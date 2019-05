La Ventana (03/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1715 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Gobierno español quiere evitar que Leopoldo López convierta la embajada española en su base de operaciones política el ministro de Exteriores ha asegurado hoy que su departamento va a elaborar restablecer unas normas que deberá cumplir el opositor venezolano a partir de ahora esto será

Voz 2 00:22 de acuerdo con las condiciones que se establecerán las distancias España no va a permitir que eso embajada se convierta en un centro de activismo político

Voz 1715 00:33 el bufete de abogados que defiende a Leopoldo López cree que no tiene intención de pedir asilo a nuestro país reconoce que para hacerlo deberías salir de Venezuela según sus abogados Leopoldo López tampoco tiene previsto intentar abandonar su país así que de momento los planes de López pasan por seguir como huésped en la residencia del embajador español en Caracas otros asuntos once de llegada de inmigrantes en pateras a nuestro país en lo que va de año según los datos que ha aportado el Ministerio de Interior seis mil seiscientas veintitrés personas han llegado por esa vía

Voz 1826 01:01 la inmensa mayoría de ellas lo ha hecho a las costas peninsulares Josema Jiménez la cifras

Voz 3 01:06 supone un cincuenta y uno por ciento más con respecto al año anterior el total de personas que han entrado tanto por vía marítima como terrestre Hacienda ocho mil cuatrocientas un incremento del treinta y uno coma cuatro por ciento respecto a dos mil dieciocho La mayor parte llegaron por mar tanto a las costas de Baleares y Canarias en la que se ha elevado la cifra un ciento veintitrés por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado el número de inmigrantes que llegaron por vía terrestre sufrió un descenso del once coma siete por ciento

Voz 1715 01:35 quien Argelia los cambios en el Gobierno no frenan las protestas este ha sido otro viernes de movilización de nuevo miles de personas han salido a la calle para pedir la renuncia del Gobierno interino el Gobierno que sucedió al dimitido Bouteflika la información de sueñan

Voz 4 01:49 bueno no nos calla haremos gritaron miles de manifestantes este viernes en las calles de Argel la undécima semana que exigen la salida de la élite gobernante en el país a pesar de la caída del presidente Buteflika quieren fuera también a Ben Salah jefe del Gobierno en funciones hasta las elecciones del cuatro de julio ya al primer ministro Urdín beduino además pide un cambio hacia la democracia y el fin de la corrupción el jefe del ejército argelino el general gays Salat aseguró una vez más esta semana que garantizara la paz y la estabilidad en el país ya ha mostrado su simpatía hacia los manifestantes en un discurso en la televisión estatal los militares eran controlando la transición pero los ciudadanos tienen claro que sólo es la institución garante y que cuando elijan un gobierno democrático tendrán que tener una función más limitada

Voz 1715 02:30 la Organización Mundial de la Salud pronostica que la cifra de infectados por ébola en la República Democrática del Congo va a superar hoy viernes las mil personas este brote se detectó hace nueve meses la OMS denuncia las dificultades que está teniendo para atender a los afectados para repartirlas vacunas por la violencia que se vive en algunas zonas del país de hecho y según ACNUR hasta cien mil personas han tenido que abandonar sus hogares en la provincia de Kivu Norte por los enfrentamientos entre el Ejército y las milicias armadas cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 más Madrid recurrirá a la decisión que prohibe a Carmena y a Errejón participar en los debates de la radiotelevisión pública madrileña una decisión que ha tomado Telemadrid antes de que la Junta Electoral se haya pronunciado por escrito sobre si esta plataforma de nueva creación y por tanto sin representación parlamentaria pueda entrar en los debates la actual portavoz municipal y número tres de la lista de Carmena Rita Maestre

Voz 1821 03:24 de hecho hay algunas lecciones e que todavía no no se han tomado dentro de la propia Junta no de hecho hay un cierto batiburrillo de titulares informaciones que no todas son ciertas otras son correctas en todo caso nuestra línea va a ser siempre la misma que es toda decisión que hurta a la ciudadanía madrileña la posibilidad de conocer las propuestas de Íñigo Errejón tiene Manuela Carmena lo vamos a recurrir hasta el final

Voz 1915 03:46 Manuela Carmena sí participarán el debate que organizan la serie El País el próximo lunes seis de mayo debate de todos los candidatos a la Alcaldía de Madrid en el Colegio de Arquitectos inste lo venimos contando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha absuelto a una víctima de la violencia machista que había sido condenada a dos años de cárcel por apuñalar a su marido para defenderse de una paliza Alberto Pozas

Voz 0055 04:06 según la sentencia el hombre empujó y pegó a la mujer dentro de la cocina en su casa de Madrid y ella le clavó un cuchillo de sierra en el cuello en un primer momento la Audiencia Provincial condenó a los dos nueve meses de cárcel para él por un delito de lesiones dos años para ella por homicidio en grado de tentativa ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia el que ha decidido absolver a la mujer reconoce que su reacción clavando con cuchillo en el cuello fue desproporcionada pero entienden también que no puede ser condenada al padecer en ese momento un trastorno mental transitorio experiencias anteriores como víctima de violencia machista ida abusos sexuales le impidieron dicen los jueces ser dueña de sus actos y en ningún momento tuvo una intención real de hacerle daño la sentencia todavía recurrible ante el Tribunal Supremo los dos renunciaron a acusarse mutuamente cuando el caso llegó a juicio

Voz 1915 04:49 en cuanto al tiempo tarde de cielos nublados aunque no se esperan lluvias las temperaturas han bajado con máximas en torno a los veinte grados hasta ahora tenemos dieciocho en el centro de Madrid

Voz 1715 05:01 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana que comienza ahora a las cinco las cuatro en Canarias aquí en la SER

Voz 0882 05:10 cadena S

Voz 1 05:12 servicios informativos en la Cadena SER La ventana

Voz 1826 05:50 las cuatro de la tarde y seis minutos tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos hemos invitado esta tarde de viernes a tomar café aquí a La Ventana nuestra compañera periodista de El País desde allí desde la redacción de del País Maite Nieto qué tal buenas tardes

Voz 6 06:06 Alberto buenas tardes aquí donde está pasando el el puente se todo el puente haciendo lo mismo que vosotros informando

