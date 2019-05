La Ventana (06/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canal

Voz 0313 00:09 Podemos insiste en reclamar a Pedro Sánchez que forme un gobierno de coalición que se convierta en referencia para Europa

Voz 2 00:15 en ese partido Podemos reúne esta tarde Madrid su

Voz 0313 00:17 Consejo Ciudadano José María Patiño buenas buenas tardes Carles Pablo Iglesias ha defendido antes el Consejo Ciudadano la participación aunque modesta ha dicho en un gobierno de coalición liderado por el PSOE porque es la única manera de garantizar la estabilidad mañana

Voz 3 00:30 el acudir a La Moncloa con la voluntad de trasladar al candidato socialista nuestro compromiso de entendimiento y colaboración para hacer un buen gobierno de coalición que garantice la estabilidad que asegure políticas de izquierda

Voz 2 00:41 frente a los críticos con entra en el Gobierno Iglesias

Voz 0313 00:44 anunciado que será la asamblea ciudadana de Podemos la que tome la decisión ya a esta hora les podemos contar también el contenido de los correos electrónicos que demostrarían un intento de extorsión a Julian Assange Pedro Blanco recuerden que la policía detuvo

Voz 1715 00:56 la semana pasada varias personas acusadas de pedir hasta tres millones de euros a cambio de no publicar vídeos o documentos del fundador de Wikileaks Ana Terradillos buenas

Voz 0125 01:03 Carles buenas tardes en total cuarenta correos y los últimos cinco monitoreado por la policía después de que Wikileaks presentase una denuncia por esa presunta extorsión ante la Policía Nacional desde el primer minuto en el que la organización trata de vender el material la presunta red pone precio los documentos primero tres millones de euros y después un millón quinientos mil siempre se publicitan con comunicaciones importantes entre agentes

Voz 4 01:24 sorianos e ingleses y americanos de hecho

Voz 0125 01:26 uno de los momentos clave es cuando el periodista le dije que tiene una audio de Assange en el que este habla sobre una reunión que habría mantenido con el presidente de Ecuador también con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos con Mike Pompeo

Voz 1715 01:38 la Bolsa matizado algo las pérdidas en la recta final de la sesión la semana comenzaba con el nerviosismo de los inversores después de que Donald Trump ha amenazado con nuevos aranceles a productos chinos

Voz 0527 01:47 Eladio Meizoso el Ibex treinta y cinco cedió al final el cero coma ocho por ciento mantiene con cierto margen los nueve mil trescientos puntos

Voz 0281 01:53 algo peor lo han llevado París y Frankfurt que pierden

Voz 0527 01:56 torno dando por cien y sobre todo Milán que se deje él uno con seis como dices los números rojos se han aliviado tras la apertura de Wall Street ayer el Dow Jones está bajando también pero un modesto cero coma ocho por ciento que está muy lejos del cinco con seis que perdía Shanghái tras el tuit de Trump aquí los valores más castigados han sido ACS Técnicas Reunidas CIE Automotive que pierden del tres con cinco al tres con tres por ciento sólo cuatro valores en verde en el Ibex y estabilidad en otros mercados como el del petróleo que está a setenta dólares el barril como el pasado viernes

Voz 1715 02:27 del Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes en la aldea la eh

Voz 0919 02:29 Iker Casillas que ha recibido el alta médica en Oporto después de cinco días hospitalizado es difícil

Voz 2 02:34 el hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque tenía mucha suerte ahí sobre todas las redes a mucha gente

Voz 0919 02:42 va así de emocionado sonaba hoy en la ser esperamos enseguida al entrenamiento del Barça en Anfield mañana vuelta de semifinales de la Champions ante el Liverpool enseguida hablarán Valverde Luis Suárez luego

llegamos a las seis y tres minutos las cinco y tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 1915 03:02 la limpieza de las calles de la capital ha centrado también buena parte del primer debate municipal organizado hoy por la Ser y El País entre los seis candidatos al Ayuntamiento de Madrid el candidato del PP José Luis Martínez Almeida ha acusado a Carmina de ignorar la suciedad de las calles la alcaldesa candidato además Madrid ha reprochado al PP que el consistorio depende de los contratos que firmó hasta dos mil veintiuno y que no se pueden anular

Voz 6 03:22 lo que para solucionar el tema de la suciedad en Madrid lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad es que Madrid sucia es que tenemos una alcaldesa que no acepta la realidad la negación de la realidad

Voz 7 03:30 implica no poder adoptar la solución correspondiente y la solución pasa por hacer

Voz 8 03:34 de choque por ver dónde están las zonas más sucias

Voz 7 03:36 por hacer un plan de refuerzo por modificar los contratos si es necesario que por cierto ya lo ha hecho este equipo de gobierno según el fracaso que ha supuesto los contratos no son buenos incluso en los contratos no son bueno

Voz 1410 03:46 que se hicieron exclusivamente a la baja ir renunciando sobre todo a que en determinados barrios de Madrid tuvieran la misma limpieza que había en el centro de Madrid claro que no fueron buenos claro que es necesario cambiarlos era imposible efectivamente rescindir los era absolutamente imposible y la única manera que había era modificarlos los hemos modificado ya dan un resultado ha mejorado muchísimo el paro bajó

