La Ventana (01/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde a las seis en Canarias el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó acaba de aparecer en una de las manifestaciones convocadas este

Voz 1715 00:13 primero de Mayo Pedro Blanco y ante cientos de personas Guaidó reconocido que ayer estuvo más solo de lo que esperaba que no contó con el apoyo de suficientes militares para garantizar el éxito de levantamiento

Voz 2 00:23 Algeciras porque también digamos reconocer el lleno pues las fuerzas armadas te manifieste conjunta pues eso

Voz 1715 00:36 Guaidó ha pedido a sus seguidores que mantengan el pulso en las calles asegura que esta fase final de la operación Libertad como la denominan necesita de la presión popular y por eso ha convocado paros parciales mañana y plantea también una huelga general en los próximos días además los ministros de Exteriores de Rusia de Estados Unidos en hablando de esta tarde por teléfono Serguéi Lavrov le ha trasladado a Mike Pompeo su preocupación ha dicho por las injerencias de Estados Unidos en la política interna de Venezuela

Voz 0867 00:58 Rusia dice que eso es el caso de Estados Unidos es un incumplimiento de la ley internacional

Voz 1715 01:04 en Cuba el Gobierno de La Habana niega que su país tenga presencia militar en Venezuela ayer mismo el presidente Donald Trump la amenazó con un embargo total a la isla sino se retiraba de ese país vamos a la Habana informa Mauricio Vicent

Voz 0332 01:14 la Habana rechaza enérgicamente las amenazas de Donald Trump de un embargo total a la isla por su supuesto apoyo militar a Venezuela Cuba no tiene tropas ni hay cubanos participando en operaciones militares ni de seguridad lo han dicho el presidente cubano Miguel Díaz Canel el canciller Bruno Rodríguez señalando que en el país sudamericano solo hay veinte mil profesionales cubanos del sector de la salud desde Cubas emplaza a Trump a que presente una sola prueba que corrobore esta supuesta presencia militar los sucesos en Venezuela tienen lugar en momentos en que Estados Unidos recrudece el embargo contra Cuba y comenzará a aplicar a partir de este jueves la ley Helms Burton para La Habana todo es parte del mismo plan esbozado por Washington cuando habló de una troika de la tiranía a la que había que borrar del hemisferios

Voz 1715 02:04 ibamos a acercarnos en directo hasta Oporto al hospital en el que ha sido ingresado esta tarde del portero Iker Casillas después de sufrir un infarto ahí está Jacobo aduce ataja cómo buenas tardes

Voz 4 02:14 buenas tardes desde la puerta del hospital uno de los centros médico de referencia de la región norte en donde ha sido intervenido Iker Casillas efectuando dándole un cateterismo al sufrir un infarto agudo de miocardio esa información que el puertos del club durante el entrenamiento esta mañana en la propia ciudad deportiva del grupo pues tienen muchos medios aficionados del deporte lo que están dando cita a las puertas de este hospital la última hora que el club Casillas está bien estable Icon el problema cardíaco

Voz 1715 02:41 de los deportes hoy es día de Champions Paco Hernández buenas tardes

Voz 5 02:45 el Barcelona buenas tardes recibe a partir de las nueve de la noche al Liverpool en las semifinales de la Champions el partido de ida el conjunto de Valverde sin bajas en su once titular pero con una duda en el ataque entre Coutinho Eden melé en principio el brasileño tiene ventaja para jugar de inicio en Baloncesto Euroliga a esta hora comienza el partido por un puesto en la Final Four en Estambul entre FC Barcelona y esta mañana se ha jugado un partido de Liga Endesa Estudiantes setenta y dos Unicaja ochenta

Voz 1715 03:11 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana y a las ocho y siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló venas

Voz 1 03:20 de servicios informativos

Voz 6 03:27 sería como subirse al coche de un amigo y encontrarte allí a Dani Rovira en plan pletórico cuando creías que ya no puedes reírte más soy para el coche y se suben Marta feliz y ellos que no paran y tú ya que necesita parar porque te están saliendo a finales sabes no

Voz 7 03:41 explicarlo bien que sientan los encuentros del bienestar no es fácil pero puedes venir a uno y comprobar lo tú mismo la SER presenta reflexiones en torno al humor en Alcázar de San Juan el diecisiete dieciocho y diecinueve de mayo patrocinan Junta de Comunidades de Castilla La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Global Caja vinos de la Denominación de Origen La Mancha colabora Ayuntamiento de Alcázar de San Juan inscribe ten encuentros del bienestar punto es

Voz 8 04:10 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 9 04:14 Argelia José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 10 04:24 el mundo nos explica

Voz 8 04:26 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo compró y con

Voz 11 04:32 Toni Garrido Cadena SER

Voz 9 04:37 la Ventana con Carles Francino

Voz 11 04:41 reina

Voz 12 04:45 está vendan de mi tío

Voz 13 05:02 fui

Voz 12 05:07 ah ça no

Voz 14 05:26 un ratito estamos aquí en La Ventana hablando de cine con Carlos Boyero y estoy absolutamente convencido que el reconocería esta canción porque es el tema central un poco sí central de la

Voz 0313 05:34 banda sonora de de coco que es una película preciosa magnífica que tuvo un gran éxito de público una película conmovedora de animación que está basada que se interna en un territorio de esos complicados para la mayoría nosotros que es la muerte tenemos una relación con la muerte pues no siempre fácil no coco que además está ambientada en el día de los muertos es una tradición en en México pues bueno pues yo creo que permite abrir una serie de puertas o ventanas en este caso que que facilitan la comprensión de un fenómeno que tarde o temprano no

Voz 15 06:06 sí el tocará a todos nosotros

Voz 0313 06:09 bueno hay un montón de iniciativas que van más o menos en la misma dirección y una que se ha convertido ya en un clásico no es de cine sino de literatura es el concurso de tan alto cuentos este concurso lo organiza la revista adiós cultural acaba de proclamar hoy mismo el nombre de de su ganador de sus finalistas Jesús Pozo buenas tardes buenas tardes Jesús Pozo es el director de la Dios les decimos hola edición estamos ya del concurso ya lleva años estimó novena

