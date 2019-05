La Ventana (03/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0689 00:00 las seis de la tarde las cinco en Canarias la fiscalía cree que la Junta Electoral Central ha vulnerado el derecho al sufragio pasivo de Carles Puigdemont y los dos ex consejeros de la Generalitat a los que ha vetado como candidatos a las próximas elecciones europeas Javier Álvarez buenas tardes es una nota reciente de la Fiscalía en la que se muestra

Voz 1826 00:20 a favor de las razones que alega Puigdemont Antoni Comín y clara y porque su inscripción en el censo está vigente

Voz 0689 00:27 te dicen no consta ninguna causa que impida explícitamente su derecho al sufragio pasivo el fiscal dice que la Junta Electoral Central nos lleva la razón al excluir al ex presidente de la Generalitat y a sus exconsejeros de esas listas a las elecciones europeas del próximo veintiséis de yo no hay ninguna norma jurídica precisan vigente que impida que puedan efectivamente intentar votar en esa mesa electoral que les asigna el sexo sin perjuicio esto está claro que resulte materialmente imposible porque para hacer ese ejercicio de su derecho al intentar hacerlo y antes de conseguirlo desde luego pueden ser detenidos como consecuencia de la situación jurídica que atraviesa

Voz 1715 01:03 las contamos Pedro Blanco pues contamos que PP y Ciudadanos critican al ministro español de Exteriores por cuestionar la actitud de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas Borrell no quiere que la embajada sea un centro de activismo político y eso en opinión de PP y Ciudadanos es un desprecio al papel que juega ese opositor Serra

Voz 1915 01:19 esas son las palabras canalizado el líder de Ciudadanos Albert Rivera las redes sociales ha escrito que el Gobierno español desprecia la lucha por la libertad del pueblo venezolano ha calificado las declaraciones del ministro de Exteriores como lamentables y ha apuntado que España debe liderar el apoyo al conjunto de demócratas venezolanos en la misma línea la cabeza de lista de las elecciones europeas del Partido Popular Dolors Montserrat en La Sexta

Voz 2 01:39 lo que tenemos que hacer es no limitar la transición

Voz 0689 01:42 Itzik hay democrática de Venezuela guía esto

Voz 2 01:44 tenemos que liderar España Mons

Voz 1915 01:47 ha dicho además que está muy orgullosa de que el Partido Popular lleve al padre del opositor venezolano en sus listas para las

Voz 1715 01:52 europea y varapalo electoral para conservadores y laboristas en las elecciones locales de ayer en el Reino Unido Londres Begoña

Voz 0273 01:58 tanto conservadores como laboristas han sufrido importantes pérdidas en las elecciones locales celebradas el jueves en Inglaterra la pésima gestión del Brexit les ha pasado factura el partido conservador es el gran derrotado con el escrutinio aún no concluido han perdido casi novecientos concejales y el control de al menos treinta ayuntamientos los laboristas han perdido casi noventa concejales Hi5 ayuntamientos

Voz 1594 02:21 voy dando vueltas

Voz 0273 02:24 sabíamos que iban a ser unas elecciones difíciles para nosotros decía Theresa May pero también lo han sido para los laboristas

Voz 3 02:31 va ese creo que la gente esta más

Voz 0273 02:33 dando mensaje muy simple a los dos principales partidos póngase de acuerdo concluyan el Brexit

Voz 1715 02:39 deportes son lo ha al a las nueve a empezar

Voz 1610 02:42 la XXXVI con el Sevilla Leganés objetivo Champions para Sevilla que está empatado al Getafe con el gol habrás perdido objetivo para al Leganés la permanencia que conseguirá sigan allá baloncesto dos partidos aplazado de la Liga ACB el Barça a las nueve y semifinal de la Champions en formato Final Four con el Amberes Iberostar Tenerife a las nueve y cuarto

seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:04 Isabel Díaz Ayuso trata de desmarcarse de Vox la candidata del PP a la Comunidad de Madrid asegura que no va a entrar en la estrategia de la izquierda y apela a los votantes del partido de Santiago Abascal para recuperar el voto perdido aunque se conforma con revalidar los cuarenta y ocho diputados con los que cuenta en este momento el Partido Popular en la región

Voz 4 03:19 quiero dejar meridianamente claro que yo apeló a la unidad y que no pienso en la estrategia de la izquierda eh que ha que ha tenido en estas en generales yo no voy a estar a codazos con los demás partidos les respeto respeto a sus votantes es más apelo a sus votantes y pienso ir también a por sus votantes yo lo que quiero es que el socialismo no vuelvo a Madrid en doce años crearon doce kilómetros de Metro duplicaron el paro por encima el veintidós por ciento en la vía

Voz 1915 03:45 en dar la vuelta a los resultados que las generales dejaron en Madrid con el sorpasso de Ciudadanos su candidato Ignacio Aguado tiende la mano al PP

Voz 0554 03:52 pues bien a partir del veintiséis de mayo si me corresponde formar Gobierno si tenemos los apoyos suficientes de los madrileños a mi me gustaría hablar con el Partido Popular y me gustaría tenderle la mano para formar un gobierno y sobre todo me gustaría que en estos días hasta el veintiséis de mayo no se confundan de de enemigos adversarios nosotros no somos el adversario el Partido Popular nosotros queremos hacer frente al franquismo queremos hacer frente a los populistas

Voz 1915 04:14 los trabajadores de Control de Plagas de la capital irán a la huelga a partir del próximo martes los sindicatos han anunciado un paro indefinido para denunciar las condiciones laborales que dicen han empeorado desde que el año pasado el Ayuntamiento adjudicó el servicio a la empresa lo química desde entonces han despedido a trece trabajadores se han eliminado la antigüedad de los que quedan en la plantilla Antonio Reguera es delegado de personal de UGT

Voz 5 04:34 sí entonces lo único que estamos pidiendo es que se contempla una cláusula de subrogación

