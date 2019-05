La Ventana (03/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Juan Guaidó el presidente encargado de Venezuela vuelve a pedir a los militares que se sumen a su movimiento para apartar del poder a Nicolás Maduro Guaidó ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa en Caracas

Voz 1460 00:16 hacía comparecen en esta rueda de prensa el propio White hoy una docena de miembros de la Asamblea Nacional para denunciar la persecución que sufren algunos de sus integrantes y para reiterar una petición al Ejército

Voz 1 00:28 vea gran fuerza Armada respaldo ciudadano cinco que residieron en cuartos

Voz 0564 00:35 con donde cívico determinado

Voz 1460 00:43 denuncia ante la prensa internacional la campaña de acoso y ostracismo que se vive en Venezuela con los medios de comunicación y agradece no sólo al Gobierno de España sino al de Panamá Brasil y Colombia que han acogido a los militares que ha mostrado públicamente su apoyo a él ya lo puedo López

contamos que dirigentes independentistas celebran que la Fiscalía defienda que tanto Carles Puigdemont como los exconsejeros comí nipones a ti puedan presentarse a las elecciones europeas la Fiscalía apoya la admisión a trámite del recurso presentado en un juzgado de Madrid vamos a Barcelona informa Pau Room

Voz 4 01:16 algunos de los miembros de Jones para Cataluña más centrados en el ámbito jurídico como el vicepresidente del Parlament Josep Costa o la diputada de James Joyce afirman que los tres afectados se tienen que poder presentar a las elecciones dicen que esperan una sentencia favorable mañana y opinan que la resolución original de la Junta sólo respondía a la persecución política el Kun salía de políticas digitales Jordi Puig pero dice que si ahora se rectifica es solo porque en la cacicada judicial dice era de dimensiones grotescas aunque recordemos lo que hemos conocido esta tarde es un simple posicionamiento de la fiscalía que no tiene

Voz 0089 01:46 traslado alguno hasta que el juez decida qué hace la cura

Voz 4 01:49 ciudad un diputado del PSC ha recreado una no

Voz 0089 01:52 Ánimo que dice no no está bien

Voz 4 01:54 Junta Electoral tendría que haberse asegurado antes del Mallorca

auxiliar de seguridad del aeropuerto de Palma ha muerto después de ser sometida a una operación por una fractura en la pierna y en la cadera que le provocó un turista que se puso violento cuando le negó el acceso a una zona del aeropuerto Radio Mallorca Lucía Bórquez

Voz 1315 02:08 Fuentes del comité de empresa de Travis a la empresa encargada de controlar la seguridad han explicado que la mujer se encontraba el pasado sábado trabajando en el aeropuerto cuando sucedieron los hechos un turista alemán que acababa de llegar a la isla decidió salir a fumar a la terminal de llegadas cuando quiso volver a entrar al pasillo de las cintas de equipaje la víctima le comunicó que no no podía hacerlo porque ya había abandonado el recinto fue entonces cuando el viajero de nacionalidad alemana Sea altere hoy le dio un empujón a la trabajadora que cayó al suelo liso rompió la pierna en la cadera sufren de heridas de consideración el hombre fue detenido poco después en el aeropuerto y trasladado al juzgado acusado de un delito de lesiones deportes torero

en menos de dos horas empieza la jornada treinta y seis de Liga Santander en el Sánchez Pizjuan Sevilla Leganés los andaluces con un puntos abordan en puestos Champions Leganés si ganan confirman su permanencia en Primera matemáticamente ya en baloncesto en marcha la Final Four de la Champions no tercera competición europea de clubes a las nueve y cuarto Iberostar Tenerife juega contra el anfitrión en Amberes y además en nuestra liga aplazado de la Liga ACB se juega a las nueve el Barça vasco

está aquí vaya Espinós eso quiere decir que bueno es viernes y buscan planes para este fin de semana están en el lugar en el momento oportuno abrimos ahora La Ventana de la cultura y el ocio que por cierto es un recorrido que esta semana empezamos

Voz 0564 04:05 dónde con que en Madrid con teatro

Voz 7 04:09 estamos todo

Voz 2 04:11 la piscina

Voz 7 04:14 que he dicho que mamó sea plaza

Voz 1826 04:17 está muy bien escogido ese arranque porque veo que aquí en el teatro del Conde Duque es el que acoge hasta el diez de mayo las funciones de caso Lynn es una obra sobre la diversidad étnica escrita por el autor deja Uría por Jordi Casanovas

Voz 0564 04:30 sí gasolina cuenta la historia de cinco jóvenes de los suburbios de París durante los incidentes de dos mil cinco unos episodios violentos que se iniciaron tras la muerte de dos adolescentes que huían de la policía que les perseguía creyendo que eran ladrones los chavales eran franceses hijos de árabes y africanos gasolina retrata a los jóvenes hijos de inmigrantes a los que la sociedad hace sentir extranjeros a pesar de no serlo ya los que se les mira con temor y prejuicios por no ser blancos los cinco protagonistas se reúnen para quemar un coche de alguien muy rico los actores que les dan vida provienen de un programa de la compañía la joven para formar actores con vocación pero su color de piel con pocas posibilidades de subir a los escenarios de nuestro país porque siempre se cuentan historias de blancos hemos hablado con José Luis Arellano el director de gasolina

Voz 8 05:17 la lo está sociedad sea probablemente se ha sumado tarde a fenómenos inmigratorio es verdad que muchos tienen los hijos de inmigrantes de segunda es una sensación que ya han estudiado carreras no hay varias entre ellas arte dramático es verdad que esto no se ha llegado más tarde quizás que en otros países no nos ha llegado de la misma forma con lo cual yo creo que el teatro tenía una asignatura pendiente Otín una asignatura pendiente que es asumir todo este material que es mucho y maravilloso que está esperando a que llamemos no a subir en nuestros escenarios