Voz 1826 06:14 oye mira voy a saludar también a otra compañera en este caso a nuestra corresponsal en Estados Unidos corresponsal de la cadena SER Marta del Vado qué tal buenas tardes

Voz 1510 06:22 hola buenas tardes Roberto porque el primer así

Voz 1826 06:24 tanto que nos ha llamado la atención de de la actualidad nos lleva allí bueno nos lleva concretamente al estadio a la al Estado de Florida porque he aquí en España la posesión legal de armas ya sabemos que es un tema un asunto que volvió a aparecer estar ahí flotando en el debate en esta última campaña electoral pero todavía estas cosas las vemos afortunadamente Mayte desde aquí las vemos con cierta distancia con preocupación desde luego pero quiero decir en lo que a nosotros nos afecta todavía concierta ahí

Voz 1368 06:51 estancia hombre con cierta distancia entre otras cosas porque porque aquí no suele ocurrir o por lo menos es que yo no

Voz 6 06:57 recuerdo un caso así tiene tan evitó

Voz 1368 06:59 ante es que hay que tener en cuenta que por ejemplo en en Estados Unidos se unen ocho según una información que publicó hace poco el Washington Post en lo que va de siglo diecinueve años ha habido más de doscientos veinte tiroteos en institutos y colegios la diferencia

Voz 6 07:14 ya claro nos pilla muy lejos nos pilla muy muy lejos

Voz 1826 07:18 ya hace hace referencia Maite Nieto a que el tiroteo ocurrió en febrero del año pasado en una escuela de secundaria en un instituto como decíamos ahí en en Florida que dejó diecisiete muertos catorce estudiantes tres serán profesores bueno pues allí en el Congreso de Florida aprobó un polémico proyecto de ley ayer como decíamos un proyecto de ley que permite a los profesores que lo deseen ir armados a los colegios bueno Marta esto eso sí tras superar un entrenamiento adecuado y una evaluación psicológica eso es lo que sabemos de momento no

Voz 1510 07:51 sí el punto más polémico de este proyecto de ley es es el de armar al personal educativo después de recibir un curso de entrenamiento de ciento cuarenta y dos horas sobre el uso de armas hablamos de profesores pero también de conserjes de personal administrativo todo el personal educativo que quiera porque es voluntario podrá recibir este tipo de entrenamiento por parte del condado tendrán que pasar una evaluación psicológica hay recibir después el visto bueno del distrito antes de poder llevar armas a clase quiénes apoyan esta ley argumentan que el tiroteo de Park de del que hablabas ahora duró seis minutos las fuerzas de seguridad tardaron once minutos en responder así que aseguran que sólo a alguien armado dentro de las aulas podría haber detenido esa masacre el proyecto del ley contempla además una mayor inversión en los sistemas de seguridad de las escuelas e institutos por ejemplo más guardias de seguridad también armados y programas de salud mental de ayuda psicológica para

Voz 6 08:48 víctimas ese tiroteo al que hacíamos referencia

Voz 1826 08:51 el que de nuevo volvió a abrir el el debate allí y que impulsó a este es un senador republicano no quién qui quién ha impulsado básicamente para que el proyecto de ley que ya cada vez es más más cercano a ser a convertirse en una realidad haya llegado hasta hasta aquí Marta

Voz 1510 09:07 sí fue un senador republicano de Florida recordemos que también después de la masacre de Park Lane el propio Donald Trump el presidente de EEUU habló de esta posibilidad de armar a los maestros dentro de las escuelas pero la verdad es que hay mucha oposición dentro del Estado y sobre todo también en la opinión pública en Florida las encuestas la mayoría el cincuenta y siete por ciento de de las personas encuestadas se han mostrado en contra ni siquiera hay un animal edad entre entre los republicanos de Florida cinco de ellos cinco con cinco representantes estatales republicanos votaron en contra pero quienes se oponen sobre todo desde bueno desde la política el Partido Demócrata pero desde la sociedad civil como digo hay organizaciones de estudiantes ahí sindicatos de profesores padres de alumnos por supuesto el colectivo never lleguen nunca más el que se formó por los estudiantes de Park Lane que alertan del peligro que puede provocar el que haya armas en las clases además del riesgo que supone dicen que contribuye a aumentar la psicosis y sobre todo que no solucionan la fuente del problema que según ellos es que es fácil facilísimo el acceso a armas de fuego para cualquier persona también para los que tengan algún tipo de desequilibrio mental no hablamos de pistolas pero también de rifles de asalto

Voz 1826 10:27 en eso es en lo que sentimos cierta proximidad verdad Maite la sí sí

Voz 6 10:31 a una de las cosas porque claro yendo a Marta Se puede caer en la trampa de decir hombre si tardan doce minutos y el tiroteo duró siete pues alguien puede reaccionar en este intervalo y evitar alguna alguna muerte es que quizás la trampa porque

Voz 1826 10:46 mismo argumento que ese que se maneja cuando desde aquí o desde cualquier otro país

Voz 1368 10:52 pero el tema es nadie se plantea si realmente lo que hay que ponerse a mirar es desde el principio por qué es tan fácil el acceso a las armas en Estados Unidos si no habría que limitarlo nadie pone esa

Voz 6 11:06 ese tema sobre la mesa supongo que sí pero nadie lo amargo

Voz 1510 11:09 esta sí que lo ponen sobre la mesa sobre todo las víctimas de los tiroteos

Voz 6 11:13 es que pide que se les escuche que hagan caso no

Voz 1510 11:16 lo primero que piden es que se prohíba la venta de rifles de asalto que la mayoría de las matanzas ha sido con este tipo de armas que permiten ráfagas de disparos con un mínimo de diez balas por segundo con las AR quince por ejemplo que fue el arma con la que perpetró la masacre de Park Chan y es cuesta eh a cualquier civil puede ir comprarla por quinientos dólares Mírame entonces las las bis las víctimas piden que lo primero es que se prohiba la la ventas de rifles de asalto y luego piden más inversor inversión en ayuda psicológica ha habido varios suicidios en los últimos meses de estudiantes supervivientes de Park Land de padres cuyos hijos fueron asesinados en escuelas como Sandy Hook que las víctimas la mayoría eran niños de preescolar las autoridades no están haciendo frente a a esta reclamación

