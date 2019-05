La Ventana (30/04/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:09 que ir de versiones sobre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela el Gobierno de Maduro asegura que la situación en el país encuentro bajo control y que los cuarteles se mantienen leales al Gobierno en la SER hemos hablado con el embajador de Venezuela en España se llama Alberto y sea

Voz 1630 00:23 todas las instituciones los poderes públicos que el alto mando militar encabezado por el ministro de la Defensa Padrino López se han pronunciado ratificando que todo el país incluyendo Caracas está en calma todas las guarniciones destacamentos militares permanecen firmes unido y cohesionado con el presidente Maduro hay calma en los cuarteles ni el pueblo venezolano está movilizado pero en apoyo al gobierno legítimo el presidente Maduro

Voz 0313 00:53 bueno no sólo porque hasta ahora en las calles de Caracas por lo que sabemos sigue la movilización de los seguidores de Juan Pedro Blanco y eran

Voz 1715 00:59 en las zonas de la ciudad están registrando enfrentamientos aunque sigue sin haber noticias de víctimas el presidente encargado Juan Guaidó Se dirigido hacia algo más de una hora al centro de Caracas después de dejar los alrededores de la base militar en la que se había concentrado con sus seguidores

Voz 3 01:12 por otro venezolano con las Fuerzas Armadas están a Cela Conde saben lo que hacen los soldados ponerse en la Constitución escopeta Malumbres Miraflores

Voz 1715 01:28 el juicio del uno de octubre se han escuchado los primeros testimonios de votantes que denunciaron haber sido agredidos por la Policía a esta hora siguen prestando declaración los testigos pendiente de esta sesión Alberto Pozas buenas tardes

Voz 4 01:38 buenas tardes votantes y cargos públicos ligados a Esquerra siguen explicando que el uno de octubre los excesos policiales fueron la norma por ejemplo en zona Llosa en Lleida o en Sanse habría de vaya alta

Voz 0946 01:47 que empezaron a pegar a la gente a picar la gente pero a la gente a sacar gente a tiras

Voz 5 01:51 los por el suelo bueno ayer lo los únicos que pegaron fueron los agentes de la Policía Nacional

Voz 6 01:55 llamé a mi hermano porque estaba muy asustada he leído es que

Voz 4 02:00 hoy Kato mayoritario de Mossos negando injerencias políticas el uno de octubre pero criticando las declaraciones públicas desde entonces consellers Joaquim Forn que aseguró que ellos iban a permitir el referéndum

Voz 1715 02:08 el líder del Partido Popular ha decidido cambiar de estrategia Pablo Casado ha comparecido hoy en rueda de prensa después de analizar con la dirección del PP los resultados del domingo Pablo Casado arremete contra ciudadanos iba

Voz 7 02:19 autocrítica eh no supimos ver que nosotros estábamos

Voz 0946 02:26 dirigiendo no sólo a Pedro Sánchez

Voz 8 02:28 eludiendo cualquier contestación a las críticas de Vox y de ciudadanos sin darnos cuenta de que es que el adversario de Vox de Ciudadanos el partido

Voz 9 02:35 más información de deporte Toni en unos minutos

Voz 10 02:38 el último entrenamiento del Barça previa a la ida de semifinales de Champions contra el Liverpool acaban de hablar Valverde y Rakitic escuchamos al jugador croata

Voz 11 02:44 yo creo que es la exigencia a la que ahora el Barça es porque la ha hecho tan tan bien en los últimos años y poder seguir al mejor jugador de la historia pues claro

Voz 4 02:54 da mucha confianza o en la otra semifinal entre

Voz 10 02:56 voten a mí Ajax que montamos en el fútbol por la web de la Cadena Ser seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 de complicada en las carreteras en plena operación salida del puente de mayo los mayores problemas están ahora mismo en las entradas a la capital en la A dos por un accidente en el cruce de la M treinta que provoca siete kilómetros de retenciones también de entrada en dos dos días después de las elecciones generales la candidata del PP a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha valorado los resultados de su partido dice Ayuso que sólo en ese tiempo en estas cuarenta y ocho horas el PP ha empezado a recuperar el voto que se quedó a Vox sea ciudadanos aquí en Madrid el PP quedó como tercera fuerza por detrás de la formación naranja del PSOE

Voz 12 03:38 eso ha sido en las generales pero les puedo asegurar que la implementación que tiene el Partido Popular a nivel territorial no lo tiene ningún otro partido nosotros no hemos tenido que recurrir a otros partidos por ahí unas nuestras listas no tenemos que irá a ningún tipo de experimento nosotros tenemos gente experimentada gente que conoce muy bien Madrid que conocen muy bien sus ayuntamientos luego este escenario para nosotros es el de siempre no tenemos que inventar nada cambiar nada más que seguir confiando lo que nos ha traído tanta prosperidad en Madrid cincuenta y nueve por ciento

Voz 1915 04:05 los madrileños aprueba la gestión de Manuela Carmena según una encuesta municipal es el mejor dato de su mandato y veinte puntos más que la última valoración que hicieron los ciudadanos sobre Ana Botella los problemas de los madrileños siguen siendo los mismos que en dos mil diecisiete la limpieza la contaminación el tráfico y los atascos el delegado de Participación Ciudadana Pablo Soto

Voz 13 04:24 la valoración de de Manuela Carmena es de seis sobre diez cincuenta y nueve sobre cien

Voz 0313 04:29 tenemos que comparar estos datos con la misma pregunta que le

Voz 13 04:32 el CIS para el resto de los políticos sabéis que ninguno de ellos aprueba pues Manuela Carmena

