La Ventana (01/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1715 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias y Venezuela se enfrenta a un Primero de Mayo muy polarizado tanto Nicolás Maduro como el presidente encargado Juan Guaidó han convocado a sus seguidores a participar en movilizaciones callejeras a esta hora no allí incidentes tampoco hay noticias de Guaidó el opositor Leopoldo López continúa en la residencia del embajador español en Caracas desde Estados Unidos el Secretario de Estado Mike Pompeo no descarta que su país eche mano del ejército para intervenir en Venezuela

Voz 0335 00:32 la opción de usar la fuerza militar es factible si eso es lo que se requiere aunque esperamos que no esperamos que haya un resultado pacífico y que se vayan sin violencia estamos vigilando a los que usan la violencia dos responsabilizó haremos pero el presidente ha dejado muy claro que nos vamos a asegurar de que la democracia se restaura en Venezuela

Voz 1715 00:49 Mike Pompeo en una entrevista en televisión Primero de Mayo con brotes de violencia en París en la manifestación en la que participaban o participan los chalecos amarillos de hecho algunos líderes sindicales han tenido que abandonar la protesta a la policía ha detenido ya en esa ciudad a más de doscientas personas vamos a París Carmen

Voz 2 01:04 miles de personas desfilan por el bulevar de Montparnasse en aparente espíritu festivo antes de arrancar la principal manifestación de la capital hubo algunos incidentes eso sí el secretario general de la CGT por ejemplo Philippe Martinez uno de los convocantes abandonó la marcha Martínez ha criticado la represión de la policía ante los graves altercados ha dicho de elementos presentes en la manifestación en la zona donde estoy yo como digo todo transcurre en calma hay eso sí un impresionante dispositivo antidisturbios alrededor decenas de policías a caballo

Voz 1715 01:49 unido a representantes de PSOE y de Podemos a Pablo Iglesias no le ha gustado que Pedro Sánchez convoca a los líderes de PP y Ciudadanos la próxima semana una ronda de contactos a la que él va a ser el último es en recibido en La Moncloa

Voz 0509 02:00 no entendemos que justo después de que la CEOE y el Banco Santander vida a Pedro Sánchez entenderse con la derecha llame a la derecha por teléfono inmediatamente para reunirse con ellos si no hay un gobierno de coalición no hay gobierno estable porque el Partido Socialista tienen menos diputados que las tres derechas solamente si nos ponemos de acuerdo aseguraremos una mayoría parlamentaria frente a las tres derechas

Voz 1715 02:22 el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento José Luis Ábalos ha insistido en que el deseo del PSOE es formar un gobierno de marcado signo socialista

Voz 0509 02:31 lo que queremos es que siendo la primera fuerza y con diferencia respecto de cualquier otra pues que se nos pueda respetar el poder tener un gobierno en esas claramente socialista con la preferencia llegar a acuerdos eh de carácter programático con Podemos obviamente porque tenemos una experiencia previa de colaboración compartimos una sensibilidad entorno a la superación de las desigualdades apostamos por la justicia social

Voz 0821 03:04 manifestación del uno de mayo en Madrid por el Día del Trabajador con marcado carácter electoral además de pedir la derogación de la reforma laboral de la ley de pensiones Si el fomento de la igualdad de género los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras Luis Miguel lo perrillo de Jaime Cedrún han celebrado el triunfo de la izquierda en las elecciones del domingo

Voz 5 03:20 son ciento treinta años ya que se fregando los mismos que tiene la gente y desde luego bastante contentos después de las elecciones que hemos tenido que ir ganando en la pierna izquierda

Voz 0509 03:31 Gaal mostrar solidaridad a toda la clase trabajadora hoy muy especialmente acordarnos de la clase trabajadora en Venezuela

Voz 0821 03:40 esta tarde podrán escuchar ambos en La Ventana de Madrid con Javier Casal en la manifestación de esta mañana han estado presentes algunos líderes políticos como Íñigo Errejón Ángel Gabilondo Pepe Fernández o Jorge García Castaño no asistido la candidata popular a la Comunidad Isabel Díaz Ayuso que hoy ha dicho que el PP ya es otra vez el partido favorito de los votantes

Voz 6 03:59 los votantes del Partido Popular están volviendo a la gente que había buscado otras opciones están volviendo he directamente con el Partido Popular por eso sé que vamos a ganar las elecciones de mayo vamos en cabeza los primeros pero es que además todo el mundo está es favorito después de lo que ha sucedido y que al final la fragmentación del voto ha conseguido que Pedro Sánchez esté en La Moncloa

Voz 0821 04:22 el Poli pues el polideportivo de La Cebada en La Latina va a comenzar a construirse este verano el Ayuntamiento acaba de adjudicar la obra por diez millones de euros esperan que esté terminado en unos veinte meses a principios de dos mil veintiuno El centro incluirá una piscina pública un gimnasio una cancha de baloncesto eso y un rocódromo y el puente de mayo comienza con un tiempo primaveral en toda la comunidad cielos despejados y temperaturas por encima de los veinticinco grados que podrían dejar algunas tormentas al final de la tarde en la zona de la sierra el resto del puentes espera un tiempo tranquilo con mucho sol y temperaturas agradables

