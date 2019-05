La Ventana (30/04/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la

Voz 0313 00:02 tarde las seis en Canarias seguimos hasta ahora muy pendientes de Venezuela la situación en el entorno del cuartel de La Carlota en Caracas parece que se ha tranquilizado en los últimos minutos después de que esta tarde ya se hubieran registrado algunos choques entre los seguidores de Guaidó la Guardia Nacional Republicana Pedro León

Voz 1715 00:22 y sigue habiendo miles de personas en las calles y sigue habiendo enfrentamientos en otras zonas de la ciudad el gobierno de Nicolás Maduro asegura que el intento de golpe de Estado ha fracasado que sólo treinta militares han seguido a Juan Guaidó el ministro de Defensa sostiene que la mayor parte de ellos no sabía para qué se les iba a utilizarla

Voz 3 00:38 el ochenta por ciento medido a como lo hemos medido el ochenta por ciento vivos que fueron que acudieron a ese distribuidor fuera

Voz 1715 00:55 en en el en el Reino Unido el Partido Laborista aceptaría un segundo referéndum pero sólo en el caso de que el resto de las opciones para el Brexit fracase en ese partido ha presentado hoy su programa para las elecciones europeas nos vamos a Londres informador

Voz 0273 01:09 en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista no cambia su postura de cara a las elecciones al Parlamento Europeo el veintitrés de mayo y eso a pesar de la presión de los militantes que reclaman la ratificación en segundo referéndum de cualquier acuerdo sobre el Brexit que se apruebe esa consulta sólo será respaldada por la dirección del partido como último recurso si no se logra modificar el acuerdo del Gobierno conservador que defiende Theresa May O'Shea no se pueden celebrar elecciones anticipadas algo que Yeremi Corbijn viene reclamando desde hace meses el Gobierno conservador y la oposición laborista mantienen actualmente conversaciones para llegar a un compromiso sobre el Brexit desbloquear el estancamiento de momento esas discusiones continúan pero sin que se hayan acercado posiciones

Voz 1715 01:53 y en León los problemas en Vox en esa provincia tras la pelea entre dos cargos de ese partido de Ponferrada el coordinador del partido en esa ciudad ha abandonado el cargo después de denunciar que su predecesor le pegó en plena calle informa Ana Maceda

Voz 1478 02:06 buenas tardes muy buenas tardes parece que no ha pasado la crisis parados León que ha pasado los problemas por correa de transmisión ahora a Ponferrada en donde su coordinador local Juan José ha anunciado hoy que deja el cargo tras ser agredido por el anterior responsable Rafael León en plena calle

Voz 0861 02:20 me agredió en plena calle con empujones y patadas

Voz 4 02:22 las empresas de testigos luego durante varios minutos estuvo persiguiendo me hasta que pude llamar a la policía

Voz 1478 02:29 es el último capítulo de una guerra interna que ha dejado a vos sin candidatura en Ponferrada como consecuencia de una maniobra electoral apoyada por dos León y con la que éste mantuvo a un apoderado que Madrid había invalidado para que presentase siete minutos antes de que acabase el plazo una lista encabezada por el mismo Iker retirase la oficial del Partido Verde ni una ni otra podrán concurrir a los comicios locales desde Ponferrada Se espera que Vox depure otra vez más el partido en León

Voz 1715 02:54 información del deporte Toni López entrenando al Barça hasta

Voz 5 02:56 para mañana juega la ida de semifinales de Champions ante el Liverpool en el Camp Nou antes hablado Ernesto Valverde entrenador azulgrana no se ve obligado a ser campeón de Europa

Voz 6 03:04 no hay ninguna obligación para nadie lo que hay es una ilusión por conseguir las cosas obligaciones

Voz 7 03:09 no hay nada yo creo que todos los equipos comienzan el

Voz 6 03:13 la competición en el mes de septiembre lo que quienes

Voz 0313 03:16 jugar partidos como es que a veces le toca unos

Voz 6 03:18 otros porque la Champions es lo que no puede descuidarse nunca

Voz 5 03:22 ese encuentro será mañana hoy se juega el otro partido de semis el Tottenham Ajax el partido a las nueve toda la previa del partido desde las nueve menos cuarto con el equipo de Play Fútbol a través de la aplicación y la web de la Cadena SER

Voz 1715 03:31 de momento estos más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana y a las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló cadenas

Voz 2 03:40 de servicios informativos

Hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton Garrido síguenos también en Hoy por el punto es cadenas la Ventana con Carles Francino son las siete y seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias

Voz 0313 06:23 hemos asomados a la ventana estamos en un tiempo donde el concepto de y vamos de las mentiras directamente está tan de moda ya ocupa tanto espacio tanto terreno quieres poder engañar incluso las cosas que más ilusión genera una cosa son las mentiras y otra las leyendas horas Fábulas son palabras con significado distinto hoy queremos hablar de una leyenda de las que yo creo que más fascinación ha generado en todo el mundo que la leyenda del Yeti sigo pensando que es una leyenda pero bueno vamos a ver el próximo minutos sino sacar si va por ahí la cosa o no

Voz 2 06:55 sería ese ese ser de de de gran tamaño

Voz 0313 06:59 luego todo condicional que evitaría las nieves de la cordillera del del Himalaya que algunos habrían visto pero que nunca ha podido acabar de confirmarse de todo pero bueno hay una cantidad y literatura de documentos ID documental les dedicados a su figura realmente enorme

Voz 11 07:16 su rostro eso

Voz 2 07:17 mano de Blue tiene la cara idéntica a la nuestra

Voz 11 07:23 camina sobre dos

Voz 2 07:27 Nos ven mirándolo nos atacará durante miles de años ha formado parte de la cultura tibetana

