La Ventana (06/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:06 ha finalizado la primera reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado tras las elecciones generales del veintiocho de abril ha sido una hora y cuarenta minutos de encuentro que según Moncloa ha servido para normalizar relaciones entre ambos el mensaje del líder del PP ha sido para ciudadanos Adrián Prado buenas tardes

Voz 1231 00:23 qué tal Pablo buenas tardes si Casado deja claro que el PP

Voz 0760 00:25 no va a poner ningún impedimento a una propuesta de investidura de otros partidos siempre y cuando no esté sustentado apoyada por los independentistas mensaje del PP

Voz 1392 00:34 sí a ciudadanos nadie le pido que haga nada más de lo que le he pedido al presidente del Gobierno en funciones que es que el Gobierno no dependa de aquellos que quieren romper España lo cual por cierto no es mucho pedir en la Europa occidental y en el siglo XXI el resto de partidos tendrá que marcar su estrategia

Voz 0760 00:53 casado no ha querido hablar de posibles pactos poselectorales por deferencia dice al Rey a la ronda de contactos que debe convocar sí ha insistido en que tras esta reunión de hoy se constata que estamos ante un Gobierno débil y que él encabezará una oposición firme también ha reiterado su petición de bajada de impuestos al presidente del Gobierno sobre economía a esta hora

Voz 1667 01:10 yo sismo de las bolsas por el pulso entre Donald Trump y China se traslada a la apertura de Wall Street su principal índice el Dow Jones baja ahora algo más de un uno por ciento el Nasdaq algo más de un uno con tres el economista Juan Ignacio Crespo apostaba en Hora catorce por un acuerdo final entre Washington y Pekín

Voz 1193 01:27 Donald Trump lo ha contado en un libro Le gusta negociar Hachette lanzando bravatas James tratando de impresionar mucho al adversario

Voz 3 01:35 el problema es que cuando uno se tira es muy

Voz 1193 01:38 grandes en una negociación a veces la cosa puede fallar pero aquí es muy difícil pensar que sin ahí Estados Unidos no vayan es llegar a un acuerdo

Voz 1667 01:48 volvemos a Oporto Iker Casillas ha abandonado el hospital pasadas las tres de la tarde el portero campeón del mundo ha agradecido las muestras de apoyo pero deja en el aire su continuidad como jugador enviado especial Javier Herráez adelante

Voz 1571 01:59 hola qué tal Pablo sí porque entre otras cosas tampoco sabe que va a ser de su futuro ahora ya está en casa Iker Casillas que ha sido de este hospital Kufa hacía aproximadamente cuarenta y cinco minutos un Iker emocionado me podéis ver lo puedo contar también ha dicho esto

Voz 4 02:13 no sé lo que será el futuro vuelvo a repetir por si acaso alguien me pregunta Otín incertidumbre pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder transmitir cómo me encuentro

Voz 1667 02:27 sea en la casa real británica acaba de confirmarse el nacimiento del primer hijo de los duques de Sussex Londres Daniel poético

Voz 0544 02:34 mal que ha dado luz a un niño según acaba de confirmar el príncipe Enrique que ha dicho que está emocionado y agradecido las muestras de apoyo de la gente en este largo embarazo ha dicho también que aún no habían decidido el nombre del bebé que será el séptimo la línea de sucesión habría nacido en casa en Windsor en From Cottage aunque no ha sido confirmado el lugar de nacimiento los padres quieren llevarlo con la máxima privacidad y no habrá presentación del bebé en sociedad hoy como es tradición como hicieron Kate Middleton y Diana quieren pasar las primeras horas a solas con el bebé las especulaciones sobre la inminencia del alumbramiento se habían disparado después de que Enrique la parte de un viaje oficial a Holanda previsto para el miércoles

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:15 ver debate municipal a seis antes de las elecciones municipales del veintiséis de mayo debate organizado por La Ser y el país en el que se han visto de forma clara los dos bloques Izquierda y derecha a la hora de formar pactos post electorales entre los candidatos la alcaldesa y candidata además Madrid Manuela Carmena ha tendido la mano al candidato del PSOE Pepu Hernández el pregón

Voz 1410 03:31 la acción me da que tengan ustedes ese frentismo tenemos que entendernos todos yo naturalmente siempre estaré por un gobierno de progreso y creo que para mí el Gobierno de progresos sería el Partido Socialista hay por lo menos

Voz 1095 03:42 hay dos opciones o la izquierda suma o la derecha gobierna con la extrema derecha

Voz 0313 03:47 en la derecha el candidato del PP José Luis Martínez

Voz 1915 03:49 Irán no ha desvelado con quién pactaría hiel el de Vox Javier Ortega Smith ha pedido reeditar un pacto a tres como el que se alcanzó en Andalucía pero apoyando una alcaldía de voz

Voz 5 03:57 nos centremos en los ciudadanos y pretendíamos evitar

Voz 6 04:00 sobre la izquierda cuando me estar en de Madrid

Voz 1095 04:03 pactar no me responder a preguntas ahora les toca a ellos apoyar la alcaldía de voz para que podamos sacar a Carmena del Ayuntamiento quizás un tanto

Voz 1231 04:10 Optimist a todos los candidatos han coincidido

Voz 1915 04:13 que la vivienda es el principal problema de la capital esta mañana precisamente se ha producido un nuevo desalojo el de una mujer de treinta y un años y sus tres hijos menores de la vivienda que ocupaban en el distrito David

Voz 1095 04:22 Álvaro Alfonso Ojea la orden de desalojo ha partido del Juzgado de Instrucción número treinta que tramitaba una denuncia en el debate electoral que se ha desarrollado esta mañana el candidato de Izquierda Unida Carlos Sánchez Mato ha criticado este desahucio hoy se desahuciar gente hace unos minutos Soraya una mujer con tres críos ha sido desahuciada en Vicálvaro es doloroso pésimo para un concejal del equipo de gobierno es oye haya sido realizado hoy por unidades de la Policía Municipal la propiedad fue desalojada ya así fue ocupada queremos decir AZ

