La Ventana (02/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1715 00:06 el presidente de la Xunta de Galicia vuelve a la carga Alberto Núñez Feijóo ha cuestionado de nuevo la estrategia seguida por su partido errores de posicionamiento giros inadecuados que han llevado al PP a los datos electorales del pasado domingo

Voz 1804 00:18 sabiendo que hemos hecho las cosas mal sabiendo que nos hemos equivocado muchas cosas sabiendo que nuestros giros no han sido los giros

Voz 1715 00:27 adecuados Feijóo ha dicho que confía en que la mayoría de votantes de Vox se de cuenta de que es más fácil convivir con los votantes del PP que con los votantes de Falange son palabras textuales los actos del Día de la Comunidad de Madrid han escenificado una vez más esta semana la estrategia de líder del Partido Popular para alejarse todo lo posible de ciudadanos de Vox hoy Pablo Casado has vuelto a descalificar esos dos partidos

Voz 2 00:48 que no respetan esta unión europea que no apuestan por la política carrera común y que están al lado de los populistas como Le Pen que les felicita por Twitter por los resultados obtenidos respecto a Ciudadanos pues creo que el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran la sociedad española y en los medios de comunicación los partidos políticos y que da buena medida de la red generación falsa que has intentado enarbolar

Voz 1715 01:11 y una parte del independentismo catalán quiere poner en marcha un proceso para que Europa castiga a España por vulnerar derechos de las minorías Push the money la Asamblea Nacional Catalana han anunciado hoy la puesta en marcha de una iniciativa ciudadana corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 01:26 tienen muy pocas posibilidades de obtener la autorización porque lo que reclaman es que se abra a España un expediente por vulneración de derechos fundamentales como a Polonia Hungría pero la demanda el han presentado hoy lo ha hecho la Asamblea Nacional Catalana la querida por la República de Carles Puigdemont asegurando que no es una acción con

Voz 3 01:44 somos propósito contra cuatro español eso favor

Voz 0738 01:48 dice pulso común que la prohibición de la Junta Electoral para estar en las listas europeas y es una de las razones que se incluyan en el argumentario de esta petición a la Comisión Europea para poder abrir campañas sobre esa iniciativa ciudadana que si prosperara exigiría para ser estudiada Un millón de firmas en siete países de la Unión

Voz 1715 02:08 en Venezuela de momento hoy día tranquilo el presidente Nicolás Maduro ha reaparecido lo ha hecho en un acto con militares en el Ministerio de Defensa a los que entre otras cosas ha pedido que mantengan su compromiso con el Gobierno y que ayuden a derrotar los intentos de golpe de Estado

Voz 4 02:23 de la patria André combatir ayudará a beber un ejemplo a la Historia y al mando nacido en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente leal cuestionada urdida Jorge eso derrotando intentona golpista de traidores que sorprenden a los menos de Washington

Voz 1715 02:49 Maduro ha acusado a la oposición de querer llevar al país a una guerra civil así llegamos a las cuatro y tres minutos las tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 las Fiestas del Dos de Mayo en la Puerta del Sol han dejado la foto de Pablo Casado pasando por delante de Ángel Garrido sin saludarle sólo unos días después de que el ex presidente se marchara Ciudadanos

Voz 1025 03:11 el tema saludando a Jesucristo

Voz 5 03:13 va ya hemos hecho declaraciones en ningún problema por supuesto

Voz 1915 03:16 dice Casado que no le ha visto Ángel Garrido por su parte ha explicado que no guarda rencor ni a casado ni al que fuera su partido al Partido Popular lo explicaba en los micrófonos de la SER

Voz 6 03:24 Pablo ha pasado delante Millo estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre pasa como una exhalación delante y no más saludado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no yo creo que en cualquier caso deberá por encima diferencias políticas y de de opiniones eh están las personas yo sí ideó Pablo por supuesto que les ayudaré con todo afecto porque lo tengo

Voz 1915 03:43 por esos micrófonos ha pasado también la alcaldesa de la capital Manuela Carmena que ha coincidido en un momento del acto con la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid con Rocío Monasterio ellas en este caso sí San salud

Voz 1410 03:53 me parece que es muy bonito que las elecciones las hayan ganado las elecciones generales las ajenos sobre todo los que han sido mejor educados los descalifican yo intento dar ejemplo eso pues he ido a saludar a la señora Monasterio que me habían hablado de ella tengo algún amigo en común ella me ha dicho que ella como yo admiramos mucho a Concepción Arenal y todos nos tenemos que sobretodo en democracia respetar escuchar y nunca insultar nunca descalifica

Voz 1915 04:19 en esta tarde precisamente Carmena va a asistir a la lectura de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós en el eh Galdós en el parque del Retiro actos con los que el Ayuntamiento se suma celebración del dos de Mayo Andrés Lima es uno de los actores que va a hacer la lectura también ha pasado por el por el Madrid

Voz 7 04:34 será algo entrañable no es Un

Voz 8 04:36 concierto de los Rolling Stones pero leeremos siempre dejaremos

Voz 7 04:40 a Galdós que a su vez homenaje

Voz 9 04:42 Madrid que creo que es algo bonito no en el retiro que que por excelencia del centro de Madrid con buen tiempo buena literatura y compañía agradables veintitrés grados en el centro de Madrid

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 10 05:30 la Ventana con claras las Francina