Voz 1826 12:07 sí claro hay hay un gran debate evidentemente hay una una fuerte oposición por algunos sectores como los estabas contando Marta pero la verdad es que ayer se aprobó en el Congreso decíamos después de haber contado con luz verde en el Senado ahora ahora aquí que es lo que falta que paso tiene que quedarse para que ya sea una realidad estable

Voz 1510 12:26 pues el el último trámite falta que el gobernador del estado el republicano Ron De Santis firme el proyecto de ley se espera que lo haga próximamente también falta ver cómo se implementa porque es un programa como digo voluntario e hay que ver cuántos profesores o cuánto me personal educativo sea acoge teniendo en cuenta que hay una una gran oposición este todo de ley además es una ampliación de una ley que se aprobó el año pasado tras la masacre de Parla han precisamente que la llamaron programa guardianes armados y que destinaba sesenta y siete millones de dólares para capacitar al personal escolar contra los ataques de los cuales sólo se han gastado menos de diez millones así que tenemos que ver qué qué desarrollo tiene tiene esta esta nueva ley que bueno los republicanos están están aplaudiendo pero como digo tienen mucha oposición también

Voz 1368 13:18 los profesores Martas cuáles y qué alcance ha tenido esta ley que sabe si hay algunas reacciones entre ellos porque claro también eso

Voz 6 13:27 una doble trampa pueden llegar a a pedirles después alguna responsabilidad sobre su actuación o no o no según apuntan a este programa unos apuntan este programa

Voz 1510 13:38 absolutamente es que ni siquiera se sabe cómo está esto contemplado en la ley hay sindicatos de profesores los que han denunciado los que se han posicionado en contra que están pidiendo que se detalle esto mucho más porque qué pasa si hay un error o una congresista una representante demócrata en las cámaras en este debate que ha habido en los últimos días antes de la propia da aprobar el proyecto de ley contaba cómo un guardia de seguridad hace unos días en una en una Middle School en una escuela primaria le disparó en la cafetería un arma sin querer

Voz 1 14:14 no hubo heridos provocó un susto os podéis imaginar

Voz 1510 14:19 pero claro qué pasa si si ocurre un accidente que qué pasa si el la siguiente persona que comete eh posa la alguna masacre o si se le dispara por error simplemente un arma en en la clase es un profesor no va a estar amparado bajo esa ley se le ve cómo se le va a juzgar

Voz 1826 14:39 que no puede acceder alarma que en principio no debe portar el el profesor allí en el

Voz 1510 14:44 os y el profesor simplemente se siente amenazado lo primero que hace es tirar de alarma no y al final es una reacción muy humana cuando tienes un arma al lado si este tipo de Psicosis que hay en Estados Unidos con con los ataques armados en las escuelas no

Voz 1826 14:59 cada vez hay más psicosis por allí en en Estados Unidos no estamos ninguno exentos pero allí especialmente Marta del Vado corresponsal muchísimas gracias Marta

Voz 1510 15:08 a un abrazo buenas tardes

Voz 8 15:24 Podemos

Voz 1826 15:28 y no dejamos el todo Estados Unidos porque Javier Gregori qué tal buenas tardes la buenas tardes Roberto sabemos que la primera nave espacial militar de Estados Unidos lleva ya seiscientos días ahí en el espacio en una misión secreta pero no sabemos qué es lo que hace y esto la verdad que preocupa al resto de las agencias espaciales del mundo sobretodo a los de Rusia a la de China dos potencias que conocemos que también tiene en sus planes ya para militarizar el espacio no

Voz 0882 15:55 sí pero no tan avanzados como Estados Unidos que tiene esta primera nave espacial en la que podrían estar incluso dentro astronautas como no es el caso en esta misión pero podría tener tripulación lo último que sabemos Roberto es que esta nave espacial militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó por última vez desde el mítico Cabo Cañaveral el siete de septiembre del dos mil dieciséis

Voz 9 16:21 era un momento en el que el X treinta y siete b que así sea

Voz 0882 16:24 llamo oficialmente esta nave despegó desde Cabo Cañaveral lleva ya seiscientos tres días exactamente en el espacio en una misión secreta es decir que no sabemos exactamente qué está haciendo allá arriba sí sabemos que es una nave robotizada es decir puede llevar pero no lleva astronautas humanos a bordo mide nueve metros de largo como un autobús más o menos de ochenta plazas y para que los oyentes se hagan una idea es una copia reducida de los famosos transbordadores espaciales de la NASA de hecho eran está nave está basada en los planos que la NASA hizo para sustituir a estos trabajadores la NASA dijo que no tenía dinero y el Pentágono dijo traerlos los planos que las hacemos nosotros ahora mismo los sector espacial internacional no se sabe ni siquiera cuantas naves de este tipo tiene el Pentágono la Fuerza Aérea de Estados Unidos se cree que dos son naves que pueden estar durante mucho tiempo en el espacio porque dispone de unos paneles solares que se despliegan y que son capaces de suministrar energía suficiente para poder realizar pues estos largo es viajes en el espacio no se sabe a que no se sabe a no se sabe con qué objetivo pero desde luego el puede ser una misión espía que está incomodando a China y a Rusia que son las otras dos grandes potencias espaciales en estos momento descontando a Europa

Voz 1826 17:38 aparte de la incomodidad de que puede suponer para las relaciones internacionales y para esos equilibrios que misterio no Maite

Voz 6 17:46 desde luego suena como a pelicula no de estas que vemos además donde siempre tiende protagonistas a algún alguna gran avanzadilla de Estados Unidos pero casi siempre para defender esta claro pero esta es de verdad de verdad a la vez

Voz 1368 18:00 a veces que inquieta mucho porque todas estas cosas que a veces vemos en las películas de Hollywood que nos parecen también como lo de las armas nos parece lejano pero están ahí cuando dices alguien tiene esta imaginación o es que alguien tiene acceso algo más y saben que hay que se está preparando algo en este caso tanta incógnita no es deja como simplemente con muchas muchos interrogantes y pocas respuestas