Voz 1427 04:54 sólo unos meses veintitrés grados en el centro de Madrid

Voz 7 05:09 en ese

Voz 0313 05:36 hola buenas tardes qué les parece si hoy abrimos la Ventana con una pregunta en hacerse mayor Bono mayor no hacerse viejo la vejez es ley de vida sin más o es una enfermedad deberíamos tratarlo como tal la pregunta no es mía eh o la duda SLO los que vaya Donaire esta mañana será planteada ayer a toda página el Financial Times cosa nada extraña porque sea cual sea la respuesta las implicaciones económicas son enormes el factor de riesgo más importante para contraer alguna dolencia grave desde el cáncer hasta las Cardio Matías pasando por la diabetes o las enfermedades neurológicas el gran factor de riesgo es la edad avanzada una persona joven y sana tiene poquitas células gastadas de esas que destruyen tejidos pero a partir más o menos de los sesenta años estas células empiezan a acumularse provocan todo tipo de discapacidades propias de la tercera edad qué pasaría pues si se logrará revertir ese proceso hombre no viviríamos eternamente no se trata de eso pero sí tendríamos una vejez muchísimo mejor más saludable y con menos gasto que ahora el debate nos afecta de lleno porque en España sobre el dos mil cuarenta que no falta tanto el promedio de vida el promedio que fue uno barbaridad será de ochenta y seis años y seguro que por aquel entonces hasta entonces habrán prosperado investigaciones básicamente genéticas que pueden incluso elevar esa esa cifra ese umbral claro que todo eso no servirá de nada si seguimos haciendo el imbécil con el planeta la ONU acaba de publicar hace unas horas un informe con datos absolutamente devastadores sobre la pérdida de biodiversidad y la amenaza que eso supone para la propia supervivencia de la humanidad de momento hemos conseguido cargar no seiscientas cincuenta especies de vertebrados Ike un millón más de los ocho que existen de animales implantes se encuentren en peligro de extinción seguimos para bingo bienvenidos a La Ventana

Voz 11 09:39 hoy tomamos café en La Ventana con el adjunto a la dirección del diario de Mallorca Matías Vallés buenas tardes buenas tardes cómo estás amigo Isaiah Roberto a compañeros qué tal bogeys bien bien oye y Matías tú nos has puesto en la pista de este reportaje el Financial Times eh con una pero

Voz 0313 09:55 apunta que tienen mucha más chicha de la que puede aparecer

Voz 12 09:58 al principio sí porque es que tratar grave con una enfermedad es una idea controvertida es decir no es tan fácil como parece la línea dominante dominantes que es un proceso inevitable y natural de desgaste entonces al hacer la enfermedad como si ya ha conseguido pues lo que se tienes que combatir como una enfermedad dice afrontarla los que dicen que no es una enfermedad dicen que esto es oportunismo económico que se trata de sacar dinero o que es narcisismo que es negar la mortalidad de desde el ser humano pero el movimiento hoy en día la ciencia es muy fuerte para que sea una enfermedad

Voz 0313 10:26 no sería tanto alargar la vida porque sí sino mejorar

Voz 12 10:30 o alargar la salud no sería esa la costa sexy incluso ya ya hacen una clasificación antólogo el resto entre lo lo que llaman viejos jóvenes que no son jóvenes viejos que se entre sesenta y setenta y cinco años yen y en este en esta franja se ve que muchísimas actividades por ejemplo incluso a deportiva se pueden conseguir marcas indistinguibles de años anteriores el problema viene a partir de esas edades y en la cifra que tú dabas de esperanza de vida de octogenarios también hay un problema social y es que las lo que llamaríamos clases altas horas de burguesas tiene una esperanza de vida mucho más alta hasta diez años más que las clases de barrios más desfavorecido a Italia

Voz 0313 11:04 se observa la desigualdad Manuel Martín Loeches buenas tardes

Voz 13 11:08 hola buenas tardes qué tal caso es que el Betis lo saben

Voz 0313 11:10 nuestros oyentes les neurocientífico cognitivo y lo hemos invitado a asomarse a la ventana para que nos responda la primera pregunta que nos planteábamos así de entrada la vejez puede afrontarse puede enfocarse como una enfermedad sino no

Voz 13 11:22 pues yo diría que sí desde el punto de vista científico yo creo que si no deja de ser un transtorno como son tantos otros por diversas causas yo es cuestión de pues atacar las causas del envejecimiento un tratamiento vamos para algo que no deja de ser algo que se puede considerar una enfermedad

Voz 0313 11:40 pero un tratamiento pero un tratamiento integral como tal hoy no existe de de existirán rebeldes parciales parches y se quiere no

Voz 13 11:48 claro efectivamente a eso es imposible digamos un tratamiento integral tendría que implica a la genética tenía que ser modificar el material genético porque la propia genética está el programa por el cual llega un momento en que la división celular se hace defectuosa o no existe y eso es el envejecimiento no te lo que se hace ahora son como parches no son tratamientos paliativos no pues si ya existe perdido de tejido o perdía de función en algún órgano pues lo que se hace es intentar restaurar esa función no pero integral a día de hoy yo digo que no futuro no sea posible pero a día de hoy no

Voz 12 12:24 esto este este fenómeno que se produce también de la droga de de temporada que sabemos que la melatonina en su momento ya se habla mucho de la mina no Fermín que es un fármaco contra la diabetes que dice que también puede combatir el envejecimiento que hay de todo eso