Voz 1826 05:48 los hechos se remontan como decías a dos mil cinco y Jordi Casanovas el dramaturgo escribió esta obra hace ya más de diez años no más de uno

Voz 0564 05:57 no ha tardado mucho en poder verse en el Teatro pero ahora que los hay que llaman no tener complejos a decir abiertamente que los inmigrantes no todo sólo los pobres sobran el mensaje de esta obra es para el director José Luis Arellano más importante que nunca nos ha hablado por ejemplo de lo que sienten los actores de gasolina

Voz 8 06:12 pues estos jóvenes son jóvenes españoles tiene que colores no se siente identificado en muchas ocasiones con estos discursos donde a ellos les trata de forma diferente no del no son es nada a sus padres que a lo mejor sí que fueron inmigrantes y que además no entienden cómo el nosotros también hemos sido una sociedad bastante inmigrantes creo que tenemos un pasado de gente que hemos integrado otros lugares pues no entienden cómo sus padres ellos son considerados como ciudadano de ser de tercera no

Voz 9 06:41 algo lo no

Voz 2 06:52 a ver si

Voz 1826 06:58 seguimos con teatro vamos ahora a Barcelona a La Villarroel donde puede verse hasta finales de junio las no ya estamos van robot es decir las chicas de Rod es una obra dirigida por Silvia Munt

Voz 0564 07:07 un texto escrito por la actriz inglesa Amelie Bull More y que cuenta la historia de tres amigas di VIP Road que acaban compartiendo un piso de estudiantes con dieciocho y diecinueve años los espectadores vemos cómo evoluciona su relación una amistad de las de verdad desde entonces ya lo largo de treinta años cuando las conocemos vive en aquel momento eufórico de cuando uno se estrena en la edad adulta le hemos preguntado a la directora Sílvia Munt por qué son tan cruciales aquellos años

Voz 10 07:32 bueno porque dicen viva yo creo que pasamos de tener como protectora digamos Enrico Villas a la familia que quiera es que no pues es algo indispensable la sangría termine pues nos hace ser de una manera determinada que a veces no es exactamente la que quiere conocer ir la cultura sajona pues lo que cuenta es otra familia con tus amistades a vías a las que les cuentas todo lo más íntimo y eso crea unos vínculos muy poderosos y que todos hemos querido y que realmente no influyen toda la vida

Voz 1826 08:08 los pisos de estudiantes ese universo era más que un lugar donde se acumulaban las visitas y los platos sucios en ocasiones eran son son un refugio no

Voz 0564 08:16 si en el caso de las protagonistas lo es sólo está es su refugio el lugar del mundo donde poder ser ellas mismas le hemos preguntado a Silvia Munt y todos necesitamos refugios así

Voz 10 08:26 por favor por favor yo creo que es aquello que hace que te sientas que no está solo no yo digo siempre que una las cosas tristísima soledad en cualquier edad digo muchas veces que teatro simplemente romper la soledad contraste acompañado con esa historia que explica no pero claro ya el colmo de paliar esa soledad es encontrarte con una con amigos y aquí yo que no hablas con nadie Bigas es casi un antídoto contra cualquier posible problema psicológico que puedas tener

Voz 0564 09:03 eh y te de

Voz 11 09:05 es igual de bueno vamos que era el que más

Voz 1826 09:20 de acuerdo que el pasado martes ocurrió algo excepcional porque en su radios sonaba más jazz de la habitual si es que eso tiene en una causa de series que fue el Día Internacional de Jazz Málaga por cierto le rinde homenaje hasta mañana con un festival la protagonista de esta noche será precisamente a quien estamos escuchando sí

Voz 12 09:44 estamos hablando bueno estamos escuchando una leyenda viva de jazz

Voz 0564 09:48 sí tienen noventa y un años vivió la bohemia jazzística del Nueva York de los años cincuenta y sesenta fue gran amiga de Charlie Parker a partir de las nueve estará en el Auditorio Eduardo Ocón de Málaga dentro de la programación del Festival el Día Internacional del Jazz Algo pasa con Málaga y el jazz hay muchos seguidores se hace muy buen jazz a Sergio García el director del festival le hemos preguntado qué momento vive el jazz en nuestro país

Voz 1397 10:13 que el jazz está de moda está de moda en sentido muy amplio porque en realidad más que una disciplina musical es que una emoción no es que caben todo tipo de fusiones y de interpretaciones entonces es una una música que no ahora conecta muy bien con la gente joven porque se estaba la emoción al contrario que la gente pensaba hace veinte años a treinta años es una música muy divertida inmóvil de muy fácil acceso

Voz 13 10:42 tiene una

Voz 1 10:58 la sala Siroco de Madrid acoge hoy y mañana por la noche una nueva entrega de los Expo aquí o puedo hacer populismo o puedo preguntar

Voz 1826 11:08 DS Inés con toda sinceridad

Voz 1 11:10 que son vamos a remediar esto no hemos pedido una definición a su responsable Sara Navarro por favor

Voz 14 11:16 son las posiciones que realizamos en la sala Siroco en queda arriba

Voz 10 11:20 dónde lo característico es que duran una noche sólo de ahí lo de fast son Le en horario de nueve a

Voz 14 11:29 doce de la noche del doce una más o menos lo que hacemos es ceder el espacio a ilustradores fotógrafos artistas que quieran enseñar su trabajo pero en un formato un poco más de fiesta

Voz 1 11:43 más de fiesta quiénes exponen este fin de semana

Voz 0564 11:46 pues esta noche la ilustradora madrileña Paula

Voz 1 11:48 esta mañana el artista Cristina Pardo

Voz 15 11:52 qué

Voz 16 11:55 la verdad en quién no es no

Voz 1826 12:05 también rápidamente nosotros saltamos de ganadería Sevilla hasta el quince de mayo la Plataforma del Voluntariado exhibe en el Centro Cívico Casa de las columnas en Triana la exposición de fotografía Doce miradas con solidaridad