Voz 1826 18:24 pues aún hay más porque estos días precisamente ese Celia ahora en Maryland allí en Estados Unidos la Conferencia de defensa planetaria de la Academia Internacional de Astro náutica la iniciativa digamos que la iniciativa estrella de esta reunión ha sido realizar el primer ejercicio de simulación sobre el impacto de un gran asteroide contra contra la Tierra una simulación decíamos Javier en qué ha consistido exactamente el simulacro

Voz 0882 18:47 pues mira han diseñado un escenario en el que unos científicos pues descubren atención es sólo teoría normal descubren que un asteroide

Voz 1826 18:56 va a impactar contra la Tierra en esa

Voz 0882 18:59 la mente en el mes de abril del año dos mil veintisiete es decir que sólo tenemos ocho años para evitar este impacto fatal y este era el anuncio simulado por suerte como decimos que ha realizado la Agencia Espacial Europea de que sea emitido en esta reunión se de Irons last week es gane y Filippo error hasta hoy del tan grande como un edificio que va a chocar contra la Tierra y las agencias espaciales la NASA y la Agencia Europea en este caso tienen sólo ocho años para diseñar un plan los científicos y los ingenieros lo han hecho lo han tratado de emular en este simulacro de emergencia espacial si quieres Roberto ya desvelamos el el final

Voz 1826 19:38 qué vas a hacer spoiler de ese final es

Voz 0882 19:41 sí por favor que los hoy de afortunada

Voz 10 19:43 mente eh nos choca

Voz 0882 19:46 es una zona poblada sino que cae en medio del Pacífico con lo cual pues bueno pues no hay no hay graves

Voz 1826 19:52 provocar un tsunami sólo para los peces bueno esto nos estabas diciendo era un ejercicio sólo un ejercicio teórico pero la la amenaza de que un gran asteroide choque contra la Tierra hombre la amenaza siempre existe real de hecho en esta reunión un equipo de astrónomos ha anunciado que en las próximas décadas pasarán relativamente cerca seis asteroides entre ellos el famoso

Voz 0882 20:14 sí es el anuncio cada vez que ha realizado un grupo de expertos de la NASA son seis visitas de seis asteroides ellos dicen relativamente grandes que ocurrieran a partir de junio del año dos mil veintisiete es decir la coincidencias y el asteroide este hipotético falso era abril pues es estos son de verdad viene a partir de junio la buena noticia también la dado por supuesto los astrónomos de la NASA en esas reuniones que ninguno de ellos tiene una trayectoria que le lleva a impactar contra nuestro planeta sin embargo se acercarán lo suficiente para que los científicos puedan analizar los muy bien de hecho uno de ellos el que te hacía referencia que es el más famoso en las redes sociales el Apophis será visible en el año a partir del año dos mil veintisiete a simple vista es decir no no necesitaremos sin siquiera prismáticos el asteroide más grande del lote que va a venir a partir de dos mil veintisiete será el primero en pasar cerca de la Tierra y tiene un diámetro

Voz 10 21:11 en tres kilómetros a ver qué quiere decir

Voz 1826 21:13 exactamente cuando decimos que las de puede ser grande pequeño que pasará cerca muy cerca lejos Miquel Serra investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y Le agradecemos que se asome a esta hora aquí a La Ventana Miquel Serra qué tal buenas tardes

Voz 11 21:29 hola buenas tardes le agradecemos hemos

Voz 1826 21:31 contactado con él porque el mayor telescopio del mundo que está en Canarias se suma a esta vigilancia de grandes asteroides potencialmente peligrosos remarca otra vez lo de potencialmente porque a ver yo leo el Asteroide dos mil diecinueve de uno que se aleja de la tierra traspasar a una distancia de un millón de kilómetros podría ser potencialmente peligroso bueno un millón de kilómetros esto se ve en principio muy lejano no nos equivocamos

Voz 11 21:58 sí bueno a ver lo que hay que entender es que es que hay una población dos asteroides que que ha sido eran potencialmente peligrosos cuando se acercan por el más cerca que la Tierra es decir cuando entran dentro de nuestra órbita y que lo que tenemos que pensar es que estos adaptadores pueden sufrir perturbaciones porque Javi bueno pues pueden tener colisiones au perturbador por los grandes gigantes del Sistema Solar Júpiter Saturno reforzar un cometa creen perduraciones yo te es hay que tenerlos controlados entonces esas un poco la la la visión y la IRI en Fiyi el proyecto defensa planetaria es decir que que no se trata de que al ser una órbita pasan como ha pasado con estas Troya que ha pasado actualmente a un millón de kilómetros de distancia pero parece por fin por la por la orquesta que tiene y las irá los nuevos cálculos realizados justamente pero Canarias parece que en el año dos mil ocho en seis pues una una probabilidad alta de de de impacto es decir que que hay que tenerlo vigilado no esas un poco la

Voz 1826 23:14 claro

Voz 11 23:15 la idea de este proyecto no el objetivo este proyecto

Voz 6 23:18 y es el protocolo que siguen cuando se encuentran con un con un asteroide potencialmente peligroso cuando empiezan a saltar las alarmas tú rusos como a dices cuando cuando cuando ustedes dicen nos tenemos que empezar a preocupar

Voz 1368 23:35 hemos quiere decir esto hay que avisar a alguien hay que hay que mirarlo con mucha como es el protocolo que ustedes siguen los simplemente están ahí como de mirando mirando si podemos hacer poco

Voz 11 23:48 el el el ahora mismo lo que son el control de de de los objetos un solar está lesionada desde Estados Unidos en una páginas a Minor Planet Center desde ahí están todas las órbitas pero a las mejoras de órbitas hay unas listas de probabilidad impacto simplemente se ordenan ir hay uno que ocupa el primer lugar

Voz 12 24:15 que sea supuró no era este objeto

Voz 11 24:18 hay un poco más probabilidades bajas realmente Si si mañana se descubrirán objeto con una probabilidad en este caso es una una entre setecientas que desgranó es la más alta pero bueno esto sonora así mañana así se descubrió un objeto con una prueba muy alta por una buena pregunta que pues sí