Voz 13 12:38 bueno en principio la idea no deja de ser otra que la de que se produzca una división celular adecuada y sin errores tengamos en cuenta que os al programa que tienen los los genes de nuestras células es que llega un momento en que la célula no se remueven esos el envejecimiento ocurre pitando del cerebro que nunca se ha renovado cuando se pone a muerte ya estábamos lo que pasa es que hay muchas en el era el animal básicamente esto pues de alguna manera cualquier sustancia que favorezca la regeneración de las células sin errores porque también es verdad que con la verdad y está en el propio programa genético no la duplicación de las células se produce con muchos errores entonces de hay que sea también más susceptible que haya cánceres no oye así de anomalías no en el organismo pues cualquier sustancia que mejor está duplicación picado para eso hay que conocer todavía mucho de los mecanismos que participan en ella y en eso estamos son queda mucho

Voz 14 13:29 Manuel lo que pasa es que se nos hace extraño no llamarte a la vejez enfermedad porque sabemos es muy atípica porque sabemos que la vamos a tener todos sabemos más o menos cuando la vamos a tener cuando la vamos a padecer

Voz 13 13:40 sí bueno pero hay muchas enfermedades que son así por ejemplo el Corea de Huntington es una enfermedad que quiénes lo van a padecer ya lo saben que lo van a padecer es genética no a enfermedad no es otra cosa y el Alzheimer es una enfermedad a nivel cerebral donde ocurre esta enfermedad es básicamente un envejecimiento intensivo y acelerador hicimos entonces esa enfermedad envejecen normal acelerada o los llamasen a dónde está el límite entre y la otra no depende un poco de de del concepto que queramos aplicar pero yo creo que sería factible aplicarle concepto de enfermedad a la vejez

Voz 12 14:20 y con con los métodos de que se dispone hoy de dieta ejercicio deporte todo esto que recomienda y otras cosas que no se recomiendan tanto pero sí hacía mucho insistencia del Financial Times que era de jubilarse osea volver a la actividad laboral a los sesenta setenta años con esto se podría por ejemplo mantener un nivel de lo que llevamos no no lo sé entre los treinta y pero si los cincuenta años indefinidamente indefinidamente hasta los setenta ochenta años

Voz 13 14:42 sí a veo con respecto al cerebro es una cuestión que está clara desde hace bastante tiempo de hecho la merma en la capacidad cognitiva ahí neurológica de las personas a partir de la jubilación suele ser bastante rápido grande que precisamente por falta de actividad intelectual mental

Voz 3 15:01 es bastante llamativo

Voz 13 15:02 desde hace bastante tiempo decir que es necesario que se hagan actividades para retrasar ese envejecimiento cerebral entonces es necesario porque es muy bueno entonces yo recuerdo además una frase de un premio Nobel John M que es que cuando se le preguntó a la principal causa en el decía que era la jubilación anticipada o con la jubilación es decir como queriendo decir que si mantiene la actividad mental en alto es muy difícil que que se degenere cerebro yo eso además el cerebro en funcionamiento totalmente en organismo ocurre algo parecido el mismo genera sustancias que mantienen vivas las señoras cuando deja la actividad de ocurrir también una secuela más desde diversos matemático es decir

Voz 0827 15:47 ha pasado casi duplicando la esperanza de vida gracias a las vacunas a la medicina los tratamientos médicos nuevos pero estamos preparados realmente nuestro cuerpo en este momento evolutivo está preparado para vivir noventa cien años

Voz 13 16:03 bueno yo creo que a pesar de las pues se podrá hacer que sea habitual en el noventa y eso eso le ocurre a mucha gente no bueno mucha no pero cada vez a más gente porque hay más esperanza de vida pero yo creo que un algo que habrá que corregir también en paralelo es cómo afrontar mentalmente una vida tan larga vamos que donde pues no cambió muchas cosas mucho dos cuestiones respecto al punto de vista de una preparación psicológica me refiero no de de poder seguir activo la que además como hemos comentado es necesario seguir activo en seguir haciendo algo para poderse mantener más no juego pues qué cosas se pueden hacer cosas no se pueden hacer cómo puede contribuir a la sociedad y porque además son muy beneficiosa la la experiencia no y el conocimiento que tiene que tienen estas personas no yo creo que hay que afrontarlo o la parte biológica antes pues lo estamos consiguiendo que empezamos a cuenta que en el Paleolítico el la edad máxima serían treinta y cinco años ahora estamos en una será de que no hemos triplicado practicamente entonces la cuestión es es esta tendencia sigue la ciencia avanza muchísimo ahora entonces lo más probable es que esto pues si acabamos consiguiendo hay que hay que afrontarlo también en el punto de vista psicológico la mente tan longeva cómo hacemos para que no para que produzca para que sea beneficiosa para todos

Voz 0313 17:26 Manuel desde el punto de vista estrictamente económico que el hecho de que esta en fin esta reflexión este reportaje esta noticia aparezca en el Financial Times no es casual tampoco una una vejez tratada como enfermedad es decir que puede ser una vejez más sana más saludable acaba resultando más barata también es decir sería una inversión todo esto que estamos hablando

Voz 13 17:46 yo creo que sí porque igual se ponen obtener beneficios económicos de las tenía hacia la sabiduría de haber tengamos en cuenta que una ya te preguntemos la edad de las personas en condiciones de salud habrá muchas cosas no necesariamente de trabajo físico pero incluido este también por qué no todos los trabajos son cargar cajas pues habrá muchas trabajos que podrá seguir haciendo entonces podrá seguir produciéndose productivo eficaces no empezó con con la mejora es decir si una persona mayor ahora se retira de trabajar perdido facultades mentales y físicas la vista el oído la fuerza muscular la mía que es todo lo podamos ir paliando

