La Ventana (01/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 con las seis de la tarde las cinco en Canarias Primero de Mayo que a esta hora centrar nuestra atención en dos escenarios que son Venezuela y Francia en el primero la noticia es la ausencia de incidentes de momento en un día en el que tanto Maduro como Guaidó han convocado a sus seguidores a participar en las movilizaciones en las principales ciudades del país pero

Voz 1715 00:24 a blanco iría hasta ahora tranquilo como decías mientras iban aclarando algunos detalles de la operación que ayer llevó a Guaidó a liberar a Leopoldo López ya pedir al Ejército que se alzara contra el Gobierno el enviado de EEUU para Venezuela le ha contado a la agencia Efe que los altos cargos que supuestamente iban a apoyar a Guaidó y a facilitar la caída de Maduro ya no le responden al teléfono apagado el celular por cierto que el Pentágono ha desmentido al Secretario de Estado Mike Pompeo que en una entrevista en TVE

Voz 0335 00:51 hace unas horas decía la opción de usar la fuerza militar es factible si eso es lo que se requiere aunque esperamos que no esperamos que haya un resultado pacífico y que se vayan sin violencia estamos vigilando a los que usan la violencia dos responsabiliza haremos pero el presidente ha dejado muy claro que nos vamos a asegurar de que la democracia se restaura en Venezuela

Voz 1715 01:10 pues bien el Pentágono asegura que no ha recibido ninguna orden para preparar planes militares de intervención en ese país en Venezuela y en París segundo escenario de este Primero de Mayo al que acudimos ahora incidentes entre manifestantes y la policía en la manifestación central de este día informa la corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 01:27 buenas tardes en París la principal convocatoria transcurrió en gran parte en ambiente festivo pero como te miran las autoridades se vio infiltrada al principio y al final de la marcha por grupos radicales que se enfrentaron a los antidisturbios esta estaba equipada por gran con una gran y equipamiento de envergadura y utilizaron caballos y grupos de gendarmes en moto para disuadir a los alborotadores según la prefectura a media tarde se habían detenido ya en la capital doscientos noventa personas y se realizaron unos quince mil controles de identidad según cifras provisionales en París a han participado en las marchas unas cuarenta mil personas

Voz 1715 02:05 en España el Primero de Mayo ha tenido una gran carga política en la manifestación central la de Madrid los líderes de CCOO y de UGT han pedido un gobierno de izquierdas que aplique políticas progresistas una de las medidas que se han reclamado en esa manifestaciones la derogación de la reforma laboral y de los deportes el mundo del fútbol pendiente de la salud Iker Casillas Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 02:23 las tardes Casillas encuentra hospitalizado en Oporto tras haber sufrido un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba esta mañana con su equipo el portero español se encuentra fuera de peligro según ha confirmado en un comunicado el club portugués donde también afirma que el problema cardiaco ha sido resuelto a la espera de la evolución y de nuevas pruebas parece que Iker no podrá jugar en los cuatro partidos que restan al Oporto para cerrar la temporada hay por otra parte recordemos Champions ida de semifinales a las nueve en el Camp Nou esta noche Barça Liber

Voz 0393 03:00 los líderes políticos de la izquierda han asistido esta mañana a la manifestación del uno de mayo en Madrid una jornada muy marcada por las elecciones las generales de este domingo en las autonómicas y municipales que se celebran en menos de un mes el candidato del Partido Socialista la comunidad Ángel Gabilondo ha insistido en que si puede formar Gobierno hablará con todos

Voz 2 03:16 somos partidarios de excluir a nadie que quiera reformar transformar modernizar y hacer progresar al país así que los que excluya ese auto excluye

Voz 1915 03:25 el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado que no

Voz 0393 03:28 ha estado en esa manifestación ha criticado el presunto giro al centro del Partido Popular dice que no es creíble

Voz 0324 03:33 mi están centrados Ny

Voz 3 03:35 no tiene ningún proyecto de futuro no se están tomando en serio a los españoles piensan que los españoles somos idiotas que no hemos sabido lo que han estado contando durante toda la campaña desde luego se giró se presunto giro al centro no es creíble

Voz 0393 03:46 mañana se celebra en la Puerta del Sol la tradicional recepción del dos de mayo con la presencia de los ex presidentes populares Ángel Garrido como miembro ahora de Ciudadanos y de Esperanza Aguirre que reaparece tras dos años de ausencia Javier Bañuelos

Voz 4 03:59 si reaparece será la primera vez que participe en un acto

Voz 0861 04:01 público tras los informes de la Guardia Civil que la vinculan en la trama Púnica en la zona reservada para los ex presidentes autonómicos también veremos Ángel Garrido que pisará por primera vez la que ha sido su casa pero con el traje de Ciudadanos de la lista de ex presidentes invitados no han confirmado su presencia ni Leguina niega

Voz 0313 04:18 perdón ni González ni tampoco Cristo

Voz 0861 04:20 Cifuentes sí sabemos que mañana a la sede del Gobierno madrileño veremos a Pablo Casado también han confirmado la presencia de todos los candidatos a la Comunidad por supuesto el año más también estará la alcaldesa de Madrid

Voz 1626 04:31 Manuela Carmena y el puente de mayo comienza con

Voz 0393 04:33 tiempo primaveral dentro de la comunidad cielos despejados y temperaturas por encima de los veinte grados que podrían dejar algunas tormentas al final de la tarde en la zona de la sierra el resto de puentes espera un tiempo tranquilo con mucho sol y temperaturas agradables ahora mismo hay veintiséis grados en la Gran Vía