Voz 1915 04:39 tanto por parte del Ayuntamiento como la

Voz 6 04:41 esta tarde para para evitar de una manera pues pues esto te los derechos y de los derechos laborales la merma que hemos tenido

Voz 0689 04:51 actualmente diecisiete grados en el centro de Madrid

en La Ventana ya las siete seis en Canarias aquí en la Cadena Ser

la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 18 08:24 equipo he Yasin la Cillo

Voz 0689 08:57 a las seis de la tarde y nueve minutos cinco y nueve en Canarias estamos aquí nuestra pareja de cada viernes bueno por aquí por aquí exactamente si para ustedes aquí en la radio porque Benjamín Prado físicamente está en Radio Barbastro

Voz 0281 09:11 el buenas tardes qué tal muy buenas tardes cómo estás pues muy bien la verdad es que se puede estar malo rozando common rail estás de gira de puente en una cita anual como jurado del premio de poesía que es uno de los premiados más más con más tradición yo creo que el panorama literario español ni nada muy muy contento por el resultado porque es un buen libro pero no puedo decir cuál es tu amigo

Voz 1826 09:36 luego aquí está viviendo sin vivir en él no por eso del libro sino porque no se haya aquí con tu ausencia Iñaki de la Torre Iñaki buenas tardes buenas tardes es de Sando saludar a Benjamín ya sabes tú qué tal ella bueno esta es la hora de de la música de la música en directo en La Ventana cada semana hace hace dos días pasado viernes invitamos a un prescriptor musical para compartir discos canciones y hoy lo vamos a hacer a raíz de de dos iniciativas musicales distintas que apoyan que cuida la música en directo la primera ya tiene un largo recorrido es de financiación pública se llama girando por salas GPS para que no se pierda en la edición de este año forma parte de su cartel nombres como Raúl Rodríguez Nixon Isma Romero o a Lisboa

Voz 17 10:27 sus

Voz 1826 10:35 la segunda de las iniciativas se financia de manera privada irse celebra

Voz 17 10:41 en casas así en casas

Voz 0788 10:44 tuya la mía elaborando sí sí ya quiero alabar a mañana

Voz 1826 10:48 bueno se llama gira en casas en su segunda edición tiene en cartel a artistas como Zara Rubén Pozo Lichis Maga o la propia Lisboa Ander y otra amiga de la Ventana Georgina

Voz 8 11:01 en cola después a quién pertenece

Voz 0689 11:07 la música y la risa

Voz 1490 11:10 a mi hora que pasan los días y hay ropa por las esquinas a pesar del tiempo

Voz 0689 11:27 así que vamos a tener música en directo por partida doble porque esto se puede convertir pre perfectamente de un momento a otro en uno de los lugares de ubicación de GPS o está siempre hemos dicho que su caso no es la casa de aquí de los oyentes en la casa de estos amigos a los que

Voz 1826 11:44 incorporan también Juanma Gonzalo Juanma cantos del equipo de girando por salas Gonzalo Cáceres de gira en casa es qué tal cómo estáis qué tal buenas tardes oye qué iniciativas más las artistas ya me han estado hablando un poquito sobretodo Georgina que que ha venido con tiempo para para final para para ensayar para ir probando

Voz 0689 12:04 la haciéndose aquí al lugar a la casa Real dado explicando oye tú Georgina por cierto había sido en la edición anterior

Voz 3 12:12 a una casa pero tu como espectadora sí cómo fue eso este año me toca repetir pero

Voz 20 12:16 como artista vemos era muchísimo estoy hablando antes errores

Voz 3 12:20 lo que estuvimos en malas

Voz 21 12:23 hola

Voz 3 12:23 en una casa que era como un paso no es un da vistas increíbles que está tocando el Canga

Voz 0689 12:30 qué bonito Cangas no estaba diciendo que ellos llena ha hecho trampa a porque que acaba de publicar un libro un disco que bienvenido a mi habitación claros ya te da la bienvenida a la suya como lo acepta

Voz 20 12:41 ah no

Voz 0788 12:42 me duele casi increíbles yo recuerda haber oído está esta iniciativa una cosa parecida en Girona pues hace diez años lo menos me hizo una gracia que te mueres y nunca había vuelto vamos ha vuelto a ir a la iniciativa alguna vez pero pero es verdad que estaba con ganas de que en Madrid tuviera más relevancia porque es una cosa muy emocionante y luego además obliga a una cosa que hacemos aquí en La Ventana todos los viernes que es que la gente se presente con una guitarrista con un poquito más a pelo y si bien bien y sino no hay truco ni

Voz 0689 13:09 bueno pues del Yaron a ver

Voz 1826 13:12 eh por alusiones aquí Juanma Gonzalo

Voz 0689 13:16 presenta vuestros vuestras credenciales a ver cómo cómo es cada una de de las giras

Voz 1610 13:21 empiezo adelante pues girando como tú bien ha dicho es una una iniciativa que se sufraga con con presupuesto público en este caso del INAEM que el Instituto Nacional de Artes Si la música alta escénica de la música que pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes bueno ya está gestionada por la Federación de Asociaciones de que componen a las asociaciones profesionales de la música entre ellas pues las discográficas las salas de conciertos los managers etc etc bueno es la idea era intención y lo que estamos trabajando hace ya nueve años es pues consolidar un poco la el circuito de salas en todo el Estado literalmente porque además va a los conciertos por todo el Estado y apoyar pues a cada año a veintiséis bandas y artistas y que se consideran emergentes y que bueno que que hay estamos para ofrecerles apoyo

Voz 0689 14:12 que bueno no esto para los las artistas vosotros que que si pensáis e os ha servido

Voz 3 14:19 yo estuve yo esto en tu parte sepan con la decisión de girando por salas hace tiempo

Voz 0689 14:23 aquí cuando te llaman entonces ese habla de sí sí sí

Voz 3 14:25 es una escuela realmente no y es maravilloso porque nos dan la oportunidad de poder a ir de poder ir a ciudades que probablemente pues no lo sé porque porque ayudan a las salas también de esta comunión entre la sala lo que estamos nosotros con casas y música también GPS lo hace con Azahara también