Voz 0313 18:30 bueno sale sale retira porque otro más joven sale más barato que ese es un motivo no clínico pero bastante frecuente

Voz 13 18:36 pues eso también para que de verdad

Voz 0313 18:39 qué tal

Voz 13 18:41 esas motivaciones que él siempre estará ahí evidentemente la experiencia y el buen hacer de personas mayores que no han dejado nunca de el trabajo pues podría ser muy productivo ya que yo creo que ya se está planteando de vez en cuando es algo que surge es la edad de jubilación ya hace tiempo que tengamos en cuenta que la jubilación que ahora está hecha en parámetros de principios

Voz 0313 19:03 sí sí eso cambiado mucho entonces

Voz 13 19:05 cambiado mucho las cosas así si esto era seguir seguirá establecido en el Neolítico en el pico evidentemente hay mucho antes ahora yo creo que tendría que ser después además antes de que

Voz 12 19:19 no no la mitad del gasto sanitario se emplea en mayores de sesenta y cinco años pero yo llevándole esto al extremo te te quería plantear lo los magos de Silicon Valley que se creen por supuesto ellos indignos de la mortalidad por tanto a buscar la inmortalidad hablan de la velocidad de escape de la muerte osea de de salir del campo gravitatorio de la muerte de esto se puede hablar en serio o es absurdo

Voz 0313 19:38 sí

Voz 13 19:38 pues no lo sé yo por lo que oigo y conozco a plantearnos muchas cosas huyendo y no es ningún disparate el de bastante de cabeza de decir si conseguimos mediante actividad Si ciertas sustancias que están empezando a producir sustancias químicas que están empezando a experimentar en Estados Unidos para alargar la vida de los cerebros y demás y le puerto desgastado puede ser sustituido por otro otra son sueños quizás ahora de ciencia ficción están tan lejos para a la muerte no es para nada una cosa descabellada porque hay al menos teóricamente hay medios ahora para pensar cómo podría hacerse con

Voz 14 20:17 pero entonces seremos mitad persona mitad mecánica Manuel

Voz 13 20:21 sí porque no bueno ver mecánica no pues se puede hacer un cuerpo con un crecimiento rápido a veces hoy día no es posible pero un cuerpo que supla el de los que se ha gastado con todas las poesías que haya en su momento sí bueno trascendental el cerebro de una persona o un cuerpo nuevo joven pocos años podría ser

Voz 0313 20:46 habrás habrás comprobado Manuel que somos personas ya verdad

Voz 11 20:49 hadas lo hemos saltado a la primera haciendo existe que nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de trasplante de cerebro al que lo hemos hecho ningún comentario chistoso pero no estábamos estábamos todos lo estamos pensando muy bien oye Manuel Martín Loeches oye gracias como siempre pero este ratito a La Ventana ha sido un placer

Voz 13 21:07 dos encantado Carles muchas gracias

Voz 0313 21:09 armas lo que comentábamos hace un ratito en La Ventana todo esto es interesantísimo está muy bien habrá progresos sin ninguna duda pero pero si nos olvidamos de la mayor

Voz 1231 21:19 con mal vamos

Voz 0313 21:52 si Dios puso nombre a los animales hace tiempo que estará tachan de a unos cuantos de la lista porque según un informe publicado hoy por la ONU el informe más completo que se ha hecho hasta el momento sobre el tema de la biodiversidad hay una serie de datos realmente estremecedores ahora lo mismo un millón de los ocho que existen de especies de animales plantas están se encuentran en peligro de extinción la tierra perdido ya el atención el ochenta y cinco por ciento de los humedales por el impacto de la agricultura intensiva y los efectos del cambio climático y en definitiva como gran conclusión la sobre explotación de los recursos terrestres y marítimos está hipotecando el PIB hipotecando incluso nuestro futuro nuestra supervivencia como especie Juan Carlos Atienza buenas tardes

Voz 3 22:36 hola buenas tardes Juan Carlos S expertos de la SER

Voz 0313 22:38 a Daisy y además ha ha participado en esta en esta cumbre la seguido desde España e ir las conclusiones no sé a veces los pueden sonar Juan Carlos como algo repetitivo una música que ya no suena pero este este informe en concreto está documentado Icon Icon datos tan precisos que es para echarse a temblar sinceramente

Voz 3 22:58 claro esta es una información que ya conocíamos pero que se ha documentado de forma exhaustiva por unos equipos en los más cosas científicos que tenemos en el mundo no que hablar que ya prácticamente quinientos científicos han participado en este informe y que realmente lo que hacen es que digamos dar carta de naturaleza a lo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo Iker no terminamos de abordar no

Voz 0313 23:30 el otro día la semana pasada hablábamos con uno de los grandes expertos en cambio climático le preguntábamos cuánto tiempo tenemos no ya para revertir sino para frenar esto no es decía once años para la biodiversidad cuánto tiempo nos queda

Voz 3 23:44 bueno hay que pensar que ya hemos perdido mucha biodiversidad y que la biodiversidad que hemos perdido está afectando ya a los seres humanos que que cada vez digamos tal muchos millones de habitantes que no tienen agua sin contaminar que no tienen agua siquiera osea que afectados ya estamos no el problema es que cada año que pasa que no tomamos medidas afecta de una forma más importante a todos estos servicios que nos dan los ecosistemas de la naturaleza y que muchas veces no no no pensamos pero ver que filtrar costó agua de filtrar de retener el agua de que para tener un aire limpio para tener oxígeno muchos servicios que no estamos pagando por ellos pero que necesitamos para sobrevivir por lo menos para tener una una vía la de calidad además el tema de la

Voz 0313 24:39 ministro de algo que efectivamente es un asunto fundamental en la supervivencia humana que qué especies animales plantas están más amenazadas y qué efectos prácticos como este que nos comentabas pueden acarrear después