Voz 0564 12:18 una muestra en la que han participado grandes fotógrafos como Colita Ouka Lele Chema Madoz también jóvenes promesas de la fotografía con el objetivo de impulsar el voluntariado en España se compone de una docena de imágenes que se corresponden con un mes del año ICO en una causa concreta por las que trabaja la plataforma como la violencia machista la cooperación al desarrollo la infancia la soledad de las personas mayores o la exclusión social a Mar Amate directora de la Plataforma del Voluntariado de España le hemos preguntado por el poder de la fotografía para reflexionar sobre la necesidad del voluntariado

Voz 10 12:49 siempre a través de arte estamos descubriendo que es una forma estupenda de llegar pues a la sensibilidad de de todas la las personas en esta línea no es creemos en solidaridad creemos en una sociedad mejor más justa vi creamos o una serie estas de la fotografía crean para nosotros estas obras no para hacer comprender y para hacer llegar no a la las sensibilidad de cualquier persona pues todo por lo que hay que seguir trabajando para construir un mundo más justo oí un mundo pues para las personas

Voz 17 13:38 ah por cierto andan buscando un libro para empezar este fin de semana

Voz 18 13:42 el sexto

Voz 1826 13:47 quieren recomendaciones bueno pues aquí en La Ventana de la cultura y el ocio nos dejamos siempre guiar lo dejamos en las manos de los expertos de los libreros

Voz 0564 13:54 esta semana le hemos pedido un título a Pablo Muñiz de la librería París de Zaragoza que este verano cumplirá cincuenta y seis años

Voz 19 14:01 por recomendaré lluvia fina de Luis Landero editada por Tusquets

Voz 20 14:06 la obra es de una calidad literaria absoluta

Voz 19 14:09 narra a alguien quiere montar una fiesta de ochenta cumpleaños y la lía parda aparecen todos los estereotipos de de la familia de la tuya y la mía diálogos de Aa2 que aparece una tercera voz está incluido el libro aunque al principio parezca una comedia no hay nada de comedia el libro al final tiene drama en sus páginas os recomiendo con un tres estrellas lluvia fina de los Landero

Voz 2 14:43 tomamos nota

Voz 1826 14:44 al cine

Voz 2 14:48 todo era tras

Voz 1826 15:05 la porque esta semana con festivo en medio y en algunos sitios incluso con Puente bueno el miércoles fue el día de los estrenos en la gran pantalla entre lo nuevo nos quedamos con el drama del director sevillano Jesús Ponce la primera cita

Voz 0564 15:23 qué

Voz 1 15:27 a ver cuéntame todo lo médico aproveche para hacerle recordar cosa felices tú querías en esa situación

Voz 0564 15:35 un drama sobre la pérdida de la identidad y la memoria en una mujer que empieza a mostrar los primeros síntomas del Alzheimer también sobre el maltrato cotidiano y silenciado la protagonista Isabel es una mujer joven esposa de un militar machista un hombre de mal carácter ya prejubilado y que jamás la comprendido una película que muestra de otro modo las relaciones humanas en situaciones extremas los Ponce es el guionista y director de la película

Voz 21 15:58 además te enteras a películas que casi casi casi el maltrato coincidíamos José a esa cosa que está consentida socialmente en este país que se que que mientras a la pareja no suele P que no se la insulte y no se le haga pues ya con eso es suficiente entonces en este momento en que la mujer está reivindicando su sitio en la red la sociedad porque está reaccionando ante el maltrato ante el maltrato obvio porque queda algo algo por por por tocar que tenemos muy muy asimilado socialmente que pues estas mujeres que dice mi marido fue muy bueno nunca me pero dijo pues estos tremendos

Voz 1826 16:34 es cierto que ha contado con un presupuesto muy ajustado con una producción mirada al milímetro

Voz 0564 16:39 si no han contado con subvenciones del rodaje ha sido casi casi en familia nos ha contado al director que es una película que nace del cruce de dos ideas la primera la historia de una amiga que se casó con un militar al que prácticamente tenía que pedir permiso para salir de casa y la segunda

Voz 21 16:53 por otro lado surge ve que conozco ha coincido con una persona que tiene un brote del Alzheimer cuando yo no lo sé ni me recomienda ver una película una película muy popular en una película muy conocida y su hijo me dice todos los días las disfruta por primera vez lo único que podemos hacer por él es que disfrute por primera vez cosas que volví dando y me parece que es una manera muy bonita de aliviar el sufrimiento de las personas que tienen Alzheimer hacerle revivir los momentos pinche por primera vez cuantas veces te puede

Voz 2 17:22 sí

Voz 1826 17:25 si llega nuestro plan para niños de esta semana

Voz 0564 17:28 nos lleva hasta Valladolid el Mercado del Val junto con el Atlético Valladolid de Balonmano organizan una escuela de cocina infantil donde los niños a partir de los seis años aprenden y descubren que cocinar es algo muy lúdico mañana a partir de las once hay un taller titulado American PAI en el que los mil se harán de todo desde la elección de los productos hasta el cocinado final dos años llevan programando estos talleres porque son los chavales los que los piden cada vez más a Ana sobrino colaboradora del taller le hemos preguntado si es bueno meter a los niños entre fogones

Voz 22 17:57 sí sí además pequeños yo creo que el problema es de los adultos que no nos atrevemos a que los niños entren en cocina pero un niño en el que tú les das unas normas de cómo lo que tiene que hacer en cocina y cómo utilizar los utensilios de cocina lo puede hacer perfectamente y me atrevo decir casi que igual que una ducha

