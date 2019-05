La Ventana (02/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1715 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:09 los datos de sus para Cataluña presentan a esta hora el recurso con el que pretenden que el Tribunal Supremo anule la prohibición de que el ex president Puigdemont sea candidato a las elecciones europeas Radio Barcelona Pau rumbo adelante

Voz 2 00:21 sí buenas tardes es un recurso de unas cuarenta y cinco páginas que está dirigido por inusual que parezca a tres instancias distintas a un juzgado de primera instancia de lo contencioso administrativo a la Sala Tercera del Supremo también de lo contencioso administrativo a la Junta Electoral directamente para que la derive donde considere dicen que lo hacen así porque la Junta Electoral no ha dejado claro el procedimiento a seguir en este recursos argumenta que ninguna de las razones esgrimidas por Ciudadanos IP para impugnar la candidatura de uso común Ponseti combinó las europeas se ajusta a derecho los abogados de Cataluña consideran que es una simple maniobra para prohibirles presentarse a las elecciones y pasó limitar el derecho de toda la ciudadanía a votar a esa opción a falta de más detalles que han han explicado en rueda de prensa que ha acabado hará unos segundos sabemos que están dispuestos a llegar a la justicia europea antes del veintiséis de mayo porque entienden que esto afecta el campo del derecho europeo

Voz 1715 01:08 a todo esto el actual presidente de la Generalitat Quim Torra designado por Puigdemont cree que no hay motivos para retirar la cruz de Sant Jordi a la que fuera presidenta del Parlament a Núria Espert el blanco si ella publicó en su cuenta de Twitter un mensaje un tuit en el que se relacionaba la exportación de cerdos desde Cataluña con la salida a otros destinos de políticos catalanes como Arrimadas como Girauta o como futuros Mosad el PSC y Ciudadanos han pedido que se retire la Cruz de Sant Jordi que le fue concedida este martes a Núria de Gispert pero el presidente Torra cree que este asunto ya no tiene más recorrido creo que está devastada

Voz 3 01:40 ha resuelto yo me he enterado mientras viajaba entre ayer y hoy se ha retirado las cruces de Sant Jordi premia una trayectoria y doy esta polémica por zanjada

Voz 1715 01:55 de la política en Galicia las reflexiones del presidente de la Xunta que hoy ha vuelto a lamentar los errores de estrategia y de posicionamiento político ha dicho que cometió el PP antes de las elecciones generales

Voz 4 02:04 cometimos error de estrategia de error de posicionamiento político con partió como vos iniciaba a su a andar electoral cambiamos estrategias de ser te somos no somos un partido de centro impartió de empecemos o centro derecha en España en este momento perdimos votos polo centro

Voz 1715 02:25 por la derecha más este más datos de la venta de coches el pasado mes de abril en este caso datos por tipo de motor los vehículos eléctricos suponen sólo un cero con cinco por ciento de todos los que se vendieron dio dicho de otra manera uno de cada doscientos era de media

Voz 0527 02:41 la venta de eléctricos ha subido con fuerza un veintinueve por ciento interanual pero partimos de niveles muy bajos no llegan a ochocientos coches en el mes los híbridos enchufables menos de setecientos de un total de ciento cuarenta y dos mil coches vendidos todos los motores alternativos no llegan al nueve por ciento del total la mayoría son híbridos enchufables común cinco con cinco por cien los de Gas Natural lo derivado del petróleo suman otro dos por cien el líder de ventas sigue siendo el motor de gasolina ya al alza con un cincuenta y cinco por ciento de los matriculados y el diésel en retroceso se lleva el treinta y siete por cien restante

Voz 1576 03:17 Nos queda la información del deporte Paco Hernández el Valencia disputa a partir de las nueve de la noche el partido de ida de las semifinales de la Europa League y el conjunto de Marcelino se mide en Londres al Arsenal de Unai Emery con dos Belén Cheryshev son bajas para este encuentro ya a la misma hora la otra semifinal el Eintracht Chelsea y también de fútbol Xavi Hernández ha confirmado hoy su retirada el centrocampista español deja la élite a final de la presente temporada en el alza de Qatar ya confirmado que tiene decidido ser entrenador Xabi se marcha del fútbol profesional con treinta y nueve años después de haber conseguido ocho ligas cuatro Champions y tres Copas del Rey con el Barcelona y un Mundial y dos Eurocopas con la selección española

Voz 1715 03:53 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 5 04:09 un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos

protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Nagin Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 06:08 sí sí seguir

Voz 12 06:11 aquí vamos a Huerna

Voz 1 06:26 huy

Voz 12 06:31 mamá a El Prat

Voz 0313 06:43 siempre que hablamos en cualquier contexto de temas relacionados con la salud la lucha contra el cáncer aparece como una de las prioridades más más relevantes no hay que recordar que

Voz 1715 06:52 el año pasado murieron más de cien mil personas en España víctimas ya que se diagnosticaron más de doscientos mil nuevos casos es verdad también que a través de la investigación el nivel de supervivencia ante al cáncer va aumentando cada año y es una magnífica noticia esos progresos se consiguen se consiguen a través de muchos niveles de los proyectos financiados con fondos públicos de las investigaciones pagadas con fondos privados de las grandes ideas de las grandes instituciones y también de las pequeñas historias del picar piedra del granito de arena hoy tenemos esta tarde en La Ventana dos ejemplos que lo confirman el primero en los lleva a Teruel a la localidad de Urrea Adega en donde este próximo domingo se va a correr una cicloturista unas cicloturista solidaria que se llama Sesé Bike Tour que han apuntado ya más de quinientas personas una de ellas uno de ellos Pedro Revuelta buenas tardes

