La Ventana (06/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1715 00:09 Villa de mucha carga política la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado se une esta tarde el Consejo Ciudadano de Podemos que analiza los resultados electorales de la formación la estrategia a seguir a partir de ahora ya al margen de la crónica política que más contamos Pedro Blanco buenas tardes tiene mucha crónica política enseguida nos vamos a marchar hasta el juicio del uno de octubre en el Tribunal Supremo vamos a contar también el ingreso en prisión del que fue abogado de Donald Trump Michael Cohen que tiene que cumplir una condena a tres años de cárcel por haber realizado pagos para silenciar las relaciones sexuales del presidente de Estados Unidos vamos a saludar a la corresponsal de la SER Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 00:42 buenas tardes el que fuera abogado personal de Donald Trump durante una década Michael Cohen se ha convertido en el último año en colaborador clave de la investigación de Robert Mueller sobre la trama rusa y en paralelo en la de la fiscalía de Nueva York

Voz 3 00:55 que investiga los negocios privados de presidente COEPA entra hoy en prisión y acaba de decir que todavía hay mucha información que no ha salido a la luz y que espera el día en el que pueda compartir la verdad

Voz 1510 01:08 Cohen va a cumplir una condena de tres años por mentir al Congreso sobre sus contactos con Rusia para construir una Trump Tower en Moscú por los pagos ilegales durante la campaña electoral actrices porno para acallar sus relaciones contra por evasión de impuestos y por fraude bancario

Voz 1715 01:22 volvemos al Supremo sesión de tarde en el juicio por el uno O y se van a escuchar el testimonio de varios de los testigos convocados por la defensa del que fuera líder de la Asamblea Nacional Catalana informa Alberto Pozas la defensa de de Sánchez intenta contrarrestar

Voz 0055 01:34 el testimonio escuchado esta mañana de un agente de mossos que le ha acusado incluso de amenazar con llamar al propio Carles Puigdemont el veinte de septiembre sino sacaba de Agent esos antidisturbios un encontronazo que había permanecido oculto hasta ahora que contradice en parte su versión de los hechos de cara desde hace unos minutos para Miralles de la Asamblea Nacional Catalana que él dirigía entonces lo escuchamos en directo

Voz 4 01:53 Acciona este cargo asumió usted tareas vinculadas con

Voz 1715 01:56 como destacábamos al abrir este boletín esta tarde se reúne el Consejo Ciudadano de Podemos para analizar los resultados electorales José

Voz 1108 02:02 de Patiño a esta reunión están invitados los veintisiete diputados que Unidas Podemos consiguió en las elecciones del pasado veintiocho de abril una manera de significar que el grupo parlamentario va a jugar un papel determinante en la legislatura que se abre la reunión prevista para hace media hora aún había comenzado hoy está previsto que sea Pablo Iglesias quién defienda ante este órgano la estrategia de participar en un gobierno de coalición con el PSOE una opción que rechaza la delegación andaluza Pablo Pérez Garzo Nina es el portavoz de Adelante Andalucía

Voz 5 02:29 no ha aprobado una hoja de ruta que estuviera en su seno co gobernar con el PSOE no lo aprobamos

Voz 6 02:35 información del deporte Toño Pérez buenas tardes ver muy buenas el Barça Liverpool mañana juega la vuelta de semifinales de Champions contra el conjunto inglés con la renta de la ida de tres cero además hace dos horas Iker Casillas ha abandonado el hospital club de Porto con el alta médica después de haber sido operado tras sufrir un infarto y en tenis Rafa Nadal se ha entrenado con normalidad a dos días de Ubud en el Mutua Madrid Open ayer no entrenó por un virus estomacal hoy sí lo ha hecho cinco y tres

Voz 1715 03:00 cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 Manuela Carmena se compromete a poner en marcha un plan de emergencia habitacional si es reelegida como alcaldesa durante el primer debate municipal organizado por la serie El País la candidata además Madrid ha anunciado la puesta en marcha de una ordenanza para frenar los desahucios

Voz 1410 03:17 ahora nosotros queremos crear una ordenanza para dar una emergencia residencial para que efectivamente sepamos yo creo que el decreto de marzo pasado es muy interesante da una importancia trascendente a los ayuntamientos para que tengan una alternativa para parar los desahucios nosotros tenemos ya ha preparado un concurso con el derecho de superficie de nada menos que treinta parcelas del Ayuntamiento

Voz 1915 03:39 PP y Vox han criticado lo que consideran inacción del Ayuntamiento en esta materia José Luis Martínez Almeida hay Javier Ortega Smith critican la ausencia de facilidades para construir vivienda nueva desde el PSOE su candidato Pepu Hernández propone un Plan General de Ordenación Urbana para Madrid la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís construir viviendas con colaboración privada

Voz 7 03:56 es cierto que el Gobierno actual tampoco ha sabido cómo arreglar por ello los socialistas proponemos un parque público de vivienda en alquiler hasta el veintiséis hasta el veinte por ciento gestionar el parque residencial de la vivienda desocupada porque en Madrid hay más de ciento sesenta mil viviendas vacías

Voz 8 04:11 otros tenemos un plan para desbloquear las licencias se tienen que agilizar muchísimo más de lo que están sobre todo para la construcción y promoción de veinte viviendas en total

Voz 1915 04:21 des convocada por el momento la huelga del servicio de limpieza de plagas en el alcantarillado de la capital a la espera de una nueva reunión el próximo viernes se han citado ayuntamientos sindicatos y la empresa adjudicataria del servicio lo química los trabajadores piden una subrogación a la nueva contrata para mantener su antigüedad con el cambio de contrata Antonio Reguera es portavoz de UGT

Voz 9 04:38 en principio pues vengan

Voz 10 04:40 es un acuerdo para auxiliar a los suyos

Voz 11 04:43 acción ya que en caso de que la disconformidad se volverá a la llegada veintiuno

