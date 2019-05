La Ventana (02/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias vox ha evitado una primera derrota parlamentaria del Gobierno andaluz

Voz 1715 00:11 a pesar de las amenazas de estos últimos días ya a la exigencia de que Pablo Casado cambie el tono que usa ahora para hablar de ellos en el Parlamento andaluz está Ana Fernández Ana buenas tardes

Voz 0134 00:21 qué tal buenas tardes por cincuenta y ocho votos a favor frente al cincuenta contrarios el pleno del Parlamento andaluz aprobado esta tarde la convalidación del decreto ley de nuevas medidas fiscales que rebaja el IRPF en el tramo autonómico y elimina prácticamente en Andalucía el impuesto de sucesiones y donaciones es la primera medida estrella del Gobierno de PP y Ciudadanos que finalmente Abbado los doce votos de Vox a pesar del enfado de esta formación con Pablo Casado por situar les en la extrema derecha de las críticas de la portavoz de Vox en el debate que ha acusado al Gobierno de actuar de manera deshonesta con fines electoralistas finalmente han apoyado la medida porque según han explicado rebaja los impuestos aunque de manera Lebid víctima y a pesar de confesar que se sienten defraudados

Voz 0313 01:02 en el cuaderno lloró viajamos a Estados Unidos porque

Voz 1715 01:05 Pedro Blanco se agudiza el enfrentamiento entre el Partido Demócrata y el fiscal general si la líder demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi acusa el fiscal bar de haber cometido un delito al mentir en su comparecencia ante el Congreso Washington Marta del Vado

Voz 1510 01:19 buenas tardes los demócratas creen que la comparecencia del fiscal general ayer en el Senado contradice la que hizo la semana pasada ante el Comité de apropiaciones de la Cámara de representantes en la que William bar dijo que no le constaba que Robert Müller tuviera alguna preocupación sobre el resumen del informe sobre la trama rusa que publicó el fiscal ayer en el Senado bar admitió que había hablado con él

Voz 2 01:39 sobre este desacuerdos más allá de los detalles técnicos dice pero la líder en la Cámara lo grave es que el fiscal de Estados Unidos mintió al Congreso Nancy Pelosi es un dinero

Voz 1510 01:50 Müller escribió dos cartas Ahbar asegurando que la interpretación que hizo de su informe había provocado confusión pública en aspectos críticos de la investigación Ibar reconoció que hablaron por teléfono sobre eso los demócratas han empezado ya a pedir la destitución del fiscal nombrado por el presidente trampa a principios de año

Voz 1715 02:06 a esta hora los abogados de Carles Puigdemont presentan un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar que deje sin efecto la prohibición fijada por la Junta Electoral Central de que el ex presidente catalán sea candidato a las elecciones europeas por cierto que hoy Puigdemont junto a la Asamblea Nacional Catalana ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa para que Europa sancione a España por no respetar los derechos de las minas

Voz 1155 02:28 pues vamos con el deporte Paco Hernández Xavi Hernández

Voz 1576 02:30 se retira como futbolista el centrocampista español ha confirmado que colgará las botas a final de esta temporada en el Al Sadd de Qatar y además confirma también que tiene decidido ser entrenador Xabi deja la élite con treinta y nueve años después de haber conseguido ocho ligas cuatro Champions y tres Copas del Rey con el Barcelona además de un Mundial y dos Eurocopas con la selección española con un total de veinticinco títulos además hoy comienzan las semifinales de la Europa League de la Europa League desde las nueve de la noche el Valencia visita al Arsenal en Londres en el partido de ida

Voz 1715 02:58 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1510 03:05 Esperanza Aguirre ha protagonizado buena parte de los actos del Dos de Mayo en la Puerta del Sol la ex presidenta madrileña después de que Casado apuntará que Abascal cobro en su día de su Gobierno dice que el líder del PP se quiere desmarcar de Vox atacándola

Voz 3 03:17 yo creo que Pablo Casado te ha querido dar una patada en Santiago Abascal pero en mi trasero

Voz 1626 03:24 que sepa que a Santi Abascal

Voz 3 03:27 eh vino aquí por que en el Partido Popular del País Vasco no les dejaron tomar posesión de sus

Voz 1510 03:34 en la Puerta del Sol ha dado el tradicional discurso el presidente en funciones Pedro Rollán discurso en el que también se ha referido a Vox de forma velada defendiendo el Estado de las Autonomías

Voz 0255 03:43 Madrid es la demostración de que el autogobierno es eficacia solidaridad y lealtad también a España los madrileños hemos aprovechado el tiempo todos estos años precisamente porque no nos hemos distraído en estériles aventuras identitarias

Voz 1510 04:00 con Pedro Rollán hablaremos esta tarde en la SER a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid y un asunto más primer día de luto en Cobeña por la muerte de un chico de veinte años tras una reyerta la Guardia Civil ha detenido a un joven por su presunta relación con la pelea en la que también resultaron heridos otros dos chicos de dieciocho y diecinueve años Enrique García

Voz 0115 04:19 la unidad de investigación de homicidios continúa con la investigación la Guardia Civil detuvo a un joven de veinte años pero no se ha desvelado su grado de implicación en la reyerta el alcalde del municipio ha explicado que es confusa la información sobre el origen de las múltiples peleas que se llevaron a cabo esa noche durante las fiestas patronales que continuaron después con ataques al mobiliario urbano y la quema de contenedores y coches el regidor ante la crítica de algunos vecinos que han denunciado la falta de seguridad ha explicado que había varias patrullas de la Guardia Civil esa noche

Voz 0313 04:49 actuaron con los medios con los que disponían tenemos veinticuatro grados en el centro de Madrid

Voz 1715 05:00 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete seis en Canarias aquí en la Ser Cadena SER

Voz 1 05:08 de servicios informativos

Voz 4 05:17 cuestionar de no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuamente traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 5 05:26 Mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal

Voz 4 05:29 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo punto es mira dado es que los músculos necesitan calor turbios salir

Voz 6 05:43 con esa radio salí crema anti inflamatoria con efecto calor radios Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 7 05:53 Keating señora mi mamá cómo es tu madre