Voz 3 24:52 bueno realmente prácticamente todos los grupos animales y vegetales están también están amenazados tiene un porcentaje de especies amenazadas grande no sea solamente para darnos una idea solamente en España y si hablamos de veinte grados estamos hablando que el sesenta y tres por ciento de las aves están en peligro de extinción pero el trece por ciento de los mamíferos terrestres y el diez por ciento Los peces continentales feliz por ejemplo reptiles el cuatro por ciento de los anfibios es decir nos encontramos ante una crisis de biodiversidad enorme para que no salgamos una idea la pecera amenaza para la biodiversidad el cambio climático estamos hablando el cambio climático que yo creo que ya casi todas las sociedades conscientes de que es una crisis global es uno es una de las amenazas digamos para la naturaleza nosotros aunque a veces Nos olvidamos pero no dejamos de ser animales Si tenemos plena dependencia de esta naturaleza

Voz 12 25:50 el impone el impacto del informe ha sido brutal hoy todo el planeta abre su portada bien este balance catástrofe cualquier medio que miremos en todos los países pero yo te voy a hacer una pronta Juan Carlos en Francia Europa la la la cumbre la meca de la civilización el grito que hoy dan los chalecos amarillos es no nos preocupa el fin del mundo sino el fin de mes porque hay doble doble rasero

Voz 3 26:11 bueno realmente justamente acababa de salir el Eurobarómetro diciendo que los europeos estamos en el momento digamos de mayor preocupación sobre el estado de la naturaleza de la historia de la Unión Europea entonces evidentemente aquí tenemos que saber valorar la diferente información evidentemente al ciudadano qué le importa mucho cómo termina su su mes dar de comer a sus hijos llevarles a un buen colegio como no eso no puede dejar de ser una preocupación para una persona pero cuando hablamos a nivel de especie de humanidad tenemos que pensar también en esta solidaridad intergeneracional

Voz 13 26:54 claro no solamente como vamos hasta nosotros

Voz 3 26:56 sino cómo van a estar nuestros hijos como buenas para nuestros nietos eh yo creo que hay una cosa que tenemos que ver el fin del mundo nosotros no vamos a acabar con la biodiversidad del planeta sea seamos no es así los meteoritos no lo han conseguido pero sí que vamos a conseguir extinguida muchísimas especies que nuestros nietos nuestros biznietos vivan en una tierra que esté hecha una porquería donde la calidad de vida no sea para nada la misma que tenemos nosotros au en la que han vivido nuestros padres y ahí yo creo que es no tenemos que establecer el debate no no no tanto en Si es más importante llegar a final de mes que evidentemente lo es que cuidar la naturaleza son dos ambientes diferentes son dos pero no

Voz 0313 27:39 las distintas es señor Juan Carlos ponnos algunos ejemplos prácticos es decir causas que han provocado este proceso no sé si es la sexta ola de extinción a la que nos enfrentamos es muy exagerado esto no tengo ni idea pero que de dónde viene esto de los de la explotación industrial de la ganadería intensiva de un modelo concreto de Agricultura de de de de que de la sobre explotación de recursos de donde viene esto

Voz 3 28:04 bueno lo primero sí podemos hablar de una sexta extinción de hecho las tasas de extinción y es que tenemos ahora son similares a las que hubo digamos en en la última extinción de los nos audios con lo cual podemos hablar realmente lo que proviene de un modelo económico de consumo es decir hace nada en otro informe de Naciones Unidas también los que se veía es que había una correlación y bueno yo creo que además incluso aquí en La ventana SER recogió la relación que había entre el aumento de PIB mundial con el de la utilización de recursos naturales es la el aumento de temperatura señor de temperatura del clima no sé si el problema es que ahora mismo para crear riqueza la única forma que hemos encontrado es utilizar recursos naturales en todos los aspectos desde el punto de vista agrícola ganadero de todo tipo minero osea realmente lo que estamos es saqueando nuestro planeta no estamos que estamos excavando debajo de nuestros pies

Voz 12 29:10 la la adolescente sueca que ha revolucionado el planeta y es de hecho todos los jóvenes adolescentes o veinteañeros di por ejemplo viaja siempre en tren es decir no viaja nunca en avión es decir la primera medida que se tomaría para tanto por el cambio climático protección de planeta sería limitar los viajes por avión ahí nos va a nosotros en España la industria turística por el por el desagüe no está cómo vamos a vivir con estas contradicciones

Voz 3 29:32 bueno lo lo primero es que vamos a tener que cambiar mucho nuestras formas de vida pero también nos van a ayudar las nuevas tecnologías es decir el problema es no es solamente transportarse sino como ser transportado uno usando no es lo mismo sido hace con energía obtenida de una placa solar que sí que uno lo obtiene de una térmica de carbón entonces no se trata dejar de hacer cosas yo creo que que que tenemos que quitar la idea de que lo que tenemos que hacer es perder calidad de vida para no perder el planeta lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modelo económico para que el vivir bien no tenga que depender de esta sobreexplotación de los recursos no irá hablando de de Greta

Voz 13 30:20 yo creo que hay una cosa

Voz 3 30:21 ella lo lo lo lo dice fenomenal ellas digamos uno de sus exitosas que simplifica mucho los mensajes no lo que ser claro nos encontramos ante una crisis en global la más grande a la que se ha enfrentado la humanidad hablando del cambio climático valdría para la biodiversidad el problema es que la gente se asoma a la ventana y no lo ve signos asoma a la ventana no ve edificios caídos Novo inundaciones no ve muertos por la calle porque esto es una cosa que se hace a la vez en todo el planeta de una forma muy despacio pero imparable no es sobretodo