Voz 1 18:20 muchas veces mejor que vamos terminando la

Voz 1826 18:23 hemos con los conciertos de este fin de semana empezamos

Voz 1 18:26 con Alfred García que este está hoy en Málaga y mañana en Murcia

Voz 1322 18:30 Viña verso de tarde las canciones viejas de la tierra hasta Marte la noche de las estrellas

Voz 9 18:37 la directora robado

Voz 0564 18:40 que no que Guembe Raga que metió seguimos con los cigarros que tocan mañana en la sala Apolo de Barcelona

Voz 13 18:55 aldea hablar

Voz 0089 18:58 terminamos con con el festival Womad en Murcia

Voz 0564 19:01 ya mañana estará Noel Gallagher Vetusta Morla o la moda ya esta noche Carolina durante

Voz 0089 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 13 21:09 buenas tardes a todos metálica vuelve a Madrid y lo hace agua

Voz 0867 21:12 notando sesenta y ocho mil entradas todo vendido para ver una banda mítica que une ya a padres hijos nietos hoy los fans de Metallica hacen cola en Ifema ahí está Cristina del Casar y además van preparados nuevo buenas tardes

Voz 1860 21:26 hola buenas tardes sí a esta hora los seguidores de Metalica siguen llegando al recinto de Ifema una marea de amantes del Metall ilusionados por esta última visita de la banda de Los Ángeles

Voz 25 21:37 llevo veinte años esperando este momento así que un día muy muy especial para mí

Voz 26 21:43 feliz de la vida muy emocionada sueño tenía muchas ganas de verlos hace mucho tiempo oí aquí estamos esperando ansioso

Voz 25 21:50 hemos venido de Sevilla con mucha ilusión veinte años esperando para verlo el año pasado nos quedamos con las ganas ya por fin pues vamos a realizar el sueño

Voz 1860 21:59 aunque las puertas del recinto es llevan abiertas desde las cuatro y media de la tarde por los teloneros pocas e higos no será hasta las nueve de la noche que comiencen a escucharse en el recinto clásicos de Metallica como un entre el Salman o más de los Papas

Voz 0867 22:14 Metallica en Madrid gracias Cristina ir feliz noche rockera en pleno puente de mayo el basó el día dos y Madrid entra ya en campaña electoral y no hay campaña sin debate sobre los debates Tele Madrid y Televisión Española dejan fuera de manera preventiva a más Madrid una medida para evitar que la Junta Electoral le tumbe los debates ileso brilla las dos televisiones públicas a un encuentro a veinte Un debate que sería de imposible gestión Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 1460 22:43 sí qué tal buenas tardes imposible e inmanejable Javier bueno para ser lo más gráfico posible Telemadrid y Televisión Española se han puesto la venda antes de la herida me explico por escrito a la Junta Electoral nunca ha dicho que los partidos de nueva creación no tengan derecho a participar en un debate lo único que aclaran es que si la tele pública imita más Madrid a sus debates otros partidos sin representación podría en recurrir por ejemplo Pacma Falange y entonces si la Junta Electoral podría obligar a Telemadrid a incluirle en sus debates eso de hecho Javier es lo que ocurrió en dos mil quince con Vox y UPyD según recuerdan fuentes de Telemadrid recurrieron la Junta Electoral obligó a la cadena pública contar con ellos para el cara a cara entre los candidatos para evitar ese escenario el consejo de administración de la televisión

Voz 0564 23:33 pública Mario madrileña un optó por limitar su

Voz 1460 23:36 debate a cinco si incluyen a Vox por su resultado en las generales pero dejará fuera lo dicho para alcaldesa Manuela Carmena que sí estará el próximo lunes

Voz 2 23:46 en el debate a seis que organizan Radio Madrid el país

Voz 0867 23:49 los señala Javier Bañuelos y hay un hecho claro la Junta Electoral no hablen ninguna resolución del caso concreto de los debates en televisión miles y los partidos de nueva creación tiene derecho a entrar en esos debates Alfonso Ojea exactamente vamos a recordaría repasar qué dice la ley electoral que insisto leyéndola no prohíbe ninguna participación sino que habla del equilibrio en la presencia de formaciones políticas en estos debates no Alfonso buenas tardes

Voz 0089 24:12 qué tal buenos estado de Javier en efecto la normativa electoral que fija tanto la publicidad de los partidos en tiempos de comicios como el desarrollo de los debates en los medios basar su desarrollo en tres principios neutralidad igualdad proporcionalidad en el caso de las resoluciones que se han emitido tanto desde la Junta Electoral de Madrid como desde la Junta Electoral Central no presentan como tú decías lo decía Javier Bañuelos ninguna prohibición a que los partidos de nueva creación como es más Madrid puedan acudir a este tipo debates no entran en estos organismos electorales a valorar si esas formaciones tienen derecho no a participar las resoluciones señalan que sólo está vetado ceder el tiempo electoral la publicidad para entendernos que tiene un partido en los medios públicos ceder suelo a otro partido por tanto no hay resoluciones verbales en el derecho hay resoluciones escritas ir razonadas jurídicamente hice ninguna de las dictadas hasta ahora se limita la presencia de algún partido en debates televisivos pero hay todavía una razón más trascendente no se puede limitar o prohibir algo que todavía no existe en este caso aún no hay fecha ni composición de las fuerzas para esos debe antes cuando esos detalles se conozcan entonces sí se van a poder presentar recursos por parte de los partidos que se consideren afecta

Voz 27 25:25 siete de la tarde y veinticinco minutos Íñigo Errejón

Voz 0867 25:28 el candidato de Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas

Voz 27 25:31 puedes

Voz 0867 25:32 hola qué tal buenas tardes bueno vamos por partes usted entiende que la decisión de las televisiones públicas ese puramente preventiva no es decir se les deja fuera ante la imposibilidad de hacer un debate a veinte