Voz 14 08:02 Pablo brinda muy buenos días sólo muy prioridades la

Voz 1715 08:05 muy bueno All Boys aprendió a cocinar

Voz 14 08:08 sí que te estoy diciendo Pablo lo está poniendo sacará por ejemplo

Voz 1715 08:11 Pablo yo quiero hoy tortilla de ataque como Belle abrevadero Pablo I

Voz 14 08:17 ya patadas y poco más sinvergüenza

Voz 1 08:31 Ximo Puig apostilla

Voz 2 08:35 con Pepa Bueno todo y síguenos también en hoy con él

Voz 17 08:39 Luis Cadenas Ser

Voz 1 08:43 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 08:47 sólo seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias es nuestro paseo diario por la Historia nos lleva hasta Londres pues ya unas ganas de de competir con otras ciudades europeas que igual no se pero igual tiene alguna cosa que ver con toldo del Brexit y la y la singularidad que tanto han cultivado los británicos a lo largo de la Historia voy si no tiene que ver da igual porque marca otro hito relevante por sí solo la era de las exposiciones universales

Voz 18 09:16 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:32 ah y el Primero de Mayo de mil ochocientos cincuenta y uno Se inauguró la primera exposición universal fue en Londres dentro de un magnífico ponente Palacio de Cristal que levantaron en Hyde Park veinte metros de altura hay noventa mil metros cuadrados guay lo no busquen ese palacio porque se les quemó en el XXXVI fue la primera Expo tal y como ahora las entendemos con una ciudad anfitriona muchos países vacilando de su cultura su tecnología o de lo que fuera menester pero cómo empezó esto de organizar exhibiciones universales pues por un pique entre países por un pulso que comenzaron a echar Francia y Reino Unido todo empezó un siglo antes en Londres a mediados del XVIII con eso que ahora suena tan antiguo que son las ferias de muestras los británicos estaban en plena revolución industrial trataban enseñar todos los logros tecnológicos pero entre ellos y sólo para ellos mirad qué modernos somos y cuánto avanzamos a Francia Le gustó la idea pues nosotros también y montaron su Expo de ellos para ellos durante décadas se miraban los dos países diciendo yo inventado más cosa que tú tú has progresado menos que yo yo he reunido más expositores la mía es más grande que la tuya hasta que llegó la globalización dijo Londres vamos a organizar una Expo muy grande a la que vengan todos los países que quieran nos enseñen lo que tienen lo que han inventado su cultura sus extravagancias di lo que tengas ya aquel primero de Mayo de mil ochocientos cincuenta y uno Se abrió en Londres la gran exposición de los trabajos de la Industria de todas las naciones así se llamaba veintiocho países acudieron el más vacilón Estados Unidos que llegó arrasando con su recién inventada máquina cosechado para España también fue con finas telas bonitas espadas toledanas la manufactura textil española era indiscutiblemente fantástica se trabajaba el paño Eli no el cáñamo los encaje las sedas todo muy bien pero la verdad pioneros en Industria no éramos nosotros éramos más de que inventen ellos pero aquel gran escaparate mundial era igualmente idóneo para mostrar las cosa la chulas que tenía el país porque también el turismo era una industria incipiente Egipto instaló en la Expo de Londres efigies colosales India llevó elefantes España una maqueta de la plaza de toros de Madrid con el respetable sentaditos vestiditos con toda la variedad de trajes regionales con su torería y su torito en miniatura en el centro del ruedo ya ven hace ciento sesenta y ocho años Reino Unido montó la primera Expouniversal ahora están raros como poco sociables

Voz 14 12:51 muy raro unos más que otros pero raros y ahora

Voz 1 13:01 cada miércoles tenemos una cita con un señor que Amancio

Voz 0324 13:05 de una historia de amor muy bonito y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una palabra

Voz 14 13:24 es tremendo y a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero

Voz 0313 13:43 Carlos Boyero buenas tardes amigo tal como está pues muy bien oye dejan en segundito empecemos a hablar de cine que ya sabes que llevamos toda la tarde pendientes de Iker Casillas que ha sufrido un infarto en pleno en pleno entrenamiento tenemos ya Javier Herráez son el aeropuerto camino de Oporto yo creo tiene alguna novedad Javi buenas tardes hola cómo estás

Voz 21 14:02 hola qué tal qué tal Carlas pues muy buenas noticias la verdad es que

Voz 0313 14:06 pero es cierto que lo Places

Voz 21 14:09 ha sido un éxito que ha sido una suerte que estuvieran entrenamiento porque ha sido una canción súper rápida que Apelación como digo ha ido muy rápida muy bien y que además estaba ya consciente de que a lo ya Common con mucha gente incluso por teléfono que que está hasta bromeando Iker un ratito algo de beber y de comer o sea que noticias muy buenas la suerte que como digo Iker estaba estaba entrenando

Voz 0313 14:31 pero pero pero pero vaya susto eh quiero decir es un infarto agudo lo que ha tenido yeso decíamos a las cuatro de la tarde cuando lo comentabas tú por primera vez que no es ninguna broma

Voz 21 14:41 no no no no no es broma pero sí que destaque por experiencia es una faceta que está súper bien trabajada que tenemos unos médicos en España y en el mundo increíbles y que son capaces de hacer magia y bueno pues me comentaba una persona que está cerquita dique ahora mismo que la gran suerte es que estaba entrenando que

Voz 0313 14:59 es súper rápida que ha ido aún

Voz 21 15:01 una espiral que se llama hospital Cook de las que como acción de Porto siquiera penalmente hoy bueno yo todo perfecto así que pues se esos tú has sido morrocotudo pero sí que está a salvo en el tipo de problemas bueno una operación de de corazón pero quedamos que va a seguir dando guerra

