La Ventana (03/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0699 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la policía ha detenido esta semana cuatro personas acusadas de intentar extorsionar

Voz 1826 00:10 mi clicks con la amenaza de difundir vídeos de su fundador vídeos grabados en la embajada de Ecuador

Voz 1715 00:15 es Pedro Blanco buenas tardes anuncios ha conocido esta tarde si uno de esos cuatro detenidos es un periodista español que pidió varios millones de euros a Wikileaks para no hacer públicas esas imágenes Josema Jiménez

Voz 0763 00:26 los detenidos están en libertad provisional después de que

Voz 2 00:28 aparecer en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid el fundador de Wikileaks a través de su abogado había presentado una querella en la Audiencia Nacional contra este grupo de personas el pasado mes de abril los detenidos concertaron un encuentro con el editor de ese portal en un hotel de la capital en esa reunión mostraron varias carpetas con archivos audiovisuales documentos personales de Julian Assange y amenazaron con difundirlos sino se les pagaba tres millones de euros la querella del fundador de Wikileaks iba dirigida contra los extorsionadores y contra el personal de la embajada de Ecuador en Londres

Voz 1715 01:00 ayuntamiento de Barcelona acusa a la Junta Electoral Central de haber excluido de las elecciones europeas a Carles Puigdemont ya dos exconsejeros de la Generalitat de forma arbitraria por motivos ideológicos nos vamos a Barcelona la información de Munich

Voz 1600 01:12 Peinado El pleno del Ayuntamiento de Barcelona considera ideológica carente de fundamento jurídico y arbitraria la decisión de la Junta Electoral Central de excluir al ex presidente Carles Puigdemont ya los exconsellers Toni Comín y clara Ponseti de la lista de las elecciones europeas el grupo demócrata ha presentado una moción en el último pleno del mandato que sea aprobado con los votos de esquí

Voz 3 01:33 la republicana la CUP Barcelona en Comú

Voz 1600 01:36 en Ciudadanos PSC y PP han acusado a los independentistas de aceptar las resoluciones de la Junta Electoral Central sólo cuando les son favorable

Voz 1715 01:44 en León Un juez ha enviado a prisión preventiva a una joven a la que acusa de haber suministrado Dhanga a familiares y amigos para robarles dinero a través de esta fórmula consiguió más de cuarenta mil euros Radio León Pablo D

Voz 0460 01:58 en total la Guardia Civil ha constatado la existencia de siete víctimas todas sacudieron las urgencias del hospital de

Voz 4 02:03 aun con un cuadro de envenenamiento por es Coppola Mina o Bureau

Voz 0460 02:06 Dhanga tres llegaron a estar en estado grave hice llegó incluso a temer por la vida de una de ellas las investigaciones concluyeron que el nexo en común era la presencia de la supuesta autora antes de comenzar los síntomas además de la desaparición de dinero durante el cuadro de amnesia en el domicilio de la presunta amenazadoras encontraron pruebas la adquisición de la droga así como planes y croquis para preparar sus ataques llegó a sustraer cuarenta y un mil euros vamos

Voz 1715 02:29 decía con la información del deporte Toni López vuelve

Voz 1915 02:32 la primera en viernes hoy empieza la jornada treinta y seis de Liga Santander con el Sevilla Leganés son punto sirve a los locales para adelantar al Getafe y entrar en puestos de Champions y la victoria les serviría a los visitantes para sellar matemáticamente su permanencia en baloncesto además de la aplazado de Liga Endesa Barça Baskonia a las nueve de la noche hoy empieza la Final Four de la Champions en Bélgica con el Iberostar Tenerife que desde las nueve y cuarto juega contra el anfitrión el Amberes antes juegan Bolonia van ver la otra semifinal de esta la tercera competición europea

Voz 1715 02:57 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 el Movimiento contra la Intolerancia reclama medidas para intervenir de forma urgente contra la violencia de la noche madrileña la organización pide más seguridad al Ayuntamiento de Madrid y a la Delegación del Gobierno por sucesos violentos como este

Voz 5 03:19 violentos ocurridos el pasado

Voz 6 03:21 Martes en la calle Orense la zona de Azca de la capital protagonizado por ti

Voz 1915 03:24 los hombres que amenazaron con cuchillos a unos porteros de discoteca que no les dejaban entrar en su local o al suceso de Cobeña el pasado fin de semana en el que un joven de veinte años murió apuñalado en una reyerta Esteban Ibarra es el presidente de la organización

Voz 7 03:36 son señales de que la violencia esto ahí está sobre todo la noche y está siempre en los espacios de mayor impunidad tenemos la impresión por lo que nos comentan los que dicen los vecinos ciudad a los ojos incluso las propias víctimas porque la situación está bastante deteriorada

Voz 8 03:53 vale que tenemos un problema serio

Voz 7 03:55 seguridad en la noche interlocutor el negocio con el factor añadido del alcohol

Voz 1915 04:01 en Majadahonda el Ayuntamiento ha aprobado definitivamente la cesión de suelo público para la contra la construcción de un nuevo templo religioso en la localidad PP y Ciudadanos han votado a favor el resto de partidos denuncian que se están destinando espacios públicos a la Iglesia cuando hacen falta otros servicios como centros culturales en la localidad socorro Montes de Oca es la portavoz del PSOE

Voz 9 04:18 ya hay seis iglesias en Manhattan Horta muy más hay dos colegios religiosos que también tienen Iglesia duda vamos no creemos que este sea el mejor uso ya que yo creo que esa necesidad ya está cubierta sucesivamente

Voz 1915 04:34 hay un dato económico el PIB de la Comunidad de Madrid creció un cero con seis por ciento en el primer trimestre del año creció por tanto por debajo de la media nacional en un cero con siete según Leire bla autoridad fiscal independiente a nivel interanual Madrid sí registra buenos datos con un crecimiento del dos coma ocho por ciento

Voz 6 04:50 la segunda más alta de toda España tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid

Voz 1715 05:00 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias aquí en la Ser Cadena SER

Voz 1 05:08 de servicios informativos

Voz 10 05:17 a la Cibeles que reconoces al momento

Voz 0763 05:22 resuenan en tu cabeza

Voz 11 05:23 en memoria de tu corazón colecciona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre este fin de semana segunda entrega inmundo por mueve con noventa y cinco euros con el país ya a la venta en tu quiosco el número uno