Voz 3 04:52 tenemos veintitrés grados en el centro de Madrid

Voz 12 05:01 este martes vale Messi las ocho y cuarto una hora menos en Canarias

Voz 13 05:07 el templo de Anfield Liverpool Fútbol Club Barcelona

Voz 1 05:26 Trevín con Ángels Barceló en la SER

Voz 1715 05:31 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto

Voz 12 05:34 no La Ventana y a las seis cinco en Canarias aquí en la Cadena Ser

Voz 2 05:39 de servicios informativos

Voz 4 05:49 en el mundo de los sueños

Voz 14 05:51 yo estoy coche de este modo lo lógico es decir o la seísmo

Voz 15 05:58 Direct ese supera por primera vez seis meses gratis tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 16 06:13 cuando abres la nevera para coger una Manzanita pero Zocodover tarta Tate Tres Chocolates estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas Amman

Voz 17 06:27 ayer el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 4 06:33 una motera conoce la ciudad como la palma de su mano una moto era hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 18 06:40 veinte a la mutua bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos

Voz 19 06:52 las condiciones en Mutua punto es glamour queda excluido ordenó mirando alarmas y eso es para que nos proteja para que no nos roben para que no son los metan a vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para ir tranquilos te parece poco

Voz 15 07:09 Cáritas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 20 07:20 te imaginas un verano con alzó Viajes Viajes Ecuador y Royal que antes posible en barca de abortos de la flota de cruceros más innovadora vibra con los ritmos del exótico Caribe o del Mediterráneo más insólito reses crucero y tendrás hasta un treinta por ciento de descuento que recuerda que tenemos precios especiales para familias con Halcón Viajes Viajes Ecuador y Royal Caribbean

Voz 21 07:41 sí repuestas treinta litros o más de carburantes BP Ultimate disfrutas de más kilómetros también recibes cincuenta y seis puntos extra también también tienes un código con el que opta a cincuenta y seis previos de

Voz 3 07:50 carburante durante un año también también también opta a cincuenta y seis cofres de experiencias también a esta promotora hemos contado cincuenta seis palabras más información en Pepe te da más punto com de P cerca Atleti para llevarte más lejos

Voz 22 08:02 en nuestra segunda cita ya sentí cómo estando con ella

Voz 23 08:05 a mi alrededor se paralizaba cariño

Voz 16 08:08 estábamos en el museo de Cera normal

Voz 24 08:13 bueno puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 25 08:24 aún One todos tenemos un jefe toros hemos pedido en préstamo alguna vez

Voz 23 08:31 eso todos entendemos a Freddy en esta

Voz 26 08:33 colisiona con el país y los cuarenta Classic la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 27 08:49 con las soluciones paga menos de Carrefour tiene interés por solo ocho euros con cincuenta alquiló la caja disgustillo supresión por sólo miro con veinticinco alquilo sólo hasta el nueve de mayo en Península y Baleares en hipermercados Carrefour

Voz 28 09:00 por Carrefour Market y Carrefour punto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 19 09:04 por

Voz 5 09:16 sin prisas la vida suena nuestro modo pienses de otro modo el día

Voz 15 09:22 nos ponemos en modo hora25 sin prisas va síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 30 09:30 nuestra sin prisas Cadena SER

Voz 13 09:40 Nuestra patria los Juegos el marcador así que me matarlos la inmensa mayoría de jóvenes españoles nombre es ya uno Lozano tu problema eres tú

Voz 2 10:02 vamos

Voz 31 10:18 ha anunciado hoy que quiero dar gratis el servicio de transporte público a todos los mayores de sesenta y cinco años y probablemente entre esos mayores haya votantes

Voz 3 10:29 por qué significa es más una gran

Voz 32 10:37 aquí seguimos en La Ventana haya abriendo todo por la radio con Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Aróstegui hola Cano llevaba tal Muñoz en un ratito

Voz 1715 10:49 el gran Carlos Areces que duelo tan chulo el otro día con Saras sogas

Voz 32 10:54 sí es verdad

Voz 26 10:58 el que Yoda Carlos Hardy ostrás sí que sí que fue a la fiesta del sábado que no me acuerdo

Voz 23 11:07 venga oye comenzamos con esta noticia que bueno que has estado comentando tuvo en La Ventana antes de que hubiera ahora me siento Dios Padre padre mantiene bueno has estado comentando tú en La Ventana que hay un millón de especies en peligro de extinción un millón de especies en peligro para las próximas décadas

Voz 33 11:38 alguien podría preguntarse un millón de especies

Voz 23 11:40 sobre un total de cuantas claro bueno sobre un total de ocho millones que es mucho no es bastante que imaginaros que cobra seis ocho millones de euros al año después de impuestos porque ha subido la inflación porque habéis comprado un piso en Madrid lo tenéis de alquiler algo si os ocho millones entre esos ocho millones os quitan uno vosotros de diecisiete millones no está mal de millones no estaba porque eso es pobres y ricos diría esposo un expolio tener en peligro el trece por ciento de las especies del planeta pues es muchísimo oyendo la radio somos ocho por ocho uno de nosotros uno de nosotros está en peligro de extinción sí hombre ya no haríamos el programa tranquilos

Voz 32 12:26 pero eh por favor

Voz 23 12:30 pero es inevitable no aquí con esto es inevitable acordarse de la legendaria frase de José María Aznar sobre el cambio climático a que decía en Eindhoven de cambio climático es la frase con la que decía que éste era un problema os acordáis nietos

Voz 34 12:43 la

Voz 23 12:43 decía Estos son los demás los tataranietos y ahí está lo gracioso que daba a entender que a quién demonios le importa lo que pase con los tataranietos remiendos rompiendo así con la estética ICO tal vez con la ética de este del abuelito entrañable que que hace un abuelito pues se preocupa por sus descendientes iba

Voz 35 12:59 los abanderados del apocalipsis climático exigen dedicar cientos de miles de millones de euros y resolver un problema que quizá o quizá no tengan nuestros tataranietos

Voz 23 13:17 otro que se preocupa

Voz 32 13:23 violó total

Voz 23 13:27 otro que se preocupa por sus tataranietos Carles Puigdemont podrá presentarse a las elecciones europeas la justicia española ha decidido que si después de decidir que no ha sido un poco loco todo ha sido una justicia bailó la Lajusticia de Bailemos el baile este es uno de los sonidos el día pues es la caída al suelo la caída de espaldas la caída como de tebeo del gran Isaías cada vez que oye el verbo pasar que se ha normalizado en la conversación política esta mañana en Hoy por hoy Antón Losada