Voz 0313 15:18 Carlos Boyero que se ha enterado hace unos minutos verdad que te lo he comentado yo se te queda una cara con

Voz 0324 15:22 eso es que no te puedes imaginar con un deportista de de élite que pues que lo ocurran estas cosas es decir que está esto esto Dios a mí me a un desastre de estrés físico pero si me quedo un poco a la que se ponga cuanto antes

Voz 21 15:48 el corazón de muchos todo pero la verdad es que eso hace magia con él es increíble lo que son capaces de hacer los médicos cirujanos así que están unas una muy buena mano me decidí a mi hermana en el Hospital medio de broma algo de verde de comer en las próximas horas

Voz 0313 16:04 bueno sí sí ya fue noticia pues ya no estás contando Javi un abrazo muy grande amigo buen viaje

Voz 21 16:09 hasta luego gracias a mi madre

Voz 0313 16:12 en que pensaba verdad Carlos siempre tú mañana cumples años a todo esto felicidad que me acabo de acordar medalla cumple ese puede ser sesenta y seis número redondo está bien no hay muchos o pocos

Voz 0324 16:26 no pienso cómo veía yo a mis padres cuando tenía mi edad me parecían francamente muy mayores no pues ahora yo tengo esa edad debo decir que a un paso de la ancianidad pero no no no lo reconoces ante y lo vamos yo creo que sigo siendo el el mismo el mismo hilo J I el mismo irresponsable que cuando tenía quince años lo que pasa es que dio desde mañana sesenta y seis está cojo Sardinero cerebral

Voz 0313 17:02 no sé si por supuesto

Voz 0324 17:05 lo lo lo celebro desde hace veinte años Nos con con los mismos claro el mismo grupo grupo de amigos y bueno me es muy grato decir pues otro año más y ya se sabe que que tendré que tener mañana un buen oye

Voz 0313 17:28 de cumplir años Carlos lo de lo de ser de una generación determinada esto puede puede influir también a la hora de de ver o de acceder a determinado tipo de cine quiero decir el cine ha evolucionado

Voz 0324 17:41 ha creado en cine no sé

Voz 0313 17:43 nuevos géneros pero sí sí nuevos géneros nuevas maneras de de de contar las historias el arroz ha rescatado personajes por ejemplo del cómic con la saga de superhéroes que tienen un un un éxito masivo de de público tuvo alguna vez lo hemos comentado bueno no no es muy partidario pero tampoco o rechazan de entrada puede afectar la edad a la hora de ser más o menos permeable a este tipo de de de innovaciones Lluc creo que no yo he tenido siempre claro

Voz 0324 18:11 pero desde desde que era pequeño la luz las películas que me gustan los los géneros y lo que en eso yo creo que evolucionado muy poco pero por supuesto estoy bastante cerrado a a lo que tiene legiones de fans que tendrán sus razones y que les entusiasma es más yo creo que que hoy con la crisis terrorífica que esta viviendo el cine que lleva ya bastantes años creo que hay gente que únicamente va al cine gente joven sobre todo para ver películas como la saga de las galaxias o o Marvel y los superhéroes no digo pues ya me gustaría a mí poder disfrutar tanto como disfrutan ellos pero a mí me resulta tanto las galaxias como los superhéroes poco insufribles me aburre fíjate que es ya se continua efectos especiales de ese ruido movidas Italia y ya hay veces que me quedo dormido no como imposible no porque la dinámica la mecánica como están pero bueno pero te quiero decir a los a los veinte años yo creo que ellas tampoco me tampoco me hubieran

Voz 0313 19:32 este fin de semana se ha estrenado en todo el mundo Vengadores en Game que es la última película de esta de la saga de Marvel que tú comentabas que pone punto y final bueno ha sido un récord brutal de taquilla un estreno ha recaudado más de mil doscientos millones de dólares es la cifra más más alta de la historia vamos aprovecha ahora que estamos en la Ventana del cine a ver si con un conspicuo fan de la de la saga que se llama Ignacio Barrón ella compañero de La Ventana los enteramos un poquito de dónde están los códigos las claves los secretos de este éxito

Voz 14 20:00 entre este momento que creamos que fue un guardaespaldas con una armadura quién apareció oportunamente la verdad

Voz 13 20:08 soy Ironman y este encuentras esto

Voz 19 20:12 es mal puesto

Voz 1915 20:16 han pasado once años Vengadores en que impone punto y final a la saga del infinito el mayor evento de la historia del cine XXI

Voz 4 20:23 las películas que han conseguido reunir a una legión de fans

Voz 22 20:25 es que se despiden ahora de esos superhéroes favoritos en dos mil siete Marvel dio comienzo a su proyecto más ambicioso la creación de un universo cinematográfico de películas relacionadas entre ellas este universo girarían en torno a seis personajes Iron Man Capitán América Thor Hulk vida negra Ojo de halcón en dos mil doce se reunieron en Los Vengadores la película que revolucionó

Voz 13 20:48 los Vengadores llamamos tu hermano súper soldado otro hombre con una alucinante problema de control de

Voz 14 20:56 la agresividad un par de maestros asesino

Voz 13 20:58 lo has conseguido cabrear a todos y cada uno de ellos puede que venga tu ejército y puede que no supere pero todo recaerá sobretodo

Voz 22 21:05 porque si no pudimos proteger la Tierra la que encarece a ello se han ido sumando muchos otros superiores como los guardianes de la galaxia Spiderman Doctor Strange o Capitán Marvel unidos todos contra un único enemigo el líder de las nuevas generaciones Tanos dictando la como muchos planes