Voz 12 05:40 así lo aseguró que coste vuelven crear ya están aquí los las marcas más grandes a precios hasta el ocho de mayo metió mar punto es

Voz 13 05:58 inscripciones actúa dígame si barra qué hace usted oculta eh no

Voz 14 06:05 ya es que mire caballero pero es que hacer todo tipo de piruetas para hacerse con un hueco en la barra del bar no

Voz 0763 06:10 pues que cuente como baile sí sí es un calentador

Voz 14 06:13 pero es que si tienes talento para subirse a un escenario tienes que apuntar a actúa dos mil diecinueve música danza magia humor que actúa dos mil diecinueve tú pones el talento nosotros el escenario

Voz 0763 06:26 inscribe T en Cadena Ser punto com

Voz 15 06:31 extremeños Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene un proyecto tecnológico innovador así apuestan por una nueva responsabilidad social corporativa hostias puesto en marcha una acción empresarial novedosa ligada a una universidad de los premios cinco bases publicadas en cinco días punto com recepción de candidaturas hasta el viernes

Voz 16 06:50 siete de mayo con el patrocinio de Caixabank y Repsol

Voz 13 06:54 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 17 06:57 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 16 07:05 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 0577 07:15 hola amigos de él nadie sabe nada no son médicos frisos toma Nice ETA junto Orio pues si te sale cree esos toma te tienes que tomar Spirit Dion aunque pueda parecerlo lado emitirla como bulto aquí la rodilla esto es de es de transmisión sexual una sobredosis de risa si tienes a Tutor yo no adjunto de paz fondo de cepillarlo placer cargarán no no apto para intolerantes al humor hemos provocado esa risa que parecía el preludio de un hecho este sábado a la una de la tarde una hora menos

Voz 13 07:42 los en Canarias nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo Berto Romero Andreu Buenafuente síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 18 07:56 mi espalda no acabamos de empezar la mudanza dolor

Voz 17 07:59 de espalda Radio salid crema anti inflamatoria con efecto calor Radio Jalil radios a Lille de laboratorios Viñas lía las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 1243 08:09 se acerca el día de la madre yo me ha acercado de FNAC en Plaza Norte dos en Madrid de este con Borja Borja madre no hay más que una efectivamente ya hay muchos tipos de madre por eso en Fnac los días tres cuatro y cinco de mayo hay un quince por ciento de descuento en tecnología música merchandising Gaming y papelería tres por dos en cine y cinco por ciento de descuento en libros bombos el que busca regalo para su madre sino encuentro algo Borja tú ya tienes el regalo de tu madre

Voz 0699 08:32 por supuesto que lo tengo pero secreto eh eh

Voz 18 08:35 hala lo que regalazo

Voz 1243 08:37 será por ofertas desde luego claro que no se entere de la oferta con la que has conseguido eh claro que secreto

Voz 13 08:42 no es que todo pasa Hernani hay Borja qué regalazo

Voz 1880 08:47 cuando abres la nevera para coger una Manzanita pero

Voz 3 08:50 Socorro de esa esa tarta de tres chocolates

Voz 1880 08:53 estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 19 09:08 ahora con el tres por dos de Carrefour puede ahorrar en más de cinco mil productos hasta el nueve de mayo como en seis comprando dos el tercero te sale gratis paga menos Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 21 09:22 hola qué tal los vengo a hablar de la última temporada de Gomorra la serie basada en el libro de Roberto Saviano sobre la mafia napolitana por el que recibió amenazas de muerte de la Camorra Gomorra es una serie original de Sky que bate todos los récords de audiencia puedes ver todas

Voz 22 09:36 temporadas en Sky además de los mejores canales de pago películas y mucho más prueban en el primer mes es gratis entra en Skype punto es

Voz 5 09:48 la Ventana con Carles Francino

Voz 10 10:00 claro

Voz 0699 10:05 la mina que interrumpió ahora el puente Carles Francino para volver hombre sabiendo que está Manu Sánchez en Sevilla no lo duden ni un momento Manu Sánchez venga e invitados extraña que en cualquier momento

Voz 1826 10:19 en cualquier momento en cualquier instante irrumpía para aquí bueno como cada viernes hemos abierto ya la Ventana del sur con Manu Sánchez y le hemos pedido que que la hemos invitado a que se quedara unos minutos más porque además está en compañía de un muy buen amigo A quién le escribe el epílogo de de libro plegó de del libro es vengo de urgencias he visto urgencias que no creería Eyes de Fernando Fabiani

Voz 0699 10:42 pero esto qué tal buenas tardes hola buenas tardes qué tal Roberto tú confías epílogo aquí todos eh tío todo esto lo confió todo

Voz 0460 10:51 eh en el primer libro hizo el prólogo el segundo el epílogo punto y aparte no

Voz 1041 10:56 sí recibiendo el mensaje ya se lo ha dicho primero prólogo de epílogo me está echando poquito

Voz 1826 11:02 que es que en este son palabras mayores el el prólogo es de su madre la madre de Fernando

Voz 4 11:08 claro ahí hay cualquiera cualquiera mete mano delante una madre no se puede competir se puede competir sólo sabían mejor que nadie donde hay una madre no se puede meter otra cosa Jason dejarlo y quieres que tu madre porque tu madre hombre porque a ver las madres tienen un papel en la salud de todos nosotros les han tenido clásico el médico de cada familia en la madre es más aunque el padre sea médico sea aunque padres

Voz 0699 11:31 médico el médico en casa el la madre como

Voz 1826 11:35 qué qué qué consejos así de médico madre te te da la tuya pero sea cosas que dice hombre que soy médico ver si me alimento llegan nombramientos