Voz 1826 24:43 sí pues nuestro director tendría que llevar directamente

Voz 11 24:46 me imagino que no hay que

Voz 1826 24:48 Se refiere a hay algún tipo de protocolo que ya esté diseñado establecido para esos no

Voz 11 24:54 no a ver si evidentemente el sentido común lo que hizo es que si mañana se descubrirán objeto con cien por cien cosa muy difícil porque las órbitas a tienen que redefinir elegir no nato podrían estar seguros pero si fuera así si el objeto estuviera estilismo y se pudiera hizo con aprobará evidentemente yo tendría que informar a Eto'o general me imagino que llamaría presidencia Ai Se se dispararía nadie o no en fin se tendría que hacer algún procedimiento no no es el caso no ha en fin no hay que alarmar a la población no no hay ningún objeto con esa probabilidad y eso nosotros queríamos que no dijera

Voz 1826 25:33 esto eh es para que nos tranquilice para que nos un millón de kilómetros

Voz 11 25:39 no yo creo que hemos de estar tranquilos pero no puedo esas olvidarnos de que si puede haber un impacto como ya lo sabían el pasado yo es bueno pues sí que hay que tener vigilantes que en este caso son pequeños telescopios hiló dos grandes telescopios de nuestro planeta para que sobre todas los que no lo que no me preocupara su impacto es un gran objeto esto sí que es prácticamente imposible pero sí que hay objetos de veinte de cuarenta metros a Mancini Killers que podrían pues es una ciudad y eso sí que podrán es miras de muertos eso sí que valdría la pena podría evitar posaba cuando una ciudad antes y eso sí que hay que prestarle mucha atención intentar bueno pues si tener los mecanismos para poder hacer una detección temprana atentados dignifica por famoseo una semanas vales que decir no me quitaba pequeña para poder actuar no ahí sí que hay sí que nosotros en Fine advertimos sobre la necesidad de esa de esos proyectos

Voz 0882 26:40 sí y Miquel y planes como el de el actual ministro en funciones de ciencia Pedro Duque presentó un plan para lanzar una nave al espacio que creo con la llamaba Don Quijote para tratar a desviar un posible asteroide que viniera a chocar contra la Tierra estos planes digamos de contraataque cree usted que habría que empezar ya a diseñar los también porque hablamos de un millón de kilómetros pero de los objetos que ha anunciado la NASA dos de ellos de estos seis asteroides que van a pasar a partir de dos mil veintisiete dos de ellos van a pasar entre la Luna y la Tierra es decir mucho más

Voz 11 27:12 sí sí sí cuando era objeto de pasa a tierra ya tenemos que preocuparnos eh ya tiene que preocuparnos porque con otros en cualquier pequeña perturbación de su órbita en la latía hablaba cazar y en todos pues puede impactar efectivamente ya empiezan a ver misiones espaciales tanto de Naza cómo de esa para para para estudiar más de cerca estos objetos porque la interesantes no suele hacer observaciones de la ermita sino de conocer exactamente su su dureza Suu cómo está formado está está está rocas es una ropa compacta es un conglomerado de intereses muy importante también a la hora de destruirlo de desviarlo el conocer eso oposición y les oye una visión endesa Hay con toda la NASA hay una colaboración para intentar acercarnos quien hizo del terreno pues ver a ver su composición y posibles

Voz 6 28:14 que por un lado cuanto más cerca pasan mayor peligro Cuanto más cerca pasan también mayor posibilidad de estudiarlos supongo

Voz 11 28:20 yo realmente claro es decir desde que el gasto en objetivos menor para nuestros telescopios que pueden observar otro problema añadido que muchos de estos actores son son dobles con lo cual el problema que ya no sólo a una piedra que que puede chocar sino que que viene con su pequeño satélite en fin hay que la Aquila a la a la yo creo que la la conclusión final es que eso es lo conocemos de estas piedras entre veinte cuarenta metros por cinco diez un veinte por ciento máximo lo cual hay que intentar conocer un poco más la población de estas pequeñas piedras podríamos hablar

Voz 1826 29:03 a sí si estaremos estaremos vigilantes bueno nosotros vamos tranquilos sabiendo que estaba ustedes vigilantes aquí

Voz 6 29:07 les tenemos a ellos mayor telescopio del mundo

Voz 1826 29:10 lo que está en Canarias Miquel Serra investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias muchísimas gracias una vez más muchas gracias y buenas tardes

Voz 11 29:18 nada buenas tardes gracias bueno

Voz 1826 29:20 hasta luego dentro de unos minutos nada tres cuatro minutos volvemos para hablar de otro problema de dimensiones planetarias como son en este caso las relaciones entre padres divorciados mucho más cercano

Voz 13 29:37 sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 14 29:48 en la Cadena Ser presenta el plan

Voz 1826 29:52 hacer de escucha

Voz 1 29:57 muchos años después frente al pelotón de fusilamiento

Voz 0419 30:03 el coronel Aureliano Buendía billetes recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre para mencionar las había que señalar las con el dedo Cien años de eso

Voz 15 30:33 da Gabriel García Márquez mil novecientos sesenta y siete

Voz 1 30:39 el escucha

Voz 15 30:45 vida tiene al menos una historia algunos escrito otros las lentes para unos y otros los muchos

Voz 1 30:53 el programa de la literatura es el punto

Voz 15 30:56 no de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vid en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín ahí en el interior de todos aprendemos a escribir y a leer entre líneas

Voz 1 31:12 muchos libros cadenas

Voz 17 31:17 los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será

Voz 15 31:25 muy distinto a los habituales Carlos Cala Las Noches de Ortega Carlos

Voz 17 31:34 pega unos también es nuestra obligación móvil Cadena Ser punto com

Voz 1 31:41 bonitas Belinda

Voz 13 31:45 sí

Voz 18 31:49 cuenta con las eh

Voz 15 31:52 lo que pasa

Voz 1450 32:03 teléfono de inscripciones de actúa dígame hola si si la música es una disciplina ya señora pero es que cantar el gol de la final del Mundial como nadie no creo yo que que aguanta treinta segundos gritando gol ya sigues una pasada pero es que aquí no creo yo que ya lo siento