Voz 0313 07:36 The Sun fragmento de uno de esos documentales y qué pasa que cualquier noticia que aparece sobre el Yeti Roberto pues tiene tiene la repercusión que tiene no acaba de parecer un efectivamente el ejército indio ha afirmado en Twitter haber encontrado de las misteriosas huellas de Ligeti abro comillas dice por primera vez un equipo de expedición de la montaña de ejército indio ha ubicado las misteriosas huellas de la mítica bestia Yeti que miden ochenta y uno protesta de ocho centímetros el nueve de abril cerca del campo base de bacalao en el en el Himalaya a esta publicación a este a este tuit acompañan tres imágenes en en ese monte que para el Ejército esto a cien aclaran cualquier duda sobre los supuestos pasos de lo que conocemos como el abominable hombre de las nieves eso es una zona nevada y una línea recta de grandes huellas que están separadas entre sí José María Galán buenas tardes

Voz 14 08:29 qué tal buenas tardes José María Galán es ya de parques

Voz 0313 08:31 a la vez que además miembro de Ci tras Conservation que es una organización internacional dedicada precisamente a eso al reconocimiento de de huellas vamos a ver es verdad que las redes sociales yo visto chistes he visto he visto mofas pero también he visto gente que se lo toma en serio no sé en qué punto nos encontramos José María Conesa con este hallazgo en concreto

Voz 14 08:53 hombre el primero cosa importante he estado viendo la la fotografía tampoco son una fotografía que que sea de una calidad excelente pero para la que nosotros llevamos que es tema de identificación de huellas y rastros ya luego entrar a cualquier otra historia en bueno pasando cosas importante primero no se trata de un paso que van sabe que los animales se mueven en paso trote o galope

Voz 0313 09:18 sí

Voz 14 09:19 el paso de un bípedo como nosotros pues tiene una forma triangular en el sentido de que las tres primeras huellas que deja pues una de ellas está un poquito más hacia al lado de manera que puede acudir a modo de triángulo lo que se ve en esas imágenes del Twitter es una línea entonces esa línea de agrupaciones es alinear agrupaciones si tiene ochenta y un centímetro

Voz 0662 09:39 como dice el teletipo la nota que han sacado solamente en las cinco siguientes

Voz 14 09:46 de huellas pues no daría más o menos una idea del tamaño de huella según esto el animal que fuese tendría que tener si fuera bípedo vale tiene que tener cinco noventa y cinco de CIU

Voz 0662 09:57 nosotros casi seis meses yo espero que sucede

Voz 14 09:59 qué es lo que yo interpreto en esa fotografía hizo de la enseñanza otros colegas que probablemente sí que soy un animal pero no de su tamaño ir cuadruplicó es decir de cuatro patas lo que veríamos ahí sería un tiene un salto de un animal que va pegando saltos va pegando otro salto debido a la dificultad del terreno y la propia forma del cuerpo en la que ha dejado la a los ochenta y un centímetro por tres hay tantos de anchura que sucede probablemente luego o alguna otra nevada ha cubierto parte de las extremidades que estaría dentro de esa descompresión de la web My bastante motivo para pensar que que sí que se trata de un animal pero que no se trataría del Yeti en este caso subrayando que existiese

Voz 0313 10:36 ya y qué tipo de qué tipo de especie de de la zona podría podría ser

Voz 14 10:42 aunque sea por hombres por aproximación no se claro el tipo de mamífero que se puede encontrar esos cuatro mil metros de altura es Florin está relacionado con algún tipo

Voz 0662 10:51 pues de muy floja ungulados cámara de altura de alturas eh

Voz 14 10:56 entonces bien podría tratarse de eso bien podría tratarse también de algún otro depredador no he visto el entorno estaba intentando entrar en Google a a esa altura pero luego también suceden cosas que haría referencia un poco a lo que comentabas antes de la de las seis que lo haya dicho él el cito hindú que ha dicho que eso podría huellas de Yeti no te da una garantía del cien por cien no ha hecho Estados Unido utilice también el tema del Yeti y a través de una serie de carta justificativa de incluso procedimiento de lo que había que hacer cuando se a uno con un Yeti en el año cincuenta y siete aproximadamente perderá para apoyar de alguna manera al Gobierno de Nepal frente a unos conflictos que tenía en común con China y entonces no me extrañaría que la zona en cuestión la India intentando de poner una pica en Flandes nunca mejor dicho el puentes a utilizase un poco este mundo en el que todo el mundo informa todo el mundo se lo cree que la noticia duran treinta segundos y sin embargo el impacto que pueda tener luego sobre o los efectos sobre las personas sobre las ideas sobre las instituciones pues pueden ser bastante demoledor por eso creo que es un buen momento para que las propia

Voz 0662 12:03 la prensa seria rigurosa pues de alguna manera justifique que la información no es información

Voz 15 12:11 pero usted cree que que el Yeti existe independientemente de lo que demuestren o no demuestra en estas imágenes e independientemente de la utilización que se haya querido hacer de forma evidentemente partidista como nos dice

Voz 1826 12:21 en otros contextos haya aunque no se le haya visto nunca usted cree que bueno lo que conocemos como Yeti o lo que a la referencia que hace habitualmente la leyenda popular ahí en esa zona o en otras velas algo parecido a nombre de las Nieves podría existir

Voz 14 12:38 se lo voy a plantear con una pregunta usted cree que un animal de cinco metro noventa y cinco que podría comer en una zona en la que sólo hay nieve primera cuestión

Voz 0313 12:46 te lo quita

Voz 14 12:47 poca cosa es decir la cuestión de la biomasa en así somos nosotros con ochenta y cinco kilos practicamente no comen todo lo que está alrededor necesitamos cinco planetas para mantener nuestro ritmo de consumo yo creo que más que buscar nuevas especies nuevas huella deberíamos de mantener la huella de la especie que se están yendo como no cero coma Ofra hasta que de alguna manera una responsabilidad algo más que trasciende no a nuestro efecto humanos el hecho de que existan nuevas especies siempre es una buena noticia pero no tiene que es una rana que creíamos aquí