Voz 4 11:43 a ver Norberto la mía no es que todas las madres dicen lo mismo a maravilloso en el prólogo es que la gente lo que dice esto es lo que dice mi madre el niño come Maker está quedando un niño que no debe cabeza come más co yo te veo desganado no trabajáis tanto que te mando un infarto para T vive tranquilo crece una madre nunca ve demasiado plato para su hijo no que tú de trabajar trabajar a estas en esto el libro eres médico te metes en todos los símbolos que se te presentan algunos a los que tú acudes y que te hayan invitado previamente sí pero bueno yo siempre digo que los trabajo duro somos alguno que todos conocemos no la camarera de piso la gente que trabaja en una mina eso es trabajar duro lo demás yo me siento afortunado pero que todas las cosas que hago se llamen trabajo no son cosas que me apasiona y que me gusta no y cuando es así bueno sí podemos decir que trabajo pero también lo que te da sentido a la vida y lo que hace que tenga sentido cada vez que te levantas por la mañana no así que encantado de meterme en todos esto lío siempre y cuando me suponga un estímulo de este tipo no la pregunta que te voy a hacer

Voz 1826 12:45 así Manu no tiene que ver como la salud que uno tenga no no tiene porque tener una relación directa porque Fernando lo puede corroborar de hecho lo hace en el libro el hecho de que uno tenga cierta querencia a acudir al médico sobretodo a urgencias no tiene que ver con la calidad de su salud tú eres de ir al médico no Manu

Voz 1041 13:04 yo no soy de ir al médico soy de esto que que cree que si no va al médico no tiene nada porque como el médico pone nombre a lo que tienes ahí de lo que hasta que no hay diagnóstico no hay enfermeras o sea como alejarla muerte sino te diagnostican la muerte sea la hispano entonces y ahora incluso puedo decir que por culpa o gracias a Fernando voy todavía menos al médico porque esta es una de las cosas que los médicos tienen en una condena bíblica tienen amigos los médicos que ahora los utilizamos como veinte con servicio veinticuatro horas ante cualquier ver duda tiene suficiente con Google tú vas a Fernando sobre todo sale manda guasa Whatsapp al médico Fatih trate lunar no sé cuánto tal y los que tenemos amigo médico saben que el servicio veinticuatro horas los hay que se quejan

Voz 4 13:47 no que Peñafort que le vamos a hacer quiero decirte de tirita lo llamó a él para que me haga reír a ver a ver entonces aquí hay un quid pro quo creo que equilibra bastante la cosa no pero yo me refería no a mí

Voz 1826 13:59 Manu en sí sino que todos los amigos

Voz 4 14:01 envían consultas dudas eh

Voz 1826 14:04 pequeñeces de estas por las que uno va a urgencias que él lo que retrata estuvo aquí en el libro

Voz 4 14:08 pero a cualquier hora del día por el whatsapp caber todos no afortunadamente todos no foto eh pero mucho sí pero yo creo que es lógico no es que lo tiene cierta preocupan tu casa dos de la mañana ostra me siento mal no sé si tengo algo grave y tengo alguien al alcance de un de un guasa otra difícil superar la tentación eso yo digo que el médico nunca tiene vacaciones Realia a tienen vacaciones de tu trabajo habitual pero cuando te vas de vacaciones te conviertes en el médico de el bloque el médico de la urbanización El médico del chiringuito o el médico de la casa en la Sierra es el referente y tú llega bueno todo el que llega veranear sabe que rápidamente ubica hay un médico en la calle en el segundo eso pero siempre conviene tener esto cerca y esto tenemos que asumirlo hay un médico en la sala

Voz 1826 14:52 por eso te ha pasado te quería preguntar eso de ahí un médico aquí en el tren hay un médico en la sal

Voz 4 14:57 mira eso me ha pasado en algo que funde también lo que me trae aquí al lado de Manu me ha pasado actuando hay algún médico en el teatro era yo el médico el médico yo quedo

Voz 0699 15:09 el actor que estaba actuando quiero decir que

Voz 4 15:11 afortunadamente una cosa corriera prisa pero en el descanso atendía a la persona quiero decirte que esto puede ocurrir en cualquier caso no

Voz 1826 15:18 algo grave o no no no no no era

Voz 4 15:21 quince de tobillo que podía esperar de hecho se queda a ver la obra completa veía la segunda parte también no hubo ningún problema

Voz 1826 15:27 oye que sobre esto vengo de urgencias al menos en el título que yo creo que te podría definir ya de nacimiento tu tu llegas te bueno tu madre llegó en su momento de urgencia no

Voz 4 15:36 porque yo digo que todo el mundo puede decir vine de urgencia ya pero pero real son todavía más raro porque realmente los partos bueno a veces e intentan medio programar pero la naturaleza actúas el niño nace cuando dice el ginecólogo ni la matrona ni tu vecina según la la luna llena el niño nace cuando quiere y eso te puede pillar en cualquier momento a mi madre le pilló en pleno mes de septiembre y madres había ido esa tarde a toma el fresquito toma el fresquito en Sevilla en verano ahí al Corte Inglés digo para que dé para que tú me entiendes es es el cine que con aires efectivamente había toma el fresquito que era me voy al Corte Inglés y tener la sensación de que es el ella decía me está repitiendo mucho

Voz 0699 16:14 el melón he comido hoy el melón que comido hoy igual yo olvido agua después del melón esas cosas que se dicen que lata mal

Voz 4 16:20 igual me ha caído mal el melón el melón el melón y al final Mellon era la cabeza que tenía su hijo que efectivamente era un melón y ahí estaba yo detrás empujando y deseando venir al mundo intenten hacer el día de su cumpleaños leería la pobre la tarde y noche de su cumple año pero nací al día siguiente como el mejor regalo que puede tener una madre su primer hijo verdad ileso sufrió pero sí soy una indigestión de melón básicamente en concepto en pleno mes de verano

Voz 1041 16:43 entre las más bonita que te han podido llamar sí

Voz 4 16:46 sí Fernando si soliciten una indigestión de melón en este libro hay para arriba quiero decir lo bueno de eso entonces claro

Voz 1041 16:53 en este libro va van a encontrar un montón de anécdotas además de muy buenos consejos médico moto de anécdota muy divertida que el epílogo porque hay mucho humor en el libro de hecho Fernando que la gente va a urgencia por tontería lo podemos comprobar fácilmente cuando hay final de la Champions cuando juega España cuando hay final de la Eurocopa y cosa así a las urgencias se ve más o menos vacían