Voz 16 06:36 eh décimo novena este año y el motivo el el el el él

Voz 0313 06:40 el origen de de de de esta historia es un poco lo que acabo de comentar no no tenemos una relación al menos en España en nuestra sociedad una relación sencilla alivien resuelta con con la muerte todo lo que sea restarle solemnidad no sé si ese del objeto

Voz 16 06:55 de dramatizar tanto si visibilizar y que la muerte parte del ciclo de la vida sino sembró la gente sería imposible vivir en este mundo no entonces hay que asumir que nos vamos a morir pero desde el principio sea vivir llamó mucho más como antes lo asumamos mejor activamente actúa acaba de hablar de la película Coco sí ha supuesto un antes y un después fases si sobretodo en la juventud y la infancia es una película que se está llevando a instituto ya centro de enseñanza para hablar con los niños de del tema de la muerte no yo creo que en lo que llevamos haciendo nosotros veintitrés años simplemente decirle a la gente esto hay que hablarlo igual que hay que hablar del suicidio igual que hay que hablar de la eutanasia sin eufemismos y que hay que hablar del tema de la muerte porque es que no no ocultar lo oí evadir lo no no no lleva ningún sitio en estos veintitantos años haré

Voz 0313 07:49 más del del boom de esta película de de de coco Bono como como ha habido otras películas también Chivas que han marcado puntos de inflexión en estos años tú has notado

Voz 17 08:00 en no sé un cambio

Voz 0313 08:02 la bien existiera una mayor aceptación o una aceptación más natural

Voz 16 08:05 mucho es lo que está muerte e incluso en el en el conté

Voz 0313 08:08 ha sido el número de participantes del concurso

Voz 16 08:10 eso eso se muchísimo tanto al Pablo Jon bien yo creo que algunas veces no estamos pasando ya España

Voz 18 08:16 no es el país que tiene más tanatorio

Voz 16 08:19 mejores mal numeroso mejores crematorio horno crematorio ahora mismo es puntero en España en el en Europa este tema no entonces yo creo que ahora estamos un poquito recogiendo el el que hemos hecho una una un exceso de inversión tanto el Ayuntamiento como por la empresa pero que al final está ayudando a que el concepto sea distinto no en hace veinte años a nadie se le ocurría que hubieran Katerin en un en un velatorio aquí en este país

Voz 0327 08:48 cuando en México se hace de sí sí sí sí

Voz 19 08:51 bueno yo en Estados Unidos hay otras que Honduras claro es no lo de la cremación es

Voz 16 08:56 el cambio ha sido brutal osea cuando nosotros comenzamos con la revista en el año noventa y seis creo que la cremación en este país podía ser un seis por ciento un cinco por ciento no de incineraciones estamos en un XXXV a nivel nacional e hay cien

Voz 0313 09:11 la de Cobo Pamplona como Málaga o como

Voz 16 09:14 Sevilla que ya superan el ochenta por ciento no

Voz 0313 09:16 la pensando que entonces en estas últimas dos décadas en España ha crecido a la misma a la misma velocidad los kilómetros de AVE

Voz 1715 09:26 que los remando haré crematorio hacen en condiciones no

Voz 16 09:29 qué curioso si además y lo que ha crecido también al mismo nivel es el tratamiento medioambiental de es hornos crematorios porque al principio eran un foco contaminante de tremendo no o leía

Voz 0313 09:42 en Estados Unidos cada vez tiene más adeptos lo que utilizar las cenizas de los difuntos como abono

Voz 16 09:47 eh está intentando el estado de Washington falta la firma del del gobernador para que se apruebe porque ya el Asamblea de de Washington lo aprobado ya hay muchos sistema May otro sistema que se llama resume y de la que hemos hablado alguna vez en nosotros la revista que te es como siete convirtieran en Yell hoy el cuero y eso ya sí que es totalmente inocuo oí no contaminar

Voz 0313 10:12 lo del abono es cerrar el círculo pero vamos de una manera sublime mira sobre habrá quién le parezca la mejor una falta de respeto oye todo todo lo puedo entender pero a mi me parece que cerrar el círculo del todo

Voz 16 10:23 el ciclo de la vida efectivamente y si ya plantar un arbolito encima de donde está en la ceniza pues genera una vida no

Voz 0313 10:30 oye vamos con el con el relato ganador el relato ganador de este concurso decanato cuentos yo no olvido enterito

Voz 17 10:35 yo no sólo me ha gustado

Voz 18 10:39 es que me he emocionado lo digo muy sinceramente además

Voz 0313 10:42 el herido esta mañana joder a medida que iba avanzando bueno el relato se titula Palabras secretas y cuenta cómo un niño bueno lo que ha pasado tantos no debe la pérdida en este caso de su abuelo su abuela y eso le genera en fin en el funeral alguien de dice a la madre las frases hechas para esas para consolarse esto no pasará a todos te di el niño hoy eso Il a un pánico y un miedo que deja de jugar al fútbol con los amigos en el colegio pero si se va a hacer daño deja de d'Anoia

Voz 16 11:12 te echar la vida intenta pensar

Voz 0313 11:14 porque si todo va para atrás tal vez podrá librarse de lo que les espera al final del camino bueno una serie de cosas hasta que un día su abuelo que se ha quedado solo porque su abuela ya no está intuyo lo que está ocurriendo

Voz 8 11:28 tiene esta conversación con él

Voz 20 11:30 no pero a mí

Voz 21 11:37 siempre estamos aunque nos hayamos ido me tocó el pecho estamos aquí me tocó la frente y estamos aquí luego ese río y me tocó el pero yo estoy aquí aunque parezca mentira y ahí está

Voz 22 11:49 tu abuela dijo señalándose el dedo del pie algún día dentro de mucho tiempo volveremos a estar juntos en otro lugar aunque no lo sé seguro es lo que yo creo de todas formas mientras tanto tienes que hacer algo por mí