Voz 23 21:22 demasiadas bocas no había suficiente para estos dos enfrentarlos al extinción yo ofrece una solución el genocidio con las seis gemas me bastaría con chascarrillos dos topos dejarían existir

Voz 19 21:36 sólo Passio

Voz 22 21:39 una saga que ha conseguido enamorar tanto a los que elijan los comics de Marvel de pequeños como a toda una generación que ha crecido viendo sus aventuras

Voz 14 21:46 yo he crecido con con comics especialmente Spiderman pues que forma parte ya de la cultura prácticamente

Voz 24 21:52 son casi diez años de las pelis escogimos muy pequeños entre seguimos teniendo en la ilusión de cuando éramos pequeños nuestros somos la generación que lo hemos ido viendo las películas en directo por así decirlo en el cine eso rompe un trocito de de nuestros corazones

Voz 25 22:05 los propios fans nos cuentan qué es lo que más les gusta de Marvel cuesta mucho prever las siempre hay mil teorías sobre qué va para sacar cómo va a acabar la acción no o que va a seguir haciendo impuesta muchísimo adivinar que realmente van a hacer

Voz 0911 22:18 la forma en la que trataban las historias de los súper héroes es mucha emoción cuando ves la película te pone los pelos de punta cada superhéroe tiene su intrínsecos su historia hay en obviamente siempre ha habido una película que todo hemos estado más por supuesto me quedo con Ironman porque dos me parece

Voz 22 22:37 una afición que se ha convertido casi en una religión en la que el mayor pecado es el spoiler

Voz 14 22:42 la verdadera habría habría enfadado mucho soy presuntamente verla al preestreno el tres tres

Voz 24 22:46 en ese inconcebible que alguien te lo haga sólo por una cuestión de respeto entre nosotras

Voz 26 22:52 que alguien me hace algún spoiler de alguna película de vernos

Voz 1915 22:54 tiene no tiene plan etapa Corres los oles a gente a la que le

Voz 22 22:57 a saber el final de antemano han hecho una excepción

Voz 27 22:59 yo no soy una persona a la que le que le importe mucho el tema de las y es más lo lo busco todos modos ha sido la la primera película de la que ha evitado el leer spoiler porque bueno pues al ser la última pues prefería verlo Iggy fuese más sorpresa hay que me impactaron

Voz 28 23:19 poco más otra película otros pues me hubiera dado más igual pero venden no lo hubiera puedes soportar son tantos años esperando el final de esta parte que que te hagan un spoiler de de ellos como es que no puedes hacer después de todos los sitios que yo esperándolo

Voz 22 23:34 ahora tras once años de espera los fans conocerán el desenlace de la guerra entre los Vengadores gitanos ya pone su mirada en el futuro en mano

Voz 0313 23:44 Ignacio Barrón buenas tardes compañero hola Carles qué tal haber intenta explicarle a Carlos Boyero por qué te enganchó esto tú tienes otros gustos se cine también no aparte de la saga de de vengadores

Voz 4 23:53 es que tengo una historia igual de ETA que la de Carlos

Voz 0313 23:56 no en el cine

Voz 4 23:58 pero no se ya a mí siempre me gusta un poco en en Marvel en concreto eso que son cosas imposibles cosa que no vemos el de realidad y que está pueden contado SAE son veintidós películas no todas son buenas pero también hay

Voz 0313 24:11 cine muy bueno hay y sobre todo han sabido

Voz 4 24:14 el reconvertir el género de superhéroes que estaba un poco quemado ya que salvo el caballero oscuro está ya todo poco repetido han incluido comedia en Los Vengadores en otras películas han incluido películas de robos películas de espías comer un poco con superhéroes que al final se ha creado toda una todo un universo son los que han inventado este término del universo cinematográfico que incluye tantas cosas también contado unos personajes tan carismáticos también construidos que antes no se habían visto en esta género te al final yo creo que a gran parte de la juventud nos ha conquistado

Voz 0313 24:48 hay alguna de esas películas Carlos que porque no todas son iguales lo acaba e Ignacio en toda sin como en todos los géneros no hay alguna paquete bueno que te llama la atención que te que te quieras más o menos ha traído algo no me parece por ejemplo acabas de citar El caballero oscuro

Voz 0324 25:03 esa me parece una obra maestra pero una obra maestra el fin de ganarse una película tenebrosa y que con inquietante y con un me gusta mucho en Batman el el de Christopher Nolan a la anterior luego ya la tercera tampoco pero no yo

Voz 29 25:24 con el

Voz 0324 25:26 el género de Marvel es que ahora cuando estaba rememorando la se visto porque bueno forma parte de mi trabajo y no tengo más remedio pero pero no es que no lo que títeres a tía tantísima gente joven les resulta fascinante no saber la envidia que que os tengo de además de estar esperando con tanta ilusión que llegue una nueva entrega no me imagino que conoce al todos los personajes Si todas las claves Si

Voz 4 26:01 las conexiones que sí

Voz 0324 26:03 es una película antes hablar el mayor

Voz 4 26:06 en toda la historia si es verdad porque como evento ha ido más allá es acabar la película hay oye que aprecia este elemento que es para que ese con que esa relaciona con qué otra película Nos está conectando el buscar teorías ese casi como una seria durante once años hemos visto desde que acaba ahora que tiene todo un universo ha montado más allá de las horas que dura el largometraje que al final eso es un evento que ha conquistado casi todo el mundo y antes lo que decías de la edad yo tengo amigos muy cercanos que tampoco les gustan saque pero