Voz 1915 04:08 uno con siete por ciento en Madrid durante el mes de abril se repite por tanto la tendencia a nivel nacional en la Semana Santa tira del empleo también aumentó ligeramente la afiliación a la Seguridad Social un cero con cuatro por ciento los sindicatos alertan sobre la temporalidad de los nuevos contratos y piden al nuevo Gobierno regional que salga de las urnas el veintiséis de mayo que ponga en marcha un nuevo plan de fomento del empleo Jaime Cedrún Comisiones Obreras Isabel Vila Vella UGT

Voz 9 04:29 a un punto la contratación temporal respecto a la indefinida es decir que estamos atascados no vamos ni p'alante ni pateras con datos de paro estaríamos cientas treinta mil personas que no tienen trabajo ni tiene ningún tipo de prestación

Voz 10 04:44 consideramos prioritario impulsar la estrategia en Madrid por el empleo que habrá que evaluar con detalle redefinir para que se reduzca la desigualdad y la precariedad en las

Voz 11 04:54 traducción y por supuesto pero ajenas

sistemas de Valle mención a las ocho y cuarto una hora menos en Canarias

Voz 13 05:08 el Liverpool Football Club

Voz 14 05:11 sí

Voz 12 05:17 el de Dani Garrido

Voz 1 05:25 hora veinticinco con Ángels Barceló cabe en la SER

de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com en La Ventana a las siete las seis en Canarias aquí en la SER

Voz 5 05:38 de servicios informativos

la Ventana con Carles Francino

Voz 1715 09:56 son las seis y diez las cinco en Canarias hoy en nuestro paseo diario por la historia nos vamos a acercar hasta el Vaticano pero apuntando a un espacio a un colectivo muy concreto que es la Guardia Suiza el cuerpo de seguridad dedicado históricamente a proteger a los Papas esta tarde recordamos cómo fueron de sufridos iré sangrientos sus orígenes

Voz 32 10:19 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina cabe

Voz 21 10:35 Cain decisión la de hoy

Voz 1626 10:38 hablar del día en que el emperador del Sacro Imperio Romano Carlos Quinto azuzó a sus chicos para saquear Roma y cargarse al Papa y lo llaman o mejor ocuparnos del juramento de los nuevos guardias suizos en el Vaticano que es una divertidísima Performance de color luz y sonido los dos acontecidos están estrechamente relacionados pero en este ratito no entran ambos así que digamos que el seis de mayo de mil quinientos veintisiete el presunto Cristiano Carlos Quinto saqueó destruyó Roma la capital de la cristiandad y que en conmemoración de aquel pollo cada seis de mayo juran los nuevos guardias suizos como diciendo eh que no se nos ha olvidado

Voz 34 11:20 mundo

Voz 1626 11:34 otro día sí eso ya veremos cómo y por qué Carlos Quinto saqueo hoy mejor recordamos que por defender en aquel mil quinientos veintisiete a Clemente VII de los ciento ochenta y nueve guardias suizos solos el revivieron cuarenta y dos tampoco se entiende a quién demonios defendía porque Clemente era un redomado corrupto que compró su nombramiento que ordenó asesinatos que un día se echaba novio y al siguiente novia y que dejó varios Churkin Veles al reporte pero bueno así son ellos el caso es que en recuerdo de la citada masacre de suizos cada seis de mayo los nuevos guardias juran servir defender y si se tercia sacrificar su vida por el Papa juramento que terminan diciendo que Dios nuestros santos me ayude pero por si acaso Dios no existe y los santos están a por uvas también les dan una lanza hay un arma automática

Voz 34 12:32 se cómo

Voz 1626 12:39 el juramento lo hacen a gritos con la mano izquierda agarrando la bandera con el gordo el índice y el corazón de la mano sea levantados tres dedos que representan la Trinidad desde este año los aspirantes a proteger al Papa ya pueden inscribirse online gracias a que han renovado las súper Chupi guay de la Guardia Suiza pero si usted es de Albacete se lo está planteando olvide lo hay que ser suizo y otra novedad en febrero estrenaron casco ya no es de ese metal que les hace los sesos agua en agosto ni pesa dos kilos y pico ahora son de PVC transpira hables hechos con impresora 3D sólo pesa medio kilo de verdad que escaso espíritu de sacrificio

Voz 0313 13:24 todo sea por modernizarse aunque sea un poquitín no la fosa más importantes pero Bono largos

todo con Benjamín Prado tener

Voz 35 13:48 bueno pues a esta hora hasta que no son horas ella se

Voz 2 14:01 Karim Prado buenas tardes amigos usuarios que hay crisis de vocaciones de la Guardia Suiza desde Ivo vocación no cree que eso es un cuerpo este hombre hay un déficit de de de reclutas atracción pues si no se guarda suizo en el Vaticano no pues mira fíjate hoy mirando papeles hoy hoy coinciden Roma este aniversario que acaba de comentar Nieves y la celebración de un curso de exorcismo hoy en Roma que son dos cosas así como muy todos

Voz 0281 14:28 el pero es verdad oye a a gran poeta catalán Jacint Verdaguer dieron meter en un manicomio en Vic acusándolo de practicar es