Voz 8 25:45 pero en mi opinión es una decisión precipitada porque creo que lo estaba escuchando y lo ha explicado bien la Junta Electoral Central lo único que ha dicho es que le deniega más Madrid los espacios de propaganda electoral pero deja perfectamente abiertas las posibilidades

Voz 21 26:02 y es que se celebren debates

Voz 8 26:04 su entonces depende bueno pues yo creo que de un cierto criterio pues en defensa del derecho a la información in permíteme decirlo también pues de sentido común alguien le parece que tiene sentido que se celebre un debate sobre la alcaldía de Madrid sin que esté presente la alcaldesa o un debate sobre la Comunidad de Madrid sin que esté presente la fuerza la más Madrid que gobierna en la ciudad más grande de toda la comunidad como es la ciudad de Madrid yo creo que todo el mundo entiende que esto es un sinsentido hizo creo que nadie debería escucharse en algo que está abierto por parte de la Junta Electoral Central para evitar debatir yo entiendo que el Partido Popular por ejemplo no tenía muchas ganas de debatir porque no tiene ni digamos ni candidata Ny veinticinco años de Patrimonio como para lucir mucho pero los debates son una cosa normal son de sentido común y es absurdo celebrar el debate sobre qué rumbo va a tomar la sede en Madrid sin que esté presente presentes alcaldesa

Voz 0867 26:59 me pero llama la atención no la actitud de los medios de comunicación públicos dando por hecho ya no que la Junta Electoral se iba a manifestar en un sentido determinado con el tema de los debates más allá de las conversaciones o manifestaciones orales o comunicaciones que hayan podido tener con la propia Junta Electoral desde Televisión Española desde Telemadrid no pero que no existe como usted dice una resolución clara que diga en estos debates televisados en televisión no pueden estar en ninguno de los candidatos de más Madrid

Voz 8 27:26 claro y es una cosa me parece en principio como básico del derecho no tiene sentido que se tomen a digamos decisiones preventivas sin que se haya pronunciado a la Junta Electoral yo creo que los medios de comunicación todos pero en particular los públicos tienen que deberse digamos a su razón de ser que es la de informar y favorecer el debate público ahora hay un debate público suficiente de buena calidad sin los medios quién esos debates perdón no están presentes ya digo la alcaldesa de la ciudad de Madrid la Comunidad la fuerza que gobierna la ciudad más poblada de nuestra región yo creo que todo el mundo entiende que no yo entiendo que hay algunos partidos digamos bueno pues que con tacticismo con trucos con trampa adquieran escabullirse del debate pero los medios de comunicación no deben hacer eso yo creo que tiene que prevalecer el sentido común básicamente porque no se le pueden poner puertas al campo

Voz 0867 28:18 me por muchos

Voz 8 28:21 los que ya están manifestando la voluntad de ofrecer su plaza sus balcones sus para que haya visibilidad la que otros quieren negar yo creo que estamos en el siglo XXI se le pueden poner puertas al campo tengamos un debate en el que todas las posiciones todos los proyectos pues se puedan confrontar sino para que vale una campaña electoral si no es para confrontar ideas para ver cuáles son las mejores para los madrileños

Voz 0867 28:43 voy a lo que sí tenemos sobre la mesa yo no sé si ustedes han medido cómo les va a afectar y más Madrid la no entrada en el reparto informativo y el quedarse fuera de los espacios de cartelería esto realmente realmente tiene algún tipo de peso se lo digo porque claro viendo las audiencias que que han tenido los últimos debates en televisión parece infinitamente peor quedarse fuera de cualquier debate no que que de un espacio electoral gratuito nueve televisión que creo que no vendí

Voz 28 29:09 se ven poco hoy en día se ven fundamentalmente

Voz 8 29:12 sociales y todo el mundo puede compartir los ríos que les gusten más o menos estas cosas para nosotros lo que estamos experimentando en estos dos días desde que se anotadora desde que han empezado a salir las noticias con respecto a que no tendríamos espacios gratuitos de publicidad electoral ha sido lo contrario a un efecto bumerán como todo el mundo entiende que esto no tienes sentido que no se le puede poner zancadillas a ninguna candidatura y que tenemos derecho a que se escuche nuestra voz la gente lo que hace es que yo creo que en Madrid en España hay una muy buena cultura cívica entonces la gente cuando estas cosas estas prohibiciones sin sentido pues lo que hace es volcarse imponer más esfuerzos aportar más recursos o facilitar lo que buenamente pueda para que se nos oiga más es un así que en realidad es la gente se vuelca pero no hay duda yo creo que tengamos una campaña normal y esta campaña porque tenemos que hablar básicamente es que Driss no se puede seguir yendo a un pelo a la Púnica que luego falta para el metro para los hospitales otra las escuelas infantiles cuanto antes nos pongamos a debatir de esto eh yo creo que mejor para todos intentamos no perder mucho tiempo digamos con el debate del debate y yo creo que los medios públicos pues tienen que estar a la altura sobre todo en lo que tiene que ver con los debates es lógico que la fuerza que gobierna el Ayuntamiento de Madrid tienen que estar presente en el debate si queremos de verdad que ese contraste pongan ideas si otros lo que prefieren son monólogos pues allá ellos pero monólogos no sirven para nada

Voz 0867 30:35 dominio Errejón gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes bueno muchísimas gracias un saludo media en el coche ya lo tenemos todo listo para el lunes primer debate de candidatos organizado por la serie El País debate municipal de cara a las elecciones del veintiséis de mayo todos los partidos con posibilidad de obtener representación todos estarán aquí comienza la bata

Voz 1826 30:54 ya por Madrid

Voz 29 30:56 es una enfermera José Luis Martínez Almeida de Begoña Villacís Carlos Sánchez Mato Javier Ortega Smith