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes lo que voy a contarles a continuación no sé si me da más pena o más rabia seguramente un poquito de todo en cualquier caso me parece una una prueba concluyente definitiva de cómo podemos sobre cómo pueden algunos cargarse la confianza y el prestigio de las instituciones verán la Generalitat Cataluña otorga unas distinciones que son las Creus de Sant Jordi a través de las cuales premia abro comillas a personas o entidades que por sus méritos hayan prestado servicios destacados a Catalunya en la defensa de su identidad especialmente en el plano cívico y cultural muy bien pues resulta que este año además de otorgarle una de esas cruces de Sant Jordi a Leo Messi que es el mejor futbolista de la historia sin duda pero que está condenado por delitos fiscales bueno además de esto que digamos siendo generosos ya chirría un poco resulta que en la lista aparece también la ex presidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert esta mujer que hoy milita en las filas del independentismo lo cual no es pecado ni convierte a nadie indeseable pero que proviene de un partido democristiano que nada tenía que ver con la independencia proviene de de Unió Democràtica esta mujer lleva tiempo generando polémica hay ruido en fin y más cosas con algunos tuits ofensivos hacia adversarios políticos a Inés Arrimadas por ejemplo la líder de Ciudadanos en Cataluña ya le aconsejó directamente que se marchara de que volviera a su tierra natal a Jerez en un ejercicio de xenofobia que mereció reproche general pero es que ahora reincidido con uno de esos montajes burdos baratos faltón es que tanto abundan en las redes se ha relacionado el destino de algunos dirigentes del Partido Popular y de ciudadanos Dolors Montserrat como eurodiputada Bruselas Enric Millo que ha fichado por la Junta de Andalucía la propia Inés Arrimadas que ahora está mucho Madrid porque hace política hay Juan Carlos Girauta que se a vivir a Toledo lo ha relacionado todo con el aumento de las exportaciones de cerdos sí claro bueno el Partido Socialista ya ha pedido en el Parlament que les sea retirada la quiero de Sant Jordi pero la pregunta es obvia esta mujer que servicios le ha prestado o les está prestando a Cataluña su identidad ya sobrevivió en Mier darla directamente enviar darla manchar su imagen y que muchos catalanes nos sintamos avergonzados y la otra pregunta obvia también a quién carajo se lo puede ocurrir premiar la la respuesta por desgracia es demasiado obvia por eso me da pena me da rabia a partes iguales señor que Cruise bienvenidos a La Ventana

Voz 0313 10:23 hace un par de horas como de asignado

Voz 1781 10:26 ETA comer preparan un poquito para los temas que tenemos en

Voz 0889 10:29 en la Ventana hoy ahora me gustará que hablemos de de Colombia de deben

Voz 0313 10:34 el suelo es tuviste también hay hace unos días de la distribución de ayuda humanitaria que es un asunto muy importante en mitad del Carvajal político que tiene ahora mismo en en ese país pero me gustaría preguntarte si con esta noticia de la Creu de Sant Jordi a la ex presidenta del Parlament de Catalunya en milita en el en el bando de los de la rabia de los de la pena

Voz 1781 10:52 o los dos como yo milito en el en el bando de los de la reflexión que consideramos que es absolutamente una tontería darle una cruzó una persona que tiene poco de política mucho de hooligan quizás porque como hablando a Messi cosa que en el caso de lo que tú comentabas yo diría bueno

Voz 0313 11:09 a mí me chirría SL por sí pero ojo pero

Voz 1781 11:12 no pero a pagar su multa e incluso multas

Voz 0889 11:14 sí claro mientras que el guión oído a la señora

Voz 1781 11:17 de Gispert arrepentirse de ninguno de los tweets que Aído reproducían

Voz 0889 11:21 bueno y ahorrar ha borrado está ahora dicho allí ofender a nadie no no pues podía lo ha hecho ya ya ya ya

Voz 1781 11:28 es perdón porque claro lo que está haciendo cuando ellas empieza con todos estos tweets está haciendo un flaco favor por supuestísimo a Cataluña porque ya no es quién para decidir eso es una tradición muy equivocada de Cataluña es de unos cuantos no yo ahora cuando escuchaba a los Manel ponía la piel de vaina hay pensábamos yo debo ser bastante catalán en este en este en este espacio en el que la gente decide quién catalán que es no decide enviar a Inés Arrimadas a Cádiz agua o a donde sea o Jerez porque realmente yo creo que juega muy poco a favor de Cataluña hay desde luego nada a favor de la causa independentista el tener personas hooligans como como Nuria Espert no yo recuerdo una cosa Rosa María Xarla entregó su

Voz 0889 12:07 corrió la devolvió se produce además con un

Voz 1781 12:09 con un episodio que contó algún día Isabel Coixet que es maravilloso no cuando ya la había devuelto al funcionario Le dijo al funcionario sobre todo acuérdese por favor que no me pongan las que la que la tengo eh entonces ya no podré decir porque al final la Creu de Sant Jordi una esquela no pero la devolvió precisamente por el sectarismo porque convertir esta cruz esta creo en una cruz pues realmente no tiene ningún sentido

Voz 0313 12:32 qué cruz es lo que decías al final fíjate este mediodía lo escuchábamos ahora hace un momentito en en en Radio Madrid y la gente de todo el resto de España no lo ha podido escuchar Un un corte de voz de de Manuela Carmena de la alcaldesa esta mañana en los actos institucionales del del dos de mayo de la fiesta de la Comunidad que dice decía he conocido a a Rocío Monasterio desde que la candidata de Vox Ahmed bien hablado de ella hemos estado comentando y resulta que tenemos una gran admiración por Concepción Arenal decía lo que tenemos que hacer la gente que pensamos distinto en lugar de insultarnos pues es hablar es buscar puntos en Cuenca con la keniata Vox dice bueno en fin están un poquito lejos una de la otra no ya una reflexión fantástica hace nada hace apenas un ratito aquí en Madrid osea que haberse algunos y algunas toman nota ahí podemos mejorar un poquito en fin algunos asuntos hoy Rafa lo que decíamos que acabas de regresar de Colombia estuviste la semana pasada en Venezuela vamos por partes que ésta queda más el jefe de Internacional Rafa Panadero tu tocayo Rafa buenas tardes qué tal ver el tema de la ayuda humanitaria de la lista