Voz 1610 14:41 exactamente esa esa la intención es propiciar con con estas ayudas públicas a que a que el circuito de salas de todo el Estado se se consolide y que también propiciara que muchos artistas que por su capacidad económica porque estamos hablando artistas emergentes que tienen que tener entre uno y tres trabajos darle ese empujón ese empujón para que para que hacer posible que puedan ir a lugares donde no

Voz 3 15:06 exacto con toda su banda incluso

Voz 1610 15:08 no voy dirigir escoge después a los criterios

Voz 0689 15:11 las he contado ya escoger los artistas

Voz 1610 15:13 escoge precisamente de esta federación que compone la digamos la no

Voz 0689 15:17 no obstante este sector música alta

Voz 1610 15:19 sí parece que estáis hablando de que está muy

Voz 0689 15:22 bien espectacular para las salas para los artistas también para nosotros para los especuladores que claro eso no es también un seguro es una garantía de decir bueno está dentro del circuito esto de GPS de girando por salas entonces esto ya ya viene con un sello de calidad

Voz 0788 15:37 pues yo creo que está bien para todo el mundo también por lo que dices tú porque para el público también porque hay gente que no tendría medios para ir a tocar hoy gente de garitos de imaginemos de un pueblo de Cuenca que no la propia cuenca que no podría atraer a un grupo porque

Voz 22 15:50 no o no tendrían modo de contactar no tendría modo

Voz 0788 15:53 pagarles lo que fuese y con este apoyo pasan las dos cosas que la gente encuentra otra otros conciertos que no son los de toda la vida a los de siempre lo de gente que tiene medios y que por otro lado los músicos saben tocando y enseñando su música no

Voz 0689 16:03 pero me parece que además gente no cerca de la gente porque estaba pensando arenga aunque el lenguaje que lo explica todo

Voz 0281 16:09 cuando es una cosa muy grande solemos llamarlo concierto y cuando es una cosa más pequeña sólo por llamarlo recital

Voz 0689 16:15 bueno eso es eso indica ya una cercanía extrema con la gente que está muy bien

Voz 1610 16:19 claro obviamente el objetivo final es que el público reciba a estos artistas y posibilitar que eso que eso se puede hacer nosotros apoyamos concierto que se hacen tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos por todo el Estado salvo en Melilla desgraciadamente porque allí no había presentado ninguna sala este año pero bueno en el resto del Estado si si estamos llevando a a gusto

Voz 0689 16:38 ah mira a Velilla es joven tendrás tiempo

Voz 1715 16:49 ay pero a vosotras Alice por ejemplo aquí cuando te llaman y cuando te dicen ha sido seleccionada

Voz 23 16:54 no se dio muchísima emoción no sé si no estaba yo como me acuerdo que yo estaba grabando los vicios de Instagram de tienes que dar estos pasos para que venía de trescientas sesenta catorce mil bandas sí porque al final bueno pues aparte de que te da un poco de orgullo porque yo creo que

Voz 24 17:12 que qué giras como éstas dan un poco de seguro

Voz 23 17:16 Vida de calidad de que al final los que están yo al menos los que escuchado que están girando pues habla sin girando por casas son son músicos Wise y entonces te da un poco de confianza en ti misma y luego porque porque es una oportunidad de de ir a los sitios de no Palmar toda la pasta que no

Voz 0689 17:34 en el jardín arte conocerá

Voz 23 17:36 gente guay que igual pues te cuenta que no tiene veinte euros para no le viene bien veinte euros para pagar una entrada pero sí siete ocho diez Iniesta en un sitio en el que nunca van bandas hice gracias por venir aquí a mi alguna vez me lo han dicho ahora cuando está quedando gracias

Voz 24 17:50 da ya sea como gracias

Voz 0689 17:53 bien por estar en ella no se a partir de ahora después del llamamiento que que has hecho en la próxima gira la proximo sala alguien se acercara a Alice Elvira te invito a Melilla veinte

Voz 23 18:06 escuchando a que me invite a Melilla ayudante yo también

Voz 20 18:08 pero yo me quedo ciudad de yo yo digo ser casi en Málaga Osaka mira al este de la además ahora un viaje muy bonito

Voz 1610 18:20 arrecifes de aquí a pocos

Voz 0689 18:22 Pepe yo creo que explique es lo de las casas en las salas es evidente no son las que hay pero las casas cómo se selecciona la casaba buscáis vosotros lo cual ofrece la gente cómo es eso bueno la verdad al contrario que que girando por salas gira en casa es es una iniciativa privada es un proyecto que elegimos desde México allí y Josué Guijosa

Voz 0554 18:45 es un proyecto musical llamado Kiyani Aniston lo empezó pues un poco para saltarse a la industria y acercar a la gente más a la música nosotros a raíz de la amistad con Josué le propusimos intentar traerlo aquí como un ahora el modelo de la música y muchas veces se sustenta en base a marcas nosotros tenemos un patrocinio que lo hace posible se podría sustentar sin ello ir respecta las cajas pues la verdad es que está gustando tanto que tenemos un montón de amigos que ofrecen sus

Voz 0689 19:09 esas portadas en toda España verónicas a montar el concierto en mi casa y acaba siendo así en el

Voz 0554 19:14 en el ochenta por ciento de funcional de laca

Voz 0689 19:16 el dueño yo quiero clásicamente Un caso Clos tengo que poner una pasta para que haya concierto cómo funciona no necesariamente el nosotros buscamos la escasa se después de la selección de artistas y de ciudades

Voz 0554 19:29 pues toca buscar las casas obviamente toca exprimir a la gente que tienes cerca en este caso concreto Benjamín si tú quieres poner tu casa para

Voz 0689 19:36 hace algún Juanín días encantador estaríamos encantados

Voz 3 19:43 la acción de saber que en tu casa un artista que incluso puede ser de tu artista favorito