Voz 2 31:02 los candidatos a la Alcaldía abren la campaña en un debate organizado por Radio Madrid y El País este lunes seis de mayo desde las doce y media en directo desde el Colegio de Arquitectos de Madrid planes tienen los partidos para la ciudad de Madrid siguen en la Ser en Radio Madrid punto es El País punto com y las redes sociales con la colaboración de

pues eso el lunes arranca la batalla por el Ayuntamiento de Madrid

Voz 29 31:29 no

Voz 1826 33:36 escuchen esto recorta la más sencilla de las órdenes que se puede dar por qué sonido

Voz 0867 33:49 pero no seamos dando la película trescientos los trabajadores que se encargan de la limpieza de ratas y cucarachas en la ciudad de Madrid van a la huelga lo harán a partir del martes y en un mes en el que empieza a apretar el calor con lo que esto supone en una ciudad en la que prometemos haber visto cucarachas del tamaño de un autobús de la EMT Antonio Reguera delegado de personal del sindicato UGT qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes bueno este es el vídeo reivindicativo que han hecho se quejan ustedes de las condiciones laborales desde que el Ayuntamiento de la capital adjudicó el servicio a otra empresa cambió la empresa pero también cambió las condiciones laborales IU despidos

Voz 21 34:33 sí mismo spinozista compañeros que que muchas incluso llevaban hasta veinte años en Primera inclusive las que nos hemos quedado hemos perdido esa antigüedad pues un quince por ciento más o menos a parte de de algunas mejoras como por ejemplo un seguro privado que tenemos con la empresa contingencias comunes si eso también pues pues pasa perritos

Voz 0867 35:00 si existía algún tipo de garantía cuando se cambió de empresa cuando la nueva adjudicataria dentro de que iban a mantener esas condiciones laborales que ustedes tenían previamente

Voz 21 35:09 se supone que en el pliego de condiciones del Ayuntamiento así lo refleja que tiene que mantenerse en los derechos adquiridos por los trabajadores pero no no ha sido de esa manera el despido unos ocho días si incluso tenemos que renunciar

Voz 0867 35:26 y qué dice el Ayuntamiento de Madrid porque vale es un conflicto con una empresa privada pero es una concesión pública

Voz 21 35:32 pues sí es una concesión pública hay un servicio esencial si nosotros hemos hablado con gerencia de Madrid Salud concreto Juan Antonio Prieto Isère no se lo hemos hecho llegar bueno hemos ha escuchado en principio bueno de nosotros lo único que pedimos es sé que no no sale una propagación que no están en la cuerda floja no pasaron como pasador

Voz 0867 36:00 claro y además esto no es lo mismo que pase en invierno que ustedes se pongan en huelga no sé en diciembre que pase en verano la huelga arranca el martes es indefinida entiendo hasta que haya acuerdo

Voz 21 36:10 exacto exacto se me acuerdo no hemos hecho indefinido y platos buen gusto sinceramente sentimos los los los problemas que puede ocasionar la población pero lo peor es que no tenemos otra manera de no está tan como trabajo de segundas hemos invisible sí claro tenemos que reivindicarlo de alguna manera

Voz 0089 36:33 pues Antonio Reguera muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en La Ventana de Madrid

Voz 21 36:37 muchas gracias

Voz 0089 36:40 bueno XXXVII

Voz 0867 36:42 a completar la crónica del día en Madrid en directo está al Museo del Prado porque a esta hora se presenta el Madrid Open de Tenis representa allí una presentación a la que acuden entre otros Rafa Nadal o Garbiñe Muguruza allí encuentra Pedro Fullana Pedro qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 36:58 hola qué tal muy buenas tardes cuéntanos cómo va a esa presentación empiezan a las ocho creo no

Voz 0765 37:03 sí comienza en aproximadamente unos veintitrés minutos van llegando ya los protagonistas los que más se van a hacer esperar que llegarán justos para la presentación será a los dos número uno del tenis español Rafael Nadal Garbiñe Muguruza dos de las imágenes dos de los iconos sin duda de esta nueva edición del Mutua Madrid Open de este año que tiene un año magnífico en cuanto a la calidad de los tenistas por ejemplo es especial por la retirada de David Ferrer que aquí va a jugar su último torneo como profesional por el regreso por ejemplo a la pista de tierra batida de Roger Federer que llevaba dos años sin competir en sobre la tierra y además vamos a ver

Voz 0089 37:38 a uno de los grandes ganadores sin duda de esta competición

Voz 0765 37:41 yo junto a Rafael Nadal Novak Djokovic en el capítulo de féminas están las mejores del mundo prácticamente solo falla una del top veinte así que el nivel de este año es el mejor de las últimas temporadas sea elegido un escaparate magnífico para la presentación como es esta pinacoteca con motivo del bicentenario del Museo del Prado pues aquí será el punto kilométrico número cero de este Mutua Madrid Open que ya está en marcha

Voz 0867 38:06 gracias Pedro la competición oficial arranca el lunes doscientos años cumple el Prado que estos días realiza junto a un grupo de reclusas de la cárcel de Alcalá un proyecto que se llama las banderas y del que nos habla ya Lucía Taboada

Voz 1322 38:17 una réplica de las lavanderas de Velázquez preside la Biblioteca de la cárcel de mujeres de Alcalá Meco frente a esa réplica Laura Marisa Eliana recuerdan que sintieron al ver la obra original yo no conocía

Voz 26 38:27 el era mi primera vez sí pues

Voz 34 38:30 de muy joven no iba un museo

Voz 35 38:32 entonces por eso me ha gustado mucho el el curso porque las sensaciones muchísimo mayor no sienten