Voz 0662 13:17 entonces es y yo creo que que tendríamos que darle

Voz 14 13:21 la importancia que se merece una vivía para sí

Voz 0313 13:23 la mejor reflexión y una manera muy muy certera de darle la vuelta a esta historia José María Gala en muchísimas gracias por estos minutos de La Ventana ha sido un placer de verdad

Voz 14 13:32 un placer para vosotros tengáis buenas tardes gracias adiós adiós

Voz 17 13:46 seguimos con animales eh esto que estén escuchando comer como lo digo como lo decimos es un

Voz 18 13:52 el concierto a dúo y posó

Voz 0313 13:55 diálogo diálogo lo vendieran un poco no y fue no lo vendieron no fue un poco un diálogo entre el contratenor dirige Arús y unas ballenas beluga que están en el Oceanográfico de Valencia fue un espectáculo extraordinario eh y le responde bueno es que vamos a hablar de la ballena beluga porque esta es otra noticia científica que necesita también ser contrastada expertos marinos de Noruega creen que una ballena que encontraron unos pescadores la semana pasada en el norte del país podría formar parte de un programa la utilizar estos animales con con finalidad militar Renaud de Stephanie buenas tardes qué tal buenas tardes bienvenido a ver usted es un experto en este en estos asuntos lo primero se prepara un animal para este tipo de de de emisiones

Voz 19 15:00 bueno llevamos trabajando con animales en proyectos de verdad desde hace más de ocho mil años no los mismos perros ya nos ayuda

Voz 17 15:07 sí sí sí sí a los elefantes y sí

Voz 19 15:10 efectivamente entonces en este caso es algo bueno de sobra conocido el tema de delfines molares beluga Si focas que efectivamente están integradas en programa en rafia ya entre los sesenta de los setenta se crearon dos grandes centros de de entrenamiento uno estaba en Crimea e lo llevaba la la Unión Soviética yo digo en Estados Unidos y efectivamente bueno es es es de sobra conocido sí

Voz 0313 15:41 porque esta beluga en particular lo que llevaba por si los oyentes no lo han llevaba un arnés sujeto parece que llevarán incorporado como una cámara no o algo así

Voz 20 15:49 si realmente yo he visto las imágenes y tampoco precio muy bien lo que lo que llevaba el arnés

Voz 0313 15:53 sí se ve bien pero no lo que lleva no

Voz 19 15:56 sí efectivamente lo que sí que lo que sí que es claro es que hasta hasta el dos mil catorce centros otras dentro llevaba bueno por lo menos uno de los que se conoce que estaba en Crimea lo lleva a Ucrania y por factores conoció en dos mil catorce que Ucrania pasa a Rusia por tanto el los entrenamientos lo lo lo llevarían desde desde Rusia de ahí a que haya nuevos centros ya en lo que es en en en en el norte ya ya ya desconoce pero sí que sigue que se conocía además es bastante fácil lo Édith los los delfines belugas en este caso sí y las focas son fácilmente emocionales

Voz 20 16:33 que es bastante por ahí pero usted que es experto en Z

Voz 0313 16:36 ah perdón por la ignorancia eh que puede hacer un un delfín una o una beluga puede ir por ejemplo una cámara incorporada puede transportar una bomba

Voz 20 16:43 puede hacer de todo no siempre imagínate si algo algo tan simple como un perro un perro oye si logra hizo

Voz 19 16:52 vemos que está viviendo el enemigo o

Voz 20 16:54 sí sí

Voz 19 16:56 en el caso del agua el delfín simplemente puede patrullar escuchar ir a partir de ahí podemos saber que están viniendo algo algo bajo el agua a partir de ahí puede desplazar una bomba en la en la en la guerra fría sino si no me equivoco te pueden llevar incluso jeringuillas para poder atacar abusos pueden detectar minas entonces esa utilizo muchísimo para detectar minas que realmente son su pueden ser nuestros ojos bajo bajo el agua

Voz 1826 17:24 el pero sí puede llevar por ejemplo una bomba pueden llevar incorporada una cámara para enfocar un un objetivo determinado de porque si es porque entonces se les puede dirigir la ruta se les puede

Voz 0662 17:37 vaya por una ruta determinado

Voz 19 17:38 en lo que va a tener lo hacer lo que es lo que se va a trabajar con ellos es entre la llevar una una una serie de comportamientos fácilmente predecibles de más de ahí a que lleva una cámara a mí no me extrañaría extrañaría pero yo sé llamas más más partidario estado con lo que es lo que más llevaran pueden ser hidrógeno no sea realmente bajo el agua y nosotros no podemos ver con mucha cámara que tengamos la visibilidad que vamos a tener es de apenas unos diez metros sin embargo con micrófono vale que es como como registrador acústico sí que vamos a poder oir famoso ir a decenas de kilómetros gracias al delfín lo que podemos hacer es no moverse hidrógeno y por tanto recibí de directamente el el propio los detalles ya pues ya son secretos

Voz 0313 18:23 de todas formas Raynaud ese estoy pensando en lo que nos decía nuestro invitado anterior a propósito de la leyenda del del Yeti que estábamos hablando de belugas que bueno que es una especie no sé si en peligro de extinción o casi y sin embargo estamos ahí fijando unos llevaba una cámara hubo otra cosa cuando deberíamos estar pensando cómo podemos protegerla no

Voz 19 18:43 efectivamente el la la la belugas Campelo extinción como la mayoría de los cetáceos aquí en España tenemos la horca ibérica por ejemplo que está pero extinción calderón común están peligros de de de del de extinción efectivamente bueno José María Galán ilusión escuchar nació veinte años que que que que no soy a ver

Voz 17 19:00 no pero totalmente

Voz 19 19:03 sí efectivamente problema de de que tienen estos animales realmente es de es de se hacen los llama la atención yo creo que su son belugas delfines tienen la suerte y la desgracia de que sonríen y por tanto pueden antropológico