Voz 0313 05:34 hola buenas tardes en los que ya tenemos una edad estamos acostumbrados a que un día como hoy Primero de Mayo afloren casi todas las palabras del vocabulario sociolaboral que aprendimos hace un montón de años derechos explotación huelga salarios horarios manifestación despidos empresarios conciliación trabajadores pero hete aquí que hoy he descubierto a un concepto nuevo y creo que tiene toda la razón de ser proletariado digital el invento unos mío eh le corresponde a un filósofo alemán que se llama Markus Gabriel al que hoy entrevistan en el diario El País este hombre este pensador define a los gurús de Silicon Valley y a las redes sociales como grandes criminales porque son ellos precisamente dice quiénes los han convertido en eso en proletarios digitales a su servicio su último libro titulado el sentido del pensamiento plan da la paradoja de que hoy los seres humanos tienen más conocimientos que nunca pero que tampoco nunca han sentido que saben menos eso tendría que ver con las seis News claro con las mentiras al por mayor pero también con la crisis de representación es decir no fiarse ni de los políticos ni de los medios tradicionales ni de las instituciones ni de nada ni de nadie Markus Gabriel lo tiene muy claro trabajamos para Facebook o para Google porque con sus algoritmos su Software su inteligencia y aprovechando el rastro que dejamos nos convierten en adictos son dice como Philip Morris o la heroína este filósofo habla también de una efervescencia sentimental inducida en contra de la razón y el pensamiento que explicaría entre otras cosas el triunfo de la política identitaria el egoísmo y el resentimiento Bono yo no sé si a este hombre le picó de pequeño el virus del catastrofismo o tiene más razón que un santo me inclino a pensar e más lo segundo que lo primero aunque tal vez la verdad este a mitad de camino peros que hoy además al ver al fundador de Facebook Mark Zuckerberg anunciar que se compromete con la defensa de la privacidad decir además que el futuro va a ser privado después de todo lo que ha ocurrido en Facebook del robo de datos de noticias falsas de interferencias en procesos electorales en fin criminales no sé pero que ese cachondeo un poco de nosotros eso sí lo tengo bastante claro bienvenidos a La Ventana

Voz 1715 10:33 tomamos café aquí en La Ventana con el adjunto a la dirección de al Diario de Mallorca Matías Vallés buenas tardes

Voz 0787 10:38 es bueno estar descartar amigo cómo estás muy bien notan apocalíptico como tú eh

Voz 0313 10:42 bueno yo no yo citaba yo citaba al citaba al filósofo estará mono filósofo de de treinta y nueve años pero con con cosas muy interesantes en cualquier caso Matías me han dicho que hoy tienes ganas de asomarse a la ventana con dos preguntas porque Sánchez lo hace siempre todo mal que era un poco la el título del artículo que escribía ayer hice existe un detector de dictadores que eso me parece muy sugerente la verdad

Voz 0787 11:04 sí sí eso es la primera es que me pasa vi veo lunes la portada deliberación en Francia o Le Monde en Francia dedicada íntegramente a Pedro Sánchez sabemos cómo son los franceses son nuestros hermanos también son nuestros vecinos el chovinismo francés se entregan absolutamente no sólo esto sino que la portada liberación que es una foto gigantesca de Pedro Sánchez ponen una palabra en castellano Remón tal y además me parece un gran titular titular muy acertado Le Le corona el salvador de la socialdemocracia no española europea dice has salvado a Europa de que está que que estaba víctima de los populismos Si comparamos este este fervor no de cabeceras que tenga ninguna debilidad por Sánchez por España con lo que con las con los titulares españoles mucho más moderados el Gobierno Frankenstein pero tendrá que pactar pero no sé qué pero no consigue siempre me parece que que se están negando unos méritos que a sus predecesores tuvieron más fáciles más fácil de conseguir es decir si cuando es cuando se dice que sí que las derechas no suman y sólo restan décimos vale de acuerdo pero si hicimos gracias a Pedro Sánchez esto no no Pedro Sánchez no puede ser no puede ser nunca el responsable de nada bueno que haya hecho la izquierda creo que esto hay que corregirlo

Voz 0313 12:05 yo eso que lo atribuye estuve

Voz 0787 12:07 pues hombre está claro que el se creo enemigos está claro que en el

Voz 0313 12:11 bueno pero como todo el mundo como casa todo el mundo hizo

Voz 0787 12:14 hecho una política de confrontación es el eterno superviviente quiero recordar sin hacer ninguna valoración que se nos recomendaba a Susana Díaz como presidenta del Gobierno de España esto conviene recordarlo y esto lo lo lo predicaban los grandes popes del socialismo se hablaba de los de la de aquellas virtudes de Rajoy del extraordinario manejo de los tiempos de que la corrupción no se paga etcétera yo yo yo creo que el paga el haberse sigo pues como el niño rebelde que que ha roto con todas estas tónica pero creo que algún mérito habría por lo menos que concederle por lo menos los dos o tres días después de las elecciones ya habrá tiempo luego para criticar a su Gobierno

Voz 0313 12:46 segunda pregunta existe un detector de dictadores pues no lo sé porque te lo planteas saber

Voz 0313 15:20 Jaime García Cantero buenas tardes

Voz 10 15:22 muy buenas tardes Jaime es el director de contenidos de

Voz 0313 15:24 esta Retina del diario El País que conocen casi todos los oyentes de de La Ventana tú tú te sientes proletario digital Tete ajusta el traje de esta definición del del filósofo alemán que comentado hace un momentito