Voz 0313 09:03 oye veintidós mil euros es una cantidad muy respetable

Voz 0313 10:28 oye apuntado algún ciclista ha reconocido famoseo

Voz 14 10:31 pues no sé si conoceréis a uno de ellos pero mi en inglés improcedente

Voz 0313 10:35 ah sí es es es él me suena ese me suena

Voz 14 10:38 pues Prudencio Induráin su hermano que no se puede decir sin nadie que debutó en mil novecientos noventa y uno y gorra además Prudencio eh la persona muy sensible con estos temas también participó el el el primer año en el año pasado y luego además se bueno aparte Ángel Giner que estoy en el ciclismo femenino viene también la acompañados de Dori Ruano que lo Dori Ruano seis y sabréis que está considerado como una de las grandes tiene el ciclismo femenino con dieciséis campeonatos de España y luego tres medallas mundialistas en fin yo creo recordar que estuvo en el noventa y Barcelona

Voz 0313 11:17 puede ser sí sí sí

Voz 14 11:20 buenas sino recuerdo mal oye Pedro

Voz 0313 11:23 me gustaría contar una una cosa a los oyentes porque alguien estará pensando Hall que habían quedado ahora pasar una carrera cicloturista yo yo yo no yo no puedo ir hay manera de colaborar sin correr

Voz 14 11:34 pues sí pues por desgracia las instrucciones a las urnas hemos cerrado pero por por cuestiones también logísticas como podéis entender hemos llegado ya quinientos cincuenta participantes eso quizás uno de los más el paralizadas las cifras pero quinientos cincuenta hemos llegado efectivamente sí tenemos una manera de participar el año pasado también por darle un poco de visibilidad a bueno pues a a la prueba ahí para recaudar fondos hicimos un un reto solidario asociado a esta prueba que consistía en bajar desde la frontera francesa toda la noche injusto pasar por la meta a la hora de la salida o incorporase hacerla la ruta con el resto de participantes este año pues lo hemos vestido un poquito diferente como sabéis vamos a recaudar fondos para la lucha investigación contra el cáncer dentro antes hemos pensado salir de los cuatro centros de investigación oncológica de referencia en España que están en Barcelona Madrid Valencia en Zaragoza con cuatro ciclistas que recoge el saluda del investigador jefe del centro y durante toda la tarde y toda la noche iremos recorriendo pues en sus casi cuatrocientos

Voz 0313 12:50 nosotros iremos es que tú eres uno de ellos

Voz 14 12:53 ay sí es sí a de aparte de de de Madrid efectivamente yo vendré de de cualquier cogeré mi pues se saluda en serio igual no puede ser saldré por la tarde estaré para noche pedaleando muy bueno pero éramos Correa pues a eso de la una más o menos

Voz 0313 13:17 no entregaremos un saludo

Voz 14 13:19 queremos podrá ser emitido presentado cosa a todos los participantes ya te las personas que estén ponderadas

Voz 0313 13:25 muy bien con cuántos kilómetros te barato para eso

Voz 14 13:28 pues son trescientos setenta

Voz 0313 13:31 intento City con bases eh

Voz 14 13:33 vosotros por la ruta que tengo que hacer porque no puedo dormir por la autoría mucho lógico y normal muy bueno pues suficientes suficientes para una tarde noche de de paseo eh

Voz 0313 13:48 Pedro Revuelta muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana Diego mucha suerte el domingo eh

Voz 14 13:53 muchas gracias simplemente recordaros que todavía se puede colaborar metiéndose en la página SS bye Tour puntocom hay en en la parte de reto solidario hay no se enlaces en que bueno pecho pueden pinchar donativo bueno para la causa que yo creo que además las cifras se sitúan en el dos mil veinticinco mínimo usaría confundir me que tres de cada una o sea una de cada tres personas de género masculino padeciera cáncer una de cada dos y femenino sea que las cifras dan creo hay que intentar atajar esto cuanto antes y eso se hace a través de la investigación con con

Voz 0313 14:33 muy bien un abrazo Pedro muchas gracias y luchar contra el cáncer yendo en bici pero también andando von Manuel García recorrido a pie durante cuarenta días todos los municipios de la provincia de Cádiz is su lema sido ese caminando contra el cáncer ha logrado cinco mil euros que no está nada mal y que va a donar a a un par de asociaciones Le hemos invitado también a asomarse a la ventana esta tarde Manuel García hola qué tal hola buenas tardes amigo estás descansado yo que Juan cuánto quería acabase por cierto no he tenido tiempo ya de reposar un poco no

Voz 15 15:06 eso ya estaba muy cansado no sé pero bueno

Voz 0313 15:11 oye cómo cómo te metes en esto porqué cuéntanos un poco la historia hombre