Voz 2 14:37 fue se quede ahí sigue haciendo Javier Sagarna director de la escuela de escritores como hola qué tal hay hemos tenido dos semanas de plazo para que los lectores escritores enviarán sus relatos cuantos hemos recibido actualiza porque han sido nada menos que mil noventa y ocho relatos ocho mil noventa y ocho relatos no es un récord total pero bueno por encima mira por encima de la mítica barrera de los mil relatos hijo de datos tres finalistas a los que saludaremos estrena esta pero antes hoy hemos reunido a dos personas que tiene que yo sepa dos cosas en común otra no sé pero dos

Voz 1715 15:12 como las tienen la poesía Joaquín Sabina Guedes

Voz 2 15:15 no está mal Josa es que no está nada mal sí hombre tenemos jornada Pancho Barona músico compositor de La Ser del Atleti compañero desde

Voz 1715 15:24 los años ochenta de Joaquín acaba de publicar un libro de poemas y canciones que se titula opciones también hemos invitado a Laura Gómez Palma música también ha sido bajista de mucha gente habrá de Coque Malla de Loquillo hilo es de Joaquín Sabina también poeta y hoy nos trae su último poemario animal de paisaje vamos a presentarles antes del saludo con lo suyo con el trabajo con con su expresión y con conceptos diversos por ejemplo las palabras

Voz 36 15:51 el misterio del valor de las palabras palabras infinitas como estrellas palabrotas bellas palabras viejas palabreja rotas palabras siempre nuevas pero eternas palabras laberinto

Voz 2 16:06 programa palabras en pijama

Voz 36 16:08 entones de palabras en pelotas escribe escribe una carta que me parte el corazón o llámame o llámame entre sueños que los sueños sueños son palabras mal gastadas por el uso palabras en poder del enemigo yo sólo digo que no me queréis ni una palabra palabras con sonido y sin sentido palabras de matar hechas añicos palas y picos buscando entre la tía

Voz 8 16:33 eran las palabras escribe escribe una carta

Voz 36 16:37 qué te parte el corazón o llámame o llámame entre sueños que los sueños sueños

Voz 37 16:45 eh

Voz 0281 16:48 eso por un lado por otro paisaje

Voz 33 16:50 eso sí vestidos

Voz 1322 16:56 voy vestida de letargo de India voy hacia la frontera montada en un caballito algo manco voy hacia los cuervos vengo desde un collar de estrellas enlazadas sé que todo paisaje después de una nieve es algo ajeno a este mundo

Voz 14 17:12 bien cuando sucede ante mis ojos

Voz 0313 17:18 Laura Gómez Palma trono buenas tardes a los los las tardes bienvenidos a La Ventana

Voz 8 17:22 contentos a veces mucha en unos músicos

Voz 0313 17:25 como vosotros en un sitio y en un trabajo como éste

Voz 8 17:28 meternos en líos siempre pero nuestro trabajo más bonito meternos en líos cada día un lío diferentes

Voz 0313 17:33 pero es una Javier siempre que es como una es una tendencias Un viaje de vuelta que hoy frecuenta muchísima gente lo de la música y la poesía en las dos direcciones además caso de Laura creo que viene de más atrás eso verdad

Voz 4 17:45 bueno yo creo que viene más atrás en la Historia no es música Boecillo trovadores en fin eso que los bajistas siempre estando atrás bajemos otro que hacen bajitas atraco sabra qué hace un músico recibiendo las pierden

Voz 8 17:59 yo la verdad lo de Laura sí que lo considero pues se habló mía lo considero un es lo tuyo el honrado arte de rellenar crucigramas correctamente soy un buen crucigrama Mista horizontal uno vertical ocho eso me encanta

Voz 2 18:12 es también hace mucho tiempo muchos un

Voz 8 18:14 bueno es que sabes qué pasa Carla yo tengo al lado a Joaquín Sabina hace treinta y siete años entonces como esa figura tan impresionante a mi lado todo lo que es creía me parecía malo lo era de hecho quiero decir a su lado es es es es me daba vergüenza enseñarle lo que escribí hasta queriendo de repente con un gran corazón me dijo venga trae lo publicamos pero a mí me daba vergüenza hasta enseñárselo

Voz 0281 18:34 muchas gracias a una entrevista hace poco con Luz Sánchez Mellado decías que ser otras copiado de él lo malo

Voz 8 18:39 pues fue flojo e no solamente cargados de Joaquín el carros pero nada más

Voz 1715 18:43 pero tampoco queda en la barba a la hora de escribir escribir en Generali y poesía en particular a tire cuándo y de dónde y por qué te surge

Voz 4 18:53 bueno entre bambalinas te contaba contar en público no tengo desde siempre escribiendo intentando escribir desde chiquito adolescente que es ellos me pico bichito me parecía que era una forma fácil de expresarme la que me salía lo que pasa que no me animé a mostrar nada hasta muy entrado mis años ese señor es una de las percepciones de Harbin enseguida resta hizo una de las primeras perdona que me anime a mostrarle algo allá por el era dos mil cinco yo cuando no era yo ni un señor como era bueno en fin que que darle forma a eso considerar que podía ser un libro fue una osadía también por mi parte porque yo tenía como cosas desparrama sueltas por ahí fui escribiendo siempre hay cosas que tire millones hasta que un día dije bueno esto ver cómo sería y debo decir que avión que me ayudó a darle forma al primer libro de todas las personas que pasan por aquí