Voz 14 19:16 con los nuevos comienzos caen bien

Voz 19 19:19 como preocupar de la de la noticia esta noticia realmente en este caso yo no la considero Face bien Rusia probablemente lo mueva para que parezca hace ya Si bueno Rusia Ucrania o qué medidas y luego tampoco sabemos quién quién quién ha podido ser que te lo puedo casos algo tan tan real como real

Voz 0313 19:38 muy bien o muy mal pero pero es lo que hay ya que estamos para contarlo Renaud de Stephanie experto en cetáceos muchísimas gracias por asomarse estos minutitos a La Ventana ha sido un placer de verdad un abrazo

Voz 21 19:52 eh

Voz 11 19:53 en

Voz 0313 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 22 20:04 o Racó auto hasta un cincuenta por ciento en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante revisión ajeno

Voz 23 20:11 el auto y llega T veinte euros de descuento y conserva todas

Voz 0273 20:14 las garantías del fabricante

Voz 22 20:17 condiciones en auto punto es Noor auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 0231 20:23 por lo que más sorprende de Madrid está luce el cielo pero ahora te va a sorprender más la luz de Cepsa ahogar porque con Cepsa hogar tienes hasta un dieciocho por ciento de descuento el lúcidas y un ocho por ciento de descuento adicional en carburante porque todo lo que hacemos lo hacemos por te contratan en Cepsa hogar punto com

Voz 0861 20:40 por aquí Cepsa tu mundo más eficiente

Voz 11 20:45 la actriz

Voz 0867 20:46 ese interna del Partido Popular no se marcha de puente a un mes de las generales el batacazo del domingo se salda con la cabeza de Maroto y el todos a una de los candidatos que el veintiséis de mayo deben pasar un segundo examen crucial Ayuso Segarra casado y pide tiempo

Voz 24 21:03 todos los líderes de todos los partidos Pedro Sánchez Mariano Rajoy José María Aznar todos no no es normal en España llegar y ganar la primera luego es normal que un proyecto nuevo y renovado se está consolidando y necesita un poco de tiempo esos todo hora las mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los más

Voz 0539 21:24 todos a lo que dicta la izquierda que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar de manera que se tengan en cuenta para expedir el título de familia numerosa

Voz 24 21:37 el Partido Popular nunca ha abandonado el centro y Pablo Casado tampoco nosotros sólo su proyecto renovado que lo que estamos defendiendo es un país de ciudadanos libres iguales con políticas moderadas y sensatas tiradas insensatas

Voz 2 21:49 la Ventana de Madrid arrestado dos público confianza

Voz 0867 22:08 privado nervios e incertidumbre el Partido Popular tiene un mes para reconducir su discurso evitar la segunda debacle y encontrar otra vez el centro porros donde ha tenido otra de sus fugas los votantes que se han ido a Ciudadanos autocrítica poca Yuso está convencida de que todos esos no es que se vayan no es que no vayan a regresar es que ya están de nuevo en el Partido Popular Javier Bañuelos Reunión hoy de la ejecutiva nacional para evaluar los nefastos resultados del domingo no

Voz 0861 22:37 les recibe hoy en Génova tenían que buscar una explicación un análisis de por qué han perdido setecientos mil votos sólo en Madrid quinientos mil de ellos recordemos a Vox y otros noventa mil ciudadanos nula autocrítica al menos de la candidata

Voz 0313 22:50 comunidad que defendía esta mañana la solvencia de sus

Voz 0861 22:53 a Pablo Casado niega que hayan abandonado el centro ido más llamativo Javier aunque han pasado sólo cuarenta y ocho horas de las elecciones Isabel Díaz Ayuso esta mañana detectaba ya que algunos de los votos de castigo que el pasado domingo Se fueron a Vox ya Ciudadanos han regresado ya al PP

Voz 24 23:09 ya está volando a casa ese voto de eso ya lo estamos notando Llanos lo están diciendo y esa ese va a ser mi afán

Voz 0861 23:15 bueno y aunque ciudadanos adelantado por la derecha al PP de Madrid que ya es la segunda fuerza política Isabel Díaz Ayuso eh nos decía que no va a cambiar su estrategia en campaña de cara el próximo veintiséis de mayo de hecho no teme que el resultado de las generales se pueda repetir dentro de un mes

Voz 24 23:30 eso ha sido en las generales pero les puedo asegurar que la implementación que tiene el Partido Popular a nivel territorial no lo tiene ningún otro partido nosotros no hemos tenido que recurrir a otros partidos para llenar nuestras listas no tenemos que a ningún tipo de experimento nosotros tenemos gente experimentada gente que conoce muy bien Madrid que conocen muy de a sus ayuntamientos luego este escenario para nosotros es el de siempre no tenemos que inventar nada cambiar nada

Voz 0313 23:53 muy bien lo que ha dicho Ayuso Javier que ha repetido iban

Voz 0861 23:55 de cese en Génova Kiko Casado el PP nunca ha abandonado el centro pues bien posee algún

Voz 0867 24:01 sólo el PP ha elegido ya su campaña electoral

Voz 0861 24:03 Bayern quedará el para las autonómicas el lema Javier centrados en tu futuro

Voz 0867 24:08 siete y veinticuatro Alfonso Serrano secretario de Organización del PP de Madrid y jefe de campaña de Isabel Díaz Ayuso qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes Javier la primera hay margen usted está convencido de que pudren reconducir la situación los malos resultados de Madrid en cuatro semanas