Voz 15 15:14 si me metiera esto porque yo pertenezco a una asociación de teatro aquí en Algeciras hablando con la Junta Directiva yo soy lo de la junta directiva pues decidimos que teníamos el fondo jubilada Juan Antonio Valcárcel compañero yo decidimos a visitar colegio y sitio donde pudiésemos representar cincuentenario sí fui al colegio de los Pino en Algeciras el director Salomón Marcel amigo desde hace mucho tiempo el proyecto y bueno ya cuando me marchaba y habló de un cuento que tenían editado que se llama aquí mi Otegi rápido rápido y que o terapia entonces bueno pues cuando yo me entero de tu yo quiero conocer qué proyecto y ahí empezó todo eso yo voy a conocer a las chicas de directiva planteó hacer una una ruta bueno por lo que todo el municipio de Cádiz no que el el el dos de octubre del año pasado son cuarenta y seis con la incorporación de San Martín del Tesorillo

Voz 0313 16:13 yo cuantos cuántos kilómetros cuántos kilómetros asaltaba Manuel

Voz 15 16:16 hecha por encima de los novecientos cincuenta

Voz 0313 16:18 eso da una media de más de veinte kilómetros al día no

Voz 15 16:22 otros veinticuatro kilómetros

Voz 0313 16:24 esto es como el Tour de Francia pero andando ha habido alguna etapa más dura que otra como lo has pasado cuéntanos un poco

Voz 15 16:29 sí tuvo una etapa que me quedé un poco y yo creo que me quedé un poco sin azúcar porque no estoy bastante fuerte hace un año muy bueno pues no llevaba suficiente no es cosa para hidratar muy hay en imputaba tal vamos bueno pues ya seguir en mi ritmo de siempre es muy bien muy contento muy ilusionado con todo lo que soy yo nada gran satisfacción que me he encontrado

Voz 16 16:55 en caso muy bonito muy triste bueno hay de todo porque en cuarenta y cinco municipio imagínate no te venga venga de una

Voz 15 17:04 a mí una de las que más me impresionó fue que estaba en un pueblo yo me yo me marchaba todas las mañana la y media estaba en un polideportivo de un pueblo pequeñito porque no noche me entero que hay una madre de un niño hubo nunca fue donde tú hay que fue muy poco en el mundo que quiere moverme por la mañana me estaba esperando el tuvo con ella una hora hora y pico cuando me contó su historia yo me dijo te acompaña hasta la salida de del pueblo me dio un abrazo allí me pegué quince minutos llorando andando llorando en donde llorando en fin volver a mano alzada electo porque no bueno voy a conocerlo no con yo que también conocí fue a la madre y voy a volver ahora cuando hace unos días yo estoy bastante liada con este tema si eso eso me impresionó mucho y como dicen muchos otros mucho otro que digo esto porque era un chaval muy pequeño y entonces bueno pues el que porque además que me harté de llora que lo diga y me impresionó muchísimo muchísimo buen pues Musa Victor en unida como decía ante sí sí hay muchas cosas allí muchísimos cánceres que que hay que bucal una solución yo siempre digo el tema de de los niños con cáncer de aquí de la zona del Campo de Gibraltar que vienen que Erez sí yo creo que aquí hay una suficiente la acción más dieciocho por ciento más Melo ya queda un espacio hospitalario para los niños con cáncer porque como yo digo si el niño está con su padre con su abuelo su primo con su tío el tiempo suele pasa mucho más rápido y además el costo que supone desplazarse haré con todo el cariño que yo me tengo hambre India que estampada

Voz 0313 18:44 en algún momento en algún momento existió un proyecto de un hospital la línea o o yo lo soy

Voz 15 18:49 da nuevos la línea él no pitar nuevo que lo inauguraron el año pasado y entonces yo creo que deben de The Devil hay una falta de oncólogo que increíble aquí no hay un suficiente si se tiene que ir pensando un poco que tú no esto no es el culo del mundo a que tienen que venir profesional le preparado imperfección de que bueno que que puedan franca p'alante todos estos problemas Mackay con tantísima Industria porque yo cuando hice la penúltima etapa la línea Palm One Place por la zona de todas las refinerías todas las

Voz 17 19:20 no no estoy por aquí que si vamos yo no viviría adiposo que hace muy difícil que yo no sé la persona que viven por ahí y él Lorca hay ahí tan malo y la contaminación tan grande que me véngame yo no soy sinceramente soy cosa que me entiendo pero bueno está una bella no

Voz 0313 19:37 Manuel García caminante caminando contra el cáncer oye muchísimas gracias por contar esta historia en La Ventana hay hay ciudades por lo que has hecho ya

Voz 16 19:45 bueno sí me gustaría hacer una pocilga mira yo me gustaría

Voz 15 19:49 nosotros estamos recibiendo donativo en la cuenta de amigo unido para conseguir una son realiza digo la cuenta que en España se Sevilla XXXII dos mil siete ocho nueve seis tres cero cero cero dos cero cero cero cuatro noventa y cinco noventa como yo digo no que me hicieron para mí un euro Euro tres uno en mucho muy muy muy poco euro de Musa persona es un uso para conseguir muchas cosas

Voz 0313 20:17 señor bueno abrazo Manuel muchísimas gracias

Voz 1715 20:21 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 0390 20:27 qué hacemos el paro es el que has dimos en fin ya veremos este fin de todos los días del año bono Parques