Voz 20 19:47 Duran no ha pasado esto cara no que va a venir a Alice a mi casa no quiso pues eso no que va aquí en la SER que me está oyendo pensamos nosotros no tengo una casa en Melilla por el mal tiempo también darle tiempo pero bueno

Voz 0554 20:08 los artistas tenemos tenemos casa los espectadores ese concierto o el recital o como se ve en la casa quiénes son gente que compra que comprar la entrada en nosotros seamos por redes prensa convencional por todos los sitios normalmente es fan de de la artista básicamente quién va sí que es verdad que ahora que estamos en el segundo año gente que ya vivió el año pasado por ejemplo estudios con De Pedro en Sevilla Nos dijeron da igual a quién traigáis este año el año que viene vaya que vamos a ir seguro sea la experiencia sé que poco diferentes no

Voz 3 20:37 Ellos saben dónde va a ser con cada momento

Voz 20 20:40 los secretos claro la escasa se no se desvelan donde son hasta

Voz 0554 20:44 veinticuatro horas antes nosotros enviamos un email veinticuatro horas antes

Voz 3 20:47 partíamos de también decimos tienes que plantar

Voz 0689 20:50 de aquí dice no y tu cama Alejo lejos

Voz 20 20:52 no os hemos puesto un autobús para que no tenga problemas y sobre todo ya paga lo presenta

Voz 0788 21:00 es brutal la música los artistas haya estado indagando arrastrando Iñaki que soñada

Voz 0689 21:05 tenemos en cartel Hawk ahí cosas interesantísimas

Voz 0788 21:07 me empiezo por girando por salas y que además a mí me resulta especialmente amoroso del asunto porque ya toca muchísimo por salas de toda España

Voz 0689 21:14 si estoy aquí es como es

Voz 0788 21:18 decir que que que que que he visto eso tan bonito que dice Alice de ir a sitios donde nadie han visto nunca un concierto eso que nunca había habido en cuanto se lo ha sabido la orquesta de las fiestas y nada más hay que es bonito bueno hay uno que es mi preferido decía Fernando mira que estuvo el otro día lo estaba mencionando Roberto con nosotros aquí en La Ventana decía Fernando Neira a ver si este va a ser el mejor disco del año en España pues son los estanques efectivamente es decir lo estaban comentando a quien buenísima Paraguay esa Nabai muchísimo buenísimos instrumentistas

Voz 20 22:10 están que son de Santander sino recuerdo mal

Voz 0788 22:12 buena tierra por cierto esta canción reclamando al error pero todo el disco es una maravilla que es como ellos dicen que es una especie de medio rock progresivo mezclado con polvo a mí me suena a todo setentero de muerte pero es que tocan de muerte cantan de muerte mira están haciendo corredores

Voz 25 22:31 entonces aprendí todo el vamos

Voz 0788 22:34 yo creo que de verdad son el mejor grupo de lo que ha salido realmente increíble además de una mano para arreglar las canciones fantástica los estanques me recuerda mucho a un grupo no se va a aparecer la canción pero seguro que me vais a entender por el estilo de rollo setentero así muy sinfónico porque de hecho alguno de los músicos del grupo no sé si varios ahí tienen formación sinfónica pues me recuerdan a los Lemonheads

Voz 1 23:00 B

Voz 0788 23:09 son dos hermanos ya os conocéis nos han una maravilla él tipos sonido era batería seguro uno toca la batería habitualmente y otro el bajo habitualmente pero se pueden pasar el otro la guitarra el siguiente hacer voces osea es alucinante

Voz 3 23:22 extemporánea de ese siempre y cómo no pareciera que fuera verdad

Voz 0788 23:27 todos los discos además de que dos o tres todos son una maravilla en cuanto a armonía en cuanto a que son retro pero muy bien hecho Serna no son nada imitadores de nadie y luego tienen un sonido verdaderamente especial los Lemonheads el que los quiera buscar que decía yo preparación Aus estanques

Voz 0689 23:42 curioso lo de los estanques porque no les había escuchado nunca hay ayer justo vi un pues de Fernando Neira diciendo que efectivamente lo que dice será el mejor disco y lo escucha por primera vez y me lo son una joya yo ya

Voz 0788 23:52 le he dicho a Francino que hay que traerlos por aquí y no yo estoy deseando que a Fernando Neira le gustó no más o menos

Voz 9 23:58 para mí también

Voz 0788 23:59 en años otro grupo también con otro grupo en que va girando en salas que tiene un sabor ciento así setentero hoy también sesentero psicodélico es este

Voz 26 24:09 del futuro

Voz 0788 24:28 no son los Lemos lo perdono remontó no los Wilkes de Wales que ha parecido no sé si me estoy equivocando

Voz 25 24:36 los leones no te te adelante son Baleares es de las son de mayor

Voz 0788 24:42 es en la nota de prensa de la página web de la la sinopsis que tienen un rollo entre los los Who y otros grupos así también que entraban en la psicodelia que lo Juno venían de eso exactamente pero luego la psicodelia de de gente como los Kings tienen un poco de todo porque tienen también bastante a mi me han recordado mucho porque también son son como muy del final de los Beatles esa decisión de los Beatles que a su vez decía yo me recuerdan mucho a lo que está ocurriendo pues lo copiaban con mucho gusto además los Time Impala

Voz 1 25:37 la canción

Voz 0788 25:39 bueno mi joven tiene que ser para decir que que recuerdo hace cinco años

Voz 20 25:43 pero cada cinco años que no Juan cuando íbamos en España tú montó tiene quince años cinco años ya de recuerdo jugar aquí la aniversario primeros diez y los quince años viviendo en todo el centro de Madrid ya ahora ya me me he ido a Málaga

Voz 0788 26:02 de mala bueno cuenta no me haga de que comparación es doloroso no decía que para estas comparaciones no son ni para bien ni para mal sino alguien para bien lo que quiero decir es que no son porque si son para que veamos que la música española puede ser tan tan tan buena como la que hacen los que