Voz 8 05:58 pues resulta que mi Matrix un incluido el que te pareces a ella que tiene de huelo que no te gustaría heredar nuestras que perdonan cuáles son las típicas frases de tu madre

Voz 7 06:10 qué le dirías el domingo

Voz 9 06:12 qué secretos crees que esconde tu madre tu madre no te Macao Aguiriano

Voz 8 06:16 juicio ya puedes dejarnos tus mensajes de que viene

Voz 9 06:19 del programa el seis ocho uno cero uno

Voz 8 06:21 seis siete tres bueno esta noche

Voz 9 06:24 hablamos de las madres en el Faro de la SER

Voz 10 06:27 mi madre me va a partir de León y media maratón res

Voz 11 06:34 Damon tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que

Voz 12 06:45 nunca podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 13 06:51 pues si con el voto el viernes del oro ya por igual así me lo paga vamos yo ahí lo dejo

Voz 8 06:55 hoy favores que solo setenta y siete millones de euros puedes devolver este viernes bote de setenta y siete millones en el Eurojust votará once millones para dar y tomar

Voz 14 07:06 hola qué tal estás

Voz 15 07:08 muy preocupada mi negocio no está yendo como

Voz 1715 07:10 cada hito pues yo no doy abasto

Voz 16 07:12 desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 9 07:15 la ciudad me conoce esto sólo parar a sí mismo

Voz 16 07:19 deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 9 07:24 tras ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto es

Voz 12 07:33 hay que reconocer al momento

Voz 17 07:37 el resuenan en tu cabeza se graban en la memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo por mueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 19 08:01 sí

Voz 9 08:03 Xuclà en cuenta

Voz 12 08:11 Zaplana el ruido son las ocho las siete en Canarias de la radio

Voz 9 08:17 hora veinticinco Ángels Barceló cadenaser

Voz 12 08:23 mi espalda no acaba

Voz 6 08:25 hemos de empezar la mudanza dolor de espalda rabiosa Lille crema ante inflamatoria con efecto calor radios Jalil Radio salir de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 12 08:37 este jueves Arsenal

Voz 9 08:52 la Europa League en Carrusel Deportivo

Voz 12 08:59 cada vez Esther

Voz 9 09:04 la Ventana con Carles Francino

Voz 1715 09:08 son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias hoy es dos de mayo ya saben que es el día de la Comunidad de Madrid en recuérdate unos hechos que les voy a contar no la resistencia contra los franceses la sublevación popular y una parte de los episodios en un poquito turbia o contada así un poco Regling Nieves Concostrina se ha empeñado hoy en contarnos toda la verdad y nada más que la verdad

Voz 21 09:34 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:52 a estas horas estarán ya hartos del dos de mayo madrileño de sus supuestos héroes y sus presuntos mártires pues es eh rebaje la épica que hay un poquito de farsa detrás de ese episodio cierto que el dos de Mayo de mil ochocientos ocho fue el comienzo oficial de la Guerra de la Independencia cierto también que murieron cuatrocientos ciudadanos a los que animaron para que diera la cara cierto que los franceses se paseaban por Madrid en plan chulo mandando pero no es menos cierto que diría un abogado que a los franceses los metió en España el Rey y el Gobierno y ahora el Gobierno y el Rey pretendían que los españoles los hechos

Voz 12 10:28 más de mayo

Voz 19 10:33 la voz

Voz 23 10:42 hoy

Voz 19 10:46 a Bordas

Voz 1626 10:51 resumiendo mucho aquel dos de mayo casi toda la Familia Real estaba retenida en Bayona en Francia menos dos infantes sin importancia que aún quedaban en palacio pero por insignificantes que fueran Napoleón tenía que sacarlos de Madrid para no dejar aquí a nadie que pudiera ser proclamado Rey ante la ausencia del resto de la fauna real a las nueve de la mañana del dos de Mayo salió de palacio un primer carruaje con la infanta y cuando fue a salir el segundo con el infante unos cuantos ciudadanos que andaban por allí disimulando se fueron a por el carruaje y cortaron los correage a la vez que desde el interior de palacio se oyeron los primeros gritos de vasallo usó las armas muerte a los franceses el grupo se movió luego hacia la Puerta del Sol la bronca callejera se extendió los franceses a tiros los madrileños a navajazos pero a las dos de la tarde la revuelta estaba sofocado y ahora háganse preguntas

Voz 19 11:45 es algo Dios por otra rueda porque se diga si quieres estar

Voz 1626 12:00 por qué permanecieron acuartelados los tres mil soldados de Madrid porqué salvo tres oficiales y setenta hombres las tropas cumplieron la orden de no intervenir quien puso allí al grupo de ciudadanos para que fueran a montar el pollo con la salida de los carruajes porque no murió ni un aristócrata ni un político sólo las cuentas no salen parece que aquel dos de mayo tuvo de levantamiento espontáneo lo que yo de carmelita descalza supieron prender la mecha para que el pueblo se levantara contra los franceses en defensa de la familia real que salía bien genial recuperaban el poder que salía mal que los fusilasen a ellos que son los que se han levantado feliz puente madrileño

Voz 19 12:45 no hay que

Voz 10 12:56 para que te queda disfrutarlo y ahora

Voz 12 13:01 radio Linda una mirada particular para observar contar con el virando

Voz 24 13:29 eh

Voz 0313 13:32 los diamantes son los mejores amigos de de las chicas ese lo canta en Monroe en Los caballeros las prefieren rubias Elvira Lindo buenas tardes Savall hasta el motivo y alcance de esta canción I a ver tantas

Voz 0545 13:43 bueno pero mi amor por Marilyn Monroe que es incondicional segundo y cómo ves cantada muy muy bastante bien sí sí sí estoy aquí