Voz 0313 30:57 hablaremos sobre todo no lo vemos Juan Carlos a las ventanas de aquí porque si si en el desierto de ventanas en las zonas que se inundan hay ventanas donde la ganadería fracasa porque no hay posibilidad de alimentar a los animales no hay ventana hay a lo mejor se que lo ven un poquito más no es nuestro mundo

Voz 0827 31:12 sí yo creo que pasa otra cosa para mí es que pensamos que sólo se extinguen los otros puede puede ser que un día nos tengamos nosotros ha habido que especies del género Homo que desaparecieron solamente hemos que a nosotros y a lo mejor un día estas de especies que ahora están en peligro de extinción de extinción siguen nosotros somos los que hemos desaparecido no Juan Carlos

Voz 3 31:32 bueno sí me siento daros la noticia pero como doctor en Biología os voy a decir que la especie humana se va a extinguir como el resto de las especies han extinguido antes no sea que

Voz 0313 31:42 tarde o temprano

Voz 3 31:45 este miremos nos transforma haremos en nuestra especie vimos evolucionando

Voz 14 31:49 eso sabes tú por puro instinto de supervivencia no lo vamos a asimilar nunca no

Voz 3 31:54 claro claro claro no lo vamos a similar hizo lo que es seguro es que también nos puede anunciar que no lo veremos nosotros pero pero yo creo que por eso el discurso tenemos que hacerlo sobre la calidad de vida sobre nuestra salud sobre la forma y luego también esta solidaridad con con gente que vive en otros lugares se está notando más estos cambios climáticos estas pérdidas y diversidad pero también intergeneracional no igual por eso este movimiento de los jóvenes que realmente se están preocupando porque porque encuentran injusto que les vayamos a dejar un planeta mucho peor que el que nos hemos encontrado

Voz 12 32:32 el informe muy escéptico sobre las zonas protegidas pero quería decirte proyectos como este proyecto que se llama media tierra que implica proteger la mitad de la superficie terrestre y marítima del planeta como decir aquí no se pasa porque es la única forma frente al depredador humano como lo ves es es factible

Voz 3 32:48 bueno a ver ahora mismo la protección de espacios es una política que es útil al mostrado en estudios científicos que ayuda a conservar la biodiversidad ahora bien lo también sabemos que con el cambio climático tanto las especies como los hábitos y es que no van a poder estar en el mismo lugar y por lo tanto la el problema que tenemos es que un espacio que ahora mismo tenemos probablemente de cincuenta años no van a proteger lo que está cogiendo ahora tenemos que crear un espacio en otro lugar diferente

Voz 13 33:24 es decir lo que no podemos hacer es

Voz 3 33:26 que proteger unas zonas que destruir todo el resto porque en algún momento en ese resto vamos a necesitar también

Voz 0313 33:34 pues bien Juan Carlos Atienza muchísimas gracias por este reto en La Ventana eh un abrazo y ánimo

Voz 16 33:40 un abrazo

Voz 11 39:49 hace poco lo comentamos aquí en La Ventana de la música Roberto

Voz 0313 39:52 lección del país con la música de Queen que son oportunidad fantástica in mira fíjate vamos a conectar la música de Queen en el fútbol

Voz 11 40:01 iconos derechos laborales que tú dirás polémica esto esto complicado pero Isaías lo hace ya

Voz 9 40:09 la política

Voz 0827 40:12 bueno en realidad no lo he hecho yo ha sido la UEFA que está buscando en España en nuestro país doscientos bailarines para participar en el acto previo a la final de la Champions que se va a celebrar aquí en Madrid en el Wanda el próximo uno de junio es un anuncio publicado en la página web danza punto es dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la música la Querrey cogía las condiciones para estos doscientos bailarines disponibilidad durante dos semanas para los ensayos y además voluntariedad es decir los seleccionados van a actuar por la cara los responsables de comunicación de la UEFA han justificado en el diario punto es que es que estos bailarines van a disfrutar de una experiencia única en su vida y además sentir

Voz 5 40:54 es una alegría inolvidable ya el orgullo de ser parte de un evento tan importante y global

Voz 0827 40:59 que es justo podríamos añadir nosotros lo que van a sentir los espectadores que vean los jugadores que disputen la final aunque ninguno de los dos lo va a hacer gratis unos pagaran mucho y otros van a cobrar

Voz 5 41:09 muchísimo bueno un evento

Voz 0827 41:12 así es un negocio redondo mil millonario para la UEFA y la verdad es que no advertimos razón alguna para que alguien que allí trabajan

Voz 5 41:20 pues no cobre lo que le corresponde

Voz 19 41:24 bueno sí que lo has hecho tú lo que pasa es que la UEFA te lo han dejado tan grave

Voz 11 41:28 una buena asistencia a ver Matías que no te veo que ahora pero hay más

Voz 12 41:31 no se llenó no sé si los directivos de la UEFA van a renunciar a sus dietas también con motivo de la Champions es verdad que los ingresos paralelos ha menguado pueblos escándalo no pero vamos dos semanas y voluntariedad yo creo que una una cantidad una una milésima parte de lo que van a cobrar los o de lo que cobran los jugadores de ambos equipos y que se podían llevar estos bailarines ya

Voz 11 41:50 es que tengo una cara de verdad sí sí sí

Voz 12 41:52 ya ya hay una cosa con esto de de que lo que lo que muy inteligentemente la policía del país ir la Champions no grito de The Queen no no no estamos nombrarlo es decir es un fenómeno creado por una sola película han vuelto ha puesto a Queen otra vez en el candelero

Voz 0313 42:06 me preguntaba tanto con buen color venga

Voz 12 42:08 a la que además ha recaudado se se puede ser culto y en Occidente sin haber visto estas películas es decir forman parte de nuestro paquete de nuestro Paco obligatorio para el ciudadano de Occidente no hay que despreciar las como objeto