Voz 4 17:15 efectivamente lo que pasa es que esto es curioso porque la urgencia se vacían en ese momento y eso nos puede hacer pensar que la gente que va a urgencias realmente no tiene una urgencia porque Messi porque jeta jugando el Madrid o el Barça el Sevilla pues resulta que no voy pues no estaría tan malo pero es que yo he visto a gente después del partido llega con un infarto medió el dolor a los quince minutos del primer

Voz 0699 17:36 tiempo o sea que realmente es que la gente cuando hay cosas más importantes que no va por nada así que hay que tener cuidado porque a veces eso no es un sesgo de si es cierta o no

Voz 4 17:47 la urgencia pero es verdad que en un hospital pues puede ve urgencia tan dramáticas como una vez que llegó un paciente que es el había amputado una pierna en un accidente venían dos ambulancias yo aseguro que llegó primero la ambulancia de la pierna después llegó el paciente que entendí yo que igual lo ideal hubiera sido al revés fuera llegando pero luego te encuentra urgencia tan surrealista como ir a un hospital por un tirón de pelos o dar un tirón de pelos por un tirón de pelo una chica de veintipocos años venía venía con sus chanclas con su ropita de la piscina todos nos la podemos imaginar Si porque habían tirado de los pelos a un hospital de primer nivel de nuestro país quiero decirte no unos y no a un hospital me han tirado de los pelos le explorar bueno nos creímos que la habían tirado de los pelos no había una arranca miento del cuero cabelludo lo piel roja ni nada parecido el bloque si se lleva un informe bastante adaptado no porque en el informe ponía diagnóstico presunto tirón de pelos tratamiento al alta lavar con champú suave ir revisión por el peluquero de zona

Voz 0699 18:44 como entenderéis no había mucho tras también

Voz 4 18:48 porque todo todo esto aquí son casos verídicos que decía Atlántico

Voz 1826 18:51 lo de ir a de urgencias porque

Voz 4 18:54 porque estos es cuando te sudan los pies esos claro

Voz 0699 18:57 con eso que clásico que es un clásico Cuéntame es pero

Voz 4 19:01 bueno eso a mover la gente tiene una vivencia de los una nota puestos osea llega doctor

Voz 1826 19:05 por qué yo me me sudan los pies exitoso y además de urgencia

Voz 4 19:07 pero cuenta claro pareja en lo que se te Junta Roberto es cómo lo vive el paciente es una interpretación rápida que hace el paciente

Voz 13 19:15 y esa IESA interpreta

Voz 4 19:17 aunque que hace hace extrapolar oye pues si me sudan los pies Tito siendo será por el sudor de los pie otra amonal inacción a lo mejor no tiene que ver una cosa con la otra pero tú no alineado junto Caron cuando se te presenta a alguien así pues te quedas sorprendido pero esa forma de alinear los mensaje lo que lo hace especialmente rico y por eso en el libro hay una sección especial de frases paciente pues que dice mucho de la riqueza del lenguaje que tenemos verdad decirle al niño es pone el evento Linney parece Pocholo en Ibiza

Voz 0699 19:48 se entiende perfectamente lo que le pasa al niño no

Voz 4 19:53 a efectivamente no una persona me preguntó si se podía lavar los diente ante de la analítica se Jable no era que dijiste que si después de que la vaso diente a menudo que no se tragara la pasta no porque eso bueno con analítica y sin analítica

Voz 1826 20:09 agua por ejemplo eso sí que es una apunte ya sé que no para ir a urgencias pero antes de una crítica cuando tienes que ir en ayunas agua agua puedes beber o no

Voz 4 20:15 se puede ver agua es más voy a avisar de algo la mayoría de los análisis no requieren hay un acto un tema que los médicos no hemos contado pero que sepamos que la mayoría de las determinaciones analíticas la mayoría no requieren ayuna lo que pasa

Voz 0699 20:28 qué diría el sabes que lo he preguntado y nadie se atreve a saber exactamente cuáles son las que se pueden y no y entonces nadie se atreve a acortar el melón es

Voz 1041 20:37 no sea que por por por como no hay sentado una tarde a verlo

Voz 0699 20:40 efectivamente es como cobro esto sí que es un cordón

Voz 4 20:43 Italia no es un cordón sanitario ha llegado este punto déjame que incorpore aquí a la conversación a Héctor Castiñeira enfermera saturada por qué tal buenas tardes

Voz 8 20:54 muy buenas tardes bueno que el mundo de la oficina

Voz 0699 20:57 para muchos os conocéis por cierto Héctor Fernando Fernando Héctor manos conocéis entre vosotros no

Voz 4 21:01 nosotros no conocemos por las redes y Nos amamos por las redes sirven la primera vez que la voz así en directo así que te agradezco el contrato hola Héctor encantado

Voz 8 21:10 hola muy buenas Fernando es que es una relación extraña a través de las redes nunca nos hemos visto físicamente pero sí mucho han sido muchas a través de la de la red y es un placer coincidir estoy decidieron amigos todos se integra Tena

Voz 0699 21:24 claro está siendo común Diario de Patricia pero eso es el diario de Robert Harris

Voz 1826 21:32 oye yo quería incorporar te Héctor porque bueno también tú tienes tu Saga donde encontramos desde la vida suero las uvas de la ira el último es el paciente

Voz 4 21:41 siempre llama dos veces no

Voz 8 21:43 sí sí ése es el último hasta cuatro veces

Voz 4 21:46 claro yo imagino que mucho

Voz 1826 21:49 mucho de lo que aquí nos está contando Fernando a ti no te resultará ajeno no que esto es un mundo como por ejemplo en esto ultimo que estamos diciendo de lo de los análisis cuando hay que ir en ayunas no cuando se puede beber agua un poquito o o los litros y litros de agua

Voz 0699 22:05 eso será una de las dudas que que más os harán

Voz 8 22:08 bueno es que lo debe hacer en admitir que es un mundo de anécdotas yo recuerdo hacerlos mucho que venía un señor es una analítica y lo te digo yo en ayunas porque esto es lo que nadie quería en digo si sí entonces que kilómetros se me digo yo pero seguro que tomaron cafecito de camino

Voz 23 22:28 el café

Voz 8 22:30 no pero cafés sobre Korrika es que hombres

Voz 23 22:35 no se borra

Voz 1826 22:38 oye Fernando porque cuando acude a un paciente a Urgencias miente Se le ve enseguida os tras