Voz 12 13:52 no

Voz 24 13:55 el texto

Voz 12 14:06 si es feliz

Voz 0313 14:11 habrá más que lo veo venir lo veo venir

Voz 0545 14:13 bueno me encanta cuando dice las marcas todos los diamantes que le gusta no indica ahí están Cartier Tiffany's son ideas unidas pues bueno en los últimos tiempos esta canción es de Los caballeros las prefieren rubias se llama a los diamantes son los mejores amigos de una chica bueno es es es un humor que entonces se basaba en una novela de Anita los que era una guionista de Hollywood también muy famosa era esa cosa de las chicas tratando de sacarle el dinero a los hombres mayores a los señores entonces en estos últimos tiempos se han publicado bastantes artículos más de los que creemos y a parte aparecen reportajes en la prensa y todo eso sobre qué pasa con la cortesía la gala del día la década ayer

Voz 2 15:05 sí sí sí

Voz 0545 15:07 dices pero eh ah y además son cosas muy muy diferentes de entender hoy en día no por ejemplo para la chica de los caballeros para los Lyle la chica los toreros los prefieren rubias la caballerosidad de un señorita que te pusiera Un diamante en la mano obviamente te abría las puertas etcétera mitad pero la yo he visto estoy viendo mucha preocupación de los hombres en los últimos tiempos sobre y ahora qué hacemos con la dónde nos metemos la caballerosidad no es curioso porque el la Real Academia se define un caballero como un nombre son son adjetivos positivos son Caballero como un hombre que se comporta con distinción habilidad eso está muy bien no un hombre es un caballero y una mujer una damas sentido de otra manera pero también puede ser un caballero qué pasa con esa preocupación que hay ahora de ciertos señores con qué qué hacemos con las mujeres como es imposible

Voz 1715 16:16 a con ella si es imposible demostrar

Voz 0545 16:18 les nuestra caballerosidad porque me ayudan a llamar machistas les habrá que usar el ascensor si les ayudamos a bordo

Voz 1715 16:27 mira dices que se han publicado bastantes artículos es verdad mira de hemos hecho una serie buscado y hay unos cuantos se pero por por seleccionar dos en concreto hoy dio nombres muy conocidos el argentino Martín Caparrós que está haciendo una serie en El País Semanal sobre ciudad latinoamericanas que es que es una maravilla bueno hace

Voz 0313 16:43 poco reflexionaba sobre esto en un artículo Tito

Voz 1715 16:45 dado a dedo un señor dejar pasar primero a una mujer este es un fragmento

Voz 0545 16:50 me gustaba ser ritual viejito de dejar pasar a una mujer o ayudarle a ponerse el abrigo me gusta todavía me da gusto hacerlo pero ahora me da miedo no sé como puede ser interpretado no sé si yo mismo estoy de acuerdo con lo que significa lo he pensado durante meses años creí que había llegado a una conclusión seguir haciendo ante uno mujer lo mismo que haría ante un amigo dejarlo entra primero ayudarlo a llevar una carga gesto de me importa pero ahora tengo un argumento en contra con un amigo lo hago porque claramente quiero el gesto es reversible y voluntario con una mujer estaría reproduciendo recreando un orden fijo

Voz 12 17:30 es unidireccional y otra vez medio entonces digo lo dejo pasar a nadie entro primero como si nunca lo hubiera pensado

Voz 25 17:45 es que no le gusta porque

Voz 26 17:48 eh

Voz 0313 17:49 bueno a mí me ocurre si tú y yo salimos digo salimos juntos el estudio yo normalmente te abría la puerta pero porque siempre lo he hecho si no no sé si tú puedes leer

Voz 0545 18:00 cosas que se hacen con naturalidad claro se interpretan con naturalidad tú has estado mal le una pierna yo yo yo era una chica rock yo te hubiera ayudado con absoluta normalidad sin hubiesen necesitado a mí hay veces que esta estos artículos lo que me vienen a decir es que tienen problemas con las feministas no exactamente con el con el hecho de abrir las puertas porque además es gracioso ha habido muchos artículos de el paso a una chica y me llamó machista yo no sé cuántas mujeres hay que le llamen a un hombre está vuelvan y le llamen a un hombre machista

Voz 0313 18:43 no me ha ocurrido nunca aclara

Voz 0545 18:46 creo Francino que esta chica que llaman machista a un escritor que que la cede el paso al entrar en un sitio se va a convertir como en la chica de la curva te acuerdas

Voz 2 18:58 sí sí sí sí sí te acuerdas de

Voz 0545 19:01 ella chica que tú vivas en un coche con niebla veías una chica de la curva de la paradas resulta que estaba muerta no es que a lo mejor es una misma chica que se les aparece en todos los artículos porque realmente mira si tú encuentras menosprecio en un hombre hacia lo que tú eres tú como persona es un gesto que tú no tú entiendes que tú no te tomas Amman el problema es que a veces ha sabido iba acompañada de salga Alan teoría fin de ponerse el abrigo de con que según te abrían la puerta suponían hablar con otra persona porque en realidad no te tenían en cuenta entonces yo creo que

Voz 0313 19:41 si tú eres si tú crees

Voz 0545 19:43 en en la igualdad entre los hombres y las mujeres

Voz 0313 19:46 Bush a ningún problema pero a mí me pasa que si salgo del estudio o entró en el estudio con Pepe Rubio normalmente le abriera la puerta pasará él claro pero pero porque siempre lo he hecho a sí claro

Voz 1715 19:57 no lo hace no me parece mal tampoco pero yo he funciona esto es como si ya está Hinault

Voz 0545 20:02 eso es como llevar una llevar una carga además yo creo que el machistas

Voz 0313 20:05 déjate llevar una carga llevar una carga Javier Marías hace unos días también escribió un artículo recreaba una situación que le había ocurrido a él hacía muy pocos días en Atocha

Voz 1715 20:14 van a llegar con el jazz

Voz 27 20:17 voy estoy educado como lo estoy entre las masas de la cola hombres y mujeres de toda edad nadie muy un dedo allí la famosa sonoridad brilla por su ausencia en cuanto a los varones quién sabe lo mismo temen ser tachados de machistas sino ayudan a la joven como yo no temo eso sino y por descontado diga lo que diga y haga lo que haga hecho humano al bulto lo alzó a pulso en efecto pensaron tal hizo lo deposito en el escáner a la joven que calculó mal me dan las gracias con expresión de alivio luego su equipaje y la cola tirar adelante esta minúscula anécdota sería sexista y no deberían leer la niños niñas según los responsables de la Escuela Taller titularidad de la Generalitat las también barcelonesas Montse que han considerado eso sexista una frase de Caperucita Roja en la cual se dice que un cazador que