Voz 1781 13:29 evolución de la acceso como está no

Voz 0313 13:31 qué os han pedido por cierto no

Voz 1781 13:34 a la una parte esa ayuda humanitaria hay otra partes dialogó au para iniciar algún tipo de proceso de negociación no ayuda humanitaria mismo está no aparcada por lo abrió la vía que se abrió hace dos semanas y precios muy pequeñita todavía en lo que estamos impulsando de alguna manera es ayudarles a ellos a que puedan ampliar esa vía para que no la utilicen políticamente para que no se echen a la calle porque hay mucha gente sufriendo no y en eso estamos esos por una parte pero yo creo que hay otro otra clave clarísima en estos momentos no y es que en el conflicto todavía no hay diálogo interno ya diálogo tenemos mucho riesgo de que esto acabe pues como el rosario de la OTAN no deciden un conflicto civil de enfrentamiento y la clave y en estos momentos son los militares eso es fue el movimiento el movimiento de Leopoldo López y de de Guaidó pues el martes y a partir de ahí vamos a ver qué pasa porque por un lado y lo que hace falta y lo que está pidiendo una parte importante de la oposición es un proceso de tres puntos no acabar con la usurpación es decir que se vaya maduros y que haya un gobierno de transición y que haya elecciones bueno todo eso está muy bien dicho es imposible que se produzca así entre otras cosas porque el el régimen es muy fuerte en su manera de mantener el poderlo por lo tanto eso lo que requiere es que haya probablemente espacios de negociación silenciosa durante un tiempo para ver si se podría ir al revés elecciones para un gobierno de transición para luego volver a ver qué ocurre no en fin no es fácil puesto yo hablo en diez segundos de dónde vamos que el complejo del que vengo precisamente de hablar pues con con muchos de sus actores como también del proceso en Colombia que ha quedado completamente estancado por un Gobierno que no quiere llevar adelante los acuerdos de paz no

Voz 1775 15:09 claro Rafa esto que dices es eso es cierto o no la solución debería pasa por un diálogo pero es que cada cada acontecimiento cada mes tanto puntual como los que hemos vivido estos dos últimos días hace más complicado aún que se vuelve a retomar ese diálogo no la hay partes de la oposición que están completamente negados a recupera ese diálogo porque siempre te hace la referencia al proceso que fracasa yo en Santo Domingo o incluso desde el oficialismo también tiene reticencias a recuperarse de algo porque de hecho echan la culpa a la oposición de levantarse de aquella etapa final de diálogo y luego otra cosa que dices claro la clave sigue estando en los militares

Voz 0313 15:44 eso es significativo hoy que estamos digamos en el día

Voz 1775 15:47 después del enésimo duelo en las calles entre manifestantes partidarios de Boedo hoy partidarios de de Maduro en la calle hoy parece que hay calma no hay nuevas convocatorias pero lo que sí ha habido es una visita que ha hecho esta mañana allí son seis horas menos a que estamos prácticamente empezando el día son las diez y cuarto dieciséis allí Maduro ha visitado ya en las primeras horas del día el misterio defensa ha hecho un discurso estos que tienen que retransmitir todas las televisiones y todas las radios y bueno el mensaje que es que a los soldados les ha dicho que ha llegado la hora de combatir para derrotar las intentonas golpistas de los traidores que se venden a los dólares de Washington estaba acompañado en este discurso de suministro defensa padrino que está estos días en el en el ojo del huracán no porque bueno según la Casa Blanca el estaba al corriente de del levantamiento el martes pasado se echó atrás el último cambio efectivamente y padrino han tenido el tono de Maduro no dice que hay quien quiere comprar oficiales para generar enfrentamiento entre los propios militares pero que sólo lo están haciendo con ofertas engañosas ha dicho estúpidas y ridículas mal ambiente

Voz 0889 16:47 la verdad bien para el diálogo para mí era muy mala pinta pero tiene

Voz 1781 16:50 en cuenta una una cosa un apunte final era todo lo que dice Rafa que es cierto que en estos momentos es el Venezuela es un Estado fallido no no al nivel africano de los conflictos abiertos como podría ser Zimbabue pero es un estado completamente fallido es decir el Estado sólo funciona en su vertiente criminal y eso lo que hace es favorecer a todos aquellos que están en torno al poder entre ellos a muchos militares es recordemos que casi un mil mil generales ha nombrado Maduro en un país mil generales bueno no sé cuántos hay en España bueno creo que pasemos de cien ciento cincuenta eh

Voz 1775 17:22 si hoy respecto a la ayuda humanitaria Rafa humanitaria que que se envían unos eh bueno aquel acto fallido también de cruzar la frontera que pasó contó

Voz 1781 17:31 que todo todo todo aquí ayuda tenía dos componentes una nuera humanitaria políticas es decir que era un intento de Estados Unidos por meterse en el país segundo fue un intento muy fallido desde el punto de vista de la ayuda porque lo que traían eran toda una serie de componentes que se diluyen en agua pero es que el agua no es potable en las zonas donde se llevaba esa ayuda no