Voz 1 21:40 José Luis Martínez Almeida

Voz 22 21:41 pues de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith

Voz 1 21:45 los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid pieza planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen Nasser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales con la colaboración del COAM

Voz 23 22:08 pues me ha saludado canjeado unos la valla hemos esta declaración nada en ningún problema por supuesto Pablo ha pasado delante mito estaba sentado ya con con Esperanza Aguirre

Voz 1 22:18 hasta como una exhalación delante y no más holgado pero insisto quizás simplemente no no me ha visto no

Voz 24 22:23 la Ventana de Madrid Pedro

Voz 1 22:25 el presidente de la Comunidad de Madrid bienvenido periplos de mayo buenas tardes muy bueno

Voz 0867 22:29 este es un placer estar con vosotros como ha sido el encuentro de esta mañana con Ángel Garrido

Voz 25 22:33 bueno pues de la manera más natural

Voz 26 22:36 el

Voz 25 22:37 me he cruzado en dos ocasiones la primera de ellas así de nuevo en el exterior de la Casa de Correos y la segunda lógicamente en lo que corresponde al protocolo absoluta normalidad la que tenía más morbo era la foto

Voz 0867 22:49 Garrido con Casado pero nos hemos quedado sin ella usted se cree realmente que casas

Voz 25 22:53 pero no he visto yo no he tenido oportunidad porque cuando ha terminado mi intervención ETA han tenido que salir pues para disfrutar del del desfile que ha tenido lugar y no he tenido oportunidad por lo tanto me tienes que permitir no puedo comentar la jugada bueno

Voz 0867 23:06 uno puede hacer todo tipo de planes en la vida ahora dígame la verdad si hace cuatro años le dicen a usted que va a terminar un dos de mayo presidiendo la comunidad

Voz 25 23:14 Madrid que Cifuentes no va a estar que Ángel Garrido no

Voz 0867 23:16 a estar esto que cualquiera que se meta en una cápsula del tiempo

Voz 25 23:19 no lo hubiera colapsaría bueno yo le diría que abandonase la bebida que la imaginación al poder pero que tanta imaginación habría sido e inusual ciertamente ha sido una legislatura muy intensa en ese sentido pero quiero destacar algo para para todos los oyentes es la importancia de las instituciones que desde el máximo respeto está por encima de las personas y también por encima de las formaciones políticas con esto lo que sea dotado ha sido de una normalidad por extraordinario que haya sido el entorno que no ha dejado de ser algo extraordinario le

Voz 0867 23:55 segundo por el Partido Popular los resultados electorales describen un partido popular en su peor momento en la Comunidad de Madrid esto se puede remontar usted tiene detectado como dice Isabel Díaz Ayuso que han empezado a regresar votantes que se fueron a Vox al partido

Voz 25 24:07 popular pues mire humildemente tengo que decir que no existen la traslación directa ante lo que es el resultado en unas elecciones generales con respecto de las autonómicas ni siquiera de unas autonómicas con respecto de unas municipales no ser yo el que niegue que hemos tenido un resultado electoral que ha sido malo lo dicen los datos y esto es algo que es incuestionable y ahí están las estadísticas que ahí están los datos para poderlo comprobar ahora bien hemos aprendido a la lección de que nos han dicho que tenemos que tener un discurso más centrado porque yo no creo que el Partido Popular haya abandonado el centro pero es verdad que esta ha sido una campaña muy polarizada por lo tanto se ha dado un protagonismo desde una parte ideológica que creo que no que el estrado a esa ideología o esa parte central pensando

Voz 7 25:00 que no tenemos compañeros de camino que aquí todos

Voz 25 25:03 Ciudadanos por supuesto Vox no es que quieran sumar lo que quieren es anular no es lo que quieren es dejarnos al margen del camino del Golfo de palabras dos cosas uno que fue

Voz 0867 25:14 es un error acercarse tanto a Vox al discurso de de la derecha y segundo que muchos consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid tenían razón cuando defendían que el lugar del Partido Popular estaban en el centro y en el centro derecha y que se había escorado demasiado

Voz 25 25:28 repito yo no creo que hayamos abandonado el centro pero verdad es no hemos expuesto una idea sin duda

Voz 0867 25:33 yo creo que las urnas que ha terminado por respaldarle

Voz 25 25:36 sí yo además yo no puedo negar mi procedencia yo he sido alcalde de Torrejón de Ardoz un municipio históricamente apoyo a las formaciones Partido Socialista e Izquierda Unida yo tuve que manifestar además me para mí resulta una posición cómoda una determinada manera de entender la política porque me llegó a votar el sesenta y ocho coma cincuenta y cuatro por ciento es decir había muchos votantes del Partido Socialista ex votantes del Partido Socialista que tuve el inmenso honor de poder representar Idepa poder contar con su apoyo por lo tanto yo creo que esa es la misión en la que nos encontramos en el día de hoy recuperar la confianza poner en valor también la acción de gobierno que ha permitido que allí donde hemos tenido la oportunidad de gobernar se han cumplido en los programas electorales tenemos los mejores equipamientos los mejores servicios las mejores infraestructuras con en unos ajustados impuestos que ojalá que el día siguiente a la cita electoral no fuese el día del arrepentimiento porque estoy convencido yo me muevo por toda la Comunidad de Madrid cuando llegó por la noche a casa bueno pues cuando coincido con los vecinos sacando a mi perro pues algunos me han trasladado y me han dicho oye mira hoy tenemos al frente del Gobierno a Pedro Sánchez que era justo lo más opuesto que queríamos tener