Voz 1915 04:36 cierto que el próximo lunes seis de mayo todos los candidatos a la Alcaldía de la capital estarán en el primer debate de candidatos de cara a las municipales organizado por la Cadena SER y el país será a las doce y medio de la mañana en el Colegio de Arquitectos de Madrid no podrán seguir por streaming en Cadena Ser punto com El País punto com y ir también a través de Radio Madrid ser más Madrid veinticinco grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:01 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana siete seis en Canarias aquí en la Cadena Ser

Voz 2 05:09 de servicios informativos

Voz 18 07:39 tanto las tácticas y los trabajillo que me pagaba la facultad de este es mi primer entraba

Voz 6 07:44 curiosa estoy no tenía experiencia para ese puesto

Voz 1 07:48 cuál fue el primer trabajo tres tener lo necesario para el puesto cómo fue aquella entrevista recuerdas tu primer día de trabajo tu primer jefe sus primeros compañeros Kelly cuando te llamaron te dijeron yo pude es dejarnos sus mensajes en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche hablamos de nuestro primer trabajo en el Faro de la SER a partir de la una y media con Mara Torres

Voz 1104 08:23 venga que os quiero recomendar la última temporada de Gomorra esa serie maravillosa sobre la mafia napolitana y cada capítulo estoy fenomenal

Voz 1 08:46 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:50 ahora que estamos en plena digestión de los resultados electorales del domingo y además ya pensando en la próxima cita con las urnas del veintiséis de mayo no tarea no estaría de más recordar que la mitad de los votantes la mitad osea las mujeres no siempre tuvieron ese derecho sólo tienen es gracias a personas como las que esta tarde nos presenta Nieves Concostrina

Voz 20 09:13 en La Ventana acontece que el poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 21 09:22 no

Voz 1626 09:29 no me da un poco de cosita hablar de Clara Campoamor cuando sientes en el cogote el aliento de su biógrafo del gran Isaías pero hay que corre el riesgo el treinta de abril de mil novecientos setenta y dos murió en Lausana en Suiza exiliada sola Clara Campoamor la diputada liberal de izquierdas durante la Segunda República que se partió la cara para que también nosotras pudiéramos votar no paró hasta conseguir el sufragio universal por el que no sólo se partió la cara sino por el que también acabó con el alma partida se fue de España hecha polvo y hecha polvo regresó

Voz 2 10:10 aquí ella tan nuevo llevan

Voz 1626 10:32 aquel monumental triunfo de Campoamor que todas y todos los auténticos demócratas le agradeceremos un día sí y otro también a ella le trajo disgustos a Cascos hasta acabar repudiada y humillada por la propia Izquierda Republicana luego vino el exilio y la diputada aclara acabó sobreviviendo a duras penas traduciendo textos escribiendo biografías juntando algunas perras con conferencias aquí y allí el final de su vida llegó en Suiza ciega enferma de cáncer y melancolía entre sus últimas voluntades estaba volver a San Sebastián pero donde no tenía parientes no tenía a nadie no tenía donde caerse muerta fue la familia catalana Monsó Riu la que ofreció su panteón en el cementerio donostiarra de pollo e para que allí quedaran bien guarda adictas la urna y la memoria de Clara Campoamor aunque el regreso de sus cenizas con el tirano aún mangoneo ando España fue insultantemente discreto

Voz 15 11:26 sí

Voz 2 11:28 que apostara el VAR

Voz 1626 11:46 la mujer que había conseguido el voto femenino regresó en medio del más absoluto silencio social por supuesto institucional que no pase ni un año sin recordar aclara que Isaías Lafuente siga vigilando a los que se saltaron la clase del sufragio universal en España como cuando hace hoy justo un año Albert Rivera se hizo un liberal lío con los datos dijo que Campoamor sacó adelante el voto femenino abro comillas con su visión liberal cierro comillas pese a que los socialistas y los conservadores estaban en contra olvidó este ciudadano que precisamente sus compañeros le dieron la espalda no Estimado Albert contestó el gran Isaías Campoamor sacó adelante el voto de las mujeres gracias a ochenta diputados socialistas cada vez que las mujeres de este país pasamos por las urnas las cenizas declara se estremece

Voz 2 12:37 Pedro

Voz 4 12:41 no hay portantes la memoria y que buena refrescar lo que sano además corregir errores que pueden ser bueno por imprudencia o por Marta pero son errores al fin y al cabo

Voz 15 12:54 esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida déjate barba casi pero Franco y cargado la monarquía os pone cachondos parece

Voz 22 13:07 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los borrasca que penetran desde el Atlántico

Voz 2 13:13 es que me me gusta me encantaba mirar a los aspersores la Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 6 13:33 buenas tardes buenas tardes bienvenido de La ventana cómo estás muy bien y tú que tapó muy bien muy contento persona resaca pero eso no siempre hablo mucho además estoy muy contenta apostaría mala gestión tampoco ese rostro generalistas han dado muy buen resultado y eso a mí me pone contenta sobre todo la pública que hizo un especial elecciones fabuloso muy bien muy sosegado que es una yo estuve haciendo

Voz 4 13:58 yo estuve haciendo zapping por todas tuve muy buen rato en La Sexta con Ferreras

Voz 9 14:02 la uno lo todo el grafismo en y todo el tema de Anales está muy bien asiento en la costa estaban bien todos es yo

Voz 4 14:10 siempre estoy ya te he dicho muchas veces pero yo siempre te echo de menos en los espejos