Voz 0889 17:47 por tanto hay que llevar agua Por otro lado es ayuda

Voz 1781 17:50 S sea podrido practicamente en la en la frontera de Cúcuta en Colombia está está pudriéndose en la en la frontera aclara

Voz 1775 17:56 además esta pude algunas

Voz 1781 17:58 sí sí sí incluso se robó oí intentó meter en en motocicletas dentro del país otra se han quedado las propias digamos mafias que operan en la frontera y otras sigue almacenada está está esos pudriendo practicamente no lo que sí es verdad es que se ha abierto otro espacio más mucho más humanitario pero muy pequeñito muy pequeñito porque claro el Gobierno dice no necesitamos ayuda humanitaria ahora lo empieza a reconocer pero no necesitamos isla necesitamos es únicamente porque tenemos unas sanciones y la oposición dice necesitamos ayuda humanitaria porque este Gobierno es un desastre y se está cargando a la población las dos cosas pueden tener cierta parte de razón pero en cualquier caso deja un camino para que la ayuda entre lo único que ha entrado de momento su generado disparó hospitales pero para que os hagáis una idea de los trescientos hospitales que hay en en Venezuela sólo han llegado de momento generadores para diez es decir estamos todavía muy lejos de lo que sería una operación de ayuda humanitaria a escala de lo que necesita Venezuela

Voz 0313 18:52 es un panorama realmente fatal Rafa Panadero seguimos en contacto compañero

Voz 0889 18:55 venga vamos a estar ahí un montón de problemas

Voz 0313 18:58 montón de asignaturas pendientes en el mundo pero hay uno por encima de todos va cogiendo cuerpo de que sea la primera en las prioridades de los gobiernos y los estados que es la lucha contra el cambio climático

Voz 13 19:10 el cantar de la tierra madre que no se aguanta desde cortos que vengan de mira no cambia la mirada ya conocemos como a los a los que vienen con él

Voz 0313 19:28 en algunos países que tendrían que liderar este movimiento sobretodo de Estados Unidos están hoy en manos en fin de de quiénes tan hay rum rum hay movimiento hay señales que bueno yo creo que genera una cierta esperanza ayer mismo el Parlamento británico aprobó una declaración que considera esto el cambio climático la principal emergencia utilizó esta palabra este concepto emergencia en los problemas del país corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 14 19:53 que hay buenas tardes viene de una propuesta del Partido Laborista

Voz 0313 19:56 no

Voz 0273 19:57 así es el Partido Laborista presentó una moción pidiendo medidas urgentes y drásticas para proteger el medio ambiente eso generó un debate en la Cámara de los Comunes Jeremy Corbijn que es el líder laborista dijo que el cambio climático es el desafío más importante que hay en estos momentos que no se puede perder el tiempo estamos viviendo en una crisis peligrosa una espiral dijo fuera de control que requiere acción urgente pero Corbijn fue tachado de hipócrita porque su partido está pidiendo que se reconsidere la reapertura de las minas de carbón la diputada de los Verdes Caroline Lucas Caroline Lucas le reprochó las subvenciones que reciben esas industrias la subvención de los combustibles fósiles es una burla a esa declaración de estado de emergencia somos uno de los peores países en Europa decía Caroline en lo que se refiere a subvenciones para la industria de combustibles fósiles la expresión ésta de estado de emergencia no complacida demasiado a la primera ministro tres a mí pero su ministro de Medio Ambiente Michael Glos terminó afectando la plenamente

Voz 0889 20:59 sí sí

Voz 15 21:01 sí en todas las haciendo

Voz 0273 21:05 on a la que nos enfrentamos es una emergencia una crisis una amenaza para todos bueno la del Parlamento británico fue una declaración simbólica pero el portavoz de la Cámara de los Comunes recomendó que esta moción que se aprobó por unanimidad sin necesidad de votación lo que hace falta ahora dijo es que se lleven a cabo lo que él llamó un debate continuo es decir que el tema no se abandone y que ésta sea la forma de cada poco plantear el debate para que las palabras no queden hay ese pase a la acción

Voz 0313 21:32 bueno además hace sólo unos días los gobiernos de Escocia ilegales ya fueron los primeros gobiernos en este caso en reconocer explícitamente la Emergencia climática y además esta votación de ayer en el Parlamento coincide con la presentación de un informe de la comisión británica sobre el sobre el cambio climático que es la que ha de recomendar al al Gobierno de Theresa May que reduzca a cero sus emisiones netas de gases de efecto invernadero a partir de cuándo de dos mil cincuenta no

Voz 0273 21:56 desde mil cincuenta dice que se puede llegar a eliminar a cero este comité ha hecho público hoy ese informe y lo que dice es que este objetivo era totalmente impensable hace unos pocos años pero ahora es posible porque el coste de la energía renovable la energía solar la energía eólica ha bajado muchísimo ha bajado dramáticamente el informe asegura que el objetivo del dos mil cincuenta depende de tecnologías bajo contaminantes de cambios en la industria pero también del comportamiento público lo que hacen es informes dar una serie de ejemplos para todo el mundo por ejemplo aislar mejor la casa no poner la calefacción a más de diecinueve grados cambiar los calentadores de gas natural por unos de hidrógeno cada ciudadano tiene que considerar dice el número de vuelos que toma cada año porque cada vez hay más gente que toma el avión con más frecuencia hay que potenciar los coches eléctricos se debe comer menos carne los ganaderos deben encontrar la forma de reducir las emisiones de metano del ganado seleccionar separar mejor la basura reciclar mejor los restos de comida por un lado el resto de alimentos y de otros productos evitar malgastar comida se sigue malgastando mucho