Voz 3 26:20 no increíble aquí hay muchísimos grupos maravilloso

Voz 0788 26:24 pocos increíbles como por ejemplo otro que

Voz 27 26:26 me he traído por ahí que me encantan cambia de palo completamente que son Maruja Limón

Voz 28 26:38 dicho no

Voz 3 26:44 ah sí

Voz 27 26:51 me gusta mucho que está rumba dando boleros bolero de Armando Manzanero esto qué es lo que hacía el Pescaílla cuando empezó haciendo la rumba catalana

Voz 0788 26:58 sabes vas a decir algo tu antes

Voz 25 27:01 yo simplemente es eso que rumba catalana pura y duramente porque es una una una el tres a dos mil diecinueve todos esos sonidos que sí

Voz 0788 27:09 claro pero con mucho gusto con mucho cuidadito y lo que digo voy cogiendo lo mejor y actualizando lo también me recuerda decía yo a cuando el Pescaílla empezó que empezó y canta del rollo también que cantaba Lola Flores con él por las Flores con el Pescaílla esos una joya los después que había y luego en girando por casas valen fijado una mexicana que me gusta muchísimo la verdad me dijeron escuchan La con especial atención por la verdad es que han atinado porque Silvana Estrada que es de JAL APA México me me me ha parecido una mujer aparte de con una voz brillante y clara tiene un sabor tocando

Voz 30 27:52 se caras libre queda más que afinamos que te vas mira para

Voz 0788 28:12 me recuerda el rollo de este de actualizar la música mexicana aunque esto no es una versión que hace muchísimo en ataque a la aerolínea

Voz 31 28:19 no hay Nino

Voz 9 28:27 no

Voz 0788 28:34 no recuerdo el nombre porque me gusta muchísimo es Silvana Estrada que es la que ha sonado antes y luego hay un tipo muy peculiar muy peculiar que me gustan mucho también que es luego el cigüeña que a veces aparece como Leo el Cigüeña y los pajes Racó eh qué te recuerda sí siempre deja Benjamín Prado diré que me recuerda Javier Krahe Mitadiel

Voz 1826 29:07 mira Javier Adecco con os toquecito Johnny Cash que así

Voz 25 29:13 por qué la te pongas no es una versión en honor

Voz 0788 29:24 los Toros Javier no apostó porque me voy dado sabía que te gusta es la versión que es muy peculiar lo decía sobre todo por la letra más que por la voz propia clavó también únicas les pide las giras eh

Voz 0689 29:38 Casas bueno hombre por alusiones y como tenerla ahí esta tarde a Georgina yo creo que nos podríamos hacer ahora una idea de que estás aquí en la casa de Gran Vía treinta y dos como vas tú a esas giras así con la guitarra como has venido

Voz 3 29:52 con esta misma guitarra

Voz 20 29:54 hilo misma en la misma ropa lo mejor pero sí sí bueno esta canción

Voz 3 30:03 es que bueno que me dices eso porque justo la casa voy a tocar ahora habla mucho de eso de abrir las puertas de tu casa esta nos llama bienvenido a mi habitación centrar ocasión bastante sugerente es un bolero muy bonito

Voz 0689 30:15 muy bien exterminó arisco y bueno quién

Voz 3 30:18 quiere a venir a ver el bueno en Málaga voy a estar el catorce de junio haciendo mi presentación digieren casos y abrir el concierto con esta canción

Voz 1490 30:37 a que estoy esperando pensado tanto en este Estado que se me con el corazón lo que pase a espero con las piruetas abierta bien venido a habita es bonito como lo tan perfecto que no sobre las manos para tocar flashes a

Voz 3 31:29 cómo mola

Voz 1490 31:32 nada como en tu cama bienvenido a sitio eh el cuerpo y tú pon es tras eh nos vemos este pie vivido ha sido la la

Voz 33 32:07 no

Voz 1490 32:16 al la tan bonito como lo son tan perfecto que nos sobran las manos para toda clase estrella a los que entra nada e intransigente como en pie medido pie debido a mí eh

Voz 33 32:59 ah ah ah

Voz 7 33:33 muchas gracias sí

Voz 34 33:53 en la Cadena SER presentan el placer de escuchar

Voz 35 34:00 si soy yo el héroe de mi propia vida os y otro cualquiera me reemplazará lo dirán éxtasis

Voz 1594 34:05 páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nazi según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente claro primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche no hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta Historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda

Voz 0689 34:53 hora de constar que a no ser que tuvieras perdónenme

Voz 1594 34:56 primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudar pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a Sudán

Voz 36 35:06 y David Copperfield Chance Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 17 35:12 el seis

Voz 37 35:16 ahí lo tienen vuelve la moda de la esta vez no es a Pedro Sánchez sino a Javier del Pino recibido así a la puerta de la Cadena SER por billete de oyentes indignados por fe no hay música española en el programa políticos no hay fútbol entiende esta gente la radio alternativa que está haciendo el ex corresponsal en Washington atención porque llega ahora la cabeza el disquete que es especialmente violenta vamos a ver

Voz 38 35:47 de Estado

Voz 37 35:49 pero sino como y sólo realista como insulto hubieran soñado cono grupo así Journal es y donde de Babia ha dicho el presidente americano esto es todo desde aquí

Voz 35 36:02 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 1 36:08 no

Voz 7 36:12 no él no quiere verla para contrario

Voz 0689 36:29 y lo va a apretar en esto que acabamos de grabar me me barrunta millones de descargas

Voz 34 36:37 ahora cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 30 36:45 Alberto Sánchez

Voz 1490 36:55 eh que es hora su travieso que pase yo espero Xavier bien

Voz 1826 37:20 están diciendo por ahí que prefiere la versión en directo que hemos disfrutado con un concierto en casa que en tu casa aquí en en La Ventana nos ha dejado entrar en su habitación