Voz 0313 21:02 no hombre salvó

Voz 19 21:15 quedará el recorte

Voz 0313 21:16 pero Javier Marías empieza diciendo que llegó a Atocha con una lumbalgia del un asiático y que vio a una chica con un bulto muy grande Juan que le costaba subirlo a la al al escáner inhábil echaba una mano con su ciática cuesta será hecho y hasta luego

Voz 0545 21:33 sí porque yo no estaba allí

Voz 0313 21:34 eh exacto efectivamente y eso desemboca en algo que comentamos aquí en La Ventana que es verdad que era una escuela infantil de Barcelona retiraron un montón de títulos clásicos títulos infantiles a Caperucita Cenicienta Blancanieves nada pero lo que tal entonces pasa de una cosa

Voz 0545 21:48 es verdad a mí me la retirando la retirada de Caperucita me me me parece increíble porque hay que tener un respeto por los por las tradiciones por los cuentos antiguos casos pura literatura de dónde venimos nosotros no pero no entiendo la revelación

Voz 12 22:04 vamos a pensarlo

Voz 28 22:15 bueno las relaciones que Javier Marías claramente además el más un artículo lo comenta están poco harto verdad o no le gusta no le disgustan algunas cosas no sé si del feminismo o de de de de de de del mundo feminista en en general lo algunas

Voz 0313 22:33 supuestas obligaciones o una velada tiranía de no sé

Voz 0545 22:37 ya que se publicó el artículo de Martín Caparrós una amiga nuestra que hace buenísimo reportajes en el país Noemí López Trujillo puso en su Instagram era la foto el artículo Caparrós con una letra José suponía que pereza es que te da pereza te da Pérez a que cojan anécdota que se cojan anécdotas sabes hice en realidad está parió parodiando el feminismo que las cosas verdaderamente todo que tienen que ver con la desigual la ya te digo que yo no sé habrá mujeres que hagan de eso mundo que alguien de ahora un acuerdo

Voz 0313 23:12 Sainz seguro visto hay pero yo creo que en general

Voz 0545 23:14 todo el mundo hace las cosas de manera sensata luego también te digo una cosa podemos describir este mundo en el que vivimos como en un mundo de de llena de lleno de gente de mala educación etcétera y tal pero justamente en lo que es ayudar a alguien a ponerla Malet yo yo yo si alguien no me ayudan la pido le digo oye por favor no te vea unos buenos Brad claro claro no voy a coger a una claro a una la chica Una mujer como yo que soy pequeña no tengo fuerza pero a mí eso no me causa ningún problema el yo sé que tengo menos fuerza física que la mayoría de los hombres rock y casi todos no me causa ningún problema porque no hay ningún problema en eso no el hecho de que señores de cierta edad se acostumbrar al abrir la puerta a las mujeres y ahora se se sientan más cómodos cuando siguen haciéndolo a mí tampoco me causa ningún problema lo que tú detectas inmediatamente si eso se corresponde con una idea de las mujeres que no es la correcta no yo sobre todo me molesta que se que se ponga el acento en estas cosas porque en el fondo es parodiar y el movimiento feminista yo creo que hay tal vez de manera inconsciente pero es

Voz 1715 24:32 el empate de la reacción forma parte de la

Voz 0545 24:35 la exactamente forma parte de la reacción vamos a reaccionar ni vamos a decir que estas chicas lo estas mujeres en realidad es que nos quieren tocarle las narices todo el rato no nos quieren arrinconar también hay un punto de victimismo no de cómo te con puertas con una mujer no están fíjate una cosa

Voz 1715 24:54 pues igual que siempre hay exactamente

Voz 0545 24:57 hay una que es ahora muy pesada que a lo mejor algún conocido tuyo algún amigo tuyo te dice qué guapa estás si es que ahora eso es ser

Voz 2 25:04 sí sí eso ya sólo llegó y todo eso me lleva rápidamente Pérez pero no sé qué del dormirme

Voz 0545 25:14 que estoy guapa y tal que yo mejor también te lo voy a decir ATI te lo he dicho

Voz 1715 25:18 tú tú has utilizado tú has utilizado una un concepto al al comenzar esta conversación que es el de la naturalidad y eso que las cosas fluyen de manera mucho más sencilla cuando nos importan cuando no le pone

Voz 29 25:31 es es decir si si a ti te sale

Voz 1715 25:33 qué decirme a mí una cosa hoy decirte Latif o hacer o dejar de hacer coña para qué vamos a Peng oye luego a lo mejor si te molesta tilo lo que yo haga o diga ya me lo dirá admira no me gusta esto no me gusta o o mira

Voz 0545 25:47 es lo podrías ahorrar miras más Marta es más importante desde un punto de vista literario ya que hablemos de escritores que piensen por qué no las las mujeres no tan pocas mujeres han entrado en el canon de la literatura porque ha habido mujeres que escribían olvidadas porque él en la Generación del veintisiete las eh a grandes escritoras quedaron yo ahora las estamos recuperando vamos a pensar en esas cosas no que son realmente importantes y que tienen que ver con la cultura o no e in irá ahora mismo hay una obra de teatro sobre María Jarra en Lavapiés que yo que conviene y porque fue eh ahora ya no sé si eso sí exhibiendo así pero la negra no de

Voz 1715 26:28 la negro el destino me negra yo mucho

Voz 0545 26:30 sí se escribió muchas cosas para su marido vamos a hablar de estas cosas que son de verdad que hablan de la situación de la mujer y si de verdad quieres abrir una puerta a altas como a un ser humano como otro cualquiera