Voz 0313 42:19 no nosotros respondemos ya que se puede ser culto viéndolas o no habiéndolo adicto yo no soy gallego de pero yo creo que fin Se puede ser culto de las dos maneras lo sea o entrando en este fenómeno porque es un fenómeno au sin entrar pero me preocupa mucho más la desfachatez de lo que tenemos

Voz 0827 42:35 mucha cara ver desde luego para contratar Library a bailarines por la cara tratándose de la UEFA tratándose de este espectáculo que es un espectáculo que es vamos es rentabiliza humo para esta organización yo estoy convencido que ahora en cuanto se cuelgue esta polémica en la página web muchos medirán y qué pasa con los voluntarios de los Juegos Olímpicos porque es verdad que los Juegos Olímpicos suelen reunir voluntarios para su organización pero yo creo que es otro que no es otro tipo de

Voz 0313 42:59 otros totalmente distinto y donde en donde una ciudad

Voz 1262 43:01 demuestra el mundo donde una una una ciudad hace una inversión muy grande que yendo todo muy bien va rentabilizar a largo plazo ir digamos que en la estructura pues oye Koke

Voz 11 43:15 ea a miles de voluntarios que trabajan entre cajas para ayudarnos en la intendencia no es la primera línea de Kaká Coulson Javier Ruiz jefe de Economía de la Cadena Ser buenas tardes

Voz 1231 43:23 Carles Francino bienvenida compañero qué tal

Voz 0313 43:26 no ha reencontrado oye esto es bailarines en que capten que Figuera fe de los próximos datos del paro aparecerán otros deportistas cero dos donde estarán contabilizados que trabajan sin cobrar es que están en el paro o no cómo funciona

Voz 1231 43:41 eso pues nuestros están dados de alta en régimen de Seguridad Social efectivamente son parados a todos los efectos pero vamos estos todavía serían los afortunados estos son autónomos bailarines parado

Voz 25 43:53 ese fin es bueno ese que hiciese lesionó a Javier

Voz 12 43:58 Donald en los preparativos de la ceremonia no no

Voz 26 44:01 la buena pregunta es ahora mismo

Voz 0313 44:05 oye Javier que hoy hemos comentado así en fin en grandes titulares en los datos del paro del mes de abril que es también porque el paro ha bajado más de noventa mil personas y hay ciento quince ciento ochenta y cinco mil afiliados a la Seguridad Social y eso objetivamente

Voz 1231 44:21 pero cuando bajamos a la letra pequeña

Voz 0313 44:24 bueno nos encontramos con cosas y que ya sabemos lo que ya o que ya intuimos que guardan una cierta relación con el episodio los bailarines

Voz 1231 44:32 pero que merece la pena que que consiguió tal por yo digo digo que del dato que hemos conocido hoy lo único bueno que se puede decir es el dato porque cuando uno lee levanta un segundito el velo y empieza a mirar efectivamente todos son precariedades temporalidad es eventualidades situaciones de bailarín de Clarín del fútbol sí1 le echa un vistazo a que se está contratando en España de todos los contratos que se han hecho decías tú ciento ochenta y cinco mil bueno pues el cincuenta y dos por ciento el cincuenta y dos por ciento e son camareros el otro cuarenta y ocho por ciento todo lo demás esto es lo que estamos haciendo en España contratar por Semana Santa y cuando se acaba la Semana Santa despedir por lo que venga después este es el modelo de contratos Éste es el modelo de mercado de trabajo que estamos teniendo si queréis echarle un vistazo a las cifras por en fin por eh contraponer ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y tres contratos de camarero de profesor cuatro mil contratos de médico enfermera sanitario ocho mil de científico haber mil setecientos

Voz 0313 45:45 mil setecientos en castellano

Voz 1231 45:47 por cada científico que se contraten España contratamos cincuenta camareros esto es la proporción o la desproporción de lo que tenemos esto es lo que se habla de modelo económico Éste es el modelo que tenemos

Voz 0313 45:58 eso es un dato además que nos conecta perfectamente con un gran momento de Radio esta mañana en Hoy por hoy cuando Toni Garrido entrevistaba a la profesora Margarita Salas bioquímica genetista molecular una de las grandes eminencias que tenemos en este país y hablada precisamente sobre la situación de la ciencia y la investigación en España nos decía conversaban así

Voz 1427 46:19 ultimamente si hay más gente joven que se marcha y que no puede volver anteriormente a estas crisis pues había gente que se formaba con la tesis doctoral después salía fuera al extranjero que tengo que decir que se los rifan porque va muy bien preparados pero después lo bueno es que podían volver cosa que ahora es muy difícil y hay bastantes jóvenes que no que no pueden volver que salen fuera y no puede volver y eso es una pena porque hemos invertido mucho dinero en de ellos en la formación y bueno pues pueden venir a España a desarrollar lo que bueno lo aprendido

Voz 0313 46:58 en algún caso si Víctor Casado buenas tardes hola buenas tardes Víctor el investigador y doctor en Ciencia Tecnología de Alimentos e Ingeniería Química pero hace un tiempo hace unos años verdad tuviste que marchar a Chile porque aquí fin de brotes verdes ni ni rosas ni nada no

Voz 1758 47:15 pero se la aquella bueno era un poco más triste la cosa pero ahora ya estoy de vuelta así que nada ya contentado y otra vez en España

Voz 0313 47:27 en Chile que pudiste hacer mejor dicho

Voz 1758 47:29 por ciento para bueno sería como un tiempo un proceso alternativo para las cápsulas de estas de omega tres esto supla lo insidias sí pues nada muy una manera de un desarrollo de un proceso que utiliza CO2 en en Se llama extracción superen crítica una cosa así bastante técnica