Voz 0788 37:29 ah gracias gracias pero pero siempre decimos además Benjamín también lo dice mucho que una buena canción es esa que la pues toca con la sola guitarra acústica y funciona

Voz 20 37:37 cuántos años tardó en darse cuenta de eso cuanto cuantos rever después te das cuenta de eso es decir es verdad porque

Voz 3 37:46 sí es verdad que hoy en día pues si existe una cantidad de cosas que son maravillosa que enriquecen la canción y que van con el género en el momento que siempre creo que la música es como la ropa no no tenemos todos los años te vistes igual a que baja de los sondeos va cambiando tu ropa iba cambiando sonido cosa pero si la canción es buena he véase el caso ahora cuando escuchemos a Alice un piano Chad son canciones que realmente funcionan y que te llegan al corazón y lo demás es

Voz 20 38:15 como que bueno para que quede más bonita no yo creo que ha traído la guitarra ha traído el piano pero tú no sabes que por no

Voz 0788 38:22 ha aprovechado que tenéis aquí un piano de cola cola oye pero yo iba a decir que me Sue suele ser la curva normal ha de empezar por menos arreglos empezar a llenarlo de arreglos los discos llegaran culmen y de repente otra vez empezar a quitar

Voz 3 38:36 ha dicho que dice los discos no sacaban se dejan

Voz 0689 38:39 sabe llaman integral engorda

Voz 3 38:41 terminar son muchos discos yo creo que sí

Voz 20 38:44 dieras dos meses más que tenía la mitad de ornamentación es cantando no te iba a decir tirando

Voz 0788 38:48 claro que no es ningún dardo que que Alice en realidad a las primeras grabaciones que hizo eran más desnudas Italia ahora tiene mucha más parte de de colchones de estos mira a Man el más sintetizador están no sé si lo has buscado descaradamente otra ha venido de modo natural bueno

Voz 23 39:03 es me me dejaron a solas con un par de pianos y de síntesis en lo fue la sala la verdad pero pero tengo tengo interés en jugar con con las dinámicas ahora mita mita pues creo que un buen tema a piano Bodo guitarra voz es difícil de hacer y cuando apareces genuino y me gustaría poder crear algo así en algún momento luego que lo que tuviera decorado y tuviera fondo y colchones tuviera pago y fuera distinguido también no que no fuera el del típico colchón ITA sino encontrar sonidos que realmente acompañen y que y que eleven la canción A

Voz 39 39:41 a otro nivel no busques

Voz 32 39:51 ya

Voz 40 39:58 de la Vega

Voz 17 40:05 estábamos

Voz 32 40:19 no

Voz 17 40:30 tras

Voz 1826 40:40 estamos hablando de de la evolución de Georgina de Ander porque estamos hablando de vestir de producir después de producir que me parecen no sé si es un término adecuado que has utilizado pero que yo he leído por ahí

Voz 0689 40:53 trabajo este Isaías te ha oído eh

Voz 3 40:58 en mi caso ha sido de producir un poco era luego de que utilizamos porque porque yo este disco es como un híbrido tiene dos partes la parte de las dos diez años de carrera que tengo con mi primer disco que saldrá que saque aquí en España que son hay seis canciones que me han acompañado durante todo este tiempo y la el de es producido un poco les quite todo lo que tenía encima Él ha dejado como bueno como esta sonando ahora les imagínate pero es eso simplemente con poquitos instrumentos y luego seis temas nuevos que van también por esa nota mucho más naturales acústicos bueno pues eso eso utiliza la palabra de producir

Voz 0689 41:36 bueno es que esto es como las personas a veces estamos

Voz 0281 41:39 ha vestido a veces está mejor desnudo no en el en el disco Georgina que además tuvo es muy lujosos no con Vanesa Martí con Pablo López con buen fútbol Carrasco claro si estamos pensando claro es exactamente y sin embargo yo creo que es muy bonito que la canción se quite las canciones se quiten un poquito de ropa para cuando van a sitios más pequeños para públicos más pequeños desde luego cuando uno tiene la oportunidad de Vera

Voz 0689 42:02 pistas en los dos los dos están

Voz 0281 42:05 dos digamos disfruta mucho del estado más desnudo al menos yo eso es una opinión

Voz 17 42:10 personal no es verdad

Voz 0689 42:13 hecho también tenemos una serie de vídeos llamada malditos domingos y buscamos siempre llevamos en trío no no vende tú solo con una guitarra intentar siempre desnudar lo lo máximo posible

Voz 3 42:23 es verdad bueno depende también por el mensaje la letra no que a veces ya mucho más bien el fondo también es como defenderlo en directo porque hay veces que tienes tantos arreglos

Voz 0689 42:32 cómo te llevas luego llegas eres hoy como como yo

Voz 20 42:35 te sientas me voy a dar al play

Voz 0788 42:38 por otro lado es una cosa que está siendo necesaria en los últimos años porque en muchos sitios como decía antes Juanma pues no puedo decir con toda la banda lo decía Alice perdón in tienes que aprender a defender el repertorio con una guitarra y un teclado sólo con la guitarra en fin que tienes que repensar las canciones y sus arreglos para hacerlas de otro modo no sé si en esto por ejemplo en girando por salas hacéis algo para que consigan que ir los músicos con toda la parafernalia que puede no o cómo se hace sí

Voz 0689 43:04 es amenazar de alguna manera

Voz 1610 43:07 hombre hay que tener en cuenta que hay que adaptar la propuesta musical a la sala y al contrario a también adaptarlas a la propuesta musical las ayudas van en ambos sentidos van a propiciar que las salas puedan mejorar en equipamiento puedan alquilar en el caso de que no lo tenga también propiciará que los músicos y los grupos las formaciones vayan como ellos deseen mostrar su música al cada punto y bueno yo creo que el equilibrio es justamente eso en el caso por ejemplo de de Raúl Rodríguez que está girando ha hecho algunos concierto con banda completa el otro día estuve aquí en Madrid porque a él le apetecía hacer algo en acústico él con su guitarra todo es válido

