en la coso más virulento

Voz 39 43:05 pero desde hace muchos años pues un acoso más sutil por así decirlo enfocado pues al tema racial porque mi hija es

Voz 1576 43:16 tú hijas negra la acosaban por eso

Voz 39 43:19 principalmente si se enfoca principalmente en el tema de color y también pues de la raza también en otros aspectos no cómo atacar a la autoestima y violencia verbal psicológica física aislamiento

Voz 1576 43:35 Pedro el acoso era físicamente en el colegio también a través de las redes sociales

Voz 39 43:40 en el caso de mi hija no era a través de las redes sociales porque todavía pues era muy pequeña tenía diez años

Voz 1576 43:48 o sea que por ahí no usted lo puso en conocimiento de los responsables del del centro hubo alguna reacción alguna respuesta

Voz 39 43:55 efectivamente nosotros lo pusimos en conocimiento tanto hacia el centro hacia la dirección del centro como por parte de la Consejería escolar y la Dirección del Área Territorial de

Voz 13 44:05 pero no no se tomaron medidas mi hija

Voz 39 44:08 finalmente se vio obligada a cambiar de centro junto con su hermana de una víctima también pues

Voz 16 44:14 como si la así decirlo

Voz 39 44:16 yo colateral

Voz 12 44:19 no tenía problemas no pero ese cambio para en el nuevo centro le le va bien

Voz 39 44:24 el centro está muy bien de achacan iba por un aumento de las calificaciones es está recuperando tienen secuela y a raíz pues gire el estrés postraumático que sufrió la depresión y la ansiedad provocada por por la falta de actuación y de toma de medidas por parte del colegio pero en el nuevo colegio está está muy bien está recuperando poco a poco de esas secuelas

Voz 14 44:49 sí que pasa mucho

Voz 39 44:52 de mí se se quedan en el tiempo no incluso hasta la edad adulta

Voz 1576 44:56 ya Pedra con quiera sufrió acoso su hija

Voz 39 45:00 mi hija pues el el detonante fue a partir de los diez años pero sí que había tenido desde temprana edad pues episodios racistas en concreto que se habían

Voz 16 45:10 ligado al colegio sin la tomada medio

Voz 39 45:13 las también correspondientes

Voz 0313 45:15 después de asomarse a la ventana para contarlo eh

Voz 39 45:18 se da usted por interesarse les doy las gracias porque es un tema que está

Voz 13 45:23 la actualidad y hay que tomar medidas al resto

Voz 39 45:26 esto para frenarlo

Voz 38 45:28 un abrazo Petra hay muchos ánimos muchas gracias a ustedes un saludo Javier Ojeda buenas tardes hola buenas tardes Javier es trabajador social del

Voz 0313 45:36 ayuntamiento de Valencia tienes veintiséis años

Voz 1576 45:40 sí hizo sufrir este acoso cuando en qué curso en qué cursos

Voz 16 45:44 cuando tenía catorce que quizá es un tercero de la ESO y cuarto de la ESO

Voz 38 45:49 yo no sabía una palabra pero pero bueno por qué te acosaban

Voz 16 45:53 bueno pues me acosaban por básicamente tras el género porque en chico masculino y entonces yo me asociaba que ya por eso tenía que ser homosexual hijo entonces mucho antes de que yo supiera que era gay o que lo hubiera aceptado ya me insultaban ir día pues agresiones homófobas

Voz 0313 46:10 agresiones físicas sólo hubo

Voz 16 46:13 principalmente verbales verbales psicológicas insultos principalmente insultos y también en alguna ocasión agresiones físicas puntuales

Voz 0313 46:22 oye Javier el el el colegio tu centro tomó medidas hizo algo

Voz 16 46:27 bueno a ver yo estuve durante casi dos años sufriendo esta acoso escolar homofobia ICO inició centro educativo pues no se daban cuenta no durante tercero de la ESO para ir concurso horrible pero nadie en mi en mi instituto al profesorado no no parecía no verlo

Voz 0313 46:43 lo denunciable

Voz 16 46:44 yo lo anunciaba pues no la verdad es que las víctimas la cosa escolar especialmente en hace cosa normalmente nunca dicen que lo están surgiendo en primer lugar porque si dices que te están acosando diciendo te pues que pueda ser homosexual ya parece que está poniendo bajo sospecha te da mucho miedo que alguien pueda pensar que ello lesbiana o Cranach porque tú ni siquiera los sabes todavía Iza al pero sí hace interiorizado que es algo que la gente te insulta por ello por lo cual pues que ha no está bien no y eso que África mucha autoestima es otro concepto