Voz 1322 38:38 el lo valoran muchísimo más en las laderas de Velázquez cinco mujeres tejen entre Recas ovillos IVE Jonas darán a las reclusas que han participado en este proyecto también han recibido formación y material

Voz 36 38:48 Europa Ernie John deviene en las diferentes puntadas deportados notan el material cada una de acuerdos imaginación a su creatividad hacer lo que que

Voz 1 38:57 este chico siendo un perrito y la idea es hacer

Voz 0564 39:00 cojín entero el objetivo además del bordado

Voz 1322 39:03 es acercar el arte hacerlo menos elitista Ana morenos coordinadora general de Educación del Prado

Voz 28 39:08 en ellas están aquí en el museo no hay ninguna etiqueta que las es de señalando no son un grupo más ellas ven también como su unidad a sus propias vivencias puede formar parte de la obra

Voz 1322 39:19 el proyecto busca hablar de sus historias personales muchas con casos de maltrato detrás busca reflexionar y busca sentir que eres libre frente a Alarte

Voz 36 39:27 yo veo que se los olvida totalmente donde estamos te metes en otros mundos totalmente diferente que lo delata

Voz 26 39:33 a vivir esto en una prisión pues estuve en un museo pues algo que nadie puede creer que sí que que nosotras lo hemos hecho estando aquí

Voz 13 39:44 Nos marchamos el lunes tenemos debate en primer debate municipal desde las doce hasta las dos con todos los candidatos al Ayuntamiento de Madrid en La Ventana el lunes lo analizamos y los

Voz 0089 39:55 Nos unimos hasta el lunes AUS

Voz 2 41:59 Paco Nadal Paco Nadal qué tal buenas

Voz 1679 42:17 es hora de muy buenas tardes pues a los saludos desde Austria

Voz 1826 42:21 qué haces por ahí miras fiesta semana

Voz 1679 42:24 les dije a Carles esta semana estoy viajando por aquí me tocaba recurren a usted hacía tiempo que no venir por aquí estoy viajando de una manera bastante

Voz 0564 42:33 que lo dije vale recorrer

Voz 1679 42:38 centro urbano suena en Austria en Centro Europa la red de ferrocarriles la verdad es que es genial puede llegar a cualquier sitio esta vez de esquí o lugares remotos con una fiabilidad hay una hay una puntualidad bastante bastante bien conseguida y estoy recorriendo Austria en tren hay sobre todo un eje central que entra por el Albert viene de suiza Zurich desde desde Suiza entre por el cruce el paso el Álvaro entre el Tirol bueno voy recorriendo Austria de esa manera que bueno muy cómodo no es muy sencillo y la verdad es que los trenes como te digo otro esta parte de Europa

Voz 1826 43:13 funciona la verdad es que hay países hay entornos que sólo él nombrarlos Llanos evoca algún algún sonido y en el caso de Austria podría estar relacionado no es el único pero podría estar relacionado con esta que estamos escuchando que los lleva un paisaje un entorno donde desde luego nos lleva a pensar en la naturaleza en prados en animales se corresponde a esa idea que tenemos de de Austria o no paga

Voz 1679 43:43 sí sí yo creo que que ese tópico de las montañas de Prades las braguitas encaja muy bien con un país como éste hay que pensar que Austria pura montaña tiene apenas nueve millones habitantes que son prácticamente los mismos que hay en el Carrefour de mi barrio usado por darme decirle no no son muchos habitantes y hay mucha mucha naturaleza no no te extraña yo soy un gran amante del esquí de la montaña alpinismo que claro que lo grande es campeón olímpico de esquí salgan de aquí que los grandes monta otros hayan salido mucho desde aquí errores que es que es estuvo pura montañas no me sorprende mucho cómo esquiador aquí en Austria Se va a esquiar en el bus urbano la tú te coge el cinco el siete de llega a una estación de esquí mientras que en España pues en muchos lugares para ir a esquiar hay que hacer cientos de kilómetros de ida y otros de vuelta no pero sí efectivamente reprimida de preguntas y se corresponde a ese tópico deba quitas parados y montañas nevadas

Voz 1826 44:42 es fácil hay una red tengo entendido para hacer ese tipo de turismo para acercarnos a esa Austria a la que nos evoca ese sonido no Paco

Voz 1679 44:49 pues mira la primera parada de mi viaje me quedan todavía otros esta semana por aquí y me quedan unos días más fue en el tirón en la zona de San Antón anal va entrando desde como te decía desde desde Zurich es lo primero que te encuentras en un par de días alojado en una granja una granja tiró lesa está muy bien el nuestro concepto de casas rurales lo que pasa que son graves que están habitadas que tiene sus quitas es decir que están todavía en producción me al gen una que dan muy cerca de esa a Albert una de las estaciones de esquí más famosas y elitistas de de esta zona del Tirol y bueno fue muy gracioso la llevaba un matrimonio Annie Hans Peter él era monitor de esquí cuidaba a sus vacas y Prado hacía que eso ya contaba se levantaba a cinco la cantidad es pues se mantenía estable si vacas autóctonas de aquí que practicamente lo hacía por nostalgia y mantener la la la casa familiar que ha ido dando la de de sus para tratar abuelos Iker va a ser el último incluida la ahí porque los hijos han dicho que que las vacas para quien la quiera no pero bueno esa red de de casas rurales de granjas que de aquí en Austria está muy bien que tienen una página web en inglés se llama FARC Holiday punto com mientras fácilmente reservar por ahí y como te digo hay rejas en todo el país en el Tirol muchas muy interesantes y te permite conocer la vida austriaca desde dentro hablar con sus gentes que te que te invita a que te den un desayuno con los productos que yo mismo he ido a ordeñar vacas si quieres saber cómo lo hacen muy muy interesante me ha gustado mucho la experiencia