Voz 0460 22:46 el venir mira yo tengo una paciente mía que que encantadora que ella me dice siempre Jobs T dotó siempre les digo la verdad porque mentiría un médico en mentira a uno mismo

Voz 4 22:57 a mí eso parece precioso pero creo que está muy lejos de la realidad no sea uno Seve delante del médico hizo extraño como todo lo que hago mal a esta persona no se siente uno como juzgado algo que no debería en absoluto pero yo entiendo que ABC uno se ve obligado a bueno va a enriquecer un poquito el lenguaje a veces suavizar lo a veces a grabarlo a veces para que te echen más cuentas y a veces para que te den menos caña con lo que está haciendo dejando de hacer pero es humano esto no

Voz 1041 23:21 papel importante entiendo aquí de la acompañante chivato banda

Voz 4 23:25 el acompañante fundamental hecho muchas veces lo mejor Pace el sanitario en dejar un silencio verdad Héctor dejar que sea el propio acompañante el que arrebata lo que acaba de decir no es raro que a un paciente por ejemplo diabético porque tiene el azúcar bastante descompensada John hombre ves el análisis y la pregunta oye qué tal dice no yo la dieta muy bien muy bien desde atrás el acompañante que se ha quedado de pie que hazlo pues eso pues las acciones de

Voz 0699 23:47 Depor mojado en aceite pues

Voz 4 23:50 de cuatro en cuatro no

Voz 8 23:52 sí sí sí sí desde luego que sí yo recuerdo lo mucho humanismo otra vez estando trabajando como enfermera escolar me llega justo después del comedor los unos avería pero con los morros hinchados la cara Ruth Jaimito con la típica reacción alérgica por algo que había comido retribuidos pero que has comido si él no lo lo lo suyo pero espero que has comido nada pero no es el mismo que debería aunque dice no la verdad es verdad que había había cogido de su plato el habían dado su su dieta especial pero claro el póster del amigos les gustaba más alergias la verdad y la verdad

Voz 0460 24:29 la paciente son maravilloso a mí me confesó una paciente algo que yo es de las cosas que me han dejado más grabado venía venía bueno a para proponerle a ver si era posible que si lo hiciera una reducción de pecho una reducción mamaria porque tenía mucho pecho y haber Si bueno si esto a la Seguridad social lo podía cubrir no hacen una consulta bueno creo que muy importante en su caso no pero lo que me llamó la atención es cuando cuando me dijo es que me pesan mucho los pecho yo le dije que lo yo claro entendí que bueno quiere decir que lo tienes gran dice que no que me pesa mucho yo es que me peso los pecho en la termo

Voz 24 25:05 yo me quedé me quedé muerto me la imagino

Voz 0699 25:14 poniendo el pecho encima de la entendí que era una balanza perfecta claro para para su súper

Voz 1826 25:20 eso actor

Voz 8 25:23 pero eso es que sea una frutería en el barrio no siempre

Voz 10 25:27 eso

Voz 0699 25:30 la entrada del Mercadona ya te lo todo encaja llevaron envuelto te lo lleva todo lo lleva envuelto oye con lo que estamos haciendo aquí además

Voz 1826 25:38 el el padrino yo creo que tenemos

Voz 0699 25:40 aquí de de es fundamental Manu Sánchez

Voz 1826 25:43 lo que vemos aquí es que el humor sirve lo hemos dicho y lo sabemos en mil y una ocasiones que sirve como vía de escape cuando estamos hablando de algo tan delicado como la salud vosotros Fernando Aitor sois un ejemplo de que de que hay que respetarlos siempre en cualquier circunstancia no porque el humor os salva no salva a todos nosotros a mí como pacientes de hasta hasta de los casos así más

Voz 0460 26:07 más desagradables no hombre yo creo que tanto él como yo estamos convencido de que usamos el

Voz 4 26:12 tumor como una herramienta para para divulgar

Voz 0460 26:15 para transmitir información yo creo que el humor es una herramienta fundamental para contar cosas importante para señalar determinadas cosas y cuando conseguimos que alguien se ría de sí mismo viéndose reflejado en una situación de este tipo es tal la mejor de las situaciones para mí

Voz 4 26:32 mejorar y para cambiar esas cosa creo que

Voz 0460 26:35 la vida ya tiene bastante sufrimiento la sanidad en concreto ya tiene una cara bastante amarga que todos conocemos imaginamos y creo que ese punto de humor insisto como instrumento no sólo para divertirse sino para conseguir hacer llegar los mensajes

Voz 4 26:49 es algo que funciona que la gente agradece

Voz 0460 26:51 qué bueno y que yo creo que tanto el actor como yo apoye vamos a utilizar y que estamos orgullosos de hacerlo no

Voz 1041 26:57 es que el humor herramienta en este libro no solamente libros son para bueno para para civiles para paciente sino que incluso los médicos los acumulativo también lo disfrutan mucho porque está de de de ama perspectiva yo creo que al final la labor no solamente la de curar sino también a divulgar porque mucha parte de la medicina bueno par final tenemos que tomar decisiones en casa precisamente para evitar que que siempre pensemos en gira urgencia en primera instancia no

Voz 8 27:24 estoy totalmente además no engañan una cosa sólo caniche Fernando de transmitir nuevos transmitir conocimientos y transmitir información veraz a través del humor y de hecho también te voy a barrer a los hospitales no ya en los pasillos en los que al final es mucho nunca antes esto es el de los pacientes tan gravitación del hospital muchísimas horas muchísimos días ya no una luego ingresado y al final es que se te hace eterno en el hecho de estar aquí obra acabamos casi un puente y en estos puentes que se hicieron aquí es que es un aburrimiento constante en la habitación romper esa monotonía pues con un chiste con una anécdota con cualquier fosa y conseguir que el paciente sería un ratito se olvida no que que que está ingresado mide del problema claro llevado estar en el hospital después todos los menos pues he conseguido a través de de humor pues también que que sea más llevadera la estancia en el hospital

Voz 1826 28:15 oye tirando del hilo de eso que acaba de dejar aquí sobre sobre la antena sobre la mesa Manu Sánchez de la decisión es que uno tiene que tomar antes de ir a urgencias o antes de ir al médico antes de acudir al hospital la automedicación a ver un tema espinoso ya lo sé pero es partidario de la automedicación hasta hasta qué punto