Voz 10 15:35 yo creo que que desde luego no queremos que cada vez cada vez somos más parte de este tema pero eso lo defiendo sexto europeo justo cuando interesante es por supuesto que somos parte de este colorista quedado digital eh que estamos empezando a vivir

Voz 0313 15:50 lo que pasa que como además esta esta entrevista de hoy en el país muy interesante y muy recomendable coincide con la presentación ayer por parte de de mar su que verde de todas las novedades que prepara Facebook tanto al funcionamiento de whatsapp como el Messenger como Instagram como como cuenta de compras básicamente a todo eso y el gran titular es decir nos comprometemos con la privacidad de los usuarios y el futuro va a ser privado yo en fin sinceramente igual fin de falta conocer algún detalle pero Jaime a mí me suena un poco además sin pedir perdón en ningún momento por lo que ha ocurrido me suena un poquito Najwa igual burla este excesivo pero un poco decir mira yo paso

Voz 10 16:26 que no sé no sé creo que escuchar a ver hablar de privacidad no sería como cara Pablo Escobar hablar de campaña antidrogas no es Oliver negocio dijo que revertir estos otro gigante en justo lo opuesto a la privacidad entonces para que para que entendamos un poco el el el modelo son compañías que vengan chivatos entonces es aquella manera yo espero la ciudad creo que eso es bueno nosotros no que están hablando de confidencialidad no pudo entrar en la cuentan los demás pero en ningún momento como decías Chacín ninguna autocrítica que todo hecho Mi tampoco se explica que es Laurence interrogantes es que están haciendo con los datos como nunca ha venido por ejemplo en campañas electorales en cada vez más publicidad más agresiva yo creo que hay que entender que el modelo de estas compañías es una ciudad que nosotros para ellos no somos en Twitter proletarios pero luego no somos clientes de Facebook somos productos de Facebook o como algún prestador somos la carcasa de producto de Facebook porque nuestros datos pues creo que es una que tenemos que hacer no no no es neutra y tenemos que empezar a tomar medidas para nosotros personales sociales y ambiente propio político no para para parar este plataforma que estamos viviendo

Voz 0313 17:37 déjame incorpora a la conversación alguien que estuvo anoche en San José en esta presentación pública de haber Rosa Jiménez Cano buenas tardes

Voz 10 17:45 buenas tardes qué tal Rosa cómo estás

Voz 11 17:48 muy bien preparado para segundo día de conferencia que coincide bastante con lo que está contando Jaime porque hoy habla el director técnico que es todavía más aburrido que cuando habla el tema va muy al alinear a lo que estás comentando Yes responsabilidad entonces es una broma no ayer broma manera privacidad oye responsabilidad yo iba a ir de cómo el diseño condiciona cómo nos comportamos pero bueno hablar de diseño inclusivo de inteligencia artificial como condicionan nuestras decisiones entonces como una vuelta de tuerca más sobre lo que hemos estado lo que estabais a mismo comentando uno de los puntos que para mí llamó mucho la atención hablando de privacidad es que han dicho que se van a centrar en grupos para lo importante son los grupos amo precisamente ahí es donde está uno de los problemas clave yo esto lo relacionamos directamente con elecciones fe Muse condicionamiento entonces lo que están haciendo es realmente en vez de arreglarlo meter las cosas debajo de la alfombra ahora no compartimos públicamente y empezamos a compartir bulos que es uno de los grandes problemas que tiene como cuarta en India hay muchas sociedades lo que va a nacer es decir como ya no se ve ya no está

Voz 0787 19:03 sí sí sí sí siempre el futuro va a por lo menos al decir que el futuro va a ser privado reconoce que el pasado incluso el presente no han sido privados de decir que que Facebook ha desobedecido sus principios fundacionales yo creo que es un dato muy elemental pero evidente Mark Zuckerberg tiene treinta y cuatro años ahora mismo veo dio la edad lo que ha conseguido este esté casi casi casi adolescente casi veinteañero y los dos principios que él da son lo Gimeno y lo encriptado es decir que se pueda disolver la formación para que no se puede archivar lo encriptado que lo que decimos la privacidad con cuidado la privacidad del contenido no del contexto es decir Facebook no utilizar el contenido politizar todo el contexto del horario de la conversación del tono de la conversación de forma toda conversación es decir seguirá comercializando los datos yo que lo que preguntar Rosa tú que lo has visto en persona es realmente la ironía con que la que él mismo reconoce que no tiene la misma es la mejor reputación sobre privacidad ahora mismo Facebook no dice por ponerlo suave ahora nos puede creer nadie fue fue así exactamente

Voz 11 20:00 eso es confundió el creía que estaba nuestro auditorio en el que iba a tener más que complicidad y que elaboró hacer gracia entonces tenía lo momento son los que tenemos que Regueiro aplaudir y todo el mundo se miraba como eh entonces hay unos mil un hueco muy extraños en los que él incluso mira sí que hay un matiz ahí normalmente esto quería ser una conferencia de desarrolladores la de Google es así que es la semana que viene ya es una exaltación de la ingeniería esto yo convertido mucho en una conferencia en Marte lo que hacen es enseñarte cómo sus herramientas para hacer negocio dentro pero no tanto para construir dentro ya no se pueden construir tantas cosas dentro porque están llevando al extremo lo que siempre se les ha criticado que son un jardín vallado si te fijas en las compras que ido haciendo Facebook siempre son por donde se les va la gente entonces o lo compran o lo copian suman pues sí las Story fue el no lo quieren vender lo copio y los ministros entonces por eso entrar en Instagram por eso compraron whatsapp les interesa saber por dónde se va al usuario entonces Jean la ingeniería sí pero hacia dentro ya no es tan fácil ser Partner de ellos ser socio construir algo sino lo que quieren es que puedas vender dentro que puedas en arte pero no tanto éxito de público que él esperaba ha caminado mucho es muy muy muy marketing no visto de manera despectiva porque es su negocio pero sí llevado al extremo