Voz 23 12:04 tengo que hacer pregunte yo y el abuelo me lo dijo mientras hablaba excavó un agujero con sus manos ásperas luego señaló dentro yo entendí cuando estuvo hecho le cogió de la mano y me compró un helado de fresa si no habéis comido un helado de fresa cubierto de olor a olas del mar del Norte no sabéis lo que es bueno

Voz 24 12:28 Héctor

Voz 0313 12:28 hacia buenas tardes hola qué tal Héctor es profesor de inglés en Logroño ganador de este concurso felicidades

Voz 16 12:35 felicidad del sector

Voz 0313 12:37 este es este es el fragmento además por eso Melchor bien este es el fragmento que a mí personalmente en un momento dado más me más me ha conmovido porque es pero si uno lo piensa en los que no están aquí y cuando no estemos nosotros sí que tenemos maneras de de permanecer no se trata simplemente de pensar Rossi y aceptarlas es verdad que tu abuela olía a María a Flores Itu abuelo a Mary madera Héctor

Voz 4 13:01 el hombre desde luego en los recuerdos es decir cada vez que yo lo recuerda cada vez que los imagino o para mí los olores son muy importantes porque me me trasladan a momentos ha de mi vida o me recuerdan a cosas yo son dos los olores que identificó con ellos las flores en el mar para los dos la sueles es para mi abuela la madera y el barniz para mi abuelo Si bueno es es cómo huelen ellos en en mi recuerdo si esto vale

Voz 0313 13:28 el agujero donde enterrar el miedo que que te sugiere el abuelo Bono sería un agujero para meter más cosas también verdad pero real yo creo

Voz 4 13:36 sí la verdad es que una vez desde hace falta un un agujero muy grande es verdad me para para meter tantas cosas pero bueno ese esto es una técnica que realmente en en ese momento no no ocurrió pero que sí que usaba que como vimos que funcionaba mi mujer y yo por ejemplo lo pasamos con nuestro hijo para enterrar los hinchas estar encerrar los disgustos para imaginar que las cosas malas pues pueden ser pequeños objetos que podemos hacer desaparece es verdad te paras a pensarlo es madre mía es fíjate me huelo verdad que una penas estudios ni nada el hombre hacía así con magia algún si fuera un toda la vida verdad este tipo de cosas picas pero que que en el fondo son muy bonitas de mí cuando eres un niño puestas cuando es funcional

Voz 0313 14:21 oye Héctor de la gente que escribe no toda eh pero hay bastante que siempre dice que que la literatura es es terapéutica que el hecho de escribir estará Pew utópico en tu casa tu a este cuento te ha servido para mejorar de alguna forma tu relación con la muerte

Voz 4 14:37 bueno a ver el cuento el cuento para mi ha sido un un homenaje a ellos y de hecho en relación con la muerte mejoró ya mucho antes de escribir el cuento pero es una una historia que yo sentía que tenía que contar cuando me tope con con el concurso lo primero que pensé que yo podía hablar de eso podría hablar de esto porque bueno el cuento en un porcentaje altísimo todos verdad es decir todos son vivencias que he tenido conversaciones que he tenido muy bueno cuando perdemos a los abuelos pues como como comentabais para la mayoría de nosotros pues por el orden en general de las cosas es la primera vez pues que tenemos el el duelo de una pérdida que tenemos que gestionar algo que haga lo que no estamos con esa esa pues muy preparados y tal pero bueno también la la cómo lo afronta la acento a tu alrededor lo el recuerdo que tienes de ellos sí experiencia que puede tener después que ayudan a haberlo pues como ha dicho muy bien Jesús pues como una una parte natural necesaria siempre presente de de la vida y qué bueno que tras el el duelo necesario que eso es muy normal que bueno que que hay que verlo de una forma natural que aquellos siempre están ahí

Voz 16 15:55 fíjate qué qué cuento sobre abuelos sobre el personaje viéndose muerto y quién va su velatorio

Voz 19 16:03 son la mayoría de lo que recibimos

Voz 0313 16:05 cuánto sabe recibido este año trescientos setenta

Voz 16 16:08 vamos a trescientos setenta pero ha habido años que hemos recibido setecientos cuentos es una barbaridad pero hay una serie de lugares comunes no que eso quién vendrá mi entierro estará mi amante y mi mujer junta en el entierro sobre eso también atormenta

Voz 0313 16:22 sí

Voz 16 16:23 los abuelos son un terreno clorado impresionante porque como está diciendo esto yo creo que es la primera vez que hay conciencia de que de que se va a morir alguien no

Voz 0313 16:33 no ha muerto

Voz 16 16:34 cuántos humor qué porcentaje mucho mucho hombre este año tuvo ahí rondando Héctor rondando dándote a quitarte la finalista un cuento magnífico así que se llama la ceniza de Ceferino el título ya promete sí sí señor que se muere lo voy a contar rápido el señor que se muere y le deja encargado a su mujer que quiere dar la vuelta al mundo dice la mujer pero este hombre que nunca había salido del pueblo que me llevó de viaje de novia Soria como que te da la vuelta al mundo sino encima no tengo dinero no me ha dejado un duro ir a mujeres lo que se le ocurre que va a hablar con una hija suya a una sobrina que que se lleve una bolsita con la ceniza debía va a ir a ver a los chinos de latiendo de enfrente cuando se vayan a China que otra bolsita como encargo finales en la sepultura cuando lo entierre va a poner en la Bola del Mundo iba para decir REC todas las venir

Voz 0313 17:26 es una manera

Voz 0327 17:26 han de tomarse no la revista Dios

Voz 0313 17:29 adiós cultural tiene también un concurso de de cuentos infantiles sobre la muerte que esté ya me parece de nota lleva menos ediciones a finales del pasado año ganó el el II Certamen Laura Arnedo y su cuento se titulaba me muero de chicle contaba la historia de de Mara que con siete años al parar un penalti se tragó un chicle pensó eso que se moría