Voz 0313 26:34 ahora por ejemplo la saga

Voz 0324 26:37 al ártica me imagino que te te gustará mucho también no

Voz 4 26:40 no no lo he visto fijaba no lo has visto no

Voz 0324 26:43 a mí sólo me me gustaron las primeras ha la Guerra de las Galaxias El imperio contraataca

Voz 0313 26:50 pero una de las últimas las últimas yo me pongo nervioso última Si apretadas para la guerra de las galaxias está pensando en

Voz 4 26:59 pero estar galáctica no no no no es verdad que sí supongo que sí he sido muy fan estas últimas no basta con esto es otra cosa si mucho he leído muchas críticas de que sale a dar un paso algo tan grande como Star Wars tienes que mantener un canon ciertas cosas que están haciendo que valga por ejemplo de los Espinós el derecho a mí sí que me gustó porque es mantener mucho la esencia es como ampliarlo o universo pero estas últimas no están convenciendo

Voz 0313 27:25 fíjate además que lo comenta Ignacio es es algo muy muy singular y muy interesante es es una forma nueva de consumir el cine el cine que del que hablamos muy a menudo contigo es un ejercía

Voz 4 27:35 salió e individual de soledad

Voz 0313 27:38 donde disfrutas de introspección de salir rumiando a ver qué tal que no corriendo da igual esto no esto es un cine es una visión colectiva es un grupo es un equipo es como son los como seguidores de un grupo de Rouco de un o un equipo es una serie ahora otro ex

Voz 4 27:53 te vas viendo capítulo a capítulo pues cada capítulo no estar en la cada equis años

Voz 0313 27:57 dura más horas pero es eso luego

Voz 4 28:00 no sé que capas al tocamientos Juego de Tronos pues apareció es total eso no pasa pero con las películas

Voz 0324 28:05 de que con Juego de Tronos empecé a ver la última temporada la última o la primera no no la última yo he visto Juego de Tronos la tengan Blu Ray me lo habréis visto entera como siete ocho veces no él me parece espléndida

Voz 0313 28:20 sí

Voz 0324 28:20 yo creo que es la última gran gran serie no con The Crown y que después de Juego de Tronos

Voz 0313 28:27 a ver que algo muy complicado

Voz 0324 28:29 sí pero no ahora Davis no tengo paciencia para verme en un capítulo cada semana sea que me voy a esperar a

Voz 0313 28:38 a que esté la teja lo lo lo

Voz 0324 28:40 el delantero también se me ocurrió otra cosa porque así como Netflix las películas me aparecen en versión original y con subtítulos no igual es que me lo han preparado en en Movistar no no consigo ponerme debe ser un sigan

Voz 0313 28:58 tienes votos pues un día vino a mi casa me lo explica

Voz 0324 29:00 en un duelo de la Izquierda ya pues

Voz 0313 29:03 el último te sale y te sale diríamos donde la Izquierda

Voz 0324 29:07 el otro día viendo el primer capítulo oyendo las voces dobladas no no no lo decía pero esto es un sacrilegio

Voz 0313 29:15 es otra cosa que le enano concretamente que tiene

Voz 0324 29:17 pedazo se es el discurso que tiene la la fuerza y la complejidad y el cinismo y el irrepetible oí a dobla hoy decía pero esto qué es nada que ver con pero más me voy a esperar a poder ver entera Juego de Tronos y no me voy a volver a ver todas las del primer capítulo y a mí también me me da pena que que

Voz 0313 29:44 claro que se determine esta historia

Voz 0324 29:46 pido y la furia y el horror está muy bien muy viajó de Tronos

Voz 4 29:52 muy bien Ignacio Parra compañero muchísimas gracias a hacer disfrutar oye que vienes de

Voz 0313 29:58 de Barcelona del Barcelona Film Festival hayas podido ver lo último de Agustí Villaronga

Voz 4 30:03 ha sido Rey también el bailarín que es uno de los estrenos de esta semana

Voz 14 30:14 es una película sobre Rudolf Nureyev

Voz 0313 30:16 que está considerado como la figura masculina más grandes de la historia de la lanzó

Voz 1 30:21 usted lo sabía sabía que pensabas está diciendo que él no sabe nada

Voz 14 30:33 dirigida e interpretada por Ralph Fiennes qué tal que personajes muy atractiva

Voz 0324 30:39 sospecho yo no no le vi bailar pero sospecho que debía es alucinante edita lo que pasa es que hay un problema con la película El Real fans igual el personaje era así pero él es un tipo muy antipático Nureyev hay que tener aún protagonista que te ponen contra Bale que te da un poco igual porque anda siempre tan mosqueado y con ese gesto tan tan Torres voy tal Isi es que me me cae muy mal el Nureyev de de esta película lo cual me distancia enormemente a la hora de de vivir de su odisea y su deserción su exilios siempre tiene una secuencia formidable que es el el momento en el en París si eso es imagínate él

Voz 0313 31:28 viaja por primera vez fuera de la URSS decide no

Voz 0324 31:31 en el aeropuerto cuando decide que que se pira está rodeado no ya por la gente de del ballet que son comisarios políticos de alguna forma sino que el el KGB está oliendo se en la movida esto está rodado con un con un suspense y con un pero repite el oso pues te habla de la infancia en una vez el el porqué de sus tormentos de su perfeccionismo su bisexualidad hasta cierto punto porque era era homosexual pero tuvo una historia con la mujer de un profesor también está bien rodada Ralph Payne me imagino que se ajusta mucho a la personalidad de de este tío y lo describe como era pero es que es que me cae fatal el el personaje ideal no no quiero películas con con gente que me caiga tan mal y menos que sanos rotas