Voz 0662 24:23 pues por supuesto que sí yo creo que una cosa son las elecciones generales como son las elecciones autonómicas Huici palés en Madrid y en cualquier sitio no es la primera vez que en un corto tiempo se produce esa distancias esas diferencias yo estoy convencido que los madrileños saben perfectamente lo que los jugamos todos no el Partido Popular no los partidos políticos ningún dirigente sino los madrileños lo que está en juego el día veintiséis de mayo no es sino seguir con este modelo de crecimiento prosperidad que hemos tenido estos años de otras como es autónoma las políticas del Partido Popular de Madrid han funcionado te tiren beneficio para la mayor parte de los madrileños yo creo que eso lo a saber valorarlo madrileños ni sabe perfectamente que la única opción de que aquí no gobierne la izquierda el voto al partido

Voz 0867 25:06 no no se lo dieron las urnas me sorprende que ustedes detecte ya el regreso de votantes no de Vox al Partido Popular no sé si tienen alguna encuesta interna para para respaldar esa sensación esto no sé es lo que dicta el corazón

Voz 0662 25:19 no no es lo que ha dicho nuestra candidata y es y es lo que hemos respirado lo que hemos percibido en estas últimas cuarenta y ocho horas Se basa básicamente en el en lo que es el contacto con nuestras sedes de municipios en distritos eh

Voz 0867 25:33 bueno el corazón básicamente

Voz 0662 25:36 así cuando de repente te dice oye mira yo llamaba yo yo llevo desde que llevo todo lo que estaba muy enfadado con ustedes no sé qué pensaba que iban a sacar un gran resultado y resulta que ese de boda Vox iremos a Pedro Sánchez con Podemos en La Moncloa oiga mire yo no estoy para jugarme la educación de mis hijos mi la sanidad etc mil empleo siete yo creo yo veo obvia volvía votaba pues eso yo lo han dicho en sedes hablemos gente a la al teléfono de atención al ciudadano que tenemos en el Partido Popular es eso estas está llegando a una cosa yo Casal el la el el teléfono nuestras sedes en municipios en distritos son uno de los mejores termómetros que tenemos en el partido para saber cómo está nuestros votantes Jones de afiliación hiciese está pasando yo le digo que es un síntoma bastante positivas

Voz 0867 26:23 que yo creo que una reunión de esta mañana señor Serrano de la ejecutiva nacional habla o ha pedido intervenir Isabel Díaz Ayuso ha llegado a reivindicar este PP moderado centrado se lo digo con todo el respeto de que no siempre hemos observado en las últimas semanas

Voz 0662 26:38 a ver yo creo que yo no estaba en la no estaba en la en la reunión que lo que había debe tiene no sé qué decirle ahora mismo si ese vídeo no pero pero no es una cuestión de reivindica el yo creo que va a Isabel Díaz Ayuso subir puestos en ningún momento hemos abandonar el centro en el partido de centro derecha en Madrid y en España es el Partido Popular que a veces se pone el foco más en una sensibilidad en otra en función de las circunstancias pues puede pues puede ocurrir pero el que el partido que representa el centro derecha en España y en la Comunidad de Madrid y quienes han gestionado esta comunidad con bajando impuestos eliminando como el se hubiese sido naciones dándole libertad de elección de los padres para elegir la educación médico hospital

Voz 0867 27:18 eso lo ha conseguido el Partido Popular grandes y eso se dicen de centro centro político entiendo moderados también

Voz 0662 27:26 pero eso sí siempre que no hemos abandonado la moderación

Voz 0867 27:29 en ningún momento es decir bueno señor Serrano es quien he escuchado a Pablo Casado decir que Pedro Sánchez tiene las manos manchadas de sangre moderado moderado bueno discúlpenme pero tienes que tenemos distintas percepciones de lo que es la moderación

Voz 0662 27:42 mire yo le digo las cosas que han dicho de Pablo Casado de Isabel Díaz Ayuso quienes en a la izquierda moderada no sabía por dónde poner la lava la barrera que lo que es lo que es cierto es que nosotros hemos tenido un Gobierno hasta hasta el domingo que está sustentando la moción de censura sobre la base de un acuerdo con un partido que son los herederos de de ETA y que ese señor estaba en La Moncloa gracias a SAP yo y que esos esos de esas mismas personas han pedido el voto para que a mí sinceramente no me gustaría tener ese tipo de compañeros de viaje pero allá cada uno con un compañero de viaje decir eso no creo que sea e ir en contra de la moderación encuentra el centro político

Voz 0867 28:20 en Garrido estuvo hablando de compañeros de viaje estuvo ayer en este programa decía que ya no se sentía a gusto aplaudiendo los mitines del Partido Popular igual que han detectado los que vuelven tienen detectados a los que se puede marchar en esta deriva de que seguido setecientos mil votantes del PP en las últimas elecciones

Voz 0662 28:37 sí bueno ahí illa illa illa metal cuantos vuelven para las elecciones de mayo que ello que ser una gran mayoría estamos confiados en que la Comunidad de Madrid y los madrileños volverán a confiar mayoritariamente en el Popular que sabe perfectamente que esto no es un cualquiera y que lo que está en juego son cosas les afectan a ellos especialmente y que además esto está muy esto es muy claro en Madrid igual que en España gobiernan Ayuso o gobierna Gabilondo con con compañías de Podemos más más vio como si en en que en cada momento y eso es lo que está en juego el día veintiséis de mayo

Voz 0867 29:11 muy bien discúlpeme no no termino de entender esto no puede gobernar cualquiera que se presente a las elecciones teniendo en cuenta además que ustedes en la Comunidad de Madrid ya no son ni siquiera la segunda fuerza es decir que es Ciudadanos por qué Ignacio Aguado no podría gobernar por ejemplo

Voz 0662 29:25 nosotros somos la primera fuerza en base al última vez que los que los madrileños votaron para elegir

Voz 0867 29:30 increíble Bastida lo último del último barómetro real que tenemos Hydra último medición y cifras oficiales que son unas elecciones generales ustedes han dejado de ser discúlpenme la primera fuerza política en Madrid