Voz 25 17:52 sí sí

Voz 18 17:59 yo le he preguntado Alicia que que es morir exactamente ya me ha dicho qué raro que no lo tiene muy claro pero que a ella el otro día se le murió una tortuga y sus padres la tiraron por el váter Ismael el de los goles me ha contado que su abuelo se murió hace un año y que todos en su casa estaban tristísimo sobre todo su madre y que el día que se murió compraron muchas flores y toda su familia se vistió muy elegante él se quedó en casa de unos vecinos porque sus padres habían ido al funeral que debe ser como una despedida que se hace a la persona que se muere desde ese día ya no ha vuelto a ver a su abuelo virus acuerdan mucho de él y le encantaría volver a pasear juntos por el monte como solían hacer todos los sábados Lina que es la más pequeña de la clase me ha dicho creo que para animarme que igual morirse no es tan malo porque su hermana mayor se muere de la risa todos los días o eso dice ella tan normal como si

Voz 26 19:00 You Tube

Voz 27 19:09 sí sí sí

Voz 16 19:15 hay que tener cuajo e te cuente normalizan muchísimas cosas Store lo verá también que tiene críos normaliza hasta que la niña juega al fútbol en el campo esa es una niña jugando fútbol sí sí sí sí estaba normaliza está esos que no gustó muchísimo cuando lo leímos que que que un chicle el estómago no sea capaz de digerir lo que te mueras es sí

Voz 0313 19:38 el Pozo director de la revista adiós cultural un abrazo muy grande amigo gracias al felicidades eh

Voz 18 19:46 adiós

Voz 0313 19:46 los dos

Voz 26 19:49 una la una

Voz 28 19:58 eh

Voz 25 20:01 eh

Voz 0313 20:03 a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 14 20:13 el cielo pero ahora te vas a sorprender más porque con quienes hasta un dieciocho por ciento de descuento luz y gas ocho por ciento de descuento adicional en carburante

Voz 10 20:23 porque todo lo que hacemos lo hacemos porte

Voz 14 20:25 contratan punto com

Voz 8 20:28 sí tu mundo más eficiente

Voz 29 20:35 vale

Voz 0867 20:37 la Ventana de Madrid Javier Casal Luis Miguel López secretario general de UGT Madrid qué tal muy buenas tardes a ventana cómo estás

Voz 30 20:43 estas desgracias Jaime Cedrún secretario general de cómo

Voz 0867 20:46 misiones obreras en Madrid bienvenido buenas tardes muy buenas tardes Primero de Mayo emparedado además entre dos citas electorales la victoria del PSOE en las generales del pasado domingo supongo que que no es magia para el trabajador pero bueno los augurios la incertidumbre era absoluta antes del domingo ustedes dan por salvado este primer match ball Jaime

Voz 19 21:04 yo creo que sí ha hecho hoy esta mañana en la Puerta del Sol licitado a la clase trabajadora por su gran participación ya ocho fabril la izquierda porque creo que lo que tenemos en juego no era originario sino que la derecha no se estaba haciendo una propuesta que era aquella de los demonios decide avión mano los de la media España que ocupa la España con la pobreza con la misoginia exclamó fobia por lo tanto estamos muy contentos del resultado nosotros esperamos ahora que izquierda que ha ganado no frustre las expectativas que ha generado

Voz 0867 21:40 Luis Miguel hoy básicamente usted lo ha dicho alto y bien claro desde el atril con Rivera no

Voz 30 21:45 efectivamente el hombre se harta señor Rivera primero se ha juntado con las otras dos derecha con la con la derecha en la ultraderecha o no sé si las tres el tripartito se ha juntado y todas las propuestas que han sido de extrema derecha practicamente de ultraderecha se supone que no empezó con un partido socialdemócrata ya final estábamos la derecha ya he dicho bien Reverón Yeda especialmente las gracias a las mujeres por su voto que ha sido muy creo que ha sido muy determinante también para que el Partido Socialista ganar a esta selección

Voz 0867 22:12 lo que pasa es que la victoria de la izquierda tampoco garantiza la recuperación plena de los derechos perdidos durante la crisis Iker recordemos fueron recortes que empezó a aplicar precisamente el PSOE Iker hubo continuó y amplió el partido

Voz 9 22:23 pero evidentemente unas elecciones la fórmula mágica no no los no selecciones garantizan que gana unos

Voz 19 22:29 este caso son partidos de izquierda que además se han comprometido tienen compromisos muy serios por lo tanto tendrá que cumplirlos pero lógicamente nosotros llamamos a la movilización el diario Otto pero llamamos fundamentalmente a la movilización es presionar para que se cumpla en aquello que estamos necesitando de todas formas hay una realidad que yo creo que espero que lean bien los partidos de izquierda que ganó sobre todo el Partido Socialista sobre todo teniendo tiene que recordar de dónde viene no porque Si en estos momentos con toda la ilusión que ha generado no son capaces de responder vamos a frustración lo que hemos hace cuatro años vos es decir que ese es el escenario nosotros esta mañana un hay PP lamentaron el problema del voto a el voto radical es fundamentalmente porque la desigualdad la pobreza el mal trabajo hace que la gente desesperada se apunte a formulas que son mentira pero son fáciles de engañar por eso nosotros creemos que es que no hay camino no hay otro camino

Voz 0867 23:31 según ustedes al menos debe finalizar la etapa del Partido Popular al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid pero la izquierda acudir fragmentados a la cita electoral es una buena noticia que no parece

Voz 30 23:41 no no es una buena noticia nosotros la verdad es que no no justo cuando Sacramento Unidas Podemos encaja entendemos que no porque eso va a dividir el voto y que tenemos confianza en que entre el Partido Socialista y Unidas Podemos eres montos ya entre Gabilondo y Errejón que tenían buena sintonía además

Voz 16 23:56 estábamos seguros que iban a colaborar en un Gobierno

Voz 30 23:58 de coalición pero estando como estrabismo por la verdad que no lo sé y con la irrupción de bosque también yo me imagino que va a subir el soy bastante pero también sé que va a subir Ciudadanos el PP creo que bajará Unidas Podemos puede que baje un poco más Madrid como es algo nuevo pues no sabemos por dónde va a salir no sabemos si será suficiente para que son ciento treinta Hay ciento treinta y tres ochocientos treinta y dos necesitan sesenta y siete van la mayoría entonces pues no lo sé está complicado