Voz 17 32:43 jo Chen Wei Wei no

Voz 14 33:13 hoy el cierre musical de La Ventana del cine perdía ni desperdicio no

Voz 0324 33:18 qué hermosura al maravilla once Reding es es una de las grandes grandes canciones no del soul de historias sí señor es en la melancolía que tiene la la tristeza hablando de de este tío qué pasa esos días viendo a los muelles viendo a los barcos girar en la bahía no que acaba diciendo dice y aquí sentado descansando mis huesos se que esta soledad no me dejará solo me encanta esa esa frase Eva Holgado dos mil millas sólo para hacer este muelle mi hogar índices qué lástima que lástima que muriera tan tremendo que reina porque es es pura alma no es un puro sentimiento

Voz 17 34:12 sí

Voz 0313 34:24 pues Boyero hasta la próxima semana amigo de hacer como siempre

Voz 17 34:30 sí

Voz 13 34:54 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 2 34:59 que no era el hombre más honesto ni el más piadoso pero huir a un hombre valiente se llamaba Diego Alatriste y tener ya había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes cuando lo conocí malvivían Madrid alquilando cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas ya sea de mi marido cornudo por aquí un pleito una herencia dudosa por allá deudas de juego pagadas a medias y algunos etc

Voz 30 35:43 es fácil criticar eso pero en aquellos tiempos la cara

Voz 2 35:46 qué tal de las Españas era un lugar donde la vida

Voz 30 35:49 había que buscarse la salto de mata

Voz 1 35:52 entre el brillo de los aceros

Voz 2 35:55 en todo esto Diego Alatriste se desempeña con holgura tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada y manejaba mejor con el disimulo de la zurda es estrecha y larga llamada por algunos vizcaina On que lo reñido los profesionales se ayudaban a menos una de cal y otra de vizcaína

Voz 0530 36:18 el capitán Alatriste Arturo Pérez Reverte mil novecientos noventa y seis Katrina se

Voz 1626 37:40 las eh

Voz 0530 37:46 la primera vez que le vi fue como si todas las luces se apagarán Mia el reeditan hombre claro porque se fue la luz sus puede que nuestras historias

Voz 34 37:55 temor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuesto

Voz 0530 38:01 a vivir las

Voz 35 38:34 arranca en España el primer proyecto para detectar y analizar los micro plásticos que contiene el agua de los ríos y otros ecosistemas acuáticos la realizarán voluntad

Voz 0882 38:43 Ellos de la asociación hombre y territorio que tiene como objetivo concienciar a la sociedad del problema grave que generan estos residuos de plástico en el medio natural y también a las especies de animales y plantas que viven en él incluido por supuesto el propio ser humano porque los micro plásticos del agua al ser ingeridos impactan de forma negativa nuestra salud como advierte Silvia la Corte experta en contaminación del CSIC el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Voz 36 39:12 las escorrentías los vertidos los referentes industriales el uso de lodos de depuradora que en España casi el noventa por ciento se utilizan en agricultura pues los lodos de depuradoras contienen muchos contaminantes que pasan al suelo y el suelo que eran quedan retenidos o por escorrentía pueden pasar las aguas y esto se traduce pues a una serie de productos químicos que se encuentran en en el entorno de aguas seguimiento suelos

Voz 0882 39:36 este proyecto pionero se enmarca dentro del programa libera que han puesto en marcha al aseo la Sociedad Española de Ornitología Ecoembes cuya misión es estudiar el impacto de los residuos contaminantes en el medio natural porque el problema de la llamada basura Leza es ya importante como señala Óscar Martín consejero delegado de Ecoembes

Voz 1 39:57 más de nueve mil millones de personas va a abrir este en este planeta donde se están generando al día tres coma cinco

Voz 37 40:03 John es es una barbaridad de toneladas de basura donde la gran mayoría de ellos sacaba sin ni siquiera tratamiento en cualquier agujero donde estamos vertiendo un camión también entero de basura a nuestros queridos mares cada cada minuto esto es sin ninguna duda una barbaridad y esto es lo que está generando estaba estaba sutileza

Voz 0882 40:23 con la ayuda de investigadores del CSIC se analizará la presencia de productos químicos tóxicos y metales pesados

Voz 13 40:29 derivados del plástico en ciento cuarenta áreas importantes para la conservación de la biodiversidad en nuestro país

Voz 0313 40:38 mienten ciclo una especie

Voz 1 40:40 colaboración con eco en

Voz 38 40:47 no

Voz 39 40:50 eh

Voz 40 41:03 no vamos a escribir con escasas no vamos a buscar la ley y arrimar con vocales consonantes sujetos predica los la las ovejas rumiantes el Estado será diamantes que día tuve de

Voz 0313 41:35 botón dieciocho minutos para que sean las siete de la tarde a las seis en Canarias hoy es uno de mayo ya lo saben la fase uno del trabajo de los trabajadores esta mañana en Hoy por hoy han hablado largo y tendido de cómo ha cambiado nuestra relación con el trabajo generalmente para mal por las condiciones malas por la precariedad a la autoexigencia por ese mensaje constante que nos llega de competir competir y competir bueno pues en los próximos minutos vamos a darle la vuelta a eso o por lo menos vamos a ensayar otra mirada basada en el emprendimiento que es una relación muy particular y muy nueva con el trabajo pero también vinculada a la educación a la cultura ya la gran cantera del futuro que son los niños

Voz 41 42:14 no hay arte cero que crece que se hizo Rey hasta a la princesa que rompió la si me preguntas a mi casa de que hay personas por las que vale la pena