Voz 0460 28:34 por supuestísimo creo que uno de los mayores errores que hemos cometido los sanitarios durante mucho tiempo sanitario en general y es verdad que mal los médicos en particular y hagamos aquí autocrítica es decir no a la automedicación y una vez más que no nos hemos explicado bien si a la automedicación responsable es decir ahí me duele la cabeza pues me tomo lo que yo me suelo tomarme suelto Mahón ibuprofeno me Soto tomate lo oye que es que me Mollet un poco a la espalda que semana cargada me pongo calor local me pongo una cremita hoy es que te tengo XXXVII y medio XXXVIII Beato Mon paracetamol perfecto es que me pican los ojos la nariz director dudando como todos los años en primavera y tengo en mi casa el antihistamínicos tomate heló llena es automedicación perfecta era una cosa es eso y otra cosa eh traficar con la vecina oye pasan los antibióticos esto qué tal

Voz 4 29:21 sobraron que se lo voy a dar el niño o Dame

Voz 0460 29:24 medicación del reuna que toma tu madre que creo que a mi primo le viene bien evidentemente es automedicación no pero la otra es la automedicación responsable indeseable ahora bien tenemos lógicamente que informar a la gente para que sepa que puedo utilizaron no no podemos expropiar les usó la palabra claramente el derecho a controlar y a cuidar tu propia salud

Voz 1826 29:44 tú también es partidario de esa automedicación responsable o quizá estamos ahí en un límite que no sabemos después cuando vamos a dejar de pasar de esa responsabilidad que no supone el doctor Héctor

Voz 8 29:56 claro es que muchas veces el el paciente es lo que te dice es que no sé hasta qué punto no cosa que me dedicarnos y esto es malo no no estoy muy poco en la línea de lo que dice Fernando si es lo que te pasa todos los años si todos los años en primavera estas igual todos los años nadie cuestiona lo mismo y Tomás lo mismo te va bien pues es un poco en el que tú responsable de que tu propia salud no sí que es cierto que a veces en en este afán de de no trompos Mehdi que es no tras a la mínima sospecha al médico de urgencias pasan cosas con unos pasó este año estaba de turno del Elurra enero el turno de mañana en urgencias mañana están aquellos a la gente que que había salido de noche con la gente que que todavía verdad de mañana nos decías que nos dice que viene porque ha leído celos Cuco que este año lo que es un signo ibas enfermar

Voz 0699 30:48 pues sí

Voz 8 30:51 como claro como el visto que yo enfermara secunde trabas cupo que Willian y salud Lingus ya el uno de enero a que una analítica seguiré quienes revisen cada cosa

Voz 0460 31:02 claro esto suena extremo por lo de la astrología no pero es que mucha gente que adelanta síntomas a la gente

Voz 4 31:09 que no ya que a veces venga porque es que el niño lleva

Voz 0460 31:11 en una hora y media con fiebre que dice me parece un poco a que estos rompa por algún sitio

Voz 4 31:15 es que a veces se dice vengo porque me parece que me va a dar fieles

Voz 0699 31:20 sí

Voz 4 31:22 a menos que la fiebre venga no no nos lleva toda la vida

Voz 0699 31:24 diciéndonos que más vale prevenir Fernando tras otra gran frases

Voz 4 31:28 que tenemos que montar como la de la automedicación más vale prevenir Roberto lo que sabemos que podemos prevenir cuando los medios que hacemos para prevenir realmente

Voz 0460 31:38 surten efecto hay muchas cosas que no se pueden prevenir

Voz 4 31:40 yo no te pongas malo así estamos pero no te vaya venís por si acaso porque la ITV vale para los coche pero no vale para las personas

Voz 1041 31:48 el Fernando que si iba a una familia de vacaciones fue ante aquel hicieran una revisión

Voz 4 31:53 no la y vuelve preceptiva en la carretera no vaya a ser que el niño se pusiera malo M el niño malo no está ahora pero dentro de tres ahora igual esto fue escrito en el baño

Voz 0699 32:02 la Tito más saludable hemos pasado esto lo tenemos que repetir bueno

Voz 1826 32:05 ya habéis dado el primer paso para desvirtuar izaron que os seguís os habláis tenéis que

Voz 1041 32:09 esta interactividad a través de las redes social

Voz 1826 32:12 desde Twitter pero Héctor Fernando Fernando Héctor tenemos que dar el siguiente paso esto tiene que ser además de los libros un espectáculo conjunto porque

Voz 4 32:20 esa hora hay sitio eso es Fernando yo encantadísima

Voz 8 32:25 mi parte encantada de hacer nuestra tertulia

Voz 0699 32:29 que venga Manu que la pila o Roberto venga vale el faltar Héctor Fernando Manu amigo hasta la próxima semana un abrazo enorme muchas gracias a todos

Voz 25 32:50 Juana sino anoche no

Voz 26 33:13 sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana Ion en y La Ventana

Voz 27 33:21 Cate

Voz 28 33:25 con las horas el día va acumulan hechos contradicciones discrepancias si desatinos cuidado con la dice uno os van otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastra hacia abajo te llevan a la izquierda derecha moverte cuidado con el que aquello que les parece bien a los in provoca profundo malestar a los de aquí a poco todos quieren

Voz 0763 33:54 y desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 5 33:59 cuidado con la vaca

Voz 28 34:03 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 5 34:11 Análisis

Voz 0763 34:15 hora veinticinco le estamos esperando en la SER

Voz 13 34:19 los sábados la uno de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en

Voz 0577 34:26 que no saben lo que hacen no sólo los alguien lo sabe

Voz 5 34:31 qué público días apenada Berto Romero Andreu Buenafuente el programa en el que puede

Voz 0699 34:38 ser ante todo pero si no es tu programa para cada minuto se hace leer llevo una semana volcando contenedores

Voz 29 34:46 más de los viernes a las tres y media de la mañana una hora menos en Canarias resumirlo es como el club de la comedia pero

Voz 25 34:55 lo más cutre comedia perpetua con Antonio Castelo

Voz 29 34:59 yo estoy en contra el linchamiento en relajante centralizado y síguenos también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com comedia perpetuar violencia