Voz 0199 13:57 bueno en el caso de Ciudadanos tiene más que ver con su estrategia de intentar pasar al PP

Voz 23 14:03 luego otra vez o luego otra vez Antón Losada un minuto

Voz 0199 14:06 después y supongo que esta estrategia Se mantendrán aquellas comunidades autónomas donde ciudadanos tiene posibilidades reales como por ejemplo Madrid de pasar

Voz 23 14:16 el refrigerante el otro día aquí Pablo casa

Voz 36 14:18 dado lo único que querían era intentar pasarnos cosa que no han conseguido aquí otro día también ya porque es todo así Esther Palomera objetivos que se había propuesto a dar

Voz 8 14:27 Rivera para estas elecciones han fracasado estrepitosamente tres uno echar a Sánchez de La Moncloa pasa ahora el Partido Popular y tres formar parte de un Gobierno madre mía

Voz 23 14:37 el pobre Isaías Pérez o va encadenando caídas el Grand yo sorpasso puso pasas el sorpasso otro sonido característico de este fin de semana la risotada de Nicolás Maduro

Voz 32 15:11 sí ya lo tuyo

Voz 23 15:15 cuando la operación Guaidó no ha acabado de salir bien hay una cierta confusión hace meses que Guaidó está reconocido como presidente como presidente Nino el encargado presidente pero no acaba de salir la operación por cierto que hay un oyente que no sugiere Guaidó Guaidó

Voz 32 15:32 es algo es que trabajar Guaidó claro

Voz 23 15:39 estoy como sintonía de bueno puede ser pueden ser Nicolas Maduro Se ríe hice burla de los cánticos de sus opositores no que Bono

Voz 12 15:48 no quiero yo lo que quiero que se vayan Nicola

Voz 0768 15:56 oye

Voz 32 15:57 la risa

Voz 23 16:00 bueno son un poco las conversaciones del día es extinguir un millón desprecio a los tataranietos que les den por saco Puigdemont se presentará a las elecciones la justicia española el Bimbo con Puigdemont Nicolás Maduro Se ríe Isaías recae todo el mundo quiere pasar y arcano lo rima

Voz 13 16:16 ok ok antigripal oncólogo eso juristas de fondo

Voz 26 16:25 para empezar ya soltar idea una para las elecciones europeas hacer una lista con todo lo fugaz dote la poli encabezada por pude Moll Julian Assange al Dioni no nos lo podríamos tener en realidad yo no lo quiero perder de persigue la justicia hay se presenta después pero normalmente los políticos lo hacen al revés no pero bueno así es como lo suelto pero lo que pasa con esta situación que realmente está en esos personificación porque ahora mismo la coherencia está en peligro de extinción someten escuela pocos quieren opinar pero lo hacen desde la comodidad de su software destellos que están aquí Europa y luego por la noche en plan camarero potencia Copa aquí no va a pasar

Voz 1981 17:05 nada gracias por ese grito para esta rima

Voz 26 17:08 avisada luego lotes sobrepasara lo vi antes Sor pasar que es una monja traficante a hacerlo porque ni siquiera me lo empleo sorpasso sorpasso pues la rima típica porque hoy en día sorpasso de la poli

Voz 37 17:23 ah

Voz 1715 17:33 es de aplaudir de respirar un poquito llegan las twiterías

Voz 36 17:37 que ayer fue el día de la madre pero esta frase se dedicó ayer en más de un hogar y lo sabe es el ejemplo lo pone la última pena

Voz 0320 17:45 decida de mamá que hay de comer

Voz 36 17:48 yo creo que aquí a Isaías va a tener que Mainar sino directamente vosotros mismos coloque tuitean Tiko por un complemento circunstancial de tiempo

Voz 32 17:58 paraguas

Voz 36 18:02 ya estoy mira a Nieves Concostrina es un tuit de Hank sólo va a gustar mucho hola es el mil cuatro sí porque se ponga Sancho III de Navarra yo no sé si éstos han pasado lo que cuenta Bruno a mí si ya lo adelantó yo pasando por un puente mientras miro el móvil Mi cerebro diera el móvil al agua yo que mi cerebro tiraran agua confía mi será la polla yo me meto el móvil en el bolsillo cambió rápido ya acabamos las citas Dios con esta conversación lamentable que ha vivido como te reconocerá

Voz 32 18:35 Chaves que papá no hace falta que me recoge en el colegio

Voz 1715 18:44 y después de las twiterías llegan como de costumbre las noticias del Mundo Today

Voz 1981 18:53 el Pedro Sánchez atribuye la bajada del paro a que es un poco Brujita que el casualidad voy a La Moncloa y justo ese día baja el paro dice Pablo Casado el Partido Popular tendrá que renunciar a gobernar Madrid porque todos sus miembros están atrapados en un atasco desde este atasco no podemos servir a los madrileños hasta que no salgamos de aquí no podemos hacer política se queja una máquina de venden logra al fin su primer papel de actriz en una serie de dos de cada tres máquinas de venden que estudian arte dramático tienen que ganarse la vida en el sector de la restauración millones de fans de Star Wars aliviados al descubrir que el que ha muerto es el actor noche su vaca Beasley aseguran los fans que ha trasladado a una granja donde pueda jugar con otros Chiguaguas físicos de Ginebra necesitan urgentemente un fuere Nador de partículas orgía por favor que alguien fábrica uno que esto está en Balad decrecen varios ejemplares de George Clooney en el armario al dejarse olvidadas unas cápsulas Nespresso que al final germinar los ha tenido que espantar con una escoba aunque la empresa recuerda que en sus tiendas hay contenedores para reciclar Clooney note esfuerce Stewart lo que puedas que tengo un vibrador es la frase que más excita los hombres durante un nuevo modelo acota quita déjame a mí nos dragones de Juego de Tronos no felicitaron a por el día de la madre no a la felicitaron pero le regalaron un vaso de Starbucks ardiendo una pareja se queda sin temas de conversación de los que hablar durante el sexo