Voz 1826 46:44 por cierto que tenía una duda porque sé que tu mantenías con cierta prevención ante el atractivo turístico de visitar algo como el Museo Swarovski asestado estado ha sido ha salido sacarnos de dudas Paco

Voz 1679 46:57 sí pero mira la siguiente parada fue Innsbruck la capital del Tirol parada obligatoria en todo viaje por Austria una ciudad preciosa casco histórico muy bonito grado todas aquellas calles pero sobre todo de tirón lo que llama la atención es el envoltorio de montañas nevadas me hicieron un día y medio llovió pero luego salió el sol hizo un día entero de sol que era una maravilla vedad dañadas Piran or qué tal al teleférico espectacular de postal no pero una de las cosas que fui nunca había ido porque pensaba que era una trampa para turistas era el museo sabes que la fábrica sueros esquí famosos cristales Swarovski está aquí nació aquí aquí siguen Waters a las afueras de Innsbruck es una sorpresa porque es un museo familia usuarios que desee la quinta generación del fundador de esta fábrica tiene mucho mucho mucho dinero han hecho una fortuna es un museo de arte contemporáneo en el que han invitado a artistas prestigiosos de muchos tipos es escultores pintores e incluso Alexander Mc Queen el diseñador de moda también tiene una sala a que hicieran una obra en la que quisiera usando cristal Illa Verdejo verdaderas joyas de arte contemporáneo en ese museo pasar allí un par de horas viendo arte contemporáneo bajo tierra porque el museo está bajo tierra y luego tienen jardines también muy muy interesante de alrededor hay momentos que parece que está llena matar con esas construcciones tan tan singulares y un pequeño restaurante en el que pasar una mañana muy agradables sí que me hago estaba bastante ciencia y que está a dieciséis kilómetros de Innsbruck es una de las visitas que ponen cualquier vía de de Innsbruck y merece la pena me he llevado una sorpresa

Voz 1826 48:43 te lo voy a poner fácil bueno fácil sobre todo en el entorno en el lugar exacto desde el que nos las ahora mismo porque si a lo mejor te lo pregunto en cualquier otra circunstancia en cualquier otro momento del año pero reconoce no reconoces la música que está sonando

Voz 1679 48:57 es que es que éste es que tengo la la estatua de Mostar ahora mismo en mi espalda así antes aquí me han dejado me han deja un hueco en la oficina de turismo para poder hablar esta tarde noche con vosotros tranquilamente sin ruidos está en la misma plaza Mozart y la estatua tengo aquí estoy viviendo ahora mismo no ver estoy gordo estoy en la ciudad de Mozart estoy la ciudad de muchas cosas salvo es una ciudad barroca en la ciudad de los Príncipes arzobispos que los grandes palacios barrocos hicieron para las amantes de los arzobispos pero esa es otra historia que es la que nos vamos a meter ahora pero es también suele toda la música de es es la ciudad de Mozart donde la yo donde vivió esta mañana está oyendo en en su que en la casa hay otros museos de Mozart aquí bueno en la casa donde nació y luego otro en la casa donde se trasladaron cuando él tenía siete años y en la que vivió su familia extrajeron la muerte de su padre hay una exposición sobre su padre a la figura del padre que muy importante en la trayectoria demostrar no todo en esta ciudad en Salzburgo gira en torno a a la música clásica sobre todo pero otras muchas cosas me contaban que hay cuatro mil quinientos actos culturales al año Salzburgo la burrada es una ciudad que vive de la cultura así como y vive de la naturaleza del entorno de de de las actividades DN libre es el burro la Ciudad de la Cultura de ahí muchísimas suena música clásica anoche esto fue en una cena que hay una cena concierto con música de Mozart había arias y duetos de Don Giovanni de la deuda de Fígaro de de La flauta mágica mi mi favorita Ibar es una delicia no hay de una calidad bastante aceptable pero hay muchísimas otras actividades culturales ya te digo no sólo entorno a la música clásica por ejemplo estado esta mañana en un teatro de marionetas que es una delicia es uno de los más antiguos y prestigiosos teatros teatros de marionetas de Europa está aquí en Salzburgo bueno verlo por dentro en enseñar las tripas las marionetas el montaje que tienen es realmente excelente Salzburgo es una visita también obligada una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad sus palacios jardines y la los jardín incluso los los castillos que hay a las afueras como decía sobre todo una ciudad donde hay Museo casi casi casi casi en cada esquina

Voz 1826 51:13 hoy desde allí desde Salzburgo desde Austria responde

Voz 0089 51:16 bien

Voz 40 51:21 responde al una de las consultas que han llegado al buzón de correo electrónico buen viaje arroba Cadena Ser punto com por ejemplo está de Elena sobre Japón

Voz 41 51:29 hola buenas tardes Elena se estoy llamando desde Lugo eh tengo pensado viajar a Japón se prime la incursión tanto en este país como Masia suelo hacer muchos viajes con sobre todo con mis amigos con mi madre y sobre todo me encanta también hacer viajes sola este en Japón sería sería sola simplemente me me encantaría eh que Paco Nadal comentase algunas sentencias algún

Voz 27 51:57 pero para don o algún organizador

Voz 41 52:01 es tuviese algún tipo de especialidad en este país en Japón porque me interesaría ver digamos una visión clásica de Haakon de Japón tocar la capital Tokio o la otra gran ciudad su a lo mejor nada ir alguna otra cosilla más alguna otra ciudad brilla tengo disponibles entre doce y catorce días os agradezco mucho esta oportunidad muchísimas gracias

Voz 1826 52:23 gracias a ti Elena qué le dices Paco

Voz 1679 52:26 a ver muy sencillo mira a Japón es un destino clásico lo tienen casi todos los turoperadores españoles John todo de FIA hay uno en concreto que está especializado ese llama his H S

Voz 42 52:37 Luis H y ese es una agencia