Voz 0313 47:51 que que que que red de apoyo o de financiación existía en Chile que no existir aquí para que pudieras trabajar tu en eso en lo tuyo vamos

Voz 1758 47:58 sí era una subvención de Estado con la universidad y Obama eh la Universidad Católica con Di pontificio de Santiago de Chile en ellos pues aportaban la financiaban el el contrato vamos

Voz 0313 48:15 cuánto tiempo cuánto tiempo estuviste en Chile editor

Voz 1758 48:17 dos años dos años porque tu buena suerte de de nada aquí me me llamaron estoy en Gijón ahora yo soy de Madrid estudie la al lado de donde estaba Margarita Salas que suelen antes en la de Madrid en el serial que está al lado del Centro de Biología Molecular

Voz 0313 48:37 con qué haces en Gijón estamos

Voz 1758 48:39 en mi Olga eh es una empresa que creamos bueno cultivamos microalgas que creamos también por productos derivados de estas algas he tenido suerte porque la verdad es que son apuestan por la I más D si nada somos una empresa puntera en esta ahora

Voz 0313 48:56 es la segunda vez que apela a la suerte en tu trayectoria profesional en tu entorno de fin de gente más conocida más más más próxima cuál es el porcentaje de de afortunados y de desgraciados

Voz 1758 49:09 que hay ahí una parte de conocidos que no llegaron ni a irse esa dejaron al aún siendo motores pues eh no por decirlo si igual a abandonar no es la mejor palabra pero eligieron otros caminos entonces hay algunos que no se fueron directamente sí unos jugando pues me se me vienen cuatro-cinco que está pues en Alemania en Francia Holanda e sí pues no no no sé el porcentaje pero bastante los compañeros de laboratorios veintiún por ahí fuera

Voz 0827 49:46 Víctor tú eres científico retornado y esa es la buena noticia eres científico precario también o no

Voz 1758 49:51 no no no que viven no si es muy buenas desde vamos de hecho parecía aquí en en Gijón con mi mujer ella es pedagoga está encontrando ya es becaria ahora mismo si tienen mosso de la pueden llegar a tratar sí hemos tenido una hija que se dediquen Alba

Voz 0313 50:12 pesó su proyecto de vida en fin pero pero con absoluta plenitud evitó

Voz 1758 50:16 sí sí sí nos nos cambió el habernos ido alguna la aventura Hay si nada estamos agradecidos de poder estar aquí

Voz 0313 50:25 esta mañana es que lo decía Margarita Salas está muy bien que se marchen está muy bien que salga el que que vayan a fuera lo que no está también es que existan tantas dificultades para para el retorno alguna vez con estos compañeros compañeras que están mejor peor situados habéis discutido habéis debatido habéis encontrado una respuesta a por qué la ciencia en España en fin está tratada como está

Voz 1758 50:45 yo creo que son igual de dos factores el el primero que hace falta financiación a ver yo estoy aquí en Gijón vine directamente del Chile porque además de bueno tener una buena impresión la empresa que era una empresa potente en I más D y llegamos a tener una convocatoria Torres Quevedo se llama que en la que el Estado aquí también financió una parte de este proyecto que estamos haciendo ahora entonces si hubiese más posibilidades sea no sé si un mayor número de de estos contratos no de estas ayudas a las empresas por seguramente que la gente se animaba iba también el el Salas Elio influye porque claro estamos ser financiadas también por el Estado

Voz 0827 51:36 esta mañana esta mañana Margarita Salas también habla de la financiación y lo que decía es que los científicos españoles con muy poco presupuesto hacéis Milagros y quizás por eso los políticos acostumbran a dicen bueno si con este poquito hacen lo que hacen pues casi

Voz 1231 51:49 les vamos a dar más no porque Javier ha medido eso de retornó que llaman la financiación lo que es invertir en ciencia lo que retorna después una vez que ha invertido no tengo yo los datos pero estoy absoluta

Voz 25 52:00 ahora sí de hecho de yo creo no no no sé si si no

Voz 1231 52:05 estás escuchando Unión no sé si tú te consideras la norma o la excepción porque no sé tú te consideras la norma o te consideran esa excepción

Voz 1758 52:14 no no yo me encontré oído decir bueno yo no sé si hice dan es que no sé el número exacto pero a lo mejor son si en ayudas de al año que se llaman esto que comentaba que esto entonces ah bueno sí si en vez de diez en quinientos o mil post y bueno en la otra parte que sigue quiere comentar que también hace falta empresas que quieran porque claro tampoco hay empresas que quieran innovar donde estoy es un es un trabajo constante de innovación de ganas de crecer en Asia está mostrando productos nuevos y a todo muy enfocado pues ahora sostenibilidad que esa son mercados nuevos que igual cuesta lado hay que disponer de empresarios detrás que quieran hacerlo y yo he tenido suerte de de caer en una empresa así

Voz 12 53:05 hay una cosa tú eres una persona positiva baste escucharte evitó pero has vivido la fuga de cerebros de dentro de un momento

Voz 1231 53:11 frustración que tú digas quiero ser uno de estos ocho

Voz 12 53:14 de cinco mil camareros que por lo menos encuentran trabajo en España

Voz 1758 53:18 sí sí claro detuvo tuve momentos difíciles antes de de irme bueno cuando estuve en el doctorado ya era una situación precaria aunque dentro yo tenía posibilidad de contratos si el departamento en el que estamos bueno nos trataron muy bien en el filial que comentaba antes que en pero sí que conozco un montón de tanto dorados como por todo todo que que nada que pues es lo que os decía que termina serrín bueno no sé si se rinde elige otro camino hoy dice voy a dedicar otra cosa propósito eh tengo alguna habilidad o ganas de intentar en otra profesión bueno intenta