Voz 15 20:28 no

Voz 1981 20:28 bueno y tú que sería estás viendo ya es la pregunta que inicia la mayoría de las relaciones sexuales Errejón y Carmena se trasladan a la isla de supervivientes para poder debatir en televisión podrán discutir a gritos en el barro con Isabel Pantoja sobre sus planes para la capital

Voz 2 21:01 esta hora la

Voz 23 21:21 es una noticia peculiar donde las haya una mujer quería batir el récord Guinness de mar Atón contraje de enfermera Il lo consiguió pero la descalificaron por llevar el traje de enfermera moderno en lugar del traje de enfermera de época que es el que se exigía nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 39 21:42 no hay información de la Vanguardia Jessica Anderson una enfermedad profesional que trabaja en el hospital Royal London batió el récord que se había propuesto el veintiocho de abril con el fin de recaudar fondos para pacientes con pocos recursos pero su marca de tres horas veintidós minutos y ocho segundos quedó anulada porque iba vestida con su uniforme profesional compuesto de pantalones y camiseta de color azul en vez del antiguo uniforme que llevaban las enfermedades a principios del siglo XX compuesto por un vestido blanco delantal cofia no si recordáis la semana pasada que hablamos de un corredor disfrazado viven la misma categoría disfraces lo que pasa que en el de enfermeras sólo se recoge que puedes ir vestido con el antiguo atuendo

Voz 23 22:21 a veces por no leerse la letra pequeña te pasan cosas locas a veces es verdad que es imposible leerse la letra pequeña porque es diminuto otras veces los mensajes vienen en letras tan grandes que es imposible no leerlo y a pesar de ello hay quien alardea de haber leído mensajes de letra muy muy muy grande el presidente del Partido Popular Pablo Casado ha dicho hoy que ha entendido el mensaje de las recientes elecciones y seguramente tiene su mérito pero el mensaje era bastante nítidos pierdes la mitad de los diputados dice vale

Voz 35 22:53 sí

Voz 23 22:55 escuchamos a Pablo Casado

Voz 16 22:57 yo digo que hemos captado el mensaje

Voz 23 23:02 sí que se ha ido al Palacio de la Moncloa para entrevistarse con el telón el del Falcon el usurpador el golpista el ocupa el de las manos manchadas de sangre en fin casado dice en estos días que él no ha dado ningún

Voz 1392 23:24 Tasso que sigue igual sin esa convención de hora hay veinte ese discurso que hay veinte ustedes en cuenta algo distinto a lo que hemos planteado esta semana la anterior durante la campaña electoral ciertamente podremos hablar de cambios de estrategia de volantazo o directamente de un partido que improvisa

Voz 23 23:43 para saber si ha habido volantazo Él dice que no para saber si ha habido volantazo de Pablo Casado o no vamos a escuchar el gran éxito de Pablo Casado antes de las elecciones sus veintiún segundos de gloria

Voz 0763 23:55 traidor Fenoll ilegítimo chantajeado deslegitimado Gobierno rehén tan competente tan mediocre adalid de la ruptura al ridículo un irresponsable el mayor felonía un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad soberanismo del poder y la egolatría y un desleal alta traición es un mentiroso compulsivo una catástrofe para el futuro de España

Voz 23 24:16 si lo comparamos con el Pablo Casado de hoy aquí no caben el luto aquí cabe la resignación todo lo contrario en apenas una semana nos hemos sacudió el polvo para no impide Pablo Casado que el Gobierno de Sánchez no dependa de los independentistas y dice que no se opondrá a una investidura de Pedro Sánchez que tuviera apoyos que no fueran de independentista esto traducido del politiqueo al español quiere decir que a ver si pudiera ser que Ciudadanos apoyar a Pedro Sánchez en la investidura y me quedo yo solo en la oposición

Voz 33 24:48 todo el mundo cierra los ojos es una jugada astuta que transmitido

Voz 40 24:54 nosotros no vamos a poner ningún impedimento a una una propuesta de investidura del partido que lo haga si no depende de los votos de los independentistas

Voz 23 25:06 entre Pablo Casado y Albert Rivera se están peleando por ver quién queda de aspirante a suceder a Pedro Sánchez que es un futuro político que claramente queda por debajo de sus expectativas de hace un año y mientras tanto Podemos se reúne esta tarde el plan es forzar el Gobierno Coalición no aceptar bajo ningún concepto el plan de socio preferente que le ofrece Pedro Sánchez con la idea de que el PSOE queda por encima del bien y del mal sabes

Voz 35 25:27 es a él eh

Voz 23 25:31 IU pactará unas cosas con uno otras cosas con otros recibirá a todos en Moncloa con mucho tronío resumiendo el PSOE quiere gobernar solo podemos quiere gobernar con el PSOE y el PP quiere que el PSOE gobierne conciudadanos y Ciudadanos quiere que el PSOE gobierne con Podemos para poder decir que el PSOE Izquierda Radical bueno vamos a llevarnos bien porque sino vaga pero al final como siempre mandará al PNV de que de los cuarenta años de democracia la mayoría han tenido al PNV cerca del Gobierno de España en el futuro cuando los historiadores pregunten qué pasó pasiones que pasó en España en este tiempo la gente consultará lo que hizo el PNV a todo esto hoy se ha conocido el dato del paro del mes de abril

Voz 1981 26:17 más de diecinueve millones de personas tienen trabajo en España según los datos del paro registrado en el mes de abril

Voz 23 26:23 es el paro cae en el mes de abril porque la Semana Santa tocado en el mes de abril se contrata sobre todo en hostelería que antes también lo había estado comentando con Javier Ruiz que es una historia pues que ya nos conocemos vivimos en España como una especie de maldición inevitable

Voz 13 26:40 como si un hechicero

Voz 23 26:43 hubiera lanzado sobre España la maldición del empleo precario

Voz 32 26:46 hola

Voz 23 26:51 tuvimos la crisis de dos mil ocho se destruyó mucho empleo muchísimo llegamos a tener los buenos viejos tiempos os acordáis seis millones de parados entonces dar las cifras del paro era durillos siempre que aumenta el paro los datos son malos que os acordáis de esto el Gobierno de Mariano Rajoy tenía que ingeniárselas buscar cosas para encontrar algún aspecto positivo en las cifras era tan difícil que se llegó a decir que el paro era coherente