Voz 1915 23:02 el movida muchísima aquí es eh

Voz 0273 23:05 problema grave y en fin hay recomendaciones ya digo muy prácticas pero también a las industrias por ejemplo la de aluminio la del papel van a necesitar dicen nuevas tecnologías que las hagan menos contaminantes y el Gobierno pues por supuestísimo escuchar estas recomendaciones porque sino ese objetivo del dos mil cincuenta no se podrá conseguir

Voz 0313 23:23 el resumen de todo esos que al final todos cada uno en nuestro ámbito podemos y deberíamos aportar nuestro nuestro granito de arena oye Begoña además ya para terminar bueno hay un hay un movimiento de desobediencia civil es el Station revelo en este que cada dos por tres vemos ese aquí manifestaciones cortes de carretera esto está acogiendo está cogiendo vuelo no

Voz 0273 23:43 está cogiendo vuelos un movimiento muy interesante porque hay una mezcla de gente joven y gente mayor

Voz 0313 23:48 no es muy de clases medias Dicho de algún

Voz 0273 23:51 la maneras gente bastante ilustrada en general están haciendo las manifestaciones pacíficas y cortan carreteras cortan plazas pero es todo como como muy buen ambiente de hecho se ha dicho que la policía estaba demasiado relajada con ellos

Voz 1915 24:04 a pesar de todo ese llegan una de tener unas mil personas

Voz 0273 24:07 unas en las últimas semanas aunque la verdad es que los detenían y luego lo soltaban volvían a la manifestación pero también ha influido que les visitara la activista sueca Greta

Voz 1915 24:18 pero sí que además fue invitada o

Voz 0273 24:21 por los diputados son una reunión estaba allí practicamente pues eso lo los líderes de todos los partidos y miembros del Gobierno ese encuentro tuvo mucha publicidad lo que hace falta ahora es que con este impulso y con estas protestas la moción que se presentó ayer las propuestas de la Comisión hoy terminen plasmación en medidas concretas

Voz 0313 24:40 muy bien Begoña un abrazo compañero un saludo de Londres a Cádiz porque Cádiz se convierte a partir de hoy en capital si Capital Española de la lucha contra el cambio climático esta mañana ha inaugurado el primer festival piel de atún hablamos hace unos días aquí en La Ventana de que se iba a celebrar es un evento con muchas actividades con expertos con gente que tiene algo que decir sobre esta conciencia

Voz 3 25:01 la importancia de luchar contra contra el cambio climático Jesús Martínez Linares buenas tardes

Voz 7 25:08 sí muchas felicidades por el tema del cambio climático

Voz 0313 25:11 no es no es la primera vez

Voz 1781 25:14 la censura es investigadores físico Gemma

Voz 0313 25:16 jugador contra el cambio climático de la de la Fundación Albor vayamos a lo gordo de entradas y Jesús nos atrevemos a dar una cifra las la pregunta de siempre de tiempo que nos quedaría

Voz 3 25:27 para frenar el cambio climático

Voz 7 25:30 pues sí en esto te puede ser totalmente claro y rotundo once años

Voz 0313 25:36 el año

Voz 7 25:38 pero este año es para pasado mañana iraquí también explique ese nuevo revolución ese nuevo efervescencia de ese tipo de movimientos porque si quieres te lo cuento bueno el estuve hace poco en la Cumbre del Clima de cartón colonias

Voz 1781 25:53 si el capitán del Estado

Voz 7 25:55 llegó justo efectivamente sin dejar a nadie atrás en la cuneta sin vamos a hacer la transición de forma razonable hice presentó un informe de los científicos del IPCC

Voz 3 26:05 como ustedes de los paneles no

Voz 7 26:08 efectivamente bueno yo pues entonces una claridad históricamente rotundo señores no solamente doce años pocos del treinta para realmente intentar acotar los efectos te para que lo que más rico no se en irreversible a setenta

Voz 1781 26:22 a punto de no retorno eso quería preguntarte Jesús porque no es lo mismo decirnos quedan once años para frenar el cambio climático que ya no lo vamos a frenar que eso es eso también es así sino para controlarlo no lo que yo entiendo para controlar que no lleguemos a los famosos dos grados de calentamiento que entonces ya es irreversible

Voz 7 26:40 correcto es sobre todo en España porque España es digamos los dos grados se todos los Price las esto de igual manera por ejemplo sabemos ahora quién pues yo no estoy porque que tres mil quinientos temperatura para el terminados desde la economía es beneficiosa el caso España bueno ya lo publiquen en el científico pues de Greenpeace un informe que evidencia del cambio climático en España resulta que para nosotros somos no solamente son El País lo más afectado por el cambio climático sino que estamos perdiendo desde el minuto uno para nosotros estamos en mi clima muy frágil ya de transición con lo cual el el gran país afectado económicamente porque el cambio climático ha sido España sin embargo aún ciudadana no digamos una escala de la misma manera vivimos de espaldas al cambio climático y tenemos que cambiar esto de por eso este evento como sustentan la ONG ellos un denso humo hermano decir tú no mostraban ciudadana

Voz 0889 27:38 mira Jesús ejemplos concretos para que los oyentes se hagan una idea más precisa de lo que estamos hablando ya la magnitud del problema Javier Gregori buenas tardes hola buenas primer impacto del cambio climático en España cuál sería mira al aumento del calor a unos niveles nunca registrados aquí hasta ahora por ejemplo se sonido del sur