Voz 0313 21:26 pero estaba pensando que en todo esto que comenta Rosa estaba pensando Jaime qué conceptos que están en el en el en el debate sobre esta que estamos comentando conceptos como hemos hablado de de proletariado digital pero como colonialismo digital o imperialismo digital a partir de los famosos Rafa no Google Apple Facebook y además son bueno no no no son una quimera eh no no son conceptos que debamos arrumbar a la hora de discutir de esto eh

Voz 10 21:51 que el dinero que el símil del colonialismo es tremendamente acertados dejarle él al final pedirle desde que el millones bienes europeos desde que nos levantamos supeditan supeditan estamos terminando veo las arcas Atlántico Norte Serbia ligada a la inversa que ha cambiado vea no pero pero ésta si no el él estaba entrenando bien peor su casa extranjeras que no tributan que teniendo en otros países no debe fijar

Voz 12 22:22 tremendamente no

Voz 10 22:25 entre tanto éxito está muy claro yo creo que el que tiene una hornada los sentidos ya en su libro estos imperios más poderosos que los países hablamos de compañías que tienen factura el que superan el PIB de muchas naciones que se atreven a a Nóbeles especiales con especialmente en el caso lo bueno es que yo creo que sí este es el caso hemos confundido si mi usábamos del civil de Facebook cuando una plata no es una plaza son centro comercial

Voz 0313 22:59 exacto comercial exacto

Voz 10 23:02 la vida cuando vienen no

Voz 0313 23:04 hay una diferencia muy interesante no nos flojea un poco la comunicación con con él pero le damos las gracias a Jaime García Cantero al director de contenidos de la revista Retina del país por estos minutos que han sido muy esclarecedores Ros alguna cosa más tú desde San José

Voz 11 23:18 que me inquieta es que no hablan de cosas profundas como o de las que nos decía que una me al mundo como realidad virtual como hace dos años cuando íbamos a comunicarnos por telepatía escuchar por la piel y todas estas cosas futuristas han desaparecido del mapa son más pragmáticos que nunca y más desconectados de la sociedad

Voz 0313 23:40 no eso Rosa que es decirle algo Matías

Voz 0787 23:43 es decir que visto que Zuckerberg Hachuel el viraje ideológico más fuerte antes de Pablo Casado en el PP del País diré

Voz 0148 23:49 a sonar Pablo Casado pasando eh

Voz 0787 23:51 la ultraderecha el centro te iba a pedir si tú ves que Facebook se va hacia Instagram si esto que se dice que está emigrando hacia Instagram si es correcto lo digo para saber a qué rehén me tengo que apuntar

Voz 11 23:59 total porque mucha gente cuando dices borra facebook facebook pero dejan este igual Whatsapp son la misma cosa sí que hubo un aparato que probado me llama la atención por lo bien hecho que está pero creo que están fracasando porque han hecho el peor Time del planeta el peor momento para lanzarlo eso se llama portal y claro precisamente es un portal para que te metas en su jardín entonces es como estos asistentes que tienen más van a tener en casa pero matiza además con cámara desde entonces meter Facebook en tu casa

Voz 0313 24:31 el portal este a Europa

Voz 11 24:32 va a llegar a España antes de final de año

Voz 10 24:35 vale como yo lo tengo en casa

Voz 11 24:38 lo que tiene es la han trabajado con gente de Hollywood en retina Review siglo querido buscar a ir y lo que no para trabajadores con directores y entonces el aparato sabe quién está hablando sea digamos que yo paso las Nochevieja fuera de casa me da pena con esto es como se hiciera una videollamada con mi familia pero recrean muy bien quién es el protagonista de cada lugar quién está hablando le acerca le aleja conoce el plano americano sea Chávez de cines te digo es como si tuvieras un realizador con inteligencia artificial que sabe quiénes protagonista de la escena de este creaba una sensación de estar en él

Voz 13 25:11 yo creo que vamos que nos vamos acercando cada vez más por distintos caminos al show de Truman no sea cada vez tengo menos duras de verdad Rosa Jiménez Cano un abrazo compañero

Voz 0313 25:22 si es buena o en Matías de verdad interesante preocupante pero fíjate hemos hablado hemos acuñado este concepto del del filósofo alemán del proletariado digital muy bien estos ahora y lo podemos discutir analizar etc etcétera hace unos años no tantos lo mejor cuarenta años por decir algo cuarenta y pocos cuando había que pelear por los derechos de los trabajadores en los mecanismos serán otros los peligros y los riesgos también por ejemplo en España