Voz 6 14:13 en Bogotá por aquí estos especiales que hacía Francino en TV3 con otros que sí sabía quién era el concejal de Lleida que había caído ya había como sí hacen todos hecho mucho menos aquello fíjate pues yo no he pasado muy bien

Voz 0313 14:29 pero en fin todo son etapas en la vida oye que esta tarde esta tarde en La Ventana de la tele bueno es que tenemos alguien muy especial porque fíjate que pasa por aquí hay gente que tiene una relación con el medio muy estrecha o muy tormentosa del tipo que sea no no es el caso de hoy usted evitado esta tarde hace ya hace veinte años y hacia al cine desde hacía un tiempo por aquel entonces se estrenó la tele con una serie en la televisión gallega mareas vivas

Voz 4 14:54 que fue un exitazo vamos una cosa brutal

Voz 1 15:00 nuestros cursos

Voz 4 15:03 usted usted y otros afección jugar fútbol seré Antón Reixa al personaje

Voz 0313 15:08 vez bueno

Voz 6 15:10 el caso es bueno es torneo de suicidio

Voz 0313 15:13 la televisión aquí empieza aquí empieza y aquí termina porque hasta día de hoy no ha hecho nada más en televisión cine bueno para aburrir no voy a hacer lista de películas va una de las tres sólo Estreno trece el año pasado una de las tres era ésta

Voz 1 15:29 quién diablos es

Voz 23 15:33 formación de Madrid

Voz 9 15:36 la sombra de la ley bueno pues veinte años después con tres Goyas a cuestas montón de premios un montón de pelis vuelve a la televisión el gran Luis Tosar Luis buenas tardes buenas tardes

Voz 24 15:48 la suerte ha costado ellos costó pero me consta que hay muchas ofertas

Voz 1358 15:56 bueno ha habido avión pues el camino si la verdad pero bueno antes hablábamos de esto es que a mí clara una cosa de la tele que me aterra Un poco a veces es el compromiso largo que pide algo que pida algún proyecto oí es cierto que me ha costado mucho en estos años ha vuelto a a cierta comodidad hacer películas que sean proyectos que tienen bueno compromiso de dos tres meses si quieres ir luego pues bueno puedes cambiar de de Pola no como dices como decimos en Galicia

Voz 1504 16:22 parece mentira muebles con los favoritos de Midas

Voz 0313 16:25 Netflix que es los favoritos gemidos

Voz 1358 16:27 eso es una serie perdón dirigida por Mateo Gil a que es es un es un planteamiento que se ha hecho a partir de un antiguo un viejo proyecto cinematográfico que tenía Mateo hace mucho tiempo que está basado en un cuento Jack London que se que seamos favoritos de y a partir de ahí no esto es la historia de una la historia de una extorsión a un empresario supuestamente con bueno con cierto sentido ético digamos de los negocios que es los señores una extraña organización empieza a extorsionar in the dice que a partir en cierto momento si no accede a su chantaje pues bueno empezar a morir gente no ACEA goleó aleatoriamente aleatoriamente soy aleatoriamente parece

Voz 9 17:07 pues básicamente está ahí puedo leer y muchos otros capítulo

Voz 0313 17:12 los dos sus seis episodios eso se ajusta a lo que decías tú del del espacio tiempo claro

Voz 1358 17:19 digamos que son yo creo que al lo bueno que tiene ahora en el mundo de la televisión y de las plataformas es que ha diversificado mucho el tipo de de formato no entonces lo que antes estábamos acostumbrados a ver cómo temporadas de trece episodios son más que se repetía repetían pues bueno ahora ya empieza de formatos son mucho más

Voz 1504 17:35 fíjate Luis tú decías antes que una de las cosita llevaba no aceptar otros proyectos ha sido es sano que eran demasiado largos que es una cosa que la gente agradece la estabilidad laboral que yo no sé cómo lo llevas tú

Voz 1358 17:48 sí bueno a mí siempre me ha gustado cambiar mucho yo de hecho cuando dice mareas vivas mareas vivas estuvo más o menos yo creo que creo recordar cómo cuatro años cuando yo bueno aguanté un año más o menos no ya me pareció me pareció bastante largo

Voz 1504 18:06 pecie de fenómeno fan de popularidad excesiva

Voz 1358 18:09 no lo llevo especialmente bien no te lo puedo es verdad que el cine yo creo que te deja más tranquilo en ese sentido su finca un poco más a menos que sea algún personaje de repente callada campanazo en algún momento pero en general la gente a veces lo saben y cómo tengamos tutores actor no

Voz 0313 18:27 bueno si aciertan el oficio todavía no bien

Voz 6 18:31 vamos a ver si es verdad

Voz 9 18:34 luego soy muy fan nuevo muy tú eres muy pero sí es verdad es que parece que oye Mateo Gil que bien no sé dónde Mateo Gil de que ha hecho un montón de cosas yo siempre digámoslo siempre que tengo oportunidad no recuerdo ha hecho muchas cosas hizo una peli lo que sí que era un película favorita pero un peliculón aquí luego en taquilla funcionó estoy bueno como suele funcionar en este tipo de cosas pero lo que es mínima

Voz 1358 18:59 de sorprendente

Voz 0313 19:02 no era vamos no tampoco tenía ni ningún afán minimalista quién sino todo lo contrario era un western como Dios manda

Voz 1358 19:08 sí un western crepuscular buenísimo

Voz 0313 19:12 pues qué bien trabajar con él sí porque

Voz 1358 19:13 tenía muchas ganas de hecho yo me declaro fan de The Black I y me he declarado además delante cosa que le molestaba bastante