Voz 0867 26:55 he estado con Esperanza Aguirre esta mañana pues

Voz 25 26:58 he tenido la oportunidad de saludarla eh durante escasos

Voz 0867 27:03 diez segundos y lo digo porque venía con ganas de hablar

Voz 27 27:05 porque no hemos sido capaces de frenar la desbandada que no han empezado ahora empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche liberales y conservadores que se vayan al partido y

Voz 0867 27:16 con ganas de leerle la cartilla a todos ustedes ya ha empezado con Rajoy ha seguido con Pablo Casado y básicamente ha culpado a todo el Partido Popular de haber llegado a este punto y luego ha dicho que Vox no es la ultraderecha

Voz 25 27:26 yo creo que Vox yo creo que Vox en este sentido ha yo no soy muy partidario de poner etiquetas de poner apellidos pero pocos viene a ser al Partido Popular los mismos que podemos al partido

Voz 0867 27:39 socialista o Izquierda Unida es decir

Voz 25 27:42 lo que se encuentra en los extremos lo podemos llamar Oltra lo podemos llamar de cualquier otra manera

Voz 0867 27:47 pues sí pero desde mi punto junto los dos términos el extremo y la derecha me sale Extremadura

Voz 25 27:51 pero desde mi punto de vista sin ningún lugar a dudas como digo es lo que se encuentra

Voz 0867 27:55 en los extremos no quiero hacer sangre pero hay compañeros que en privado dudan de la capacidad de alguno de los candidatos del Partido Popular en las próximas municipales y autonómicas tanto de Almeida pero especialmente de Isabel Díaz Ayuso usted opina lo mismo cree las posibilidades cree que es una buena candidata Isabel Díaz Ayuso es cierto no que ha cometido algún que otro tropiezo en alguna de sus intervenciones públicas y esto no me lo podrá negar

Voz 25 28:16 ah yo creo francamente Isabel es una muy buena candidata

Voz 0867 28:20 es una candidata que lo que que tiene un discurso

Voz 25 28:22 es muy claro una ideología muy marcada que no le importa ni lo más mínimo enfrentarse a cualquier tipo de debate hay está lanzando unas propuestas extraordinarias sin ir más lejos en la mañana de hoy ha anunciado que los mayores de sesenta y cinco años podrán acceder de manera gratuita a la red del transporte público madrileño esos verdaderamente lo que quieren los madrileños yo formo parte de la candidatura voy en el puesto número cinco y voy a hacer todo lo posible todo lo que esté al alcance de mi mano trabajaré de manera intensa para lograr un buen

Voz 0867 28:55 el resultado hacemos una pausa a dos minutos y seguimos charlando desde la Puerta del Sol con el presidente de la Comunidad de Madrid Pedro

Voz 28 29:05 el Tigre a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana aquí en Facebook La Ventana

Voz 24 31:11 en La Ventana de Madrid Javier Casal bueno presidente Rollán vamos con Madrid y con la Comunidad de Madrid ver reproducción Siles

Voz 0867 31:22 EFE por la ley de Universidades que se fue al cajón hizo una adjudicación a última hora de tres nuevas universidades privadas no es contradictorio poner en marcha estas tres universidades en Madrid cuando primero la población va en picado y segundo no tenemos ni organizado en nuestro propio sistema público universitario porque no hemos logrado sacar adelante sale yo no creo que sea incompatible no creo que sea

Voz 25 31:43 incompatible contradictorio el que se pueda facilitar que también tres prestigiosas universidades privadas lleguen pongan en marcha en Madrid porque no solamente estamos pensando o no sólo debemos de pensar en los estudiantes madrileños este tipo de universidades también las públicas lo que hacen es atraer talento de muchos otros rincones de nuestra geografía o incluso de otros países y eso en sí mismo ya represaliados

Voz 0867 32:10 momentos que utiliza los rectores no los entiende dicen básicamente que la cuestión de la financiación no queda resuelta que sin la ley no saben cuánto van a recibir y que por tanto les parece una temeridad poner en marcha estas tres universidades

Voz 25 32:22 bueno hay que destacar como digo se abre un nuevo curso político en el que esa será sin ningún lugar a dudas la ley más importante y más acuciante en la que se tiene que resolver tenemos unas muy buenas universidades públicas que tienen que tener garantizada la financiación en la época de la crisis atravesando momentos muy complicados muy difíciles afortunadamente conforme se ha ido recuperando la economía se les ha podido facilitar de más recursos de más profesorado de más medios pero coincido con usted que sin ningún lugar a dudas esta es una ley absolutamente prioritaria para empezar a trabajar desde el minuto uno de la siguiente legislando