Voz 1603 47:17 oye Javier pregunte si como en el caso que nos contaba Petra de su hija luego se arrastra durante mucho tiempo eso inseguridad es es ese ese dolor que ha sufrido de verte rechazado en un momento tan importante del decrecimiento Javier ha sido tu caso tú has conseguido quitarte esos miedos y ese mal sabor de boca con el tiempo

Voz 16 47:39 pues la verdad es que a ver con el tiempo todo lo va haciendo con más perspectiva de otra manera pero yo no puedo quería decir que superado haber sido víctima de acoso escolar LGTB dejó como yo sí que a día de hoy sí que considero que pues bueno me quedan ahí algunas secuelas no algunas cosas también dentro de de intentaba hacer algo bueno con lo malo para mi ha sido un motor y una motivación de ese trabajador social

Voz 38 48:02 en salud mental atención a la diversidad

Voz 16 48:04 es tan buena cosas cuál era el eje telefónico etcétera para prevenirlo y que otras personas no no tengan que sufrirlo no en los centros educativos si para mí a día de hoy continúa afectando me lo algunas cosas a veces en una autoestima un otro concepto recientemente sufrí una agresión homófoba en la calle in porque esto sigue pasando

Voz 0313 48:24 por eso sí

Voz 16 48:26 el sufrir fuimos agresiones a diario la verdad verbales y de las otras las realidades que durante un rato no me volví a sentir como en el instituto sí que no hubiera sufrido este acoso escolar quizá hubiera podido reaccionar otra manera pero esa esa situación de indefensión también me para lista en alguna ocasión puntual no cuando

Voz 0313 48:45 con vuestra ciento de esa manera es muy

Voz 16 48:47 difícil vivir con un con ello pero sí que pienso que de todas estas experiencias tan negativa hay que intentar sacar algo para para luchar y seguir adelante no por otras personas y que los jóvenes no lo sufre

Voz 38 48:59 un abrazo Javier Amigo muchas gracias eh muchas gracias gracias a vosotros Nuria Manzano buenas tardes Nuria Manzano buenas tardes buenas tardes hablamos

Voz 0313 49:08 con la directora del Centro Nacional de Innovación Investigación Educativa qué hacemos Nuria porque en fin como decía Javier hace un momento esto sí que pasando sigue pasando en la calle pero lo que no es okupas básicamente en el ámbito educativo el ámbito escolar bueno los datos diría dirían que vamos mejor o vamos menos mal no por lo menos

Voz 1576 49:27 sí

Voz 40 49:28 bueno aparentemente el número de gente

Voz 14 49:32 con su tasa disminuido pero es cierto que con no está hipótesis es que digamos la casuística se ha repartido que la problemática se ha repartido entre los distintos servicios teléfono de acoso escolar que tiene en las distintas comunidades autónomas la el servicio que proporciona el Ministerio de Educación eso no significa no podemos concluir con que ha disminuido pero lo que está claro desde luego es que son llamadas de atención e lo hay que seguir invirtiendo en todo lo que es la sensibilización respecto a estas cuestiones versiones para probablemente hace diez años teníamos constancia o no no éramos tan sensible tan conscientes de que una patada o un empujón o unos insultos continuados en el tiempo pues eran personas muy estas cosas están cambiando es decir de la orando son los niños también tienen que ser los primeros consciente de que determinadas conductas aquí a ellos no son adecuadas y tienen un nombre esto es una de las cosas que tenemos que estamos trabajando pero de la misma manera también el profesorado salgo a veces no me voy que se produce en en lugares digamos más aislados con ese pasillos en cuartos de baño etc o un buen rincones del patio y eso a veces hay que tener una una mirada un poder poner el foco muy muy intensamente nuestras cuestiones o tanto mucha más gente mi opción más formación al profesorado que la necesita para estar más teniente estas cuestiones también a a los padres y madres que están mucho pues para estar en casa en determinados síntomas que a veces esconde detrás realidades de este tipo

Voz 0313 51:19 Nuria me gustaría recordar a los oyentes de La Ventana porque seguro que hay hay chavales pero sobre todo muchos padres y madres escuchándonos que querrán saber este teléfono el novecientos cero dieciocho cero dieciocho cómo funciona quiero decir si es un servicio confidencial que luego que en fin eso es así no