Voz 0313 26:05 soy Luis ya conmovido conmocionado por unos sucesos que hoy Primero de Mayo el Día Internacional del trabajo de los trabajadores y tal merece la pena que recordemos eso ocurrió el tres de marzo de mil novecientos setenta y seis no hace tanto tiempo con Franco ya han muerto cinco trabajadores murieron inocente Henares más centenares resultaron heridos en unas cargas policiales contra obreros que se habían reunido en asamblea en Vitoria para eso para para defender sus derechos no hoy se estrena en los cines una película llamada Vitoria tres de marzo de Víctor Cavaco que recuerda la matanza ir recuerda muy importante

Voz 3 26:45 que nadie pagó por ella

Voz 8 26:47 hoy aquí en esta iglesia

Voz 15 26:50 estamos gestando Mundo Nuevo y más justo cosa que me dejéis hacer las cosas a mi manera yo no estoy dispuesto lo ahora nos vamos a quedar con estos sueldos de mierda toda mi vida qué cosas más que un asunto ese muerto Franco no esperamos para cambiar

Voz 3 27:19 bueno fracasar lo que estamos son sólo pasos de la victoria

Voz 0148 27:23 sí que hemos luchado

Voz 0509 27:27 la asamblea de mañana en San Francisco podemos desconvocar la huelga en las empresas

Voz 15 27:32 quinientos hombres preparados en la calle repartir unos palos después negociaremos una súbita un par de semanas habrá olvidado todo

Voz 0313 27:38 Delia Tobias arratsalde on buenas tardes arratsalde

Voz 0148 27:41 con Carlos muy buenas tardes ya compañero de SER Vitoria que tenía

Voz 0313 27:43 el hoy oportunidad de hablar con el director con Víctor Cavaco con sus protagonistas ha podido verla empecemos por la película ya que las visto qué te ha parecido qué tal cuenta lo que sucedió

Voz 0148 27:54 bueno pues se lo cuenta a través de una ficción Carlas está basada en la realidad pero lo cuenta a través de una ficción la protagoniza una familia vitoriana tienen una hija Begoña que se enamora de uno de los líderes de las huelgas ella poco a poco va descubriendo a través de su novio la realidad de esas luchas obreras que está viviendo su ciudad que está viviendo su tiempo no hay es una chica joven es una chica inocente pero va creciendo en conciencia como persona a lo largo de esos intensos días de todo lo que va ocurriendo esos días previos al tres de marzo asambleas manifestaciones detenciones la película precisamente en aquel miércoles también tres de marzo con la matanza de la iglesia de San Francisco en amaga con el funeral posterior algo muy valioso con lo que ha contado el equipo de la peli Carlas son imágenes reales imágenes y audios reales de la época que ponen los pelos de punta si te parece vamos a escuchar un audio real de la policía tras la matanza hizo un audio del multitudinario funeral cuando uno de los líderes

Voz 0313 28:56 no guerreros tomó la palabra

Voz 4 28:59 pelos de punta

Voz 16 29:01 a ver un héroe para J I cambio habido una masacre cambio de acuerdo de acuerdo cambios pues es una masacre escondió

Voz 17 29:13 no hay nada que que hubiera

Voz 10 29:14 no era más grande

Voz 17 29:19 pero no adioses servicio

Voz 18 29:40 bueno del día

Voz 0148 29:52 cinco mil seis mil pesetas más eh Carlas una jubilación justa por eso murieron aquellos trabajadores Itu lo decías que si la había visto ya lo mío no así un pase en gran pantalla vamos a decir que yo creo que merece la pena ver eso ha sido un pase especial y la verdad es que sí pido mucha emoción lo que pasa que yo no soy acrítica este asunto es muy especial como para todos los vitorianos también para mí no además yo soy del barrio de Zara maga de Familia que lo vivió en primera persona y creo que mejor que mi opinión es que escuchemos la de alguien más autorizado la de Andoni chasco es protagonista de la historia real miembro de la Asociación de Víctimas del tres de marzo

Voz 19 30:27 hombre yo la primera vez que la vi fue en el cine Maldini en Donosti y me pareció ya muy buena luego la segunda vez que el uno de marzo en Gasteiz todavía me pareció mejor no pues no es que no se sientes que refleja más allá de la afición a cuenta de unos hechos reales a través de una historia ficticia una hay una historia de amor entre dos protagonistas yo creo que refleja fielmente cómo fue aquel movimiento artístico aquella complicidad de la el Estado con la patronal con los empresarios pues para abortar aztecas ilusiones que se tenían de están vías a una dictadura atroz que estábamos sufriendo izquierdo era una un espacio que pleno

Voz 11 31:16 en libertades y derechos e injusticias

Voz 19 31:18 no no yo creo que eso lo refleja fielmente la película por eso la gente yo creo que vas al

Voz 20 31:25 sí de muy emocionada y muy

Voz 19 31:28 muy concienciada no de los que sería para un entonces

Voz 20 31:32 y más aún eh

Voz 19 31:34 como se refleja al final de la falta de justicia y la impunidad total que que recae sobre aquellos ellos hechas no

Voz 0313 31:43 el testimonio más interesante Delia porque además creo que es lo que contaba que es cierto que el director echarle película por dos motivos por un lado para que la gente que no que no lo sabe conozca esa esa historia la gente más joven seguramente

Voz 0148 31:54 sí sí pero también para reivindicar que sado justificaron efectivamente todo el mundo coincide en que era una película necesaria tú decías de la gente joven no la protagonista Amaya Aberasturi es jovencísima pero es de aquí vizcaína decía que sentía vergüenza porque no conocía absolutamente nada de lo que había ocurrido es uno de esos hechos que quedaron en un cajón en las