Voz 0867 32:59 le pregunto por Sanidad la legislatura deja abierta la puerta a la reducción de los horarios en los centros de salud de la comunidad un programa piloto para que se deje citara a partir de las seis de la tarde agudos cuestiones porque éste ha mantenido el plan en aquellos centros donde se puso en marcha segundo qué posibilidades existen de que esta reducción finalmente se extienda con este proyecto piloto que es lo que P

Voz 25 33:20 dependía era sin reducir ni el número de profesionales ni tampoco el número de atenciones sino solapar de ajustar las agendas se pretendía con este proyecto piloto que ha afectado tan sólo creo que eran a una veintena de centros de de centros de salud valora si se puede llegar a ese escenario en el que en aquella franja en donde prácticamente no había interés por parte de los pacientes a que fuesen atendidos se podría subsanar ahora lo que queda es analizar el resultado de de todo eso y la próxima legislatura que como digo está a la vuelta de la esquina Se tomarán la decisión de si el proyecto piloto no ha contado con las expectativas suficientes o si por contra sí que se puede hacer aussie se pueda hacer que fuese de manera voluntaria justamente eso es lo que se tendrá que determinar

Voz 0867 34:10 hay una queja especialmente de los vecinos de centro es el cierre de la estación de metro de Gran Vía yacimientos que se han encontrado en esas obras han retrasado la apertura de la estación pero seguimos sin fecha para saber cuándo vamos a tener estación de Gran Vía que es una

Voz 25 34:22 las principales bocas de la ciudad de ese está trabajando de manera intensa y confiamos en que la a finales de la tercera semana de mayo la pueda estar restituida ya nuevamente y funcionando con total de absoluta normalidad

Voz 0867 34:37 prefiere usted al alineados me refiero a la línea de la línea uno Gran Vía

Voz 25 34:41 bueno sí la línea uno de Gran Vía en este caso teniendo en cuenta como indicamos anteriormente que han aparecido en la serie de restos históricos y qué es lo que sí tuvo que hacer fue plantean un nuevo una nueva solución técnica utilizando máquinas de un tamaño infinitamente infinitamente menor eso lógicamente lo que consumen mucho más tiempo aquí estaríamos hablando que sería previsiblemente en el último trimestre de este año cuando la estación de Gran Vía pudiera estar

Voz 0867 35:10 es por tanto del verano después del verano eso de OHL que es la empresa responsable de las obras de Canalejas ustedes le van a leer la cartilla deberá elevan a pedir el dinero que está provocando el daño que está causando económico pero sobretodo de movilidad de los ciudadanos madrileños el cierre parcial de la alineados sin duda y además me alegro mucho que me haga usted esa pregunta el burgalés siendo le digáis no porque me ha matado no no no rojo sí porque no sé si recordará pero cuando ya era consejero de Transportes impuso treinta y cuatro millones de euro

Voz 25 35:38 los en concepto de penalidades hacen Sagrera Cercanías Móstoles Navalcarnero también está detrás de la empresa OHL el ejecutar un aval de dieciséis millones de euros que creo que ha sido el aval más de mayor cuantía esa ejecutado con respecto a a esta actuación esta incidencia lógicamente se les va a efectuar una reclamación económica e para cuántica una vez que se cuantifican pues los daños ocasionados y el gasto que ha producido a Metro de Madrid

Voz 0867 36:08 determinando terminando pero le quiero preguntar por otro aspecto que afectara movilidad Madrid central el famoso Madrid central el que tantas veces hemos

Voz 25 36:14 lo que no es el momento de sentarse las administraciones pensar que que el diseño de la

Voz 0867 36:20 ciudad de las restricciones que tiene que haber el tráfico en una ciudad

Voz 25 36:23 la política medioambiental que todo esto debe hacerse de manera conjunta y coordinada que han cometido a más

Voz 0867 36:28 administraciones en las dos un error al día

Voz 25 36:30 la espalda yo además en sus micrófonos he dicho creo recordar que literalmente fue así quizás Madrid central sí pero así no primero se tendrían que haber llevado a cabo una serie de actuaciones una serie de infraestructuras como podría haber sido una red de aparcamientos disuasorios el haber abordado también de manera mucho más programada la creación de una serie de ejes que articularán conectara esa movilidad del transporte público en exceso Dido totalmente de acuerdo yo creo que es importante es importante consensuar todo este tipo de grandes medidas como por ejemplo también el cerrojazo parcial de la A5 con la instalación de una serie de semáforos que si escuchamos a todos los madrileños que aunque no viven en Madrid trabajan estudian tienen que venir a realizar gestiones no ayuda por lo tanto sí que creo que es muy importante también sentar las bases es esta ha sido una legislatura en el que la Comunidad de Madrid ha invertido acertadamente mucho dinero en pro del transporte público comenzó aportando en su presupuesto del quince dos setecientos cuarenta y siete millones y algo más de mil doscientos en el presente presupuesto en el dos mil diecinueve que esa es la senda a seguir apostar por un transporte público de calidad que sean lo suficientemente atractivo como para que los usuarios del vehículo privado se sienten se sientan atraídos por útiles tal el transporte público y con otra serie de medidas como el carril Bus VAO en el que creo que hace creo que antes de ayer parece ser que han dado el visto bueno por parte del Ministerio de Fomento será una muy buena iniciativa que ya ha dicho con el Ministerio se valoró que una vez que arrancase en lados se pudiera extrapolar a las cinco medidas como esta lo que hacen es facilitar normalizar el uso del transporte público