Voz 30 27:16 son coherente con el final de la campaña de verano

Voz 23 27:19 pero bueno el paro coherente era Engracia Hidalgo secretaria de Estado de Empleo que fue la encargada de dar la cifra esto fue bonito cuando comenzaba a girar la tendencia las cifras de éxito eran modestas

Voz 0320 27:32 el paro registró de Irán treinta y una persona

Voz 35 27:34 no

Voz 23 27:37 pero era te duros e eran tiempos duros treinta y una personas otras virtudes que lo encontrábamos al paro

Voz 0320 27:43 que crecía poco el paro cada vez crecen viendo

Voz 23 27:46 a medida que las cifras mejoraban iban ya saliendo los ministros Fátima Báñez

Voz 0320 27:50 se está acelerando el ritmo de creación de empleo

Voz 23 27:53 cuanto mejores son las cifras más importante era el ministro que solía

Voz 42 27:57 pero mi española va a crecer este año por encima al tres por ciento va a crear seiscientos mil puestos de trabajo para reducir el paro en cierta cerca de seiscientos cincuenta mil personas

Voz 23 28:09 y acabó sacando pecho el presidente incluso desafiando todos atentos al tono final de Chupa

Voz 34 28:15 quien habla hoy de recesión

Voz 23 28:22 yo lo veníamos de seis millones de parados ahora estamos en tres de esos tres millones de empleos que se han creado en los últimos cinco años sabemos que son muy mayoritariamente precarios algo que se da por hecho Se da por hecho que es inevitable porque en la reciente campaña electoral como todo el mundo sabe no se habló hay común criterio loco desarrollaba solo no hay nada que hacer

Voz 4 28:45 ha pasado como el suyo nunca se deja atrás

Voz 23 28:49 Estados Unidos anuncia un despliegue militar cerca de Irán pero nosotros lo decimos por si acaso estalla la guerra que estén ustedes advertidos advertido entonces no es una de esas noticias tontas bueno tontas es tontería darlo no montería decirlo movimiento navales en el Golfo bueno

Voz 35 29:07 los abanderados del apocalipsis climático exigen dedicar cientos de miles de millones de euros y resolver un problema que quizá o quizá o quizá no tengan nuestros tataranietos

Voz 23 29:23 este movimiento navales en Irán pues bueno Cano Marcano Tuck tataranieto que visto tataranieto

Voz 16 29:33 yo cuando hablé con Mista Taranilla la cosa va a ser muy complicada

Voz 26 29:36 bien bien y que les puedo contar que les puedo contar ya decir hola tataranieto si quieres te lo dejó claro en mi época de la cifra del paro cule hablabas de paro si te soltaban perros por eso yo tenía reparos escapé siento ropero el viento rap aquí en la tarima en realidad simplemente luego hago no me lo creo yo buscaba una chica flexible aunque sea tan feo y lo que me encontré flexible fue mi punto empleo vería un contrato muy flexible y así lo acabé haciendo en un dirigible yo le digo tranquilo al cambio climático cuando rima pero un buen presidente dijo es cosa de su Vimos a hola tendía nada que que simplemente estaba con toda la farra fatal por eso chapado de no lo hacía tan mal unos hablaban de cambio climático otros hablamos de cambio social que al final todo cambiaba clima caliente con la rima la tarima Permira presente el presidente credit decir que estoy improvisar con el aplauso en La Ventana el cambio lo estoy calentita

Voz 32 30:33 sí

Voz 15 30:35 Bomberos acuden para salvar tu hogar del pero cuando ellos se van te quedas solo no tiene seguro a quién llamas evita lo llamando línea directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones límite directa punto com

Voz 27 30:50 con las soluciones paga menos de Carrefour tienes el salmón Interior son ocho hijos con cincuenta alquilo la caja del bosque y los de presión por sólo un libro con veinticinco alquilo sólo hasta el nueve de mayo en Península y Baleares en hipermercados Carrefour

Voz 28 31:01 por Carrefour Market y Carrefour punto es Carrefour todos merecemos lo mejor

Voz 19 31:05 sí

Voz 12 31:06 equivocarme creer que el mejor seguro es el más caro mutuamente traer

Voz 17 31:10 de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 43 31:14 día la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio

Voz 17 31:17 sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mucho apuntó es que el mejor precio de cada compañía

Voz 3 31:28 es el mejor entre los mejores IS es el mejor mejor

Voz 12 31:32 yo esto lo hace cualquiera pero yo soy rastrear punto com buen juego no importa que lo vacas por los XXXV mil euros importa que lo hagas por los tres mil euros al mes durante veinticinco

Voz 15 31:43 años lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo

Voz 2 31:55 a diario que de la bici

Voz 12 31:58 qué te importa

Voz 19 32:01 hola Moore que descubrió ordenador mirando alarmas y eso pues para que nos proteja para que no nos roben para que no son los metan a día vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos tarde ir tranquilos te parece poco

Voz 15 32:15 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan Nine en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 12 32:25 no

Voz 44 32:30 la idea La Ventana en las redes sociales

Voz 1981 32:35 a La Ventana funky

Voz 44 32:38 la Ventana

Voz 4 32:42 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 45 32:45 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 3 32:57 el Faro con mar

Voz 33 32:59 Tarrés las encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER

Voz 16 33:05 Federico vamos a jugar contigo al English bien anida giro

Voz 10 33:12 así de primeras hacía giro a eso era

Voz 46 33:16 sí era eran ir a salir esto

Voz 16 33:20 viajero con JM yo te pregunto niño m la de musicales

Voz 3 33:34 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por y punto es cadenas

Voz 16 33:43 vale ahora no acabaría

Voz 3 33:50 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía a tenerlos monólogo pero ya lo de mañana o no Lorena nadie se ahí siguen los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no radicar en la Cadena Ser

Voz 47 34:08 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernanda una se llama él nos encanta nos encanta la Cadena Ser el Carrusel deportivo si todos los días todos lo deportivo gran Garrido no presenta arte reparta muy bien ritmo ritmo ritmo que toma pan y que se está hablando que además pocas tal