Voz 15 32:19 si tienes talento para subirse a un escenario tienes que apuntar Tea actúa dos mil diecinueve música danza magia humor actúa dos mil diecinueve tú es el talento nosotros el escenario inscribe T en Cadena Ser punto com

Voz 19 32:40 tú estás planeando tu próxima escapada ahora es el momento de reservar la con la oferta de Ryanair con hasta un veinte por ciento de descuento en un millón de asientos visita Ryanair punto com elige entre más de doscientos destinos desde playas de ensueño a vibrantes ciudades europeas Ryanair más opciones precios más bajos gran servicio disponibilidad limitada visita retener punto com

Voz 3 33:04 no hay secreto mejor guardado que aquel que conocen todos

Voz 15 33:07 el silencio que provoca el exceso de ruido qué pasaría si eliminamos el ruido para dar por fin al silencio ruido blanco un podcast de Greenpeace producido por podio ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 20 33:26 Berto Sánchez Jovovich minas

Voz 1826 33:47 si estamos veinti seis

Voz 0470 33:50 minutos para llegar a las cinco de la tarde en las cuatro en Canarias hoy tomando café con nuestra compañera Maite Nieto

Voz 1826 33:55 estallidos de la reacción de del país Mírame que venimos de de hablar de prever de observar de intentar evitar la medida de lo posible de

Voz 6 34:05 el que venga insensato pero todavía

Voz 1826 34:08 está en sus manos de evitar impactos de asteroides y ahora como código vamos a intentar hablar de cómo aliviar según qué otro tipo de colisiones que no son que no son poca cosa tampoco porque segunda

Voz 6 34:20 pues bueno son peligrosas son nucleares

Voz 1826 34:23 luego según datos del Instituto Nacional de Estadística algo más del cincuenta y seis y medio por ciento de las separaciones que se produjeron son datos que tenemos de del año dos mil diecisiete fueron siguieron entre parejas con hijos Isaacs que estos proceso los de separación conllevan en muchísimos casos largas tediosas negociaciones conflictivas

Voz 0470 34:45 para para poder alcanzar algún tipo de acuerdo y a menudo la comunicación

Voz 1826 34:49 entre ellas se vuelve muy difícil bueno a veces se bloquean de tal manera que son hasta inexistentes bueno pues para para servir con el ánimo de servir de vehículo entre esas parejas de vehículo de comunicación hemos sabido que existe desde desde el año pasado un servicio pionero en España para intermediar entre matrimonios entre parejas separadas con problemas de comunicación Lorena Henares es una de sus socias fundadoras socia fundadora de dice lo tú ya es abogada mediadora Lorena Henares qué tal buenas tardes

Voz 12 35:21 hola muy buenas tardes permanece

Voz 1826 35:23 Que Alá qué tal cómo surge este servicio surge desde la observación que hacéis tú le junto con la otra abogada socia que por cierto es abogada de Derecho de familia parte de alguna observación de algún caso muy personal muy próximo a vosotras au como subraya

Voz 12 35:39 mira os cuento la verdad es que una idea surge pues principalmente bueno por dos día una por la vía de la experiencia no que buenas noches en España cuando nos divorciamos nos dan un convenio regulador de poner una pena expresó cuatro folios si estos momentos en que te dicen bueno pues tu ruptura ya ya está ya está producido y a partir de ahora está todo solucionado y aquí tenéis un documento por el que guiar evidentemente este documento hay que llevarlo a la práctica el cuando hay menores a los menores van creciendo poco a poco las necesidades van cambiando entonces evidentemente hay muchas cosas que consensuar muchas decisiones que tomas muy no es fácil y por otro lado pues el hablar con amigos con parejas que han tenido este problema y que te dicen oye mira es imposible cada vez que hablo con mis pareja para solicitar algún tema de los menores la respuesta por sistema siempre es no esto ya se hace no una sobrecarga excesiva y entonces realmente Meré yo apasionada del derecho familias nos dimos cuenta de que nuestro país pues había una carencia hay esta carencia era dar realmente un servicio que solucionase los problemas viarios villanos que tienen las familias una ve que llega al proceso digo para verlo

Voz 1826 36:53 dar salvar esos pequeños obstáculos que dificultan el día a día que son cosas pormenores del día de de hoy para mañana a lo mejor no porque ya sabemos cómo explicas que lo grande está recogido ahí en el convenio pero después van surgiendo juego eh prolija problemas que a veces por la falta de disponibilidad por la fama la de disposición en ocasiones alguno de los cónyuges con vosotros de promedios hace un poquito más más liviano más fácil

Voz 12 37:18 exacto la idea es pensar cuando existe una ruptura hay una carga emocional que es inevitable no es inminente esa esa ruptura cuando rompemos relaciones con familiares o con amigos con son nuestro jefe nos mantenemos una distancia una distancia que no sirve para bueno interiorizar sanar esas heridas voy a partir del momento de profundización de decir bueno pues continúan una relación no aquí hay una ruptura por el bien de los menores tenemos que seguir manteniendo contacto diario sin que a nadie se espera reeditar lo que ha pasado y sin mantener un un alejamiento no decir bueno voy a darme un margen y a partir de ahí ya a la avería que Aragón a atentar única privadamente en el interés superior del menor

Voz 1826 38:01 a una distancia Maite Berenguer que muchas ocasiones es bloqueo absoluto una distancia en la que uno o una

Voz 6 38:08 sí o los dos ocasiones Se Roca se Castilla

Voz 1826 38:12 ya hay nada no hay manera no no sólo eso

Voz 6 38:14 Medio saludando tú cuando tú te separase una hijos de por medio bueno en la cosa es bastante sencilla no te a he soltado triste acabó cuando hay hijos de por medio lo que los hijos siempre reclaman lo que más les puede leer un hijo es el enfrentamiento entre

Voz 1368 38:30 sus padres el verse hay de zarandeados entre unos y otros entonces es verdad yo me acuerdo una vez una una jueza que que que me comentó dice es que llegan a judicializar hasta la tarta de cumpleaños como digital

Voz 6 38:44 cuando estás cuánto rato va a estar conmigo el día de su cumpleaños contó con el otro por lo tanto este servicio me parece interesante ahora yo te preguntaría Lorena para que funcione supongo que tienen que estar de acuerdo las dos partes porque si no sólo parte de una y el otro no acepta esa mediación