Voz 0787 32:13 o es que incluso entre las matanzas desgraciadamente la transición en la matanza de Atocha monte

Voz 0313 32:19 hay un error de nomenclátor

Voz 0787 32:22 se llamaba en el en el subconsciente colectivo sucesos de Vitoria sea como si hubiera sido un incidente digamos casi casi de tráfico demuestra que el franquismo no murió con Franco porque ocurre cuatro meses

Voz 0148 32:30 el banco lo que te Lopetegui

Voz 0787 32:33 Delia es una pregunta desde fuera por supuesto puede entender bien los hechos y la película alguien que no esté al tanto de la realidad de Vitoria que no teme metido en la en la realidad de Vitoria o el País Vasco

Voz 0148 32:42 el como te decía evidentemente ha de estar tan empapada de aquella realidad es complicado explicarlo pero supongo que sí y además mira te lo va a explicar precisamente Víctor Cavaco el director la impresión con la que se queda el personal cuando se enfrenta a la película

Voz 21 32:57 después de verdad película todo el mundo se queda como como bloqueado como muy impactado no y eso me llama mucho la atención el también nombre sabemos que lo lo que pasó fue muy grande pero pero que la gente se quede en el cine como con esa sensación de vacío pues es muy importante

Voz 0148 33:21 decían los actores que la la población de Vitoria era una protagonista más además de los personajes que se han escrito no buena pidieron extras estuvieron perdóneme la expresión a casco Porro porque todo el mundo quería formar parte de aquella página de la historia de Vitoria Gasteiz dos de ellas dos vecinas de Zara Maga eran niñas entonces Vega Estébanez Conchi Martínez y calla merece la pena escucharlas

Voz 22 33:45 sí yo lo lo recuerdo por porque no llamaron a a salir antes de clase ya avisaron en las casas que fueran nuestros padres a por nosotros y a mí nunca me venían a buscar hermanos íbamos poner manos a convecinos y el que estuvieron allí los padres y la policía pues sí sí eso no lo he olvidado porque luego no he sido consciente hasta hasta hace poco de lo que de lo que fue la realidad

Voz 0148 34:12 bueno Concha Martínez de callarnos contaba que sus padres estaban dentro de la Iglesia y que no se lo pensó ni un momento cuando dijeron que esta página de la historia iba a cobrar vida en el cine

Voz 0313 34:24 brazo Delia muchísimas gracias Vitoria tres de marzo se estrena hoy en los cines

Voz 24 34:33 te sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien fuiste La Ventana

Voz 3 34:46 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 25 34:54 los niños crecen excepto uno no tener dining Xavier que van a crecer Wendy lo su siguiente Manet cuando tenía dos años estaba jugando en un jardín arrancó una flor más y corrió hasta su madre Conil supongo que debía estar encantadora

Voz 0313 35:14 la no

Voz 3 35:18 por qué no para siempre

Voz 25 35:21 no hablaron más del asunto pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer siempre se sabe eso a partir de los dos años los dos

Voz 8 35:31 marcan el principio

Voz 0335 35:34 Peter Pan James Barrie mil novecientas dance

Voz 1114 39:46 hola qué tal muy buenas tardes ya ha pasado a casa

Voz 0313 39:48 las

Voz 1114 39:50 bueno pues se ha sentido indispuesto está en Oporto está ingresado con un problema cardíaco e desconocemos el alcance esperemos que no sea gran cosa pero el susto si ha sido morrocotudo y ahora hay que está en un hospital en en Oporto así que dos pendiente del portero del Oporto que fuera de la sección española se ha sentido indispuesto pero no sé el grado esperemos que sea poca cosa y que pronto Iker vuelva a los terrenos de juego y evidentemente la vía normal

Voz 0313 40:14 mira no te retires Javier porque tenemos en en línea Aitor Hernández corresponsal en Portugal Aitor buenas tardes hola

Voz 11 40:20 buenas tardes tiene algún dato más usados

Voz 0313 40:22 ha operado a Iker sabemos algo más au

Voz 33 40:24 a ver os cuento y la cuestión es que ha sufrido un infarto de miocardio mientras entrenaba con el equipo esta tarde tras trasero hospitalizados y le realizó un cateterismo y cuentas fuentes hospitalarias indican que se encuentra fuera de peligro pero no obstante los medios portugueses ya adelantan que que no volverá a participar en partidos durante el resto de la temporada tiene en cuenta que el portero tiene treinta y siete años aunque acaba de renovar con el Oporto ya ha indicado que quiere quedarse solo hasta concluir su carrera Hilla ha afirmado en varias ocasiones que planea retirarse a los cuarenta años

Voz 0313 40:58 bueno lo que pasa es que con esta noticia Javier en fin adelantar acontecimientos no pero una persona un deportista de élite de este nivel y con esta trayectoria que tenga un susto morrocotudo no sé si posiblemente le fuerce a replanteo tengo idea eh pero iguales

Voz 1114 41:11 hablar un poquito o Carlas hay que tener paciencia está todo súper avanzado y hoy en día es que eso no es casi nada os llamo que vamos a ver Salgado de