Voz 17 34:46 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado ritmo

Voz 37 35:05 sí está muy viva

Voz 47 35:13 y lo va a apretar entre los miles

Voz 23 35:16 qué qué gancho esto que acabamos de grabar

Voz 47 35:18 me me barrunta yo mi millones de descargas

Voz 48 35:24 a cuenta con la SER

Voz 1981 35:28 se lo que pase

Voz 17 35:35 cuando por fin les regalas a tu hijo la batería completa con su bombo su

Voz 12 35:40 hizo los platillos está pensando en los pies

Voz 17 35:43 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener

Voz 0320 35:50 el aire litio piensa con los pulmones recicla

Voz 17 35:52 Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 4 36:04 buenas noches se puede gracias

Voz 23 36:08 sí

Voz 4 36:09 qué el día hecho eso eh pues ahora a descansar porque no sabe lo que ha pasado e Ángels Barceló hora25 cuando usted quiera

Voz 23 36:23 son las nueve las cadenas

Voz 5 36:26 eh

Voz 12 36:29 la Ventana con Carles Francino

Voz 50 36:41 a falta de cuatro minutos para que sean las seis de la tarde a las cinco en Canarias La Ventana todo por la radio hoy es día de entrevista pero antes a saludar a nuestro invitado Especialistas secundario claro

Voz 0768 37:00 bueno y me gustaría podemos seguir haciendo ruidos eh

Voz 36 37:05 no te gustaría abordar por reflexiona un poquito sobre la difícil profesión de actor pero no el de hoy casualmente el tema actoral pero no desde la magia sino desde la parte negativa me gustaría conocer las miserias de del oficio así que voy a ir teléfonos para que los actores actrices que nos está escuchando ahora mismo bueno ya para contarnos desgracias en su trabajo queremos desdicha que sí sí queremos que le el tenemos una llamada de un actor José José hola buenas tardes actor no tengáis miedo sí más OME novela se considerará un actor de método

Voz 10 37:49 a mí me agota investigar sobre personajes poco un papel de de de de de lo que sea me convierto en esa persona antes de un mes a trabajar el doctor en documento Gemma eso no entiendo eran una mierda esa incurra al hospital vale menos terrorista suicida para preparar cualquier papel con método Valente sería mi sistema que me salió un papel de en Arrabal perdona

Voz 51 38:16 Barbal que se que parece un foro y hablar con el juez no tengo

Voz 36 38:26 no sé cómo el unicornio del mar que yo bueno pero entonces te ofrece el papel de normal y que paso que hiciste

Voz 10 38:35 por lo que engorde ciento ochenta kilogramos me sometían proceso de de pigmentación para estar blanquitos de implante un cuerno aquí en la frente me hice un orificio en la nuca incluidos mese a vivir a la mar

Voz 36 38:47 pudo haber soltado desde esta casi muerte casi casi muerta esto

Voz 10 38:54 Alex semillero al cuerpo allá gas perdió un setenta por ciento de visión

Voz 36 38:57 las migrañas permanente

Voz 10 39:00 y ahora pues no todo lo que cómo me suele ancho

Voz 36 39:03 claro si no digamos bueno entonces qué fuerte qué fuerte

Voz 0320 39:10 pero la película que estoy yo no quiero

Voz 51 39:13 la semana que dibujó animado que dice sólo tres gilipollas

Voz 36 39:18 oye voy a preguntar a tu carrera a esto esto

Voz 10 39:26 vale me quedó el aspecto además físicamente monstruoso el cuerno bueno ya me lo deja porque a mi mujer le gusta pero ahora sólo me contrata Guillermo del Toro Pacelli con la que ha

Voz 36 39:37 estás en el perfil del toro pues José muchísimas gracias por el tu testimonio ver si sigue también lo que quieres decir pero vamos con otro llamada es en este caso es una actriz Genoveva verdad hola buenas tardes

Voz 10 39:49 tristes actriz verdad catorce generaciones de actores Emmys Melilla desde hace diez años ya

Voz 36 39:54 catorce creaciones extrañas pues caribeños eh

Voz 10 40:00 yo estaba llamada suelo porque quería pues daros las gracias por el programa que hacéis La ventana es fiable de corazón verdad y y creo además que la nombre muchísimas personas el mejor programa de radio verdad que unos oídos humanos puedan llegar a escucha en su vida a mí personalmente me salvó mi vida humana era una época pues está hay bastante edita sea muy mal realmente muy mal este programa que Borraes a mi me parece que lo perdáis parece que no pero da una alegría da una vida es una obra maestra de principio a fin ojalá ahora logra el cerebro eh

Voz 36 40:32 no existirá Dios todo poderoso

Voz 10 40:35 para que pudiera disfrutar de este milagro radiofónico que cada tarde un aplauso para vosotros

Voz 36 40:41 bueno lo digo siquiera se no yo no sé que yo estoy abrumado Jaime ni fenomenal

Voz 10 40:50 al genial porque tengo una audición el jueves para un papel de oyente de radio pelota

Voz 36 40:53 ah vale vale vale estamos actuando ahora mismo ahora esto hace una prueba no

Voz 10 41:00 un poquito la verdad es que no escuchamos

Voz 36 41:03 bueno pues lo has hecho Genoveva es decir te lo has hecho muy bien jugando como nuestros sentimientos muchas gracias me voy a mi carrera he dado muchas gracias aquí mucha mierda si bien bueno gracias también a ella y a todos los actores a los buenos por jugar como con nuestros sentimientos malos por hacernos tanto tanto

Voz 1715 41:25 yo estoy quitado los horarios de los buenos eso es una es una bestia de la interpretación excantante de cantante irreverente párame luego lo comprobaremos es dibujante también inventa palabras mágicas como del Gordo Ceapa que son mucho Gargano aprende inventar palabras no sólo arrimar inventar palabras palabros muy Finito Se ríe a carcajada limpia siempre que habla con él hace un tipo que es un hombre libre e luego hoy también pero ante para dar más detalles de su perfil la banda sonora de su vida con Olga negro