Voz 1715 26:44 es que fíjate yo creo que esto de de del dedo y la luna no no quiero poner al adjetivo entremedias se está aplicando a a muchos terrenos ayer creo que fuego anteayer salió una noticia de la leyenda del Yeti una noticia de que el ejército indio ha descubierto unas huellas que según el ejército indio demuestra la existencia de una criatura gigante las nieves del Himalaya muy bien entrevistamos a un experto un experto de talla mundial en detección y seguimiento de huellas no sólo del Yeti después de hablar y de decirnos que seguramente era una parte habían quedado escondidas en Orán bípedos un cuadruplicado porque si no media casi seis metros y a cuatro mil metros no se podría alimentar sabes cuál fue su conclusión hoy la bienvenida a una nueva especie es es que detectamos que existe pero preocupemos de las especies que nos estamos cargando claro eso es lo importante es el otro pues es una es un es una anécdota

Voz 0545 27:41 malas serpientes de verano hay que no

Voz 1715 27:44 claro in cambio le ponemos el acento a eso o pasa que al fin es una leyenda y lo otro es un tema más serio ya afecta a nuestra convivencia nuestra vida cotidiana hay hijo yo todo lo que sea meterle corsés

Voz 0545 27:56 a la a la relación entre personas si me da me da mucho

Voz 1715 28:00 Cerezo sobre toda ya les da mucha pereza

Voz 0545 28:02 el artículo que ya está escrito o no a no ser que que es que queramos hacer un una antología que sea la la chica de la puerta de que todos los arte es verdad de escritores que han escrito sobre esto ya está escrito

Voz 1715 28:16 es verdad es verdad y es así de claro es que yo fin lo lo de los grupos de Whatsapp o los grupos como burbujas tiene efectos negativos evidentes y así nos va en algunas cosas no pero es verdad que hay ahí surgen hay surgen verdades verdades quiero decir comportamientos auténticos de lo que las personas sienten en tres grupos de tíos en un gimnasio o en un bar se dicen cosas que frente a un micrófono no se dicen toca entre grupos de Tías en en un gimnasio o en un bar se dicen cosas que luego no micrófono tampoco se dicen y es verdad también que de la misma forma que hay un bueno hay elementos de de reacción al nuevo tiempo masculino muy evidentes es verdad que hay que hay mujeres muy pesadas con el tema del feminismo muy muy plásticas como como hay tíos que también lo son con otras cosas y esa sí pero ni hay que generalizar eh creo yo ni hay que convertir la anécdota o el comportamiento individual

Voz 0545 29:10 me hay que dolorido mi hay que decir que el feminismo que hay que definir el feminismo como ese no está claro que no como es que en fin porque es injusto hoy porque mira igual que estas canciones de Marilyn Monroe si te pones a analizarlas contiene no

Voz 1715 29:27 diez de la regla

Voz 0545 29:30 el de las mujeres y los hombres completamente reaccionar ya pasada pero es tan gracioso su forma de cantar los tan bonita la canción canta también Marilyn Monroe que por cierto fue víctima de cómo lo notaron los otros toda su deuda no pero porqué no vamos a disfrutar de una canción también les diría una cosa mira relajados un poco a los hombres digo a a estos señores que tienen problemas con la caballerosidad relajados porque es que no es que esto no es importante realmente

Voz 30 30:03 a ah

Voz 10 30:16 aunque este este de cama estoy aquí

Voz 0313 30:22 canciones de principio y el final de canciones con con sustancia de un argumento con motivo al principio Marilyn Monroe y este tema de de Becky que bueno que habitualmente a lo mejor no pondríamos en La Ventana pero que tú quieres comentar por algo tan porque

Voz 2 30:38 qué dice ella a mí me gusta estos señores me gustan los señores mayores porque eso

Voz 0545 30:42 son los que te abre la puerta a los que es un caballero esto es en la calle y luego la gama son unos golfos y tal pero el caso es que es muy graciosa la canción no es la que yo escucharía pero me lo he encontrado vídeo mía es que es como un chiste yo si hay que tomar

Voz 0313 31:00 en conjunto

Voz 19 31:13 claro la locura hora Hackett

Voz 2 31:42 el joven el joven está diciendo años pero oye yo también son cada ayer

Voz 0313 31:48 ayer habían tuit muy gracioso que comentábamos centró por la radio

Voz 2 31:52 que decía algo así como proponer

Voz 0313 31:54 es una mezcla de de épocas señorita me conceden

Voz 2 31:59 de reggaeton a mí me Elvira pronto

Voz 9 32:49 digna arte seguir pagando de más en algunos

Voz 4 32:52 muy seguros mutuamente traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero ven

Voz 5 32:57 a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea Jamal

Voz 4 33:01 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 31 33:16 la Ventana en la región

Voz 8 33:18 sociales a la vena

Voz 31 33:21 Ana La Ventana

Voz 10 33:27 Kang sueño

Voz 9 33:29 el tren tren desayuno coches teléfono teléfono perros las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una y media una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenaser

Voz 10 33:55 eh

Voz 24 34:05 buenos días Carlos

Voz 10 34:07 eso no

Voz 32 34:11 uu

Voz 33 34:13 son las cinco menos veinte de Joaquín

Voz 26 34:19 me ha llamado gordas

Voz 9 34:23 sí de buenas a primeras buenos días

Voz 12 34:25 esa nada buenos días

Voz 9 34:27 algo cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 34 34:40 curación Umar Farouk hola aquí tal queridos hollín Kardashian Mi nombre es James Harrison soy expedicionario fotógrafo de National Health en recorriendo los rincones más salvajes del planeta citado las tribus Filadelfi puedo asegurar que le culpa de globalización hay una cosa que se repite en todos estamos lugar todos escuchan peinaban como Iturralde González Sergio Ramos verdad

Voz 12 35:14 los deportivo la ronda tricolor

Voz 8 35:19 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien

Voz 0187 35:22 es verdad que la cerveza no tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las grasas y de los hidratos de cable

Voz 8 35:35 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo Con

Voz 0313 35:45 hay un plato que como si fueran aldea gala de Astérix existe llega de Hawai el porque como te decía

Voz 8 35:53 no lo sé disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 12 36:00 no