Voz 9 19:19 de hecho si te sirve de consuelo además

Voz 1358 19:25 sí sí sí sí sí como que le incomoda esta situación pero bueno se fija porque básicamente porque me gusta que la gente también sepa sepas

Voz 0313 19:32 tienes tienes directores una palabra fetiche gilipollas pero tienes directores así con los que tengan una una afinidad muy especial que te guste trabajar que que sí que se pueda si puedes los eliges incluso sea hombre tampoco elegirlo pero

Voz 1358 19:47 pero si hay gente con la que me siento especialmente a gusto trabajando y que que repetido por suerte con ellos pues de la Torre Don Daniel Monzón Icíar Bollaín aquellas es has establecido una complicidad que es muy muy muy especial no

Voz 1504 20:02 Ana de la Torre y hizo el desconocido no se acordáis esa película que a mí me me gustó especialmente y es verdad que con él tienes ahí sí dijo a mí no me suena el desconocido hace varios años antes de la sombra de la le

Voz 6 20:14 soy un hombre con una bomba bajo el asiento así claro claro sí sí sí sí sí

Voz 0313 20:19 no obstante el mira Mínguez de artificiero cada uno tiene sus resortes sigue viva

Voz 9 20:25 la más espectacular planos

Voz 0313 20:28 es creíble si y sin embargo tus dos últimas películas Yucatán yo lo de crímenes Comedia no sé si eso no sé si eso es es querido de vez en cuando quiere contra pesar decir bueno ya está bien de hombre duro hoy detrás de de risas

Voz 9 20:41 me me gusta reír también no sí bueno a mí me vinieron

Voz 1358 20:44 si no es que yo me prodiga mucho la la comedia no es precisamente porque no quieras es que no ofrecen mucha comedia no sé si para caras no hacen mal por la expresión con lo que se mal si no lo sé tampoco sé si soy tan bueno va haciendo comedia no sé si si realmente semana también pero porque a mi me parece que la comedia

Voz 24 21:02 en fin extremada

Voz 1358 21:04 de complicada igual que el teatro yo creo que te puedes gestionar mejor los tiempos los tiempos de chiste más o menos como se sirve en el momento en que empiezas anticipar yo que sé más gestionado

Voz 9 21:13 iré reacción inmediata también claro quién es el directo

Voz 1358 21:15 que juega a favor en ese sentido el cine tienes que imaginar ese ese efecto final no yo creo que los grandes cómicos de este país por ejemplo que hay muchos cuando hacen cine yo les yo lo que es la genialidad es decir coño el tipo sabe esperar el segundo exacto en que la reacción va a venir por parte del espectador y eso es muy difícil porque además el cine te tienes que repetir insiste repetidos

Voz 1104 21:37 la cosa menos graciosa del mundo es que repetir delante LX volver mucho pudor entonces graves pero en Yucatán por ejemplo es una comedia pero tú no haces ahí de de comediante para entendernos y pícaro entonces ahí estás

Voz 1358 21:50 no hay más ancianos digamos era un territorio mínimamente confortable en ese sentido pero

Voz 1504 21:56 es una película insólita para Guzmán también a mí me dejó un poco locas Un Monzón

Voz 9 22:01 sí sí imagínate si lo que pasa es que bueno él lo había hecho el robo más grande jamás contados

Voz 1358 22:10 bueno pues tiempo es eminentemente cómico también quiero decir él lo mato pero le encanta el encanta la comedia la narra bien la cuenta bien disfruta es un Daniel es es una persona encantadora un grandísimo un grandísimo director y además ríen constantemente será sustancialmente aunque haga un drama bueno yo creo que Yucatán también eran un poco la consecuencia de esto

Voz 1504 22:31 Luis le de algunos de los proyectos que te han llegado porque me consta que te han llegado ya has dicho

Voz 9 22:36 que no con con Berto no si veinte años no son una cosa hay entre medias

Voz 1504 22:44 no pero yo quiero saber si te has visto el proyecto ya has dicho bueno pues igual debería haber dicho que sí

Voz 1358 22:51 sí sí no estábamos hablando es que además es un amigo muy especial ahora se estrenará Hierro dentro de poco y es un amigo personal con el que empezamos a ver Instituto juntos haciendo cortometrajes bueno es como mi hermano llevamos dentro de esta del mundo audiovisual no

Voz 24 23:10 nunca

Voz 1358 23:10 íbamos cómo cuadrar de fecha será como que la cosa nunca nunca encajaba y finalmente llega un momento en que ya no tiene

Voz 6 23:16 estáis hablando pues mira me pero esta es una es una serie que todavía no sé hasta que lo diga pero que perdió si una serie todavía he visto cuatro profesionales

Voz 1504 23:25 profesional una serie gastan Movi Star que la la protagoniza Darío grande Grandinetti siquiera para él el papel IED deciros que me disculpen Darío que yo he visto en los cuatro primeros Luis Tosar que va pues es una historia de una juez que llega ayer que es Candela Peña y lo hace fenomenal llega hierro a la isla muy es tiene que tiene que analizar digamos investigar un asesinato

Voz 6 23:49 llega a esperando encontrar José Luis Tosar hacer Luis Tosar que bordea podido Luis Tosar lo habría

Voz 1504 23:57 la VOR dado porque es una especie de mal lote

Voz 24 24:01 es corrupto

Voz 1358 24:03 sí pero bueno aseguró que ha hecho específico Dani hablando de promoción oye ese material me gustaba mucho porque me acordaba también a otra serie mi que yo he disfrutado mucho que la Happy de esta policía no tiene un poco esté todo policiaco pero muy doméstico en todo muy local como claro cómo maneja esos coches