Voz 19 24:24 sí yo de todas formas lo que ya les pediría ya que no ha sido posible que se pudieran presentar las candidaturas claros generales lo que sí que les pediría fundamentalmente que no hagan una campaña los unos contra los otros buscando sorpasso entre ellos sino que directamente vayan no olviden cuál es el objetivo fundamental en la Comunidad de Madrid porque yo creo que si en España la situación era complicada la de la Comunidad de Madrid es más complicada que la española es que llevamos dos dos dos dos mandatos no llevamos cinco presidentes y presidentas es decir que hemos tenido en una sola le

Voz 0867 25:02 pues la dura pero además suelo

Voz 19 25:05 preso otro otra procesada a Esperanza Aguirre la la la Guardia Civil estábamos buscando también cosas prosiguió Garrido se convirtió en un tránsfuga momento ya estamos en el tinto pero ya no solamente son las políticas sino directamente la inestabilidad permanente porque es que llevamos dos años era como hoy en Madrid que es la inestabilidad la imposibilidad incluso lo que nosotros hemos firmado estaba atascado está parado es decir esto puede ser somos la comunidad marca de España la que tiene más dinamismo y además tiene que tirar de otro país sobre todo que la evolución tecnológica digital

Voz 0867 25:40 dice que ustedes inestabilidad pero es cierto o no que estos últimos cuatro años a pesar de esa inestabilidad no ha sido ni de lejos la peor etapa digo en cuanto al diálogo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte de los sindicatos el serbio hay que reconocer que

Voz 30 25:52 con Cristina Cifuentes recuperamos el diálogo social con Ignacio no había nada con Aguirre no agitó todo prácticamente todos los consejos desaparecieron por cierto que se han firmado a parte de lo que ya traía muerde

Voz 16 26:03 el plan director de riesgos laborales pues eh

Voz 30 26:05 la estrategia May por el empleo y un plan de industria que con Garrido

Voz 0867 26:09 Jaime Cedrún cuál es la la primera medida que debería tomar el Gobierno central el Gobierno que que ha salido de las urnas y que ahora debe ser elegido por el Parlamento

Voz 19 26:17 yo creo que es una cosa urgente es actuar sobre el mercado laboral y eso significa una reforma laborales permitirnos una mayor capacidad de intervención el a la empresa cambiar la forma de contratación y meterle el diente a la contratación temporal y a partir de ahí ya empezar a hablar en serio sobre un nuevo Estatuto relaciones laborales que llevará tiempo ir donde lógicamente tenemos que meterle el diente a toda regla formulas de regulación las plataformas digitales la nueva forma de explotación iré más pero sobre todo eso nosotros los datos son tiempos ratón presentado que por ejemplo está creciendo desde la reforma laboral pero es que está creciendo en la moral no en la indefinida es decir que hay datos ya suficientes como para decir bueno vamos actual aquí porque comimos actuamos aquí esto se corrige organismo con la con la pobreza salarial tipo de precaria parcial más toda la irregularidad que hay porque claro no solamente ellos sobre la reforma laboral es que ni siquiera la legislación actual hay empresarios que las están aplicando cero horas extras no pagadas y fue contratos que no se corresponden con los convenios en muchos casos ni siquiera con el estatuto es que estamos problemas para que el Salario Mínimo novecientos euros

Voz 0867 27:35 eh mezclados cosas política igualdad y algunos mensajes políticos que cuestionan los discursos feministas los ha hecho el Partido Popular primero ha hecho Vox yo no sé de qué manera pueden llegar a afectar a la concienciación también la educación para que un hombre y una mujer sean iguales ante el mundo laboral

Voz 30 27:52 hacen mucho daño pero a mí no me sorprende que su partido de ultraderecha que sobre todo tienen su mira en la mujer los derechos de la mujeres y de la violencia machista pero Malaga un partido de gobierno un partido constitucionalista como es el Partido Popular sí me preocupa porque eso quita un poco de credibilidad

Voz 0327 28:07 Pastor está ya firmado por todos para

Voz 30 28:09 a luchar contra la violencia de género contra Valencia machista es grave que haya gobiernos que han estado gobernando bastantes años que lo pongan en duda hay que se vayan al mensaje de la ultraderecha que al final acabo es un mensaje populista que ya no sé creen ellos mismos pero vamos que está demostrado oye que en las mujeres mueren asesinadas por sus parejas y principalmente son mujeres que mueren a manos de los hombres eso está así es así de claro que y me preocupa que se ponga en duda

Voz 19 28:33 sí pero es que la verdad es que no solamente sorprendente sino vergonzoso porque es que tenemos unos datos que no estamos no estamos no estamos inventando nada es que tenemos en las brechas de paro las brechas de actividad hay quinientas mil personas fundamental casi todas las mujeres que no trabajan porque tienen que dedicarse a los cuidados de lugar es que tenemos menos población activa femenina mucho más paro llama está creciendo la brecha de paro pero es que debemos las brechas salariales que tenemos es decir es perfectamente perfectamente demostrable ya no se trata de opinar o comprar tenemos noventa mil eh noventa mil en fin denuncias llevamos veintiséis mujeres asesinadas este año es decir yo creo que hay cosas que no son controvertidas son datos que están ahí que te dicen que en estos momentos no existe igualdad en el en el trato en prácticamente todas las facetas de la vida entre un hombre y una mujer pues estamos viendo otro elemento que también es constatable que está creciendo el maltrato y las agresiones entre los adolescentes que las políticas educativas estas que está poniendo al once y el Partido Popular se está encargando todo aquello que iba a la educación que iba a la educación en valores ya así no sale por tanto es posible cambiar pero sólo saber parece popular lo hemos discutido muchas veces pero es que depende que Partido Popular ahora parece que hay un nuevo Partido Popular en manos de es verdaderamente preocupante porque nos queremos una derecha democrática derecha colocados podamos sentar a negociar y llegar a acuerdos

Voz 0867 30:07 en dos minutos seguimos charlando en La Ventana de Madrid con Luis Miguel López con Jaime Cedrún