Voz 35 36:06 cuente con las

Voz 26 36:08 en lo que pase eh

Voz 12 36:20 europa

Voz 1626 36:22 alrededor del diecisiete por ciento de los enfermeros de la plantilla del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido son españoles son unos tres mil trescientos setenta profesionales a quienes el Brexit les llena de incertidumbre Sofía Ariz es de Pamplona tiene veintitrés años y lleva tres meses trabajando en un hospital público de Bristol me fui

Voz 36 36:41 de trabajar a Inglaterra al acabar la carrera porque aquí hay muchas posibilidades de crecer como profesionales de especializar

Voz 1626 36:49 el hospital hay otros muchos españoles en Reino Unido los profesionales de aquí están muy bien valorados porque ya en la carrera hacen mucha práctica hospitalaria en cuanto a condiciones laborales por ejemplo los días

Voz 36 36:59 los tipos a que sepan mucho más que en España pero por otro lado el trabajo aquí de enfermera están muy Protocol izado hay mucho papeleo camino por ejemplo no me gusta y luego también aquí por ejemplo se trabaja unos turnos de tres horas trabajar tres ya esa semana a mí me viene bien porque ya me puedo juntar muchos días seguidos e irme a España pero es verdad que otras personas no les vendrá bien por conciliación familiar

Voz 1626 37:22 por otros motivos y el Brexit cuanto preocupa más que preocuparme es la incertidumbre que está creando el tema hasta ahora hay siga siendo así las empresas españolas que trabajamos en el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra acumulamos puntos que luego podemos utilizar para trabajar el sistema nacional de salud español si se produjese la salida de la Unión Europea el Departamento de Salud de asistencia social deben unido ha asegurado que Seara unos acuerdos para garantizar que se reconozcan estos puntos pero sólo hasta la salida si se produce la salida de Inglaterra no europea no se sabe en los hospitales preocupa la pérdida de personal porque hay un alto porcentaje de trabajadores inmigrantes Pedro Soriano es un enfermero de Elche Alicante tiene treinta y tres años trabaja en Madrid en dos mil doce fue Inglaterra y acabó trabajando como enfermero domiciliario en Oxford

Voz 23 38:11 en Inglaterra tienes que validar todas sus competencias no cuando las personas acaban allí para estudiar Enfermería es la demanda que nunca aprender hacer las técnicas Esther España diferente en España tuyas sales con una preparación bastante potente bastante buena porque en los años la universidad además tiene más prácticas que ves todo eso no Pedro volvía

Voz 1626 38:30 en dos mil quince a España está muy satisfecho de su experiencia en el Reino Unido allí asegura valoran mucho la formación del enfermero ser emotiva a que siga aprendiendo y mejorando en su profesión

Voz 23 38:40 pues Bodipo yo es totalmente personales alguna vez incluso ya a ver si tengo Bongo como las ganas de volver no están de volver por la por políticos escrito profesional aquí en España en dos tales nunca supuesto supervisó Si pues seguida por SAS es más complejo no es tan claro el camino hacia

Voz 9 38:59 los en Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 18 39:10 desde el otoño hasta el verano la prima Campo da la nota con la de

Voz 26 39:30 no

Voz 0313 39:37 Juan Ángel Vela del Campo buenas tardes amigo hola muy buenas también venido a La ventana cómo estás muy bien muy bien vamos a ver hoy en La Ventana de los clásicos vamos a ponernos si te parece el traje de de historiadores proponemos a los oyentes Un viaje por la ópera desde sus orígenes hace cuatro siglos hasta algunas de las obras más contemporáneas pero ojo no no sólo una clave estrictamente musical que también como es obvio porque a la historia de la ópera sirve para medir la evolución de este género convertido en una en una forma de arte multi sensoriales obvio pero también sirve para poner en contexto los factores sociales políticos económicos de cada época es un viaje fascinante resulta que la hoja de ruta la tenemos en el Caixaforum de Madrid hasta el próximo once de agosto en forma de

Voz 1715 40:21 exposición

Voz 0313 40:22 el título el título de la muestra explica vio creo todo esto que les comentaba es opera pasión poder política Raquel García ya ha hecho este recorrido y ahora mismo lo comparte con todos nosotros

Voz 28 40:34 los a finales del XVI nace la ópera de la mano entre otros de Claudio Monteverdi iniciamos este recorrido con una obra que habla de escándalo y ambición

Voz 37 40:43 a Moore

Voz 28 40:48 la coronación de OPA fue la ópera que representó la transición del entretenimiento de la Corte al gran público cuadros partituras planos de una ciudad de la que hablaban todos los viajeros que la visitaban estamos en la Venecia de mil seiscientos cuarenta y dos los hola del contexto social y político Kay Bailey ex conservadora del Departamento de Artes Escénicas del Victoria Albert

Voz 38 41:08 en una acción vemos la coronación de Pope el a veces a mentimos a una ciudad que es una ciudad de diversión de entretenimiento a raíz del comercio pero en este momento de la Historia de la Ciudad de la Música desvelar te han o para ir les queríamos colocarla explica mostrar cómo en Venecia la se convierte en una forma de arte para el público

Voz 28 41:46 pasaron casi setenta años hasta que Händel estrenara con éxito en Londres una de las primeras óperas en italiano Rinaldo Ciudad de monarcas de Londres se decía entonces que era la urbe más próspera de toda Europa con una puesta en escena imponente el visitante puede recorrer los decorados de un teatro barroco e imaginarse vestido con espectaculares trajes bordados de oro P a pocos pasos bien un pequeño saloncito nos recibe con el auténtico piano que utilizaba Mozart es mil setecientos ochenta y seis año en el que se estrenan Las bodas de Fígaro máximo exponente de la música de la Ilustración es la primera ópera que se aleja de los clásicos y la mitología sube al escenario personajes reales el siglo XIX Nos lleva Milani a París en la ciudad italiana se estrenó Nabucco de Verdi su famoso va Penn Siero se convirtió en un himno del país puso en Malí

Voz 1155 42:40 la importancia del coro en las óperas

Voz 28 42:51 París con una elección discutida el Tannhäuser de Wagner que no fue bien entendida por parte del público de la época