Voz 0281 19:50 ventana de los libros de verdad Roberto les preguntamos siempre

Voz 1715 19:53 que por qué escribe ha habido respuestas de lo de lo de lo más curioso hay un tronco bastante común que es yo escribo para entenderme o para entender la vida o para no sé que tú porque escribes

Voz 4 20:05 bueno como decía en la adolescencia uno tiene un montón de preguntas sin respuesta siguen sin tener respuesta muchas de esas en fin pero en aquella época era como una forma de de de expresarme para mí en esa época era más fácil expresaron a través de la poesía a través de de de la música de componer bueno también hacia mis canciones pero eso sí que sigo sin mostrar la sociedad que ahí la timidez todavía me dura en fin que que era un poco eso por necesidad propia

Voz 0281 20:33 por más eso se lo has preguntado a todos los actores del mundo yo he leído como trescientas sesenta y cuatro mil respuestas y las dos que más me siguen gustando son la la solemne que es la de Marguerite Duras que hizo hombre yo esquivo para saber lo que escribiría así escribiese me parece una me parece una maravilla pero rebuscando luego está la más prosaica de Vázquez Montalbán que dijo coño porque va a ser porque por leernos

Voz 2 20:53 hagan con los dos extremos a no me no me pagan

Voz 1715 21:00 oye Pancho por por agarrarnos al título de Delhi existen posiciones para para que la vida sea

Voz 8 21:05 a razonablemente mejor supo que se supongo que se entre ellas los libros la música

Voz 0281 21:11 música por supuestos amigos

Voz 8 21:13 los ancianos no se lo hacemos la música

Voz 0281 21:15 tienes que entiendo que son trocitos para además son más y cáncer

Voz 8 21:19 no solamente severa exacto deben tenían tenemos amigos en suba que decía ser hubiera llamado cómo era más Cases

Voz 2 21:29 las memorias canciones chistes

Voz 0281 21:32 bueno yo creo que estamos hablando de poesía hay como siempre tendríamos que hablar de poesías porque es verdad que los dos son músicos es verdad que los dos están ahora mismo en la banda de bueno Pancho siempre y Laura ahora en la banda de de Joaquín IMI pero es verdad que es una poesía muy distinta no absolutamente diferente no si la poesía es una suma de sonido y sentido Pancho que también tiene mucho sentido lo que escribe pero cuida mucho el sonido Laura cuida mucho el sentido en un sentido casi gel Mariano es un sonido esa chica que dice venga primero niña flaca trágica mujer con dos en los labios pues yo creo que he aprendido mucho de la poesía llama de apoyen el silencio no de Hellman de Valente de toda esta tradición que ahonda mucho en el propio la lo lo propia pelea de las palabras por decir lo que quieren decir Pancho aunque no quiera esa canción a todo el rato

Voz 8 22:28 es que yo al lado de Joaquín tantos años ha ayudado enseñado

Voz 0281 22:32 va a contar con los decanta el este mini poema que parece un haiku casi de tanto monta monta tanto ni tú tonta ni un santo pero luego tiene Pancho un poema que se llama por supuesto que es un hermosísimo poema que me gusta había que leer a luego no es una y lo eras tú

Voz 8 22:52 tú por favor es un es un poema

Voz 0281 22:55 venga los dos leyendo problema que lo sepáis a un poema en el que en el que coge una noticia que nadie del aquel momento pero va a a toda España la noticia el secuestro de Anabel Segura ya hace un poema deseando que les secuestro acabe bien bueno hay que tener mucho oído para poder convertir una noticia un poema

Voz 8 23:13 creo que la ciudad más bella debería de quinientos metros de mi casa y me da mucho todo aquello tenemos esperanzas de que la encontraba ocultos en viva lo escribió en esos días en que podía estar viva todavía no

Voz 1715 23:23 a mí me gusta mucho una que se titula La piel del sur contra la piel

Voz 8 23:26 no sé si puedo leer y orejas por favor de lo que

Voz 1715 23:29 sabes bien que estoy tocado que me es cuando quieras que me tienes en tus manos maltratadas por la guerra sabes bien que estoy tirado lamiendo las heridas mientras tú pasas de largo con la mirada perdida la guerra que me está ya entre las manos la guerra de tu piel contra la mía la piel del sur contra la piel del norte la guerra que se libra cada día

Voz 8 23:50 bueno bueno dice contando con contando con los dedos uno dos tres cuatro la piel de tu la guerra de tu Pierre contagiosa

Voz 2 23:58 lo largo de la canción dárselo lo de la calidad de comentar

Voz 8 24:03 no me pasó una cosa muy curiosa que es que a estas estas cosas que yo escribo que no sé cómo llamarle letras letras de además pues consta cuesta ponerle música no consigo ponerme música que porque

Voz 0281 24:14 lo empieza sabiendo ya que es un poema raro ya

Voz 8 24:16 también era otro a otro conspira controlamos

Voz 0281 24:19 música pero la tiene te aseguro que era uno de Laura entonces también yo quiero de la adiós a la que voló conmigo mira yo pude dar la vuelta al mundo mirándome en sus ojos pues mira enorme en la página anterior habíamos puesto el puntito en el mismo