Voz 0699 35:08 las calles contra los cómicos y esto no va a ser

Voz 6 35:13 hay una radio sin relojes hay un lugar en el que coinciden en España hay el Santo Grial

Voz 5 35:22 la ópera comienza en un claro en el

Voz 30 35:25 los que en las montañas que rodean el monasterio de Mon Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España y son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada play Ópera

Voz 5 35:37 Mariela Rubio y Rafa Bernardo Cadena Ser punto com

Voz 0763 35:41 la radio que tú programas

Voz 13 35:46 y una ser que no se escucha en antena

Voz 31 35:49 en nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos musicales saludables de humor no se sintonizan se escuchan en nuestra web o en la tomó el control de lo que quieras cuando tú quieras descarta Thiem nuestra aplicación

Voz 32 36:20 con el Roberto Sánchez

Voz 1826 36:35 las cinco de la tarde treinta y seis minutos cuatro y treinta y seis en Canarias aquí a esta hora cada viernes

Voz 33 36:41 tenemos tenemos la costumbre

Voz 1826 36:44 de pasar algo de miedo y cuando no nos adentramos en la en la historia que es lo que vamos a hacer hoy tenemos una crono ficción no íbamos a acercarnos a la figura de Picasso el genio el bohemio libre el control

Voz 13 36:54 partido el rompedor el inventor de la modernidad

Voz 1826 36:58 no sí como si el Arte hubiera tenido que escoger a su representante en la Tierra IU hubiera escogido a Pablo Ruiz Picasso precisamente el Minotauro Villatoro mitad Picasso

Voz 33 37:09 qué hace que un solo personaje logre la expresión de una humanidad al completo

Voz 5 37:22 que fuera Bertolt aquí el plan a unos llegado Jauma parece que esta niebla no pertenece precisamente a París usted usted llamada gitanas es cierto es usted mojitos

Voz 34 37:38 depende de cómo esté estos seis meses que ha visto

Voz 5 37:43 Conesa está ocurriendo

Voz 3 37:45 a usted Pablo están bastante

Voz 31 37:47 en el peor momento por eso teatrales lo que vengas lo diez su secreto

Voz 3 37:56 por todos los que ha sido eso disemine Tauro mitad toro mitad pica

Voz 0763 38:01 lo el Minotauro sólo es uno de sus alter ego no real

Voz 31 38:05 censales web están viniendo y menos taparlo escucha bella humano tengo yo estoy aquí para decirte

Voz 5 38:17 a detrás de la puerta vasco pasar muchos años en París y quiero pedirle que recuerdes estas tienes escapatoria entrado Dios mío hay obras maestras

Voz 3 38:38 dónde estamos qué fechas hemos llegado a París de mil novecientos cazaba

Voz 35 38:44 Cortés llevaba aquí Pablo llegado más viejo amigo por fin tuyo de nuevo juntos en París como en los viejos tiempos cuidada al bajar hay un laberinto de maletas a la salida de tu vagón

Voz 5 39:01 Picasso

Voz 0763 39:12 Dios Paulo Procris todo este caos

Voz 17 39:14 ya empiece pareces una vieja castellana donde el tanto espíritu bohemio cualquiera diría que lleva se parece ya casi un año

Voz 0763 39:21 cualquiera diría que el lleva tres vidas a juzgar por el desastre Pablo vamos a ver

Voz 17 39:26 no ha llegado ya acciones que miran el periódico estás obsesionado con la realidad que es que la realidad es obsesión antes excusas de la Falange denuncia fraude

Voz 0763 39:36 de electoral ya viva una rebelión militar contra el Gobierno esto huele fatal Pablo me temo que hay una guerra en marcha

Voz 17 39:42 no seas agorero España no está en guerra no pienso entrar en eso

Voz 0763 39:45 juego de unos contra otros no tengo que elegir ningún bando dieron que quieras pero antes o después todos tendremos que les

Voz 3 39:51 qué ocurre hay un alto

Voz 36 39:55 hoy

Voz 0763 39:58 SER Olga

Voz 18 40:01 Pablo alguna vez tendrán que volver a verla esto exmujer Artur Mas Frida esa mujeres no castradora

Voz 3 40:07 bueno tampoco es que ayudar a tener una hija con militares mientras aún estaba casado con ella

Voz 0577 40:12 es aquí con esto venga

Voz 17 40:15 ellos lo que debería hacer es centrarte en tu trabajo lo pierde las faldas sabes cuántos galeristas bien escrito esperando a que les contesté si tanta prisa tienen en exponer que pinten ellos los cuadros acaso les fastidio yo pidiéndoles Consell Juanjo este vamos a dejar aquí cien el tamaño perfecto para una idea que me ronda

Voz 0763 40:34 tu secretario y uno de mis deberes es que cumplas los encargos así que o te pones a trabajar o debido a un olvido salgamos debemos alcance de Flo para por favor tenemos que mejoren algún iremos al du major hice presentaré apoyo a te gustará es un punta rimas como tú

Voz 3 40:50 cuando quieras Un poeta Jaume

Voz 0763 40:52 saldremos pero comporta no me obligue a traer a casa a rastras

Voz 5 41:11 esto está a rebosar vamos haremos eso depende a qué hora te lo encuentres te parece que líder Bush sabemos el primer brindis en el Martín Pablo micro que no te escucha amueblados la mesa del fondo que está jugando con cuchillo entre los dedos reclama todos buenas noches buenas nunca les dijeron que los cubiertos no se usan podría hacerse dando señor pecas detenía por un nombre más atrevido acaso vivir tan cerca de los Campos Elíseos madre mía sus típica solo momento atienda sus admiradores creaciones no querría molestarle pero en una servilleta créame que Picasso es cierto que su tapa azul comenzó una multa equipo para joven ahora viene un momento agradable pero he dicho algo más llevo una pistola

Voz 10 42:14 disparado

Voz 38 42:15 es de fogueo idiota pero la próxima bala podría ser de verdad esta ni se imagina cuánto adiós amigo está loco y a todos ustedes ya que tienen tanta curiosidad les invita a una ronda