Voz 9 30:12 en La Ventana de Madrid Javier Casal La Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 10 30:24 cadena SER Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 8 30:33 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 31 30:37 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 9 30:44 esa Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 0785 30:55 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es que apenas eh

Voz 22 31:02 las cosas son como son hasta que un día algo cambia

Voz 9 31:07 buenas primeras en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir

Voz 0785 31:20 qué tal buenas primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel

Voz 1 31:27 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa emisora inicia la Cadena SER que lleva muchos años acompañando muchos años contigo si tal vez demasiado no

Voz 14 31:39 perdón digo que tal vez demasiados esto ya habría que parar atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que que pase pero bueno penosas usted

Voz 1 31:57 cadena SER

Voz 14 31:58 estaremos siempre con en la que a vivió tal locutor

Voz 32 32:10 con las

Voz 33 32:11 también

Voz 16 32:14 lo que pasa comienza

Voz 34 32:16 la batalla por Madrid Núria Carrera José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith

Voz 0785 32:24 los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid ETA obra mira clanes tienen los partidos para la ciudad de Madrid siglo en La Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales

Voz 9 32:44 la colaboración de Alcoa La Ventana de madre y esto mañana

Voz 0867 32:48 la calle hemos hablado en la manifestación con muchos asistentes a la concentración del Primero de Mayo Nos han contado su vida Nos han contado historias como ésta

Voz 35 32:55 vas a luchar como venimos haciendo cada año pues los derechos que nos dejaron nuestros pasados pero sobre todo para los que viene por detrás

Voz 36 33:04 los contratos temporales para que no

Voz 9 33:07 a hacer crecer a nivel profesional

Voz 36 33:10 ahí evitarlo contratos basura

Voz 37 33:13 la como una empresa en la cual la que caridad de la gente que sufre mucho la situación económica hay muchos dirigentes que nos casi no hacen nada

Voz 9 33:24 señalan los la calidad del empleo Luis Miguel es uno ya aburrido pero

Voz 0867 33:28 quién tiene la fórmula mágica para que cada año el que ustedes vienen aquí a este programa la media salarial sea cada vez más baja persista la temporalidad y las condiciones laborales cada vez sean peores Soriano lamentable que llevamos Gerard

Voz 30 33:41 de la crisis es prácticamente con el mismo discurso porque las dos huelgas señor Rajoy para la reforma laboral es no tuvimos éxito esa es la verdad pero es cierto con esto Salario Mínimo Interprofesional que ha puesto el Gobierno además cientos euros es cierto que muchos empresarios golfos y piratas lo que hacen es sin meterle a los trabajadores los complementos pluses que ya tenían en algún caso están cobrando menos que antes sea menos que que lo que cobraban ante los novecientos euros de ánimo entre propusieron una están nos parece una feria todavía absoluta ya tendría que intervenir la inspección de trabajo de Gobierno porque se ha puesto en mil novecientos euros para que esos trabajo calores tengan un mínimo de de salario un poco que les pueda ayudar en subida y nosotros tenemos firmado que el año que viene vamos con la patronal a catorce mil euros año salarios de mil euros al mes eso lo firmamos ya con la patronal para hacerlo el año que viene pero también estoy diciendo que la patronal no está cumpliendo muchas empresas ni siquiera novecientos euros hay mucho mucho empleado mucho patrón que es pues que son golfo

Voz 0867 34:39 Europa lo sugerido es sostenible Jaime Cedrún en esta situación una subida de salarios

Voz 19 34:44 totalmente totalmente sostenible de hecho yo creo que es gracias al crecimiento de los salarios que hemos conseguido este año tanto en lo mínimo en muchas empresas como la subida salarial la subida de los empleos públicos que evidentemente acoso nuestra pero no es que la Comunidad de Madrid hemos conocido dos mil dieciocho el tres coma siete por ciento por encima de la media europea la media española y tiene que ver fundamentalmente con la mejor la mejor la mejor evolución de los salarios o pero de todas formas yo quería comentarte lo anterior porque antes preguntabas qué hay que hacer todos de aquí como llamamientos a los compañeros y las compañeras quiero porque esto no podemos dejarnos avasallar yo digo a los trabajadores y trabajadoras que miren nómina cómo es que además se pasa por el sindicato que podemos comprobar que bien ya no solamente se cumplen salario mínimo se están aplicando la ley no se cumple el convenio porque les están engañando o no aplicar duros el convenio en muchos casos todo lo que queremos es que sencillamente vengan las sindicato veamos se organicen incluso con los otros otros pero que organicen porque esto por lo tanto podemos defender la legalidad de

Voz 0867 35:52 salarios pasó las pensiones que es una preocupación de de muchos mayores pero también de aquellos que seguimos trabajando pero que no sabemos si vamos a llegar allí o no y tendremos que trabajar finalmente que hasta los setenta para percibir una pensión con cotizaciones más bajas con una pirámide poblacional que es la que es que ni siquiera es pirámide con la temporalidad disparada que tiene también la fórmula para cuadrar las cuentas y conseguir que tengamos una pensión

Voz 30 36:15 lo primero de de tres mil veintitrés dos mil trece anular la el factor de sostenibilidad que es el que te hace que K

Voz 0327 36:21 el año te van a descontar más dependiendo lo que

Voz 30 36:24 que viva lo que trabajes y el índice de revalorización que era de cero coma cinco por ciento esto se les dio una patada con un acuerdo con el PNV hasta dos mil veintitrés pero ahora mismo no hay resuelto nada entonces las pensiones último fórmulas para que hubiera no solamente de la Seguridad Social de lo que de la sistema de capitalización sin el fórmulas más hay muchos gastos que se gastan a que se meten en las lluvias hacia el que no tenía que pagarlo la Seguridad social ya dijimos en su momento que se dejaría quedes topar las pensiones máxima con todo ese tipo de medidas sacábamos quince mil millones más es cierto que era el baby boom de los años sesenta y va a haber más gente trabajando