Voz 1715 24:34 quizás me vaya con las otras hojas secas me deja comer por miles de insectos me deje pisar por todos los pies o tal vez no creo que voy a quedarme doliendo a esta rama como último vestigio de Un verano Kevin de Félix gracia porque los escritores que pasan por aquí sean veteranos o en fino o primerizos es siempre una cara

Voz 0281 24:54 cuando los demás cuarenta y que usted Jay escribiendo una una pues ya tan distinta como la que escribir los dos qué pasaría si es libre es un poema juntos os habéis planteado Un poema a cuatro manos entre Patxi Laura sería sería

Voz 8 25:09 no se emborracha haremos algún día hasta llegar a algún sitio donde no llegáis velozmente lo pondrá una condición sólo que fuera arrimado individuo

Voz 0281 25:17 pondrías ya tenemos una condición la duda

Voz 4 25:20 dejarnos llevar Laura que es un rival del paisaje que conceptos S

Voz 1715 25:26 es un animal del paisaje

Voz 4 25:30 es decir muchas cosas pero creo que es una forma de nombrar me a mí misma en realidad todo esto efectos en una época en sus llevo muchos años viviendo en en un medio rural que bien el paisaje es muy importante para mí

Voz 0281 25:47 sí a Cortázar ido de los animales están crudos Ayna

Voz 4 25:49 todos menos e incluso camina esté Mugabe no si vivo rodeada de esa naturaleza todo un poco gira hay mucha por supuesto es mucha metáfora también es una metáfora de muchas cosas pero pero sí es una forma de su como es la animalidad como la forma en contra Carme y donde me enviarlo normanda fotos al

Voz 8 26:12 al al al grupo de la nieve y sus caballos corriendo cuando habla de

Voz 0281 26:18 de los caminos entre la canción y la poesía uno nunca sabe lo que escribiría si es que hubiese como dice Marguerite Duras tampoco sabe uno quién le vale ayer leí una entrevista maravillosa en el periódico La Nación Argentina con María Kodama María Kodama cuenta una cosa que no había contado nunca días tan ella hay Borges en un hotel Hotel Victoria creo quise acerca un señor Delgado bien vestido le da la mano se arrodilla delante del INE dice señor Borges en inglés no sabe usted lo que es usted para mí he leído todos sus libros usted es mi gurú es la persona que más admiro en el mundo Borges le dice pues es usted muy amable pero me podría usted decir cómo se llame dice si yo soy mirado es maravilloso hubiera sospechado que Mick Jagger era tan admirador de Borges como para arrodillarse ante él no dice uno de los Rolling Stones Tudelilla tarda más todo apunta Dahl un desmayo Jaeger Le decía pero cómo es que usted me conoce usted sabe quién soy yo era Jagger que no podía creer que lo conociera a Borges no muy grandes fantástico eh oye sois autodidactas los dos en en la música la poesía o en alguna de las dos

Voz 8 27:25 las dos facetas no creo no no me lo Padrón

Voz 0281 27:29 no no me lo planteo no creo yo

Voz 8 27:32 estoy intentando copiar plagiar cosas que me gustan y que todo suene algo que me gusta de un estilo ya te digo a mí la influencia de Joaquín no se ha sido mi casa en mi vida tremenda no imagino que encantado para determinar propuesto eso es imposible pero quiero hacer uno uno aspira a esas cosas no en sus sueños más

Voz 4 27:50 más íntimos no sólo con la música me formé bueno soy bastante mal autodidacta por supuesto con los años si ahora sigo explorando y buscando cosas por mi cuenta pero siempre estoy con profes hijo en la poesía como te dije fue una como camino muy de adolescente pero luego hice talleres

Voz 2 28:09 hola muy buenas de escritores el del compañero aquí

Voz 4 28:13 de hecho es y particulares por lo general algunas cositas cortas lo casi siempre como como con particulares o en una época ya más centrada en cuando estaba armando libros buscar darle forma lo último que me estás escribiendo con una mirada crítica sí que está buenísimo porque te tiran todo bajo y otras veces pierdes

Voz 1322 28:33 hace es parte del trabajo o los resultados a su paso lento de cazadores

Voz 0281 28:43 son infalibles

Voz 1322 28:45 puridad aplazando emociones en el aire tierra una abandonada hacia dónde dirigir el trueno su Halcón lenta llovizna allí un aire fresco su golpe de suerte en este entorno su nada una todo

Voz 39 29:01 no parecen cazadores en más de un poema dos que yo recuerde Romero exentos Ibero cazadores en alguien que si si en alguien que que ha elegido vivir en el

Voz 0281 29:13 el campo en el monte en la vida rural y un futbolero como como Pancho pues tiene que aflorar también por algún sitio lo de los bollos de fútbol

Voz 36 29:22 cansados de ratas ajenas de penas que están en estado de campos quemados de campos de fútbol con faltas de ortografía me duermo de día soñando quimeras en

Voz 15 29:34 fuera de juego con tanto borregos en la portería del loco de tu

Voz 36 29:38 turno con charcos Ibarra barcos y redes tres palos donde cabe el fondo son Sueños de fútbol paisajes comunes de domingo y lunes

Voz 2 29:51 me encanta nuestro estamos de fútbol con faltas de ortografía que además es aplicable a muchas cosas no sería una mala entrada al público faltó