Voz 3 42:31 pero yo era la peligrosa cedía peligroso que me sentara juntos espero que no sea el único que está dispuesta a subir esta noche a mí no me ha dicho se sabe perfectamente que es pero esa pequeña satisfacción soy Dora Dora Maar escultora factor el dueño de una bonita me gustaría probar ese juego suyo en absoluto no sólo permitir sus manos son muy valiosos pero además hoy he traido guantes ni lo explicaré cómo primero apoyo me manos claves así ahora abro la mano todo lo que pueda voy clavando la navaja entre los dedos al principio es fácil emocionante está en aumentarla de así es una se equivoca pero las pasiones hay que perseguirlo como en la vida que parece hay que seguir siempre hasta el final

Voz 5 43:49 mire

Voz 3 43:50 tuvo lleno de sangre sangre mide el valor de la entrega de casa malos mucho me temo que los galeristas tendrán que seguir esperando

Voz 0763 44:14 Pablo y Dora entraron las vidas del otro como un torbellino pero él sigue lloviendo y tres y por si fuera poco finalmente estalló la guerra en España fue así como Pablo regresó a sus grabado sobre el minotauro era la evidencia artística de que por dentro se sentían perdido

Voz 18 44:30 ah mira por

Voz 3 44:37 qué haces aquí está sólo a qué has venido dímelo tú a qué ha venido todavía

Voz 18 44:44 hoy no estoy pero llave

Voz 0763 44:47 hasta parta de una vez

Voz 3 44:50 de saber qué diablos te pasa Notting vital vete ya entiendo esa insulsa de Maite Agesa estado Aquino seguro que te ha desgastado bien a gusto para

Voz 17 44:59 dejarme sin al menos se reservas los numeritos para cama serás hijo de lárgate tengo cosas más importantes que hacer que discutir contigo

Voz 39 45:07 yo yo yo palabra que tiene valor para por eso ni siquiera es capaz de comprometerse con tu país dice no es que fuera

Voz 3 45:19 al menos los más días han puesto en evidencia

Voz 18 45:25 de lárgate

Voz 0763 45:31 no te he dicho que te vayas a Bremen con la llama que le has hecho adora para he cruzado iba desencajada está loca otra loca este paso podrá abrir un manicomio con sus amantes Jamaica Cyrus gays Pablo has pasado por mucho ya está inestabilidad no es buena party anda pasa preparado café pero en realidad venía a buscarte nos está esperando pero no han llegado malas noticias de España Pablo una guerra llegan malas noticias todos los días esto es distinto

Voz 18 46:00 lo han matado enmaquetado Federico

Voz 0763 46:06 cuando yo de Madrid pero lo cogieron en su propia casa en Granada pasearon por las armas en la madrugada del dieciocho de agosto dicen que tras haber confesado confesar que los Pablo

Voz 18 46:18 era artista que era libre maricón un rojo de mierda como les gusta decir a su chico

Voz 0763 46:29 es pues se merece todo lo que Lepage sublevados ellos son los asesinos se ha sabido y la prensa extranjera está escandalizada por eso la República adelantado ya no está bajo esperándolo no tengo ánimo para nada me duele el pecho o no no no no hagas eso Pablo no Nokia partes del mismo Federico escribió ha llegado otra vez la hora de la sangre dos tantos ya no puede seguir al margen es el momento no pues España no tiene puede que no lo tenga pero lo merece loca por los millones de mujeres que siguen sufriendo ahora más que nunca tenemos que apoyar la República no servirá de nazis servirá Pablo

Voz 3 47:05 absorbí no subestima es el poder de los artistas incluso después de muertos

Voz 0763 47:23 Picasso estaba destrozado cuando se mata un artista no sólo se mata la libertad de expresión se intenta aniquilar la libertad de sentir con mucho esfuerzo conseguí arrastrarlo fuera de casa llevarlo al restaurante donde los esperaba Josep Moreno director del departamento de Bellas Artes de la República la cita era en un reservado por qué en un reserva Francia no está en guerra quién Nos escondemos ha sido idea de reina desde el alzamiento está muy receloso

Voz 0577 47:48 pasa a Prisa gracias por venir sientes eh por favor que se le ofrece renal verá estoy aquí que el gobierno legítimo le necesita como ya sabe el dieciocho de julio logramos frenar la rebelión pero en este nuevo mundo internacional nadie gana una guerra sin aliados y Parker amigos no sirve de nada las balas sino la palabra propaganda

Voz 3 48:09 más antiguas que las españolas los sublevados tiene nada

Voz 0577 48:12 Alemania de su parte pero con su ayuda podríamos poner de nuestro lado al resto de Europa y Estados Unidos

Voz 17 48:18 discúlpeme señor Renault pero es probable que ni Europa ni Estados Unidos sepan que estamos encara

Voz 0577 48:22 ahora sí señor Picasso no se imagina en qué medida el asesinato de García Lorca ha internacionalizado el conflicto ya escorado las posiciones en unos meses París acogerá la exposición internacional el mayor escaparate del mundo en el pabellón de España habrá un espacio para la memoria de García Lorca y nos gustaría que la firman de Picasso también

Voz 0763 48:43 estuviera presente señor Picasso llaman

Voz 0577 48:45 lo por favor Pablo la República Kiir que prepare un gran mural contra el fascismo tiene que ser inmenso de unos treinta metros cuadrados tendría libertad creativa completa un mural contra el fascismo eso fue

Voz 17 48:59 eso es un si la pintura no está hecha para decorar habitaciones y un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo así que en efecto es un sí pero necesitaré un espacio amplio para trabajar

Voz 0577 49:11 tendrán que necesita señor Picasso la República corre con todos los gastos

Voz 3 49:16 más importante aún Picasso volverá a pintar por algo más grande que él mismo en de cerca momento estas preparado admito que esto intriga te va a encantar no hay un taller igual en todo París esperan de aquí voy a por la pobres

Voz 0763 49:36 los viajes de muy buen humor me alegro de que hay reclamo vuestros problemas el problema Pavlovsky que es firma mojito dejado hacerlo ídolos hoy Madrid es es la madre de mi hija Jauma

Voz 3 49:46 Josep para que lo intentas nunca logrará entender su laberinto sexual todo está bien Jauma no te preocupes

Voz 6 49:52 de la playa de estas listas