Voz 0313 42:34 presentamos dos caminos de ida y vuelta una idea para inmortalizar dibujos que han hecho niños convertirlos en objetos de diseño y otra idea para que esos niños reciban información de personajes que han cambiado el mundo y aprendan a soñar y a volar ya imaginar y todo eso a través de la lectura por ejemplo cómo le contamos a un niño o una niña quién fue Simone de Beauvoir bueno pues con dibujos con ilustraciones y de acuerdo pero también con este texto

Voz 42 43:04 sin

Voz 1626 43:05 con era una niña parisina muy inteligente vivía en una elegante casa rodeada de sirvientes su padre decía que Simón tenía tantas ganas de aprender que su cerebro parecía más el de un hombre que el de una mujer la familia perdió su fortuna y su madre se puso a limpiar a cocinar a Simón le parecía muy mal que su padre no la quisiera ayudar Simón decidió que trabajaría para no depender de un esposo aunque primero tuvo que estudiar mucho en un colegio religioso pero empezó a dudar sobre las cosas que había aprendido tras darle vueltas decidió que tíos nunca había existido cómo le quedaban muchas preguntas que resolver todavía se apuntó a clases en la universidad estudió Filosofía y allí conoció a Jean Paul Sartre otro filósofo como Simón más que su media naranja aparecía su medio limón ya Poli Simón decidieron no separarse jamás pero tampoco vivir juntos como hacían los demás Simón era profesora en París cuando estalló la guerra pasó mucho tiempo sola escribiendo una explosiva novela fue la primera en decir que una mujer no es sólo madre o esposa sino todo lo que se propone muchísimas más cosas creía en un mundo más justo sin pobres ni millonarios en Cuba conoció al Che Guevara y a otros revolucionarios Simón siguió defendiendo que hombres y mujeres son lo mismo y con el tiempo fue reconocida como la madre del feminismo la pequeña Simón nos enseñó que todos nacemos iguales y que son nuestras decisiones las que nos hacen especial

Voz 0313 44:42 esto que acaban de escuchar es uno de los cuentos uno de los libros de la colección pequeña grande María Isabel Sánchez buenas tardes

Voz 1915 44:50 las tardes cómo surge como surge esta idea de

Voz 0313 44:53 es una colección tan singular de cuentos infantiles que por cierto más de un millón de ejemplares vendidos veinte países veinte idiomas donde está la clave del éxito

Voz 1915 45:01 pues pues no sé yo creo que a los niños les encanta escuchar historias sobre otros niñas no y que que esas hacen gala la clave de todo el tiempo está en qué en qué momento hoy porque sí

Voz 0313 45:11 defendió la bombilla porque a unas sale ocurre por algo

Voz 1915 45:14 pues mira se me ocurrió la idea se me ocurrió yendo al hospital a conocer a mis sobrinas cuando nacieron mis sobrinas gemelas Alba y Claudia eh pensé en pasar por una librería comprarles un libro Iniesta andaba buscando algo un poco distinto a los libros que yo leía de de pequeña me di cuenta pues que los cuentos seguían siendo un poco los de toda la vida no hay pensé bueno madre mía cómo puede ser que todavía estemos con cenicientas con bellas durmientes y con personajes tan femeninos tan sosos y tan poco realistas no cuando la mujer es sobre todo pues trabajadora guerrera luchadora y bueno pues ahí me vino a la mente pues un montón de personajes a los que admiro no

Voz 0313 45:54 luego me han aparecido hombres también porque está Gandhi esta Stephen Hawking verdad

Voz 1915 45:58 sí exacto este año eso sí al mando

Voz 0313 46:01 el público pidió también queremos

Voz 1915 46:03 el cielo es es desde luego ha sido una demanda porque los primeros en pedir la han sido mi sobrinos bueno pero nosotros que pero de todos modos también creo que que romper con los estereotipos es un camino que que que que no sólo no sólo se trata de romper los estereotipos femeninos no sino también los masculinos y mira precisamente por ejemplo ahora eh pues al este mes el el libro dedicado a Nureyev no vamos a hablar de la película que se estrena hoy vamos a escuchar bandas

Voz 0313 46:33 sí ya aclararse en el libro porque tenía esa mirada tan tan tan Torras siempre se sacara como medio de amargar

Voz 1915 46:40 pues mira sinceramente no profundiza mucho en eso lo lo dejo lo deja un poco aparte lo voy a cosas un poco más positivas de su vida no pero sí que sí que más que nada allí el mensaje

Voz 0324 46:51 desde por lo menos desde el punto de vista del cuento

Voz 1915 46:54 es que no hay cosas de niños niñas no hay cosas que te gustan y esas son las que tienes que hacer

Voz 0313 46:58 yo los relatos Rickman que eso es una característica especial también y cada cada cuento tiene un ilustrador diferente

Voz 1915 47:04 sí sí para cada para cada proyecto pues busco ilustrador distinto un artista diferente yo creo que esa es una de las partes más bonitas nodo de de la colección o lo que yo más disfruto no pues poder trabajar con gente súper talentosa

Voz 0313 47:18 pues mira no te retires que vamos a seguir con dibujos con ilustraciones

Voz 43 47:28 me di yo Chan es Hay

Voz 17 47:40 has sido

Voz 0313 47:49 imaginemos un dragón dragón verde no no como los de Juego de Tronos este simpático este este sonríe imaginemos una cara sonriente con el nombre de Matilda por ejemplo o una familia con el dibujo de un niño de seis años como la puede como la puede ver o una sucesión de hojas de nubes de delfines un avestruz y ahora imaginen estos mismos dibujos estampados en una camiseta en una funda nórdica en una taza en un pañuelo en un en un bolso esto es míster Bloc Sonia López buenas tardes bienvenida La Ventana brote brócoli además no exactamente esto esto es un elemento disuasorio a lo mejor para los niños pero muy atractivo para lo para los adultos pues la lo que provocó sí sí pero pueden ser de gran cosa amistad Bloc salida