Voz 0313 30:00 el si en general no muy acelerado

Voz 8 30:04 esto es de los pocos que se me diga ese nada me daba mucho pudor mucha vergüenza enseñarlo pues justamente por eso porque no estaba ordenado

Voz 2 30:11 aquí lo que no lo escuchó nadie no te preocupes que una cosa es Creta

Voz 8 30:15 Merkel Veritas empezó con nosotros un ratito

Voz 2 30:17 además os atacaremos a elegir al ganador del concurso de de relatos dejadme echar la bronca Benjamín no queda más tuyo te cuando es estrenar adaptación teatral eso de aire nos avisa harías mañana no lo has hecho

Voz 0281 30:34 eh

Voz 2 30:34 claro explica lo que has hecho venga explica que has hecho pues hecho una era salió esta mañana papel cultura mañana se deja invadir pero tiene una explicación tiene una explicación es que sólo pueden en uno solo tenía una explicación pero pero pero es buena

Voz 0281 30:52 a yo mañana se estrena a las siete de la tarde acabará a las nueve y cuarto yo las diez me tengo que ir al aeropuerto porque movida Argentina poemas ayer en Buenos Aires debía el miércoles entonces no estoy para nadie voy voy corriendo no ha sido así un trabajo maravilloso la verdad es que la obra original de Calderón es una maravilla son es una obra que habla del poder de los celos del deseo de la venganza de la locura que que suele atacar al que ha tenido el poder y lo y lo ha perdido una una historia con una visión muy feminista se mira mis tiene una maldición la de ser mujer la de ser hermosísima y de que todo el mundo la quiera poseer y evitar que otros la la tengan también no

Voz 8 31:35 la obra tremenda

Voz 0281 31:36 los ocho mil y pico versos de Calderón dejado a cinco mil y pico el que vago eres es que ten en cuenta que esas estas obras están pensadas para que durase en toda la tarde Jasen en seis horas para que la gente fuera pasa del día salía un tonto Yo era un tonto y lo que he visto en macho dos tontos dice Calderón de vez en cuando a a que hacer a la gente reír cada seis siete escena salía un personaje que volvía a contar todo lo que había pasado y entonces la la hemos modernizado la ha convertido en una peli va muy rápida va bien veloz y lo que tú has sido tú puedes escribir una una versión la puedes hacer o para filólogos o para espectadores yo la chupa espectadores hecho para que el espectador del siglo XXI la disfrute tenga un fácil la vea como si hubiera Juego de tronos que por cierto podría ser de

Voz 0313 32:22 donde les ha colado un un vaso de café del Star Bucks en el último capítulo de

Voz 2 32:26 trono sí sí sí que hay que usted estar te dije que el presupuesto de la Reina

Voz 35 32:38 me ha caer siempre al empate me acusan no presentan

Voz 40 32:45 ayer usas de empezar cada con va tirando la toalla

Voz 41 32:55 vea cosas se Marte e te acusa de Acker e Hermes fría Beato rusas de afinar la puntería

Voz 31 33:09 eh

Voz 35 33:13 pero yo sigo estando ya lo ves salvado por la acampada con mi nombre tu boca es la mano

Voz 31 33:28 por qué por qué espero seguir durando entre depende y al Point el la duro y lo blando Polonia cita

Voz 2 38:46 pues aquí estamos en La Ventana en el concurso Relatos en cadena con el director de las colas de escritores Javier Sagarna henchidos

Voz 1715 38:52 satisfacción porque en estas dos semanas

Voz 2 38:55 Prado la cifra esa e icónica de los mil relatos hemos recibido mil noventa y ocho a partir de una frase no tenía buena pinta eh me queda un regusto amargo en la boca y a partir de ahí más de un millar de historias más de un humillaciones que ha discurrido porque itinerarios bueno pues prácticamente casi todos los que uno puede imaginar desde los extraños que con con el con el narrador hasta eh comidas y de dudoso estado muchas ocasiones hasta pues os decepciones obviamente acciones desamores sea utiliza en todos los todos sus sentidos del sentidos Lite

Voz 1715 39:33 cuál en el sentido figurado bueno pues tenemos

Voz 2 39:36 tres historias que a ver que además son muy de adictas las

Voz 1715 39:39 muy bien pues vamos a saludar a los finalistas que son Rafa Olivares Felipe Antonio Borrell e Iñaki Goitia Rafa tiene sesenta y siete años esas San Juan en Alicante el ex jubilado de banca y es un viejo conocido del ha sido finalista semanal varias veces en dos ocasiones la última que yo recuerde el año pasado estuvo en la final de temporada Rafa buenas tardes

Voz 47 39:58 hola buenas tardes carteles etarras amigo cómo va eso muy bien fenomenal

Voz 0313 40:03 hemos dándole iba a decir a la pluma Yves tú existir ese a mano o con el ordenador

Voz 47 40:08 por con el ordenador preferentemente si es que a mí me encanta seguir escribir

Voz 0313 40:12 la mano y las perdió este libro siempre dedico recibos con pluma con pluma muy muy muy muy cosita no sea muy muy sofisticado en eso si quieres

Voz 2 40:22 o con ITA estaba lleno de la cita ante Rafa

Voz 0313 40:28 duras qué tal vamos que tienes entre manos ahora mismo cara Benjamín va a recomendar un par de libros pero tú que tienes