Voz 0867 38:18 Pedro Rollán bueno habrá campaña campaña electoral no se ha pensado en algún momento

Voz 25 38:22 decir vamos yo me vuelvo a su ex me vuelvo otra vez a la

Voz 0867 38:25 Prisa privada que les duran en las dos de la política

Voz 25 38:28 yo tengo que decir una cosa a me siento un asunto absoluto afortunado de poder servir a los madrileños quiero defender un día como hoy a todos los dirigentes políticos sin distinción unos con una ideología otras con otras porque la inmensa mayoría de todos ellos quieren algo como una lo que puedo querer yo que es mejorar el día a día de aquellos a los que se debe me quedo con eso IU tiempo tendré estoy convencido de regresar a la a la vida privada a la empresa privada eh porque creo que también es muy saludable yo creo que la política no debe ser o no necesariamente tiene por qué ser una profesión indefinida en el tiempo

Voz 0867 39:07 pues Pedro Rollán muchas gracias por recibirnos en su casa en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol hasta la próxima muy buenas tardes y un placer estar con ustedes ustedes ya saben mañana estamos de vuelta otra vez en La Ventana de Madrid desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana feliz dos de mayo toros

Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestores

ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta bien

Voz 0313 42:56 hay canciones y hay cantantes que no necesitan siquiera presentación este Sabina inconfundible la canción Yo me bajo en Atocha una vez más cantándole a una ciudad Madrid que hoy está de fiesta Madrid en la música Madrid en el cine

Voz 1 43:13 se acuerdan de esta película gorda espacio fantasmal

Voz 0313 43:21 también aparece hasta siempre él mismo porque lo sabes y es verdad que si ves leves temores de golpe nos muerto ya prosiguieron para estos tres chavales que hablan y son Javi Manu muy RAI tres amigos con vidas Bono no precisamente sencillas que vivieron barrio deprimido de Madrid eran los protagonistas de de barrio una película de Fernando León

Voz 1715 43:55 de Aranoa que tiene ya veinte años y que se rodó en catorce zonas distintas en Madrid entre ellas el metro incluyendo esa famosa estación fantasma bueno pues resulta que el metro de Madrid está de fiesta se hace mayor muy mal Ellos de hecho porque cumple cien años en Podium podcast lo celebramos haciendo un viaje por las estaciones más emblemáticas de la línea uno la primera línea del suburbano de la capital

Voz 44 44:25 ganas tengo una casa para descansar Reuniones máxima has tenido tiempo once comer germen con pocos

Voz 1 44:41 el libro electrónico se bloquea

Voz 45 44:44 próxima estación vuestro camino

Voz 15 44:47 correspondencia con

Voz 1 44:52 todos los días

Voz 32 44:55 rutinarios la disculpa pero solo estoy haciendo mi trabajo e tiene establecido soy yo el responsable de megafonía de Metro de Madrid pero dónde estás en mi oficina delante del micrófono bueno dice un paso que leche calentita con Biel tengo que cuidarme voz aquí ya me gustaría pero no soy de carne y hueso aunque no lo parezca hay una persona una persona conduce este Metro en el que vas una persona que ayuda hice ofrece información en las estaciones una persona limpia los andenes también una persona os informa de estamos y está persona soy yo me llamo Javier tú eres Martín ha encantado Martín un placer conocerte que sepas que estoy para lo que necesite ni por supuesto

Voz 1715 45:46 bajo el nombre cien años en metro recorremos el tramo inaugurado en mil novecientos diecinueve por el Rey Alfonso XII desde Cuatro Caminos a Sol en ocho episodios descubrimos sonidos relatos algunos realmente sorprendentes el guionista de estas ocho historias es David Barreiro y le hemos invitado a asomarse a esta tarde a La Ventana David bienvenido como salas Ramiro muy bien muchas gracias en lo primero lo primero y por pura curiosidad después este trabajo bueno tú conoces el metro me imagino como usuario y demás y después de la investigación de documentar arte tan sorprendido muchas cosas te has encontrado con con algo que no que no conocías a que no esperabas bueno muchas cosas y la verdad es que son el año

Voz 46 46:23 los de Historia ahí son en cien años de historia de Madrid dio como dices uso el metro mínimo dos veces al día no la trabajar y muchos días más pero nunca te planteas que algo tan cotidiano pueda tener detrás tanta historia no me acordaba también como cuando estoy de la carrera en Salamanca que vas a clase pero no pensabas que es la universidad más

Voz 1715 46:45 a Europa piedras ha visto mucha sabiduría

Voz 46 46:49 no mía por supuesto Isidro desde luego hay muchas historias no sobre todo a mí lo que me interesaba ahí lo que lo que vi es que por ejemplo en este episodio que que habéis puesto de que es el primero de Cuatro Caminos como en mil novecientos diecinueve que es cuando cuando se crea esta primera línea Alfonso XIII crea la primera línea del Metro de Madrid esto era campo realmente Cuatro Caminos era puro campo la tierra de labor iraquí a partir de la llegada del Metro esto crea unos edificios que llaman a edificios Titanic que luego se creó pues lo que es hoy en día una de las arterias principales de de Madrid no lo de el