Voz 0867 36:56 ha dicho pero no nacen niños bueno eso también

Voz 30 36:59 al tendríamos que tener una política también de de ayuda a la maternidad pospuesto si no no va a ser posible que nazcan niños aquí la gente está trabajando ya hasta los treinta y cinco años no empiezan a mis propios hijos que es así pero es cierto que al final que no es sostenible no es cierto que en esas sostenible si es sostenible hay formulas para que sean sostenible pero claro al al capital interesa que te vayas a las pensiones privadas que con tanta es un seguro privado que no está dando nada rentabilidad por cierto

Voz 0867 37:24 no es sostenible yo creo que sostenible mientras

Voz 19 37:26 en este país sea el país de un producto interior bruto de más del billón de euros llamó la cuarta economía de la Unión Europea porque aquí el problema es de decisión política que nos gastamos el dinero Ron gastamos como ahora en rebajas de impuestos a las grandes sociedades grandes patrimonios a las rentas altas estamos siempre en estos momentos ochenta mil millones de euros en comparación con la media europea es ese ese es el objetivo o por el contrario el objetivo es incrementar el gasto social y por lo tanto mejorar la protección social y en este sentido entonces estamos dispuestos a pagar para mantener las pensiones un quince por ciento del Producto Interior Bruto por lo que nos va a costar entre otros años con el baby boom esa es la clave porque la formula sus cotizaciones es presupuestos eso es digamos que es secundario la clave fundamental de nosotros vuestra cuentas en Madrid cuanto vemos la pobreza el Madrid uno de cada cinco madrileños está en la pobreza pues bien entre la gente joven la gente en edad de trabajar estamos veinticinco veintisiete por ciento pero cuando se trata de mayores de sesenta y cinco años en el once por ciento es decir el sistema de protección social de pensiones y la atención a los mayores está funcionando está siendo un elemento fundamental para la cohesión social hasta el punto de que uno de caras y él viven de la pensión productos determinante que dejemos muy claro que tiene que ver pensiones que tiene presiones públicas tiene que tiene que haber presiones dignas Iker más este país

Voz 0867 38:55 puedo hacer finalizó acude mañana ustedes a la recepción de la Puerta del Sol verdad como todos los años si Ayestaran bueno el presidente en funciones pero gastar igual

Voz 19 39:03 como todos los los dar un premio si es verdad no

Voz 0867 39:06 verdad cierto les dan no

Voz 9 39:08 en juego no es un año más

Voz 0867 39:11 pronto premio poco de segundo nivel pero no sé quitamos está Bumba agradeciendo se queja un premio siempre debe estar Jaime Cedrún Luis Miguel lo perrillo gracias por venir otro primero de Mayo más a este programa La Ventana de Madrid feliz día de del trabajador a todos

Voz 19 39:27 el exgobernante alegría ustedes mañana dos de mayo

Voz 0867 39:30 promoción especial de la SER en Madrid desde mediodía Hoy por hoy desde la Puerta del Sol desde la Real Casa de Correos con Marta González Novo vamos a hablar con los premiados precisamente en el día de la Comunidad de Madrid les esperamos desde las doce y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta mañana

Voz 38 39:47 Moody's también

Voz 39 40:04 no es la de Securitas Direct y qué tal estoy pensando en ponerle una casa on tela ni te lo pienses por lo que cuesta no veas la tranquilidad que te da a mí en el bar me ha evitado dos robos en mi casa la ponemos todas las noches dormimos mucho más tranquilos

Voz 40 40:17 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres cero calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 40:27 no no hemos cambio

Voz 41 40:33 te has encontrado con alguien que tal fue lo vuestro tras el reencuentro sueñas con encontrarte con alguien de forma inesperada en qué lugar que no imaginabas volviste encontrarte con alguien creía que no volveríamos a ver

Voz 0785 40:48 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno

Voz 9 40:52 pero uno seis siete tres uno Es maravilloso volver a verte esta loco

Voz 1 40:57 el del reencuentro para de a partir de la ONEMI el faro con Mara Torres

Voz 42 41:06 eh yo

Voz 9 41:12 la Ventana con Carles Francino

Voz 1715 41:33 no nos pasaremos nunca ponderar el poder

Voz 0313 41:35 lo que tiene que tiene la música

Voz 1715 41:38 no sólo porque a una canción no resulte más

Voz 43 41:40 la menos conocida sino por lo que nos transmite esta cumple los dos requisitos es la banda sonora de una película muy conocida Memorias de África

Voz 0313 41:50 pero es que los acordes yate ya te transportan ya te permiten viajar a un lugar a un escenario a un territorio muy muy concreto Bono esta experiencia que es fantástica va a tener una puesta en escena muy particular el próximo viernes en la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca qué va a ocurrir ahí ahí se va a poder escuchar bueno también leer las dos cosas al mismo tiempo el paisaje sonoro de la naturaleza

Voz 43 42:16 en las palabras en los poemas en los cuentos el horror

Voz 0313 42:21 datos esta historia esta idea esta iniciativa tenía que llevar detrás alguien muy especial también como Carlos de Ita el gran son orquesta de este país Carlos buenas tardes

Voz 0327 42:33 si estás buenos tardes y que ha bautizado la experiencia

Voz 0313 42:35 como a vuela pluma yeso porqué bueno empecemos por el título y yo he tratado de explicar el vamos con el

Voz 0327 42:41 título bueno es un juego de palabras escribiera vuela pluma es un poco coger cosas así al vuelo escribirlas no en ésta la experiencia que vamos a hacer estas esto este día yo hoy aquí en la radio Se trata de coger algunos textos a vuelapluma textos literarios textos de ahora lo veremos de Miguel Delibes de Isaac tiene sede de Josep Pla textos que describen las atmósferas la situación por medio sus atmósferas sonoras construir casi como dictado eh la banda sonora de ese de ese de ese relato de ese texto hablado no entonces el el montaje la sucesión de historias esos dictado en el que unas personas aquí estáis grabados en los bonos a estarán en vivo van leyendo un texto ese texto se va con ese sonido que va cogiendo pruebas lo mejor es escucharlos