Voz 0313 24:21 qué espectadores tu de televisión Luis que que

Voz 1358 24:26 veo sobre todo informativos se porque me encanta la política el domingo

Voz 9 24:29 Arias ahí él con con Ferreras ha con la uno Don con quince no clavaba congregar haría también quiso no que le gusta la versión Villarig aquí en Madrid si te no había más

Voz 1358 24:39 yo es una cosa que echo mucho de menos que es por ejemplo la política en ficción en España creo que todavía bueno es un asunto pendiente no hemos tenido hemos tenido cosas

Voz 9 24:47 no el reinos y tal pero creo que complutense

Voz 1504 24:49 Teleno el debate hasta porque también es una serie

Voz 1358 24:52 que me fascina que el tratamiento y Crematorio ya está y creo que es algo así de ese corte por ejemplo aquí sería muy interesante porque además tenemos material vamos para va a aburrir no te han propuesto

Voz 9 25:02 no no te han ofrecido o no has hablado con alguien alguna vete un proyecto de este hemos hablado como que nadie sacaba también yo sé que hay gente escribiendo cosas e igual que lo sabes tú igual que habrá gente escribiendo cosas sí sí pero no de la corrupción y todo hay gente

Voz 0313 25:18 ya hay gente que ha propuesto serios

Voz 9 25:20 dónde están si este era un cajón o no si yo no sé si

Voz 1358 25:23 me interesa mucho en general pero interesarse

Voz 9 25:25 interesa interesar al público el interesado que no se si en otros ya eh

Voz 1504 25:31 siempre dicen los guionistas que lo proponen es que por la parte de las cadenas nunca hay feed back no no son propuestas que no que no les valen que no que no aceptan nombres y apellidos que es una cosa curiosa porque no

Voz 6 25:42 los lugares sí que sí que se hace y no pasa nada mirada

Voz 1504 25:45 Five que está pegado a la actualidad con contra pero no es una asignatura tienes razón hay una cosa de Luis Carles que es que él no es muy fan dejó Tronos

Voz 0313 25:56 bueno problema eh no porque se la ofrecía

Voz 1358 25:59 sí sí lo sé si una Così ahí pero

Voz 9 26:01 bueno sí una cosilla hay que significa que ya no no tampoco era

Voz 1358 26:07 vamos tampoco es que fuera el personaje ni siquiera yo

Voz 9 26:09 bueno tampoco se pero es qué papel te ofreciese pero bueno yo leía yo tampoco deberían estar al principio

Voz 1358 26:20 si esto yo creo que fue la segunda tercera entonces bueno hay esa tanteo pero claro yo también intentes ser mínimamente coherente el momento yo no no veía la serie no es un no soy espectador de ese tipo de de ficción a mí El mundo este mundo histórico gótico gótico de brujería siquiera bueno no soy muy entonces bueno mantente sea cual sea el estos habrá muerto ya osea que hay Palma

Voz 6 26:48 este fin ya que hay una frase que igual le cuesta la mitad de su carro

Voz 1504 26:50 era porque la nosotros aquí las repetimos mucho que es la de Luis Tosar dijo que juega otros

Voz 9 26:55 aunque pero no me acostaba bueno

Voz 6 27:00 esto hay que decir es muy fan hay que decirlo

Voz 0313 27:04 bueno pues ya lo tiene algo rabioso yo sí soy yo soy yo veo sigo Juego de Tronos pero sí que tiene códigos de un culebrón naturalmente que los tiene que parte de su éxito como no lo va a tener igual que era Falcon Crest

Voz 9 27:20 sí sí a espectador poco en casa escuchando en la tabla para verla ya nos quedamos sin ir a clase de la tarde no la veía nadie porque nos quedamos en casa cuando yo estaba la cosa calentito igual yo creo que es ciertos

Voz 1358 27:33 vientos que siempre han funcionado en televisión esta tarde

Voz 0313 27:36 esta tarde el presidente de Aragón Javier Lambán ha convocado un acto con jóvenes en el Partido Socialista para comer pizza Iber el último capítulo en Juego de Tronos no una de estas estrategias políticas del momento eso sí tendrán que dentro de media hora de propuestas para los jóvenes que no nos nos un precio caro tampoco para nunca videojuegos tronos pero lo que sí está hoy el fin en febrero sido con que no había visto el tercer capítulo que no le contaron y será la otra ganadas de los sprinters ciudad que sí sí sí

Voz 6 28:05 ha hablado contigo no pero todos los políticos

Voz 9 28:07 no mucho partido bajo ahora ya empieza a todo esto ya empieza sean poco pesados

Voz 6 28:15 con el regalo no ahí empieza esta bien

Voz 0313 28:19 ya está bien porque además el otro ya un politólogo

Voz 1504 28:22 que era espectacular

Voz 0313 28:25 la ordinaria en clave de las élites El pueblo tal no sé que el desprecio pero ya vale de Juego de Tronos es por cierto tenemos una noticia en Italia hoy hoy que estábamos estaba noticia la tele estamos hablando estabas subrayando tu antes la calidad del del especial de la televisión pública para el otro día en la RAI en Italia han decide hacer una cosa poquito rara corresponsal Joan Solés buenas tardes bueno será si era buenas tardes una cosa rara o dos porque cierran el canal de cine no se abren dos canales nuevos uno para hombres yo te para mujeres