Voz 1826 39:02 bueno es evidente que tiene que ser neutral cuando contratado tiene que estar contratadas por las dos partes una solo

Voz 12 39:07 os cuento la gran diferencia porque nosotros conocemos la figura de la mediación

Voz 6 39:11 que la mediación tienen cazar

Voz 12 39:13 de acuerdo a ambas personas es decir tiene que haber un consenso para sentarse y empezar a trabajar la intermediación es totalmente distinta aquí nos contratar una de las partes

Voz 6 39:22 porque lo que se trata es el convenio de algún adorno

Voz 12 39:24 nos dice como progenitores tenéis que informar a la otra parte esa información no ha de ser directa puede ser a través de la mediadora por tanto la persona que nos contrata estalla comunicando todas estas buenas noches esas cosas cotidianas información que adapta el otro progenitor totalmente de oral es decir nosotras y Nerea rapado ni yo actuamos madrugada no se actúa como mediador Haití ofrece el mismo servicio ambas partes ambas partes pueden comunicar ambas partes pueden solicitar siempre legal oye tengo esta duda esto no puedo hacer porque evidentemente simple decimos no vamos a decir miren lo vamos a decir lo que legalmente se puede hacer pues mira esto no se puede solicitar esto es lo que corresponde

Voz 6 40:07 y cuando en cuando en vuestra función de dice lo tú que es como se llama la web no en vuestra función de dímelo tú la otra parte se muestra igual de rocosa que con la ex pareja como lo manejar

Voz 12 40:22 perdona te cuando él es curioso porque siempre que te contratan suelen decir esto no era otra parte lo adquiere

Voz 6 40:27 sí cuando todas las por otra parte el expolio realmente

Voz 12 40:29 que trata el servicio es decir que oye todas aquellas comunicaciones que está hace llegue demente y que acaban surgiendo temas del pasado que no la cuento y que nada tiene que ver con lo que se solicita cuando todo eso desaparece realmente la otra parte que encantada

Voz 0470 40:43 a lo mejor es un alivio también la otra parte no a lo mejor ruedas una buena

Voz 1826 40:46 noticia

Voz 12 40:48 bueno hay una ruptura oye la ruptura es sobre un matrimonio sobre una relación que ha podido funcionar o no pero ninguna parte siempre decimos que la otra parte que insoportable no al final ambas partes tiene una carga emocional y cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su experiencia

Voz 1826 41:03 desde que augura tocando

Voz 12 41:06 tenía un tramo final es más fácil hablar con el vecino del cuarto el pedirles algo objetivo que no tener que hablar con esa persona con la que sigue diciendo lo que en el año noventa y tres es que en el año dos mil cuatro cuando eliminase esta carga emocional las dos partes

Voz 1826 41:22 porque desde antes de que desde que estáis funcionando en dímelo tú cuántos casos lleva

Voz 12 41:27 pues mira llevamos una veintena de contratos que al final son cuarenta personas con las que tratas más todos los niños que Kiko lleva todo ello

Voz 1826 41:34 eso quiere decir esto esto es un servicio esto es un servicio de tarifa plana

Voz 12 41:39 este servicio la tarifa plana porque lo que sí es cierto cuando se puso en marcha es que evidentemente queríamos dar una cobertura real a un problema que existe pero que no fue tu sobre costo imposible hoy viable para las personas por tanto es como oye si nos duele vamos con psicoterapeuta o los que trabajar de vamos a un a un mira si voy por eso sino porque el nombre

Voz 6 42:04 Ignacio Diego

Voz 12 42:06 se trata que hoy Paco es bien valen el nombre pues por qué no algo que no se está acarreando vuelos o más bien practicamente como llevar una mochila de piedra hasta la espalda porque no nos liberamos de yo no se una tarifa plana aceptó cincuenta euros también contra servicios

Voz 6 42:23 si alguna vez ignorarlo alguna vez Lorena habéis pensado que esto lo dispuesto un precio muy barato después de haber tenido que bregar con las partes

Voz 1826 42:30 has sea que habéis salido diciendo esto no tiene precio

Voz 12 42:34 está motor sabes colegas con los que hablamos así que no es muy antiguo es una eso así que dice tras cómo es posible que vosotras que estoy trabajando con todos lo que supone todo esto pues porque es no decimos que estamos seguras de que hace falta este servicio de que soluciona muchísimos muchísimos problemas y dejan de judicializar las relaciones que los poderosos no de que ven como papá y mamá que al fin y al cabo son sus referentes ya los que adora pues han dejado de mantener una tensión absurda y sobre todo no hacer que los niños sean palomas mensajeras a hacerle cayó responsables de algo que no lo son fundamental

Voz 1826 43:15 Lorena Henares socia de disertó muchísimas gracias gracias por habernos atendido y suerte

Voz 12 43:20 más gracias a vosotros por dar buen servicio que de verdad a la gente está muy detectada esta vez que existe y gracias buenas sensaciones

Voz 0542 43:29 allí Chris tú tienes alarma si la Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando imponernos una en mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses sin la ponnos vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que como a merece la pena vivir tranquilo

Voz 21 43:44 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece de calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 44:05 sin prisas la vida suena otro modo piensa de otro modo el día

Voz 15 44:12 Nos ponemos en modo hora25 sin prisas

Voz 1 44:19 estás sin prisas Cadena SER La ventana con Roberto Sánchez

Voz 23 44:32 The Circus

Voz 6 44:44 hemos hablado de relaciones hablamos un poco de sexo vamos a ella continuó haciendo tu sexo continuas hinchado le digo y sobre todo como con el tema que vais a tocar ya verás como loros los oyentes lo pensara vamos no no ustedes me enteré tendría pero no sé si me daría vergüenza hombre algo de eso hay siendo tabú en las familias españolas así al menos lo demuestra es un estudio que ha realizado la marca de juguetes eróticos plata no punto com un estudio en el que el sesenta por ciento de los participantes ha confesado que ni hablan ni de hecho les gustaría hablar de sexo con sus padres bueno además la encuesta revela entre otros datos que nueve de cada diez padres pillados Éste es el titular gemas ha llamado la atención nueve de cada diez padres pillados in fraganti manteniendo relaciones han montado en en hacer como si nada a la hora de negar la evidencia hay que afrontarlas como lo de silbar del espía este tema sobre unos alguien ha matado a alguien alguien es un asesino pues eso