Voz 0788 43:43 tres y Raúl Rodríguez es diferente tiene siete manos otorga que es es falta más músicos

Voz 0689 43:49 las hay hay salas que valen para una cosa pero no valen para otros vosotros no hacéis un diagnóstico imagino mira a ellos llena tu a esta no puedes ir bueno porque no justas distinta el escenario es inapropiado no se te pregunto bueno

Voz 1610 44:06 exactamente eso pero sí tiene el mismo espíritu nosotros lo que hacemos es que recibimos la las propuestas de las salas que quieren acoger conciertos obviamente tienen que que que cumplir con toda la legislación vigente obviamente está claro y aparte de eso tienen que tener un equipo de sonido suficiente para los artistas que ellos demandan que que vayan a su sala y al contrario también

Voz 23 44:27 los artistas los que también eligen

Voz 1610 44:30 a través de su agencias hoy mismo eligen las salas a las que quieren acudir y obviamente pues para que el Concierto cuente con la ayuda de girando por salas se tiene que producir que tanto la sala esté preparada para hace para que el grupo pueda desarrollar su trabajo perfectamente cómo justo lo contrario es decir que que intentamos en cada uno de los ciento ochenta conciertos encontrar ese equilibrio

Voz 0689 44:53 a ver me dejáis un momento que yo tenía por y mira que lo he intentado tengo el el corte nueve si éste que estaba intentando escuchar

Voz 9 45:04 habrá sobre la

Voz 1490 45:12 ahora que me vuelva a sorda Varela

Voz 41 45:35 el vuelva a ser toda obra que tras Porto unida queda coraza hallar de nuevo

Voz 0788 45:50 está muy presente familia

Voz 0689 45:52 en este en este trabajo viene ellos Gina guerra tu primo que son como primos han colaborado con familia a ver yo digo las letras acaricia intención esta canción

Voz 3 46:10 esa mi padre sí justo antes de que fuera operado del corazón y bueno me gustó siempre imaginé una parte cómo cómo es esto timbre flamenco ese timbre que tiende Manuel siempre me lo había imaginado en esa canción y Le pedí que cantara conmigo en este disco en esta canción y bueno que se planta así es decidido resulta

Voz 0689 46:29 Angelina que estará harta del monotema

Voz 0788 46:31 Venezuela porque tres de Venezuela si yo no me equivoco como es la música en Venezuela osea hay imagínate si yo fuese muy muy muy animal diría bueno me desgraciadamente se toca folclore venezolano y luego las cosas que vienen de Norteamérica como como

Voz 0689 46:45 está la música me decidí exactamente ejemplo en México

Voz 0788 46:47 hay un pop muy europeo por así decir hay

Voz 3 46:50 me estoy vivo yo creo que se ha unificado actualmente bueno si te pones a ver porque hoy en día me da miedo mucho están viniendo muchos artistas latinoamericanos aquí muchos artistas españoles están siendo también en Latinoamérica eso está gestionando un poco todo porque están como cogiendo Raíces de un sitio y del otro están sufriendo género preciosos hoy en día hay una cantidad de grupos venezolanos que están destacando muchísimo en Latinoamérica Ipad pasan desde el pop rock e habitual hasta bueno hasta fusiones con toques también latino flamencos hay un poco de todo creo yo

Voz 1826 47:25 la otra parte del monotema al que se refería Iñaki de la Torre Si ponerte ningún compromiso no estás evidentemente tienes allí amigos tu corazón y cómo estás viviendo estos días

Voz 3 47:37 pues mira aparte de ser nos monotema realmente hay que hablar lo y está muy bien que lo pregunten porque realmente es una situación pues bastante crítica hay una crisis humanitaria hice nota

Voz 0788 47:47 sí

Voz 3 47:48 muy bueno pues uno está allí pues pendiente de tu familia tengo mi hermana a mi padre allí bueno intentando más o menos que que pueda sobre

Voz 1826 47:57 eso se nota casi diario gusta ante con ellos

Voz 3 48:00 Nos mandamos y estamos mirándonos mensajes llamando no

Voz 0689 48:03 por teléfono dicho de de las últimas horas

Voz 3 48:06 pues bueno ellos más se mantienen haberes que llegó un momento en que no es que hoy estás así como nosotros y mañana están así que esto ha ido tan progresivamente que llegó a gente que ya están con más curados de espanto entonces como que lo vas aguantando un poco más que eso es lo lamentable que no debería ser así bueno pues están sobrellevándolo y dicen bueno pues nada no tenemos luz en un en cuatro días pues hacemos otras cosas no ponemos a hacer actividades que en familia o yo que sé no para poder aguantar eso para las personas por lo menos pueden comer también porque hay otras que están pasándolo muchísimo más mal pero bueno hay aguantando y teniendo muchísima talante paciencia sobre todo porque se están haciendo cosas y yo veo que hay una cantidad de gente que está ahí y que no paran de luchar porque se haga notar que realmente la situación está bastante

Voz 0689 48:54 si iba a engordar sus últimos acontecimientos dirías tú que has notado que hay más más incertidumbre más esperanza

Voz 3 49:01 estamos igual incertidumbre ya esperanza es una mezcla hay un cóctel que tenemos los venezolanos de de levantarnos por la mañana con un pensamiento de acostarnos con otro constantemente y es difícil no y bueno pues uno lo más difíciles para nosotros los que estamos fuera que tenemos que seguir trabajando y hablando de nuestra carrera de nuestra música cuando no puedes estar todo el cien por cien contando lo que está pasando allí y bueno hay que seguir adelante en mi caso por eso por la música no hay tratar de de poner fondo musical a todos los que

Voz 20 49:32 como puedan escuchar muy bien

Voz 1715 49:38 Nos a la música que además esta esta tarde nos hemos nos hemos encontrado afortunadamente con dos buenas excusas para salir de gira con dos artistas dos artistaza Georgina ya Lisboa Ander