Voz 38 42:57 Diez conserva su legado veintiséis Cutillas se interesó demostrar el poder y el significado de la ópera en el segundo impedirle es Napoleón decide detraer tampoco Si para que creó una tener también mucha controversia Velasco quema de sexualidad de alguna de las White para el público tal vez

Voz 8 43:24 no estaba demasiado preparado para los artistas les ha encantado

Voz 28 43:31 el montaje del Victoria Albert Museum haya despacio el Gran Teatre del Liceu dedicado a Pepita Jiménez de Isaac Albéniz hablamos de las transformaciones que se estaban viviendo a finales de siglo con su directores valentía

Voz 39 43:42 en este momento este cambio de siglo hay una inquietud cultural muy importante el modernismo está en pleno auge en Barcelona ha pasado ya la Exposición Universal que ha situado Barcelona en el mapa internacional

Voz 40 43:53 en el ámbito musical Isaac Albéniz está en la búsqueda de un sonido que difícil que al país y que de algún modo los separe del verismo italiano del sinfonismo Allen

Voz 28 44:08 este viaje por la historia acaban el siglo XX con el estreno de Salomé de Strauss en Dresde una ópera que provocó un gran escándalo con el telón de fondo el movimiento feminista Le acompañan la partitura original con las notas manuscritas compositor y los espectaculares diseños de vestuario de Dalí de Versace y última parada en Leningrado con Lady Macbeth de Shostakovich aclamada como la nueva ópera soviética acabó siendo prohibida por la censura de Stalin Shostakovich nunca escribió más óperas

Voz 18 44:42 al final Juan Ángel lo que decíamos el contexto

Voz 0313 44:45 político nunca más a Shostakóvich después de la censura de Stalin

Voz 1155 44:50 sí bueno Shostakovich y luego se hizo muchas un cuerpo sinfonías de cuartetos impresionante pero verdaderamente impresionante como un reflejo de lo que da la modernidad y así ha quedado en en en la Unión Soviética buen Rusia un el este pero peras no opera sólo hizo está Lady Macbeth que es una ópera estupenda qué duda cabe pero que que sea limitado su producción hay yo creo que tabaco por más que Shostakovich estaba mucho más inclinado a hacer música sinfónica politizada a veces también en alguna de las sinfonías ya su serie cuarteto de cuerda

Voz 1715 45:23 Mas tiene tiene delito el motivo por el que

Voz 1155 45:25 porque el régimen de Stalin prohibió esto

Voz 26 45:29 bueno eso es muy curioso porque una exposición

Voz 0313 45:32 parece una una habitación con un escritorio que que simula Shostakovich escribiendo las obras ETA bueno el el el fallecido sido un vídeo que se hizo con fines propagandísticos el vídeo se hizo antes de de que hasta Aline le diera la pájara que qué pasaba cuál es lo problemas bueno consideraba que esa ópera mostraba una mujer liberada y que eso iba contra los principios del régimen

Voz 1155 45:53 si el es sólo una cuestión que tiene delito la cosa es una variante Marcela la censura que fíjate he estado muy acostumbrados en el siglo XX y sobre todo las grandes dictaduras no

Voz 41 46:04 eh

Voz 4 46:10 ocho

Voz 0313 46:17 esta ópera censurada por Stalin se estrenó en mil novecientos treinta y cuatro en Leningrado pero vamos al comienzo vamos a la Venecia del siglo XVII con Monteverdi y la coronación de Pope

Voz 37 46:32 no rinde y medio aquí aquí vino a

Voz 26 46:48 los historiadores suelen considerar

Voz 1155 46:50 el Orfeo de título de referencia no dé comienzo de la pero sí pero yo creo a mi me parece que la selección La selección de la incorporación de Orfeo su sea una curiosa circunstancia de lo feo que es de mil seiscientos siete es una opera privadas una opera que se hizo en la Toscana cerca de Florencia en la zona de Mantua etcétera lleva una ópera por que sí ha mostrado exactamente que llamamos ahora entonces en cuanto la ópera llegó a Venecia es cuando la ópera se instaló en los espacios públicos en los que la gente pasa más otro da iba allí por completo además de esto hay una cosa muy curiosa desde Orfila una ópera mitológica qué duda cabe por el tema ya es una ópera histórica habla de Nerón las raciones exactamente entre Nerón era de

Voz 1715 47:34 en fin algunos dirigentes políticos no

Voz 1155 47:37 sí sí hay un salto muy grande cogía la ópera en ese momento de la ópera como espacio privado a espacio publico por eso a mi me parece que es un símbolo muy claro de Un paso adelante muy importante de la opera como un género que al final se instala la importancia que instalado a lo largo de los siglos

Voz 0313 47:54 la coronación de la primera ópera público

Voz 37 48:11 el hedonismo no él

Voz 0313 48:18 cambiamos de ciudad de Opera pasamos de Venecia a Londres mil setecientos once Rinaldo de Haendel

Voz 43 48:41 te debes

Voz 44 48:44 he ido

Voz 45 48:48 sí

Voz 44 48:50 eh

Voz 0313 48:53 hay muchas cosas interesantes y muchos

Voz 1715 48:56 diríamos efectos colaterales que se pueden rastrear en esta exposición porque Rinaldo fue en su momento la primera ópera italiana representada entre el interpretaban Londres bueno gracias al boom al auge de ser representaciones usted decido construido

Voz 1155 49:11 fíjate no fíjate es un caso muy curioso y hasta cierto punto la presencia en este de siglo de Haendel en en el Reino Unido aparte de que buscar un camino diferente al de Bach en en Alemania está es como una explosión yo haría como esta que estábamos escuchando en la manga lo refleja es el sentido de la ópera como espectáculo un espectáculo virtud asista en la época de los castrati en la época de exhibicionismo época la florituras estas afinidades etcétera etcétera luego podría venir posteriormente una ópera más desarrollo melódico potente pero en este momento estamos en esa ópera vamos a llamarle de los efectos especiales desde la voz llevar la voz al sus últimas posibilidades ya Kiss refleja muy bien con los castrati de luego desaparecieron y que ahora pues cuando tienes una melodía o reflejan una melodía como esta que estamos escuchando Mirena cantada por Chile Bartoli puesto había de queda maravilla de fascinación de la ópera desde