Voz 1826 45:47 María Hernando es sexóloga terapeuta de pareja psicóloga María Hernando qué tal buenas tardes

Voz 24 45:52 hola buenas tardes qué tal que hay así que los datos

Voz 1826 45:54 dejan que a pesar del avance educación sexual bueno del presunto avance porque al final luego se encuentra con estadísticas de estas que no sé si nos sitúan igual que estábamos hace diez veinte treinta años avanzamos al

Voz 24 46:07 por suerte vamos avanzando poco a poco no

Voz 12 46:10 sobre todo desde la educación sexual

Voz 24 46:12 más en los colegios a nivel mediático a nivel de la sociedad no parece que nos vamos dando cuenta poco a poco de que tenemos mucho trabajo por hacer pero en el caso que nos ocupa que defendía el sexo los padres bueno sigue siendo un tabú

Voz 6 46:25 bueno yo creo que los los hijos vienen a los padres como un ente abstracto que es algo como celestial en una época y luego absolutamente innecesario cuando ya son ex hasta que vuelven al redil y entonces no se les pueden imaginar pero sí que es cierto que que no se muchos sexo logos piensan y de ahí va mi pregunta que debemos ser los padres los que rompamos el hielo de hablar de sexualidad con cierta naturalidad con los hijos no

Voz 24 46:53 sí por supuesto de hecho al final los padres somos referentes no de nuestros hijos a nivel no sea a nivel de cultura a nivel de que nos gusta hacer a nivel de maneras de pensar incluso a nivel político cultural no hay entonces al final finales porque no hablamos de sexo

Voz 6 47:09 pues ONU oye

Voz 1826 47:15 en cuanto al dato éste que nos llamaba mucho la atención de cómo reaccionan los padres padres y madres pillados in fraganti como como se puede afrontar un un pille de esas características que que hay que hacer

Voz 24 47:28 mira hacer como si nada podría ser lo peor es el sentido que parece que es como si damos por hecho que nuestros hijos no nos han visto cuando todo el mundo sabe lo que ha pasado no entonces yo creo que arreglaría hemos antes simplemente diciendo bueno pues papá mamá depende de la edad que tenga el niño no pero allí papá mamá estábamos pasando un momento juntos ya está o estábamos haciendo cosas de pareja

Voz 12 47:51 yo están los hijos resolviera que los padres no sólo son padre

Voz 24 47:53 sino que también son pareja

Voz 1826 47:56 se espera un momento porque ahora enseguida como cada viernes vamos a abrir la ventana del sur allí desde Radio Sevilla pero es que como ya nos está escuchando Manu Sánchez un dato de contexto Manu acaba de ser padre en enero de este año así que no sé si decir Manu Sánchez buenas tardes

Voz 10 48:12 muy buenas tardes o por alusiones me parece que estaban levantando la mano que te estoy inquieto Flavio queda abierta con papel Nibali que a ver a ver qué Tengo una pregunta que que va aparecer broma pero no es broma porque estoy muy interesado y aprovechó tenemos has nuestra sexóloga aquí hacemos con hecho quiere decir el niño duerme en la cuna pegadito a a la a la cama de momento el pequeño tiene entremeses y quiero saber a partir de que da el niño no solamente está mirando sino que ya está bien de momento no hay como que está mirando perplejos aparte de que no corta el rollo pensamos bueno pero igual no sabe si estamos haciendo cosas de pareja o o jugando al tristes cuando que sería conveniente llevar al niño a su dormitorio

Voz 24 49:03 bueno a lo de momento no tienen sentido

Voz 12 49:05 les más porque ahora mismo sí que es verdad que

Voz 24 49:08 qué va a todos los estímulos que tenga lo va a coger pero no no sabe lo que está pasando

Voz 25 49:14 hablamos del ministro padres ella es otra otra otra cuales escaños

Voz 24 49:22 de de hecho por ejemplo bebé el hecho de de igual que es bueno abrazarle o que los padres se abrace del de de Medio es bueno que ve a que haya cariño y amor no lo va a entender lo que estáis haciendo sea que de momento no te preocupes luego leche que cuando cuando tiene que dormir sólo esto depende un poco de cada niño no pero al final vale la pena comentar un poco con el pediatra idear cómo se porta y a partir de puede estar más solito cuando iba mejor no

Voz 12 49:48 mi experiencia de Madrid pronto pronto

Voz 25 49:51 de verdad vale entonces no sólo al niño no no cambiarse de habitación pronto ya no no no

Voz 10 50:02 es tan a menudo para que sea preocupante y la punto hacerlo con amor y cariño arriba vale vale otro otro día

Voz 1826 50:10 los asuntos de de este estudio otro de los asuntos que vuelve a salir como no sé si decir como el doble tabú porque si hablar de sexo padres e hijos hijos y padres ya es un tabú hacerlo sobre la masturbación es es doble tabú

Voz 24 50:24 sí sí es como la apuesta que hemos hecho no que seis de cada diez consideran peor que ver a sus padres masturbándose que no teniendo relaciones sexuales no juntos Services como puede ser pues precisamente por eso si ya nos cuesta hablar de sexualidad son tabú hablar de la masturbación ángulos Maggi han no te cuento hablamos de masturbación femenina se hace el triple tabú así no entonces bueno no tenemos simplemente como Jobs no nos cuesta no nos han enseñado lo tenemos la concepción de nuestros padres son seres activos sexualmente que tienen una vida aparte de ser nuestros padres no veces esa idea de mi padre y mi padre todo el día bueno tu padre pero eso hombre mujer trabaja vive tiene familia y es mucho más que sólo padre o madre no entraría la sexualidad y la capacidad de cada adulto y disfrutarla como quiera

Voz 6 51:13 no sé yo creo que aquí de todas formas hay ahora ya dejamos un poco la broma para ponernos un poco se dio

Voz 1510 51:19 yo creo que hablar no