Voz 47 40:32 ahora sí estoy leyendo de una autora que recomendó él hace poco de Alice Munro queda felicidad demasiada felicidad si nunca es demasiada hombre oye Rafa que tengan mucha suerte amigo muchas gracias venga Felipe Antonio morriña tiene cuatro

Voz 0313 40:48 de cinco años es de Móstoles trabaja como monitor deportivo ya es finalista semanal una dos tres cuatro cinco por sexta vez Felipe Antonio buenas tardes qué tal

Voz 47 40:56 Anna Tarrés que hay cómo estás pues muy bien hombre oye desde cuándo

Voz 0313 40:59 también relatos curiosidad

Voz 47 41:01 pues desde la primera semana que nuestro concurso

Voz 0313 41:03 pero tú has estado además en alguna final de temporada hace tiempo no o no

Voz 47 41:07 primeras en las dos primeras Pete

Voz 2 41:11 es un veterano el has estado de

Voz 47 41:15 de libros que te andas qué tal andan de lecturas estos días fue casualmente ahora estoy leyendo un libro de una recopilación de microrelatos de concurso del museo una palabra y mira hacia tiempo que no leía hay pues hago ligerita

Voz 0313 41:29 no desaniman y una vez más en largo alguna vez

Voz 47 41:34 sé que no me da la vida demasiado a demasiada demasiado joven lo que tengo más que ver el microrrelato que ha mandado para que no te da la vida

Voz 2 41:45 sorpresa libre no no llegaría

Voz 0313 41:47 tres son dos y media oye que tenga mucha suerte amigo Iñaki Goitia treinta y ocho años de Oñati Guipúzcoa es bibliotecario en una biblioteca pública y finalista por primera vez aunque lleva enviando relatos creo que bastante tiempo ya que arratsalde on buenas tardes estaban Felicidades El que la sigue la consigue muchas gracias por cuánto tiempo hace que no se escribes por curiosidad

Voz 48 42:11 pues ya llevo unos años no sabría decirte exactamente pero por rachas así menos a veces más pero sí que hay unos cuantos ID vivió

Voz 0313 42:21 te cargo cuánto tiempo

Voz 48 42:24 pues más o menos lo mismo diría yo poco unos diez años O'Brien un poco más o menos ahora no ahora mismo está la Biblioteca exactamente hablabas les he mandado o no podía

Voz 0313 42:41 porque este oficio Iñaki en tu caso es es puramente vocacionales o llegaste hay por Josep Borrell

Voz 48 42:46 de rebote la biblioteca sí sí bueno es una pasión al final de todo lo relacionado con los libros y al final tú créditos unos minutos y no pudo mismos oye no ven trae literatura o de la escritura si no puedo cumplir lo me gustaría pues no son mis libros que está en los libros de los más de los que ha

Voz 47 43:09 a la gente para leer mira ves como sí que pagan por leer

Voz 0313 43:16 leyendo por cierto Iñaki comparte un poquito tus lecturas con nosotros anda

Voz 48 43:20 bueno pues pues dos bueno uno ya termina hace un tiempo que la novela de una amiga que aporta avales

Voz 47 43:28 ah es que es un mensaje de exceso mensajes después de la señal si ustedes claramente

Voz 48 43:32 pero pues ahora mismo vuelto puesto leer del relectura y ahora estoy con con un libro de microrrelatos de otro amigo ya a Susaeta hierba Pelosi

Voz 0313 43:42 habrían participante en el concurso

Voz 48 43:45 exacto exacto al escritor Díaz

Voz 0313 43:47 hemos que hacer recuento Javier pues si de toda la gente que ha pasado con el torso ya ya publicado libros pero pillaba un buen rato pero también hablamos un buen rato porque remontó Jean Cross de de grupos de whatsapp de quedadas de lectura de parejas que se han formado de todo no es que es un auténtico mundo efectivamente como dices auténtica barbaridad lo que ha pasado a partir de relatos en cadena a generaciones de micro cuentistas las quedadas parejas como dices los libros libros que empiezan a ser verdad que existe queremos hablar de ellos como un buen rato sea la verdad es que es una hemos empezado algo que yo no sé adónde lo que hacemos supera hacemos una seria jugando con el concurso ya que hay que tengas mucha suerte amigo ahí os quedáis Teresa esperando Benjamín tiene un par de recomendaciones por hacernos al resto del mundo va

Voz 33 44:47 ya ya yo sí

Voz 2 45:06 sí

Voz 0281 45:08 el gran Juan Eduardo Zúñiga el decano árabe uno de los escritores españoles porque va a cumplir cien años nació Juan Eduardo Zúñiga en mil novecientos diecinueve y acaba de publicar un libro