Voz 34 41:58 no

Voz 8 42:00 nuestro invitado es un gran fan de Rafa

Voz 34 42:02 el Nel lo que la época de los

Voz 8 42:05 esta de los setenta esta le parece una de las más

Voz 30 42:08 Horse composiciones porque es un chute de subidón es la canción que le anima en cualquier momento esta es todo lo contrario a la anterior es la canción que le Pilar los ojos la que se pone para ayudar vaciarse por completo la verdad es que les toca de manera especial es una catarsis de sentimientos

Voz 52 42:31 sí

Voz 8 42:34 entre todas las categorías musicales que le gustan un lugar clave lo ocupa las voces infantiles seguramente es por todos los grupos de niños que oía a principios de los ochenta esta es una de las canciones de Juanito Lynette más desconocidas pero mira para él una de sus favoritas le gusta porque la melodía es maravillosa la letra eso de niños de colores que vuelan y naves espaciales parece producto de un viaje de pivote

Voz 53 43:02 tal vez mal

Voz 30 43:05 otra de las filias musicales que tiene son las versiones que poco o nada tienen que ver con la original esta que nos trae la descubierto recientemente pero para él supera con creces

Voz 8 43:17 la versión de Simon Garfunkel terminamos con esta canción de la villa rusa que combina a la perfección lo que más les gusta de Camela el electro nacional hilo cañí de los ochenta también les sirve

Voz 13 43:34 confiesa para compensarlo vuela hilo antigua le ha quedado Dalí

Voz 32 43:47 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio el gran Carlos Areces

Voz 0320 43:51 a grandes trazos cuando me dicen no tronos cinco canciones y tal para mí es un suplicio porque son dos horas decir no está no termina de presentarme has ya está me gusta pero me gusta más que de verdad estuve cinco estuve dos horas para para presentar esta lista no

Voz 0768 44:11 pero en ese proceso de selección están los Beatles los Rolling Tequila sí lo que pasa es que evidentemente lo que pasa es que claro procuro no jugará lo más básico

Voz 0320 44:20 sea en los Beatles es probablemente uno de mis grupos favoritos pero pero claro es decir es que yo qué sé

Voz 23 44:28 como decir cuál es tu película favorita el padrino

Voz 0320 44:30 hombre pues puede serlo o no pero que qué poca osea a mí yo cuando estoy de espectador y oigo a la gente decir eso que no deja de ser tópicos pues me aburro

Voz 0768 44:38 yo procuro traer burraco anula palitos

Voz 0320 44:40 bonito Linares reconocía al no

Voz 0768 44:43 no nada para nada apuntaba que peli que películas visto últimamente en una pelea que te ha gustado últimamente el padrino mira mira que he visto sea yo yo soy de esas personas que siguiendo al cine ahí rompe romántica menos dos años

Voz 0320 44:59 hay tengo que decir que que haya visto que no me gustaba es complicado pero

Voz 0768 45:04 no me pasa lo mismo también pero mira sin embargo

Voz 0320 45:07 vengo de la FNAC crearon una vueltecilla de ver qué novedades ha salido en terror sí y ciencia ficción y acción que es mi género son me me dijeron no favoritos entonces he recordado una película que me que me gustó mucho terror de hace unos meses que es hereditaria aunque mintiera lo ha visto con Toni Collette pues es una revisión de el género de de brujería y ha toca un poco con pero claro

Voz 0768 45:40 Sevilla con La semilla del diablo Warren y todo eso no

Voz 0320 45:43 a mí no me parece que tenga que ver con Expediente Warren a mi a mi me gusta más claro estás mucho más original que es la de las casitas pequeñas esa sí sí

Voz 0768 45:52 después de que no te miro insta miro dieron naturalmente buscando una red personajes simples espero mucho me da mucho miedo esa película es un poco en su puerta Cañón oye Carlos acabas de acabas acabas si acabamos de ver a ver porque yo unido llevo ya cincuenta un par de años

Voz 1715 46:14 la nueva temporada de la que se avecina llega con retraso

Voz 0768 46:17 además si esta temporada que estamos viendo ahora cuando la rueda estáis vosotros hace dos años secas

Voz 0320 46:22 sí sí sí sí sí es que el año pasado es la primera vez desde que empezó la que se avecina que a lo largo de un año entero no se metieron episodios eh

Voz 1715 46:34 la que sabes bueno pues esta temporada y Carlos Areces y da vida a un tipo que tiene digamos un trastorno múltiple bastante múltiple de personalidad y en sus primeras apariciones

Voz 0320 46:43 la que vecina final la que se es la que sale entre Pantoja y Pantoja

Voz 1715 46:46 es lo que está haciendo el psiquiatra José pobres Bruno

Voz 12 46:52 buenos días Bruno listo nunca otra vez esto es diario como el programa de Ana Rosa de la muerte de tu madre Bruno o no lo que no no bueno un poco solo vale si la muerte no no no pero verbal y falo de mamá mamá mamá muérete la muerte

Voz 23 47:16 muérete zorra a la muerte

Voz 12 47:22 cómo te encuentras yo yo este nuevo me he una me alegro bien Bruno tu madre te ha jodido

Voz 54 47:31 te ha convertido en un ser maniático inseguro rencoroso y amargado tu relación con el sexo opuesto va a ser siempre un fracaso porque vas a identificar a cada mujer contumacia es ese castradora ir represivo que arrancó de cuajo publicidad y entonces qué hago nada no tiene solución asúmelo es que no sé si voy a poder asumir es acepta de una punta a este fue uno defectuoso y caótico este tullido emocional capaz de superar sus más lejos que lleva de cabeza a su idea hay algo mucho mejor

Voz 16 48:01 en pastillas sí que sería una alternativa

Voz 0768 48:05 sí sí que dentro de lo toda la oficina desgracia es que tu personaje representa cerca

Voz 0320 48:11 yo creo mucho en la felicidad química yo sí yo si a mi me parece que en el fondo nosotros somos Química Física y Química la serie y yo creo es que a veces estar descompensado y necesitas aumentos

Voz 0768 48:29 dar la dosis de felicidad lo que se felicidad no Arlés oye Carlos un gramo de felicidad como cantaban los diablos sobre es sobre qué temas o qué tema uno tiene que morderse la lengua para no correr peligro de cara a cara hoy en día sobre todos simulacro plural hoy en día sobre todo no hoy en día no pero