Voz 1915 48:34 ver a un niño realmente nuestro logo es brócoli el brócoli

Voz 0313 48:37 Viña bueno que es una Commerce que que lo que busca es eso que decía antes e inmortalizar los dibujos de los niños y transformarlos en en productos de diseño pregunto lo mismo que a nuestra invitada anterior que a María Isabel cuando se enciende la bombilla como cómo nace la historia que a veces surgen cosas muy azarosa casuales

Voz 14 48:55 bueno pues como la Casa Isabel aquí también van poco de gemelas del vosotros nos hace más

Voz 1915 49:03 esa que yo soy y cuatro hijos las pensiones son gemelas

Voz 0313 49:06 sí y cuando Mis hijos llegaban a casa con dibujos

Voz 1915 49:09 el colegio con dibujos hechos en servilletas a mí me parecían realmente obras de arte ignoraba como mucha pena tener que arrinconar los en carpetas en sitios que nunca más iban a ver la luz entonces ahí surgió un poco la idea de poder plasmarlos en algo a nivel de negocio a nivel de transformar esos dibujos en productos con calidad con soporte duraderos y que fuesen objetos de rodearse en el entorno el niño la preguntar las cosas os parece

Voz 0313 49:33 eso cuando ocurrió sonido bueno John anteriormente

Voz 1915 49:35 lo de empezar con lo que todo el mundo las fusiones adquisiciones pero por el nacimiento de estas dos gemelas que fueron prematuras esto nos dé un poco de guerra tuvimos hay unos meses un poco de impasse la verdad es que no es focalizamos mucho en en aquel momento duro de de hospitales IPREM autoridad is surgió el proyecto un poco por delante de nuestras narices y de repente vi la posibilidad de que los de que estos dibujos se podían transformar inicialmente hayamos visto la idea de pelo

Voz 0313 50:01 pero poco a poco sino fueron ocurriendo ideas

Voz 1915 50:03 además Excal hables mucho más industrializadas para poder hacer un negocio con volumen y poder plasmar muchos dibujos de muchos clientes y hace de de estos negocio viable

Voz 0313 50:12 tengo una curiosidad cuántas personas estáis trabajando en la en la empresa en el proyecto ahora pues hacer una cabeza pero luego se va extendiendo no

Voz 1915 50:19 sí sí hace dos cabezas actualmente soy yo la que el proyecto pero somos siete personas en la empresa en periodos fuertes aplicamos la la plantilla estacional en la época de fin de curso en Navidad para mi padre

Voz 0313 50:32 eso claro si vamos tenemos que duplicar

Voz 1915 50:35 Villa porque hay muchísima más demanda

Voz 0313 50:37 es cuántos os podéis atender ahora por ejemplo de de de promedio

Voz 1915 50:41 pues mira ahora podríamos atender todos los pedidos que unos viniesen porque hemos desarrollado una tecnología a partir del año dos mil diecisiete que hace que casi el cliente final he llevado un poco por la tecnología que es muy fácil está adaptada para cualquier tipo de perfil no hace falta tener ningún tipo de conocimiento gráficos

Voz 0313 50:57 la grabación niños pequeños no pueden hacer yo soy la prueba viviente porque he entrado en vuestra partieron no soy de verdad ninguna hacha en en Costa tecnológica si puedes elegir Delfín avestruz color formato en que es superficie quieres incrustar lo sea lo decía antes una mochila a la funda nórdica de la que sea

Voz 1915 51:15 aquí todo es muy visual muy potente muy inmediato entonces esto permite que nosotros lo tengamos un tope de producción ahora podemos escalar y Podemos digamos asumir todos los pedidos que nos viene encima y ojalá nos vengan mucho no

Voz 0313 51:27 Juan cuánto cuánto tiempo llevas historia ahora cuántos años funcionando

Voz 1915 51:30 que la empresa nació hace seis años aproximados

Voz 0313 51:32 lo lo digamos que el alerón gordo

Voz 1915 51:35 lo gordo empezamos con los desarrollos tecnológicos en el dos mil diecisiete Este que teníamos lo pasamos a códigos bajamos aplicaciones hemos venido desarrollando durante un año y medio en las aplicaciones a fines del dos mil dieciocho pues tal vez han ido mejorando ya tenemos Software muy muy potente que no sirve tanto para que nuestros clientes directamente puedan interactuar con él como para utilizar nuestros ingenuos e incluso ha servido a terceras empresas osea que por ahí hemos recogido muchísimo enojado pero es la verdad

Voz 0313 52:03 anda ahora mismo en un en un montón de oyentes que están escuchando la ventana yo apuntando Mister Brown Alistair Brod pequeña grande pequeña grande porque el domingo es el día de El día de la madre bueno tanto una cosa como otra tienen tiene además es muy gracioso que que las dos historias tengan ese punto en común de nacimiento de de gente nueva que se incorpora que se incorpora el mundo además por parejas tienen como punto en común la fuerza de la ilustración el dibujo que eso tiene que ver mucho María Isabel no sé lo plantea este tú por ejemplo en tu en tu proyecto una cosa es relatar a los niños para que de esa la historia saquen consecuencias saco conclusiones imaginen pero el refuerzo de lo de las ilustraciones sobre todo tan buenas además como las de esta colección es que fin es una forma de entrar en la en la Ventana de la lectura que me parece insuperable de verdad