Voz 1715 47:27 nombre de Titanic que uno puede le puede chocar que en una ciudad se le ponga en fin una denominación que recuerdan armar y que recuerda a un barco con toda su historia hay toda su tragedia detrás tiene que ver con uno de los cuatro capítulos que hemos podido disfrutar que es ese que te referías de de cuatro Sam de Cuatro Caminos hice cuenta exactamente así

Voz 32 47:48 este hervidero de gente coches autobuses y tiendas este punto de encuentro que es la Glorieta de Cuatro Caminos hoy podría decirse que se inició tal y como lo conocemos hoy pero en el año mil novecientos diecinueve gracias a la inauguración de la línea uno de Metro de Madrid que coincidió con el inicio de las obras de los tres edificios Titanic diseñados por los arquitectos Julián Otamendi y Castro Fernández son Astroc y Cani como el Barclay los llamaron así por las chimeneas que semeja Avan las de un transatlántico lo tenían idea tranquilo o muy poca gente lo sabe pero

Voz 47 48:21 los tan sólo unos años antes la zona de Cuatro Caminos no era más que campo tierras de labor al haberse quedado fuera de las planificaciones de ensanche de la ciudad

Voz 1715 48:31 no es lo que tú comentabas es que es verdad además que descubrimos historias que alguna vez por el nombre de las estaciones nos podría llevar a equívocos yo estoy seguro que en el caso de Ríos Rosas bueno yo en fin cuando viene a Madrid por primera vez pensaba que detrás había una historia un antecedente de un río no es así está dedicada a un político jurista del siglo XIX

Voz 45 48:51 xima estación Ríos Rosas

Voz 32 48:54 estás que estoy convencida de que hay quienes piensan que esta esta estaciones de llaman así porque antes había algún día de este color no lo descartes si hay una ciudad en la que pueden suceder suceden cosas maravillosa

Voz 1 49:07 esa es la digas

Voz 32 49:09 yo me vine a pasar un verano hace veinte años y aún no me he ido la ciudad de Madrid está llena de gente que vino por una temporada y se quedó toda la vida es una ciudad que se deja querer de hecho el propio Ríos Rosas quién por cierto adoptó estos apellidos por su sonoridad era de Ronda provincia de Málaga fue un hombre muy destacado en su época ministro de Gobernación en tres ocasiones y otras veces presidente de de un lugar que te sonara el Congreso en efecto el Congreso de los Diputados en broma decía que era su segunda casa

Voz 1715 49:42 no está Chamberí que es la famosa la mítica la legendaria estación fantasma

Voz 32 49:47 yo voy a dar una vuelta por este bario por el Madrid más castizo que sucede no es así sí claro que es así Chamberí es uno de los barrios más castizos de Madrid aunque

Voz 42 50:00 el nombre no te recuerda

Voz 26 50:03 no la verdad

Voz 32 50:04 existen diferentes teorías pero la más afectada es que cuando las tropas de Napoleón se instalaron alrededor de Madrid para intentar su ocupación durante la Guerra de la Independencia lo hicieron en este distrito en concreto en la explanada que hoy en día ocupa esta plaza entonces esta zona era un conjunto de tierras para el cultivo el regimiento francés que permaneció en este espacio se llamo Sean Berry en honor a la ciudad del este de Francia capitales

Voz 1 50:30 voy a ir de ahí el nombre otra teoría apunta a que la esposa de Felipe quinto María Luisa Gabriela de Saboya que se había criado en la ciudad de San Perry le encantaba pasear por estos jardines porque les recordaban a esa ciudad nunca lo había pensado

Voz 32 50:46 el nombre del bario más castizo de Madrid tiene origen france eso parece Torres

Voz 1715 50:51 es dar un dos de mayo no está mal oye tú crees que el metro sigue siendo imagen sigue siendo marca de Madrid sigue conservando ese ese anclaje con la vida social de la ciudad que marcó sus inicios o eso ha evolucionado también bueno yo creo que sí hambre está claro que cuando

Voz 46 51:06 no nació El metro estas primeras ocho estaciones pues fue un cambio radical no en lo que era la vida y sobre todo el transporte de Madrid pero creo que hoy en día en el metro de Madrid símbolo es también punta de lanza porque si lo analizábamos bueno cuando viajas a otras ciudades te das cuenta de de el gran nivel que tiene el metro de Madrid y luego a ese nivel más social lo de enlazar distintas zonas de la ciudad lo que ha hecho es expandirse el metro a medida que se ha ido expandiendo Madrid no entonces esa identificación creo que que sí que permanece

Voz 1715 51:38 hoy David tú eres guionista y yo estaba pensando además con la vuelta de las historias que comentábamos y otras que se pueden encontrar en esa serie de Podium podcast daría para una serie de televisión el el el metro de Madrid con personajes con historias bueno con aventuras de todo tipo con sorpresas tiene Tolo

Voz 46 51:55 ingredientes necesarios no es que el metro de Madrid ha sido escenario hoy protagonista de es de películas de novelas y de hecho han en la propia una serie de pocas de recogemos muchas de esas historias para vincular también en el metro con la cultura y desde luego una serie de televisión muchas series porque hay muchas líneas quiero que que sería totalmente factible soriano Heredia