Voz 0662 29:42 pues ver os entiendo señor Casas

Voz 0313 29:45 que es una tozuda

Voz 0662 29:47 no damos hace no vamos a entregarnos eso la última vez que los madrileños votaron para elegir a representarse desde más poderosa de cuatro años exactamente lo volverá a hacer con ese resultados nosotros afrontamos las elecciones del veintiséis de mayo perdón afrontamos las selección de mayo con la responsabilidad de ser quiénes tenemos que defender la gestión del Gobierno del Partido partido y confiados de que volveremos a reeditar esa mayoría lo que digo es que de cara al veintiséis de mayo visto lo que ha pasado en las elecciones generales aquí lo más probable es que gobierne el señor Gabilondo o Gobierno Isabel Díaz Ayuso es todo aquel que no quiere que gobierne la izquierda sabe que tiene que gobernar el que votar a partidos Juan

Voz 0867 30:30 está apelando a este tal

Voz 0662 30:31 yo al al voto de la responsabilidad que era dándose de pero no de voto útil sino que es que el Partido Popular es un partido útil a los madrileños porque hemos hecho grandes cosas por los madrileños y los madrileños lo saben yo estoy convencido que lo sabrán valorar el día veintiséis de mayo con Isabel Díaz Ayuso la cabeza

Voz 0867 30:48 Alfonso Serrano usted cree que más Madrid debe estar en los debates electorales en los medios de comunicación

Voz 25 30:55 mire

Voz 0662 30:57 eh Le le confieso que tengo una doble sensación W pálpito yo soy muy respetuoso con las reglas del juego yo y usted lo sabe lleva muchos tenían mucho electoral y de campaña conozco de la legislación irá ventila y la realidad es que si más Madrid no está en los debates no es porque alguien quiera dejarle fuera los debates sino porque ellos mismos será otro expulsado al elegir como se presentaban a las elecciones si eres ha tenido problemas en sus partidos se dividen creen que eran nuevos partidos Ellos sabían perfectamente que ellos son grandes universitarios gente muy inteligente que sabe perfectamente la ley electoral y sabían perfectamente que cuando decide que habrá Madrid señor Rejón formar más Madrid sabía que en función de la figura jurídica que eligiera para concurrir a las elecciones tendrían derecho a unas cosas y otras no pero lo sabía lo que pasa es que ahora no se puede llevar nadie a engaño pretender decir que que que que los que los poderes fácticos o la o la Junta Electoral Central quiere dejar fuera a un partido o a otro

Voz 0867 31:57 que ustedes recaer ustedes recurrirían ante la Junta la presencia de más Madrid digo

Voz 0662 32:02 bueno yo lo que digo es que nosotros no tenemos ningún problema en debatir con el debatir con el debatir con nadie pero evidentemente por encima de todo respetamos las reglas del juego y las reglas del juego dicen que un partido nuevo no tiene derecho a presentarse a un debate porque precisamente pues por lo que dice la propia Junta Electoral pues nosotros lo respetamos llega la esto es como si tú ponerse en duda el reparto de el reparto de escaños de cumbre al le gusta cosas ya digo es que es un debate que yo entiendo que puede salir el interesado porque crea una sensación de victimismo en quiénes se queda fuera de los debates pero es que en este caso hablando precisamente de Mas Madí ya digo gente muy inteligente gente que sabe perfectamente cuáles son las claves la normativa electoral gente que proviene de la universidad me extraña mucho me extraña mucho que no supieran las consecuencias de sus actos

Voz 0867 32:52 le tengo aquí el día seis de mayo hacemos el debate municipal viene en el PP el PSOE más Madrid Vox ciudadanos Madrid en pie el debate de la serie El País el día veinte hacemos el regional Isolux falta por confirmar Isabel Díaz Ayuso van a estar o dejar la silla vacía lo digo porque usted es el jefe de campaña y remar con un debate de candidatos sí sí sí sí

Voz 0662 33:12 a ver yo digo que había de todo lo puedo confirmar nada porque tenemos evidentemente

Voz 25 33:17 y yo tenemos múltiples quise

Voz 0662 33:19 desde debate nosotros estamos planificando una campaña que como usted comprenderá igual que los partidos oye pues hemos terminado una campaña de generales y a los pueblos rápidamente cuál a planificar la de la autonómica y las municipales tenemos ya les digo es supongo que el resto de partidos igual no os aspectos

Voz 0867 33:37 es un hecho que si tiene la invitación de los mismo día que es el enviamos a ustedes el Islam con un poquito de la demora pero entiendo que que las cosas están bueno tensas en en Génova trece

Voz 0662 33:45 no no nosotros no es una cuestión de tensión es una cuestión de que tenemos múltiples peticiones te multiplex medios de comunicación universidades y evidentes hoy si aceptas todas esto no puede ser hacer porque digo yo creo que se va devalúa el debate y hacer lo que lo que nos interesa Kabir es trasladar el mensaje nuestro proyecto y que la candidata como lleva haciendo desde enero a diferencia del resto de candidatos lleva recorriendo ese los municipios distritos de Madrid y conociendo la realidad de los problemas para elaborar un programa de éxito para la Comunidad Madrid conjugar eso también pues con los debates la reparación César Veloso lleva pues no es fácil pero es que estamos analizando no ya digo que haya de todo le puedo decir nada más yo lo que creo que perdida

Voz 0867 34:26 pero la invitación libres pero el día veinte obsceno Isabel Díaz Ayuso usted también como invitado gracias por estar con nosotros Alfonso Serrano son dos novelas

Voz 0867 36:42 siete de la tarde y treinta y seis minutos último pleno ordinario de la legislatura en el Ayuntamiento de Madrid despedida y cierre y la cosa terminado pues en el tono bronco de estos últimos cuatro años con Martínez Almeida candidato y portavoz del PP subidito de tó no hay con Carmena recurriendo a su mejor arma dialéctica jugar a templar los ánimos Carolina Gómez bueno casi último día de cole aunque falta un pleno extraordinario