Voz 0882 27:54 España hecho es un informe de Aemet la gente sal de meteorología en España el verano es ya cinco semanas más largo que hace solo

Voz 14 28:02 treinta años extras la consecuencia las zonas

Voz 0882 28:05 semi áridas en la Península Ibérica han aumentado ya treinta mil kilómetros cuadrados afectando sobre todo a tres regiones Castilla La Mancha el Valle del Ebro y el sureste en total

Voz 0889 28:16 con el informe de metes un informe oficial tres

Voz 0882 28:18 Day dos millones de españoles sufren ya las consecuencias negativas del recalentamiento de la tierra no es lo explicaba hace sólo unos días Beatriz Bella de

Voz 16 28:27 esto nos lleva a la conclusión de que treinta y dos millones de personas ya se han visto afectadas en España por el cambio climático con una acumulación como hemos visto sobretodo de años más cálidos en la última década de las olas de calor lo que podemos decir es que es como se están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas

Voz 0882 28:49 y otra grave consecuencia nos vamos a los Pirineos ahora mismo las montañas del Parque Nacional de Monte Perdido y Ordesa están en la lista roja de los glaciares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco pero que están desapareciendo es un informe de hace sólo veinticuatro horas realizado por la UICN la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza una organización que asesora al hora

Voz 17 29:16 sí

Voz 18 29:19 de las montañas si te parece pasamos a la cocina española

Voz 0882 29:23 también todos los océanos también ha reducido ya más de un treinta por ciento las capturas de especies de peces y mariscos en los últimos ochenta años según un informe que acaba de publicar la revista Science la costa de la península ibérica es una de las tres zonas del mundo más afectadas por el cambio climático en la reducción de especies de peces por ejemplo la anchoa la sardina nos lo explica Laura Rodríguez de msc que es un sello que identifica la pesca sostenibles

Voz 1257 29:49 si esto lo hemos vivido en situaciones muy cercanas como por ejemplo la anchoa del Cantábrico que estuvo cerrada al caladero y desde luego ocurre ahora también con las sardinas

Voz 16 29:59 la ibérica que está a una situación

Voz 1257 30:01 crítica a veces no sólo por exceso de pesca también tiene que ver el tema del cambio climático yo Carles

Voz 0882 30:07 me imagino una costas españolas sin sardinas es que en el nivel imaginar pero que las olas de calor no sólo afecta a las montañas del Pirineo a la costa peninsular también directamente golpean a grandes ciudades como Madrid o Barcelona es el efecto isla donde se están disparando atención los casos de asma alergias y otras enfermedades importantes cardiovasculares respiratorias como nos advierte toda una experta que es Cristina Linares del Instituto de Salud Carlos III de Madrid

Voz 10 30:35 tenemos una combinación mortal que hará incrementar forma bastante bueno de hecho ya lo estamos viendo de forma bastante importante tanto la mortalidad como los ingresos por causas circulatorias y respiratoria

Voz 19 30:49 Vicky Beckham dos e IU tan mi

Voz 7 31:09 pues yo es lo que hace que las cosas sucedan por lo tanto son auténticos límites metodológico llevó doce años ha remarcado Mangado porque efectivamente no hay tiempo que perder no y bueno eso de de Espiel de ahí si no esperanza como bien decías al principio de las lo de contorno muy bien Jeremic orden puede que sea iniciativa de emerger Matías

Voz 7 31:33 va a extenderse como reguero de pólvora y un punto de inflexión en el tiempo yo creo y espero que países como España no tengamos que pasar mucho tiempo para ver algo parecido

Voz 0313 31:43 es verdad haberse es verdad Jesús Martínez Linares embajador contra el cambio climático de la Fundación Alcor gracias por estos minutos en La Ventana ya ánimo eh

Voz 7 31:51 muchísimas veces y bueno hay un fuerte abrazo luego a aludir Si bueno contaros que bueno aquí el el la succión depende de vosotros no hay que decir simplemente que es demasiado difícil también por Madrid tiene más tecnología tienen con medios lo único que falta voluntad voluntad cogí realmente merece la pena ser tanto de cuidar el planeta es de todo y visualmente desde descubrir esa felicidad que nace cuando realmente nos damos cuenta de la dignidad a poder ser llamado hijos del planeta que aceptar la fortuna inmensa luego un abrazo

Voz 32 38:52 Leah Wood por buen hacer Ed muy bravos

Voz 0889 39:28 la primera semana de malla de mayo tiene un montón de cosas en el en el calendario la Fiesta del Trabajo el día de la Comunidad de Madrid el dos de mayo el día de la madre el próximo domingo pero tiene para los moteros sobretodo por encima de todo una cita en el calendario que es el Gran Premio de Motociclismo de Jerez un gran premio especial multitudinario con gente que viene

Voz 0313 39:52 de de todas partes

Voz 1 39:56 a veces de Alicante buen rollo es un ambiente tendría para mí el mejor que he visto muy bien quién día que nos motero me encanta

Voz 1804 40:21 me gana en Almería

Voz 19 40:29 hubo

Voz 0889 40:31 por su parte Gómez nunca puede faltar en el Gran Premio de Jerez y en otros eh pero en este en concreto nunca pueden faltar José Antonio Ponseti buenas tardes

Voz 1104 40:41 muy buenas como las dos

Voz 0313 40:43 Antonio Ponseti Mela Chércoles hola hola

Voz 1104 40:46 pues sí Rafa amigos La Ventana como estamos de ser nombre saludo de guerra los motero ya lo sabéis qué barbaridad moto desde Madrid aquí con toda moto con la que me he cruzado nos hemos intercambiado las uves de rigor para que no lo sepa es la señal de la victoria con la mano izquierda si unos delitos eso ráfagas procura de día mejor