Voz 0320 48:48 deshacer no no

Voz 0768 48:50 esto esto me abre me me plantea dudas

Voz 0320 48:53 claro porque tú a mí me pregunta se puede hacer humor de todo ello a priori creo que así lo que pasa es que claro mirando desde luego mirando pero yo en el fondo sigo defendiendo que sí que tú tienes que tener libertad total y absoluta para para hacer el chiste de lo que quieras lo que pasa es que hay otra cosa es que estamos tengo la sensación de que estamos hilando muy fino con con lo que es la forma la forma de los discursos poco con el con el contenido real sea quiero decir a y cuando tuve su monólogo de Ricky Gervais Ricky Gervais hacen chistes sobre Kathleen Jenner el transexual y hace chistes sobre que adopta un niño negro y tal yo creo que lo que yo leído entre líneas es qué divertido es decir burradas pero yo no creo que en ningún momento y busque la complicidad de la sabes de un de de la xenofobia claro efectivamente en ese sentido por ejemplo a mí me parece que un chiste según me han contado lo pero los chistes que que hace Bertín Osborne en su espectáculo creo que habla de que cuando va van a Telecinco tiene que ir con el culo pegado a la pared por entonces creo que hacer ese chiste que probablemente es mucho menos burro que todos los que Acer Guillermo eso espectáculo creo que ahí sí que estás buscando una complicidad una complicidad con el espectador que parte de de primero el chiste va haciendo toda la vida con lo cual no tiene nada de rompedor no tiene nada de nuestras traspasando ninguna barrera sin embargo sí que estar buscando la complicidad de decir a ver yo me dirijo ti que no eres gay para hacer este chiste porque sabemos que estamos haciendo humor basado en nuestra experiencia que todo homosexual es por definición un acosador sabes hay esto me yo también lo que te decía que que a veces nos fijamos demasiado en cómo formulamos las cosas como están formuladas las palabras Hypo con el contenido porque tengo una una conocida que tenía un ciclo de cine es cine para chicas y entonces era un ciclo de cine que organizaba y es muy divertido con películas de los noventa y generalmente relacionadas con las pasiones con el género femenino y tal entonces hubo una asociación gay que se quejó porque decía que que el término Marica ofensivo y una asociación feminista que se quejó porque decía que que el término chica infantil izaba la mujer

Voz 0768 51:35 claro entonces

Voz 0320 51:36 sin embargo a este festival de cine era todo lo contrario sea a mí lo que me parece es que lo que hacía era quitarle hierro a la palabra a una palabra que tradicionalmente había había servido como insultos de repente lo que hacía era convertirla en algo algo mucho más coloquial como como tú cuando estás con tus amigos te dices barbaridades sin que ninguna de ellas tenga peso sabes el lo que les entre el chorizo

Voz 0768 52:04 me quedo traigo prepara Santa Virgen se consigue

Voz 0320 52:10 bueno no no pues es que me parece que que nos quedamos a lo superficial osea que decimos vamos a ver si tiene palabras y palabras agresivas y quiero decir hay una cosa que que existe desde que se inventó hace ya un tiempo que la ironía sin embargo las ha acabado con la ironía tú no puede ser irónico porque cualquier cosa que digas en un tuit en un mensaje en Instagram tal te define como persona literalmente me parece grave esto sí que basta ya

Voz 0768 52:40 por eso eso a mí tarde allí en las redes

Voz 1715 52:45 venga a preguntas de todas partes tenga Toni iba

Voz 23 52:48 hola qué tal mira eres aficionado al cómic no muy aficionado al cómic me gustaría saber si eres consumidor de cómic actual es más bien consumidor de Comín nostálgico donde lo compran

Voz 0320 52:57 yo soy ya paraba para para todos los aspectos de mi vida yo soy un fanático de del cómic Leo esporádicamente algún actual pero lo cierto es que mi grueso I el mayor espectro de interés son los Comic antiguos yo soy un enamorado de aquí los más antiguos

Voz 0768 53:20 va verdad Ariz labró recordaréis la editorial Bruguera y Carlos no es el padrino come pues la editorial Bruguera que nada

Voz 0320 53:32 sí bueno no me parece que en mil novecientos veintiuno y o con otro nombre es llamado al gato negro oye fue la editorial más importante que una España de cómic que aguantó hasta mil novecientos ochenta y seis que quebró tal y claro a la gente de mi generación y otras más antiguas pues nos ha regalado a Mortadelo y Filemón Zipi Zape a gordito relleno a ser Timoteo

Voz 55 53:56 va a ser López carpaccio la regule

Voz 0320 53:59 era Tribulete Anacleto a debe

Voz 0768 54:01 para mí ha tenido también el te real

Voz 0320 54:04 conozco que todo el tebeo antiguo me gusta pero el tebeo que tenía algo un poco que me resulta un poco más aleccionador tenía un poquito

Voz 0768 54:14 Mora me gusta así me gustaba menos me da a mí me hacía mucho

Voz 0320 54:16 con los personajes de Bruguera eran eran mucho más más más picaresca y eso a mí me tirado

Voz 1715 54:24 eso digo hola Carlos

Voz 17 54:26 aparte de del Comerç dibujante e as dibujaba rebosante Luis de fluye has dibujado algo durante la entrevista Francino pues hablamos de caballo

Voz 0320 54:35 que no es que sabes qué pasa que hasta ahora no me he dado cuenta que tenía un boli el Poli aquí a mano por ejemplo caricaturas en el cole de los profes eso sí sí era bueno hacerlas y luego luego mi madre que era la funcionaria entonces en complicidad con ella ya hacía fotocopias luego yo las vendía

Voz 0768 54:53 a qué te pareció hay aprovechando los recursos de los recursos del Estado español

Voz 0320 55:02 era usar los recursos del Estado en beneficio propio que es una cosa que es de la que muchos

Voz 1715 55:05 de señor a Quique Hare mientras siguieron somos muy bien ahora que presión

Voz 0768 55:14 el sientes observado y ahora ya no me salen es dibujan de la radio no te digo

Voz 0320 55:23 cuando es como social hecha no voy a dibujar nada pero al final poder decir ya que bonito