Voz 9 28:58 bueno desaparecen los dos canales de la RAI dedica

Voz 0946 29:01 vamos al cine veinticuatro horas al día Ray movie Ray premium sólo visibles en Italia es la enésima reorganización de los doce canales de la televisión pública italiana y en su lugar estos dos canales emitirán programación exclusiva para hombres uno para mujeres el otro una decisión que no es del agrado general de quiénes pagan de quienes pagamos vamos los casi cien

Voz 9 29:25 no hay más de mil seis

Voz 0946 29:27 cuántos millones en total según la RAI los dos

Voz 9 29:30 anales son rentables facturan unos treinta

Voz 0946 29:32 millones de publicidad y conllevan un gasto aproximadamente de un millón al año

Voz 1358 29:38 no

Voz 0946 29:38 justifica la RAI el cierre y la reconversión con un argumento poco creíble

Voz 9 29:44 baja audiencia entre el uno y el dos por ciento

Voz 0946 29:46 de echar el Colegio de Periodistas de Italia entre otras entidades ha protestado considera que un canal dedicado a hombres y otro a mujeres es sexismo cabe preguntarse qué y cómo determinará la Reilly

Voz 1104 30:00 qué es para ellos y lo que es para ellas es como

Voz 9 30:02 pero pero no son no son canales de cine para hombres son canales generales generales no exactamente no sólo de cine como si fueran sólo de cine pues serían también sería difícil para hombre

Voz 0946 30:15 será pues no lo sé mecánica ahí para mujeres cocina me imagino que va en esa línea porque todo parece responder a la mentalidad de los nuevos directivos que han ido ocupando los sillones desde la formación del nuevo Gobierno de la Liga y los cinco estrellas y cuya influencia es

Voz 1358 30:34 duro tan retorcida digámoslo

Voz 0946 30:36 lo así me me llama mucho la atención

Voz 0313 30:39 tres Luis que en España pagaríamos cien euros al año si tuviéramos una televisión pública de la que pudiéramos presumir

Voz 1358 30:46 lo he comentado a día te preguntaba

Voz 0313 30:49 dos pensamiento no cien euros tú pagaría es por una tele como comenzó

Voz 1358 30:53 pues yo sí estoy seguro lo que pasa es que el tema público pagar no sé yo si la cosa no acaba de engarzar mía ya la gente

Voz 0313 31:03 sabias todo el canon Joan no sabía que si no saca además no

Voz 0946 31:05 el cien euros al año aproximadamente en estos momentos están pagando a través de la factura de de electricidad y la verdad es que en cualquier

Voz 25 31:16 caso sí que hay un servicio público de las

Voz 0946 31:19 Clay en general Ray televisión bastante buena

Voz 9 31:22 al margen digamos de las

Voz 4 31:25 doce Canal no aquí en las

Voz 0946 31:27 Canales sólo de televisión luego están unos doce canales también

Voz 9 31:30 radio de radio no aquí en la faltó la luz que no ponga más cosas aquí que te queda otra forma directa muy bien Joan Soles abraza compañero una cadena árabe

Voz 0313 31:45 pues hombre me parece un poco es decir no se puede extender Canal más más orientado el como sea Maxwell Target sí

Voz 6 31:52 a ver si que es verdad que la RAI en la pública no no vemos la televisión pública de apostar por están porque además decirlo de esa manera tan abierta no aquí porque luego hay que habría que analizar el contenido claro ya tendremos que llamar a Joan Solés

Voz 9 32:07 es un día para que no se explica el contenido de ambos

Voz 6 32:10 claro que pasa a ser hombres

Voz 9 32:12 no no oye Luis pensamiento

Voz 0313 32:15 cuando se estrena tú sabes bueno

Voz 9 32:18 empezaremos teóricamente a grabar en octubre con lo cual el año próximo año próximo por lo menos

Voz 1504 32:23 me encanta porque Luis habla con la boca pequeña esto porque Netflix les les les prohibe dar

Voz 6 32:28 estoy hasta donde puedo pues ha dicho unas cuantas sí pero pero bueno están dentro de lo que de lo que no

Voz 1504 32:37 eso está permitido ojo a hablar porque son un poco en eso tienen un sistema poco transparente de de publicidad para evitar

Voz 1358 32:45 problema de gestionar no tanto contenía

Voz 1504 32:48 todos va muy bien y les va muy bien esa esa manera de ese ese marketing les va fenomenal

Voz 1104 32:53 se encargan ellos de ahondar en la leyenda porque hay parte dl de leyenda esto Collosa

Voz 0313 32:58 hemos acabar siempre las entrevistas con música e incluso a veces tenemos el detalle de que la lija el el invitado me han dicho batir Pearl Jam se un concierto ahí de Pérez llama a las tres de la madrugada en Boadilla del Monte en bajo te vas a ir eso eso no se negocia no

Voz 9 33:16 yo lo venga

Voz 1 33:19 gracias

Voz 2 33:21 eh eh va

Voz 4 33:49 otro día que venga de música eh que también tenemos hay de acordar un acuerdo Luis Tosar un abrazo amigo mucha suerte como siempre

Voz 26 34:00 ah

Voz 15 34:01 de de

Voz 1 39:30 la Ventana con Carles Francino

Voz 38 39:40 si buscas encontrarás

Voz 39 40:02 sí

Voz 0313 40:05 en La Ventana de la filosofía que hace un tiempo yo como saben que tenemos abierta pretende algo muy muy sencillo pero muy ambicioso al mismo tiempo que es aprender aprender conceptos ideas reflexiones pensamientos aprender a debatir aprender a ponerse en