Voz 0889 41:03 yo sigo poniendo el grafito si un poquito hacia abajo y sin sin hay

Voz 1104 41:07 lo hace también efectivamente para que no se mi mayoría eh

Voz 0889 41:10 en el dos más de otro siglo mano izquierda y así como si fueras a girar pero un poquito abajo no se puede interpretar como gesto político también yo prefiero hacer

Voz 0313 41:20 lo llamemos al mal tiempo donde don tiempo Ponseti cómo están las cosas por ahí en el terreno social y en el terreno deportivo danos cuatro

Voz 1025 41:27 Moragas tuvimos cuatro pinceladas espectaculares mira lo primero disfrutar de esta Bahía de Cádiz que se a lo que hemos venido disfrutar de

Voz 0889 41:35 de Jerez es una maravilla y sobre todo está

Voz 1025 41:38 de fin de semana de récord sabes que debido al buen tiempo ya el puente este largo e han puesto el cartel de no hay no hay nada no hay habitaciones no hay mesas de los restaurantes no hay nada todo completísimo hablan a los hoteleros de insisto de mundial de récord Se calcula que van a recaudar treinta millones

Voz 0313 41:56 es de euros este puente largo

Voz 1025 41:59 de motos que hay un montón de actividad

Voz 33 42:01 tú sabes que hay veintiséis mil plazas entre

Voz 1025 42:04 coches y motos para acercarse hasta el circuito y aparcar aquí pero pero que calculan que bajarán entre treinta mil coches y doce mil motos que que hay bueno trescientos policías pero hay más de dos mil seiscientos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para controlar todo este gentío y todo este ambiente

Voz 33 42:21 porque aquí y que la asistencia a la carrera sí

Voz 1025 42:24 todo va bien van a superar lo del año pasado el año pasado te pongo cifras ciento cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y una personas este año en desplazamiento se prevé más de trescientos treinta mil los que igual hasta abatíamos récord hoy

Voz 0313 42:37 en el terreno deportivo Mela a varias cosas el homenaje a Dani Pedrosa que estará muy bien que será sensacional pero Márquez después de la caída en de que se sabe qué qué sensaciones transmite su equipo

Voz 1104 42:48 los a hablar con él en unos minutos a las cinco estará presente en la rueda de prensa oficial con la que arranca el Gran Premio te puedo garantizar que tiene unas ganas enormes de sacarse las una de la caída caído dos aquello Ponseti

Voz 1025 43:00 no no ha algo de Valentino Valentino es cancela prolongaba decir la palabra caída no ha caído algo caído algo te la de la caída de

Voz 1104 43:10 Márquez en rejas hace tres semanas y muchísimas ganas de de quitarse esa espina fue un cero y un fallo garrafal por su parte que aceptó como propio no pidió disculpas a su equipo pero llega a Jerez este año Márquez con cuarenta y cinco puntos los mismos exactamente que el año pasado y entonces fue campeón en Japón hasta cuarto en la general tiene por delante a Dovizioso a Rossi a Rins cuatro en un pañuelo de once puntos presenta el fin de semana apasionante problemas va a hacer buen tiempo y hay aquí muchos candidatos a la victoria

Voz 0313 43:37 Ponseti a quién tiene saturado quiénes acompañáis

Voz 1025 43:40 bueno tengo una persona muy especial he de reconocer que es amiga de Mela que que la la secuestrado directamente en la está mirando con uno ese con garitos yo yo no sé si nunca te hemos traído una mujer que esté metida en las entrañas del mundo

Voz 0889 43:54 de las motos yo no yo creo que no hemos pasado por La Ventana hemos tenido piloto un piloto no pasó de María

Voz 1781 44:00 hacia las entrañas si en Alcañiz yo creo que también lo que tenemos aquí hoy es de calidad superior estamos hablando de de una mujer Tele métrico Tele métrica a ver a ver

Voz 0313 44:11 porque que es una tele métrica pues va a decir ella claro

Voz 1104 44:13 bueno ella en Gerena aeronáutica Bale de treinta años de Madrid lleva dos años en el Mundial de Motociclismo trabajando en el equipo de Paolo Simoncelli el Papa de la añorado Marco Simoncelli está trabajando codo con codo con Suzuki un piloto que hace tres semanas en Texas estuvo a punto de conseguir su primera victoria mundialista Ése fue al suelo cuando lideraba ella es la quién tiene más de informática de de esa moto de de Suzuki y además es un encanto de persona de seguro de base muy agradable contigo

Voz 0313 44:39 Patricia Pacheco buenas tardes

Voz 14 44:40 hola qué tal Patricia está

Voz 1025 44:43 cara de susto que que el sexto pero que luego controlarlas pero pero cuéntame no a mí a todos

Voz 0313 44:50 los oyentes que cuál es la tarea de una tele métrica que haces exactamente bueno pero lo primero que hace una ingeniera aeronáutica en el Mundial de Motociclismo

Voz 14 44:58 pero eso son las cosas de la vida no que al final la misma gustaban mucho las motos si después estudié ingeniería intente entrar en este mundo y bueno al final aquí estoy

Voz 0313 45:07 de una tele métrica que hace exactamente cuál es tu labor

Voz 14 45:09 pues mi labor nos encargamos de descargar los datos que recibimos de la moto de todos los sensores y todo después los analizamos y con todo eso intentamos ayudar al piloto para que vaya más rápido y además intentan tener la moto totalmente a punto tanto en el motor como suspensión esto para que todo tanto piloto como moto vaya al cine