Voz 16 43:27 pero bueno ya ya sea eso es mucho más que una banda sonora

Voz 0313 43:30 claro es mucho más que una canción es otra cosa

Voz 0327 43:32 no es otra cosa otra cosa es otra como yo desde que empecé a grabar sonido ya contarlo porque en la radio los bancos contarlo empecé a buscar otra gente otras formas de contar las cosas no entonces bueno pues la música lo cuenta mucho la música imita sonido muchas veces sonido naturales eh la pintura también tiene su componente sonora sin duda yo desde hace mucho tiempo bando subrayando cada vez que el un texto donde hice y cantaba la Villa no sé qué pues yo solo subrayo luego a veces le pongo música música Ésta no es lo que vamos a hacer sin más

Voz 0313 44:01 empecemos

Voz 8 44:02 por el principio

Voz 0327 44:10 lo lo cuento yo porque es para mí creo que es el el texto literario más antiguo que se refiere al sonido está escrito en una tablilla sumerja imagínate hace siete mil años Nur y habla de un ave grande que vive en los tejados de las casas que se llama laca laca la la laca evidentemente es la primera onomatopeya que cuenta Nos dice como es la cigüeña blanca ya tenemos una calada a esto es el principio el texto más antiguo no pero bueno me callo dejo que hablen los que saben entonces por ejemplo en la obra de Miguel Delibes está llena llena de referencias Sage por medio de sus sonidos y hay una hay un fragmento muy cortito que nos valer Isaías Lafuente en el que los describe como no es esa atmósfera de cristal transparente de la meseta castellana en invierno después de la lluvia

Voz 0827 45:20 la Castilla Eider Niza árida hay desolada se dulcifica con la lluvia Se diría que agua alaba la peina pule sus aristas la matiza para convertirla en un inmenso tapiz ondulado de diferentes tonalidades de ocre la transparencia el aire es de una pureza irreal el ambiente tan quedo que los pequeños ruidos de la llanura el ladrido de un perro el granito de un cuervo se transmiten desde lugares remotos sorprenden por su calidez inmediata

Voz 0313 46:13 ahí está el perro ahí estaba el cuervo

Voz 0327 46:15 es pero eso pasa en Monchi esos días fríos que las cosas parece que están encima de esta así muchas ya muchísima como esto es casi como un haiku es una es una nave descrito en minimalista que por cierto para mí es importante porque es la primera esto me dio la idea de este texto es el que me la ideas a que vaya al homenajeado Miguel Delibes no bueno Wenceslao Fernández Flórez en el en el libro Del Bosque animado habla también de la bondad de los árboles de eso en tan buena gente que el agua que sólo saben cantar imitando al agua no tan gallega como El bosque animado a Fraga de de CC verde de Fernández Flórez es ese fragmento mientras suena el bosque por debajo

Voz 18 47:01 dos árboles ejercen distracciones tan inocentes como ellos mismos que no conocen el mal especialmente les gusta cantar y cantan en coro las pocas canciones que han logrado componer como todas las plantas ama intensamente el agua ya ensalzar la dedican sus mejores sinfonías que son dos las podéis oír en todos los bosques del mundo

Voz 0259 47:22 una imita el sonido de la lluvia sobre el Ramajo y la otra copia el rumor fumar lejano alguna vez en la penumbra de una arboleda os habrá sorprendido el son de un aguacero que distante al principio

Voz 46 47:40 va acercándose hasta pasar sobre vuestras cabezas miráis al cielo por los interés zifios del verdor y está limpio y azul ninguna gota desciende aún merecer la tierra pero el sonido continúa aleja vuelve los árboles han iniciado su Orfeo

Voz 9 48:20 escrutando Carlos no te puedes imaginar cuanto

Voz 0327 48:22 de verdad bueno esto es un tema la confusión de los sonidos no cuando al hojarasca parece que llueve queríamos es perfecto que era el más lejano no pues eso eso es lo que describe eso es lo que cantan los árboles que son tan buena gente que se pasan la vida invitarnos al agua algo parecido muy distinto pero el mismo concepto transmite Isaac tiene sean Memorias de África cuando describe cómo íbamos antes la música no oye describe cómo suenan como engaña como quiere oir la lluvia en la sabana pero no la oye oye el viento que imita la lluvia en diferentes sustratos y nos lo dice Mara Torres

Voz 46 49:00 cuando el sonido cada vez más acelerado pasaba sobre tu cabeza era el viento los altos árboles del bosque no la lluvia cuando corría a lo largo de la tierra era el viento los arbustos y en las largas hierbas uno la lluvia cuando susurraba sonaba sobre la misma tierra era el viento los Manizales donde sonaba de una forma tan parecida a la lluvia que te engañaba aún hay otra vez y hasta cierto punto te compensaba como si estuvieras viendo una representación de lo que desea vas

Voz 30 49:52 fíjate estos del maíz esto no muy claro acto en las tiendas de las hojas de maíz ella quería escuchar el sonido de la lluvia no hizo porque es lo que tenía un tenía una granja en África hasta que necesitaba que lloviera en definitiva no

Voz 0327 50:07 bueno ahora sí que es la lluvia pero no es la el sonido de la lluvia sino el sonido que la lluvia provoca en en los árboles como si fueran cada hoja un un tambor entonces David aquel americano en el libro las canciones de los árboles explica cómo cada como tú puedes saber cómo es un tipo de bosque por los diferentes sonidos de cada gota golpeando con las diferentes arrasó unos matices que a mí por lo menos me conmueve no sólo le Emma vaya Espinosa

Voz 18 50:36 cada pocas horas lluvia que habla una lengua propia de esta selva

Voz 46 50:41 aquí el aire es agua plazo hojas de las plantas son las que hablan con más elocuencia el lenguaje de la lluvia cada gota de agua que cae es un golpe Fito contra las pieles de tambor que son las hojas la diversidad botánica que producen sonidos que surge en el ritmo del tambor cada especie tiene su ruido de lluvia

Voz 15 51:16 este es un role cuya solidez distinto en la rana que había vacantes de fondo que estos son los pasteleros siempre ganan

Voz 0313 51:41 en el ayer Badri Prost es un paseo es un paseo sonoro fascinado