Voz 26 50:08 la April tuvo claro

Voz 46 50:28 eh

Voz 44 50:36 por qué

Voz 49 50:52 tú sí

Voz 0313 51:00 hablaba Juan Ángel de la plenitud vocal y el auge de los de los castrati en esa época mil setecientos y poco bueno en esta parte de la exposición del caso Fórum se pueden ver trajes de vestuario del teatro del siglo XVIII y un retrato en miniatura de Farinelli que es

Voz 1155 51:17 es muy representativos la gran figura del castrati de entonces cara bueno con los contratenor es además se trata de hacer una imitación y demás pero no es lo mismo que vamos que actitud que tenía en aquel momento que era como una gran moda como una aspiración eran como grandes jugadores de fútbol los castrati imagínate

Voz 0313 51:36 vamos el itinerario de esta exposición llegamos a Viena con la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart y el Centre de la sala por cierto

Voz 26 51:44 aparece un piano piano tocado

Voz 50 52:06 hola

Voz 49 52:10 no

Voz 1155 52:32 ahí tengo debilidad por este querido Carles es un Solaria son pues fíjate dos cantantes tan excepcionales como Elizabeth es Markov Ain't It is reflejan un poco lo que Mozart aportó en la segunda mitad de siglo XVIII a la ópera que es el humanismo las óperas de Mozart no tiene nada que ver con el exhibicionismo es los conflictos personales en la integración también ya no sólo de la condesa sino en este caso de Susana que es por así decirlo personaje el de la criada que dialogan que ven que se aman que sufren que se quiere etcétera etcétera y entonces bueno pues lo que decíamos de Viena nació en Salzburgo que está muy cerca también tuvo una vida limitada treinta y cinco años nada más pero supo llevar to de ese Lauda el distracción del humanismo el género de la ópera de una manera como de una manera totalmente referencia y esto es un ejemplo de cómo la música reflejaba toda esa aspiración de compositor

Voz 51 53:28 esa

Voz 26 53:30 eh

Voz 52 53:45 ver

Voz 49 53:48 ah ahora

Voz 0313 54:07 pero los interesados en acudir a esta exposición del caso Fórum en Madrid opera pasión poder y política en este apartado concreto también se pueden ver trajes de la época y un vídeo de un extracto de la de la Ópera de París pero yo creo que uno de los momentos más emocionantes de la exposición es cuando te sientas en un banco mirando una una gran hecho fantástico mirando una gran pantalla que te llega al interior de la Scala de Milán

Voz 1715 54:31 por los auriculares escuchas vas escuchando

Voz 0313 54:34 el va a pensar cómo va subiendo el coro de Nabucco

Voz 26 54:37 las subiendo subiendo

Voz 0313 54:44 la pensión que se puede considerar seguramente el mayor éxito de verde y antes lo comentaba Raquel en el reportaje bueno fue adoptado como como himno no oficial pero el himno de Italia en en ese momento no lo que decíamos el contexto político y social de las épocas es el himno

Voz 1155 55:00 pasión son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 55:09 los abogados de Junts para Cataluña presentan a esta hora el recurso con el que pretenden que el Tribunal Supremo anule la prohibición de que el ex president Puigdemont sea candidato a las elecciones europeas Radio Barcelona Pau rumbo adelante

Voz 53 55:22 sí buenas tardes es un recurso de unas cuarenta y cinco páginas que está dirigido por inusual que parezca a tres instancias distintas a un juzgado de primera instancia de lo contencioso administrativo a la Sala Tercera del Supremo también de lo contencioso administrativo y a la Junta Electoral directamente para que la derive donde considere dicen que lo hacen así porque la Junta Electoral no ha dejado claro el procedimiento a seguir en este recursos argumenta que ninguna de las razones esgrimidas por Ciudadanos IP para impugnar la candidatura de pus Ponseti combinado las europeas se ajusta a derecho los abogados de sus para Cataluña consideran que es una simple maniobra para prohibirles presentarse a las elecciones ir pasó limitar el derecho de toda la ciudadanía a votar a esa opción a falta de más detalles que han han explicado una rueda de prensa que ha acabado hará unos segundos sabemos que están dispuestos a llegar a la justicia europea antes del veintiséis de mayo porque entienden que esto afecta el campo del derecho europeo

Voz 0313 56:09 todo esto el actual presidente de la Generalitat Quim Torra

Voz 1715 56:12 designado por Puigdemont cree que no hay motivos para retirar la cruz de Sant Jordi a la que fuera presidenta del Parlament Núria desespero

Voz 0313 56:19 Pedro Blanco si ella publicó en su cuenta de Twitter

Voz 1715 56:21 en un mensaje un tuit en el que se relacionaba la exportación de cerdos desde Cataluña con la salida a otros destinos de políticos catalanes como Arrimadas como Girauta o como futuros Mosad el PSC y Ciudadanos han pedido que se retire la Cruz de Sant Jordi que le fue concedida este martes a Núria de Gispert pero presidente Torra cree que este asunto ya no tiene más recorrido

Voz 54 56:41 ese tema está resuelto yo me he enterado mientras viajaba entre ayer y hoy se ha retirado de las cruces la Cruz de Sant Jordi premia una trayectoria doy esta polémica por zanjada

Voz 1715 56:55 de la política en Galicia las reflexiones del presidente de la Xunta que hoy ha vuelto a lamentar los errores de estrategia hay de posicionamiento político ha dicho que cometió el PP antes de las elecciones generales

Voz 55 57:05 cometimos un error de estrategia error de posicionamiento político con partió como vos iniciaba a su a andar electoral cambiamos estrategias vamos de ser te somos no somos un partido de centro un partido de derechas metemos o centro derecha en España en este momento perdimos votos polo centro

Voz 1715 57:26 por la derecha más extrema más datos de la venta de coches el pasado mes de abril en este caso datos por tipo de motor los vehículos eléctricos suponen sólo un cero con cinco por ciento de todos los que se vendieron dio dicho de otra manera uno de cada doscientos era de menos