Voz 42 49:50 yo

Voz 34 49:56 otra colaboración extraña maravillosa

Voz 42 50:01 llega

Voz 32 50:04 sí

Voz 18 50:04 pues mira desde rica la verdad

Voz 1826 51:05 vaya canción iba ya colaboración me parece que he escuchado a Benjavid no es una canción apabullante hermosa realmente y la colaboración para una preciosidad peleando la escribió Guille Galván

Voz 17 51:18 no yo lastimada buen compositor de canciones buena interpretación dos increíble muy bonito muy guay

Voz 23 51:28 sí forma parte de la banda sonora de una película muy guay que se llama que te juegas que es una comedia que tienes que ver porque te partes las cajas eso sí sube entonces el minuto diez si es en serio de hecho ha ido a varios festivales y la gente me ha contado el Inés de León la directora que es amiga que la gente estábamos super emocionada la gente está poniendo de pie aplaudiendo lo guay no oye

Voz 1826 51:50 cuando estábamos escuchando cuando sonaban las primeras notas los primeros compases de esta canción estabas escuchando tú aquí en la radio que que estás pensando en ese momento estaba escuchando tu canción o la canción de alguien que suena en la radio

Voz 17 52:04 pues realmente ya es un poco míos

Voz 23 52:07 quiero decir es una combinación rara porque se nota que es Vetusta Morla pero yo tengo un tono muy diferente al de iría aparte la mona no sé es que está pensando un poco en la producción en lo linda que está hecho también no en lo bien arreglada que está

Voz 17 52:22 eh es pues bastante emocionante esta canción

Voz 18 52:43 pues

Voz 34 52:49 no le preguntábamos Van MacCain girando

Voz 0788 52:53 por por salas cómo eran las condiciones de los garitos Italy cuál pero también como son que nos cuenta Gonzalo como son cuando en los conceptos son en casas porque claro no vale cualquier casa por ejemplo si traigo a gente a mi casa yo soy encantadora pero no hemos quedado pero mis vecinos me matan llevamos a casa Habib hemos quedado la Benjamín las otras que hay tienen vecinos debajo qué qué requisitos busca y no podemos estar batería por ejemplo no puedo usar micros cuéntanos

Voz 0554 53:17 tienen un poco el que el concepto de de gira en casas lo que queríamos llevar al público al origen de la canción no se imagina imaginamos los artistas componiendo las canciones tranquilamente nos los imaginamos en el sofá de su casa con una guitarra entonces por la instrumentación normalmente es mínima y en los casos en los que más hemos tenido hemos tenido un trío pero con percusiones mini Mishima así normalmente suele ser guitarra y voz en el caso de Ali por ejemplo cuando venga pues jugará con la dupla del te

Voz 0689 53:46 la doy Jan hay guitarras y exacto pero normalmente es es mínima la instrumentación

Voz 0554 53:52 también es verdad que no lo hacemos a la una de la mañana para no molestar a los horarios van como de ocho a nueve mosquito en función de de la época del año la hacemos más o menos desde mayo hasta septiembre cuando podemos tirar hacia al aire libre la hacemos sale libre porque me parece una maravilla tener un buen jardín en una casa he vivido una cosa así

Voz 0689 54:10 en benjamines en el candidato otra vez sí sí sí sí nos da cobijado

Voz 1715 54:14 Nos queda poco más de cinco minutos y un par de cosas fundamentales primero conciertos como como está

Voz 20 54:19 conciertos gira cuando yo sí la he visto al yo puedo decir que voy

Voz 23 54:25 el once de mayo sea ya en Lanzarote GPS con contigo y luego tengo yo

Voz 0788 54:32 en Arrecife no en arrecifes de en en

Voz 23 54:34 Cruz en grullas se la grullas de cosas las grullas vamos tarde cosas y luego por mi parte Valencia Bilbao y luego estoy en algún festival que eso se puede ver en mi redes y todo pero en en como se dice

Voz 0689 54:47 Irán casan gira en casa este en Oviedo en A Coruña

Voz 23 54:49 hay en Barcelona que de verdad me apetece bastante de es que en girando porque en girando por escalas ya dijeron no porque casas de girando por salas ya no me queda casi ninguno solamente el momento final que hagamos igual

Voz 44 55:02 le iba bien

Voz 0689 55:06 en esa mirada no lo diríamos no lo digo ves hablar del lado esta tarde escuchamos

Voz 20 55:11 están bueno ahora voy a tocar mientras era poniendo

Voz 3 55:13 Alicia en el piano yo voy a decir que ayer estuve Hamburgo así fue bellísimo muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el once mientras Alice está en Baleares yo voy a estar en Valencia lo voy a estar el dieciséis de mayo en León el diecisiete de mayo en Las Palmas de Gran Canarias el dieciocho en Santa Cruz de Tenerife del XXIII el IN gire en casa voy a estar en junio catorce de junio en Málaga y en Madrid voy a ser la presentación del disco el cuatro de junio también todas maneras igual Indochina música

Voz 0689 55:50 Gonzalo Juanma muchísimas gracias Giorgina otros placeres

Voz 3 55:54 a vosotros lo me pasa muy bien

Voz 0689 55:57 es a mí Ramos Alice contigo te escuchamos en directo cuando quieras

Voz 34 56:09 ahora que este piano

Voz 46 56:20 yo me he ido K UK mi vida humana

Voz 17 57:04 no

Voz 47 57:07 no

Voz 48 57:17 no

Voz 49 57:31 Juan

Voz 17 57:36 sí

Voz 50 57:38 hay

Voz 17 57:42 sido gran muy bien

Voz 51 58:00 te digo

Voz 52 58:06 no

Voz 30 58:07 esto

Voz 53 58:16 eh Lee Gore

Voz 54 58:35 sí

Voz 17 58:42 eh ahí aquí