Voz 1948 40:22 lugar del otro aprender a muchas cosas hoy concretamente de perros

Voz 0313 40:25 buenas tardes

Voz 1948 40:27 hoy que pretendes que aprendamos pues hay dos ideas que igual nuestros oyentes no serán habían pasado por la cabeza una que la filosofía puede ser un negocio un emprendimiento la segunda que se puede competir filosóficamente en buena lid para buscar el nicho de la filosofía que diría Niño Becerra lo primero es verla como una materia no exclusiva de filósofos sino trasversal por ejemplo puede hacer filosofía una madre que no quiere que la muerte de su hijo genere odio y racismo una madre que desde el dolor es capaz de ser en práctica

Voz 0311 40:57 Santi eh tiene amigos en todo el mundo marroquí argelinos no estamos ahí en esa línea de de de buscar culpables sino de buscar una solución real

Voz 1948 41:10 o un científico un astronauta que da pequeños pasos para el hombre grandes para la humanidad

Voz 1 41:20 no hoy poeta músico cuando escriben componen

Voz 2 41:26 claro que sí

Voz 1948 41:34 podemos ir a los clásico para decir sólo sé que no sé nada de Sócrates o qué donde reina el amor sobre las leyes citando a Platón pero la vida sigue cambio nos tenemos que adaptar los griegos Nos dieron la filosofía y las Olimpiadas por qué no soñar con tener un campeón olímpico de Filosofía e incluso animarlo desde la grada indecible oye chaval nunca caminará solo

Voz 0313 42:10 hola al Olímpico les saludamos enseguida pero aquí a nuestro lado en los estudios centrales de la Cadena Ser en Madrid tenemos a Guillermo escolar Guillermo buenas tardes hola bienvenido a La ventana cómo estás Guillermo que regenta las librerías has de la Biblioteca Nacional y las facultades de Filología y Filosofía de la Complutense pero además su editorial les llama iremos colar editor y aquí está la valentía que antes comentaba Pepe acaba de iniciar una colección con títulos de filosofía clásicos que se titula los secretos de Diot Inma el lo primero antes de explicarnos de dónde sale el arrojo y el coraje para meterse en este berenjenal de óptima quién era

Voz 41 42:45 digo Times la diosa griega del del amor su aparición más notable en la historia de de la filosofía es en el banquete platónico un diálogo que tradicionalmente se ha conocido como el diálogo sobre el amor lo de el banquete es más bien una una atribución posterior más bien renacentista

Voz 0313 43:06 pero diálogo por antonomasia fue el personaje ficticio o pudo ser una persona real y que como en otros casos de mujeres haya quedado orillado por ahí a la hora de de narrar las cosas hombres

Voz 41 43:17 todo indica que fue un personaje de ficción pero ha transcurrido tanto tiempo

Voz 1358 43:21 yo creo que no

Voz 41 43:22 podemos permitir aventurar lo que queramos porque

Voz 0313 43:25 giro su nombre para bautizar esta esta colección

Voz 41 43:28 bueno por lo que tiene un poco de eso técnico que tiene Diot óptima sobretodo más que por ella misma por lo que ella nos dice sobre el amor como como una meta siempre inalcanzable pero a la que no debemos renunciar nunca la elegido en ese sentido como como una especie de de ideal inspirador de nuestras vidas

Voz 0313 43:51 la semana pasada en esta misma ventana con Victoria Camps y con con Jordi nombren constatar vamos no nos gustaba decir la filosofía está de moda cada debe debería estar siempre presente en nuestras vidas pero sí que se apreciaba era el Día del Libro pues una cierta pujanza en los escaparates compitiendo con con novelas con con ficción no sé si tú en tu ámbito desde tu experiencia en lo con firmas que hay una Bono que hay una cierta demanda que ha crecido esto

Voz 41 44:17 yo creo que sí yo creo que vivimos tiempos difíciles y además de difíciles tiempos muy confusos y los tiempos confusos ha pasado siempre hay épocas de crisis acordemos nos pues por ejemplo de la transición del de la República de pie al imperio de la decadencia de siempre de los grandes imperios son tiempos que invitan a la reflexión porque tenemos muchas incertidumbres en la ficción no es tan capaz de darnos respuestas ni de sobretodo hacer las preguntas correctas como sí lo es sin embargo sí

Voz 0313 44:51 cuál es la línea Si es que es una única línea que separa lo que entendemos por filosofía de lo que nos venden como autoayuda que son cosas muy yo creo que son cosas distintas

Voz 41 45:00 eh yo creo fundamentalmente la crítica el ejercicio de crítica creo que la autoayuda en realidad lo único que trata es de dar la razón al lector y en ese sentido pues no considero que sea un un género ensayística Sin embargo el punto de partida de la filosofía tiene que ser siempre el ejercicio crítico

Voz 1104 45:20 la razón es que contra perdono contrariamente a eso a los de la oposición critica la autoayuda sobre todo tiene mucho de intentar convencernos de que la resignación la autorregeneración es buena no es decir nos aleja totalmente de la crítica a la que nos acerca la filosofía se dibuje

Voz 0313 45:39 oye en este mundo complejo ante el cual demandamos Bono soluciones respuestas sólo que sea encontrado más respuestas en los clásicos o en pensadores más contemporáneos