Voz 0313 41:21 pero un infarto no es ninguna broma no no ninguna

Voz 1114 41:24 veinte sí sí y además puedo hablar de ello pero hay que decir que afortunadamente no hay que ver el grado que tenga evidentemente de de de esperemos que no sea mucha cosa pero bueno evidentemente lo lo primero es que el la persona Iker Casillas y el segundo evidentemente si puede no volver a jugar pero bueno su carrera deportiva ya está hecha evidentemente lo que importa es la persona Iker ojalá como decía otro compañero desde desde Oporto pues sea eso que pronto le veamos ya en en la calle al propio de Casillas

Voz 0313 41:52 un susto morrocotudo si como dice de última hora que acabamos a contarles aquí en la SER Iker Casillas detiene un infarto está fuera de peligro continúa ingresado en el hospital Javier Herráez Aitor Hernández abrazos a los compañeros

Voz 11 42:03 ahora sí

Voz 34 42:08 gracias

Voz 1114 43:35 pues estaríamos en el túnel de vestuarios porque estamos justo en los minutos previos a esas dos nuevas grandes manifestaciones dado desde los dos bandos

Voz 37 43:43 con el bono con el pretexto del del uno

Voz 1114 43:46 de de mayo el Primero de Mayo Guaidó está calentando el ambiente vía redes sociales esta mañana ha convocado en quince puntos de Caracas habla de que espera que sea la manifestación más grande en la historia y hace un llamamiento a sus seguidores diciendo Nos vemos en la calle inmaduro también está activo en redes sociales esta mañana el también celebra dice la fiesta de trabajo con nosotros venceremos ha aprovechado también para recordar que justo tal día como hoy se cumplen dos años de lo que él llama un momento histórico en la historia de Venezuela eh que fue el momento en que convocaron la Asamblea Constituyente

Voz 0313 44:16 sí se celebraron en verano del dos mil diecisiete

Voz 1114 44:19 el momento en el que para muchos supuso la ruptura con la legalidad porque estaba al mismo tiempo deslegitimado la la Asamblea Nacional que había sido elegido de elegida en las urnas en diciembre de dos mil diez estamos en esos minutos previos Se están con Hernando ya seguidores de uno y otro bando en las calles de Caracas estaremos pendientes durante la tarde de cómo evoluciona en estas manifestaciones

Voz 0313 44:38 hasta ahora hablábamos con la compañera del nacional con María Salazar irá hemos invitado una vez más asomarse a la ventana a ver qué datos tiene anhela buenas tardes hola

Voz 10 44:47 hola Carlos placer saludarlo un abrazo a la audiencia como están las cosas ahora mismo qué nos puedes contar

Voz 38 44:54 bueno hay muchísima expectativa sobre lo que pueda suceder en los acontecimientos de ayer que fueron verdaderamente extraordinario

Voz 11 45:00 no claro que aquí

Voz 38 45:02 sí Juan Guaidó y líder de la oposición y presidente de la Asamblea presidente encargado eligió al Gobierno lo que se llama un madrugó una porque el Gobierno no se esperaba lo cual quiere decir que le han fallado sus su su inteligencia y contrainteligencia de hecho el director del Sevilla que es el cuerpo de seguridad que tiene por supuesto de la policía política el director fue quién liberó a Leopoldo López de su prisión en su hogar fue verdaderamente muy emocionante ver a este líder del oposición fundador de Voluntad Popular Leopoldo López liberado por sus custodios al lado del presidente Juan Guaidó entendemos que se encuentren en este momento en la en calidad de huésped con junto a su familia en la embajada España pero hay que salir de la importancia a este acto que vio pasar hace mucho tiempo de de de haberse liberado de que Leopoldo López uno de nuestros principales estrategas

Voz 0313 46:04 no

Voz 38 46:05 de hecho esta acción día ayer junto a Guaidó pues evidentemente lo evidente sea como un gran paso necesitábamos que saliera para actuar en él como les digo es un gran estrategia estratega ir demostró siempre ser un gran planificador junto a White Juan Guaidó los dos han demostrado tener un grandísimo coraje claro que el Gobierno inmaduro e lógicamente afirman que esta acción de ayer fracasó este en eso es parte del guión gubernamental yo veo la oposición totalmente fortalecida con electrodo con estos dos dirigentes y sobre todo con la liberación o de Juan Guaidó que se les que se le escapó en las narices prácticamente no

Voz 0787 46:50 yo soy una una cosa María María ha visto desde España es lo de siempre no en el Caribe tiene un sabor especial el marxismo caribeño este este Juego de Tronos caribeño de Venezuela pero yo te pregunto una cosa cuál es la situación física de Guaidó en Venezuela es decir porque desde fuera parece extraño que pueda parece que puede circular libremente incluso la liberación de López al margen de los fallos de los servicios de inteligencia es muy extraño no que una persona que llaman golpe de Estado siga libre en la capital y pueda hacer una vida más o menos normal

Voz 38 47:20 el régimen es un golpe está esto no fue un golpe de Estado el es el presidente encargado constitucionalmente no se puede hablar de está de hecho militares que aparecieron con ellos no tomaron ninguna institución militar no hicieron ningún pronunciamiento simplemente lo acompañaron eso es importante destacarlo ha no fue buena intentona militar simplemente ese revelaron unos militares activo uniformado y armado que se colocaron al servicio del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó a quienes reconocen como presidente encargado esto es muy importante ya además como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Voz 11 47:57 luego es un golpe de Estado es el argumento