Voz 2 45:23 memorias que Samar recuerdos de vida

Voz 0281 45:25 donde hay muchísimas cosas bueno yo creo que Juan Ignacio Zuñiga tiene esa capacidad para la transparencia cuando escribe parecida a la que tenía Carmen Laforet que parece como si escribiera con agua en vez de con tinta es verdaderamente maravilloso aquí cuenta muchas cosas de su vida cuenta sus primeros años en el barrio de de prosperidad de de de Madrid cuenta sus primeras lecturas evidentemente las de casi todos Salgari Julio Verne demás hasta que alguien una vez llega a casa ofreciendo libros Eleven en un libro de Iván Tour gane Haile cambia la vida todos sabemos que Juan Pablo Zúñiga es uno de los grandes transmisores y apasionados de la literatura rusa de Chejov de Dostoievski y demás hasta tal punto que él dice en este libro que uno de las las que más ilusión le hizo fue conocerán Rafael Cansinos Assens que había traducido Dostoievski y a otros maestros rusos demás no llega la guerra se tienen que ir a vivir a la a la calle a Murillo donde está toda la guerra después otro año porque sé que hoy indocumentado y no podía salir pues no tenía documentación pues la medían eso sí en el año treinta y ocho lo llamaron para incorporarse a filas esa quinta tenía que ir a la guerra resulta niega es un señor siempre ha sido yo era un chaval también muy gaditano casi esquelético y con dioptrías de sobra para que lo mandará donde pues son batallón de inútiles totales que se juntaban allí todos los días hacer instrucción uno pesaba ciento treinta kilos otro cuarenta y ocho uno tenía cincuenta y tres dioptrías el otrora cojo en fin era un batallón realmente para ver hecho para haber hecho una película la del del tan bien no la calificación de inútil total sexys

Voz 2 46:59 a veces el servicio amenizar es lo que tiene tela tiene tiene tela si usted que es inútil total si no salir probable la guerra no

Voz 0281 47:08 bueno cuenta una cosa que me ha hecho gracia el otro día hablamos aquí de los cien años de la Cuesta de Moyano y él cuenta que que el el Madrid que la sellado por la por las bombas franquistas los obuses y todo esto quedaban abiertos los hospitales la los teatros y los estantes las casetas de la Cuesta de Moyano donde él seguía yendo a buscar al buscar libros no bueno cuenta muchas cosas sobre sobre los años treinta después de los años cuarenta cómo iban a tertulias a hablar de literatura ya conspirar un poquito después también en los años cincuenta hasta bueno se queda más o menos en en la época de anterior a bueno a esto que llamamos la lo contemporáneo olor radicalmente moderno y contemporáneo y me hace mucha gracia que después de empezar con la cuesta ya no acaba también con la Cuesta de Moyano diciendo que hasta que le dieron las piernas para poder caminar el seguía yendo a comprar dice que te porque quién encuentra un libro nuevo es como quién hace una nueva amistad que me parece una preciosa definición sí señor

Voz 49 48:16 bueno me co vi que aquí fe y no

Voz 2 48:44 ya tenemos una recomendación literaria para esta semana vamos con la segunda vida Juan

Voz 0281 48:49 dos Zuñiga cumple cien años Gonzalo Suárez no cumple cien años sino ochenta hay novedoso cuatro

Voz 2 48:55 sí pero también saca un libro que se llama

Voz 0281 48:57 la musa intrusa Apple momentito antes de hablar con él porque esta mañana

Voz 2 49:01 Toni Garrido la entrevistado en Hoy por hoy y esto es un fragmento de la conversación lo llaman inspiración lo llama la musa

Voz 50 49:06 intrusa sí que es una musa además de intrusa bastante inquietante inquietante por se va la luz cuando llega la muy generosa yo la luz antes de que llegue si como Le Pen

Voz 0281 49:20 ahora la la la musa cuando llegue en la ducha

Voz 50 49:23 eso no es no es un libro peculiar porque se lo debo por cierto la estructura del libro se la debo a Claudio López Lamadrid que murió hombre no por culpa de libros pero pero justo justo y además fue el que me aconsejó poner retazos autobiográficos inicialmente era un libro de relato

Voz 2 49:54 todo con lo cual tengo ahora parte preparado los relatos que descartado de estoy

Voz 45 50:01 yo creo que el libro donde lo colocamos en ficción

Voz 2 50:05 es es una mezcla es decir el el

Voz 50 50:08 el hipotético prólogo prohibió malo una manera es una sucesión de de anecdotario autobiográfico no no muy importante muy desenvuelto muy Joker se que vamos muy ingenuo e incluso a veces me avergüenzo pero pero en cambio sí

Voz 2 50:29 porque son cosas no se prevén contar palabras de Gonzalo Suárez esta mañana en Hoy por hoy de una entrevista dirigió es que

Voz 0281 50:40 él es delicioso un magnífico escritor hasta tal punto que Carmen Balcells solía decir que en su opinión los dos mejores escritores a los que representaba harán Gabriel García Márquez Gonzalo Suárez un tipo con muchísima gracia además no en este libro que se llama la musa intrusa como he dicho y que publica Penguin el cuenta desde la historia del padre que de pronto no recordaba un verano que habían pasado una localidad no les decían pero papá no te acuerdas si tenemos fotos allí decimosexto hicimos lo otro es porque no recordaba apuntará el verano en el que se separó de su mujer o estaban a punto separarse lo había borrado de su de su cabeza la madre lo dejó al padre por un tipo llamado Sixto Pérez de urbe no sé si tendrá algo que ver con el abad de la del Valle de los Caídos que se llamaba justo no ya este lo dejó por Helenio Herrera y él siempre ha alardeado de que Helenio Herrera le preguntaba sus sus opiniones sobre la táctica hay demás aparte de quedaba siempre todos sus zapatos viejos que dice que miraban hacia arriba todos por convocar

Voz 2 51:32 me a Herrera cuando sábado de Milán le llamó