Voz 41 45:50 bueno pues de perder los clásicos y yo creo que no hay un pensador contemporáneo que se pueda decir que de algún modo no beba de los de los clásicos cualquier lector con un poco de formación es es capaz de saber diagnosticar bueno pues cuáles son esos clásicos en los que de los que ver pero sin embargo también es verdad que la filosofía tiene que ser siempre una filosofía en el tiempo entonces tratar de repetir las cantinela es mil veces dichas por los clásicos como si no hubieran transcurrido infinidad de cosas que hacen que los tiempos sean distintos pues al final convierte la filosofía por ejercicio crítico que es justamente lo que no tiene que ser no entonces si los pensadores contemporáneos pero los pensadores contemporáneos siempre con una con una base que les hace leer la realidad pues de modo como decía antes crítico y de modo qué busca un poco los fundamento cuál sería tu Dream Team

Voz 0313 46:46 de la de la filosofía que nombres imprescindibles básicos y fundamentales irrenunciables

Voz 41 46:52 en ese caso siempre es mejor hablar de filósofos muertos no porque son filósofos vivos y español yo creo que Platón dejó planteados todos los problemas

Voz 0313 47:01 todos

Voz 41 47:02 creo que el Dream el Dream Team que tú hablas forma exclusivamente por plato

Voz 0313 47:08 ya sería un atleta sea ser un atleta que podría triunfar en unos Juegos Olímpicos

Voz 41 47:12 es un hombre total osea yo creo que triunfaría en tantas especialidades que que que suspendería las Olimpiadas casi por por no humillar a los demás rivales

Voz 0313 47:20 mira todos teníamos claro clarísimo lo lo que significan estas notas musical

Voz 4 47:24 eso donde no sitúan donde nos colocan esto es que no lo sabe no lo recuerdo estos el himno olímpico el oficial y cuando lo escuchamos cuando escuchamos estas notas es que alguien ose ha colgado una medalla bueno o está a punto de hacerlo y un poquito antes ha ocurrido esto

Voz 42 47:45 bueno ése no tiene edad tiene también lo tiene claro

Voz 43 47:54 con sólo arriba arriba

Voz 42 47:57 campeona olímpica Ruth Beitia y presionante

Voz 38 48:02 su homicidio medalla de oro en el nueve cero dos

Voz 9 48:14 emocionante verdad pero la pregunta sería

Voz 0313 48:17 cómo sonará o cómo se podría retransmitir un oro olímpico filosófico yo no tengo ni idea pero a lo mejor en SER Mérida está Javier López nave en Oslo puede contestar puede intuir tiene diecisiete años es alumno de primero de Bachillerato en el Instituto Torreblanca de de la Zarza en Badajoz iba a ser junto a Sofía Medina que es de segundo de Bachillerato del Colegio San Peter School de de Barcelona para ser los dos representantes españoles en la Olimpiada Internacional de Filosofía que se celebra en Roma entre el dieciséis y el diecinueve del mes de mayo que comienza mañana Javier buenas tardes buenas tardes cómo estás tú te imaginas un carrusel de minuto de juego resultado hay con con la Olimpiada de Filosofía en la SER diciendo para Hadi por por ejemplo algo así algo así te lo imaginas bueno va

Voz 25 49:04 pena me gustaría decirle que se es tierra blanca solamente para corregir

Voz 19 49:08 tierra blanca allanó torear si no pasan no pasa nada

Voz 25 49:11 eh bueno bueno sí la verdad es que entonces llamar Olimpiadas a gran

Voz 0313 49:17 la en Juegos Olímpicos Olimpiadas es el plazo que transcurre entre unas y juegos de otros pero bueno sí pero le llaman así

Voz 1358 49:24 si le llaman así

Voz 25 49:26 una forma muy atractiva de de demostrar en lo que viene siendo de esta competición in bueno yo me he presentado básicamente por una razón fundamental es que la filosofía también tiene que entrar en como una Olimpiada no estamos en estado estamos en unos tiempos en los que el pensamiento crítico peligra no estamos en unos tiempos en lo que bueno acabamos de pasar las elecciones y creo que el pensamiento grita como es esencial para decidir su voto no esencial no sólo también para eso también para el resto de los trescientos sesenta y cinco días no estamos todos los días y buscando respuestas a preguntas que no se pueden responder no ir yo creo que está limpiada también trae es una una cosa muy importante es ha despertado interés de la filosofía por todos aquellos jóvenes que se han presentado no yo les voy a decir la verdad no va negar estamos yo por ejemplo yo no he leído ningún libro de algún autor importante no pero sí que es cierto que este tipo de Olimpiada me ha despertado interés Sofía y estoy seguro que este verano cuando tengan muchísimo tiempo después de todo lo que viene siendo la estudio me pondré con ella

Voz 0313 50:49 pero adscrito no ensayo que se titula La estructura cultural de nuestro ser que intentas explica rehenes en el mismo

Voz 25 50:56 bueno básicamente lo que intentamos explican en este ensayo es bueno primera de nada hay que decir que este ensayo como todo lo que se han presentado tienen que tratar la temática de herencia cultural y ciudadanía gira de este año como cualquier otro año por ese otra no hizo bueno en la trece era la estructura cultura de nuestro ser básicamente habla de cómo nuestros patrones comportamentales en nuestro día a día son influido por nuestra historia por nuestra cultura por nuestra raíz nuestra identidad de cómo eso mismo factores también no pueden influir en nuestro futuro como yo creo que la parte que practica de te y creo que podemos extraer de este ensayo es que nuestra forma de pensar también nos puede ayudar a cambiar ciertos hábitos en el futuro para evitar cierto conflicto político sociales en definitiva para mejorar nuestro mundo

Voz 0313 51:51 con con como tendrás que defender tu ensayo en en Roma que tendrás que hacer prueba escrita prueba oral cómo funcionarios