Voz 0273 37:03 ese ha hablado de algunos temas que no son puramente municipales

Voz 4 37:06 ustedes quieren regular es ayudar a mí si el paciente lo solicita nunca han estado con el reconocimiento de nuevos derechos en este país no les esperamos en la OTAN

Voz 0273 37:15 el PP y Ciudadanos se han opuesto a la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad la mesa estatal por el blindaje de las pensiones ya habido reproches Ahora Madrid por el CIS municipal que concede a Carmen a la segunda mejor valoración de la serie histórica

Voz 27 37:26 el primero es Gallardón en dos mil siete hay que recordar que han

Voz 0273 37:29 bien ha habido dos sillas vacías la de Enrique de Luna en Martínez Vidal que se han ido a Vox y algunas despedidas como la de Percival Manglano

Voz 1824 37:36 entró en sentimentalismos Amin en fin eso de eso de coges la mano y cantar Imagine y demás eso no va conmigo

Voz 0273 37:42 va a trabajar de becario a un despacho de abogados dice Martínez Almeida también sea despedido de Carmena

Voz 1824 37:47 no hay nadie que se hayan vuelto tanto en el ego en la torre de Cibeles donde tiene su despacho como Manuela Carmena pero me despido de usted usted no se va a quedar en la oposición no va a aceptar el mandato los madrileños este es su último pleno

Voz 1410 37:58 la alcaldesa que preside el Pleno pide guardar las formas un modo de cortesía de compañerismo es una despedida que no tiene que ver con un alegato político precisamente contra los compañeros de los que se despiden son cosas absolutamente contradiga

Voz 0539 38:12 por edad entonces nosotros estamos buscando aquí ya sea ejercicios veo urbanidad cortesía compañerismo

Voz 0273 38:22 a última hora se han aprobado las nuevas limitaciones horarias para terrazas y bares

Voz 0867 38:25 Carolina qué ha pasado con la alcaldesa Carmena que ha entrado ha salido ha entrado ha vuelto a marchar y luego levantado del orden del día su comparecencia esto como lo han explicado hoy en Cibeles

Voz 0273 38:35 sí se ha ausentado dos veces al principio del pleno y cerca de medio día según nos cuentan porque tenía citas médicas también ha retirado la comparecencia a petición propia que hace todos los meses para explicar la acción de gobierno no quería dicen alargar el pleno el Partido Popular tampoco se lo ha pedido

Voz 0867 38:52 Carolina Gómez haya estado en el pleno del Ayuntamiento de Madrid el marido de María José Carrascosa la mujer a la que su marido Ángel Hernández ayudó a morir sea aprobado una proposición del PSOE para instar al Congreso que regule la eutanasia Ángel ha seguido esa parte del pleno desde la tribuna de invitados

Voz 4 39:06 estoy muy agradecido a ellos y a todos los que lo han aprobado que es una granito de arena para que su pérdida o creo que es muy importante sobre todo para la gente que que está viviendo o malviviendo y que está sufriendo porque a afortunadamente mi mujer ha dejado de sufrir pero es necesario que se apruebe la ley de eutanasia sobrevuele la Liga e empieza un ciclo nuevo en en el Parlamento de España y espero que sea buena para las primera leyes que se aprueben

Voz 0867 39:36 nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte primero de mayo de aquí estaremos hablando del mercado laboral de empleo también otras cuestiones con los líderes sindicales Madrid Ellos con López Rey John Deacon Jaime Cedrún como siempre desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana hasta mañana adiós

Voz 0313 41:28 aquí seguimos en La Ventana hace un ratito en nuestra cita con la filosofía nos decía uno de los invitados que el país no está tan mal como a veces contamos sobre todo alrededor de la gente joven hay un montón de tópicos de clichés estereotipos que proyecten una imagen negativa que a menudo no se corresponde con la realidad bueno no lo sé depende vamos a contar historias y a poner datos sobre la mesa saquen ustedes sus propias conclusiones mañana primero de mayo ya lo saben Día Internacional de los Trabajadores mañana pues habrá manifestaciones de protestas en la calle para reivindicar mejores condiciones de trabajo si ponemos el foco en el en el sector juvenil bueno nuestro retrato no es precisamente favorecedor siete de cada diez jóvenes tienen contrato temporal el cuarenta y seis por ciento no encuentra trabajo fijo no hay manera y uno de cada tres estampar esta mañana en Hoy por Hoy Pepa Bueno hablaba con un con uno de esos jóvenes Juan Carlos Alarcón veintisiete años al que la precariedad laboral les condiciona completamente subida presenciado en Ciencias Políticas con un máster a pesar de toda esta preparación saber en qué está trabajando por horas en un comedor escolar

Voz 5 42:42 pues me estoy cobrando ahora mismo doscientos setenta euros está un poquito por encima de la media de mismos puestos en en otros centros pero sigue siendo una cosa que no da para vivir de ello estado trabajando en otros sitios al mismo tiempo iconos así que juntaba un poquito más dinero a final de mes lo que pasa que tomé la decisión de dejar otros trabajos para poder centrarme en estudiar porque veía eh la precariedad de estar en el día a día en varios trabajos a la vez pues no me dejaba estudiar estuvo un tiempo emancipado pero enseguida cuando sacaba el proyecto en el que estaba pues tuvo que volver a casa no sabía que muchos jóvenes hemos aprendido que la que la precariedad no es un paso previo ya a un trabajo estable después no es a intentar ir capeando el temporal según va pasando ir a decisiones vitales que Thomas pues muchas veces son con respecto a eso pues el tiempo que tengo ciertos ingresos más pues me planteo eh pues vivir con con mi pareja me planteo a otros otro lado pero si no pues pues vas tirando con lo que tienes y entre todos sin intentar ir sacándolo pero si yo creo que una de las cosas más graves de la crisis es que para los jóvenes no así una crisis es es que estamos así ya y que no hay visos de que eso cambie de alguna manera