Voz 1781 45:27 por cien cero esa información setenta optimizar a través

Voz 0313 45:29 de de algoritmos y cosas de estas sonó o es a través de cata dato concreto que recoger cuanto se toman decisiones

Voz 14 45:35 claro nosotros tenemos todos los datos que recogemos luego nosotros los filtrado hemos tenemos nuestras gráficas nuestros propios métodos invasión poco a la experiencia ahí a la comparativa con otros pilotos pues vamos dando lo que creemos nosotros que es lo mejor para para al circuito que toque para el piloto

Voz 0313 45:51 dibujan un poco cuál es la ficha básica fundamental para saber cómo funciona una moto lo borda uno malo que criterios que parámetros haber neumáticos velocidad parte eléctrica háganos un poquito la la ficha Patricia

Voz 14 46:03 bueno nosotros a eh mi trabajo en concreto nuestro nos encargamos de hablando con el piloto obviamente mirar los neumáticos que creemos que pueden ser los mejores para rendir en el circuito después dentro de la moto hacemos como la parte a seis por así decir que Nos encargamos pues de todas las alturas que pueda tener la moto las longitudes etcétera o luego en la parte también muy importante que es la de suspensiones porque al piloto también le da mucho feeling si quiere que sea más dura más blanda de una manera u otra y luego a parte de la parte electrónica nuestros tenemos mucha mucha gestión electrónica con el motor todo es siempre nosotros intentamos poner a punto para que corra lo máximo posible y ayudar al piloto también pues sin una aquí

Voz 1915 46:38 curva Le pues el

Voz 14 46:41 está muy a gusto pues intentamos con la electrónica suavizarse lo para que el vaya lo más cómodo posible

Voz 0313 46:46 pero por ejemplo las las suspensiones perdona son eh varían según el circuito quiero decir es asfalto todo no puede ser el trazado más sinuoso menos tal pero pero en principio sería lo mismo pero varían las suspensiones de una carrera otro

Voz 14 46:58 si nosotros normalmente cambiamos la dureza del muelle la precaria etcétera porque no todos los circuitos son iguales a pesar de que el asfalto es el mismo pero las curvas no son iguales hay ciertas curvas en las que tienes que frenar más fuerte con lo cual necesitas una suspensión que te aguante esa frenada otras que son curvas más rápidas necesitas que la moto sea estable para el piloto

Voz 1025 47:17 te queríamos ya que está ya te estás aquí Patricia lo un poco cómo vamos a ir de neumáticos aquí sí claro

Voz 14 47:27 bueno nosotros ahora en Moto3 de Moto GP tiene pero Moto3 estamos tenemos para elegir ese eh atrás entonces sí que estamos un poco a ver qué pasa

Voz 1025 47:37 que no sabemos vamos a intentar árabe cuál es la H dejar es eso Sofies blandos Francino una cosa Mildred decirle a ella

Voz 1104 47:47 qué te Rafa motero tiene preguntas me viene además bagdadí además le mando un abrazo a Rafa que las veces he coincidido con él sí señor

Voz 1025 47:55 ahí estamos los viernes yo te digo que ella de alguna manera gestiona la máquina de la verdad y de los pilotos y de las motos a ella el piloto no le puede engañar hay pilotos que te dicen tronó todo una curva llegando en realidad los datos dicen que es mentira asiente con la cabeza alta es que ese

Voz 1781 48:13 la mi pregunta para Patricia es decir Patricia tú con los reglajes que le pone son pilotos Le puedes decir mira con lo que llevas tuba tienes que hacer este tiempo entonces meter una presión tremenda

Voz 14 48:22 no hombre es así o no haber mucho tiene que ver el piloto al final es el que va encima de la moto y nosotros podemos pensar desde el BOC seguir viéndolo en el ordenador que tenemos una moto perfecta pero al final que se sube en una moto que se pone a doscientos cincuenta kilómetros por hora y es otra persona entonces él tiene que tener un buen feeling con la Soto pero sí que es verdad que comenta Mela porque muchos muchos pilotos te intentan engañar no no tal curva yo le echo a fondo yo no corta ahogadas

Voz 1025 48:47 a ver mentira ahora aquí

Voz 14 48:53 sí lo lo tiren pues yo pensaba que decide bueno pues darle ves que tienes a mano

Voz 0313 48:58 este año el Mundial verdad Pattricia exacta sí que hay que hay que que bagaje que experiencia que que aprendí del año pasado que te esté sirviendo ahora

Voz 14 49:06 bueno primero cuando yo entré el año pasado los circuitos no los conocía entonces uno por uno los fui conociendo entonces todo esa experiencia que llame llevo luego también fue mi primer año trabajando con Suu Kyi Suzuki también conocerlo a él que es lo que le gusta encima de la moto todo

Voz 34 49:22 con todo el tema con el equipo

Voz 14 49:24 era entonces empezar este año con este año ya de experiencia mucho más fácil la verdad

Voz 0313 49:29 trabajado con pilotos españoles Haro con uno japonés hay en fin nunca se puede generalizar pero hay diferencias notado cambios unos más cuadriculado más metódico que otro

Voz 14 49:38 el asunto no es así bueno hay conflicto todo es bastante cuadriculado pero también la verdad que es un sistema de trabajo que me gusta yo estoy muy a gusto trabajando con él porque creo que yo también soy un poco así entonces con jugamos bastante bien acaba

Voz 0313 49:51 cambiar de era osea que a lo mejor Estopa esta semana

Voz 14 49:54 lo que no sé igual hay que poner