Voz 38 47:59 eso que maneja precisamente del Gobierno lo amigo de Podemos en España

Voz 1114 48:03 marea negra crees que veremos esta tarde a bueno esta mañana en en Caracas a Leopoldo López en la calle en las manifestaciones

Voz 38 48:10 mira son impredecibles da el hecho de que esté en calidad de huésped en la en la embajada España no así la podríamos verlo en en las calles es impredecible yo creo que estas horas que que que vienen van a ser cruciales como fueron también la abría ayer indudablemente importantísima el Gobierno perdió perdió pueblo este que en la calle perdió sus contra inteligencia manejo mediático y apoyo internacional hay también que que entender en este balance que estamos haciendo que el Gobierno bien su fisuras muy grandes bueno él mimo hecho de que el Gobierno dijera que tiene en la situación controlada en la Fuerza Armada Nacional no es verdad porque el hubieran puesto el guante a Guaidó ya ya ya Leopoldo lo privó era omitió para eso no es verdad porque el director del Sevilla no solamente estuvo detenido capturar sino que ya se le va tan bien no de manera que es una gran debilidad lo que está demostrando el Gobierno eh además Leopoldo López como te digo es la joya de la corona entre los presos político que que haya sido liberado presumimos Custodio es un hecho absolutamente excepcional Maduro estuvo escondido durante todo el día no apareció sino doce horas después en una cadena que además nacionalista grabada este sin titubear cuando ni siquiera habló de de lo que tenía que hablar es de lo que fue del de lo que realmente sucedió esté tampoco o también había que habría que que destacar las declaraciones que se han eh que que han anunció las acciones que han anunciado el Gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado Mike Pompeo que aseguró hoy que su país está preparado para adoptar acciones militares que la crisis política que atraviesa Venezuela Ike sí eso es lo que se requiere acciones militares eso es lo que Estados Unidos va a seas iré hechos cerraron el espacio aéreo esto importantísimo Estados Unidos prohibió volar por debajo de los veintiséis mil pies sobre el espacio aéreo de Venezuela qué significa es tu indudablemente que en el tablero hay hay muchas piezas de ajedrez muy solamente lo lo Estados Unidos Cuba ir Rusia que según los Bussereau del Gobierno de Tron impidieron que que que se fuera ayer

Voz 10 50:34 es para Cuba claro que Rusia está jugando aquí muchísimo

Voz 1114 50:37 también estos movimiento diplomático Pompeo anunciado que va a hablar con Labrof hoy sobre la situación diplomática Moscú ha negado todo lo que declara ayer Washington diciendo que forma parte de esa guerra de desinformación efecto

Voz 0313 50:47 pero bueno está claro que estamos frente a unas horas a una jornada absolutamente decisiva así que María anhela vamos a seguir en contacto si te parece y cualquier novedad la la ponemos en antena de acuerdo

Voz 10 50:58 con muchísimo gusto muy muy grande de verdad gracias buenas tardes buenas tardes cómo es un sociólogo venezolano

Voz 0313 51:07 EFE sólo Universidad Central de Venezuela es un investigador asociado del Institut y además de uno de los intelectuales más reputados de de ese país yo estaba la novela de Vargas Llosa de cuándo se jodió el Perú cuando cuando empezó a estropearse tanto tanto El País el cardo Se puede fijar en una fecha en un momento

Voz 12 51:28 desde el punto de visto digamos institucional constitucional yo diría que un punto de ruptura fundamental fue unas elecciones parlamentarias quince en el cual la oposición ganó abrumadoramente el Gobierno se encontró ante el dilema de reconocer esos resultados o por el contrario intentar mantenerse en el poder a como diera lugar y eso fue lo que eso ya a partir de ese momento comienza una deriva autoritaria creciente donde la preservación del poder se convirtió en el objetivo principal de las políticas públicas de anda ya sé que es muy difícil hacerlo

Voz 0313 52:10 los chicos ante una situación tan compleja pero cuánto tiempo puede un país como Venezuela aguantar una la presión a la que está sometido dentro de sus propias fronteras de una sociedad polarizada fracturada no sé cuántos porcentajes anularon el otro pero en fin un panorama evidentes cuánto tiempo puede aguantar esto estamos hablando de días semanas meses ya sé que es complicado hacer pronósticos eh

Voz 12 52:35 no no no no me siento capaz de hacer pronósticos de este por lo que si quisiera señalar es que efectivamente existe una sociedad que está muy fragmentada muy polarizada que no es cierto la interpretación de acuerdo a la cual el rechazo del Gobierno de Maduro es unánime en la población venezolana sigue existiendo con que la gente de afuera no logre captar porque ocurre eso sigue existiendo un sector popular ha identificado con el chavismo con una trayectoria de lo que fue lo que fueron las transformaciones en la primera década del proceso privaría no Yesa ese apoyo en un sector popular hoy claramente minoritario sigue existiendo

Voz 0787 53:25 ya es es correcto

Voz 12 53:27 cualquier política que desconozca la existencia de esta división en la sociedad venezolana que intente por la fuerza una salida ya sea por golpe de Estado ya sea por la intervención militar ya sea es una cosa que puede conducir a una guerra civil a unos niveles de enfrentamiento

Voz 0787 53:47 puede puede hablarse ocurrió ayer