Voz 0313 43:49 para el oído con mi pareja vuelvo a casa de mis padres de formar una familia hablamos claro eso me encantaría pero no puede ser no estable en campaña

Voz 5 43:58 estas cosas de los problemas de los jóvenes que comentábamos de que bueno de verdad que los votos jóvenes votamos poco parece que por eso es una excusa estupenda para no hacer programas de juventud no ir realmente pues hay muchas políticas de juventud y hay mucha gente hablando de hacer cosas para la juventud pero sin com

Voz 0313 44:14 a con los jóvenes no nos encontráramos muchas veces en que

Voz 5 44:17 no se nos escucha a la hora de diseñar esas políticas públicas y cosas como lo que te comentaba antes de de garantía juvenil pues no pasaría si se compara con los jóvenes

Voz 0313 44:25 esta es la historia de Juan Carlos Alarcón eh este años pero hay otras España como la vida tiene Guillén tiene Lien tiene la cara y la cruz tiene teorías absolutamente opuestas vamos a contarles dos ejemplos dos de lo contrario el primero hope in la primera aplicación primera del mundo que permite viajar atención a un mínimo de dos ya un máximo de cuatro destinos pagando el importe de lo que costaría un billete de ida y vuelta que permite de momento permite volar a ciudades de Europa y de América con más de cincuenta destinos a elegir ha conseguido una facturación superior al millón y medio de euros en dos mil dieciocho es una startup española fundada por dos jóvenes de veinticuatro veinticinco años saludamos a uno de sus fundadores Carlos Montesinos buenas tardes

Voz 17 45:18 hola buenas tardes qué tal tocayo

Voz 0313 45:20 oye felicidades por la idea por lo bien que os va como se enciende la bombilla en qué momento

Voz 30 45:26 en muchas gracias al primero bueno pues nosotros éramos nosotros que durante el último año de carrera estábamos viendo cómo cómo organizar un viaje de fin de carrera iba ir haciendo típica búsqueda que hacemos todos pues de un vuelo y de vuelta os dimos Compay si cambiamos la vuelta como algún otro o la otra ciudad y luego volvíamos a nuestras ciudades salía pues podría costar lo mismo incluso a veces menos el problema de esto es que tenemos que buscar la mano y que no sabemos muy bien pues que la después de encajar pero sí existen esos vuelos ocultos que ahora el sistema haber Joaquín que hemos creado pues lo hace automáticamente Gemio segundos

Voz 0313 46:08 actualmente donde podemos volar con vuestra aplicación

Voz 30 46:12 pues actualmente tenemos más de cincuenta destinos entre Europa y América del Norte

Voz 0313 46:18 y los precios haber darnos alguna idea ponnos algún ejemplo concreto

Voz 30 46:23 muy bien pues si estamos acostumbrados a coger vuelta pues por ejemplo a París

Voz 0313 46:29 cinco setenta ochenta euros

Voz 30 46:31 lo algo normal pues por ese mismo precio podíamos ir a París a Milán y a Londres

Voz 0313 46:37 pero sin tener que pagar ni un solo euro más ni uno más en el precio entra el seguro de viaje

Voz 30 46:43 si nosotros lo que tenemos es un seguro que precisamente por las características de este equipo el muy concreto y a varios sitios en lleva a perder alguno de esos buenos que tengas que perder toda la cadena entonces nosotros cubrimos que sea una cancelación algún retraso proporcionamos otro gratuito para poder llegar así entonces chino

Voz 0313 47:05 nueve Hoyo cuántos vuelos habéis vendido ya cuántas personas han utilizado la aplicación

Voz 30 47:09 he vendido ya en en estos tres años más de cuarenta mil vuelos han utilizado hecho persona lo estudias de administración

Voz 0313 47:19 Toni dirección de Empresa en la inversión inicial para poner en marcha esta idea cuál fue por curiosidad

Voz 30 47:26 pues la verdad es que bueno pericial que nada pero sí que lo mínimo que legal para constituir la empresa que son tres mil euros como sabemos así que con lo que empezamos con mucho trabajo e ilusión de los contadores para llevar adelante

Voz 0313 47:42 muy bien Carlos Montesinos XXV Años de muchas gracias amigo

Voz 30 47:47 claro de los otros dos ciudades Blanca Calabuig

Voz 0313 47:50 buenas tardes

Voz 31 47:51 hola buenas tardes pero hay que Calabuig entre ocho años

Voz 0313 47:53 soy de diseño de moda es cofundadora y directora de la vidrio hola en Valencia vidriera es una palabra valenciana que significa hucha y creo que es que teníais unos ahorros de ahí salió el dinero para emprender lo que ahora vamos a contar y cola es un es un taller de joyas de metacrilato gestionado por por Blanca I por un socio que gracias a Instagram está vendiendo casi el noventa y ocho por ciento de sus creaciones en países como Reino Unido Australia y Estados Unidos hoy esta idea tuya hay de de Pablo Nieto cómo surge te pregunto lo mismo que al que al compañero anterior cuando se enciende la bombilla

Voz 31 48:31 se pues surge un poco por casualidad porque nosotros eh que bueno somos sido dices el producto ical queríamos hacer algo conjunto siempre vamos a hacer un bolso y queríamos hace perdimos el tirador este del bolso para poder abrirlo nunca llegó a eso él se se nos ocurrió realizar una pieza metacrilato ya que Pablo había trabajado con este material parece ser que a la gente le gusta mal es que que el bolso en sí vimos también quedaban poco más sencillo en aquel momento era realizar piezas de metacrilato debió metacrilato hay que ir en que el bolso en sí al que ahora se ha complicado un poco ido que decías de la vidrio la efectivamente nuestros empezamos con muy poquito dinero con ochocientos euros que salieron